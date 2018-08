A Vivir Que Son Dos Días (18/08/2018 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0866 00:10 es mediodía las once en Canarias comenzamos con una noticia de última hora ha muerto a los ochenta años de edad el ex secretario general de la ONU Premio Nobel de la Paz Kofi Annan según ha confirmado la familia el diplomático ghanés enfermo a la vuelta de un viaje a Sudáfrica

Voz 2 00:24 en Hair Villaescusa el ex secretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz en dos mil uno ha muerto a los ochenta años en un hospital de Berna en Suiza donde había sido trasladado desde Ginebra el diplomático danés fue el máximo responsable de las Naciones Unidas durante nueve años entre mil novecientos noventa y siete y dos mil seis en dos mil uno fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto a la ONU por su atribución a un mundo mejor organizado y más pacífico el Comité Noruego del Nobel destacó entonces su trabajo en la lucha contra el sida y el terrorismo internacional aunque todavía no han trascendido los motivos del fallecimiento la familia del diplomático ha confirmado que Annan enfermó cuando regresaba de Sudáfrica tras acudir a la conmemoración del aniversario del líder sudafricano Nelson Mandela el pasado dieciocho de julio

Voz 0866 01:06 sí en Italia ha comenzado ya el funeral de Estado por las víctimas del derrumbe del viaducto en la ciudad de Génova hoy además las autoridades han aumentado a cuarenta y uno el número de muertos en el sur

Voz 0931 01:15 eso Julio guerra si una pareja y su hija de nueve años de edad que permanecían desaparecidos desde el día del derrumbe han sido hallados entre los escombros al funeral de Estado sólo han asistido a las familias de veintiuno de los treinta y ocho fallecidos después de que diecisiete de ellas rechazaron participar en el acto por considerarlo una farsa los funerales han celebrado en el Centro de Exposiciones de Génova una misa a la que asisten entre otras entre otras autoridades el presidente de la República Sergio Matanela y el primer ministro Giuseppe Conte todavía se busca otros dos desaparecidos bajo los escombros después de que el puente Morandi Se desploma el martes mientras lo cruzaban una treintena de vehículos el Gobierno italiano ya ha anunciado el inicio del procedimiento para retirar la concesión a la empresa que gestiona la autopista Autostrade en Italia la concesionaria ha comunicado que este sábado va a anunciar nuevas medidas de seguridad tras el colapso del viaducto

Voz 0866 02:01 en nuestro país el presidente del Partido Popular Pablo Casado exige al Gobierno que explique cómo va a responder a las declaraciones ayer del president de la Generalitat Quim Torra en las que hablaba de atacar al Estado español palabras de Casado en Cambrils en Tarragona tras el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto en esa localidad donde ha acusado también al independentismo de instrumentalizar el pluses y utilizarlo contra esos homenajes ser Tarragona Eva Hidalgo

Voz 1312 06:43 es la hora en el a vivir de los clásicos de la canción popular hacemos algo así como una terapia de diván unas psicoanálisis eh a través de de las canciones que han marcado nuestra vida La o la vida de nuestros abuelos higiene nos ayudan a ejercitar esta memoria eh colectiva quién nos ayuda a ejercitar esa memoria colectiva es el periodista y escritor Fidel Moreno qué tal cómo estás

Voz 11 07:07 pues nada muy bien a qué otro día más

Voz 1312 07:10 tienes vamos a a interrogar hoy qué canciones vamos a preguntarles eso de que me estás cantando

Voz 11 07:15 bueno pues hoy vamos a hablar de mujeres a la intemperie mujeres a la intemperie la canción

Voz 1312 07:20 Pau mujeres la intemperie sino sí

Voz 11 07:22 el entiendo viene perdidas de mujeres perdida extraviada caídas en desgracia con las que sin embargo todas y todos tengo que decir nos podemos identificar todos somos un poco como la hacer Zamora llora que llora por los rincones

Voz 1312 07:37 zar Zamora porque por crea o Sina por las espinas de las zarzas por el fruto de las moras pueden bueno

Voz 11 07:44 a la canción dice que la llamaban así la Zarza Mora porque tenía los ojos como las moras cantaba en el Café de Levante debería de ser guapa con avaricia porque tenía los hombres del colmado interesantísimos vamos interesadísimo acerca de lo que le pasaba de porque sufría tanto esa pobre mujer

Voz 14 08:01 en el caso de mínima amor a Delhi hablo primero muy huevo latino Velilla de la camisa lo que he sido hasta Sarsa

Voz 15 08:38 el bien

Voz 16 08:43 a mí abrirla diría

Voz 14 08:50 el Dunkerque conocido el dato de romo

Voz 8 08:59 los planes de coro

Voz 1312 09:02 al principio la presentan como una mujer de hielo que se burla de los hombres y que presume de eso de romper los corazones

Voz 11 09:09 a sí pero bueno es seguida la descubren llorando con celo no llorando rayando de celo todos quieren entonces saber qué está pasando con la Zamora no cuál es cuál es que que crean bruja Balazar al azar Zamora que amor desgraciado

Voz 1312 09:22 queremos que le pasaba que que estás creando aquí un suspenso

Voz 11 09:25 bueno no es que realmente la canción es un ejemplo magnífico no sé desde el punto de vista narrativo es un artefacto de un suspense tremendo no David los decía que el suspense era plantear preguntas retrasar la respuesta no así que bueno hasta la tercera estrofa no sabemos lo que realmente le pasa no al a la porque llora tanto la Zamora no

Voz 1312 09:46 porque yo era tanto bueno pues porque sano

Voz 11 09:48 el hombre que lleva anillo de casado

Voz 14 09:54 con una la

Voz 15 09:59 nada que vender

Voz 17 10:03 como sea

Voz 14 10:04 que se había enamorado de un hombre casado que

Voz 1312 10:08 que llevaba anillo de casado y cuando se dio cuenta ya la había besado no

Voz 11 10:11 ya la había besado ya sabía enamorado y entonces ella que primero fue mujer de un tratante y luego en un marqués ella que siempre presumía de romper los corazones pues de pronto había aprobado con un gran dolor su propia medicina no verla Serra Rafael de León era muy el compositor de la letra junto con Antonio Quintero era era muy de ajustar cuentas no con su personaje no el el que la hace la paga no el azar Zamora una mujer de hielo que se burla de los hombre al final acaba perdida por enamorarse de un hombre con anillo de casado

Voz 17 10:42 oye siempre que hablamos de canciones de esta época

Voz 1312 10:45 tanto el año porque me llama la atención no de la censura y el otro lado la moral y todo esto que en de que años

Voz 11 10:51 esta vez el año cuarenta y tres es una canción que formó parte era uno de los números estrella de de zambra que fue el espectáculo que que en aquel año mil novecientos cuarenta y tres unió a Manolo Caracol Lola Flores en un espectáculo que precisamente se van los amores tormentosos de un hombre casado con una más

Voz 1312 11:10 tú bajó a ver una obra de ficción pero que en realidad estaba reflejando lo que pasaba en bambalinas no la la realidad de Lola Flores Manolo Caracol tengo entendido vaya

Voz 11 11:19 sí sí bueno será uno de los morbo añadido que hacían que la gente acudiera en masa a ver este espectáculo porque bueno Manolo Caracol era trece años mayor que que Lola Flores iba bueno estaba casado y tenía hijos no cuando se enrolla con ella una relación muy tormentosa se pegaran en fin aquello era aquello era tremendo

Voz 1312 11:37 a ver si si uno no y además eh esta quiero también recordar que este tema la foto Zamora sonó el el en el entierro de Lola Flores

Voz 11 11:45 sí bueno mira ella ya había dicho en un programa en una entrevista anterior en creo que fue en el espectáculo en el programa televisivo este de Cantares ya dijo que ella sí se moría en Madrid quería que la llevaran en una procesión hasta Sevilla que la tumba dijera que era de Jerez que la gente le cantara al azar Zamora todo bueno que desmedida a todo aquel todas las señales de pero ante todo eso no se pudo hacer era Gil pero el caso es que la gente en su entierro que llegaron a llegó a congregar a ciento cincuenta mil personas creo que pasaron por allí hay cosas y otra a todo el mundo le cantaba La Zamora no os hace Le cantó no

Voz 1312 12:23 ahí se me pone el pelo de punta esto que cuentas fíjate cuántas historias acerca de de de una sola canción eh

Voz 11 12:29 si hay una cosa muy bonita aquí que que bueno que es que el azar Zamora fue el primer éxito de Violeta Parra no mil novecientos cuarenta y cuatro si un año después se presentó concurso de cante baile español organizado en Chile por la comunidad de republicanos exiliados se puso a sí misma como nombre artístico Violeta de mayo ICANN todas las Zamora osea que que fíjate que a la mujer que una década después tres llamada a revolucionar la canción latinoamericana con sus propias composiciones empezó imitando a Lola Flores

Voz 1312 12:59 bueno pues pasamos de la FAR Zamora perdida de haberse enamorado nombre casado pasamos a otro ejemplo de perdición

Voz 18 13:10 no hombre Cuba quede claro Melandri bailará civil y la dictadura

Voz 7 13:40 sí

Voz 18 13:48 si dura va mucho

Voz 19 13:56 la cara es una canción que todos hemos cantado pequeños

Voz 1 13:59 no es la canción prometió si no no es una canción infantil no

Voz 11 14:04 fíjate que que bueno de lo que abaratará la tarararu una mujer que está loca perdida no una tardarán esta idea de de de estar a estar loco no he tenido una tara no

Voz 19 14:15 esta fue una de las canciones de origen sefardí

Voz 11 14:17 que Lorca recopiló mil novecientos treinta John XXXI para los discos que grabó aquellos discos de pizarra míticos que grabó con La Argentinita que tuvieron después mucho éxito durante la Guerra Civil

Voz 1312 14:28 quién era la tardara

Voz 11 14:30 bueno pues no se sabe qué que era bueno pues una loca

Voz 17 14:35 Cano dice el estribillo está entre si él

Voz 11 14:37 no no Aitana ahora si hay ahora no lo poco que sabemos de ella las distintas versiones es que le gusta vestirse de forma estrambótica iba la bailar moviendo la cintura para los muchachos de la aceituna no para los aceituna los no

Voz 19 14:50 pero fíjate cómo acabado siendo una canción infantil no

Voz 1312 14:54 conozco decía siempre lo fue luego una canción

Voz 11 14:56 esta que se bailan con todos los niños y las niñas agarrados de la mano y bueno que las canciones infantiles antes de de de que nos asfixiar han con lo políticamente correcto estaban llenas de enseñanza ambigua como este caso no yo creo que las niñas que bailarán esta canción podían identificarse con una mujer que vivía su manera ya contra mano de las convenciones desafiando las normas que entonces prescribían que una mujer tenía que esperar a los hombre no ha que los hombres la cortejar al

Voz 1312 15:25 claro en cambio la tardara nos dice que se acerca a los aceptó un Eros vacilando les no bailando

Voz 11 15:30 volviendo a la cintura claro claro la ambigüedad de la enseñanza esa no que que por un lado se muestra una mujer libre que se viste como le da la gana y hace uso de su sexualidad sin amoldarse al papel pasivo habitual no de las mujeres de la época pero por eso mismo está considerada como una loca no alguien que tiene una tara no en un mes normal no la niña fíjate pues atendería un poco eso no que ser libre implica el riesgo de ser considerado una loca no

Voz 1312 15:56 sí pero el este te fascina esa figura no es tanto rodeada siempre como

Voz 11 16:00 claro yo creo que que el misterio del Dios a las mujeres normalmente se representan en el ámbito en el imaginario colectivo pues siempre con un halo de misterio no con con un punto es chispeante no cesen este manejarse entre el sí y el no de la a tiene eso no inunda sabemos muy bien qué pasa exactamente con ella no saqué Le pasa por ejemplo a la Penélope de Serrat no o por ejemplo no sé qué le podría pasar a la a la protagonista de de tatuaje no pues no llegamos a saberlo todo

Voz 14 16:38 el vino en un banco que no era hermoso el pecho en su voz más arriba Alatriste

Voz 20 17:23 unos días cubre el hueco

Voz 21 17:42 no

Voz 17 17:44 co

Voz 14 17:51 de repente

Voz 23 17:56 el nunca más sana

Voz 14 18:01 sí

Voz 1312 18:05 oye Fidel y esa reivindicación de la tararea como icono Inter sexual creo que no se hace unas semanas leí en El País que en una obra representada en el festival de Aviñón Se especulaba acerca del origen de la tan ahora como una precio de gitana Inter sexual

Voz 11 18:19 sí sí yo también lo leí al parecer es una obra yo no la vistos se llama creo que que romance es incierto pero que se llama no lo sé pero bueno son especulaciones a partir de algunos versos de algunas de las muchas versiones que tratará en concreto se basan en un verso que dice tiene la tardara un delito malo que curar no puede ningún cirujano va

Voz 1312 18:41 no lo pues fíjate que no me había fijado otro puede ser no hombre no

Voz 11 18:45 no no no lo sé que no lo podemos saber porque yo creo que es una lectura anacrónica no era la tarea harán una mujer encerrada en un cuerpo de hombre era ese delito malo que ningún cirujano puede curar un pene no deseado es que estamos yo creo que estamos yendo muy a hilar fino yo creo que es una lectura muy contemporánea que es pertinente osea que yo creo que que que podemos hacer uso de las canciones antigua en función de nuestra necesidad de actuales no pero yo creo que está influida por una serie de cuestiones entre otras la posibilidad la del cambio de sexo o no lo que sí es verdad que me parece interesante destacar que en aquellos años treinta ya había transformistas en España no el tiempo en que se cantaba la tardara pues había transformista como De Vries cuya actuación además eran muy apreciadas no yo creo que la canción y la copla en particular siempre ha sido un espacio muy proclive a la confusión de género no la copla planos que reaccionó

Voz 10 19:44 en el mundo acabamos hay rendidas ante

Voz 11 19:47 fíjate claro dice bueno pues las canción esta canción por ejemplo de Concha Piquer pues tendemos a identificarnos con la voz cantante aunque seamos de distinto sexo no es decir que cuando escuchamos tatuaje por muy machos que seamos solemos sentirnos como la perdida que va de mostrador en mostrador no no nos sentimos como ese marinero Rubio se necesita como mínimo un poco pues como la protagonista la que canta Concha Piquer no así que estas canciones permitían unas experiencias ilusoria al margen de lo que ahora llaman con tanto bombo esto de la hetero normatividad no fíjate Ne me me dejas

Voz 1312 20:24 con poco flipado porque no nunca no había pensado nunca como como leáis los hombres o como escucháis los hombres estas historias tremendas que cuentan las coplas no porque claro normalmente en estas de la mujeres torturadas e el hombre es un honor

Voz 24 20:40 ausente o un castigado por au

Voz 11 20:43 hace que la dejado tirada de mala manera no o que mucho tormento sí sí

Voz 1312 20:49 que alguien me me dices que que muchos hombres se identifican con con ese desgarro robado también del abandono de gregarios

Voz 11 20:55 porque los hombres también necesitamos experimentar hacer uso terapéutico de las canciones no y vernos de pronto trasladado a una vida ilusoria de profundo sufrimiento no de profunda pasión de profunda intensidad emocional no hay bueno es era un poco así no fíjate que en aquella época la época de la copla la en la época de la posguerra en España pues la Iglesia y la Sección Femenina promocionaba un modelo de mujer hacen dos Sada encerrada en casa no ir siempre a merced del marido no

Voz 1312 21:26 además la cota siempre triunfó en esta época en el que el modelo oficial era ése en cambio lo que cantaban las coplas era la perdida la querida la hora

Voz 11 21:35 claro fíjate por ejemplo la las grandes protagonistas de la copla no si cogemos las tres Klopp copla principales que son esto de tatuaje no tu una mujer perdida que va de puerto en puerto preguntando por un marinero marinero al cabeza de una sola vez no ese beso la arrebató de tal manera que le llevó hasta a tatuarse en el pecho una época en que el tatuaje era una cosa propia de pues de marineros de presidiario delante de madera nunca de una mujer dice que una mujer Z actuara el nombre de uno en el pecho una cosa impensable

Voz 1312 22:11 arrastrando por los mostradores de los bares bebiendo aguardiente

Voz 11 22:14 yo no te cuento no entonces bueno pues esa es la protagonista de tatuaje que además es la canción más escuchada del año mil novecientos cuarenta y uno pero es que la la protagoniza La bien pagá es una mantenida una querida no es esa mujer no es esposa hacen dos saques cuida de los hijos es otra cosa no bueno en el caso de ojos verde

Voz 1312 22:32 a qué maravilla pues la

Voz 11 22:34 prostituta a la prostituta protagonista son una prostituta no que está cuesta con un hombre el hombro lo hace también que que en cobra no que son mujeres que van desde luego a contra mano de lo que estaba mandado en todo

Voz 1312 22:48 sí que es verdad pero no es verdad lo que leído que ojos verdes era uno de las coplas favoritas de Franco sí sí lo cuento en mi libro

Voz 11 22:57 era era uno de la de las canciones favoritas de Franco y en una de estas Convención de estos encuentros que hacía en la granja con con su mujer Carmen Polo y tal donde invitaban entre comillas digo entre comillas porque cuando te invitaban tenías que ir claro invitaban a los artistas de la época pues Concha Piquer fue para allá cantó ojos verdes y luego se retiró Italia estaba dando acercó uno de los mayordomos de Franco y le dijo oye Concha mira que es que es que esto excelencia quiere que vuelvas a cantar no ya dijo mira podía su excelencia dando

Voz 1312 23:37 claro eso eso lo podía decirlo Concha Piquer claro conciso aplique obrero incluso

Voz 11 23:41 L Concha Piquer incluso llegaba a cantar la canción de juegos verde saltándose la censura no las de los Juegos Verdes censuró en en su primer verso no eso de apoyar el que hizo el avance vía porque identificaba directamente a la protagonista con una prostituta no entonces a Concha Piquer se lo prohíben pero ya lo cantaba y luego lo que hacía era que que pagaba la multa pertinente no fuese a Jane

Voz 19 24:03 lo Genio y figura

Voz 9 24:36 qué el tema quepan pero vida

Voz 11 25:30 si Yolanda sea perdidas

Voz 17 25:32 dije Aranda se nos ha perdido pero fíjate que otra

Voz 11 25:34 canciones convivían eh vamos a que la copla convivió con todas estas canciones que venían de América no es una canción de los años cincuenta del peruano Manuel Jiménez Fernández que popularizó Lacan el cantante afro cubano Orlando Contreras y y bueno estamos escuchando no la versión de Orlando Contreras que está también muy bien sino la versión del grupo Pink Martini que grabó su primer disco sin Patitz un disco de mil novecientos noventa y siete en voz de la maravillosa China Forbes que me encanta como fantasma

Voz 1312 26:02 el año pasado vino al programa himnos cantó una versión a piano en directo del despacito la improvisó

Voz 11 26:09 eh

Voz 1312 26:09 eh porque su hijo pequeño la tenía machacada con la canción y se lanzó a cantarnos se atrevió a sacar el de

Voz 11 26:16 es una versión magnífica si pues bueno como

Voz 1312 26:19 no es ella con que que es que lo borda todo de y sobre todo son muy simpáticos son majísimo

Voz 11 26:25 fíjate que un grupo exquisito no hay Portland que recupera una cantidad de canciones de toda esta época dorada de la música qué bueno que está un poco olvidada porque realmente los sesenta fueron una época muy importante que claro borró un poco lo que era y lo que era la música anterior no pero estas canciones de los cincuenta son maravilla ya que hablamos de mujeres perdida

Voz 1312 26:47 habla de Mello Yolanda Yolanda está literalmente perdida porque

Voz 11 26:51 bueno escuchar ante lo que pasa que es otro tipo de cosas en este caso no se trata tanto de una mujer perdida a consecuencia de un hombre como el tatuaje La Zamora

Voz 1312 26:59 esta sino de un hombre que ha perdido un tal

Voz 11 27:01 Holanda no que por lo que se dice debe ser una mujer otra activista y mano el hombre enamorado de ella atravesarla la pierde de vista la busca y lo único que dice es que la vieron paseando en un coche guapa y arrogante mientras todos los hombres les silbaban al pasar

Voz 1312 27:18 este es otro rollo las nuestras están sufrientes llorando pagando su pecado Llesta está toda chula en ponderada

Voz 11 27:25 sí hombre en ponderada por su belleza no la belleza la forma de poder desde luego está la gente bueno está claro que la gente guapa a hombres y mujeres suelen conseguir que la gente haga más caso no la belleza es un poder importante no así que en esta canción que es un poco una canción que es una inversión de tatuaje en tatuaje era una mujer que se ve perdida porque ha perdido a un hombre del que se enamoraba en este caso al contrario no

Voz 1312 27:50 el sea Pérez el se ha perdido por por Yolanda

Voz 11 27:53 por una mujer muy seductora no

Voz 1312 27:56 bueno es la dualidad de la seductora y la doméstica la puta a la Santa Sede en los hombres

Voz 11 28:01 que bueno esto hombre es también el hombre ya hablaremos de los hombre no si tienes que hacer un especial hoy una especie de fíjate que que que ya en mil novecientos sesenta y uno no me Mora reconocía como den todo el discurso masivo había dos modelos de mujer no que se repetían en los discursos mediático no estaba la seductora estaba la doméstica no así que no es una característica de las canciones del franquismo no esas canciones de la posguerra donde hablaran de Santa perdidas sino que que que bueno que es una cosa general que en el mundo hasta hace bien poco se venían promocionando estas dos visiones estereotipadas de la mujer no la seductora y la doméstica no La puta y la Santa no bueno de los hombre hablaremos otro día tengo muchas ganas de manera clara

Voz 0629 28:47 mayoría de lo de los modelos de hombre que ese promotor

Voz 11 28:49 no en la cultura de masas porque realmente y y tampoco yo estoy de acuerdo con ello no realmente cumplir con lo que está mandado siempre encerrarse en una cárcel media

Voz 1312 29:02 molesto tener que hacer lo que lo que hay

Voz 11 29:05 qué hacer para ser mujer o tener que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer para ser hombre es muy es una cárcel no

Voz 1312 29:11 es castrante siempre que hay que librarse eso no

Voz 11 29:14 hay que librarse de eso con qué canción Nos vas a despedir bueno pues mira yo pensando en canciones no en en estas canciones en estas mujeres a la intemperie pues me acordé de pronto de de bueno destaque suena no de la frontera no que es una canción de extravío o no pero aquí la protagonista que una mujer a la intemperie una mujer que está perdida está perdida en el vuelo sentido no está explorando la fronteras que no constituyen porque por mucho que los putos cultural es la política el territorio en el que hemos nacido por mucho que todo eso hemos quiera encerrar en una identidad fija yo creo que somos seres de frontera no no sé yo creo que tenemos que seguir abriendo caminos más allá de lo establecido no fíjate que Henry ha dicho decía una cosa muy bonita que decía que aquel que no es capaz de cambiar su destino será para siempre como un apartamento alquilado así que vamos a renunciar a ser un apartamento alquilado íbamos a aventurar Noa en la frontera con Lhasa de Sela que es una gran cantante a la que yo

Voz 9 30:15 el trabajo

Voz 26 30:22 no

Voz 1312 30:26 pues te despido con esta canción Nos quedamos Canella Fidel Moreno hasta la semana que viene toda la semana Un besito

Voz 26 30:41 pero va a ir del infierno viento que las no hay

Voz 9 31:09 Weiss obligados a

Voz 26 31:29 hoy foro

Voz 9 31:42 que

Voz 26 31:44 me

Voz 9 31:46 bajo y Ian

Voz 1 32:18 a vivir que son dos días en verano

Voz 8 32:21 Lourdes Lancho

a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 32 34:43 sí

Voz 33 34:51 cada vez sino que a mí me miré y no sin Épona pica no

Voz 17 35:11 ya seguimos en Navidad llega el momento de hacernos algunas preguntas que serán resueltas por nuestro consejo de sabios ya lo saben abuelos y niños que nos van a dar las respuestas cada uno desde su perspectiva de arranque de final de trayecto un consejo de sabios que como siempre está arbitrado presidido orugas orquestado por Enric Sánchez qué tal buenos días

Voz 0629 35:40 qué tal buenos días Lourdes que busque qué honor ser el presidente el director de orquesta y el árbitro de de este consejo de sabios que esta semana trae temas muy interesantes eh

Voz 1312 35:49 con temas como cuáles de que vamos a hablar hoy

Voz 0629 35:52 pues mira hoy hablaremos de cine de de terrorismo perdón muy de que es un tema controvertido de millonarios iré viajar

Voz 1312 36:00 pues temas muy diversos que alguno de ellos delicado e Lutero que está bien saber qué es lo que opinan tomarla en poco el pulso a a incluso a esos temas que están de actualidad y que son muy tanto delicados propone empezamos

Voz 0629 36:13 mira ya que ayer se cumplió un año del atentado en Las Ramblas de Barcelona vamos a empezar con el terrorismo comenzamos hablando con nuestros abuelos

Voz 10 36:22 pues horrible te verdad estas fechas in esta época nuestras que vengan de estos qué os hacéis las cosas que hace matar a gente buena es terrible de verdad es parte de mi sufrimiento no se me quita yo dicho no quiero saber más lejos que es muy sensible y todo eso lo niños que tiran eso mal os libre es el reflexión de la persona mayor de algo tan incomprensible tan terrible como como el terrorismo no es algo que no tiene ningún tipo de explicación ni de mi mi mi de Nava la valoración

Voz 0629 37:05 ser exactos y a nosotros nos cuesta pues imagínate no una persona una persona mayor no tenían palabras para expresar la rabia que le estaba al terrorismo e incluso Matilde me contó una historia personal que le pasó a su marido y que ella también considera terrorismo

Voz 25 37:18 Rivero que pasara a mi marido tandas juega la guerra sobre la terrorismo juega por leña en un trozo de leña había una bombilla de Rita flotó me cogió en brazos como éramos vecinos y la tampoco de muchachos luego no fue todo llevar a casa Cuatro Caminos esto es muy bonito que se sepa es que cuando yo dijo el médico cabía curando que no lo el curaba porque era un niño rojo entonces su no cabía con una escopeta le dijo de curas o te mato el hecho alcohol y le dejó ciego Isabel como le llamaban en el barrio entonces vital estas no eso eso es a mí mi pobre marido

Voz 1312 38:05 madre mía que historia

Voz 17 38:07 historia es que María Matilde cada semana

Voz 1312 38:10 va acumulando todavía más admiración que siento por ella ir más ganas de sentarme a su lado escucharla

Voz 0629 38:16 era la semana que viene la tendrás a a tu lado porque vendrá vernos

Voz 17 38:19 la semana que viene bien no te puedes imaginar

Voz 1312 38:25 yo creo que me que que nos ilusiona a todos después de conocer sus reflexiones todo el verano tenerla al lado total

Voz 0629 38:33 mentes ese tenemos muchas ganas y ella también estaba estaba como loca que decía que no sabían que poner

Voz 17 38:38 sí imagínate pero qué historia tan dura

Voz 1312 38:42 de la de la Guerra de la posguerra no lo querían cobrar por rojo madre mía

Voz 0629 38:46 correctos ese increíble bueno e por eso me gusta hablar con ellos porque te encuentras tipo de cosas que por suerte para nosotros son inimaginables ahora pero que han pasado aquí también no

Voz 1312 38:55 si por desgracia se han pasado historias como éstas y peores

Voz 0629 38:57 peores nuestros abuelos han vivido mucho y lo recordaban pero qué pensarán del terrorismo nuestros niños la primera respuesta

Voz 34 39:04 que mediaron me encantó pues que la gente hay no me acuerdo sí que es algo malo pero no me acuerdo

Voz 0629 39:13 yo creo que es maravilloso con una niña de once años no tenga ni idea de qué es el terrorismo que les suene pero de lejos no

Voz 1312 39:18 pues sí esa es la manera de saber que les estamos ganando de alguna manera la batalla al terror no que que no tengamos añade que esa niña haya pasado once años por este planeta sin sin tener muy claro que es el terrorismo que es algo malo pero les suena como poco más pero que no le va más allá pues pues que suele

Voz 0629 39:36 exacto que no le afecte está en el día a día no Zisis

Voz 17 39:39 totalmente a ver también hay niños que sí saben lo que es

Voz 0629 39:42 aunque sea porque sólo han contado esta es la respuesta de Teresa una niña que te la comes de bonita

Voz 1490 39:47 eso es una Inma poner como la gente es lo que matar

Voz 17 39:55 el TGV como quedó

Voz 0629 39:58 queda tiene y tema nueva este es una maravilla esta niño sea me se me vuelve loco pero si además expliques explica muy bien se está muy bien para la que tiene

Voz 1312 40:06 es verdad porque parecen Buick parece una niña pequeñita de tiene siempre añitos aunque F

Voz 0629 40:11 parece menos sí sí pero explica muy

Voz 1312 40:13 como tú dices tiene tiene están centrada bueno venga vamos a cambiar de tema vamos a por otra cosa eh qué te parece si cogemos el tema del cine no vamos a poner

Voz 31 40:27 vamos

Voz 17 40:36 vamos a hablar de cine Lourdes tú eres muy de ir al cine te gusta me encanta si me encanta ir al cine o Los increíbles con mi chica cuando estás estás pues Guirado y así sin coartada de niños de por medio no porque fueras con niños nada

Voz 0629 40:49 qué te gusta tener pues nada sí

Voz 17 40:52 esta esta es amplísima sabes que yo lo he visto casi ningún

Voz 0629 40:54 una peli así tipo de dibujos y tal no

Voz 17 40:57 de mi infancia solo he visto el Rey León las de pizza

Voz 1312 40:59 dar

Voz 17 41:00 siempre tienen los guiños a los adultos también eh ponen la parte Benny Begin parado esto pues te aseguro hizo las con ninguna de este tipo hay pues debería haberla

Voz 1312 41:09 yo lo que pasa es que tendrían que poner en cines donde prohiban comer a que detesto profundamente la gente comenta hechos que ayer tenía un tipo comiendo palomitas que parecía un hurón asesorando en el cartón Hornillos de ya me dan ganas de decirle ya tío ya

Voz 17 41:26 a que hasta el día te has comido todo el jugo que mascando gran olla exactos sí

Voz 0629 41:33 no yo tampoco soportó mucho lo de los ruidos para

Voz 17 41:36 pero bueno cuando vas a ver pelis de niños supongo que es más complicado no también este no era niña ya te lo dije bueno que dice nuestro que dice nuestro consejo adiós sobre el cine bueno pues Matilde ya sabes que tiene una debilidad que su marido el cine desde que ella no está

Voz 25 41:49 eh nada te deja muerto mi marido íbamos todas las semanas todas las semanas íbamos al cine de sorteos cómodo Kanaeva poco tenía un plus por el trabajo de pirateo teníamos su íbamos a pie osea que es domingo de ese mes íbamos a la grandísima conozco todos los fines todos Seat perros vale pero desde que murió mi marido

Voz 17 42:17 ha dicho no alternó sino alternos y si ella ya no

Voz 0629 42:20 Bernad Medicine cine ni nada

Voz 17 42:21 agradecer que no tiene vida social no claro que sí bueno presiones

Voz 0629 42:26 sobre todo de noche no alternar yo creo que es más que de noche no ella de noche ya no sales y nuestros hallado mucho pero me contaba que ahora es más de televisión ella aun así yo le pregunté por su película favorita de fin

Voz 25 42:37 eh tenía buenísima es decir aquellos tiempos entiende que lo había tanta está en todas un recuerdo navega a ver cuál puedo decir de puedo decir Locura de amor la tan bonita tan bueno he ido todas las semanas al cine o sea que quiero he visto yo las apuntadas he visto cientos de películas

Voz 9 43:02 ya locura de

Voz 1312 43:05 de amor era una película salía Sara Montiel pero la protagonista ahí era Aurora Bautista que a Juan una loca sucesión a bosque

Voz 0629 43:13 hay que salía Sara Montiel es hijo caía pero la la

Voz 1312 43:16 esta era Aurora Bautista que decía aquello de silencio

Voz 17 43:18 el resto es mucho más de cine que yo Lourdes eh porque yo

Voz 0629 43:24 recordaba Sara Montiel así como de pasada pero no recordaba la protagonista puede que algunos de no

Voz 17 43:29 los oyentes más jóvenes no recuerdan en esta película

Voz 0629 43:32 no pero seguro que saben cuál es la película que Le gusta Alejandra

Voz 34 43:35 a los increíbles tres pues porque a mí me gustan las películas de acción ni de aventura ahí pues eso es mucho de aventura pues me vale mucho en el cine me encanta esta cura a decirle una Feli con palomitas sin héroes como hacen veía en casa es pequeño

Voz 17 43:54 sí claro casas más pequeñas donde se oye es que Criteria tengo las increíbles tres no eres una niña eres como quieras no no yo voy desde

Voz 1312 44:01 la locura de amor de verdad

Voz 17 44:04 de verdad tienen recorrido increíble amor soy de amplio espectro a los cinco increíbles y si ya se te puede llevar a cualquier lado eh yo si te queda bien entonces la lados seis

Voz 0629 44:15 bueno les encanta porque claro el cine ya se sabe se va a ver una película pero ya que estás aunque a ti no te guste y hay gente que también pues le gusta pues comer palomitas o lo que haga falta

Voz 1490 44:25 siempre Familia siempre siempre me pide hoy con un mote que también lleva Ulloa lleva unos regalos

Voz 17 44:37 estamos es que te esas un encanto pero en la encanta porque dice suelo ir con mi familia al igual algún día Bassols cumple normales con mi familia lo normales pero a veces me escapo os lo que queda claro es que le gusta es el menú el combo este que venden de la vida es

Voz 0629 44:54 con Teresa no podrías ir al cine porque

Voz 17 44:57 no es a niñas sí pero tipo hay pan pan rascando el cartón de palomitas integrado no no no no

Voz 0629 45:05 bueno por cierto que hablando de amores de cine Matilde quiso decirme evidentemente una poesía que él escribió atención su marido

Voz 25 45:11 por mi ahijada nadie la sangre hablas que este humilde Vasallo sus rojos labios ves eso me María las tengo preciosa parco como yo no le quería que era un chico de la casa luego cuando el equipo era ya las poesías Berna

Voz 1312 45:31 tiene un cuaderno en posea como ella y ella como lo era un vecino como antes no ha contado él no lo tenía en cuenta o cuando el marido le iba detrás la Corte claro ir el el pobre hombre Se Curro un cuaderno de poesías que luego me imagino le le enseño

Voz 0629 45:47 claro cuando ya lo quiso pues ahí se quedó de recuerdo

Voz 1312 45:49 historia de amor tan bonitas que de verdad cuando la la escucho sobre los ojos

Voz 17 45:54 me emociono si signos es la única de verdad en eso la semana que viene que la tendremos aquí le preguntaremos por el estudio perdona correr por email Mariela tendremos el estudio y le preguntaremos eso se cruzan los cables que hemos estado hablando con este consejo de sabios

Voz 0629 46:14 pues vamos con un tema muy interesante Lourdes quise saber qué opinan los abuelos y los niños de los millonarios de la gente que tiene mucho dinero lo primero que aprendí es que no importa el dinero que tengas sino cómo lo hayas conseguido

Voz 10 46:26 bajo que que envidia a vez pues depende cómo se han hecho millonarios que todo el mundo Tengo una crudo Steve millonarios hay personajes muy buenas que son millonarias que ayudan mucho

Voz 17 46:45 claro y millonarias que ayudan a otros sí sí seguro que estás Luis tan claro voy detrás millonarios que ayudan a otros hace millonarios también

Voz 0629 46:52 eso también hay mucho eh hay mucho millonario que ayuda a que haya otros millonarios esperamos que habrá millonarios que serán buenas personas eso está claro pero así de entrada yo de Duke a los niños no se fían de un millonario

Voz 35 47:02 los millonarios no piensan en el amor ni nada de eso piensen solo cine

Voz 17 47:07 pero hay gente que es muy mala que se que se casa con gente que tenga mucho dinero para para luego quedarse con todo el dinero Él es joven y se casa con gente más mayor y cuando esa persona se mueran se quedaría con todo el dinero bueno como pues ver

Voz 0629 47:22 los ninguna ya saben lo que es un ataque concreto

Voz 17 47:25 también es un momento han resumido algunas series de televisión mejor que nadie tiene con lo que se logra contaba lo que la verdad sí pero vaya concepto tienen de la gente con dinero

Voz 0629 47:35 pues sí yo creo que habría que empezará a decirles que leer en el dinero no está la cosa está en la persona

Voz 1312 47:40 sí aquello de que el amor no tiene edad la sociedad

Voz 0629 47:43 exactamente el Génesis esos por pasta pan para ellos pero bueno Teresa nos intenta explicar un poco más que es lo que le parece mal exactamente de los millonarios

Voz 1490 47:51 me parece bien pero también un poco de inicio porque a la gente a veces no que el Congreso porque eso le importan bien

Voz 8 48:01 tú tú

Voz 36 48:05 bueno coge el frío y que en caso si no dan dinero tampoco a los pobres bueno oye que proponga un duelo María Matilde títeres aportando por qué cosita esta niña para que quieren hablar la avaricia es un problema de avaricia

Voz 0629 48:21 pero es que además si la ves te mueres sea porque es que es es monísimo toda ella es es que dice

Voz 17 48:27 además tiene una Raffles unas reflexiones muy profundas dice tienes mucho que repartir un poco con los que tienen menos claro ella le dice lo millonarios está muy diarias un poco avaricia también eh claro dotada no no me gusta

Voz 0629 48:39 bueno por ahí va la cosa iba Si algo puede hacer un millonario cuando quiera eso es viajar con este tema terminaremos hoy

Voz 37 48:45 eh

Voz 1 48:51 fins esté

Voz 17 48:58 pues vamos a hablar de viajes ahora que está todo el mundo de vacaciones o ha estado recientemente de vacaciones Si los ves en Instagram donde está cada uno claro es que eso viaje Lourdes no nos es colgarlo luego si sí sí no no ha sido pero es que luego Si no lo haces te sientes como vacío como bueno claro o eso o dice saber si todo el mundo sea a pensar que no me he ido de viaje claro claro pero es que claro aunque sean unos Stories tienes que colgar algo tienes que cosas así bueno empieza hablando has dicho Stories y eso es el es Torres no Torres esto es otra cosa empieza hablando de viajes con nuestros mayores fuera de España

Voz 0629 49:37 lo que está muy muy bien me dijeron es Londres

Voz 10 49:40 Roy deja mucho en España casi todo eso lo que si estás en en Londres no ha parecido maravilloso me parece una ciudad encantadora que dicen que eran chicos buenos y yo pues nosotros en todos los sentidos nos trataron de maravilla en cafetería

Voz 11 50:00 pues muy bien muy bien

Voz 1312 50:02 por eso muy bien

Voz 17 50:04 no estoy de acuerdo Andrés es una ciudad muy bonita y Estados esperada que la gente fuese más más es la primera vez que fui hace muchos años no esperaba la ciudad típica de las pelis de serlo Hall entre otras oscura con niebla gris

Voz 0629 50:17 te esperabas y los años veinte

Voz 17 50:20 él tenía una idea de Londres

Voz 10 50:22 en gris oscuro y de repente

Voz 17 50:25 que era una ciudad con tan dos colores con gente de tantas razas y Londres una ciudad preciosa

Voz 0629 50:31 nació en preciosa yo soy más yo tiro más para Estados Unidos e a mí me gusta más América

Voz 1312 50:35 pues no nos pelearemos un y Matilde

Voz 0629 50:38 bueno Matilde recuerda con mucho cariño un viaje a Italia ya que está pues nos canta una canción

Voz 25 50:43 España todas con las excursiones de la Fábrica Italia hice uno veinticinco años de Machado todo lo que ello puede vez en idea de hambre ser una canción de la guerra niña no hubo ni enamore que pronto viene los soldados españoles cite a LEAR no se marcharan ideas recuerdo un vedette dejaran

Voz 0629 51:06 ole

Voz 17 51:07 madre mía se resume la la Guerra Civil española ahí muy de la época y esas italiano siempre ligando

Voz 0629 51:15 los italianos de prevenir aquí a quitarnos las novias eso es así eso es así las cosas esas cosas no cambian fueron los medios de India han viajado muchísimo más fíjate con menos de diez años Lourdes ya han estado en más sitios que nuestras dos abuelas juntas

Voz 35 51:28 me encantó cuando fui a París porque fui a Disneyland París y lo mucho a mí me encantó cuando eh

Voz 8 51:33 he ido a Orlando

Voz 35 51:35 a Disney pues a mí me gusto mucho a ir a Alemania porque con mimo

Voz 17 51:41 salchichas sí si ya esta es oyes una razón como cualquier otra no lo es

Voz 18 51:46 son viajado si yo no concederán

Voz 1312 51:49 vamos a llevar no había viajado tanto ni de coña

Voz 0629 51:52 yo Consuegra Andorra habíamos ido sí exacto avión ciudadanos Andorra gracias ni Disney ni nada pero vamos que ellos estado en todos lados maravilloso y les encanta viajar

Voz 1490 52:01 en caso de que Stoner a pases me disco nuevas unas gente conozco mi

Voz 17 52:17 sí es que es lo que tiene viajar es de las mejores cosas de la vida si hacemos las pruebas amigos muy conoces mundo todo

Voz 0629 52:24 viajamos la mucho y terminamos con una anécdota de Teresa precisamente de cuando estuvo nada menos que en América

Voz 1490 52:29 a ni que anda encantado con yo guardé con lo que niega que España que defiende España

Voz 17 52:45 hay que viajar más pero lo vamos a intentar seguro pero de momento este verano no seguimos quedado por aquí gracias Henry no de momento no gracias de barrios hasta la semana que viene me dio un beso

a vivir que son dos días en verano vi Lourdes Lancho

Voz 1312 53:27 por aquí suena ya a la música que da paso a la sección de de los becarios de este verso damos la bienvenida a Gema Jiménez buenos días Gemma hola qué tal has estado atenta no hombre por supuesto oye es becaria favorita estarán te me gusta mucho

Voz 34 53:41 que son temas eh sea yo creo que ya no lo diferente a un poco por las músicas a a nosotros los becarios vamos

Voz 1312 53:46 sí pero oye una cosa que los de carezca de olas es mejor eso es verdad que he tenido una suerte este verano con con mis becarios

Voz 34 53:56 bueno sí la verdad es que dejar el listón muy alto en tanto Ana como Daniel no sabe cuesta más pues eso superarse

Voz 1312 54:02 exacto bueno vamos a empezar a repasar lo mejor del programa

Voz 34 54:04 venga así empezamos sí porque él programado para mucho la verdad sobre todo con el tema con el que hemos empezado que creo que es fundamental aprovechar y sacar un poco de pecho como has dicho tú ante el local que tanto valor tienen las grandes historias

Voz 8 54:17 sí

Voz 38 54:17 es el caso Fabra el periodismo triunfo el periodismo triunfó porque empezamos a hablar de Carlos Fabra a sacar Carlos Fabra antes incluso de que se abriera una investigación judicial

Voz 1312 54:29 al fin y al cabo nosotros los periodistas tenemos que luchar para que siempre gane la información nos quedábamos también con ese estudio ese dato que que del estudio que decía que el setenta y cinco por ciento de los periodistas cedían a las presiones

Voz 34 54:42 sí es bueno y quiero predicar con el ejemplo y no me voy a auto censurar a se quede bonito hoy te voy a decir las cosas tal cual porque bueno tampoco tengan mucho que perder

Voz 1312 54:49 madre mía miedo me das si bueno haber esquiando

Voz 34 54:52 esta mañana se está hablando con Sergio Nasarre sobre viviendas de alquileres y bueno vamos que yo creo que el panorama está un poquito el la verdad

Voz 8 55:00 lamentablemente esto empieza a tener

Voz 39 55:02 es mala pinta es decir ya desde hace un mes mes y medio a entidades de crédito que están concediendo hipotecas a otra vez a al cien por cien y la segunda vez que tenemos a burbuja claramente de la adquiriera hace hace dos años