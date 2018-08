A Vivir Que Son Dos Días (25/08/2018 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 3 00:13 lo ha confirmado que se hará cargo de los restos mortales del dictador cuando les saquen del Valle de los Caídos este sábado el BOE ha publicado el decreto aprobado por el Gobierno que va a permitir su exhumación información de Adela Molina

Voz 0011 00:23 el nieto mayor del dictador ha asegurado a la SER que por supuesto que se harán cargo de los restos mortales cuando sean exhumados del Valle de los Caídos Francisco Franco que comparte nombre con su abuelo añade que la familia aún tiene que reunirse con sus abogados y decidir si se personan y de qué manera en el procedimiento administrativo previsto por el Gobierno para la exhumación porque obviamente asegura no entender los esas cosas ese procedimiento que se activará el próximo viernes da quince días de plazo a la familia para comunicar al Ejecutivo a dónde quieren llevar los restos mortales para presentar los permisos necesarios para el nuevo enterramiento el Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica que establece que sólo pueden estar enterrados en el Valle de los Caídos víctimas de la Guerra Civil Ifrán con todo es el propio decreto autoriza al Gobierno a iniciar la fase administrativa declara de urgente y excepcional interés público así como de utilidad pública e interés social la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos a los mencionados

Voz 3 01:19 fracaso de la reunión entre doce países de Europa para decidir el reparto de los ciento cincuenta migrantes rescatados en el Mediterráneo central y que continúan a bordo de uno de los barcos de la guardia costera italiana a la espera de ser acogidos el ACNUR ha pedido hoy a Europa que permita el desembarco de estas personas José María Patiño buenas tardes buenas tardes el bloqueo en efecto se mantienen en el puerto de Catania por sexto día consecutivo en torno a ese guardacostas italianos después de que la reunión de responsables como decías en Bruselas haya terminado sin acuerdo así que en Italia el ministro Salvini

Voz 4 01:48 no no me meto en Ourense

Voz 3 01:50 o sea que no retrocede ni un milímetro y que nadie desembarcará en los puertos italianos de hoy que ACNUR como decías esta mano a esta mañana

Voz 4 01:57 ha instado a Italia arte permitir el deseo

Voz 3 01:59 Arco inmediato ya a los países miembros de la Unión Europea a ofrecer de manera urgente plazas de reubicación de las ciento cincuenta personas rescatadas que han huido de países en crisis deberían recibir dice

Voz 4 02:09 el estatutos de refugiado el alto

Voz 3 02:12 dado la ONU para los Refugiados Filippo brandy recuerda a los europeos que las consecuencias que sufrieron al final de la Segunda Guerra Mundial están en el origen de ese convenio sobre el estatuto de refugiados que ahora no aplica la crisis migratoria también en América Latina la justicia Deu de Ecuador ha anulado la petición de pasaporte para los venezolanos que quieran entrar al país esta medida está incrementando la presión en la frontera entre Ecuador y Perú Patiño desde la medianoche las autoridades peruanas exigen pasaporte aquellos venezolanos que lleguen a su frontera lo que podría dificultar la situación de aquellos que viajan desde hace cinco días huyendo de Venezuela pasando por Colombia Ecuador de yo

Voz 4 02:47 idea porque tengo un niño

Voz 5 02:51 por ese niño yo hago lo que sea me en mi sueño me puede darle todo el no les falte nada

Voz 3 02:56 algo en lo mejor es cosa bueno sueldo bueno esa exigencia de pasaporte una medida que un tribunal de Ecuador ha anulado podría empeorar la situación de sus migrantes venezolanos que van a seguir llegando a juicio de Gonzalo luna de una organización de ayuda a esos migrantes

Voz 5 03:11 la preocupación es que el flujo continúe pero ingrese forma irregular no la la inmigración irregular tiene grandes problemas para las personas no porque las expone además que se trata de personas tráfico de inmigrantes accidentes en el camino

Voz 3 03:24 se calcula que unas tres mil personas han entrado diariamente los últimos días en Perú que está recibiendo fondos de ayuda desde Naciones Unidas de países como Estados Unidos Canadá y el Vaticano el último fin de semana de agosto muchos acaban ya las vacaciones otros las van a empezar vamos a ver cómo están las cosas a esta hora Antonio Ayuso adelante

Voz 1646 03:41 buenos buena astillas en Madrid encontramos tráfico lento de salida de la capital en la A uno en el circuito del Jarama cinco Arroyomolinos y la A6 a la altura de la fase en Catalunya lo peor en Girona la AP siete en La Junquera sentido Francia en Valencia dificultades en la A7 entre lo liguilla Rent en ambas direcciones y ya por último en Andalucía complicaciones especialmente en Sevilla en la A49 en Huévar dirección Huelva

Voz 3 04:05 ibamos con la información del deporte Laura Díaz buenas tardes

Voz 0098 04:07 buenas tardes hoy comienza la Vuelta Ciclista España en Málaga allí tenemos a nuestro enviado especial Borja Cuadrado buenas tardes Borja

Voz 0298 04:13 qué tal Laura buenas tardes con un ambiente fantástico temperatura alrededor de los treinta grados en la capital de la Costa del Sol donde a las cinco y veintiséis cuando salga el ciclista el Burgos BH Jorge Cubero va a arrancar la Vuelta Ciclista a España una crono de ocho kilómetros que parte del Museo Pompidou Ike va a finalizar en la mítica calle Larios en el centro de la capital malagueña a las ocho y media cuando llegue Vincenzo Nibali conoceremos al primer jersey rojo de líder

Voz 0098 04:37 muchas gracias Borja en cuanto a la liga a las seis y cuarto Alavés Betis a las ocho y cuarto Atlético de Madrid Rayo Vallecano en el Metropolitana donde ofrecerán al público la Supercopa de Europa y los franceses Griezmann Le mari Lucas el Mundial de Rusia cerrará la jornada de hoy el Valladolid Barça las diez y cuarto y en cuanto a fichajes el Rey ha anunciado la llegada de José León hasta dos mil veinte procedente de Madrid

Voz 2 07:29 un sábado más saludamos al autor del libro que me estás cantando un memoria Un siglo de canciones

Voz 14 07:35 y lo hacemos para mirarnos en el espejo precisamente de esos temas tan populares

Voz 2 07:38 Iber que es lo que dicen de nosotros Fidel Moreno qué tal buenos días qué tal pues bien mira aquí echando el regido la radio como tú sabes estamos oye que vamos que vamos a escuchar hoy

Voz 4 07:50 vamos a escuchar canciones fijando nos en el retrato que ofrecen de los hombres el sábado pasado hablamos de modelos de mujer de algunas heroínas de la canción popular que se enfrentaban a su destino Joy como te prometí pues toca hablar de los hombres

Voz 2 08:04 no es un hombre de Balad un hombre hecho

Voz 4 08:07 ocho desecho somos hoy la gran mayoría de hombres hombre hoy es no saber muy bien lo que se es así que vamos a tener que volver atrás en el tiempo escuchar canciones de hace unos años para darnos cuenta de cómo hemos cambiado de traigo una qué fue de las más escuchadas en mil novecientos setenta y seis nada menos que jardín prohibido de Sandro Jacobi una bala que fue número uno en el año mil no

Voz 14 08:29 ciento setenta y se inauguró una canción nácar directamente de mi infancia que muy muy a mi pesar me sé de memoria y que yo creo que todos los oyentes cuando la escuchen van a encantar a gritos como la cómo se canta

Voz 2 08:42 en el Parlamento con mucho sí

Voz 14 08:44 siguiendo con los fondos Fidel ponnos en contexto

Voz 4 08:47 pues mira estamos en mil novecientos setenta y seis Sandro ya Kobe sacude los corazones de la juventud femenina española con su canción Jardín prohibido igual lo interesante aquí es ver cómo la revolución sexual de los años sesenta removió los cimientos de las relaciones sentimentales de pronto las canciones populares por aquí yo creo que por todo el mundo se llenaron de matrimonios rotos abandonó

Voz 2 09:10 a dos e infidelidad

Voz 14 09:13 canciones de Perales no duda

Voz 4 09:14 sí efectivamente mira las de Perales están llenas de mujeres abandonan a su marido no Ivonne hoy está que te traigo también forma parte digamos de ese de ese corpus de canciones de matrimonios rotos y demás no en canciones populares de este tipo por los españoles y las españolas de entonces puede ensayaban podían ensayar nuevas formas de relacionarse no de alguna forma maneras de relacionarse más allá el amor exclusivo excluyente y eterno que promociona vamos lo promocionaba hoy promociona la Santa Iglesia católica

Voz 14 09:45 dábamos la semana pasada de os Santa puta no vemos

Voz 4 09:47 tan contra pues es una cantina como pero bueno estas canciones ya introducen de pronto esa posibilidad no de ensayar en la imaginación infidelidades ruptura no se ponían en situación adentrándose en los jardines prohibidos de Sandro ya Kobe o comiendo con inconsciencia el fruto prohibido no

Voz 14 10:03 vamos ahora a escucharla pero no sé si quiere quieres dar alguna instrucción previa a los oyentes

Voz 4 10:08 bueno mira pues que se fijen en la letra porque tiene miga no se trata de la confesión de una infidelidad la voz de Sandro ya Kobe viene a decirle a su novia que se a costa dan nada menos que con su mejor amiga la mejor amiga de Yeles frente a perder si es una confesión que transforma curiosamente si es una confesión que empieza siendo confesión pero que se transforma en una declaración de amor todo muy truculento como no justa

Voz 15 10:31 el choque y es que nadie qué le eh y el fruto prohibido armada

Voz 1 11:51 venga ya ello un cuaderno es muy fuerte que la la la escuchas Beatle indigna sinvergüenza

Voz 2 11:58 que es muy sinvergüenza dice está muy arrepentido pero no para de darle detalles además de una forma súper Barbosa que mientras eso lo estaba montando con la Oltra se acordaba ella es que es el colmo

Voz 12 12:13 me encanta cuando el Dnepr eso de que su cuerpo fue gozo tan sólo un minuto o no mientras que su mente lloraba son sencillamente sí sí que que se acostara

Voz 2 12:21 la mejor amiga de su novia pero sin dejarla ente detener a ella presente osea mal

Voz 4 12:27 sí fíjate que pone a la amiga de buscó nada no dice que el cuerpo de él amiga buscaba que les diera vida no yo creo que fíjate que lo más significativo es que el echa la culpa al instinto sexual masculino no dice que se ha dejado llevar por su cuerpo humano y que la vida así

Voz 2 12:44 eso es lo que la vida es así y que no lo ha inventado él Kyle que les ahí que le cuesta

Voz 4 12:48 le echa la culpa a la biología no o adiós no una cara muy dura pero que refleja muy bien Un modelo de hombre no es de lo que venimos hablar hoy de módulos de hombre y en este caso un poco la idea del Don Juan no ese don Juan al que se le perdona todo ya que siempre está disponible para cualquiera

Voz 2 13:04 el el mito de Don Juan no dio un mito que ya hoy no tú crees porque sigue habiendo muchos hombres que que se escuda en ahí eh que siguen siendo mujeriego porque no dicen que bueno no pueden poner remedio a eso sí

Voz 4 13:16 claro pero bueno pero vamos a ver una canción como esta hoy es cómica

Voz 2 13:20 de intente guantazo nadie se la tomaría en serio

Voz 4 13:23 tú en cambio ve los vídeos en Youtube esta canción Yvette la cara de entrega de de la de las chavalín entonces te das cuenta que que esta canción no era cómica en su momento no y eso muestra que que el modelo dominante de aquella pocas mil novecientos setenta y seis y a este no cuando la gente se emocionaba escuchando las nadie ganó el modelo de Don Juan ha sido una cruz aparte muy pesada para los hombres

Voz 2 13:47 ha sido oye cuéntame eso que interesa

Voz 4 13:49 bueno es que el el mito de Don Juan es el mito de la permanente disponibilidad el sexo fíjate que que gran parte del cancionero de Sabina por ejemplo se apoyan esta idea no y el mismo Sandro ya Kobe además de este gran éxito su segundo gran hit fue de los ojos de tu madre una canción de este estilo en el que el narrador le contaba la novia cómo había ido a casa de la madre

Voz 16 14:12 no

Voz 4 14:13 de pronto la madre empezó la madre de su novia la madre empezó a mirarlo con esos ojos tan parecidos a los de ella ya no moral

Voz 14 14:20 no me diga si se acuesta con la madre de la novia porque les recuerda a los ojos de la hija una vez más si bueno es esa confusa

Voz 4 14:29 yo no ha sido un siglo es tremendo no es fiel a su naturaleza Don Juan pues Sandro ya cómo ve vamos el personaje que encarna San Sandro ya Kobe sea cuesta consumí misma suegra no es que bueno según este modelo se supone que los hombres siempre estamos pensando lo mismo en lo único en permanente erección buscando dispersar nuestra semilla

Voz 2 14:48 bueno no es así no

Voz 4 14:51 que no va a esta época que es mucho más igualitaria el local Pedro Se refiere muestra que a los hombres le gusta el sexo tanto como a las mujeres no mucho poco o por temporada

Voz 2 15:02 por qué dices que el mito Juan ha sido muy pesada para los hombres por eso mismo no

Voz 4 15:05 bueno porque nos impone a los hombres en la meta de consagrar nuestra vida a la conquista constante de nuevas mujeres tendrán una canción no ahí eso además conlleva una exigencia de estar siempre de altura de la circunstancia mentalmente nos obliga a cumplir siempre con la exigencia esa de de atender las demandas sexuales de toda mujer que lo reclame no el mito de Don Juan Carlos los hombre no somos máquinas y a menudo fallamos como esa escopeta de feria funcione

Voz 14 15:32 claro que es un mito porque no refleja la realidad de la mayoría de de los hombres

Voz 4 15:36 si los hombres de hoy en día ya hemos superado ese mito intimidante Don Juan hacemos lo que podemos y aceptamos nuestro fallo y eso se refleja

Voz 14 15:43 bueno yo no estoy escuchando Fidel pero Messi no puedo aguantar más porque ahora están triunfando esas esas canciones llenas de ese mito también la el reggaeton y estas el estos fenómenos de ahora bailables que que son vómitos apelan una vez más al machito S

Voz 2 16:00 Buesa fiable pues bueno hay que ver primero qué

Voz 4 16:02 en todas las épocas ha habido siempre canciones que incitaban al Ayuntamiento de los cuerpo el rock'n'roll en su momento la rumba el salero y hará el RAC uno y es verdad que el mito de Don Juan ahí sigue presente pero sí aparece suele mostrarse menos infalible no sobretodo las mujeres que aparecen ya no son pasiva no sino dueña de su propia sexualidad

Voz 2 16:21 bueno bueno nos hablaba mira la canción dejó

Voz 4 16:23 la iglesia de Soy un truhán soy un señor hoy nos la tomamos a broma

Voz 2 16:57 Soy un truhán soy un señor y fiel en el amor

Voz 4 17:01 sí ya hoy ya vino admitimos como normal esta idea de machote incapaz de controlarse no o o en todo caso bueno pues pensamos que los impulsos sexuales son tan difíciles de controlar para los hombres como para las mujeres no

Voz 2 17:13 bueno ya y además de Juanes estos Don Juanes que que otros modelos de hombre me traes hoy

Voz 4 17:18 pues mira estaba tentado de traer te canciones que muestran ese modelo terrible de El hombre maltratador y violento pero creo sinceramente que que bueno que ese modelo está sobre representado los medios no bien por una imposición propia de los sucesos de los periódicos no no sé yo quiero ir un poco más allá no al menos hoy para intentar ver al hombre real no al hombre hecho y deshecho de hoy en día de hoy

Voz 2 17:40 ya hay canciones que hablen de maltratadores

Voz 4 17:43 sí claro hombre está fíjate canciones que ya se nos olvidado pero bueno la canción de malo de Bebe hablaba de de un maltratador o incluso malamente de Rosalía no las dos reflejan

Voz 2 17:54 a lo de de estas de Operación Triunfo también claras usando

Voz 4 17:56 son son canciones que reflejan la imagen de un hombre ante el que la mujer tiene que protegerse no pero bueno de eso sí que era otro día sí y cuando digo que los hombres violentos están sobre representados porque hombres violentos en realidad son una minoría no el modelo de hombre maltratador no no representa a la mayoría de los hombres así que bueno yo creo que es importante que mostremos otra forma de ser hombre hoy no hombres que como las mujeres sienten y padecen el mal querer hombres que lloran hombres heridos que no sabe

Voz 14 18:24 hay qué canción me vas a poner para para ejemplificar eso

Voz 4 18:27 bueno pues mira te ponen una muy particular de un grupo que se llama espalda maceta un grupo catalán y la canción se llama atenta ahora que la mierda llame llega hasta los

Voz 6 18:37 Nos es una

Voz 4 18:38 canción de dos mil ocho que Paco León utilizó para el final de su excelente película Carmina llamen es una canción rara compuso medita activo hay que entrar un poco en ella ir donde se muestra a un hombre herido tras una ruptura amorosa no un hombre que llora también como llora al las mujeres como yo a ella la destinataria de la canción que bueno se siente solo y que lucha por salir adelante aunque como verás todavía le queda mucho para salir del hoyo

Voz 17 19:04 un año

Voz 18 19:10 ah sí

Voz 17 19:23 no

Voz 18 19:28 ahora qué

Voz 19 19:29 quedan fuera del bien Meyer

Voz 18 19:32 a esta hora no hago la mía era sé que no he querido oí tus sé que no he querido ser que un Paco a ver cosas que debido a ello la ceguera que no he querido ir a no ser que no he querido ir decían ser no me has dado que ha dado la SER que no he

Voz 14 20:49 por qué

Voz 18 20:52 la SER ha querido y de ser que es eso

Voz 14 21:04 bueno así al hombre se le escucha afectado así

Voz 4 21:07 sí verdad fíjate cómo entramos no en una en una especie de tranquilidad en un remanso no yo creo que es una gran canción es verdad que no es una canción del verano no reúne las condiciones claro claro pero yo creo que describe muy bien no esa depresión que sentimos no tanto hombres como mujeres cuando nos separamos no Amer además también tiene algunos verso maravilloso no que demuestran pues eso relaciones que sacaba no que son igualitaria no incluso la ruptura ese verso por ejemplo que dice que voy a enseñarte si me enseñaba es tu todo no a enseñarme cuando quiero que te largan

Voz 14 21:44 canta ese cuando le dice has venido guapa con los ojos inundados de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado

Voz 4 21:50 o sea que que duro aceptar que la otra persona ya que además le buena cara no como que viene bien

Voz 7 21:57 otros aparece por ejemplo que refleja muy bien en estos tiempos en los que el amor está siempre bajo sospecha

Voz 4 22:03 ese verso final no que dice ahora que los lazos ya no unen nunca nadie no ahora que no confiaré ya nunca más en nadie no

Voz 2 22:11 Tico alguna canción un poco más alegre vamos a animar y que bueno no ha hablado maravillas de que no que no espero que sí

Voz 4 22:19 pues nos arrastra la traido te traido otra de Kevin Johansen que es un poco más alegre que demuestra un hombre que se encuentra con su antiguo amor dice que desde que lo dejó con ella está mucho más feliz que todas las mujeres le persiguen y que tiene libertad y que triunfa en el trabajo y en todo

Voz 20 22:34 no andaban bien me salía olvidar obtuvo una si salía

Voz 15 22:51 pues de que ustedes están en A ya está algunas en quieren convencer a que con esa pobre hace la ley ven ven que te las puertas a toreando a la cara al SVA Pro Derecho encarnado por Andoni

Voz 14 23:50 en una entrevista Kevin Johansen escuché que esta canción labia echó a la manera de Albert Pla

Voz 4 23:55 sí es una historia que bueno el que la dedican el disco Albert plan es una historia que podría ser de Prada aunque si fuera de Albert Pla seguro qué tendría más mala leche veintitrés es una balada tierna irónica no porque al final se descubre que se encuentra con su antiguo amor y que ella les dice también que es mucho más feliz no pero reconociendo que ya no es lo mismo sin el no por el tono en el que lo dice entendemos que puede eso que nos hallamos en un momento de arrepentimiento no de nostalgia como si todo eso que ahora son todo eso que dicen que ahora son mucho más felices por fuera en realidad una excusa

Voz 2 24:27 sí sí sí te iba a decir no que los dos parece que sienten nostalgia que que ponen mucho énfasis en el que desde que te perdí no fueron muy felices cuando estaban juntos seguro vamos eh

Voz 4 24:37 está una canción magnífica que retrata muy bien eso el reencuentro con un antiguo amor y representa también un modelo de hombre sentimental comprensivo igualitario en el sufrimiento hoy en su excusa también

Voz 14 24:47 oye Fidel Itu cuando hablas de modelos de hombres de modelos de mujeres te refieres a maneras de ser de hombre o de mujer no sí

Voz 4 24:55 yo creo que los modelos tradicionales de ser hombres de ser mujer los modelos tradicionales nos puede servir siempre que los miremos una forma crítica valorando un poco lo que de bueno puedan tener pasando de lo malo no hoy sobre todo sabiendo que hoy ser hombre implica asumir muchas de las características atribuida tradicionalmente a las mujeres no

Voz 14 25:12 pero allí también al contrario ya que las mujeres también podemos aprender de algunas cosas de lo que antes significaba

Voz 2 25:18 pero hombre claro claro mira yo por ejemplo

Voz 4 25:20 sí me fijo en la vida que llevo veo que hay muchos elementos que aprendido de lo que tradicionalmente va a ser en que estaba asociado a las mujeres vamos como que por ejemplo en pleno para lo que es la crianza de los hijos no no padre en pues salvo excepciones no cambiaban pañales no era más bien padres ausente que consagraba su vida al trabajo estaba la cosa así repartida no bastantes hombres de hoy han asumido la crianza de los hijos y las tareas de los cuidados que estaban eso tradicionalmente vinculada en exclusiva Love

Voz 14 25:51 todavía queda mucho por hacer en esa

Voz 4 25:53 pero también se ha conseguido mucho no yo por ejemplo en el colegio al que va a mi hijo que es un colegio público aquí en Madrid los padres ejercen la crianza de sus hijos en igualdad con las madres no vi esa novedad histórica hay que reconocer la luego hay buenos padre malos padre buena esta madre

Voz 14 26:08 sí y que otras características tradicionalmente asociadas a la mujer forman parte

Voz 4 26:12 de tu vida bueno hay hay una actitud de bienvenida ah no que es tradicionalmente se relacionaba con lo que implicaba la feminidad que yo como hombre que trabaja en casa también ha asumido no esté cuidar del hogar para que cuando lleguen los demás las cosas estén en su sitio no la comida hecha hizo cosa no también la expresión de los sentimientos la conversación íntima todo esto que formaba parte del mundo de la mujer en no muchas cosas que que que bueno que eran del universo femenino y que desde los años sesenta se han ido universalizando formando parte de los hombre no

Voz 2 26:41 oye curiosidad dime algo de los el rol tradicional de hombre con el que te identifiques

Voz 4 26:47 bueno pues también hay muchos valores que se nos olvida no puede ser la entrega un objetivo profesional no la capacidad de decisión en momentos crítico la lucha política hay interés por el Gobierno del mundo y en lo que respecta a la paternidad pues bueno pues enseñar a tu hijo cómo funciona el mundo fuera de casa el gusto por la aventura no caen bien

Voz 14 27:06 te escucho y claro ahora está todo muy mezclado que claro

Voz 4 27:09 la UTE identificas muchas cosas connota gran claro por ejemplo esa actitud tan masculina de cargar con todo no de responsabilizarse de que las cosas estén bien hecha y que el pan esté garantizado para los John no valores que era exclusivo antes de los hombres no pero que tradicionalmente de asumía que que bueno pues que eran propio de ello pero que hoy lo podemos

Voz 14 27:27 bueno oye mira te voy a decir que no di nostra dicen los oyentes en en las redes Gavilán o paloma también es un tema fondo ese hombre de de la jurado por Dios

Voz 4 27:37 claro claro nos Miguel de Laila

Voz 2 27:39 John bueno es que hay un nivel estaríamos aquí les sí sí pero es desde Cassel

Voz 4 27:43 la dando a a recordar canciones yo creo que la gente tiene que hacer un ejercicio de ver los modelos de hombre de mujer que representan las canciones populares para ver con qué se quieren quedar en su vida y que quieren pasar

Voz 14 27:54 además a la audiencia protestando por las canciones tristes que nos has puesto Fidel con qué nos vas a dejar

Voz 4 27:59 bueno eso es subieron voy a poner una crece despedida y que se llama echa la culpa es una canción que me parece a mí que retrata muy bien esa actitud entre digna hay algo ridícula no hombre no esa idea de Kashgar de cargar con la culpa de ser como Atlas que carga con el mundo no es una actitud que tiene sin duda su parte mala pero que hoy que continuamente no dicen eso de que hay que pensar en uno mismo quererse a uno mismo no responsabilizarse de los demás pueden me parece que cargar con todo incluso con la culpa ajena pues también en su valor no en esta historia ella le ha engañado y se despide de ella con un poquito de rencor hable pero con mucha generosidad no es deseándole lo mejor a una canción fíjate de los años cincuenta del mexicano José Ángel Espinosa Aragón la grabó o las flores y otra gente pero en los setenta se hizo muy famosa la versión de Albert aunque suena una canción que junto con jardín prohibida fue una de la más escuchada en mil novecientos setenta y seis así que con echa la culpa de Albert Hammond

Voz 2 28:55 como te voy a dar a la paz y lo que eres

Voz 4 28:58 llama a mi la culpa es de la semana que viene

Voz 2 29:00 bueno Un beso disfruten de este Alber jamón echan a mi la culpa

Voz 1 29:57 que son dos días en verano

Voz 14 34:40 los la sesión de nuestro consejo de sabios que oyes una cumbre mundial de de Sabios Enrique Sánchez

Voz 7 34:46 qué tal buenos Díaz presidente de la cumbre

Voz 14 34:48 el presidente de la cumbre que hoy te lo he traído

Voz 7 34:51 aquí miren está

Voz 14 34:54 ya estamos transmitiendo en en Instagram ahora mismo en directo para que vean que el estudios en las ha llenado de vida literalmente siempre tenemos las grabaciones de estos sabios que nos hagan acompañado durante todo el verano pero han venido en en persona han venido los verdaderos protagonistas de esta sección

Voz 7 35:11 pues se han venido a los niños a Alejandra Hay Pablo Benito por supuesto

Voz 2 35:16 yo Mathieu lo tenemos aquí un aplauso María Matilde por favor que tengamos acompañarles qué ganas tenía de conocer la María Matilde igualmente porque

Voz 14 35:29 sabe que no ha estado alumbrando esta está este verano

Voz 2 35:32 sus con sus reflexiones aparentemente reflexiones aparentemente no así usted no da puntada sin hilo que será un día antes yo tiraba

Voz 7 35:43 claro yo le hacía preguntas y usted me iba contestando pues es lo que yo le decía yo lo que quería exacto esa es la jefa

Voz 2 35:49 ahí está la virtud no osea que quince a día el cedro de Úbeda mira qué lista hoy

Voz 14 35:55 cómo cómo han contra la Gran Vía porque creo

Voz 2 35:57 la bien pequeñito que no la pisaba no me acuerdo pero aquel algo pero la verlo anotado cambiada pero está no las gafas la están dejando muy muy muy chula la dejarán claro he cualquier Ruiz para oído te equivocas Juncker giro así que casi Davis la semana que viene me han chupado que cumpleaños si Dios quiere noventa ahí dos que quedó se dice rápido e diez San Ramón eh María Matilde Nos ha estado acompañando todo este verano

Voz 14 36:32 hemos hecho grandes reflexiones pero sobre todo lo que nos ha quedado una de las cosas que más nos nos ha impactado es el el amor que sentía

Voz 6 36:41 su marido yo creo que se lo merecía

Voz 2 36:45 creo que demostrado con las poesías que

Voz 6 36:48 todos tenemos claro es que María Matilde nos ha traído

Voz 7 36:50 todo Lourdes un libro de poesías de su marido

Voz 2 36:54 o sea que era su marido el que escribía los poemas bueno ya no lo contó una onda pero estos son de hace setenta años claro cuando le le iba a ustedes le iba detrás yo no iba detrás pero yo no le quería

Voz 6 37:05 ella

Voz 7 37:06 pero por qué no le quería

Voz 6 37:08 casa

Voz 2 37:09 no me queda sino un vecino para cómo iba a querer a un chico de la casa usted que expiraba casarse

Voz 6 37:15 con con nadie ano si tenemos muchos pretendientes pero no me interesaba ninguno que quería nada luego pase una desgracia ahí se metió en casa a cortarse Viloria Bahía ya quitada hilvana ahí ahí ya ya ya la conquistó el RACE el cariño no

Voz 7 37:35 bueno el roce y las poesías que tiene un libro que ahora nos leer alguna de las poesías porque es un libro entero de hace setenta años

Voz 2 37:42 me bonitas las quemas aislados a verdad

Voz 7 37:46 tengo cuadernos de poemas escrito a mano por su marido

Voz 2 37:48 la tan bonito eh hace setenta años que conserva como

Voz 7 37:51 el recuerdo increíble y que si quieres Lourdes los puede leer algún no

Voz 2 37:55 bueno vamos vamos ahora que en el que nos lea que nos lea un poema vela Princesa de venga correr con ráfagas de Ana

Voz 7 38:03 bueno aquí las ahora Ana le pasa las gafas casa estamos poniendo las salvas para que nos pueda leer este poema de su marido de una libreta de hace setenta años

Voz 6 38:11 dos mil quince de la sangre inhibir por qué este humilde Vasallo sus rojo Ravi rechazada aquella cara bonita su cuerpo de summer Alda aquel corazón de oro que en supuesto guardaba John en la agradaría todo lo que les creara o Castilla La Joyas sedas y hermosas casas para que por sus jardines mitin pintéis Pangea respirando el aroma de las rosas y las plantas

Voz 2 38:46 eh quedaban esto como como

Voz 11 38:48 no

Voz 2 38:52 hemos hecho muy mal pero como no iba a hacerle caso a su incomodidad que le cómo nos iba a quererla

Voz 7 38:59 con estas poesía esta maravillosa aclaró

Voz 2 39:01 cómo se llamaba su marido Francisco pues es que durante todo el verano hemos estado escuchándole diciendo que como era lo que decía que ya usted hayan alterna Jonas no externo pero quiere decir que alterna es que a mí eso me dejó

Voz 6 39:16 déjeme íbamos creo que lo he dicho al cine todas las semanas él era Trapero entró de niño en trata Meneses tan pequeño era que día traigo las fotos que el día que entrar a trabajar al chalé como él volver el portero les dijo niño a jugar a la calle no dejó pasar llegó a cronómetro CRO nada más

Voz 7 39:44 cronometraje ese acre normalita

Voz 6 39:48 o aún cronometrado oficial llegó

Voz 2 39:51 en cuanto a la entiendes sentir

Voz 7 39:56 yo tenía era un saltos en altar comedia usted un salto sin

Voz 2 40:00 eso nos impresionó también lo que en los con tolerada de alterne extrema lo delantero Jost mira mira algo que él no es más no hablaron Matilde me centra ella Gemma bien claro una cosa así cine Greenaway ni me ahí ya me iba en el sábado al cine Astur que costaban

Voz 6 40:16 el Geta

Voz 2 40:18 y no sabes ni ellos ni Alejandre Pablo que también están aquí acompañándoles pesetas salieron

Voz 6 40:26 la moneda antigua doblones afronta feliz

Voz 7 40:31 con las que para Calais los romanos

Voz 6 40:33 y luego una semana que le pagaban un plus porque era tóxico lo que hacía eso hemos corrido todos los teatros de Madrid todos los cines de Madrid conoce como osea lo de que no alterna

Voz 2 40:47 es que ya no salen claro

Voz 6 40:49 la arena murió para me dije acabó pero bueno

Voz 2 40:55 sigue teniendo una vitalidad y un usted sigue tercero

Voz 6 40:58 no sólo veinte años se vivido solas hasta que me ha pasado que me ha pasado que se rompió la cadera no se me tengo rota bueno tengo hijas hijo ha oído que no me falta de nada

Voz 2 41:10 cada Matilde ha venido con los tilín a perdón Marvin Lima Matilde oiga Matilde sigue siendo Matín Lina pero digamos que ya

Voz 7 41:20 la que ya no no no aparenta no aparentar nada

Voz 6 41:23 venta pues Diepa pagado cincuenta años a la Seguridad Social

Voz 2 41:31 para para para hacer un libro hubiera batín Lino

Voz 6 41:35 pero la Turrado eh mira qué guapa está

Voz 2 41:37 así que aparenta sí

Voz 6 41:40 cuenta años oye es trabaja María Matilde que le parece

Voz 2 41:43 el que que saquen a Franco de de

Voz 6 41:46 el Valle de los Caídos es un tema que no tocó a mí me tiene sin cuidado fue el hombre que estropeó Mi vida me cambió la vida durante la guerra era una niña bien trabajaba de Nenad de pagaba una peseta por él colegio una peseta hace casi noventa años era mucho dinero eh yo tener sombrilla yo tenía paraguas de de ETA de todo de todo de todos que la raqueta la conservo porque salimos evacuados la cogí la tengo con mi nombre eh

Voz 2 42:26 osea que usted tenía una vida cómoda bien

Voz 6 42:29 si Illa guerras se lo se lo llevó todo por delante todo por traslado salimos un recogieron ya se ni colegio no tengo un cuaderno hay que parar un tesoro

Voz 7 42:40 sí sí tiene Nos ha traído también Lourdes son cuaderno de del Colegio de cuando ella iba al cole

Voz 2 42:44 porque usted fue muy feliz no en esa época en el colegio

Voz 6 42:47 ocho meses fue el colegio nada más oído y luego ya digo que boda pero que va como fue la boda define porque mi marido tenía una buena una familia numerosa como ahora los hijos se marchan igual por provincias tenía muchos tíos por provincias Hinault regaló un kilométrico que no saben ustedes

Voz 7 43:16 que no eso no lo sabemos nosotros

Voz 6 43:18 bueno un libro que era de kilómetros lo regaló un hermano claro yo íbamos en casa la familia tuvimos debate

Voz 2 43:31 la vecina define

Voz 6 43:33 como ahora lo ves que lo vais a hablar no te bueno

Voz 2 43:37 no vamos a preguntarle a Alejandra Pablo e os imagináis así la radio

Voz 6 43:44 bueno

Voz 2 43:45 sí sí poco si vosotros escucháis la radio no normalmente si alguna vez triste en el coche en él

Voz 12 43:51 Patxi López a mí me cuentas Thais que sois más de Youtube Guy de Netflix es aquí

Voz 2 43:55 así así a vosotras cuál era de una con Matilde considera que es la primera vez

Voz 6 44:06 yo

Voz 2 44:08 que estáis igual yo también a vosotros

Voz 14 44:14 os hemos estado preguntando también cosas como muy importantes no como el té

Voz 6 44:18 de la opción el tema de

Voz 2 44:20 bueno ni hablamos de

Voz 7 44:23 política de cine de todo

Voz 2 44:25 de el tenéis opinión creéis que a los niños

Voz 14 44:28 pero aún se les pregunta poco por cosas que realmente sabéis

Voz 11 44:32 sí bueno

Voz 2 44:35 el depende la cosa a ver por ejemplo al Alejandra sobre el tema del feminismo

Voz 11 44:40 tú tú tú cómo lo ves hasta ahora pues me parece muy mal porque

Voz 2 44:47 las mujeres tenemos los mismos derechos y los mismos derechos que los hombres Tati incluso te debe parecer rara no que que cuestionen que tú no pueda ser por ejemplo

Voz 14 44:59 una cosa que para los hombres está mucho mejor visto no sé estoy pensando en si sueñas con ser futbolista

Voz 2 45:05 no tengo pongamos por suerte que ayer por ejemplo perdieron el el Mundial ante Japón las chicas de la sub veinte de enero

Voz 14 45:13 Fútbol eso no ocupado casi portadas si hubieran sido los chicos igual pues a lo mejor no ir a esto

Voz 2 45:21 no es raro porque no se me parece que les chicas también pueden jugará el punto Lisboa si quieren pues tiene el derecho eh

Voz 14 45:31 Pablo tú crees que los adultos no sabemos hablar con los niños y por eso siempre os preguntamos eso de que quiere ser de mayor como para salir del paso

Voz 2 45:38 que un niño no piensan en eso que en qué piensan divertirse y está ahí pues también tiene razón claro en una frase aclamado pero los adultos nos empeñamos en relacionarnos de esta manera ahí que le pregunto qué les digo ganó que critica

Voz 7 45:51 la mayor hice yo que sé pues ya lo veré de mayor no

Voz 2 45:55 ya veréis que además no se no sabes cómo vas a ser de mayor

Voz 7 45:58 eh ojalá ojalá de mayores ser como María Matilde no os gustaría sin ser como ella ya estar tan tan flamenca como ella

Voz 2 46:08 piensa que yo he vivido de todo ello ha vivido toda la historia de de nuestro país refieren que la las mismas malo muy malo bueno y muy bueno también porque mucha gente firmaría por tener la vida que que usted ha tenido María Matilde con con con compañero como Francisco al lado y unos hijos sí los hijos perfectos ovario también todos que ha sido muy feliz quien se la ve muy feliz todavía

Voz 6 46:32 corrige regaña o con él me regañó Mis hijos no tendido donde el fin de llegar a esos extremos como lo ha hecho eso quisiera sabes tú hombres y los haga usted mira batir llena a los catorce años trabajando lo que bajen cuenta cotizando eh

Voz 7 46:51 cotizando cincuenta dice

Voz 2 46:54 a vosotros Matilde adquiere pide la palabra yo no digo que hable ellas bastantes es verdad que no regaña Noor no como madre no ha sido de regalo no ha

Voz 11 47:04 a su hijo quizá tampoco comía muy mal pero vamos no nosotras no

Voz 6 47:08 sí hombre tengo una amiga que le puso el setenta inyecciones de de aquello que se para Nara Henares otra cosa setenta inyecciones no comía inyecciones de hígado de maestros cubrir pues lo más dedicado eh desplomes de hígado dice matinal no no no tengo la pastilla número mil de su vigencia con ideas que esto es pues una si una vez medicina que le daban

Voz 2 47:38 duplicando hacia donde ideología por la mil amigos

Voz 7 47:42 es un museo de Matilde es totalmente

Voz 2 47:45 para nosotros es os pega mucho que la bronca orines mucho tiempo no a veces en que exportamos malo cuando a mí ayer por tocarlo con mi hermano a ser el de verdad los hermanos son un invento un poco ahí cuestionable porque parece que los habían hecho para fastidiar no voy a veces si las pequeñas pequeñas uno los mayores si los mayores ganan poco a buzones no

Voz 7 48:13 porque además variados teléfono lo contrario porque si mayor porque tenéis muchos hermanos además

Voz 4 48:17 vosotros no tenéis tres hermanos cada uno no no ayer a todos

Voz 2 48:21 es el título es el mayor si hay pobre te lo tocan todo no te lo remueven todos sí pero bueno te acostumbras como llevas estará de hacerte

Voz 14 48:34 es hable tú porque te piden que sea el que sea Hawk yo también soy un niño sí pero bueno al final

Voz 2 48:40 te toca hacer es lo que toca en las el el mayor edad algunas cosas sí algunas lo es pero entre las pequeñas no yo soy la mediana tú en medio sí que dicen que es la peor posición de todas

Voz 7 48:50 no pues a mi me gusta así para unas cosas mayor para unas cosas pequeña no lo mejor de cada cosa

Voz 2 48:56 por aire tres pide la palabra no sé si el hermano pequeño de alguien a ver el hermano pequeño a ver vamos a ver mi de Pablo habla hermano pequeño de Pablo cómo te llamas ni como Jaime Jaime cuenta la verdad que por Kerry insiste con Pablo hay con sí con Pablo que nos peleamos pero que en que se qué pasa para que os peleáis

Voz 7 49:20 quién empezó la pelea di la verdad o al menos lo ha reconocido

Voz 2 49:29 bueno la las los hermanos siempre provocan provocan muchos problemas Maker pasa María tiene que ir María madre mezclarse

Voz 7 49:36 cuando el reloj como diciendo que que se tiene que ir a usted no tiene prisa no me la da comida a vale vale More la comida usted

Voz 2 49:45 escucha Barack Radio Madrid escuchaba la radio

Voz 7 49:49 no Matilde es muy de Telemadrid le gusta mucho problema de temas

Voz 2 49:52 primero cuando era joven no había tele escuchaba la rabia no con mucho la tal claro pues ahora el Radio teatro de Radio Madrid mezclado

Voz 7 50:02 pero usted es mucho de un programa ese llama punto de mira que a mí me lo ha dicho

Voz 2 50:05 me encanta porque es

Voz 6 50:07 ilustra lo bonito que tenemos en Madrid ha ido que ignoramos

Voz 7 50:13 eh que por cierto antes me ha dicho fuera de antena que quería decirle a Lourdes algo de que la rectificó la semana pasada verdad hacking a usted por lo de los italianos

Voz 6 50:23 pues ya se claro usted dijo que no

Voz 7 50:26 volver a ver poneros de acuerdo vosotras porque primero

Voz 2 50:29 Nos dijo que desde que sea había muerto su marido Francisco ya no cantaba luego el otro día cantó una canción llena de la de los y medio medio candado bueno pero usted puede canta haré

Voz 7 50:38 buenas tardes Gemma cómo era la canción Matilde la hombre era

Voz 6 50:44 bueno me dije me has dicho que ha sido aquí era una canción de

Voz 29 50:50 mira tú la vamos a escuchar mira por una canción de la guerra me ha engañado ni porque que pronto Wiener era soldado se español o sea no se marcharan ideas recuerdo un bebe

Voz 6 51:06 te dijeran no lo a gusto me y me dijo usted que aquí no había vida italianos yo sí

Voz 2 51:15 yo sabía que había habido italiano italiano

Voz 6 51:17 de aldeanos y alemanes si esto unimos con el Ejército de aldeanos bueno la batalla de Guadalajara fue tan atroz cubos de Blair italiano que ya estaba bajo ha oído bueno entonces de que tengo que corregir coche hay más jaleo

Voz 7 51:37 porque alguien dijo que no había italianos yo no

Voz 2 51:39 alguien que no lo digo yo que nadie

Voz 6 51:43 en fin nosotros dos niños de le viene de mi de mi generación eh no teníamos ayuda de nadie que coronan o la no intervención la ayuda que venía de Rusia no la quitaran sin embargo los niños de del otro partido Turrión aluda italianos y alemanes

Voz 2 52:05 entonces dijo tengo que corregir después

Voz 7 52:07 Matilde los italianos más adelante en nuestra generación vinieron a robarnos la novia

Voz 2 52:10 eso es lo que dijimos esto es lo que dijo no lo digo yo eso no lo dijo es que sólo dijo les les cuento a a Enric Morera más rico

Voz 7 52:18 los veranos o un sondeo sin nada

Voz 6 52:21 el Tau

Voz 2 52:23 en La Almudena vale vale no no han dicho nada

Voz 7 52:25 no hemos corregido en la Dama Dios me libre de de cuarenta

Voz 2 52:28 de en estos temas venga usted tiene internet no lo sé manejar el teléfono me niego a todos vosotros en el digo una cosa dar

Voz 7 52:37 espérate que tiene más que el mes une

Voz 6 52:40 una cosa que me hecho que coser tejer TD mucho se Imax y nodo ya no quiero aprender

Voz 2 52:51 polen Nos faltaba el poema de Matilde vosotros os imagináis Un mundo sin Internet no es bueno sería a ver sería divertido poliéster todo el día jugando pero también pasaría el tiempo con otras cosas pero sería un asunto ya sería como algo raro

Voz 7 53:10 cuánto tiempo pasáis en Internet vosotros al día mucho viendo la tele más clara pero viendo la tele por Internet porque lo que habéis Netflix sino hubiera Internet tendrías que ver la canales de Tele lo que les echaran sí

Voz 2 53:22 lo que pasa es que no sólo eh no sólo es lo lo de Internet es que ellos han nacido ya conectados pero claro el cuando vais alcohol estudia hay buscáis cosas también en en en Google me imagino para hacer trabajos sí para hacer cosas clases nosotros hacer exposiciones claro pero a los que se determinen otros y desobediencia

Voz 7 53:42 lo pedía si pero habéis buscado algo en la ciclópea no no Alejandra se queda

Voz 2 53:47 así como quedando nadie es así es que en algo tres sacan cuenta tus padres no es que en el colegio no nos dejan buscaré meses porque no es que es algo no dejará

Voz 7 53:57 Karen eso porque es algo raro

Voz 2 54:00 claro es que ya se ha quedado como o de lo que es del siglo pasado sabes que cuando Henry Quillo eramos pequeños no había Internet teníamos que ir a La Biblia a buscar cosas hacer los trabajos o a buscar en casa veces los compraba en ciclos

Voz 7 54:14 media ahí lo buscábamos algo mirando

Voz 2 54:17 dicen que si las estamos padeciendo que si os parece increíble no poder sin entrar en en en Internet sí porque haya incluso les por Internet está claro está claro por ahí