A Vivir Que Son Dos Días (18/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

siempre vamos a empezar actualizando los titulares informativos que un año después de los atentados

Voz 0132 00:54 Barcelona y Cambrils recogen el recuerdo a las víctimas Carlos Sevilla buenos días qué tal buenos días Lourdes pues como

Voz 1312 01:01 decía a Cambrils acoge hoy los homenajes por las víctimas de ese atentado de hace un año en su paseo marítimo que recordemos se cobró la vida de una mujer dejó varios heridos nos vamos a ir hasta allí en directo para conocer cómo van a ser esos actos de recuerdo Eva Hidalgo día

Voz 3 01:17 el calor de bon día pues Cambil tendrá a partir de hoy un mosaico de recuerdo en el paseo marítimo es un elemento que quiere símbolo

Voz 1312 01:25 el municipio tire de memoria las

Voz 3 01:27 Imaz se descubrirá a las diez y media dentro de entrase en un acto organizado por el Ayuntamiento a la alcaldesa y la música de un violín luego relevará palabras se habrá una ofrenda floral está previsto que asistan el presidente de la Generalitat Quim Torra y diversos con el presidente en funciones del Parlamento Catalá por parte del Gobierno central que contará con la presencia de distintos ministros también suspira por cierto el presidente de Aragón

Voz 4 01:56 pero con la víctima mortal del atentado de ETA

Voz 3 01:59 cada hecho Eva está

Voz 1312 02:01 ahora mismo en ese paseo marítimo As no suena una es una foto de de esta hora de la mañana tan diferente a como se despertaba Cambrils hace hace un año como cómo se despierta ahora ese paseo marítimo

Voz 5 02:15 pues que a esta hora el paseo marítimo ofrece una una imagen de un día cualquiera de agosto con deportistas haciendo Bonnin y turistas paseando para ir a la playa el tráfico está cortado en la zona está acordonada con un amplio dispositivo porque policial pero más allá como decimos el aspecto es de un día cualquiera de verano de hecho luces hemos oido gente que se acerca y pregunta a la policía que hace doce hace hoy porque hay muchos turistas que no tienen en cuenta que hoy se cumple justo un año de esos trágicos intenten

Voz 1312 02:50 como decía ayer Pedro Blanco al iniciar hora25 bendita normalidad no el sonido de la de la normalidad que también escuchábamos en la Rambla durante toda toda la tarde tan diferente a lo que a lo que vivimos hace hace un año va a ir algo compañera de de radio Tarraco de Tarragona muchísimas gracias

Voz 3 03:08 que voz a un placer y Carlos

Voz 1312 03:10 o como decía los homenajes a las víctimas comenzaron ayer en Barcelona

Voz 1153 03:14 el acto central tuvo lugar en la plaza de Catalunya sin parlamentos políticos y con las víctimas y sus familiares en primera fila el homenaje se desarrolló bajo el lema a Barcelona ciudad de paz y estuvo precedido por una ofrenda floral en el mosaico de Miró de las Ramblas donde se paró la furgoneta de los yihadistas quince personas murieron y más de un centenar resultaron heridas aquel día en la capital catalana por la tarde las entidades independentistas convocaron un acto frente a la prisión de Lledoners la concentración pretendía rendir homenaje a las víctimas y al trabajo de los cuerpos de seguridad y emergencias durante los ataques pero en su intervención el presidente de la Generalitat volvió a reclamar la libertad de los políticos encarcelados y reiteró su enfrentamiento con el Estado

Voz 1312 03:51 precisamente sobre el pluses yo habló ayer la ministra de Justicia aquí en la Ser Dolores Delgado anunció que el Gobierno va a facilitar la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica

Voz 1153 04:00 si el magistrado que instruye la causa de del virus es fue citado por un juez belga tras la demanda presentada por Puigdemont el resto de ex conseller Gainsbourg en Bruselas por supuesta vulneración de sus derechos procesales de la presunción de inocencia Llarena pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial y ahora la ministra de Justicia confirma que el gobierno contratará a abogados para representar al juez en su citación que está prevista para el cuatro de septiembre en la capital belga

Voz 6 04:23 se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción y esto pasa por el Ministerio de Justicia no tanto por la Abogacía del Estado porque nosotros no tenemos competencia en ese sentido sino por el pues en su caso contratar pues abogados que nos representen en en este caso en Bélgica

Voz 1153 04:47 además los armas Dolores Delgado se felicitó por la imagen de unidad institucional que se vio ayer en los homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona

Voz 1312 04:55 parece que no podamos pasaron una semana de agosto un año sin sin hablar de tragedias no el año pasado estábamos en esto de los atentados Carlos y con el corazón apesadumbrado por estos atentados y esta semana está lo del derrumbe de de ese viaducto en Italia no precisamente hoy se va a celebrar un funeral de Estado por las por las víctimas del hundimiento de este puente en Génova hace cuatro días

Voz 1153 05:18 sí aunque las familias de diecisiete de los treinta y ocho fallecidos confirmados hasta el momento han anunciado que no participaran en el funeral por considerarlo una pasarela de políticos la fiscalía centró su investigación en la posible ruptura de uno de los tirantes como causa de la traje

Voz 1312 05:32 pues Carlos te esperamos en una hora para que no actualiza es la la información en el boletín horario a las diez de la mañana y si alguien quiere pues puede consultar ampliar y actualizar noticias en Cadena Ser punto com hasta luego

Voz 1153 05:43 beso Lourdes

Voz 1312 07:45 vale

Voz 8 07:49 cuando las drogas le dejaron fuera de juego Chris hizo lo que mejor celebraba marcarle a su nuevo rival

Voz 1312 12:08 empezamos recordando los actos conmemorativos y de homenaje a las víctimas de los atentados del pasado año en Cataluña con ese tema sobre la sobre la mesa saludamos a nuestra compañera Ana Fuentes eh colaboradora hay ex corresponsal de la Ser en primero fue en China luego en Nueva York y ahora es redactora jefa de la revista económica The Corner qué tal Ana cómo estás

Voz 0132 12:28 muy buenos días sigues en la costa oeste no

Voz 1312 12:31 sí consiguió en la costa este Blades y acompañada hoy estoy aquí estás ahí con esta Luis Pardo a tu lado verdad

Voz 21 12:39 aquí estoy eh vaya como el de Ana I Nueva York China ahora Santiago de Compostela que me

Voz 1312 12:44 el matinal de la SER que yo empecé cuando empezamos con el a vivir aquí con Andión sería esta normativa de la SER

Voz 22 12:49 va equivoco no no no no no me falla la memoria todavía no no no oye que quiero decir que me hace mucha ilusión porque llevo muchos años escuchando a Luis que nunca le he visto la cara y que él

Voz 1312 12:59 ha saludado esta mañana una concentración

Voz 22 13:02 va

Voz 1312 13:02 te te pasa por efecto radio es sí que imaginaba de otra manera

Voz 21 13:06 nunca sabes han dicho no será voz enamorar nunca pases por la emisora piloto

Voz 1312 13:10 a veces me sigue dando miedo mira Luis quería también saludarte porque yo decía al lado los actos conmemorativos de los atentados de del año pasado en aquí en Cataluña me han llevado a la a la reflexión de de esta terrible de desafección los problemas políticos acaban contagiando lo todo no no sé como habéis visto los actos conmemorativos de de ayer como la la política ya Luis tormenta hizo todo el año pasado que a mí también me parece vergonzoso toda aquella muestra no tocaba o sea es no tener no saber estar digamos este año también de de de alguna otra manera también ha acabado contaminando lo todo no y ahora nos contaba Carlos Sevilla en los titular es que que en Italia después de de esa desgracia que ha habido con el derrumbe del viaducto hoy un funeral de Estado por todas esas víctimas y las familias de de diecisiete de los fallecidos de los treinta y ocho fallecidos no van a acudir a a esa ceremonia por considerarlo una pasarela de políticos qué qué está pasando no y ahora pensaba Luis con lo del Alvia no también cuando pasó el accidente del Alvia por eso pensaba

Voz 21 14:15 no pensando porque lo que contabas de de Italia me recuerda mucho lo que pasó aquí cuando se les dio una medalla hay un reconocimiento expreso a las víctimas del de la Albee hay una buena parte que no quisieron eh asistir y como recuerdan ellos todavía a día de hoy aquel día les mandaron los antidisturbios cuando quisieron ir allí a protestar no ahora tenemos algo una una catástrofe que se quedó en nada fue mucho menor por suerte no hemos tenido víctimas mortales de la que cumplimos mañana una semana el ciento marisquillo Se muelle que se derrumba en en Vigo en medio de a una actuación musical por un lado está yendo la función judicial por el otro está haciendo las investigaciones pero es que estamos contando todos los días la bronca política porque claro dentro de un año hay elecciones municipales yo no creo que nadie quiera dejar de tratar de arrimar el ascua a su sardina con con este asunto vamos que esto de manipular a los los sucesos y de tener dejar a las víctimas casi para el final tenemos

Voz 0132 15:05 la experiencia perder el hecho de que las víctimas tuvieran que pedir protagonismo no expresamente es es muy significativo esas les dieron un espacio de de cuarenta y cinco minutos de de sobriedad y bueno pues estos días no comentarios en tertulias nos hemos hartado de escuchar a la politización de los atentados y comparativamente mucho menos no de de de que falló de de de que se siguen necesitando para una gestión integral la antiterrorista de la educación de la integración y bueno es verdad que no se puede aislar un hecho de un contexto no fue un homenaje a unas víctimas de un atentado en un contexto pues de mucha crispación llevamos un año muy duro pero aún así eh pues creo que que el foco pues tiene que seguir poniéndose en en lo que tiene que seguir poniéndose no

Voz 1312 15:55 fíjate la la emisora Radio Barcelona está muy cerca de plaza Catalunya hay ayer Valentina Rojo yo estábamos aquí trabajando y estamos al lado vamos a ir a ver qué tal está como qué tal se respira no hizo lo que se respiraba no era Barcelona no era una ciudad de homenaje ando a la a sus víctimas y ahora ya lo que había pasado porque era a mí qué tal control un un cordón sólo había concentraba en Plaza Cataluña es el ese grupo de familiares de víctimas con la representantes institucionales poco más bueno un grupo que también exhibían banderas españolas y gritos que increparon a a Gemma Nierga que también estaba completamente fuera de lugar entonces la reflexión era como de tristeza de dónde hemos llegado no que sean han conseguido despojar a la a la ciudadanía del derecho de de hacer ese duelo de Acebes el luto de de bueno pues de rendir ese tributo a quién es ese día paseaban tuvieron la mala suerte de estar paseando por la Rambla como se ha separado de una forma tan radical eh la representa la representación de de de esos ciudadanos allí con la con las instituciones con con la expresión de ese sentimiento popular no ayer incluso por la zona que estaba acordonada que no nos dejaban pasar no había gente novia no era esa Barcelona que todo el mundo reconoce cuando pasa algo o cualquier gran ciudad no cuando la golpea un una tragedia como esta

Voz 0132 17:15 está claro pero también si piensas al final el hecho de que de que haya gente que quiera sacar rédito político de que haya pues manifestaciones espontáneas de de de gente que quiere arrimar el ascua a su sardina es inherente a la democracia no precisamente porque hay libertad de expresión se puede colgar un cartel que guste más o menos precisamente por eso se puede sacar una bandera que gusten más o menos au increpar a las autoridades que al final estaban bastante diluidas que no se pasearon pues ni Sánchez ni el Rey por Barcelona pues para evitar también problemas o momentos desagradables pero hubo también pura libertad de expresión no

Voz 21 17:50 lo de Gemma me me recordaba otro momento también relacionado con un atentado que conmocionó a todo el país que fue el de Miguel Ángel Blanco que yo creo que si algún algún atentado ha conmocionado a la sociedad fuese recuerdo aquel concierto de homenaje en el que Raimon por cantar en catalán y a Imanol Arias por meter alguna frase en en euskera lo que tuvieron que acudir entonces osea que da la sensación de que todo está un poco exacerbado de un tiempo a esta parte pero

Voz 1312 18:15 uno tiene la sensación de que el virus

Voz 21 18:17 latente latente siempre ha estado ahí

Voz 1312 18:20 todo está muy muy enrarecido esperemos que que vuelvo un poquito el sentido común no de Bale a este siempre hay un tiempo para reivindicar hay un tiempo para para mostrar la como tú decías no hay libertad de expresión evidentemente pero hay que saber estar no y cuando cuando pasa una cosa así pues se tiene se tiene que estar por por las víctimas y por lo por lo que ha por lo que ha pasado yo os había pedido hoy hablar de de un tema que no era este pero justo desde el punto de de de arranque de la actualidad pero vamos a hablar de otro tema que también ha formado parte de de la actualidad de esta semana

Voz 8 18:54 a Aralar

Voz 1312 19:08 porque Ana no dejamos de pasmo darnos ante el el atrevimiento del presidente Donald Trump y está cargando contra la contra la prensa contra el periodismo hemos visto esta semana como los grandes periódicos toda toda la prensa estadounidense desde los grandes hasta los más pequeños se han unido para para publicar sus editoriales el rechazo a esos a sea esos ataques sistemáticos a los que Trump en sus seguidores les someten no porque es que son vamos hablando de meses de acoso de descrédito de no poder hacer su trabajo no no pueden informar con normalidad desde la llegada de este hombre a la a la Casa Blanca yo creo que en Estados Unidos no ha visto la prensa tan amenazada impuesta en cuestión les llama enemigos del pueblo que es un como me es muy fuerte suena como como a casi a primera mitad del siglo XX ese ese término no

Voz 0132 19:55 sobre la sea las dictaduras en las que el medio de comunicación Se pretende que sea un actor que que lleve al fin del Gobierno no es un actor que ayude a que a que el Gobierno pueda pueda conseguir sus políticas en vez de un sistema de contrapeso no

Voz 1312 20:09 sí al además el el la editorial por ejemplo leíamos editorial The New York Times que ponía en valor el periodismo local porque esas publicaciones dice con esas publicaciones emisoras añadiría yo barriendo para casa que además de la crisis económica que nos ha golpeado a todos tienen que superar la cercanía del poder los intereses creados en torno a ese poder lo tienen mucho más cerca que quizá el resto lo tienen la puerta de la misma aporte de la calle en el bar de la esquina yo siempre recuerdo el maestro Iñaki Gabilondo con esa rotundidad que en esa claridad que tiene siempre expresando también las cosas dice que resistir las presiones cuando se tienes un hombre o su prestigio hombre creado en la profesión no es lo mismo porque a lo mejor ni siquiera se atreven a planteárselo explícitamente hay otras maneras mucho más sibilina de de ejercer esa presión a al periodista el siempre reconoce que el mérito está en ser director o directo hora de un medio local o jefa de redacción aún súper actor it plantar cara al empresario de turno al al cacique au al político no han atún has trabajado en diferentes lugares del mundo y ha podido comprobar la importancia de de ese periodo

Voz 0132 21:21 somos más cercano en en diferentes ámbitos sí sí de hecho fíjate Trump que directamente lo que comentabas ha despreciado a a grandes medios con una tradición de décadas en Estados Unidos se ha reunido con con los jefes de las grandes cadenas y directamente ha sido muy respetuoso y bueno se edite mucho que en Estados Unidos los grandes medios habían olvidado todo el centro del país se habían concentrado pues en ambas costas y que si no se hubieran olvidado tanto de cubrir ciertos temas de esa gente que los olvidados de la crisis eh pues nunca ha crecido tan pero la desafección y quizás en muchas comunidades pues novia ha crecido tanto el descontento se hubieran dado cuenta de ese descontento que crecía que finalmente terminó por llevar a Donald Trump a la Casa Blanca no en Estados Unidos os están muy pendientes de esa evolución de la prensa después de la crisis de pues la circulación de muchos medios se ha reducido como un treinta por ciento así han cerrado muchas cabeceras pero también han surgido medios muy específicos que están siguiendo hay algunos que te siguen por ejemplo los tiroteos no cada vez que uno de estos tiroteos sean masa que desgraciadamente son tan populares allí por la política de de armas pues no gente que te lo siga mejor que esos medios tan específicos hay estudios que demuestran cómo las poblaciones que no reciben casi cobertura mediática que están allí pues pues con con con pocas noticias cuando un corresponsal de repente pasa por allí o hay algo tan significativo como para que manden aún colaborador ahí se reduce mucho la participación ciudadana la gente está menos conectada menos informada los políticos menos comprometidos porque nadie les va a sacar los colores a que está muy relacionado han sacado el periodismo local ha sacado temas no sólo pequeños acordados del Diari de Mallorca que estampó el escándalo de los vuelos de la CIA que tuvo implicación internacional y este año seis de los catorce premios Pulitzer de periodismo se los han llevo medios locales en Estados Unidos

Voz 21 23:12 yo veía una una no me dejaba llamarla

Voz 0330 23:15 a la atención contra el como sea

Voz 21 23:17 recogida en algunos medios de la de la prensa gallega esa esa noticia no sea noticia de del manifiesto conjunto de de los medios los norteamericanos contra Trump que yo veía algún medio y pensaba esto lo han traído portada porque pasa porque es contra Trump porque si a lo mejor en vez de editarse en una localidad gallega estuviésemos hablando de que este periódico salía en Misuri estaba en ese momento colocando en la típica sección en la que le ponen la luz

Voz 23 23:42 has o le o

Voz 21 23:45 típica una una iniciativa por por atacar de esa de esa manera al presidente no porque claro es muy fácil a veces desde aquí desde la distancia del jeque malos Trump y sin embargo en las que en nuestra práctica diaria al final estamos tragando con con las seguros y con esos comportamientos e incluso atacando a aquellos compañeros que no pasen por ahí

Voz 1312 24:02 lo decía decía el editorial de The New York Times los periodistas de esos medios siguen dedicándose a la difícil tarea de hacer preguntas y contar las historias que sin ellos no sabríamos porque queda por cubrir esa ese área como decía Ana muchas veces desde los grandes medios yo quería incorporar porque esta semana también otro gran tema que llevamos siguiendo muchos días desde que hemos sacado en la Cadena SER pero que ha ocupado portadas informativas también es la lo que hemos conocido estamos conociendo los detalles de una trama corrupta en en León en toda Castilla León la llamada operación en regadera que como decía tiene ramificaciones en media Castilla y los compañeros de Radio León han sido los encargados de descubrimos algo algo que quizás ya llevaban tiempo sabiendo e investigando Pablo bodega buenas días hola qué tal evolución bienvenido a la mesa hola hola tenías aquí estábamos hablando detrás porque queda muy queda muy bien como decía ahora muy bien apuntaba Luis eh que nos queda lejos figura pues que es muy fácil ponerse a la contra y tal pero aquí tenemos también persona Hess en que no no lo diría que son como otra pero sí que son tienen unas actitudes muy caciquiles muy de con controlarlo todo no estoy pensando en José Luis Ulibarri Pablo cuéntanos quién es este personaje

Voz 24 25:21 bueno pues José Luis Uribarri la verdad que podría formar parte perfectamente de de algún tipo de de novela negra de de bueno de de

Voz 1312 25:29 diez de televisión no que ahora están también muy bien

Voz 24 25:31 todas y desde luego que que sería un papel muy jugoso para entender un poco quién es este este hombre hay que viajar un poco al pasado no porque José Luis Ulibarri comenzó hace mucho tiempo ya su andadura profesional el ex aparejador de de formaciones viene del mundo de la construcción Yves de muy pequeño momento muy temprano en el entro a trabajar en una empresa llamada Teconsa Teconsa y era propiedad de Martínez Núñez que está considerado un poco el mentor de Ulibarri es una figura clave para entender todo lo que va lo que va a pasar después Martínez Núñez ya organizaba su antojo la política local

Voz 21 26:07 comarca del Bierzo y de otros territorios

Voz 24 26:09 alrededor y lo hacía también gracias al poder mediático como va a hacer luego Ulibarri él creo la nueva crónica era el al Crónica de León que era el segundo periódico de la provincia gracias a esta influencia forjó grandes amistades en la clase política de hecho aquí sí que viene un asunto totalmente bueno en novelesco que es que llegó a ser investigado por ordenar supuestamente el asesinato de un consejero de la Xunta de Galicia de niña

Voz 1312 26:36 sí está está el guión hecho lo veis no

Voz 21 26:40 lentamente además esa esa conexión esa conexión Galega castellano leonesa vamos esos tierra fronteriza que cualquier podemos hablar de cualquiera de esos territorios de los que contaban a de del interior profundo esto es algo que nunca se mira ahí yo creo Pablo que cuando estaba contando Ana los dos estamos pensando nosotros

Voz 24 26:57 nosotros exactamente exactamente y además como dices es de territorio fronterizo pues ha sido escenario de de muchísimas batallas de poder bueno una de ellas a que al final van a acabar librando el mentor hiela el pupilo porque finalmente Ulibarri Martínez Núñez van acabar investiga van a acabar enfrentados y a Ulibarri fabular sólo allá por los años ochenta ahora hay que recordar que está en prisión provisional como cabecillas supuestamente de esta trama enredaderas pero en esos años ochenta fue cuando él inició su andadura en solitario y creó una empresa de construcción la desaparecida Begar que creció como la espuma ya en los noventa es cuando da un paso más pie a crear este imperio mediático que ha ido construyendo en las últimas décadas lo primero que crea es una televisión local pequeñita que en León pero que con el tiempo va a expandir por toda la comunidad autónoma es iba a dar cuenta del poder que le daban los medios ir va a echar el resto por la prensa escrita que parece ser que son del ve más capacidad de control va adquiriendo periódicos El Correo de Burgos el Diario de Soria ya en el año dos mil siete llega al gran pelotazo que es cuando se hace con el Diario de León

Voz 1312 28:05 que es la joya de la corona ejemplarmente

Voz 24 28:07 la Corona porque es un poco el decano de la prensa leonesa el periódico con mayor difusión en la provincia de aquella pues también el más respetado no muy hay que decir que pagó muchísimo más de su valor Rosa esto nuestra también una idea de bueno de lo que esperaba conseguir no porque es la realizas un desembolso tan importante provoque vale menos LB ese es porque leves en rentabilidad en ese tiempo Ulibarri ya era bueno cortejado por toda la clase política el leonesa a los que además aplica una política de palo y zanahoria no les agasajos conmigo

Voz 1312 28:41 te iba a decir cómo va eso de que les agasajó o les castiga

Voz 24 28:46 exactamente sí sí sí la relación con el políticos bueno va a tener buena prensa en sus medios si es mala porque bueno chocan sus intereses por así decirlo pues lo que va a tener es una campaña mediática en contra no esto es un poco como cómo funcionaba eh José Luis Ulibarri incluso en casa

Voz 1312 29:07 Pablo perdona que te interrumpa llega su poder hasta el punto de creo que era el alcalde el candidato a la alcaldía que el alcalde de León no me acuerdo cómo cómo estoy

Voz 24 29:17 Mario Gutiérrez Emilio Gutiérrez que aquí

Voz 1312 29:19 ha sacado mayoría absoluta mayor es la mayor mayor

Voz 24 29:22 día absoluta en la historia del Ayuntamiento de León

Voz 1312 29:24 el Ayuntamiento ya en dos mil quince nada tres meses antes de las elecciones este señor decide que o se enfrenta o tiene un problema con él decide que no va a ser el candidato

Voz 24 29:37 exactamente no fue candidato no fue el candidato esto vino precedido de de bueno ellos tenían al parecer a intereses empresariales una serie de concesiones de contratos que Ulibarri hay pretendía bueno hacerse con ellos en el Ayuntamiento de León y que finalmente el alcalde se adjudicó a otras empresas entre es como decimos de Ulibarri puso en marcha la maquinaria mediática y en aquellos días no es podíamos desayunar con titulares en la portada de Diario de León tan fuertes como el ochenta y cuatro coma cinco por ciento de los ciudadanos opina que León no ha mejorado con Emilio Gutiérrez o Good si Red perdería la mayoría absoluta en León con el peor resultado de la historia del PP

Voz 1312 30:18 perdona nos reímos porque es es es tan ridículo pero no es para las para reírse y luego cuando se hable de la desafección hacia la política hacia los políticos cabe recordar que desde dos mil diez este señor salía como implicado en la imputado en el caso Gürtel el investigaciones de la investigación del caso Gürtel y seguían todos dorando la píldora haciéndose fotografías es más ahora con las tres con lo que habéis desvelado estáis desvelando los compañeros de de Radio León a pesar de que es estáis desvelando conversaciones en las que claramente a alcaldes de ciudades importantes de la Comunidad se ponen en contacto con él para decirle oye esto no pinta bien estamos limitando o o hacer

Voz 25 30:59 es también en concurso público unas obras pintadas

Voz 1312 31:02 no sea Hinault nadie está dimitiendo nuestra no

Voz 24 31:04 metiendo entre ellos claro el alcalde de León Antonio Silván y que es precisamente la persona que sustituye a Emilio Gutiérrez en el Ayuntamiento de León y que fue también durante muchísimos años consejero de de Fomento en la Junta de Castilla León precisamente cuando se puso en marcha todo el tema de las televisiones autonómicas y aquí tenemos un modelo de televisión semipúblicas semi privada es decir una privada subvencionada que también pertenece a a José Luis Ulibarri lo controla todo pero es lo que dice ese desde el año dos mil diez Se sabía que este señor estaba imputado en la Gürtel pero no dejaba a nadie de hacerse fotos y no estoy hablando sólo de políticos hablo de sindicalistas hablo de rectores de Universidades políticos desde lo más pequeñito de un ayuntamiento hasta consejeros de la Junta de ministros todo el mundo parecía entender que necesitaba la bendición de Ulibarri si quería ser alguien en León

Voz 1312 31:57 estamos a este es el es el poder tan absoluto que que se acumula en algunos en algunas zonas hablábamos de de hacer un guión de una serio una novela de hecho ya se ya ya esto en España ya ha pasado y una gran calidad estoy pensando en en Chirbes en Rafael Chirbes en con Crematorio y con algunas otras de sus novelas y es que durante años la corrupción en Valencia y ha sido algo absolutamente escandaloso espero que no vuelva a ser lo que la gente haya tomado conciencia sí en la Comunidad Valenciana está en parte juzgando toda una época de la que es la que parecía haber barra libre de de de lucrarse financiarse ilegalmente en el partido a través de de los fondos públicos no dejarme que salude a uno de los periodistas que que destapó la trama del presidente de la Diputación y del PP en Castellón Carlos Fabra ir de verdad que aguantó muy bien el tipo por ello fue nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Campos Miguel Ángel bon día gracias por atendernos que sé que estás de vacaciones qué tal qué tal por Praga qué tal se le qué tal tiempo hace ahí

Voz 3 32:59 bueno fenomenal hace es un día fantástico escolar

Voz 1312 33:03 estamos hablando campos de de el duro trabajo de el redactó el periodista que está trabajando en una ciudad pequeña en una comunidad y pequeña eh el que tiene que enfrentarse al poder omnímodo de personajes como Ulibarri que estábamos hablando ahora o como Camps en su momento en en Castellón y en la Comunidad Valenciana en tu caso eh vivimos eh momentos por ejemplo es vamos a escuchar un fragmento de una rueda de prensa en la que le preguntaste levantó así de bien al señor sí señor Fabra

Voz 24 33:33 que usted insiste en la omiso sencillez

Voz 0330 33:35 es una obsesiva persecución Fabri lo cual yo le agradezco por la importancia que usted me da pero yo no estoy en la misma sintonía el que usted prosa llevamos cuatro legislaturas consecutivas barriendo a nuestros rivales y ganando por mayoría absoluta muy a su pesar ya veo que llegaba usted durante el pleno al principio al final perfectamente conectado con el grupo socialista para que las declaraciones que usted y habían previsto que sabían al principio salieran al final de hervía el trasiego pero qué le vamos a hacer el pleno por lo menos hasta que acabe esta legislatura lo voy a decir a dirigir yo eh muchas

Voz 3 34:19 he dejado acabar el corte la orden

Voz 1312 34:22 aplaudiendo y gritando presidente presidente que me pregunto ahora dónde están estos Miguel Ángel como era en en investir pagar sacarle las vergüenzas al todopoderoso presidente de la Diputación y del PP en Castellón

Voz 27 34:38 pero duró porque si Carlos Fabra no tenía la influencia de Ulibarri decir no tenía poseía medios de comunicación propios a través de los cual de los cuál es el poder a presionar a distintos políticos au empresas para que hicieran lo que él pretendía sí que bueno pues ejercía el poder de una forma la de absolutamente dura bueno llega para presionar incluso a las distintas empresas para que no para que no invirtieron en publicidad en en este caso en la Cadena Ser en Castellón cortaba el grifo de la publicidad también institucional era realmente duro enfrentarse a él y bueno no faltaban las amenazas Pepe Lass por supuesto de él ni de todo aquel que se considera amigo y la verdad es que conseguía esos objetivos no era no se quedaba tan sólo en meras frases o en o en bueno en presión estimulada sino que es cierto que que bueno que lo conseguía Iggy por ejemplo pues pasó una época muy dura de tener que ante la información por supuesto a la a a la rentabilidad económica Iber como tanto las empresas grandes empresas de la Comunidad Valenciana como los ayuntamientos diputaciones pues le restringía el el dineros

Voz 1312 35:57 el Luis Pablo imagino que vosotros podréis hacer un capítulo aparte con eso no con lo que supone ser incómoda al poder en en sitios donde el poder lo tienes tan cerca

Voz 21 36:06 si la la publicidad institucional yo creo que es un arma de destrucción masiva que todavía no se ha valorado nunca los efectos que puede llegar a tener yo pensaba una cosa mientras escuchaba el final de ese de ese corte yo me imagino que Campos Lourdes los que lo aplaudían a Fabra eran eran los suyos aplausos pero risas de complicidad incluso un ahí te la llevas puesta de B compañeros hemos encontrado en ruedas de prensa cuando hemos preguntado inconveniencias y nos hemos recibido una respuesta similar no sea que muchas veces el el problema yo creo que lo tenemos en nuestras propias filas pero si yo creo que muchas veces funciona ya no sólo como un castigo al rebelde sino como por lo menos en en el entorno en el que los mismos en Galicia una forma de asegurar que ese rebelde ya no llegue a existir decir tú cuando sabes que te de la teta pública depende tanto tu tu supervivencia mucho más el número de lectores incluso crear antes privados ya te asegurarán de no llevar tan mal como el político de todo

Voz 1312 36:59 los dos los dos afirma asentía is cuando decís que los compañeros se quizá nos plantas hemos todos los periodistas y no dejaremos que que este tipo de trato se diésel ruedas de prensa por ejemplo se lo pensarían un poco no

Voz 24 37:12 yo recuerdo es que además esto que estaba contando Miguel Ángel aquí sucedió exactamente igual nos pasó con la anterior presidenta de la Diputación ha desaparece Isabel Carrasco que también la Cadena SER era el único medio que estaba informando acerca de de bueno de su proceso judicial en este caso por el llamado caso kilometraje unos kilo metros que ya había pasado la Diputación y que y que bueno que que no tenía nada que ver con su actividad como presidente de la Diputación ningún medio había un silencio total en torno a ello ningún medio hablaba de ello nosotros hablábamos de ello y también nos quitó la publicidad institucional y esto que contáis los compañeros yo recuerdo una anécdota tuve que ir a una a una comida del PP de Navidad aquí en León en la que se encontraban ella y el presidente del Comité de Derechos y Garantías de de del PP y entonces yo fui a esa a esa comida al Kanouté previo a preguntar delante de ella al presidente cede el Comité de Derechos y Garantías que qué medidas pensaban tomar ahora que habíamos tenido noticia de que estaba imputada en la investigación judicial y y bueno los compañeros alguno me llegó a decir que bueno que tendríamos ganas de darle caña Isabel Carrasco porque esa noticia estaba totalmente fuera de lugar y mientras yo estaba preguntando al presidente de de de bueno desde el Comité de Derechos y Garantías ella estaba por detrás continuamente llaman posó mismo que escuchábamos el corte de Fabra diciendo que lo que tenía con ella en una obsesión que había ido ayer reventar la una comida a atragantar la un día de celebración pero claro a los tres días tenías que ponerte frente a frente a ella de nuevo en una rueda de prensa en la Diputación Provincial

Voz 1312 38:46 es que dejarme quede un dato el informe anual de la profesión periodística en dos mil dieciséis de la de la Asociación de la Prensa de Madrid por ejemplo dice que el setenta y cinco por ciento de los periodistas cede a las presiones ante el miedo y las represalias a ser despedido relegado en en en el trabajo porque recordemos que también esta es una profesión que tiene una función pública muy importante pero que también sufren una la grave precariedad laboral no subempleo y con salario ya no ya no bajo sino ínfimos no muchas veces la gente pues se supedita a lo mejor su situación a la ética su situación campos yo no sé si en algún momento pensaste que que te echamos un poco para atrás ante la presión que suponía a tener eh a todo a todo el poder de eh de la de la provincia en la chepa

Voz 3 39:33 jamás porque vamos a ver yo tuve la fortuna también Lourdes

Voz 27 39:39 maneras de estar en los medios como la cadena SER pero medio extraordinariamente viejas un medios solemnemente grande en el que tuve la apoyo prácticamente siempre de de bueno de mis directores imprimir jefes y que y que puso el respaldo enorme que tras lo comprendo que para otros compañeros de medios más pequeños que que sí que están o cuya financiación depende casi exclusivamente de la publicidad institucional o de las empresas locales pues pueden ser muy difícil mantener la actitud que que mantuvimos nosotros en en aquel caso qué quiere añadirse otro otro asunto en el caso Fabra el periodismo triunfo perdimos triunfó porque empezó

Voz 28 40:21 las empezamos a hablar de Carlos Fabra a sacar he visto que Carlos Fabra ha

Voz 27 40:26 desvelar su patrimonio a contar sus relaciones comerciales políticas supuestamente corruptas antes incluso de que se abriera una investigación judicial Connolly Barris desafortunadamente no ha sufrido lo mismo a leer ha estado aparentemente porque bueno las grandes porque cabe la presunción de inocencia por supuesto aparentemente estado muchos años actuando sin que pues bueno ayer el periodismo haya fiscalizado de verdad su labor y con esto no estoy reprochando esa falta de iniciativa los compañeros loca vecino va a los grandes medios de comunicación en el ámbito nacional que no han sabido ver ahí un tema que lo han dejado escapar que no han exhibido en en un aspecto importante de la corrupción que ha acabado convirtiéndose en la operación enredaderas no es muchas otras más anexas que afectarán a este caballero por eso va a eso me refería que hace falta mayor sensibilidad por parte de las direcciones de los grandes medios de comunicación para llegar hasta donde los periodistas en el ámbito local sujetos a innumerables presiones no puede llegar

Voz 1312 41:33 esta estoy completamente de acuerdo no se en la redacción me planteaban si el tema de hoy no sería mirarnos un poco el ombligo yo he dicho en cualquier caso sería sacar pecho no pero para que nadie me puede acusar de ello voy a incorporar da a un periodista que acaba además de atreverse a relativamente poco a fundar un nuevo medio de de información local es Manuel Albert polis buenos días

Voz 4 41:56 hola estoy muy bien gracias para estar en el paro

Voz 1312 41:58 drama a Manuel Albert lo ha traído Ana Fuentes sí

Voz 0132 42:01 Nos conocemos de hace muchos años y es un gran periodista pero además es es sólo uno de estos locos cruzados no del periodismo que en dos mil doce coincidiendo con una de las peores crisis económicas del país y con la implosión de nuestro oficio además pues se lanza a montar

Voz 3 42:17 es una empresa buenos días mano hola qué tal

Voz 0132 42:21 bueno como como como hacéis vosotros no para para montar estoy poner un cordón sanitario como decía antes Miguel Ángel que se trabaja relativamente más seguro con medio grande que te respalda detrás pero cuando estáis vosotros solos a pulmón no tenéis un gran grupo y si te quitan la policía te dejan tiritando prácticamente como como hacéis vosotros para para poner un cordón sanitario

Voz 4 42:44 pues me imagino que el cordón sanitario es el mismo pulmón que con el que salimos a a a trabajar con el que salimos al aire nosotros empezamos en dos mil dos cuatro socios tres periodistas un fotógrafo sí sin ningún tipo de de de capital detrás éramos cuatro periodistas sin ninguna sin ningún socio detrás que pusiera que pusiera el cine entonces tuvimos que salir como decíamos eso va a pulmón la luna porque teníamos el al trabajo y trabajamos trabajamos trabajamos hasta que muy bueno pues aquello empezó empezó a rodar hoy y menores con esto

Voz 1312 43:25 I'm no perdona una una pregunta es que tenemos muy poquito tiempo en qué momento empezaste Isabel queráis molestos

Voz 4 43:33 pues yo en cuanto empezamos a trabajar un poco en cuanto empezamos a publicar noticias que podía molestar entre comillas a A

Voz 1312 43:41 sí pero ha sido el medio digital igual igual al ser un medio digital pensaron bueno deja a los no pero en qué momento hay ese punto de decir uno también Nos están pisando el callo

Voz 4 43:52 pues mira a estabais hablando antes de entregar era justamente cuando era en dos mil catorce ya llevábamos dos años pero ese caso en concreto que hubo un registro policial en la Diputación nosotros lo hemos prácticamente en directo todavía a todavía los medios los medios tradicionales aquí en Córdoba no se han puesto las pilas del todo en el en el tema así en el canal digital debió impresionar un poco algún político porque al poco tiempo pareja desapareció la la publicidad institucional de la la Diputación que entonces estaba gobernada por el Partido Popular

Voz 1312 44:27 todavía al al yo muy Matas

Voz 0132 44:29 no que que lo difícil de de seguir es que no sabes ni siquiera

Voz 1312 44:33 la cuando te va a venir la torta en la

Voz 0132 44:35 al no sea tú sigues trabajando pero claro nosotros

Voz 22 44:38 dónde que vaya a verla activamente no hay una demanda

Voz 0132 44:41 has dicho alguna cosa que no que que era ilegal no sino simplemente es un enfado tres puede tener distinto grado no me imagino el

Voz 4 44:49 sí leí muchas veces además son informaciones que incluso como por ejemplo el caso el caso enredaderas que no era una exclusiva de correo con misma era que lo hubiera mostrado no solo nosotros sino

Voz 3 45:00 que lo dimos de una forma que

Voz 4 45:03 de alguna manera nos enfadaron ese asustaron a sí

Voz 1312 45:08 en mano o Alber muchísimas gracias por haber estado de cordón Police y mucha suerte muchas gracias José Luis Pardo placer tenerte esta mañana aquí sentado en la mesa igual que Pablo Vega muchísimas gracias gracias a vosotros acción he estado Miguel Ángel gracias eh

Voz 3 45:25 por por favor lugares tan generoso y tan buena gente que está de vacaciones poniendo acudo te te pido ayuda ahí estás Silva estoy muchas gracias es un beso chao

Voz 1312 45:39 Ana Fuentes volvemos la semana que viene con más temas a está Luton tonto esta estamos acabando ya la temporada de verano quedarán en esta semana si si vamos a tener contar muchas cosas hay que aprovecharlos a fondo eh que hasta la semana que viene un beso un beso chao

Voz 29 45:56 no

Voz 30 46:08 sí

Voz 8 46:42 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 1312 46:46 lejos de lo que pudiera parecer contar historias no es una tarea sencilla nosotros en en A vivir intentamos acercarles realidades que quizá no conozcan intentamos hacerles reflexionar entre tenerles lo hacemos entre otras cosas gracias a a los colaboradores invitados que pasan por aquí cada sábado oí cada domingo o la música a los recursos de sonido un micrófono que hace que no se nos escuche alto y claro pero hay quién valiéndose únicamente de su voz es capaz de encender nuestra imaginación y abrimos una ventana mundos desconocidos hoy queremos hablar del arte de contar historias de los cuenta cuentos Portero cuenta cuentos narrador oral hay muchas maneras de difamar a quién se dedica al arte de contar historias Store Orient buenos días hola buenos días pero la vida te lleva por un camino entre no en su también ha sido un poco como un cuento cuando y como decides dedicarte a ir por los escenarios si por por las ciudades por diferentes foros recitando otra historia

Voz 25 48:07 sí a mí la vida me llevaba por el camino de la ciencia de las precisiones como decía Sábato oí al final uno nunca sabe porqué quizá porque no tengo voluntad para hacer lo que no quiero hacer y acabé en el de las imprecisiones en la narración y en en darme en forma de Historia para toda la gente que lo quiere escuchar lleva son pedacito de mí

Voz 1312 48:29 no sé si seguro que te han dicho más de una vez y eso de que viven del cuento no sé si con mucho cariño o haciéndote la bromitas no pero todo el mundo cree saber contar historias no todo el mundo desde una anécdota hasta pues una historia que te han transmitido pues yo qué sé tus abuelos es menos sencillo de lo que parece atrapar al público con una historia

Voz 25 48:52 claro es muy sutil de todo el mundo tiene boca de todo el un tiene palabras entonces en principio todo el mundo es hábil para contar lo que pasa es que hay que desarrollar una técnica o hay que ejercer la trae de serie como los los los músicos que hay quien ha escuchado de pequeñito oí coge una guitarra y suena una manera muy diferente a alguien que escucha esto yo toda la vida pero en cualquier caso uno tiene que tener la sensibilidad y la sutileza para saber órgano izar la estructura y organizar el cuento de manera que al otro le llegue bien no estoy ya en el de Cameron se cuenta también no sea de un hombre que eleva contando un cuento una chica le dice no te preocupes que Con

Voz 0132 49:28 este caballo mi vamos a llegar enseguida aquí el cuenta tan mal

Voz 25 49:31 es que ella lo acaba diciendo déjame que me baje que el caballo este tiene mal trotes

Voz 1312 49:36 hoy una cosa te plantas en un escenario con ningún recurso más que tu cuerpo tu voz por delante pues minutos vacíos quizá la gente dice bueno igual son diez minutos un cuarto de hora pero eso es tremendo cuando tienes que rellenar los sólo con eso no y además un público al que entre tener un público que está acostumbrado ahora a esa a esa expresión no es impacto en ciento cuarenta doscientos ochenta caracteres no esa cómo cómo consigues que la gente te haga caso se concentre y atrapar su atención

Voz 25 50:05 bueno son además es que es una hora eh o sea no te diez minutos una hora hago depende del espectáculo pero entre cuarenta minutos y una hora pues no sé yo cuento osea te tengo técnicas manejar cosas pero ya están tan interiorizada es que a veces uno no sabe exactamente lo que está haciendo pero al final el público está ir lo que sí que sucede es que contar es una cosa tan humana me ha pasado en México de una una chica que me vino a ver me decía jo es que yo no había visto nunca y es una sensación diferente es una experiencia distinta te conecta con algo como muy muy humano que la pantalla no te lo da y como dice estamos tan acostumbrados a la pantalla ya los ciento cuarenta y doscientos ochenta que de repente escuchar una voz y sentir una presencia acerca y alguien que te cuenta ahí no solo a ti sino que cuenta un grupo que todo el grupo está experimentando la misma cosa a la vez que gira su lado giras a otro ideas que todo el mundo está en lo mismo es tan hermoso que no quieres parar o sea los diez minutos te hacen cortísimo Si el ahora parece que ha pasado volando

Voz 1312 51:06 los cuentos e perduran por siglos no se transmiten de una generación a otra siempre los cuentos encierra una una moraleja personajes que a lo mejor ahora serían cuestionables me refiero esos cuentos que todos conocemos a los que se encontraban cerca de la lumbre del fuego no como versiona estas historias au construyes otras que nos ayuden a avanzar

Voz 25 51:32 bueno yo creo que los cuentos hay dos tipos hay un tipo que es el que quiere ejemplarizante por un lado y tienen una idea muy concreta que hay otro que a mí me interesa mucho más que tiene más que ver con el cine que es el cuento que es un espejo donde tú te miras nubes lo que tú eres no puedes ver lo que no eres o lo que a ti te interesa o lo que tú quieres que esos cuentos perduran desde hace mucho tiempo igual que una historia que no pretenda decirte nada que te quiere decir una película como lo pequeña

Voz 31 52:00 Miss Sunshine nada