A Vivir Que Son Dos Días (22/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:12 con mucho de lo que hablar así que lo primero nos ponemos al día José Antonio Piñero buenos días buenos

Voz 1024 00:17 días Javier el Ayuntamiento de Úbeda en Jaén ha decretado tres días el luto oficial por el asesinato anoche de una mujer a manos presuntamente de su ex pareja el agresor está detenido reacción Andalucía Elena Carazo

Voz 2 00:27 yo tengo vedad por el asesinato de María Ángeles

Voz 0534 00:30 ayuntamiento ha convocado una concentración a las doce y media de la mañana en repulsa por estos hechos mientras continúa la investigación del caso sobre el que se ha decretado secreto de sumario la fallecida había interpuesto denuncias previas por malos tratos contra su ex pareja el ahora detenido que se encuentra en dependencias policiales confesaba lo ocurrido en un centro de salud de la localidad

Voz 1024 00:49 ante el exterior estamos pendientes en las noticias que están llegando desde Irán donde se ha registrado un atentado durante un desfile militar en la ciudad de al oeste del país por el momento se desconoce el número de víctimas en el tiroteo registrado durante las celebraciones de la guerra entre Irán e Irak en la década de los ochenta la televisión estatal iraní está informando ahora mismo de un número indeterminado de muertos en lo que califica de ataque terrorista devuelto España está previsto que en un cuarto de hora arranquen en la Universidad Complutense de Madrid las oposiciones a ordenanza es una oferta de empleo público a la que aspiran cerca de cuatro mil personas con discapacidad intelectual son para doscientas setenta y nueve plazas

Voz 0874 01:26 hasta luego pueden día KPN ser

Voz 3 01:30 servicios informativos

Voz 0874 01:35 volver al trabajo en viernes bien trabajo en viernes en tu nuevo vehículo comercial Renault desde ocho mil ochocientos euros

Voz 1 01:43 raquetas pero la red Renault y aprovecha el momento pro cluster Renault

Voz 4 01:51 oferte ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera

Voz 0874 01:58 esa

Voz 5 02:01 esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu sí

Voz 4 02:03 según envía un fontanero crema mejor confiera un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 1 02:18 la vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia la cuenta de ahorro de nacional neerlandés es una de ellas contratada con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrá una bonificación de treinta euros visita en en espana punto ese consulta condiciones National Neverland en todo importa

Voz 0874 02:38 con la de Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburante respecto aún gasolina sólo este mes desde diez mil quinientos euros y con setecientos euros en carburante Repsol de regalo financiando con visita a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción de el punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 1 03:00 todo comienza con la ilusión de imaginarlo sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebra Arcelor llega cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 6 03:11 todavía estás a tiempo Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre el Premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas vive cada momento

Voz 0874 03:31 co

Voz 8 03:40 a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter arroba a vivir bien Facebook a vivir

Voz 1 03:53 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 5 03:55 en lugar de dar tantos rodeos por no lo dejen a las claras

Voz 3 03:59 la claridad es poder está bueno sin más claro

Voz 9 04:04 agua en esa viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias hoy por hoy

Voz 0798 04:09 con Pepa Bueno sigue

Voz 9 04:12 Nos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 5 04:14 en hacer

Voz 10 04:18 Tutankamón joven faraón pertenecientes la dinastía decimoctava de Egipto cuyo nombre original tuvo tan jabatonas significa imagen viva Beaton

Voz 1 04:28 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 11 04:43 hoy es ahora había que queda en el SAS de la así llamada que de España os llegada bombas inteligentes se debe decir que sabe si a los gobiernos ha quedado Margarita Robles labia al otro lado todo el gobierno con el presidente cabeza sino también sí a que les ha restado posibilidades a los socialistas de que les crea cuando dicen que defienden los derechos humanos ha de la gente de dos hilando Guede

Voz 4 05:10 ha están dando está dando la regata dejó a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 05:17 on

Voz 14 05:40 no todos los que y a doce inscripción creadores chino en Salamanca e dejar en el piso

Voz 15 05:59 a ver gana

Voz 14 06:03 eh eh eh eh eh eh eh

Voz 16 06:42 yo estoy

Voz 1 06:44 yo

Voz 16 06:49 eh

Voz 7 06:53 un

Voz 0874 06:53 cada dos semanas reunimos a compañeros de aquí que han desarrollado su trabajo en otros países durante muchos años se compañeros de otros países que ahora desarrollan aquí su trabajo periodístico entre todos intentamos comprender un poco mejor el mundo en que vivimos hoy ese intento de lo hacemos junto a Javier me hace esas cosas en La Vanguardia que hay en Estados Unidos hasta ahora en Barcelona que estar Javier buenos días hola buenos días Javier Ana Fuentes es es corresponsal jefe es comprar en China Nueva York redactora jefe de la revista económica de córner también gana columnista del país como tan a gusto

Voz 0132 07:24 hola buenos días te lo he dicho bien no bueno eso parece

Voz 0874 07:28 Matí detalla que es corresponsal de Le Figaro ante otros medios franceses cómo estás metido concedía buenos Heather Íñigo Domínguez ex corresponsal del Grupo Vocento en Roma actualmente en el país que tal Iñigo cómo estás muy bien podridas que desde luego perfecto que te hemos Prensa Ibérica cuenta acabemos esto hay una noticia de actualidad de las últimas semanas que viene marcada por la veracidad de la falsedad de los currículums de nuestros políticos uno de los últimos capítulos hace referencia al libro publicado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuenta el economista Carlos Ocaña es una exclusiva que presentaba al país sin duda la exclusiva de la semana el miércoles pasado el autor déjame que lo del hombre Íñigo Domínguez quieres dejar de enredar Íñigo Apeles y con un si hay alguna novedad sobre sobre este caso

Voz 0798 08:12 supongo que elabora Puertollano la sabemos que buscarla no porque si las las fuentes son sagradas y no Tobía

Voz 0874 08:20 preguntar con ellas pero había

Voz 0798 08:24 si bueno fue lo que lo que usamos entonces que el libro no lo tenía mucha gente porque como no han sido superventas pues era difícil encontrar sea más que la tesis claro y entonces pues no sé por eso quizá nosotros lo encontramos antes que encontramos esto pero vamos que el famoso mitin pues aún bastantes cosas no hay diez

Voz 0874 08:48 que acordemos es el Software para cotejar la originalidad de los textos que se introducen es decir

Voz 0798 08:54 porque tiene nombre de medicamento contra totalmente algo así

Voz 0874 08:57 en pastillas tres pastillas Tour mitin

Voz 0798 09:00 pues era el inglés Theo Negrín

Voz 0874 09:02 es lo que se dedica a los niños que tienen que entregar los deberes más limpio donde es que entregarlos el el lunes claramente deberes están copia ya estaban

Voz 0798 09:12 eso te antes no lo lo más dificil esto es haberse leído el libro es un beso muy es una especie muy dura no se lo recomiendo a nadie

Voz 0874 09:20 además es que debo decir que puede estar

Voz 0798 09:21 dos semanas con la tesis el y Botella no sé de qué hablan

Voz 0874 09:24 es el que van

Voz 0798 09:27 y es es bastante aburridos ha ocurrido pero pero bueno pues sí ahí estaba estaba este este calco de de la Conferencia Este embajador

Voz 17 09:37 en Australia hay un igual bueno

Voz 0798 09:39 pues con esta errata que había ahí tan reveladora no aparecían los en los dos textos al al al al embajador lo llamaste por supuesto sí sí les llame y además nunca había llamado

Voz 17 09:53 manía

Voz 0798 09:54 esta semana he llamado dos veces la siguiente de la otra llamar de la cuento luego cuando hablemos de la prensa local

Voz 17 10:00 sí bueno mi prima llamada Oceanía aquí

Voz 0798 10:04 claro había diez horas más pues me parece ilusión había que madrugar para pillarle al embajador sino nunca coincidíamos los el periodismo y el árabe ya viene te cuesta encontrar debatir

Voz 0874 10:17 la oye pero parece que ya no estamos en un punto en el que hablamos de que políticos ha plagiado que es de qué porcentaje han plagiado casi

Voz 0798 10:27 bueno sí lo de los porcentajes también puede ser engañoso no porque en este caso eran unos párrafos pero es evidente lo que ha ocurrido no no creo que sea cuestión que medirlo de cuestión numérica en no sé ya estamos en este tipo de conversaciones en las que en algún momento alguien para cerrar la conversación dice si estuviera pasado en Alemania no así se hubiera pasado en Alemania bueno pero no estamos en Alemania hay bueno por suerte no tenemos que aprender alemán pero por otro lado pues bueno que les he visto íbamos Alemania pues quizá no tendríamos ni presidente de Gobierno ni líder de la oposición tampoco son grandes verla que también lo de Pablo Casado es bastante fuerte no que lo celebren como que no han hecho nada simplemente porque el Supremo dice la Fiscalía no

Voz 0874 11:10 exonerado de cualquier pecado académico antes

Voz 0798 11:13 este bueno que podría haber cometido cohecho prescrito aroma fenomenal que bueno es evidente que se lo regalaron este Masters temple pero bueno no estamos en Alemania

Voz 0874 11:23 si esto hubiera ocurrido en Francia Mathieu

Voz 2 11:25 no sé si ocurrirá para empezar no tienen tantos

Voz 0874 11:28 el gas tesis publicar esos publico nuestros políticos me parece estudios largos pero me parece que no haya esa esa actitud tan tan fuerte y no recuerdo casos así de de examinar los los masters la los trabajos de fin de curso los ponerse pues sí pero nadie no no tiene por qué ser más más sonados interiormente los digo franceses pero de momento no ha habido casos de este tipo dimisiones por otras cosas por tener una cuenta en Suiza por ejemplo pero el ministro Xaki no pasa eso aquí no pasa por qué crees que los políticos españoles necesitan masters para legitimar su posición de ego no te validación personal a lo mejor bueno

Voz 0798 12:13 creo que hay un factor seguramente alguien la ha dicho porque yo no soy el más sagaz de los tertulianos pero es evidente que si miras por ejemplo me Sánchez Casado Montón son gente que no ha trabajado en su vida quiero decir ha trabajado pero siempre ha hecho política no entonces siempre desde pequeñitos están en política empieza muy jóvenes en las juventudes lo que sea luego con el Ayuntamiento de concejal de hace son los que diputado autonómico diputado tal siempre hacen eso entonces luego tienen que buscarse pues un a adornar eso de alguna manera reforzar su imagen y pensar luego en un plan de hecho es que Sánchez se pone a hacer la tesis cuando se queda sin escaño diciendo que voy a hacer ahora no en dos mil once el PSOE pierde las elecciones si este hombre pues se se queda amparo y entonces se lanza sobre el doctorado lo hace a toda prisa pues parece que de cualquier manera y resulta que al final recupera el escaño también de rebote porque fue fue Cristina Narbona ahí le tocó el que dejaba no pero estuvo dos años ahí que en principio pues no sabía muy bien qué iba a ser de su vida y claro ahí ves pues tienen que buscarse algo no o algo que luego refuerce su perfil para poder acceder a otras cosas que a su vez quizá les regale la política

Voz 0132 13:27 o como como

Voz 0798 13:29 de su actividad política se retroalimenta

Voz 0132 13:32 se retroalimenta además con ese esa red clientelar no si tienes pues institutos seudo académicos son o que te están regalando los títulos y eso se permite al final hay mucha gente que conoce la existencia de ese tipo de chiringuitos no de quién lo regenta idea que credenciales tiene entonces al final pues si miras al político que por supuesto hay que mirarle con lupa también esa necesidad que decíamos de detener la titulares no pues también habrá que mirar qué tipo de instituciones proveen los títulos bajo qué premisas no al final siguiendo que qué canales porque es clamoroso

Voz 2 14:09 sí eso es lo que que es una realidad los políticos también es verdad España es el país de Europa donde hay más gente que tienen un trabajo por debajo de su diploma o que estaba súper porque eso es

Voz 0798 14:21 para que el todo esto títulos tampoco al revés no garantiza no garantiza nada

Voz 0874 14:26 el derecho desde recuerda perdón catedrático que pasó por este programa pero esta sección creo que no voy a recordar quiénes porque a lo mejor esas palabras ahora se interpretan que España es un país en el que hay muchas universidades sin muy malas críticas que los toros trae gran número la la la otra parte de la

Voz 2 14:45 seguridad del empleo o cómo reciclarse después de ser político voy a citar la fuente de plagio yo pregunté para un artículo en el Purito me hay una cosa que es la legitimarse en acción burocrática no es decir en un país donde es donde se exige a los políticos que sean igual que nosotros pero que también tengan una razón para ser jurídicos para mandar y para cobrar del gasto público pues una forma de justificarse y más sino tienes un trabajo distracción antes es decir mira yo por lo menos tengo eso demostrar que si de algo no

Voz 0798 15:24 esto que para que lo parezca porque veces no parece que tengan toda esa sabiduría que que eso supone que atesoran no entonces mira aunque lo parezcan enfoque te en realidad soy por el entonces me lo tendría que creen no en Estados Unidos

Voz 1980 15:38 el resto no Javier te acuerdas que ahí siempre los políticos vienen de de algún sitio han tenido una carrera profesional previa a la de político oí esto que les acompaña siempre además es el el el ser capaces de generar dinero con generará empleo sus empresas no exactamente no me cambia aquí la debilidad profesional del político por si como decía Íñigo siempre la estructura de un partido pues lo obliga después a buscarse una un currículum académico que tampoco van a utilizar ni le va a servir de nada

Voz 0874 16:09 no sé si podemos hacer algún paralelismo entre ese cambio digamos en la en la mentalidad de lo que deben ser los políticos en en en el imaginario del español medio cuando lo enfrentamos a lo que ha ocurrido esta mañana que hay esta semana en ese encuentro entre José María Aznar y Felipe González no que nos vuelve a devolver esa dicotomía sobre qué política era mejor si la de entonces era de ahora entonces no se pedían títulos parece que será una cosa del del del pasado S alta casi no

Voz 1980 16:35 sí sí evidentemente no los pero pero Felipe González tenía una gran tradición política no dentro de eso también durante el tardofranquismo y ya Aznar también no en la derecha española entonces quizás no tenían esta necesidad de de cogerse títulos que que hoy tiene eso sucesores no pero a mí me sorprende que en España los políticos los ex primeros ministros tengan tanto tanta publicidad no tampoco sucede en otros países es verdad mucho más de

Voz 0874 17:07 quietos eh sí señor se retira

Voz 1980 17:10 Dani de Handke sus sucesores pues tome las riendas en cambio aquí Felipe González y a Aznar van a estar hasta bueno los van a sobrevivir a todos

Voz 0874 17:18 tan sí mismos además que tienen en común no

Voz 1980 17:22 a los dos

Voz 0874 17:23 Sarkozy como lo tienen o han tenido ganas de devolver a ver si

Voz 2 17:28 con hueco después de los nuestros no quiere envolver

Voz 0874 17:31 Bienestar Volver volver no quieren volver no quieren hablando de ego Mathieu Manuel Valls pensando en calidad a Barcelona el martes tuve que decir serán antes lo dice el martes oficialmente va a decir su posición sobre las elecciones municipales en Barcelona creo que es el único de los quinientos setenta y siete diputados que tenemos en Francia opinar sobre el municipales

Voz 0798 17:57 a en Barcelona en Oviedo

Voz 0874 18:00 bueno no acabará presentándose ciudadanos

Voz 17 18:04 eran no quiere desde el principio dice

Voz 2 18:06 mira yo vengo de un partido al que dejó bueno los socialistas dicen que ha traicionado porque se presentó en las primarias del Partido Socialista perdió las primarias antes de la primera vuelta dijo que no iba a apoyar al vencedor de las primarias sino que iba con Majo te vuelvo a entrar en el partido no tenía ninguna necesidad dijo que bueno que que que que el que quiere perdonaba la vida y que no le ponía un diputado de del partido de máximo enfrente de él a ETA del Partido de los centristas pues Macron consideran oportunista los socialistas

Voz 0874 18:43 consideran un traidor en Francia creo que es una persona que los franceses encanta no dejarlo ir por eso habla

Voz 2 18:53 en Francia

Voz 0874 18:55 que es como quiero

Voz 0132 18:57 yo decía a los medios que había venido Balsa Barcelona para buscar un poco de cariño

Voz 2 19:03 bueno hay un aspecto humano que es decir en francés en ese odio o desprecio sociales es impresionante hay muchísima gente sí sí sí

Voz 17 19:12 y en Barcelona

Voz 2 19:15 pues tiene la mitad de una parte importante de la sociedad es usted un estadista una persona que ha sido primer ministro mirando prefiere ser extranjero el resto eso eso pues para el ego del que hablábamos antes pues está bien desde despreciado que no te voy a hacer

Voz 0798 19:32 hueco en la Asamblea Nacional ni ni hablar en el Gobierno

Voz 2 19:35 a de esta lista sobre eso puede

Voz 0874 19:37 sí sí pero volvemos a una frase que muy española es esto quién no

Voz 18 19:41 paga

Voz 0874 19:45 se lo pregunta la prensa francesa no se lo está preguntando si la era que publica allí estuve haciendo una haciéndose eco de información que se publica en España no hubo unos correos de una asociación

Voz 2 19:55 varios Grecia y vamos a hacer una serie de intervención es el señor tiene unos costes que Grecia en cuarenta mil euros saber quién tiene participar

Voz 19 20:06 en antes decíamos iba con Ciudadanos o no la verdad es que él

Voz 2 20:10 el índice de los partidos o me han echado eso no lo dice la y entonces no quiero ahora meterme en un partido pero una estrategia que es lo que no es que no es que no es tonta tiene sentido que es decir te quiero encarnar una plataforma transversal de todo el independentismo no y para la financiación a ver cómo lo cómo lo hace pero en en ciudadanos oficialmente dicen estamos encantados les vamos a dar mucha libertad pero claro cuando empieza a acercarse a Pasqual Maragall para decir yo no soy sólo el representante de Ciudadanos y del PP sino que hay también una corriente a la que quiero seducir y quiero trabajar con gente de centro izquierda o de izquierdas pues hombre hay gente que no le hace mucha gracia el momento son los que más le han abierto los brazos y es de origen yo no me presento con ningún partido

Voz 1980 21:03 es verdad que ha rodeado aquí de de los que impulsaron la plataforma situada en Canvi Maragall en una plataforma que a Maragai a Pasqual Maragall y a llegar a la Generalitat a estos estrategas tonos que van a organizar la campaña de Vice aquí no que evidentemente ha de ser el pretende que sea transversal incluye no yo no descarto que además de haber socialistas haya nacionalistas moderados no de de de

Voz 0798 21:29 puestos a defender pues dialogó con España

Voz 1980 21:31 al incluso por qué no el derecho a decidir si si se pacta entre todos los españoles no habrá bastante yo creo que es curioso que vais a acaba imitando lo mismo en Barcelona no habiendo sido dictamen víctima del mismo en fin

Voz 0798 21:48 pues yo soy yo lo único que todo esto les parece una locura fueran a Cataluña es el presente votaremos

Voz 1980 21:55 de verdad sólo en Barcelona si vale

Voz 0798 21:58 lo que parecía una locura ahora en Francia

Voz 2 22:00 es que un diputado francés pagado por el erario público antes de su campaña es que desde mayo este señor ha estado cuatro días en la Asamblea Nacional

Voz 0874 22:09 eso no suena también entonces claro

Voz 2 22:11 ya estamos en una zona gris muy rara porque en Francia desde hace algunos años no pues a la vez diputado y alcalde antes había muchos diputado alcalde ahora no se puede no se puede ser diputado en Francia en Francia pero la ley no dice nada destituir es diputado en Francia España teóricamente podría lo normal es que dimita pero dimitir es un problema para el partido porque si dimite tiene que haber una elección parcial es decir se vuelve a votar únicamente para quién

Voz 0798 22:42 no digo sustituto

Voz 2 22:45 el caso dimisión él dimite

Voz 19 22:48 probablemente la mayoría de el presidente del no no entra en peligro pero pierde pierde un escaño y entonces se Erice que desde el partido de de Macron se dice oye a ver si no dimitir intentar hacer otra otra cosa porque van a ganar los amigos de uso de la izquierda radical el el equivalente de de Podemos en Francia no queremos hay otra fórmula que es que efectivamente entre su sustituto si él se toma con una especie de excelencia pero claro el entrar en un combate electoral

Voz 2 23:18 a decir por si acaso a ver cómo lo resuelven

Voz 1980 23:24 ese pierde aquí las selecciones lo normal es que se vuelva a París no

Voz 0798 23:28 no lo veo tampoco ofreció al Ayuntamiento biológico pero si lo dice hay una campaña

Voz 0132 23:34 no en Internet para pedir firmas para que para que dimita

Voz 0798 23:37 hay ayer público la famosa foto por la mañana

Voz 2 23:40 en la famosa foto en Twitter puso una foto de sus clientes con las famosas baldosas de Barcelona con la única para habrá Barcelona antes de decir que se iba a aclarar su situación su principal opositora a la que podría ganar si hay elecciones parciales en su escaño de diputado

Voz 19 23:55 inmediatamente

Voz 2 23:56 sí replicó con una foto de sus pies en el suelo de su circunscripción electoral cerca de París

Voz 0874 24:04 el gran en peligro de Instagram exacto ayer por cierto en una conferencia en el Hay Festival de Segovia que estuve por la tarde dice una encuesta entre el público más joven a ver cómo se informa y una de las chicas que había por allí una chica muy joven de diecisiete dieciocho años aún no sabía lo que era un periódico no sabía que era una cosa de papel que se pasa de no no pero yo estoy bien informada porque sigo en Instagram del país así que Íñigo con los que te ponen en lista grande el país oye ya todo esto por cierto y a veces se los árboles no dejan ver el bosque no hablamos nunca del hecho de que Steve Banon está maquinando por aquí estos días estos meses

Voz 0132 24:43 llevaba vamos le van a dar tarjeta de platino en las aerolíneas europeas porque quedan meses viajando ha ido a Hungría ha ido a Francia y Reino Unido Italia bueno y dice que Salvini es su héroe está intentando pues unir de alguna manera la otra derecha europea que yo creo que lo lo va a tener muy complicado porque cada uno es de su padre y de su madre pues para erosionar la las instituciones europeas para que se junten y tengan más peso en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo probamos está complicado e Banon es un poco como va es que no le quiere nadie ahora en Estados Unidos en la Casa Blanca ya sabes que el echaron era el ex asesor de Trump y bueno pues está probando suerte en Europa y también buscando un poco de afecto no

Voz 0874 25:28 tú tienes ahí un invitado a tu lado no Javier si no me equivoco Juan Pablo Villalobos algo por el escritor mexicano Juan Pablo cómo estás

Voz 18 25:34 hola buenos días Javier

Voz 0874 25:36 se te pediría tu opinión sobre todo lo que has escuchado pero me da miedo porque no la digamos que tienes un enorme sentido del humor así que adelante

Voz 18 25:46 bueno me parece que que a algunos de estos problemas de los que se hablador es es asunto de la título Cities no suena en abc es tremendamente frívolos no a quienes venimos de otras realidades no estamos acostumbrados a problemas mucho más agudos por decirlo de alguna manera no

Voz 0874 26:02 el yo decía esta mañana que a veces nos centramos demasiado en los máster este tipo de cosas en en lo que los políticos dicen que han hecho no han hecho Cinema no nos fijamos en lo que hacen o no hacen que es política no así es así es porque donde tú vienes supongo que este problema de rupturas es en Barcelona habitualmente ahora no si yo veo en Barcelona desde hace quince años que supongo que de este problema de la educación académica de los políticos en el ranking de preocupaciones del mexicano medio debe estar

Voz 18 26:30 a bueno bueno digamos que nuestros niveles de impunidad permite en muchísimas más atrocidades que el simple plagio no

Voz 0874 26:39 no era muy suave de decirlo aunque la palabra atrocidades es una palabra muy dura ha publicado un libro que se llama Yo tuve un sueño de que queremos hablar un rato contigo narra el viaje de varios niños centroamericanos hacia Estados Unidos

Voz 17 26:55 que no solamente quererla porque el libro

Voz 0874 26:57 es maravilloso igual que lo son muchas de sus novelas estuviste una vez en este programa una de ellas que dio he seguido recomendando porque además de Javier tú has estado en Honduras de reportajes hace poco si ahora lo comentaba

Voz 1980 27:08 lo que sí estuve en verano en Honduras ha un reportaje que entrevisté a los responsables de la ayuda a los niños porque los niños salen de casa donde no vuelven son diez mil niños cada día cada año perdón que salen de Honduras en dirección al norte en este corredor migratorio que ha agrupa a unas trescientas mil personas cada año son chavales pues que alguien básicamente de la violencia de la pobreza y muchas niñas también muchas niñas que escapan algunas con sus madres otras solas porque no quieren entrar en las redes del crimen organizado que la secuestran las viola las convierten en novias de los pandilleros es una situación tremenda de una dureza extraordinaria no muchos estos niño después son devueltos en la porque no consiguen cruzar todas las fronteras dos y no no pueden volver a su lugar de origen porque los van a matar los van a perseguir las las mismas pandillas de las que ellos han huido y entonces tienen que reubicarse en otros zonas de de Honduras pasa lo mismo en El Salvador y Guatemala pues es tremendo no cuando llegan a Estados Unidos se entregan directamente a las autoridades si consiguen cruzar las fronteras entre han y piden asilo no están huyendo del horror de una situación económica desesperada si no están huyendo para salvar su vida literalmente no esto es una cosa que yo creo que el libro de de Juan Pablo lo refleja muy bien y además hace una cosa que es maravillosa que que utiliza las técnicas de la narrativa de la literatura de la novela para explicar lo que es un reportaje no es una historia periodística no y el resultado es magnífico

Voz 0132 28:53 a mí me ha gustado mucho también muchas felicidades y me parece que es la foto de de un momento de una época no de cómo estamos tratando a la gente que llega a otro país eh

Voz 0874 29:05 lo que más me ha gustado por esos relatos cortitos sí

Voz 0132 29:08 muchos exponer situaciones que te cuentan esos niños pero lo que más me ha gustado es el diálogo entre los propios niños no momento en que hablan dos crías que se encuentran en esa

Voz 20 29:18 Elda helada eh que le leíamos la la hiel era no eh

Voz 0132 29:24 a una a la otra Le cuenta su historia incluso ese cuentan detalles tan tan duros como los fue los familiares antes de salir de viaje el exponen una inyección anticonceptiva porque saben que es muy alto el riesgo de que de que las vayan a violar no y la verdad es que sobrecogedor me gustaría saber cómo cómo fueron esas charlas con con los niños

Voz 18 29:45 bueno lo primero tengo que decir que que la experiencia obviamente fue conmovedora dura pero quizás es lo menos importante no ir por eso decidí borrar me de el libro no es decir no es un reportaje muy San Javier de Sidi que que podría de haber contado este libro explicando cómo fueron estas entrevistas que es la pregunta que se han hecho ahora pero decidí que lo más interesante era darle voz a los niños no yo vengo de la ficción como como decía Javier vengo de de escribir novela llegó aquí a este libro porque un editor americano que había leído mis novelas creyó que yo tenía lo ido digamos sí el tono narrativo para para contar en primera persona las historias de estos niños no mi primera novela Fiesta en la madriguera está contada por un niño mi segunda novela Si diéramos según lo normal por un adolescente tú puedes hacer este trabajo ven Estados Unidos entrevista a a estos adolescentes habla con ellos y cuenta su historia en primera persona esto sucedió en dos mil catorce que fue un momento en el que hubo una primera gran crisis migratoria que Obama incluso creó un grupo coordinado para atender esta situación en un momento dado entre mayo y junio llegó a haber sesenta mil niños no acompañados en la frontera detenidos y entonces fui yo a Los Angeles para entrevistarme con

Voz 1980 31:05 a una con un adolescente hondureña eh

Voz 18 31:09 cuya mejor amiga había sido asesinada en México por Los Zetas durante durante el viaje cuando llega a Los Angeles me encontré con la situación de que la familia y los abogados se habían arrepentido de de de que ella pudiera otorgar su testimonio que es algo muy común porque es muy complicado recoger estas historias y al final acabé haciendo entrevista con con otros dos adolescentes que se publicó en aquella época en una revista de Estados Unidos y a partir de ahí surgió la idea de hacer un libro hagamos un libro con esta idea más historias así un proceso larguísimo prácticamente tres años trabajando para poder obtener estos testimonios a través siempre con la ayuda de ONG Si de de abogados de inmigración que son quienes pueden darme darte acceso a a estos chicos tiene estas situaciones siempre me encontraba con el chico y con su abogado o con el chica hay alguno de sus familiares aunque había algo de valor en en en contar mi mirada sobre esos chicos es decir mi percepción sobre cómo contaban su historia hay que pasaba con ellos me pareció que lo más interesante era a pegarme a la idea original de darle voz a aquellos que normalmente no la tienen no estos chicos normalmente que están silenciados no se cuentan su historia siempre a través de la mirada de otros esa fue la elección que tome la de libro y darle la voz a ellos ha iniciado la palabra

Voz 0874 32:36 antes e impunidad deja abiertas estado también en Honduras decíamos antes los dos aves

Voz 1980 32:41 indagar un poco en cómo son las vidas de la gente que huye

Voz 0874 32:45 países como ese no en Honduras

Voz 1980 32:48 la impunidad es la norma del día es un país con una enorme peor ratio de asesinatos por habitantes donde nunca pasa nada cuando alguien mata a alguien exactamente no las cifras en la cabeza pero goles de los países más violentos del mundo muere más gente asesinada en Honduras que por la guerra en Irak por ejemplo eh esto es un dato que me sorprendió mucho evidentemente el más del noventa por ciento de los crímenes no se resuelven hay zonas Barrios en Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba donde la policía no entra desde hace años donde no hay ley y a los niños son principales víctimas de esta violencia hasta hasta el extremo tan alto que esa ha calculado ya que en el veinte cincuenta la población hondureña empezará a decrecer porque no habrá adultos suficientes no para ir esto vulnerabilidad se debe a que

Voz 0132 33:39 aunque crezca el el el país va creciendo

Voz 1980 33:42 un cuatro por ciento pero la pobreza es extrema afecta a más del sesenta por ciento de la población hondureña casi el setenta por ciento El País está creciendo porque pues la desigualdad es tan alta que el noventa por ciento de las riquezas y esto es una dato que también pasa en otros países el del Triángulo Norte que sería Honduras Guatemala El Salvador el noventa por ciento de la riqueza está en manos del diez por ciento de la población

Voz 0874 34:06 bueno creo que las mujeres no se les permite ser dueñas de su salud sexual también ve exactamente también no sé

Voz 1980 34:11 no no hay un machismo y una violencia sexual contra la mujer dentro de la propia familia muchas chicas que también huyen de de sus propios familiares no que que las quieren violar

Voz 0874 34:24 Juan Pablo esto es lo que tú has escuchado en esas historias no

Voz 18 34:27 sí de hecho además de de los motivos que creo que todos conocemos que ya mencionaba aquí judía la pobreza extrema a la violencia de las pandillas de lo que se habla mucho normalmente en los medios hay también un componente importantísimo importantísimo de violencia de género es decir estas por lo general las mujeres están huyendo de un padre abusivo a veces no solamente de la violencia que se encuentran en las calles no de las pandillas esto sí que ha sido para mí un una una novedad pero sí descubrir que es un componente primordial para entender esas historias me parece devastador no es de si hay un nivel de de de de Abando no no en en en extras en estos niños que muchas veces viven ya con los abuelos con los tíos porque la madre o el padre o han huido de casa o están viviendo en Estados Unidos desde hace tiempo para poder enviar dinero al país para mantener a la familia que se encuentran totalmente desamparados no que muchas veces hablamos de inmigración hablamos de niños migrantes cuando creo que la palabra adecuadas ya refugiados estos niños no están viajando en la palabra viajes es habría que ponerle entre comillas orgullo huyendo

Voz 17 35:36 ahí ando yo además de bueno mira

Voz 0798 35:40 pero también me ha encantado sobre todo una fórmula que has elegido para contar la Historia no con estos testimonios que no te despegas mínimamente de la realidad de lo que cuentan pero al mismo tiempo está escrito de una forma literaria no que es una fórmula híbrida que creo que funcionaba magníficamente lo que más me ha impresionado es esto estos niños que de repente pues con diez doce trece años los que tengan pues un día simplemente salen de su casa por la puerta en Salvador hice ponen andar hasta llegar a Estados Unidos a miles de kilómetros varios países Varias fronteras quizá algún dinero en el bolsillo pero son niños solos atravesando Centroamérica no me miles de ellos que van proceso a la aventura muchas veces supongo que acabará muy mal porque ha entrevistado a los que han conseguido llegar allí no pero supongo que muchos se quedan por el camino y luego además todos vienen muchos relatos es que van a buscar a su madre no asume su guapa que viven en Los Ángeles en Nueva York

Voz 0874 36:45 pues a los que nunca han visto honor Socuello

Voz 0798 36:47 plan y simplemente llevan un número de teléfono en un papel no es su viaje esta aventura increíbles llegar allí alguien llame a este número Iber conseguir llegar un día a ver a su madre

Voz 0874 37:00 es un sueño de de todas maneras tengo que hacer una pausa publicitaria sí que me gustaría hablar ahora contigo con tranquilidad de cómo es ese viaje por lo que te han contado los chavales irrumpieron déjame dejar claro que no estamos hablando de los efectos de la política migratoria de Trump estamos hablando de una realidad que lleva décadas fraguando no

Voz 18 37:18 sí así es esto esto no podemos verlos simplemente como los efectos de de lo que Trump está haciendo Trump lo que lo único que ha hecho es visibilizar un discurso xenófobo complicar muchísimo más la situación de estos niños lo que se encuentran al llegar Estados Unidos que es un clima totalmente adverso no pero el problema migratorio tiene décadas

Voz 0874 37:37 hablamos de ese ese viaje sea trayectoria que es dramática en muchas ocasiones a veces incluso es de de ida y vuelta una vuelta todo sea dicho tenemos que parar un momentito unos pocos minutos pero regresamos a la vuelta los habituales si el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos hasta ahora

Voz 21 38:00 sí

Voz 22 38:03 tiene que hubo han vive en nuestra es decir dónde

Voz 23 38:15 dime

Voz 22 38:20 se y me

Voz 1 38:30 SER

Voz 24 38:32 ah sí

Voz 22 38:43 la

Voz 0874 38:47 tú A vivir que son dos días Javier Delpy

Voz 1 38:50 sino buenos días hoy no venimos a convencerse de que compres el cojín confort él porque seguro ya lo conocéis es probable que está lo tengas

Voz 5 38:59 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radio son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para girar de tu espalda mientras estudias o trabajas pero te vamos

Voz 25 39:11 contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tau punto com

Voz 5 39:20 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo tiempo quizás ha llegado el momento de renovarlo porque como es lógico como ocurre con todo Sicilia las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda ya se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador también desveló que los padres que también pasan muchas horas sentados y el confort Health

Voz 1 39:51 quería ayudarles a evitar dolores es en los glúteos además fíjate al subir un poquito la altura de los asientos a las personas más mayores les

Voz 5 39:58 ciudad incorporarse más fácilmente por ejemplo del sofá con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchas horas pero bueno pues ha llegado el momento de pedir este cocina que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar y dorsal nos puede ayudar a adoptar una postura correcta y evitar que nuestras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín confort gel se termina así lo tienes renueva lo sino lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar ofrece a mí con esta calidad o regalárselo a tus padres a tus hijos pide lo para tener uno en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque Silvia a qué precio sale bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín con él solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cojines por el precio uno pura ante la pro

Voz 1 40:55 xima ahora vais a poder llevarnos dos cojines con Forges

Voz 5 40:57 ideales para expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve al final calculando sobre cada cojín por menos de veinte euros y lo sequías en casa por unos pequeños gastos de envío veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad del cojín con forfait o renovar los que compras te hace años esta este termina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve veintinueve y impide los dos cojines por el precio de uno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir dos cojines por el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis le regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax Anzhi varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes renueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos tengo uno en la oficina te en otro en casa pero no te olvides que se termina ya no dejes de encargarlos hoy con los calcetines de compresión de regalo en universo dado punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 7 41:52 sí

Voz 8 42:00 a vivir que son dos días en las redes sociales

Voz 1 42:12 contamos con el mejor portero otro portero

Voz 23 42:14 partidazo me metí en Paseo de desconsuelo uno pareja de centrales y Rafa Alkorta ayudó al faro del mediocentro la mezcla perfecta de potencia africana béisbol frío pucelano en Andorra dormidos en inglés y un italiano en el centro del campo que el equipo Hora era olas que era siglo I believe si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier Subirats dengue en si tenemos al delantero argentino del Valentín Alsina el alto el fuego un arquero Kiko Narváez Balón de Luis Suárez es que esto sólo esté Pace entre el líder

Voz 26 43:03 el dejarán Liga riñón Cadena Ser

Voz 27 43:12 cuando la Cadena SER la emisora Radio que escucharon los vi pero muy tocó como que escuchen lo olvides

Voz 28 43:21 el es una forma de deben de un producto entonces esto al famoso pues esto es lo lo oyes Angulo consume famoso sí pero va a vender un producto Seúl se usa muchas de comunicación ya pero es decir que lo que pasa que propicie no pueden escuchar en la Cadena SER Si cosa que hacer visible quién les puede hoy quién no no no no presume estás Radio ese una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale

Voz 27 43:50 vale cada e lata escuchan

Voz 4 44:02 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 30 44:16 padre Peyton Valdero que me cae y también lo Meng meta Armstrong jo no era mi mamá a un momentito y me fui

Voz 0874 45:02 yo tuve un sueño llamar liberal que estamos hablando con a su autor el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos en compañía de los habituales que son Javier Maiz esas

Voz 17 45:11 antes Matti detalla que Iñico también que Seris

Voz 0874 45:13 ahí no Javier Juan pero aquí estamos en Barcelona que prefiero morirme en el camino esta es una de las frases más terroríficas que hay en el libro que además encabeza uno de los capítulos el de una niña creo no Nicole

Voz 18 45:24 sí de hecho este es uno de los el único relato que no está contada en primera persona sí que es una licencia que me tomé porque me parecía importante dejar una huella de algo de lo que se habló hace un momento y que es aquellos que no sobreviven al camino es decir el testimonio siempre tiene esto no que contamos las historias de aquellos que lograron sobrevivir a esta experiencia traumática ya me parece importante que en algún momento de libro el look el lector tuviera esa sensación de aquellos que no sobrevivieron entonces en este relato que está contado en tercera persona como si fuera un cuento hay un elipsis final fiesta elipsis nos deja una gran duda sobre qué pasa con esos chicos que están en una situación muy peligrosa y que al final del relato no sabemos si han logrado sobrevivir o no es evidente que han sobrevivido porque si no me habría encontrado la Historia no pero esta frase que que mencionas prefiero morirme en el camino que esta niña Nicole velar repetía cuando me contaba su historia era la frase que les decía su hermano Nicole tenía diez años y su hermano tenía dieciséis ellos habían decidido huir porque su hermano estaba amenazado por las pandillas en Huete

Voz 0874 46:34 hala acababa de recibir una golpista labial

Voz 18 46:36 lo un brazo y entonces deciden huir y el hermano para convencerla de que a pesar de los peligros que ellos sabían que iban a tener al atravesar México

Voz 0874 46:47 le decía mira prefiero morir camino esto te habla de que de que el futuro

Voz 18 46:52 tenía en su país era una muerte segura

Voz 0874 46:55 y que lo que le parecía preferible era arriesgarse

Voz 18 46:59 correr esa aventura con la esperanza de sobre

Voz 0874 47:02 de hecho que abierto en reportajes también hablas mucho de de cómo nos ocupamos del del punto de arranque como nos ocupamos de la meta final que cruzar la frontera hizo nuestra vida lo terrible que es cruzar México por ejemplo exacta

Voz 1980 47:15 entre no sin ningún recurso eh en niños que van andando oí se suben a un cambio se suben a un tren en marcha no tienen comida no tienen dinero prácticamente están expuestos pues esto a que les roben a que los secuestren a que abusen de ellos el recorrido arriesgando su vida arriesgando su vida como agradecía muy bien Juan Pablo sabiendo cuando lleguen a Estados Unidos tendrá una situación también dificilísima y que lo más probable los devuelvan de de regreso a sus países no yo lo único que aspiran es a lleva antes decía para el teléfono apuntado en un papel yo creo que lo iba memorizado porque los papeles lo también los van a perder y ahí llegan haya con el número amortizado a hacer una llamada pues a Chicago a Detroit donde sea en busca de un de un familiar que los vaya rescatar que seguramente ni siquiera los quiere

Voz 0874 48:09 en ese momento no hoy ni siquiera sabe que estar ahí

Voz 0132 48:11 eh en muchas de estas historias y Juan Pablo

Voz 1980 48:15 está un protagonista no humano no

Voz 0132 48:16 es un tren se llama La Bestia me gustaría que nos hablará un poco de de esas historias que suceden dentro de de esa

Voz 18 48:25 Bestia sí bueno es es un tren al que los niños suben para poder recorrer México bueno son muy conocido también porque ha sido el protagonista

Voz 0874 48:35 algunos documentales algunas películas donde sea

Voz 18 48:38 reflejado que es lo que sucede en ese tren en particular en en en mi libro hay la historia de una adolescente hondureña de abril hay que decir que todos los nombres son son una ficción es decir los he cambiado para para proteger a los niños esta historia que se llama hasta el sol de hoy es la historia de un adolescente hondureña que fue violada por un grupo de pandilleros en San Pedro Sula entonces decide huir a Nueva York a buscar a su padre y lo hace a través de la bestia La Bestia sufre como muchos niños pues un episodio también de de de de violencia a mano de un grupo de de pandilleros en manos de la policía mexicana es decir porque también hay que decir que a mí como mexicano la experiencia de estar haciendo esas entrevistas sí que te repitan una y otra vez todos estos chicos que lo que más miedo les daba era atravesar México son experiencia desoladora no descorazonadora en esta chica la le amenazaron con una pistola sobre el tren en un momento dado en una negociación que ocurría entre el grupo que se había formado solidariamente para recorrer el país achica la negociación era que la chica se quedará con con los pandilleros es decir ella sería es una manera la moneda de intercambio para dejar los pasada afortunadamente para ella el grupo no aceptó y hubo algún otro tipo de negociación y ella pudo continuar el camino no va a nuestras historias terribles son las que suceden todos los días en México y a las que están sujetos

Voz 0874 50:11 pues niños hola Juan

Voz 2 50:14 yo soy Nacho él quería sumar ver las felicitaciones también por el llamado me borré de la narración muy una cosa que que el Gascón seguido perfectamente porque a además de qué hablan en ellos son estar enfrente por el toro que que usas que reproduce sus una oración con sus palabras incluso con sus con sus ritmos y tienes la impresión de estar enfrente si si me permitís criado para ilustrarlo para el lector citar cuatro líneas de Udine en esa que dice que está en una casa de acogida esperando a ver si si pueden contactar con con su madre dice la voz de la conozco desde chiquito pero sólo la voz porque cuando ella Silvino en los Estados Unidos seis años quizá me dejan quizá mire genio con ellas y saben en una conozco que sólo conozco su dos eso no es normal en la tarde jugamos un partido de fútbol los de El Salvador contra los de Guatemala ganamos cuatro a uno los de Guatemala son bien malos ves que es un niño que te habla y escribe su diario porque están escalando pues cosas fundamentales dramáticas para él con una anécdota de de del partido de fútbol Cano jugador

Voz 19 51:17 la otra eso era para para

Voz 2 51:20 quiero oyentes pues se diera cuenta de de como de como suele y como y como si se entiende que estas casi enfrente de esos esos niños la la otra cosa que te quería preguntar au insistiera sobre el poder de las de las maras de las pandillas de las que huyen muchos de los protagonistas de de de tu libro o no puedes escuchar un poco como son pues no sé si un Estado dentro del Estado pero con sus propias reglas y que controlan y que nadie va a investigar los crímenes que comete

Voz 19 51:47 se dio en una viajé en en en en

Voz 4 51:51 en Honduras pues conoció a una mujer que había huido o de otro país centroamericano simplemente porque una persona para entrar en en la Mara le habían asignado matarla a ella había fallado y entonces era una humillación tremenda para él porque había fallido frente a una mujer

Voz 2 52:07 ayer además en ese ambiente machista del que hablábamos antes tenía su obligación matar a otro país y ligar un poco el poder así como funciona