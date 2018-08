A Vivir Que Son Dos Días (25/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informáticos

Voz 0268 00:11 las once las diez en Canarias el ACNUR ha pedido hoy a la Unión Europea que permita el desembarco de los inmigrantes que se encuentran a bordo de una embarcación de la Guardia Costera italiana a la espera de que algún país les acoja el comunicado llega después de que ayer terminase sin acuerdo

Voz 0485 00:23 la reunión entre doce países miembros para negociar

Voz 0268 00:26 el reparto de las ciento cincuenta personas rescatadas Javier cara

Voz 0485 00:29 de da la agencia de la ONU para los Refugiados insta a los

Voz 0866 00:32 países de la Unión a ofrecer urgentemente dicen en la nota plazas para reubicar a ciento cincuenta personas impide entre tanto las autoridades italianas que permitan el desembarco inmediato el Alto Comisionado de la agencia Filippo grande considera peligroso e inmoral poner en riesgo la vida de los refugiados que llegan a Europa señala que ha llegado el momento de poner fin a esta IDAE venida que ha provocado asegura que los países compitan entre ellos la reunión migratoria de ayer concluyó sin decisiones aunque con el compromiso de buscar una solución rápida para este barco la nave permanece atracada en Catania desde el lunes a la espera de autorización para desembarcar según un senador del Partido Demócrata italiano algunos de los migrantes han comenzado a rechazar la comida como medida de protesta

Voz 0268 01:13 más asuntos operación contra el narcotráfico en Canarias la Policía Nacional ha detenido a treinta y una personas que se dedicaban a introducir en España grandes cantidades de hachís los agentes se han incautado de más de tres toneladas y cien mil euros en efectivo amplía Ariel Rodríguez

Voz 0246 01:27 el grupo desmantelado introducía importantes cargamentos de hachís procedentes de Marruecos estima que unas diez toneladas al año y una vez en territorio español utilizaban el sistema de envíos por grupo Page que diariamente se despacha entre islas para camuflar transportar droga la organización estaba liderada por un histórico narco canario que se encargaba de mantener una férrea Estruch Tura que permitiera lijar con seguridad y rapidez en diferentes puntos del litoral realizando la descarga de la droga en apenas cinco minutos tras cortar las calles para evitar la reacción policial tras varias gestiones los agentes detectaron la próxima llegada una de las descarga fue abortada en el puerto tinerfeño de Garachico al norte de la isla interviniendo quinientos kilos de estupefaciente ir restando al tres individuos

Voz 0268 02:10 y antes del deporte nos queda una conexión con la Dirección General de Tráfico último fin de semana de agosto y para muchos el final de las vacaciones como están las cosas a esta hora Antonio Ayuso

Voz 2 02:18 delante buenos días jornada tranquila en Madrid en la A6 tráfico lento en la Pozas SL

Voz 1781 02:23 duración de la M50 en dirección A Coruña en Cataluña

Voz 2 02:26 ella dificultades en Girona en la AP siete Nacional II en La Junquera sentido Francia y en Tarragona de entrada en la nacional trescientos cuarenta en El Vendrell por último en Andalucía complicaciones en Sevilla en la A49 en Huévar dirección Huelva en Cádiz en la A cuatro en Puerto Real sentido San Fernando

Voz 0268 02:42 era con la información del deporte Laura Díaz buenos días buenos días la noticia de ayer es que la selección femenina Sub veinte cayó ante Japón en la final del Mundial por uno tres en cuanto a la segunda jornada de Liga anoche los partidos terminaron Getafe dos Éibar cero Israel Irán es dos Real Sociedad dos en el regreso de Asier Garitano Butarque hoy habrá tres encuentros Alavés Betis Atlético de Madrid Rayo Vallecano Valladolid Barça y a partir de las cinco y media hoy cita importante para el ciclismo comienza la Vuelta a España arranca en Málaga de museo Pompidou la etapa termina en la calle es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1781 03:16 nunca

Voz 1 03:19 servicios informativos

Voz 3 03:27 hola este es su mensaje para ti que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sorteados mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra con pruebas si has ganado además sino ajenas a través de Wyler la de pago de Repsol el premio se duplica

Voz 1 03:52 informa Team Repsol punto es

Voz 4 03:57 el punto desde el veintiséis de agosto tiene un veinte por ciento de descuento en todos los pañales y toallitas descuento en cupón canjeable para tus próximas coplas

Voz 5 04:07 en alto trabajamos para que los servicios quite acompañen por la mañana

Voz 1 04:11 qué mueve

Voz 5 04:14 cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal verá honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable auto

Voz 6 04:27 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información Icon todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver y cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras cosas

Voz 1 04:42 la vía de la legalidad en papel en tu quiosco producto recomendado por cadena

Voz 0485 04:46 la SER

Voz 7 04:48 este año tienes tres por dos en camisetas pantalones ofertas de la marca Freestyle Gáldar favorita es el Rolls Royce vuelo ahora falta decidir en qué colores porque tenemos todas las opciones la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 8 05:08 la seguridad es diré en que pudo ayudarle darle buena

Voz 0187 05:11 nada porque quiero instalar una alarma sufrido

Voz 8 05:13 con robó no no es para mi casa de la playa

Voz 0187 05:16 después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me

Voz 9 05:19 la entrar a robar me va a meter a alguien

Voz 10 05:21 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 05:33 los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en Córdoba José invitamos a ordenar el mundo bueno al menos a entenderlo congresos del bienestar sabiduría y conocimiento el desorden del mundo una cita para hablar sobre las causas las consecuencias y la realidad del mundo globalizado con María Kodama Felipe González Laura Restrepo Bernardino León Gross Pilar Reyes Manuel Rivas iba muchos más inscribe ya en cadenaser punto com o en congresos del bienestar pum es disfruta de un fin de semana en Córdoba con hoteles y visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan

Voz 12 06:25 el Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur

Voz 11 06:27 la Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 13 06:36 a vivir que son dos días en verano

Voz 4 06:39 Lourdes Lancho

Voz 0485 07:05 ya queda poco para que acabe agosto pero todavía queda tiempo para que en el club de Cultura sigamos hablando de monstruos porque dentro de poco ya en septiembre las noches te empieza a notar

Voz 0187 07:18 ese que se va acortando el guión

Voz 15 07:20 muchas son más largas los seres que nos aterrorizan vuelven a ocultarse bajo nuestras camas aún en el interior de nuestros armarios Lluís Homar por nuestras ventanas y por eso está bien que conozcamos las formas que tienen de actuar de aparecer se que sepamos las debilidades que tienen bueno que nos acostumbramos a tenerlos como acompañantes y para hacerlo por Bono

Voz 0485 07:41 verano hemos invitado a a que nos ilustran sobre los monstruos que nos aterrorizan a nuestros dos cazadores de demos de monstruos nuestros van sin particulares Álvaro Colomer y Alex enojo buenos días chicos qué tal

Voz 12 07:56 muy bien guardias Rice habló

Voz 0485 07:58 Haro y parece que no se queda un poco de sangre ahí en la comisura de los labios no puedes hacer la barbilla tú es la Penya

Voz 12 08:06 venimos de desayunar la factura hemos decidido pararlo mordisco al al camarero que ya sabemos cómo están los precios de las grandes ciudades y luego tenía aquí para hablaros de esos monstruos de ese monstruo que existe y ha existido en todas las civilizaciones que todavía hoy sigue habitando el inconsciente colectivo nos referimos como no al vampiro porque esa noche que representa como ningún otro el mal la sombra la bestia que transgrede de todas las normas sociales y religiosas y culturales que rigen nuestra civilización el vampiro quiere chupar la sangre del mismo modo que los inspectores de Hacienda quieren chupan los nuestro dinero nosotros protegemos de ellos a través de los conocimientos que la literatura cine nos han dado a lo largo de los años

Voz 0485 08:47 ay te has quedado descansaba gordos que pegó a a ver Alexia Hola vale si tu micrófono tampoco funciona tampoco está ahora a no los ajos y los crucifijos decías que no funcionan con los inspectores de Hacienda se declaró Mike mejor a este vale bueno que es uno de los monstruos más famoso

Voz 1781 09:10 la cultura popular aseguró que los oyentes ya lo echaban en falta porque llevamos son los si como es que todavía no han hablado del del vampiro porque vampiros ha habido muchos en la gran pantalla pero ninguno con la presencia del vampiro por excelencia que es el conde Drácula

Voz 0485 09:34 qué maravillosa la banda sonora del Drácula de Bram Stoker la ven Coppola ideal para presentar a nuestro invitado de hoy no

Voz 16 09:43 eh eh para hablar de de

Voz 0485 09:46 era ahí de sus adláteres hemos invitado al único discípulo español del caza vampiros habrán van gel sin en escritor crítico y experto en literatura fantástica David Roas que también es director del Grupo de Estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona además es profesor titular de Teoría y Crítica Literaria

Voz 17 10:04 ha ganado varios premios con con libros como Tras los límites de lo real

Voz 0485 10:09 hay recientemente ha publicado historias de lo fantástico en la cultura española contemporánea voy a parar de leer tu curriculum ya David porque si tengo medio folio buenos días qué tal

Voz 18 10:18 buenos días mejor porque si no se va a dormir la gente a esta hora de la mañana

Voz 17 10:23 también no no no ha hemos hablado de tu faceta así como como profesor ensayista pero no podemos eh obviar la la faceta como narrador porque acabas de publicar un libro de relatos

Voz 0485 10:31 dos Se llama invasión que dicen que está entre las fiestas entre los mejores cuentistas de de nuestro país sea bienvenido estás en tu en tu lugar Parker cuentistas e ellos Álvaro y Alex son

Voz 12 10:44 mucho parece sabes de qué pinta de cuentistas

Voz 0485 10:47 oye David que tiene el mito del vampiro para que haya surgido en todas las civilizaciones prácticamente desde el origen de nuestra cultura

Voz 18 10:55 es que yo creo es el modelo perfecto no es demostró que encarna muchas de estas cosas que a que acaba de comentar Álvaro no quizás coja la forma que todos reconocemos en el diecinueve no pero todas las culturas han tenido siempre a alguien que se ha alimentado de nosotros es el gran tabú uno comer beber la sangre de tus congéneres es el Grameen Don hoy ahí desde el mundo griego el chino el latino todos han han explorado mundo Babylon ICO el vampiro está ahí siempre acechando porque ser el ser que representa nuestro otro lado y sobre todo el que se alimenta de nosotros después llegará el zombi que ya una especie de perversión nombró el vampiro está ahí por eso para para alertar del del del gran miedo a desaparecería que nosotros mismos seamos nuestros devoradores

Voz 0485 11:37 estoy segura de que como cada semana Alvaros eh para todo tan exhaustivamente que se va a remontar al origen de los tiempos para hablar de de los vampiros o no sigue sin entender la lo del tiempo la radio Álvaro a haber a qué siglo te vas a remontar Álvaro a Angola

Voz 1781 11:53 a volver a toda oscuridad insiste en la cruz pues

Voz 12 11:55 pues mira que hoy voy a voy a batir mi propio récord Babylon y con y nada de eso que eso está muy cercanos a remontar al Génesis

Voz 1415 12:05 origen de dijo Manigat porque creo que es importante además

Voz 12 12:10 yo creo que lo voy a explicar un regalo para todas las mujeres españolas que o que no conozca esta historia porque

Voz 1174 12:16 no voy a hablar de de la primera mujer que no fue Eva porque todo en la tradición nos explica que a Dani lleva fueron creados a la vez y con el rollo la historia de la costilla hay esto pero en realidad según la tradición hebrea antes deba otro hubo otra mujer que sea más Lily Iker milite fue creada a imagen semejanza tanto de Adán como de Dios sea fue creada también del barro no de nadie en igualdad de condiciones exacto

Voz 12 12:40 y eso hizo digamos

Voz 1174 12:42 que decidió de pedir a una mujer a Dios porque cuando Dios nombró el le pidió que diera nombre a todos los animales harán sintió envidia de ver que todos los animales tenían una pareja entonces pidió una pareja esa pareja primera que se creó esta Lilly fue el barro igual que él aquí cuando tuvieron su primera noche de amor llamémosle así eh a darle dijo que se pusiera debajo o vamos a explicarlo de esta manera ya dijo pendía de broma que ella encima que debajo que no entendía porque tenía que sabía de bajos estaba hecha igual que él y que bueno que está encima pues cuando poco más las cosas como son digamos no entonces Adán se enfadó como es mono se enfadó porque era un poco chivato lo dijo oye que esta mujer que me has dado no se quiere poner debajo de ellos dijo que claro que adelante tiene toda la razón que esto que era yo expulsaron al desliz de El Paraíso ir en una vez expulsada creó a Eva para darle otra mujer que esta así al haber recogido apostilla dan era no ser sumisa por así decirlo no entonces el y fue se fue a vivir a las orejas a las orillas del del mar Rojo y ahí vivió muchos diablos ir empezó a tener relaciones amorosas con los diablos los diablos no les importa demasiado si estás arriba o abajo no entonces se de eso es de esas reacciones tuvo cientos de hijos cientos de pequeños diablos porque dijo sería hablas claro indios bebiendo a esos hijos se enfadó iré dijo te voy a matar a cien hijos cada día entonces se enfadó tanto con Dios que decidió a partir de entonces empezar a secuestrar robar y matar a los hijos considerados de los humanos y es por eso que se cuenta que el el la primera vampira de todas porque de alguna forma no sólo lo mataba a los hijos sino que también robaba no la sangre en este caso en este caso robaba el semen de los hombres el las producciones nocturnas se aprovecha

Voz 1415 14:26 la madre ahora no vuelves a hablar en toda la sección porque dice buenísimas primen a rebeldes a la historia maravillosa la primera feminista de la de la historia al liderato antes de

Voz 1174 14:37 Eva la mujer sumisa hubo otra mujer que fue Lily y que además está menguando de todos nosotros con las producciones nocturnas nota mujer fantástica

Voz 19 14:47 en Lora del vampírico

Voz 20 14:57 hola Alex en serio

Voz 0485 15:03 han dicho que el vampiro por antonomasia en el fines Drácula como puedo hablar ahora con normalidad con esta canción de fondo esta canción Drácula chachachá es maravillosa

Voz 20 15:15 ya a esta venta bueno

Voz 0485 15:23 está caído otra avería bajo la sección David lo siento tu prestigioso

Voz 18 15:28 ahora podríamos poner vampiros en La Habana ya subimos el nivel del programa

Voz 0485 15:34 puesto oye has dicho que el vampiro por antonomasia en el fines Drácula pero creo que la primera aparición de Un vampiro en el cine no fue la del conde Drácula no pero sí sí sí pero no bien

Voz 1415 15:45 no es la primera aparición de un vampiro en el cine y que se

Voz 1781 15:51 con con una mítica película de mil novecientos veintidós que es de la mano de Murnau eh Nosferatu y es cierto que el vampiro que aparece no es Drácula sino el conde Orlov pero es que Nosferatu no deja de ser una adaptación de Drácula de Bram Stoker con ligeros cambios para no tener que pagar derechos de autor evidentemente con la película ya estrenada en Alemania la noticia le llegó a la viuda de Bram Stoker que Interpol es una demanda que efectivamente ganó dijo tampoco examinó la película además eh conserva toda su magia y resulta todavía muy inquietante casi cien años después de su rodaje y es uno de los grandes exponentes del expresionismo alemán fue fruto de una productora creada por un ocultismo que pretendía crear una serie de películas que hablasen sobre hechos sobrenaturales pero Nosferatu fue su única producción ya que se declaró en quiebra por estos problemillas con los derechos de autor y un poco el vampiro si bien la viuda de esto que exigió que se destruyeran todas las copias de la película pero afortunadamente ya se había distribuido por todo el mundo y algunas se salvaron esta película está rodeada de leyenda porque una de las más conocidas dice que fue el propio Murnau quién e interpretó el papel del vampiro ya que se conocen muy pocos datos de Max eso Baix que es el actor que encarnó a al al conde Orlov la película La sombra del vampiro eh con Willem Dafoe Louis John Malkovich fantasea con la idea de que Murnau en realidad contrató a un vampiro real hombre claro para para rodar la película

Voz 1174 17:23 en los años setenta Werner Herzog hizo una nueva versión con Klaus

Voz 1781 17:27 Kinski que no necesitó mucho maquillaje tampoco

Voz 0485 17:29 eso es pero que no daban ni mucho

Voz 1781 17:32 no el miedo queda todavía la versión

Voz 0485 17:35 por el mismo Klaus Kinski ya da miedo pues sí sí personaje ni nada David tú has defendido en varios artículos que el vampiro está sufriendo una transformación y que cada vez es menos monstruoso el estamos perder un poco el miedo el respeto a los vampiros aunque

Voz 18 17:49 unos lo están haciendo perder algunas mentes ocultas por ahí del mundo del de Hollywood debe el Blockbuster porque yo creo que queremos ya no sólo el vampiro en general queremos controlada al monstruo paguemos tronó amenazante lo pagaba lo podamos tener en casa a nuestro compañero de pupitre como en Crepúsculo se case con nosotros porque si recordáis Crepúsculo no cuestan hasta que los en casado cosa que en un vampiro

Voz 0485 18:13 por Dios pasar la noche Grumman pide que es la cosa más

Voz 0187 18:15 los al que tenía en la primera película

Voz 18 18:18 esta de Crepúsculo diga que yo maravilloso de te respetaré para que no pierdas tu arma inmortal eso hace que ya abandone el cine au estrofa o es una batalla que les da el sol y brillante esos parecidos pero no yo creo que lo que está pasando es eso ah no que hay una cierta una cierta necesidad de de de controlar todo esto no él vampiros un ser perverso es el no ya no sólo el mal porque mira lo que lo que hablábamos ahora de Nosferatu Nosferatu es el perfecto vampiro porque está más allá al mal él no no no actúa amoral se dedica a matar y a comer cuando tiene hambre esa acabó es maravilloso y la película en las eso no será vencido por alguien alejado de todas estas horrores que lo atraiga amorosamente a su se hoy que le muerde el tomate pero no hay no hay moral es maravilloso Nosferatu a mí me da miedo a mí la de Coppola que yo para mí Coppola es Dios pero Dios equivoca veces como Borges también pues es una película estúpidas cuando veía al pobre Drácula haciendo de romántico balcón cruzados de órganos de tiempo para

Voz 0485 19:21 no

Voz 18 19:22 o sea que yo digo por favor que habéis hecho por Drácula no pero él no fue el culpable yo creo que ha sido Crepúsculo y todo eso que ha venido después que ha convertido al vampiro eso en alguien que no da miedo que es perfectamente controlable mira pues es nuestro vecino Tito y ya está

Voz 21 19:38 hasta ahora se ha comprobado que la víctima detesta estar dominada por el vampirismo pero no puede abandonar su práctica como dictó no puede abandonar las drogas por fin ocurre la muerte como resultado de la pérdida de sangre pero al contrario que en la muerte normal no encuentran la paga

Voz 18 20:02 porque entran en el reino de los muertos vivientes

Voz 0485 20:14 llegamos ya el momento de de la eclosión del vampiro o no

Voz 12 20:18 sí porque el mejor siglo para la difusión de la leyenda fue sin duda el sí

Voz 18 20:22 lo diecinueve finales del XVIII y XIX

Voz 12 20:25 porque fue entonces cuando tres escritores establecieron las bases digamos de la personalidad del vampiro de sus características principales me refiero como no a William Polidori que fue el creador del primer relato sobre un vampiro a Josep serio y creador de la gran novela sobre la vampiresa Carmina que aquí introduciendo elementos eróticos tremendos en la figura de de la vampira Ibrahim Stoker no que evidentemente el padre el mortal Drácula pero aunque a lo normal sería existen unos entráramos principalmente póquer cuya creación todo el mundo conoce yo creo que es más importante Kika hablemos de John William Polidori que es el gran

Voz 0485 21:00 zona Jaffa

Voz 12 21:02 pero vamos Santiago que total pobres que el llevados doctor Cillo por Willian Ospina en su hijo

Voz 1415 21:12 en su uno ficción el año del verano que nunca llegó Ike

Voz 12 21:16 no sólo creo al primer vampiro sino que además fue devorado por un por un vampiro

Voz 1415 21:20 eh Polidori fue el médico personal de de Lord Byron que bueno es como el gran cabrito de la historia de la literatura

Voz 12 21:27 la poeta todo lo que queráis pero vamos una persona apartada y que básicamente lo que se dedicó a esa contra este médico particular que también la cosa médico particular no me parece con interesante a mi me gustaría tener unos pocos días se dedicaba básicamente a la vida a a al al al su médico no entonces una lectura pública el decía él él porque el médicos también quería escribir no te lee las cosas cosas que todas las leía ayer mismo empezaba que malo y hay seiscientos las recetas hay que tener en cuenta que tuvo un abuelo Polidori tuvo un abuelo que fue ah y también eras médico también quiso ser escritor y escribió un tratado sobre osteopatía en verso siempre se venía venía de familia tengan que te estás yendo perdón global no se burló toda la vida de este hombre que sentía una auténtica admiración por él estuvo la famosa noche de los monstruos en las que y creo Frankestein y otros mozos se quedaron aquella noche en él escribió el vampiro un retrato de olor tremendamente parecido al Orbaiz no lógicamente que regresaba de la muerte Polidori cuando hubo escrito este libro lo envió a la un editor que lógicamente el editor meditó pues lo que había que hacer de publicarlo con el nombre de oro

Voz 0485 22:42 que vende más claro

Voz 12 22:45 reclamó por favor Lord Byron que solucionar el entuerto que dijera que había escrito Lord Byron se tomó meses y meses diciendo bueno no hay ninguna prisa metros pasó lógicamente se suicidó a los veinticinco años creyendo que había sido un fracaso como escritor y sin embargo su libro según dicen algunos llegó a vender veinticinco mil ejemplares

Voz 1781 23:00 la Liga

Voz 0485 23:08 hombre Polidori que desgraciado Alex tú sí que va a hablar de Drácula no Dime que sí

Voz 22 23:12 sí porque cada después de el

Voz 1781 23:15 Nosferatu de Murnau Hollywood se fija en

Voz 22 23:18 Drácula y adaptar la historia a la gran pantalla en su nuevo ciclo de monstruos de la mano de la productora Universal

Voz 12 23:25 la vida es toque había permitido que hiciera una obra de teatro sobre sobre la novela

Voz 0485 23:29 quería encontrar la el negocio no la vida sí hombre

Voz 12 23:32 claro claro

Voz 0485 23:36 igualito que era viuda de

Voz 12 23:37 de Larsson tan novio que hacemos una especial viudas o la de Borges

Voz 0485 23:43 venga así extra esta esta obra

Voz 1781 23:46 Teatro se estrenó en Inglaterra Ibi después en mil novecientos veintisiete en Estados Unidos con Bela Lugosi como protagonista para la adaptación cinematográfica se pensó en Lon Chaney que era el gran actor del cine mudo de de las películas de terror pero falleció de cáncer y hubo que buscar un sustituto ya sigue pensaron es el que lo ha hecho en el teatro Bela Lugosi

Voz 0485 24:05 el mira por dónde como curiosidad con el mismo guión

Voz 1781 24:08 con los mismos decorados se filmó a la vez la versión para los países hispanohablantes porque entonces no se estiraba el rodaje en las producciones por la mañana se filmaban las escenas de la versión anglosajona por la noche las hispanas como se mezcló actores mexicanos y españoles pues hay un batiburrillo ahí de acentos en esta en esta versión bastante curiosa por supuesto la universal rentabilizó sus monstruos y produjo varias películas más con el Conde Drácula como protagonista esta pero la calidad fue decayendo con cada nueva entrega ahí tenemos la hija de Drácula la marca del vampiro el regreso de Drácula la mansión de Drácula bueno como todos los mostos acabaron haciendo pelis con Abbott y Costello David la leyenda de

Voz 0485 24:51 del vampiro es curioso porque siempre se ha basado en personajes reales no me vetada la TP es ese ese caudillo rumano o la condesa Elisabeth Bar Bar Torino el por porque necesita el vampiro de ese soporte un personaje real para para existir para que nosotros creamos

Voz 18 25:08 que viene de la realidad es decir en el el primer tratado de vampiros es el de ojos tan carnet desde el siglo XVIII Se basa en realmente en datos médicos de una supuestas epidemias vampírica hacen en Europa que en realidad pasarán diversos tipos de enfermedades en las que los cadáveres presentaban un aspecto que parecían al abrir las tumbas que habían no que se mantenía en un estado extraño no y sobre todo lo de lo de la inspiración en la en la realidad es eso es cosa de de Stoker que es realmente un genio y él fue el que el que decide yo acudirá ese bla te pese a partir de ahí jugar con ese asunto Polidori como ha dicho Álvaro pues se inspiró en su vampírico Lord Byron yo creo que la edad como una especie de carta de realidad no yo creo que es toque a mí de las novelas de vampiros es la que me produce más en que tuvo que es la que más

Voz 22 25:57 te crees sea la de esa novela

Voz 18 26:01 cierto de ese hombres no han no meterte a los vampiros hayan Rumanía en Transilvania ese acabo siendo otra entre los a casita el gran miedo de Stoker extraer del vampiro a Londres hace al centro del mundo sea tú no los da por ahí campando en el bosque sino esa casita quedará miedo y encima que haya detrás esa idea de ser etcétera pues la como carta de existencia no es un juego muy interesante de verosímil el lo irreal yo soy más de Elizabeth H

Voz 12 26:28 porque eso de que se bañaba siempre hacía baños de sangre y se bañaba en la en el baño es si ya te he visto

Voz 18 26:34 que lo agradable el Génesis

Voz 12 26:36 a ver si te dan para mucho

Voz 23 26:39 bienvenido a mi amor

Voz 24 26:43 simplemente por su propia voluntad y deje de la felicidad

Voz 25 26:49 una

Voz 24 26:51 el cura y le doy la bienvenida señor Javier que la única

Voz 0485 27:04 Álvaro bueno supongo que ahora toca hablar del modo en que la literatura contemporánea ha cambiado la imagen del vampiro

Voz 12 27:11 sí ahora hay que acercarse a la figura del vampiro contempló

Voz 1174 27:14 a este plano sin duda la primera novela de la que hay que hable

Voz 12 27:17 Ares Soy leyenda de Richard Matheson que no tienen nada que ver esto que vemos esta Carlo o prácticamente nada que ver con la versión cinematográfica

Voz 0485 27:25 llega algún aquí hemos hablado de esta esta novela interesante

Voz 12 27:31 la película que es Oscar eso es lo que lo que atacaron cuando era lo que plantea Amazon son ese es una historia mucho más profunda en Los Ángeles pues apocalípticos de mil novecientos setenta y seis hubo así que hay una guerra bacteriológica convirtamos seres humanos en una especie de vampiro Ausejo son propiamente vampiros sino que son una especie de vampiros que sí que tienen las características como el rechazaba luz y esas cosas no sólo queda un ser humano en esta en esta en este mundo que es a Robert Neville Ike plantea pues está refugiado su casa y se dedica a matar a los vampiros porque quiere acabar con todos los partidos de todo el planeta hasta que hay un momento digamos en el que por ciertas circunstancias que lo vamos tampoco a desvelar descubre que en realidad siendo él el único ser humano que hay en el planeta el mostró es él no entonces detenido con mucho porque se da cuenta de que los vampiros no ataquen por la noche porque quieran de sino porque quieren matarlo porque los vampiros lo ven a él como monstruos hay un monstruo que un una casa y tenemos que matarlo porque cuando estamos durmiendo tranquilamente nosotros este tío viene a matarnos a nosotros

Voz 1415 28:28 claro que quiere ser malo ellos deciden matar a este hombre a bordo

Voz 12 28:36 digamos descubrimos que el vampiro también puede tener miedo del del ser humano después de esto viene el la otra gran visión de los vampiros que es la que hace Anne Rice en su serie Crónicas vampírica cuya primera entrega todo el mundo recuerda cuando menos por la película que es Entrevista con el vampiro que también se plantea la primera vez que se plantea que la posibilidad de que el vampiro o sea una víctima porque estos vampiros son tan confusos tienen sentimientos de culpa eso como vampiros muy diez recuerda

Voz 1781 29:02 los vampiros últimamente han vuelto como muy lánguido

Voz 12 29:05 lánguido sé si está todo el día ahí ahí ahí no yo no quería morder te lo voy a llega llegase sentimientos Chris pues muy mal el vampiro no tiene que tener sentimientos y luego ya llegamos a la Stephanie Meyer como como comentaba Lolita hace un momento que que bueno que esos príncipes azules que todas las nenas como esperando que venga un vampiro a a a casarse con ellas no

Voz 0485 29:26 sí ya hemos dejado claro que no que que esta especie de actualización de vampiros de Paulo Coelho de Ilyasova ayuda y tal no la persona del momento

Voz 18 29:38 sí dijo Allison vampira totalmente Joan me parece la la gran perversión no a hacerle esto al al monstruo darle todo lo que sucede es que para que inventamos nuestro inventamos nuestros para explicar a nuestros miedos imponerlos

Voz 0485 29:53 si es que antes la las mujeres ansiaban que llegase el vampiro a darle el muerto por la noche esas esas escenas como de éxtasis de la de la doncella mientras le muerden y ahora es como no vengas no que no no estoy preparada para una relación con un vampiro

Voz 12 30:08 pero ojalá salgamos durante un tiempo del rais casamos Pradillo primero pienso para el cuello

Voz 1781 30:14 el vampiro siempre ha sido ese monstruo noble como perteneciente a la nobleza podía saltarse las normas

Voz 0485 30:20 claro claro Frankenstein es un monstruo

Voz 1781 30:22 más proletario pero Drácula siempre o el vampiro siempre ha sido ese monstruo que que que puede ejercer el poder sobre las clases populares no te voy a morder sin pedir permiso que permiso desde que los Reyes piden disculpas claro evidentemente los vampiros que tiene Aragón

Voz 12 30:40 pero quedan Humoso entonces eso son los monstruos ahora

Voz 1781 30:42 ya lo mostró son todo bueno a ver qué

Voz 18 30:45 pero hay vampiros vampiros no evidentemente si ves Déjame entrar el vampiro sigue dando mucho encarnado en una niña no es bueno la niña que no es una niña cuerpo de niña ya saber la antigüedades hacer y sobre todo historia de amor que podríamos intentar compararla con la de Crepúsculo pero tuve eso es una historia de amor de horror porque ese niño cuando crezca será el adulto que le busque sangre hasta niña para que no salga de casa y morirá y así hasta no atender núm eso da miedo o la última o penúltima de Jeanne Moreau Only lovers de donde ves el horror de ser vampiro pero siguen siendo monstruos me interesa de seres eso que que es un ser que nos amenaza comer pero a veces el otro lado de nosotros mismos de nuestra parte oculta lo sale de nosotros

Voz 0187 31:28 la parte como más más humana más más síntomas

Voz 0485 31:31 que cada no de totalmente la bestia que hay dentro los otros

Voz 18 31:33 desde el vampiro El hombre lobo surge ahí también es curioso

Voz 0485 31:36 es curioso que el las vampira as el el tema sexual está como mucho más desarrollado o sensual digamos

Voz 18 31:43 bueno porque también ha sido han sido escritas por hombres claro la Historia Carmela es eso no es una novela muy interesante hay que ponerla en su lugar y en el tiempo no es fascinante pero también es la visión de lo que han hecho algunas autoras quitando la Meyers que es mormona y no cuenta que ha habido autor las a partir de los ochenta en la que ha explorado un poquito el lado femenino y oscuro hay una película alemana muy interesante que son vampira sin hoy de ellas dicen te dice podemos follar poda no los quedamos embarazadas podemos hace eso somos lo que queréis ser señalar la máxima revolución no es muy interesante ver cómo la el vampiros empresa reinventa el problema es que hay una adicto o lazo del vampiro que se está se está estropeando mucho y estancia en Crepúsculo negro que marca el gran punto porque eso afectado al zombi afectaba a muchos mossos actuales no cómo han cambiado de perspectiva Lincoln ha vuelto buenos así vuelto bueno y series de televisión

Voz 0485 32:43 hay una una canguro que es vampiro o algo así que es que dice César sí a dejar hacer cosas pero no saber lo que ves

Voz 1781 32:50 estaremos viendo vampiros zombis y lavándose los dientes

Voz 22 32:55 claro que me tema millennials Borja m si es el técnico me dice

Voz 0485 33:01 Buffy caza vampiros hoy ex venga centremos otra vez el tema

Voz 1781 33:06 habla Si porque por supuesto el monstruo vivió una segunda juventud tendríamos que hablar de la productora inglesa Hummer con el rostro de Christopher Lee encarnando a a ese conde Drácula que le dio al monstruo un matiz más perverso

Voz 1415 33:20 muy ligado a la sexualidad dentro de la Hammer

Voz 1781 33:25 fueron varios los títulos que se asociaron al conde Drácula además de la que lo inició todo Drácula de mil doscientos cincuenta y ocho dirigida por Terence Fisher en estas pelis la sangre nunca fue tan roja como entonces como en esta serie

Voz 0485 33:39 Drácula príncipe de las tinieblas

Voz 1781 33:41 la vuelve de la tumba son algunos de los títulos que que interpreto Christopher Lee

Voz 0485 33:47 la mujer de Christopher Lee después de ver la primera

Voz 1781 33:50 Acula de Drácula esa noche no quiso dormir con su marido

Voz 0485 33:54 hola pensándolo tiempo tuviéramos claro que lo hubiera dicho tráete el traje cariño

Voz 12 34:00 los colmillos en casa no es así

Voz 0485 34:05 pero no es no sólo de Drácula ha vivido el cine porque hemos visto la adaptación dentro

Voz 1781 34:10 está con el vampiro de Crepúsculo

Voz 0485 34:12 concurriendo de de vampiro

Voz 18 34:15 nos relajemos ahora pues si te digo la verdad me gustó

Voz 22 34:20 ha habido también estoy mirando a ver si yo cuando vaya con el cadáver a mí me lo pongo

Voz 0485 34:26 la la figura más atormentada la de la isla la que cuestiona pero a mí la niña Tom Cruise

Voz 1781 34:34 hola en la que Tom Cruise no corre en los ochenta incluso vimos vampiros que eran más bien pandilleros en Jóvenes ocultos o vampiros de John Carpenter que también eran un poquito macarras y yo quisiera recomendar una película que es un falso documental que se llama lo que hacemos en las sombras

Voz 1415 34:55 es muy divertido en en la que hay un

Voz 1781 34:58 en un piso compartido por varios tipos de vampiros y ayuno de ese tipo Entrevista con el vampiro que está todo el rato obsesionado con que al morder eh no manche en los muebles y pone papeles

Voz 0485 35:09 con eso para para allá

Voz 1781 35:12 no que vive en el sótano que rollo Nosferatu que no habla nunca

Voz 0485 35:15 ya hay otro que es más bien Jóvenes ocultos es pues es muy divertidas pues pinta pinta bien cuál es tú

Voz 18 35:22 unas si no un vampiro parado

Voz 0485 35:25 se va

Voz 18 35:25 montar por tu peli favorita es esto no es mi peli favorita bueno es que es un es una película española es poco con Fernando Fernán Gómez de vampiro eh López Vázquez y Gracita Morales

Voz 0485 35:38 ya está todo me va usted Iván

Voz 18 35:40 emigrados porque trabajar en el metro y el trabajo por la mañana ya por la noche no se ven iré sin buscar un trabajo pues esa casado y no pueden lo pueden tener relaciones marítimas no fue dice el chiste entonces se van a trabajar al castillo de un dará de un vampiro es una película alucinante solo deciros que el final Acula lanza un rayo el Rayo choca contra el tricornio de Guardia Civil hilo quema hombre

Voz 12 36:05 la Guardia Civil

Voz 18 36:07 darle Fame arriba maravillosa de Pedro Lazaga

Voz 0485 36:11 tu favorita favorito de vampiro

Voz 18 36:13 yo creo es Déjame entrar yo creo que me colgué muchísimo con esta película novela ya es muy buena la novela de del tipo este sueco todavía más oscura es una novela que retrata mucho el lo que Larsson hace también el trasfondo ese lleno de oscuridad y asquerosillo El Mundo sueco bajo la la socialdemocracia encantador hay un sustrato horrible de violencia familiar de alcoholismo de de barbaridad la Bella que los Puebla mucho la película se centra más evidentemente la Historia vampira Brian m de juegos hay una vuelvo allá constantemente de la película me me perturba enormemente porque esa es de verdad que te toca la fibra

Voz 0485 36:57 esto es realmente cambiar forzar Arroyo

Voz 22 37:00 pues esa cháchara antes ya no sabía

Voz 0485 37:04 Nos ha recomendado una un un libro y una peligros ha dejado así con cierto sentimiento como de sobrecoge miento y ahora mira pum venga como cada sábado al equipo usted también las versiones más alternativas gobernantes de los monstruos yo creo que el tema vampírico ha dado mucho de sí en en esta sección no si hemos visto vampiros de todo tipo coalición íbamos a empezar con dos un tanto extraños lo que más difícil a lo de un vampiro parados eh

Voz 1 37:30 que bueno tenemos si en toda regla

Voz 1781 37:33 es Drácula en Estambul de mil novecientos cincuenta y tres protagonizada por el que se decía que era el Gregory Peck turco Hi lo dejo tenían tan pocos medios para rodar esta película que se dice que para simular la niebla todo el equipo se tumbaba en el suelo y fumaba delante de la cámara baja sin parar la niebla pero tenemos de también Drácula en Pakistán de mil novecientos sesenta y siete que es la primera película paquistaní en ser declarada película X

Voz 12 38:01 en su momento se llevó a presentar en el Festival de la novela de Richard Matheson plantea una cosa el autor muy buena qué pasa cuando un vampiro

Voz 22 38:09 o sea una cruz a la discografía salud

Voz 1781 38:16 no pueden salir todas las noches luna no

Voz 18 38:20 me falta hace falta sí

Voz 1781 38:23 tenemos Drácula chupa una acción acciones versión X con el mítico John Holmes miembro de treinta y cinco centímetros

Voz 18 38:31 colmillo debo decir

Voz 1781 38:34 claro que el títulos deja poco a la imaginación pero en realidad debería titularse Drácula es chupado

Voz 1 38:41 hagamos ahí ahí quedará por ahí Toy voy en busca induzca las Garicano que señor de la vernos de que el espera la verdad departir utillero oculto a todos los admiramos todos digamos Chiquito de la Calzada genio pero en sus películas Álvaro Sáenz de Heredia que era el director que ya no sabía

Voz 1781 39:26 a joyas como el robo de la joya o Aquí huele a muerto rodó para Acula Conde More dos hemos hablado de Black la primera película en obtener un premio Saturday a mejor película de terror muy setentera con esos vampiros con el pelo a lo afro yo quisiera hablar de Blue Varela dirigida por V Ball que está considerado con el

Voz 1 39:46 aviso de algunos otros directores como el peor director de la historia del cine

Voz 1781 39:52 la presentó como la primera película con una súper heroína gorda que la protagonista es una dan que es mitad vampira mitad humana se enfrenta a los no

Voz 1415 40:01 sí ahí lo dejo pero tenemos también against the Dark o Stevenson

Voz 1781 40:07 tal enfrentándose a los vampiros un señor al que últimamente sí lo sustituye por un botijo no notas la diferencia o Drácula tres mil que era una peli en el espacio exterior en el que encontraba una especie de vampiro en una nave

Voz 12 40:21 las gracias señor no hay no hay día jugar todos hizo un vampiro en Brooklyn

Voz 1781 40:26 a Eddie Murphy intentando reanimar

Voz 0485 40:29 eh con una transfusión de sangre su alicaída casi un David Trueba gracias por haberte acercado a hablar de vampiros ya siento despedir con este pastel a un a un personaje como el vampiro Edward

Voz 18 40:44 da para da para mucho

Voz 0485 40:46 no se agota muchísimas gracias Álvaro Alex hasta la semana que viene que viene nos quedamos con esta canción de amor para un

Voz 1 40:54 tiro como si necesitase enamora

Voz 0485 40:56 dos

Voz 7 41:19 en Lourdes Lancho nuevo Renault con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en esto a lo que pasa es que estabas buceando y centrado pues

Voz 26 41:28 todo nuevo Renault con el pesimismo setecientos dos retretes joven

Voz 7 41:31 de pavo aparcan sus excusas yace con tu Renault antes del veinticinco de agosto ofrece reciban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1038 41:43 hola Íñigo Sastre llega un momento antes y temor demos ya te estoy viendo es que con estos vampiros que seguro que de playa como tú seguro seguro que no son este verano hay que tener en cuenta que vayamos donde vayamos sea la playa sea la montaña pueden conseguir carburante gratis pase a repostar por las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque Repsol sortea mil premios salía en carburante mira su ticket de compra y compruebe si ha ganado así de fácil además a través de Wyler la aplicación de pago de Repsol el premio se duplica si quieres saber más informes en Repsol punto es que tenga buen viaje

Voz 4 42:24 en Carrefour y Carrefour puntuales queremos celebrar las veintiuna etapas de la Vuelta con ofertas simpático semana tienes el Gabón gigante de veinte a treinta plazas por siete euros con noventa y nueve Carrefour patrocinador principal de la cuenta

Voz 7 42:40 este fin de semana puedes hacer una compra redonda en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés

Voz 27 42:44 por qué son este viernes sábado y domingo te regalamos el diez por ciento de todo lo que compras en alimentación droguería perfumería

Voz 7 42:51 el diez por ciento de todo lo que con Press para utilizar en una próxima compra

Voz 0485 42:55 a este fin de semana en Hipercor en el supermercado

Voz 27 42:57 el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 1 43:01 el veintiuno por ciento de IVA en todos los ordenadores tienen de media portátiles ordenadores impresoras

Voz 28 43:12 si no iba solo y en medio punto

Voz 1 43:15 pues

Voz 29 43:16 hasta aquí la entrevista gracias Seron están divisaron para

Voz 30 43:21 en una mujer nueva cada día cambiar esa es la clave y con Conchín cambio de gafas tanto como quiero lo único que no cambio de Sony óptico lo mío es triste pero en Conchín sí

Voz 31 43:31 primero segundo y tercer par de gafas por un euro más son nuestra el y uno de agosto pide punto es

Voz 7 43:36 Arreaza mil cien mil ochocientos tres mil dos son solo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no te

Voz 1781 43:45 porque pagar reclama los gastos de tu hipoteca

Voz 7 43:47 pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro

Voz 1781 43:50 cero cero cuatro Gatti cuánto han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 33 44:01 sería mejor el Real Madrid DNI Markel de Cristiano le preocupa Griezmann conseguir el Balón de Oro en la app de las es El Larguero de Manu Carreño te ofrece esto y más

Voz 7 44:13 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 34 44:21 los sábados a las dos de la tarde la una en Canarias Hora catorce Fin de semana sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada

Voz 14 44:34 cadena SER

Voz 35 44:37 llega a Superman los brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel López Roberto muy ser cada entre tipos delante juegan un gran

Voz 1 44:47 este sábado

Voz 35 44:49 arranca la Vuelta Ciclista esta Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho

Voz 7 44:54 con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri

Voz 35 44:58 en el número nueve del mundo cree sus bodegas lo celebró dormía

Voz 7 45:02 cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias

Voz 1 45:06 los móviles y media remonta

Voz 35 45:08 vamos a por la parte derecha india Tata la Cadena Ser

Voz 36 45:14 hola me llamo Myriam indie voz busca emocionar

Voz 37 45:18 cero Mi voz busque sorprender texto me llamo busca sugerir buscaba seducir

Voz 12 45:29 Miyamoto IMI voz busca ilusionar

Voz 10 45:33 estas voces no te engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a eso aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia T en la SER credibilidad y eficacia para anuncios por cierto me llamó Jorge

Voz 38 45:56 eh

Voz 6 46:04 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver hicieron porción actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras con seguir la vía de la Liga áreas en papel en tu Kio

Voz 1 46:21 producto recomendado por Cadena Ser

Voz 0485 46:24 cariño has visto el mensaje del vecino lo lo he visto

Voz 1781 46:27 dentro de los niños que dice que este fin de semana

Voz 0485 46:30 cada robar en varias casas de la urbanización

Voz 7 46:33 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de los de vacaciones

Voz 10 46:36 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 46:49 hasta aquí la entrevista gracias Sharon Stone divisaron con para apareció

Voz 30 46:54 es una mujer nueva cada día cambiar esa es la clave y Conchín cambie de gafas tanto como quiero lo único que no cambio de óptico lo mío es triste pero en Conchín sí

Voz 31 47:04 en segundo y tercer par de gafas por un euro más sonó está el XXXI de agosto pide punto es

Voz 1 47:10 lo Esquerdo en veintiuno por ciento de IVA en todos los ordenadores beneficia Silva de Media Mark portátiles Silva ordenadores Kheyl sin IVA impresoras sí

Voz 28 47:21 me iba solo y el tu quién Lejeune Media Mark punto es

Voz 7 47:25 este curso pues apuntar es tú

Voz 0485 47:28 la paro Festo necesita héroes y la por lo menos

Voz 7 47:31 como esta mochila con USB Airport importa ordenador por veinticuatro

Voz 39 47:35 no con lo veinticinco euros todas las opciones

Voz 7 47:37 la mejor financiación y hasta un diez por ciento de regalo para tus próximas compras Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés

Voz 4 47:45 el Carrefour Carrefour punto queremos celebrar las veintiuna etapas de la Vuelta con ofertas simpático por eso esta semana tienes el Gabón gigante treinta o treinta plazas por siete euros con Carrefour patrocinador principal

Voz 13 48:00 a vivir que son dos días en verano

Voz 1781 48:03 Lourdes Lancho

Voz 40 48:05 el Bonn

Voz 0485 48:22 sí hay que ver qué pasa el tiempo volando cuando estás a gustito y es lo que me pasa cuando comparto programa bueno en La Biblia también con Ángela Quintas qué tal buenos días buenos días Lourdes se pasa el tiempo volando estamos ya casi al final le pena de la temporada de verano que veía a te pasas mejor conmigo que con Javier por supuesto Javier Javier además tiene un punto así Chinchón bueno también también está bien no me podía imaginar lo que nos trae es esta semana no que nos tienes preparado

Voz 0187 49:13 Cela pues mira para precisamente sobrellevar un poco mejor el fin del verano aunque todavía nos quedan unas semanas sea tampoco vamos a ponernos saquean y trágicos hemos pensado en contar cómo se elaboran ciertos alimentos que vemos cada día en el súper pero que a lo mejor no tenemos ni idea de cómo están

Voz 0485 49:30 dicho está es el típico tema de no sé si quiero

Voz 42 49:33 es que toda toda no sé si quieres saber a veces la ignorancia da una felicidad

Voz 0485 49:41 a ver por dónde con qué ves empieza mira así

Voz 0187 49:43 me parece que vamos a empezar por algo que está muy de moda que son las bebidas vegetal

Voz 0485 49:47 ah bueno es lo que se llama la derecha deshoja la leche de avena vida como se como se tenemos que decir

Voz 0187 49:54 a ver en principio no se podría decir leche de se tendría que ir bebida porque mira la definición de leche es la siguiente hice la secreción mamaria normal de animales letreros obtenida mediante una o más ordeño sin ningún tipo de adicción nuestra acción destinada al consumo en forma de leche eólica o elaboración osado