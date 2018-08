A Vivir Que Son Dos Días (25/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Lourdes Lancho Cadena Ser

Voz 1312 00:46 hola buenos días es sábado veinticinco de agosto esto ya se va acabando la temporada de verano empieza a entrar ya en recta final pero antes hoy como les decía el sábado empezamos el el a vivir de este fin de semana y como siempre lo hacemos repasando los principales titulares informativos que para eso está ya en el estudio Carlos Sevilla buenos días buenos días Lourdes calor que tal cómo estás bien bien pasando el rato noticias el Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto ley aprobado por el Gobierno para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Voz 2 01:18 sí casi cuarenta y tres años después de su entierro en Cuelgamuros los restos del dictador serán trasladados según el Gobierno ante

Voz 0132 01:24 es de que termine el año el Ejecutivo ha dado luz verde

Voz 2 01:27 el procedimiento por la vía de urgencia a través de un decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica una decisión que la vicepresidenta justifica por ser una exigencia democrática Carmen Calvo

Voz 1312 01:36 que no hay ninguna sobre la democracia en el panorama internacional con la que nos queramos con para que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de cuarenta años

Voz 2 01:46 Partido Popular y Ciudadanos critican la urgencia del Gobierno y la acusan de desviar la atención sobre asuntos más importantes otro gran

Voz 1312 01:52 tema que nos ha tenido pendientes este este verano es la la emigración la la Unión Europea no logra uno

Voz 0132 01:58 acuerdo para acoger a los inmigrantes retenidos en Catania

Voz 2 02:01 el barco que los rescató lleva desde el lunes atracado en el puerto de esta localidad y la negativa del ministro del Interior italiano a permitirles desembarcar les impide pisar tierra firme la reunión de ayer en la que participaron doce Estados miembros para decidir su reparto terminó sin solución y esto ha aumentado la tensión entre la Comisión y el Gobierno italiano

Voz 1312 02:18 las Kelly se manifiestan hoy en toda España para reclamar cambios en la ley que mejorar sus condiciones de trabajo

Voz 2 02:24 sí es el segundo verano consecutivo que las camareras de piso convocan esta jornada de protestas y lo hacen con la vista puesta en la reunión que mantendrán con el Gobierno en septiembre como hicieron en abril con Rajoy quieren presentarle sus reivindicaciones a Pedro Sánchez y Angela Muñoz vicepresidenta del colectivo

Voz 3 02:38 hay con una externalización que no se pueda realizar el departamentos Festival de de un establecimiento que nos reconozcan las enfermedades profesionales una jubilación anticipada y queríamos vinculada a lo que es un trabajo que se hacen hoteles con una categoría de sus hoteles

Voz 2 02:57 las camareras de piso se concentrarán hoy en varias ciudades bajo el lema La salud no se pisotea

Voz 0132 03:01 gracias Carlos más información a las diez

Voz 1312 03:04 eh y en Cadena Ser punto com actualizada

Voz 16 07:32 tenemos un tuvimos la primera victoria del Huesca en Primera reanuda José Miguel vamos a por la segunda jornada de Liga este sábado tres de las cinco una hora menos en Canarias cura con el arranque de la Vuelta a España en Málaga

Voz 5 08:19 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 18 08:25 y a punta

Voz 1312 08:45 estaba pensando Ana Fuentes si alguien despertarse de un coma o el visado un viaje intergaláctico de gente muchos años y aterrizase con los temas los argumentos de informativos de de este verano vería que se habla de Franco y de lazos de quitar y poner lazos entonces como demencial todo totalmente buenos días buenos días el tema de Franco que además es uno de los temas favoritos de los corresponsales extranjeros siempre les piden crónica

Voz 0132 09:08 hombre claro imagínate que jugoso no una democracia europea la única que tiene un mausoleo y donde se sale pueden rendir honores a un dictador no

Voz 1312 09:20 eh claro han hecho reportajes

Voz 0132 09:22 desde hace décadas y bueno parece que ahora el último que que tengan que hacer quizás tiene que cambiar la narrativa no es verdad

Voz 20 09:40 eh

Voz 1312 09:42 todo el mundo parece haberse vuelto muy loco si atendemos a algunas de las de las informaciones que no es que no están llegando por ejemplo vamos a centrarnos en en en los Estados Unidos y lo que está pasando con Donald Trump no la en la portada de la revista Time de esta de esta semana es es increíble es para enmarcar es maravillosa si como empiezan tratar de viento componentes peina atrás empieza a llenarse el Despacho Oval de agua hasta que la es una trilogía que antes eso es

Voz 0132 10:13 el colaborador de siempre de The Time eh que se llama Tim O'Brien ir es un es un artista eh en otras dos en la primera como decías entraba todo el viento peinaba efectivamente ya había un juego de palabras no pues se con construido que es la las la tormenta no Icon la la actriz porno efectivamente que tiene ese apodo no eh pero la de esta semana ya directamente no si la cara de del presidente Trump está con el agua al cuello con el agua al cuello eh te dos palabras en portada indie en profundidad en lo profundo no icono por respeto no no se decía el el artista que no había querido sumergirse por completo no entonces la cabeza no se ve pero está nadando en el Despacho Oval todo está inundado efectivamente está está con el agua al cuello hay otra ilustración muy interesante del New Yorker que que imita una escena de Los Soprano que presidente el están cercando perros de de caza osea que imaginamos cómo está el tema por allí Timor avión dice que por por respeto no le eh no le ha pintado totalmente sumergido por respeto por prudencia porque ya hemos visto que pese

Voz 1312 11:25 Isabel rumores de impeachment estamos pendientes de las de las elecciones da las MIT tenemos la las reglas las elecciones ha de noviembre de mitad de mandato pero ojo con dar a Trump Poor por finiquitado porque se ha salido de muchos no ahora no sé si iban a reaccionaron no peores

Voz 0132 11:44 todo está todo en el aire es verdad que el cerco se estrecha pero la cuestión ya no es si el presidente au sus colaboradores más cercanos han han infringido la ley eso está claro que si no es que para que os hagáis una de las tres personas tres personas muy cercanas a Trump presentó su candidatura cuando llegó a la Casa Blanca su ex abogado subdirector de campaña se han declarado culpables o directamente pues es que se les ha acusado de crímenes federales osea que eso está claro el tema es cuál va a ser el impacto político no sé cómo va a reaccionar el Congreso el impeachment la verdad es que y no parecen nada claro no parece que se consiga bueno pues ver también cómo van a reaccionar los votantes que en definitiva son los que tienen que tener la llave no y de momento los republicanos no dicen nada silencio o evitando el tema en las tertulias se les ve muy incómodos no se les ha dado ninguna

Voz 1312 12:37 directriz desde el partido y la verdad es que

Voz 0132 12:39 pues que están intentando ponerse como pueden de perfil pero es complicado evitarlo no

Voz 21 12:46 se queda en Cedar

Voz 1312 12:50 yo decía con ojo a Trump como como acabado porque parece ser da la impresión de que a lo mejor a los votantes no les importa tanto la la injerencia rusa la posible injerencia rusa o los pagos a a mujeres a cambio de su silencio y están más centrados en en temas como que el fortificada ese muro que les separa de México y les proteja entre comillas todo esto lo digo con todas las las cautelas de la de la inmigración lo que les asegure por lo menos aunque sea de boquilla trabajo es verdad que los mercados están están respondiendo bien a al mandato de Trimble dice que si le hacen un impeachment evalúa se hunden los merece bueno directa si eso fue clara de sus bravatas pero él vive de

Voz 0132 13:34 de rentas osea tiene claro que si tienen un paro que está muy bien la economía la foto económica es buena pero veremos a saber no como dos años cuando suba el déficit veremos claro la vamos

Voz 1312 13:44 digo Ana también preparando el tema sobre Pérez

Voz 0132 13:46 del votante de Trump como osea derbi nos imaginamos a

Voz 1312 13:50 ese ha sido el interior esos esa esa América profunda eh diferenciada de de de las de las grandes urbes no pero quizá también sea demasiado ingenuo reducir la la victoria de un personaje como como trampa a la a la clase más baja de la sociedad toda la más alejada de de de lo que consideramos todos pues la las tres y las sociedades más avanzadas no de esa América profunda hay más desconectada todo al final es que sea visto y esto lo lo ha habido muchos estudios imaginamos la la sorpresa que produjo eh

Voz 0132 14:23 Victoria de Trump es automáticamente los análisis se dispararon la gentes llevó las manos a la cabeza y se puso a ver cómo era posible no ir y ha habido muchos errores se pensó que que era una cuestión económica y no es más una Cultural había gente que votó a Trump tenía rentas muy altas

Voz 1312 14:41 no necesariamente de profesores universitarios gente que debe reputada cultura que

Voz 0132 14:48 que ordenan que defendió efectivamente y ahora mismo es curioso porque hay gente que que en en la campaña pues estuvo muy de acuerdo con esos argumentos de acusar a Hillary de corrupta de mentirosa y ahora mismo que su propio candidato está puesto en la palestra por estos motivos pues es es interesante cómo van a desarrollarse no los discursos de cara a noviembre no

Voz 1312 15:12 en junio el Washington Post hizo un análisis de los datos de las encuestas de que la división política entre las zonas rurales y urbanas de Estados Unidos es más cultural que económica no que está enraizada en las profundas dudas de la población rural sobre la rápida y cambiante demografía de la nación es como si el la esa esa sociedad blanca cristiana se viese se sintiese como asediada ICREA yo sé que los goles no federal atiende más a las necesidades de las de las grandes ciudades y me lo me recordaba también un artículo en El País de Miriam Martínez Bascuñana que hablaba también de de cómo el aumento todo el precio de la vivienda las ciudades hacia que se que parece que las ciudades ya vivan sólo la las élites no y que y que las instituciones respondan a al Gobierno de esas sociedades y la gente que va quedando un poco fuera como centrifugado no de estos se sienten un poco olvidados y quizá votan a la contra yo no sé si me estoy haciendo un poco un un batiburrillo pero para eso ha invitado a a que se unan a a la tertulia a gente que controla que esto estos retratos no político demográfico es no sé cómo cómo decirlo ahora me lo me corregirán seguro y está nos acompaña el doctor de Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford investigador en la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente qué tal buenos días los días Lourdes qué tal en Barcelona bien muy bien está muy bien ha llovido

Voz 22 16:30 la ópera hasta fresquito que bien porque aquí

Voz 1312 16:32 ocho Arnaes terrible en Radio Córdoba saludamos a Manuel Pérez Yruela ex director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados buenos días Manuel rubios yo estaba trazando a a de forma muy muy trazo grueso y sobre todo de de oídas esta nueva foto político no se demográfica no que que parece que hay en el que que que tenemos ahora en en el mundo como esto nos convierte en una sociedad es más impredecibles que nunca

Voz 0333 17:03 bueno los es que has planteado un jurado una actitud tan alto que es difícil

Voz 0132 17:09 no no yo estaba

Voz 0333 17:11 segundos más y bueno vamos por partes no en lo que sería Estados Unido yo creo que la victoria de Trump no se debe sólo a la América profunda fiesta esa bella hay también una parte importante de las clases medias decoradas de las zonas urbanas e industriales en las que ha desaparecido la industria porque sea fin localizado fuera y ahí pues hay una un una mezcla hay una transversalidad en cuanto al apoyo del voto este populista que ha sostenido a Trump hasta una presidencia beso por hablar del qué del caso americano en fin decir algunas cosas en el caso de España el tema este lugar urbano creo que hay que mirarlo o al menos con estas estas ideas pienso yo primero y esto es como uno solamente a España sino a otros muchos países ya desarrollados que quizás anticipan nosotros estos cambios no hoy desde el punto de vista de la información las actitudes los hábitos de vida y hasta algunas costumbres las transformaciones tecnológicas que ha habido en los últimos años las zonas rurales se diferencian ya poco obras urbanas además de que la porque entre ellas la intercambiable da casi cotidiana con los con las metrópoli más o menos próximas es muy frecuente por razones de la mejora de las vías de comunicación y de los transportes públicos y privados tendrán que para empezar esa distinción empieza a ser un poco más difícil Gemma difusa verdad algunos datos de de de de voto me voy a revisar y por ejemplo al último estudio del CIS sobre intención de voto que ha publicado hace poco tiembla de julio cuando uno mira las el cruce de de la intención directa de voto por ejemplo por el tamaño de hábitat ni yo en el caso del PSOE lo tengo aquí delante la igualdad dato lo que compruebo es que practicamente en todos los estratos de población desde la de más pequeña que es el en otros dos mil habitantes hasta en un millón ya dijo ella

Voz 22 19:02 te hablo trato sirvió un poco prolijo

Voz 0333 19:05 hay una proporción de votantes por ejemplo al PSOE muy parecida pareciera que realmente teniendo en cuenta los márgenes de error de las encuestas no podría decirse que hay diferencias significativas lo mismo sucede sucede con el Partido Popular aunque el precio mulas hay un cierto descenso de las ciudades más grandes de un millón de habitantes que sí puede ser significativo bien el caso también de de Unidos Podemos pues pasar algo parecido ahora que nuestras y una lo una primera conclusión es cada día más difícil de mantener la distinción durar urbano como algo que influyó de una forma muy decidida en materia de voto y luego me duró mucho comentario

Voz 2 19:40 el sur el caso España hay que

Voz 0333 19:43 la España por comunidades autónomas sopor regiones como era cómo decirlo para ver un poco lo del voto rural voto urbano es verdad que el voto por la parte que España hay una población importante que estas Fincke que está localizada aquí es que habita en en ciudades de carácter intermedio

Voz 2 20:00 de lo de cincuenta mil habitantes que pueden considerarse

Voz 0333 20:02 eso es cuestión de de un criterio técnico ciudades más Homero oculares quizás la de cincuenta había están ya muy lejos del de de veinte mil pero bueno voy si es el caso de España pues cambio las zonas esto se apoya mucho voto el saca mucho voto en las elecciones pero no todo el mundo dieron la misma dirección saque siendo zonas de interior eso zonas rurales en Cataluña han votado sistemáticamente a Convergència ya han sido un apoyo muy fuerte el independentismo en el País Vasco son también muy vinculada al PNV en Andalucía muy vinculadas al voto del PSOE en Galicia el buzo pareció para que siga son zonas rurales no todas son iguales por lo tanto el tema tiene complejidad efectivas

Voz 1312 20:42 claro el el el tema es muy complejo pero entrábamos en en en esa en en esa sensación de que hay gente que vota en contra de las de las instituciones au o ese voto rebelde no que que hemos visto Víctor tú en esta semana ha publicado un artículo en El País que hablaba precisamente de de como en en los grandes países Se estaba puesto cuando hubo estaba pasando un momento democrático delicado no empezábamos hablando de Estados Unidos

Voz 22 21:15 si Estados Unidos pero también en India en Rusia en en Brasil en en países donde se celebran elecciones no todos son democráticos en Rusia por ejemplo no no lo es pero en todos estos grandes países del mundo se produce un deterioro de la calidad de la democracia no medidas sobre todo no tanto porque las elecciones allá pucherazo sino sobre todo porque se está produciendo pues pues bueno presiones sobre los periodistas sesgos en los medios de comunicación una mayor dificultad para tener libertad en el discurso en aras de hacer discursos y debates políticos con lo cual se está digamos que de T llorando los intangibles de la de la democracia y lo estamos también viendo en España España sigue siendo una democracia plena España sigue siendo pues la democracia de acuerdo al diez con amistad Intelligence Unit la democracia diecinueve del mundo en cuanto a a calidad de la democracia pero lo que estamos viendo que está produciendo un deterioro del entorno de sobretodo de de la del debate público un deterioro de la calidad del debate público en relación a las cuestiones a las cuestiones que nos atañe a todos

Voz 0132 22:19 ha mentado la la información tenemos mucha más información no pero quería preguntaros

Voz 1312 22:24 dos y eso ha supuesto también

Voz 0132 22:26 aumento de la implicación política o no hay una una correlación

Voz 0333 22:31 sí eso es un dato curioso sobre esto que puede responder muy con gente de esa pregunta ha podido tener acceso a la última oleada del Estudio Encuesta Social Europea es una gran encuesta es haces muchos países de Europa no necesariamente comunitario de algunos no lo son pero son veinti tantos países casi treinta España por supuesto entre ellos sí es un es una encuesta muy interesante varón pues utilizando las las células las cifras de los lo he cogido tres tres periodos el año dos mil siete y dos mil seis dos mil siete de esta encuesta comienzo de la crisis la de dos mil doce dos mil trece digamos el el tocar fondo de la crisis y la del dos mil diez hay diecisiete que puede ser el comienzo de la salida en el caso de España ha habido un incremento importante de la deleite el interés de la gente con la política en el año dos mil seis dos mil siete un veinticinco por ciento casi un veintiséis que se decía interesado por la política en grado mucho o bastante en el dos mil doce ya era el XXXIV ya en el dos mil dieciséis el treinta y nueve la media europea también ha subido algo pero menos porque en España estábamos muy por debajo de la media en el año dos mil seis en cuanto a interés ciudadano por la política la que esos países era el cuarenta y cinco prueba que ha habido ciertamente en todos los países en España en el caso de España en grado mucho mayor del interés por la política motivado por la crisis que ha utilizado mucho el debate

Voz 0132 23:51 sí pero siempre familiar amigos

Voz 0333 23:53 Alcaraz largas sí sí sí pero al mismo

Voz 22 23:56 tiempo se producen aumento el interés pero también un aumento de las confianza en la política son los partidos políticos en el año dos mil cuatro en tanto la Europa del Sur como la Europa Norte teníamos una confianza bastante alta en los partidos políticos sí pero siguiendo los mismos datos de la encuesta que menciona de la mención menciona Manuel lo que vemos es una una divergencia en Europa en los países de la Europa del Norte se se ha recuperado la los niveles de confianza que existían antes de la crisis pero en los países de la Europa el sur no se en no se ha recuperado con lo cual tenemos un mayor interés en la política pero tenemos una desconfianza en los partidos políticos para canalizar ese interés no con lo cual nos encontramos un poco huérfanos interesados de representatividad

Voz 0333 24:39 Víctor que es que al incremento del interés acompañado un incremento de la desconfianza porque a lograr más conocer más y saber más y también es verdad que la crisis económica ha sido ha tenido un impacto muy fuertes porque no podíamos después de todo que es la crisis de la democracia en estos lugares que decía antes Víctor que quizá no son auguró obstante muy clásicos pero en el caso de Europa tiene mucho que ver con que la el cambio que ha supuesto la globalización del que estamos ya hartos de hablar todos y afilar lo conseguimos salir del atolladero prefiero de qué solución ese asunto porque es una cosa que avanza tiene pocos límites es difícil de controlar es posible que algún momento su puedo hacer algo pero yo no lo veo lo fácil ante eso la política que es la que tiene que responder los pruebas que han que han venido la de cooperación industrial el aumento del paro y el deterioro del empleo la bajada de los salarios tantas cosas que tienen que ver con este asunto agudizado por la crisis sin ninguna duda pero todo esto ha hecho que las personas que los políticos no tienen respuesta los modelos de visión del mundo de solución de los problemas globales que tienen las fuerzas las tradicionales bien sean conservadoras la socialdemócratas pues yo que no acaban de convencer a la gente que esto sea un en fin un la solución y por tanto desconfíen de ellos me el dato es muy interesante lo que decía antes Víctor en el caso de la confianza en los políticos en España nunca la confianza ha sido muy alta los países que hace que el estudio les europea en el año dos mil seis que era una época de mucha bonanza la media europea estaba en tres puntos en una escala todavía está realmente muy baja la confianza de los políticos e igualmente baja los partidos políticos porque llevaban van paralelas en la correlación en España era tres punto cinco pero en el año dos mil tres bajaba el uno punto nueve sea no se puede caer más bajo por así decirlo en una escala de cero a diez en confianza en España tuvieran uno punto nueve los los políticos como confianza y uno punto nueve igualmente las cifras es la misma para los partidos que se han recuperado ligeramente y en el año dos mil dieciséis ha subido el dos punto cuatro eran ambas en ambas cuestiones tanto políticos como partido cuánto ha habido unas una evolución paralela a la crisis bajando parte de comienzo una confianza muy baja es la política y los partidos políticos que tiene que ver vuelvo a mi algún militante

Voz 0132 26:51 es como un esta con esta crisis que que esto

Voz 0333 26:53 pues viviendo tan importante tan global tan compleja de gobernar

Voz 1312 26:57 es una es una buena una unión yo que sé que se retroalimenta uno La

Voz 0333 27:03 afirma el interés por la política pero

Voz 1312 27:06 a la vez falta de desconfianza quizá porque creen que precisamente durante la crisis la ciudadanía no no ha encontrado la respuesta en la política

Voz 0132 27:14 sí bueno yo añadiría más que con un hay una ventaja del partidismo es que ya no hay un solo eje de de conflicto político sino una es más bien una una competición de muchas dimensiones no por ejemplo una nueva dimensión de conflicto es el europeísmo sí o no la globalización sí o no por ejemplo en en en España no tenemos partidos que que sean euro Fobos pero lo estamos viendo en Italia lo estamos viendo en Francia no nuestros vecinos me parece muy significativo y quería preguntarle a Víctor pues por el arrastre de opinión no de estos partidos que que que llevan el debate a algo que trasciende la la izquierda y la derecha no

Voz 22 27:57 sí en general en el resto de democracias occidentales lo que vemos una competición en torno al eje izquierda derecha pero en España sobre todo en algunos territorios como el País Vasco en Catalunya a ese eje superpone otro que ha sido el eje nacionalista con lo cual nosotros ya estamos un poco habituados a convivir con con dos ejes no por la parte izquierda derecha por otra parte el españolista digamos nacionalista y a esto se suma lo que estamos viendo en en el resto de Europa pero también Estados Unidos que es el aumento de este de la importancia de la política de la identitaria no la por un lado tenemos partidos populistas tradicionalistas autoritarios y nacionalistas y por otra parte tenemos partidos que son

Voz 23 28:39 sí

Voz 22 28:39 esta europeístas cosmopolitas abiertos no tenemos derechas como Macron a partidos liberales y también tenemos derechas que son populistas y tradicionalistas y lo que vemos es que los viejos partidos los cristianodemócratas y los socialdemócratas no sabe muy bien cómo ubicarse están muy bien colocados un eje izquierda derecha pero no saben cómo responder y por eso vemos pues declaraciones cruzadas en en políticos españoles como Pablo Casado en el Partido Popular y también políticas un poco cruzadas como el PSOE cogiendo el el Aquarius pero ahora expulsando estos inmigrantes Nos no sabe muy bien los partidos tradicionales cómo cómo poder responder a este nuevo eje que es el que parece que está ganando preeminencia lo hemos visto claramente contra donde las elecciones en Estados Unidos y también con el Brexit en el Reino Unido es parece que están más decididas por este nuevo eje mucho más cultural que por el eje o económico

Voz 1312 29:35 Manuel si perdonan Bonn no

Voz 0333 29:37 a juicio muy interesante que es como la política empieza a girar cada vez más quizás no por asuntos económicos y más por asuntos de carácter simbólico cultural o también con la fuerza que recogido últimamente las la la política de la identidad yo lo que ha habido es un también un fraccionamiento de la sociedad la emergencia de mucho grupo que con todos la razón del mundo quieren hacer visible su situación para reivindicar mejores condiciones ciertos todas fragmentado un poco digamos los grandes bloques de ciudadanos que antes como haces de ciudadanía algo más universal a lo que todos iguales digamos ante la ley y todos dijo ciudadano del Estado protegidos por la manera en que cada esta lo hace con los suyos pues teníamos algo de seguridad sobre este asunto que ahora la diversidad de los grupos de interés es la la continua e fin el la situación de dificultad de darles está a lo que piden unos y otros creará unos con sus razones hace difícil que que que la antigua política lo Industria dialéctica su vieja sino en lengua política más centrada en lo económico redistribuir en el caso de los socios demócratas etc etcétera los conservadores pues producir reducir el déficit decirlo ya conocemos cuáles son las tendencias de cada uno de ellos pero esto también se ha diluido mucho y ahora pues es el nacionalismo que Sun es un caso más de de política de identidad importante pero lo son también ocho grupos de intereses que va surgiendo hay conflictos surgen continuamente uno reciente que mezcla las dos cosas juntas puede ser el de las nuevas formas de transporte público léase la llamada a mi juicio dijo equivocadamente no no responde a ese concepto quizás de economía colaborativa que significan algo con los taxistas es un gremio tradicional donde se enfrentan con cosas de este tipo que son fragmentaria sigue

Voz 0132 31:23 sí yo cultivo formas

Voz 1312 31:25 Mas también por ejemplo yo aludía al artículo de Miren Martínez Bascuñana en en el país al análisis que qué hacía no como en las grandes ciudades tienen ostentan el poder político son yo decía que se ha convertido un poco en el espacio de quiénes pueden vivir allí los que se se pueden quedar entonces son las el motor también a veces de los cambios La la la las grandes poblaciones urbanas pero a la vez está cobrando fuerza esa el ella hablaba no era parte de de de población que se va quedando atrás marginada de de este núcleo iré cuando pueden toman el un poco el las riendas del poder lo hemos visto con el Brexit lo hemos visto con Trump no es lo que se también decía que es interesante que ya no hay esa lucha de clases pero quizás esto sea como un sucedáneo de de de hacerse visibles no estamos perdiendo como el poder de alguna manera pero de vez en cuando estamos aquí y ojo que estamos aquí viendo lo va a perdonar dicta que tiene

Voz 22 32:20 no y no lucha de clases pero si quieren al guerra cultural lo estamos viendo en Estados Unidos dividiendo el país no sólo donde viven en zonas rurales hizo nas urbanas los votantes de los votantes de Clinton no los republicanos demócratas sino también que come no unos comen hamburguesas los dos comen sushi o comida india shows en televisión ven los demócratas ven Modern Family o Big Bang Theory mientras los republicanos ven pues shows criminal eso reality shows vemos cómo poco a poco la se se va produciendo una división de la sociedad en núcleos cada vez más homogéneos y esto lo vemos a no sólo una división el campo ciudad como decía antes Manuel que matizarla pero sí que es está territorializada ando hace cuarenta años pues había muchos estados en Estados Unidos que no eran del todo rojos ni del todo azules había poca diferencia de voto entre republicanos y demócratas ahora practicamente los estados se han vuelto más rojos o más o o más azul les no ya está claro quién va a ganar los demócratas o los republicanos está produciendo pues esto un una una división una fragmentación en grupos culturales cada vez más cerrados porque uno se sienten pues como has comentado antes blancos y sienten que su cultura está amenazada por por inmigrantes un ascenso de las mujeres por otra parte a los los en las zonas urbanas está protegiendo unas elites cosmopolitas que sienten pues la agresión de estos de este de este nuevo racismo blanco

Voz 0132 33:50 efectivamente además fijaos que la gente de la que tanto se habla en Estados Unidos de de esas personas que por por el el boom inmobiliario por los precios han tenido que que desplazarse cada vez más del centro no solamente es una cuestión de vivienda sino también como decías de de Cultura de alimentación de modo de vida y una de las pruebas de de esa pátina que que se critica tanto a la a las ciudades a las élites culturales esa patines no no de de a hablar de debía ya en caravana en Instagram cuando hay tantas personas tantos miles de personas en medio de de Estados Unidos que tienen que vivir en caravanas cuando hay pues problemas de salud que especialmente aquejan a a la población que no que no tiene recursos yo recuerdo me llamó mucho la atención un síndrome que le llamaban El monta en Duke es una da una bebida Carbon atada no hay hay hay le llaman popularmente el síndrome monta en diu que afecta a muchos niños de de poblaciones en los Apalaches que en vez de beber agua beben esa soda no hay niños que que no se les cuida eh aparentemente tampoco tienen acceso a a muy buena alimentación y tienen todos los dientes picados por ese azúcar ir por ese déficit de de vitaminas y ese tipo de cosas que que que podemos contar aquí de manera anecdótica hay por miles no a veces

Voz 1312 35:14 esta esta tendencia arrastra a países enteros a a situaciones un tanto bueno que estamos viviendo ahora situaciones graves no es el caso Reino Unido que las grandes ciudades Londres por ejemplo votó a favor de permanecer en la en la Unión Europea mientras que todo el esa esa zona eh de Inglaterra interior según según hemos leído pues ha puesto por el Brexit ahora están están viéndolo déjame que salude a Ignacio Molina buenos días Ignacio hola muy buenas e Ignacio en ese investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid en un sabiendo lo que sabemos ahora y lo que empiezan a a apuntar desde el Gobierno británico de de lo que es realmente el Brexit y cómo cómo ha ido todo ahora si se si se hiciera un referéndum tú crees que volvería a salir que que ganaría el Brexit

Voz 24 36:06 bueno pues la verdad es que hay muchos sondeos sobre la soltó en contra de lo que podemos pensar no de eso está demostrando como al concurso que no tienen la estrategia aquí yo creo que en eso están de acuerdo los factores del Brexit lo cierto es que es lo que nos dice la ley en ella cielos que es que los resultados sean bastante parecidos como el resultado fue un poco ajustados es verdad que podrían en este caso la Marsé hacia él hacer quedarse en la Unión Europea pero ha habido pocos cambios es muy interesante porque uno puede pensar que esta conversación que estabais teniendo no de que la política ahora mucha más volatilidad Ike las las nuevas opciones pues surgen como muchas veces como protesta pero te esto luego desaparecerá de opinión sin embargo lo cierto es que el sistema que el Brexit es posible que dentro de unos años cambie pero los dos años que han transcurrido desde el referendo apenas ha modificado las opciones los quieran partido hay que quebrarse ahora están mucho más tiene convencidos de que es un desastre la salida y los que querían salir se pues bueno a lo mejor están ahora menos ilusionado este entonces siguen pensando que debe quedar fuera de la Unión Europea a cenas muy pocos cambios de uno están cambiado de opinión pero en proyecto por cierto que era partiendo de quedarse Higares Face la salida pero en general los bloques sigue siendo muy parecida

Voz 1312 37:24 Ignacio el estamos hablando de de cómo se ha difuminado por todo como los partidos están un poco recolocando fichas puesto que la ideología ya no parece ser moverse en los mismos parámetros y dos pasa también lo mismo ha a los periodistas no lo ni periodistas ni políticos ni de instituciones europeas la instituciones de los países sabemos leer y que a esta realidad tenemos que colocarnos también nuestros nuestros esquemas

Voz 24 37:50 pues es difícil porque por ejemplo siguiendo con el ejemplo que el Brexit cuando ha habido en muchos en muchos son bellos y muchos análisis y discusión para ver qué cuáles eran los van explicando porque uno votado a una cosa u otra por ejemplo vemos que las personas de ideología más conservadora de gran favorito la saliva las parcelas progresista de quedarse en la Unión Europea pero cuando alguien sociológico el barco ideológico la clase trabajadora en general quiero salir y la clase media alta tiene que darse entonces claro nuestra sistemas provisionales decían que la clase media alta es controladora la más trabajadora es progresista o votaban laborista conservado

Voz 0132 38:28 sí pero bueno pues

Voz 24 38:31 sí es un ejemplo de lo complicado que nos hace esas esas ideas preconcebidas sobre cómo es el comportamiento electoral del punto de vista de la clase social sigue el partido al vuelta pues pues es un buen ejemplo de cómo esos alta obviamente es complicado es muy complicado cuando teníamos una tendencia a analizar la política entorno es un eje izquierda derecha coincidía con con una división social pues con preferencia socio económicas esto también se ha comentado hace un momento pues era más sencillo o cuando había pocos partidos o los partidos que estaban en en competición llevaba mucho tiempo compitiendo pues por ejemplo a la hora fueron sondeo correcciones no lo que se llama la cocina ánimo y sociología electoral pues era relativamente sencillo porque bueno tira haga bien lo que tenía acumulado la gente lo que decía el partido y luego al pescado electoral llega relativamente fácil festival esa cocina esa corrección ahora con un escenario de nuevos partidos con mucha más volatilidad pues es por eso por lo que los sondeos fallaron más con lo que los analistas pagamos más por los pelos periodistas numerosos problemas según personalmente

Voz 1312 39:36 a Víctor cómo cómo lo ves tú

Voz 22 39:38 si yo veo que se está produciendo una rebelión contra las élites las encuestas están fallando pero lo que está produciendo en en general es que lo que lo que promueve la élite bienpensantes pues publicada por ejemplo el New York Times Economis por ejemplo a favor de los acuerdos de paz en Colombia en contra en contra del Brexit que son las opiniones digamos compartidas por las élites políticas económicas y culturales de los distintos países de las democracias occidentales estas opiniones acaban siendo derrotadas en las urnas y eso yo creo que es más fiable que mirar las encuestas resulta más fiable mirar lo que dicen estos estos medios y pronosticar qué va a ocurrir exactamente lo contrario no porque las poblaciones tan poco están un poco reaccionando

Voz 0132 40:27 preguntado si ese es el problema

Voz 22 40:29 tenemos en general con los referéndum yo creo que los referéndums con sólo dos opciones resulta muy problemáticos porque en realidad illes también se aplica osa podría aplicar al caso catalán no Aleida insistió en referendo a favor de la independencia creo que las las los referéndums dual es lo que hacen es poner a la gente en contra del estatus al final la gente acaba votando rebotada contra lo que promueven las elites son bastante peligrosos

Voz 0132 40:57 hablamos bueno no te iba a decir que hablaba antes Lourdes del papel de de la prensa en todo esto yo creo que eh lo mismo con el periodismo de datos tenemos la oportunidad de oro para lo primero hacer autocrítica ver que en muchos momentos en los análisis han sido equivocados después utilizar toda la información que tenemos para para hacer facha in también Iber como ha habido gente educada que que ha se ha pronunciado a favor del Brexit en base a argumentos que han sido falsos eh económicos están las cifras ya se ha visto que ha habido un baile de millones que es estaba manejando para en campaña que que que al final pues van a tener que pagar los contribuyentes en Reino Unido Italia en Europa y eso son números eso no es discutible entonces al final la labor creo de de los medios va a ser poner todo sobre la mesa y que al final pues se vea como cómo ha sido no

Voz 22 41:48 dicho esto me gustaría precisar una cosa es muy difícil predecir hoy día los resultados los referendos por lo que comentado anteriormente porque resulta que al final se están mezclando otro tipo de discusiones y no sólo la más la materia que está en en cuestión de en el referéndum pero la selección sí que resultan no son unos resume tan tan difíciles de predecir si miramos desde el año mil novecientos cuarenta y dos hasta la actualidad vemos que las encuestas más o menos no no han perdido capacidad de predicción dos diez días antes de las elecciones más o menos aciertan con un cuatro por ciento de margen de error quince días antes de las elecciones con tres por ciento más de margen de error irá noche electoral cuando un dos por ciento de margen de error lo que ocurre es que evidentemente nos fijamos en los fallos no el fallo con Trump y con Clinton aunque Clinton ganó el voto popular pero si miramos en general las elecciones resultan tan difíciles o tan fáciles de predecir ahora como a mediados del siglo veinte

Voz 0333 42:47 sí estoy de acuerdo y me gustaría comentar una pequeña prueba sobre la todas las encuestas en este tema de proyección electoral yo estoy me coloco lo acaba de decir de que se está tratando más si miramos esas medias que están sacando algunos plataforma de recopilación de encuestas pero en ningún nombre en particular que consiguen con ponderando los en fin hecha la distancia en fechas de cada una de las encuestas iban sacando las medias suelen acertar casi a la centésima o a la décima resultados electorales cuando se seguirán el día de antes del del tema electoral pero bueno la encuestas pasa como en los medios noticia buena noticia la encuesta o buena tampoco es noticia enfatizó cuando mala idea o de vez en cuando algunas que sales muy mal sobre todo lo tema que ya les comentó que son tan tan prolijo no quería antes hacer un comentario

Voz 0132 43:34 muy breve el que tenemos que acabar muy no muy bueno

Voz 0333 43:37 porque es que quizás tengamos que mirar más para comprender qué está pasando el resultado del referéndum muy cosas parecidas un eje que hasta ahora sale poco sale suficientemente creo yo que es el eje de los perdedores y ganadores del proceso de globalización porque es un eje que es transversal desde el punto de vista es las clases sociales afecta mucho a la clase media alta media baja a la clase trabajadora pero también la clase trabajadora hay personas que han salido de servicio iba para ser beneficiarios y en la clase alta probablemente donde esté concentrado en las elites concentrado en la parte que menos ha sufrido con la globalización de ahí que también podemos explicar envía perdedores ganadores de este proceso que haya esa rebelión contra las elites hay que puede ir una vida argumental que quizás de alguna luz a esta cumbre gira que es muy muy muy difícil de desenmarañar Eden increpa

Voz 1312 44:27 hace nada mal acabar con ese deje que apuntabas tú ahora Manuel porque realmente yo creo lo que vertebra todo llano las ideologías ni nada sino los perdedores de ganadores y perdedores la de la voz de la globalización muchísimas gracias por habernos acompañado esta Rato Víctor Lapuente Manuel Pérez Yruela indigna Ignacio Molina muchísimas gracias

Voz 1 44:48 gracias hasta qué punto Ciboure todos

Voz 1312 44:50 Ana hasta la semana que viene un abrazo y un beso chao

Voz 1312 47:52 Ankara no la de su casa de su familia dejándola prácticamente sola en uno de los infiernos que crea el hombre cuando deja de serlo nos referimos al campo de Auschwitz Birkenau hija la nieta de David rock es Meira campea Reis buenos días medirá la Briatore Meira eh es quién cuenta la historia de de Deed en un libro maravilloso que se llama el pequeño libro De los grandes valores que publica la editorial alienta IN ese libro hay una llave en la portada porque una llave en la portada del libro que que simboliza esa llave a Meira

Voz 23 48:25 es una pregunta esta esta llave además si la gente cuando él van a leer el libro para ver que tiene una forma de corazón y yo lo decidí LG por todo el contenido que tiene este este pequeño libro con muchos balones dentro

Voz 1312 48:44 por qué has titulado el libro el pequeño libro De los grandes valores contando la historia de tu abuela

Voz 23 48:50 qué valores contiene la historia de de día pues la historia de mi abuela que igual puede ser la historia de tu abuela o la huelga de de la gente que no se escucha cuenta la historia lo que dejaste llegó al final al campo de de años

Voz 1312 49:06 el Ritz eh

Voz 23 49:07 pero para mí lo más importante que quería llegar en este en este pequeño libro es trasmitir todo lo que pasó todo lo que queremos que deja qué pasa en este mundo no de convertir de voy a usar una palabra fuerte mierda la mierda que pasó ahí en Auschwitz hace setenta años tenemos que saber cómo convertirla en abono el abono para mí es la educación porque yo como trabajo la de ocasiones

Voz 1312 49:43 vivo de de esto oí hablo desde muy dentro creo que

Voz 23 49:48 tenemos que transmitir los valores en día a día en nuestro los niños porque ahí los niños son nuestro espejo es el espejo de de cada casa es el espejo de cada país queremos que este no ocurra más tenemos que educar para los valores y los valores si hablamos de eso lo más importante para mí es la empatía porque si no generamos empatía a los niños en la enseñanza ese niños han sido empatía sin no hay empatía el ser humano es capaz de hacer mucho daño

Voz 1312 50:27 no has mencionado a la educación de los niños es profesora de hebreo en en Madrid se hizo vives aquí desde hace casi veinte años cuando dieciséis años estudiando en Madrid creo que todo empieza el embrión de estas ganas de contar la historia de Dir llega porque tu hijo viene con un dibujo del cole se tú te quedas con la Chete Yell a la sangre con ese dibujo cuéntanos cómo se llama tu hijo

Voz 23 50:51 eh mi hijo mayor se llama Joel Joel en el doce años y Uriel que en siete años por día la Joel con un dibujo pero era hace unos años al que se con un dibujo que dibujó en el colegio que la verdad que lo que hacemos mucho los padres cuando llegan con montón de dibujos y eso pues es un estamos diciendo que digamos no les damos mucho la importancia en este momento yo al empezar escribir el libro y hago un poco de que mueva un poco la habitación de Joel encuentro de nuevo este dibujo este dibujo en bastante gris con negro cumplían con ayuda de un tren en medio de la nada en medio del de la nieve historia una persona está esperando al tren para subir o para bajar no no sé exactamente este dibujo me provoca derepente muchísima emoción me conecta muchísimo a todo lo que quiero trasmitir en esta historia que transmito aquí en este libro se una historia que Towers no contaba

Voz 1312 52:00 preciado de dices que sabía irse la la Familia

Voz 23 52:03 gente que que tu abuela