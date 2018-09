A Vivir Que Son Dos Días (08/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:00 el Gobierno estudiará reactivar la venta de bombas Arabia Saudí pues Antonio Piñero buenos días buenos sí

Voz 1024 01:04 días Javier el lunes les adelantamos aquí en la Cadena Ser que el Ministerio de Defensa iba a paralizar la venta de estas armas al régimen de Riad de cuatrocientos bombas de precisión pero hay un pero Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 6 01:16 el Gobierno está trabajando en esta cuestión con el objetivo de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí y también de defender los contratos para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cali

Voz 1024 01:29 más de seis mil trabajadores de la bahía gaditana ayer cortaban una de las autovías acceso a la capital preocupados por su futuro hablamos en un contrato de mil ochocientos millones de euros que se firmó en dos mil quince con omiso defensa era Pedro Morenés que justo ayer era relevado como embajador en Estados Unidos

Voz 0874 01:45 Ciudadanos rompe con Susana Díaz en Andalucía

Voz 1024 01:48 ya abre la puerta a la convocatoria de lesiones anticipadas como pronto en noviembre Juan Marín es el líder de la formación naranja en la región

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1024 02:08 en declaraciones entre Marine en Málaga donde Albert Rivera preside esta mañana a la reunión de la ejecutiva del partido

Voz 0874 02:13 si Rafa Nadal ha abandonado lesionado el Ibex Open

Voz 1024 02:17 otra vez lesión en la rodilla derecha que dejaba al balear sin la opción de meterse en la final del último Grand Slam de la temporada se resentía en la primera manga donde ya necesitaba asistencia médica pero a pesar de ello Nadal aguantaba dos sets que perdió al final por siete seis y seis dos ante el argentino Del Potro

Voz 8 02:33 he perdido una oportunidad de estar en la final de la Copa en EEUU por parte de una manera que tendría que irme no suele tirándome pero bueno no no no creo que sea mucho es la de siempre limitante hay más que le votantes imposibilita competir

Voz 1024 02:52 por su parte el serbio Novak Djokovic jugará por octava vez en su carrera la final del Open de Estados Unidos a vencer al japonés Kei Nishikori por un contundente seis tres seis cuatro y seis dos

en la Cadena Ser que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 03:43 bueno pues el primer fin de semana de septiembre es el día en el que llegan los sustitutos de invierno ya queda menos para que vuelva al titular el verano que viene que es Lourdes Lancho consta días buenos días

Voz 1312 03:52 qué hace sentado en visillos Javier del Pino que comprar armas entendiendo

Voz 0874 03:55 toma te gusta o el dinero sí

Voz 10 03:58 yo seguro si te has al ticket

Voz 0874 04:01 a los GPS

Voz 10 04:03 de Mejorada van a cambiar muchas cosas por ejemplo está

Voz 11 04:11 los seis flota extra que viene

Voz 10 04:15 esa ronda hablamos de esto guardado y que luego luego ya te lo he dicho mira va a sonar más música española bueno ya Piñera

Voz 1312 04:25 que no se acuesta el día de los dos principales temas informativos mano al baño de realidad política que supone lo de la venta de armas a Arabia Saudí ya han visto que las convicciones y la decencia en política qué se puede convertir en un campo de minas nunca mejor dicho con perdón hoy abrimos las comillas ahora de la ironía también comentaba ahora a José Antonio Piñero la sorpresa de ciudadanos rompiendo el acuerdo de gobierno en Andalucía ir abriendo así la puerta al adelanto electoral

Voz 0874 04:50 yo cuesta creerlo volvemos después del verano siguen las obras en Gran Vía vuelve a haber otras elecciones en el calendario y pronto que para la gestión dos la política no se expanda Díaz dicen que puede aprovechar esa supuesta buena onda que da el Gobierno de Pedro Sánchez como escenario propicio para sus elecciones no era su entorno el que decía que Pedro Sánchez no sirve pero nos sirve

Voz 1312 05:11 sí ha pasado de ser eh su alfombra quien mejor está rescatando lo que el Gobierno de izquierdas significa o podría significar es si tuviese más apoyo no así sabes aquella frase famosa no aquello de que ojalá pudiese hacer lo que está haciendo pero pudiendo osea con mayor apoyo parlamentario

Voz 0874 05:27 claro que les decían que no se podía gobernar con ochenta y cuatro diputados

Voz 1312 05:30 bueno quizá se lo repitió sí pero quizá no se puede del todo pero nada impide que hagan anuncios de lo que harían si tuviesen un mayor apoyo que a veces es lo que está pasando porque entre esa coyuntura política de la falta de presupuesto pues no pueden hacer más que que anuncios no pero voy a rescatar una una de las iniciativas la una una iniciativa la anunciaba ayer tras el Consejo de Ministros Carmen Montón ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0385 05:55 debemos cuantificar para que la sociedad tome conciencia de la situación para poder actuar en consecuencia el número de menores que sufren malos tratos vejaciones acosos abusos sexuales o de cualquier otro tipo así como conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos el Gobierno anunció

Voz 1312 06:18 la puesta en marcha ayer el proyecto de ley integral contra la violencia en la infancia que seguramente llegará al Congreso a principios de dos mil diecinueve

Voz 0874 06:25 una ley muy demandada por las ONG que trabajan con menores que sufren todo tipo de agresiones en su entorno escolar familiar en redes sociales recientemente James Ross nuestro James Roig se ha convertido en la voz de esos niños muy desprotegidos ante esos abusos este verano después de la carta que publicó en El País James el Unión Moncloa con el presidente Sánchez para hablar de este tema

Voz 1312 06:44 Burdeos y así de contento está ante este primer paso

Voz 9 06:48 lo más emocionante para mí es que esto que ha pasado va a convertir a España en el principal país en el mundo protección a la infancia

Voz 1312 06:58 antes de cerrar el capítulo de de esta vuelta al cole e una vez más el choque entre la realidad y las buenas intenciones porque crees que es posible que se prohiban los móviles en los colegios

Voz 10 07:08 tenemos demasiados adolescentes adictos a la tecnología

Voz 12 07:12 que si el tiempo escolar

Voz 13 07:15 sí

Voz 12 07:16 está libre al menos de esa dicción es algo que

Voz 10 07:21 la reflexionar vamos a hablar con expertos porque hemos encontrado opiniones muy encontradas sobre la red

Voz 0874 07:31 campo de minas como decías tú yo creo que a los ocho cuando tú también tienes una hija adolescente sea luchadores dietas el móvil a lo mejor pensamos que van a atender lo pedía profesor pues yo creo que van a dar cabezazos contra las paredes podrían estar desorientados

Voz 1312 07:41 los vas a ver cafés donde yo creo que está metiendo en otro berenjenal muy potente hoy antes de cambiar de tema eh nos estamos quedan te das cuenta que nos estamos quedando huérfanos de de referentes de grandes nombres que nos han dado estupendos momentos en en las redacciones de los medios de de este país no

Voz 10 07:57 pues bien Rajoy ya no es lo mismo Llanes a la comedia

Voz 1312 07:59 primero se fue Esperanza Aguirre Rajoy Cristina Cifuentes buen fin la despedida ahora es de Dolores de Cospedal como ha cambiado la foto en el PP que ayer anunciaba que dejaba la secretaria general del PP en Castilla La Mancha

Voz 14 08:11 ha llegado el final de una etapa en el camino para mí y que lo justo ahora es que yo ayude a quién haya de sustituir me siga con vosotros defendiendo nuestras ideas y aquello en lo que creemos pero desde otra posición

Voz 0689 08:29 por aquello de los inmortales sólo puede quedar uno bueno

Voz 0874 08:33 este caso de momento no sabemos qué está pensando la otra mujer fuerte de la anterior legislatura Soraya Sáez de Santamaría porque no no se presentó a la reunión del Grupo parlamentario Popular estas

Voz 1312 08:42 si se se está presentando interesante no la segunda tiempo

Voz 10 08:45 cada vez que esta serie es si habrá que verla

Voz 15 08:59 ha sido

Voz 16 09:11 el seísmo

Voz 15 09:12 eh

Voz 0689 09:23 se podría decir que ha sido

Voz 0874 09:24 semana de anuncios y de otra palabra que es el entendimiento se reunieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para pactar los presupuestos hay que ir algunas

Voz 1312 09:32 eso sí algunas algunas medidas no oí vamos con otro acuerdo el capítulo de la memoria histórica fue anunciado por Pablo Iglesias tras esa tras esa reunión en un acuerdo de retirar una de las medallas Antonio González Paco secó más conocido como Billy el Niño ir más conocido también por ser uno de los peores torturadores del franquismo requieren retirar la medalla y la consiguiente bonificación por ella en su pensión

Voz 0874 09:54 Billy el niño tiene ahora setenta y dos años acumula cuatro medallas que suman en total un incremento del cincuenta por ciento de su pensión la primera condecoraciones del setenta y dos vivía Franco la última se le concedió en marzo del ochenta y dos justo antes de la victoria socialista en octubre de ese año cuando ganó Felipe González esta última medalla y el aumento de pensión que suponía no López

Voz 0689 10:14 esta cobrar hasta que la reclamó por vía judicial

Voz 0874 10:17 dos mil diez lo que ocurre es que la sentencia le dio la razón de percibir aquellos beneficios económicos que conlleva no

Voz 1312 10:22 pues Pablo Iglesias anunció en su comparecencia que se lo iba a retirar pero no dio más detalles de cómo se hará legalmente porque si hay sentencia judicial Luis eh esto es más complicado comamos creo yo cuando cuando pasa algo así cuando no me huele a tribunales me voy a una de mi secciones favoritas de la redacción de las

Voz 0874 10:37 a ver

Voz 10 10:38 Javi Álvarez cómo van a hacer para para quitarle una medalla y los beneficios económicos comporta esa medalla cuando se la reconoció una sentencia judicial siempre

Voz 0689 10:47 sí pero no parece fácil el ministro del interior no sacaría o precipitar en esto yo creo que está estudiando la posibilidad de modificar la ley o modificar un aspecto de la ley que otorga ese acompañamiento además económico la medalla no lo tienen fácil desde luego no va a ser corto porque probablemente el la capacidad de recurso de el propio Billy el Niño pueda impedir que sea ejecutada de inmediato porque él tendrá capacidad para hacer que la firmeza de la sentencia valga por encima de lo que dice ahora interior sí desde luego el va a seguir cobrando hasta que no haya una sentencia que diga que no debe seguir cobrando a partir de entonces quizá con una sentencia negativa

Voz 17 11:27 podría pedir una devolución de todo aquello que cobro de forma ilegal prestó su futuro más impredecible aún de que vaya a ser inmediato

Voz 0874 11:38 quiénes habrán recibido bien este anuncio son las víctimas de este torturador Guardo perfectamente y muchos de ustedes si lo escucharon seguro que lo recuerdan cuando hablamos del tema hace un año aproximadamente en este programa con algunas de las víctimas que todavía sufren hoy día las secuelas de ese encuentro con Billy el Niño que no solamente era un torturador era alguien que humillaba a las personas a las que torturaba a actuar de una manera absolutamente chulesca era un personaje inolvidable no

Voz 1312 12:04 una de de esas personas nos está escuchando Chato Galante buenos

Voz 18 12:07 días que hay muy buenos días aunque el proceso sea largo como nos contaba Javier Álvarez creéis que

Voz 1312 12:14 ese está haciendo por fin justicia que no sé qué tal los asentado Éste anunció que tal presentado este anunció

Voz 19 12:21 hombre sin duda un paso adelante no es eficaz que muchos de los cosas por las que durante años hemos estado luchando

Voz 20 12:33 sí que se les son negados esa temática mente

Voz 19 12:36 pues se ha cometido una injusticia clara con con nosotros no es yo creo que la consecuencia de que el relato sobre el franquismo construido la cayó electorado dura pues hoy es rechazado por amplia mayoría de la ciudadanía hay hay cosas que hoy no se pueden soportar en una democracia en dos mil dieciocho como la existencia de fosas comunes los muy y los honores a criminales de guerra o en este caso concreto pues la medalla incide la remuneración extra a un torturador compulsivo es eso es una cosa de de auténtica aloja están nos parece importante pero lo es es es algo como lo que llevamos cuarenta años de retraso

Voz 0874 13:32 yo recuerdo chato buenos días cómo estás los días recuerdo aquel diálogo que tuvimos quiere fue muy doloroso con todas las personas que estaban aquí los contarles que seguía teniendo pesadilla así secuelas tanto tiempo después de las torturas de este personaje tan tan sádico yo creo que no somos conscientes en España donde nos sitúa que haya torturadores cobrando complementos de méritos por haber torturado a gente como tú

Voz 19 13:53 yo creo que es es que ese es un aspecto clave a acabe es hacer referencia a las dificultades en el terreno de la justicia para la aplicación de esta de esta medida no sin ninguna duda porque el problema real y la misma propuesta que hacía Unidos Podemos señor Iglesias ha al presidente del Gobierno era eh el enmarcar eso en el reconocimiento y el amparo y la tutela efectiva del derecho a la justicia el franquismo porque la forma más sencilla de resolver ese problema sería investigar juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por este personaje

Voz 0874 14:42 el se acabaría el más radical

Voz 19 14:44 igual que se acabaría la asistencia de asociaciones que hacen apología del de de la dictadura ahí el fascismo igual que se acabaría con cosas se crearía un marco jurídico nuevos establecería una la jurídica que en la que dejará aclaró que sufrimos una dictadura que digamos se opuso al desarrollo de las libertades democráticas nosotros algún otra de las reivindicaciones es la anulación de nuestras sentencia

Voz 0874 15:18 es como se problemas que es una paradoja que tú sigas con esa hoja penal eh

Voz 19 15:22 pero yo soy un delincuente en mi torturador cobra un cincuenta por ciento más por haberme destrozado hace cuarenta años es eso no es admisible ni en ese ni ningún otro país hizo sólo hay un remedio ese remedio es el que el que se plantea el Consejo de Naciones Unidas de derechos humanos para todas las situaciones de transición democrática a base de los principios de verdad de justicia reparación en primer lugar de la justicia porque la justicia es el primer paso para la reparación el primer paso para una investigación que permita restablecer la la verdad es que el PP yo creo que si este Gobierno no se replantea su posición sobre el tema de la justicia si el Partido Socialista no se replantea su posición sobre la la necesidad de modificar existía poder enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos en en España esto se limitara a coge esto porque no hay umbilical niño hay mucho Billy el Niño porque no hay un solo crimen de tortura hay muchísimos crímenes contra la humanidad cometidos en este país cometidos por por por por distinto tipo de criminales

Voz 0874 16:48 el Chato Galante entonces una vez más por estar en este programa un abrazo fuerte

Voz 19 16:53 muchas gracias

Voz 9 17:14 tres eh vamos a poner aquí la conversación que tuvimos con con el y con otras víctimas recuerdo el testimonio de Lidia Falcón que era demoledor porque

Voz 0874 17:24 al hecho de ser prisionera se sumaba el hecho de ser mujer y lo que hizo este hombre con ella era terrible que si la gente puede recordar de qué estamos hablando

Voz 1312 17:31 enseguida lo colgamos en en nuestra web pero vamos a seguir ahora con los acuerdos que revierten la peor cara de los recortes del Gobierno del PP el Congreso aprobó tres decretos el de de que decretos ley entre los que está el de recuperar la sanidad pública universal

Voz 10 17:44 se intenta pues eso revertir aquel famoso

Voz 1312 17:46 el decreto de dos mil doce cuando el Gobierno de Rajoy Pego tijeretazo la atención sanitaria dejó fuera de la sanidad pública acerca de ochocientas mil personas según datos de dos mil dieciséis

Voz 0874 17:56 recordemos que sendos decía entonces que era una medida para paliar los dieciséis mil millones de euros en pérdidas que según el Tribunal de Cuentas arrastraba al Sistema Público de Salud de la ministra de Sanidad entonces Ana Mato dijo que es hacía esto para evitar entre otras cosas pues esos mil millones que el turismo sanitario no estaba costando a las arcas públicas estilismos Sunny

Voz 10 18:13 con Ana Mato cuando te pierdes la la misma que fue condenada como partícipe a título lucrativo por la trama Gürtel unos nada una ella no

Voz 1312 18:21 desde hacer turismo sanitario con nuestro dinero a un parque de atracciones quizá sin pero sí o las cervezas con Confessions confetis bueno el caso es que no está claro que se haya combatido ese ese turismo de extranjeros de alto nivel adquisitivo que se operan aquí pero sí que se ha producido situaciones inhumanas entre los más desfavorecidos pero lejos de esa imagen de marginalidad no de un sin papeles que que en él en los quiere dar a veces pues eh el Real Decreto este dejaba fuera del sistema a españoles también otros ciudadanos con su situación perfectamente regularizada y que se veían sin ningún tipo de de asistencia es el caso de Grady Wilma que tiene la doble nacionalidad venezolana italiana hay reside en España con todos sus papeles en regla pero no

Voz 0874 19:03 atiendan a la Seguridad Social ni a ella ni a su marido Grey

Voz 1312 19:05 buenos días buenos días Grady cuéntanos cómo te afecto esta medida que dejaba sin atención sanitaria en España

Voz 20 19:14 mi aceptó una manida porque nosotros digamos en dos mil catorce llevó mi marido en el dos mil quince llegué yo creíamos nuestros papeles en realidad para poder tomar las residencias aquí solicitar uno extra pensión por Venezuela nosotros tenemos hubo estrena Acciona vida italianas por lo tanto no huyeron residencia en Santa Cruz de Tenerife Common iban a solicitar la pensión en Venezuela extras Imus unos ahorros para subsistir en Santa Cruz el tiempo necesario

Voz 22 19:59 hasta que hemos llegado a la prisión

Voz 20 20:02 ahora como hay progre más aún Venezuela no hemos llegó a la pensión no tenemos seguridad social teníamos seguridad o a través de tu seguro por país

Voz 19 20:17 por aquí

Voz 20 20:20 cancelar nuestra deuda con Níger huecos por lo tanto nos quedamos sin Seguridad Social de ningún tipo mi marido sufre CEI mis tiene el ochenta y cinco por ciento de discapacidad aquí solamente estamos atendido por mi médico del mundo IU Médicos del Mundo hizo que un marido no atendieran en el hospital San Juan de Dios solamente para en la él se mire yo estuve hospitalizadas por la vesícula me hicieron un tratamiento hospitalizadas pero no me pudieron operar ese físicamente no tengo seguridad social lo tengo para pagar mis gastos

Voz 0874 21:08 así que si más unida

Voz 20 21:10 como me siento como estoy preocupada porque no tenemos seguridad social

Voz 0874 21:16 siento una ciudadana exactamente igual que cualquier persona que está escuchando este programa cada cuánto tiempo visita a tu marido breve

Voz 23 21:23 cada seis Mrs

Voz 20 21:27 sólo lamento por el Alzheimer no es otro tipo de de dolencia que tengan nuevo hija ascendía

Voz 1312 21:34 oye Grady estás esperanzada ante la decisión del Gobierno de recuperar la sanidad pública

Voz 20 21:39 es muy estoy muy maravillada de que sea así en un realmente quisiera que ya estuviera en práctica en Santa Cruz porque así ya tendría la Seguridad Social y ello podría estar con la Seguridad Social herido también o las estímulos llegue también aquí a Santa Cruz

Voz 0689 22:04 un abrazo todo vaya

Voz 0874 22:05 la vaya mejor por lo menos hasta luego

Voz 20 22:08 gente muchísima Gerard A

Voz 0874 22:14 estuve que tiren papeles en la corte de L'Hospitalet visita aparecido horrorosos

Voz 10 22:17 que sea es lo visto

Voz 1312 22:19 pero tú lo has visto eh ya que ha estado pasando es es tremendo no la la aprobación en el Congreso pues es una buena noticia evidentemente pero recuperar este derecho quizá vaya un poquito para largo hemos hablado con con una de las ONGs la mencionaba ahora agredir que que han estado ayudando a estas personas durante este tiempo es Médicos del Mundo y la doctora Ana María Pérez es su portavoz y presidenta en Valencia

Voz 20 22:42 que se convalidó para su aprobación como proyecto de ley para no pasar meses pero lo que yo tengo entendido por lo menos varios meses pero lo que yo tengo entendido es que de momento se decreto sigue vigente ese Real Decreto sigue vigente y que ahora lo que queda pendiente es redes lamentarlo hay que reglamentar lo de la manera más minuciosamente que que se pueda en principio es lo que lo que pensamos que va a ser una cosa para larga también debe haber una homogeneidad en la transmisión de instrucciones tanto a los trabajadores y trabajadoras sociales como a las personas de admisión que ha que son muchas veces una barrera para para que te den la entrevista para que queden la tarjeta eso también porque yo creo que el personal sanitario está concienciado y también la ciudadanía debe saber que tienes el derecho y esto debe permeabilización la población Ali por qué permeabilidad de lo contrario no sé si recuerdas que cuando salió el Decreto dieciséis dos mil doce los mensajes eh digamos propagandístico los mensajes que le dieron a la población era si no pagas no tienes derecho no sino no tienes derecho tienes que suscribir un convenio la sanidad hay que pagarla los de todos pues no esto no sea así fueron una serie de mensajes tendenciosos que fueron calando en la población la propia población sobre todo migrante que ha tenido los estos problemas para para ser atendido

Voz 10 24:08 te has enterado que se han muerto césped hay gente que no supe quiénes pero cuéntanos venga tuvo que desde muy de la movida no contaron yo pequeño hombre Lourdes donde vas

Voz 0874 24:20 pero es que sí que sí que dejó un poso de desorden gráfico no es es es es un referente de aquellos años desde luego sus portadas sus carteles de cine para Pedro Almodóvar sus cómics yo yo creo que los gráficos cuando vengan querrán hacia el un buen homenaje al CSKA

Voz 1312 24:35 en que fue el entrenador de de esos años

Voz 10 24:38 tan estos años de los que dicen que tienes los dinero

Voz 0874 24:41 en acuerdan de ellos no si los cuentas

Voz 10 24:43 es que no lo es

Voz 1312 24:47 bueno estamos a principio de curso la vuelta al cole esta mañana a las doce se concentran profesores de Latín y Griego ante el Ministerio de Educación para reivindicar la vigencia de estas materias nuestra compañera de Radio Madrid Isabel salvado porque sabes que le gusta mucho estar siempre ahí al pie de la noticia

Voz 0874 25:03 la tenía agregó le gusta mucho don le encanta sigue sabe latín

Voz 1312 25:05 pues Isa Salvador ha hablado con dos profesores de Latín y Griego para apoyar su causa y cuando me lo contó

Voz 18 25:10 no pero no para

Voz 1312 25:13 apoyar su causa de mantener la asignatura de clásicas Le pedí que les preguntará algo muy concreto

Voz 10 25:19 a vivir que son dos días es una expresión proverbial de son la expresión de uso no es no no tiene una traducción exacta es decir que es el inglés lo religioso difícil también decir claro los preferidos los crea cada lengua porque lo que está diciendo es Carpe Diem exactamente es carpe diem disfruta el día que se podrá decir con más pero no mejor carpe diem disfruta aprovecha el día en Griego los griegos procuraban disfrutar de la vida porque sabían que era corta tenían muy claro el sentimiento del paso del tiempo Car pedían al fin y al cabo primeros al feo que es quien comienza con el tema es un poeta griego esto no lo quiero decir para los jóvenes cuando Quirpe ve vamos aquí aguardar las Candelas queda aún peor un dedo de día hagámoslo antes de que llegue la larga nuevas en la vejez algo así bueno ellos sabían que tenían que el

Voz 1312 26:19 claro tú le dices la profana de de Latino de Griego les dice

Voz 10 26:23 vamos ya no oye nada más Carpe vamos ya están fuera de te vale de acuerdo

Voz 0874 26:29 la sintonía en latín Alonso a lo mejor

Voz 10 26:31 igual igual cambio poquito no pero ya queda menos para la vivir de verano y tranquilos volveré

Voz 13 26:38 no somos nada tampoco es en el escritor Javier Pérez Andújar sí tenemos inactivo en dos patas dos Reyes y dos países por qué no vamos a seguir con dos horarios diferentes un horario es de las pocas cosas que un pobre puede permitirse por duplicado lo ideal sería alternar la residencia de invierno con la debe bueno pero cambiarla ahora es mucho más económico para ello no hace falta ni cambiar de reloj desde Isabel y Fernando España es un país nacido para lo doble sistema político se basa principalmente en el bipartidismo cuando hemos querido reformarlo lo único que hemos conseguido es doble bipartidismo la historia de la pintura nos dice que tenemos mucho de individualistas Un caballero del Greco una muchacha con un cántaro gustan a todo el mundo parecen representarnos en lo más hondo pero luego buscamos a nuestro otro como La maja vestida de Goya se buscó desnuda como Don Quijote salió suelo de su casa pero volvió en busca de Sancho y de este modo también Don Quijote y Sancho muestran que estamos abocados a lo doble de la pareja de la Guardia Civil no voy a decir nada porque nacido Lorquiano pero seguro que se la copiaron los Yankees para hacer Starsky Hutch y las calles de San Francisco cuando éramos pequeños a mi hermana le daban miedo los perros y me daba miedo los refranes la sentencia que dice no quieres caldo dos tazas llenas explica claramente en qué consiste entre nosotros lo doble en los países donde no se ha pasado hambre la historia es un plato que se repite aquí repetir hemos podido poco por eso a la que tenemos ocasión no vamos cada septiembre es un poco esto

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0277 29:30 buenos días en el sorteo de tres el Estela XI de ayer el número premiado

en las redes sociales en Twitter arroba

vivir bien Facebook a vivir

cadena SER

Voz 0689 33:33 contando que no es cosa mía a ver qué es lo que qué es lo que suena que al principio las ocho cuál

Voz 0874 33:38 a las claras ocho hay una sintonía nueva demuestra

Voz 0689 33:41 todos sintonía haya pero cuando hay una voz que es lo que dice la voz A vivir que son dos días el que más que dice después con Javier del Pino con Javier del Pino del programa es de Javier del Pino Aino dice con Rafa Panadero el problema es tuyo

Voz 0874 33:52 a hablar lo que te sincero a esta hora tú venías contabas una R P M que es una revolución pequeña musical hace años

Voz 0689 33:58 yo yo venía yo venía por la ilusión la sí sí

Voz 32 34:01 pero no no me costaba nada madrugar venía lleno de de momento

Voz 0689 34:04 hombre de la semana exacto pero acuérdate que el último sábado de la temporada anterior pues tú dijiste lo dijiste además hay poniendo mucho énfasis Ésta es la última de las últimas ppm a lo mejor no iba en serio yo a ver para mi Javier del Pino desigual hay credibilidad creo siempre es verdad que otros años había dicho algo parecido el anterior incluso viene incluso me despedí en plan emotivo con con el vídeo de de Costello

Voz 0874 34:30 te lo siempre Costello con pero luego me pusiste

Voz 0689 34:33 que el cheque en blanco sobre la mesa para que volviera fondo seguramente pero eso de que no tenía fondos lo supe luego no yo ya me comprometí hizo una temporada más pero este año todo parece distinto de hecho cuando el otro día en la presentación dejaste eso de puede sobrar

Voz 0874 34:46 no aquí hubo algo así pero no fue eso exactamente que además me refería a la gente que estaba en la sala

Voz 0689 34:51 a mí yo me sonó un poco a mensaje personal como si me estuviera recordando que yo ya no estaba allí que estaba fuera de tu programa en cambio llegas esto lo voy a contar cómo fue llegas ayer a la reacción te sientas encabeza el miércoles y me dice oye mentiroso que dice bueno me dices bueno nosotros empezamos como siempre mañana te veo a las ocho y media

Voz 0874 35:11 es todo mentira fue el miércoles y no fue tan frío lo primero que te preguntes qué tal ver

Voz 0689 35:15 ah no a los niños más típico de Compromís igual si me pregunta este algo así pero el caso es que ya te dije yo no me había preparado nada porque había creído que no te lo creas esto de las revoluciones eso de la revoluciones llevaba su tiempo esto no se improvisaba ha sido un día para otro para salir del paso ya que además has venido menudo porque en el fondo me caes bien gran revolución

Voz 0874 35:38 n musical no llego yo siempre mucho material

Voz 0689 35:41 ya debo seguir hablando sin nada que ya no me no me han no Pino no me da tiempo a una a una media aquellas como mucho tiempo reprime de Rafa Pino Music ppm al final de música nada nada algo traído pero no sé no tienes otra cosa no te ves un poco pillado me pongo a leer cosas

Voz 0874 35:59 pero bueno he traído algo te lo pongo pues acaso venga

Voz 0689 37:04 con humildad exacto la temporada pasada abona su grupo Hope la temporada pasada karate acabamos hayan a lo grande en todo lo alto con ironía

Voz 32 37:12 por primera vez eso es desde anoche pensaba yo que junto yo opino que el miércoles para pensar cómo se me ocurría nada estamos como dices un poco pues sabiendo el paso pues dije vamos a darle continuidad aquello aquello fuera lo que fuera no íbamos a vengar con cubrirlo por aquello de que eran novia novia la inculcó en exacto y y luego si pensando dirige bueno del Pino me he dicho que empezamos hoy te pregunto primero por el verano tú existes que soy venga vale ahí está el verano y ahí es donde todo en casa

Voz 0689 37:41 jo dije pues yo voy a contar algo eh con música pero de

Voz 32 37:45 de mi verano de tu verano ya fuera la vuelta al cole la primera redacción de de de la temporada exacto un abrazo por cierto a los padres que acaban de dejar a sus niños por primera vez en el cole están pasando mal un abrazo a España

Voz 0874 37:55 es que que van a dejar a mi hermano empezado todavía no si si los niños pequeños empezó el viernes el viernes la verdad es el ahí cabeceo fue

Voz 32 38:02 por suerte lo haya estábamos hablando que viene Aranda

Voz 0689 38:06 el fin de Karni lo que tiene que ver cómo estás preguntando atento estado

Voz 32 38:13 Almería tener en Cabo de Gata cerca de tabernas del desierto tres sustancial resulta ahí está ahí está la conexión que Carnival of estuvo allí en mil novecientos ochenta y seis rodando una película hombre a ni sería en los escenarios del del Oeste que se montaron para los spaghetti western entonces exacto en Hollywood el Mini Hollywood pues ahí estuvo rodando una parodia del spaghetti western en unos escenarios que he visitado yo este verano con los herederos una película

Voz 0874 39:37 buenos días a quienes están levantando ahora mismo sábado tranquilos directo al infierno esté tu Hello como aquella que hacen de los clásicos de Pepe nos estas no

Voz 32 39:45 esta que trae son Maeva que estaba en su disco sandinista que también tiene su explicación enseguida lo vas a entender por lo de sandinista pero también porque en esa película que te estoy hablando estaba también Joe

Voz 0874 39:55 tras el guitarrista del cantante de The Class acto encontraste alguna vez que estuvo viviendo en ti

Voz 0689 40:00 pues en España no ha estado muy vinculado a Granada

Voz 32 40:03 sí ahí tiene una plaza incluso dedicaron cuando cuando

Voz 0689 40:05 murió lo que yo no sé si mucho

Voz 0874 40:08 la gente conoce el nombre de esta película conocer la salud

Voz 32 40:11 a ver la película cuando se Rodolfo o la verdad es que no llegó a estrenarse comercialmente fue más bien un empeño una cosa muy personal del director el británico Alex Cox que por entonces ya había tenía había tenido cierta repercusión porque había estrenado ya la película

Voz 0874 40:24 ni siquiera en la que contaba la historia de los Sex Pistols eso es donde

Voz 32 40:27 hacía un papelito ahí un papel vamos Karni Love que por eso estaba también en esta otra película la cuestión es que tenía metido en la cabeza a hacer algo por Nicaragua que por aquellos años estaba metido en plena Guerra Civil en plena revolución sandinista pensó en hacer una gira por allí con algunos de los músicos que habían participado en la banda sonora de esa película decidí Nancy y en concreto pensó en de Pos sí pero no salió esa gira no la no era fácil no no salió logró contaron que lo encontraron nadie que les asegurara no ir a tocar por allí parecía de abono parece lógico como ya tenía metido lo de Nicaragua en la cabeza junto a unos músicos dijo Bono algo hay que hacer de que hemos juntado toda esta gente hice le ocurrió vamos a España hacer una película íbamos en concreto Almería en de un claro descenso no parecido no hacer un homenaje al spaghetti western escribió un guión hay en tres días consiguió financiación no estaba mal un millón de libras hice vino tabernas con todo ese equipo incluyendo a los músicos con los que había pensado antes en Irán

Voz 9 41:21 sí sí

Voz 0874 41:55 son de porque actuaron también en la película

Voz 32 41:57 el cantante se McGowan tipo muy peculiar pues tiene uno de los papeles protagonistas de la cinta pero además ya que estaban aquí claro aprovecharon para componer esta canción que se llama fiesta hay que está inspirada en la Feria de Almería que visitaron durante el rodaje no equivale a seis semanas en cuatro Le sobró tiempo no parece lo contrario a lo habitual según cuentan lo que estuve los que estuvieron aquí pues fue una auténtica fiesta continua parte el equipo de hecho hasta dormían los decorados no

Voz 0874 42:42 sonido de mariachi que yo creo que lo habrían metido igual si hubieran robado

Voz 32 42:45 la mezcla y el efecto Almería y el efecto spaghetti western no no te contaba tal argumento

Voz 0689 42:50 de la peli merece la pena merece vivir

Voz 32 42:53 temida es la historia es una banda de delincuentes que se encuentran ahí atrapados en el desierto no queda muy muy claro porque ir casualidad acaban en una ciudad del oeste un poco surrealista que está llena de asesino

Voz 0874 43:03 los adictos al café asesinos adictos al café en el maestro promete fueron pelotazo este peligro entran ganas de verdad

Voz 32 43:09 bueno eso tiene solución los si quieres ser programa hablamos Si de verdad claro es la tengo alguna sorpresa ten en cuenta que Alex Cox para hacer esta historia renunció a dirigir e tres amigos

Voz 0874 43:20 tres amigos aplicaron la de John eso vas es un clásico de la comedia americana y estoy

Voz 32 43:25 eso pues el habían ofrecido a él pero a él apostó por por directo al infierno aquí en el Almería y Bono en su empeño pues además de a Cornish Love que más allá de cantante con el grupo Hole que escuchábamos antes y novia de Cohen pues era allí es actriz incluso llegó a estar nominada a un Globo de Oro metió también como te contaba Joe Strummer que dicen que se tomó muy enserio lo de ser actor y bueno qué más da el tipo en la en la actuación metió también haya nombres importantes de cine en gente como Jim Jarmusch o Dennis Hopper apunta cualquier fiesta se ha apuntado desde bueno no sólo eso también había otros nombres importantes de la música igual estas de eso

Voz 0874 43:56 dónde escoger

Voz 5 44:11 Pieter aquí

Voz 0874 44:47 no me digas que Elvis Costello temen estar allí porque me viejo estén había gente con gafas de montura negra

Voz 32 44:52 sin esta película Elvis Costello no podía faltar en A Vivir ni en tabernas creo que estamos arrancando una temporada con fuerzan a vivir dando de esta gran noticia Costello estuvo spaghetti western en Almería en un papel pequeño pero bueno siga parece toda una historia de la de la en verano el tuyo del otro ya mencionabas hallazgo de Mallorca tenis poca cosa no comparte con esto

Voz 0689 45:12 a lo de siempre tuviera no parecen un poquito mejor no bueno sí he

Voz 32 45:17 me gusta que mi verano porque al fin y al cabo pues todo esto pasó en el mismo lugar en el exactamente el lugar donde yo estaba allí no con los herederos por cierto hablando Costello te has fijado en esto que suena no lo es el adelanto del disco nuevo exacto que sale ahora en octubre eh me dijiste antes de verano que me llevadas a regalar los dados

Voz 0689 45:33 pues sí que es viniendo te veo por aquí a lo mejor a ver me lo estás pidiendo por favor no

Voz 0874 45:39 la larga lista de espera para dar paso a cuantos no sé si vendes

Voz 0689 45:43 dado que viene a hacer un Rafal Pino hay algo de música ya nos llamamos no vamos hablando estas averías no no está mal pero te digo la verdad madre jugar madrugar todos los sábados y muchos años hay Patiño seguro que tiene alguna idea programar venga hablamos

Voz 5 46:54 dicho

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 49:41 has sitios propuesto cuidarte asestar en forma correr tienes un veinte por ciento de regalo en artículos de textil y calzado de Rania

Voz 9 50:04 Salvador

Voz 5 50:09 en aquel tiempo

Voz 10 50:13 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de decirlos

Voz 0825 50:18 cierto es que pueden volver a dejar tormentas a lo largo de todo el día que en el caso de la Sierra según la Agencia Estatal de Meteorología pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo bajan las temperaturas las máximas hoy rondarán los veintiséis grados de momento y a esta hora el termómetro marca dieciséis en el centro así comida este sábado en el que la polémica está servida con la celebración del macroconcierto bailando al amanecer un festival de música electrónica con cinco escenarios distintos y comienza esta tarde diecisiete horas de música ininterrumpida en un parque de la ciudad a escasos metros de las viviendas los vecinos siguen sin explicarse cómo se ha podido autorizar

Voz 9 50:57 no

Voz 36 50:57 que no teman normal que en un parque público planteen aquí un festival de estos que no lo entendemos sabe bien pues con una indignación de los escucha nadie tendremos que hacer

Voz 37 51:07 algo no mostrar es muy grande tiene campos

Voz 38 51:10 entonces pueden ir a zonas donde

Voz 37 51:12 ah pues no lindan con viviendas nada

Voz 0825 51:15 Kallio de Medio Ambiente finalmente no ha pedido la suspensión cautelar del festival autorizado recordamos por el Ayuntamiento gobernado por el PSOE mientras es su socio de gobierno ganar Móstoles quiere saber porque no entiende y para ello han pedido los informes correspondientes como el porqué se ha dado el visto bueno al impacto acústico teniendo viviendas escasos diez metros y eso en Móstoles en Getafe a esta hora padres y madres de alumnos del colegio público Cervantes desayunan en el colegio y lo hacen por tercer año consecutivo han pasado la noche allí en tiendas de campaña porque las obras del centro siguen sin estar terminadas estarán grados todo el fin de semana los niños volvieron ayer a clase Un curso que según los sindicatos quince mil niños han empezado con su colegio en obras ochocientos ochocientos niños según reconoce la Comunidad de Madrid que prefiere hablar de disfunción a Elena Jiménez

Voz 1315 52:08 las protestas de las madres los padres y de Comisiones Obreras sobre complicaciones en los colegios al inicio del curso han hecho que la oposición al Gobierno regional se haya quejado Ángel Gabilondo Partido Socialista Eduardo Fernández Robinho Podemos e Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 0689 52:22 estamos muy alertados porque hay muchas protestas que obedecen a situaciones pues de poca previsión

Voz 39 52:29 Nos encontramos con hay una absoluta dejación de funciones de la Consejería que abandonado a un montón de Familias Si este es el resultado una situación caótica

Voz 40 52:37 esa con más de ochocientos niños sin poder ir a sus colegios e institutos los sindicatos hablan de doce mil empezamos el curso escolar también si la ley de gratuidad de libros de texto impulsada por ciudadanos y no

Voz 1315 52:47 mientras para el portavoz del Partido Popular Enrique Ossorio los colegios que han empezado en obras son disfunciones

Voz 0287 52:53 pues difusión significa que la mejor educación de España ochocientos alumnos no se van a tener que desplazar de su centro pero como consecuencia de las inversiones del Partido Popular en cuarenta y siete centros educativos para es tener que estar en algún tiempo en otras aulas diferentes de las que a los otros hubiese gustado que estudiara

Voz 1315 53:12 el presidente Ángel Garrido ha vuelto a minimizar los problemas en el inicio del curso porque los alumnos afectados dices son un cero coma uno por ciento

Voz 0825 53:22 el sábado ocho de septiembre ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana Día de la fibrosis quística Carlos tiene veinticinco años Joaquín XXXIII a los pocos días de vida fueron diagnosticados de esta enfermedad crónica de origen genético que afecta sobre todo a los pulmones y al páncreas la Federación Madrileña que agrupa a estos enfermos calcula que aquí en Madrid hay en estos momentos seiscientos pacientes tres mil en toda España no tiene corazón no tiene un corazón corazón y la esperanza de vida en este momento ronda los cuarenta años si no llega antes del trasplante de pulmón piden en este caso por eso lo hacen al Ministerio que autorice la financiación de un nuevo fármaco ese Canvi que cuenta con el visto bueno de las agencias europeas española de medicamento y que aunque no curan la enfermedad como el somalí en el caso recordarán de los enfermos de hepatitis si frena su desarrollo el problema también en este caso y así nos lo cuentan su coste

Voz 38 54:18 con un cuarenta por ciento de capacidades supone que no puedas llegar a coger el bus que no puede ser una carrera porque no puedes no te lo permite el cuerpo te acabo gastos es instaladas en recuperar tu puso lo mejor media hora hasta que dejas de ser con oxígeno para dormir no poder viajar no poder coger un avión e es muy limitado que pasa que cuando consigamos Stefan manco todos estos problemas que yo tuve lo das a un niño de doce años muy posiblemente esos problemas no los va a tener para tener una vida evidentemente con sus tratamientos pero como puede ser tener una persona con diabetes el problema es pues eso que qué es

Voz 0874 54:59 claro porque eso es muy caro

Voz 38 55:01 pero bueno creo que es que merece la pena la media de esperanza de vida pues a los cuarenta años no menos ahora a mí me lo das ahora mismo yo a lo mejor en verde ir al trasplante dentro de cinco años como más o menos podía estar previsto en de dentro de cinco puede ir a diez bueno pues ese he ganado y además llevando una calidad de vida más o menos decente yo ahora me pongo de cara a la farmacéutica vamos a enviar los cara al empresario no dejar al enfermo no será mejor ganar un poco menos porque al final es un fármaco crónico de por vida vas a estar ganando dinero siempre todos queremos ganar pero es que ahora mismo tal y como está la situación perdemos todos estos prenden lo mismo todos

Voz 0825 55:43 las once de la mañana han convocado una marcha desde el Ministerio de Sanidad en la sede de la farmacéutica en la Castellana buscan presionar en esa negociación el precio de un medicamento desde el Ministerio aseguran que este fármaco no ha pasado la comisión de precios una comisión interministerial que tiene la última palabra aunque dicen que volverá a analizar los beneficios clínicos que tiene para el Sistema Nacional de sal

Voz 9 56:30 este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con Rita Maestre tuvo con cuanto Telephone

Voz 28 56:36 no es Rita Maestre aunque podría sabía es que la portavoz del Ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano habla un italiano perfecto

Voz 42 56:44 porque según los datos objetivos hay un logro incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y la hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 9 56:57 más sobre Rita Maestre su mapa de Madrid este sábado en A Vivir Madrid con Puri Beltrán la Cadena SER Madrid

Voz 43 57:05 ah

Voz 10 57:13 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena cree que en la acogida de emigrar

Voz 0825 57:16 antes podría paliar la despoblación que sufre en muchas regiones españolas y así se lo ha dicho a la eurodiputada escaqueo que va a presentar una resolución en la Eurocámara para que se apoye con dinero europeo a las comunidades y ciudades para que puedan atender a Migrantes y refugiados y mientras tanto el Partido Popular propone una policía anti manteros para requisar los productos que venden

Voz 44 57:39 lo único que en estos momentos está haciendo Manuela Carmena y su equipo de gobierno es favorecer a las mafias que más lo que están es aprovechándose de los manteros

Voz 0825 57:49 y si lo anunciaba el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento vamos ya con el deporte esta noche pendiente de la selección en el debut de Luis Enrique en el banquillo español Straw González buenos días

Voz 22 57:59 qué tal Isabel buenos días además en uno de los míticos escenarios futbolísticos el estadio de Wembley en Londres y frente a la selección inglesa que fue también finalista del pasado Mundial se estrena Luis Enrique será titular Sergio Ramos capitán del Real Madrid también de la roja con el asturiano en el banquillo

Voz 1896 58:15 no sé si a veces ha habido cierta parte no de la prensa que no se ha intentado enfrentar por lo que