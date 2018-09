A Vivir Que Son Dos Días (08/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

no no no no

Costa quién no dónde estará yo lo llamo no me coges Ruiz

sí después no claro que no se te acaba la conversación felices y si realmente es cansado tal pero sí

no no no con con qué putada no tenga éxito con la batería de un iPhone que tiene ya siete años que te dura a lo mejor las dos horas de la mañana si eres tú ahora con todo tú colaboraciones en diferentes

pues creo que este año se puede ir al trabajo con una malísima actitud porque Madrid aún no está puesto os a Madrid a alguien no ha hecho los deberes

no he salido de casa que aún no estaban puestas las calles no literal bueno las dos de la mañana

explicar esto pero luego nos digan que es que sólo hablamos de Madrid y como vivimos en Madrid es que es que la Gran Vía va a ser mayormente peatonal dentro de no sé ustedes dos mil veintiocho una cosa si a mí me da la impresión de que esta obra que es Magna serán encargado a dos personas se vieron hostigados os Coca Cola su ritmo no

me ha caído involuntaria entrecomilla hasta un año y aún no le has pegado ha caído tres veces de la cama de pegar

del seis que es cuando hablas del humor en la SER realmente hablando de lo que te has inventado tú no porque así antes no había nada páramo un poco de promover periodística estrenados ha estrenado a las cuatro y media de la madrugada una hora lo que llaman ahora Prime Time en la SER

hay un programa de comedia Holanda está basado en los monólogos que grabamos todas las semanas en en un garito Madrid unas grabaciones de de monólogos de Standard eh que no hay nadie que este grabando a los cómicos ahora en España y lo saco por Internet por You Tube ir hablamos de eso en el programa ahí hablamos de comedia programado Mori

no programan no está grabado hoy mismo pero ya ha ocurrido

el incidente con Rober Bodegas y los gitanos Sierra bodegas no se le ha apuñalado a su portal sigue vivo y coleando es verdad ahora mismo Rober Bodegas pueden no seguir vivo pues tras en ese caso programa en la memoria de Rober Bodegas

es lo importante es que me he pasado la guardería

eso es lo que no voy a hacer este año es dormir de lunes a viernes las estoy dejando veintiocho horas al día la guardería ir porque no me dejan más en el rato que me da eso pues sigo empezamos el lunes la resistencia este lunes que tiene el lunes y el lunes diez a doce de la noche voy a hacer una cosita para el intermedio y voy a estar aquí voy a hacer

claro luego Castelo me me dijo que si quería participar en los suele Diges que el mío de risa risa es que lo mío es hora y media más una obra mate eso monólogo bueno no es que sea dramático pero no está mal

con los monólogos los monólogos relataba la gente confunde un poco eso claro el monólogo el soliloquio de toda la vida de toda la vida no pues yo sigo con ellos la lista de mis deseos y es verdad esta noche me voy para Valladolid porque mañana va a mediodía me entregan un premio como mejor intérprete de la temporada que otros al público del Teatro Zorrilla los amigos que Zorrilla

en en Iberia no no es en Valladolid es total

me parece que la vida tiene eso tiene risa si tiene drama entonces me gusta mucho poder hacer lo que pasa

el de Camas de los más muy bien muy bien los niños no duermen otros de mi camarote no duermen no muy bien la verdad es que Mallorca es una maravilla voy a volver en breve porque es mi tierra y es verdad que con la edad como qué quieres volver más a te pasa que que estarías todo el rato pero es lo que los vecinos sino porque es nuestro baja

a estar ahí con tu gente tal disfrutas mucho Pío todas las verbenas de las fiestas osea que me ha venido muy eso me ha venido muy bien

personas que estaban teniendo un tratamiento médico en Canadá ese tienen que volver a Arabia Saudí el Príncipe pocas bromas no me lo es que el Príncipe de la región tres sesenta de la red

no con lo de que no querían que se vendía las armas los barcos todo para para quien ya en un poquito en conflicto diplomático también con esto

no hay Iván dentro del propio Gobierno no

no cree en Dios con Arabia Saudí no vale

que ellos sí que hemos hablado al principio de Rajoy que el tal tú has mencionado no es una foto suya tumbada en un bar se de de

no te rías que cosa es muy serio lo has dicho Rajoy muy serio

claro nacida en Santa Pola no eres no de toda la vida

si te digo la verdad la verdad no venimos pero va a venir porque me decía a ver si lo tienen incluso su guarda guarda espartanos con él pues si mil niños leyó muchos niños vienen a comer aquí

bueno entonces llaman mi niño de imagino que me los imagino grandote es comen bien y dejan buenas cuentas no

bueno tú no te puedes imaginar que come esta gente no

Voz 20

18:17

no se comen no yo no hago yo no sé lo que come entero no ver lo bien que les siempre era malo