A Vivir Que Son Dos Días (18/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0866 00:10 son las once las diez en Canarias hace media hora ha comenzado en el paseo marítimo de Cambrils en Tarragona el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto en esa localidad un acto al que acuden el president de la Generalitat Quim Torra el administradas Meritxell Batet y Reyes Maroto y en el que está previsto que inaugure un memorial de recuerdo en el lugar en el que los terroristas atropellaron en acuchillar a una a varias personas antes de ser abatido siguiendo el homenaje está a una compañera de hacer Tarragona iba Hidalgo bon día

Voz 2 00:38 bon día Cambrils ya tiene en el paseo marítimo un mosaico que recordará para siempre a las víctimas de los atentados es una paloma de mármol piedra con la inscripción Cambrils para la pago Cambrils por la paz ya esté acabado este acto de homenaje así lo sencillo y emotivo ya ha empezado con las palabras del alcalde esta de Camín Mendoza

Voz 3 00:56 aquel verano Unics

Voz 4 00:59 es la voluntad

Voz 2 01:01 a veo en tanto a la paz y también de condena a la violencia ha tenido también un recuerdo para el ex conseller de Interior Joaquim por ni el que entonces en el momento de los atentados era mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero está de un violín tratando Imagine y el cantan sus ha sido lo de la banda sonora del acto se ha acabado con las ofrendas florales entre otros del presidente de la Generalitat las ministras y también el presidente de Aragón puesto que la única víctima mortal del atentado de Campbell era de allí

Voz 0866 01:32 gracias Eva con este homenaje concluyen los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados que se iniciaron ayer en la plaza de Catalunya de Barcelona con la presencia del Rey Felipe VI unos atentados que se saldaron con dieciséis víctimas mortales ayer en Hora Veinticinco la ministra de Justicia Dolores Delgado reconocía que algo falló para que se produjeran los ataques

Voz 0506 01:48 está claro que una célula como esta en Ripoll en una población de apenas diez mil habitantes y en donde el proceso de radical esa acción fue rápido pero no tanto como para no percatarse de o percibir que se estaba produciendo algo bueno pues qué pasó por qué no llegó esa información

Voz 0866 02:10 cambiamos de asunto era la Dirección General de Tráfico prevé para este fin de semana cuatro millones y medio de desplazamientos con motivo del retorno del puente del quince de agosto vamos a conocer cómo se circula a esta hora de la mañana DGT Antonio Ayuso buenos días

Voz 5 02:23 buenos días ya con algunas incidencias en Madrid tráfico lento la A6 en la desde la incorporación de la M cincuenta sentido A Coruña en Catalunya circulación intensa especialmente en Girona en la AP siete en la yunquera dirección Francia y en Tarragona de la nacional trescientos cuarenta en El Vendrell en Sevilla en la A49 siete kilómetros de congestión en Benacazón sentido Huelva Por último dos vehículos accidentados pueden dificultar el tráfico en Cantabria la A ocho en Antón hacia Asturias en Alicante la XXXI en Monforte del seis gracias Antonio

Voz 0866 02:53 hoy en Málaga la Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotraficantes asentada en la Costa del Sol que se dedicaba a introducir hachís en nuestro país durante la operación han sido intervenidas siete toneladas de hachís redacción en Andalucía Nieves Egea

Voz 0738 03:07 en total han sido detenidas once personas nueve hombres y dos mujeres de nacionalidad británica marroquí y española por formar parte presuntamente de esta red de narcotráfico que introducía la droga a través de embarcaciones náuticas después la distribuían a otros puntos la banda criminal estaba asentada en Estepona y Marbella is encontraba liderada por un ciudadano británico que utilizaba su vivienda en la localidad marbellí de San Pedro de Alcántara para guardar el estupefaciente en la operación se han intervenido casi siete toneladas de hachís un kilo de cocaína un arma de fuego con cartuchos nueve vehículos y más de doscientos veinte mil euros en efectivo

Voz 0866 03:41 íbamos ya con la información del deporte Iván Álvarez buenos días

Voz 0889 03:43 qué tal Javier buenos días vuelve a rodar el balón en primera división la Liga ya está en marcha con dos resultados definitivos Girona cero Valladolid cero Betis cero Levante tres hoy se disputan tres partidos más de la primera jornada en orden cronológico a las seis y cuarto en Balaídos se enfrentan dos técnicos que debutan en sus nuevos banquillos Antonio Mohamed en el del Celta y Rubi en el del Espanyol después a las ocho y cuarto el Villarreal de Santi Cazorla reciben la cerámica a una Real Sociedad comandada por el recientemente renovado Mikel Oyarzabal y el último partido del sábado se jugará en un Camp Nou donde uno de los candidatos al título y vigente campeón de la Liga al Barça debuta contra el Alavés a las diez y cuarto de la noche de primera segunda hoy tenemos cuatro encuentros en la Liga dos tres Elche Granada a las siete de la tarde Lugo Málaga las siete y media ocho y media con Sporting cierra el día el Córdoba Numancia a las diez de la

Voz 1312 04:26 Nochez

Voz 0866 04:27 es todo sigue A vivir que son dos días con Lourdes Lancho más información dentro de una hora siempre actualizada en cadenaser punto com

Voz 1312 07:16 seguimos en A vivir que son dos días y ahora toca el turno de hablar de cultura insinuó nos han escuchado las os estas últimas semanas en este A vivir de verano pues estamos haciendo un repaso a nuestros monstruos favoritos o a los que más miedo hemos han dado o a los que más no sorprenden bueno pues a todos esos monstruos que desde libros no desde una pantalla nos han acompañado durante toda la historia de la CUP

Voz 4 07:39 Tura informe por encima de todo

Voz 1312 07:41 la historia nuestras vida por encima de todos ellos nuestros monstruos particulares Álvaro Colomer y Alex hinojo buenos días que nos trae

Voz 16 07:49 sí bueno gracias porque venimos hoy hoy vamos a hablar de

Voz 7 07:53 esos mostos cuya existencia no ha sido probada y que sin embargo de mucha gente que dice que no que los ha visto por ahí son esos modos esta es la revista

Voz 17 08:01 científicas en los votantes del centro quién es decir exactamente

Voz 7 08:04 los dos antes del dentro podrían estar en revistas de para psicología darle totalmente nos referimos al crack Anayet y a las sirenas al monstruo del lago no es y cómo no a nosotros mismos que también somos dos monstruos que la gente dice que existimos

Voz 17 08:17 en ello cada vez que alguien Radio nos ha visto

Voz 7 08:20 a preguntas la criptozoología digamos esa disciplina que se encarga de este tipo de monstruos ocultos bien sea porque son extinto o bien sea porque no han existido nunca ir aunque mucha gente cree que todo esto es eso es mentira que no existe anexión discutible que hay que tomárselo en serio porque se han dado algunos casos por ejemplo cómo hay gente que dice para mucha gente de la mayoría gente no cree carguen sin embargo en Nueva Zelanda en mil novecientos XXXIII encontró un calamar de veintiún metros de largo que no es nada despreciable pero para un plato digamos tendríamos

Voz 17 08:48 pues no te comen la cocina estas anillas de calamar perdieron volvió a comer cerdo hay que ir un volcán

Voz 7 08:56 pero lo tenemos por ejemplo lo Capi que es una especie de pariente lejano de la fíjate la jirafa que también se negó su existencia durante mucho tiempo haya habido algún avistamiento sólo avistamiento en en África los africanos

Voz 4 09:07 con todo también la que cogía tiene que luchar con fraudes como el famoso no de Girona una especie de cerveza corriendo bromas muy crueles pero bueno no viaje fue encontrado en mil novecientos ochenta y nueve supuestamente por unos excursionistas

Voz 18 09:23 es el gnomo se reía como un

Voz 7 09:25 a un anciano hablaba riéndose de aguantó él hablaba lo hacía como riendo uno ancianos

Voz 4 09:32 era un animal azulado doce centímetros con orejas largas ir sobrevivió Veinticuatro horas y entonces le fue entregado a un psicólogo que lo metió en un frasco de formol

Voz 7 09:43 típico gordo encuentras un monstruo dice aquí

Voz 4 09:45 el marasmo de lomo al final resultó que no era más que el feto de un animal que esté para psicólogos encontró en el en el suelo o sea que los islamistas también que iba a hablar

Voz 7 09:57 la verdad no existe o Lourdes a ver si te lo da

Voz 17 10:00 lo que sí

Voz 4 10:03 para empezar ya deberíamos haber sospechado no llevaba sombrero

Voz 7 10:06 lo de estos de de pico es verdad que vaya mediase Ryan vayan como sin lo el barba y aquí donde lo vais también o dónde lo escucháis Álvaro también es un un monstruo de criptozoología se porque es escritor una especie que todavía está por el terreno de lo mítico naif de lo inaudito comemos

Voz 1312 10:36 y con vosotras está en nuestro invitado a y en Radio Barcelona Hay vas a presentar para que ponga un poco de cordura sentido común el tema que vamos a tratar porque sino no haber un Cachón de hito hoy hoy et os he traído un científico porque ya es hora de que compremos la verdad si los monstruos existen o no pueden existir o no Ricar Sulé es profesor de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el Laboratorio de sistemas complejos da clases de vio matemática Diseño biológico y enfermedades complejas y ha escrito varios libros entre los que está la lógica de los monstruos y eso lo hacía el invitado ideal para para un día como hoy Ricar buenos días

Voz 11 11:11 buenos días desde un punto de vista científico

Voz 1312 11:14 naturaleza que podemos considerar Un monstruo

Voz 11 11:17 buenas una pregunta complicada ahí hay monstruos la mayoría no los vemos porque están son por ejemplo parásitos que llevamos dentro de nosotros seguramente pero hay miles de millones de personas en el mundo que tienen para asuntos dentro organismo que cuando los mira al microscopio un verdadero miedo son Alien son sí hecho electrónico piensas bueno mira este aquí en inspirado en algunas películas de terror ciencia ficción no

Voz 7 11:45 yo yo el otro día leí por cierto quería preguntar a los microbios que tenemos ahora mismo en la piel que los de la mano derecha nosotros mismos izquierda ICO y cuando da una palmada en una auténtica guerra de microbios esto es verdad es que lo leí el otro día leyendo un libro de Biología un libro serio todas estas revistas que te digo que leer para hacer el programa de hoy sino que tenemos van por zonas los microbios y que y que bueno que los de la mano derecha no son sobre los de la izquierda es así es tongo

Voz 11 12:11 bueno hay cierta geografía de desgracia

Voz 7 12:13 el microbio va su identidad encontramos una palmada realmente hay una guerra de microbios seguir bueno eso ya ya usted un poco no ir viendo trescientos no hay claro yo digo me está ya que desde entonces cuando voy palmadas digo ostras quedará no estoy montando aquí mezclando comunidades y bueno pero de todas formas y mejor mirando las cosas volvamos al tema El a la criptozoología yo creo que no se puede separar de la de la patología que es la ciencia digamos que estudia las las monstruosidad es ir a formaciones digamos que dentro del mundo vegetal y animal en ese terreno que yo quería recordar la figura de hambre

Voz 18 12:48 me parece que fue un cirujano el siglo XVI saquen a quién aparte de de de

Voz 7 12:53 de los Mozos de los que habló debemos técnica muy importantes dentro del mundo de la medicina como la ligadura de Arteria se los millones de amputaciones que antiguamente se autorizaban simplemente con con hierro candente y se quedaban tan anchos y luego por ejemplo fue el cirujano que que descubrió cómo dar la vuelta a los niños dentro del útero materno cuando iban a hacer con una posición incorrecta no pero aparte de esto él él fue un autodidacta esto hizo que a mucho dentro del mundo de la de la cirugía y escribió un libro que son los tratada un tratado de mil quinientos setenta y cinco que se titula de monstruos sí prodigios queda hablaba de todo tipo de todas las malformaciones que había visto alguna de ellas bastante lógicas como seres humanos bicéfalo sus gemelos unidos por partes de su cuerpo o qué tal pero luego hay otros que son más curiosos que quería destacar como hombres alados duró ayuno que es un monstruo marino es un pez con sotana de Freire de Fraile osea es que me han presionado muchísimo este libro es un clásico de la literatura médica y también es un clásico de la literatura universal porque es raro tiene ilustraciones Isabel un pez enorme con una sotana de Fraile

Voz 17 13:58 oye si no te rías no hay una hay una foca que ese la foca monje bueno pero no contra contraje de monjes que los que lo mismo si se llame así que igual se confundió la vía así de lejos sí

Voz 7 14:09 puede ser pero la ilustraciones dices esto es un cura

Voz 17 14:12 el pueblo Ricar en la puerta de tu libro se pregunta es directamente debajo del título si hay alternativas a la naturaleza tal y como la conocemos bueno ya que seguramente la las

Voz 1312 14:23 expuesta es si te pregunto cuántas alternativa Asahi porque afirman que incluso dentro de las anomalías también hay reglas

Voz 11 14:31 si el título del libro tampoco poco en la dirección más de la la búsqueda de los universales en ciencia cada vez que buscábamos leyes generales excluimos muchas otras cosas que podrían ser no bueno desde el punto de vista de las patologías algo curioso en vez consulta no es una invención total pero una cosa curiosa es que no todas malformaciones son posibles sólo hay una hay un repertorio de malformaciones se puede hacer un estudio tan sistemático como se hace la naturaleza no todo es posible ni siquiera Soria

Voz 19 15:01 la criatura que guardamos ahí es una acepta sabe lo que es una afrentas altos encima si que lo sé bien Llosa que a esa empresa en el fango de un río en Sudamérica y lastre hasta que por el camino un generamos mucho a esa criatura puede parecerles humana porque se quiere sobreros piernas pero Dios nos creó a su imagen y semejanza

Voz 20 15:35 Podemos que han Dios te parece eso no

Voz 4 15:42 supongo que el cine también se ha fijado en esos monstruos que viven ocultos muchas veces no es cierto que el Yeti Bic Phone chupa cabras han aparecido en infinidad de películas casi todas destinadas directamente a vídeo y no ha habido grandes obras cinematográficas dedicadas a estos monstruos casi mita ah bueno menos flaquea escuchábamos que es la forma del agua pero me parece muy bonito es un peliculón pero no es uno de esos monstruos

Voz 18 16:08 que sean perseguidos siempre que es el Yeti

Voz 4 16:12 a Chupa cabras no si queremos fijarnos en esas rarezas creadas por la naturaleza y encontrar películas estimables siempre tenemos que fijarnos en el agua en ríos lagos y sobretodo el mar que nos han dado criaturas memorables una de ellas por supuesto es la de la forma del agua de Guillermo del Toro que consigue hacerse este año con el Oscar mejor película pero tenemos también como llamo sí mencionó al crack en Piratas del Caribe en Furia de titanes o el monstruo del lago Ness si es verdad como la Gonzales terror en el Lago Ness o la vida privada de Sherlock Holmes en la que la búsqueda de del mosto de la Ness al final descubrirá que era una especie de submarino creado por el profesor Moriarty e incluso Werner Herzog intentó a rodar un documental sobre el lago Ness pero al final otro director hizo un montaje con el material acabó siendo un documental sobre las desavenencias de Werner Herzog Gijón su productor eh que es mucho mejor que es uno de los productores son monstruos por supuesto tenemos también a movidita la película de John Huston

Voz 17 17:14 o La sirenita

Voz 1312 17:16 dos tres Splash sí es cierto fíjate Ricar porque porque esa fascinación por el mar por los por los monstruos que que albergan en la ficción no no no sé si en la realidad porque a veces nos enseñan un un pez de estos que vive en las profundidades abisales sí hizo es Dios mío parece un extraterrestre

Voz 11 17:34 bueno porque el el mismo una grave el abismo que es que no sabemos nada no hoy en día tampoco sabemos que no conocemos un diez por cien del total del fondo marino donde cada vez que se vuelven a explorar a fondo partes queremos estudiada encontramos cosas nuevas no hay ese ese lugar inaccesible en el que es fácil imaginar a los monstruos novios no es raro que los exploradores hablaran de los monstruos al fin del al fin del mundo y no es raro que cuando el mundo se ha ido cartografía dándolos mostró sonido desapareció

Voz 1312 18:01 fíjate yo no sé si has visitado la la zona del Lago Ness pero hay sitios donde parece que te invitan a a pensar en en que ahí tiene que haber algo misterioso

Voz 4 18:11 eso terrorífico como la tienda de souvenirs no

Voz 11 18:16 ha estado lo que siete te dirías que sería bueno que los la gente va a corto leen en estos sitios es así curiosos que que sea algo inviable que un un dinosaurio pueda vivir en un entorno así tienes que reproducir las unos recursos es simplemente imposible

Voz 4 18:30 fallo sólo de forma a la ojalá darnos tumba toda la sección bueno pues además tampoco rey Carlos tampoco vamos muy justos

Voz 1312 18:41 es una cosa que que que es el bicho el que más ilusión teoría que se descubriese de toda esta panoplia de monstruos que forman parte de nuestra cultura

Voz 17 18:53 si fuera real sí sí que de repente gran podemos encontró la exigen

Voz 11 18:57 hombre una cosa un aspiren a sería sería fabuloso pero con lo que sabemos ahora de cómo han evolucionado todos los cetáceos como como hemos vuelto revuelto al mar es ni me imagino de qué manera se podría generar aguas sino porque las adaptaciones que hay en el mar y en tierra qué qué harían ese híbrido no hay no hay manera imaginar cómo podría

Voz 4 19:18 surgir no porque muchos de los monstruos lo que hacen es combinar animales con con características humanas no comparte

Voz 11 19:25 eso eso dice poco de la imaginación de las personas no porque al final es León con alas son son son son mezclas de cosas no en en en el libro de algún pueblo de esa reflexión de si tenemos un problema de creatividad juego sí solamente lo posible realmente es mucho más limitado de lo que nos gustaría creer no quizá quizá no todo se puede se puede genera ni naturaleza ni en la imaginación no

Voz 22 19:56 no

Voz 17 20:00 el reto es que sobre esta música Alba

Voz 1312 20:02 los haga una figura literaria sobre

Voz 17 20:05 figura de la sirena desbocada me porque lo que acabamos

Voz 7 20:07 los de oír necesitó defenderá las sirenas necesitó defenderlas desde el punto de vista uno de los mejores escritores españoles que ha habido y quizás un poco olvidado que se mi tocayo Álvaro Cunqueiro Álvaro Cunqueiro seguramente el escritor que se preocupó más por las sirenas hizo alguna serie Descubrimientos muy interesantes esto sobre todo va dirigido a los gallegos Cunqueiro explicó que el paladín Roldán allá por el siglo VIII que murió en Roncesvalles dejó preñada una sirena habido muchas discusiones sobre cómo la dejó preñada lógicamente

Voz 1312 20:35 eso no está no en Graceland

Voz 7 20:37 se preocupó del tema intentó descubrir cómo se puede dejar preñada a una sirena de Iowa hay varias teorías actualmente unas que tienen enreda dos colas y que bueno pues una cola

Voz 17 20:47 ya sé que sean frena exiliarse

Voz 7 20:50 no digamos las colas y luego hay otra teoría que dice que se bajarla a la cola como si fuera una falda y que nadie me va sí si esos son teorías pero ya digo vaya de esto y Cunqueiro sea que no es un tema baladí pero luego

Voz 18 21:02 eh Cunqueiro explica que de ese de esa unión entre Roldán y la sirena

Voz 7 21:07 de las sirenas se fue a la playa de Arosa y allí dio a luz a un

Voz 23 21:12 niño que le pusieron el nombre de Palat Tinduf para latinos y que de ahí el nombre derivó hasta llegar al actual Cunqueiro dice de esto que todos los Paddy actualmente así como los Goyanes y los Mariño de lo de ir de Loira son descendientes de sirenas

Voz 1312 21:28 toma ya ahora mismo estamos creando un cataclismo en Egipto

Voz 7 21:31 claro claro la gente que se llama sí puede ser muy orgullosa se puede ir a nadar puede entender mundo intentar bucear demasiado cuidado también decía Cunqueiro que es un dato curioso que los besos de las sirenas a Alan Alan Perea atención Iker el pelo de sirenas si te lo pasas por tu propia cabeza evita la Calviño

Voz 4 21:49 toma esto muy bien los datos que

Voz 7 21:51 diría yo destacó sobre las sirenas y el tema

Voz 1312 21:54 tenían ombligo una mucho de cine

Voz 7 21:56 Cunqueiro también se preocupó mucho por el ombligo porque cuenta la historia en en en su libro sobre Simbad cuenta que Simba tuvo relación con una sirena está sirena y se quedó fascinada con el ombligo de Simbad no porque se ve que ellas no tienen ombligo que se pasaba el día pues metiendo de Don el ombligo de Simbad llega un momento que estaba como poco incluso harto ya

Voz 17 22:15 de cincuenta un poco molesto no

Voz 7 22:18 vale vale que tengas cola de que no podamos tal pero del ombligo no

Voz 17 22:21 saca el dedo focos saca tu dedo

Voz 7 22:24 sí de hecho cuando se despidieron porque se Simba tuvo que volver a

Voz 4 22:27 es una función

Voz 7 22:30 el romance y la sirena le dijo que iba a echar mucho de menos su ombligo sea no le dijo voy a echar mucho de menos Satty dijo voy a echar mucho de menos sombrío así que según al menos la metodología o las leyendas literarias las sirenas aparte de saber alambre en sus besos

Voz 4 22:43 no tiene el ombligo

Voz 24 22:50 sí lo he dicho

Voz 25 23:05 es bueno

Voz 1312 23:08 hablamos de la monstruosidad el ser humano antes nos decía Ricard e la falta de imaginación que no sábado en crear esos monstruos combinando animales con lo humano pero hablamos e la monstruosidad se ha fijado o sea ocupado mucho también del ser humano no

Voz 11 23:23 sí sí bueno esto me ha gustado pues es esta pieza de parte del Hombre Elefante porque es una de las películas para mí más más interesantes de esta materia no ahí también porque interesante hoy en día saber que la la elefanta se produce un micro para Sito que esto está a punto de erradicada del planeta pero ha sido una fuente de problemas para muchísimas personas no sólo no bueno es es la la parte del Hombre Elefante de los monstruos digamos reales que vienen de las enfermedades que eso sí que es muy muy tangible ilícitamente decía antes no que una parte de esa monstruosidad no la vemos desde fuera porque la la ocupa el mundo de los parásitos que es que para los científicos dos para siete solamente son entidades totalmente inevitables cualquier sabemos que hay para asientos de hecho en todas las escalas imaginables y los parásitos como que ellos viven en un mundo casi siempre un mundo en la oscuridad también han desarrollado cosas que los apartan completamente de nuestra de nuestro día a día no por eso decía antes que cuando ves por ejemplo algunos de los gusanos que está en en en comerciantes dentro de los intestinos de cientos de millones de personas en el mundo son son sistemas que bueno alguien por ejemplo que tiene aquella boca con muchísimos dientes pues hay hay parásitos que tienen exactamente ese aspecto

Voz 4 24:40 no Alex Barros gaseosa que trabaja de comer a todos en este sentido los los parásitos los virus los microbios serían a el equivalente también al Vic Food al Yeti son muchos escurridizos lo que pasa es que es más lógico que sea escurridizo un bicho microscópico que no un bicho que mide tres metros

Voz 11 25:01 sí sí es el la gracia de ese mundo molecular en uno de los para es que es extremadamente variado ahí sí nos encontramos con sorpresas de estrategias de formas de de invadir de formas de pensar que sí que son de película para sí que hay todavía por descubrir y tanto mucho muchísimo por descubrirse

Voz 7 25:20 pero cuando lo veas madre mía vaya cosa

Voz 11 25:22 llevamos dentro aún hay unos cuantos que recuerdan parcialmente feo feo hay otros cabinas hay unos cuantos una buena cantidad de la familia de las tenia son son realmente realmente horribles no pero hay hay otros de ahí alguien por ejemplo que siempre lo vemos como un una cosa muy de película hay una gran cantidad de géneros de insectos que para sita en otros insectos hacen exactamente lo que hace le introducen un huevo dentro mucho de musical se paraliza al organismo que suelen ser avispas luego te va devorando por dentro no deja el sistema nervioso para lo último último norma que todo que desde luego la vida

Voz 13 25:59 con ático

Voz 11 26:02 es bueno no ser un insecto eh

Voz 1312 26:04 tema es que no vayan subiendo de escalando es el PSOE Alex dentro habla siguen con los monstruos de origen humano escuchábamos el hombre elefante

Voz 4 26:13 su puesto una de las para mí una de las mejores películas de David Lynch en la que no estuvo excesivamente raro uno también podríamos hablar de freaks dentro de Browning que fue prohibida durante años porque la gente asustaba porque realmente estos monstruos

Voz 22 26:30 eran reales claro eh

Voz 4 26:32 pero jugaba con la cosa de quién es el verdadero monstruo si el que tiene una formación una malformación eh física o quién tiene la mente torcida hay sucia como

Voz 1312 26:43 pasa como con Frankestein no que preguntábamos quiénes

Voz 4 26:45 el monstruo pues aquí igual no esa mirada son una serie como Juego de tronos que estamos escuchando la música de fondo el personaje al que muchos consideran Un monstruo no son los dragones de análisis

Voz 22 26:57 no es el enano estilo se considera un monstruo en diferentes sentidos para eh

Voz 1312 27:05 es uno de los mejores personajes antes hablaba Ricard de estábamos hablando que es apasionante como como si agrandan no esos microorganismos Si los vemos llenos aterroriza pero al fin que también le ha gustado gran cosa

Voz 4 27:18 sí porque el el peligro y el miedo atómico creó todo un subgénero en el cine en el que toda clase de radiaciones o explosiones nucleares daban como resultado bichos gigantescos La humanidad en peligro en la que había unas hormigas gigantes había también una una tarántula de Deathly mantis o Got si la mismo que es un un monstruo creado a partir de del trauma que vivieron los japoneses con el lanzamiento de las dos bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial otros como Kim con pues vivían tranquilos en su isla hasta que íbamos a la a molestarles

Voz 1312 27:54 la pregunta que tengo muchas ganas de hacerle a arrancar suele hasta qué punto los seres humanos podemos crear monstruos no podemos manipular la naturaleza para desviar la de su

Voz 4 28:02 curso

Voz 11 28:03 bueno se preguntan muy buena en un retrato bastante en el curso este quedó Pompeu Fabra de principios de diseño biológico hay muchas cosas que no podemos hacer muchos de hecho se mencionaba esto de las hormigas gigantes de Demo un con sabemos que es de esas esas organismos gigantes están prohibidos es imposible que nadie lo sabemos nosotros no aparezcan nunca no no serían estables y podrían sobrevivir en ninguna además maneras pero sí que ahora en biología sintética que son campos en que trabajamos nosotros sí que está en plena expansión Nos preguntamos constantemente si nosotros podemos modificar cosas que no existe en la naturaleza a crear por ejemplo yo qué sé desde órganos que no existen que pudiéramos diseñar en laboratorio hasta organismos que que hagan cosas que no hacen normalmente por ejemplo una cosa queremos hacer nosotros es transformar microorganismos en una especie de hormigas sintéticas que hagan resuelvan problemas como las hormigas las bacterias no hacen esto pero que quizás se podrían hacer pero hay muchas cosas que no se pueden hacerlo en el envoltorio por ejemplo cosas que hemos intentado hacer en con células que sobre el papel con así como matemáticas parecía que todo era muy bonito lo hace se suicidó porque es un mecanismo es así es suicidio programado genéticamente te prepara para asegurarte de que cualquier cosa extraña que está pasando no se propaga Marc porque para nosotros es importante porque cualquier cosa que falle puede propagarse como un tumor por ejemplo entonces la la el suicidio celular un montón de restricciones que imponen la biología hacen que pues la ingeniería también tengo las limitaciones muy importantes pero estamos descubriendo esas esas limitaciones esas reglas no

Voz 7 29:42 sí si te pica activar no te conviertes en Spiderman

Voz 1 29:45 bueno agregó

Voz 7 29:45 definir activa ya ya yo tengo que decir cuando voy al cine procuro hacer es apoyar un poco los circuitos lo consiguen porque hay que pasárselo bien seis

Voz 17 29:58 que tampoco lo entiendo

Voz 1312 30:01 la sobredosis de rayos gamma cuando paseas por delante de una fábrica eh

Voz 11 30:05 es curioso que eso no te mates que es lo que debería hacer otra cosa

Voz 13 30:12 la falta de un militante la naturaleza que se demuestre que me deja atónito gracias doctor Malcolm pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo te envía desde luego el momento no hemos visto el parque todas las medidas era el tono al hablar no hay razón quiero ir todos los puntos de vista si no del peligro frente a lo que ha creado aquí el poder genético es la mayor fuerza del planeta pero usted lo esgrime como el niño quién con el revólver de su padre

Voz 1312 30:45 y si por último llegan los dinosaurios dirán que han existido en realidad qué pero es extinguieron Yesa pero es muy habitual encontrarlos en obras literarias son película existiendo ahora mismo a la vez que que los humanos y eso las convierte en seres mitológicos también no

Voz 7 31:03 de alguna manera buena literatura gran mito digamos de de la idea de que algún dinosaurio pueda pueda quedar por ahí todavía colgado por así decirlo que no se ha extinguido nos lo dio Arthur Conan Doyle

Voz 17 31:14 que también creían lanzadas que también creía lanzadas y que se dice

Voz 7 31:17 que asesinó al al al marido de su amante para escribir el perro de Bill doctorando tiene una leyenda de la novela El sólo una la novela que si si el periodista lo denunció y dijo que era un plagio que había matado al marido porque al marido que había escrito la novela y el propio de que es largo para que no se dejará pues lo mató uno lo típico trajeado

Voz 1312 31:37 haremos todo es claro bueno describe también el mundo

Voz 7 31:39 perdido que es una es una de las novelas más versiones cinematográficas posteriormente se habló de una meseta sudamericana que se basaba en el monte Roraima de la selva amazónica vez venezolana donde teóricamente se habían quedado como unos dinosaurios aislados en una en un territorio inexplorado no entonces la novela cuenta la llegada de un periodista que que sea una una expedición que que viaja a dicha meseta gays encuentran a los dinosaurios pero sobre todo se encuentran además a dos especies de humanoides nuevas que una es una es como si

Voz 0187 32:12 sí todavía y la otra es humana aunque muy

Voz 7 32:14 aunque poco desarrollada muy muy primitiva que estas dos razas humanas digamos viven en permanente batalla entonces bueno ahora es la historia es la historia de

Voz 18 32:22 los periodistas estos expedicionarios tratando de sobrevivir en este terreno lleno de dinosaurios y de hombres primitivos y cómo consiguen audible ahí y en el cine tenemos que remitir

Voz 4 32:33 Nos por supuesto a la saga jurásico creada por Steven Spielberg y su Parque Jurásico cuya última entrega dirigido Juan Antonio Bayona pero el interés en el cine por los dinosaurios viene muy de lejos es porque en mil novecientos veinticinco ya encontramos una adaptación al cine de El mundo perdido pero es que si nos vamos todavía antes MacCain en mil novecientos catorce ya había creado unos dibujos animados con Ortiz de Dinosol y uno de los genios de la animación checa que Scarlett Zeman también nos propuso un viaje a la prehistoria pero yo quiero hablar de una rareza porque dentro del cine español encontramos el sonido de la muerte que también es conocida como el sonido prehistórico en la que el mismísimo Arturo Fernández se enfrentaba a un dinosaurio invisible hombre claro

Voz 17 33:20 lo que te ahorras siempre es especial de la pérdida de vidas la pelea debía ser extraordinaria Ricard

Voz 1312 33:28 en los dinosaurios las siguen fascinando millones de años después de su extinción los podemos considerar monstruos en cuanto a anomalía creada por la naturaleza

Voz 11 33:38 no no los dinosaurios son son parte de la Historia y son tan anómalos como la ballena azul lo hago nosotros somos y somos un poco un problema para el planeta no sí sí que te aprovechó la oportunidad para decir que aunque ya no están entre nosotros si hay ahí los intentos ideas sobre la mesa de dosis posible crear un dinosaurio es posible y de que manera bueno en no como en Parque Jurásico aunque nunca puedes decirlo porque bueno si me diga a preguntar hace diez años podría tener el Genoma Neandertal hubiera dicho que no pero ya ves pero pero somos sobre la mesa está la idea de reutilizar lo que tenemos ahí el hecho de que nuestro genoma guarda mucho más de lo que de lo que parece y que podríamos despertarse por ejemplo las gallinas porque está pensando en pasar y partir de ahí como como punto de partida tienen dientes eso lo sabemos pero no mucho el sitio experimentos porque en el desarrollo de las de cualquiera ve hay rasgos de los dinosaurios de de cola larga de ciertas propiedades de las de las extremidades los dientes que durante el desarrollo los ves que están ahí pero no acaban expresándose pero tú puedes manipular en el laboratorio hay conseguir tejidos son tejidos de la de la de pico de la gallina que tienen dientes totalmente formados lo interesante es que no son dientes de de ninguna cosa exista ahora son dientes con los nos remiten a los dientes primitivos de hace

Voz 4 35:00 cien cien millones de años no falta que

Voz 7 35:03 además de un picotazo te muerda huevo o la gallina

Voz 11 35:08 en un libro que se llama como como hacer un dinosaurio poco la es toda la especulación científica de cómo se podría hacer una especie de mascota que pedirá al el actor aspecto donde no no tienes

Voz 7 35:19 en el tamaño de partimos de una gallina que no podemos hemos conseguido un dinosaurio aunque aunque el tema años algo que también

Voz 11 35:27 en principio se podría ser modificada

Voz 1312 35:29 claro sí sí es cuestión de de rentabilizar a la carne de pollo me imagino poles es de tamaño pero aquí

Voz 11 35:36 yo estoy viendo mejor sería lo mejor sin dientes eh porque tiene bagaje de pollos como esa

Voz 1312 35:47 me pidió al ex que queda hace tiempo sigue esta semana para hablar de los peores monstruos en criptozoología alterna podríamos decir así terreno

Voz 4 35:57 muchos de los monstruos de la naturaleza ha dado todo tipo de aberraciones en las que el mejor de los casos parece que unos peluches tirados en un contenedor han vuelto a la vida pero el el tema de los científicos que manipulan la la ciencia a su antojo no saldado cosas como Mega Shark contra pulpo gigante niega tiburón contra el pulpo gigante mega tiburón contra creo

Voz 17 36:20 pocos abrió que esto

Voz 4 36:23 sí claro pero agresiones como la también existe el tiburón pulpo hay una película Brown pulpo o Shark Octopus sí sí pero tenemos cosas como Love esteroides que bueno experimentos con langosta en agosto electricidad esteroides qué puede salir mal

Voz 17 36:44 Juan P

Voz 4 36:46 pero también tenemos a su productos como el retorno del monstruo del Lago Ness del espacio exterior claro ya es una aberración en cuanto a las frases subordinadas que vamos a ir los complementos de nombre tenemos Sweet Frade Ander Gòtic Adventure Big Foot hombre ligerita de ropa un tío vestido con un pijama de Vic fue por supuesto las chicas querrán comprobar si lo único grande que tiene el bicho es como su nombre indica los pies y por último yo quiero hablar de Yeti A Love Story en la que unos jóvenes de fin de semana descubren una secta mal Bada que adoran a aún Yeti que es gay si malvada ponen unos disturbios uno de los jóvenes es torturado y muere después de una sesión materia

Voz 7 37:38 sí señor a con sí

Voz 4 37:40 Flickr una expliques la muerte como no que bueno hay niños se tienen que enfrentar a esta secta se tienen que enfrentar al Yeti gay pero es que además la peli tiene una segunda parte en la que encontramos a un padre soltero gay que ha tenido un pequeño Yeti como hijo y ahí lo dejamos

Voz 17 37:57 pero Ricardo se pregunta cuál de tus películas

Voz 1312 38:03 dices que cuando vas al cine a pagas todo tu tu cien el científico que llevas dentro y te pones a a ser un espectador dispuesto a disfrutar de la película cuál es tu peli favorita de de este de este tema de criptozoología

Voz 11 38:16 de criptozoología demostró no pondría alguien como como una referencia interesante es la es una muy buena película a diferencia de las que decía por ver si yo pudiera ser espuelas no pasa nada y me gustó mucho porque es parte de la factura de película es es fantástica el el monstruo es esos monstruos que te crees no porque son realmente verdaderos alienígenas sino simplemente pues Star Trek ahí son bueno Varela tengamos Star Trek vamos a acabar para no pasa nada no dando la hagamos esto no ha hecho nada

Voz 7 38:48 yo tendría yo pondré a alguien alguien me gustó mucho el alguna no

Voz 17 38:51 velan novelas con el tema de criptozoología

Voz 11 38:54 bueno hay hay muchas cosas puede ahí ahí a mi gusto sobre todos los esos eso es historia donde no se intenta antropomorfismo al a los a los a los aliens sobre todo aquellas que tienen que ver con las cosas que no son incluso visibles Ray Bradbury tiene varios cuentos muy muy interesante de ese estilo

Voz 1312 39:13 pues ha sido un placer que nos acompañará Ricar poniendo un poco

Voz 18 39:16 el sentido común de saber científico en esta galería de de

Voz 1312 39:21 monstruos que con nosotros se sí espero que te hayas pasado un beso gracias hasta la semana que viene chicos

Voz 4 39:30 hasta luego

Voz 26 39:33 Emma sí

Voz 8 39:53 eh

Voz 14 40:26 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 14 45:21 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 33 45:24 yo un gran problema

Voz 34 45:38 acuerdo

Voz 1 45:42 huy

Voz 1312 45:49 llega ahora la sección que trata los temas más variados y extraños que podamos juntar en unos minutos de radio porque hemos hablado de platos asquerosos de chuches para perros hemos hecho un concurso de creencias y hasta hemos hablado de cacas a ver qué es lo próximo Ángela Quintas con qué nos vas a sorpresa de esta semana buenos días buenos días a cara

Voz 0187 46:09 siempre dejamos el listón un poco más alto y y la verdad es que es difícil superarse esta semana pero bueno yo creo que tengo algo que que te va a gustar es especialmente para aquellos que estamos acostumbrados todo el rato de hablar de oír hablar de alimentos procesados que pensamos que no son del todo beneficiosos para nuestra salud aunque bueno algunos sí los entonces por ahí va el tema de hoy

Voz 1312 46:30 que hay que ir con mucho cuidado porque los nutricional estás los expertos en nutrición siempre nos alertan de que estos productos al estar tratados con procesos químicos suelen tener muchos aditivos como conservantes colorantes edulcorantes aunque creo Ángela que al final es lo que más acabamos consumiendo todos porque es que están en todas partes entrasen super eh lo ves que todo es así

Voz 0187 46:52 así lo Doncic casi todo desgraciadamente el ochenta por ciento de los comestibles que venden en los supermercados son ultra procesados ahí podemos encontrar bebidas azucaradas precocinados bollería carnes procesadas galletas lácteos cargados postres dulces cereales refinados pizzas fíjate la lista de cosas que hay barritas energéticas sea que podemos encontrar destino además Ángela

Voz 1312 47:13 a muchas de las cosas que es que ha enumerado es que están riquísima Javier

Voz 0187 47:17 no te llama la atención todo tiene truco Lourdes es si definimos la palabra ultra procesados son aquellos que están fabricados para promover al máximo su cuando hubo porque tienen características organolépticas es decir cuando los tomes en tu te hace sentirte como siete abre el epíteto te apetece más comerlo sí

Voz 1312 47:35 o sea que es aquello de a que no puedes probar solo una no sabe e incluso hacen la publicidad o cuando haces pop ya no yo estoy a esta es ese ese Bale entonces es

Voz 0187 47:44 habrá que consumimos eh si consumimos más productos ultra procesados lo que estamos haciendo es dejar de consumir más comida real y saludable que es lo que realmente tenía que haber tendría que haber en nuestra dieta

Voz 1312 47:54 sí bueno está claro que la las empresas utilizan todo todo truco que tenga la mano para para engañarnos entre comillas engañar el paladar para enganchar a a ese esa Voro a ese crujido no que a veces también es el cómo crujen no

Voz 0187 48:10 sí es verdad tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que hacen más apetitosa a este producto

Voz 17 48:15 pero aunque en realidad todos sabemos

Voz 0187 48:18 es que no es lo que deberíamos consumir salto yo creo que todos

Voz 1312 48:20 sabemos afortunadamente mira por ejemplo hay un truco

Voz 0187 48:23 pese utiliza con los congelados que es el clase A dos no sé si tú sabes lo que es bueno Glaser imagino que si todo el mundo sabe lo que es pero en los dos lados fíjate lo que hace me lo vio claro en Rocinha de forma individual con agua potable la superficie del producto bloqueando así los efectos de oxidación del producto y de deshidratación y lo que hacen es que aumenta en el pesó el producto de tal manera que nos están ofreciendo un producto de mayor tamaño a un precio más barato entonces al final acabamos comprando el atún pescado que ha sufrido el proceso Adela aseado realmente la cantidad de pescado que estamos comprando les pocas claro es muy poca porque estamos comprando agua pescar entonces hay que mirar muy bien la etiqueta Iber por ejemplo cuál es el peso escurrido del del contenido de sabores están obligados a poner

Voz 1312 49:08 la etiqueta eso es hechos corrido aparece en las

Voz 0187 49:11 qué tal entonces muchas veces estamos pagando dices que raro que esto al final sean quinientos gramos de pescado y valga mucho más barato que este otro que también son quinientos gramos bueno pues puede ser porque tenga una capa de hielo muy grande al rededor y que también estemos pagando presea

Voz 1312 49:25 pero a una pregunta Ángela son tan malos lo todos esos alimentos Oltra procesados son tan malos de verdad cómo cómo pueden afectar a nuestra alimentación porque yo aunque nos esforzamos llevaron a una alimentación y una compra correcta hay saludable y demás quizá inevitable incluso en en algunos que nos los Belén como saludables no todos vamos

Voz 0187 49:48 para ahí claro fíjate cuánto más procesados consumimos es lo que decíamos antes menos comida real es decir menos vamos al mercado menos compramos carne pescado fruta verdura y tenemos que tener en cuenta menudo que para la fabricación de un alimento que es muy procesado sin elimina una parte importante de ese alimento origen

Voz 17 50:05 tal y como mencionamos antes

Voz 0187 50:07 han compuestos por numerosos aditivos lo cual hacen arrestar mucha calidad ese producto mira un estudio realizado en Nueva Zelanda confirma que los supermercados lo que decíamos antes el ochenta por ciento de los alimentos envasados

Voz 17 50:19 no Oltra procesados y que a mayor grado de procesamiento peores el perfil nutricional de los mismos entonces bueno tenemos que tener un poco de cuidado con eso claro

Voz 1312 50:28 que pasa es que hay que a lo mejor

Voz 17 50:31 evaluar un poco la el el nivel de

Voz 1312 50:33 de procesamiento porque no no es lo mismo pues comprar un yogur que sí es un elemento procesado que una que una pizza no