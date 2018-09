A Vivir Que Son Dos Días (15/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de las nueve en Canarias

Voz 1275 00:06 en Estados Unidos el huracán Florence ha sido rebajado a tormenta tropical después de tocar tierra en Carolina del Norte con vientos máximos sostenidos de ciento diez kilómetros hora al menos cinco personas han muerto entre ellas una mujer y su bebé tras las heridas provocadas por la caída de un árbol seiscientos cincuenta mil hogares se han quedado sin luz en el sureste del país Irene Dorta

Voz 3 00:28 Florence continúa avanzando desde las costas de Carolina del Norte Asia

Voz 2 00:33 sur rebajada a tormenta tropical

Voz 4 00:35 a lo que ahora preocupa a las autoridades no es tanto el viento sino el agua la fuerza de las precipitaciones ha inundado ya algunas ciudades en New ver una de las zonas más afectadas más de trescientas personas han sido rescatadas Il ha alcanzado el segundo piso de algunas casas cinco son los muertos que deja ya Florence hizo espera que los efectos de la tormenta se extienda al menos hasta dentro de cuatro días

Voz 1 00:56 con con se prepara para la llegada de un tifón muy potente que puede impactar esta noche sobre sobre China las autoridades han informado de que sean se ha ido debilitando traspasar por Filipinas afectando a cinco millones de personas casi la mitad niños desde Unicef alertan de la situación de emergencia en la que se encuentran Lorena Cobas portavoz

Voz 5 01:12 el riesgo como un pueblo este tipo es que no te hagas eso agua lo cual supone el riesgo de enfermedades de brotes como cólera etcétera que no se alimentos que no puedan seguir yendo a la escuela y por supuesto que no estén protegidos contra el abuso y el maltrato por el caos que se genera alrededor del las

Voz 1275 01:34 el día detenido en Alicante un hombre por matar presuntamente a sus padres y a su hermano que más sabemos redacción en Valencia Manuel Gil

Voz 1 01:41 pues de momento se conocen pocos detalles al respecto tan solo

Voz 1275 01:43 porque los hechos se han producido en un domicilio situado en el pasaje maestro Enrique Granados en el barrio Juan XXIII de la capital alicantina fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias han informado de que han recibido poco antes de las dos de la madrugada una llamada de la Policía Local alertando

Voz 1 01:59 de las tres muertes la Policía Nacional se ha hecho cargo

Voz 1275 02:01 de la investigación de este triple crimen a la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza al organizador de un viaje en patera en el que murieron once inmigrantes el arrestado forma parte de una organización criminal que organizaba

Voz 1 02:12 los trayectos por mar por quinientos euros y utilizando embarcaciones muy precarias Javier Carrera

Voz 0866 02:16 en la embarcación que partió desde Tánger el pasado mes de abril viajaban doce personas un migrante sobrevivió sólo cuatro cadáveres pudieron ser recuperados la policía localizado al organizador de este viaje de origen senegalés en la localidad de Épila en Zaragoza ya ha sido detenido como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y homicidio imprudente la organización criminal organizaba trayectos por mar a cambio de quinientos euros utilizaban embarcaciones de muy baja calidad y escasa flotabilidad la investigación continúa abierta para localizar al resto de componentes del órgano

Voz 0995 02:47 o vamos ya con la información del deporte Andoni De la Torre buenos días buenos días hoy continúa la cuarta jornada en primera división con cuatro partidos juegan los cuatro equipos de Champions a la una Atlético de Madrid Éibar cuatro y cuarto Real Sociedad Barça seis y media Valencia Betis y nueve menos cuarto Athletic Real Madrid tenis a las dos España juegan Lille frente a Francia el tercer partido de su serie en las semifinales de la Copa Davis turno para los dobles con dos cero en contra Feliciano López y Marcel Granollers se miden a Benneteau y Mahmud en caso de derrota de España estará eliminada además vigésima penúltima etapa de la Vuelta a España de no

Voz 1 03:17 veintisiete kilómetros con final en el alto de la allí

Voz 0995 03:19 una última oportunidad para Alejandro Valverde y Enric Mas de arrebatar el liderato al británico Simon

es todo sigue A vivir que son dos días

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 07:43 no

Voz 20 07:47 y es que todo lo que Aubry reserve bien este tan buena

Voz 0874 07:58 cinematográfica recordarán que esta versión del atraso formaba parte de la banda sonora de La ley del deseo de Pedro Almodóvar seguramente a muchos de ustedes cuando escuchan el nombre de esa película les viene a la mente su cartel el cartel de la película era un cartel que fue realizado por CP es Carlos Sánchez Pérez es CP es murió el sábado pasado estamos en la tertulia de humoristas gráficos todavía un ratito más con Julio con Mauro con José María con Alex que que que os dice para vosotros el nombre de de CC

Voz 1252 08:27 para mí muchísimo porque yo viví la aburrida tope Icex CP yo creo que creo pues los iconos más importantes tanto es así que por ejemplo Pepi Luci Bom primera película Almodóvar yo creo que el valor que ha trascendido históricamente al fin el cartel es una película que yo por lo menos recuerdo básicamente por su cartel que era de cese

Voz 9 08:52 es curioso el otro día leí una entrevista en el que el muy sutilmente le decían los mejores carteles de las películas de Almodóvar son los tuyos los de él de Zulueta decía bueno mejor los de Gatti venden mejor la película que era de lo que se trataba con lo de que mejor esté sutilmente estaba diciendo que es que en realidad en los carteles de Zulueta hay de CCP casi son mejores que sabes específico

Voz 0874 09:20 eso son icónicos entonces he como definir en el terreno artístico digo cómo cómo definiría su manera de dibujar

Voz 9 09:28 tras porque yo la primera vez que lo conociera cuando era mucha chaval cuando tenía trece catorce años condenado a salir las primeras cosas de Underground los tebeos del rollo son las que unas cosas grandes español once es emocionalmente lo asoció al Underground es decir a gente como con inversores ayuda pero sin embargo tenía un estilo muy personal que que trasciende todo ese tipo de influencia de la Underground

Voz 1252 09:52 pero un estilo básicamente por ejemplo claro efectivamente tiene trazos declara muy muy claros pero una elegancia que le definen perfectamente cesen pedagógicamente un dibujante muy elegante

Voz 0874 10:03 siete popular por aquellos carteles pero su carrera artística dio mucho más de sí la Casa Encendida está preparando una gran retrospectiva se inaugura casi ciento uno años seis de junio del diecinueve va a llevar por título vicios modernos de director de La Casa Encendida es Lucía casa ni cómo estás Lucía buenos días todo el mundo

Voz 21 10:22 Pepe con esos carteles pero hay mucho más detrás de verdad buena calidad de hecho nosotros no va a ser una retrospectiva completa sino que unos queremos centrar en esos primeros años del setenta y seis al ochenta y tres en el que un jovencísimo que empezó a los dieciséis años en en Barcelona empieza a dibujar cómics no y lo que nos interesaba sobre todo es dar a luz toda esa etapa de de ilustrador gráfico que que representó completamente el momento la contracultura no del cese final del del franquismo y ese paso de Barcelona porque el efectivamente forma parte del colectivo descarado con Mariscal Imax como pasa de de esa Barcelona a Madrid informa el colectivo de la Cascorro Factory con Alberto García el Sur al l El Hortelano cómo de alguna manera como a través de esos comics Se va como formando todo ese nuevo imaginario no que que luego derivará en la movida madrileña pero sí porque el setenta y seis ochenta y tres pero ha habido exacto nos interesaba mucho esa etapa que quizás la más desconocida de su obra y que está esa transición no del cómic a la pintura

Voz 0874 11:32 te lo definió como barriobajero chulapos y elegante

Voz 21 11:34 su estilo digo yo creo que tiene mucho mucho de cañí mucho madrileño no hay quizá influenciado por por otros grandes artistas como puede ser Toulouse Lautrec cosa Gal no pero que realmente así que efectivamente encontraron un estilo propio que definió perfectamente esos años

Voz 9 11:51 los en esas publicaciones como no sé si estaba el Nastic de plástico en carajillo valioso filón eh destacaba porque era mucho más elegante que los trapos sucios del resto de los dibujantes Underground de la época y sin embargo cuando ya se empieza a relacionar con la movida es como el más guarro decir todo lo que al lado de Jorge Berlanga digo de Jorge Carlos Berlanga los ojos de Carlos Berlanga así estilizados pues lo de CC pecador llenos de rayas con con con temas mucho más sucio

Voz 0874 12:23 pero hablando que de dos sólo de Toulouse Lautrec seguro que de Toulouse decían no nos jugar ir

Voz 1252 12:32 evidentemente uno de los más elegantes yo recuerdo fíjate que es ese el valor que tienes más para mí como Porta dista casi que como autor de como de historietas no las portadas de CEP eran icónicas yo creo que es al revés es decir por dicho que cese pese volvió madrileño entiendo que fue al revés que Madrid Se volvió de cese P

Voz 0874 12:57 él llegó a colaborar con esta iniciativa sito posterior

Voz 21 13:00 no no de echar sido tristísimo no realmente que que falleciera porque porque estaba ilusionado con este con esta muesca porque es verdad que en los últimos años quizás su figura estaba más desdibujada y le hacía muchísima ilusión esta exposición así que bueno espero que podamos rendir el homenaje que merecía

Voz 0874 13:18 que los fondos no estamos

Voz 21 13:20 trabajando con los fondos del Archivo la fuente que que atesoró un poco todas toda esta etapa con una investigación que está llevando a cabo también desde el Archivo de lo que es TCP y toda la las figuras que estaban a su alrededor

Voz 9 13:34 o sea que se centra más en la etapa dibujante inmensos

Voz 21 13:36 viento digamos que queremos contar esa transición no como desde ese principio un poco más guarro más contracultural en el que empieza tenía dieciséis años cuando cuando se muda a Barcelona que hoy en día parece increíble no como cómo eran tan jóvenes como pasa a Madrid y cómo de alguna manera además es que se ve claramente en en en en el ha sido en los dibujos no cómo van creciendo cada vez más grandes como se va introduciendo el color entornos gusta mucho esa idea no de de cómo empezaba de una manera más más Underground y cómo va pasando no va a ser pintor queríamos acabar precisamente con ese cartel de de Pepi Luci Bom que estamos que estamos buscándolo que no el original no lo lleve no lo tiene Almódovar sabemos muy bien dónde está Nos gustaría acabar con eso

Voz 0874 14:22 sospechar pues no estamos

Voz 21 14:24 Ello no sabemos creo que lo compró a alguien y bueno estamos en esa búsqueda de algo si alguien no

Voz 0874 14:29 mira me por favor que no sé es mejor sean bueno me estoy acordando que nos escucha ahora mismo la primera valla más de Christie's y Sotheby's

Voz 1252 14:38 pero me estoy acordando ahora mismo de otro icono de la movida madrileña que repito yo un yo viví muy muy de cerca que

Voz 1 14:45 fue la extraña hija el

Voz 1252 14:47 en qué en donde CCP marcó la personalidad de de ese bar no Irina ya no son de CC

Voz 9 14:55 los dibujos de la Vía Láctea eh tratan de las cosas tus

Voz 0506 14:58 no

Voz 9 15:00 creo que el resto alguno las el el tipo

Voz 0874 15:02 no sé si era si de todos modos para que para quien esté empezando ahora mismo en madrileño les está quedando eso explica un poco lo que es el valor de la movida en la cultura de este país sí bueno yo creo que ha hemos también

Voz 21 15:16 fue como una explosión no de de de de volver a entender Nuevo Mundo no después de de la muerte de Franco en el que repele la explosión le

Voz 7 15:27 ya lo cuentas como cansada

Voz 1252 15:31 yo yo aunque suene pretencioso de entender la libertad

Voz 21 15:34 exacto no volverá com volverá a encontrar un nuevo camino no yo no llevaba la expresión luego también nos interesa muchísimo acabar con una película que hizo que también hizo varias películas a lo largo de su vida que es el día como era evita que no sé si conoce isla bueno lo pusiera la sede de hechos que se producía por Televisión Española y que representa también ese ese paso no entre el mundo que era el mundo que

Voz 6 16:00 vomita Bomb y tal torero cedió

Voz 21 16:03 si la historia sobre vomita el sabéis qué

Voz 6 16:06 bom bom Vita ha tenido una torre y un palacio inmenso al lado de mi pueblo

Voz 22 16:10 no es verdad es es cierto esa conozco el nombre bombitas a todos los años treinta y cuarenta símbolo Bergman

Voz 6 16:16 da ya un aún existe

Voz 1 16:19 Casas está cayendo trozos te puede escolar dentro pero esta es la casa de bombitas

Voz 3 16:22 Santos se llama

Voz 0874 16:28 la vicios modernos en junio del año que viene a partir de junio del año que viene quizás sí quizá no con este cartel con este original del cartel de perfilarse igual que en la casa Dida la directora es lucía casa gracias por venir Lucía muchísimos años con la exposición ya vosotros a Mauro Julio José María Aldesa luego dentro de un par de semanas como digo en directo en Bilbao es un festival de humor así que es que preparará

Voz 3 16:58 un abrazo

Voz 23 16:59 la que está descaro un hombre

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 18:54 hola

Voz 14 19:01 buenos días hoy hablamos de Opera pero opera para todos para los que ya la conocen para los que tienen la asignatura pendiente de acercarse a este fascinante mundo descubran con nosotros la colección divas y divos

Voz 26 19:18 haber cinco discos que recopilan los fragmentos más populares de las óperas más conocidas además más ameno de escuchar que óperas completas porque hay un poco de todo todo

Voz 0506 19:27 hoy es verdad porque lo hemos escuchado en publicidad

Voz 14 19:30 películas por eso todo nos resulta tan conocido bueno pues hoy traemos una selección de arias

Voz 27 19:35 los coros coberturas ídolos de gran calidad que sólo se vende aquí en la radio a través de la web música de siempre punto com en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 28 19:46 eh

Voz 29 19:48 no

Voz 26 19:52 interpretados por las mejores voces del mundo Placido Domingo Lucciano Pavarotti Alfredo Craus Josep Carreras

Voz 27 19:57 Montserrat Caballé María Caldas Teresa Berganza todos están en esta colección disponible el desacuerdo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 20 20:08 mi

Voz 30 20:11 no

Voz 7 20:14 el precisamente en estas fechas recordamos con especial admiración a la gran María Callas que falleció en París hace cuarenta y un años

Voz 26 20:21 pero tenemos suerte porque su voz sonará siempre gracias a grabaciones como la que hemos incluido en la colección divas y divos encarguen la hoy mismo en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 14 20:32 Icon una oferta excepcional cinco discos cinco discos pero por el precio de tres pues costaban treinta y seis euros más gastos de mío y los hemos rebajado a sólo treinta y tres euros más unos pequeños gastos de envío

Voz 31 20:43 no

Voz 32 20:44 mucho

Voz 20 20:48 no

Voz 33 20:50 sí

Voz 0506 20:53 el banco no están escuchando es la mejor

Voz 14 20:55 jo recopilación que pueden encontrar para adentrarse en el mundo de la ópera

Voz 26 20:59 al hilo y además con un estupendo regalo a todos los amigos que pidan a lo largo de la próxima hora divos Iribas le regaló haremos una pequeña radio portátil unos pendientes de perlas de buenísima calidad elijan su regalo al hacer su pedido en el nueve cero dos veintinueve veintinueve o en música de siempre punto com

Voz 29 21:19 sí

Voz 27 21:23 pues ya saben divas y divos cinco discos sólo hoy disponibles no pierdan esta oportunidad de acercarse a las grandes voces de la lírica pidan los en música de siempre punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 1 26:08 es una foto tumbado al lado de la piscina

Voz 6 26:11 el de trabajo tiempo tumbado a la piscina pero a los cuatro días de estar allí empecé a volverme un poco loco y en cada vez más hasta que regrese lamentaba mucho ahora estoy de vuelta en mi vida normal

Voz 1 26:23 demasiados viajes demasiadas cosas en marcha seguramente una de las veces que más alejado de tu piano por más tiempo no muera

Voz 6 26:31 la sin duda sin duda todo por cuando estuve ingresado en el psiquiátrico

Voz 2 26:35 días pero salvó eso

Voz 6 26:38 a la vez que más tiempo ha estado sin un piano y estuve bien a la recarga las baterías Ibiza madre mía sitio web la comida la gente el tiempo

Voz 1 26:49 una queja

Voz 6 26:50 nada a quejas Love domingo una para nada lo pasé muy bien no te quedes Hans todo está bien estoy enamorado de España eh amigo pasándolo bien

Voz 1 27:04 estabas hay una cosa que no quería decir pero tengo que decir bajar

Voz 6 27:08 he vuelto a fumar después de ocho meses en fumar

Voz 1 27:10 James excepción Ana

Voz 6 27:12 lleva ya sé que estas decepcionado y conociendo a Bono no lo siento botón

Voz 2 27:19 sabes que si es que es que tenía siete años cuando quieras se samuráis

Voz 6 27:28 el tabaco por alguna razón se convirtió en mi mejor amigo y por alguna razón decirle adiós más

Voz 2 27:35 soportar ahora a sufrimos echó dejándolo aloja My Max pero ahora voy a manera de ver las

Voz 6 27:43 haz lo que te haga falta con tal de seguir vivo ya sé que decir que fumo porque quiero seguir vivos un poco oxímoron Luis pero lo cierto es que prefiero morir diez años más joven que dejar de fumar y morirme a los ochenta libre de humos y deprimidas pero eso me pasa sólo a mí

Voz 1 27:56 no estoy seguro de que ese sea el mejor mensaje para transmitir a la audiencia en un programa como éste o cualquier otro

Voz 6 28:03 es la hora en absoluto lo he hecho pero el mensaje positivos que hay que hacer lo que haga falta con tal de sobrevivir

Voz 1 28:08 qué ha pasado para que volviera a ese lugar en tu cabeza que te ha llevado a fumar pregunta complicada

Voz 6 28:17 buen estaba sobrepasado por la ansiedad cuando dejas de fumar tu sentimiento regresa describe CAI yo no manejo muy bien los sentimientos Saiz está en ir las cosas me fueron un poco de las manos y me las daba la un pocos lo que no quiero hacer es volver a la medicación porque esto me afecta a la memoria haya mi coordinación en visto afecta a su vez a mi manera de tocar el piano que ya es mala de por sí

Voz 2 28:39 que ya es lo que hay se encuentran en paro

Voz 1 28:44 hemos de cosas más alegres bueno pues como por ejemplo que hemos arreglado el piano durante el verano se ha restaurado todo lo que tenía que ser restaurado

Voz 2 28:51 sexto

Voz 6 28:55 has arreglado bueno no tú personalmente has pagado para que alguien experto lo haga y suena fantástico gracias

Voz 1 29:00 en la sección semanal de altercados has peleado con alguien por Twitter has dicho alguna inconveniencia

Voz 2 29:06 hay hay gente Chengue Exterior

Voz 6 29:09 tenido un par de experiencias extraños tuve un vuelo muy particular con la compañía vuelve a no en el que una de las azafatas fue increíblemente maleducada conmigo y sobretodo con mi novia a conmigo pase pero con ella ni hablar

Voz 2 29:25 lo es

Voz 6 29:29 pero el otro día llamó alguien de la compañía que fue muy gracioso porque me dijo que lo iban a investigar para que no vuelva a ocurrir y que normalmente no llaman pero como le escuchamos a usted en la radio con Javier ante el sábado seis de dirección así que tío si estás escuchando gracias por la llamada andan estáis perdonados

Voz 2 29:47 aún Jaén en Fukushima

Voz 6 29:49 el ego tengo una discusión con zona dicen que son los propietarios de una grabación de cuarenta y siete segundos en la que yo interpreto a Bach Ana murió hace trescientos años sanciones he preguntado que cómo pueden ser dueños de cuarenta y siete segundos de una pieza a ya no tiene derechos de autor está presente una alegación porque retiraron vídeo de Internet es fiel ellos alegaron contra mí alegación en hablar conmigo directamente viene siquiera fortuito

Voz 1 30:12 pasa de mandarlos

Voz 6 30:14 de Nazario da luz en casa de discos habló con la dirección de Sony English al final dejaron el

Voz 2 30:20 en a mí no me han

Voz 6 30:22 dicho nada dicen que no han comentar nada en redes sociales tejió de Sony Classic no dice nada porque no tienen envergadura es un ejemplo típico de grandes compañías que se comportan con impunidad aquí opción si tú te quedas sin tener ni idea es culpable de algo hasta que demuestra es que eres inocente

Voz 1 30:38 mientras tanto los abogados zorra

Voz 6 30:40 dos abogados cómo estás

Voz 1 30:42 calendario para lo que queda de año yacen

Voz 2 30:45 está todo en el aire y material volvió a modo que mi madre está muy enferma a su amado and eh

Voz 6 30:54 así que las cosas pueden cambiar en cualquier momento Foz a y viniendo de Londres con conciertos en Hamburgo a la ley pero afortunadamente se tarda poco más de dos horas en ir de Madrid a Londres que vuelos al día a no con vuelo llena a antes pero sigue esto y hay que en cuando paro me di cuenta de lo mal que estoy

Voz 1 31:19 empiezas a pensar demasiado pensar mal

Voz 2 31:22 creo lo que deberías a voz en Gines de Washington lo peor

Voz 6 31:26 tengo que seguir el movimiento siempre en movimiento

Voz 1 31:29 detuvo y así sobreviva que arranca su segundo año en Madrid con qué sensación

Voz 2 31:34 seis y paguen a eh

Voz 6 31:38 es increíble a estoy pensando en comprarme un piso en Madrid el año que decir si voy a trasladar aquí mi residencia fiscal mis contaba les estar en ello parece fácil pero Dios mío harán con estoy muy feliz es recen es que te todo va bien dicen echó lo único de lo que realmente quiero hablar es de algo que puede ser lo más importante en lo que me he visto involucrado en el Deluxe que vamos a hablar de eso dentro de un rato poco de música primero

Voz 2 32:08 no te te

Voz 6 32:11 más de Debussy

Voz 2 32:13 tú o esta pieza que escribió esto

Voz 6 32:16 increíble y tan bonitas que hasta Alicia Keys las amplió en una canción Sandro sólo tres minutos así que suban la radio cierren los ojos el teléfono Ruymán así disfruten de los próximos tres minutos veinticuatro segundos

Voz 50 32:37 eh

Voz 51 32:53 a a los a los

Voz 52 33:29 eh

Voz 29 33:44 y eh

Voz 53 33:51 eh

Voz 44 33:54 a ver sí y no eh

Voz 29 34:46 y no

Voz 51 35:13 eh

Voz 56 35:30 sí sí

Voz 1 35:49 que bueno me di tú decías que hoy querías hablar de algo muy particular la historia empieza con una carta que tú escribe este este verano

Voz 2 35:56 sí hay hay mira hubo una como otra sabe a mí me encanta España

Voz 6 36:03 en es mi sitio favorito del mundo

Voz 2 36:05 pues Huang Zheng pero hay una cosa que me ha angustiado hasta el punto

Voz 6 36:10 que me provoca náuseas cada semana

Voz 2 36:13 dar este Ribó y que es que cada semana en país Belmondo darle un El País en el mundo

Voz 6 36:21 otra noticia de abusos sexuales a niños violaciones abusos no es la palabra a palabra es violación la ley sobre esta increíble suavidad de las condenas y cada vez peor noches y Denia no sólo en este país en todos pero aquí es donde vivo es mi casa

Voz 2 36:39 buen tándem en mí

Voz 6 36:42 yo pienso que cuando eso es algo que me ha pasado a mí yo me pasé cinco años aplastado contra el suelo mientras era violada cuando era un niño y el impacto de la herencia que ha dejado no es sólo las placas de metal que me tuvieron que poner la espalda porque el tipo me destrozó la base de la colonia hablo de los efectos mentales cada vez que veo en televisión una escena de violación me voy a vomitar hay un montón de situaciones que disparan bien lo que quiero es ayudar a cambiar las cosas por eso escribió una carta en el país han optan a una carta abierta a Pedro en la que le contaba lo que me pasó a mí de pequeño y les decía que el está ahora en una posición extraordinaria yo hecho no soy el mejor pianista del mundo no soy el mejor escritor pero una cosa como ésta creo que puedo contribuir a cambiar las

Voz 2 37:36 además hice usted quiere les decía yo estaría

Voz 6 37:39 dispuesto a dejarme que yo le ayude se reuniría con

Voz 2 37:41 yo frotan entes

Voz 6 37:45 el problema con las violaciones a menores problema invisible porque la gente yo entiendo por qué no queremos reconocer que eso está pasando no queremos decir como seres humanos que somos capaces de hacer algo así a nuestras criaturas más vulnerables anda anda lo leemos en el periódico pasamos página y nos olvidamos de la noticia

Voz 1 38:09 cuando queremos hacer el esfuerzo de visualizar la noticia

Voz 6 38:13 Hawking y no podemos visualizar

Voz 2 38:16 es una cosa tan dolorosa

Voz 6 38:18 el problema es que de ese modo permanece en la oscuridad sigue pasando Hachette y hemos llegado al punto en el que con este Gobierno Sánchez con el señor Sánchez particularmente tenemos una ventana de posibilidades única we have por primera vez tenemos la casa la ciudad de cambiar las cosas a un nivel que no tiene precio en esta nueva ley convertirá a España en el país número uno del mundo en protección de la infancia y eso significaría que América de Alemania México Inglaterra mil darían a España estén preguntaría cómo lo han hecho como copia ambos que han hecho Menea de cien millones de niños literalmente no tendrán

Voz 1 39:05 que pasar por lo que yo he pasado y por lo que pasa en tantos otros niños probablemente ahora mismo mientras hablamos tuyo le solía Swiss

Voz 6 39:13 literalmente ahora mismo no probablemente no hay ninguna duda sabías que una de cada dos agresiones sexuales denunciadas ante la Policía son contra un menor una de cada dos si la mayoría de los casos nunca llegan a juicio

Voz 1 39:27 así que describisteis la carta la escribí la cara

Voz 6 39:29 no a las nueve de la mañana en el día que se publicó Fast mira yo no esperaba que respondieran Vigo pensaba que me enviarían un texto cortado y pegado de agradecimiento hoy bla bla bla resulta que el señor Sánchez llamó al presidente de Save the Children a quién conoces Andrés esconde se llama Andre esconde una persona encantadora y a las diez Andrés en Atlanta en la puerta de mi casa y toca el Sahara

Voz 2 39:57 en esta sintonía

Voz 6 40:00 sí a mí me dice que señor Sánchez quiere verme en Moncloa con la ministra de Justicia

Voz 2 40:04 la AMS Amira Aigües

Voz 6 40:08 el inglés Steve Mc Laren es cual en mi caso como sabes Ana así que cancele la prueba de sonido cambie mi agenda para ir a Moncloa ese mismo día

Voz 2 40:18 Ana de ese es realidad en juegos

Voz 6 40:20 ahora lo importante es esto un montón de gente especialmente en Twitter cancha de es decía que Sánchez lo que quería era una foto porque como ellos famoso quiere conocerte

Voz 2 40:31 es por todo esto es mierda hay Cano salía

Voz 6 40:34 en estado cada cuando me reuní con la señora Delgado yo el señor Adolfo sobre una sensación apabullantes de honestidad de integridad y eso es un sentimiento profundo han secundado muy bien a las personas se da cuando alguien lo que quieres aprovecharse esta y en este caso se negó a que hubiera ningún fotógrafo pues krill en una reunión privada en la que todos estuvimos de acuerdo al momento

Voz 1 41:01 creen que hace falta actuar con rapidez y que esa acción se iba a poner en marcha vamos a escuchar la otra

Voz 0874 41:06 te de la Historia IPI voy a hacer aquí una excepción porque sabes James que en este programa no traemos a políticos nunca hacemos una excepción por tratarse de un caso que se trata también porque la persona que está con nosotros es amiga de José Martí son dos credenciales que son insalvables Dolores Delgado es la ministra de Justicia cómo estás Dolores buenos días

Voz 0506 41:25 hola qué Javier recordarlo

Voz 0874 41:27 ciencia que te has estado en este programa antes de ser ministra ahí con esa recomendación de José siempre verdad

Voz 0506 41:33 siempre siempre y además hemos estado hablando de de muchas cosas no solamente de justicia sino también de la vida no

Voz 0874 41:41 en la vida exacta en con quién os encontráis cuando de repente recibís a James Brown con con un famoso con un con una persona que plantea algo que ya os había planteado vosotros

Voz 0506 41:54 José voy a contar a la parte la parte mía y a al antes de comenzar el Consejo de Ministros ese día que bueno que son los viernes dijo el presidente ministra eh al terminar quiero hablar contigo un momento hay bueno por supuesto presidente cuando terminemos hablamos y cuando terminamos viejo quiero que estés conmigo en una reunión muy importante esta tarde entonces hice vamos a hablar con James Rhodes vienen con Save the Children y tenemos que escuchar escuchando toda la historia que hay detrás de Bono iPhone pelotazos se madre mía eh que bueno pues que bien por un lado hay estar y participar en en esa conversación porque no es tanto

Voz 57 42:54 la Reunión como como un encuentro

Voz 0506 42:58 hay un encuentro ya encontrarte con la experiencia y encontrarte con hechos porque al final es verdad que que somos personas pero son personas que cuentan hechos pues será muy importante y la verdad es bueno se lo agradecía al presidente porque era un tema en el que bueno e me quería involucrar

Voz 0874 43:20 yo siempre digo que también en periodismo supongo que en política pasa lo mismo las cosas entienden mejor cuando le pones nombre habidas no este tipo de acontecimientos en la vida de alguien son mucho más impactantes cuando te das cuenta alguien en primera persona qué es lo que ocurrió a vosotros tú estás en política porque te gusta cambiar el mundo de lo que decís muchos de los que llegáis a ese terreno no si no hubiera conocido a James Brown habrían cambiado algo las cosas

Voz 0506 43:48 a ver en las cosas y y no es es decir es una percepción de las cosas pero esa percepción y ese compromiso en mi caso oí la idea ahí el concepto lo tienes lo que pasa es que se enriquece tantísimo cuando detrás de ese concepto hay una persona hay unos ojos hay una cara hay una experiencia es tan importante porque de repente se hace carne se hace carne el el concepto y la idea se hace carne pues el dolor y el sufrimiento de James E y yo ya conocía ya sabía hay sabía su historia ahí hemos seguido su experiencia pues a través de vosotros de los medios a través de su libro instrumental a través de bueno pero de repente era tenerle ahí en carne y hueso escucharle directamente que es verdad que que que no da mucho tiempo porque nosotros vamos muy deprisa y a veces te gustaría mucho más y en este caso el también tendría tenía que ir muy deprisa

Voz 2 44:55 pero pero a sí

Voz 0506 44:58 ayuda muchísimo a abrir esa ventana de alguien de que está detrás de la historia puf mucho

Voz 2 45:06 decir

Voz 6 45:07 es triste si lo cierto es que esto no es una cuestión política es una cuestión de humanidad lo maravilloso de esto le llamó pero no mejor señor Sánchez no exime y lo maravilloso es que tiene dos hijas adolescentes era esto es algo que nos afecta a todos es universal si afecta incluso a quienes no son conscientes porque seguro que conocen a alguien que esos sexuales en la infancia hay un borrador de la ley que tiene ya el gobierno hubiese muy muy buena

Voz 2 45:40 Alpine empieza a faenar

Voz 6 45:44 los niños que han sufrido los abusos pasarán a testificar a puerta cerrada y una sola vez ahora tienen que testificar cuatro veces y a público ante la persona que abusó de ellos

Voz 2 45:54 el fuego que se puedan INEN

Voz 6 45:58 la ley se centra en la previsión en el entrenamiento de profesores y padres en inglés y pico tales como médicos con pediatras para que si hay la más mínima sospecha de que un niño

Voz 2 46:13 pues han sufrido abusos once esprín

Voz 6 46:18 ligados a informar a la policía elimina la prescripción en el de no no del todo pero en de empezar a contar desde los dieciocho años como ahora empezaría a los cincuenta manera que el delito podría denunciarse hasta los sesenta y cinco años es decir lo que ha pasado con los Maristas Benítez es el único que se enfrentará a las denuncias de los diecisiete delitos por los que ha sido denunciado y que ha confesado sólo puede ser llevado a juicio por cuatro

Voz 2 46:45 han o ir fans

Voz 6 46:49 los otros doce pedófilos implicados no pueden ser condenados por la prescripción de esto tiene que cambiar la nueva ley va a cambiar todo

Voz 0506 46:57 bueno la la legislación en materia de de violencia de violencia sexual contra contra los niños y las niñas ha ido evolucionando ha ido evolucionando gracias a la concienciación social pero también gracias a la aportación de las propias víctimas y ha ido avanzando e no es suficiente yo creo que que debemos ir un poquito más allá e tenemos un ahí ese proyecto que está muy embrionario de ley integral contra la violencia contra los menores pero deberíamos de partir algo que es que lo acabas de decir tú Javier que es universal pero que es supra individual que va más allá es el el nosotros los juristas hablamos del bien jurídico el el bien que se protege se proteja a cada niño hoy a cada niña pero se protege a la infancia se proteja al futuro el bien jurídico es supra individual nos tenemos que concienciar en en eso no en el interés superior del menor Se afecta no a cada niño Se afecta a todos los niños afecta a toda la sociedad Se afecta al futuro al final porque es cuando sale daño niños le hace daño a un niño en ese momento pero se le hace daño por el Rennes toda su vida y esto es algo que tenemos que asumir IBI detrás de un niño hay un adulto pero va a haber muchos adultos en su entorno infame

Voz 0874 48:30 la la las es diría que no protege a los niños es una sociedad perversa lo que pasa es que Dolores estando en el país en el que estamos en el marco político en el que estamos cabe la posibilidad de que esto se convierta también en un objeto de debate de confrontación partidista

Voz 0506 48:44 os espero que no porque la infancia es cuestión de Estado quiero decir hay temas hay temas tan importante que tienen tanta trascendencia ampara ahora para después que los tenemos que convertir en cuestión de Estado y la cuestión de Estado lo dice todo está al margen de la política es tenemos que asumir que eso es así y eso es fundamental yo quería decir que yo creo que sería muy muy importante establecer un un capítulo en el libro

Voz 21 49:16 Segundo del Código Penal es muy técnico pero bueno qué significa

Voz 0506 49:21 en aquel fueran delitos contra la infancia de manera que todos los hechos delictivos de una no solamente abusos sexuales sino trata de niño sino bueno hay hay tanta forma de abusar de la infancia que en Jasen en ese eh bloque en defensa de la infancia por ejemplo pero eso a ver decía James y tiene toda la razón no solamente es un tema de Código Penal es algo mucho más sea sabemos que un tratamiento procesal de los niños y las niñas cuando tienen que declarar puede revivir timidez Arles sufrir enormemente yo me vais a permitir que cuente una experiencia como profesional como fiscal en en tenía un niño que que había sufrido una violación una violación e es decir una agresión sexual pero vamos a llamarle violación te acuerdo iba a ir ya estábamos en juicio oral y ahí hace muchos años de esto pero bueno se puso una mampara porque si le obligó a declarar a la criatura estamos hablando que había surgido unos abusos unos años antes ya esté crío estaba entre los trece catorce años se puso una mampara el autor una persona próxima de su entorno E ir allí el niño estaba agarrándose los pantalones en los estaba sujetando eh eran unos pantalones como azules yo veía al niño porque estaba en mi línea eh eh eh las salas de vistas donde se celebran los juicios a que contienen mucha sed

Voz 58 51:10 según huele al final se huele la tensión se

Voz 0506 51:12 siente la tensión pese a la tensión sobre todos porque estamos todos ahí dentro pero sobre todo por en este caso la doble condición víctima eh testigo tenía que contar para el niños estaba agarrando los pantalones por cada una de las piernas así sujetando su

Voz 0874 51:30 lo

Voz 0506 51:31 instruía a través de la megafonía de la sala la expiración de del del autor no del Chava no la la respiración de la agresora soy así y hubo un momento en que la criatura se soltó los pantalones sean soltarse los pantalones los tenía empapados por donde los tenía sujetos había dejado un charco de sudor a los dos lados de la pierna eso

Voz 59 51:58 eso no se puede permitir que no se puede permitir es

Voz 2 52:03 insisto es la de ETA

Voz 7 52:06 has escuchado tantas historias

Voz 6 52:08 dos niñas de nueve años escondiendo micrófonos y los calcetines para agravar la violación de su padre y que la policía pudiera investigarán semana hay una como esta

Voz 2 52:22 sexy y me encontré

Voz 6 52:24 claro a los seis años con sangre bajando me por la pierna histérico Ray no se hizo nada me llevaron de vuelta a clase con el mismo profesor que me está Badiola chistes esto ocurrió en los ochenta nada cambia

Voz 2 52:39 primero has been tenerla a usted venezolana es a límite

Voz 6 52:44 la lidiado con terroristas narcotraficantes usted es de las que pueden poner a cualquiera en su sitio y necesitamos a alguien

Voz 2 52:54 eh

Voz 6 52:55 lo que sí diría ese esto es una cuestión humanitaria nombre Matxin y no me cabe imaginar que un partido político no estaría de acuerdo en aprobar ley no puedo imaginar un mundo en el que alguien va a decidir no proteger a los niños no es una prioridad vamos a esperar unos cuantos años

Voz 7 53:14 sí

Voz 2 53:15 estar este es

Voz 6 53:17 sí ese es el que puede ser sé que ustedes han sido muy amables y quieren llevar esto al Congreso en abril del año que viene fue una ley tarde a cuatro meses y medio en ser aprobada and in el del año que viene puede ser políticamente inestable

Voz 2 53:33 le ha evolutiva de Iker

Voz 6 53:36 por esto y por algo tiene impediría muchas un mero sólo pido esto esta guay haya alguna manera

Voz 2 53:44 oye que has dejado de que pudiéramos

Voz 6 53:47 trabajar para que llegue al Congreso antes antes de diciembre nadie así en abril o mayo la ley habrá entrado en vigor aprobada por la querido esto es que

Voz 2 54:03 es un saludo ancha accedió a lo On

Voz 6 54:08 no es una ley sobre fiscalidad día quién pasa hay si les garantizo que ahora hay un niño que está siendo probablemente más de uno cada semana que pasa hay más niños que tienen que pasar por lo que yo pasé por lo que han pasado millones de niños les por todo el mundo han esto está al baremos vidas evitaremos esa herencia que dejan estos delitos que para quienes lo sufren es insoportable

Voz 0506 54:44 bueno yo yo estoy de acuerdo con él en en la urgencia de de aprobar leyes absolutamente necesarias el problema es bueno primero o que los procesos legislativos llevan su tiempo y llevan sus pasos y eso es inevitable por otro lado estamos viviendo en un momento en donde necesitamos consensos parlamentarios yo creo que cuando cuando nos encontramos lo afrontamos situaciones como ésta no nos referimos a esto quizá la la dificultad sea una oportunidad porque es donde la gente y cuando digo gente en este caso hablo de otros políticos y otros grupos políticos pueden expresar realmente si acompaña no acompañan esto iba a mi me parece que es muy bueno que la gente se moje eh políticamente hablando apoyen eh y aceleren esto pero eh dos cosas uno creo que es algo frente a lo que uno no puede ser neutral y hay que implicarse por eso es bueno buscar ese consenso eso sí con los los trámites y los pasos que lleva el la tramitación parlamentaria I II de aquí no se puede sacar una rentabilidad política volvemos al inicio no es una rentabilidad humana para no hay protagonismos políticos de nadie iniciativa en este caso porque el Gobierno somos nosotros y está ahora pero al final si conseguimos sacar lo más rápidamente posible una ley el protagonismo será pues ni siquiera en los políticos el protagonismo será de de las de las víctimas de las futuras víctimas para que no las haya

Voz 0874 56:41 cuál sería el escenario más optimista que justo

Voz 0506 56:44 muy Javier no no no no me atrevo a decirlo porque

Voz 6 56:50 a comprometerse que yo pediría es

Voz 2 56:56 el miedo exponen unas

Voz 6 56:58 amable de garantizar todo lo que esté manos para que esto avance lo más rápidamente implica que sus guardaespaldas tenga que hacer una visita de cortesía un par de políticos para que se pongan las pilas

Voz 2 57:13 según fuentes han doblado exprimido de Santa

Voz 6 57:19 a ustedes muy influya influyente claro que usted y el señor Sánchez puede nacer desde luego palabra de que selló yo puedo ayudar no hay nada que no haría para que esto avance de garantizar que hará todo lo posible para que esto avance cuanto antes

Voz 0506 57:39 eh eh eh yo no es que yo eh no quiere hacer política porque no he venido a hacer política ni quiero hacer política en este momento pero no es no es lo que yo quiera es que el presidente está comprometido está Compromís vamos el el compromiso del presidente y el compromiso del Gobierno e es absoluto en este caso hay bueno y ahí estamos para en este en este caso como en otros para empujar porque nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo directamente sino para empujar que las cosas se hagan claro que sí y no sin necesidad

Voz 21 58:17 demandará a hablar en inglés cómica Zidane dará ningún riesgo del llevó búlgaras lo empujará

Voz 2 58:28 ah sí

Voz 0874 58:30 si quieres nos volvemos Albert dentro unos meses o bien contigo o con tu jefe

Voz 0506 58:36 pero yo por mi jefe no me puedo comprometer Javier pero pero por mí misma así eh claro que sí

Voz 0874 58:42 intentar ver dónde está el asunto en qué momento político no

Voz 0506 58:45 el paro te comprometes a esto por lo menos sí

Voz 0874 58:48 a pasar por aquí postulará vez con mucho Dolores Delgado como digo amiga de José Martí con lo cual tiene mucho terreno ganado entre la audiencia de este programa y ministro de Justicia gracias por venir

Voz 0506 58:58 nosotros otras Besson Frankie

Voz 6 59:01 sacando venga a este les increpó porque juntos somos más fuertes

Voz 2 59:06 no voy a darle dos Jandía es como hemos creado

Voz 6 59:09 a un equipo una pandilla con la que podemos hacer algo extraordinario a Fran No puedo ni empezar a expresar lo agradecido que estoy por ayudar con esto un poco de música en vamos

Voz 53 59:23 ha hecho

Voz 44 59:26 sí

Voz 60 59:29 ah sí

Voz 44 59:33 no

Voz 61 59:35 a ella

Voz 20 59:41 y y eh