A Vivir Que Son Dos Días (18/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0866 00:10 son las diez a las nueve en Canarias aumenta a cuarenta y uno el número de víctimas mortales por el derrumbe del viaducto de Génova ocurrido el pasado martes en Italia los equipos de bomberos han hallado entre los bloques de cemento a otras tres personas todo en el día en el que está previsto el funeral de Estado al que no acudirán buena parte de las familias de las víctimas

Voz 1153 00:29 a una pareja y su hija de nueve años se suman a las treinta y ocho víctimas mortales del derrumbe del puente en la localidad italiana de Génova han sido localizados dentro de un coche que se encontraba completamente aplastado por un bloque de cemento del puente derrumbado aunque los cuerpos no han sido identificados aún los medios italianos apuntan a que se trataría de una familia desaparecida el día del incidente según datos de Protección Civil italiana aún hay dos personas desaparecidas este viernes el presidente del Gobierno italiano Giuseppe Conte informó de que Italia ya ha comunicado a la concesionaria el inicio del procedimiento para revocar la concesión de la gestión de las carreteras italianas y la empresa concesionaria de la autopista anunciado una rueda de prensa para este mismo sábado en Génova para anunciar las actuaciones que realizaran tras el colapso del puente

Voz 0866 01:11 más asuntos en apenas media hora comienza en Cambrils en Tarragona el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del pasado diecisiete de agosto en esa localidad que se saldaron con una persona muerta varios heridos en el paseo marítimo de Cambrils encuentra una compañera de ser Tarragona Eva Hidalgo adelante

Voz 1280 01:27 Cambrils rendirá homenaje esta mañana a las víctimas de los atentados dentro de media hora empezará a un acto organizado por el Ayuntamiento en el que asistirán numerosos familiares se descubrirá un mosaico instalado en el suelo del kilómetro cero para recordar siempre a los afectados solamente habrá un Parlamento el de la alcaldesa y la música de un violinista que interpretará tres piezas se contará la presencia del president de la Generalitat distintos consellers y ministros también habrá al presidente de Aragón puesto que la única víctima mortal que hubo en este paseo marítimo era de aquí Cambrils se ha levantado hoy como un día cualquiera de agosto con turistas paseando y ajenos a los hechos el objetivo del municipio precisamente ha sido este recuperar la normalidad y pasar página

Voz 0866 02:08 en ese homenaje como decíamos coincidirán el president de la Generalitat Quim Torra y dos de las ministras del Gobierno Meritxell Batet Reyes Maroto ayer torre en el acto convocado por las entidades independentistas ante la prisión de Lledoners hablaba de atacar Hinault de defenderse ante el Estado español

Voz 3 02:23 Nuestro tres no es otros no nos tenemos que defender tenemos que atacar a este Estado español injusto

Voz 4 02:29 que no nos tenemos que defender de nada de nada porque Europa nos ha dado la razón a Alemania

Voz 3 02:35 Bélgica Escocia Suiza Europa nos ha dado la razón Europa juzga de una determinada manera y España juzga de la contraria quién es quién tiene el problema quien cayó el programa

Voz 0866 02:47 y un apunte más antes de los deportes esta madrugada han llegado al puerto de Málaga ciento cincuenta inmigrantes rescatados a bordo de tres pateras entre ellos veinte mujeres y treinta y cuatro menores los rescatados se unen a los trescientos noventa y cinco localizados ayer tanto en aguas del Estrecho de Gibraltar como del mar de Alborán y ahora sí vamos con la información del deporte Iván Álvarez buenos días

Voz 0975 03:06 qué tal Javier buenos días ya ha comenzado la Liga dos mil dieciocho dos mil diecinueve lo hizo anoche con dos partidos el empate a cero entre Girona y Valladolid y la victoria del Levante en el Villamarín por cero goles a tres ante el Betis los granotas son líderes de Primera División gracias al gol de Roger Martí ya el doblete del capitán José Luis Morales que anoche fue protagonista en el larguero

Voz 5 03:24 muy contento de lo personal también en en cuanto al esfuerzo que ha hecho todo el equipo que que ha sido descomunal sobre todo porque ellos con la posesión del balón te van desgastando físicamente el equipo ha estado muy entero durante noventa minutos

Voz 0159 03:37 hoy tres encuentros más seis y cuarto Celta Espanyol ocho

Voz 0975 03:40 cuarto Villarreal Real Sociedad diez y cuarto Barça Alavés y también ha arrancado la Liga dos tres Luiz anoche con dos partidos con el Cádiz uno Almería cero y el Albacete uno Deportivo uno

Voz 0866 03:48 es todo sigue A vivir que son dos días con Lourdes Lancho más información dentro de una hora

Voz 2 03:53 siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1 03:55 cadena SER servicios informativos

Voz 6 04:05 Juande ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche

Voz 7 04:13 Carlas repara pide cita a las punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 8 04:20 en autocontrol para que los anuncios que te acompañan por la mañana

Voz 4 04:24 te mueves

Voz 8 04:27 cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal verá honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

Voz 4 04:39 autocontrol hola papá

Voz 1 04:41 oye estás en la playa dijo ayer

Voz 9 04:44 igual pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por Si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentro ahora

Voz 10 04:54 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Vera llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en sepulturas diré punto es

Voz 4 05:05 Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y El Corte Inglés ofertas increíbles

Voz 11 05:09 para los más rápidos por ejemplo merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos por media son Teherán nueve con noventa y cinco euros o hamburguesas Angus bandeja de trescientos veinte gramos lleva dos Hipatia sólo una sólo hasta el diecinueve de agosto Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 12 05:27 unos sesenta series de podcast periodismo un intérprete y miento ficción decenas de horas que puedes reproducir una pausa rebobinar avanzar descargar compartir copiar pegar reproducir en el coche avión o la bañera en catálogos

Voz 13 05:42 claro que influye si el revés a revés que cumple otras personas que envió a las terapias alternativas después de llevo y lo primero sonoras Purito mitos estilística esta es la casa a la que Kirch que la no es una secta manda a todas las patrullas para ahora mismo bengalas reportajes periodísticos parece está todo bien pero van trescientos metros por debajo de lo que debería ellos no lo saben este verano Éste es en la ciudad en la playa en la montaña de camino entre una y otra

Voz 12 06:14 escucha Podium podcast punto com

Voz 14 06:18 a vivir que son dos días en verano Lourdes las

Voz 15 06:21 mucho

Voz 16 06:24 sí

Voz 1312 07:32 creíamos que la crisis financiera con lo que supuso para muchas familias en nuestro país iba a provocar alguna reflexión hubo algún cambio en el sistema

Voz 0159 07:40 uno de los puntos donde se esperaba ese cambio

Voz 1312 07:43 en la vivienda España sigue bajo la sospecha de generar una nueva burbuja financiera cuando todavía no hemos acabado de recoger los restos de la de la expresión de la anterior y la vivienda sigue siendo uno de los problemas que afrontan los españoles que suele ocupar las portadas de los medios de comunicación casi nueve de cada diez ciudad manos que han buscado vivienda en el último año prefiere vivir en una casa que sea de su propiedad el alquiler parece seguir considerándose la opción de quiénes no pueden comprar en esa vivienda y los alquileres siguen subiendo subiendo precios sin control en las grandes ciudades de nuestro país ante este panorama nos preguntamos esta mañana en qué momento estábamos y hacia dónde vamos y sobretodo como dónde viviremos Sergio Nasarre es catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra de vivienda de la Universitat Rovira i Virgili nos escucha desde ser Tarragona buenos días Sergio

Voz 2 08:51 hola buenos días durante el franquismo

Voz 1312 08:54 jo aquello de crear un país de propietarios no de proletarios seguimos con esa consigna grabada a casi en nuestro ADN queremos ser propietarios porque es lo que siempre hemos visto hoy casi por costumbre au porque no tenemos otras opciones que que nos merezcan la pena

Voz 17 09:07 bueno la verdad es que esto no es solamente un fenómeno español esto pasa en toda Europa no básicamente es una tendencia desde los años ochenta hasta la actualidad que todos los países sin excepción excepto la Gran Bretaña por otros motivos no ha subido

Voz 2 09:24 enormemente la tasa de propiedad

Voz 17 09:26 se ha disminuido la de alquiler no por lo tanto si sí pero no somos una excepción en Europa eso en primer lugar segundo no solamente ese ese motivo eh

Voz 1312 09:37 no solamente es motivo bueno las personas

Voz 17 09:39 eh tienden a tomar decisiones racionales no entonces en el momento en que e la propia tiene toda la seguridad que te ofrece ser dueño digamos de tus cuatro paredes del techo de decidir no quieren quién sale

Voz 2 09:53 como lo de compras como lo cambias por dentro la fachada etcétera también tiene sus gastos pero también tiene surgió libertad no la alternativa que hay es un alquiler nunca una una alquiler que cual bueno vives básicas mete en casa de otro no y cada tres años pasas un test con el casero no es si hay más candidatos pues igual casero te puede decir bueno pues escúchame me pagas cien euros doscientos euros más al mes o tengo cinco más

Voz 1312 10:16 o sea que son poco todavía aquella fue la aquella frase que es alquilar un piso estirar es como tirar el dinero

Voz 2 10:22 en contexto contextos Estado social es relativamente débiles para nuestro entorno no como son pues España Portugal Irlanda Grecia Malta Italia no las personas tienden a a protegerse en épocas especialmente de vulnerabilidad o pensando en esas épocas no están pensando en épocas de de desempleo que aquí en España sabemos mucho de eso en épocas donde las pensiones se ponen en crisis en épocas de enfermedad no dice bueno yo bueno pues igual no comer jamón serrano cuando esté enfermo jubile pero seguro que quiero ser dueño de mi casa y no quiero que cada tres años bueno con mi jubilación con mi pensión con mi pensión de jubilación pues que ha bajado a la mitad con la Enzo en una larga enfermedad aún paro de larga duración pues no quiero que me echen de casa no entonces bueno pues voy a esforzarme para ahorrar eh especialmente ese veinte por ciento para poder adquirir UCA casa en eh en propiedad seguro que no me echan hay que pensar que incluso en los años peores de la crisis es decir en el periodo dos mil nueve a dos mil doce alrededor del noventa y cuatro noventa y cinco por ciento de las hipotecas se pagaban con normalidad no en cambio desde dos mil doce eh ya es más caro alquilar que comprar y hay más desahucios de alquiler que de que de propietarios con hipoteca no entonces dices bueno pues ante la la opción de pagar más y con más riesgo de que me echen bueno pues intento buscar tu una hipoteca que están a precios razonables ir de maneras

Voz 17 11:42 sostenible no lo que sigue

Voz 2 11:44 hay que buscar es una solución para ese seis por ciento no de personas pues que están sufriendo o han sufrido las consecuencias de un de un desahucio no

Voz 1312 11:52 pero Sergio tal y como se está configurando esa recuperación entre comillas de económica los salarios son cada vez más bajos el empleo de esta cada vez más precarizadas paradójicamente a al panorama ahora la foto que me estás que no estás contando muy poca gente tiene acceso o tiene posibilidades de acceder a la propiedad de la vivienda con con con su situación laboral y económica

Voz 2 12:13 tienes razón pero es que tampoco es una solución a este respecto vuelven a insistir las estadísticas hace unos meses decían que solamente en tres provincias de toda España alquilar era era más barato que comprar con hipotecas entiende por lo tanto la alquiler no son la solución clara en este sentido además hay que pensar que España es un don un no la gente vive es tan concentrada en lo que es Madrid y lo que es la costa especialmente la Mediterránea no entonces claro en el resto de El País es decir de de Madrid hacia el exterior hacia hacia las Costa bueno pues ahí no hay tantos problemas de vivienda cuando uno mira las estadísticas de desahucios efectivamente las comunidades autónomas más afectadas pues son efectivamente pues Madrid Andalucía Murcia Valencia y Cataluña no el proyecto tenemos un problema que es mucho mayor que el de la vivienda que se de la cohesión territorial lo que tenemos que preguntar es si todo el mundo tiene que vivir en el mismo sitio en segundo lugar hay que ser imaginativos unas las formas de tenencia de la vivienda es decir lo que no podemos es continuar con esta dicotomía entre propiedad y a alquiler que es lo que es básicamente la que nos acompañan en los últimos siglos no en ese sentido yo yo creo que hay dos tendencias interesantes que pueden contribuir a facilitar el acceso a a la vivienda de esas personas que buscan esa estabilidad de la propiedad pero que recordado que no les gusta alquilar o el alquiler como la solución definitiva o estable para su familia irme y y a aquellas personas que bueno que no pueden ir a comprar una vivienda cien por cien porque sí

Voz 17 13:39 Ana sobre dudar ingresos van a desahuciar no entonces ahí hay dos vías no una serían las bueno que se pueden englobar dentro del concepto de tendencias intermedias son eh

Voz 2 13:51 que es una propiedad compartida temporal por un lado y lo que nosotros llamamos vivienda colaborativa por otro

Voz 1312 13:56 bueno claro acabas de lanzar aquí ahora mismo dos carpetas que mucha gente bueno yo misma he abierto nunca son desconocidas y que podrían dicen que dices que podría ser una una solución no aún de ese enroque de de de esta situación que tenemos perpetuamente en el tema de la vivienda en España nos puede es ampliar un poquito que significaba una de de estas opciones

Voz 17 14:18 sí sí la la propiedad compareció la propia temporal ya son una realidad desde dos mil cinco en Cataluña es el Código Civil de Cataluña no no en el resto del Estado por ahora e hizo unas hizo una solución digamos importada de

Voz 2 14:33 a países donde están funcionando muy bien de los últimos cuarenta años como son los Países Bajos

Voz 17 14:37 si el Reino Unido no básicamente

Voz 2 14:41 lo que consisten es en facilitar el acceso

Voz 17 14:43 a la vivienda en propiedad de manera sostenible es decir que

Voz 2 14:48 mediante la propiedad compartida uno puede ser propietario de una casa pagando solamente por ejemplo el diez por ciento de la misma por el resto pagar una especie de alquiler pero goza de todas las facultades como si fuera el propietario del todo eso implica por ejemplo que uno puede acceder a una casa de de cien mil euros pagando solamente diez mil no flautas afinidad temporal no la temporal implica la posibilidad de comprar una casa por un número de I yo no en Cataluña

Voz 17 15:15 está configurado para hacerlo entre diez y diez in noventa y nueve años que eso da una

Voz 2 15:23 acción digamos mucho más estable que un alquiler que como hemos dicho cada tres años se tiene que revisa ir es propietario durante todo ese tío

Voz 1312 15:30 bueno es propietario en cuanto al uso pero entiendo que no puedes vender

Voz 2 15:33 sí sí sí puedes vender puedes dar en herencia a no sé si lo puedes financiar si lo necesitas pero nadie naturalmente esa financiación bueno pues esa casa que hemos hecho desde cien mil euros la financiación sería por diez mil o por cinco mil no sería ya por por cien mil no que ese es el gran problema del sobre endeudamiento familiar no que de las personas para opta una vivienda de de cien mil dudaban por ochenta mil no bueno pues no hace falta no en Cataluña desde dos mil quince puede ser propietario pues en fin financiando solamente cinco mil diez mil quince mil euros el pacto que has llegado a tu con el vendedor esta opción se está se está utilizando es bueno es difícil saber no porque como no

Voz 17 16:09 ir en mi escritura notarial ni

Voz 2 16:12 y ni inscripción registral para existir pues claro los los registrados y los notarios pues no hacen estadísticas lo que sí que nos constan son experiencias

Voz 17 16:20 que se han venido realizando a nivel privado

Voz 2 16:24 o incluso de una consulta de acción General de Tributos para ver cómo funciona esto pero pensemos que es una novedad digamos de los últimos ciento cincuenta años desde tiempos de Napoleón no entonces ese digamos no queda nadie vivo desde entonces para entender qué implica un fraccionamiento de de la propiedad para hacer más asequible acceso a la vivienda

Voz 1312 16:44 claro esto podría solucionar el ex este desfase no de viviendas esto que siempre se dice no y casas sin gente gente sin casas

Voz 2 16:53 lo que pasa es que el tema de viviendas vacías tener un tema muy muy complejo porque nadie sabe sabe exactamente cuántas viviendas vacías pero letrado partiendo de la idea de que hay un cuarenta y tres por ciento del mercado de alquiler negro bueno pues entonces no sabes muy

Voz 17 17:04 quién quién quién vive donde no hiciese

Voz 2 17:07 que están realmente vacías según estadísticas del INE dos mil once no por lo tanto hacer política sobre vivienda vacía sin saber exactamente cuánta donde hay etcétera es muy muy complicado

Voz 1312 17:17 es muy complicado pero sí que que hay una serie de datos que se pueden se pueden saber no que son las viviendas que bueno pues que están en manos de bancos no sé si hay alguna manera de supervisar que haya una política social con esa vivienda que ahora está saliendo dado que hemos sido todas la sociedad la que hemos pagado también las facturas de de esta del estallido de la burbuja ahí de de esta crisis financiera

Voz 17 17:39 si realmente esto es un drama no es decir cuando se organizó el Sareb hace ya unos cuantos años y el banco malo para entender

Voz 2 17:48 unos bueno todos esperábamos pues una página web gigante digamos estilo

Voz 17 17:52 yo no sé cómo cualquier hay inmobiliaria no

Voz 2 17:56 es decir bueno pues los pisos de que nos han pasado los los bancos cajas de ahorros pues que está en estado de insolvencia los han intervenido etcétera son estos no a precios pues eso asequibles damos facilidades para la compra fáciles para alquiler estamos blandos con apoyo público esto es lo que esperábamos todos los que nos dedicamos un poco a entender el mercado de la vivienda no pero no fue así no realmente la página web del aumento sea totalmente poco transparente nadie sabe muy bien qué está pasando con

Voz 17 18:23 sí muebles hasta que empiezas a ver

Voz 2 18:26 lo que eso están quedando fondos internacionales no yo creo que la clave de todo esto es conseguir un pulso suficiente vivienda asequible no que va mucho más allá del concepto de vivienda pública de vivienda social no quiere decir que las que las personas la de en general a la la población pueda acceder a esas se propiedades sin necesidad de sobre endeudarse y yo creo que estos mecanismos de tenencias intermedias apropia compartida temporada pero también de vivienda colaborativa pueden pueden colaborar mucho a que esto funcione no

Voz 18 19:04 y no

Voz 1312 19:09 la España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública creo que ahí hay un informe que recuerdo de la Fundación Alternativas que hice que significa tan sólo el uno coma cinco por ciento de del Parque Nacional de viviendas no siempre están las promesas eternas en los programas electorales de hacer más planes de vivienda vivienda vivienda pública y esto también es una asignatura pendiente que tenemos

Voz 2 19:35 lo es es decir a hacer un parque suficiente vivienda pública de alquiler es una cuenta pendiente el primer plan de vivienda en el que puede participar que lo recogió fue el de dos mil trece dos mil dieciséis se prorroga hasta dos mil diecisiete y ahora ya está el de dos mil dieciocho que también lo recoge no la idea de promover esto eh lo que pasa es que pensar dos cosas no en primer lugar España

Voz 17 19:56 que ha tenido una política de vivienda pública en propiedad

Voz 2 20:00 entonces bueno esto es bueno o es malo depende para mí desde el punto de vista cómodo científico es raro e hacer propietarios a personas con el dinero de los demás Andy yo estoy a no lo vio claro pero llegados a este punto las estadísticas dicen que desde que empezó a a contabilizarse esto fue en los años setenta de siglo estado casi cuatro millones de familias son propietarias sociales estas personas no depende de ningún casero ellos son autónomos con su vivienda por otro lado no son una carga para la administración pública para el mantenimiento del parque de vivienda son casi cuatro millones de personas no eh luego tienen problemas naturalmente

Voz 17 20:37 eh eh de de pagos de del de la Comunidad de ídem

Voz 2 20:41 mantenimiento no si ya en su momento fueron propietarios sociales sino en venir al mejor fortuna pues tenemos un problema seguramente pues de de mantenimiento no por otro lado hay que entender que el mantenimiento de un parque público de viviendas de alquiler es meramente carísimo no solamente crearlo sino mantenerlo no los grandes países que tienen estos parques como son los Países Bajos o Dinamarca

Voz 17 21:02 en el primero eh una

Voz 2 21:04 tasa impositiva son unos impuestos que son veinte por ciento más que los nuestros si uno quiere ampliar el parque público de alquiler hay que mantener hizo balance habrá que pagar más impuestos todos muchos vas pero por otro lado eh tienen muy muy claro que si al ciudadano les exigen esta cantidad de dinero las personas que se benefician de ello les personas vulnerables pues van a cumplir con la parte a la que a la que se obligan a Papa Arco es un alquiler blando pues de de veinticinco netamente a lo que puedan pagar no no lo pagan estos países paradójicamente son los que desahuciar más ellos que de esa hacían más rápido de toda Europa incluidos nosotros sí1 alquila no paga en XXXVI días está en la calle en un solo año hay diecisiete mil demandas de desahucio en Dinamarca es un país de cinco millones y medio de habitantes en España estamos ahora en los en las treinta mil somos cuarenta y ocho en Bilbao con cuarenta y seis millones poco para que os hagáis una idea y de que no no no todo es tan sencillo y cuando hablas con los gestores de amnesia de vivienda pública de alquiler te dices que lo lo tenemos que hacer porque tenemos que justificar ante nuestros en nuestros eh ciudadano que el dinero que paguen impuestos está bien invertido y que todo el mundo se compromete a esto no entonces hay que explicar todo no

Voz 1312 22:17 pero luego pasan cosas como lo que lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid por ejemplo que se vendieron viviendas sociales a fondos buitre que enseguida pues evidentemente subieron los alquileres ahora usaron a a los vecinos y las vecinas que vivían allí éticamente yo lo encuentro que es despreciable pero no sé si hay una forma de blindar estas viviendas para para personas que necesitan esa protección

Voz 2 22:37 eh bueno estoy totalmente de acuerdo contiguos a esto lo tengo escrito incluso esto no no es un mecanismo correcto no lo que sucede es que llega un punto en cuando uno hace vivienda pública de alquiler masiva esto para pasó en el País Vasco Coalición a través del derecho de superficie y mi vieron que no había manera de mantenerlo aglutinó que vender todo también ha pero esta vez lo lo vendieron a los a los inquilinos eh a los a los que estaban allí viviendo and es decir

Voz 17 23:02 en un momento en una disección pública no está bien dotada es decir si no una si no hay una planificación de de sostenibilidad de ese parque acaba de crear

Voz 2 23:10 bueno pues naturalmente no lo pues mantener no o los botas más con dinero público esto pasa pues en Inglaterra por ejemplo pasa mucho en los países nórdicos también la dotación pública es inmensa su ingentes cantidades de dinero para mantener eso no entonces es bueno pues eso es una opción o alguien se tiene que quedaría mantener no pero entiendo que efectivamente la venta en masa en bloque a fondos buitre a fondos internacionales pues no no es muy adecuada otra solución es la que ha tomado por ejemplo Nueva Zelanda hace dos o tres días que es prohibir a los extranjeros que compren vivienda en tu país

Voz 1312 23:43 yo estoy qué te parece bueno pues depende

Voz 2 23:46 es decir lo primero que pasó en los años ochenta los finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado eh

Voz 17 23:53 Europa del Este fue la necesidad de de que el capital extra

Voz 2 23:57 cero invirtiesen en los en los países en Vic en Rumanía invirtiesen Bulgaria en Polonia no entonces incluso antes de la constitución tuvieron registro de la propiedad como diciendo bueno vamos a ver si vamos a organizarse esos derechos decir en en momentos clave es decir claro que la invasión extranjera venga lo que sobretodo quién es seguridad y la seguridad en la tierra no no me parece mal porque es un tema de soberanía también tenemos muchos conflictos en Palma de Mallorca etcétera que primer las residencias bueno podían pudiésemos debatir sobre la conveniencia o no de de que los extranjeros pudiesen adquirir no pensemos no no obstante que esto no estaría permitido dentro de los comunitario deciros comunitarios tendrían que puede hacer de todas maneras de la Unión Europea yo creo que eso puede servir también para un tema que también me parece terrible no que es que ciudadanos extra comunitarios especialmente de China y Rusia pues en consigan permisos de residencia e incluso de ciudadanía comprando viviendas de más de quinientos mil euros en algunos países de la europea no entonces esto es un poco extraño también

Voz 1312 25:16 pues a lado precisamente de la situación hablabas apuntabas Mallorca hay algunos lugares donde la la vivienda está siendo un problema muy grave se habla desde hace tiempo las grandes ciudades de la ficción de de la especulación siempre se culpa a la oferta de viviendas tú históricas no y esta semana la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguraba que en un informe que que además ha provocado muchos comentarios que no existe evidencia de de esa relación directa y exclusiva entre la oferta de viviendas turísticas y el precio de la vivienda no no sé cómo cómo ves tú como como experto como científico como ves este este tema qué grado de culpa tiene plataformas de de alquiler turístico en el encarecimiento de los alquileres en los en los centros de las ciudades de nuestro país de nuestro país

Voz 2 26:03 como bien dices primero hay que entender que esto no es un fenómeno generalizado sino que está muy focalizado pues eso en ciudades muy muy concretas en barrios incluso calles muy muy concretos de esas ciudades y en segundo lugar yo he visto informes y he tenido que leer papers digamos artículos etcétera científicos de estudios en los dos sentidos cuando esto en las ciencias sociales sucede es que no está muy claro no es decir que me ultimamente he podido ver dos a trabajos tanto a nivel estatal y uno de Estados Unidos diciendo que prácticamente no hay impacto en el precio de la killer a causa que de turístico en cambio hay otros estudios que dicen que si no entonces de la metodología pues a veces es estoy son estudios cualitativos etcétera pues las entrevistas y tal bueno pues a los resultados son distintos jondo es difícil ahora decir claramente como decía la conversación de la de la competencia u otros no que no o qué si más allá pues de los intereses privados de cada uno de cada grupo no lo que sí que es cierto es que hay jugamos con la doble moral es entre los usuarios no cuando uno viaja al extranjero pues utilizar el venerado por ejemplo en utilizando eh porque tampoco se ha acostumbrado no pero hay gente que si no es mucho de los cuatro que critica no es un tipo de economía colaborativa no que permite que personas que hasta ahora pues no podían viajar porque no pueden permitirse un hotel pues ahora si este fenómeno con la colonia cloratita pasé cual pues en el taxi personas que antes no podían tener un chófer un taxista digamos pues ahora lo pueden tener pues compartiendo vehículo etcétera el precio de qué personas que antes no podían acceder a ciertos servicios ahora pueden acceder bueno pues es la masificación uno de ellos entonces bueno pues depende del modelo de ciudad que queremos tener desde año noventa y dos de las Olimpiadas he Barcelona decidió pues quería ser una ciudad cosmopolita internacional a digamos abierta al mundo no eh implica pues tener oleadas de turistas masivamente no vivo voy voy a menudo a a la ciudad y a Madrid también igual al Real realmente bueno el centro que es un parque temático básicamente

Voz 1312 28:09 sí lo que pasa es que si por ejemplo yo no me son los estudios sí que en la en la realidad de buscar una vivienda en cualquiera de las grandes ciudades si vas a a buscar en un portal de viviendas de alquiler hay diez pisos en un barrio ibas a a esa uno de estas plataformas de de Vivienda Touré mística Yves que ahí como cuarenta entonces es evidente que a lo mejor un propietario empecé alquilarlo de forma regular prefiere alquilarlo por semanas y sacarle mucho más rentabilidad no sé si habría alguna manera de limitar o regular esto

Voz 2 28:40 bueno sí ya ya existente dando

Voz 17 28:42 va a hacer a través de la concesión de licencias

Voz 2 28:45 eso diciendo que estos caseros tienen que apuntarse como autónomos no para constar en el registro pagar impuestos al respecto etcétera no pero yo creo que tenemos una colisión entre lo que es el derecho de propiedad de Constitución no

Voz 17 28:57 y lo que lo que es el interés de

Voz 2 29:00 he estado el interés general no por un lado

Voz 17 29:02 el derecho propio dice bueno bueno es propietario

Voz 2 29:05 de una casa en principio pues puede hacer con ella lo que usted considere no es racional que personas que estaban viviendo hasta ahora pues por decir algo en un ejemplo en en el barrio del Raval pues en un piso de treinta y dos metros cuadrados es sin ascensor porque por unas quienes de balcón se ve la plaza Cataluña o se ve la pasada catedral se ve no sé qué dices bueno pues yo sí algo me da mil o mil quinientos euros a la semana por esto pues me alquilo un piso más grande en nuestro barrio de Barcelona y me lo pago con alquiler de este no vas a vivir a un piso de noventa de cien metros no para los propietarios de esos pisos que están siendo explotados así pues es una solución pero por otro lado entiendo que la oferta se resiente pero insisto en ciudades muy muy concretas decirte que tiene un atractivo turístico innegable tienen que ser ciudades después muy cosmopolitas muy proyectadas no ahora esa gran tensión no entre las ciudades medias que pretenden visualizarse eh todavía a quién

Voz 17 30:00 a través de Turismo ciudades grandes que ya han pasado

Voz 2 30:02 por esa fase era quieren deshacerse del turismo no cause preguntas a Venecia o al Barcelona si lo del turismo cómo les va a dice estos ya tenemos suficientes preguntas es ciudades medias no pregunta Valladolid pregunta a Tarragona mismo Valencia incluso dices bueno pues usted a una empresa proyectarse no hay que que venga gente aquí pues si queremos pues cada vez que vengan más cruceros que vengan bueno bueno tenemos una tensión no le parece la

Voz 1312 30:27 medidas que han adoptado algunas de esas ciudades que ya han han vivido las experiencias de el turismo donde se han disparado los precios pero solo estoy pensando en Berlín en el control de limitar los precios de los alquileres dentro de esas ciudades porque lo que no puedes hacer es dejar al libre albedrío que se alquilen viviendas a turistas y dejar a tus propios ciudadanos pues sí eso no a merced de la de estas leyes de de mercado tan salvajes correcto como decíamos

Voz 2 30:51 antes la Law que tenemos dos urbanos que que tenemos ahora pero básicamente es la es la es la misma que tenemos desde el año noventa y cuatro uno la reforma de dos mil trece no está pensada para hacer un plan de vida un proyecto de vida a largo plazo no está pensada para la clase media y que sea una alternativa atractiva a la propiedad está pensada para una demanda pues muy fricción al de agente de alta movilidad en gente joven au profesiones liberales que hoy están en Barcelona está en Madrid con Londres en Shanghái no eso es uno dos grandes problemas bueno que todo esto tenga que comprar o sea He competido a comprar en el diseño que hemos hecho de una nueva Law que hicimos para la Generalitat

Voz 17 31:30 eh durante el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete desde la cátedra de vivienda

Voz 2 31:34 lo propusimos dos medidas claves muchas más eh pero había dos quedan dos grandes pilares y uno es que estás comentando no una especie de renta referencia en el otro es la posibilidad de de pactar alquileres indefinidos pero en centrarnos en la primera implicaría cómo funciona en Alemania también en Francia en Austria y Suiza la posibilidad no la obligación pero si la pose el incentivada por otros mecanismos que también diseñamos y de que arrendataria arrendador pudiesen pactar la posibilidad de referenciar la renta a unas tablas consensuadas pues entre la administración los agentes inmobiliarios tanto secciones de inquilinos acciones de propietarios precios de mercado etcétera en esas tablas dejasen el precio medio de las viviendas por calle hoy por calles como funciona en Berlín nuevo en Austria o en Suiza o incluso en París Francia es decir lo que se se busca es por un lado la libertad de poderlo hacer decir quién no quiere estar en las tablas no hace falta que esté pero el que quiera estar Vera que en esas tablas tiene la posibilidad de que el alquiler nunca quedó desfasado ni por arriba ni ni por abajo pues eso da traiga tranquilidad a las a las dos partes y luego sobre todo el inquilino tiene pues puede hacer la previsibilidad de pagos y bueno pues yo ya sé que voy a pagar esto pues siempre que esté aquí si además lo juntamos con el alquiler indefinido pues fantástico porque ahí puede hacer y un plan de vida no yo puedo hacer yo una proyección no y el propietario sabe que nunca cobrará menos que el resto de de pisos de esa calle o o de ese barrio por lo tanto un sistema de renta referencia no a la antigua usanza diciendo oye pues por decreto veinticinco por metro cuadrado doce por metro cuadrado ocho metros por metro cuadrado eso no no funciona en ningún sitio así que los tres países que tienen mayor tasa de alquiler que son Alemania Suiza y Austria tienen este mecanismo que acabo de explicar

Voz 19 33:22 cómo

Voz 0159 33:26 Sergio para ya para acabar estamos

Voz 1312 33:28 preparando una nueva burbuja bueno Lahm

Voz 2 33:31 lamentablemente esto empieza a tener mala pinta es decir eh ya desde hace un mes y medio hay entidades de crédito que están concediendo hipotecas a otra vez a al cien por cien eso no es una buena noticia pensemos que en Alemania normalmente las hipotecas son al cincuenta o el sesenta por ciento del valor del inmueble como máximo al que también quiere decir que mucha gente queda expulsa del mercado de de propiedad de facto nunca serán propietarios pero como tienen está el quieres que acabamos de comentar ahora tampoco es un drama dice tiene a alquiler con rentas referenciada indefinido pero nosotros no por tanto tenemos un premio primera mala señal y la segunda mala señoras que tenemos a burbuja claramente de alquileres hace hace dos años en estas ciudades en está en estos barrios que estábamos comentando ahora si la estridencia intermedias entre ellas la propiedad compartía propia temporal incluso modelos vivienda colaborativa interesantes través ejemplos nuevas tecnologías desbloqueen y otros no acaban de despegar pues tenemos un problema o volvemos

Voz 13 34:27 tener otro problema parecido correcto

Voz 1312 34:32 pues siento acabar así con esta acerque pero ha sido un placer analizar esta parte de la vida que es un problema para muchos es que sigue siendo una asignatura pendiente para todos

Voz 13 34:43 muchísimas gracias a vosotros

Voz 14 35:00 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 0159 35:06 es Liga Sastre qué tal buenos días buenos días Lourdes

Voz 0959 35:09 pues esta semana bien porque hemos inaugurado oficialmente la segunda quincena de agosto ya estamos de verdad pensando en las vacaciones en los viajes estos de fin de semana muchos viajes en coche y eso qué significa que hay que parar a descansar verdad pues esto hay que hacerlo y al igual que tus oyentes lo hace muy bien que cuando viajan en coche paran a descansar y desde ahora saben que vayan donde vayan este verano pueden conseguir carburante gratis hasta el treinta y uno de agosto pase a repostar por las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor porque Repsol sortea mil premios al día en carburante

Voz 2 35:39 cómo se si me ha tocado tan sólo tiene que mirar en su ticket

Voz 0959 35:41 se compra lo sabrá al instante además si lo canje a través de Wyler Lab de pago de Repsol el premio se duplica si quiere saber más informes en Repsol punto es que tenga un buen viaje

Voz 21 36:04 en la sección a la carta de la app de la SER

Voz 0159 36:06 puedes elegir el audio que te interese ya sea él

Voz 21 36:09 hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 13 36:11 todas las lo que quieras de la SER cuando tú quieras nuestra aplicación

Voz 19 36:20 cuando el cielo

Voz 13 36:22 este no es un programa de música luz Paco

Voz 22 36:27 pero cuando has saboreado saboreando

Voz 1123 36:30 día Noelia

Voz 13 36:35 los esto igual lo presentan dos cantamañadas tranquilito eh este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en fin nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo como mediador

Voz 0159 36:49 es un momento para

Voz 13 36:51 cómo se llamaban nadie sabe nada que apenas eh

Voz 4 36:56 claro AK el portero Romero este fin de semana estrenamos nueva

Voz 13 37:00 al hizo desde hace falta que vuelvas todavía toda la playa tiempo hoy tu casita de montaña sólo denuncia de la radio

Voz 1 37:09 Nuestra nueva idéntica que nosotros pongamos desde las cinco de la tarde

Voz 23 37:19 el Deportivo Bielsa en la Liga y los goles los sirve

Voz 24 37:37 me casé

Voz 25 37:40 oye y sin debe pasa igual de perdido lo mejor del programa para decir él nunca me pierdo mi programa favorito

Voz 26 37:49 la SER más visual más tuvo más

Voz 1 37:52 es más Radío cuando y donde tú quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil Cadena SER

Voz 6 38:07 ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche no

Voz 7 38:15 Carla red videoartista encargadas punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 1 38:22 hola papá oye estas en la playa dijo hemos ayer

Voz 9 38:26 bueno pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentro obra

Voz 10 38:36 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 13 38:47 la comunicación nos acerca a los demás comunicar bien nos permiten que Duque comprende enamorar comunicar dicen exige conocimiento de ponerse en el lugar de los demás comunicar bien nos hace competitivos agencias de medios para que la comunicación funcione

Voz 1312 39:09 a dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés

Voz 26 39:13 con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas Ipad tras tratar cómodamente hasta en doce meses todo un descanso sólo hasta el dos de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés este verano en Cadena SER te proponemos un plan vamos a hablar de las mil y una formas de viajar que son tantas como las maneras de vivir inexperto no Seseña la a Harvard esto otro comer bien estando de viaje organizaremos un duelo entre dos españolas que han dado la vuelta al mundo en bici moto queremos abrazar la vida vivir con pasión como en este programa creemos firmemente que se puede viajar simplemente cerrando los ojos hoy vamos a viajar a cuatro maravillas del mundo gracias a cuatro corresponsales de lujo porque vivir mejor posible la cuestión pues eso es verdad o es un mantra que de tanto repetirlo hemos acabado creyendo este sábado a las cuatro de la tarde una hora menos en Canarias buena vida sólo se trata de vivir e inventar nuevas esperanzas con Marta Nebot síguenos también en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 14 40:14 a vivir que son dos días en verano

Voz 27 40:17 Lourdes Lancho cinta

Voz 28 40:28 bueno pues esto nada existe también en activo

Voz 1312 40:39 la canción nos gustaba cómo sonaba aunque la letrada tenga nada que ver con nuestra con nuestra Vega Chus García buenos días

Voz 0159 40:45 bueno tampoco te creas que cada lo dude buenos días Lourdes deja haciendo y uno uniforme tampoco no hay bueno que vengo de ver a la Guardía portugueses es que mejor no hablamos de uniformes mejor que no no

Voz 1312 40:59 os vamos aunque sea por unos minutos como cada sábado de vacas

Voz 0159 41:02 acciones al pueblo al campo no exento

Voz 1312 41:05 Aire fresco al estudio también esa vida más reposada más tranquila eh y además nos enteramos de cosas que se están haciendo en los pueblos cosa es muy chulas no que eh que yo creo que junta lo mejor de cada época la la la tradición esa vida que heredada irrespetuosa con con la sabiduría ancestral hilo nuevo cosa que es apasionante donde donde vamos a a viajar hoy con con este terruño

Voz 0159 41:33 pues vamos a la nada de Santiago que está en el corazón en el centro de Extremadura en plena de esa aún con aromas dejara vamos a conocer esta localidad que aunque sea casi todo bosque de encinas y alcornoques también tiene enclaves acuáticos

Voz 4 41:51 hola charca de arriba la laguna de abajo donde no se complica con los nombres no se complicarle las cerca de la laguna de abajo claro

Voz 0159 41:58 todo SL cigarrillo todo llegue a todo el mundo aunque lo más habitable con la ola de calor en plena ola de calor fue cuando visite La Nava de Santiago es la piscina municipal como en todos los pueblos en pleno agosto muy cerquita se encuentra un complejo megalítico muy interesante el dolmen de la cara dirección Cordovilla también los hay en calmo ni tal Gloria Ana la moneda las cuevas pero bueno para situarnos me encontré un señor con bigote muy amable que llevaba mucha prisa y me lo explicó todo muy bien

Voz 29 42:28 donde nos encontramos el cadena Sierra de San Pedro que nacen Portugal no va hacen Portugal luego está en las zonas de Alburquerque Villa

Voz 30 42:37 desde rey y La Roca de la Sierra qué presos se llama en las rocas

Voz 29 42:39 la Sierra porque es el centro de a la Sierra de San Pedro Navas que armoniza Cordovilla luego ya se mete en Cáceres monta Arroyo Molino Almoradí hasta la Vega de hasta Las Vegas al

Voz 0159 42:50 la Nava entonces está llanura en la que nos encontramos entre dos cordillera once no que es lo que tenemos detrás que se llama como

Voz 29 42:58 la centinela ideólogo de Santana esto quién lo fundó este pueblo los duques de cuando hicieron tenían como un cortijo grande era una finca a partir de ahí a fondo no es muy viejo

Voz 2 43:11 lo eh pueblo data de mil hay trece

Voz 29 43:14 en Togo por ahí además tenemos la imagen de la patrona Santa Quiteria que desde mil trescientos cuarenta y cinco por ahí

Voz 0159 43:22 si entonces la Orden de Santiago paso por aquí no porque es la época en la que fondo fíjate que el único pueblo que no

Voz 29 43:27 árabe de por aquí todos los son son Cordovilla Córdoba la pequeña que armoniza Carmona Al Hussein todos los palabra que implican moral son Hardy Emir Andilla Miranda también en Aldea del Cano todas esas son todas todas árabe

Voz 1312 43:42 caramba con los simpáticos lugareños que van por los caminos lo que controlarán de Istok

Voz 0159 43:46 aquí hay de todo gestiona ante yo dije dado que este señor Alonso hay que darle voz hemos venido de todas formas a andaba Nava de Santiago para conocer mejor Anabel vizcaíno que es una de las mujeres más valientes y alegres que he conocido en toda mi vida le echamos calor nos subimos con ella el tractor que le dices bueno y lo condujo y todo madre mía menos mal que no estaban

Voz 2 44:08 miles voces eh

Voz 0159 44:11 bien temprano en plena ola de calor porque luego no había manera no había manera del terruño más que nunca es buena leche extremeña completamente debajo de una encina como se llama la herramienta que acabamos de instalar esto se llama pues es un es una herramienta de verano que como una cuchilla

Voz 4 44:28 que rompe la hierba que crece en verano claro venga rompiendo vital

Voz 1490 44:43 la radio aquí en el trastorno yo sí pongo la radio todo lo vía me ha dado una compañía enorme a Zaira condicionado o no si ya hace mucho tiempo que vienen con aire acondicionado es que sino Aquí no hay quien pare pues vamos a Yao bichos de bonito por la mañana estar en una de esas ver salir el sol calor pajarito vamos a veinte por hora si es buena ahora mismo a seis coma cinco kilómetros hora que dando a veinte vamos con la carretera que a qué barbaridad buena máxima este tractor lleva treinta y cinco kilómetros por hora pero cuando una cosechadora ahí eso vas entre Primera y Segunda de Fazio dile algo a los conductores que no tienen paciencia cuando van

Voz 0159 45:34 así por carreteras secundarias y se encuentran con una cosechadora

Voz 1490 45:37 doctor dile algo por favor yo le pediría que respiren hondo hay discrepen del paisaje porque si vamos nosotros también y que piense que luego ellos se comen el Papa se comen todo eso de dónde viene de los productores que los cosechados con las cosechadoras y que con los tractores lo hará muy locura moción durante todo el año

Voz 4 46:05 pues sí porque sí

Voz 1312 46:06 estamos cabreados incidentes fuimos en el volumen de la radio un poquito no

Voz 0159 46:09 claro porque una vez que nos bajamos del tractor todo cambia es no te puedes imaginar hacia la una de la tarde yo creía que me iba a dar allí algo no me extraña impresionante claro ya lleva el fresquito está dentro de la del tractor yo iba sobre la rueda dando botes de tornillo complicada la cosa y casi me da algo pero bueno lo bueno es que ya invitó a Anabel a comer y mientras hacía las comida seguimos charlando por cierto que cumplí mi sueño desde pequeñita de conducir un tractor fue maravilloso que hay hasta el día antes ya había estado con la senadora pero la senadora me decía que era imposible que eso es estresante total ir ahí dentro y que era imposible grabar un reportaje envía entrasen balón garbanzo así es que bueno les preguntamos un poco cómo funciona todo este el mundo del cereal que desde fuera parece muy sencillo pero es súper complicado

Voz 31 47:01 el barbecho porque sus ELA

Voz 4 47:04 eh para cortar la hierba de verano Iker

Voz 31 47:06 hace la tierra pero vamos ahí en la misma finca sea sembrado este año e avena en una de las parte también ha sembrado trigo duro identifica al que es una variedad y todo eso va para pienso animal no la hacen unas pruebas para ver si cables no indican el precio con lo que te lo vende es la calidad del verano que hacen una prueba de vela la vitro oxidadas que se llama deben la la proteína deben la calidad del grano para ver si sirve para fans o lo echan para el pie en su caravana o coma y todo eso quién lo decide es los almacenes las celdas prueba IVE en todo ese tipo de coeficiente pues la unidad la introducida la proteína vómitos pues para ya cuánto pagan por ejemplo un kilo de trigo pues mira eh que depende de la variedad pero por ejemplo la vena a nosotros no la han pagado este año a ciento treinta y siete euros la tonelada y lo que es lo que suele pagarse menos este año está bastante bajo y luego lo más caro está en torno a doscientos euro que es por ejemplo las variedades de trigo duro la tonelada éxodo se mira todo lo la semana en la Lonja van viéndose sube y baja depende de muchas cosas de el año como hasta o de nuestra provincia la cantidad de gran aunque hay eh la salida que tiene claro

Voz 1312 48:27 la verdad es que cuando compramos una barra de pan no imaginamos todo lo que hay detrás eh parece impensable es que la gente del campo pene por gusto sino escucha

Voz 32 48:41 a veces lo siembre no conmina hay otras veces que te salen bueno el año pasado fue un año bastante bueno de garbanzo y ha sido un poco regula a lo malo del todo pero tampoco ha sido de los mejores aquí

Voz 31 48:54 kilo el año pasado lo vendieron al por mayor

Voz 4 48:56 y a unos cuarenta

Voz 32 48:58 dos céntimos el kilo a un juvenil esas poquísimo para el trabajo que tiene no poquísimo el precio del grano es poquísimo el precio de de

Voz 1490 49:07 el garbanzo poquísimo todo porque