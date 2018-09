A Vivir Que Son Dos Días (22/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0979 00:06 el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado con más despidos en el departamento de Justicia hay también en el FBI las advertencias llegan después de que el New York Times publicase que miembros de su Gobierno querían grabar en secreto informa Carlos Sevilla lo ha dicho esta madrugada en un mitin en Missouri

Voz 2 00:20 en la ingeniería instar Se nube Béjart verdad

Voz 3 00:24 dice Tram que el objetivo de los despidos es eliminar el hedor persistente que asegura todavía queda en el Departamento de Justicia ya en la Agencia Federal palabras del presidente horas después de que el New York Times revelara que su vicefiscal general propuso grabarlo en secreto y reclutar a miembros de su equipo para invocar una enmienda constitucional que permitiera destituirle según el periódico el vicefiscal Rosa este implante de esta estrategia en la primavera de dos mil diecisiete justo después de que Tram despidiera el director del F

Voz 4 00:50 James come y en Irán varios civiles han muerto y veinte han resultado heridas en un atentado en el sureste del país el ataque se ha cometido durante un desfile militar los terroristas han sido abatidos por la policía iraní amplia Irene Dorta

Voz 5 01:02 los asaltantes han disparado desde un parque próximo a la tribuna el desfile militar provocando la respuesta de las fuerzas de seguridad todavía no hay datos oficiales el número de víctimas pero la agencia iraní citas Nîmes habla de entre ocho y diez personas dos de los asaltantes han sido abatidos está persiguiendo a otros dos de los que uno Se desconoce la identidad este atentado se enmarca en el inicio de la Semana de la defensa sagrada que ha comenzado este sábado con

Voz 4 01:26 en Teherán en España el Ayuntamiento de Úbeda ha decretado tres días de luto oficial tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja el ex marido de la víctima ya ha sido detenido a mediodía hay convocada una concentración para condenar el crimen machista redacción en Andalucía Nieves Egea las banderas del Ayuntamiento de Úbeda ondearán hoy a media asta en señal de duelo por el asesinato machista de María Ángeles que fue degollada anoche por su ex pareja un hombre de cuarenta y ocho años natural de Osuna se quedan sin su madre dos niños de trece y cuatro años que se encontraban en la vivienda cuando se produjeron los hechos a las doce y media se ha convocado una concentración en esta localidad jiennense para condenar el crimen de María Ángeles que tenía treinta y ocho años presunto homicida sigue detenido en dependencias policiales es hoy el primero de los tres días de luto oficial decretados en el municipio el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos recuerden que es gratuito no deja rastro en la factura aunque hay que borrarlo del registro de llamadas íbamos ya con la informa

son del deporte uso de Caballero buenos días qué tal buenos días noches abría la jornada de liga con el Huesca cero Real Sociedad uno con gol de Mikel Merino el conjunto donostiarra acabó con nueve jugadores tras las expulsiones de Juanmi Theo Hernández hoy más liga a la una Rayo Vallecano Alavés Se juega en Vallecas ICOM público a las cuatro y cuarto Celta Valladolid y Éibar Leganés a las seis y media el Getafe Atlético de Madrid ya a las nueve menos cuarto el Real Madrid Español fuera del fútbol hoy arranca el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife España aspira a medalla debuta a las nueve de la noche hora peninsular ante Japón y en Santiago se juega a las siete y cuarto la final de la Supercopa entre el Baskonia y el Real Madrid después de que los vitorianos elimina al Barça y los blancos al Monbus Obradoiro en las semifinales además en Alcañiz se disputa la clasificación del Gran Premio de Motociclismo Aragón a partir de las

sería en cuanto el tiempo el último fin de semana del verano se despide con temperaturas que hoy iban a superar los treinta grados en el interior y en el sur peninsular los cielos van a estar despejados en casi todo el país

sí

Vine esa tabla miles de cadenas de las que no puedes desprender camisas carreras son cadenas que te obligan a hacer regionales en bloqueo que ruinas sólo hay una cadena que trabajas por tu libertad

las consenso

estamos en Cadena SER

la única Cabinda que libera

sigue la cadenas en las redes sociales en Twitter

Voz 0444 09:08 te a Willy Bárcenas y Antawn Carreño bueno pues pues

Voz 21 09:11 eh

Voz 20 09:14 no no no puede ser la hay que reciba un burofax

Voz 0444 09:18 no hombre yo espero que no más que un término creo que no terminaba muy contentos pero yo fui mágica de verdad te lo digo a fuimos mágica porque tú sabes que la maldad aflora en mí cuando menos te lo esperas aquí fue mágica

Voz 20 09:34 además que como como el chiste del escorpión que no puedes evitarlo hay veces que

Voz 0444 09:37 te lo juro que se me escapa lo que pasa que pongo cara de mágica como diciendo a ver si pero yo qué se yo propongo preguntas del tipo

Voz 20 09:44 ejemplo las gracias a

Voz 0444 09:47 a Willy Bárcenas porque con todo lo que he corrido detrás de su padre por el hacer una entrevista sentado con un miembro de la Familia mil me parece un momento digno de de de no cayó bien no

Voz 20 09:58 mañana a las seis pero ahí te gusta si no a la música

Voz 0444 10:05 bueno no me disgustados a me parece que él tiene una voz muy bonita la verdad te lo digo y y bueno las canciones tampoco conozco muchas pero bueno no me disgusta tampoco me compraría un disco leído nunca un concierto pero creo que él tiene una voz muy bonita

Voz 20 10:17 verdad bueno entonces hoy a las seis no emite la entrevistas porque ha habido entremedias

Voz 0444 10:22 no mañana a las seis ya verás como eh

Voz 20 10:25 problema legal Jaime decirle a Cristina no les preguntes porque esto es como ponerle lanzó el horror sí pero vamos con lo nuestro esté venga eso es sugerir el otro día bombón Diccionario de conceptos políticos Cristina Pardo hablamos de la chulería

Voz 0444 10:43 eso no es casual que hagamos este concepto la semana de la reaparición de Aznar Él es el inspirador de la sección de hoy pero no es el único comparecía esta semana en el Congreso para hablar de la financiación ilegal del PP pero como tenía mucho donde elegir medido a la hemeroteca escogido unas declaraciones de Aznar que me gustan más

Voz 0798 11:01 eso es como esos letreros

Voz 22 11:03 cuando pasa ahora todas las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti que yo siempre pienso y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por no

Voz 20 11:15 Salinas castellano cualquier a este hombre

Voz 0444 11:19 en la comisión de investigación de la financiación del PP la que comparecía Aznar había otras dos personas que tienen su aquel en cuanto a eso de aquí estoy yo qué pasa uno es Gabriel Rufián que ve la paja en ojo ajeno

Voz 7 11:30 les reconozco que ustedes más chulo con ocho está de fango hasta las orejas y la han pillado con el carrito del helado es más chulo que un ocho espero por favor por favor esperemos es supo eso ya Rufián que lo ve chulo

Voz 20 11:50 con lo que ha

Voz 0444 11:54 y otro podría ser Pablo Iglesias que también es considerado por mucha gente como alguien que no caer

Voz 23 11:59 G de chulería la invitación sigue en pie acompañarme a Intereconomía hay pidió disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión

Voz 0444 12:10 ejemplos de todos modos hay muchos ejemplos

Voz 20 12:13 sientes antiguos si te suela

Voz 0444 12:15 de Cristina Cifuentes el día que se público que le habían regalado el máster

Voz 2 12:19 a los que queréis que me vaya no bebo y me quedo me voy a quedar voy a seguir siendo

Voz 0444 12:25 un punto y esto de Santamaría durante las primarias del PP vamos a la farmacia hay no obstante varios tipos de chulería

Voz 20 12:45 por ejemplo pues mira están los que como moneda

Voz 0444 12:48 pero se hacen los valientes un Tori Kelley no

Voz 24 12:50 miedo no te tengo miedo tengo mis cuentas muy muy regla pagados todos mis impuestos ya te quieren asustarnos aquí estamos no

Voz 20 12:59 hombre Montoro también tenía lo suyo eh

Voz 0444 13:02 todo canjearan Monedero pagó así en planta de armario se dirigía a la oposición Cristóbal Montoro para sembrar dudas sobre su honestidad fiscal yo igual un poco si me acojo nadie tiene claro

Voz 25 13:15 no tiene

Voz 1804 13:18 váyase hay a otros elementos de esa década

Voz 0444 13:29 tiene claro un cajón lleno está la chulería del que les da igual todo de hecho hay personas que pasada historia política pues J

Voz 20 13:37 hombre se me ocurre Celia Villalobos porque fue sí

Voz 0444 13:40 por qué le pillaron jugando con la tablet mientras presidía el Congreso otro no hubiera tenido campo para salir corriendo

Voz 26 13:46 no ella estoy muy enfadada

Voz 1804 13:49 porque CRAM no me llamaron la gracia no te puedes imaginar la cantidad de gente que es apuntó el Candy se quedaban ya mapa dame la grasa pero es que manda Allariz como ella hay más

Voz 0444 14:02 Carlos Fabra el ex presidente de la Diputación de Castellón Éste era el pan de cada día cuando había pleno

Voz 1804 14:08 preguntando si vamos a contestar no noni Secrero buen restaurador rara

Voz 0444 14:13 no no me resisto poner otra de Fabra que también me gusta mucho

Voz 20 14:17 saben lo que le dijo que a mí me al pairo pero ya todo al pairo no entonces el sorteo de la lotería porque me encantaba siete veces

Voz 0444 14:24 le tocó otro que era un poco así sutil en las formas era el exalcalde de Cartagena José López

Voz 8 14:30 yo dirijo yo opté de momentos ataque mezclados es una pregunta retórica para que me contestaba Juan MHz por la tarde y que ese trabajo si lo hago bien Hertz yo dirijo yo ustedes momento se un poco

Voz 0444 14:48 y también era de natural discreto al ex número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau convocó una rueda de prensa cuando le imputaron el caso Noos él negaba estar imputado Ile preguntado los periodistas que para quedaba entonces la rueda de prensa

Voz 27 15:03 a propósito respuestas tengo que

Voz 0444 15:10 el último ejemplo de chulería que traigo hoy es de otro tipo es el de la exageración que uno Logic piensa hombre de señores etapas ha cuatro pueblos me refiero esta fantástica comparecencia del alcalde de Vigo Abel Caballero hace tres días para hablar de sus luces terminarlas

Voz 1804 15:39 va a haber mil arcos de iluminación ver más de doce metros de día vamos y nos minar trescientos veinticinco Harbour los alcaldes de la alcaldesa de París Yeda alcalde de Berlín que vamos a hacer vamos ya no cito Madrid Barcelona yo iré a ver al ministro de investigación astronauta y le preguntaré con ustedes venían las mujeres de vivos desde desde el satélite esta red es es aquella envidiar en cuanto si te y acarició plantilla Carulla hasta aquí tienen porque ya todos estos colegas míos alcaldes y alcaldesas ya saben que en cuestión de luces de Navidad en tantas y tantas cosas somos los mejores van a ser las Navidades de este plan

Voz 20 17:21 Choice Caballero con esto que no se debe Mathieu tú estabas escuchando todo lo que estábamos contando en ayer lleva media vida en España es este tono lo distingue no

Voz 0798 17:30 el tono del político chulesco sí sobre todo el no quiere contestar seguro que es una forma

Voz 1804 17:34 de me desviar la atención de beata que a una una respuesta

Voz 20 17:39 hay algo parecido en francesas estilo de hablar muy muy de Madrid muy muy muy castellana

Voz 1804 17:44 bueno a ver un viaje a Madrid un encuentro con periodistas aún

Voz 13 17:50 en era la actualidad era que salía de una vivienda en condiciones ventajosas

Voz 1804 18:00 hay un periodista evidentemente esa pregunta la pregunta la semana mi hijo después con micrófono cerrado no le voy a olvidar

Voz 20 18:10 pero bueno estábamos un poquito Mazembe calabresa en Italia deba

Voz 0798 18:16 yo retorna gloriosa rueda de prensa de Berlusconi de las muchas que tenía con Putin que era un momento en que estaba siendo asesinados opositores en Rusia etcétera igualó la prensa italiana preguntó a Putin sobre esto y Berlusconi mira al periodista italiano había hecho erizo toda la metralleta pero además lo hizo riéndose como estaba previsto

Voz 20 18:40 esto ocurre pregunta visto el bueno un poco peor hombre Putín el paradigma del político título habría que hacer esto si lo hiciéramos con el con Bette es que no ha sido chulo hablando

Voz 0444 18:49 por lo que y me dices que han posado vestido yo dotada de fotos de Putin que llevan torso

Voz 20 18:55 y la otra mitad está caballos y la otra del caballo oye que gracias por Villepin

Voz 7 19:02 ya a Bilbao nuestros todavía no

Voz 0444 19:05 yo yo yo pero va a ser difícil pero bueno nunca se sabe

Voz 20 19:10 ha habido así me quedo sin trabajos

Voz 0444 19:12 a mí sí que

Voz 20 19:17 ya ya ya en las que rellenar el hueco que yo esté déjame que la semana pasada hacemos ha pasado la semana que viene hacemos el programa en directo en Bilbao en la sala de beca sólo América eh de mucha gente viene viene te gusta tanto Antón Javier Casado me encanta hermana empezó costado pero ahora sí que me gusta luego además lo patrocina una un restaurante tuvo son muy buen día te pone rojo banda están los delanteros la luz roja que se enciende Cristina Pardo hasta luego a vosotros au algunos de vosotros despido a Mathieu Javier Ana tú Iñigo Iturrate que lo que hacemos Prensa Ibérica antes vamos a escuchar algo que tengo interés además en en ver cómo queda que es el estreno del programa de uno de nuestros fichajes de este año

Voz 17 20:34 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 20:55 Manuel Vilas y me han pedido que cada semana en este programa haga un perfil de alguien o de algo hoy el perfil es la tesis sí doctoral es un libro que como mucho tiene es decir el autor de una tesis es un escritor que escribe para diez personas eso en el mejor de los casos porque tribunal de tesis doctoral lo componen cinco personas es mucho suponer que esas cinco personas se lean la tesis así que yo diría que en el noventa por ciento de los casos una persona que escribe una tesis es un escritor que es

Voz 13 21:52 prive para sin silenciado

Voz 29 21:59 diremos en un mar de luto

Voz 28 22:05 el silencio ha dicho cuando yo acabe la carrera una carrera de letras me puse a escribir una tesis sobre el poeta español Nico García Lorca de repente me di cuenta de que estaba escribiendo sobre Federico García Lorca para con mucha suerte las cinco personas David así que abandone la empresa

Voz 29 22:36 por lo que en aquella época no existían los ordenadores ya sólo las máquinas de esfuerzo también había un convento de monjas en Zaragoza que era donde yo vivía entonces especializadas en encuadrar tesis doctorales la encuadernación de una tesis siempre es pretencioso hay solemne las tapas Honduras sabré en Val es un mamotreto ortopédico no hay dibujos no hay colores no hay ilustración de portada las hojas son fotocopias quién escribió una tesis usa un lenguaje acartonado que no usa nadie en la vida real por eso me llama muchísimo la atención que ahora toda España pudiendo leer a escritores maravillosos que si habla como la gente de la calle si se entienden muy bien escritores como por ejemplo Miguel Delibes o como Benito Pérez Galdós o como Miguel de Cervantes pues como digo ahora toda España se haya puesto a leer una tesis doctoral que habla de economía de la diplomacia una disciplina que nadie sabe qué es pero es que los españoles somos así o no leemos ni un libro al año o leemos tesis doctorales sobre temas técnicos de economía por un momento llegué a pensar que la tesis de Pedro Sánchez se iba a leer más que la Biblia más que Harry Potter mucho más pero muchísimo más que el Quijote ser vale

Voz 1804 23:56 no

Voz 29 24:03 en España es el primer país del mundo en el que una tesis se convierte en un país que diría Rafael Azcona de un país entero que se ha puesto a leer una tesis de economía de la dio Román nos hemos vuelto personajes de la película Amanece que no es por qué ahora

Voz 30 24:20 además estos amigos que ha escrito usted Luz de agosto la novela de un de William Faulkner no podía usted plagiado a otro estemos Ari que en este pueblos verdadera devoción lo que hay por

Voz 29 24:43 no saben ustedes que en España hay una verdadera devoción popular una auténtica pasión por leer libros sobre economía de la diplomacia a y José Sazatornil cuánto te necesitamos

Voz 1804 25:03 él

Voz 17 26:57 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 31 27:05 el vuelo

Voz 1804 30:19 estos días hemos escuchado unas grabaciones inquietantes prefiere esa grabación de la de de a la alcaldesa de Torrelodones pero bueno lo que queremos eso ha sido lo que está

Voz 1995 30:27 sabes quién es la persona que parece diciendo buenas tardes en mitad de un escandaloso asunto de chantaje y extorsión Juan Miguel muy buenos y puede ser que Juan Miguel esté involucrado sin querer en otras grabaciones escandalosas

Voz 26 30:40 te quiero mucho aquí en familia tarde no te lo van a creer

Voz 1804 30:44 ha estado entonces viste con delitos y si estoy en por hoy con Pepa Bueno

Voz 20 32:58 ha pasado un par de semanas en las que ha habido dimisiones proyectos de exhumaciones aniversarios políticos así que instructivo como siempre ver cómo sofocante más de impacto nacional a nivel provincial o repasa también un poco la prensa de fuera de de esta provincia para ver cómo se cuentan las cosas de qué se habla por allí sigue conmigo Íñigo Domínguez yo creo que habría que insistir Íñigo porque creo como esto lo hacemos desde Madrid el dichoso Madrid miramos alrededor la gente puede pensar que miramos desde arriba que es nada más lejos de nuestra intención y la realidad miramos o al mismo nivel poco desde abajo

Voz 0798 33:36 es que al porque al final perdimos el mismo da igual que sea en Nueva York o en o en Cuenca no al final todas esas reduce a lo mismo Si el periódico que intentas hacer siempre es con las noticias para contar lo que ocurre si decir lo que pasa que la gente lo sepa eso no cambia de lugar

Voz 20 33:54 qué periodismo local es desde luego la esencia del periodismo de especialmente la prensa escrita si es donde a veces incluso más difícil trabajar

Voz 0798 34:03 también es donde tienes que estar en la calle para saber las cosas oí también donde las presiones y a veces son más directas porque claro el poder en los las capitales de provincias a veces está mucho más concentrado no es más difícil denunciar más difícil criticar al poder más difícil atacar Si ABC los las empresas de los periódicos a las televisiones locales son mucho más frágiles entonces a veces es mucho más heroico incluso

Voz 20 34:30 mira la empresa editora de El Correo de Andalucía por ejemplo ha presentado al comité de empresa plan de despidos que afectaría a veintiocho de los veintinueve trabajadores desaparecería la edición en papel se quedaría quedarías solamente un empleado se lo imaginan entonces el periódico es un empleado este estos textos el periodismo al que nos enfrentamos en el futuro

Voz 0798 34:50 supongo que es el empleado que a con las aves sí que apaga la luz

Voz 20 34:53 una vez que también le despidan a él no es así que desde aquí nuestra solidaridad de un abrazo a esta gente son El Correo de Andalucía hay un teléfono de que es un número de whatsapp a que la gente nos manda mandan infinidad de cosas que le gustaría escuchar en estas secciones el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve número de whatsapp así que pueden enviar un enlace a a un portal hago una fotografía también que vean en en la prensa que ustedes leen habitualmente repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nadie por tanto sacar exclusivas tanto sacar exclusivas y no te das cuenta de que se te escapa lo más importante de la noticia es que

Voz 0798 35:43 a esta semana ha dado mucho la atención todos los grandes temas que ha habido estas semanas pues que han sido capaces de enganchar leer algo localmente en muchos sitios no por ejemplo la tesis de Pedro Sánchez no pues El Norte de Castilla hizo una noticia Pedro Sánchez presentó libros sobre su tesis el Valladolid en febrero de dos mil catorce

Voz 20 36:02 la manera de tirar la casa Klar claro entonces cuenta cómo fue

Voz 0798 36:04 hoy tal bueno esto pues refuerza esta idea que que es curiosa de que el libro de Pedro Sánchez supone que lo hizo con otra persona pero esta persona jamás fue en una presentación de ninguno de ningún libro sea siempre lo presentaba el sólo no nunca se debió al otro Carlos Ocaña por allí no en fin bueno pues el el nortecastilla cuenta esto también el de Burgos contaba que el Valle de los Caídos pudo acabar en Burgos no el primera base era de allí en fin hay bueno ya hay otras noticias de enclave enclave

Voz 0444 36:36 eh

Voz 0798 36:37 local que quienes no solamente

Voz 20 36:39 claro la dimisión de Montón por ejemplo la ministra

Voz 0798 36:41 pues sí en Valencia pues sí porque mira en en las provincias había un reportaje que era el espejismo del poder valenciano en Madrid entonces bueno pues la dimisión de Montón junto con la de Maxi un Huerta devuelve la presencia de la Comunitat en el Ejecutivo central a los niveles testimoniales de otras ocasiones no

Voz 20 37:00 en pianos ya no tenemos nadie allí que nos arreglo noveles principal verdad Akin llamamos los fallecían cuando queremos va con el Gobierno me gran caída parece eso es mala suerte que de dos ministros que dimiten dos de Valencia pero vamos a salir de aquí rápidamente porque en realidad lo que me gusta en esta sección

Voz 0798 37:16 es controlar las últimas noticias sobre lo que amenas interesa más que la flora y sobre todo la fauna española nos sentiremos con las frutas sí sí porque los que hemos crecido viendo el hombre y la tierra nos preocupamos ir contra dentro entonces la fruta de esta semana o vegetal es el caqui porque ya no es lo que era el que aquí no aquí

Voz 1804 37:40 empezó bueno pues que de dos mil nueve

Voz 0798 37:42 B empezó a ser una fruta en auge en Valencia

Voz 20 37:45 te perdonas dicho ya no es lo que era para mí no era nada porque

Voz 0798 37:47 desde pequeño va a mandar un burofax

Voz 20 37:52 cuidado con lo que dice no se quiere Akira la salvación de los agricultores valencianas

Voz 0798 37:57 sí bueno pues empezó a crecer y bueno durante años ha sido la naranja retrocedía subía el caqui ganaba el naranja pero pero bueno aparte de dos mil quince empezó a bajar el precio

Voz 44 38:12 hay bueno al final llegar

Voz 0798 38:14 hemos Ana noticia el otro día el dinero levanta del Levante que abría el periódico que es el campo valenciano arranca el caqui vuelve a la naranja eh acabara burbujas de que aquí básica eso es la burbuja de que aquí han terminado el boom del caqui Ibiza el subtítulo los últimos datos apuntan el cambio de tendencia por primera vez desde dos mil nueve

Voz 1804 38:34 así que bueno pues eso

Voz 0798 38:35 Clemente a la cosecha dicen crecerá un veintitrés por ciento este año

Voz 20 38:39 vale a la flora y fauna hay mucha así que si quieres empezamos por serpientes

Voz 0798 38:45 templo si el animal es el la serpiente por qué pues porque en en Ibiza tienen un problema con las serpientes nunca debido serpientes y de repente hay muchas demasiadas hay hacia el verano el diario Ibiza titulaba las capturas de serpientes se reduce en esta campaña a la mitad en las Pitiusas han han capturado cuatrocientos veinticuatro reptiles una bajada de casi el cincuenta y uno por ciento no

Voz 20 39:11 pero pero esto conduce a error porque significa que ha han encontrado menos serpientes había menos gente capturando serpientes o es que realmente no se ha reducido a la población de serpientes

Voz 0798 39:20 bueno pues que se vayan capturando Lope también hay un varias noticias sobre el tema diciendo a expertos que debemos abrir tenemos que situarnos a convivir con las el viento en Ibiza como que ya está para quedarse no en Ibiza y es que antes pero esto es una foto él

Voz 20 39:34 grandes serpientes grandes reptiles que os esperaba aprender una para

Voz 0798 39:37 obra nueva que es lo que suele suceder cuando un periódico hablaré animales no pues si no fuera el jabalí ese siempre me lo preguntas enorme pero el edad bueno el cole el cómo era el el tercer hermano el jabalí pero avión sinónimo de acuerdo pero bueno no es sinónimo o el sinónimo de serpiente que se han buscado pues eso concienzudamente ese oficio

Voz 20 40:01 ah vale ahí está si no dice a los oficios cazado

Voz 0798 40:03 es por el Cofidis se tienen que sumar a final de año los atrapados en la ciudad

Voz 20 40:07 dicho Gemma lo vea que cazó Fides si debe ser hacerlo existe también pero sí

Voz 0798 40:12 bueno entonces la respuesta ciudadana es espectacular es algo nunca visto esto que se refiere a la gente que que no porque la gente sabe sea daba la caza de la serpiente bueno de ahí la gran campaña como este

Voz 20 40:23 ah vale vale

Voz 1804 40:40 gente se ha dado a la cabeza de la serpiente que será ambicioso bebidas sí bueno hemos hablado

Voz 20 40:45 vegetales de animales de sinónimos de todo esto mezclado resulta siempre una sola palabra que es Galicia

Voz 0798 40:53 esta esta décima tengo una una historia gallega que nos va a llevar muy lejos no hay además parece muy peregrino donde vamos a acabar hoy pero tiene tiene mucho que ver con lo cual esta sección que primero porque esto empieza por un un amigo que trabajaba una tele local

Voz 44 41:11 hola hay la vida de la tele local puede ser muy dura entonces decidió huir de allí no

Voz 0798 41:17 ir dijo yo quiero ir lo más lejos posible en doce Se fue a las antípodas Nueva Zelanda no de de hecho he visto que hay una hay una web muy graciosa antípodas que te dice dónde están exactamente en las antípodas no usa antifaz no Il a la capilla

Voz 44 41:31 verle en Nueva Zelanda Auckland la

Voz 0798 41:34 las antípodas exactas en España son Alaejos provincia de Valladolid que los se pasa pues mi amigo para allá y allí conoció a una persona muy interesante que que se interesaba por el realismo mágico gallego

Voz 44 41:50 hay que es una

Voz 0798 41:52 la profesora rusa que vive Nueva Zelanda que esta apasionada por Galicia y el realismo mágico gallego es algo que tiene mucho que ver con lo que contamos aquí no sabes qué quieres quieres que hablemos con Nueva Zelanda para hablar de realismo con con con realismo mágico gallego con una profesora rusa feria de que hacer esta pirueta desde Forges no es exactamente así iba esta fue mi segunda llamada a Oceanía de la semana que te dije después de la embajador de Australia por el tema haber libro no Ekaterina Volkova

Voz 20 42:25 Ekaterina cómo estás

Voz 39 42:28 hola hola Espanya o la madre

Voz 20 42:31 hola Nueva Zelanda como me gusta me Onda Corta Ekaterina como como se llama confiaba tu tesis

Voz 39 42:38 ah el quite lo es el mismo mágico en la producción cultural de Galicia

Voz 20 42:44 en tuviste que explicar algún profesor allí en Auckland que es Galicia donde está Galicia

Voz 26 42:53 es que ha

Voz 39 42:55 previamente no tenía ni de dos destaca el pero ahora puedo decir que estoy en esto materias pero

Voz 20 43:03 pero cómo cómo acaba una ingeniera rusa que vive en Nueva Zelanda publicando una tesis sobre el realismo mágico gallego en Auckland

Voz 39 43:12 ah sí bueno efectivamente esto todo suena bastante a pero es que nos trasladamos aquí a anda hace algunos años que mi por su puesto aquí no hay trabajo para una ingeniera todo urgía hay nos trasladamos por por los motivos puramente si sillas ecología seguridad Idi hecho nueve echaban de es un país muy tranquila con naturalidad tan maravillosa pero al mismo tiempo es un país bastante aburrido entonces distinguidas ha completado algo completamente nuevo empecé a estudiar español is Tahri de dar muy disfrutó muy muy adictivo después de licencia arme sin distinguir ese es tu habilidad para ir a por fin llegamos al realismo mágico por que es te este este este es es fue una parte principal de mínima estar entonces

Voz 20 44:25 en este caso escrito en inglés

Voz 39 44:28 no a esta tesis a fue escrita en español

Voz 20 44:33 en español tuviste que traducir la para los profesores Nueva Zelanda

Voz 39 44:38 y es que a nuestro departamento in Departamente de Espriu tenemos muchos no muchos algunas personas de Hispania uno de ellos fue muy muy importante para mi interés así en Galicia es a el catedrático que usted conmigo bien tica liso entonces a es profesor de Galicia

Voz 0798 45:01 ahora vale vale vale vale ya llegaste a interesarse por Galicia no hay que es lo que te atrajo de de de Galicia porque empezaste paso arte por Galicia

Voz 39 45:11 ni interés inicial así Gay Galicia surgió durante mis estudios creo que fui el libro de mano de derribos de carpintería porque antes no tiene ni diez que Galicia pero me Fassino este libro me produjo la misma sensación como Cien años de soledad de Márquez es que un no ve las favoritas por supuesto empecé a leer más de investigar más incubando oyentes del programa de máster no tienen ninguno el tú te quiero hacer una tesis en investigación sobre Galicia

Voz 20 45:52 bueno lejos lo has hecho pero ahí está una una tesis original en la que no hay no hay citas no hay nada inspirado en otro texto es cien por cien escrito porte

Voz 26 46:04 ah no

Voz 39 46:06 supuesto todo empezó por la investigación prive a muy alto que a hay muchos humillan del realismo mágico in Galicia incluye están antes si en mi disco descubrió disco yo que eran que es que hay que haya paz tanto a los gallegos con los tras desde el uno mayo

Voz 20 46:33 ya ya ha dicho que es segundo con nosotros Íñigo a lo mejor hay algunos ejemplos de las últimas semanas de realismo mágico gallego en la Presse

Voz 0798 46:41 pues mira si no porque mira por ejemplo este verano ha habido en este era muy muy curiosa que era que pues es una noticia en diecinueve de junio en el progreso investiga el extravío de códices del siglo XIV en Val de flores y las monjas abandonan el convento no será una historia extrañísimo que habían robado unos códices medievales valiosísimos las monjas había ido no además Sudán

Voz 20 47:05 lo abandonaron a bordo de varios taxis y otros beige

Voz 0798 47:08 sí sí bueno dice loca decía el editorial de decía lo que ha ocurrido en el convento es bien da para un libro bien gordo no han desaparecido dos códices pero además las se han marchado del cenobio con destino a otro de su orden las dominicas pero antes de la mudanza de de seis hermanas que permanecían Viveiro ya se ha venido otras tres todas ellas jóvenes que se iban a matar con las otras todas ellas con un montón de tienes que venir a cuestas no ha grabado todo el verano de los códices de las monjas que ahora pasa bueno pues total que esta semana el miércoles un breve muy breve breves verdad sí culo glorioso los códices robados de Val de flores Neeson códices NYSE robarle ida esta historia sacaba un breve no y bueno pues resulta que no que éramos cantonales del siglo XVIII que se extraviaron cuando pasaron de la Biblioteca a otra zona para ser guardadas en una zona seca ya está nadie los arroba iniquidad en códices

Voz 20 48:03 tú sabes lo que es lo que es la retranca gallega

Voz 39 48:07 sí en realidad de yendo a es muy muy importantes para lograr mágico sales por qué porque los gallegos cuentas a las historias más increíbles pero con un tono muy muy natural exactamente esto ocurre en era de Disney

Voz 20 48:28 Caterina Volkova que es autora de la tesis magia contrapoder realismo mágico en la producción cultural de Galicia ingeniera rusa y la tesis presentada en Nueva Zelanda con la vuelta al mundo Íñigo Ekaterina gracias un beso

Voz 39 48:43 va muchas gracias hasta luego

Voz 20 48:46 estás vestida de de de que éstas vestían en tu foto de perfil de Twitter de Mullera

Voz 26 48:53 mira

Voz 20 48:56 no no

Voz 39 48:58 la Unión Europea tongo

Voz 20 49:01 si lo vemos hasta luego

Voz 0798 49:03 un beso

Voz 43 49:06 sí

Voz 1804 49:12 ustedes Zaragoza

Voz 20 49:13 sí yo creo que es es es gordo pero no no no sé si es grave la verdad no lo tienen

Voz 0798 49:20 así bueno es un es un lío Autrán gravísimo y trascendental pero es que me me declaro incapaz de entender nada bueno esto es lo leo tal cual hacía entiendes algo a sólo tres semanas de las fiestas del Pilar la Federación de interpelado Zaragoza atraviesa su momento más crítico sin un pabellón en el que reunirse con graves tensiones internas desde que en marzo se torean se renovará la junta directiva la identidad está a un paso de la escisión con una docena de peñas en plena fase de votaciones para decidir si continúa en la entidad de las veintiséis peñas de la Federación algunas incluso ya se habían pronunciado a favor de dejar la entidad que preside Braulio cantera de los cinco mil las tensiones internas se remonta a las elecciones que cantera revalidó la presidencia después de tres empates

Voz 20 50:04 tras la que al final se impuso Jorge gracias

Voz 0798 50:06 de los marinos pero la adjudicación del Parque Norte ferias Lanzuela que después renunció a la concesión fue la gota que colma el vaso Inter Peña se quedó sin pabellón cualquier atisbo de estabilidad estalló por los aires

Voz 20 50:18 de este esta crónica habría que venderá como ejemplo pero no sé muy bien de qué

Voz 0798 50:21 no pues yo es que no se nada aparcado para la gente de Zaragoza entiendo que estado clarísimo porque tiene el contexto pero aquí el contexto brilla por su ausencia no pero a falta de contexto páginas enteras en en en el Heraldo en el periódico en toda la prensa de Aragón con esta historia y ocupaba todas las fotos no les allí se ha vivido con cinco columnas en un periódico no habrá que no te unes día después las fiestas de piratería otro conflicto

Voz 20 50:47 pero esto es atípico que si caemos por ahí nosotros no nos enteramos de nada bueno y a la última del Diario de Mallorca pues nos vamos a marchar ya sí bueno

Voz 0798 50:56 estas son unas declaraciones gloriosa de costumbre

Voz 20 50:58 no más en que ha habido muchos casos de ingleses que se tiran desde un bar

Voz 0798 51:02 con el balconing este pues el Lear de Mallorca entrevista al cónsul general del Reino Unido y hace estas estupendas declaraciones entre comillas que en el periódico los británicos no suelen vivir en pisos con balcón y quizás no están a construir

Voz 20 51:16 es por eso por lo que es decir es ese caen porque con uno bueno pues éstas su versión de los hechos por cierto su huido subidos si el jabalí si jabalí puedes oído soy soy no podía ser no es bueno me pregunté a veces Valdecilla hasta luego

Voz 43 52:33 eh no

Voz 17 53:42 no A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 46 53:47 ah

Voz 47 54:04 es que no es que en la te toca o no no tenemos tiempo para estaría en serio es que no sabe aquí nadie nadie había avisado de que hoy hoy no dijo una palabra de Ci todo equipo nadie ha dicho nada si nada es que es que en esta si quieres pon un poco de música es lo único que te puedo disponer Podemos y ahí tienes algo de música

Voz 1 54:29 sí muy rapidito Majo uno minuto dos minutos

Voz 20 54:33 que hay que es damas

Voz 48 54:36 no a mí

Voz 45 54:54 sí y sí eh el eh on

Voz 50 56:09 ah sí

Voz 1 56:16 qué era esto que hemos escuchado de chopa

Voz 20 56:20 lo qué nos puedes contar de este preludio

Voz 1 56:23 los a Hawai feo

Voz 20 56:27 lo que refleja cómo me siento ahora que me habéis dicho que no hago falta me refería a hoy hoy no haces falta pero pero otro día puedes venir lo que pasa es que no sacaba pero es que tenía una cosa muy importante que decir

Voz 1 56:38 muy importante no lo sé pero escuché me hace un año en poco más de un año a comenzar aquí en Madrid pero da un pequeño concierto acto a a eh esto cuando cuando va a hacer esta noche

Voz 20 56:57 concierto sorpresa esta noche si en nada afronta

Voz 1 56:59 John lenguaje sale al lenguaje sí es es muy pequeño muy hermoso a en la tías a sólo ciento personas fijamente son las sí porque Hamit frecuentes si auto

Voz 20 57:18 vamos a ver si me aclaro Fundación lenguaje conciertos sorpresa de James Roach esta noche a las nueve hay que hacer algo Instagram a Suiza

Voz 1 57:27 Pons ha comenzado a la a la noche a la cuantía esto comenta a las nueve porque ahí quince minutos a anda les ha adquiere

Voz 6 57:44 en peana los me han prestado un Stein way para el concierto de esta noche es Freixa lo agradezco mucho el conflicto es totalmente gratis en los primeros que lleguen entran sabes que puede haber altercados en la calle para para poder entrar nada no no creo que vaya más de treinta personas en un noventa o cien personas sufrieron un poco de música gratis

Voz 1 58:07 es Chopin en mano a un acto con yo a tocar mis amigos esta matriz un regalo decías tú sabes dónde está la dirección sí sí sí a Ferguson a calle Doctor for Cats sabes número diez ocho

Voz 20 58:29 doctor Forqué diez ó trescientos ocho o dieciocho dieciocho doscientos dieciocho dieciocho decía que sabes que a lo mejor mandamos a alguien del equipo a que grabé esto ya que hable con la gente que va allí

Voz 1 58:44 sobre todo quizás deberíamos avisar a la Policía nada no es necesito trabajar pero sí es más

Voz 20 58:54 ains City por si vienen más de noventa personas tendrán que volver a casa sabes hay un refrán español que dice dando como documentos desigual olvida lo eh

Voz 1 59:05 Ahora Edano ha entonces esta noche a las ocho cantidad de todas las nuevo a mí ahora

Voz 20 59:14 espera James antes de antes de de marcharnos hay que corregir una cosa en la sala de conciertos de función lenguaje no Fundación lenguaje función lenguaje está en la calle Doctor Forqué dieciocho en Lavapiés repito es un concierto gratuito Conciertos sorpresa esta noche de James Rouse a las nueve de la noche las puertas se abren entorno a las ocho las primeras cien personas que entren podrán asistir al concierto porque más no cabe el piano la cedido la la empresa o la tienda de pianos investir de hecho este concierto también es en beneficio de esta fundación función lenguaje ahora sí venga

Voz 1 59:51 ah y ahora las noticias