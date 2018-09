A Vivir Que Son Dos Días (15/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 Javier del Pino

Voz 5 01:00 Pablo Casado se niega a publicar sus trabajos de máster en la Universidad Rey Juan Carlos con Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 bueno sí a Xavier después el que Pedro Sánchez publicara íntegramente su tesis doctoral

Voz 1660 01:09 de Johnny tengo te FM ni tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos

Voz 1024 01:25 hola Pedro Sánchez ha enviado un burofax a los medios de comunicación que esa semana acusaron al presidente de plagiar en su tesis un trabajo cuya legitimidad había sido puesto en duda por PP y Ciudadanos Albert Rivera se ha visto obligado a rectificar por cierto ya dos veces su currículum esta semana el jueves en la web del Congreso y ayer en su página oficial donde aparecía como doctorando cuando no está matriculado como confirmó la Autónoma de Barcelona

Voz 0874 01:47 huracán Florence deja al menos cinco muertos en Estados

Voz 1024 01:50 entre ellos una madre y su bebé que fallecieron al caer un árbol sobre su vivienda cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares ante las graves inundaciones registradas en las costas de las Carolinas

Voz 6 02:01 Iban Reyes él

Voz 1024 02:03 en el norte ha confirmado que ha perdido potencia tras convertirse tierra adentro en tormenta tropical pero que no bajen la guardia ante la raza ese viento por encima de los cien kilómetros hora que todavía sopla Tram tiene previsto visitar la zona afectada a mediados de la próxima semana mientras en el extremo oriente Hong Kong se prepara para recibir el impacto del tifón Man Cut de máxima categoría que llegó al norte de Filipinas esta madrugada con vientos cerca de trescientos kilómetros Sara

Voz 0874 02:30 la Organización de Estados Americanos no descartó una intervención militar en Venezuela contra Maduro

Voz 1024 02:35 son palabras del secretario general de la OEA en la frontera con Colombia en la ciudad de Cúcuta donde poder estas semanas han cruzado miles de venezolanos que emigran de su país Luis alma

Voz 7 02:46 el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia crímenes de lesa humanidad contra su población en violación de derechos humanos el sufrimiento de la gente en el éxodo inducido que está impulsando así que las acciones diplomáticas en primer lugar pero no debamos descartar ninguna acción

Voz 1024 03:04 Maduro recibe estas críticas en China donde está en viaje oficial estrechando lazos comerciales con el gigante asiático

Voz 9 03:10 en la Cadena SER ha admitido que son dos días Javier del Pino

Voz 5 03:52 a mí me está costando acostumbrarme a esto gurús tenía nueva de sí sí sí apuntó como The Fan tanguillos si tienen un puntito asegurará aportando no te has a punto de empezar sus vacaciones no

Voz 1312 04:06 sí sí te encuentras empezar mis vacaciones con fandangos yo con lo que sea

Voz 5 04:11 tú lo quieres es mirar los paparazzi se van a poner en torno a tu residencia van a sacar Fatah robada tenía

Voz 1312 04:23 te metes conmigo con faena aquellos estoy colando esta temporada pero bien entre la estoy colando cada día te lo voy a seguir porque cada visión ya he dicho que va a sonar un artista español

Voz 5 04:44 en este caso es culpa suya culpa mía

Voz 1312 04:48 Katharine se os felicito cantar en inglés sí sí pero a este Zaragoza es es Vigo y me va el tema nos llama pachanga Vigo me has una pachanga buena que tal

Voz 5 05:00 me gustan no crea mola mucho te has tomado ya el turno el Tour mitín Javier esta mañana tiene el Almería que tomar las teles al día después de las comidas

Voz 0874 05:11 los nombres de los programas informáticos para detectar plagios en las tesis y trabajos universitarios después de revisar con estos programas habituales además en universidades europeas se ha determinado que el supuesto plagio la tesis doctoral de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez bueno pues

Voz 1312 05:26 vamos nosotros vamos a escuchar a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros Isabel Celaá que se mostró así de indignada

Voz 12 05:35 francamente este asunto ha sido eh era muy indeseable en su conjunto porque es la primera vez que España tiene un presidente de Gobierno que es doctor en este caso doctor en Economía

Voz 5 05:57 muy deseable es uno como nuestros profesores

Voz 0874 06:01 ayer a partir de la una de la tarde la tesis de Pedro Sánchez sobre diplomacia económica se hizo pública y en todas las redacciones se leyó con lupa sobrepasaron todos los Software sabidos y por haber para detectar si había plagio o no había plagio se confirma que independientemente de la calidad del trabajo de que merecía ser anota que mereció no hay plagio

Voz 1312 06:19 sí aunque hoy en portada algún periódico se ratifica en su versión a pesar de de todos lo los datos

Voz 0874 06:25 por eso después de burofax el día que preguntas en el director de ese periódico pro

Voz 1312 06:29 eh bueno pues eh precisamente por todo esto Isabel Celaá ayer tenía un día así muy contundente

Voz 0825 06:35 tenía muy claro que los partidos que habían azuzó

Voz 1312 06:37 los caballos contra Pedro Sánchez en este tema deberían pedir perdón

Voz 12 06:41 el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto con una sola voz honestamente honradamente con la calidad que la política de detener lo que toca ahora es que pidan perdón al presente

Voz 5 06:53 de hecho de hecho

Voz 1312 06:56 el PP con Pasapalabra ahí a que no sabes con qué tema

Voz 0874 06:59 pues Cataluña seguro bueno

Voz 1312 07:01 tamén te hizo un aprovechando que el Orinoco pasa por Venezuela me meto con los detalles

Voz 1660 07:06 lo que pedimos desde aquí lo pedimos desde Canarias es que el Gobierno haga algo porque España es muy importante en España es muy importante para Venezuela y lo que tenemos que hacer es decir muy claro que lo mismo que queremos para España que es libertad que es democracia que es pluralidad que es democracia también parlamentaria mañana defendida internacional de la democracia precisamente también denunciamos que en España hay parlamentos autonómicos que seguía encerrado por lo que algún partido independentista pretende como digo exigimos al señor presidente del Gobierno que haga algo en Venezuela es difícil hacerlo

Voz 5 07:39 lo que hace él no es tan fácil le personas para lo que te preguntes por una cosa investigue Venezuela bien tiene su mérito

Voz 0874 07:45 Pablo Casado que enseñó a los periodistas las tapas de sus trabajos que era dice que son trabajos de asignaturas sin mayor relevancia Albert Rivera líder de Ciudadanos que ha cambiado varias veces en las últimas horas su currículum y la Universidad Autónoma de Barcelona ha desmentido que sea doctorando en derecho constituir

Voz 5 08:00 tal como constaba constaba matriculado pero desde luego ahora no creen como se ha dicho esta semana un un un un poco infantil todo eh

Voz 1312 08:08 estaba un poco infantil yo no sé si estaba pensando en en un libro que que no hicieron leer en la universidad en la Autónoma precisamente de Barcelona que se cómo se hace una tesis de Umberto Eco y luego ya en plan divertido me he acordado de otro libro que no hicieron leer pero en Primaria que es las tesis de Nancy de Ramón J Sender

Voz 0874 08:26 además al nivel C

Voz 5 08:31 no

Voz 1 08:32 si tú tú tú

Voz 1312 08:42 mientras que desnudan sus currículum si sacan de los archivos sus trabajos de fin de máster de doctorado en de asignaturas etcétera hay una serie de debates que se podrían abrir ahora que se habla de este tema universitario

Voz 13 08:55 el famoso Instituto de Derecho Público ante la universidad

Voz 0874 08:58 Rey Juan Carlos ha borrado más de cinco mil correos hemos estado escuchando esta semana aquí en la Cadena Ser la declaración de algunas profesó algunos profesores de su instituto que impartían los famosos másteres de Casado Cristina Cifuentes la exministra Carmen Montón confirman que estaban totalmente supeditadas y controladas por el catedrático Enrique Álvarez Conde eran sus discípulos las yacían lo que él les pedía mar Príncipe de curso universitario

Voz 1312 09:21 desde luego si además a este tema Se añade pues eh esta semana al de los plagios o las trampas y corruptelas que haberlas haylas aunque no estén eh jóvenes cachorros de partidos políticos de por medio hay un equipo especializado en este tema en la Universitat de las sillas Balears que desde hace diez años ya está ya hace diez años ya elaboraron une estudio muy completo sobre la integridad académica en el ámbito universitario donde ya contemplaban y analizaban desde diferentes puntos de vista el plagio y también las fábricas de tesis doctorales e que encontramos en Internet hablamos ahora con uno de los investigadores que participaron en ese estudio es Rubén Comas profesor del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Illes Balears bon día Rubén

Voz 14 10:05 hola buenos días seis pioneros

Voz 1312 10:08 en en vuestro departamento en estudiar la integridad académica y creo que no ha extrañado demasiado este escándalo que que estamos viviendo Por qué no te ha extrañado te lo esperabas un poquito ya

Voz 14 10:18 bueno y ya en otros países se había producido esa situación de que escrutar con programas de plagio tesis doctoral máster el caso palmario el ocurrido en en Alemania que llevó a la dimisión de dos ministros del Gobierno Merkel hice yo en algún momento esperaba que que salta la liebre que es empezara también aquí que España actuar de la misma manera lo cual bueno a uno que se dedica a estudiar este fenómeno pues en cierta manera ya le va bien porque por un poco encima de la mesa ha dentro de la discusión pública pues que está sucediendo en este sentido y por tanto no me alegra nada el conocer las sospechas de este tipo de casos pero para mí que investigó este fenómeno es hace diez años pues me agrada en el sentido de que bueno como mínimo no sólo somos nosotros los que nos empezamos a preocupar que espero que a partir de ahora también haya más gente

Voz 0874 11:25 el bono dices dos ministros en Alemania vamos dos uno eh vamos a pasar a semifinales de vosotros hicisteis un estudio pionero en España en dos mil seis pero la situación ha cambiado mucho y un aumento del plagio del fraude en trabajos académicos brutal por qué pasa esto Rubén

Voz 14 11:40 a fue pionero en España y es verdad que yo tengo que dar crédito a que nosotros no somos una tradición ya existente sobre todo en países anglosajones que es un tema que se viene abordando ah desde las instituciones desde la investigación desde hace muchísimos años por tanto es verdad que son los primeros en España pero siempre siguiendo una tradición no nos inventamos nosotros la rueda en este sentido ha hizo que me preguntas sobre el plazo aumentado yo tampoco te puedo decir a ciencia cierta porque los datos de que disponemos pues ya dos años y no quiero aventurar a a afirmar aumentado el aumentado lo que sí parece la sensación que da también ha sino si nos centramos en datos de otros países que se que va que buenas el tono estudios al respecto es que está cambiando las modalidades de plagio o de malas praxis llame así lo que antes era plagio cada vez va mutando además en otras formas como puede ser la compraventa de trabajos nosotros en el dos mil ocho hicimos un estudio en el que analizamos portales de compraventa de trabajos ir de un total de trescientos portales que analizamos el cien por ser en su portal de de países no de España ha dio hoy en día a simple en Google y buscando empieza a saber que ya empieza a haber muchos portales españoles que se dedican a confeccionar trabajos a medida para estudiantes por tanto en en países anglosajones lo que esa producido es que al ir aumentando los controles sobre el plagio al ir incorporando probamos el de placer además dificultan al alumno el que pueda plagiar y una nueva modalidad que ha salido es el tema de la compraventa de trabajos no es una modalidad nueva porque como ya aceptado la el libro de Humberto de convertir codicia en algún momento que si no tienes tiempo y tienes dinero para hacerlo pues compras de la tesis por tanto no es algo que sea nuevo lo de comprar una

Voz 15 13:46 pues sí pero lo dice con sarcasmo e claro claro claro

Voz 14 13:49 pero que lo que existía no ha iba a ir la cosa produciendo lo que ahora sean creador llamar industrias

Voz 1312 14:00 los que vuestro departamento eh que es el que está investigando y trabaja por la mejora de la integridad académica y el buen funcionamiento de nuestro sistema universitario ya imagino que ponerse en valor un montón de cosas de de nuestras universidades no pero qué cosas tendrán que mejorar qué está fallando

Voz 14 14:18 en cuanto al al tema de plagio malas praxis y básicamente se establecen tres tres mecanismos iniciarían el mecanismo de la formación que es fundamental es decir nosotros nos encontramos con estudiantes que llegan a la universidad sin las competencias necesarias para desarrollar un trabajo académico a tienen a su alcance dos clics de distancia una cantidad ingente de información pero que sufre sucede tres información no la saben profesa no la saben evalúa gestionar no saben que cuando uno utilizan afronta información debe citar esa fuente de referencia esa fuente hizo es un puro desconocimiento que tienen los alumnos cuando llegan a nuestras facultades a la formación es básica lo primero que debemos asegurarnos es que es que saben los mínimos a para redactar trabajos académicos luego las siguientes lo que lo que se está utilizando estos días con las que estáis hablando es los de plagio que si bien no son la panacea porque tienen algunos arreglos algunas veces bueno pues como mínimo al alumno ya les retraen porque saben que va a haber alguien no algo que les va a estar vigilando y finalmente el tema de la reglamentación académica que en España es bastante insuficiente al respecto que es a lo que debiera deberá mejorarse a nivel general

Voz 0874 15:43 muy bien el Software también que están a disposición de los alumnos con lo cual ellos Logopedia manipula el texto también hay hay una cuestión poco más personal Rubén y te pido tu opinión en un país en el que todo el mundo tiene máster y hay mucha gente que tiene máster trabaja de camarero creo es título ya no son lo que eran antes no te parece un poco antiguo que la gente tenga esta obsesión por los títulos y que llegue a estos extremos

Voz 14 16:02 sí es sinónimo estos días que nos despertamos por un lado las noticias de todos estos presuntos casos de engorde de los currículum firmadas y por el otro Nos plantea la la situación de que España es el país como la sobre cualificación ah yo no sé si una cosa tiene que ver con otra lo que pasa que también tenemos que mirar de de cambiar eso España es un país donde la pirámide del sistema educativo está muy mal en el sentido de que hay mucha gente que con con con muy baja cualificación tenemos la un abandono escolar a somos punteros en Europa y en mi comunidad de las Islas Baleares todavía más y luego tenemos un nivel de sobre cualificación muy alto por tanto tenemos una pirámide muy grande en la base también muy grande otra vez en la parte superior y en la parte media que es donde debiéramos a fomentar la formación profesional mejorar la darle hemos calidad prestigio no tenemos a gente por tanto esa esa es una una situación que yo creo que debiéramos intentar revertir y mejora su situación desde el sistema educativo lo de de otros países punteros te das cuenta de que la pirámide tiene mucho más sentido tiene mucha más operatividad no

Voz 13 17:22 Rubén es profesor de Pedagogía

Voz 0874 17:24 cada hay Psicología de la Educación en la Universidad de las seis Balears Rubén gracias un abrazo

Voz 15 17:29 voy a vosotros muchísimas gracias

Voz 1312 17:34 el otro gran tema de la semana que queda un poco aquí links eclipsado por estas tesis y Portugal tiene placas Khan que tienen nombres también como de personajes de tebeo antiguo era ese otro gran tema es la aprobación en el Congreso de los diputados de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos

Voz 0874 17:50 el dictador fascista aliñado su momento con Hitler y con Mussolini tuviera semejante mausoleo y estuviese enterrado junto con los restos de miles de víctimas que su golpe de Estado y la Guerra Civil posterior causaron pues era difícilmente asumible comprensible fuera de nuestro país no gustaba mucho explicar que siguiese enterrado allí

Voz 1312 18:08 pues vamos a ver qué tal han acogido este decreto de exhumación de Franco en un colectivo que se ha implicado sorprendentemente desde hace tiempo en ayudará a recuperar nuestra memoria histórica estamos digamos hubiese sí sí hablaremos de ellos seis sí es la rama de Electricidad y electrónica del sindicato noruego LO que ha apoyado económicamente la a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y está participando en sacar adelante la apertura de fosas e identificación de víctimas del fascismo entre ellas el día que hablamos de ellas fue cuando hablamos con Ascensión Mendieta fue el caso de motivo goteo Mendieta uno de los protagonistas de eh de nuestras vidas enterrados fue precisamente Timoteo Mendieta vamos a saludar a Henning y que es portavoz de de este sindicato buenos días Henning no qué os parece que cuarenta y tres años después de su muerte se proceda ahora a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 16 18:58 cuando los Caídos con un monumento fascista festejando el triunfo sobre la Segunda República en una creo que debe de ser una anomalía en cualquiera democracia o laterales el fascismo dictador fascista además en la guerra contra la democracia española como una sesión después tenemos tres del dictador formaron parte ahora voy voy en cuenta de la historia europea puré soy porque el fascismo otra vez parece eso ahora fuerzas poderosas esas sociedades es imputado de que Franco yo creo que campeona el Valle de los Caídos a un montón Baitulá y el pero estemos gratos a usted este periodo dotándolo oscuro y Crescas el tiempo tanta luego que eso no

Voz 0874 19:59 no valía el sonido en las todo lo bueno que nos gustaría en esta comunicación con Noruega pero es que me gustaría explicar una vez más que un sindicato noruego se implica en la recuperación de la memoria histórica en España

Voz 16 20:11 bueno es que somos abuelos y esa experiencia pero tenemos de todo todos a este periodo

Voz 5 20:24 cuando Don Felipe Doll

Voz 16 20:26 de leones perdieron fascista hay que que no hay mucha de Memoria Histórica Kelly que Cerrillo valga es un problema para todos Arucas claro que lo ha reconocido la el son que su son habilidades que al mundo de los extensa para quedarme como eso eso no sólo para el estatus gastando para todo claro son otros temas como como el ellos fascista y listos que el para un mundo mejor llevas justo tiene que saber cómo se haga en este sentido falta mucho para hacer esto ayuda a mí me compré es difícil para nosotros entendemos que quiere hora espero que el dollar social para al se dice que para hacer justicia la atracción de nueve retención

Voz 0874 21:44 Henning socio que es portavoz de este sindicato derechistas electrónicos en Noruega que están ayudando a recuperar los cuerpos enterrados en fosas comunes en cunetas ya les digo que algunas de las historias que hemos contado en este programa no habrían sido posibles en la ayuda económica de esta gente de este sindicato muchas gracias Henning un abrazo

Voz 1312 22:04 los recordar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha estado toda esta semana en Noruega dando charlas conferencias y haciendo exposiciones sobre este este caso

Voz 17 22:15 en fin no el tema de la memoria histórica en España

Voz 1312 22:20 por cierto hablando de fascismos en Europa Javier vamos a escuchar al primer Emmy al al primer me al ministro de Exteriores de Luxemburgo enviando al ministro italiano de Interior Matteo Salvini a donde todos pensamos

Voz 8 22:33 algún amigo Ladislao lapso cómodo

Voz 1312 22:39 creo que es entiende no lo suficiente arraigo empezar Nairo la adivina deje de la palabra

Voz 0874 22:44 hay que decir de Francia donde presidente Mclaren en nombre del Gobierno ha pedido perdón y reconocido los abusos las torturas y las desapariciones en Argelia hace sesenta años lo mejor es que abierto los archivos a lo mejor aquí también deberíamos

Voz 1312 22:56 deberíamos tomar nota que también

Voz 0874 23:04 son diez años de la caída de Lehman Brothers ya hablamos de esto el domingo pasado pero faltaba saber la opinión de los bancos

Voz 1312 23:11 portantes a los bancos después de años de esta crisis financiera pues algo

Voz 0874 23:14 presentarse exacta las de

Voz 1312 23:17 los de sentarse y hablar pues bueno vamos a hablar de algo que casi no se comentaba eh hace diez años la pobreza energética y esta semana es muy oportuno porque el vuelto a alcanzar otro de esos precios de récord histórico no les recomiendo por favor que miren el estudio que ha elaborado Greenpeace sobre las ayudas a las eléctricas que acabamos pagando todos en nuestras facturas o la propuesta de Facua no de que la alivió la luz tribute un cuarto por ciento de IVA bueno pues este tema eh sigue sin resolver sigue sin una buena solución en nuestro país y nuestro compañero de Radio Barcelona Guillem carreras Nos va ir presentando a quienes le acompañan

Voz 15 23:48 a hablar de pobreza energética

Voz 17 23:53 bueno yo tenía una tienda de fotografía eh bueno pues empezó a ir mal el negocio cada vez peor cada vez peor ya no podía pagar recibos nada de casa tampoco

Voz 5 24:03 yo siempre Cristina García afectada por la pobreza energética

Voz 17 24:07 me estaba acumulando los recibos con miedo ya que me cortaran al que me cortaran bueno yo recibía cartas de Endesa ya con orden de inminente corte esa angustia era diarias por la mañana cuando me levantaba ahí bueno durante el día y con tres hijos tampoco Jordi transmitía me angustia me la llevaba para mí para que los niños no bueno cosas que hacemos las madres ahora tengo una deuda acumulada de Endesa de cómo mil quinientos más o menos me informe de mi derechos de la ley

Voz 12 24:35 bueno es es obvio que una ley la veinticuatro dos mil quince y que es una ley que proteger a la ciudadanía

Voz 5 24:41 Ángela ni Celia de motu coordinadora de los Puntos de Asesoramiento Energético toda la Taula adaptarse exacto

Voz 12 24:47 pero a efectos prácticos a en muchas personas que no conocen la existencia de de los derechos a De Gea ticos que todas situadas tenemos

Voz 1312 24:57 sí esto es un marco que sólo existe

Voz 18 24:59 eh en Cataluña y que además es una ley que hace frente a a a una situación muy límite que es cuando ya directamente te vienen a cortar los suministros no

Voz 5 25:09 María Campuzano portavoz de la Alianza contra la Pobreza emerge

Voz 18 25:13 pero hay muchas otras situaciones de personas que están en situación de pobreza energética quitas no están en el límite de que elevan a cortar la luz pero sí que se están privando por ejemplo de de

Voz 17 25:24 de necesidades básicas y bueno pues que todos somos un poquito orgullosos no decir a ver lo que no voy a hacer es dejar de comer yo en mis hijos para pagar un recibo de equis dinero lo que sea no pero sí lo tengo para comer no voy a pagar la luz

Voz 18 25:40 esas situaciones todavía son un problema que se vive en Cataluña ya no décimos en el resto del Estado español que ni siquiera tienen esa protección contra contra los cortes no que sólo existe el bono social que es una medida que tantas veces hemos explicado que es insuficiente y que realmente no está protegiendo a al conjunto de de familias que están en situación de

Voz 17 26:00 por ejemplo

Voz 15 26:00 dijo el martes que viene entra en el

Voz 18 26:03 pleno la ley vivienda para que es una réplica de la de la ley que hicimos en Cataluña pero adaptada a las competencias estatales y ahí hay una oportunidad de demostrar que realmente están a favor de buscar soluciones tanto la vivienda como la pobreza energética

Voz 17 26:19 a ver cuando yo me encontraba en esa situación tan desesperada hablamos

Voz 1312 26:22 Nos podríamos estar hablando horas de este tema claro me situación desesperada de muchos a ver si el si también este Gobierno encuentra solución

Voz 0874 26:28 parece que hay otra lectura positiva de lo que escuchamos es que se puede aprender de experiencias que se ponen en marcha en determinados territorios bueno pues te marchas no

Voz 1312 26:37 me voy de vacaciones es que el escritor

Voz 0874 26:39 Pérez Andújar quiere poner música africana este año el acabado la discografía de Rafaela Carra

Voz 1312 26:43 de qué quiere abrir territorios nuevos y desconocidos

Voz 5 26:46 que diga

Voz 6 27:22 España es un lugar muy ruidoso pero también es un país lleno de silencio Willi Weber que hay muchos idiomas existen muchos silencios cuando la tele no se servía enlatada descubrí que no era el mismo silencio del maestro de kung fu que el quedarse callado o de la gente del campo este último era un silenció familiar estabas con ellos después de un rato largo todos callados mirando la siembra o mirándose las manos alguien levantaba la cabeza decía bueno que voy a decir que ya no decía nada más que mejor ha pintado el silencio entre nosotros ha sido Zurbarán lo hizo en sus monjes y también en sus bodegones en las fuentes con limones en la tinaja de barro es decir Pinto el silencio divino de silencio de las cosas el silencio humano viene luego es hoy nuestro cuando nos quedamos mirando sus cuadros antiguamente lo primero que se les enseñaba a los niños era estar callado entonces todo el mundo todo lo que nos rodeaba la pizarra del cole los mayores hablan de la carretera que habían tomado para venir de a quién le tocaba fregar la escalera esa semana todo eso que parecía tan real era también una naturaleza muerta no en pantuflas zapatilla resultaba más verosímil y estaba más vivo que cuaje el reloj de la casa que siempre repetía las mismas horas y los mismos minutos nada más parecido a un bodegón de perdices muertas que un reloj en una mesa recuerdan aquellas radio despertador es de números giratorio cada minuto pasado era una caída en el abismo noruego llegó el rock'n'roll mi madre llamaba ruido a los discos que yo compraba pero no eran ruido eran un círculo de fuego para protegerme silencio

Voz 15 29:12 sí

Voz 19 29:24 a vivir que son dos días Javier Delpy

Voz 0874 29:26 no

Voz 25 33:08 el horrible

Voz 5 34:14 es que te has animado a seguir haciendo sección evidente los sábados bueno

Voz 13 34:18 no para para habíamos quedado en que íbamos a hablar esta semana

Voz 5 34:20 lo que estamos un poco liado estás muy liado

Voz 13 34:23 con cosas importantes muy importantes si alguno

Voz 5 34:25 qué poquito tuviera jefe te voy a sacar de Madrid

Voz 26 34:28 ya sabemos contra ese eso me ha gustado pero bueno

Voz 13 34:30 no que cualquier cosa más importante que esta sección no este rato de radio que no te preocupa gran cosa me da la sensación el caso es que bueno me he dado cuenta de que seguía sin tener nada no encontramos no es así como funciona este programa ya sabes muy bien sobra gente pero bueno igual te pillaba un poco ahí a mano cambiada dicho pues voy a ir para allá Le pongo algo de música y lo cuento alguna a eso ya lo escuchamos a David Bowie ahora me gusta esta canción otro

Voz 8 34:55 pero

Voz 13 35:11 porque este hombre más allá de porque te gusta es bueno el otro día ya te conté parte de mi verano con música aquella bonita historia de Joe Biden TOWS grabando una del Oeste en Almería en un arranque de temporada estuve allí en Almería en agosto pero claro no al mucho las vacaciones ya veremos al final te cuento el caso es que tú sabes que la Navidad empieza cuando el sorteo de la Lotería el verano empieza con el último programa de vivir recuerdas el último día de A vivir de la última temporada que hicimos aquella R p m te comenté te hable de un con cierto que íbamos a dar con gran aparato eléctrico

Voz 0874 35:44 Tito de mala bueno vamos a decirlo bien hiciste publicidad

Voz 13 35:47 el propio concierto Pablo de Málaga sin pagar la publicidad es es un pueblo muy bonito Alfarnate en el Pirineo de la costa eso lo llaman como usted eso fue lleno absoluto en las Daza

Voz 5 35:58 sí

Voz 26 35:58 el plazo en el aire libre para ir en la verbena verbena de verano en el deseado

Voz 13 36:03 no un sitio maravilloso precioso pueblo Humala tocamos versiones de grandes clásicos ahora lo bastante ndez precioso pueblo como te digo que por cierto ha sido incorporado este mismo verano el uno de agosto la lista de pueblos mágicos despacharon explicaron que David Bowie estuve en Alfarnate

Voz 0874 36:18 de la película o tal como era

Voz 13 36:20 Bowie toso sería posible pero no es algo más sencillo me preguntabas qué tocábamos pues en aquel gran concierto en las Farnals este tema de Bowie fue uno de los temas más aplaudidos

Voz 5 36:30 Nuestra responsabilidad que vaya algún vídeo de esto que podamos colgar vídeos pues hay una Wert también que es Cadena Ser punto com así que tendremos que posee voy a colgarse supongo que gran aparato no tendría en directo todos los recursos que tuvo Bowie cuando grabó esto en los legendarios estudios ancha en Berlín

Voz 13 36:45 en varios estudios es cierto este año salido un documental que seamos Hansa Studios By The Wall mil novecientos setenta y seis mil novecientos noventa que precisamente toma prestado la frase del estribillo de esta canción ese by the y hace referencia pues claro al muro porque el estudio Hansa estaba ahí justo al lado a Berlín

Voz 0874 37:02 de hecho los protagonistas de la canción como ya contrastó una vez por cierto en esta sección eran el productor de Bowie Tony Visconti y su amante una de las cantantes del coro con la que se veía además allí junto al muro no quedaba nada de él

Voz 13 37:14 amaba hace escapó de la sala dos del estudio Jansà que es la la que tiene más mística no es una sala que se montó sobre una antigua sala de conciertos la única sala que quedó en pie tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Berlín estaba en un edificio muy curioso no oficio neoclásico aquello fue lugar Abe en el paso de David Bowie por Berlín ahí llegó un poco desencantado con muy poco dinero ah el éxito que había tenido con su segundo disco con el espeso City se había pasado ya él no sabía por dónde tirar andaba metido hay en vano adicciones varias del mismo contaba decidió probar vida en Berlín y le vino bien el cambio eran años setenta y siete Hansa ese había abierto poco antes en el setenta y tres sábados estas se añadió en el setenta y seis que bueno desde entonces han pasado por allí muchos muchos músicos muchos músicos muy grandes y también Pino de la música en castellano

Voz 27 38:08 ya no habrá

Voz 28 38:17 por favor no

Voz 27 38:21 no

Voz 28 38:27 adiós

Voz 29 38:33 la lesión

Voz 13 38:38 ya creo sinceramente creo que sé quiénes son pero estoy seguro es en el fondo sabes más de música en español de tocaron en Washington me invita claro claro invitaron

Voz 0874 38:48 si fuiste cuando me invitó a la Consejería de Cultura de la embajada de España en Washington era una sala muy pequeñita hay buena pues estuvo

Voz 13 38:56 enviar están bien hombre Vetusta Morla uno de los grupos más importantes que ahora aquí en España han grabado allí su último disco reconocen que se lo pasaran como nanas porque claro imagínate podían usar todos los instrumentos de todos los tejos del estudio que que han usado gente

Voz 30 39:09 como Bono U2 ocho Iggy Pop o el propio Bowie Hormigos

Voz 13 39:13 dijeron que que claro jugar con aquello era como

Voz 30 39:15 sueño cuando en realidad no es esto que suena

Voz 13 39:19 ya no está en el disco es una versión en directo de la canción punto sin retorno que grabaron precisamente allí en el estudio en el Hansa dos y la sacaron en una edición limitada en vinilo de siete pulgadas para el día de la tienda de discos gente uno de abril ya sabes

Voz 0874 39:31 tienda de discos por cierto que habría que explicar lo que es eso es un recinto en el que antiguamente se vendían unas cosas redondas como agujeros

Voz 13 39:37 quedan quedan algunas ya no son como aquellas grandes del Madrid robo el disco Play de tu juventud

Voz 0874 39:41 raíz de la tuya también dijo mía pero no tiendas de discos

Voz 13 39:43 mientras pero bueno que siguen ahí dando fuerza bien mil eh

Voz 32 39:58 barra mis el eh

Voz 28 40:07 que eh

Voz 13 40:13 a estás hablando de no todo como hoy no te gusta ya tanto a la música en castellano quitamos a Vetusta de venga voy a decir con voy la sonda muy bueno a ver en realidad esto que suena es la primera banda en la que tocó Bowie llevaban de compras y ni siquiera David Bowie aún se llamaba David Jones siquiera cantaba tocaba el saxofón en esta grabación por cierto no el de no no llegó a grabar la él pero

Voz 0874 40:46 su grupo actitud contrasta que una vez educó cuando tenías frenando sección Ciencia una sección que que empezó componiendo para casas de discos y que de hecho estuvo a punto de firmar el My Way que después hizo famoso es verdad esas una

Voz 13 40:58 la historia de cuando Bowie no era nadie años sesenta y siete poco después de hecho de dejar a estos una de Conrad no voy a repetir enterada la la historieta que quieras en la web de La Ser junto al vídeo de gran aparato que vamos a colgar pero es cierto Bobby adaptó al inglés la canción francesa que después fue el My Way y bueno la cuestión es que los editores e será rechazaron no les gustó aquello dolió durante mucho tiempo la guardo rencor a a esa versión de Sinatra que al final firmó Paul Anka hizo la adaptación pero mira parece que al final hizo las paces con con Frank y con el mismo quizá no ya está llegó a grabar una maqueta de My Way no se sabía la publicó la BBC en un documental que sacaron al año siguiente su muerte estarán la pusimos en su día la curiosidad porque ahora no la es

Voz 0874 41:42 venga venga venga

Voz 33 41:47 no Kayes

Voz 8 43:34 queda

Voz 13 44:05 pues este es My way de Sinatra de Paul Anka pero cantado por Bowie la la adaptación que había hecho el contaba la historia de un payaso enamorado en secreto de una mujer en fin la historia eran un poco más blanda que la que luego hizo por Bengasi que punto para Paul Anka aquí está mal

Voz 0874 44:18 descontando pero hecho en falta como siempre alguna conexión con la actualidad que de lo que se trata

Voz 13 44:22 no te valen mis recuerdos de verano no quieres algo Marco

Voz 5 44:25 los estirados demasiado bueno

Voz 13 44:27 pues voy a poner todo de actualidad escucha esto otro ya está no no no he conseguido más Teo ponla

Voz 36 44:45 otra canción que que he traído yo ahora explicamos esto

Voz 13 45:31 hombre que te explique qué ha sido lo que ha pasado a ver te explico eso primero que sonaba que eran sólo las doce según ellos es el primer Bowie de verdad lo primero que grabó David Bowie cuando tenía solo dieciséis años tocaba de Conrad el grupo que te

Voz 1660 45:44 sí

Voz 13 45:45 como te dije él no cantaba en el grupo pero en esta grabación el mánager le convenció para que lo hiciera el porque tenía la sensación de que esta canción la iba a cantar el mejor que el cantante original era parte esta grabación de lo que iban a presentar a la compañía de discos Decca para intentar que luego

Voz 0874 45:59 lo rechazó lo rechazaron efectivamente tiene gracia porque

Voz 13 46:01 eh rechazaron la grabación con Bowie ir un poco más adelante dedica les dio otra oportunidad ahí ya no cantaba Bowie ya había dejado grupo siquiera quiero escogieron grabaron es decir Abou ignore quisieron Isabel Conrad sin Bowie así que esa grabación que hoy es la única que existe de los Conrad con Bowie Canadá donde mira

Voz 0874 46:19 es que esto del año sesenta y tres es de actualidad

Voz 13 46:21 que esta grabación de la que sólo podía recuperar esto pues no se conocía la encontró por casualidad el que era batería del grupo en una Panera mientras estaba vacía en un desván que tenía encima en su brazo para hacer una mudanza esto pasó Julio eh ya habíamos empezado el verano porque ya había acabado el A vivir tú estaría de vacaciones en Mallorca jugando al tenis sabe con quién yo estarían Alfarnate tocando esta semana bueno está esta semana se ha subastado en Londres empezaron pidiendo por esta cancioncilla diez mil libras al se financia vendido por casi cuarenta mil ahora pero eh que eso una cinta viertan cinta abierta esta bovina seguro dar mucho perdiera considera una o tener mucho dinero son las dos opciones esto es lo primero que grabó lo que te puesto es pues esto que está sonando ahora pues es lo último que agravó es la última canción de su último disco Black Star que salió dos días antes de su muerte en enero de dos mil dieciséis aunque también es cierto que siguen saliendo cosas debo hubiesen saliendo directos recopilaciones de hecho ya que que es actualidad en menos de un mes el doce de octubre va a salir una caja con temas de Bowie de los años ochenta remezcladores o nuevas versiones hasta bien avanzado pues me queda verano porque claro claro estás electrónicas

Voz 0874 47:29 días para el gran aparato sistema de grupo

Voz 13 47:32 el aparato eléctrico habría que revisar ese nombre no suena

Voz 5 47:34 cinco coma peli porno de los setenta

Voz 19 47:58 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 44 50:28 Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 50:37 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado quince de septiembre último fin de semana del verano con nubes y claros temperaturas sin grandes cambios las máximas rondarán los treinta grados de momento hoy a esta hora el termómetro marca veintidós en el centro las tormentas pueden llegar por la tarde pero sobre todo en la sierra Roh vive con su marido y sus dos hijos de uno y seis años en San Sebastián de los Reyes su piso se construyó en suelo público el promotor de la vivienda quebró

Voz 45 51:04 paso a un fondo buitre la vivienda sea liberado de la protección oficial Ia ahora de los seiscientos euros que pagaba pretenden subir el alquiler a mil nunca hasta aquí un Alon Ken

Voz 46 51:17 dos habitaciones y un baño la cocina y una terracita para la lavadora pretende que de no de de seiscientos euros que venimos pagano pues paguemos novecientos noventa y nueve eh soy la primera vecina de esta tanda de fe ha quedado sin contrato ITF mantiene a en la casa pues escuchando a contra esta injusticia porque poder hacer todo lo legal que quieran que sea pero injusto e inhumano indecente y un montón de adjetivos más frío

Voz 0825 51:44 de los ciento cincuenta vecinos del edificio sólo quedan XXXV el resto se ha ido los contratos van venciendo mientras ellos buscan negociar con el fondo en este caso la fuera a un precio asumible para poder seguir viviendo en estos pisos insisten en recordar que se construyendo sobre suelo público suelo en este caso municipal por segunda vez un tribunal anula la venta de vivienda pública a fondo la inversión en este caso las viviendas están en Leganés Alberto Pozas

Voz 0055 52:10 la primera sentencia fue dictada en mayo y ahora empiezan a llegar más resoluciones que reflejan sus argumentos siete familias de Leganés han ganado la partida a los fondos buitre y el juzgado dos de lo Contencioso de la Gran Vía ha establecido que la venta de sus siete casas por parte del Ejecutivo de Ignacio González fue un proceso irregular la sentencia eso sí todavía no es firme tanto el fondo de inversión como la propia Comunidad de Madrid pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia

Voz 5 52:32 está por ver todavía además como ejecutaría el Gobierno

Voz 0055 52:35 a regional la vuelta de esas viviendas a la titularidad pública Se espera una cascada de sentencias en este mismo sentido dando la razón a más víctimas de la plataforma de afectados que han llevado este caso nos cuentan que tienen pendiente de resolución dos demandas colectivas de vecinos de Vallecas y otra más en Parla

Voz 0825 52:49 la venta de vivienda pública fondos de inversión gracias Alberto estuvo también presente en el debate sobre el estado de la región los grupos de la oposición coincidieron en pedir al presidente del Gobierno Ángel Garrido que el Ejecutivo asuman la responsabilidad por la venta en dos mil trece de miles de estas viviendas públicas en esta comunidad un debate a ocho meses de la cita electoral en el que el grupo parlamentario del Partido Popular se abstenía al votar las tres propuestas de resolución que coinciden con las condiciones impuestas por la formación naranja para apoyar así los presupuestos regionales Javier Casal

Voz 0867 53:21 las resoluciones aprobadas no son vinculantes de las veintiocho presentadas por los grupos se han caído tres una de ellas proponía precisamente reducir la presión sobre las rentas más bajas que han soportado lo peor de la crisis si han salido adelante todas las propuestas del Partido Popular una de ellas por un solo voto de diferencia gracias al apoyo de Ciudadanos la Asamblea de Madrid va a instar al Gobierno de la Nación a establecer mecanismos para despolitizar Televisión Española para el socialista José Manuel Franco que el PP reclame esto es un sarcasmo

Voz 47 53:49 sarcasmo su sarcasmo que ustedes tiran limpieza que pidan transparencia que hablen de purga en Televisión Española cuando ustedes

Voz 13 53:57 ha dicho que ha hecho aquí contaré Madrid

Voz 5 53:59 hemos el PSOE ha conseguido sacar adelante una propuesta para

Voz 0867 54:02 de cooperar las becas de comedor para las familias que cobran la Renta Mínima de Inserción también se ha aprobado la propuesta de Ciudadanos para que la Fundación Madrid más de se transforme en una agencia independiente de control de las universidades públicas y evitar de esta manera que se repitan casos como el escándalo de la Rey Juan Carlos por destacar una resolución más en Podemos han conseguido sacar adelante su intención de recuperar las treinta y cinco horas semanales y eliminar los recortes de profesionales sanitarios

Voz 0825 55:04 a esta hora las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana una llamada de atención coincidiendo con la celebración hoy sábado del Día Mundial del donante de médula ósea El jefe de Hematología del Hospital Gregorio Marañón aquí en Madrid Jorge Gayoso destaca en la SER la importancia de los donantes sobre todo los más jóvenes

Voz 48 55:20 los donantes más jóvenes son los que producen mejores resultados clínicos en los pacientes que reciben el trasplante son los que demandan los centros de trasplante

Voz 0825 55:29 según datos de la Organización Nacional de Trasplantes y continúa el ritmo actual España alcanzará los cuatrocientos mil donantes así

Voz 1312 55:36 en el es de dos mil veinte

Voz 0825 55:39 en los deportes el Rayo ya tiene su primera victoria esta temporada Héctor González buenos días

Voz 1534 55:44 qué tal buenos días después de ganar en Huesca cero uno con un gol zambombazo desde fuera del área de Mula era el Rayo el único equipo de la Liga

Voz 0825 55:51 sin puntuar ya en ocho se llevó sus primeros

Voz 1534 55:53 despuntó a su entrenador Míchel en el larguero

Voz 49 55:56 teníamos ganas de competir aquí yo soy la verdad que el equipo muy contento por la actitud y el compromiso lo han tenido todo lo bueno yo estaba tranquilo y estaba tranquilo pero claro todo el mundo desde fuera pues tienes a esa necesidad de de de sacar algo y al final hemos hecho un buen partido a una victoria que que yo creo que es merecida

Voz 1534 56:17 ya este sábado partidazo a las nueve menos cuarto en Bilbao Athletic Real Madrid con todos los hombres disponibles para Julen Lopetegui incluido Gareth Bale el gran sensación de lo que va de temporada

Voz 6 56:27 bueno no ha vuelto fenomenal sin ningún problema ha jugado los ciento ochenta minutos pero pero jugó el último partido del domingo con lo cual

Voz 19 56:35 ha tenido tiempo para recuperar Gil está bien

Voz 1534 56:38 el Madrid es líder con nueve puntos y el Atlético tiene cuatro hoy desde la una de la tarde reciba el Eibar en el Metropolitano con el posible regreso de Juanfran al lateral derecho y con las bajas de Arias Savic Vitolo Ical en Nietzsche además en Segunda al Alcorcón recibe al Deportivo de La Coruña a las ocho de la tarde en Santo Domingo Jens Singapur a las tres de la tarde se disputa la clasificación del Gran Premio de Fórmula uno con buenas sensaciones para Carlos Sainz que ayer marcó el sexto mejor tiempo en los entrenamientos libres

Voz 0825 57:03 gracias sector por cierto más de ochocientos deportistas participan este fin de semana en la primera edición de los Juegos para inclusivo es de la Comunidad de Madrid que se celebran en Las Rozas muchos de ellos medallistas paralímpicos son nacionales e internacionales con dieciocho modalidades deportivas diferentes deportistas como Sara que hace siete años tuvo un accidente gracias a una prótesis comenzó a hacer atletismo ID ahí hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Río este fin de semana estarán Las Rozas