A Vivir Que Son Dos Días (22/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:06 Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra el Gobierno de Venezuela lo ha anunciado hoy el Secretario de Estado Mike Pompeo quién ha asegurado que pretenden incrementar la presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en las últimas semanas la tensión entre ambos países ha ido en aumento especialmente desde que surgió la posibilidad de una intervención militar contra Maduro algo que no se ha descartado públicamente desde Washington informa Sergio Soto

Voz 3 00:27 el jefe de la diplomacia estadounidense evitado detallar qué acciones llevará a cabo su país contra el gobierno de Maduro aunque ha aludido a sus intenciones de garantizar un proceso electoral limpio que los venezolanos expresen su opinión ha dicho esta madrugada en la cadena de televisión Fox News esa serie de acciones que anunciado Pompeo contra quienes según cree trabajan perjudicando el interés de los venezolanos sería en las últimas de varias rondas el Gobierno de trampas ya ha actuado contra la deuda soberana de Venezuela antes ha limitado su capacidad para obtener liquidez en el país norteamericano ya ha intervenido contra algunos de los activos venezolanos en territorio estadounidense las declaraciones de Pompeo llegan unos días antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York cita a la que ya ha dicho que no acudirá Nicolás Maduro porque asegura le preocupa su seguro

Voz 2 01:10 en Úbeda en Jaén se ha convocado una concentración para condenar el último crimen machista ayer una mujer era asesinada por su pareja el hombre ya está detenido hoy en la localidad riojana de ceniceros un nombre ha disparado a su mujer con una escopeta la víctima está herida y ha sido trasladada al hospital amplía desde Radio Rioja a Diego Sacristán

Voz 0237 01:26 así es su nombre ha disparado esta mañana

Voz 4 01:28 los tíos a su mujer en Cenicero uno de ellos en la muñeca y el otro en el brazo contrario la mujer de treinta y ocho años ya ha sido trasladada al Hospital San Pedro así nos lo contaba el alcalde de la localidad Pedro

Voz 5 01:39 frías pues parece ser que sobre las ocho de la mañana nada un tiro en el en un brazo y otro tiro en la muñeca en el otro brazo y según han comentado no reviste gravedad

Voz 6 01:52 y a la a la mujer

Voz 5 01:55 pero sí que parece que el tío de la muñeca pues puede tener a lo mejor pues rotura de muñeca ahí de estas cosas

Voz 4 02:02 la Guardia Civil ha detenido al agresor que en un primer momento se había dado a la fuga

Voz 2 02:06 fuera de España en Tanzania al menos ciento setenta personas han muerto ahogadas tras el naufragio de un ferry en el lago Victoria los equipos de rescate continúan buscando a centenares de desaparecidos Belén de la Peña

Voz 1473 02:16 al menos ciento setenta cuerpos han sido recuperados de las aguas del lago Victoria tras el naufragio de un ferry que volcó al norte de Tanzania se desconoce la cifra exacta de pasajeros que viajaban a bordo de la embarcación pero las primeras estimaciones sugieren que había unas cuatrocientas personas a bordo según los medios locales el ferri tenía una capacidad oficial de cien personas el presidente tanzano ha ordenado la detención de todas las personas implicadas en la gestión del ferry mientras que la oposición acusa al Gobierno de negligencia por el estado en el que se encuentran este tipo de embarcaciones íbamos ya con la información del deporte uso el cava

Voz 2 02:47 quiero buenos días qué tal buenos días en fútbol arranca la

Voz 1271 02:50 nada de sábado con el Rayo Vallecano la Laguna finalmente en Vallecas con público después de que la

Voz 0237 02:55 probase la Comunidad de Madrid a las cuatro y cuarto Celta bañador

Voz 1271 02:57 en Éibar Leganés a las seis y media en Getafe Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto el Real Madrid Español y hoy comienza el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife España debuta a las nueve horas hora peninsular ante Japón en Santiago se juega a las siete y cuarto la final de la Supercopa entre el Baskonia y el Real Madrid en el Gran Premio de Aragón se ha celebrado la FEB tres Pol Espargaró se ha ido al suelo en la curva quince y tras el chequeo se ha confirmado la fractura en la clavícula izquierda la misma que se fracturó el fortísimo accidente del Gran Premio de la República Checa

es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:15 la historia del atraco perfecto Se trata de un butrón en un barco un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches Cuétara seis millones de euros en el plan para eso

Voz 0874 05:28 yo lo único que tiene usted entrar

Voz 15 05:31 en las joyas

Voz 7 05:32 pero no será nada fácil en cuanto la policía descubra el borrón lo primero que hará será habla

Voz 0874 05:37 con los pero tienes un minuto para el equipo

Voz 7 05:40 si sigues con nosotros sonó minuto la asamblea de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Var Boulogne publicadas en Salamandra

Voz 16 05:49 sí al disponible en Podium podcast punto com

Voz 18 06:04 señor Sánchez La Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España

Voz 7 06:17 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 06:45 yo creo que ya está claro cuál es el sucesor de Rajoy en esta entrada de la tertulia de cómicos Antonio Castelo Jorge Ponce Virginia riesgo cómo estáis compañeros

Voz 19 06:53 pero no de sobres Aznar no sigue vuelve está ya está levantando la así

Voz 0874 07:00 de Virginia de estrena esta temporada como toda la vida sigue haciendo humor a pesar de ser mujer como dices tú

Voz 20 07:06 se lo digo digo digo yo tengo mal de altura La Ser del club de la comedia me siento muy raza

Voz 0237 07:13 empiezas con otra comedia también si presentarlo esta noche todo pero si yo esta noche sólo trabajo Losada estar está grabado

Voz 21 07:19 no joder hoy voy a ver yo también a Miguel Lago que está en el Reino estando para ahora de mucha calidad yo creo en teatro

Voz 20 07:28 gracias hice mirándome yo estoy gracias Castells y el Betis en la zaga pero pero

Voz 0874 07:33 en serio hay hay hay mayor de mayor nivel

Voz 21 07:36 no que yo creo que ahí está viendo mayor oferta más oferta en octubre lo mismo

Voz 1005 07:42 volvemos con party por cierto el eh

Voz 21 07:44 no podemos coger Party que pasa seis de octubre Jorge yo estrenamos en en el Palacio de la Prensa de nuestro ser

Voz 0874 07:50 la paternidad de de Jorge te está dando mucho trabajo verdad como quiere huir de casa

Voz 21 07:54 mira estamos en Roma ayer estuve con el Wi cuidando la niña puedo decir te vea que si ahora guarde invierte más pero alguien me

Voz 0874 08:02 para servicios sociales como Castella sea la persona que cuidado

Voz 21 08:04 es decir la imagen de los dos entrando en una guardería era cuanto menos el a guarderías que pareció un manicomio de la URSS y cómo pueden decorar ha sido una guardería decía la verdad que que yo que el nombre porque me da el nombre de la Guardia no no no nos vamos a darlo pero es horrible es que entiendes que los niños irresponsable luego esté mejor en casa

Voz 19 08:25 a mi compañero papá

Voz 21 08:28 de enfermeras valore que una enfermera ucraniana le ponga una tortura en unos cascos durante dos días no hubiera preferido estar en casa que te importa ahora mismo pues la niña más bonita del mundo pero sí me ha pegado una gripe va algo es es la mona de estallidos nos esto de a la guardería joer desde el medio muerto es el pero es un virus que sólo si eres nuevo en el planeta Tierra puedes aguantar

Voz 1005 08:53 así que ya no está pagando el hecho de que la dejemos la guardería pues cogiendo todos los virus y hacerle una Excalibur me entiendo eso Excalibur reírme niñas

Voz 0874 09:02 dado que viene por cierto estamos en Bilbao haciendo este programa estamos desde del viernes de hecho si ven a un grupo de gente algunas de ellos conocidos pues masticando pues decimos nosotros porque desde la sala BBK parece que mucha gente no creo que se agoten las invitaciones pero hay que descargarse las de Radio Bilbao a partir de las me oye tú vienes también Castelo

Voz 21 09:22 pues ya es muy divertido intención de provocar para vivir en directo con la señora el básicamente no pero seguramente habrá señoras mayores que son muy especialidad a la a la cita encaja muy bien sí porque pueden ejercer un viaje meter en filtro nos entendemos perfectamente vueltas

Voz 0874 09:35 te dicen lo que son sí exacto

Voz 21 09:38 se iba a decir son bastante público si son como Resines primero

Voz 22 09:46 eh

Voz 0874 09:57 podríamos empezar hablando de las reformas constitucionales y que en el Gobierno o de la vida académica de los políticos de las acciones de Torra Orchestra and y sus atributos con formar URJC que bajón silvestres pero porque yo algo empezar hablando de de esto cuando de repente esta semana reapareció

Voz 23 10:15 el vez sino dos veces en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución que organizó

Voz 0111 10:25 y lo que pueda pero creo que mi fama no es precisamente la de enrollarnos entiendo los no como castellano más bien bueno no pero si si tengo que contar alguna historia la gente tranquila

Voz 0874 10:40 la Rido los chistes durante tanto tiempo te

Voz 21 10:43 a la comparecencia tenía a dos pruebas delante quedan dos pelotas que si yo fuese él los despedía el momento los palmeros tan pelotas que os estáis pasando porque es el San pasa os pasáis de me dais vergüenza soberana Albiol y Casado no

Voz 24 11:00 tras dos derrotas y muy del PP de ahora uno de

Voz 21 11:02 a otro que luego aplaudieron sí o sí

Voz 0874 11:05 sí que contó anécdotas e historias por ejemplo esta acerca del uso de los muebles en la Moncloa

Voz 0111 11:09 la mesa del despacho oficial me contaron la historia lo que este tuvo creí La Bella Isabel lonas que regaló Isabel Segunda a Narváez pero yo me acuerdo que contaban la historia es decir

Voz 21 11:23 bueno

Voz 0111 11:24 es que esa mesa ese utilizaba a veces para placeres distintos que el placer de trabajo que esto

Voz 1005 11:31 tendría como humor Casa Lucio no se ponen ya mayores en miles que se ponen como Anton

Voz 20 11:37 que eso a mí me ha gustado porque era entiendo de dónde viene el dicho la expresión calzar una mesa de trabajo

Voz 25 11:43 pero

Voz 21 11:46 sí y Barack

Voz 20 11:48 está también enjuto sabes que tiene esa potencia tres eh pero sí ha dicho arreglo como se sienta

Voz 26 11:56 ah yo no supe nada más playing in el pelo

Voz 0874 12:00 que parece de los muñequitos esto de los niños de suelo arranca salvo hacer clic con

Voz 21 12:03 tres queda Turquía

Voz 0874 12:05 no no yo creo que en el bigote de imagino del encuentro González Aznar hubo muy buen rollo teniendo en cuenta que compartieron la misma casa además

Voz 0111 12:14 la vivida más en esa casa que yo había vivido cuántos años catorce caso no más que en ninguna otra casa Neville ya es que tenemos es que te gustaba mucho la gasa no lo ese me hizo largo el inquilino no

Voz 25 12:31 mira que te animamos a ver

Voz 20 12:34 jugaba llevar escrita cómica eh pero ha dicho dicho dato como como si fuera un califa de la Alhambra a ver qué es grande pero inquilina Hato pero yo

Voz 0874 12:44 la primera vez que actuaban juntos pues es expresidentes alguien decía que recordaban un poco vi Blas que por cierto son las hay que son pareja sentimental ya está confirmadas

Voz 21 12:52 si no ya se sabe eran como Rita de su secretaria que todos los así como si ya se sabía no pasa nada

Voz 0874 13:00 os imagináis que volvieran Aznar y González había gente que sí que se lo imaginaba

Voz 0111 13:05 mi una señora este verano me paro problemas ahí en el sur de España mediciones jodida esto nuevo Target nuestras funciones no las cosas no van bien y me dice don Felipe y usted tenía que hacer algo

Voz 0874 13:19 qué podrían hacer cosas de sí

Voz 1005 13:22 señores ya mayores es hablar de cosas es decir que tú era la hostia que la gente está pidiendo que vuelva

Voz 20 13:28 a hacer una gira como Sabina y Serrat que eran dos pájaros de un tiro la la la gira Hijo serían en gripe

Voz 21 13:36 dice la señora que estaba llamando a los Vengadores tenéis

Voz 20 13:39 los Vengadores tienen que volver a juntar coges yo

Voz 1005 13:41 yo creo que para el país no están para llevarlo pero una alcaldía para

Voz 0874 13:44 que se entretuvieron entre los dos podría dar de que exacto que se pelearon y el ruido de fondo de la banda sonora serial la ficha del dominó la me saca el martes en el Congreso en la comisión de investigación por la financiación ilegal del PP Aznar fue un poco más como mucho les recordamos no yo no tengo que probar ninguno e inocencia por eso no tengo que pedir perdón de nada lo que pocas personas en este mundo pueden decir que no tiene que pedir perdón por nada de lo que han hecho a tocar pues no Teresa de Calcuta y José María bueno Teresa Calcuta y luego

Voz 21 14:12 es decir sólo José María Aznar oye la peor pesadilla Aznar pero yo pensaba esto se les va a ser muy duro porque va a estar ahí delante de Rufián después tenía el malo final de pantalla e Iglesias como un horror el Dios

Voz 0874 14:28 trece ahí se creció ante la adversidad oyes

Voz 21 14:31 desde luego si soy José María P

Voz 0874 14:33 P como algunos pueden llamarles

Voz 0111 14:36 de ser José María JM puede ser Juan María puede ser Jose con M puede ser muchas cosas igual hasta el término usted llamándome PP porque yo no tengo nada que ver con esa así

Voz 1235 14:45 tras el con Bárcenas ni con los papeles Javier

Voz 1005 14:48 Díaz podía haber sido el que sí saber más de maquinas

Voz 21 14:50 el por la encriptación de Bárcena no hubiésemos ganado la Segunda Guerra Mundial esa

Voz 0874 14:55 el mando era suma el tío Touring lo pilla en media hora corre el mercado Hunter buena Aznar se presentó en la comisión con cierto aire de suficiencia como devueltas de todo no sintiéndose apoyada además por los suyos por la clan

Voz 0111 15:09 a la sensación de que mi partido me quiere mucho a usted a lo mejor no le ocurre lo mismo periodo tengo la sensación de señores de sanción que soy muy querido ha querido y

Voz 0874 15:20 a pelotear también buah de broma eh

Voz 19 15:23 aquí en España federal están Amaya de Ottey afilar los más queridos haremos salía

Voz 0874 15:29 él se sintió incluso con la obligación moral de darle consejos a hubo mencionabas antes

Voz 0111 15:34 después de su intervención

Voz 0874 15:36 le repito mi recomendación

Voz 0111 15:39 no se entra en las mejores páginas del Parlamento te el histrionismo el histrionismo y el parlamentarismo están enfrentados y por lo tanto usted puede seguir el camino que quieran pero si quiere un consejo que un antiguo diputado pidieron antiguo dirigente político ya retirado desde hace quince años no siga por ese camino porque no le va bien

Voz 25 16:00 pues nada ya está repliegue Gobela

Voz 20 16:03 a partir de hoy a pedir la Pola

Voz 0874 16:05 ante hace caso no por supuesto como hablando

Voz 20 16:08 señora la impresión ahí dentro del programa de protección de testigos es

Voz 0874 16:11 es un hombre que es capaz de afirmar rotundamente en una comisión en la que no puede mentir lo contrario de lo que dice una sentencia de la Gürtel sobre la supuesta caja B del PP

Voz 0111 16:21 mientras usted lo demuestre su existencia no está demostrada su existencia ya digo que no existe ninguna caja B del PP

Voz 0874 16:28 las lo firma o reafirmar que no conoce a alguien que se ha cruzado constantemente en su tan su boda incluso con mucho

Voz 0111 16:33 su señoría John he al señor Correa que contrate al señor Correa no sé si eso le produce frustración de este elegante

Voz 0874 16:41 o ratificar sin que se le escape la risa que

Voz 0111 16:45 que esas personas hay que distinguir hacer actos o comete actos luego que están tipificados como es que esa es otra cuestión completamente dictamina Ortega afecta

Voz 21 16:57 como organización

Voz 0874 16:59 PP asesinado en la forma de hablarse parece

Voz 21 17:02 la iglesia eso sí pero si lado bueno eso sí pero es la parte sexuales

Voz 0874 17:08 ha mantenido desde luego es una mezcla de Eider del del señor luego

Voz 0111 17:12 quién me acuse de algo que diga de qué

Voz 26 17:18 pero que sepa bien de qué acusa porque de intervenciones más joven amigo populismo y usted no me importa y me impresiona ni poco ni mucho no me impresiona nada usted no me impresiona nada

Voz 0874 17:33 en política cada vez más pase lo que pase siempre hay dos maneras de ver las cosas aunque Aznar recuerda que está fuera de la política desde hace muchos años Xavier García Albiol le faltó tiempo para teclear en Twitter lo siguiente esta mañana Aznar entrecomillado por él sin despeinarse ha dado un pasito a los mediocres portavoces de la oposición han entrado a por lana

Voz 21 17:56 esto es un antiguo también a por lana han salido tranquila me hace nación que pasa como como contra aunque es que él tiene su realidad y sus votantes tienen su realidad sólo le en sus medios sólo atienden a sus cosas no y luego hay como otra realidad si tú quieres pero no lo es cosa tuya

Voz 1005 18:13 lo único que valoran es que lo diga con mucha firmeza ante el tirón no con guantes de chulería de puntos hoy en día

Voz 21 18:20 hay un punto de que

Voz 20 18:23 cabezazos que es como que se ha abierto la puerta del Ministerio de ti

Voz 26 18:26 pues está viviendas Na'vi de Franco Pima ha venido como ahí hay una corriente ahí

Voz 21 18:31 si trabajase ahora mismo para gente del PP que ha sido imputada aunque están puestos de Gürtel tal es sabría de hecho estaría triste porque sé que nunca se van a acordar de mí de nada es decir puede dar por seguro que el ser la señora limpieza en la casa de Bárcenas él no sabe ni a esta señora no sé ni cómo se llama

Voz 0874 18:49 sí son como esos periodistas comprados que ya tienen la crónica escrita antes de que pase la noticia porque escuchar Pablo Casado antes de la comparecencia eh antes

Voz 27 18:57 yo lo que espero es que que quede muy claro que es una persona

Voz 0874 19:01 la honesta

Voz 27 19:02 que el partido siempre lo que ha hecho es intentar dar el mejor servicio a los españoles

Voz 0874 19:07 lo asimismo escucharlo no

Voz 20 19:11 casado Carretero tiene el tenía carpeta de distinto

Voz 1005 19:15 es inocente en su corazón y verdad

Voz 0874 19:24 hablando de pelo es Pablo Casado intento demostrar en el pleno del Congreso que también podía darle un repaso a Pedro Sánchez sin despeinarse

Voz 18 19:31 señor si no es que su Gobierno no avance es que su Gobierno se cae a trozos se cayó el ministro de Cultura los tres días se cayó de Sanidad a los tres meses veremos qué pasa con la de Justicia lo de la Audiencia Nacional con la de Defensa la rectificación de la portavoz que más bien parecía un monólogo bélico vigila

Voz 21 19:48 el perro les hiciera mucho no se otea el tirano no te caes nunca es tan pegados dio si queréis alguien con un juez a tirar veo no te saca

Voz 0874 19:59 hay que tener en cuenta que el PP saca cosas muy raras de cualquier lado

Voz 18 20:03 o el Ministerio de Fomento que ahora dice que hay que penalizar viviendas vacías que será lo próximo expropiar coches aparcados pero es que los Verdes dos señor Sánchez que usted para ocultar este desastre saca un viejo irresponsable de la chistera

Voz 20 20:17 con el caso como si hubiera conejos responsable no que dice que el conejo llevarlo claro el hombre que loco por lo tiene a no dar desaparece la caja B como irresponsable no como no

Voz 21 20:30 los que tenemos en el PP

Voz 20 20:33 por qué

Voz 0874 20:37 no es hemos hecho a propósito de cerrarle de la tertulia pero es que por más que nos resistimos es que es que todo conduce a él al final

Voz 18 20:44 señor Sanz el viaje la misma pregunta que le formuló al presidente Rajoy en la moción de Jesús que más tienen que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno os da niña y un lastre para el país

Voz 1005 20:54 no lo damos cuenta que doble ostia eso sí a para Sánchez pero también para Rajoy

Voz 0874 20:58 oye como a mí me pareció bien que lo quita la intermedio

Voz 21 21:01 porque el tío está diciendo oye que yo soy heredero de la retórica

Voz 0874 21:04 de Rajoy que mejoren con el gazapo pero también peticiones que también su presencia al frente del Gobierno está en niñas que desde el no de Rajoy

Voz 20 21:13 de Rajoy

Voz 0874 21:14 siente Sánchez vio pues edita también pero Rey Casado consejos vendo que para mí no tengo a mi al Granero ya son dos los Harry Potter de hechizo sedes y dos antiguos te consejos vendo para mí no fue la única

Voz 15 21:31 la política es muy compleja y un Gobierno que tiene que decidir tomar decisiones algunas ocasiones bastante complejas y difíciles

Voz 0874 21:39 gobernar es muy difícil muy gobernar

Voz 26 21:42 es algo más exigente crean ustedes que sembrar ocurrencias diría algo más complicado que meter un gol desde el

Voz 0874 21:51 es bastante más complicado puesto sonido de arpa lo que hemos comprobado hasta el final Mariano rockera es un adelantado a su tiempo y es lo que decía era el futuro

Voz 21 22:00 totalmente ha hablado Pedro Sánchez que es el presidentes no que el otro día que escuchó que les dijo que era el presidente teniente pero yo solo

Voz 0874 22:09 Sánchez y Casado han notado la presencia de la influencia de Mariano al número dos del PP también cuando criticaba el apoyo del presidente a la ministra de Justicia

Voz 1005 22:17 Sánchez le elogia

Voz 28 22:19 mi consejo es que vaya haciendo las maletas porque hay unos precedentes que así lo atestiguan no hay nada más letal para los ministros de este Gobierno que un elogio

Voz 0874 22:28 muy bueno

Voz 25 22:29 también se ve también en maletas y me hay cosas

Voz 0874 22:33 eso siempre ha sido una máxima de Mariano por cierto me suena mucho no es decir la verdad es que me gustaría estar un poquito más tranquilos hoy en que la situación fuera más estable pero la verdad que desde desde la moción de censura Frankestein de Sánchez con los separatistas y los populistas últimamente con con los plagios las mentiras las triquiñuelas y fraudes en el Parlamento pues pues esto ha complicado puerto faltas sólo quería con Franco aquí se vivía pero es ahora

Voz 21 23:12 no no de voz Pinto gol legal que se me acercó con un cigarro en la mano me dijo eh tío vaya fiesta si es en la misma voz

Voz 0874 23:20 como tampoco hace falta que diga eso porque hace por el diputado del PP en la Asamblea de Madrid con la diputada Begoña García

Voz 20 23:26 si todo lo que le ocurre en materia de seguro

Voz 30 23:28 Irak es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de El caudillo que ganó la

Voz 25 23:40 en un ambiente por parte de la risa de la mandáis antigua Arsène besarse la mano

Voz 0874 23:51 lo que he dicho en público lo que pienso en privado

Voz 21 23:53 en el cielo esté por cierto en fin

Voz 0874 23:56 es al pobre Rivera que esta semana ha ido penando por los medios intentando convencer a alguien de que él tenía razón con lo del plagio de la tesis del presidente

Voz 31 24:03 esto se parece mucho lo que pasó con Cifuentes yo recuerdo de los primeros pasos del caso Cifuentes Cifuentes lo negaba Sifuentes no quería hacer público Cifuentes atacaba la prensa Cifuentes atacaba a la oposición que hicimos pedir la comparecencia de Cifuentes acuérdese

Voz 0874 24:16 es sin duda el líder de Ciudadanos vivir una realidad paralela en la que en breve se le apareciera Pedro Sánchez pues lo clavando un frasco de Varón Dandy digo algo a su hija

Voz 19 24:24 la de Antonio Banderas más bien a un diábolo

Voz 0874 24:28 ese mundo paralelo Albert es un superhéroe que lucha por librar al mundo de los aforados

Voz 32 24:33 pues mire no les puedo esconderme satisfacción la verdad es que torcer el brazo

Voz 0874 24:36 el bipartidismo de hace cuarenta años de privilegios

Voz 32 24:39 de los políticos la justicia se van acabando

Voz 0874 24:41 temió al PP esta la emprende porque el Gobierno va a eliminar el impuesto de la luz escuchar qué contento está Teodoro García el lunes pasado nosotros propusimos registramos una proposición de ley para eliminar el impuesto a la generación Partido Popular lo propuso el lunes y el Gobierno lo plagies el jueves y lo lleva a Consejo de Ministros para su eliminación

Voz 1005 25:00 Nos alegra que el Gobierno del Partido Socialista plagio al Partido Popular en estas medidas solo les pedimos que al menos citan la fuente cuando

Voz 25 25:07 no queda claro si está bien y lo del aforamiento le han tirado luego la viola

Voz 21 25:15 la edad el Rey ha dicho que no lo son

Voz 25 25:17 vale para no

Voz 0874 25:20 el de también tiene un punto de superhéroes de súper García vamos a hacer una ofensiva parlamentaria para evitar que este señor se ría de los españoles el tenía cara ya de Zapatero cuando empezó la asignatura ya las está poniendo cara de Maduro esta gente que escribe las cosas por las mañanas antes viera eso ya eso tendrían que leerlas en voz alta eh que Espirito lo lo mismo que he leído que será mucho peor

Voz 20 25:40 ayer explicaciones que Teodoro murciano los murciano siempre se están riendo de ellos entonces siempre gracias

Voz 21 25:45 venían hace como los cómicos ir a garitos probar los chistes un noruego los que funciona

Voz 25 25:50 a esa hora

Voz 0874 25:54 el tema de los plagios esta semana se ha pasado de la tesis del presidente al libro del presidente que copiaba párrafos enteros de la conferencia de un diplomático sin citar fuente sin entre

Voz 26 26:04 Millar ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanados en una nueva edición del libro y a partir

Voz 0874 26:10 de ahí si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado comparecerá clásico es que el perro me comió los deberes y ese día no se puede hacer una buena vamos a alguien todo toda prueba que Aida es esta a lo mejor el PP con la euforia de saber que la Fiscalía no va a investigar a Casado por su máster se echa atrás y tampoco le pide más explicaciones son se lo cree nadie una solución al asunto podría ser una enmienda a las comillas una reforma de los signos de puntuación no sería bonito ello pero después se puede debatir sería que pensar a ver qué diría Pérez Reverte ardiendo

Voz 1235 26:40 con ahora a de la RAE

Voz 0874 26:43 yo preparé para idea buena buena es la de la Universidad Rey Juan Carlos ojo con lo que dice es porque en Radio Granada la universidad en la que también hay gente que estudia bien

Voz 21 26:53 el Rey Juan Carlos cuando pones en nombrar una universidad ya no es pasto ya

Voz 0874 26:56 perdió la Universidad de los másteres de Casado y Montón y Cifuentes estrechaba lazos con alumnos italianos facilitándoles el título de Derecho el pacto incluía un examen más barato y más fácil que que tenían que hacer en Italia y también de paso en el paquete una entrada para un partido de la Champions

Voz 20 27:12 como Winston que te digo Ana Daisy sólo fútbol lo más

Voz 0874 27:27 el capítulo de estrellas que han nacido esta semana hay una sin duda se llama Ángel Viñas exconcejal del PP en Torrelodones en Madrid

Voz 7 27:34 yo te lo potentes hijos de puta mucho con crecen los hijos de puta

Voz 0874 27:43 lo que pero paridad hijos de puta

Voz 20 27:48 claro lo malo hizo daba vida tocó Ángel Viñas supongo poco Angela Channing Torrelodones crees estamos mal lo de cambio ser

Voz 21 28:00 el concejal de sitio Mora el concejal

Voz 20 28:03 el te pone como el sitio donde se compensó con algo bueno no sé

Voz 0874 28:08 el señor de los champiñones que se reunió con la alcaldesa de la ciudad para convencerla de que no se presentará a las próximas elecciones

Voz 33 28:14 pero bueno lo que queremos es el asidero que estas buenas tardes si es así Silvia que queremos de lugar de pelearme contigo padre de lo que meses no siga me iba de fusilado no entiende bolladura ganan hoy lo sé claro

Voz 0874 28:25 el motivo de chantaje es el dinero que se pagó por unas obras que eran trescientos ochenta y ocho mil euros más de lo aprobado discutirlo

Voz 33 28:33 eso quiere decir que no podía de siglos joven probablemente hubiera intervenido algunas cosas

Voz 25 28:38 y ahí soltando hay un momento que hay un tío que te empatan buenas tardes dícese que hubiesen cállate que lo estamos grabando te vamos a reventar hombre

Voz 0874 28:49 ya la hora pasaban el micro

Voz 25 28:52 no no me pises esto que les vamos a demostrar que podría es una gasolinera no lo sé es casi no no te has de Torrelodones buenas tardes hola buenas tardes

Voz 20 29:01 es un jacuzzi al oído Gil porque luego con de toda la vida o corrupto toda la vida

Voz 1235 29:07 buenas tardes tres toalla

Voz 0874 29:10 en esta grabación que ha conseguido en exclusiva la SER se escucha a Viñas hablar como decís como mafioso de libro te amenazaba pero en plan comprensivo no

Voz 33 29:18 ese tiro Clio sigue adelante con esto el daño político ya no tiene ningún sentido sin los presentas el daño personal no de eso iría aquí para saber eso sí os vais con los Facsa presentar si no os vais a presentar

Voz 0874 29:36 lo que ojalá sea creíble esto es mejor

Voz 0237 29:41 muchos actores eh

Voz 21 29:43 no porque no es como una película así como te amenazan cuando alguien te amenaza con

Voz 0874 29:47 a todos entremedias no ve soltarlo

Voz 21 29:50 por favor no Tossa que estamos dándole

Voz 0874 29:52 cuarenta y cinco minutos más de grabaciones se tampoco vamos a atragantar el desayuno a la gente durante activo además Viñas dimitió ayer así que se apagó la estrella Isabel Diaz Ayuso portavoz del PP en Madrid entraba ayer con Pepa Bueno una de sus dudas era cómo y en qué formato se habría grabado esta conversación dudaba de su legalidad que esto es una cosa que tampoco entiendo no

Voz 21 30:12 MP3 creo que ha matado a alguien pero es que ese cuchillo no

Voz 0874 30:15 eso no es legal y Patricia Jiménez de la tienda espiados en Sevilla cómo estás Patricia buenos días

Voz 34 30:22 no buenos días qué tal

Voz 0874 30:24 Se más artilugios para grabar conversaciones últimamente

Voz 34 30:28 sí la verdad que vendemos bastante es producto de todos los cinco grabadoras cámara vendemos muchas cositas

Voz 1005 30:35 Patricia tenéis los periódicos con agujeros ya eh

Voz 34 30:37 lo lo otro lado mujer

Voz 21 30:42 el Patricia cuando el depende algo a la peña del PP para grabar PSOE es azul es si el PSOE la grabadora roja osea Bab con el partido

Voz 34 30:50 el problema es que no hizo en de qué partido él vale vale vale lo pidan factura no pero tú lo imaginas a ver es él

Voz 0874 30:58 el artilugio más novedoso para este tipo de grabaciones cuales Patricia

Voz 34 31:02 pues yo siempre recomiendo una grabadora de audio ya que es mucho más fácil ahora para presentar un juicio o lo que sea decidio con grabadora de audio en el altar

Voz 21 31:12 hay siete de joder a la gente no que no se encasquilló nunca del Raval

Voz 0874 31:17 además puede grabar muchas horas pero a a hablarnos porque tú lo sabrás te lo preguntan a más de uno es legal grabar una conversación entre dos personas luego difundirla

Voz 34 31:26 pues en legal cuando él implicado en el que está grabando el BCE decidió por ejemplo ya tengo una conversación con un alto cargo yo puedo grabar pero no una persona ajena no puede grabar esa conversación pero yo personalmente si puedo

Voz 0874 31:39 Sala puede grabar la persona que hace la conversación siempre que su voz esté incluida en la grabación además no

Voz 34 31:44 el acto si una cosa que es muy recomendable también es antes de comenzar la conversación sería lo mejor con la grabadora decir mira es día tal tal hora Aizoon entre el aparatito estoy Guardiola

Voz 0874 31:57 ya no estamos en ese escenario yo creo que voy a grabar para Roy nada

Voz 21 32:03 en la vida de Sale Soria robando un otros cuatro

Voz 34 32:05 no pero es un pop

Voz 0874 32:08 eh tú tú tienes una tienda que como digo se llama espiados cuando entra alguien por el aspecto tú tú eres capaz de saber que me va a pedir esté

Voz 34 32:18 muchas veces sí la verdad allá también la experiencia es un grado pero sí que bueno que vienen quiénes son truco para sacar

Voz 21 32:25 qué partido es la persona

Voz 34 32:27 sí sí

Voz 21 32:30 hay que ver con el cuello de la camisa vale cuanto más abierto es más de derechas con más cerrado más de izquierdas fíjate nos suena

Voz 34 32:37 no te puedo explicar en los zapatos a ver cuál ligueros

Voz 21 32:40 sí como son los de izquierdas

Voz 34 32:42 bueno lo de Izquierda no se lo de derechas que les puedo decir di estamos a sólo cinco

Voz 0874 32:47 bueno no que lo moderno se están poniendo mucho náutico en cultural confusión pero alguna vez Patricia has tenido una especie de objeción de conciencia digamos tan trato a alguien con su maletín sus sobres y tal para ver una grabadora has dicho no a este no le no se lo puedo vender porque algo malo va a hacer

Voz 34 33:04 no somos tan descarado nunca jamás vale alguien disfrazado entraba a la tienda ya has disfrazado de la tienda de lo único con los agujeros negros de chirigotas de Cádiz a dos no la verdad que es que hasta disfrazaron me he dado cuenta

Voz 21 33:19 Patricia Gómez como experta en encriptación J punto m punto podría es decir que puede que sea José María Aznar pero no está claro

Voz 34 33:27 hombre yo no podría decir si queremos decir personalmente ya di m punto Rajoy ya que te suena te recuerda alguien no ha mariana seguro que lo va a más es decir no que por cuánto cuánto más sale una grabación

Voz 0874 33:41 Patricia Conde cuesta un una grabadora

Voz 34 33:45 según una vacuna que te para unas cuantas horas pueden a partir de setenta sesenta euros tenemos que vamos

Voz 20 33:53 la han devuelto de alguna prueba sin querer

Voz 0874 33:58 es una cinta claro digan pasarles

Voz 34 34:01 eso me ha pasado otra muy bien si una cosa con grabaciones dentro de nada había tenido que también porque tengo compromisos le confidencialidad pero sí que me han pasado

Voz 1005 34:12 pero pero contarle a nadie tú lo puedes escuchar pero patria por encima claro

Voz 0874 34:16 Nos tienes que contar que era algo algo conyugal

Voz 34 34:19 los en febrero y algo de los ERE

Voz 21 34:21 o sea no no nada

Voz 34 34:24 tan fuerte la Casa Real

Voz 1005 34:26 hay en Sevilla esa pregunta si tengo yo que es que ganarlo conyugal o lo político en cantidad a crees tú de utilización de Estado

Voz 34 34:33 con lo conyugal yo creo que se político no me lo cuentan la cuelen lo que aquí es para una compensación de lo que sea pero no me dicen para que esa sugiere es que lo conozco yo ahora sí que lo cuenta

Voz 0874 34:45 ahora que voy a nadie de la tienda espías dos en Sevilla gracias Patricia un beso fuerte muchas gracias hasta luego cuando lo contéis que tenemos invitado y pues entonces algunas lo conocéis bienestar

Voz 16 38:50 eh Sainz quién viene

Voz 0874 39:31 en serio serio que tienes una aplicación que graba todas las conversaciones con Italia porque a ver a ver es que deja de ver la lista

Voz 0237 39:42 pero bueno si ten cuidado con lo que dice Del Pino el míster robot Broncano gana si una conversación

Voz 19 39:55 lo hablamos de dinero de cómo funciona la estructura del país a tu pasado

Voz 43 40:03 estás oyendo ojalá de otra ronda

Voz 14 40:08 entender Mutasim robusta Carrión propia

Voz 33 40:14 eh

Voz 14 40:18 es

Voz 0874 40:19 habrá que no lo veo así

Voz 14 40:22 el coche parado

Voz 1005 40:25 Antonio te digo una cosa Broncano ahora mismo te puede denunciar

Voz 19 40:29 por ejemplo no lo que pasa es que como como no es vinculante no es vinculante de carreras es una cosa es que como no no atenta a su intimidad porque la casa es lo que me gusta y lo que no explica cómo la butaca nota K de una calidad extraordinaria cosa entonces tú grabas

Voz 0874 40:48 estuvo en las conversaciones a todo lo graba automática que Akon

Voz 19 40:51 pues yo no las grabada Antonio Caño que dejarme

Voz 20 40:56 me descargado de fábricas

Voz 19 40:58 si no se graban todas

Voz 0237 41:01 por esta aplicación u hubo un día yo no cojo los los números que no conozco no sea que no tengo registros en la en la agenda pues porque hay gente que es es acotar a hospedar hasta que exacto pero sobre todo tarados un día me llama uno puede citar a veces no se puede decir a los hijos de puta claro bueno entonces puse insultarme Antonio Resines y cómo estás cosas pues esto es el trabajo pues te llaman por teléfono y las sí sí hola qué tal yo encantado tú eres un hijo bueno se me puso el cabrón pero intuyo estábamos en medio del Retiro me entró un ataque de te vas entra dijo puta te voy a agarrar tu te voy a arrancar la cabeza como te voy a Toxo no estaban que lo puedo decir ahora entonces llame a tía de la policía que conocía pues toma comprar alguna historia erraba un rodaje y me dijo bueno se puede hacer nada si se puede averiguar el número porque haya pero si no lo tienes grabado las amenazas no existen es su palabra contra la de quién sea entonces es efectivamente bueno Borrell número IV y me dijo que que cogiese este sea que tenía una una recomendación

Voz 1005 42:04 a sí sí sí sí pero por cierto también me parece bastante grave que pueda amenazar a alguien y sin nadie lograba no hay no hay prueba de Valladolid

Voz 0237 42:11 es que no es que no lo hay claro por eso me ha gustado mucho lo que ha dicho la invitada vuestra de antes eh que si si tú participas en la grabación es legal es que es muy importante eso sí que no nos que tú te ustedes ahí la historia en la que tú no estás no te si tú hablas dice ese soy yo y lo reconoces

Voz 0874 42:26 hombre yo digo una cosa te digo este programa lo escucha mucha gente desde hoy pasa a recibir menos llamadas

Voz 19 42:32 verdad esto cuenta con ello o te van a llamar todo pero muy formales con Antonio tocaría hablar conmigo qué tal

Voz 21 42:42 estira su de Julia

Voz 19 42:44 pero además se puede compartir que esto es antes

Voz 0237 42:47 no voy a decir el programa que eso es una cosa comercial pero

Voz 20 42:50 dice es aplicación esa aplicación

Voz 0237 42:52 eso sí tengo aquí la grabación con Broncano mira puedo

Voz 0874 42:55 escuchar borrar compartir comporta

Voz 25 42:57 tanto veinte sobre todo

Voz 19 43:00 cómo el trazado por teléfono como loco se desgraciado y tal

Voz 21 43:05 saquen las las amenazas a las amenazas han avanzado en Twitter aunque esté la prueba te pueden amenazar de morir tampoco pasa nada osea aunque sea aunque alguien pueda decir mira lo pone el sí pero da igual todo el mundo pero curiosamente

Voz 0237 43:16 Sí Si te digo porque tengo unos procesos en marcha que no me sorprende absoluto no votó no no pero sí sí sí puedes presentarlo como prueba hizo en el caso de que haya habido alguna amenaza como en esta casa sabe perfectamente esta casa o las otras casas que tienen un teléfono que venden telefonía saben quién es el usuario Carod claro es que la ve que eso es muy serio y las las redes lo saben también en mire usted usted amenazó de muerte fue muy bien como usemos ese tu futuro y lo saben claro eso sí que está sí consta ahí porque está escrito

Voz 1005 43:50 sí sí cuidado ten cuidado porque hemos

Voz 20 43:53 no lo puedo auto adiós hablando aquí el suelen estar aquí

Voz 0874 43:58 te suena el teléfono cuando el retiro para insultantes

Voz 0237 44:01 sí bueno yo tuve que cambiar al teléfono a mi casa en el de siempre el fin sí que lo sigue teniendo pues para otras razones ver de vez en cuando a pues se usa y eso bueno igual esto es yp llamaban a horas intempestivas sí pero además con nombre apellidos cero porque hay gente no hay gente que está mal de la cabeza

Voz 21 44:21 esto vamos yo como famoso de la parte baja de la tabla sí estuvo muy famosa noveno

Voz 0874 44:26 que hay gente que si alguna vez lo reflexiones o como estás

Voz 21 44:35 sí es eso es que la gente puede regular tu número a quien quiera ir de repente te pues aparte siempre son llamadas como cuando la gente se junta es emborracha siempre son de según un tío que hizo un bolo en en Soria hace doce años la pasa mi nombre y a las doce de la noche me llegó una malo Keith

Voz 0237 44:50 pero pero pero sobre todo es gente que no lo más eso es sostienen un pase los que están más más horas se pasa Colmenero con alevosía a las ocho de la mañana serenos iba a decirte

Voz 25 45:03 te odia ante esa es al menos seis que decide el número sí

Voz 0237 45:08 ha quitado Hablar por hablar ya dos agentes algunos

Voz 21 45:10 sí sí

Voz 19 45:11 se está empezando a subir en la categoría de muchas gracias ocho de cabreo ya está haciendo lo que lo que ha claro el programa que yo quiero

Voz 0874 45:20 es una sección con Antonio un programa que tiene que se llama Antonio Resines te pone en tu sitio cualquier persona que está empezando a destacar en su vida futbolista no saben a quién llevaría yo los de Operación Triunfo vale se siendo está

Voz 19 45:37 el día tomando unas copas te digo opine sobre unos compañeros a mientras más cruda grabadora no no logra ver cómo está visión de burradas no nos relata

Voz 0874 45:51 no hay pruebas oye porque todo el mundo me lo dice David ayer ahora Jorge

Voz 0237 45:54 estas como como que te da igual todo entonces dices lo que te da la gana hombre empleado bueno me estoy viendo que entonces admitiendo

Voz 19 46:02 Anthony son dos millones de una barbaridad Nano trabajo legalmente una copia de dicho esta señora que no era ilegal no

Voz 0237 46:16 por eso pero bueno ya veis

Voz 19 46:18 yo ya tengo una edad que tampoco te vas a poner a exquisito

Voz 0874 46:22 hombre pero no con tu tú notas como que te has convertido en un personaje esgrimió que tenía está haciendo comedia con estos está aprovechar

Voz 0237 46:29 sí bueno que se aprovecha bronca no está claro que se aprovechan todos la productora todas porque claro el nivel que tengo yo ahora mismo es es muy alto

Voz 0874 46:37 nos está pagando

Voz 19 46:39 pero bueno yo creo que dentro de poco le quitó el programa Broncano a Jorge lo dejamos no te preocupes buen chico yo traigo a Broncano de colaboradores eso no

Voz 0874 46:47 claro pero tú usted no tardó en Santander que tienes es como un club de fans que está creciendo constantemente dice parece David mucho eh

Voz 0237 46:55 convertido en sí y mucho tiene que ver bueno muchísimos de la resistencia por qué no hay que olvidarse una historia ya estoy hablando en serio antes también pero menos esto es la resistencia es un buen programa sino como este es un buen programa sino la gente no es tonta esa gente sigue programas que están bien por distintos motivos evidentemente pero la resistencia lo bueno es que hace una mezcla extraña a continuación de Andreu Buenafuente fuerza más las cosas Andreu todo esto está muy bien pensado ir a la gente le encanta toda la gente que que no ha visto películas mías que son ochenta noventa y principios del dos mil sí vieron también a The bueno más televisión se han visto más pero toda esa gente más joven de es que venga resistencia

Voz 21 47:34 sí sí sí

Voz 0237 47:36 ahí yo me conoce bueno pues los sitios más extraños del mundo por ejemplo a la enfermera que que trabaja con el doctor que me opera el lunes bueno pues de que dado como hacker como también lo Antonio de verdad es normal no no no no sino es pues las películas clásicas

Voz 0874 47:53 esto lo hablábamos ayer de hecho David Villa ayer tuvimos una especie de conferencia en Segovia ya había como no ser cotas dentro personas eran públicos de este programa en su mayoría yo creo pero en la fila uno estaba el público de David eran gente de veinte años veinte y pico años pero es gente a la que está llevando a otro terreno de radio esa la tele por ejemplo a la radio es un medio que esa gente no no conocía