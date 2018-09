A Vivir Que Son Dos Días (01/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 gabardinas eh

el tribunal era el electoral brasileño anulado la candidatura de Lula da Silva las elecciones de octubre el ex presidente era favorito en los sondeos pero no va a poder participar en la carrera electoral por su condena por corrupción Brasil Francho Barón

Voz 3 00:25 saludos el Tribunal Superior Electoral de Brasil

Voz 4 00:27 la decidido por seis votos a favor y uno en contra rechazar la candidatura del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva las elecciones presidenciales de octubre al considerar que está inhabilitado para participar en la carrera electoral en aplicación de la denominada Ley de la Ficha Limpia la norma establece que cualquier persona condenada en segunda instancia queda automáticamente impedida para presentarse candidata procesos electorales según los jueces es el caso de Lula que actualmente cumple una condena a más de doce años de cárcel por corrupción y blanqueo de capitales Lula que niega los cargos tienen la posibilidad ahora de apelar esta decisión aunque en la práctica es muy improbable revertirla

Voz 1915 01:07 en Alemania continúan las protestas por parte de colectivos neonazis y antifascistas tras el asesinato de un joven alemán presuntamente a manos de inmigrantes el crimen ha provocado incidentes durante la semana en una ciudad de la región de Sajonia hoy están previstas varias manifestaciones

Voz 5 01:20 de entre ellas las convocadas por más de setenta socio

Voz 6 01:23 acciones que tratan de contrarrestar las organizadas por los ultraderechistas la ciudad de que Munich que se encuentra en el estado de Sajonia al este del país acogerá hoy una manifestación antifascista con el lema corazón en vez de persecución que trata de mostrar la región de Sajonia como lugar tolerante que acepta los migrantes y es que contrarrestan así la imagen que ha dado la región la que han dado de la región las manifestaciones de neonazis que se han organizado esta semana estas organizaciones saldrán a la calle y piden que lo hagan el resto de alemanes a la misma hora que los grupos ultraderechistas grupos que llaman en los últimos días directamente a dar caza al extranjero tras el apuñalamiento de un alemán de treinta y cinco años a manos presuntamente de dos inmigrantes

Voz 1915 02:01 en Madrid un joven de treinta años ha sido apuñalado esta madrugada se encuentra ingresado en el hospital en estado grave más datos con Sergio Soto los hechos

Voz 7 02:08 se han producido entorno a la una de la madrugada los servicios de emergencia han encontrado al joven con un bajo nivel de consciencia por tres heridas de arma blanca una en el muslo otra en la cadera y la más grave y profunda en el tórax la policía todavía investígalo

Voz 1915 02:21 los hechos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el apuñalamiento es el segundo en

Voz 5 02:26 ese barrio de la capital los últimos tres días

a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 16 06:22 eh

Voz 1312 07:27 dice nuestro invitado que no se puede ser feliz sin pensar adecuadamente y es que hemos pasado del valle de lágrimas de la cultura judeocristiana eso de que hemos venido a esta vida y nada más que a sufrir a la felicidad casi obligatoria casi impuesta desde las tazas del desayuno a las fotos de las vacaciones retransmitidas casi en tiempo real o a y a sentir la felicidad ante un plato de de patatas bravas por ejemplo en nuestro invitado llega hablar de la maldición de la felicidad José Carlos Ruiz buenos días

Voz 5 07:59 hola buenos días Lourdes la maldición de la Fele

Voz 1312 08:02 ciudad que que dije es que puede llegar a ser una

Voz 5 08:04 Tura incluso has utilizado el término drogodependiente

Voz 1312 08:07 pese emocionales ahora hemos pasado que la felicidad sea como no

Voz 5 08:11 esta droga sí bueno en tortura desde el momento en el que el concepto de felicidad que se vende es un concepto felicidad consumibles instantáneo el término de drogodependiente emocional por lo menos tal y como yo lo entiendo es lo que hoy en día está generando una insatisfacción mayor el consumir hasta píldoras de felicidad que parece que son accesibles que son de de rápido consumo que curiosamente además siempre tienen fecha de caducidad parece que si no lo hace a hoy y ahora no lo va a poder hacer después no todo está como una especie de confabulación de sinergia que el sistema desarrollado en torno a a un modelo de felicidad de consumo instantáneo que se convierten tortura porque siempre hay millón de estímulo de píldora que quieres consumir esa vez que no tienes tiempo

Voz 1312 08:55 en tierra de filósofos en Córdoba desde Radio Córdoba eh nos acompaña el doctor en Filosofía profesor de la Universidad de esa ciudad de la Universidad de Córdoba y autor de El arte de pensar que va por la segunda edición John que sale esta semana no si ha sido

Voz 5 09:10 sólo en agosto ha pegado un tiro muy fuerte y la segunda edición la tenemos ya para la semana que viene disponible una puntualización Lourdes hoy también profesor de instituto sobretodo Mi cargados de principal está en el instituto en el Ángel de Saavedra de aquí de Córdoba haga asociado en la Universidad que siempre parece que lo del institutos me lo dejan en un segundo plano

Voz 1312 09:29 no no vamos para nada no no ha sido mi intención nación descuido y te pido perdón por ellos porque no hay nada que merezca más mi admiración que un profesor de instituto que además esté preocupado por por cómo cómo se están formando sus sus alumnos no tu precisamente has hecho eso la columna vertebral de todo este pensamiento no en torno a a ese arte de pensar que que nos cuentas un poco el pensamiento crítico es la mejor arma que tenemos para luchar contra precisamente la en la ley prevé liquidar la ansiedad la depresión son el sufrimiento el miedo no sí

Voz 5 10:04 sí además hay un capítulo que dedico un título Hito que viene a decir que la cara oculta de la felicidad es el pensamiento crítico que se no estaba abandonando es decir ahora mismo estamos viendo un periodo que con esta sinergia donde la turbo temporalidad

Voz 18 10:17 el entusiasmo no eso que narra muy bien algún

Voz 5 10:20 no ensayos contemporáneos como el de mi paisana Remedios Zafra sobre el entusiasmo y hay una serie de sinergias que están dando lugar a que en la gente tenga muy poco tiempo para pensar incluso no caiga en que el pensamiento es la base para la creación de una identidad equilibrada la identidad de ahora son la entidad en muchos casos importada del exterior de un mundo virtual que hacen que la gente no entiende el pensamiento crítico como algo esencial para construirse una identidad base desde la que poder crear un proyecto de vida sensato algo relativamente normal vamos

Voz 1312 10:54 diferencias entre el hecho de la felicidad superficial la felicidad enraizada Ibiza es que hoy en día estamos plantando césped no árboles no

Voz 5 11:03 si hace un par de años se me ocurrió para intentar explicar a los alumnos que el proceso de maduración pues lleva años es decir que si entramos en un primero de Bachillerato en un Primero de carrera necesitamos tiempo para sedimentarios del conocimiento no porque en la sociedad actual el conocimiento está siendo sustituido o la sabiduría si me apura que sería la aplicación este conocimiento para una vida equilibrada equilibradas está sustituyendo por la información cuando tú empiezas a hacer el análisis de la metáfora te das cuenta por lo menos yo tal y como lo veo que al césped es una cosa muy fácil de plantar que en cualquier lugar con un poquito de agua no necesita además un que acaben mucho lo deja casi a nivel superficial y agarra con mucha facilidad y crece muy rápido todo y además pues tienen una belleza bonita tiene un verde bonito se rodea de mucho para poder tener sentido porque uno solo no hace campo illa es cómodo para tumbar tenga el pero claro cuando te llega la las mal dadas meteorología meteorológica su es un montón es decir mucho sol lo quema mucha agua lo pudre lo arrancas con mucha facilidad entonces yo lo que veía era que las personalidad contemporánea ya no sólo de los alumnos sino de la gente que da un poco más adulto en este mundo hiper conectado a esas personalidades son cada vez más al estilo césped si son gente muy frágil no que con la eventualidad de una eventualidad temporal mediana hace que ese derrumbe o que necesiten rodearse de otras para sentirse parte de la comunidad a pesar de que la Comunidad no está en su ahora Malta entonces yo decía bueno el árbol si el árbol un necesita mucho tiempo para crecer pero una vez que el árbol en riza tu no lo tiene que echar mucha cuenta porque al buscas un nutriente y cuando crece además el árbol tiene una cosa muy buena es que la rama empiecen a dar cobijo a los que están a su alrededor es decir es muy útil para la gente que está a su alrededor e ir la eventualidad de meteorológica Nolte los van a echar abajo a no ser que sea una catástrofe inmensa que pueda romperlo pero es muy difícil no a la sociedad actual se planta el árbol lleva tiempo

Voz 1312 13:04 y encima pues bien sin quitarle mérito al trabajo que hagan psicológica psicólogos psiquiatras normalmente en nuestra sociedad que su sed se intenta dar solución específica a problemas concretos sino no se ve el conjunto no igual para cambiar el modelo se debería el armas a la filosofía injusto la están como cercenando no de de de las escuelas y de la vida cotidiana sí

Voz 5 13:30 parece que nunca está de moda yo el acto una pelea que llevo ya veintitantos años viéndola en los medios y también a nivel político cosa que no lleva a entender muy bien que no se llegue a acuerdos como que el pensamiento crítico se ponga como línea directriz incluso como asignatura en los colegios e institutos no yo creo que en el fondo hay un libro de de Victoria Camps el Elogio de la duda que dice bueno que tenemos que aprender a dudar de que dudar realmente según actitud filosófica fundamental para acercarte a la vida pero aprender a dudar que parece que es fácil lleva tiempo y necesita recursos igual al que aprender a pensar críticamente extra es algo que no se no se pone de moda porque ese requiere el resultado instantáneo no hace poco hablaba yo con un director de banca me decía bueno hace un tiempo nos pedían resultado al nos ponían objetivo anuales Isère revisaban después no expusieron objetivo mensual revisaban luego pasamos al objetivo semanales dice ahora cuando llegó a la oficina a las ocho tengo una videoconferencia con el objetivo diario es decir que ya el resultado tiene que ser inmediato instantáneo ese tienen que controlar la producción de una manera casi

Voz 18 14:32 hay literalmente instantánea

Voz 5 14:35 decide en el momento

Voz 1312 14:52 cómo enseñas el pensamiento crítico como lo aplicasen las aulas creo que habéis incrementado este curso un experimento en en algunos centros educativos hay en Córdoba no sé si si qué nos puedes adelantar a lo mejor resultado algunos trazos

Voz 5 15:07 de esa primera experiencia bueno hemos estado con siete u ocho colegios dependiendo del del profesor en sobre todo en primaria el luego yo lo he hecho en Secundaria y en y en la facultad no es una metodología porque me puse a investigar cómo conseguir que el pensamiento crítico llegara a la Aula de una manera concreta sí sin que tuviesen los alumno ni los profesores que formar ese filosóficamente no hay muchos método sobre la filosofía para niños sobre el pensamiento crítico aplicados propiedad de competencia que a mí me parecían que hasta cierto punto adoctrinar van más que ayudasen no nosotros hemos elaborado una metodología muy sencilla que parte del principal el pensamiento crítico visual es decir en un mundo con el nuestro lleno de imágenes hay que aprender de de muy pequeñitos a saber interpretar la imagen es decir a fijarse a dedicarle un poquito de tiempo tener atención no solamente a al eje principal de la imagen sino que a su alrededor después también lo hicimos contactos es decir llevamos en esto la filosofía para niños que trabajaba el Inma pues ayuda un poco pero no hacía falta por lo menos en nuestra metodología no hace falta que los que vayan a hacerlo se formen porque lo hemos extrapolado a familia hemos trabajado también con familia no con profesores y luego la última ha sido con los elemento artístico no con música con pintura etcétera etcétera y buenos resultados yo lo he recogido todo este verano me han traído porque además iba evaluando la actividad sigue evaluando la capacidad de los alumnos por ejemplo de elaborar preguntas una cosa que ya no está de moda la capacidad del cuestionamiento bueno hasta ahora todo lo que estoy tipificado en el siguiente libro que será seguramente sobre cómo ha funcionado este método de pensamiento crítico los colegio va bastante

Voz 19 16:44 si bien no

Voz 1312 16:45 cómo cómo olor cómo se aplica en el aula porque pensamos como madre veo como algo alguno alguien como docente ahora mismo esté pensando como aplico este pensamiento crítico en las clases con con mis alumnos

Voz 5 16:56 los pues como madre por ejemplo pues proponente algún ejemplo muy sencillitas no se pueden utilizar doctrina filosófica para que lo alumno empieza o lo iPhone no empiecen a cuestionarse cosas yo empecé con mi hijo cuando llegaba muy pequeñito con su problemas de amistad en el colegio de decía que bueno pues él jugaba al fútbol mal no lo llamaban a excepción de cuando faltaba uno en cuando faltaba uno pues lo llamaban y entonces lo digan los que no había necesidad de él lo dejaban fuera ya venía muy triste siempre hay que Enzar haciendo que se cuestione el porque no dándole el consejo que solemos ser muy de padre muy de profesor diciendo al alumno lo que tienen que hacer sino intentando meterle la espinita del cuestionamiento es decir que sean ellos los que empiecen a preguntarse por qué unas veces y otras veces no me llama qué clase de amistad tienen esa que me llaman y los que no me llaman es decir que a una selección de los motivos por los que alguno amigo son mejores que otro amigo pero si nosotros damos la solución eh ello lo que van a hacer a seguir nuestra orientación entonces el método nuestro parte de que los alumnos sean los que elaboren las pregunta o que lo hijos sean los que elaboren la pregunta vayan buscando la respuesta que tú lo único que tienen que hacer es ir orientando un poco cuando se desvían de la respuesta pero representar en el fondo es un método muy mayéutica ático no pero el tú no haces la pregunta porque se elaboraba la pregunta en este caso lo que queremos es que sea la gente la que se elabore la pregunta en la que empieza a tenerlas en mitad de la duda del cuestionamiento que el inicio de la filosofías y que se está perdiendo

Voz 1312 18:28 en clase también se se propone lo mismo así antes de que el profesor de estamos todavía ante un modelo de habló en general estoy generalizando eh abrumó o modelo de escuela que todavía pues se está enseñando de la misma manera que cuando yo era pequeña o cuando mis padres eran pequeños que es el ese maestro dando la clase magistral nuevo con el libro de texto no hay interacción ningún en cambio los niños ya viven otra realidad otra realidad muy diferente como es ese planteamiento del pensamiento crítico en una clase pongamos de Historia o o tus

Voz 5 19:01 bueno ya sea está cambiando y ya hay muchos que están empezando a hacer trabajo por proyectos o hacer lo que ahora se llama la clase invertida que en el inicio luego ya en el transcurso de verdad que el profesor se debe de tener esa autoridad académica para ir haciendo que el alumno aprenda discernir lo que importante ignore importante pero al principio mucha muchos temas y coge cualquier libro de texto ya y que está diseñado así mucho tema comienzan con cuestione un cuestionamiento con un caso práctico con una realidad que el alumno empieza a plantear que ese realidad si se puede aplicar a su vida decir estamos viendo un cambio de metodología a pesar de que la clase magistral bien bien aprovechada es una maravilla porque despierta una especie de emoción interno en el alumno viendo que bueno el profesor le están metiendo una semilla de conocimiento que en ese momento no tiene pero a parte de la clase magistral yo si veo que hay un cambio metodológico en el mundo educativo por parte de los docentes viniendo desde abajo hacia arriba lo más interesante del tema

Voz 1312 20:00 eh tienes un libro maravilloso que habla precisamente de cómo enseñar a los niños no quieren Platón a Batman no es muy bueno muy muy muy muy útil yo creo aquí hemos estado poniendo en valor este verano algunas algunos valores a sobre todo y poniendo de relieve disciplinas que ese que sean he intentado marginar de la de la formación en cuál hace ese enfoque mercantilista de la educación que que detesto profundamente eh hablábamos de filosofía lo hacemos con Javier Gomá y con Marina Garcés Marina Garcés es una de las que más ha intentado bajar la la bueno bajar o sacar de esa fue la filosofía las clásicos de la filosofía la calle no de decir bueno bajarla La Caixa no Itu también hacer lo mismo no sostiene es que que las tesis de Platón Aristóteles au Séneca tu paisano se tienen que seguir vigentes en en el siglo XXI porque porque no caducan no ahora mismo has puesto el ejemplo de cómo el pensamiento crítico organiza se organiza en torno a la a la filosofía a la filosofía práctica no pero vivimos en un mundo de pantallas Un que que no es más que el mito de la caverna de Platón no me voy a manera

Voz 5 21:12 claro ejemplo efectivamente no Platón con la imagen de hecho creo que ahora mismo si levantase la cabeza sustituiría a la caverna por la pantalla chicas y casi seguro no pero sí estoy estoy en mi obsesión ahora es acercar la filosofía la vida porque la vida no se va a acercar a la filosofía deciden esto ya después de día doce años intentando ver cómo funciona el tema de institucional y el tema de la filosofía esa relación al final tienes que bajar a la vida y acercarla porque ya en estos un poco de culpa la profesora de filosofía sobre todo lo academicista ya que en últimos años la filosofía se había anclado en la torre de Babel del conocimiento universitario la publicación estaban hecha exclusivamente para un mundo muy reducido con una terminología muy científica que está

Voz 1312 21:55 en lo que pasa que yo le exijo

Voz 5 21:58 a esto profesores de universidad catedrático que tienen ese nivel tan alto le exijo que una parte de su tiempo lo lo dediquen a traducir ese tipo de lenguaje para la gente porque al final sino la gente cuando oye la palabra filosofía descojono claro por un parapeto emocional dice no entrarán muy complicado

Voz 1312 22:15 de leyendo tu libro yo me estaba acordando de cuando me explicaron

Voz 18 22:18 en en tercero de BUP en casa estudiaba BUP y me parece

Voz 1312 22:23 claro me me dictaban los apuntes de Cannes

Voz 18 22:26 entonces ahora les el imperativo categórico el de está diciendo que

Voz 1312 22:32 de cualquier cosa pensemos cuan ante cualquier decisión pensemos y nos gustaría que los demás en nuestras circunstancias de contexto la hicieran es el que nos planteemos esa duda entonces claro dices a mí mismo me lo cuentan así me abre un mundo

Voz 5 22:45 yo yo no he encontrado todavía nadie a nadie a quién no Electric en la filosofía de de la cotidianidad y no les interese

Voz 1312 22:51 claro a nadie porque cuando le acerca la filosofía

Voz 5 22:53 mira el pensamiento crítico algo muy sencillo por ejemplo utilizando a Cannes no voy a Ortega y Gasset Can dicen en qué es la Ilustración un pequeño libro dice bueno el objetivo del hombre salir de su minoría de edad intelectual no la física sino la intelectual que te pueden morir con noventa años un menor de edad intelectual porque has tenido unos guías que te han dicho lo que tenía que hacer toda tu vida y tu lo único que has hecho a seguirlo entonces bueno el mérito sí a que se puede llamar tal que tienes que ha sido muy obediente pero para ser realmente libre autónomo tienes que construir tu filosofía de vida entonces Atrévete a pensar que dice Khan que has el lema de la Ilustración es una base principal para el pensamiento crítico y luego Ortega que dice yo sigue mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo a mí Ortega habla de la circunstancia hoy en día se están olvidando cuando titula explica alguien mira no solamente tú no eres la identidad construida virtual que hay en las redes a través de tu avatar ídolo Avatar la otro que es lo que nos está pasando es decir que estamos empezando a tener por primera vez en la historia está un fenómeno nuevo la circunstancia virtuales están empezando el Barça las circunstancias reales las circunstancias reales no la elige es decir el barrio en el que han nacido el nivel económico de tu padre del colegio en el que te ha educado son circunstancias que te van conformando como persona en parte ya de las circunstancias del otro de la ACA están a nuestro alrededor no las conocemos y encima cada vez menos queremos tenerla en cuenta porque esta sociedad muy narcisista muy ególatra se dura dicen mira las circunstancias son las que componen si quieres realmente tiene una filosofía de vida decente tendrá que entenderlas Isabel de dónde vienen y encima hacer el esfuerzo por entender la circunstancia de los demás yo creo que mucho de los problemas de comprensión social que hoy en día la gente tiene

Voz 18 24:37 Siria solucionando cuando hicieron ese ejercicio

Voz 5 24:39 lección que lo filósofo la han estado haciendo durante toda la historia de la humanidad

Voz 1312 25:08 para construir el pensamiento crítico hablas de dos elementos clave la higiene mental preventiva y el conocimiento de las circunstancias propias e lo que hará en los estabas comentando no me quedo con lo de la higiene mental preventiva muchos padres se preocupan de que los niños hagan un montón de extraescolares que fortalezcan tu bueno pues eso no así su cuerpo su desarrollo físico y no se preocupan de mencionar a pensar sí

Voz 5 25:34 yo lo he titulado así porque creo que es el reto del siglo XXI más importante que hay por delante es Irán en este sistema neoliberal no donde bueno pues todo induce a la acción frente a la reflexión que al lo que está pasando el que eduquemos a la gente Illa vayamos formando en una higiene mental preventiva sería la base para que ellos tuviesen una identidad consolida nada no de lo que hablábamos antes del árbol lo que estoy notando es que hay muy poco tiempo y tampoco hay la percepción real de que los progenitores y los profesores nos damos cuenta de que hay que trabajar esa higiene mental es decir hay que empezar a hacer que a ellos aprenden a pensar por sí mismo y eliminen las ideas tóxicas que van contaminando los sin darnos cuenta cuando empieza a entrar por ejemplo en el mundo de las redes virtuales y esto no se trabajan doce para mí los dos libras que además son el eje del Pilar del pensamiento crítico tanto el primero que ha citado como el de Platón a Batman para mí el eje principal está en que todo aquel que se acerque a a los libros entienda que se puede construir esa higiene mental preventiva hemos han seguido que la higiene física o la salud preventiva funciona que es un paso enorme lleva ya conseguimos análisis simplemente para ver si va todo bien hacemos deporte comemos sano hemos hemos hecho algo muy bueno que en la parte orgánica ahora vamos a empezar a trabajar la la más necesitada que yo creo que es la que está haciendo Bono que los ataques de ansiedad en el orden del día la clase que lo antidepresivo este en como uno de los medicamentos más consumido en el siglo XXI que a ese esa parte mental

Voz 1312 27:04 también estamos ante una industria de The Beatles pues sí Cheste del bienestar del crecimiento es una ley todo este rollo dicen esas esas consignas que yo decía de taza de café no de saldo tu zona de confort de elige tu pasión Atrévete Vive como quieras esa que te que que reflexión te merece ese mundo que que queda estas consignas y que además nos angustia mucho porque cuesta mucho seguirlas porque claro pero son eslóganes no lo de salir de la zona de confort cuando a tus padres ha costado tanto que tenga una zona de confort es paradójico

Voz 5 27:41 sí es una es una de mis peleas dialéctica más importante es decir yo siempre digo hay que construir en la zona de confort no hay que salir de ella porque sino pero claro en una sociedad como tú decía antes del rendimiento donde no solamente en el plano educativo está importando la metodología laboral es decir ya por ejemplo a nivel educativo utilizamos terminología laboral utilizamos estadística que utilizamos objetivos no con lo que te están diciendo un poco que al final la educación está al servicio de formar trabajadores Hinault ciudadanos vale que que esto es una reflexión que conllevaría Varios programa de Radio Sevilla que bueno si le ponemos la educación al servicio del mundo empresarial en el mundo laboral vivamente estamos olvidando lo que significa educar no aunque es algo mucho más holísticas y genérico pero además estamos implementando esta metodología laboral estamos implementando el tiempo de ocio también es decir a la gente en el tiempo de ocio hoy en día profesionalizado su ocio Ivonne la hace poco hablaba con con un amigo porque íbamos a comer a casa de alguien la las tapa que te ponen de cocinero profesional de tren Michelin porque Le dedica un tiempo a la cocina a un nivel de exigencia brutal pero es que luego tengo otros que salen a correr son casi profesionales y se van midiendo sus tiempos y utilizan instrumentos profesionales y así todo decir a estamos haciendo que el rendimiento ya no solamente el plano laboral sino también en el plano personal éste alcanzó nuevas cotas de exigencia que termina agotando nos en todos los actores y ese eslogan es el que hace que sino los reflexionar bien al final lo asimila como un objetivo de vida que es casi imposible de alcanzar

Voz 1312 29:15 pero no había pensado en esto que estás diciendo pero que todos creemos en eso como también caemos en en lo que tú llamas el virus de la falsa esperanza porque tenemos eh ahí se admira a personajes que representan la excepción en como Steve Jobs que mono a la excepción y el horror porque personalmente no creo que nadie quiera ser como como Steve Jobs como ser humano

Voz 5 29:36 no sé qué decirte igual como profesional sí pero

Voz 1312 29:38 o como como personal no sé si es un buen ejemplo para esto esto es de la manera que se o a Amancio Ortega o Zuckerberg el de Facebook se coge cogerá la excepción como modelo

Voz 5 29:52 sí cuando tú coge la excepción en la convierte en norma entonces tienen garantizada una dosis de angustia enorme de ansiedad gigantesca

Voz 1915 30:00 brutal no decir hasta no hace mucho

Voz 5 30:03 lo ídolo nuestras eran gente cercana es decir tú vivías en una antes de que la globalización y de la virtualización del mundo antes de que no interconectadas emo tuviesen un mundo relativamente inmediato a decir no había mediación entre Ci las personas y entonces bueno pop podría Samir al vecino del quinto porque era abogado iba un poquito mejor pero lo conocías estaba allí no podía esa mirar a tu padre cuando la pregunta a la profesión a al niño qué querían ser porquerías en cosa de gente que conocían a su alrededor que es lo que ha sucedido bueno porque ha hecho muy bien el mercado eh ha conseguido que conozcan la vida de las personas de éxito y que te digan que tú puedes conseguirlo y hay un fenómeno histórico que yo creo que esto no ha pasado nunca ya que todo el mundo independientemente de su circunstancia social no mica etc etc creen que pueden llegar a conseguir el éxito social y económico y esto yo creo que no ha pasado nunca es decir hasta hace poco tú sabía que tenía un estatus que si llegabas a un sitio mucho más alto pues era un factor de suerte importante hoy el factor de suerte parece que se está desdeñando porque te están diciendo que mira Amancio Ortega o mira Steve Jobs que en un garaje con con mucho trabajo y esfuerzo teniendo un pequeño do lo ha conseguido en mil esto hay millones de personas en el mundo que hacen esto todo lo di trabajan duro y tal no consigue un éxito social Ny montan esta empresa maravillosa entonces no paro además utilizar como referente social e a la excepción es decir oiga esto es una decepción yo estoy viendo que este mensaje cada vez esta más insertado en en nuestros chavales y la sociedad es decir una preguntas a ellos dicen ellos que os youtuber hace poco hace reprimiendo con con mi hijo decía con youtuber entra en Youtube y me aguanto vídeos han colgado hoy vamos a investigar cuánto se cuelgan podía haber cuánto van a alcanzar la fama y cuando haga realmente el cálculo te das cuenta de que ser en You Tube es una decepción también es una excepción es decir la llamo errando mucha Baeza el motivo por el que hacemos las cosas te han tendremos que factura era grabar vídeo quiera subirlo a You Tube de algo que te encanta porque te gusta independientemente de si tiene aceptación social lo no hizo el objetivo de fondo Twal es simplemente porque el motivo tiene que ser bien seleccionado Hinault llegar a alcanzar a son modelos de éxito que nos ponen como ideal

Voz 1312 32:13 a pesar de todo tú eres una persona optimista ahí

Voz 18 32:15 crees que también el individuo también es también es somos más solidarios ahora que que nunca a pesar de ese hiper individualismo que que también hay que ese fue el tema de todo doctorado autores más de eres más de Rousseau que de Jobs no de bueno

Voz 5 32:30 que yo creo que el ser humano bueno por naturaleza e cuando

Voz 18 32:33 yo cuando en el Telediario iba es que

Voz 5 32:37 hay un alto porcentaje de noticias que de poner los pelos de punta a veces dijo el mundo está mal en la crisis económica es la corrupción la violencia yo siempre hago la misma que los telediarios y los noticieros y la prensa el tienen que abrir con noticias malas porque eso significa que de momento son la excepción y lo noticiable cuando lo normal el que unas persona ayuden a una anciana a cruzar la calle o que todos los días se lleve a Cáritas gente ayudan digital empieza a ser noticia a diario significará que eso se ha convertido en la excepción es decir lo bueno se ha convertido en la excepcional entonces bueno El mundo va bastante bien por lo a mi perspectiva siempre que las noticias malas las negativas sean las que abren los telediarios no creo que el género humano en eso todavía hay hay muchísima bondad hay bastante solidaridad cuando hablas con gente que son viajero no no turistas e sino viajero de verdad gente que se inserta en las poblaciones que pasatiempo que que te dicen que lo más maravilloso de viajar siempre eso las persona que lo desconocido le abren su puerta y le dan su comida y lo ayudan sin saber absolutamente nada

era de de Jon pues te parece que lo dejamos con esa nota optimista ASEM placer José Carlos Ruiz doctor de filosofía contemporánea profesor del Instituto Ángel de Saavedra en Córdoba y autor de El arte de pensar como los grandes filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico en lo encontrará en publicado en la editorial Berenice ha sido un placer el placer ha sido mío

Voz 20 34:50 yo

Voz 1312 39:02 hemos estado este verano visitando el terruño abriendo las puertas portones entrando Juanes en patios meras visitando los campos brillando recogiendo escuchando zambullen Donoso con muchos García que ha sido nuestra guía por esta maravillosa ruta que hemos hecho por esa España que todo el mundo dice la España despoblada la España es poblada pues una España eh con mucha vida Chus y con gente muy luchadora que está ahí partiéndose el pecho por sacarla adelante y además de una forma no de cualquier forma si no siempre pensando en el futuro y en cómo mejorar la la vida del mundo no

Voz 18 39:50 lo buenos días dada la Audiencia agradecido por esta oportunidad que me habéis dado ha de recorrer la piel de toro del lado del terruño del mundo rural de la ecología como

Voz 1257 39:59 tú decías te los oficios del campo que están en peligro de extinción de todas esas iniciativas súper innovadora que muchos muchas valientes están poniendo en marcha como el cultivo de algas tirolina albergues

Voz 18 40:10 si te acuerdas inmediata esas cabañas en los árbol

Voz 1257 40:12 les para promover el turismo de naturaleza idea experiencia los festivales en las piscinas naturales para Samar Cúllar no Marbella y otras muchas experiencias sostenibles esas huertas ecológicas que huelen y saben tan rica y esto es sólo la punta del iceberg el principio de una revolución silenciada de la que cada vez hablaremos más sí a la que no hemos hecho más que asomarnos pero también es un rescate rescate de la memoria de nuestros mayores que tanto han luchado por sacar adelante a sus familias tras la guerra y la posguerra y que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto al mismo tiempo es una apuesta sólida de alcaldes y alcaldesas que no se rinden ante la cifra de de población y luchan por encontrar esas soluciones válidas en el largo afro inversiones que puedan prolongarse en el tiempo y que hagan crecer el número de jóvenes que se quedan su pueblo modernizando los trabajos del campo utilizando la imaginación soñando a lo grande

Voz 18 41:05 que esto es importantísimo currando mucho por supuesto cada día para que las calles de sus pueblos se llenen de niño feliz te oye que has has de esa ya no lengua aunque ha hoy por un poco

Voz 1312 41:15 porque hay que comer pizza menuda parrafada

Voz 18 41:20 ahí es que reafirma lo mucho respira Chuck respira Bengasi vamos a ver cómo sonaban las amaneceres en el campo

Voz 1257 41:35 gol Andreina nos

Voz 33 41:41 los en el se Hosmi Cécile vivito casi que es el que más conoce

Voz 1312 41:45 hemos del verano yo pienso en los exámenes refuerza está estudiando y escuchándolos Renfe J

Voz 18 41:54 ay madre cada uno verdad soy recuerda como el repaso a las abuelas y a los abuelos que son siempre el refiere

Voz 1257 42:00 ante esa sabiduría popular del lugar porque

Voz 18 42:03 aunque no recuerdan bien lo de ahora mismo jamás se olvidan del pasado tú te acuerdas al principio de la germana Ana y encarna Santos de frente del Arco es verdad aprendimos que era pelar la pava es

Voz 34 42:15 no sabe lo que es eso hablar con algún ahora dos horas o a hablar de que por mirando cómo puede que que íbamos a pasar por una anoche no lo mejor lo que pensábamos era hacer sino expresaba pensábamos de casa de que íbamos Abidine que iba a que es donde puedo teníamos viví esa cosa apelan la pava la pareja en hablaban hablaba e insinuó que podías Lamas

Voz 0385 42:39 sí son os podríais quizás Chucho

Voz 34 42:43 El hombre con muchos secretos

Voz 0385 42:45 pero amo necesito ir cosas esas y tocamientos

Voz 18 42:49 de puede lo mismo

Voz 34 42:51 nueve años de relación le ha

Voz 18 42:54 Manon Lescaut esa referencia Lourdes parecía impensable estoy día si algún secreto que

Voz 35 43:00 otro nos contaron no nos dio tiempo de emitirlo en aquel programa pero hoy lo queremos recuperar porque hay leyendas que perviven muchos años

Voz 34 43:09 entre el que creían que había olor en ella tenían galería y salían y entraban tapada de esos quería pero cuánto tiempo detener hay hay pueblo que sea alguien pero eso fue no y viceversa ente es un quede Aaron dinero pero que sea buscado mucha los han con sabor se y en la puerta que hay junto a la casona tanto que en lo que he encontrado una galería Pasalic ellos ser acaban como a los cuero de los animales lo curtido y luego lo tenían pavor soy para zapato y cosa de esa pero lo verdad eran acuñar moneda las metían en el mercado por eso tenía negro sí una congregación era falso claro pero ellos a introducía yacía tenían lingotes de oro dicen que la familia había uno que tenía una habilidad desde el más allá sin la ponían la miraban muy fija los ojos dice ponía en trance que veía el más allá pues ella dijo que sí que hay en la Casona pues que es habían huido se habían llevado algo pero algunos lingote y alguna cosa de oro la habían tenido

Voz 1312 44:25 madre mía que Historia de la Casona y falsificando dinero y la vidente ahí corrobora seis secreto hasta yo me sentaría escuchar esta señoras horas

Voz 1257 44:37 la tarde entera ahí jugando a la Perejil la queja lo que juegan ellas cuando se juntan bueno hemos hecho encaje de bolillos para recuperar ese sonido de los oficios que aceptan perdiendo

Voz 36 44:52 Rice polacos sentirla manga Nagin diré que Sara no lo ha hecho Borriol Andreu aquellos que se dedican a esto como como anti emprendían pues la verdad

Voz 1312 45:13 la agencia de ahí que esto de la CIA

Voz 1257 45:17 claro que viene casi en la sangre de tanto verlo hacer en Acebo era todo esto en la Sierra de Gata también hemos escuchado historias de vida en la que muchas y muchos han podido reconocerse como la de Ignacio Trillo cuando consumó el acuerdo esa también algunas historias personales excepcionales única e insólita como la de Elena que es miembro fundamental de la semilla ese lugar tan especial situado en el monte de Bolonia en Cádiz donde todo es sostenible y ecológico allí además de talleres de yoga cría

Voz 18 45:45 once respetuosa y meditación imparte en curso de ternura por eso el lugar habitante te atrapan enseguida como nos contó Elena enamoras te también no porque ahora tienes dos niñas bueno

Voz 1915 45:56 eso vino después primero me enamoré del proyecto

Voz 18 45:59 soy de la idea

Voz 37 46:01 después me enamoré de side

Voz 1312 46:03 a Roberto que es uno de los fundadores

Voz 12 46:05 pues hacen y a la fundaron tres personas del norte de Italia de Torino son Roberto Cantharellus Laura canta baila su hermana hacia allí lo no ha sido en Nagano Celestin que con este estanques hizo en conmemoración de la obra que falleció hace tres años a la hermana de Roberto una de las fundadoras y entonces quisimos hacer un espacio lleno de vida que recogiera un poco lo que representa para nosotros ella y así surgió este estanque que está en hito lleno de ranas que si nos quedamos un rato en silencio se empieza a escuchar que la novena este es un espacio de meditación no solemos utilizar bueno como lugar de recogimiento celebración también se la rana

Voz 1312 46:52 más de fondo que ver qué maravillas un regalo estar en la ciudad y escuchar estos sonidos a que sí

Voz 1257 46:58 además la vida y la muerte que se tan siempre la que parece que en el terruño Estados como más natural no no no somos tan asépticos e lo vivimos de una manera más sencilla hay más como la vida misma es que el terror niño y siempre llega lo mejor de cada casa para desarrollar esa inquietud de que ABC es el día a día de las grandes urbes no nos deja escuchar en la nada de Santiago fue una sorpresa enorme encontrará una diseñadora llamada Montse su firma Mo o capturar arte en Facebook le ha permitido cumplir su sueño en mitad de la de esa extremeña

Voz 0385 47:32 te lo he sido siempre sean pintando para

Voz 37 47:35 a ustedes au por ejemplo mover muebles

Voz 0385 47:37 es para mí estará terapéutico total necesito es una necesidad que tengo en casa se vuelven un poco los bueno igual que mis complementos eh ya no sólo el taller funciona con placas solares sino que todo todas las telas que se puedan son recicladas ahora por ejemplo se habla mucho de el del algodón orgánico pero claro siempre pienso vale está muy bien pero y las telas que ya están fabricadas entonces yo me dedico más a comprar esos restos retales que nadie compraría porque no te sirven para nada pero como yo no hago nunca ningún bolso igual a mí me viene genial pensando un poco en el planeta no tienes claro que quiere seguir

Voz 1312 48:19 mundo rural por su puesto

Voz 0385 48:22 a ser nunca más volverá a vivir conectada Gesa Endesa con las placas solares se vive muy bien

Voz 18 48:27 bien

Voz 1312 48:28 claro es que a todos nos gustaría ser autosuficientes ojalá que va ya sin agua

Voz 1257 48:32 estaría o coger carretera y manta librarnos de las facturas como le pasó a Jacqueline eso call on que llevan meses viajando sin rumbo en busca del contacto con la natural

Voz 10 48:42 qué tal

Voz 1481 48:45 exacto actores es todo lo que hacía en Inglaterra hasta que mi novio y yo decidimos parar dejarlo todo atrás y buscar experiencias que nos llenaran de verdad como personas salir del capitalismo aunque sea sólo por un tiempo sentirnos bien de voz

Voz 18 49:01 drogado muchos guiris en nuestro deambulaba de verdad que te has encontrado gente muy variopinta

Voz 1312 49:06 ahí de ido muchos países mas llegar

Voz 18 49:08 a preguntas así por gente que todo el mundo te manda al guiri claro en tan mal como la francesa de Cannes Laura que estudia Comunicación Audiovisual en París

Voz 1257 49:18 el eslovaco Matheus esto

Voz 18 49:21 sí aquí sobre todo para para descubrir

Voz 38 49:24 el nuevo lugar y descubren el trabajo de la tierra la ciudad no no me gusta mucho y entonces quería descubrir un lugar natural donde trabajaba la tierra trabajar por un lado los animales me gusta es por qué

Voz 5 49:46 lo prestado Juan Cruz

Voz 33 49:49 está colocar la coda era tú ya eres Joan a Ana o cero cero

Voz 1312 50:01 lo más simpático es que en general es extranjeros España parece un topicazo esto pero es verdad

Voz 18 50:08 porque lo diga bueno también

Voz 1257 50:11 era allí coincidimos con Michael un académico de Oxford dedicado a la música antigua que se ha venido a cuidar a sus burritas gallina en su pequeño huerto mientras intenta devolver a la finca el trazado original no presentó a su burra y esto es lo que pasó mientras le daba zanahoria

Voz 9 50:38 Caritas está está estamos

Voz 18 50:46 en la tierra de Platero y se quiere comer ahora la grabador

Voz 1312 50:52 el peligro ha de comer pero Margarita como como como como pasta

Voz 18 51:01 más eh a las ofrenda ante el sonido verdad

Voz 1257 51:04 acostumbrados a a pararnos a escuchar todo lo que pasa ahí fuera parece que en el campo no hay ningún sonido es todo lo contrario estas super habitado por cierto no sólo de Neo rurales y de guiris vive el terruño también los habitantes autóctonos en la manta a la cabeza y emprenden se quedan en su pueblo como Anabel vizcaíno agregó

Voz 18 51:23 soltó a tractoristas que no

Voz 0385 51:25 tiene sueños pequeña me imagino una revolución una revolución toda en el que nos hagamos líderes de la ciudad tecnología de los recursos nuevos que tengamos derecho a prima que tenemos y que mandamos al exterior que no podremos de ella y hagamos meta tejido con la Aldana de Merino que impresionante alejada naderías de Merinos caía en Extremadura y que la exportamos que haya empresas para fabricar esas lana que poner más están Brandon dando muchísima muchísima siguiera hacer con esas llegó es que hay un montón de recurso yo quiero ver creatividad yo quiero ver ingenio yo quiero ver gente luchadora yo tengo esperanza de otra vez

Voz 18 52:07 la alcaldesa de aquí a unos años de fuerza tiene que quemaron ya que ternura hay que alegría de vivir