A Vivir Que Son Dos Días (25/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

doscientas treinta personas han sido rescatadas en las últimas horas cuando trataban de llegar a las costas españolas los migrantes viajaban a bordo de seis pateras entre los ocupantes hay al menos tres bebés todos han sido trasladados al puerto de Almería Sergio Soto es el balance de las

Voz 4 00:26 creaciones de las últimas horas a las que hay que sumar el cadáver de un migrante que la Guardia Civil ha encontrado en las proximidades de la isla de Alborán trasladado después al puerto de Motril el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición se trata según los agentes de un varón de origen subsahariano menor de treinta años de edad y la Guardia Civil no descarta que viajará en una de las pateras rescatadas esta madrugada entre esos doscientos treinta rescatados hay además de los bebes al menos cuatro menores los migrantes han llegado al puerto de Almería ya pasada la medianoche

Voz 1458 00:54 las asociaciones progresistas de jueces y fiscales se desmarcan del comunicado conjunto del resto de organizaciones judiciales sobre la defensa del Gobierno al juez del Supremo Pablo Llarena en él muestran su estupor y acusan al Ejecutivo de dejación de funciones ante la demanda interpuesta en Bélgica contra Llarena por parte de Puigdemont y cuatro ex consellers informa Julio Verne

Voz 0931 01:13 así las asociaciones progresistas se desmarcan de este comunicado en el que el resto de asociaciones señalan que el Ejecutivo tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la defensa del juez Pablo Llarena en este caso concreto escuchamos a Raimundo Prado de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de hoy

Voz 5 01:28 pero entendemos que el dinero público no es tanto para defender cuestiones privada pero insisto hay que ser muy cautos a lo mejor bajo la fórmula de decir que se realizó de manera privada lo que se quiera atacar la actuación judicial

Voz 6 01:39 en el comunicado solicitan al Consejo General del

Voz 1458 01:58 y un apunte más el Papa Francisco comienza hoy en Dublín una visita de dos días a Irlanda un país donde la Iglesia ha perdido influencia y popularidad por los abusos a menores a mujeres cometidos por sacerdotes durante

Voz 2 02:09 hace décadas el viaje del Pontífice se produce bajo la

no pudo ser ya la selección femenina Sub veinte caía en la final del Mundial ante Japón por uno tres el consuelo de esta finales que Patri Guijarro fue elegida balón Bota de oro del campeonato anoche también empezó la segunda jornada de la Liga el Getafe sellados sus primeros tres puntos lo hizo en casa por dos cero ante el Eibar en el regrese Garitano que la Real Sociedad desaprovechó la oportunidad de ganaron Leganés que consiguió el empate sobre la bocina dos dos terminó el encuentro

servicios informativos

a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 8 03:05 soy airado Santos es hoy la vocal de Madrid dentro de la ejecutiva a nivel nacional también soy la responsable de comunicación y de coordinar el mensaje dentro de los jóvenes europeístas y federalistas de cara al exterior jóvenes europeístas y federal listas es una asociación con muchísimos años dedicados a defender la creación de una Europa plural en nuestro principal objetivo es una Europa federal una Europa donde los nacionalismos cada vez tengan menos peso y haya una integración social y democrática real somos una asociación que alberga diferentes nacionalidades y tenemos un objetivo político pero no partidista de crear una unión federal que respete los derechos sociales y que respete la

Voz 7 03:48 pluralidad dentro de la Unión Europa de algún modo es es el futuro en un momento muy complicado entonces yo creo que implicara a esa fuerza ese espíritu y esa masa de futuro que son los jóvenes con ideas frescas y renovadoras es esencial precisamente para que el proyecto

Voz 8 04:03 a Vance e integre mejor tenemos una iniciativa que se llama Europa en la escuela ya que las cargas de las el asociacionismo en España suele ser mayoritariamente universitario nosotros vamos a los institutos de los centros de secundaria

Voz 7 04:17 tenemos lo una iniciativa que me parece especialmente bonita Le hemos llamado Mi tan grite europeo que es como mini erasmus de un fin de semana entre delegaciones de Jeff en otros países de la Unión de cara a octubre tenemos derecho financiado también por el Parlamento Europeo de una especie de simulación de Rudolf Ley que me un Madrid kilo que va a permitir precisamente es integrar a a un montón de universitarios para que conozcan cómo funciona el Consejo cómo funciona el Parlamento la toma de decisiones desde el punto de vista más funcional no

Voz 2 04:48 SER Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 14 06:25 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 15 06:43 pero ahora

Voz 19 06:54 eh

Voz 16 07:04 no

Voz 21 07:26 cuenta nuestro invitado que esta pieza de va fue una petición de un noble Herman cada al Fon que hoy ser Lin embajador en la corte de Dresde que le pidió al músico una obra somnífero iba le compuso estaba

Voz 22 07:41 la bestia

Voz 15 07:46 que esté

Voz 1312 07:46 Conde báltico con problemas de sueño tuvo un descendiente que dicen fue ha sido uno de los que ha tenido una mirada más lúcidas sobre nuestro país España que fue Herrmann Alexander von Kaiser Linke que decía de España de los españoles

Voz 1163 08:00 Vida Caixa Holding fue un personaje aparte de de simple

Voz 23 08:04 ático porque era un poco extravagante pero divertido un personaje buena corpulencia a este hombre eh decía que lo que se distinguían a los españoles y a todos los hispanos tenemos oyentes también en América y que hoy nos afecta a todos estas válvulas de las cosas que comentaremos y una de las cosas que decía que nos distinguimos por la haga anda decía que no que distinguía al hispano es la gana hacemos las cosas porque nos da la gana no no nos da la gana y eso tiene una traducción muy difícil en otros idiomas no corresponde totalmente al deseo al de Cy L al buen uso a esa el la gana es un apetito una cosa que los hispanos sentimos las vísceras que esa va no yo ahí ya que lo corona hay dice no me da la real gana como diestros una cosa terrible cuando un español se Anta dice no me da la gana y en nuestra historia está muchas veces ese apetito visceral jugando los buenas y malas pasadas en algunas cosas es bonito encontrar un pueblo que es así pasional y extrovertido y tiene siente las ganas también para lo bueno también para los solidario también en los momentos en que se necesita buena voluntad pero también las galas en los momentos de egoísmo de insolidaridad o de de ruptura de de disenso y eso también forma parte eso eso que Caixa Lin notó en todos los hispanos que cuando buscaba una característica de nuestro temperamento dijo lo propio de hispanos es la gana

Voz 1312 09:32 partimos de un de un detalle de una anécdota casi de tiramos de un hilo para hablar de toda una forma de ser de toda una cultura la Hispanic algún día un término que se ha inventado Mauricio Wiesenthal para dar el título de este libro que tenemos sobre la mesa él es escritor conferenciante pensador viajero un intelectual con una vida de novela Mauricio bienvenido al

Voz 1163 09:54 drama bien hallados Lourdes hallados todos no es de las personas que nos escuchan que tienen ese esa posición de escucharme a mí porque vosotros tenéis muchos méritos palcos escuchen pero yo soy un sobrevenido y espero estar con vosotros en esta tertulia de forma que les haga la vida agradable decía madre

Voz 1312 10:10 inicio que es un placer escucharte leerte imagino que es un placer escuchar te explicar tu vida porque es de es novelesca

Voz 2 10:19 tienes una vida apasionante

Voz 23 10:21 sabe hará a Rato si a veces sabes lo cuéntale la memoria tiene eso de bueno pero incluso esto en Psicología si acepta o sabes que uno tiene tendencia a adornar ya vestía a revivir los recuerdos más Pello

Voz 24 10:33 que los los más malos que los tenemos todos

Voz 23 10:36 y no digamos las personas que tienen algunos recuerdos trágicos y dramáticos horribles normalmente son muy parcos cuando describen esos malos pensamientos incluso en adjetivos cuando tú coges son superviviente de una tragedia o un momento malo la vida a un a un prisionero en un campo de concentración a que una persona que ha sufrido fuertes ente solamente se le ocurre decir pobre hombre era horrible era tremendo era terrorífico osa es pobre en argumentos de cuentas a una persona que te que te relato un poco de de su debe de una fiesta o un momento que lo ha pasado bien unas vacaciones Herri con el lenguaje en los adjetivos en la Sima es porque la memoria tiene tendencia a afortunadamente a filtrar las sensaciones paz terribles y más malas evidente como escritor pues cuando hablo de mi vida seguramente filtro lo que es más contable lo que es más divertido pero sí que puedo de en resumen Lourdes que la vida no se parece a Alarte como dijo algún escritor creo que no con frase muy feliz por la vida imita al arte es decir la vida no imita al arte la vida en todo caso imita la restauradora de Dexia o motu

Voz 2 11:45 al

Voz 1312 11:46 profesor de esgrima cantante de café bohemia en París fotógrafos profesor de Historia de la Cultura catador de vinos perfumista compañero de juergas de Cortázar

Voz 2 11:55 de Ava Gardner sí

Voz 1163 11:57 y todos saldríamos claro la imaginación a veces llega más lejos de lo que pues de lo que pudieron ser mis momentos más felices con todos estos personajes discretamente de los que guardo un recuerdo imborrable

Voz 23 12:09 que os allí eran circunstancias en mi vida he sido siempre un muchacho muy activo esto sí que lo he tenido y esto sí que además lo puedo compartir y recomendar a los demás porque uno en la vida comete muchos errores pero sí es cuando tiene algún álbum que acierta de una manera instintiva propiamente porque va a mi temperamento es que yo me meto enseguida en faena me meto enseguida en comparte en compartir la vida con los demás pongo muy pocas condiciones a la vida porque tengo muy pocas condiciones para la felicidad enseguida que consigo está reunido de gente y que aparece la convivencia la convivencia es mi paraíso

Voz 1312 12:43 además es especialista en Goethe Enrique Stephens ahí y me quedo con este último referente se siente Mauricio como uno de los últimos miembros de un mundo que ya no existe ya no no no hay intelectuales como usted con tanta vida hay tanta sabiduría acumulada

Voz 23 12:58 los mejores todos pero lo que el solamente es verdad que lo lo que sí existe es por decirlo así la vivencia de un mundo desde ese mundo de ayer a que dejó ya hay desde descrito de una manera tan maravillosa en el recuerdo de ese mundo de ayer y que llore de S es una condición personal porque mi padre es uno era un hombre nacido en mil ochocientos noventa y uno es decir para la que yo tengo mi padre tenía que haber sido más joven se casó ya muy mayor se casó con mi madre después de un primer matrimonio se casó con mi madre de segundo matrimonio con ya siendo muy mayor con más de cincuenta años y es por eso que llore de un mundo que prácticamente no cuando me correspondía yo hubiese recibido normalmente los padres mis compañeros de mis amigos era la generación aunque en España había hecho la guerra de España ida a mí me me tocó como padre un padre que venía de antes por decirlo así y que me transmitía un mundo liberal romántico con unas preocupaciones sociales con unas ideas de lo que había esto y lo que fue la es la idea del viejo no socialismo de crear escuelas públicas de que la enseñanza de buscarlas de de de de de romper las desigualdades terribles entre los seres humanos entre los sexos todo ese mundo yo lo recibía con mi padre pero de una forma cordial no de una forma conflictiva no como una guerra sino como algo como los valores del humanismo como los valores que un ser humano hombre o mujer debe tener y mantener y luchar por ellos porque merece la pena pero a luchar siempre en favor de la libertad en favor de la lucha contra las injusticias estando siempre contra los verdugos en favor de de de de las víctimas y es por eso cuando en cualquier a veces hay que tomar una solución rápida procuro no lo tiene mucho tiempo para hacer disquisiciones filosofía ni pensar en muchos momentos de la vida en ese momento en que en un segundo hay que decidirse hay que decidirse siempre por la vía

Voz 2 14:55 Mauricio les está saliendo la Espanyol pondría por por las orejas está está rezuman algún día porque si en ese discurso le ha salido muy bien dicho muy bien dicho eso

Voz 23 15:07 pues sabes porque vivió medio que de pequeño me eduqué en España pero luego me encantaba de pequeño también te ya emitidos en mi familia pero Europa y de diferentes países y entonces tenía también la idea de la la la la posibilidad de contemplar lo es año All ese fue fuera muchas veces hacía como esto que detectaba la tan magistralmente tan maravillosamente cuando en este momento vivido hecho un discurso Hispania y en pues en ese a veces en un una reunión en casa con mis tíos con la familia y me decía Mauricio esto que has hecho a las muy español leyó un invento mío esto desean es muy español ya en pequeños detalles a veces es un detalle de cortesía a veces es un detalle de pasión a veces ser un detalle de capricho de ganas eso ellos lo identificaban como como bebé alemanes que era Angus suizos deciden ya hasta aquí nuestro sobrino español que nos acaba de hacer un gesto de esos que realmente no me podían haber identificado en un cuadro de Velázquez

Voz 1312 16:06 Mauricio el subtítulo de de este libro de la Hispanidad un día lleva una frase El retrato español de familia como como sale el retrato no es un poco temerario hacer una foto ahora de de lo Spanair mundo en estos en estos tiempos de escozor es nacionalistas no que ponerse a pensar el lo hispano y buscar el carácter y el espíritu de lo español

Voz 23 16:27 sí señorías detuve el libro no si algo puedo reivindicar de él es un gesto de honradez quizás en este caso hispanizado dos Un gesto espontáneo de buscar pese a que el momento probablemente no es el momento en este discusión de crispaciones un momento convulso a veces exaltado Iker realmente por lo tanto muy Hispania mundo da miedo al escritor cuando tiene que pensar como historiador y tiene que procurar pensar con cierta prudencia y con cierta cautela y meterme en ese libro que lo tengo yo llevaba yo tantos años ya comenzado del quedado tantas Conference las poner mundo tantos cursos está meter voy día darles forma y lo hice realmente está muy oportuna esta pregunta que me haces porque esa es arriesgado porque podía ser malentendido afortunadamente he visto en la crítica ha salido mucha crítica haya sido tratado yo lo he visto con la con la con los ojos del crítico que estaba siempre pendiente de que yo no me dejase llevar por un canto de lo que podíamos llamar nacionalista contra el nacionalismo porque es muy fácil caer en estas luchas de símbolos exaltados en estas luchas y que vivimos os de de de de de de eh veo que a veces caprichoso de momentos que son para mí peligrosos en la convivencia que ponen por delante la expresión de los sentimientos más patéticos dejando atrás la contemplación de los desiertos argumentos racionales de ciertos argumentos humanistas que no debemos nunca olvidar de memoria la gotera Morillo por eso quise escribir este libro donde he hecho como un memorial de la Historia de España en pequeñín y contemplando los en unos flashes en unas fotos en diferentes momentos de nuestra historia ir viendo que todos los que nos sentimos españoles los que no nos sentimos españoles pero compartimos esa cultura compartimos la universalidad de no la lengua es importante las lenguas porque las lenguas se manifiesta también la psicología de los pueblos el carácter de los pueblos por eso tenía en palabras como la gana como el pundonor el pundonor que no es una palabra catalana pundonor osa es el punto de honor que está está nuestra cultura traídos de la cultura caballeresca catalana es lógico que precisamente en la cultura Ozil Ana es la cultura de la fin amor en la cultura caballeresca de los catalanes y desde que se crease esa idea del pundonor que tenemos sin embargo todos los españoles heredadas la idea de la API carezca que nos afecta a todos porque la vemos en la política y es la no política la idea de la picaresca en todos los que compartimos esta Hispania un día encontramos esos momentos terribles de la buzo de la de de esa especie de la picardía pero llevado casi al delito tenemos virtudes también extraordinarias que nuestra historia y nuestras literas tú la son muy bonitas como el respeto al vencido forma parte de ahí tenemos el cuadro de de de las de las lanzas para demostrar el tratamiento de cómo el vencedor se dirige al vencido aunque respeto todo eso forma parte de ese pacto social que hicimos los españoles para entendernos Iker Lourdes tú muy oportunamente me recuerdas diciendo vamos a romper los españoles nuestro pacto social o vamos a intentar dialogar entendernos ves las diferencias que nos han separado Ike gloriosamente nos separan porque es muy bello un país tenga diferencias y tenga valores y que defienda sus propios valores y sus propias lenguas y sus culturas y sus tradiciones y sus material pero eso no significa que haya crear un Estado para cada cuatro personas porque si no tendríamos doscientos estados con todo lo que significaría eso de fronteras del Ejército

Voz 1312 20:25 por eso distingue entre entre la patria que sería ese sentimiento la padre lo que es el Estado no la nación y el Estado para mí lo que es el pueblo y la y la sociedad también

Voz 23 20:37 mi es muy importante esas disquisiciones gracias por haber leído con esta tensión Lourdes te lo agradezco en el corazón porque es eso lo que nos yo tengo esa preocupación te cuando uno escribe un libro de ser bien entendido de ser bien comprendido no de ser aceptado ni siquiera sino por lo menos ser criticado el lo que no sea aceptable de lo que uno piensa pero por lo menos que sea lo que realmente lo que uno piense dice muy de una mente que para mí una distinción grande entre la palabra patria probablemente me viene de mi educación también en Alemania en alemán Se mantiene la palabra a Imaz para él es lo que es propio de la casa de la familia de las tradiciones de todo lo que corresponde a lo que no edad o por decirlo así desde nuestra niñez esos sagrado osea es la lengua que hablábamos en casa en España tenemos diferentes lenguas los españoles hemos hablado diferentes lenguas en nuestra casa desde pequeños eso recuerdo de nuestros padres de nuestras madres de las personas que teníamos alrededor de nuestra familia de nuestras fiestas como vamos a personas nuestras patrias pero la patria no significa la la idea del Estado que es un invento moderno cuidado yo no soy anarquista hasta cierto punto quiero es decir tampoco es que sea un estatista Dios me libre pero quiero decir que lo reconozco que Estados necesario porque hay que escribir a las personas en unos registros porque tiene que haber una justicia que se mantiene dentro de unos límites que tiene que formar parte de ese pacto social pero el Estado no se puede amar el Estado es un organismo que tiende hacia lo útil y esos valores que forman parte de un sentimiento mi me gustaría que los españoles no los confundamos con el Estado y por eso creo como has dicho bien es la diferencia entre el pueblo cuando sólo habla del pueblo como es el pueblo fuese sencillamente una tribu las tribus primitivas hablamos de los unos de los vikingos normalmente aquellos pueblos se movían en grandes migraciones y muchos de ellos hicieron grande fechorías como es normal cuando los pueblos no tienen todavía un pacto social para convertirse en una sociedad esta idea socialista de que hay que crear un pacto de que hay que crear en la sociedad a una forma de entenderse una sus reglas de juego y que esas reglas de juego se votan en democracia esas reglas de fuego se pactan una vez pactadas Se cumplen todos abandonamos una parte de nuestra libertad para poder vivir en esa convivencia social en ese pacto son

Voz 1312 22:57 esto es que la historia de España es un continuo federar sedes federal se

Voz 23 23:01 esto lo veo así porque para mí los hemos federado los momentos que necesitábamos ICAA a lo que nos hemos necesitado tanto que nos hemos necesitado cuando hemos sido un país de fronteras hemos sido un país de invasiones hemos sido un país ocupado tantas veces cuidado tampoco en eso soy nacionalista en el sentido aquel extremo de pesar que no no debemos nada nuestros invasores nuestros invasores nos trajeron dolor como todas las invasiones en todos los pueblos pero cuánto debemos sólo romanos cuánto tiempo sólo griegos fenicios a los árabes a todos los pueblos que han pasado por nuestras por nuestro mundo y que nos han ido aportando lengua costumbres palabras artesanías formas de ver las cosas Ciencias maravillosos progresos que esto es lo que no lleva federar Nos con ellos porque no federados cuando encontramos que el vecino puede darnos y aportar los algo común negocio compartimos los federados hacemos un pacto los de damos cuando tenemos de que nuestro vecino no nos produce nada no nos aporta nada no nos y eso vale para nuestra edad de Europa actual estamos en una Europa que tiene unos movimientos suya de ultraderecha ten con una tendencia enorme a la Federación de todo lo que hemos con lo que nos ha costado y lo que hemos hecho herido por federar nuestra Europa por conseguir que nuestras patrias mantengan sus lenguas sus propias identidades culturales pero que seamos pueblos que tenemos unos pactos y así hemos creado nuestra gran Europa está hemos creado de una forma burocrática capitalista una forma más Sada sólo en el comercio como si fuese lo único que nos puede dar la Federación como si lo fuese lo único que nos pueda dar el pacto claro que un buen negocio y un buen pacto que de riqueza los pueblos siempre es bueno pero existen otros muchos valores que son necesarios para la convivencia y eso nos llevan a federal Nos y eso los hacen sentirnos a gusto cuando estamos en casa del vecino usted que

Voz 1312 24:58 es un gran conocedor de de la Europa de entreguerras estamos estamos volviendo en jugar el huevo de la serpiente

Voz 23 25:03 para mí sí porque es una vuelta sabe a Vargas Llosa organiza la tribus unida que yo tengo de mucho tiempo sus una idea alemana de la cultura alemana es curioso que en Alemania surgiese Siria antes mucho antes de lo que ocurrió los terribles problemas y hay crímenes que se cometieron cuál es la idea de que en los pueblos existe a la vez que la historia existe la sub el genio dos que ojillos fue el gran intérprete fue un catalán muy interesado por la cultura alemana que fue el que nos trajo a España incluso antes Ortega que era tan Herman insta pues Eugenio d'Ors nos trajo esa idea del peligro de que los pueblos estamos viviendo dentro de nosotros la su victoria la tribu las es primitivas que traemos ya desde los desde la evolución que hicimos animal tenemos todos las notamos en nosotros hay unos momentos que decimos como yo he sido capaz de comportarme de esta forma con esta consideración con este impulso de de debe violento o desagradable para los demás Dial como he sido capaz de hacer esto Marte dice nos preguntamos si es porque dentro de nosotros existe como tú les llamó viene ese diablo se Damon Kramer que se que nos lleva a volver a esa tribu primitiva a ese mundo donde todavía no se había creado la sociedad donde no nos importaba esto que llamó tantas veces en esta conversación que tenemos el pacto social quitamos el pacto social para volver a los ritos a los mitos son las exaltaciones de la tribu y me da horror cuando hablan de los símbolos por ejemplo los símbolos que son las bases que unen a las tres Bush que llevan esas pancartas esos Tótem esos símbolos muchas veces de ellos son criminales son recuerdan momentos dramáticos trágicos o de sacrificios rituales momento sacrificio es horrible lo llevan en sus estandartes y dice podemos volver a sacar de nuestra historia símbolos tribales tan grande sin duda existen porque es por eso que a veces hablaba con mis amigos y hablo los universidades extranjeras y me preguntan cómo es posible que el Alemania tan civilizada de mil novecientos veinte estuviese en Cuba o me mil novecientos catorce incluso antes de la primera guerra estuviese incubando dentro ese diablo terrible de la tribu en este caso de las tribus bancas pero que podían tener más primitivo y más antisocial osa esto me da horror porque está en todos nosotros y sigue estando en nuestra Europa están Hungría los magiares está en Eslovaquia es los eslovenos en los italianos y los españoles todos tenemos dentro esas tribus primitivas que las los aparecen periódicamente una mala pesadilla que digo que tenemos que recomponer nuestra conciencia social la sociedad puede ser el nido más bello que lleguemos a nuestros hijos para que se eduquen en esos principios cuando vemos llegar a nosotros tantos emigró antes y algunos dicen sólo vienen por nuestro dinero es posible que venga también el dinero pobre gente no tienen otro pero muchos de ellos vienen también como yo vendría yo sería uno de ellos si viviese en un país donde se conculca conculcan las libertades los derechos yo tuviese una hija un hijo estuviese viviendo es un dictador donde un criminal las pusiesen en peligro yo las cogía hay emigrada con ellas claro que sí esta gente que emigran buscan en nosotros los europeos que nosotros los dimos un pacto social vamos a darles a compartir con ellos ese pacto social vamos a integrarlos en esta Europa de valores dándoles esa educación o vamos a llevarlos a a una Europa de tribus que para eso ya tienen de sobra experiencia de dónde vienen con esos movimientos tribales esos movimientos que son retrógrados y reaccionarios

Voz 1312 28:52 ahora que hablas de movimientos tribales de te voy a hacer un una pregunta Un poco provocativa a los independentistas catalanes están siendo muy expansivo nos en sus estrategias y en sus reivindicaciones en realidad

Voz 23 29:02 para mí sí yo que he nacido en esta tierra bendita en Cataluña osa tengo esa idea de que tenemos entre nosotros ha llamado a veces la rauxa también no tenemos entre los otros esa posó Mediterráneo esto es la cultura mediterránea y como cultura

Voz 1312 29:18 ellos crees que creen que se comportan a veces como como escandinavos

Voz 23 29:21 claro esto piensa que a mí que me llamo Wiesenthal y que tengo esta mezcla de sangres a veces me produce una sonrisa sin duda de complicidad haitiana cuando algún ve algún amigo algún compañero que se ha creído que es escandinavo que es vikingo cuando realmente en algo tan parecido lo que encontramos en el humanismo mediterráneo aunque lo que debía ser nuestro valor porque el veterano tenemos el mismo tenemos de nacimiento y tenemos otra serie de barbaries que son tribales y que también son muy muy criticables por lo tanto me da pena de que en vez identificarse como mediterráneos como haría un genio D'Ors que decía vengo lo que él llamaba la patria del aceite porque él era de la City no da la mantequilla de ese hay en el mundo hay dos mundos decía el unos el mundo del aceite de oliva y otros el mundo de la mantequilla el aceite de oliva pues en vez de sentirse hijo del mundo del aceite de oliva se de repente se sienten hijos civilizaciones extrañas realmente boreales forman parte de un imaginario banderías no que no sé de dónde sale que me da terror porque fue lo mismo que ocurrió además en en Alemania y con el mismo personaje con que se inventó un mito se inventó una mitología hizo toda una mitología maravillosa T y creo todo la mitología para brindarle al pueblo alemán una mitología para que se sintiese expresado en eso entonces pues a mí me resulta terrible que nosotros que tenemos la fiestas civilizaciones mediterráneas no vayan a inventar ahora una nueva mitología para querer integrarnos en una idea más o menos bárbara tribal primitiva y que realmente crea creará problemas problemas sobre todo a nosotros porque creará un problema que será que no sabremos distinguir a nosotros los amigos no sabremos estar en paz con nuestros valores con lo que hemos sido es una historia tan bella si será sabe interpretar se convierte en una historia tan desagradable cuando se la quiere hacer pueblerina Aldana cuando una historia universal

Voz 1312 31:16 Mauricio me di cuenta de que estaría horas escuchándole y hablando con con usted y preguntándole de cosas pero para para acabar fuera de los tópicos de los viajeros románticos Iggy y fuera de todo tópico que cosas buenas deberíamos poner en valor en este país sino hacemos

Voz 23 31:32 para mí hay una cosa maravillosa que constituyó parte fundamental de nuestra cultura tenemos una palabra la gesta que la gesta no es solamente el acto heroico la gesta es la gestión es decir es la manera de saber llevar a cabo lo que se piensa que los teólogos que muchos de ellos eran españoles que se enfrentaban en este caso por ejemplo a una de las ideas de de reforma luterana es que para para la reforma luterana el hombre salva por su fe evidentemente que expeditiva tan bella la de que el hombre se salve por su fe y que Bella sociedad de la fe pero el teólogo expuesto lo hemos españoles decían es que el hombre no sólo se salva por su fe decía los todos los españoles el hombre se salva por sus obras por lo tanto nosotros no decimos pienso luego existo sino decimos pienso luego hago pienso luego existo esos dub francés pienso luego hago es de un español me gustaría volver hasta España donde los seres humanos los españoles cuando pensamos hacemos y eso es lo que incluso en la ley van era difícil de traducir cuando te TIC tradujo el el el amigo de Goethe tradujo El Quijote no encontraba una palabra para traducir nuestra palabra eh no extrae del vocablo Azaña la hazaña significa lo que se hace no sólo lo que se piensa es la cultura alemana tiene mucho que enseñar a Europa de pensamiento muchas culturas nórdica la cultura francesa tiene mucho que enseñarnos es la razón pero la cultura española tiene mucho que enseñarnos a hacer y a mí me gustaría que España se preocupase hoy día envejece por pequeñas rencillas internas por aportar a Europa estén nuestro futuro este es el futuro de nuestros hijos a mí me decía mi padre en una frase muy española cuando yo les decía me equivocaba lo decía papás que pensé me hijo mío Don creí que Idom pensé que son primos hermanos de Donington T la pelota tanto dejarse de tanto creí que pensé que nos pueden llevar al laberinto y al caos es decir vamos a hacer donde no se hace no hay progreso hay discursos los discursos cada uno son los monta como quieren los la como quién

Voz 2 33:43 pues Mauricio Wiesenthal mientras narre Mango para hacer le despide y le agradece

Voz 1312 33:48 con muchísimo que haya que haya estado en el programa illa illa lamento tener tan poco tiempo para para para todo lo que usted tiene que decir yo recomiendo este libro La Hispanidad donde hoy libro que hace un retrato unas reflexiones no diría que es un ensayo yo lo veo más como una reflexión fruto de toda su sabiduría de la forma que tenemos de ser los españoles para bien y para mal

Voz 1163 34:11 pues muchas gracias pasa muy bien estando este rato con vosotros estaban Cerrato contigo Lourdes espero que nos encontramos en más ocasiones y muchas gracias de verdad a todos por la paciencia de oírme un abrazo fuerte muy fuerte y ha

a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 34 40:32 en fin cinta

Voz 35 40:41 pues esto nada ex esté también aquí

Voz 1365 40:51 el terruño de esta semana nos lleva a una zona muy particular del territorio rural ibérico

Voz 1312 40:56 es la frontera entre España y Portugal dicen que la frontera más larga que que hay hoy vamos a conocer la vida transfronteriza descubriremos la riqueza cultural que desbordan los pueblos de la raya Chus García ya está no se escucha desde ser Mérida para guiarnos por esos territorios buenos días Yus

Voz 1257 41:14 buenos días Lourdes hoy vamos a tener dificultades de cobertura móvil sobretodo para sintonizar

Voz 1365 41:19 láser porque en territorio Arrayán hoy transfronterizo esto en lo que pasa

Voz 36 41:29 vivienda

Voz 1365 41:40 él vive en Portugal además un ahora son las nueve

Voz 1257 41:45 sí cuarenta y dos porque adelantan el reloj una hora como en el resto de Europa y por queme venido hasta la codo sera una localidad de dos mil habitantes al suroeste de Badajoz cerca del río Geo hay del abril hongo que es frontera natural porque es un ejemplo fantástico de cómo transcurre la vida en el límite del terruño donde todo se mezcla ese fondo donde las fronteras son sólo inventadas ya que todos sus habitantes incluida la fauna y la flora

Voz 1365 42:10 si se empeñan en convivir hacer Semes

Voz 1257 42:13 Tito se Hybrid dan se respetan Seaman buscan lo que les une

Voz 1365 42:18 hoy transitados

Voz 1257 42:19 por la raya en busca de seres mágicos y de otros un poquito más tangibles os presento Javier Piris agricultor ecológico ICO osero

Voz 6 42:26 puede ser en general sí una zona quizás con Las Hurdes aquí en Extremadura es la zona que más conserva sus tradiciones que hay gente que todavía cree en las cereal antiguo

Voz 1312 42:35 como sellaban todas esos seres la visones

Voz 6 42:38 a una persona que cuando la Noche de Luna Llena duerma al lado de un animal pues se convierte en el animal aquí por ejemplo y madre cree que cuando ya vivía aquí en esta casa que había en la emisora avisó me al otro lado del río ahí en Portugal porque tenía a ellos en vez de tenerlo en el interior de la mano lo tenía en en el exterior de la mano decía que era cuando se convertía en burro que aquí no se convierten en Lobo se convertía en los animales que con lo que dormía lados convertían burra porque iba andando con con las manos así hacia fuera y les los callos por a fuera la gente todavía mucha gente que hay la gente cuenta mucha historia de cosas que han pasado de Bola de luego de una zona especiales que no en los sitios especiales no si por el agua que mucho agua agua subterránea teoría que es el agua porque atrae cierta energía ciertas cosas que que todavía no

Voz 1312 43:29 comprendemos que maravilla él a esa riqueza cultural de de estos pueblos que que conservan estas creencias tradicionales si lo que cuenta no las energías de esas aguas menores

Voz 1257 43:39 mañana ante el Lourdes y hablando de agua como hay tanta en esta zona tan rica en Huertas en fauna salvaje no pudimos evitar quedar con una de las empresarias de la zona que educador ambiental investigadora ya de naturaleza se llama Ana Cordero todo el mundo la conoce como Annika Bollit qué bonito donde me has traído

Voz 1537 43:56 este traído al molino del Duque que le llamamos porque hay un molino construido por el Duque de Alburquerque mil quinientos este en este punto el río aquí UNED dos une el jefe ahora que es el río el cauce principal con el codo se lo que es un tributario más pequeños según charco estupendo para baños semana

Voz 1365 44:15 a mí me están entrando una Hannah por aquí en toda esta vegetación de ribera que aves podemos encontrar

Voz 1537 44:21 bueno pues el quizá el más representativo el más llamativo también es el martín pescador que hay en cada kilómetro de Río podas tiene su Martín

Voz 37 44:30 le oyes pasa

Voz 22 44:31 a mí me oye espiar primero Pia

Voz 1537 44:35 se pasan doce un rayo azul brillante espectacular es el AVE quizá muy más característico del bosque de ribera lo especial de este ambiente que es un espacio protegido de hecho es un ZEC es el bosque galería las aguas que tiene el bosque galería de de Alí hizo que en este árbol que tenemos encima pues es lo que confiere a este espacio mayor valor islas agua limpia cristalina muy oxigenada con una riqueza da los ahora tanto en peces como sobre todo especies de reptiles anfibios Ikea especias se pueden encontrar hay un pequeño PC Cecilio que sean encontrado no en muchas localidades muchos tramos del río pero todavía sigue encontrando afortunadamente que es el jabugo un pequeño pez en peligro de extinción luego por su pues estoy aquí en el pueblo el de llamamos Jabugo a todo a todos los peces pequeños color marrón es decir también Alcalá andino a la par di ya luego bueno pues tenemos la la boga de Río hoy la con Millet has también que es muy interesante que hasta hace poco pues teníamos por ejemplo anguilas también que

Voz 1312 45:42 cómo es que bonitas escuchaba al agua de fondo cómo corría a ver parece mentira Chus que quede en sitios con con esa biodiversidad tan maravilloso que casi bueno por lo menos yo no conozco no tan desconocidos desde luego para las

Voz 1257 45:54 mayoría de nosotros son sitios desconocidos ya están importante recuperar la inversión pública en conservación y en investigación como nos recordaba Annika ademán junto a los vecinos portugueses porque en este caso la Sierra de San Mamés de que en la parte lusa eh aunque sólo hay unos kilómetros de separación tiene un nivel de protección muchísimo más alto como nos explicó Annika

Voz 1537 46:16 hombre este sitio en concreto lo que requiere es un espacio protegido no porque del lado portugués es un parque natural es el Parque Natural de la Sierra de San Mamez de aquí lo que requería de una acción conjunta pues tipo Tajo Internacional que hubiera un espacio natural de más entidad que sólo la zona de conservación que tenemos unida a Portugal como un parque internacional son de un de cara a un futuro pues sería muy deseable para que también hubiera una gestión conjunta de todo el espacio transfronterizo porque la cuenca el río y la cuenca del río heavy era el principal nace en Portugal que se Évora

Voz 1312 46:52 es es cierto no ya lo decía José Saramago no que los peces no entienden de fronteras cuando van por el río y la naturaleza no entiende de fronteras

Voz 1257 47:02 indoor solamente la naturaleza hay que recuperar el concepto ese de eurorregión que antes de la crisis estaba ya bastante fraguando bastante por aquí por esta zona al ente ya ahí extremeña allí yo creo que en toda la raya

Voz 1365 47:14 pero y no sólo eso

Voz 1257 47:16 de mezcla de digo los tema naturales sino que también una especie de Virgin en el tema lingüístico como nos cuenta Quini que trabaja en una zapatería Isabel de todo aunque diga que no

Voz 22 47:27 voy a saber lo que hace que como veinte años y estuve trabajando en la biblioteca y empecé con el niño a recoger palabra palabra que a lo mejor ya no se usan mucho

Voz 1365 47:38 pero que su casa así si bien

Voz 22 47:42 hemos hecho una especie de diccionario donde parecen palabras como por ejemplo empleado formó teja queja no deja del tejado teja del arado entonces esa cosa utensilio leyenda Klien Dro que eran una especie de horquilla que sabían de palo giro que son unos clavos de madera cosa que ya no se usan que están ahí y que esas palabras dejó de usarse porque ya no se ve siguieran un en todo esto y otras cosas pues son influencia del portugués mucho verbo divertir por ejemplo Sámano cuya eso que eso zambullirse en el agua Samar argolla claro de del Villar en esa orgullo te dan mucha más orgullo o una o a Villa o yo en embocar en procuré volcar un cacharro

Voz 1312 48:34 pues cuando te vea Lourdes cuyo que no en la piscina maravillosas que por ahí ahora escucha

Voz 1257 48:40 a las piscinas naturales de momento vamos a hablar de otro personaje con el que coincidimos que es el presidente de la asociación de empresarios de la comarca Juan Ángel que no sorprendió mucho cuando nos habló de una empresa joven llamada meta Fase siete y también de la importancia de las mujeres en la economía rayana

Voz 37 48:56 el capital humano que encuentras en la raya es gente que está acostumbrada y que ha luchado toda su vida por sacar adelante a la familia por sacar adelante sus negocios y sus empresas entonces pues bueno sea junto a todo ese caldo de cultivo y es impresionante lo que tenemos aquí

Voz 1365 49:10 por ejemplo la última empresa que ha creado en la alrededores de qué va

Voz 37 49:14 es una empresa que se ha creado en Alburquerque que está dentro de la comarca es una empresa de aplicaciones informáticas parece que no podemos tener tecnología punta en en poblaciones pequeñas como la nuestra

Voz 6 49:25 sí se ha creado una empresa que lleva funcionan

Voz 37 49:27 los equivocas son tres años y hoy en día está facturando millones de euros si son chavales jóvenes que salieron terminaron su carrera y apostaron por crear empresa en su pueblo

Voz 1365 49:36 eh bien no que maravilla Illa

Voz 37 49:39 tiene las mujeres bueno pues al final esto es un ha sido un matriarcado siempre eran mujeres siempre han sido las que han llevado ya han sacado adelante todo el trabajo toda la casa todo el hogar parece que estaba ahí solapado y que era el hombre el que pero han sido ellas las que al final pues han a base de trabajar cuando los hombres tenían que salir porque incluso mucho sentido que ir a trabajar fuera otras comunidades sean hago aquí manteniendo a su familia manteniendo sus huertos y manteniendo sus negocios quizá la gente joven sea la que menos se atreva en emprender tanto en mujeres como en hombre llano diferenció pero pues porque no sé quizá que tengan un poco más de miedo al campo de miedo a a toda la riqueza que tenemos aquí como que les es desconocida digamos que ha habido hay un vacío que no se les ha enseñado Cohen pueden vivir y sobrevivir la y la agricultura y la ganadería Se pueden modernizar y se puede vivir de ella si hay alguna ganadera que se está animando oí está está apostando por ello

Voz 1257 50:29 de hecho está no pasa sólo en nuestro país la ganadería y la agricultura sostenible se están implantando a nivel global aunque no dan tanto ruido como la agroindustria convencional al visitar las huertas ecológicas de la abril hongo con Javier descubrimos un tipo de voluntariado que no esperábamos que surge de la economía colaborativa a través de plataformas como Work que way tomar buena nota porque las revoluciones sin parar