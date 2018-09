A Vivir Que Son Dos Días (08/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el ministro el favor de guardar silencio en este pleno se han dicho cosas muy duras pero entiendo la ventaja de esta Cámara merece ser llamado sinvergüenza ni ustedes ni nosotros ni ninguno

Voz 0874 00:18 qué haría exactamente lo mismo hay gente al que vamos a echar de menos seguridad en claro dentro de forma del tesoro que viene haciendo banquillo para salir por la tele eso es un beso Cristina Pristina

Voz 2 00:30 da igual lo Bojan

Voz 0874 00:33 Íñigo fíjate que tenemos prensa llegará información hasta ahora

Voz 4 00:39 no

son las diez las nueve en Canarias

Voz 1275 00:49 el presidente de Estados Unidos ha instado la Justicia del país a investigar quién escribió el artículo de opinión anónimo en su contra publicado esta semana en el New York Times esta madrugada su antecesor en el cargo Barack Obama ha cargado contra Donald Trump ha advertido de que es el síntoma y no la causa del populismo Julio Guerra

Voz 0798 01:04 el discurso del presidente Barack Obama en la Universidad

Voz 6 01:07 en un mitin de cara a las elecciones legislativas del mes de noviembre en el que se ha referido directamente al actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump a Donald Trump la primera vez que Obama la mencionado de forma directa

Voz 1194 01:21 más

Voz 6 01:22 porque al final la amenaza a nuestra democracia no es sólo Donald Trump es la amenaza nuestra democracia es la indiferencia Obama ha acusado en su discurso a Trump de amenazar la democracia estadounidense y aquí

Voz 0874 01:32 en sus discursos demagogos le ha dicho

Voz 6 01:35 a su público mayoritariamente joven vota vota a Obama ha llamado al voto joven en las elecciones legislativas ha asegurado que los jóvenes son el antídoto que arregla la democracia y ha recordado que en las legislativas del año dos mil catorce tan sólo votó uno de cada cinco jóvenes

Voz 1275 01:53 estadounidenses los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debaten sobre la propuesta para fijar un impuesto a las grandes compañías digitales una reunión que acaba de comenzar composiciones divididas envían a está la enviada especial de la SER Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 02:06 bueno a mí buenos días la tasa digital si para gravar los beneficios en Europa PIL de Google de Facebook por citar tres ejemplos claros no prosperará hoy porque Alemania mantiene reticencias aunque el ministro francés de Economía se esfuerce en querer dar una imagen de unidad lo escuchamos quisiera decirles las palabras o no la hace hemos hecho un trabajo muy bueno la calidad de nuestra relación personal es un instrumento al servicio de Francia

Voz 1 02:32 de Alemania y de Europa acaba de decir

Voz 0738 02:35 tres de posponer por decir así la opción de algún acuerdo para el próximo diciembre de momento pues los ministros de Economía van a seguir hablando de futuro sin más capacidad para poner sobre la mesa que acuerdos sobre agenda hilos

Voz 1275 02:49 presidentes de Irán Rusia y Turquía se reunen hoy en Teherán para abordar el conflicto en Siria sobre la mesa está la posibilidad de una ofensiva militar contra Idlib considerado último bastión de los rebeldes información de Irene II

Voz 1628 03:00 esta esta cumbre es la tercera sobre Siria que se celebra en el ámbito del llamado proceso de Astana la Reunión pretende alcanzar un acuerdo sobre el destino de las provincias de Siria Il Deed con unos tres millones de personas es el último bastión de la oposición armada al régimen de Bashar al Assad en Siria unas cien familias han huido ya de los pueblos del sur según asegura el joven activista sirio Abu Ala en paralelo a la cumbre de Teherán el consejo de la Seguridad de la ONU se reúne hoy también para analizar la inminente ofensiva EEUU Francia y Reino Unido alertaron ayer al régimen sirio de que tomaran medidas se utiliza armas químicas en su ataque

Voz 1275 03:35 en España llegan las lluvias a la mayor parte del país especialmente intensas en el sureste peninsular donde protección

Voz 0798 03:40 el activado la alerta por viento por tormentas

Voz 1275 03:43 ayer Corbacho

Voz 7 03:44 buenos días Protección Civil alerta de las tormentas en amplias zonas de la Península especialmente en el sureste veinticinco provincias en riesgo por lluvias activado un aviso naranja en Málaga y amarillo en gran parte de Andalucía Castilla La Mancha y la comunidad valenciana tendremos nubes que dejarán chubascos en el interior peninsular con la posibilidad de que vayan acompañados de granizo nubes en Baleares y Canarias pero sin precipitaciones durante el día suben las temperaturas en el norte del país iba Jany la mitad sur viento flojo en el resto del país excepto en las zonas de tormenta con rachas fuertes

Voz 1275 04:14 ibamos a la información del deporte Iván Álvarez buenos días

Voz 8 04:16 qué tal Almudena buenos días no ha podido ser unas molestias en la rodilla derecha han impedido a Rafa Nadal competir por meterse en la final de Lluís Open el balear ha tenido que retirarse en semifinales tras ceder los dos primeros sets ante Juan Martín del Potro victoria del argentino por siete seis y seis dos después de que el manacorí más el médico en el cuarto juego de la primera manga Abbas de veinte mil personas despidieron con ovación aún Rafa Nadal que no podrá revalidar el título en Nueva York además hoy debuta Luis Enrique en el banquillo de la selección lo hará en Wembley a las nueve menos cuarto de la noche frente

Voz 1275 04:43 Terra es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 0874 04:50 cadena SER

Voz 1 04:53 los informativos

Voz 12 07:22 septiembre vuelves con nuevos propósitos Haski en Hipercor y El Corte Inglés Te ayudamos a cumplirlos porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de venta

Voz 0874 07:30 si te has propuesto disfrutar más de tiempo libre

Voz 13 07:32 tienes un portátil HP y con procesador Intel Qorei cinco por quinientos noventa y nueve euros con financiación ascenso

Voz 12 07:37 doce meses todos tus propósitos en un solo lugar Hipercor y El Corte Inglés listos para tu vuelta

Voz 14 07:43 este domingo en Ser Consumidor la alocada subida de la luz ojo que Ryanair ya está cobrando por las maletas de mano zumos de todo una solución tras el verano o un peligro cuidado con los riesgos de ciertos teléfonos y también lo que nos llevamos en vacaciones hablan los directores de los hoteles

Voz 1 08:02 SER Consumidor los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras

Voz 15 08:21 no tengo este club húngaro y vamos a tener que concurso yo me encuentro

Voz 0874 09:06 con Íñigo Domínguez fiesta musical nos trasladar la prensa local La Prensa Ibérica que la llamamos esto lo hacemos cada dos semanas menos que pasar los periódicos a los que no prestamos la debida atención durante la semana porque somos unos asquerosos centralistas que vivimos en Madrid Nos que hemos que Madrid en Madrid empieza y acaba todo que es un mal que tenemos que corregir cada día esos pericos descubren historias que no sabemos que existen en costumbre es que pensábamos desaparecidas anécdotas que son divertidas toda la vida real de

Voz 0798 09:37 también definitivo pero me he metido con nadie

Voz 0874 09:40 no todavía no hemos aguantado Santo liderar si cada dos semanas encontramos material para poder hacer esto durante cuatro horas con un verano de por medio no quiero ni pensar lo que trae

Voz 0798 09:52 bueno pues es que además como más por allí leyendo periódicos es trabajas no porque estas en una playa hay hechos bis pues vas viendo cosas te vas a seguir apuntando es que desde el uno de agosto parece que Face mil años la pasado son hombres pero es que antes cuando ido Las en el informativo la expresión bajada generalizada de las temperaturas ya ha sido como el fin del verano

Voz 16 10:14 no es esas expresiones

Voz 0798 10:16 pues sí y claro en un mes pues sabido pues después de todo no me puse a mirar los del uno de agosto ahora estábamos con avisos apocalípticos horas de calor si está en toda España las fotos de las piscinas luego lo habitual supongo también ocupación hotelera bueno entonces porque sube que baja todo esto todo esto pero pero hay cosas muy curiosas que vamos a contar por ejemplo en agosto y que todavía duraba la la resaca del Mundial que que es curioso no e hice colaba están las noticias más insospechadas no hay una noticia muy bonita en la en la la

Voz 17 10:55 lo de Galicia al jefe estas por Galicia bueno por lo dejaste como siempre te van a ser doctor honoris causa de la redacción de la bodega

Voz 0798 11:04 bueno total que dos niños gallegos de nuevo Jones hoy once años campeones del mundo de cálculo en Rusia no entonces es dice que bien no pues te pones a leer índice de Nicolás Moure de nueve años sigue Mauro González de once llegaron a Moscú la ciudad tiene unos días atrás vio cómo un penalti de Iago Aspas terminar representación gallega en el Mundial es decir hay que ver

Voz 1194 11:29 el Ibex hicieron en su categoría de cálculo en el concurso que no tiene nada que ver con el fútbol pero estoy dejó esto entrada

Voz 0798 11:34 Benzema es que Yago Aspas que es gallego pues lo tienen que meter ahí también de dar el protagonismo porque además dice terminaba con la representación gallega el Mundial de fútbol no con

Voz 17 11:42 sería no colara ayer al Mundial

Voz 0798 11:46 me pregunto cuánto duró ese ahí sabía que todavía dolía no la eliminación y tal pero es más curioso esto porque he seguido leyendo periódicos de otros sitios y resulta que en cuenta es la misma noticia por ejemplo en el diario de Almería no mira también pero allí los niños gallegos no existen es el quinto puesto de un niño de Almería es gallego que ganaron no existe ni se menciona es Albert Bonilla un genio en el cálculo que es el el niño que quedó quinto o no que es que es de allí mientras es gracioso porque encuentras la misma noticia descubres que hubo niños de otros lugares de España que estudió del Mundial ganaron algo pero que sólo salen el periódico El niño de allí no entonces en el Almería Andalucía ha sido la comunidad autónoma con mayor representación en el Mundial siete alumnos ganado gallegos tres de Granada dos deja en un Málaga no almeriense luego un quinto puesto tal cual nada los gallegos no existen pero bueno en Galicia por lo menos lo sabe no es verdad

Voz 0874 12:45 deja el campeonato este de calculo mundial que tampoco sabía que había

Voz 0798 12:47 todo

Voz 0874 12:49 olas de calor agosto también suele ser un mes en el que los periódicos locales dedican mucho espacio las efemérides aniversarios Se cumple tanto de esto cuanto de aquello no

Voz 0798 13:00 sí es muy socorrido cuando hay que llenan páginas

Voz 0874 13:03 Blanco no sabe la gente lo que es una página en blanco

Voz 0798 13:06 si hay que llenar como sea en este caso debemos decir que justificadamente no porque es un aniversario del Diario de Ibiza vale cumplió ciento veinticinco años no no que no está mal rabona enhorabuena al día de Ibiza la crónica que publicaron el uno de agosto que es el día de aniversario es muy divertida porque cuenta cómo nació el periódico no ir con con con algunos fragmentos de de uno de los fundadores que escribió un libro de la época y tal no y bueno pues cuenta que que en la década de mil ochocientos noventa habían Ibiza tres semanarios sí se llama van Ibiza que ese bueno es bastante evidente no la gaviota ya más lírico este último es mi favorito el coco

Voz 17 13:47 de Ibiza porque sábado así gira de información general

Voz 0798 13:50 es uno de los además cómico satírico no lo sé pero bueno Navia periódico no entonces también es verdad que había veinte mil habitantes sólo todos de allí sin alemanes todavía el noventa por ciento al alfabeto Si bueno pues vemos que de fuera anormal que novedad pero era difícil no entonces tres jóvenes así de Familia de la isla Bartolomé de Rosselló Antonio Puyol Torres y Lucas Costa Ferre pues pensaron que pues que las fuerzas vivas no ya sabes pues que habría que unir las tres revistas en un periódico y tal y cual que sería un gran perdidas desde un estrado haciendo cálculos no soy soy el Niño de Almería o el de Galicia pero veinte mil habitantes

Voz 0874 14:25 noventa por ciento de analfabetos quedaba

Voz 0798 14:27 pocos que supieran leer tres periódicos tres semanarios sumario semanario claro pero bueno que la idea que estaba estaba estaba pidiendo la idea es si hay total que es dijeron bueno porque no juntamos las revistas en un periódico en claro había que convencer a los dueños mientras pensaron que lo mejor era organizar una comilona y tal y al final cuando hubiera el clima necesario pues soltar la idea no

Voz 0874 14:51 pues de te voy a decir una cosa en las grandes fusiones se de medios de comunicación siguen pasando así

Voz 0798 14:55 bueno supongo que también las las discusiones el el el uno de ellos cuenta las memorias dice mientras se servía el café se cambiaban impresiones exquisito licor vino al mundo en medio del más ardiente entusiasmo de todos los comensales el primer diario de vivir

Voz 0874 15:13 así es cómo se cuentan las grandes historias en este país

Voz 0798 15:16 es no y luego ya es es muy curioso como inmediatamente ha empezado a repartir cargos ahí no hay dice ya de sobremesa se convino que fuera su fundador director y propietario Francisco es ellas eh no sólo porque entre los que reunían condiciones para seductor era al que menos se había significado en política no es que bueno proveerse en detalle sino porque era pero

Voz 1194 15:37 desde de la imprenta que este es mi pelota sólo juegan

Voz 0798 15:41 que ya digo bueno pero lo que a mí me hace más gracia es que de los tres chavalillos esto es que se habían juntado para para hacer el el diario Ibiza pues doce le salió la jugada redonda no porque uno se fue corresponsal en Madrid y en otro de

Voz 17 15:53 pues claro que en esta época pues esto

Voz 0798 15:57 vendo no hay bueno ya el resto dice en sus memorias Reporter para todo como Las criadas de Service no que esto es una frase bonita y bueno el primer número del uno de agosto que reproducían algunos párrafos decía Alí uno de agosto de mil ochocientos noventa y tres trece fíjate decía literalmente sentir mucho el calor y con tal motivo se apresuró a la desbandada de los diputados ministeriales Sagasta impotente de contener los

Voz 17 16:37 es decir ciento veinticinco años si seguimos abriendo con lo mismo no lo insoportable que sigue uno de los oye tarda mucho salir no Santos Animales animales bueno ya sale ya salen

Voz 0798 16:48 iba a decir calienta que sales pero bueno es precisamente se debe a eso porque hablamos ahora de animales y calentamiento porque hoy el animales el pez loro a ver si seguimos en Ibiza lo que pasa con el peligro es que es un nuevo pez en el Mediterráneo porque los buzos de Formentera concretamente salen encontrado por primera vez no era un animal que se en que se veía en el mar Mediterráneo esa vea en zonas más templadas en las Canarias en las Azores pero pero no aquí no y bueno a su señal más de que está subiendo la temperatura de del mar Mediterráneo

Voz 0874 17:19 estamos con un tiburón en verano no de Mallorca y acabamos con pestes Floro Pepe la presencia de esta especie es un indicador de que estamos ante un mediterráneo en cambio dice su título del periódico en esa noticia del diario de Ibiza así que vamos a ver juntar a Manu San Félix que es biólogo en Formentera no se escucha ahora o nos iba a escuchar de un barco pero creo que no ha salido al final no está en el barco Manu buenos días

Voz 19 17:41 hola buenas bueno al final me a mi pesar me me atacó la oficina

Voz 0874 17:47 P Pero porque estará bien el mar no todavía no ha llegado el momento por allí

Voz 19 17:51 si no no es en poquito hay viento levante fresco pero bueno ha salido los Oscar cosas ha salido bucear y no por temas organización lo buceo por la tarde así que me quedo trabajando por la mañana en el ordenador

Voz 1104 18:05 la carretera de ahora mismo en dado envidia nadie no te preocupes

Voz 0874 18:10 tú crees como dice la noticia que estamos ante un mediterráneo en cambio

Voz 19 18:14 bueno sí creo que además es una frase mía esas así igualado es obvio no estamos ante un mediterráneo en cambio es es es clarísimo no sea eh yo llevo aquí ya buceando veintiséis años eh para todas las condiciones como como el paisaje las especies eh ha cambiado son son diferentes de las que ahora al que todavía ya no se ve no desaparecidos antes apareciendo ir están llegando nueva eh bueno no en vano el Mediterráneo es el mar actualmente es nuestro planeta con un mayor número de especies invasoras

Voz 0874 18:51 ya hablamos del pez loro claro de Íñigo yo ya te digo tenemos un humor muy fácil ocurren muchos chistes tontos sobre cómo identificar aunque pero dime no sé cómo cómo saber

Voz 19 19:02 eh se presta a ello no es simpático los peces Loro eso la familia familias son las especies que hay eh están en mares tropicales en Arrecife es Coraline no está en concreto está en las que no hacer tropical pero casi templadas como son Canarias y las Azores ir estaba en alguna zona del Mediterráneo de hecho en su área de distribución estar mediterráneo pero bueno hayan veintiséis años no había visto absolutamente ninguno era en otros lugares como está ante Ferrer mediterráneos un poco misterio o me voy a hacer un poco de mi campo porque voy a hacer una reflexión histórica no es que al parecer un emperador romano creo que la Tiverio Javalambre y ahí no no lo digo yo creo que es algo estoy sale David terreno pues apreciaba de estos peces y por tanto los llevó a hace bueno pues bastantes signos a la zona de de de Nápoles y por esa ya había una población que sucede que en estos últimos años se ha calentado muchísimo el Mediterráneo yo cuando empecé a bucear aquí no tengo en vivo en el puerto la Savina Formentera o feo imagino perfectamente la temperatura máxima en el verano de mil novecientos noventa y tres eran veinticinco veintiséis grados este verano algo al que el pasado estamos ya en veintinueve grados pero la superficie a a diez metros de profundidad ahora mismo estamos en veintiocho entonces ese es un cambio tremendo

Voz 0798 20:31 no no es nada de gran grandes periodos de tiempo sino que tú lo ves día a día claro in situ cómo es el el paisaje lo que tú ves cuando te sumerge es ha cambiado lo que uno ve osea ya ese tú recuerdas aquellos tiempos en que era muchísimo más bonito que hay muchísimos más peces con con ha cambiado tanto

Voz 19 20:55 se han cambiado lamentablemente han cambiado mucho en poquísimo tiempo ocio veintiséis años puede sonar a mucho operaban naturaleza eso no es una fracción de segundo son o periodo de tiempo absolutamente insignificante los padres han llegado especies eh pues el Índico algas que que han invadido zonas enteras se encuentran agusto aquí entre otras cosas por por la temperatura y luego pues porque los tienen depredador es uno de otra cosa es que ha cambiado es la aparición bordados a muchos años lo estamos sometiendo a mucha presión ha crecido mucho ha crecido el turismo ha crecido los puertos agradecido los puertos ha crecido los hospitales pero no han crecido al mismo ritmo las estaciones depuradoras y eso no es una cuestión concreta Unica de de las Islas Baleares eso sucede en todo a practicamente en toda la costa española prácticamente en toda la costa del Mediterráneo entonces llevamos ya muchos años tirando desde el uno de enero hasta el treinta y uno de siempre aguas se suficientemente depuradas que sucede ese aporte extra que bueno sería nutrientes que siempre lo digo la palabra hasta un cierto nivel se habla nutrientes hablo en materia orgánica cuando supera ese nivel es mierda me perdón la la vulgaridad presión pero es la palabra de nuestro idioma entonces ese exceso de materia orgánica e con el agua caliente es el escenario en el que cuál se encuentran súper a gusto los los virus y bacterias entonces por el fondo proliferan colabora son poco para salvarse lamentó al italiano bacterias que dan un aspecto de de de jugando estás buceando zonas de de fondo de Puerto o no más que

Voz 0874 22:51 bien de ese paisaje esplendoroso auge

Voz 19 22:54 es que son los fondos de de Baleares y del Mediterráneo genera

Voz 0798 22:57 pues a que sales triste a veces de forma cuerpo queramos eh

Voz 19 23:01 pues bueno si sobretodo en temporada siempre coge buena entristece un poco pero quiero dar un mensaje hoy sábado por la mañana un mensaje positivo a más yo soy soy optimista ahí soy positivo y decir vamos a absolutamente a tiempo tenemos ahora mismo el conocimiento y tenemos la tecnología para revertir la situación lo que no tenemos un poco no nos podemos dormir de seguir diciendo que estamos a tiempo eh no nos queda mucho tiempo para seguir diciendo estamos a tiempo o sea hay que reaccionar ya hay que aplicar es a ese conocimiento que tenemos esa tecnología iraquí verter agua Se perfectamente depuradas otra cosa es combatir contra las especies invasoras no sabemos mucho nosotros nuestra Óscar Coll hemos abierto canales entre madres pues como de Mediterráneo el Canal de Suez en el Canal de Panamá el continente americano y eso favorece la conexión establecen corredores para las especies que que antes no estaban entonces propicia ese cambio entonces ahora mismo es decir cómo será aquí el el mediterráneo bajo el agua atentos de treinta años a nadie se atreva a predecir decirlo pero desde luego se ninguna duda par ser diferente

Voz 0874 24:18 Manu San Félix es biólogo Formentera tiene esa suerte un abrazo gracias

Voz 19 24:24 hola placer gracias lo digo

Voz 1 24:28 venga vamos a hablar de Pandora

Voz 0798 24:32 a ser simpático resulta que es es un síntoma como diría Obama más que una enfermera no oye

Voz 0874 24:38 de seguimos con el tema marino también se ha hablado bastante

Voz 0798 24:41 tú sabes que eso otra serpiente de verano serpiente Medusa la verdad

Voz 1194 24:46 no

Voz 0798 24:47 leyendo la prensa de Málaga te asustaba bastante también porque la primera semana de agosto tuvieron que prohibir el baño en todas las playas muchos días porque había una invasión de medusas no y bueno hasta se han creado aplicaciones Info Medusa pues que ya desde hace años informando del estado de las playas hay medusas sino lo que pasa es que Málaga

Voz 0874 25:07 agosto prohibir el baño en la playa pues seguramente va a los negocios no les habrá gustado mucho

Voz 0798 25:12 no he sido ha sido un problema de hecho ha habido mucha información sobre eso y al final por ejemplo el día treinta y uno en el sur Diario diariosur pues que que que eso era bastante alarmista no desean que ha sido un serio contratiempo para los negocios que se dedica a la actividades náuticas también obviamente pues en cualquier negocio que vive del turismo parques acuáticos etcétera no hay y bueno decían que el agua estaba mineras de nuestros es propietario la empresa de parques acuáticos flotantes están ahí en el mar fan decía eso la vasta minada de medusas y que y que muchos días que cerró quince días enteros que para ellos es un desastre clan

Voz 0874 25:50 del Mediterráneo el Cantábrico tan pertenecen plan invasor esto no Aaron el mundo vegetal

Voz 0798 25:53 si el mundo vegetal también aunque desde hace muchos más más años que es el el plumero de La Pampa había oído hablar el plumero de La Pampa de que pues habría que es el nombre de nombre festivalero de algún del argentino hago esto es pues bueno pues es es es quién estaba en el Cantábrico en Asturias todo el Cantábrico habrá visto esta especie de juncos saltos estos matorrales que terminan como con un penacho blanco en descampados cundió entre los mayas bueno pues es una especie invasora de que ya es preocupante en La Nueva España en la prensa asturiana de varios artículos sobre esto porque es están gastando un dineral en erradicarlo y no hay manera iba a él hay trabajo para muchos años no hice ha pedido a la Unión Europea una estrategia nacional para erradicar lo bueno pues pues bueno es un problema también

Voz 0874 26:39 hay otra cuestión que sale mucho en los periódicos durante todo el año Ikeda para lo mucho que hablar que es el tema en el tren que si el tren llega que no llega Cristiano abre una línea que se cierra una línea el el tren yo creo que también de nuevo por culpa del centralismo no no somos conscientes de lo que significa para algunos lugares

Voz 0798 26:54 bueno sí y aquí vamos a dar una buena noticia señas un precedente que es que además de un tema que hemos hablado mucho aquí con detener el tren de Madrid a Granada que también a Jaén le pilla de camino bueno pues que llevaban tres años y cuatro meses sin él como hemos contado alguna vez que parece increíble no porque sabes Granada esta ciudad que sin apenas interés turístico no que nada para ir allí a nada para que no bueno pues llevan tres años cuatro meses sin sin tren va a volver el tren va vuelven el tren de habrá un Talgo que saldrá a las ocho de la mañana hay vuelve a las cinco tardan unas cinco horas es una línea que separa en dos mil siete Si es que hasta ahora te tenías que ir hasta Antequera un autobús para coger allí el AVE que venía de Málaga una una locura no y bueno esto es una una buena noticia por fin ha visto hasta que lleve la veo sí porque en su día se paralizó de forma provisional pero ya ves siempre es lo más permanente tantos hasta por las obras del AVE precisamente no

Voz 0874 27:49 el tenían que ahí están en ello todavía playas efemérides

Voz 0798 27:54 este logro a otros animales hemos tocado los temas pop

Voz 0874 27:57 del verano nos falta uno que nos daría para

Voz 0798 28:00 un espacio una especie de batería rápida que son estas populares fiestas populares efectivamente no ha ido a una fiesta popular este verano una verbena incluso pillado prevenido pues se aquí dando había de todo como te puedes imaginar has dicho bromeando curioseando tenido bromeando empezaba por Internet pero no soy sofisticado carguen recibirán de narices muy valoras lo no curioseando es mi falta de vocalización que en La Rioja ha habido polémica con las fiestas de Cervera del Río Alhama no no es la primera vez llevan tiempo tiene Matías Ignacio allí así pues mira es un pueblo de dos mil cuatrocientos vecinos ir desde tiempos inmemoriales lo he hecho no veían ahora decirla que bueno en este caso justificado cuatrocientos años y bueno pues ahí los hombres bailan la danza de la gaita no que van vestidos con unos chavales muy monos a ellos en fin hay que bueno desde hace unos años hay movida porque las mujeres también querían bailar ahí en dos mil dieciséis se unieron algunas al baile y los dulzaineros dejaron de tocar tal es como en protesta por cierto que es huelga dulzainas caídas y si no ahí pero como protesta otras salieron a bailar incluida la alcaldesa bueno hubo lío división de opiniones eh pues lo ya este año ha habido incluso la política y los políticos a favor en contra bueno pero pasado algo este año no bueno este este año había

Voz 20 29:25 la bueno en en en en

Voz 0798 29:28 el Día de La Rioja decían textualmente aumentado la crispación entre los ciudadanos y ha generado un sinfín de comentarios entre la opinión pública incluso a nivel de toda La Rioja una situación que no es nueva y que este diario ha recogido en estos últimos años pero para rellenar pero al final este año un grupo de mujeres bailó a

Voz 0874 29:49 no bueno si se lo digo

Voz 0798 29:52 Ello no no lo sé si es una idea descabellada pero digo yo que no

Voz 0874 29:54 mejor habría que adaptar alguna tradición al siglo XXI no no sé que algunas reproducen roles machistas a lo mejor habría que pensarlo no no no

Voz 0798 30:04 en estas en estas fiestas también claro es que son tradiciones muy antiguas muchas fiestas hay la figura de la doncella no que es la moda casa de ir a que incluso va

Voz 17 30:12 una admita hay ahí una buena más cuestiones las sociedades gastronómicas del pueblo

Voz 0798 30:18 bueno pues pues son todo ritos de paso a la edad adulta en hombres mujeres que que al final pues con con una pátina cristiana porque seguido no y claro bueno pues hoy en día pues hay quien quiere pues bueno defiende esta no sé

Voz 0874 30:31 bueno oye mira este ejemplar de la nueva crónica te tienes aquí es curioso

Voz 0798 30:37 con estirado esto eh sí porque te que cuando nos despedimos a final de verano intuíamos que lo de la cueva de Tailandia estos Nimes que bueno ya parece hace mil años también que podía haber sido una serpiente de verano porque bueno luego al final se solucionó pero estuvimos varias semanas toda la prensa de todas partes abriendo con esto bueno pues todavía en agosto la Nueva Crónica de León consiguió engancharse al tema porque uno de los buzos que participaron en el rescate apareció por allí en el pozo del infierno en Vegacervera es una gruta he visto muy muy conocía de los especialistas y allí pillaron al hombre en un restaurante comiendo y tal a un que lo que vale un mundo un buzo británico ahí pues estuvo contando cómo fue todo de tal guisa predecir que por la portada que tenemos aquí es portada a cinco columnas la foto buzo ataviadas de buzo buzo y no ha pasado nada más importante que la presencia de ese Buza eso es oye acabar

Voz 0874 31:29 hemos hemos empezado en Galicia yo creo que deberíamos temía en Galicia porque ahí sabes que te esperan con los brazos abiertos te inviten a visitar la redacción de varios periódicos pero la verdad es que titular el titular de este mira de la región

Voz 0798 31:43 bueno eso de animales y un tema que ya hemos tocado a mí de titular me encanta una parte que te voy a decir a jabalíes a plena luz del día y por el centro es el centro es lo que hace es como como explica luego el se dice dos jabalíes se pasearon mañana y tarde por o Carballiño sino gracia de mañana eterna Fred en dos turnos luego pararon a comer no es que es así huevos gusto nos dejaba en las mismas no se sabe son los mismos está organizado por grupos porque lo que dice es que la Policía Local y los operarios de los guiaron hasta una zona de monte cercana de donde procedían Barbero que por la tarde fueron vistos de nuevo atravesando la rueda Carreira que que bueno que niegan lo que fuera Pignoise luego volvieron este Z y luego hay que la foto es curiosa porque de esa ahí en medio de la calle unas terrazas desde entonces aparcados ahí los jabalíes campando a sus anchas no sé si la gente hace como que no pasa nada no también mañana los días hacen meriendas en haya oye pues había una

Voz 0874 32:44 noticia en La Voz de Galicia no sé si la tienes por ahí a principios de agosto y se puso sobre el envejecimiento de la población que está también una cuestión de la que hemos hablado algún día sí que tendríamos que ponernos un poco más

Voz 0798 32:55 sí en toda la prensa gallega ha destacado porque debieron salir las estadísticas pues que que Galicia lleva treinta años con más muertes que nacimientos en dos mil diecisiete Esa es la cifra más baja desde que existen registros históricos de nacimientos nacido sólo dieciocho mil trescientos doce niños y bueno es con Castilla y León y Aragón es un son las comunidades autónomas donde más grave este fenómeno sea es evidente si llevan treinta años que que muere más gente de la que nace pues en la línea de aclara no bueno pues

Voz 0874 33:24 como digo acabamos en Galicia si quieres el último tiro

Voz 0798 33:28 hay que es uno de los titulares de La Voz de Galicia se titular del año si unos titulares de del verano porque eso que decíamos de que hay que rellenar y bueno eso toda una página que que que rellenan de forma muy habilidosa

Voz 0874 33:42 que incumple muchos preceptos de muchos libros de estilo por ejemplo no se debe titular en pregunta

Voz 0798 33:47 ni mucho menos con una respuesta así que no respuesta exacta pero bueno eso toda una página dedicada a un asunto

Voz 0874 33:55 su titular exactamente esto titular

Voz 0798 33:57 se cumplen los tópicos gallegos depende

Voz 5 34:01 hasta luego

Voz 5 34:42 a vivir que son dos

Voz 33 41:05 sí sí lo han hecho

Voz 18 41:17 ah eres tú las no no joven

Voz 1194 42:05 esta sintonía deberían comparecer aquí dos individuos que son Javier Cansado Ignatius bueno veo a Javier no no voy a coger todo el protagonismo para mí porque es lo que siempre ha querido hacer Mas es como una mancha de aceite que se va haciendo con la porque es ley de vida formaba parte de el plan inicial pero claro claro que Javier Cansado tiene que darse cuenta a pesar de que lo que él intenta perseverar en el oficio de tempranos que dejar

Voz 0874 42:32 absorbido por la mancha Ignatius bueno Javier están de vacaciones y no estaba hacer devolver el pues exacto te damos libre qué tal principios de año escuchado por cierto el primer episodio de la vida moderna estáis en público este año sin público

Voz 1194 42:47 y eso llamamos edición facsímil para para que sea lo más crudo posible crudo crudo y la gente nueva hay gente que ese enfadado muchísimo porque claro no es el ambiente eufórico es como otro tono totalmente distinto

Voz 0874 42:59 no es como una telecomedia se le quita las risas

Voz 1194 43:02 hay perdón por la comparación pues deja en mal lugar claro lo han comparado como una travesía por el desierto después de haber tomado ayahuasca también ponen vuestro sitio e colgando por estabais un poco no demasiado arriba sí claro nosotros mismos nos hemos puesto un a un palo entre las ruedas queremos descarrilar el programas yo creo que es bueno es como si que de tres amigos quedarán para merendar

Voz 0874 43:26 si no te lo voy a definir de mejor manera yo tendría para merendar usaría otro verbo no pero bueno o usaría otros productos encima de la mesa sí claro a ver yo quería hablar contigo un primero un poquito primero sobre la programación de la SER y aquí nos seguramente vamos a meter

Voz 1194 43:42 Harry porque no se a que tengan más fama de ser políticamente correcto se halla a mi me gusta también mucho arrimarse al borde del abismo también me gusta no caerme ten cuidado con esto no intentaré porque quiero hablar de la

Voz 0874 43:58 formación de la solamente me invitaron a estar molesto lo primero a mí me hizo ilusión estabais aquí hasta todas las estrellas de la SER fíjate la la de periodismo aquí

Voz 0798 44:08 a un lado la de egocentrismo acumuladas

Voz 0874 44:10 estoy esta mesa ahí estabais vosotros tres sino una espinita no David que que tú compartiendo un solo micrófono

Voz 1194 44:17 a los micrófonos no hay hay fotografías que que narran perfectamente lo que pasó David que ya integrados en la mesa pero yo todavía desubicado totalmente fuera es un poco fuera de la mesa pero además mirando para

Voz 0874 44:30 el lado equivocado hay que decir pues claro que te había muerto

Voz 1194 44:33 sí lo que habíamos pero estabais ahí

Voz 0874 44:35 y a mí me hacía sentir cierto orgullo porque era como decir bueno pues el humor sea diplomado no osa graduado en la SER ahora la SER acepta que el humor tiene que estar en la mesa principal

Voz 1194 44:47 fíjate que los cómicos Hunter serán excluidos de la sociedad no sé si sabes la anécdota de los cómicos

Voz 0798 44:54 la legua no lo que se llamaba así

Voz 1194 44:57 en la en el Siglo de Oro porque iban a actuar a dónde tocar a la ciudad donde tocara sí pero no les permitían dormir en la ciudad tenían que dormir al menos a una legua de sitio donde ellos fueran actuar porque eran considerados los más bajos y rastrero Se les permitía entre tenerte pero no se les permitía convivir contigo

Voz 0874 45:15 ah o cruzarse contigo en un pasillo y hemos hecho lo mismo siempre vosotros tenéis vuestros pasillos no pero ahora ya os dejamos un poco usaran los nuevos baños fue muy importante lo que pasa es que ese día fue muy importante el día de la

Voz 1194 45:25 el agente de gente decía que la Ser o no tenía cambios yo creo que desde que a mi se me permite compartir este tipo de situaciones ya es suficientemente cambio suficiente cambio en la SER el cargo ahí ya lo quiere hacer más cambio años vamos a usted

Voz 0874 45:45 unos pequeños pasajes mira este primer pasa

Voz 16 45:47 bueno lo de Egea también Gavela no hay hay pocos cambios en realidad pero siempre ajustamos un poquito las antenas

Voz 0874 45:54 yo lo que tengo ahora esas empezar John el cambio por el cambio no he creído nunca

Voz 34 45:59 podemos ir cambiando modulando día a día

Voz 1275 46:02 día semana incorporando cosas

Voz 34 46:05 prescindiendo de cosas sino nos gusta Tuc Tuc entre

Voz 0874 46:08 pues cuando escuchabas esto voy a contar una cosa es la trastienda sabiendo que vosotros justo antes parece por aquí me enseña estéis

Voz 3 46:16 cuatro a peluche con unos garabatos

Voz 0874 46:19 escritos al grito de esta es la T

Voz 1194 46:21 Prada completa de la vida sí sí esos cuatro no tenemos más solo que tenéis tantas cuando de repente estas con esta gente claros antes y tengo un poco como que no eres lo suficientemente profesión tal o por lo menos tu manera de de trabajar no no está a la altura de de la profesionalidad

Voz 0874 46:39 ahora lo tú yo me lo había hay una tensión con Pepa que que tú conociste

Voz 1194 46:44 yo lo que hice mi mi estrategia fue en cuanto vio a Iñaki Gabilondo a un abrazo como si fuera vi paz en todo el mundo muchas cosas es de algo más ya que mirándole siendo quien es si la digo si la gente me ve abrazar así a Iñaki ya no nos mirarán de otra

Voz 0874 47:03 el respeto ganado ahora yo quiero que sea un poco también el Carlos Boyero la presentación que mangas una especie de crítica no también sabes que tenemos sintonías nuevas cuando vosotros de ahora como vais a pelo pueden verse Osasuna mi cruda pero por ejemplo esta sintonía informativo esmerada tú eres conocido por tu sensibilidad entonces la donde de transporta esta sintonía

Voz 1194 47:37 es una Lucio y maquinillas de afeitar no sintonía de informativos

Voz 0874 47:45 con esta hora entrar las noticias centrado hombre pues

Voz 1194 47:48 no puede ser informativo y al mismo tiempo gimnasia tiempo está bien no la la cabecera la música Caldas cambiar a todos los programas S A todos nos han avisado a vosotros no a nosotros no nos no incluyen en ese tipo de

Voz 0874 48:06 oye tú conociste en esa presentación de la programación

Voz 1194 48:09 a nuestro nuevo director general a sí sí sí sí yo le conocí de una manera con pantalones yo no quiero decir que vale pantalones largos yo saco a porque es que mandar unas cortas pues cuando yo me presente ese día de la presentación de la programación con pantalones largos o hubo que hubo gente que se dirige a mí sorprendida para bien pero que se dirigía a mí daba dos pasos hacia atrás para contarlo lanzó la figura claro quién decir joder es verdad que cuando quieren estar a la altura lo consigue si pepinos unos pantalones fácil ir Daniel dijo cosas como ésta

Voz 0874 48:48 donación escuchan me gustaría que todos

Voz 0798 48:51 en los propongamos

Voz 0874 48:53 a la gente que está muy achuchados les damos un coñazo de muerte o a veces somos transmisores de coñazo es que en otros creen que usó el director general José este lenguaje que vosotros nunca usáis en vuestro programa claro

Voz 1194 49:07 a mí me me quedé me cae bien le conocí en el tren en el AVE aquel en el que fuimos cuando los premios en Sevilla a los Premios Ondas Honda se nota portavoz de todos los trenes que español ya la conocemos en el tren me cae bien en el sentido de que se eleven los ojos o una pizca

Voz 0798 49:28 pura

Voz 1194 49:28 sí me recuerda Charlie y la fábrica de chocolate el decir aquí la Cadena SER es su pequeña locomotora Yell actúa como si fuera una especie de Jim Carrey

Voz 0874 49:42 hay que usa este lenguaje de tan tan Franco

Voz 1194 49:44 claro que parece Ben Ali siguiendo el protocolo no sé si fue la estrella claro si luego seguro que será bueno las correcto por supuesto seguro el lenguaje no porque él les alguna manera natural sino para ponerse a nuestra Tura de nuestra o la nuestro en general en general para para por ejemplo a tuyo hay una distancia la quiero decir a mi me impone tú en este programa pero desde la altura con el que Daniel nos mira todos somos iguales para desde su punto de vista entre Ci U yo soy uno ahí somos chusma radiofónica lo miras desde tan alto digamos no él baja el bajada digamos a la Tierra Isabel que lenguaje tiene que emplear no se equivoca nunca se sabe con quién está hablando Daniel Gavela

Voz 0874 50:34 buenos días

Voz 1104 50:36 buenos días Dios mío un vista Chun pelotas adiós pero bueno pero si no pero bueno yo encerrona eso no vamos Maale mamá yo esperaba un Corbacho Daniel escribía

Voz 0874 50:55 peor todavía es que yo esperaba que acabará insultando té y entonces es cuando tú vas a entrar para defender pero es que los dos que me abraza

Voz 35 51:04 a vistes como los boxeadores eso yo yo yo estaba yo el que se iba a hacer era yo aquí para que no pegara

Voz 1104 51:11 la muy blandito muy blandito

Voz 1194 51:14 la gente en las distancias cortas a suele sorprender de mí en la gente piensa que soy un caníbal y en las distancias cortas cuando me ven tan cariñoso sólo defraudar

Voz 0874 51:24 pero fue están de acuerdo en que fue el el gran killer de la presentación final sí sí sí a mí me esto me molesta un poco

Voz 1194 51:32 bueno es verdad que que el que desde entones era el jefe es que algo no funciona del todo eh sí absolutamente es la primera vez que justamente

Voz 35 51:44 las formas yo te pido que todo esto lo tomemos con moderación porque porque el que pues el que puede cambiar también es el jefe

Voz 1104 51:52 es te va a defender va a depender mucho ahí vosotros estoy pues formando si quieres que te diga esto

Voz 1194 52:00 es como un mono con una pistola disparando al aire tu director general tendría obligada

Voz 35 52:06 esto empieza esta empiece bien esto yo estoy estropeando lo que os mide esté siempre sobraban novela quisiera negritos preguntan de quién puede ser el primero hombres

Voz 0874 52:18 acuérdate que en esa presentación yo dije que seguramente uno de los que estaba sentado en esa mesa no cabría la temporada y te estaba mirando a ti

Voz 1104 52:24 hombre claro cuento con ellos yo mundo con ello

Voz 0874 52:29 bueno pero está de acuerdo estoy que decía yo no el humor yo creo que sea chat graduado en en esta emisora irá no solamente es bueno ver a los humoristas sentados en la mesa principal sino verlos también un poco definir la esencia de la de la Cadena SER

Voz 35 52:41 absolutamente yo creo que no hace falta hablar de la importancia de la información y de la información normal no la chicos consumimos habitualmente los medios menos en la Cadena Ser que es una potencia informativa pero yo creo que sí hay que poner derbi de la de rendirme otras cosas no ir el cómo el yo creo que también hay que trabajar Él que yo sé que eso es cuando decimos que hay que mirar a la gente y a la vida estamos cambiando el qué pero él

Voz 0798 53:09 muy importante cambian como el como nos

Voz 35 53:12 no lo es en humor en sentido estricto sino la mirada sobre la vida sabes eso es fundamental y hay que mirar la vida con cierto relajo

Voz 1104 53:20 a Casares como decía decía Epi curo