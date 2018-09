A Vivir Que Son Dos Días (01/09/2018 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1275 00:10 es mediodía las once en Canarias la candidatura de Lula da Silva la presidencia de Brasil ha sido anulada esta madrugada por el Tribunal Electoral del país según los sondeos es favorito para ganar las elecciones de octubre pero no va a poder participar al estar condenado por corrupción José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:25 decisión del Tribunal Superior por seis votos frente a uno frustra la aspiración del expresidente Lula da Silva de volver a ocupar la jefatura del Estado brasileño desde la cárcel donde se encuentra desde abril acusado por corrupción hasta ahora como decías los sondeos le daban como ganador con un cuarenta por ciento de intención de voto en las elecciones de octubre su ausencia devuelve al país al incertidumbre porque según los mismos institutos demoscópicos el ganador potencial sería ahora el ultraderechista Jair bolso negro no es tal

Voz 2 00:53 Kiko la dictadura militar que gobernó Brasil

Voz 1108 00:56 desde la década de los sesenta a los ochenta el partido los trabajadores rechaza la decisión arbitraria hay basada en la mentira dice pero Se da la circunstancia de que la ley en la que se apoya denominada Ficha Limpia fue promulgada por el propio

Voz 1275 01:08 Lula de la información internacional es noticia la reacción de la Organización para la Liberación de Palestina sobre la decisión de Estados Unidos de suprimir los fondos a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos el organismo ha rechazado la medida Patiño

Voz 1108 01:21 la decisión limita en efecto la capacidad de actuación de la agencia de la ONU de proveer de servicios a los millones de refugiados palestinos así lo ha destacado eh su portavoz Chris guiones

Voz 3 01:31 desde Ammán en Jordania

Voz 4 01:34 es que ustedes

Voz 1108 01:38 además ha señalado que el secretario general de Naciones Unidas ha pedido al resto de países que compense la ausencia de fondos estadounidenses una petición también formulada por la OLP mientras Hamás más radical considera que la administración Trump se convierte así en un enemigo de los palestinos por cierto que otra misión de Naciones Unidas Almudena en este caso en Nicaragua ha sido expulsada por el Ejecutivo Daniel Ortega tras haber emitido un duro informe en el que señala al Estado como responsable de violaciones de los derechos humanos de vueltas

Voz 1275 02:05 España dimite Lluís Pasqual como director del Teatro Lliure su renuncia llega después de que una joven actriz le acusase a través de las redes sociales

Voz 1922 02:12 a ridiculizar la durante los años Barcelona Susana Ruiz Lluís Pascual ha comunicado su dimisión a través de una carta al Patronato del teatro según ha confirmado el Ayuntamiento de Barcelona una de las administraciones que lo integran en un comunicado el consistorio lamenta la decisión de Lluís Pasqual a través de Twitter la alcaldesa Ada Colau le agradece la tarea realiza habla al frente del Nigrán y lo califica de un imprescindible aquí en Barcelona llamará reconocerá siempre la dimisión llega tras la polémica que a principios de verano puso a Pasqual bajo sospecha después de que un colectivo de mujeres profesionales en el ámbito de la cultura exigieran su cese por sus maneras despótica de malos tratos en el texto el colectivo sostenía que el director del Teatro asegura dispensaba un trato vejatorio de manera sistemática a los empleados en paralelo un centenar de personalidades del mundo del teatro firmaron un contra manifiesto en apoyo a Lluís Puig

Voz 1275 03:05 cuando los retrasos judiciales en la Audiencia Nacional se han traducido en una condena mínima para un hombre que abusó sexualmente de dos niñas pequeñas hace ahora más de una década la causa arrancó en dos mil diez no llegó a juicio hasta este verano información de Alberto Pozas

Voz 0055 03:18 los abusos tuvieron lugar en dos mil seis cuando el acusado su familia y sus amigos fueron a pasar la Semana Santa a su Argelia natal allí este argelino residente en las Islas Baleares abusó de las dos niñas una de ellas su sobrina con la excusa de ir a ver las estrellas darse masajes el caso no llegó a manos de la justicia hasta cuatro años después cuando la madre de una de las víctimas descubrió el relato de los abusos en el diario de su hija y el acusado no se ha sentado en el banquillo hasta este verano ocho años después de la apertura de la causa

Voz 5 03:45 escalera pedía nueve años de cárcel y la Audiencia Nacional

Voz 0055 03:47 la condena en tres de las más bajas que contempla el Código Penal para estos delitos de abusos compenetración lo hace aplicando una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas la sentencia que todavía no es firme explica que la causa no era complicada y que nada justifica este retraso de ocho años por parte del juzgado tres de la Audiencia Nacional en investigar el caso

Voz 1275 04:06 vamos ya con la información del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 6 04:09 qué tal buenas tardes a punto de comenzar la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España enviado especial de la Cadena SER Borja Cuadrado buenos días

Voz 1047 04:15 qué tal buenos días ya en marcha la octava etapa de la Vuelta Ciclista España estamos en la salida neutralizada en las doce y diez va a comenzar de forma oficial una jornada de cinco kilómetros que parte de aquí de Linares en territorio jiennense final en Almadén en Ciudad Real después de bastantes kilómetros por suelo cordobés una llegada que según los decían los ciclistas en línea de salida favorecerá a corredores como Peter Sagan o el propio Alejandro Valverde que ayer ascendió a la segunda posición después de bonificar en la línea de meta de Pozo Alcón recordemos es segundo El murciano a cuarenta y siete segundos del líder de la prueba el francés Groupama budismo la

Voz 6 04:54 gracias Borja y hoy se disputan dos partidos la tercera jornada de la Liga a las seis y media Celta Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto Real Madrid Leganés toda la actualidad deportiva desde las tres en Cannes

Voz 1275 07:11 hay que rápido sea pasado el verano del último sábado que tenemos con nosotros

Voz 5 07:17 el placer de de de compartir este tiempo de radio con el autor de qué me estás cantando memoria de un siglo de canciones

Voz 1490 07:24 si hoy Fidel Moreno

Voz 5 07:26 va a atraer una serie de canciones que nos van a hacer reflexionar sobre mensajes evidentes que contienen eh canciones muy a menudo pasan desapercibidos pero en los carta

Voz 1 07:38 aquí el tema de hoy Fidel Moreno buenos días

Voz 2 07:42 pues el tema de hoy pues nada buenos días a todos en principio nada yo creo que hablemos del trabajo no

Voz 1275 07:48 el en serio uno de septiembre vamos a hablar del trabajo

Voz 2 07:51 mira que te está pensando el mal empezamos el verano hablando del amor por seguir siendo tópicos hoy uno de septiembre toca hablar del trabajo fíjate cuántos españoles y españolas estarán ahora pensando en volver al trabajo o mucho peor en seguir trabajando o mucho peor aún es seguir sin trabajar no

Voz 14 08:18 ayer vio ese la releerlo

Voz 2 08:22 sí la misma una canción sobre un poema de Nicolás Guillén con música de Sergio cero Un musicólogo argentino y este fue el sencillo con el que promocionaron el doble disco que grabó en mil novecientos setenta y seis Ana Belén

Voz 1 08:33 en Cuba no el que se tituló La Paloma del vuelo popular no fíjate que me matan sino trabajo

Voz 14 08:44 siempre

Voz 2 08:49 fíjate en una canción que sin duda estribillo retrata muy bien no el castigo que subyacen el trabajo ella en el trabajo también si efectivamente una manera musical de volver sobre esta maldición bíblica de ganará el pan con el sudor de tu frente nuevo sino pues si te morirá de hambre no hay escapatoria posible es si si si no era desde luego no hay huir es verdad fíjate que ese chantaje el chantaje de aquel que no trabaja no come lleva determinando al ser humano desde hace miles de año no lo amenazado el hambre ha escrito la historia de la humanidad al menos si nos tomamos en serio a la Santa Biblia desde que se puso de paraíso

Voz 1275 09:24 pero tengo entendido además que la palabra trabajo viene de tortura

Voz 2 09:27 pues sí mira el origen etimológico del término trabajo viene el del Paris y un latino que era como un potro de tortura de tres pies donde el reo recibía su martirio no madre mía

Voz 1275 09:41 Nos gusta nuestro trabajo que décimos para no dar la impresión de que nos tortura en ese en ese potro no vale vale decir en vez de voy a trabajar voy a currar con

Voz 2 09:49 como sinónimo tampoco tampoco hay escapatoria era porque si el trabajo y tortura de Divan y su sinónimo Curro currar procede de Curbelo en caló significa castigo condena hay también paliza no que agarrar por favor

Voz 5 10:06 me siento fatal mira si atendemos a la etimología

Voz 2 10:09 claro que eso del trabajo no es esa oportunidad de realización personal que una y otra vez nos venden no eso de que el trabajo dignifica al hombre de que el trabajo es nuestra vocación y nuestro destino y que sólo a través del trabajo podemos realizar los como persona

Voz 5 10:23 pero hay muchos que lo piensan así no muy dicen que trabaja en lo que te ha sido en esta sí por ejemplo

Voz 2 10:28 la Rafael en la canción del trabajo un tema que incorporó a su repertorio en mil novecientos sesenta y seis y que además no ha dejado de acompañarlo en directo desde entonces pues mira esa canción es curioso porque se trata de una adaptación de Word aún no hay un estándar de jazz de Nat haberle al que en mil novecientos sesenta Óscar Brown Jr puso letra con la historia era la historia de un condenado a trabajos forzados en condenado que mientras tritura piedras en la cadena de presos recuerda su historia de pobreza hambre robo y crimen no

Voz 1275 10:56 pero oye esto es una canción protesta no bueno

Voz 2 10:59 en el original en inglés sí pero la adaptación que canta Raphael sufre una traducción que elimina un poco las aristas conflictivas Ibon aparece al principio que va a ser una crítica a la esclavitud del trabajo pero enseguida se convierte en una alabanza al trabajo no el trabajo se convierte en una grata compañía no como la del amigo más fiel mira escucha escucha

Voz 1 11:28 lo mismo una condena que ninguno le acompaña hola pediré que él no el hombre su piel ella

Voz 15 12:16 qué

Voz 16 12:20 a qué Rafael apela a trabajar

Voz 1275 12:23 además con la fe del que ha de triunfar esas ayudas

Voz 2 12:27 sí dice concretamente trabajar con nieve y con frío y con la fe del que ha de triunfar no que lo canta mediados de los sesenta y cuándo será toda esa explosión de canciones protesta no hoy cuando la vecina Francia pues bueno uno de los mandamientos situación estas ese momento era no trabajen nunca no no trabajar equivalía a este ideario éxito accionista a tener una vida intensa fuera de las rutinas establecidas no

Voz 5 12:52 derecho a la pereza no de Paul Lafarge y también el movimiento hippie e ponía en crisis la maldición bíblica de tener que ganarse el pan con el sur de la frente por qué no lo vean así no lo vean igual

Voz 2 13:02 ante los comunistas y los anarquistas que maldecía la explotación y la alienación en que el trabajo significaba no mira ahora mismo te pones a pensar el rastro que deja al trabajo en las canciones y te das cuenta que la canción protesta principalmente se ha revuelto contra explotación laboral y contra el desigual reparto toda la riqueza no fíjate canciones como la de Te recuerdo Amanda que al final es un accidente laboral no la del compadre Juan Miguel de Alfredo cita Rosa la de la paloma de la paz de Chicho Sánchez Ferlosio la de la planta catorce Víctor Manuel no pero bueno esto Rafael como hemos escuchado le da igual Ny bohemia hippie ni Flower Power derecho a la pereza es lo que dice que hay que ir al tajo que es en nuestro destino más personal porque como repiten el estribillo el trabajo nace con la persona es una condena ineludible Iker otra cosa pues bueno puede perder el tiempo

Voz 1275 13:52 Pero Fidel habrá que distinguir entre los buenos y los malos trabajos no por lo menos

Voz 2 13:56 bueno claro claro yo creo que bueno que criticar el sistema laboral no significa estar en contra del esfuerzo y la dedicación y de ser productivo de hacer cosa no sea yo en realidad de lo que estoy en contra es de la obligación de trabajar para ganarte la vida no de Ossa de que la existencia esté ligada al trabajo de ese chantaje de aquel que no trabaja no come ahí de esa amenaza no la amenaza de alambre al final no que nos obliga a aceptar trabajó miserable no

Voz 5 14:25 bueno no yo creo que en parte no te entiendo entonces cuál sería el al cuál sería la alternativa la creía

Voz 2 14:30 que no me lo iba a preguntar nunca yo

Voz 5 14:32 creo que me haga es hombre agregó que en fin que se trataría

Voz 2 14:35 simplemente de garantizar la asistencia mediante una renta básica universal

Voz 1275 14:39 pues mire hemos hablado esta mañana ya hemos tocado de da así un poco de pasada el tema cuando hablábamos de la pobreza infantil la vuelta al cole no la renta básica el sueldo del rico y del mendigo

Voz 2 14:50 sí porque mira es una paga de vida a todo no una paga que garantice los derechos básicos no se trata de garantizar la asistencia se trabaje o no se trabaje no

Voz 5 15:00 sobre todo cuando no hay trabajo para todos

Voz 1275 15:02 hay ya hay subsidios para aquellos que pierden su trabajo

Voz 2 15:06 sí pero es que no se trata como en el caso del subsidio del paro de un subsidio condicionado o no el problema de los subsidios condicionado es que se convierte en una trampa no soy un desempleado percibe un subsidio que pierde con un nuevo empleo un nuevo empleo cuyo sueldo dada la precariedad del mercado laboral pues puede ser similar a lo percibido por no trabajar pues es probable que prefiera seguir en el paro la pobreza en estos casos se vuelve pues una trampa de la que es difícil salir no renuncia a la oportunidad de trabajar para no perder el subsidio de forma que nunca sales de la pobreza te quedas viviendo de tumbado y con complejo encima de culpa pensando en que tienes que trabajar que sin hacer gran cosa en fin que no hace gran cosa por remediarlo pero en fin un complejo de culpa espantoso no

Voz 1 16:19 me atrapa

Voz 2 17:04 duro una canción cubana del año cincuenta de Joselito Fernández el cantante y compositor que fue el autor de la música de Guantanamera precisamente no puso música a los versos de José Martí en mil novecientos veintiocho se hizo muy famoso por esa canción no elegido esta que se llama de tumbado porque yo creo que retrata muy bien ese complejo de culpa que nos asalta cuando no estamos trabajando no o cuando recibimos el subsidio de paro no yo creo que que la renta básica Nos liberaría de esta trampa de la pobreza no de esta trampa llenas de complejos de culpa de picaresca para no perder el subsidio no la renta básica como es de por vida ahí es universal porque todo el mundo la necesitó no la recibe pues bueno yo creo que nos permitiría de paso acabar con esa maraña de prestaciones que concede el Estado y utilizan de manera partidista

Voz 1275 17:48 a ver ahora quién se pregunte Fidel que se consigue realmente con que todo el mundo tenga una renta básica aparece una pregunta

Voz 5 17:53 no Hay de Perogrullo no bueno en la pregunta que qué es

Voz 2 17:57 la mental no pues yo creo que fíjate que se produce un salto evolutivo la aplicación de una renta básica serviría para fortalecer la libertad del individuo no IATA para cambiar también esa manera tan mezquina y cobarde que tenemos de pensar y de sentir no fíjate que Eric fueron hablaba de este exalto psicológico que implicaría una renta básica garantizada no él decía que viví amo que vivimos preso de una psicología de escasez el conformada por ese miedo a morir de hambre que amenaza a todo aquel que no está dispuesto a aceptar las condiciones de trabajo con una renta básica podríamos pasar de esta psicología de escasez a una psicología de abundancia que no haría mucho más libre no pase lo que pase tú sabes que no te vas a morir de hambre que no va a tener que mendigar que tu existencia no está amenazada y aunque pierdas el trabajo o fracasen negocio tiene ahí esas Renta Básica no fíjate que se habla mucho de democracia pero la mayoría de las persona vive en su lugar de trabajo una dictadura no pueden no pueden decirle a su jefe lo que piensan por miedo a ser despedido y Carell la indigencia no la psicología de la escasez de este mundo dominado por la ley de aquel que no trabaja no come nos hace ser cobarde no

Voz 1275 19:06 sobre todo además después de la crisis que nos atornillados e iconos ha metido el miedo en el cuerpo de este este miedo este terror que tu dices no que que yate como Yves tú mismo pensando no quiero caer en la marginalidad que han caído muchos como yo

Voz 5 19:18 pero en en tiempos de de la crisis no hablemos

Voz 1275 19:21 esto muy de cerca muy crudo no oye ibérico

Voz 1490 19:23 from como como perfila como

Voz 1275 19:26 cómo sería esa psicología de la abundancia según

Voz 2 19:29 bueno él decía que si la psicología de escasez produce ansiedad envidia llegó así lo decía el erotismo no

Voz 3 19:35 el autismo bueno pues centrar en uno

Voz 2 19:38 a este miedo a la competencia este este tal bueno él hablaba de que la psicología de la abundancia no haría más libres porque produciría iniciativa fe la vida solidaridad no yo creo que en realidad la gran mayoría nos beneficie una renta básica

Voz 1275 19:54 pero yo recuerdo por ejemplo una noticia que en Suiza hace poco en no sé si hace dos años se votó en referéndum a adoptar si se adoptaba una renta básica y casi un ochenta por ciento de los votantes lo hizo en contra que es flipante entonces

Voz 2 20:09 bueno fíjate que era además una renta básica que se concretaba claro ahí es Suiza muy fácil proponer un referéndum no entonces se propuso un referéndum la renta básica se concretaba en dos mil doscientos cincuenta euros mensuales para todos los adultos residentes y unos seiscientos euros para los menores de dieciocho años no allí en Suiza que un país en fin que tiene una economía mucho más boyante que la nuestra no fíjate que el setenta y siete por ciento creo recordar votó en contra asustado con la idea de que el país se iba a arruinar no claro como explicaba story from porque también lo explicaba no decía que el impedimento más difícil para establecer una renta básica no era tanto cuestiones económicas sino una resistencia psicológica no una resistencia determinada por nuestra historia de escasez no en la ley de que el que no trabaja no come dentro de nuestra mente que va a ser sin duda muy difícil de superar no es fíjate que cuando hablas de esto la gente se pone nerviosísima no se ponen el nerviosismo porque una resistencia psicológica formada durante milenios no pero bueno yo creo que aunque la inercia mentales sean difíciles de vencer yo creo que la idea de una renta básica cada vez tiene más adeptos no Duque

Voz 1275 21:18 pues que si porque yo no lo había pensado cómo cómo lo formulas tú pero ahora me estás como abriendo la

Voz 5 21:24 abriendo me has abren de la existencia podría venir por ahí yo creo

Voz 2 21:31 que cada vez hay más adeptos porque además los que empezamos a hablar de esto hace quince años la gente se llevaba las manos a la cabeza cuando en el Parlamento si hubo propina ve en el dos mil siete sino recuerdo mal bueno allí te recuerdo un un diputado del PNV que dijo que aquello era una idea diabólica no luego fue muy criticado porque el otro otro su Izquierda Unida y Esquerra Republicana se decía que es un partido de izquierda no lo podía proponer no pero mira yo creo que que esto cómo ha cambiado la manera de productiva el sistema laboral y cuando vemos que no hay trabajo para todos de pronto nos damos cuenta que una sociedad tiene que garantizar la vida de su ciudadano la renta básica podría ser una forma de actualizar ese pacto social que ha entrado en crisis no la crisis principalmente fue un pacto de falta de confianza hacia el sistema no yo sé que la primera vez que se escucha parece una locura pero bueno como hace un siglo resultaba una locura plantear el voto universal o el voto femenino no había nadie se sorprende de que las mujeres que todo el mundo sea pobre o rico pueda votar no el mundo Oltra cambia mucho va a seguir cambiando con la mecanización con la desregulación neoliberal así que yo creo que hay que ir pensando en alternativas no para que el cambio laboral cobró nos beneficia a todos

Voz 1275 22:44 fíjate que hay quien dice que que

Voz 5 22:46 el problema son las renta básica es que la gente no querría trabajar en cambio los subsidios pues bueno te ayuda pasa les temporadita claro yo creo que que el que

Voz 2 22:57 no querer trabajar no es real a todos nos gusta trabajar ahora en qué condiciones no claro bueno de la renta básica es que también permitiría una desregulación del mercado laboral es decir No somos mercancía sujeta a la oferta y la demanda en determinados trabajos que nadie quiere hacer poco sufrirán una presión grande para que ese mecanismo bien Oriente pagarán con mucho más dinero pero ya no habrá ese chantaje de otra baja o te mueres de

Voz 1275 23:22 que ahora que hablabas de la situación laboral no el otro día un amigo me decía que el problema hoy es el trabajo sino los trabajos en plural

Voz 2 23:29 claro porque la idea de un trabajo para toda la vida ya no existe no con la precariedad tan tremenda que hay hoy pues no puede sobrevivir con sólo trabajo necesita fario no de hecho ya no se habla de trabajo sino de empleo emplean para una cosa cuando la cosa termina te las no hay aquí medias tintas no como el miedo a caer en la indigencia muy grande pues al final uno acaba aceptando todos los pequeños trabajos que lo ofrece aunque las condiciones sea miserable o este sobrecargado de trabajo no puede permitirse el lujo de decir que no a un trabajo

Voz 1275 24:00 para que los oyentes se hicieran una idea a día de hoy cuánto dinero al mes recibiría una persona como renta básica en un país como España

Voz 2 24:07 bueno claro como hemos hablado de Suiza

Voz 5 24:10 claro ahora pensaba unos mil doscientos cincuenta euros pero hay muchas formas de

Voz 2 24:15 medirlo no sí lo hacemos si lo hacemos teniendo en cuenta el umbral de la pobreza serían unos seiscientos euros mensuales por adulto y la mitad para los menores no en España llevamos tres décadas con un veinte por ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza y una renta básica es en realidad un límite el empobrecimiento no no impide el enriquecimiento individual el capitalismo está garantizado seguirá no es decir la gente se puede enriquecer no pero simplemente se trata de garantizar por derecho a la asistencia no poner así un límite al empobrecimiento no

Voz 5 24:48 si económicamente es viable Fidel bueno pues es una decisión política no

Voz 2 24:53 ya hemos visto cómo en tiempos de crisis han salvado a los Franco con dinero de todos los contribuyentes no sería cuestión de que los ricos pagarán a Hacienda que oir una redistribución de la riqueza pero no como lleva sucediendo tres década de abajo arriba sino de arriba abajo no como tiene que ser no nadie rica de cero osea que los ricos tienen una responsabilidad social no también es una manera de asegurar el consumo porque claro una renta básica aseguraría un nivel de gasto constante que le vendría muy bien al capitalismo no yo no digo que esto se para fea pero sería una reforma que no haría más libres menos cobardes que combatirá la desigualdad no haría más felices como sociedad a las sociedades menos desiguales son las más felices no

Voz 1275 25:34 bueno esto a quiénes iban a poner canciones que estamos aquí hablando de de ahí que está muy bien eh hablar de leer siempre se habla poco de este tema se debería hablar más pero mientras llega o no la Renta Básica ponnos alguna canción nombre que animó un poquito a los oyentes a esa vuelta al trabajo de del lunes que que lo tienen ahí esa vuelta de trabajo aquí en la SER recuerdo eh a partir por la mañana ya Hay más estrenando programas nuevos en de madrugada y con Pepa Bueno con todos los compañeros que se que se incorporan a la programación de la SER

Voz 2 26:05 mira pues pues para los oyentes no que el lunes tengan que madrugar tengo una canción de Chicho Sánchez Ferlosio que invita con alegría a la desobediencia no que plantea vale a mí me encanta la canción porque plantea un poco ir más allá de la resistencias mentales no de esas programaciones mentales que por ejemplo no hacen levantarnos todos los días de la cama no intuición y por qué no está una canción de la que ellos siempre me acuerdo cuando tengo que madrugar

Voz 8 26:28 una segunda voy no me levanto yo tengo sábanas y mantas buena almohada de colchón tengo tabaco y sería bueno hay una fila acción ya aquí en la cama ella a la clara conclusión de que pase lo que más eleva a cerca ya de me ya entraré en mi habitación mi mujer y mi cuñado Jimmy ah yo y mi suegra con esta cría

Voz 2 27:05 sí

Voz 8 27:05 mi confirma pitas cada repito no hablando por reclamar no siento molestia alguna mita mojó desazón ha despertado mi sentido de digerir bien la pesadillas no sé pero aquí estoy en la gloria yo ahí no mi mujer me amor con paciencia hay contamos mi suegra más duramente hija desapareció bajón de todos le tras lo dejamos todo me arrellanarse dijeron déjame posible que hoy no me dijeron que ven

Voz 2 28:04 la matraca se maravillosa maravillosa al final acaba diciendo que bueno que todo el mundo tiene una prisa por actuar en estos tiempo que levantarse Se lo puede exaltar uno hundía no no la verdad es que el gran Chicho Sánchez Ferlosio yo no la fíjate que que bueno que fue uno de los padres del del de la canción protesta y la canción de autor de España pero bueno como iba siempre un poco a su bola ahí pasaba de grabar pues ha dejado un rastro más errático que que gente como poco Ibáñez Ramón no pero con grandes canciones como esta que grabó en mil novecientos setenta y ocho y que sigue desde luego teniendo vigencia no yo creo que esta canción tendríais que ponerla aquí en la SER

Voz 5 28:42 delito a los compañeros varias veces entre las siete

Voz 2 28:44 m de las ocho compañeros de haber querer

Voz 5 28:47 el les invita a que pongan el el lunes

Voz 1275 28:49 cuando vuelvan a a al tajo

Voz 5 28:52 si Fidel ya tenemos que tenemos que

Voz 1275 28:55 despedirnos de verdad que ha sido ha sido un placer

Voz 5 28:58 ver eh coincidir en el en el programa Hay

Voz 1275 29:02 escucharte como nos pones las canciones porque viene a poner canciones pero siempre con mensajes siempre

Voz 2 29:09 vengo a poner canciones para escucharlas a escuchar

Voz 1275 29:11 las para luego comentar las que es no hay cosa más bonita y luego también canciones que nos definen KAZ canciones que dice mucho de nosotros que nos unen porque ahí luego en los has descubierto cosas que yo creo que a los oyentes como a mí nos han hecho disfrutar mucho canciones que todos conocemos espero que bueno que nos volvamos a ver a ver y coincidir prontito no

Voz 2 29:31 sí será sin duda un placer yo me lo he pasado también estupendamente aquí contigo este verano

Voz 5 29:36 Nos dejas una canción de despedida

Voz 2 29:38 no me quiero despedir con una de Peret no de Peret que yo creo que fue la última gran canción de Pérez que grabó con el grupo Yerbabuena que es un grupo de venezolano ahí de cubano afincado en Nueva York y que bueno una canción de dos mil cinco

Voz 3 29:51 sí yo creo la canción se llama el voto

Voz 2 29:53 Brito no y es una mezcla de de de una canción de Yerbabuena con la canción saboreando de Peret no y bueno yo creo que expresa bien ese deseo de continuar el viaje marcharse lejos no para seguir saboreando la vida no un deseo muy común para el trabajador común no y una canción muy Room bossa ideal para despedirse bailando me ha sido una

Voz 1275 30:12 a la revista venga si hubo hace igualmente Fidel hombre desagracia

Voz 17 30:35 creo

Voz 8 30:38 no

Voz 18 31:44 aquello me unos quieren había más demanda flores pero día en que ello no ha durado que nadie Men and the floor hay que me traigan y bueno

Voz 17 31:57 eh loco dos son

Voz 1 32:00 eh

Voz 29 35:56 claro que a mí me Bari no sin Épona iguana pica no

Voz 1275 36:18 pues llega el momento de recibir el último Consejo de sabios en este a vivir del verano ya saben nuestros abuelos y nuestros niños que dan respuesta a las grandes preguntas que plantean algunos temas de la vida la actualidad cada uno desde su punto de vista un punto de vista muy interesante al principio y al final de la vida como siempre en este con Sergio en Consejo de Sabios el maestro de ceremonias es Enric Sánchez qué tal

Voz 3 36:44 qué tal buenos días oye has ideas estaba pensando que esta canción que está sonando ya nunca será igual los a cuando la opa cuando las escuche ya siempre me llevará este ver

Voz 5 36:51 claro que a este programa pues me gusta que que asocie es un recuerdo espero que feliz muy feliz muy feliz pero que si oye que nos traes hoy en este último consejo de sabios

Voz 1275 37:02 la semana pasada conocimos aquí en directo

Voz 1490 37:05 bueno hay que el rechace lo eclipsó todo lo lo llenó todo María Matilde

Voz 5 37:09 sí hay Ighalo y a los niños que

Voz 1275 37:12 normalmente suelen acompañarnos en este consejo de sabios

Voz 3 37:14 el está Mishima los tuvimos aquí en directo como dices tú María Matilde eclipsa todo lo llena todo porque lo llena todo es una persona que lleva a espacios pero hoy vamos a hablar de el paro de la tele de los padres de los hijos

Voz 1275 37:35 mira que venimos de hablar de la renta universal

Voz 3 37:38 sí eso estaba hablando si ahora vamos a hablar del paro por dónde empezamos preparo mismo pues se vamos a dar por el paro mira un tema que afecta a más de tres millones de españoles del que hemos querido saber la opinión de nuestros sabios empezamos con los no

Voz 1490 37:49 no no me gusta porque pues pues que no porque la gente se queda en paro y pues pues a lo mejor no tienen dinero para pagarse la casa hay pues a lo mejor si tienen que ir y no tendrían casi todos

Voz 3 38:02 a los niños evidentemente el paro no les gusta no les gustan Ariel no haremos tan declara además supongo que que

Voz 1275 38:06 esa alguno de ellos lo ha vivido de cerca

Voz 3 38:09 esos padres de familia esos tíos no lo han podido ver y ver que es un drama pero lo bueno es que los niños rápidamente buscan soluciones

Voz 1490 38:17 yo haría una empresa medicina ya hacía además cobraría es animales

Voz 5 38:21 perfecto me parece una forma de matar dos pájaros de un tiro claro no sé si es una buena metáfora una buena expresión para hablar de la empresa que cubre a lo están en paro no creo que no es todo no

Voz 3 38:31 a no claro animales íbamos trabajo a mí como idea me parece maravillosa pero aún podría ir a mejor atención a la nueva propuesta

Voz 1490 38:39 ya haría un ente Study

Voz 5 38:42 claro es que como como emprendedores no tienen me tienen igual han habido han empezado ahí con la idea de han ido afinando la afinando dolor ya que va

Voz 3 38:52 han a solucionar el problema de los adultos por lo menos que vaya en beneficio de los niños no una recompensa la nuestro chuches claro se acaban las noches no los los los estuches de Grecia Londro Mariano Mariano Rajoy exacto bueno mucho más en serio se lo han tomado nuestros mayores le preguntamos a Matilde nos enseña algo que no sabíamos que antes se cotizaba lobby el paro no me aceptaron

Voz 30 39:12 dos trabajando nos bueno quién cómo funciona hora a mí no me afecta porque yo he trabajado mucho yo trabajé en trenes de ayer en el año cuarenta y tres yo sin embargo la idea es decir una cosa que no lo vas a ver yo cotice el SOVI a que no es AVE mega canta cosas de enseñó el SOVI era un seguro que había que cotizar mil ochocientos días el SOVI Seguro Obligatorio de vejez invalidez pero fueron tan canallas no se erosiona uno que mandaran no lo que no mandará él que murió mi marido y me quitan ni tensión pues que no podía cobrar dos pensiones

Voz 1490 39:48 yo no podría idea tú conoces el son

Voz 3 39:51 no no no no pero bueno María Matilde

Voz 1275 39:54 tiene a bien siempre ilustrarnos enseñarnos cosas no de hecho nos ha enseñado muchas cosas en esta sección

Voz 3 39:59 pese más con qué tema continuamos Enric pues mira esta semana he querido hablar con ellos también de la televisión muy de nuestra bueno no sé si iba a decir nuestra competencia bueno haya nos complementamos no lo sé unos unos la vieron llegar creo que otros la van a ver irse al menos tal y como la conocemos tú eres de Tele eres más de radio tú que yo más de radio Duero lentamente vamos tú eres tienes pinta de ser la de las que podrían no tener tele en casa incluso de hecho mira me ha estropeado el mando no puede tener la que les por cable no tengo tele has dicho por Juan planteando pero no puedo poner bueno pues he comenzado hablando con con Matilde

Voz 30 40:44 no es que ha no le queda tiempo para ver la tele porque hace muchas cosas tampoco tengo tiempo me sacan por la mañana me bajan el suben tenía cama me sacan me bueno Bazán moverme lo bueno que tengo en las a Ana dado que está aquí el día que me sube ante me ponen yo veo el lema ni eh

Voz 1275 41:05 si es que a él está clarísimo que elevó erial

Voz 3 41:08 me gusta mucho Telemadrid lo dicho ente este verano he dicho como otros cuatro veces si lo del marido Telemadrid son el polen son así las ideas fijas que nos han quedado de María Matilde correctos y de ahí no las sacas y sobre todo le gusta un programa que se llama punto de mira o algo así porque aprende un montón de cosas por ejemplo tú sabes

Voz 30 41:23 Ortega y Munilla no por el nombre un obispo

Voz 3 41:26 bueno no te preocupes que ocurre no es un obispo y Matilde nos lo explica además no regala otra poesía

Voz 30 41:32 el tarde se dejen y ya es raro escribió una poesía preciosas estando la paz a pintar centralita Nestlé limón con El Pico picaba la hoja cuidará hoja picaba la flor hay Miramón bonitas Ortega Munilla ya sabe hay que saberlo

Voz 5 41:51 hay que saberlo me digo es que yo todo el reto escucharía María Matilde claro es que hay que saberlo Ortega Munilla maravilloso que la poesía que es que es una canción se claro es que no es canción infantil está está poesía de Ortega hicimos ya ahora lo sabemos perdedor te que es la radio no ilustra y entretiene claro no se quejen hoy es tengo mucha curiosidad por saber qué opinan los niños sobre la televisión

Voz 3 42:21 este es un mensaje un poco pesimista a la gente que trabaja ahora mismo en la tele exige Gamo exigen si es muy pesimista porque fíjate en cómo ven la televisión varios niños de entre seis diez años

Voz 31 42:31 yo es que la tele tengo Youtube y entonces pues bueno ver vídeos yo come en la tele tienen no podemos ver series y a veces ven más capítulos de las que no hay en la tele ya no tengan en líquenes avistar cuán no

Voz 1490 42:48 lo que veo es que se llama padre ya te animan con una tenga que se llama Madrid a me ha gustado la tele porque tengo la Play siempre al o a la FIFA o el GTA

Voz 3 43:07 muy buen futuro no le auguro Lourdes Hernández

Voz 5 43:09 a las que no la convencional no no no

Voz 3 43:11 Turner Movistar la Play hoy

Voz 1275 43:14 ahí ahí series una serie de Padres forzosos detrás de Madres forzosas

Voz 3 43:17 sí creo que es una precuela de estas de sí

Voz 1275 43:20 bueno es que claro estas estas plataformas capítulos de series no hay publicidad de por medio no no te tienes que esperar a la otra semana que en el capítulo cosa que yo esté en contra

Voz 3 43:33 a ti no te gusta no me gusta no operarme las

Voz 1275 43:35 series me gusta esperar que en el capítulo de la semana

Voz 3 43:38 hombre si estás esperando y luego se comenta

Voz 1275 43:41 los socialistas con con la serie sino lo ves en plan E

Voz 3 43:45 John que claro como fin de semana de maratón de serias mitad no han no hay que hacerse youtuber

Voz 16 43:51 sí

Voz 3 43:57 Nos quedan dos temas padres e hijos por fuel continuamos pues vamos a continuar por los padres Matilde no se nos habla de los suyos

Voz 30 44:05 guapísimas los dos asturianos guapísima de Rubio trigo con un moño una asturiano una guapísima con unos ojos color almendra muy trabajadora y mitad de tranviario que tenía el tranvía uno de Madrid Puerta de bombilla el ocho de de poco

Voz 5 44:26 qué ternura María Marie Le hablándoles su padre te parece poco a poco el el mejor el mejor el tranvía más chulo de Madrid sí sí

Voz 3 44:33 esta bombilla macho lo con ocho exacto mirar

Voz 5 44:36 hecho ves pueden ir de ahí la la expresión Salomón

Voz 3 44:39 por si bueno dicen que lo mejor que se puede dejar en herencia un buen recuerdo

Voz 5 44:43 de hecho de María Matilde amable siempre digo la la mejor herencia que pueden unos padres hacia

Voz 1275 44:48 dejar a sus hijos es dinero porque dinero puede tener cualquier bueno

Voz 5 44:50 también viene bien ojo si a ver un poquito que claro que cualquier

Voz 1275 44:53 con todo y corrupto puede tener en cambio valores Yves un buen recuerdo una infancia feliz éxodo

Voz 3 45:00 eso es lo tiene cualquiera eso vale oro se señor hoy los niños pues los niños a esa da pues ven a los padres

Voz 32 45:06 pues fue Iker está ese muy buenos porque en que protege que es Iker dañen que castiguen pues lo hacen para que aprendas ICANN miembro de que es la persona que no esté quién esté Nîmes cuando tenía estén pues que ayude de alguna forma pero diciembre consiguen alegrar

Voz 5 45:28 hoy que en estar por favor entereza no es que ver qué rica

Voz 3 45:33 es un amor es un amor Teresa y después quise preguntarle otro niño dejó muy claro cuáles son los roles del padre de la madre

Voz 1490 45:40 a mí me gusta los padres y que mi padre siempre me esta tiran a la piscina y mi madre siempre me está dando besos agrega

Voz 3 45:48 uno uno sabe muy bien que le tiene que pedir al padre que le tiene que pedir a la madre está clarísimo

Voz 1275 45:52 claro cada cada uno tiene una debilidad diferente y hay que saber jugar con él

Voz 5 45:56 claro hay que saber jugar las cartas bien Ike

Voz 3 45:58 pintarán los niños de algo que todavía no tienen pero que son o sea los hijos fíjate en esta respuesta se omite absolutamente el papel del padre

Voz 1490 46:06 a lo que sale de tu madre algo que pues tu madre se quedó embarazada pues luego es tu hijo sales de tu madre pues tu madre es tu madre osea

Voz 3 46:19 a madre padre y un padre en ningún momento esa eres hijo de tu madre sí sí es una cosa que este que luego es el hijo no sean meramente de Sisi

Voz 5 46:28 a la madre bueno oye yo creo que quiero pensar que se refería a los dos pero la persona con la madre porque nos ha nos ha hecho esa imagen no claro madre como padres se bueno está bien está bien enfiló aceptamos lo aceptamos lo aceptamos encantados de que de no te sientas esclavo

Voz 3 46:42 no no no que te muy sensible como monto no soy padre no me afecta mucho pero claro si hoy a tu hija decir estoy de hombre yo también estoy gallego bueno suerte que tenemos garantizada eso sí la continuidad de la especie con este niño que no quiere tener ni uno ni dos hijos

Voz 1490 46:56 pues yo quiero tener ocho hijos porque me encanta los hijos a mi mujer porque es lo que me

Voz 5 47:04 a saber si en el mundo bueno bueno como es este niño como no sabemos cómo se llamaba porque le iba a decir cuando tengas mayor igual cuando veas el trabajo que da lo que cuesta mantener los igual vas bajando el número están igual de ocho bajando hoy te lo has pensado en uno a lo mejor no igual sí

Voz 3 47:23 bueno de momento que sigas soñando contener la tribu de los Brady llevamos el momento es es quedan un sueño vamos terminaría pero a mí me gustaría Lourdes darte una pequeña sorpresa en este final de Diamond sí yo es que estamos hablando de hijos esta sección se llama Consejo de sabios y como no hay mayor sabiduría que la de una madre pues he querido terminar llamando a una madre muy especial que se llama Anna que es la tuya hippies en hace pues sigue llamado a tu madre ingiere sí sí sí he llamado a tu madre y hablado con ella para que no salgan de los hijos o sea de Pi mira ser tus hermanos madre mía claro es que Lourdes no ya nada de no era no me lo puedo creer yo no sé si tú lo has preguntado alguna vez a tu madre que son hijos has hecho lo hecho lo hecho si la llame por teléfono sí señor lanzó en Barcelona sino la hubiera ido a ver no sé si las pregunta alguna vez a tu madre que son los hijos para ella pero esto es lo que piensa

Voz 19 48:15 para mí los hijos para mí es el todos mis hijos se nos no lo sé es que lo pasé yo creo que que todas las madres que piensan como yo

Voz 3 48:26 hola bueno a tu madre Ana así se sintió tu madre por si no lo sabías cuando una tal Lourdes llegó al mundo

Voz 19 48:32 el segundo fue mi hija que nació el veintiocho de septiembre también hacia las cinco de la mañana en una derogatoria y que Dunga en ella tenía un le le fue completada Cocha muy feliz

Voz 3 48:46 luego no sé si ser Estefi por eso estaremos en André normal claro yo no sé si sabes Lourdes que Lourdes tu nombre no era la primera opción

Voz 5 48:55 todo eso también ha contado eso sí mira cómo te ibas a ya

Voz 3 48:58 Mar eres aquellas tiempo no se sabías

Voz 19 49:00 la Serginho niñas no no sabía tenía en hombres preparados pero bueno para Lourdes también tenía un nombre preparado Julia tendría que que estos tenían los papeles de todo hecho

Voz 5 49:14 porque al final con Lourdes por qué

Voz 19 49:17 la Peregrina quiso que le pusieran el nombre suyo para no discutir eso

Voz 5 49:22 digo hasta tapar no es ahí se entrevé en conflictos familiares pero seis le divertido que mi padre fue a ir con los papeles ya rellenos como Julia y se encontró con mi prima que tenía diez años a su niña bonita INE dijo ay por favor pole como yo hice fue el registro en registro como Lourdes volvió a la clínica le dijo a mi madre que a usarlas registrada Julia dice bueno sí pero no se llama Julia se llama ofreciese Jerte la pobre Weill hubo un conflicto familiar flotan

Voz 3 49:51 pero su madre ahora lo hablo encajó bien con los años lo tiene

Voz 5 49:53 es una decisión que es muy es la política soy de ella de toda la vida Antara no disculpara no discutir en que dos no discuten si uno solo le puedes eso es totalmente ella

Voz 3 50:05 bueno también se seguía hablando con tu madre y como tengo un poco de mala leche le pregunta incluso que si le gustaba más cuando haces tú el programa o José del Pino

Voz 19 50:12 a mí me gusta mucho bueno cuando la salud de sus mi hija tengo aquella chispa pero que lo hace muy bien además es muy simpática alegra mucho programa creo yo mi opinión

Voz 22 50:25 pero cuando lo hace

Voz 19 50:28 no me gusta es que hay un equipo muy bueno allí eh

Voz 3 50:33 pero creo que es algo muy bueno estábamos tuvo tensa ahí fíjate que cuando lo haces tú el mérito estudio cuando lo hace el Pino el mérito es del equipo

Voz 5 50:40 hombre es mi madre no no lo creo porque es tengo que decir que es muy crítica es una tiene la cabeza muy bien puesta e es muy crítica a veces la llamo con miedo cuando programa a ver qué les parece has escuchado ya por el tono como me dice y hace

Voz 3 50:52 eh bueno Estado no ha sido diplomática y nos vamos a a ir y cerramos este consejo de sabios Lourdes con unas palabras de tu madre dirigidas a ti son pocas pero son suficientes

Voz 19 51:02 no sé no sé si esto no le va a gustar a lo mejor porque no sabe nada vernos bien las cosas la conoces tu más que yo pues vine que sí que la noche que la activado muchos puestos

Voz 3 51:20 pues con eso con eso cerramos el verano Fes gracias ir yo te digo lo mismo además de te lo he dicho tu madre tiene mucho más valor pero yo te digo que gracias por este verano y que te quiero mucho también

Voz 1 51:43 bueno gracias aquí gracias Enric

Voz 1275 51:46 sido pasar un buen rato y aparten las has hecho escuchará a personas que tiene mucho que contar como María Matilde con una larga experiencia detrás Si nos has hecho Nos has enternecedor con con esos niños que con la ingenuidad que les da el todavía tener la vida por delante han ido opinando por los temas de parece casi un planteamiento muy divertido de de temas que no siempre son cómodos y que gracias a también a estos participantes han que han querido entrar en el consejo de sabios pues nos han hecho reflexionar y pasar un buen rato así un plan de ahorro sí sí he pasado muy bien hoy