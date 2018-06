A Vivir Que Son Dos Días (16/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1275 00:10 eran las once las diez en Canarias Italia Se va a hacer cargo de los cuarenta migrantes rescatados esta semana en el Mediterráneo central por un buque de guerra estadounidense todos ellos serán trasladados a barcos italianos que les llevarán hasta uno de los puertos del país aún por determinar mientras la nave Aquarius continúa navegando cerca de la costa de Palma los seiscientos veintinueve inmigrantes que se encuentran a bordo llegarán previsiblemente mañana a Valencia donde serán atendidos de manera individual informa Manuel Gil

Voz 1534 00:36 este sábado se ultiman aquí en Valencia los preparativos del dispositivo de emergencia humanitaria para recibir mañana a los migrantes del Aquarius por ejemplo se está celebrando ahora mismo una jornada de formación para los casi quinientos intérpretes de inglés francés y árabe que acompañarán a estas personas durante las diversas gestiones iniciales jurídica sanitaria sí de acogida en una hora en el centro de prensa que se ha habilitado en el edificio Veles e Vents del puerto de Valencia se darán más detalles de este operativo en el que también se van a movilizar mil profesionales y voluntarios de Cruz Roja que se ocuparán de la primera atención primero en el mismo barco por si hubiera algún caso que hubiera que derivar de urgencia algún hospital luego ya en tierra y traspasar por el control policial una uno serán evaluados para determinar el tipo de asistencia que recibirán en las próximas semanas e incluso meses

Voz 1275 01:26 por lo demás China responde a Estados Unidos después de que Donald Trump

Voz 1860 01:29 anunciase nuevas tasas a los productos de este país algo

Voz 1275 01:31 bueno chino ha anunciado este sábado que va a imponer más aranceles aviones estadounidenses Ángel Villaescusa

Voz 0055 01:36 en un documento del Partido Comunista Chino anunciado aranceles del veinticinco por ciento sobre más de seiscientos productos

Voz 0874 01:41 los estadounidenses entre ellos vehículos y maquinaria

Voz 0055 01:44 agrícola por valor de cincuenta mil millones de dólares una respuesta contundente e idéntica a la anunciada el viernes por Donald Trump que anunció que agravaría en un veinticinco por ciento la importación de tecnologías significativas por valor también de cincuenta mil millones de dólares el Gobierno chino dice en su comunicado que no quiere entrar en una guerra comercial porque perjudicaría a todas las partes pero que responderán a los ataques comerciales de Donald Trump la medida estadounidense dice el comunicado vio las las reglas de la Organización Mundial del Comercio iba en contra del consenso alcanzado en las reuniones de ambos países en las últimas semanas

Voz 1860 02:15 en España condenado a nueve años de cárcel un hombre que había

Voz 1275 02:18 eso sexualmente de una joven con discapacidad intelectual las organizaciones que representan a este colectivo alertan de la especial vulnerabilidad de estas mujeres ante las agresiones sexuales información de Alberto Pozas

Voz 0055 02:28 abusó durante años de la hija de sus vecinos una joven con una discapacidad de casi el cien por cien y no lo supieron hasta años más tarde cuando descubrieron que había sido condenado por abusar de su nieta y la joven contó entonces que la habían hecho lo mismo a ella los abusos sobre su nieta supusieron cinco años de cárcel y este nuevo episodio añade otros nueve más desde CERMI alertan de la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y piden más formación en la justicia

Voz 2 02:50 por eso es muy importante entrenar a todos los operadores concienciar desde la judicatura la Fiscalía a la Abogacía que conozcan en la concreta de las mujeres con discapacidad

Voz 0874 03:01 ambas condenas están recurridas ante instancias superiores íbamos ya

Voz 1275 03:04 con la información del Mundial España empató ayer ante Portugal

Voz 0874 03:07 al dos mil diez

Voz 3 03:12 José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días España ya descansa en Krasnodar donde trabajará en la mañana de este sábado después del empate a tres de ayer ante Portugal en el debut gran partido de España que se olvida de todos los problemas superó el resultado en contra hasta en dos ocasiones Cristiano Ronaldo que marcó dos goles y que además perdón que marcó tres goles y que además amargó el choque en la recta final minuto ochenta y siete con un tanto de falta directa Nacho con un golazo y Diego Costa lo hizo dos veces los tantos de ayer

Voz 4 03:37 tengo que trabajar Hay Payá bocas pero bueno es que me salen las cosas estoy muy feliz estaba cada vez más acostumbrado a la gente es uno de ellos es a que muy bueno empezase no puede más cada uno

Voz 3 03:51 ganado el meta David De Gea nombre hebreo vio también del partido sobre todo en el segundo tanto portugués con un mal

Voz 1704 03:56 aunque no pudo atrapar Hierro seleccionador

Voz 3 03:59 sobre el meta del Manchester United tras el choque todavía uno de los nuestros lo dejamos tirados España que jugara el miércoles su segundo partido ante la selección de Irán que lidera el grupo tras ganar ayer uno a cero en la recta final a Marruecos hoy al mediodía Francia Australia del grupo Zeid a las seis el Dinamarca Perú antes de la Argentina de Messi a las tres de la tarde ante Islandia cierra el día también en el grupo D a partir de las nueve Croacia Nigeria

Voz 1275 04:43 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1490 04:52 servicios informativos

Voz 6 04:56 ven ahora en la red Renault a conocer la nueva

Voz 7 04:58 me límite de este diez mil cien Plus con más equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres llantas de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anunció sí

Voz 5 05:12 oferta hay reciben Belice hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 8 05:17 este verano un buen chapuzón Hipercor te lo pone fácil

Voz 1860 05:21 que ahora tienes todo es una piscina portátil sólo ciento noventa y nueve euros

Voz 9 05:25 más de nueve mil litros de diversión para toda la familia con depuradora escalera hay más de tres metros y medio de diámetro y además hasta un treinta por ciento de descuento en una selección de muebles de terraza jardín móntate el verano como Hipercor

Voz 10 05:39 ahora tienes hasta el diecisiete de junio un veinte por ciento de descuento en todas las cerveza todos los snacks salados todos los encurtidos y todos los lados les cuento en cupón canjeable para otros problemas compras

Voz 0542 05:53 dentro de poco nos dan las vacas

Voz 11 05:55 ha probado todo dónde vamos a ir este verano

Voz 12 05:57 qué tal la placita si más allá con Viajes El Corte Inglés eso sí tienen vive uno

Voz 13 06:05 verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 14 06:23 bienvenido han expresado ahora toda la gama de máquinas inicia por sesenta y nueve euros y cincuenta cápsulas de regalo para nuevos socios sólo del cuatro al treinta de junio en nuestras boutiques en L'Espresso punto com o en el novecientos dos cinco nueve dos cinco nueve no renuncie a la calidad inconfundible Atenas Prasa

Voz 15 06:43 ahí va Chispa Chispa salto enchufe allá milita vaya meta llama llevaban gran calor corre por la cortina coge velocidad ojo que estará la entró

Voz 5 06:53 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no lleguen a ser problemas contrata al este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento el Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 16 07:03 qué qué oferta tenemos in da House los de monja pues tenemos estoy te la cuenta un corredor de bolsa

Voz 17 07:09 sí estudia como estrella de ese nueve Westerwelle en con

Voz 16 07:16 tiramos tiene euros de regalo y cien euros extra al entregar tus marzo rusa del trece al diecinueve de junio sólo once dos i Phone House punto

Voz 14 07:23 qué fáciles acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado el corteinglés que los revisamos continuamente para que veas lo buenas que son ahora tienes un jamón de cebo ibérico cincuenta por ciento raza ibérica pieza de siete kilos y medio por ciento treinta y nueve euros con regalo de un queso curado de tres kilos Dulcinea valorado en treinta euros Hipercor el supermercado lo de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 18 07:46 este año quieres oir el Mundial quiere es disfrutarlo

Voz 19 07:52 tu compasión con experta Basadre mía madre mía cómo está el ambiente

Voz 1704 07:58 pues la verdad es que si este Mundial no te limites a vivir pena divertirse con nosotros una experiencia total

Voz 12 08:07 en cadenaser punto com diez nuestra aplicación móvil no vamos a contar del mundialista que bueno para Rodrigo sola Globe Khyber vamos a disfrutarlo juntas

Voz 14 08:19 con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología activa el carburante que te lleva más lejos hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 19 08:27 vamos a por la segunda estrella de la SER

Voz 0542 08:34 hola vecina he visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas directa instalarla no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 20 08:47 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 08:59 para el partido en día sólo hoy dieciséis de junio por compras superiores a cuarenta euros ahora son exclusivas gafas de sol de regalos día

Voz 21 09:08 los colores este verano súbete a la ola del festival de los descuentos del Corte Inglés ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el cuarenta por ciento de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas Carol Hackett toque ers muchas más hasta el veintiocho de junio te esperamos prepárate para un verano perfecto con el festival de los descuentos de El Corte Inglés

Voz 5 09:30 que he tardado una hora en aparcar super me queda lejos de casa de la peluquera me he dejado el flequillo muy corto en casa de mis abuelos no hay wifi que han cancelado miseria favorita que la pizza llegado Frida

Voz 22 09:42 estos deberían ser sus problemas no irse a la cama sin comer ni que te casi doce años ni huir de tu país ayuda a terminar con el hambre y la desigualdad la pobreza somos ayuda ayude en acción

Voz 23 09:59 no no no no

Voz 24 10:28 a vivir que son

Voz 25 10:28 dos días Javier del Pino

Voz 1704 10:53 bueno pues tertulia cómica en A Vivir oye que que descafeinada

Voz 0874 10:56 los suena sin escuchar a Rajoy verdad el exigente que pena

Voz 1704 10:59 en eso es lo que pasa es que el el atractivo del nuevo presidente no se aprecia por ahí está el problema

Voz 1860 11:06 a mí me tiene contentísima de streaming es más

Voz 1704 11:08 ms de Berlín Stiglitz habéis dicho también si quiere decir que cada uno en un sitio y en Radio Valencia estás Pedro Aznar no estoy estrenando mi nueva personalidad solidaria es una pasada de buena gente en Mallorca donde no

Voz 0874 11:23 podía ser en otro sitio nombre al acecho de Iñaki Urdangarin

Voz 1860 11:26 desprende dos si es que me han dicho que que que vuelve el lunes osea el el viernes dijo el término Amis asunto me voy para Ginebra es lo que tiene manejar pasta

Voz 0874 11:34 siguió guardando el fuerte Madrid por vosotros Jorge

Voz 3 11:37 aquí estoy pues nada

Voz 1704 11:39 Di manteniendo manteniendo el el Gobierno prácticamente esperando sí

Voz 1860 11:43 hay algún ministro dentro yo ahora han eso es Johnny yo llamé yo llamé porque dije oye yo creo que tengo un expediente limpio yo no sé yo ya me dije dimito allá por si acaso quienes escrito el dictamen habría que entrar directamente ya con en lugar de jurar la Constitución a que juegan encima de todo es mío si de la declaración de la renta per la cabeza soy yo estuve en aquella fiesta entonces eh

Voz 1704 12:04 encima del móvil no ha puesto ningún tweet que diga ninguna Jiménez de las últimas dos uno por cierto oye llevamos toda la mañana nos lo vas a creer pero es verdad pero claro

Voz 0874 12:12 no tenemos un presidente que ha sido registrador de la propiedad esperará tendremos un registrador de la propiedad que ha sido presidente correcto claro porque la ha solicitado el reingreso

Voz 1704 12:21 qué bonito me estoy buscando un registrador de la propiedad

Voz 0874 12:23 específicamente en Santa Pola si no aparece normalmente no coge ninguno el teléfono

Voz 1704 12:28 claro hemos ampliado por sorpresa no

Voz 26 12:31 trama el oye por cierto ayer me contaron una cosa increíble es que claro cuando Rajoy se sacó la plaza no existían las las condiciones que existen ahora con lo cual Rajoy tiene que examinarse de valenciano

Voz 1704 12:42 antes no Rajoy madre mía Valencià IGME explota la cabeza hubo bordillo así labores si la ese les sale rana en castellano en vale le va a hacerlo

Voz 0874 12:54 hay que decirlo al ojo eso cuando dijo muy fuerte y luego oye cuidado porque él el trabajo como registrador durante dos años y luego se dedicó a la política pero ahora trabajaría porque sesenta y tres

Voz 1860 13:06 claro tampoco secuestrar al que le falta cotizar un poquito para que el que el cien por cien de sueldo no quedaron claros pobre

Voz 1704 13:59 tras algunos registrador de la propiedad en activo bienes quiero llamar

Voz 1860 14:06 en septiembre presenta Pola no se que hacer específicamente cosas hago

Voz 0874 14:12 el comunidad cualquier territorio que un poco en qué consiste su trabajo para para saber alguna vez a uno eso compra una vivienda

Voz 1860 14:18 y de repente llamando a la puerta ser registrador Rajoy claro cómo comportarse

Voz 1704 14:22 no obstante es innato no gente yo no sé si les dejó entrar también te la digo bueno bueno siempre tiene mucho calor es la porque esto es el que nos llame pero se hace que el hombre

Voz 0874 14:38 es un poquito más complicada pese a estar en Madrid la semana que viene

Voz 1704 14:41 claro yo no tú tú no puedes me voy a Málaga un poco hay un poco de Madrid porque mira el teléfono

Voz 0874 14:49 cero dos catorce sesenta sesenta y ocho pero luego hay otro que es gratis yo creo no sé si me lo escribir también los del nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1860 14:56 este en los datos de compra los sé si esas cosas no creo que este es otro

Voz 1704 14:59 pero bueno puede comprar tal bueno también siquiera es ese tema de Ginés algo así que un haga

Voz 0874 15:11 la recopilación seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro m seis tres ocho ocho cinco cinco tres que es número de whatsapp pues se halla a los Calders pasando por favor que nos explique en qué consiste su trabajo decía lo del sábado que viene porque tenemos la vez abrimos las puertas del estudio al público si la gente quiere venir puede enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com tenemos algún famoso muy famoso que va a hacer acto de presencia o cameo no es Pedro Sánchez puedo decir

Voz 1704 15:37 ya estamos un poco comodín no es más sin muerta a una entrevista y más ahora ya la tenía antes pero ahora que he visto

Voz 0874 15:47 música en directo también porque al fin de semana que viene está celebrando el festival de música negra Back to black Weekend David Jiménez suma la Carnegie es promotor musical y ex director de festival cómo estás David buenos días

Voz 1535 15:59 bueno se soleados días

Voz 0874 16:01 yo lo digo porque este festival yo creo que de Price agente digamos a grupos que ocupa mucho con instrumentos que son muy grandes si tienes empleo complicado organizar no

Voz 1078 16:10 bueno para el escenario grande con mucha superficie en el problema

Voz 0874 16:15 ha sido el lo lo llevan haciendo desde dos mil doce festival de música negra en Madrid con la perspectiva del tiempo que son seis años es una buena idea tenéis un público fiel vas ganando público

Voz 1078 16:26 sí la verdad es que nosotros empezamos en dos mil doce esta es la séptima edición un poco para dar visibilidad a mes pena local aquí Madrid y nacional en España de tanto demandas de soul también para reivindicar un poco el papel de la música negra en la que será la historia de la música entonces es al conjugar puesto grandes estrellas el pasado Co grandes grupos de El presente y también descubriendo nuevos valores para el futuro

Voz 1005 16:47 sí es de música no sea de música negra puede actuar Zaplana entonces

Voz 1704 16:50 como decía en Caracas el punto ha dicho Zaplana es el no

Voz 1078 16:57 propiedad porque porque porque había dicho que tenía queremos registrado para que te lo va a creer que además de organizar

Voz 1704 17:03 qué tampoco la plana es más Johnny Cash porque está actuando cárceles

Voz 0874 17:10 debería haber empezado así la entrevista no dar dones como es hablaremos algo escondía oye supongo que es muy muy distinto allí a traer a España a a grandes divos digamos no te todas Anne Marie Jo saber lo que pide esta gente como como las gestiones que te suelen pedir eso es complicado con la burocracia eh

Voz 1078 17:31 la parte más complicada es que de los artistas que tienen ya más años que ha sido un buen basado en caso de ese año que viene Ronnie Spector de la ex mujer de Phil Spector no olvidemos puede ser ahora que en la vida bastante atribulada perdona está viva hay que decir

Voz 1704 17:49 avivado si buenos bueno

Voz 1078 17:51 ha sobrevivido a más cosas a conocer a fondo a los ratones ha acordado y te estoy desde luego

Voz 1704 17:56 tras escuchamos porque lo se ha estallado mil contra el muro de sonido más que Teresa Romero

Voz 1535 18:03 el experto David pues sí

Voz 1078 18:06 el hombre el edificio es una negociación ardua pero bueno luego a cuenta que van a actuar en un sitio muy chulo como es la plaza de Matadero por un público fiel que les sido la trama entonces pues bueno con eso y un poco de vinieron bastante de dinero pues antes también

Voz 0874 18:22 de Duque está vamos a ver si

Voz 1078 18:25 variando un poco de Matadero que bueno deteniendo un poco de de la circunstancia Ayuntamiento aquellas que son bastante el proceloso los hoy difícil conseguir permiso y además

Voz 0874 18:38 no entiendo por qué que son los que que siempre ha intentado traer a a Tom Petty que claro ya es demasiado tarde lógicamente

Voz 1078 18:44 sí bueno yo al rock'n'roll pues competir es una de las o ha sido una de las grandes extra

Voz 1704 18:50 ahora no los traería se quedaría súper raro eh bueno daría un poco de sus cuatro ponemos un holograma fans de Michael Jackson es oye tú tú te contará con la tecnología

Voz 0874 19:01 te te trabajas este mundo de traer gente con la que no ganas mucho dinero porque no estás trayendo a los de One Direction unificados no sé si Le pediría es algo Le diría salgo a tu nuevo ministro de Cultura porque al fin y al cabo el empate

Voz 1078 19:16 trabajo no si es bueno para nosotros lo que pedimos es un poco que se respete la música como como un arte que muchas se cosida simplemente on line un espacio cultural detrás de esta de acuerdo conmigo en ese aspecto y bueno con el anterior Gobierno hemos tenido muchas dificultades siempre nos han tratado como una pandilla de contadores por lo visto bastante mal comenta simplemente intenta no que favorezca simplemente que no respeten un poco y que nos perjudique

Voz 1704 19:46 bueno eso ya lo son muy poquito de corregirlo es verdad que no es mentira

Voz 0874 19:50 es veintidós y veintitrés de junio festival Back to black en el Matadero de Madrid en el estudio de radio en Gran Vía treinta y dos Si alguien quiere venir a vivir arroba Cadena Ser punto com varios de ellos oye a ver qué me atrae porque lo Time fue un coro gospel entrara Benin con instrumentos

Voz 1860 20:06 qué hacemos es tipo Mónica que vengan

Voz 12 20:08 con armónica os esperamos esto rehén Losada joyas

Voz 1704 20:11 personas a capella cantan como si fuese una forma que reducirá

Voz 0874 20:15 los cantantes y la gente que quiera venir e insisto que envíen un correo David Jiménez Akarregui gracias David por tu trabajo por la entrevista a un abrazo

Voz 18 20:24 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0874 20:37 bueno vamos a empezar porque es una semana en la que casi no reconocemos este país por un lado

Voz 1704 20:41 el encargado a la persona encargada de rollo rollos España si parpadea te lo pierdes ahora así qué pasa si entregado a la persona encargada de llevar la cultura deportiva española lo más alto despiden a Julen Lopetegui eso trajes por el Mundial Nancys además ya otra vez pero tú como sabes eso Jardiel con Julen Lopetegui empresas Julen Lopetegui pero entonces si es el Mundial estoy flipando te está integrando final sabes que ahora sigo a Cristiano Ronaldo

Voz 0874 21:08 pero sólo porque me interesa mucho la información penitenciaria

Voz 1704 21:11 a Carod tiene tiene suman así

Voz 1860 21:13 no lo contentos que se poner los presos si saben qué

Voz 1704 21:16 Draghi Cristiano Ronaldo cuanto bien que también es va Peraza ahí cuando se ha visto algo así

Voz 0874 21:23 tirado con los chistes que hay una frontera ahí era

Voz 1704 21:25 claro lo dejamos la piel

Voz 0874 21:28 Pedro el dislate el límite es hablar de pastillas de jabón

Voz 1704 21:31 eso no sé se ha visto en mí

Voz 0874 21:33 esto español dimitir el mismo día que se conoce una mancha en su expediente

Voz 1535 21:37 me voy para no partir Mello

Voz 28 21:40 me voy para que el ruido de esa jauría no para tener proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país

Voz 1704 21:51 artista de Hamlet que bonito paraíso una propuesta Últimamente estoy notando a James Oates muy feliz entonces yo creo que hay que hacerle ministro de Cultura ha sido bajaron traductor les

Voz 1005 22:03 yo lo que he pensado que si en el mundo estuvo Artà pasarlo de Julen Si tuvieran que dimitir los mismos que han cometido irregularidades como como como Maxime sabían quién

Voz 1704 22:11 juega a las selecciones del bombo y está para investigar es verdad

Voz 0874 22:16 esta nueva España los ministros dimiten no a cambio de otro cargo en Europa que antes no vosotros que sois la jauría como nos han definido a todos los que hacemos esto yo creo que nunca creíamos que veríamos algo así una alguna dimisión Express

Voz 1704 22:30 es que está cambiando España muchísimas un nosotros no

Voz 0874 22:32 yo Rafael Hernando tampoco

Voz 29 22:38 ayer durante diez horas se intentó mantener al señor Huerta a pesar de conocer lo que había sucedido hoy estos cambios de criterio del señor Sánchez con nos preocupan enormemente

Voz 1704 22:52 den por diez horas charlado sí sí sí hasta el palillo que llevas en la boca está investiga yo creo que a la tierra que pasara lo de Bárcena Rajoy no se había enterado y no tenía una opinión porque no sabía qué morro ahí aguantando aguantando el una costumbre

Voz 0874 23:08 aquí en su partido se tarde un poquito menos en destituir a un miembro implicado en casos turbios no el ministro Soria por ejemplo cinco días Ana Mato un año nueve meses bueno Pedro Antonio Sánchez de cincuenta días en fin no vamos a hacer aquí un poco no detecta eco muertas hay dimisión rápida pero hay reconocimiento de culpa

Voz 1535 23:23 sí mirando el futuro hemos tomado una decisión una decisión muy importante y lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente

Voz 1704 23:31 me encanta porque como ministro de Cultura hablar en plural mayestático siempre va como mucho saber quiénes yo y mi sienten personalidades no lo habrá

Voz 1005 23:40 yo creo que es inocente lo dirá porque creía que no Leiva y sí que le ha saltado porque lo que culpable si así oculto

Voz 1860 23:45 pero a lo mejor de de hacer la triquiñuela no digo yo que habrá pagado ya es que que jurado directamente con la Constitución y has to pero claro

Voz 0874 23:54 lo lo que pasa es que si te han sentenciado a pagar una multa por haber pagado a Hacienda menos impuestos de los que tenía que haber pagado a lo mejor es que algo más o algo algo mal habrás hecho por lo menos no

Voz 1535 24:05 no no hablamos tanto se llegó a decir supongo que lo recordarán ustedes que aquellas inspecciones retroactiva es porque así lo fueron eran una caza de brujas contra críticos con aquel Gobierno

Voz 1704 24:17 a mí la palabra retroactivo menos miedo que te cagas osea cualquier cosa retroactiva osea conmigo no contéis se reparte que no habla mal de él que tampoco quizá la peor personal mundo simplemente no puede ser ministro de Cultura ahora mismo es simplemente hombre de todas maneras

Voz 0874 24:33 siempre es de la herencia que han dejado los otros lo que hicieron los en su día yo no sé que pensáis pero quizá deberían tener debería haberle contado al presidente si ese ese pequeño detalle de su currículum cuando le llamó por teléfono para ofrecerle el cargo sin embargo pues no paso

Voz 1535 24:47 acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado cuanto menos de extravagante consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven yp todos demoniza no

Voz 1704 25:02 ya pasó hoy que llama Pedro Sánchez dijo es que ellos habían Ana Rosa dijo Islam tengo una cosa con Hacienda digo vamos a centrarnos en lo dejaron paso a paso vamos a poquito a poco no agobia hemos estado

Voz 0874 25:14 creía el ex ministro de Cultura que haber trabajado en la tele iba a ser el peor de sus males máximo o máximo Huertas ha convertido de esta manera en el ministro con el mandato más breve de la historia de la democracia española hay un jueves decía esto

Voz 1535 25:26 hoy estarían este cargo quiero estar en este cargo de ministro de de Cultura Deportes pues con humildad con ilusión

Voz 0874 25:33 y no había llegado el jueves siguiente decías

Voz 1535 25:36 me voy con la misma aumentados lo aseguro con la que llegué aquí hace siete días

Voz 1704 25:41 quita la ilusión por lo que sea pero me encanta lo de serio Catalán de me voy con la misma humildad imagínate en siete días no en siete días me he vuelto urgimos uvas me voy en carruaje hay que reconocérselo cierto sentido

Voz 30 25:56 de de Lumen bueno como si de un libro se tratara paso página e hijo de una obra de teatro cae el telón insisto fueron concierto

Voz 6 26:07 no me pidáis bises concepto cortito oye decir

Voz 1860 26:11 a favor de Maxime que al menos teníamos suministro de Cultura que iba al cine y al teatro que le obligaran a mí me hacía mucha ilusión conoce quiénes somos la gente que hacemos estas cosas

Voz 1 26:24 pues pues

Voz 1704 26:35 el Partido Popular también es muy de pedir dimisiones durante

Voz 0874 26:39 más que en el caso maliciosas brotaron las manos y con la imputación del ministro de Agricultura de Luis Planas en el caso de captaciones ilegales de agua en Doñana pues afilando colmillos están

Voz 31 26:50 ayer dimitió mastín Huerta y creemos que hoy debería dimitir el ministro de Agricultura no dimite el ministro Agricultura debería dimitir el señor Sánchez en otro punto de vista es preferible que dimita al señor Sánchez claro

Voz 1860 27:02 de manera que Sergio vuelvo escribo una carta a los Reyes lo que me traigan la normalidad es sobre paga sobre Payá tú aguanta aquí que yo te aquello de tasas luego claro

Voz 26 27:13 sería para cambiar totalmente ya a la a la corriente política a este país yo lo que haría si fuera Pedro Sánchez sería pues verdad dimito

Voz 1704 27:19 ya del que venga va a vamos a dimitir todos

Voz 0874 27:23 este señor que escuchábamos si no lo habíamos oído mucho se llama Teodoro García ahora es portavoz adjunto del Partido Popular todos sabemos cuáles son sus preferencias lógicamente a pesar de que la Fiscalía ha dicho que va de imputar a planas porque se aprobado que no tenía conocimiento de los hechos

Voz 1704 27:37 pero igual que no sabéis proyecto quién ha vuelto a aparecer por Twitter

Voz 1535 27:41 Cifuentes hombre Memo Jíménes Fernández

Voz 1704 27:46 pues sí

Voz 1535 27:47 voy a leer textualmente

Voz 0874 27:50 es feliz miércoles a todos estos una buena madre en la olvida nunca muy bien a quién es en España aplican la hasta que hipocresía en grado superlativo y la doble vara de medir se callan hasta Hacienda

Voz 1704 28:04 pero bueno esto lo escrito ella o lo ha robaba a lo mejor dar de otra persona o alguna universidad o lo que sea no

Voz 0874 28:10 lo hacían no el Twitter pero hablabas de la dimisión lógicamente el ministro de Cultura pero si hay un miembro del Partido Popular que lleva días semanas diría yo encolerizado iba a decir miembra menos dicho esto las diputadas dos punto cero por excelencia que se Celia Villalobos

Voz 1704 28:24 ya había os ha jubilado esta mujer que está súper que además está más está más que nunca se va a hacer habéis visto alguna vez Bola de dragón guerreros que en todo se ponen rubios pues esto a Celia

Voz 0874 28:38 Villalobos no hay que tocar mucho Las Palmas para que ese arranque bailar no es así que si Susanna Griso le pregunta por la dimisión del ministro de Cultura pues allá vaya

Voz 32 28:46 yo si tiene que vivir te de mitin no tanto por lo que ha hecho como como como el por lo que ha dicho Eli su jefe porque él ha sido la jauría durante tantísimos años entonces el que nace cerdo muere costó merecerlo no sé qué historia

Voz 1704 28:58 al igual no se queda un cerdo igual pero parece que estuviera llamado a justo ahí el coche aunque peor todavía no es que es es el que nace el letón una selección muere cochino pero que se buenos el tema

Voz 1860 29:12 en Nantes en Segovia claro eso es así esto también verdad

Voz 1704 29:14 el apellidos que levantó pintado a Villalobos no cierra bien la diputada popular la derrota

Voz 0874 29:20 el partido en la moción de censura sigue cuando va Antena tres deja claro cuál es su postura y cuál es la postura de su partido

Voz 32 29:25 el Partido Popular ha hecho lo que he hecho siempre que es un Pritzker depende de si hacer las cosas de forma que no lo hagamos un favor al contrario en ningún caso

Voz 1704 29:35 esto claro cuando gana las selecciones hice voy a gobernar para todos los españoles y luego sale esta señora dice que no le voy a hacer en ningún caso al contrario pero el contrario son los contribuyentes y Kerala vale vale claro claro todos los demás quieres decir no aunque no son ellos

Voz 0874 29:46 por supuesto al enemigo ni agua el único problema de esta señora de tanto jugar al que han tras sacras de asegura voten la realidad virtual en la que la mayoría del Parlamento no representa creer a ella a la mayoría de los ciudadanos

Voz 1860 29:58 es hora de viva voz cada estadísticos Joseba no se gana donde verlo muy claro yo te doy aquí yo tenía cualquier tu casa no perder oye perdido cuota de niño

Voz 1704 30:27 toma mi ahí es el mayor ataque la contribuciones todo eso sí chupito de por medio eso te iba a decir porque Villalobos es un poco esa tía abuela dejó de una boda sabes repartiendo Pines ya lo opine no se llevan señora pedía a favor son tantos la música de frases no o no está bien visto hoy seguimos escondo

Voz 0874 30:55 los cambios que nos hacen dudar de que este país sea el mismo que era hace un par de semanas España se ofrece voluntaria para acoger a sus seiscientos inmigrantes fíjate tú estás allí estoy ahí en en el Aquarius y a los que no dejar desembarcar Inite Alia ni Malta y ahora llegan a Valencia mañana por la mañana a mediodía unas semanas al Gobierno de España dando la bienvenida a inmigrantes dándole una lección a Europa de hecho lo siguiente que va a ser hombre yo quiero eliminar las tiendas en las vallas de Melilla por lo que este Gobierno

Voz 33 31:25 quiere remover las concertino más sin perder nada de la seguridad Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herida las personas

Voz 1860 31:36 lo siguiente prohibir palillos compareciese remover esto remover es eliminar eso sí si es traducción del inglés que eso tienen los prospectos de la farmacia rehenes Road está haciendo mucho

Voz 1704 31:47 daño a este país bueno como siempre

Voz 0874 31:50 decisión por humanitaria que parezca tiene como mínimo

Voz 1704 31:52 dos puntos de vista

Voz 29 31:55 yo también señalarle que durante el año diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescató de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas Rajoy consuma es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda

Voz 1 32:10 es verdad es verdad

Voz 1704 32:12 vale vale ojo que yo tengo un amigo saharaui en Facebook Iván Maroto hiel en una colchoneta el Decathlon y me encanta

Voz 0874 32:22 si el mensaje de Rafael Hernando es que ellos rescataron más por el contrario el de Fernández Maíllo es que hay que tener cuidado

Voz 0791 32:30 dado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 1704 32:38 claro quién jugarlo a todo afán vistas a solidario puesto que uno no claro bueno al igual que está pendiente por si el cuñado del Rey decidiera regresar en una cárcel de Baleares no querer algunos sí sí se habla de la de Menorca porque porque tienen la de que está se está estrellara también

Voz 1860 32:56 es así pero es que se está hablando de vienen ahí en Badajoz porque estaría la de Portugal o bien la de Menorca Keys Muchachito P2P lo hoy casi nadie

Voz 1704 33:04 es que esto es pillado un poco de nuevas tú me quieres decir que él puede elegido sea no le ha dejado en cárceles la de aquí la que le gusta cual tiene vistas al mar dice pues esta se lo que me quedan pocas cosas aparte no

Voz 0874 33:17 a la que la de Menorca común fuerte

Voz 1860 33:20 no sé no pisó nunca por lo que sea no me he dado a mí que me detengan pero los pero me han contado que es que claro estaría solo porque ten en cuenta que por su condición de Pons Duque necesita un poco de intimidad Ello hace sólo unos años ya eh que llevar solo no porque acostumbrado a la soledad o me tiene familia numerosa quieras que no son poco de revuelto alrededor tiempo requiere tranquilidad claro en dice el libro

Voz 0874 33:43 llegado el caso Sirius trincan por cualquier cosa que pueda

Voz 1704 33:46 ya sabes estas cosas y y bueno lo que hablamos cualquier claro exacto porque claro

Voz 0874 33:53 de esa oportunidades para estar callado

Voz 1704 33:56 crees yo me hago otras estrellas a Soto del Real solamente también hemos es irán al Real Madrid en la decisión es un poco el Broadway un poco fuera la verdad está de acuerdo con la decisión de la justicia sin no lo están los respetan pero hay quién

Voz 0874 34:13 como Alberto Garzón por ejemplo tiene más prisa de que esto suceda

Voz 1704 34:16 esperemos que entre lo antes posible en prisión para que se demuestra que efectivamente la justicia pues se parece un poco a esa idea de que es igual para todos vale muy bien pero tampoco entrada ante decretó que no decirte ya también el hombre claro

Voz 0874 34:28 sé desde tiene tiene su parte desgracia anote usted cinco días para entrar en la cárcel si sabes que vas a estar unos años quién

Voz 1704 34:34 va a entrar en eso voy mencionado encerrando esta perdóname que a lo mejor yo no soy un poco imbécil pero yo entraría al primer día como diciendo mira yo me lo quito me he mirado evitando de vacaciones cinco días agobia las además caros dinero de puedes poner la tienda de campaña entonces

Voz 0874 34:52 como las festivos maneras qué lejos queda cuando cuando Llum Hernando extrae el cronista judicial y escuchábamos sonidos no están no imagínate

Voz 0791 34:59 eso me dedicaba tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas Mirlo luego pues me he dado cuenta que que algunas de estas cosas pues estos empleados pues no les no sabía que estaban con ellos

Voz 0874 35:12 otro es brutal hecho Íñigo Domínguez abrió titulaba su crónica en el país así el hombre que se dedicaba a lo que se dedicaba cinco Mistral

Voz 1704 35:21 ya lo sabe y te pones en la tarjeta vale para

Voz 1860 35:23 todo hola y me dedico a lo que me dedico hoy unos parece que habla un poco abona bordo esto se lo ha pasado eh esto será pues ya se ha pasado eso

Voz 1704 35:32 no hombre ahora saldrá de la cárcel hablando como Malamadre sea como el tercer puesto

Voz 1860 35:37 a lo mejor me acuerdo cuando

Voz 1704 35:40 muy duque de sueños

Voz 0874 35:42 la contienda caras pero sí que me convenció de que tiene ciertos problemas de moda

Voz 1535 35:47 ya

Voz 0791 35:47 yo no me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he hecho a ánimo de ensayos

Voz 1704 35:52 otro acuerdo lo quince anoche buenos hizo una función pero de lo de después ya no me acuerdo aquí en tu casa Filho el balonmano y robar todo lo que hemos venido dando a Ical que vas a tener que escoger cárcel vas a tener tiempo de hacer memoria vamos a esperar un poco

Voz 25 36:35 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 35 36:45 a vivir que son dos días en las redes sociales y en Twitter arroba a vivir bien Facebook

Voz 1 36:57 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena Ser

Voz 1704 37:01 de momento el gallinero en Carrusel Deportivo bienvenido contigo

Voz 1 37:04 predicado al baloncesto en estado puro los embarazos usó muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket del número uno del mundo ahora mismo es Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era usted como tengamos en Pekín es fuerte supongo que bastante con Cristiano cumplieron Griezmann brillo y Messi deslumbra lesión va va a crecer iba a hacer otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre abrimos qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad

Voz 6 37:36 malos justa el deporte

Voz 36 37:41 yo no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente en la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente

Voz 14 37:54 a la historia de Europa guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esos templarios monjes con también tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia

Voz 37 38:07 es un concepto muy amplio estrena esta hecha pública les llega demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 6 38:18 la mística de Robert Louis Stevenson SER Historia ningún programa de Nacho Ares con Mona León Jesús Callejo siglos de historia madrugada del sábado al domingo

Voz 24 38:31 después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser o no

Voz 8 38:49 este verano date un buen chapuzón Hipercor te lo pone fácil

Voz 1860 38:53 que ahora tienes toda una piscina portátil sólo ciento noventa y nueve euros

Voz 9 38:57 más de nueve mil litros de diversión para toda la familia con depuradora escalera hay más de tres metros y medio de diámetro y además hasta un treinta por ciento de descuento en una selección de muebles de terraza jardín móntate el verano como Hipercor

Voz 39 39:09 Soraya Chevy farmacéuticas de recaudaría nos habla de cómo obtener una bonita piel bajo el sol el sol puedo

Voz 1490 39:15 casi la aparición de manchas que a diferencia del bronceado no desaparece afortunadamente existe el un perfil de caudal y su eficacia frente a todos los tipos de manchas es reconocida por los dermatólogos aplicado bajo el protector solar sostiene bronceado luminoso duradero sin manchas

Voz 39 39:31 en este momento por la compra de un ser un vino perfecto Caudal y les regala un tratamiento Solar IP cincuenta en farmacia si para farmacias participantes hasta fin de existencias San Juan

Voz 1860 39:42 que levante el futuro venga Chema compra ya el cupón de están Juan que hay cola

Voz 14 39:48 con eso el dato del fin de semana de San cuenta celebra una noche mágica entre en cupón especial punto es participa en el sorteo de un viaje Tenerife y cestas gourmet además puedes ganar cinco mil euros al mes Durán

Voz 12 39:58 cinco años trescientos mil euros al contado suelta el fin de semana de San Juan el de tu suerte Bases depositadas ante notario

Voz 0542 40:07 o la vecina he visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct a instalar Mela sino es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo Line tardas nada además de la dejan instalada el mismo día

Voz 20 40:20 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 40:33 Nuestras tecnoprecios siguen Antúnez

Voz 0542 40:35 hasta el veintiocho de junio si compras un frigorífico congelador en Hipercor y El Corte Inglés te regalamos hasta ciento ochenta euros para canjear en alimentación en nuestros centros

Voz 14 40:44 Icono envío gratis retirada del aparato antiguo financiación hasta en doce meses los tecnoprecios de Hipercor

Voz 1490 40:51 buenos

Voz 10 40:54 en Carrefour tienes hasta el diecisiete de junio un veinte por ciento de descuento en todas las cervezas todos los snacks ganados todos los encurtidos todos los lados les cuento en cupón canjeable para Tous próximas compras

Voz 40 41:08 no pero que dientes más blancos sí gracias también anti Blanc dentro habla si dental Blanc la pasta de dientes que blanquear mis dientes sin dañar los por eso la uso cada día de MTV Planck de uso diario sí sí claro Blanc cada día de laboratorios vino

Voz 21 41:22 a este verano llega al Festival de los descuentos de El Corte Inglés con hasta el cuarenta por ciento de descuento ahora cámara de acción National Geographic por sólo setenta y nueve euros altavoz Sony con Bluetooth por sólo cuarenta y nueve y muchas ofertas más hasta el veintiocho de junio te esperamos súbete a la ola del festival de los descuentos de El Corte Inglés ah

Voz 25 41:44 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 41:50 no hemos querido hablar con vosotros

Voz 0874 42:04 donar Llum Barrera mientras que el PSOE intenta convencernos de que las cosas se pueden hacer de otra manera el PC vivía inmerso en la búsqueda de un digno sucesor para Rajoy es importante porque puede ser nuestro candidato a ser el cómico política

Voz 1704 42:18 con claridad su entorno indigno ahora mismo como no son la gente nueva dignidad humanista sucesores

Voz 41 42:27 miden en fines no podría hacer distingos entre unos y otros porque todos y cada uno de vosotros habéis trabajado mano a mano conmigo estos años que contar la verdad

Voz 0874 42:39 sí que los principales candidatos eran fijó Cospedal Sáenz de Santamaría tienen de plazo hasta el veinte de junio para presentar candidaturas si hay más de uno habrá una especie de mini campaña electoral interna hasta el cuatro de julio decisión final en el Congreso del PP veinte evento

Voz 1704 42:52 lo de julio hay que hay que festival esto va a ser la boda roja pero sin el rojo claro

Voz 1860 42:59 los estás de vacaciones qué lastima

Voz 1704 43:01 Joya ha dicho que no va a señalar a nadie pero

Voz 0874 43:04 algo me dice que uno de los candidatos está haciendo méritos para seguir los pasos del exlíder por ejemplo si le preguntan si va a presentar su candidatura él responde a la Rajoy

Voz 1 43:14 importante lo importante es que España un buen Mundial eh

Voz 1704 43:17 a es muy Rajoy ya es verdad que para mucha gente es lo importante si quedas igual ahora

Voz 0874 43:22 porque además que hablamos de digno Él tiene claro cuáles deben ser las cualidades de un buen presidente del Partido Popular

Voz 1 43:28 no pasa nada porque haya varios candidatos porque si queremos que ocurra lo que mi opinión

Voz 1704 43:36 es sumar ni debe de intentar multiplicar este partido se refiere apoyo vale lo digo porque claro sumar y multiplicar con numerosas en este partido

Voz 0874 43:46 por último debe tener la suficiente capacidad de convocatoria Feijóo la tiene a costa del pobre casado

Voz 1 43:51 a una semana del Gobierno socialista que ya hemos hecho posible baila y es porrazos

Voz 1704 44:00 de dan las partes que sabe que es que bueno con los eso uno quería ir a la universidad lo del máster porque lo hace el bullying Carla el caso es que Rajoy

Voz 0874 44:12 puede estar paseando por Santa Pola durante los dos próximos años hasta que se jubile a los sesenta y cinco puede seguir paseando entonces ya con las manos a la espalda a partir de ahora podrá volver a su apasionante vida como registrador de la propiedad que confirmamos que descansan todos los fines de semana y ningún escucha la radio

Voz 1860 44:29 están una cosa en darse ayer tampoco somos así

Voz 0874 44:32 compañeros sus aventuras como presidente

Voz 41 44:35 todos sabemos que no hemos abandonado la tarea porque lo hiciéramos mal en absoluto en absoluto tampoco porque los españoles no se hubieran retirado su confianza

Voz 1704 44:47 tampoco ha ocurrido que va por hacerlo bien y por tener mucha confianza claro superará este nuestro puerta está abierta todos ya nadie le preguntamos de dónde viene claro hubieran preguntado a lo mejor había entrado otros gobiernos

Voz 1860 45:04 Petros llorar un poco en catalán y la tenemos un poco

Voz 1704 45:06 yo creo que debe de presentarse la candidatura Alves Rivera ahora mismo para el PP digo eh sí sí sí sí que es lo que les gusta

Voz 0874 45:12 bueno cosas que no han cambiado en este país

Voz 1704 45:15 burradas que sueltas de repente pues algún político algún concejal Una concejala de alguna

Voz 0874 45:20 pequeña localidad española no burradas de concejal

Voz 42 45:24 uno cada tres son punteros comprarle pero usted sabe me así fue a Sudán de esos poderosos es su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio

Voz 1704 45:39 hay Rosa María Ganso apellido voy a dar lo más bueno en Pinto localidad de Madrid

Voz 0874 45:46 hay que justificaba la prostitución por la necesidad de personas con discapacidad

Voz 1704 45:50 pues creo que en España somos uno de los países con más discapacitados de Europa hay alguna cosa que he leído por ahí aislado esperándole

Voz 0874 45:59 escucha es eso o es otra cosa porque es que esta señora sigue y mira por dónde ahora

Voz 42 46:04 sabe usted hay personas en la vida pues nativa Igor tienen posibilidad de utilizar estos estos servicios para que así nos vamos somos todos rubios y guapos y bonitas

Voz 1704 46:19 el país de discapacitados y deseos sí es claro es que no se puede decir nada pero yo veo no no no es que es es que pasa que cualquier cosa que dices hundidas va a ser peor y además mucho más ilegal

Voz 0874 46:31 pues mira una última cosa que no ha cambiado que es a las provocaciones a los independentistas que esto es una especia de deporte nacional yo creo que hay primera y segunda de Segunda B según el dueño de la empresa de productos del cerdo

Voz 1704 46:42 en Vic

Voz 0874 46:43 de fui de Mon

Voz 1704 46:46 de palabras no sé si es simpático verdad que eso

Voz 0874 46:49 sí pero pero no aviesa intención vamos a escuchar lo que dice este hombre

Voz 43 46:52 la trama se se llamaba cerdos de monte pésimo hizo mira eh Piquet de momento no se ha querido hacer referencia al expresident se iba a partir de ahí pues bueno que cada uno saque sus propias conclusiones si alguien se ve reflejado en el dibujo de un animal pienso que se va a sí que realmente no es así

Voz 1704 47:17 Kaká ser dos tienen pelito desde que yo pues bueno flequillo

Voz 1860 47:24 cierto admitan del cerdo es

Voz 1704 47:26 la obviamente claro sí claro el día Jorge Luis Piedrahita no sería la bromea esta sí sí pero bueno igual que la definimos quiere de verdad estamos Barrera en Mallorca con pero Aznar en Valencia con Jorge Ponce en Madrid

Voz 0874 47:46 a vosotros sabéis que os estudiamos muchos valoramos mucho bueno en vuestra justa medida no

Voz 1704 47:51 estamos un poco creados

Voz 0874 47:53 la tenéis las limitaciones que tenéis pero nuestro invitado de hoy que está en Madrid con Jorge es una de las cien personas más creativas del mundo según la revista Forbes se llama David Calle que es bueno no voy a decir lo que es primero estás por ahí David cómo estás

Voz 1704 48:08 muy bien encantado de estar aquí con vosotros bueno pues este saludo escuchando muy creativo X

Voz 1860 48:13 profesor youtuber actividad a qué tal

Voz 0874 48:21 oye profesor youtuber en serio con esta no sé con esta denominación profesional Se puede ser una de las personas más creativas del mundo según según Forbes cómo cómo lo haces

Voz 44 48:31 no pero me da me da mucho reparo lo de lo de Forbes me yo fui el primer sorprendido cuando me desperté en Twitter ese día digo qué ha pasado aquí hay nada pues además es creativo yo grabo pizarras con grabó vídeos con una pizarra hay un rotulador que va que va pero esto de las nominaciones está genial y los premios están genial pero soy un profe que agrava Villa con con un rotulador bueno con un montón de reguladora porque gastamos rápido

Voz 0874 48:52 enviar Aida también nominado al Globo el techo Price que quedaste este finalista

Voz 44 48:56 ya ganó quién ganó un país con una canadiense que que da clases en el Ártico Magee ida cosas ahí a enólogo la niños Figo Pingüinos pingüino no ahí en el Ártico en el Polo Norte

Voz 1860 49:12 el profe me tiene manía

Voz 1704 49:14 eso te has echado mía

Voz 1860 49:17 el compositor más esta semana con los deberes vale

Voz 0874 49:22 te has recibido esta calificación por los vídeos docentes que cuelgas en Youtube con más de un millón de suscriptores y con más de ciento sesenta millones de reproducciones

Voz 1704 49:33 a cuánto es aún gente recuerdo como ahora