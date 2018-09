A Vivir Que Son Dos Días (22/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:00 la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza investigar a Pablo Casado por el caso máster son Antonio Piñero buenos días buenos

Voz 1024 01:06 días Javier la fiscal general del Estado explicaba por qué no comparte los argumentos en la jueza Carmen Rodríguez Medel para imputar a Casado María José Segarra

Voz 6 01:14 consideramos que no ha establecido en la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con eh con la realización de la prevaricación

Voz 1024 01:22 el Gobierno la decisión del Ministerio Público es un ejemplo del funcionamiento de la separación de poderes Isabel será ministra portavoz

Voz 7 01:29 en todo momento este Gobierno ha afirmado que no da instrucciones a la Fiscalía naturalmente la Fiscalía es un poder

Voz 1024 01:39 peso de encima hay saca pecho Teodoro García Egea sólo queda esperar

Voz 1584 01:43 que la misma diligencia la misma transparencia la misma disposición que se ha tenido desde el Partido Popular pues también la tenga al señor Santos

Voz 1024 01:50 aunque el portavoz popular insiste en que Casado no tiene la obligación es señal los trabajos eso máster por el que tres alumnas Juan Carlos recordemos continúan imputadas

Voz 0874 01:59 presunto caso de violencia machista ocurrido nube

Voz 1024 02:01 Alicia deja en una mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su ex pareja sobre la que pesaba una orden de alejamiento la víctima ha sido degollada en presencia de sus hijos ambos menores de cuatro y trece años el agresor fue detenido después de confesar el crimen en un centro de salud cercano al lugar de los hechos recordamos el número atención a las víctimas de los malos tratos a nuestro país es el cero dieciséis cero uno seis es gratuito y confidencial no aparece la factura telefónica pero hay que borrarlo del registro de llamadas

Voz 0874 02:28 el Aquarius sigue buscando puerto seguro tras el enésimo rechazo de Italia

Voz 1024 02:32 después de la negativa otra vez el ministro del Interior italiano Matteo Salvini a que atraque en un puerto de su país el buque de las ONG Médicos Sin Fronteras Mediterráneo trazada a once personas rescatadas de una embarcación a la deriva frente a la costa libia

Voz 9 02:45 en el barco ondea bandera panameña

Voz 1024 02:48 país que pretende cancelar el registro del Aquarius Porno para de esos rescates como la exigido Gibraltar

Voz 0874 03:42 Crivillé a nuestra compañera María Jesús Güemes ayer en Twitter a mediodía en el PP están como la flamenca del whatsapp se refería a un presupuesto al estado de ánimo de Génova trece después de recibir la noticia de que la Fiscalía rechazaba investigar a Pablo Casado por su máster la Fiscalía no encontraba indicios de delito decían entendían que el delito de cohecho impropio habría prescrito es muy llamativo que tres compañeras de ese máster cuyos casos parecen muy similares al de Casado sí han sido imputadas como nacido las otras dos políticas envueltas en esta polémica Cristina Cifuentes y Carmen Montón de todas maneras el interés por el pasado académico de nuestros gobernantes yo creo que no se está dejando ver otra realidad y es lo que hacen o no hacen esos gobernantes Antonio Nuño buenos días

Voz 1584 04:24 buenos días y en el caso de Casado por ejemplo ha pasado bastante desapercibida su visita el pasado miércoles a Salzburgo donde asistió a una reunión del Partido Popular Europeo Él mismo explicaba que su presencia en Austria era más o menos para hacer patria

Voz 0735 04:39 se deben yo he venido a Austria precisamente hablar con todos mis colegas internacionales a explicar la verdad de lo que pasa en Cataluña y sobre todo exigir que no haya ningún tipo de respaldo a Pedro Sánchez en su apaciguamiento con los independentistas

Voz 1584 04:52 vamos que a los independentistas ni agua y al presidente del Gobierno más o menos esta declaración fue sólo un ejemplo de la misión que tenía a Casado en Austria algunos compañeros pudieron grabar un momento de la conversación que mantenía con el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la que le decía España es desastre el nuevo presidente socialista así lo dicho haciendo patria

Voz 0874 05:23 capítulo aparte merecen los socios y los amigos que Casado se ha buscado dentro del Partido Popular Europeo desde el PP sacó primero la cara Sebastián Kors el primer ministro austriaco quién recordemos hace poco comparaba al rescate de inmigrantes con el tráfico de personas y que además gobierna con un partido ultraderechista que ha pedido señalar a judíos y musulmanes escuchen a Casado

Voz 0735 05:45 muchos a mi opinión tergiversación de las palabras y de las políticas de Sebastian Kurtz en algunos países europeos se la intentado tildar de un radicalismo que él no tiene yo no veo ni xenofobia ni radicalismo en una política que simplemente pide una inmigración ordenada legal vinculada al mercado de trabajo

Voz 1584 06:08 el otro gran socio de Casado es el presidente húngaro Viktor Orban en recordemos que el Parlamento Europeo decidió hace unos días abrir un procedimiento sancionador a Hungría por su política migratoria que en última instancia podría dejarlas sin derecho de voto en las instituciones europeas en la votación de esa decisión la gran mayoría de eurodiputados populares españoles se abstuvo aunque un par de ellos votaron a favor de Hungría pues con esos

Voz 1024 06:32 excelentes lo único que le interesa a Casado es

Voz 0735 06:35 el Grupo Parlamentario Popular Europeo tiene muy presente que Hungría cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar en proceso independentista siempre ha estado con España

Voz 13 06:48 creemos que con esto

Voz 0874 07:03 el caso es que la noticia de la decisión de la Fiscalía fue como un bálsamo para un partido popular al que una semana más empezaban a sobrepasar los temas que tienen que ver con la corrupción y con la mala gestión el miércoles la Audiencia Nacional abrió una investigación penal por la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid es un proyecto que encargó la ex presidenta Esperanza Aguirre y que fue denunciado por Cristina Cifuentes el juez José de la Mata investiga las circunstancias y condiciones del proyecto después de admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de momento no se conocen imputados en el caso de los posibles delitos que os estarían investigando aunque sí que sabemos que la Fiscalía establecía el mal uso de fondos públicos en más de noventa millones de euros

Voz 8 08:19 a vosotros tengo terciarios porque en mi partido tengo enemigos lo tengo tengo mis hijos de puta

Voz 6 08:27 por eso los constan mucho

Voz 1584 08:34 o con los hemos fijado por cierto en la respuesta de la alcaldesa soy consciente de los champiñones de la calidad de los compañeros de Bin

Voz 17 09:04 decíamos que con tanto currículum tanto historial y tanto máster nos estamos fijando en cosas importantes que están pasando en la política española cumplo el martes pasado el Congreso de los diputados votaban

Voz 0874 09:14 aborde iniciar la tramitación de la ley de emergencia habitacional pobreza energética impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por la paz que fue defendida en la Cámara por En Comú Podem Luis Chamorro es coordinador en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cómo estás Luis buenos días

Voz 1584 09:31 Luis desde dos mil trece hasta hoy se han producido en España setecientos mil desahucios por impago de hipoteca que plantea esta ley para acabar con esos desahucios

Voz 0359 09:39 bueno pues plantea una serie de cuestiones y que bueno en realidad un poquito sobrepasados esas cuestiones por el tiempo y las posibilidades que han que han surgido a partir de las nuevas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea bien es cierto que hay cuestiones como es el tema del alquiler que también necesitará de una revisión es decir es un tema que va muy deprisa la verdad en la que toda la evolución de los intereses financieros e inmobiliarios que son detrás de la realidad que afecta a miles de familias pues que han llegado al día de hoy pero lo cierto es que proporciones todo ha entrado ya en ese momento en el que se podrá no sólo debatir sino incorporar las soluciones que el día de hoy es posible es posible plantear ahí esperemos que las fuerzas políticas tengan en consideración cuestiones está hacia están planteadas de manera complementaria nuestra serie de propuestas de diferentes plataformas de afectados por la Hipoteca Iker el día de la fecha pues suponen una real e una Real posición de cara a solucionar estos problemas

Voz 0874 10:48 claro entre esas opciones supongo que está la dación en pago es factible Luis que el hacen en pago tenga efectos retroactivos

Voz 0359 10:54 si la dación en pago es una cuestión controvertida a la acción de pagos una realidad que se ha negado Ike lo cierto es que funciona para determinados casos hoy después de lo ocurrido el día trece de septiembre con el Tribunal de Justicia Europeo e incluso ante la ayer una nueva sentencia de ese mismo tribunal y pone mucho más cerca la necesidad la la la posibilidad de que el banco no se queden con las viviendas y con lo pagado con lo cual la dación en pago que es una buena solución para muchísimos casos pero eh en situaciones excepcionales se pasaría casi a un segundo plano es una ley que de mínimos ha sido absolutamente necesaria plantea desde el dos mil doce viendo dando lugar a aquella primera iniciativa de la recogida de firmas para la propuesta de iniciativa legislativa popular pero hemos la cuestión está en que las las ciudadanos no pierdan la casa no pierda su propiedad eh por una la iniciativa legal que es absolutamente rechazada por la legislación europea y que necesariamente tendrán que tener en consideración los legisladores nacionales ahora a la hora de acomodar todos estos la adopción de pagos una de las partes que hay que hacer

Voz 18 12:06 resolver pero ahora mismo lo que hay

Voz 0359 12:08 a resolver es que todas aquellas personas que han perdido su vivienda por ejecuciones hipotecarias ilegales y puedan ejercer el derecho de ser resarcidos o si pudiera recuperar sus viviendas y luego a partir de ahí ordenadas con la ley de código del crédito inmobiliario la nueva situación por la cual el sobre el tema hipotecario pues se va a tramitar en los en los en los próximos años

Voz 1584 12:32 vamos con la segunda parte del planteamiento de esa ley que es lo que plantea la Ley Luis para evitar la pobreza energética

Voz 0359 12:39 iniciativas necesarias para evitar que esa consecuencia que parte de la de la realidad de la que aquí Akcha que hay en este país que es una situación de pobreza centralizada para porque hay más de diez millones de personas según los estudios recientemente va más politizados porque se vienen publicando ya hace tiempo Filippo son iniciativa iniciativas y propuestas que tienden a evitar que las consecuencia de la imposibilidad de económica de la familia pueda derivar en la aplicación de una norma administrativa legislativa que corte que la posibilidad de tener confortabilidad en la vivienda en los meses más crudos es decir algo que realmente es como de sentido común a la hora de aplicar los derechos fundamentales de dos a estos humanos es decir el derecho a la del derecho al lucro por parte de las empresas e generadoras ir y facilitado horas de las energías en para poder hacer habitable una vivienda no puede estar por encima del hecho de que la situación económica real el Real e impida a muchas familias poder hacer frente a unas facturas de difícil comprensión ido difícil de pago llegado el caso entonces

Voz 2 14:06 es una cuestión de humanidad por lo que dices es la cuestión

Voz 0359 14:08 de como de sentido común es decir ahí llevamos unos días escuchando las posibles iniciativas de este Gobierno para tratar de hacer comprensible la realidad energética

Voz 2 14:19 sí te espero pero PP y Ciudadanos se ponen a esta ley y cómo no se va a poner estoy pero comprensible no son parte

Voz 0359 14:24 de de de de la defensa de los intereses de las grandes de las grandes compañías de una realidad inobjetable pero tampoco creemos que podrán dar la espalda a tener que encontrar soluciones a esto recientemente Naciones Unidas ha dejado claro eh el derecho a permanecer en la vivienda sea cual sea la situación pues los dos menores pero también está la situación de lo más que los en los que hay enfermos au inválido au asistidos en esto tenemos un atraso realmente bueno tal llegará un momento hallará sobre todo con el hecho de que la con la Comisión Europea vamos presione haya presionado con las fechas y la posibilidad de que las multas cuantiosas multas que pueden está por llegar pues acabe ustedes no que pagarlas pues me obliga a las fuerzas a encontrar puntos de consenso con los que resolver cuestiones

Voz 0874 15:20 bueno pues a ver cómo avanza esto lo iremos contando aquí tuvimos preocupa mucho

Voz 8 15:54 lo vi si da buena el pasado mes de julio incidiendo con el Mundial de fútbol

Voz 1584 16:00 visitaba Victoriano López presidente de la Asociación para la Prevención y Ayuda ludópata hablábamos con él de la incidencia que están teniendo las casas de apuestas online en la ludopatía Victoriano nos anunciaba que la celebración del Mundial iba a disparar las cifras tanto del fuego como de la adicción tres meses después nuestros compañeros Daniel Sousa y Gema Jiménez han hablado con él para saber si ese incremento se ha notado o no en su asociación

Voz 20 16:24 sí sí sí sí sí además sea que digo a los jóvenes a un poco más mayor vamos tengo mayor de treinta y veinticinco años las cosas mayores pero que que sí que es todo aumentaron hecho casi el abismo la Fundación son de apuestas deportivas si yo si toma medidas las otras son va a continuar iniciativa subir bastante hecho yo te digo que entre los pacientes a nosotros nos dio una deuda bastante importantes en la gente se gastan mucho dinero en apuestas no ibas pero si salimos revuelve hecho los jóvenes por desgracia ven es es fácil de ganar el tenor yo tengo realmente las estadísticas distante prácticamente todo el mundo viole quitando la pasada puestos prácticamente todo el mundo viable para mí se va a ser muy importante lo que se haga a partir de ahora para prevención de todo esto sino me parece a mí que va a haber muchas muchas familias alguna

Voz 1775 17:21 la que estuviera ludopatía es un drama

Voz 0874 17:24 la sociológico nacional del que somos todos partícipes también los medios que aceptamos el dinero de su publicidad para conocer la realidad del juego en España en estos últimos meses al menos para ver lo que se refiere al juego online hemos acudido a las fuentes esas cifras están recogidas en el informe trimestral mercado del juego online en España que publica la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda Juan espinosas el director general de Ordenación del Juego cómo estás Juan buenos días

Voz 18 17:49 hola buenos días Javier pues muy bien encantado con vosotros

Voz 1584 17:52 Juan lo primero que llama la atención es que las previsiones que hacía Victoriano no iban desencaminados ya que parece que las apuestas on line han crecido casi un cincuenta por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior no es así

Voz 18 18:04 pues efectivamente en la la tendencia general o mejor dicho la la relativa este trimestre en en cuanto al aumento si crecimientos de del este subsector las apuestas pues efectivamente están muy vinculados a su acto concreto a ciertos eventos deportivos como el Mundial de fútbol que el que se mencionaba pero en todo caso sin en una tendencia general de crecimiento de la actividad de de juego online de los últimos años verdad podríamos extrapolar más en general de juego No Line pero muy concreto sí que ellas han aludido como las apuesta física donde los ratios de crecimiento son son similares

Voz 1584 18:42 los acusados y luego la magnitud de su

Voz 18 18:44 en mi casa pero caso más que pasear por cualquier

Voz 0874 18:47 that cualquier pueblo de España para ver cómo crecen estos establecimientos en las patas principales local que se queda vacío local que ocupan ellos nunca había jugado tanto en España como cómo en este trimestre no Juan

Voz 18 18:58 bueno el contentar a tu pregunta de si nunca o sea jugado tanto no la verdad es que lo que lo que se percibe es quizá un desplazamiento dentro de lo que es el mercado global de juego de unos consumos de unos productos a servicios de juego hacia otras no no olvidemos que el el sector de juegos lo con cierta perspectiva desde los años dos mil ocho dos mil nueve que que azotó la crisis pues ha venido registrando bajadas en cuanto a

Voz 20 19:26 sí

Voz 18 19:26 a su volumen de juego de de un veinticinco por ciento y a partir de dos mil tres cuando se viene a recuperar no sé si no dónde no tenemos aún los datos de si aún estamos pues ya hemos llegado a los niveles de dos mil ocho dos mil nueve Esto en cuanto a general pero sí que es verdad que en cuanto a a determinados fenómenos que es lo que lo que yo creo que tú aludía así que además pues pues que respondan a lo mejor una mayor sensibilidad a una mayor preeminencia diaria de esta actividad pues en en la sociedad un mayor pero apercibimiento si si me permites pues sí que podemos decir que tú tú afirmaciones es correcta nunca se había jugado tanto a determinados juegos como puede ser el de las apuestas se

Voz 1584 20:10 en lo que hace referencia al juego online un dato más aumentan también el número de jugadores activos como como el número de jugadores nuevos

Voz 18 20:18 pues a los jugadores activos la tendencia desde que nosotros vamos manejando los datos van aumentando efectivamente abra actualmente contamos con un aproximadamente un millón o mejor dicho en el último año del que tenemos datos hay millón cuatrocientos mil jugadores en activos que se sin duda pues son muchos más de los ochocientos novecientos mil que había en dos mil catorce claro que parte de del proceso que como una a otras sociedades de de nuestro entorno desde luego en Europa del proceso de asimilación del consumo de cualquier tipo de bienes y servicios a través de las nuevas tecnologías pues también su aplicación a juego partes del proceso hace ampliar esa esa base de de clientes se sin perjuicio de que haya clientes jugadores que jueguen con una intensidad mucho más acosada que los otros porque los los comportamientos son muy muy distintos no en relación por ejemplo con la cifra que que será la persona que ha que ha intervenido es nuestro datos hablan de que un setenta por ciento de los jugadores de sus jugadores activos pierden en anual en términos netos emplean gastan en términos netos cien euros o menos orden registran pues usando un saldo positivo no

Voz 0874 21:30 son cifras muy distintas a las de nuestro entorno

Voz 18 21:33 pues a nosotros creemos que no en cuanto al al por ejemplo la comparación puede ser útil en cuanto a en cuanto a las magnitudes digamos económicas que puede que pueden relacionarse con con el juego como pues para el PSOE y el del PIB y la relación entre el PIB consumo de juego online o el juego la capital tenemos que decir que los países de nuestro entorno yo por nuestro entorno entiendo el entorno europeo más inmediato pues España se sitúa con Portugal dentro de la franja más contenida de consumos hago online estoy hablando ahora mismo por debajo de otros países como Francia Italia Alemania Grecia la República Checa o por supuesto el Reino Unido Dinamarca Irlanda que tienen pues una cultura más consolidada de juego en general

Voz 0874 22:18 habría lanzado una campaña creo la vais a lanzar jugar bien jugar con responsabilidad y que esto es un poco como fumar bien fumar con responsabilidad es que fumar es bueno

Voz 18 22:28 efectivamente bueno entiendo un poco la la el planteamiento que hace pero tenemos que decir que que para una gran mayoría de la de la sociedad desde luego el podemos hablar del noventa y nueve por ciento según los datos que tenemos del estudio oficial de prevalencia para el noventa y nueve por ciento noventa y nueve coma uno por ciento de la de la sociedad mayor de dieciocho años la relación de la aproximación que hace con el juego no desarrolla unos no incluye ningún tipo de patologías y esto no tiene que hacer y pensar que que a lo mejor la respuesta regulatoria en cuanto a las campañas la información que es por lo que me preguntas y de concienciación y sensibilización pueden ser en este momento y deban ser en este momento distintas activas nosotros tenemos somos de la opinión lo viene siendo el Ministerio desde que en dos mil no cesa reguló en el juego línea que la mejor manera el P el peor de los escenarios es desde luego la ausencia de regulación y la generación de de o podíamos llamar ilegal efectivamente porque la actividad de juego pues desde tiempo inmemorial bien existiendo con las nuevas tecnologías es muy fácil su consumo entonces mundo sería no canalizar esto mediante un marco que propicie desde luego ordenada irresponsablemente ese consumo y por tanto como te decía pues somos de la opinión que hay que eso sí compatibilizar eso con el desarrollo de actividades de prevención de formación desensibilización particularmente colectivos que puedan ser eh pues sensibles como pueden ser los jóvenes adultos mayores de edad y otros para compatibilizarlo generar responsabilidad a la hora de de de consumir lo que para ya digo que la mayoría de la población mayor de dieciocho en España no es más que una actividad de ocio y entretenido

Voz 0825 24:25 ah claro es totalmente encarrilada

Voz 18 24:28 da por tanto estamos perdonan término ya Javier que estamos desarrollando una campaña venimos desarrollando los desde hace años unas campañas en este sentido con pues la generación de productos realizables e informativos y por supuesto con una página web donde aquellos interesados y desde luego los que consideren que pueden estar viéndose empezar afectados con problema de juego pueden encontrar toda la información que que está a nuestra disposición para poder ser canalizados convenientemente

Voz 0874 24:59 los hemos seguimos algún tipo de regulación que evite que toda esta publicidad vaya expresamente dirigida claramente dirigida a esa generación más joven que no debería estar jugando porque se está gastando el primer dinero que está ganando o incluso el dinero que no está ganando Juan Espinosa director general de Ordenación del juego gracias por la conversación un abrazo

Voz 6 25:15 muchísimas gracias un abrazo

Voz 0874 25:29 la cultura también como vía de escape para todos o para todos los que no se lo pueden permitir porque la entrada un concierto al cine o a una obra de teatro es prohibitiva a veces para quienes difícilmente llegan a fin de mes existen algunas iniciativas como los conciertos inclusivo que organizan la agencia de comunicación equipo al cuadrado y la Fundación SGAE en comedores sociales en centros penitenciarios en iglesias es una manera de que los colectivos más vulnerables de la sociedad rompan su rutina a veces una rutina triste disfruten también de la música en directo a uno de esos conciertos en el comedor social Virgen de la Candelaria en el barrio de Canillejas asistido nuestra compañera Isabel Bolaño

Voz 8 26:08 tiempo así que bueno vincular el barrio sobre todo porque lo que resta no tenemos mucho dinero pues trataríamos al comedor a veces uno cobra la renta mínima vino tenga para nada tiene ese de habitación pro transporte como mamá votos ciento treinta y un gran encontronazo para hacer muchísimos muchísima

Voz 21 26:26 cierto el último concierto al juez de La Oreja de rango perdiera unas invitaciones Eden casualidad era una pareja tampoco vuestro siempre viene muy bien una manera también de pasarlo bien de distraerse o la personas como nosotros que estamos aquí vivo pero rara la gente yo también hay que buscar otro tipo de distracciones que no sea eh bueno para en la calle en la calle Lacalle ciudad que creo que es necesario crisis adquieren un poco

Voz 22 26:57 la complicada porque pedir ayudas meras están generando pedir una vivienda todavía se esperando las respuestas no cobro auparon uno tengo pensión de viudedad no tengo ningún ingreso estado de camarera de piso no se lavandería en el hotel recorrido ya yo creo que todos menos gobernanta de todo hay deprimo muchísimo venir aquí viendo a mi hija también que esta es la situación que estamos muy mal la lucha la corrida caseros a mi me gusta mucho la música ha sido una persona muy muy muy alegre pero bueno con las circunstancias al ras perdiendo las ganas de escuchar música la última vez que que estuvo el ligan el último de la fila precisamente

Voz 8 27:45 la única de este a un concierto en directo en esto el próximo concierto sigue usted

Voz 0975 27:51 son indignas de elogios hemos escuchar también nosotros al escritor Javier Pérez Andújar

Voz 24 28:09 España que es uno de los países de Europa donde más se habla a gritos también es uno en los que se deja decir menos cosas así siempre tenemos problemas con la libre expresión preferimos el ruido la libertad se acuerdan de Ramón J Sender murió en el exilio tenía una perilla blanca y unas gafas muy gruesas y los ojos rígidos conllevaba pegado el espanto en el colegio leímos su obra Réquiem por un campesino español pues bien de joven Sender estuvo en la cárcel como tantos otros autores políticos artistas sólo por decir cosas que no gustaban a otros desde que Cisneros se puso en Granada a quemar los libros de los árabes para celebrar que España ya era libre grande y una perseguir prohibir y exterminar cualquier cosa que no agrada ha sido una constante

Voz 0874 28:58 según como se mire se ha convertido en doce

Voz 24 29:00 la manera de ser porque no sólo ocurre en las sentencias de los tribunales no sólo son jueces y otras autoridades quiénes

Voz 0874 29:07 frenan lo que se puede decir

Voz 24 29:10 no llevamos tan adentro que es todo el mundo es el mogollón quién acosa y hostigan el hincha a quiénes dicen algo que pudiera molestar vean como gentes anónimas que se consideran honradas se ceban con sus víctimas en las redes sociales los mismos que se lamentan de que no se puede ejercer el derecho a expresarse se unen para dar caza a quién disiente la vieja turba vivimos en un país de turbas luchadoras y de autoridades intolerantes que al pie de una hoguera decretan lo que conviene y lo que no de la época de Cisneros bibliotecas en llamas haya en Museo de trago Pedro de Berruguete que representa a Santo Domingo de Guzmán quemando herejes en la plaza al aire libre para ejemplo y disfrute del pueblo

Voz 25 29:54 que lo celebra gritos A vivir que son

Voz 2 30:03 amiguitos

Voz 6 30:04 días en las redes sociales Twitter arroba a vivir en Facebook a Bin

Voz 9 30:15 los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo I love you israelíes ocho but I don't Picos aunque nadie lo entienda aquí nadie sabe todo nada me gustaría otro nombre alguna idea patada en los huevos Emily

Voz 8 30:33 nadie diese apenada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa que puede pasar

Voz 1024 30:39 Lutero en Irak

Voz 9 30:42 cadena SER de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte

Voz 8 30:47 el para ver con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio que más ruido silencio siguen las también en Hoy por ahí punto es las

Voz 26 31:02 es posible que CIC de Ignatius un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona últimos programas o My Lol lo que quieras

Voz 9 31:19 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 27 31:23 te estoy escuchando música de Johann Sebastian bien las escuchas la cada vez más me pregunto cuál de las dos cosas es más hermosa la Cadena Ser

Voz 8 31:39 o la música

Voz 28 31:45 mi respuesta es la música la música de Bach y más que la que además la Cadena SER vaya pero pero acto seguido después la Cadena Ser vale vale y luego la Cadena SER Cadena Ser

Voz 8 31:56 Justo después de va

Voz 30 32:07 buenos días el el sorteo tetris Álex de la ONCE de ayer el número premiado

Voz 10 32:13 tres cuatro vidas que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social piden el trote excelencia tu retorno

Voz 30 32:21 también en puntos de venta autorizados fue fuegos hace punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son grande

Voz 9 32:34 cada disquetes en nuestras estaciones de servicio encuentre esa energía que necesitas algunas veces necesarios carburantes más eficientes tras recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon locales energía también es encontrar el recargo que buscas cuanto todo está cerrado el tenedor que supuso el aroma del mejor cafés distrito o encontrar un punto de auto caso de recarga eléctrica porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes Repsol inventé el futuro

Voz 20 33:03 hola qué tal Miguel Cole de Carrusel deportivo normalmente los hoyos rodeados de goles

Voz 6 33:13 esta semana

Voz 20 33:14 hemos decidido que hay tanto que contar en Carrusel Deportivo que hoy lo va a hacer el

Voz 8 33:20 pero bueno estoy con mis amigos y yo era suyo el nuevo corresponsal de Carrusel deportivo Claudio un dudoso desde las tres de la tarde hasta el uno cero de la madrugada contra Pepi sepárate con Miguel quiero pasar al fútbol internacional porque me dicen que soy el campeón de la rima porque es incapaz de RIM su contra Hiroshima realmente gran reponen bonitos te digo que veo tu letra y me pregunto esto que estamos haciendo a mis amigos esté metido el primer gol parezco el Alcorcón contra el Deportivo

Voz 31 33:53 muy bonitos los ex y medio Bale

Voz 32 34:01 claro

Voz 1775 35:25 radio y John Coltrane no exacto muy bien correcto acompañados de otro gran saxofonista de jazz Caron Butler

Voz 8 35:45 no es tuyo

Voz 1775 35:48 un poco a todo e ir poco a poco de rock todo no te sorprende hoy quiero empezar hablando de de Bono del nueva que creo o estoy casi seguro que te gusta ya que está dedicada esta canción que está sonando por eso empiezo con este aire de jazz la canción se llama Bueno al sitio al que está esta canción era estación de gran

Voz 0975 36:06 central en Nueva York centro el término exacto maravillosos sitio enrolado infinidad de películas si central la gente peregrinar apple store

Voz 1775 36:15 exacto es un sitio especial no lleno de curiosidades por ejemplo no sé si sabes las estrellas que pintadas en el techo de la sala principal están al revés no se corresponden el orden de las consideraciones que están ahí pintadas con el orden real con sede en en el cielo otro sitio curioso allí los traería de la planta bajo asustado

Voz 0874 36:32 en el mítico más de medio siglo de historia apareció mucho por ejemplo en las primeras temporadas de Mad Men pero no me gustan las ostras

Voz 1775 36:38 no es muy dado esta no pues llama la atención también el techo te habrá llamado esos techos abovedado es que hay en las hostelería son pues son diseño de una arquitecta valenciano de Rafael hasta vino tienen tienen una historia este señor ya lo confirma

Voz 0874 36:50 de Valencia en un lugar que es puro en Nueva York con más de cien años de historia

Voz 1775 36:54 bueno en concreto cumplió cien años en dos mil trece hace sólo cinco

Voz 16 37:07 sí sí sí

Voz 1775 37:22 dice el grupo que suena vino fue uno de los encargados de tocar en uno de los eventos que se organizaron aquel año para celebrar ese cumpleaños Lockerbie Kerviel river son de Texas en concreto de Austin

Voz 16 37:36 muy bien

Voz 4 37:58 qué tal

Voz 34 38:33 está muy bien lo que tú te pones a pensar el hall central de Grand Central debe ser un lugar maravilloso para para un concierto ha dado

Voz 1775 38:41 es que teme una pista de tenis bueno creo que hay dos yo no he estado y creo que se pueden alquilar son abiertas al público todas jugó hay algunos

Voz 9 38:49 no pero sabes que hay una en la que sí que he jugado que estando más alto del Hotel Millenium al frente de la ONU que tiene la pista tener más alta del mundo en el piso como cincuenta y pico fíjate que era una pelotas

Voz 1775 38:59 las No somos nadie te podías llevar a echar unas bolas allí no bueno que recibe al Athletic Club de tenis sólo con tus otros amiguitos no los humoristas y los famosos bueno en fin debe haber pocas cosas en Nueva York que no hayan sido en algún momento propiedad de Donald Trump hizo estas pistas no no se libran en los años sesenta eran parte de su imperio el ahora presidente dice que son de hecho uno de los grandes secretos de gran centro

Voz 0975 39:22 los que tengan por cierto es un gran aficionado al tenis solía ir mucho al Ibex Open pero dejó ir en cuanto ya todo el mundo la abuchea será Nueva York demócrata del del final de agosto lo que contarles que estas unas bolas es digna con ese placer te está muy bien todo esto pero porque hablar de clases

Voz 1775 39:35 bueno pues por este año vuelven a estar de aniversario en concreto se cumplen veinte años desde la última gran remodelación y esta semana me ha llamado la atención una noticia han anunciado que el próximo uno de octubre van a recuperar en la mayoría de tiendas y restaurantes de la estación los precios que tenían aquel año mil novecientos noventa y ocho otra buena excusa para para que me lleve

Voz 0975 39:54 hemos cubrir esta noticia no si nos hace una propuesta

Voz 1775 39:56 hoy para ya sería además ir también música en directo de grupos de versiones de la mayoría nada que ver

Voz 0975 40:02 con lo que se escucho allí mismo en ese Hall que dices en esa gran sala central hace sólo unos

Voz 1775 40:07 días a quienes pasaban por ahí tuvieron ocasión de

Voz 0975 40:09 a ver un concierto sobresale por McCartney hombre reconociendo que la voz ya no es la misma que decirlo suena muy bien no es nuevo disco del nuevo disco que también ha sido noticia esta semana por eso te lo traigo el disco se llama allí ha consiguió ser el número uno en Estados Unidos lo ha conseguido Macquarie treinta y seis años después no lo no hacia algo así desde el Tajo el disco puede estar viendo muy bien pero es que en los últimos meses ha hecho una campaña brutal no debe ese recorrido muy divertido por Liverpool James con antes del verano hace unos días en la tele

Voz 9 41:40 y luego montó un concierto para

Voz 0975 41:42 Pancho excepto secreto en la birló para unos pocos fans de esta gran se pueden apuntarse una sorpresa quedar parado a un concierto en naviero qué es esto que suena está grabado en ese ese concierto con lo que despide por hoy hasta el sábado que viene

Voz 1775 41:54 eh espera esperaron a que tienen mi verano

Voz 0975 41:59 ya te dije que te está batiendo ya contrastes las de Alfarnate lo de Almería tuvieran ya no da para más si vino

Voz 1775 42:06 hay que cerrar las cosas hay que terminar la historia e llamas Bancaja ya

Voz 0975 42:09 buenas

Voz 1775 42:18 el ganador sino también estuve por la ría de Vigo a final de agosto había que hacer

Voz 0975 43:08 porque siempre hay una razón para poner a Siniestro Total pero tienes algo que contar porque es porque ya te digo que seguramente no interesa mucho la Audiencia si minuto es más que borra pero he estado en la zaga

Voz 1775 43:19 el maravilloso pero la culpa de que quiera contar esto es tuya en el fondo por porque es haber algo pasado justo después de lo que hicimos escucha lo que son aquí

Voz 36 43:28 bueno en realidad de hecho nosotros no va a ser una retrospectiva completa sino que nos queremos centrar en esos primeros años del setenta y seis al ochenta y tres toda esa etapa de de ilustrador gráfico como de alguna manera como a través de esos cómics Se va como formando todo ese nuevo imaginario no que que luego derivará en la movida madrileña

Voz 0975 43:48 estamos hablando de de CP sus carteles para películas de Almodóvar y la exposición que se está montando en La Casa Encendida pero pero no de Vigo me detuvo

Voz 1775 43:57 estuvo muy bien ese ese tramo muy interesante la promovida llegaste a decir después ahí inventando términos ahí lo que les falta la movida mal término no pero claro al principio de la promovida pero del final de la movida no hay fecha para final de la movilidad es cierto pero hay momento que casi todos los que vivieron aquello marcan como por lo menos el principio del fin a ver te suena si te digo Madrid se escribe con uve de Vigo te voy a contar rápido mira de septiembre año ochenta y seis los políticos de Madrid de Vigo e donde ayer en Vigo también había bastante actividad cultural renovadora o bueno contar sistema encima de alguna manera se quienes hubiera cara un poco de la movida y organizan atento un tren para llevar a una buena selección de artistas madrileños de aquel momento hasta vivo allí habían montado exposiciones callejeras con muñecos ahorcados estrena una opereta de Antón Reixa había luego un recorrido por los bares nocturnos de vivo

Voz 0874 44:45 de quién iba en el tren porque el recuerdo puede hacer

Voz 1775 44:48 era era interesante creo que estaba el propio CP luego estaba Alaska el hortelano Carlos Berlanga Alberto García Alix eh Joaquín Leguina que la presidente de acción

Voz 0975 44:56 pues es el tren iba vamos si duró poco

Voz 1775 44:59 en línea recta iban los cocineros de la bola porque el intercambio hace también gastronómico y se llevaron todos los ingredientes ya está los pucheros de su restaurante para hacer allí un buen cocido iban también músico Bono grupos como Gabinete Caligari o los Nicky es que también iban a dar

Voz 0975 45:12 no cierto allí

Voz 0975 46:04 bonito sobre el papel pero sí por cómo lo cuentas algunos salió bien en que el vial

Voz 37 46:09 no te digo yo creo que eso fue el principio del fin intentaron darle carácter formal algo que era pues casi algo

Voz 1775 46:15 pues eso informal no en la fiesta de despedida antes de reyes

Voz 37 46:17 están a Madrid Fabio Mc Namara tiró una botella no está claro si iba dirigida a Leguina o la tiraba

Voz 1775 46:23 en particular el caso es que había una chica que terminó en L'Hospitalet puntos bueno aquello hizo que se suspendiera el el otro viaje que estaba previsto se supone que después iban a medida Madrid artistas de Vigo en otro tren bueno parece que terminó la experiencia a la vuelta ya nada fue lo mismo y bueno para muchos la movida madrileña terminó allí en Vigo Vigo amigo pues mire igual en Vigo también puede terminar

Voz 0975 46:44 no sé tu sección en A Vivir no porque debe me preguntan de qué habla los Rafa no sé muy bien de que eso es lo que pasa es que no te ha gustado esta última canción de cante en inglés de los MIR

Voz 0536 49:53 sí

Voz 45 50:01 a vivir que son dos días Madrid

Voz 0825 50:02 Isabel Salvador qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miremos a Madrid en este último sábado del verano quién lo iba a decir cuando las temperaturas llegarán a los treinta y cinco grados en el sur de la comunidad y así Se mantendrán durante todo el fin de semana no será hasta el jueves cuando bajen de los treinta según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología ya veintiún grados marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital Madrid que se suma hoy al Día sin coches ténganlo en cuenta también que a partir de esta ahora se cierre al tráfico el paseo del Prado en ambas direcciones desde Atocha a Cibeles con numerosas actividades programadas hasta el sur hasta las seis de la tarde lo mejor como siempre moverse por la capital el transporte público Esther Esther es una de las trabajadoras del centro de menores de Hortaleza un centro de primera acogida ella le pone voz a la denuncia colectiva que hubo a hacer los trabajadores son menores y están siguen hacinados

Voz 0536 51:12 Nos están obligando a tener que decirle a un chaval tú vas a dormir aquí en el suelo porque no hay camas estamos jugando con enfermedades que muchos traen tuberculosis problemas de la piel dado el hacinamiento que tenemos de chicos no les podemos garantizar ni siquiera su salud no le podemos garantizar ni sus horas de sueño no podemos garantizar que coman correctamente porque tenemos que hacer cuatro cinco turnos de comidas vemos como algunos menores les roban la merienda las zapatillas la ropa otros menores les pegan y nosotros no podemos hacer nada

Voz 0825 51:53 sí por eso no quieren ser partícipes de hacinamiento que sufren estos chicos que llegan al centro con XXXII plazas esta semana han dormido ciento veinte desde la Consejería de Política sociales se asegura que están haciendo un esfuerzo económico para aumentar ese número de plazas de Hortaleza embajadores son los vecinos los que piden en este caso el Ayuntamiento que vuelve a incluir al barrio a este barrio entre los beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación Vicente Peláez es portavoz de la Asociación de Vecinos de embajadores y cree que se vuelve a perjudicar una vez más a los que tienen menos recursos

Voz 46 52:26 hay demanda se quedan ya se vistió mal estado que soy un barrio el que se esto condiciones socioeconómicas en general son baja

Voz 0825 52:40 que esta semana el Ayuntamiento decidió suspender las ayudas para esta zona porque dicen que han comprobado que hay propietarios que han remodelado los edificios con subvenciones municipales después los han utilizado para el alquiler turístico otra decisión del Ayuntamiento de la capital la de prohibir el reparto de publicidad por la calle los que se sienten afectados no sólo son los comercios que han utilizado este sistema como reclamo para conseguir más clientes también quiénes la reparten y cobran por ello

Voz 9 53:08 entre tres entre tres y cinco euros la hora

Voz 47 53:13 eso también mucho porque nosotros trabajamos cuatro muy a cifró en que ya no reparamos la publicidad a la caída Si tú no quieres la publicidad Weigle hechas al cubo de la basura este Flyer no afecten a tu ves es algo como que te indicando dónde está lo que es un producto si te apetece no te apetece pues no lo agarra Villar si no te gusta

Voz 48 53:39 la basura entonces en trastorna estamos tirando al suelo sino lo estamos dando a la gente y si la gente no tira es culpa de la gente no no estará hasta su trozo único que hacemos escogida

Voz 6 53:50 yo es imprime tabaco

Voz 48 53:53 no nunca trabajo que siempre me faltaba voy a que estoy estudiando en una universidad privada me dedico a trabajar y a apagar

Voz 6 54:03 y hasta cuántas horas tras la sandía

Voz 48 54:05 encuentro muchas como cinco horas ya está ya que estudió con la manera con la tarea me dedico a trabajar y por las noches

Voz 6 54:12 Díaz es una forma de pagar de los estudiosos sí cuánto se paga el reparto de publicidad a la hora

Voz 47 54:18 no todos los hechos cobramos colabora hay una persona que esto lo vienen cuatro horas por lo menos se lleva de quince veinte euros a cinco a ese los que Andy o ocho nueve horas en coma tres euros nada porque lo que sí son como él treinta veinticinco

Voz 0825 54:34 de tres a cinco euros la hora ocho y cincuenta y cinco minutos en la mañana

Voz 9 54:45 viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobretodo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias ya estás a punto para el año ahora le toca a él el treinta de noviembre reiteró ayer desautorizados BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 55:16 en Madrid alivio en el Partido Popular tras la dimisión del concejal de Torrelodones Ángel Viñas después de las grabaciones desveladas por la Cadena SER y en las que se hoy a este edil intentar chantajear a la alcaldesa del municipio Viñas ha dejado su acta haya renunciado finalmente a la militancia Ángel Garrido ex presidente de la comunidad

Voz 0177 55:32 bueno a mi me parece que es lo mínimo que podía hacer yo creo que a mí me conoce me gusta hacer las cosas consolida ahí yo creo que la forma de tratar cualquier irregularidad que se conozca desde luego no es la de citar a otros concejales para hablar de ellos tomando un café hay una caída se denuncia donde procede que es la autoridad judicial

Voz 0825 55:49 la Guardia Civil ha detenido un hombre de veintisiete años acusado de abusar sexualmente de al menos treinta menores fue detenido y puesto en libertad en el mes de marzo y ahora ha vuelto a ser arrestado por difundir contenido pedófilo en Internet Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil

Voz 1439 56:02 ahora mismo se están investigando eh el las la intervención de las más de ochenta y tres mil quinientas fotografías que tenemos en nuestro haber además de más de mil trescientos archivos vídeos gráficos ir esta persona una vez que es detenida es segunda en la segunda ocasión la autoridad judicial decreta su ingreso en prisión

Voz 0825 56:21 del deporte sábado en el que el Rayo vuelve a su estadio al estadio de Vallecas cerrado el pasado veintisiete de agosto y mientras tanto los aficionados

Voz 0975 56:29 aparte de ganar y que no haya ningún percance

Voz 49 56:32 sea que todos los esquemas de mantenimiento y limpieza que estén

Voz 1024 56:36 como debe las obras que se está cometiendo es para pasar una IT exclusivamente se han ceñido a lo mínimo imprescindible para que no ocurra un accidente grave lo que tienen que ver con eso no vale y que adecentar el estadio vosotros

Voz 1584 56:50 queremos ser venir cada quince días a disfrutar de nuestro equipo y disfrutar de nuestra casa pero evidentemente tiene que prevalecer la seguridad y lo que sí que sí

Voz 1024 56:57 estábamos muy muy muy hartos de de las comisiones del estadio partir de la una de la tarde lo hará

Voz 0825 57:03 no frente al Alavés este sábado pleno por lo tanto juegan los cinco equipos madrileños de Primera División

Voz 0231 57:08 a González buenos días qué tal buenos días abre fuego a la una el Rayo Vallecano frente al Alavés en Vallecas y finalmente con público después de que la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid haya dado el visto bueno a la reapertura del estadio rayista a las cuatro y cuarto el Leganés colista con un punto visita al Eibar en Ipurúa tratando de sumar la primera victoria de esta campaña desde las seis y media derbi Getafe Atlético de Madrid los azulones con siete puntos son unas de las sensaciones de este inicio de temporada mientras que los de Simeone tienen cinco ya no pueden volver a fallar de hecho el técnico argentino va a apostar por los mismos hombres que ganaron en Mónaco en Champions a excepción de la entrada de Filipe Luis Godín por lo que Lucas será central para las nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid Espanyol