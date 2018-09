A Vivir Que Son Dos Días (15/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

no lo dieron yo qué sé qué pasó si no sé qué pasó no

pues no sé yo vengo del mundo el derecho desde luego es un referente uno de los pilares no sólo un gran filósofo jurista por lo tanto cualquiera de esas obras de Can me parece un referente para juristas y también un referente para para que los títulos bueno yo la verdad es que no leído un título concreto pero me da igual lo que en el mundo en la filosofía afianzará la filosofía Paul en Filosofía Política en el mundo del derecho

no ha sido ha venido uno de ellos dice no seré yo no digo no a otro

bueno el otro ratito debía te queda tampoco me gusta mucho porque Concha está utilizando el a vivir como si fuera Tinder ella está saliendo me entero Environmental diciendo yo me quién acostar con el guardaespaldas

pues que no sabes igual que he visto aquí especie de oye que te parece que te parece que lo mejor que he hecho a Rajoy en los últimos ocho años es conseguirle novio a Concha esas cosas se está claro que si los demás no podemos decir lo mismo eh

vale vale no no le dijiste nada no le lanzas que hay un

el apoyo ha pasado no yo le yo le echo si estamos los y ahora me porque claro hay liquidez ni va a venir tú no te preocupes

creo que menos pero tengo yo aquí no que todavía me queda un poquillo ya verás tú cómo todavía no se va

pues semana movidita en Cataluña que se celebró en la ya tradicional diada con una envíe efectivos donde los independentista en Cataluña ya es independiente pero al día siguiente ya no Manuela Carmena que va a volver a presentar al alcalde de Madrid pero que la última te lo juro Upy que une Toledo saludo de declara ante el juez dio otra vez ahora sólo queda que el mayor perjudicado ve este proceso esto es Dios y que ya está aquí el nuevo iPhone a unos precios asequibles para toda la familia como la de descuento pero todo todos da igual porque porque la actualidad ha estado centrada en el Gobierno explico el martes la ministra de Sanidad Carmen Montón tuvo que dimitir por qué era acusadas de irregularidades en su máster pero Pablo Casado nos por que el caso era totalmente diferente ya Javi adora la explicación el oportuno lógicamente luego a se le acusaban de plagiar su tesis Iker la hiciera pública la enseño el ABC que son perdí el español lo digo para los más jóvenes se fijaba rotundamente cambia plagio luego tras programas anticopia decían que no había ido alguno ya se centraba en que no merecía la tesis de porque el tribunal amigo suyo a todo esto casados decía que él no había pedido la dimisión del presidente que lo que quiere decir que a veces no la pedía mi pero de igual porque ha pasado la prueba que hayan el ABC y el PP siempre eso centrarán Cepeda

tras ser una cosa de lo de lo de Pedro Sánchez a la cosa es que la tesis no es buena claro no lo veis todos los días por grandes sino ahora no va a pillar por sorpresa te falta hacer una tesis por favor

el informe se ustedes bien porque los riberas y lo está en manos de la que no lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se pregunta las no se preparadas pero todo caso da igual

claro investigarlo esto que esta vez Pedro Sánchez parece que se ha librado de toda esta tormenta quizá por eso en un ataque de amor de alegría que Pedro y Kike que son chavales Sedeño lo comprendo muy bien le dio por colgar una foto en Instagram esta mañana en la mesa del Consejo de Ministros me he encontrado una sorpresa que vosotros os quiero y la sorpresa bueno pues es una hoja con un mensajito de sus hijas sigues precioso tiene hoy una libreta en el Congreso hola soy yo te quiero mucho papi dice una dilata dice te quiero mucho no sé muy bien qué servilismo la mucho vamos

Drenthe y como he reiterado no he cometido ninguna irregularidad

Nos deja la fotocopia del DNI fotocopia darlo no lo vea dejas me voy a dejar que lo lea que lo mire tomamos anotaciones les pico lo que sean sobre el perdón indica mucho no

luego hablamos de corregir exámenes pero por qué no quiere hablar de esto Casado como por prefiere hablar del Rey pero no del emérito no vaya a ser que alguien se pregunte por qué el juez de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción archivado la investigación sobre las conversaciones de Corinna Villarejo os acordáis de estas cositas

muy tranquilo sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial al alumno más

pocas todo eso era una en una cena de universidad trae no te acuerdes luego no no pasa nada en este papas es medio de Palencia medio de aves

vivieron desde el pasado vinieron a pedir bronca si fueran un grupo musical sería Rubalcaba los Broncos sabios consejos no con yo ya vengo scratch nada de casa sabe algunos no dieran guerras donde no la tienen que dar sería todavía mejor soy Soraya

oye lo que no hay trescientos béticos árboles en Vigo una bombilla en el suelo hablar no lo hubiera has dicho nunca pero tiene un montón de luces y luego les parece poco pero que hay más y más

ese costo escucha usted por la Cadena SER DT de todo ha habido Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo el diario ocho allí no no había hecho comunión Gabilondo

hola Jesús y donde estará noticia y me venido con el ordenador portátil a la central de Fnac donde gestiona todo y tengo conmigo a Luis Poveda que es experto en ventas oye Luis Pérez es el portátil que me pesa que vais a hacer en esta vuelta al cole reflejan ese portátil tan antiguo no tengo otro que va qué vais a hacer vosotros

Voz 5

41:21

soy eso Pedro lo eh me lo me lo voy a apuntar este todavía tienes vinilos tengo alguno si tú lo quitaban la pelusa la aguja no no no lo digo porque es que lo grabaciones se que no son lógicamente me dieron el meten al efecto vivir