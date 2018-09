A Vivir Que Son Dos Días (08/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 2 00:00 bueno

Voz 3 00:04 en la Cadena Ser que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:28 puesto a hacerse a la sintonía nueva fíjate José Antonio Piñero buenos

Voz 1024 00:32 hola qué tal Javier buenos días sábado con noticias con la agenda política llena de sacan las uniones que mantienen esa mañana las ejecutivas y el PP en Barcelona Jesse habanos en Andalucía Pablo Casado ha elegido Catalunya a tres días de la Diada Albert Rivera ahondará hoy la ruptura de su pacto de legislatura con el Gobierno Susana Díaz después de tres años divorció que puede acabar en elecciones anticipadas en esa región para el próximo otoño también al país a la Agencia Tributaria va a explicar esa mañana los detalles de la operación saca sin que ha acabado con la incautación de siete toneladas de hachís a bordo de un velero cerca de Cartagena en Murcia las últimas horas y a medio día a llegar al aeropuerto de Málaga los cuerpos de las tres turistas que fallecieron el pasado fin de semana en un accidente de tráfico en Tanzania es parte de lo que tenemos en la carpeta de previsiones una jornada que va a estar pasada por agua en buena parte del país unas tormentas que pueden ser especialmente fuertes en Castilla La Mancha Levante Melilla sobre todo en la provincia de Málaga lluvias que viene acompañada de una bajada generalizada de las temperaturas y la noche nos dejaba recordamos una mala noticia deportiva el adiós de Rafa Nadal al jueves Open el manacorí se veía obligado a abandonar su partido semifinales contra Juan Martín del Potro por molestias en su rodilla derecha el rival del argentino en la final de Nueva York será el serbio Novak Djokovic luego buen día

Voz 4 01:48 capellanes ser

Voz 5 01:51 servicios informativos

Voz 4 04:56 no

Voz 17 05:00 no no no

Voz 18 05:21 duda los Frings cada música e dejar buenas eh

Voz 0754 06:23 hay cosas que nunca van a cambiar

Voz 0874 06:25 en este programa uno de ellos es que no me gusta mucho escuchar acentos perspectivas diferentes pero lo que pasa aquí fuera de aquí por eso nos acompañan hoy de nuevo una temporada más nuestros corresponsales algunos de nuestros corresponsales de ida y vuelta están Hans Günter Kellner que es corresponsal en nuestro país de la radio alemana presidente ex presidente perdón del Círculo de Corresponsales Extranjeros como estás Hans buenos días

Voz 0754 06:45 hola buenos días en Barcelona creo estoy en Barcelona

Voz 0874 06:48 no no adivino para que puedes estar para que puede estar Un periodista en parte

Voz 0754 06:51 Colonna bueno para tomar banana split en Blanes por ejemplo de China

Voz 0874 06:57 seguro que para eso es para lo que te ha mandado tu compañía aquí en Madrid está Matti detalla que es corresponsal de Le Figaro entre otros medios franceses cómo estás Mathieu buenos días hola buenos días y además a punto de coger también un un tren a Barcelona para lo mismo si después de salir del estudio ya si luego hablamos un poquito de yo también Íñigo Domínguez que es tu ex corresponsal del grupo Vocento en Roma actualmente en el país durante las vacaciones largas vacaciones Íñigo supongo que parte de ellas en Roma también la cómo estás

Voz 0798 07:25 sí muy bien gracias yo pasé por lo pasé por Roma sí

Voz 19 07:29 otras cinco se cinco semanas

Voz 0798 07:33 bueno pues ésta se ubique todo seguía en su sitio hay buena no seguía en su sitio porque siguen cayendo cosas pero pero bueno en todo bien la cosa se sigue haciendo más agujeros en los en las calles non Si bueno es una ciudad as en proceso continuo de regeneración a veces con momentos de de repentino resurgir pero bueno los agujeros en las calles sigue habiendo páginas en los periódicos que hacen series no los agujeros en las calles número trescientos veintisiete hoy avenida no sé que las fotos más divertidas de lo han cuentan los agujeros Si quinientos veintisiete pero cosas así hasta que ya hay quinientos necesita agujeros deporte nacional periodístico también oye me me encanta

Voz 0874 08:17 los antes fuera de antena ahí me interesaba conocer los de dicho donde lo contarás a todos esto también trabajas para la radio pública francesa y parece que van a unificar es como si en España de repente significara pues Radio uno Radio dos tres cuatro cinco o la radio

Voz 7 08:31 va a unificar nuestras ventas iban unificar el el el la redacciones de Internacional de pedirnos cada radio como hacían su propia sus propias noticias a sus propios boletines bueno intentar unificar todo eso no parece que la relación digamos reacciones y de interacción hicieron parada deportes yo creo que nacer para para internacional entonces para nosotros se supone que es una buena mejora porque unifica todo hoy es más fácil pero con sus colaboradores queremos saber también si van así ir pagaron pidiéndolo

Voz 0874 09:01 Nos tantas o lo que es una cuestión presupuestaria estas cosas por lo que colocaba el mismo si Hans

Voz 0754 09:08 qué tal muy bien sufriendo problemas parecidos como he pasado

Voz 0874 09:15 con tu compañía bueno él también la

Voz 0754 09:18 las fuertes medidas de control de gasto de témpano de si ahora estamos en Barcelona por ejemplo hacemos yo hago tres temas en este uno bueno en dos casos se viajes son menores el sabes que en Alemania la horarios se financia de los una unos medios públicos se financian atravesó y la gente no tiene ganas de pagar más por el canon perro así que hay que contienen los castros de lo hacéis ahora digamos

Voz 0874 09:47 periodismo de columna rápida no estas cosas que se hacen andando no puedes permitir pasar mucho tiempo quizá cubriendo una sola noticia

Voz 0754 09:53 así es eso es un poco sí que hay que

Voz 0874 09:56 es como es como no que de repente tiene que aumentar el número de pasadas que hace en un largo se estado de lo veríamos a veces hoy recuerdo estamos en Washington en las peores épocas de los peores momentos no de ello que es el caso Kinski 11S decíamos es que al final los corresponsales son unos fabricantes de churros esa expresión supongo que lo entiendes perfectamente no pues uno detrás de otro uno detrás de otro y así se se y muchas

Voz 0754 10:22 es ese que se cambian de un tema para otro completamente diferente en muy rápidamente sin realmente tener tiempo para hacerlo

Voz 0798 10:32 cómo le gustaría un claro eso eso eso es un Un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad

Voz 0874 10:38 si somos emblemas de la de la superficialidad al fin y al cabo Matilla tilo las las últimas cuestiones por las que anda preocupado digamos el lector francés en que surgen en España hay algunas que haya llamado la atención

Voz 7 10:51 sí María la atención del tema del lenguaje inclusivo que se quiere introducir en la Constitución española y en Francia hay debates que siempre hay un debate sobre otro García exceso ellos eh de hecho ayer lucía hago hizo su última debería sobre sobre no sobre España pero sobre el lenguaje inclusivo que decía los partidarios de lenguaje inclusivo no deja las armas de conservador no está muy a favor del lenguaje inclusivo pero interesante que había artículos muy descriptivo muy de contando los hechos llevé una entrevista a un doctor pues muy en contra del lenguaje inclusivo ya había una pregunta sobre España te voy a citar un poco lo que decía el título era que el Guaje inclusivo hace a horriblemente en cualquier idioma que cuando hablan de de de introducirlo en la Constitución Española dice querer introducirlo de la Constitución española demuestran las prisas con que se han emborrachado los ideólogos que niegan la suma de experiencias humanas que están precedido la literatura española sentada en la obra de Cervantes monumentos de la civilización europea pasaría por la la la trituradora que esa paridad absoluta impuesta en todas estas formas y todos esos ámbitos

Voz 0874 12:08 quién lo dice les digo Bach para que en Twitter seleccionador un escritor Michel dura conté entrevistado él es que era muy asustado en Francia

Voz 0798 12:17 hay una verdadera obsesión con con el lenguaje hay concursos de ortografía no dictados dictadas que es curioso que son muy difíciles saber si mejores hacen cero uno dos errores porque eso es muy conocerlos pasará a este país a concursar con los participes en Bélgica no es otra cosa

Voz 7 12:33 sí sí sí sí hay un grande la teoría sobre la concordancia el participio explicar muy sí

Voz 0874 12:39 críticas en la que se dedica a unos y otros el participó

Voz 20 12:45 concusión sí sí sí sí lingüistas escucha francés creo que hay que será Gerar expertos porque voy a sufrir muchísimo no básicamente en Francia más o menos como en España sí sí

Voz 7 12:54 muestra la forma normal con un sujeto verbo y predicado complementos hicimos comido una manzana no comido neutral está si el complemento la manzana está en el principio de la frase antes del verbo por ejemplo la la manzana que he comido entonces en Francia vamos a decir tenemos que escribir es decir la manzana que comida sería muchísimo muchísimo más complicado en en Francia porque para

Voz 15 13:23 el el

Voz 0874 13:25 mito perfecto compuesto no es sólo ver Ciriaco María Teresa de la mañana ya te digo este sábado también para que ese estoy

Voz 7 13:34 en la cabeza han dicho han propuesto simplificar eso comido una manzana la manzana que he comido en Francia ha sido pues una especie de cambió de escándalo eso sí

Voz 0874 13:47 primero porque son belgas

Voz 7 13:50 Lázaro hay dos franceses dos profesores franceses que han dicho sí

Voz 20 13:52 Nos parece muy bien dedicamos

Voz 21 13:55 horas en la escolarización de nuestros niños a sólo a esta regla es es una locura no tiene justificación lógica que se concuerda con el cumplimento cuando ésta antes del verbo y no cuando está después

Voz 7 14:08 pues entonces pues el el debate está ahí pero para los periódicos diferente pues porque hay una función emocional aquí si te enseñó una regla cambian

Voz 21 14:18 como no valía es complicado pero si yo he podido pues mis hijos no son más

Voz 0754 14:23 nunca aprenderlo hay claro hay un líquido sobre eso sí en Alemania y Francia es parecido es que en Francia se articula como nación sobre la sobre el idioma no la la Academy francés se funda para unificar un país en realidad lingüísticamente fragmentado en Alemania ha aparecido por eso sí en la les a los alemanes les tocas algo de la Ortografía o su idioma sobre la gramática es como si el país entero se podría deshacerse y de ahí ese pánico me figuraba que en Francia ocurre algo parecido a la Constitución dice el franceses la República

Voz 7 15:01 a punto entonces es

Voz 0754 15:03 hay una así una vinculación histórica porque es República

Voz 7 15:06 no fue el Yiyo valoró estrella es también el de Napoleón también inculcó por la instrucción pública hay por la mili básicamente porque lo que tú a que sigan idiomas regionales que siguen existiendo Tomás como tal el bretón o el euskera en la parte francesa del País Vasco decantarán también los nacionalistas y finca de norte otros dicen pues Pirineos Orientales sí que existe un una función política del idioma pasó mucho más que en Quebec por ejemplo en Bélgica que tienen pues más flexibilidad sobre su idioma

Voz 0798 15:45 sí es curioso con la lengua porque además es algo que generalmente la gente no sabe bueno yo de hecho hasta que no llegue allí no no sabía como muchas otras cosas que el italiano en Italia en realidad se empezó a hablar en los años cincuenta porque hasta entonces en cada sitio hablaban

Voz 7 16:01 su dialecto su lengua lo que fuera

Voz 0798 16:03 la unificación real del italiano es con la televisión

Voz 9 16:06 con la raíz con lo expuesto en la posguerra la la la

Voz 0798 16:10 la tele empieza a hacer un gran proceso de unificación lingüística que hasta entonces era era minoritario todavía hoy creo que más de la mitad de los italianos en casa con los amigos en la intimidad como se dice habla en dialecto es muy curioso pero eso lo curioso de eso que me más me llama la atención eso luego no tiene ninguna tradición política traducción política nada ni jamás es un debate de nada bueno los italianos son muy prácticos no

Voz 0874 16:35 si Hans en Barcelona Mathieu dentro de unas horas también en Barcelona fijaos dónde estábamos hace un año que yo creo que además los dos estaban también hicimos aquel programa ahí en las semanas posteriores donde estamos este año es una pregunta más personal que política da cierta pereza cubrir en Barcelona

Voz 0754 16:58 sí sí claro si da pereza porque es esa película desde el día de la marmota si de la marmota el manda la película Un check les gruistas hombre sí pero ha sido

Voz 0798 17:17 es igual el día de la marmota

Voz 0754 17:19 la marmota se ha matado a todos los días desayuna

Voz 0798 17:22 es mucho más precisión se te saluda la bolsa

Voz 0754 17:27 sí claro que existe la la pereza pero lo que más destacaría que también existe la pereza entre los catalanes me da la sensación en el sector de independentista hemos enero a él a la nueva presidenta de la ANC hace antes te ayer o hace tres tías en el Círculo de Corresponsales idear a muy llamativo primero antes el Ariana siempre venía la gente de la han y Omnium juntos esta vez venía en pos sepa bueno venía suele a meter la ANC que me pareció muy destacable el el las los el separatismo está más dividido que nunca tanto

Voz 4 18:09 en el Parlament de hecho el Parlament no

Voz 0754 18:11 no no existe prácticamente no no se reúne como también en general en las estrategias si asiste esa muchas conversaciones en bares sobre todo en el que los catalanes se dice no no es día de la variada yo me voy a la montaña o cosas así

Voz 0874 18:27 hay concepto hartazgo pero

Voz 0754 18:30 no obstante eso no significa AG en la calle a manifestarse poca gente

Voz 0874 18:33 no en absoluto además hay una llamamiento a la movilización constante en eso soy muy palabra sí pero no

Voz 0754 18:41 bien es cero para Lucía también dijo que es complicado a llamar a la gente a participar

Voz 0874 18:48 os han perdido alguno de los dos que escribáis sobre los cien días de Pedro Sánchez por cierto

Voz 0754 18:52 sí sí sí sí hemos hecho lo hemos emitido antes se ha días fue muy interesante porque queríamos hacerlo de otra forma yo pensaba quizá es hacerlo con algún politólogo lo lo típico hilar era acciones sí alabó a muy acertara de hacerlo con una agrupación local y entonces me fui a tomar cañas con los socialistas el Puente de Vallecas que no tenía que salía mucho de casa para eso o andar mucho ir y bueno su su su balance por supuesto fue positivo eso no es una sorpresa pero si el debate sobre toros sobre las estrategias con Catalunya ahí poco el el que lo errático de Sánchez que primero anuncia una medida y luego a medio paso atrás es un poco paso de cangrejo siete tenía vamos con las acciones interesantes tú mantiene

Voz 0874 19:42 ya no es que no sé

Voz 4 19:44 no el mandato cuando ya estaba a punto de terminar

Voz 7 19:49 en una y entonces

Voz 0874 19:50 este en este caso no con todo lo que ha pasado el último año en España supongo que te pedían un poquito más de carnaza sí sí claro eso es

Voz 21 19:58 lo de los de los demás de Castro

Voz 0754 20:02 no obstante es es es la verdad es que ya

Voz 0874 20:05 mucho la atención como un político puede perder tanto caudal de esperanza de apoyo en la opinión pública en tan poco tiempo de verdad es el que históricamente dilapidó sus Sudupe Peter político más rápidamente no no es el que está más bajo en los sondeos de ristras expresidentes pero de que es el que está más bajo

Voz 7 20:21 después de

Voz 0874 20:22 en días a bordo con Paul Obama siempre es decía hombre tanta pasión cuando lo eligieran conduce ahora desilusión a sube al cabo no pero sí pero esa esa desilusión cuando no solamente seguramente no llegó para muchos pero fue una línea muy suave de descenso sobre lo que él sería capaz de hacer como presidente yo estoy en el caso de Macron hace un batacazo claro sentiremos el engaño de las dos vueltas en Francia creemos que es lo que tiene más de sesenta setenta por ciento porque estaba frente al hotel pero claro

Voz 7 20:47 al final se queda con su con su base del veinticuatro por ciento cree votó en la en la primera vuelta la segunda vuelta parecía que convencía a mucha gente de Izquierda y mucha gente de derechas en el mínimo denominador común no parece que esa revés enfadada gente de izquierdas y gente derecho a la gente de izquierdas porque tiene pues una agenda en temas económicos y sociales bastante agresiva y poco a consulta de los cocineras irá gente de derechas no lo considera como uno de los suyos en aras de de sociedad y demás pues adquirir un verano horribilis osea

Voz 4 21:22 ha tenido que ha ganado habíamos horas

Voz 7 21:25 dirección Brandes el Mundial que con eso hay muchos políticos que estarían en las cimas de la popularidad pues nada asunto sea asesor de seguridad que que que bueno que en ese momento los ofrecemos posibles dimisión del ministro más popular el que permitía centrarse a Makoun y decir que tenía ciertas convicciones ecologistas quiero a Nicolas que fue una activista antes de ser un político que se va porque dice que no puede cumplir con su programa porque hay Luvis dentro del Gobierno que le impiden desarrollar su acción es un golpe muy duro pasado para Emakunde y cómo se va Iker

Voz 0874 22:05 ahí eso y ahora que están muy bajo en los en los sondeos sí pero bueno eso son desvela que son golpes sucesivos pero me pregunto si todo tiene que ver también también la política con el ritmo actual no con la velocidad de consumo consumimos todo incluso las ideologías y las políticas de manera vertiginosa ahí a alguien escaparía ilusiona tanto como Macron permanente puede pasar a ser lo que es ahora que si es como muchos de esos políticos muda

Voz 7 22:27 Nos creían que humanos que para llegar a este puesto creo que hay un poco de creían que iban a escapar eso lo Mahmud ingirieron recordad que al principio lo intentó teorizar también quería a hacer más o menos común la palabra del presidente no el jefe de Estado que delega más en su en su en su primer ministro y que no va a aparecer tanto y que no va a prodigarse tanto en los medios porque coronará muchísimo con los medios y eso no ha sido muy bueno para den presión no no ha funcionado no sé si por tentación de quiero estar hicieron me vea o porque no le funcionaba bastante fricciones tensiones con su primer ministro pero ha salido entonces pues te te quemas también porque ves tu primer ministro aquí te quedas con los buenos anuncios en autora el Mundial de preguntas

Voz 0874 23:14 Nuestra tanto porque ya alguno de vosotros conoce estamos

Voz 7 23:17 qué

Voz 22 23:21 no

Voz 15 23:24 no

Voz 0874 23:27 que te decía ayer el hombre en su época estaba bien con la perspectiva del tiempo un poquito plomiza cuando esta canción es bonito tiene otras rarísimas pero esta canción que usted conducta abordar tengo el disco de impedir que en Queens eso que estaba también zumbando como pocos hemos escogido esta música por una razón y es que Íñigo insiste en que le gusta a la persona que vamos a presentar

Voz 0754 23:51 fichaje de este programa para esta temporada ha estado

Voz 0874 23:56 todos los lugares imaginables como corresponsal en Londres en París en Roma en Jerusalén en Nueva York en Washington donde de hecho nos conocimos nos hicimos amigos

Voz 0754 24:04 ha escrito libros maravillosos sobre

Voz 0874 24:07 lugares en los que en los que ha estado dentro de unos días va a ocupar la corresponsalía del país en en Buenos Aires desde allí de hecho va a colaborar con este programa todavía no sé muy bien porqué porque algunas de las cosas que compartimos el y yo es que no metemos unos berenjenales de los que luego fue salimos muy mal a ver cómo presentamos a este hombre Íñigo eso es es un periodista al que yo le he visto gritar al director de su periódico y colgarle el teléfono

Voz 4 24:32 sin embargo no ser

Voz 0874 24:33 despedido sin embargo ser despedido por otro tipo de historias

Voz 0798 24:39 pues no sé qué se presente aunque supongo que el dinero

Voz 0874 24:44 nosotros González creo que estas Enric buenos días

Voz 23 24:47 estoy yo como dicen los italianos discretamente bien

Voz 0874 24:51 discretamente bien bueno de hecho Enric hay una cosa de la que tuvimos alguna veto alguna de has mencionado que tenían la sensación de ser gafe te habíamos mandado un taxi esa pérdida al taxista

Voz 4 25:00 aquella parte Radio Reus que parezca el taxista oportuno

Voz 24 25:03 sí pero ya lo para otra cosa porque para entrar

Voz 4 25:06 a su casa

Voz 24 25:08 este ciclo haya caído en una falsa dimensión

Voz 4 25:11 sí sí tengamos ahí la historia ya estamos preocupados fue el taxista exacto fallecía sin que

Voz 0874 25:17 esto no es serio Enric

Voz 23 25:20 sí sí pero

Voz 24 25:21 lo único que hemos mucho más hablamos

Voz 23 25:25 eh sí en lo difícil que es ser sigo sigo oyendo que no todas las cosas que hace de hecho tenía entradas para para verles en París en noviembre

Voz 24 25:38 no creo que pueda ir a París

Voz 0874 25:41 a tu destino anterior con el mundo dónde estabas de corresponsal ahora te reincorpora al diario El País del Quijote que usted hace unos años por razones que no vienen al caso Enrique ha metido en la enorme capacidad de narices esto es una cosa que sabe mucha gente y ahora te vas a Buenos Aires que es un lugar que yo no sé si estaba en tu horizonte cercano pero alguien como tú que yo creo que es seguramente el el corresponsal que más lugares ha estado iré todos ellos se ha salido con dignidad periodística digamos te apetece ir a Buenos Aires te faltaba ir a Buenos Aires

Voz 23 26:14 eh siempre me había hecho ilusión que digamos que la la carrera de Argentina oída pues ya la empecé en Italia

Voz 24 26:26 no creo que ya tengo puras combatirá las entonces de hecho el país

Voz 23 26:32 me lo ofreció en su momento cuando dejaba Jerusalén pero pero mi padre estaba en agonía era complicado irse tan lejos y ahora Sol Gallego volvió a ofrecerme no pensé bueno pues

Voz 24 26:50 pues sí me lo habrá

Voz 0874 26:52 desde que no claro

Voz 23 26:54 es efectivamente sí sí son me hubiera Pelli lo que que fuera corresponsal en Alpedrete pues seguramente habría dicho que sí también Alpedrete aún Mondoñedo donde fuera pero siendo Buenos Aires si me apetece mucho y ahora mismo por otro lado pues ocurren muchas cosas pero yo creo que los corresponsales nos lo pasamos mejor contando el país que contando las noticias de portada nota evaluación ese crisis

Voz 0798 27:26 descubriendo el país contando los electores no Íñigo yo puedo decir lo contento que estoy de de que de que vengas con nosotros bueno de saludarte ahora no soy el único que ha visto decidieran Romagosa lógicamente hay unos conocidos

Voz 7 27:45 no soy de una vez

Voz 0798 27:47 Mika sale pues este disco hecho

Voz 0874 27:50 no voy a preguntar por las condiciones que estabais cuando sólo Robert lo vas a Enrique es que siempre siempre que hemos hablado en los últimos en los últimos años décadas siempre te pilla de mudanza soy nuevas cargado con el sillón siempre te vas a un a un piso que no tiene una ventana lo suficientemente grande para meter tu sillón

Voz 23 28:08 sí es verdad pero en realidad ya no tengo ese sillón porque es que requería no ya una concepción arquitectónica digamos me gala manda no requería un nuevo urbanismo

Voz 24 28:21 sí sí además blanco para que se vieran las manchas

Voz 23 28:27 por ahora ya viajó con mucho da mucha menos impedimentos bueno viajó con un perro cincuenta kilos que es

Voz 24 28:36 el equivalente actual de ese sillón claro

Voz 0874 28:39 alguien me dijo una vez que los momentos más estresantes de tu vida son los fallecimientos de seres queridos y las mudanzas

Voz 23 28:48 tú está curado de espanto y bueno el Trauma Un hecho a él tras la Argentina creo que es la operación logística más complicada la que me he enfrentado a Smith es muy difícil moverse

Voz 24 29:05 con un perro grande y muy poco disciplina

Voz 23 29:07 todo con un gato que es más pequeño y más disciplinado y aparecer por allí si no se es

Voz 0798 29:17 pero vendí yo me recuerdo cuando te fuiste de Roma cada vez que nos encontramos por la calle estaba resolviendo los papeles para hacer el pasaporte a los gatos porque no no podía sacarlos del país claro claro claro fueron meses de de papeleos que luego al final

Voz 0874 29:31 estos ficheros

Voz 23 29:33 lo mismo me pasó en Israel un proceso burocrático va más allá de lo kafkiano e ir luego tampoco sirvió de nada pero bombo uno lo hace no es parte de de la del entretenimiento de de estas cosas de de cambiar de país

Voz 0874 29:53 bueno Braga aquello de Roma tiene que ver con la burocracia romana Jordi por una historia que me contaste describisteis en el libro ser una carta que envía este cómo cómo era aquello

Voz 23 30:00 no era era era era un libro un librito que envíe a alguien en el Madrid si no recuerdo mal entonces para asegurarme de que de que llegaba el el librito lo certifique fue un envió certificado tiene la ventaja de que puede seguir el recorrido por por internet eh entonces bueno o cómo al cabo de un mes no había llegado mire bueno es el libro había ido a Finlandia pero luego rectificaron unas vueltas por Estados Unidos e no recuerdo que otros sitios pero en algún sitio exótico hizo estancia también el libro y al cabo de unos meses me volvió a casa en Roma

Voz 0874 30:50 y me cobraron una factura

Voz 24 30:52 todo tu que se ha conocido mundo ir solo por tener otro comprobantes de que efectivamente ese libro había hecho todo eso ya llevó a Madrid este libro ha visto cosa que bueno la gente sensata en el Vaticano a la habilidad del correo vaticano no lo hice claro

Voz 0874 31:12 oye hará que mencionas esto aquella famosa frase que yo les atribuye a Pío Baroja lo del el nacionalismo se cura viajando como el el el libro este tú eres de Tarragona Barcelona

Voz 24 31:24 sí

Voz 23 31:24 yo soy de Barcelona Barcelona Barcelona y para el verano hay una casita en un pueblo de Tarragona pero yo soy de Barcelona Anfal lo lo más normalito

Voz 0874 31:35 sí claro a todo lo que ha pasado en Barcelona en Cataluña en los últimos diez años está pillados siempre en algún lugar lejos

Voz 23 31:43 no no siempre porque estuve unos años haciendo columnas para el mundo estando en en Barcelona o que parte de esto que llamamos bruces lo lo que viví en en Cataluña

Voz 4 31:59 sí

Voz 23 32:04 es la causa bastante estupefacción que que un y que una sociedad que parecía haberse reconciliado consigo misma pues no haya vuelto a a una situación que ya da conocemos eh y sobre todo Barcelona existía la convicción de que una vez desarmada industrialmente Barcelona que Aviación nació el anarquista las Rosales era digamos un Cataluña dejaría de ser problemática bueno pues a cabo el el anarquismo pero hemos vuelto en cierta forma al carlismo es un fenómeno mucho más comarcal de ámbito no necesariamente urbano ahí ahí estamos no te voy a no

Voz 0874 32:56 voy a tirar de la muy más no vas a venir a este programa para hablar de Cataluña ni mucho menos te quedan creo que cinco seis días para marcharte a Buenos Aires vosotros en vuestra experiencia abstenido alguna mudanza desastrosa de desde vuestros países o aquí en España

Voz 21 33:12 desastrosa lo que es frustrante más cosas vives tu vida resumida en cajas igual tranquiliza saber que son más cajas pero no sabes cómo cómo darlas no voy yo recuerdo que cuando

Voz 7 33:24 llegue a a España me tranquiliza da mucho de un pavor a ordenar en general Hay una buena es como Aruba es ya no me tranquiliza mucho saber que en y con la que había llegado a España cabía todo la primera mudanza le dice en metro o no del barrio de Las Ventas a al al barrio de Chueca no la segunda haya necesite dos taxis ayudó un amigo y me parecía un gasto de periodismo de Madrid al poco a poco está curando asiente ya era con una con una furgoneta ya ya ya no hay marcha atrás no bueno y es una soy yo y lo hago fatal para para mejorar en breve Clemente también será para mejorar también pero tengo

Voz 4 34:09 con pavor a ese momento que no me va menguando con Nico

Voz 7 34:13 la Iván y con experiencia de expresar demorarse aún tengo he escuchado pues no le hace ninguna gracia oscila hace mucha gracia

Voz 0874 34:22 has de la bonanza anterior sin abrir abrir sí sí sí hay teorías eso no la cantidad pasando objeto de limpieza estaban los muebles mudanzas habitual muy de una casa otras al contrario de querían más dinero lógicamente se cargaron dos tomaron como rehenes sucede no tomaron los muebles con siempre depende llamarnos que pesa más de lo que pese de lo que pedíamos de estoy usted que pagar más dinero sino pues lo tendremos en un parking con los muebles gracias a atados las muebles no punto de Buenos Aires y no queríamos que esto fuera incómodo para ti al al contrario queremos un poco facilitarle el trabajo así que junto con Hans en Barcelona tenemos a una Argentina periodista que te va a decir te va a ser un panorama muy rápido lo que te vas a encontrar más en el día a día en en en tu vida que en tu labor periodística María Cecilia corresponsal en Barcelona de la agencia Télam cómo estás María Cecilia buenos días

Voz 0911 35:18 hola buenos días de lo peor que le puede

Voz 0874 35:20 pasar a Enrique en este proceso de mudanza que puede ser María

Voz 0911 35:25 no sabría por dónde empezar la verdad que igual que de hecho está en este momento no sé si alguna traba que si le queda algo en lado Ana porque eso envíos sobres sordo con documentación Chaves asunto Lehman con lo cual no quiere asustar pero quizás tiene que ir muchas veces al puerto de gente como enviará sus cosas pero bueno es parte de un poco de de la burocracia en la que estamos acostumbrados

Voz 0874 35:52 sacan en la parte como decía Enrique una parte italiana no en ese país

Voz 0911 35:57 sí claro evidentemente tenemos esto siempre como la sensación que tuve cuando llegué a España es soy como una especie de Italia en el que habla español eso está claro porque es como una forma en que tenemos de los argentinos no expresarnos bueno San nos conocen bastante aquí en España así que tampoco operandi

Voz 0874 36:17 a la hora de no sé de buscar casa de tratar con la gente no se algún consejo que le pueda ayudar

Voz 4 36:24 eh propinas bordo

Voz 0874 36:27 yo no he dicho esto eh

Voz 0911 36:29 mira el Times que eso se muchos años aquí en España entonces supongo y espero que ha cambiado un poco todo lo que tiene que ver con quizás el mercado inmobiliario etcétera pero buena no será nada fácil hiciste producen Buenos Aires problemas que tienen que ver también con con la búsqueda de alquiler etc como se pudo ver en Barcelona Madrid la los precios no son los de quizás una ciudad tan accesible bueno no podía es que la verdad que no te juro que no tenemos manera de pensar ahora que te puedes encontrar porque año sí sí

Voz 0874 37:03 en cara

Voz 0911 37:05 no un departamento muestra aires pero no creo que sea nada fácil

Voz 4 37:09 que no crees que sea nada fácil

Voz 0874 37:11 vale has oído no me Enric sí sí

Voz 23 37:13 de hecho ella me ha costado bastante encontrar un sitio para aterrizar con los animales porque la Granada no no puedo ir a un hotel y en los pisos amueblados cuando hablas de un perrito de la foto el veredicto no no que es muy tímido

Voz 4 37:29 que no se opone

Voz 23 37:31 no mandar la foto te dicen que no que gracias

Voz 0874 37:34 pero qué perro tienes sí

Voz 23 37:37 el de entender debería pesar treinta y cinco kilos

Voz 24 37:39 el hasta entonces no se salió muy grande

Voz 0874 37:42 aquí de todos los lugares a los que te has mudado Londres París Roma Jerusalén Nueva York Washington Madrid Ximo que también pero recordó que viviste en Madrid en tiempo el más complejo para este proceso cuál crees que ha sido bueno pensaría que Jerusalén no pero no lo sé Dunn no no no

Voz 23 38:00 como siempre el más complejo fue a Roma tenía los muebles en la aduana de Nápoles no salían nunca llegue entender por qué no salían porque digamos la burocracia italianas una meta burocracia tienes que manejar conceptos no no papeles tuve que hablar con el ministro del Interior

Voz 4 38:27 en su oficina

Voz 23 38:29 así el con un par de llamadas no con una

Voz 4 38:32 la primera opción desbloquear la situación

Voz 0874 38:37 ahí llega ese momento hasta llegar un momento especialmente difícil en Argentina digo porque además a mí me alegra que me has allí porque es un lugar al que dedicamos menos atención de la que deberíamos yo creo el hecho de que estés allí nos ayudará a entender mejor este país María Cecilia como Argentina a la que llega a Enric tú estás supongo en constante conexión con tu gente allí cómo se vive la crisis del peso las devaluaciones

Voz 0911 39:02 bueno se vive como poco una nueva crisis pero esta es también tiene una especie de memoria de lo que ha pasado en los mil uno pero al mismo tiempo cedido y con una especie de de intensidad que tiene que ver con con con un enfrentamiento que hay que quizás más elevado entre una parte de la población y otra no hay como más violencia sobre todo en el discurso en las peleas quizás entre familias amigos estoy bastante triste la verdad que creo que esta crisis un poco quizás lo que dice Martín Caparrós que este país cabecita y volver a recordar y volver a estar en una situación que por un lado nos dijo que era previsible pero Villa una especie de situación de no de

Voz 0444 39:47 bomba puntos punto esta echar

Voz 0911 39:50 es triste y difícil porque la gente anualmente hay un sector de la población que lo está pasando muy mal y luego te encuentras con situaciones que a mí misma me sorprenden deber no en las redes sociales e incluso los medios deben periodismo también una agresividad muy fuerte así es sí es es estéril estribillos tristes sobre todo ver qué Vori entre compatriotas gente que que vive el país y que en todo caso Carraca el Barça bien a todos tirarse como con con agresividad y con insultos y con denigran al otro y ese es un problema

Voz 0874 40:25 poco comparado con España mejor o peor es digo bien en este aspecto concretamente

Voz 0911 40:29 no creo que bueno España es lo que ha vivido un poco en el tema catalán ha elevado la tensión ha elevado el nivel de enfrentamiento pero creo que no

Voz 4 40:37 sea lo que está sucediendo argentinas de años

Voz 0911 40:40 donde hay como muy muy poco espacio a no esto opinión que ciudad disidentes sin que sea tachada o de estos casos kirchneristas un gorila osó Son Oliva un oligarca osos un vende patrias son dos con palabras con natación muy fuerte y que se va que no haya posibilidad de diálogo y no surjan tampoco alternativas que puedan dar salida aún al al reclamo y aún de ilegítimo del sector de la población que quizás no quiere volver al pasado pero tampoco está mejor ahora están en una situación que digamos que también hubo un apoyo muy fuerte y que tienen que ver con un rechazo de la anterior etapa entonces todo esto es cómo va hay un sector que seguramente Enrique va a tener mucho interés en conocer de esta gente que está también en el medio que también ocurre con Cataluña no qué pasa con toda esta gente que conoce muy bien lo que es la crisis conoce muy bien que están las políticas X años siderales la apertura el poder está esta situación en un Estado que a diferencia quizás en lo que uno cuando en Europa y en España Argentina no tiene un esta no tuvo nunca ha estado bienestar entonces cuando hay que dice ser vistos tipo de situaciones que está acudan a la economía no tiene las consecuencias a saque

Voz 0874 42:00 bueno oye pues tal unos teléfonos al no para que se pueda manejar cuando llegue

Voz 0911 42:05 esto no hable bien estoy gravísimos

Voz 9 42:10 obligadas a la gente

Voz 0911 42:12 sé que es el eje nacional Télam está en huelga en este momento hace mucho tiempo porque una de las primeras medidas de ajuste tuvieron que vinieron por este lado con lo cual hay todo un conflicto en el sector también mediático encerrado muchos me ellos así que está está ahí hay muchos colegas de creo que vamos a estar muy contentos las tomarlo también

Voz 0874 42:33 no conociéndolo seguro que llega hay seis suspenden Internet Toledo por Viena

Voz 4 42:37 buscan pongamos dos de la tarde

Voz 0911 42:43 desde seguro conservas esta sensación

Voz 0874 42:45 Enrique Ponce de las ganas de aterrizar Iber

Voz 4 42:48 Nuevo Mundo Nuevo y aprenderlo y contarlo

Voz 23 42:52 yo no me me me temo que si en estos casos a mi me gusta irme de los sitios fundamentalmente

Voz 24 42:59 no tanto llegar como sea

Voz 0874 43:01 las dos cosas que te gustan huir pero

Voz 23 43:04 pero la digamos la perspectiva de de un país nuevo es como un embarazo en el sentido de que todas las mañanas me despierto con nauseas nerviosísimo me ACM hace tengo muchísimo interés si realmente apetece mucho es lamentable por un lado que las cosas estén así pero yo no no descubro nada hablando del del lado carroñero que tenemos los de este oficio no es cuánto cuánto peor mejor nos dedicamos a eso

Voz 0874 43:39 con Rajoy de dejar Rajoy estás ahí cuanto peor mejor para todos los dedicamos a esto

Voz 23 43:45 el resto claro es ahora mismo eso tiene muchísimo interés al margen de todo el interés que que tiene Argentina que es un país al que consideró único e realmente tengo muchas ganas de de estar allí y tengo muchas ganas de haber pasado los animales de la aduana ser no llegan los muebles en firma compraré un gigante allí mismo con eso tiro pero pero una vez pasado pasado esto qué ganas tengo

Voz 0874 44:18 claro que sí son una cosa Hans que estas escuchan de esta conversación demás estas allí en Barcelona con con María tú recuerdas esas sensaciones de recién aterrizado en España y esas primeras impresiones de este país

Voz 0754 44:30 bueno sí sí sí pero no aterrice así para informar el país sino sino yo llegué es estuve pues también por amor pero la primera cera de vacaciones con sus padres precisamente en Catalunya bajas en la Costa Brava en la que por cierto vi un descapotable con una persona en un con muñecos sentado en el asiento del copiloto ir muñeco debería ser Francisco Franco

Voz 19 44:58 a ustedes

Voz 0754 45:01 era un choque y después nos íbamos a Toro Rosso y con eso ya tenía mi imagen de España el total

Voz 0874 45:07 me he hecho no sí sí sí

Voz 0754 45:10 la es como la suma urgencia la inversión la innovación no y luego

Voz 0874 45:18 también harán viajes más bien un había un viaje muy bueno

Voz 0754 45:21 tú a Cuenca en motores de Frankfurt

Voz 0874 45:25 para aprender castellano en un seminario curas del Siglo de Oro se porque parte preguntarte de atrás aquí no es que los curas no estaba en los veranos montaron ahí una escuela de Dios

Voz 0754 45:38 así los seminaristas estaban fuera yo no sé si si fuera de esos jugosos había seminaristas todavía

Voz 0874 45:44 echaba chavales los aposentos así oye pues déjame déjame despedir a María Cecilia eh guarda Tim que es corresponsal en Barcelona de la agencia Télam además ya ya te aviso amarillo no sé si te lo ha contado alguien pero esta semana seguramente tendrás bastante trabajo eh

Voz 0911 46:00 si esta vez sí lo que pasa es que no se City bueno como dicen los colegas como será este año probablemente quiera esto no se nota este este está animo es ánimo pero sí que perdió un poco de fuelle Elola el tema eh bueno ahora que que intentar darle darle vuelta a ver que que podemos y bueno pensar de qué qué puede pasar el futuro orgullosos cara no

Voz 0874 46:27 qué está diciendo tú María Cecilia guardar un beso gracias

Voz 0911 46:32 estar luego Rijkaard y te despedir

Voz 0874 46:34 hemos que estarás haciendo cajas Si acciones papeles a los perros no hablaremos unas cuantas semanas cuando estés allí este esa sentado me quería decir decir Mathieu entonces les voy a despedir para coger vitro en Barcelona más que Michael también tiene que salir corriendo porque se va a coger el AVE Enrique suerte con los perros

Voz 24 46:53 ah gracias bueno espero que nos veamos la semana que viene la semana que todavía

Voz 0874 46:58 si te vas el sábado creo el sábado

Voz 23 47:00 lo noche eh si yo estoy dispuesto a recibir me

Voz 0874 47:05 sí cuidado con la Gran Vía e también te lo digo que están poco complicada un abrazo hablado un abrazo luego bueno es se queda llega por aquí y creo espero que no la veo estará en alguna emisora Cristina

Voz 5 47:17 sí que te Sven ojo una Gil

Voz 13 47:49 a vivir que son dos

Voz 3 47:50 días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook a Viking

Voz 4 53:03 no

Voz 30 53:06 no

Voz 0754 53:12 nunca cambian en este programa lo digo lo de antes lo digo por lo de ahora

Voz 4 53:15 Cristina Pardo cómo estás qué tal buenos días dónde estás lo primero que es mi último fin de semana liberal desde otra vez si fuera ahí no hombre había escalado mejor dicen no voy a cubrir el tema este de no no no no a eso no lo pobres no no estoy trabajando por tu culpa no ya lo sé ya empiezas en la tele entonces el fin de semana que viene si El día dieciséis a las seis en la seis muy bien has preparado seguro es el echaba de menos hemos un poquito de promotor venga vale

Voz 0874 53:44 se guardó un hueco ahora vamos a empezar porque tenemos un personal