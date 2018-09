A Vivir Que Son Dos Días (29/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:00 el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar las declaraciones de bienes de altos cargos del Gobierno José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 buenos días Javier son más de setecientas páginas que incluyen las cuentas y unos mil quinientos altos cargos del Ejecutivo que estaban pendientes de publicar desde el año dos mil catorce del Gobierno actual el presidente Pedro Sánchez declara ciento ochenta y un mil euros en bienes inmuebles veintiun mil cuatrocientos en cuentas bancarias la vicepresidenta Carmen Calvo tiene doscientos treinta mil euros en bienes inmuebles y una inversión de noventa y seis mil euros en seguros de vida el ministro de Ciencia Pedro Duque declara quinientos veinticinco mil euros en participaciones en capital social o en fondos propios entidades jurídicas y doscientos veintisiete mil en cuentas bancarias de Josep Borrell por ejemplo titular de Exteriores tiene casi un millón de euros enviar Ximo

Voz 0874 01:44 es el Gobierno denuncia el acoso brutal del PP y Ciudadanos para forzar su caída

Voz 1024 01:48 la ministra portavoz Isabel Celaá califica esta estrategia conjunta de cacería

Voz 6 01:53 P el Partido Popular habrá en connivencia con una nueva derecha la de los ciudadanos está realizando una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia

Voz 1024 02:03 de las últimas horas en la Audiencia Nacional reclama al portal de internet Moncloa punto com que entregue antes el lunes las grabaciones de la comida del ex comisario Villarejo con la ahora ministra Dolores Delgado del caso Pedro Duque esos sociedad instrumental para pagar menos impuestos el ministro de Ciencia descarta dimitir aunque reconoce que quizá se haya equivocado

Voz 7 02:22 cuáles son las cuales han sido los errores de contabilidad o de lo que se ha y vamos a subsanar en cualquier casos se trata quizás de a lo mejor

Voz 1024 02:32 y sin intencionalidad en ninguna por su parte el Tribunal Supremo rechaza investigar a Pablo Casado aunque reconozca que haya indicios de trato de favor en su máster de la Universidad Rey Juan

Voz 0874 02:42 los situado al trampa al final acaba aceptando que el FBI investigue al juez propuesto para el Tribunal Supremo

Voz 1024 02:47 pues sí Brett Kavanaugh está acusado recordemos abusos por parte de tres mujeres es onubense avaló este viernes su nominación al cargo en el Supremo pero solicitó una investigación antes se confirmar acaban en la votación final

Voz 8 03:00 sí

Voz 1024 03:01 es una propuesta del republicano Jeff Blake para que esta votación final tenga lugar dentro de una semana

Voz 0874 03:06 el Mendes cuarenta y ocho muertos en el terremoto y posterior tsunami en Indonesia

Voz 9 03:12 el seísmo alcanzó los siete con cinco grados

Voz 1024 03:14 la escala abierta de Richter y deja más de trescientos cincuenta heridos según los primeros datos provisionales el maremoto generó olas de hasta tres metros de altura que han inundado la ciudad de Paluzza Indonesia se asienta recordemos sobre el llamado Anillo de Fuego el Pacífico donde se registran unos siete mil terremotos al año

en la Cadena Ser A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 04:05 pues estamos en las salas de Bingham en la Gran Vía López de Haro en Bilbao con motivo de la celebración de la novena edición del Festival Internacional de Arte y Literatura y Literatura con humor el festival así que el humor va a ser el gran protagonista en este programa vamos a empezar como siempre haciendo un repaso a la información de la semana es una información que incita muy poco a la risa la verdad la semana estado marcada por todas estas noticias que se han ido publicando sobre algunos miembros del Gobierno la primera afectada a lo saben la ministra de Justicia Dolores Delgado a la que se grabó en una comida con jueces y con policías el medio que publicó la información está siendo investigado por su presunta relación con el ex comisario que realizó esa grabación con José Villarejo que está en prisión pero no es la primera vez en la historia de nuestra democracia que medios y poder político salían de alguna manera para intentar debilitar a un gobierno algunos pueden hacer memoria como Antonio Nuño cómo estás Antonio buenos días muy días Javier pues sí

Voz 11 04:58 justamente un veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho en esta ocasión Luis María Ansón concedió una entrevista a la revista Tiempo en la que contaba las intrigas de varios periodistas para acabar con Felipe González mediante una operación en la que decía textualmente Se rozó la estabilidad del Estado

Voz 8 05:14 años más tarde dos diputados tránsfugas impedían que el parto

Voz 11 05:17 los socialista accediese a la presidencia de la Comunidad de Madrid al cambiar el sentido de su voto el entramado que estaba detrás de Tamayo y Sáez nunca se conoció del todo pero sí se constató que de él formaban parte algunos políticos y empresarios Un año después tras los atentados del 11M en Madrid Rodríguez Zapatero ganó las elecciones todos recordamos el despliegue mediático y político para deslegitimar aquella victoria electoral

Voz 0874 05:40 está bien hacer un poco de memoria pero en los tiempos que corren cobran especial valor la libertad de expresión desde luego y de información y la independencia a la hora de informar son de agradecer mensajes como el que el otro día escuchábamos a la administradora de Radio Televisión Española a Rosa María Mateo en el Congreso de los disputar

Voz 12 05:55 pues se lo digo a todos los ustedes yo vengo aquí a decir la verdad y cuando digo la verdad es la verdad y cuando digo

Voz 13 06:02 que soy independiente soy independiente señorías y nadie me va a dar órdenes ni ustedes ni ustedes mi ustedes nadie porque no se lo concierto esto quiero que lo tengan muy claro todos ustedes

Voz 12 06:13 los trabajadores de Televisión Española estamos un poco cansados de todos los políticos señorías perdonen ustedes que es que lo diga

Voz 14 06:30 todos

Voz 12 06:36 ya decíamos el sábado pasado que los árboles de los másteres y las tesis no se estaban dejando ver el bosque de la realidad

Voz 11 06:42 esa realidad ha venido marcada esta semana por la violencia machista cinco han sido las víctimas que se han producido en los últimos cuatro días dos niñas en Castellón muchas mujeres en Bilbao en la localidad granadina de Maracena y en Torrox en Málaga con estos últimos la estadística oficial de casos mortales por violencia machista en lo que va de año asciende a treinta y siete mujeres y tres menores según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género además veinticinco niñas y niños han quedado huérfanos por esta causa

Voz 0874 07:10 el caso de las niñas de Castellón el Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad de la Fiscalía General para solicitar toda la información sobre lo que está pasando recordemos que la madre había presentado dos denuncias

Voz 8 07:23 que la jueza especializada en violencia de negó la

Voz 0874 07:25 orden de protección para la madre para las dos niñas a pesar de que una de las denuncias fue por amenazas de muerte ayer supimos que el parricida lo dijo a la madre me voy a cargar lo que más quieres te vas a quedar sola

Voz 15 07:37 esto es Francisco Fernández Marugán yo creo que nosotros tenemos que plantearnos el problema como la necesidad de suspender el régimen de visitas de los hijos en este momento porque pues porque es ahí donde se enganchan estos presuntos asesinos

Voz 11 07:53 en los casos de Maracena hay de Bilbao también en la había habido denuncias previas Malet Mengú fue asesinada por su marido el lunes en su casa de Bilbao delante de sus hijas un dos niñas de dos y cuatro años que además de ser testigos del crimen tuvieron que convivir con el cadáver de su madre muerta Duran de con el cadáver de su madre durante más de un día baguette había presentado el seis de diciembre una denuncia en la Policía Municipal de Bilbao y pidió una orden de protección en el Juzgado de orden de protección que le fue denegada el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra reconocía ayer el inmenso error cometido pedía perdón

Voz 16 08:26 que solicitó la tutela de la justicia española obtuvo creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces sino muy singularmente un fracaso de la justicia con mayúsculas

Voz 17 08:45 lo sí no

Voz 0874 08:47 vamos la semana pasada en este espacio de la preocupación generada ante el incremento del tráfico en las apuestas on line con motivo del Mundial de fútbol pero el auge del juego no se centra solamente en las posibilidades que ofrece Internet las casas de apuestas también han proliferado en los últimos años hablamos a menudo programa hace diez años se creo la primera en Madrid hoy en la capital hay trescientas ochenta y cinco con una zona muy concreta en el Puente de Vallecas hay diez en funcionamiento seguramente ya abiertas hasta ahora y una punto de abrir también mandó el viejo nuestro compañero del diario El País ha visitado la zona y ha hablado con jugadores con vecinos con profesionales en un reportaje muy particular cómo estás Manuel buenos días has

Voz 18 09:26 hola qué tal buenos días Jarvis titulas el reparto

Voz 11 09:28 Page Manuel el gran Eurovegas del Puente de Vallecas no sé si lo de Eurovegas es una aportación tú tuya o ya era conocido así

Voz 19 09:35 sólo fue una ocultación nuestra

Voz 18 09:37 los compañeros si de los jefes deriva el reportaje fue de más de semana como el martes y el miércoles la idea era hacer cómo se iba a vivir el derbi de María Leticia se juega hoy en el barrio pero al salir de boca de metro radicalmente llamé yo creo que tenemos que tirar por otro lado porque porque hay muchísimas hay hasta once y ayer incluso recibió el mensaje de decir diciéndome hoy Emmanuel que se te ha olvidado también otra en la calle a ser estaríamos hablando de un rayo de doscientos como entramos

Voz 0874 10:07 pero es que además yo creo que ese es difícil quizá pues la gente no se ha dado cuenta de cómo proliferan porque es todo tan rápido que que también el paisaje urbano y hay una vinculación directa Manuel entre barrios más pobres más trabajadores mayor cantidad de establecimientos de este tipo verdad

Voz 18 10:23 sí así es pues hombre otros barrios como el barrio de Salamanca de Madrid hay muchísimas menos si están extendiendo aquí proliferan en los últimos tres años eso está sesenta y tres aquí en este distrito de Vallecas no

Voz 11 10:37 qué tipo de de jugadores te encontraste Manuel porque los estudios indican que buena parte de esos jugadores son muy jóvenes

Voz 18 10:44 si hablando con los expertos se de en torno a una franja de entre veinte y treinta y cinco cuarenta ningún casi todo hombres este caso esta semana yo estuve dos días el martes y el miércoles que bastaba mayoría ahí por ejemplo los que estaban el martes también estaban el miércoles por la mañana son chavales jóvenes que para estar en un entorno tener enfrente de otro y paralelas casi salían de una iguana otra ahora los chavales yo recuerdo hombre desembocar de ahí me comentaba que estaban haciendo un módulo de informática dirección que o lo que en su caso ellos jugaba internos lo veían como como una actividad de celulosa pasa sino lo veían como algo como el que va Thomas se hubo hola un café bar porque en este tipo de salones que abren comuniqué Javier a las diez de la mañana serán por ejemplo pues un café con leche con una tostada por euro por entonces ya directamente Mosbah así la mañana y allí se gastaron no solamente pues todos los temas

Voz 0874 11:39 los chavales jóvenes se les promete que por un euro les van a dar diez folios anotar cien tu tu incide además en que esta casa de apuestas casualmente quiero decir no por casualidad está muy cerca de centros escolares no hay ninguna norma que lo regula

Voz 18 11:52 no hay ninguno en el caso por ejemplo de la ONCE que ahí ahí varios también por allí la ONCE y Loterías y Apuestas establece una ley que tienen que estar en unos doscientos cincuenta metros distancia una detrás de otra y en el caso de los institutos si lo hay en otras regiones pero por ejemplo como Aragón Extremadura ahí pueden estar perfectamente uno al lado de la otra como es el caso que hay dos institutos me siento cercano está casi cuatro minutos paseando entonces los chavales que en este caso eran puso cuatrocientos creo recordar en en el centro más cercano a hemos dieciocho años todos hemos sido jóvenes de dieciséis pues es bocata al final te lo tomas fuera tienes media hora de recreo comentaba que en su caso había el año pasado por ejemplo sí que recordaba Caser Adrián Fuentes Aketxe que estaría apostar sobre todo incidía en los partidos importantes entonces si tienes media tres cuatro euros pues igual van directamente porque lo tiene lado estamos dándole once en Radio muchísimo

Voz 11 12:48 bueno y qué dicen los vecinos de esta proliferación de casas de apuestas

Voz 18 12:52 si los vecinos de la gente de distrito decía que va Silvia a la que estuve tomando café lo tenía anotada en una libreta de todas las que iban saliendo de los últimos dos años ellos inciden en que es es una apuesta clara de las casas de apuestas por por estar aquí en este barrio el barrio con la renta per caminar más baja de todo Madrid tienen que que tienen como como hacer daño en el barrio saber que hay una población hay vulnerable indicó que están como que bueno por ellos como que sea apostar

Voz 0874 13:20 y además lo hacen cuando esa técnica de captar a los más vulnerables que son los más jóvenes los que más susceptibles de caer en este tipo de de apuestas mandó el viejo periodista del país gracias por ayudarnos a conocer este Eurovegas muy cerquita del dentro y tan lejos del barrio de Salamanca como decías tú hasta luego

Voz 17 13:35 por qué

Voz 12 14:03 el Consejo de Ministros de la pasada semana pro

Voz 11 14:06 directo de ley de reforma del derecho civil en materia de discapacidad la reforma de ser efectiva va a permitir que más de cien mil personas puedan tener o Recuperar derechos en nuestro país es una lucha que lleva abanderando desde hace muchos años la asociación plena inclusión el director de plena inclusión es Enrique Galván Enrique buenos días

Voz 20 14:25 muy buenos días cómo estáis

Voz 0874 14:27 Enrique de derechos estamos hablando qué derechos pueden tener o recuperar estas personas que tienen alguna discapacidad psíquica o del desarrollo

Voz 19 14:34 bueno la idea básica es eliminar la actual concepción de la tutela no en la incapacitación por la cual a muchas personas pues se les apaga la capacidad para decidir sobre su vida de manera tal no entonces a la luz de la Convención de Naciones Unidas lo que se ha ha destacado español desde hace mucho tiempo esa modificar esa situación por la cual eh cambiamos de gafas absolutamente de unas gafas oscuras en las cuales una persona capacitada ya tiene muchas dificultades para hacer sus negocios jurídicos tomar sus propias decisiones ahora lo que se pretende con esta modificación es crear un sistema de apoyos para que las personas con eh pues facilitadores con personas que les puedan ayudar puede ser al máximo ser los que gobiernen su hay por tanto poder decidir si compran o venden una casa Si hipotecan Si hacen en cualquier tipo de actividad en función de sus capacidades jurídicas que con la ley anterior lo que ha observado es que era un mero objeto sobre el que la justicia decidía lo que podía o no podía hacer sin contar con sus con su voluntad con sus aspiraciones con sus deseos

Voz 11 16:01 en relación a esto que que decías Enrique en ese momento quién decide qué derechos puede tener y cuáles no un discapacitado

Voz 18 16:09 bueno en Prince

Voz 19 16:10 espió el la persona y los derechos que que tiene la persona son los mismos que cualquiera cualquier otro ciudadano desde el principio y lo que tenemos que tener claro que la discapacidad no es para nada mi automáticamente en un elemento que ignore los derechos que tienen las personas con discapacidad II es decir porque en determinadas situaciones se puede promover su incapacitación lo puede promover pues mi familia lo puede como él mismo lo puede como El fiscal y entonces en este momento el enfoque que hay de de la incapacitación expongan enfoque absolutamente de sustitución de de la voluntad de la persona y además el criterio es la máxima protección protección de la persona y no tanto de de la promoción de sus derechos y ahora la idea es que el cambio de criterio es que la nueva reforma tiene que suponer que el criterio básico los criterios básicos tienen que ser la proporcionalidad es decir yo tengo que darle los apoyos mínimos que necesite para tomar decisiones la necesidad realmente de apoyos que ahora entendemos que Sam es una figura muy muy excesiva de de retirada de la Junta y lo la intervención mínima

Voz 0874 17:37 hay hay una una crítica a la situación actual que yo no sé si no se puede evitar con la ley futura es el caso del aprovechamiento de estas personas por parte de terceros como ejemplos han puesto en ocasiones el caso de esas residencias de ancianos en las que los responsables llevan a los ancianos a votar sin que ellos sean conscientes ni entre lo que están haciendo en de de quién están votando un caso como éste podría darse también con con la nueva ley

Voz 19 18:01 hombre casos extremos en adecuado podríamos encontrar en en cualquier situación no saben lo que pretende esta reforma es exactamente eso es que no son objetos no son un objeto ahora lo llevo a votar como si fueran unas cosas sino que son pues personas que tienen sus derechos y que tenemos que generar un sistema que facilite y que garantice que el centro de todas la de todo el enfoque jurídico es la persona y sus derechos y sus garantías entonces en ese sentido pues tenemos que volver a pensar que figuras que figuras de apoyo tenemos que crear con esa como tú decías desde esa perspectiva de máximo respeto de derecho bueno pues desde una base ética la intervención

Voz 0874 18:56 Enrique Galván que es director de plena inclusión francesa Enrique un abrazo muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 17 19:03 no claro eh

Voz 0874 19:24 en fin de semana se celebra en Madrid la primera cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición en esta cumbre participan parlamentarios de todo el mundo que la plantear ideas para poder alcanzar los objetivos de la Agenda dos mil treinta de Naciones Unidas el fin principal se lo recuerdan era erradicar el hambre cuando hablamos de hambre siempre pensamos en países lejanos pero muy cerca de nosotros hay mucha gente que tiene hambre que tiene hecho necesidades alimenticias cubiertas Antón

Voz 11 19:50 hemos a Vallecas Forqué en nuestra compañera de redacción Madrid Isabel Salvador se fue el jueves hasta el comedor de la esperanza es un local muy cercano a la estación de cercanías del pozo que atiende a familias el pozo de Entrevías y de Vallecas hice hace gracias a la aportación de vecinos voluntarios y oenegés reparten todos los jueves cerca de trescientas bolsas con alimentos procedentes de particulares del Banco de Alimentos y de colegios tienen un censo de beneficiarios impiden un certificado del padrón para saber cuántos viven en la vivienda y que ingresos tienen esperanza es el alma de todo esto

Voz 9 20:26 sin poder surte podrá son cinco corresponde Julia vas con tu tal como los judíos están en zumos aquí pues la fruta el tiempo al asomarse

Voz 20 20:43 en por ejemplo hoy estamos echando más de pinos porque teníamos bastantes pero estamos echando tres porque si no no habría para todos zanahorias una porque si no no habría para todos tomates y se están echando bastante porque hay de sobra el que tenemos el a familias que no son de siete siempre se calcula que existen con una cosa muy esencial son las patatas y esa no vienen nunca vienen patatas dos veces el año pasado de lo demás casi siempre viene de lo mínimo uva espera manzanas calabacines para el pisto mucho pimiento viniendo aquí porque no llegan a vivir o no quería ni venir a mí me daba tengo vergüenza sinceramente pero al final fueron secuestrados pues Kumar remanso por eso porque muchas veces no indica que tiene una bolsa de comida a mí por ejemplo también está está con la mi pensión que tiene es que estamos en casa

Voz 12 21:49 a no no

Voz 20 21:52 pues yo no escondió equiparable a la de pan navegar es muy duro

Voz 9 21:59 también solemos dar entre doscientas setenta y cinco doscientas setenta y ocho no yo estoy viendo alguna normal

Voz 20 22:11 izar si te cuesta un poco pero yo creo que bueno puedes tú podios están Socialistes no lo llevan bien no toda la vida me iré de aquí algunos que espera lo coge a los bebés en proceso es la cosita asunto que los niños bien encantados ante espera años Juan Duyos repartiendo yo tenía catorce años cuando empecé con el padre ya no creo que esto lo he estado haciendo en la chabolas chabolas donde yo vivía eh la chabola y luego seguir en el piso luego yo

Voz 12 22:47 ahora este prosa agrandado

Voz 20 22:50 la costa la necesidad de la crecen no te preocupes que llevó igual no eh estas son chuches estas es que usted da un poquito gastada mamá que tiene niño hombre en la que no tener niños también les dan en las Zapata pueden comprar combustible la vida desde este lado del mostrador su pero es bastante porque a la vez que tiene la pedir pañales e que a lo mejor hoy no me parece ya le advirtió no buscan en pañales no allí los pueblos parte tuvo veinticuatro que eh porque no tiene de los

Voz 21 23:32 conflicto suficiente y la gente dice la comida si la comida muy bien pretendieron ni es que ese tenis quién era necesita son muchas cosas y la crisis

Voz 20 23:45 la crisis y es que el Sol Món comunidad

Voz 0874 23:49 ah bueno ser está durante el desayuno luchando estoy está bien que eso pase hasta luego Antonio gracias estamos en la sala BBK la Gran Vía López de Haro de Bilbao con motivo de este Festival Internacional de Arte y Literatura con humor es un teatro magnífico pero que está todo agotado pero si alguien quiere

Voz 22 24:05 casi todo cabe uno caben dos conoce puedo hacer un poco de hueco el vamos primeras

Voz 3 24:10 por Javier Pérez Andújar créeme

Voz 22 24:21 el inca Arquette

Voz 3 24:26 ya

Voz 23 24:28 podrá

Voz 3 24:30 Brigitte deben Benin

Voz 24 24:36 creo que necesito urgentemente otras dotaciones también de un mes y que vayan del once de septiembre de octubre ambos inclusive a punto para el año que viene antes septiembre era el mes de ir a la vendimia de la vuelta al cole y de reencontrarse con los programas de la radio y de la tele que a uno le gustaban un principio de septiembre daba mayor sensación de empezar algo y de vida nueva que el día de año nuevo septiembre es la praxis en el primer día de enero todo se reducía buenos propósitos hoy es diferente otoño la rentrée no consiste en regresar con ideas nuevas a la ira cotidiana sino en volver a la pesadez de siempre

Voz 0874 25:15 de esto tiene la política quiere decir

Voz 24 25:17 la ausencia de política igualmente la política era una dialéctica entre el poder y la calle pero eso se ha truncado yo hubiera gente sólo salir a la calle cuando lo dicen los que mandan este fracaso de la dialéctica se veía venir desde que desaparecieron las parejas cómicas se pusieron de moda los monologuistas de típico y afeminado cansado de Martes y Trece a los único de eso el humor nos recordaba que todo era toma y daca materialismo dialéctico que sin diálogo el mundo giraba

Voz 8 25:50 se acuerdan del nuevo pues leones

Voz 24 25:52 al final sólo quedaría uno de ellos José Mota se hasta el Gila que trabajaba en solitario iba a todas partes con su teléfono para tener algo parecido a una pareja artística y mantener una conversación con un móvil hoy giran los hubiera comido una rosca nadie se lo hubiera creído era más real la gente al otro lado de un fijo que al otro lado de un móvil lo sabe todo el mundo el móvil lo compramos para hablar solo

Voz 23 26:27 sacó una vamos

Voz 3 26:35 visitar es dos mil ocho eh eh

Voz 1 27:04 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 27:08 buenas

Voz 36 32:37 Ron Tyson

Voz 5 32:41 estos colisiones había dicho presupuesto espectro y mira que lo cual Tita sobre todo aquello peor imán ya creo pero con menos Sara de la vigila Theo Walcott y hoy Pérez Pérez que siento como padre

Voz 8 33:34 la regata de dos partes delicada Donald Trump José María Patiño buenos días buenos días Javier del Pino lo a gusto que me he quedado programando la eh que me dices en esta sección por supuesto del insigne Rafa Panadero de su ausencia

Voz 0874 33:49 sabe si temporal o definitiva lo que la

Voz 8 33:52 Ana que viene pero aprovechando esa ausencia arremete contra Trump con un tema que por cierto dedicamos en este pero

Voz 0874 33:57 en su día a José María Aznar bueno en este caso

Voz 8 33:59 oigo una versión reciente salida en las tiendas de discos te acuerdas cuando se decía esto en animadamente firmada por más Ribot guitarrista entre otros de Tom Waits también de queridísimo Elvis Costello Ramón Lobo esto programó el domingo pasado aquí en tu programa la versión de Bella Ciao parece Tom Waits en este disco que se llama Canciones de resistencia mil novecientos cuarenta y dos dos mil dieciocho todo un alegato

Voz 0874 34:22 todo contra Trump y la América profunda que si yo no sé si te ha contado Rafa que esta sección ya no va de pequeñas revoluciones musicales hemos cambiado un poco

Voz 8 34:30 es de temporadas llenas ya me dijo pero qué quieres que te diga siempre que cambiar de argumento me pierdo en el nuevo con que ahora ese como no poner música a una noticia de actualidad de alguna manera que tenga sentido pero vi que mayor actualidad Javier que esta Asamblea General de Naciones Unidas que nos acabamos de meter para el cuerpo con ese traen Fest supongo que algo más alguna historia porque no solamente poner una canción que tú les dedicas a alguien hombres y este cuento mis vacaciones como hace panadero un poquito más allá aquí dejó caer una idea más compás

Voz 37 35:00 K

Voz 8 35:01 para esta sección que además aprovecha las siglas de la anterior r p m a veces eran revoluciones pequeñas y musical te propongo refugiados por la música

Voz 5 35:11 a ver

Voz 8 35:13 España tampoco acertó que no se trata de contar la historia de aquellos músicos que se han refugiado entre comillas y quieras o que sean exiliado en otros países bien por motivos políticos o de otro tipo

Voz 0874 35:23 tampoco yo creo que sea una lista demasiado larga no creo que en esta sección de hablamos en su día de Bob Marley que tuvo que marcharse a Suecia después un atentado contra él en Jamaica en medio de una campaña electoral

Voz 8 35:32 sí allí se exilio sí pero imagínate que más Ribot el que estábamos hablando al que estábamos escuchando se tuviera que marchar después de dedicar esta Rata de dos patas a Trump volvían a finales de los años ochenta y dos músicos fueron encarcelados y tuvieron que exiliarse por cantar el himno nacional a ritmo tropical eran Caetano Veloso Gilberto sí

Voz 17 36:04 vamos Feli quedaba nunca más

Voz 0874 36:31 los representantes al tropical y represaliados por los militares brasileños que impusieron aquella brutal dictadura has visto Gilles paradojas de la historia luego fue ministro de Cultura con Duda no

Voz 8 36:41 compromiso político continúa pero a finales de los años sesenta se marchó con su amigo Caetano a Londres donde estuvieron unos tres años y a su vuelta en el año setenta y uno Gilles compuso este back in Bahía de vuelta a Bahía la ciudad natal de ambos donde les esperaba la hermana de Caetano María Betania que fue la que consiguió interceder por ellos ante los medios

Voz 0874 37:02 con esta versión versiones más reciente misión dado un concierto que ambos dieron así

Voz 8 37:05 años editó el el país en efecto en efecto el caso es que durante su estancia Londres Yili Caetano se impregnar de la música pop que en aquel momento dominaban los Beatles con su mítico Sargent Pepper's te acuerdas en el año sesenta y ocho aunque Veloso se inclinó en su repertorio por hacer la versión de uno de los primeros éxitos de los de Liverpool

Voz 38 37:25 hombre no está ni para el que no va a mí

Voz 39 37:35 han y

Voz 38 37:39 el juego nada hubo es de más Jungle dudan de ahí hay que va más del cine

Voz 39 37:53 eh eh eh

Voz 38 37:56 en da esté es cargan los una nada tan tan E K E Ana

Voz 40 38:16 la venta

Voz 38 38:18 eh eh eh eh eh a durar eh me más de cien da rural eh

Voz 41 38:39 hay

Voz 42 38:41 el ex eh

Voz 8 38:46 y idea vocal que tiene este hombre no

Voz 11 38:48 sí

Voz 0874 38:48 no no esté Helper Lenon McCartney

Voz 8 38:51 no llevaba otro tipo de exilio musical que te quería proponer un exilio que podíamos decir interior introspectivo y muy creativo que protagonizó en su momento John Lennon junto a Yoko Ono

Voz 12 39:02 en su finca de Tito en Khost ha dicho vino Llor ya en Estados Unidos

Voz 3 39:19 eh ah eh

Voz 0874 39:48 sí yo me Adele Imagine de John Lennon que es un disco cargado de referencias a su pasado con los Beatles se reivindicó como creador musical después de romper con ese grupo Se convirtió el disco un icono por cierto que se anuncia Javier una reedición de Imaz

Voz 8 40:00 bien con libro controlada por supuesto por Yoko Ono para los próximos

Voz 0874 40:04 días en este tema además se ve se nota muy bien se apoya en esa magnífica guitarra de George Harrison entonces el exilio interior me parece muy bien pero creo que estuve Lennon en el de Harrison había tres motivos para ese exilio en Estados Unidos se había motivos fiscales se

Voz 8 40:17 y como muchos de los músicos de su generación Lennon se instaló en los Estados Unidos porque en Reino Unido tenían que pagar muchos impuestos también se exhibió fiscalmente Harrison del que hablábamos David Bowie y los Rolling Stones

Voz 0874 40:29 pero con aquel mítico disco exámenes tuit que grabaron en el sur de Francia

Voz 8 40:32 muy apreciado por Varadero por cierto eh yo ahí lo dejo para ver muy de Lennon los Beatles bueno pero yo lo dejo ahí pues si quiere retomar el testigo Rafa pero quería apuntar otros motivos para el exilio musical son los amorosos

Voz 41 40:46 eh no eh eh eh

Voz 44 41:16 no

Voz 11 41:23 el directos club de jazz por la manera de tocar pianista caribeño

Voz 8 41:28 la non Bebo Valdés seguro no ha acertado acompañada además del mejor bajista desde mi punto de vista de jazz español Javier Colina nada menos que en el club Village Vanguard de Nueva York que por supuesto conoces haciendo una versión de Ivonne y un clásico popular pero cuando lo escucho creo ver a Bebo al piano en ese club de hotel en el que toque durante años en Estocolmo en Suecia murió a los noventa y cuatro después de Barrena

Voz 0874 41:52 ha sido musicalmente de la mano de Fernando Trueba perfecto

Voz 8 41:55 lágrimas negras que acabó con Diego el Cigala Bebo vivió la mitad de su vida en Suecia por amor es cierto que le acusaron de tocar canciones revolucionarias en el Tropicana de La Habana donde era director de orquesta pero se fue de Cuba por amor a Rosemarie a la que incluso dedicó un tema que aparece en otro disco que editó el sello de tres de esas

Voz 0874 42:14 pollas de Calle cincuenta y cuatro esta también el reencuentro musical de Bebo con su hijo Chucho que se que

Voz 8 42:18 pero hoy vive en Cuba fue uno de los grandes renovadores del jazz cubano al frente de de ira quiere tuvo aprueba todo la magnífica idea de juntar les en un disco que se llama precisamente Juntos para siempre qué mejor manera de permanecer para la eternidad no y del que quiero que escuches lo que sigue porque es una joya a ti que te gusta el piano a cuatro manos

Voz 23 42:41 no

Voz 45 42:47 no

Voz 23 42:54 eh eh eh

Voz 8 43:48 uno de los dos pianos están combatiendo para ver cuál es más brillante Alves no mermará Navas y realmente es una auténtica maravilla de ese nos quedamos asimilado ya no cada minuto vas a dejar que cuente mis vacaciones como paradero estaba la cita las tirando un poquito demasiado eh Rafa eh entonces déjame que cuente una batallitas de la movida hemos querido que tengo un poquito más de allá de edad no que os voy a hablar la semana pasada así de hoy porque sois como Aznar de una media generación por detrás de la movida que te acuerdo las que la viviste cuerdas Gomes agujeros negros tengo que reconocerlo aquí pero sí recuerdo porque aún tenía dieciocho eran poco joven todavía a otro exiliado

Voz 17 44:26 musical aquí en España que nos abrió los ojos y aquí estoy ahora espera espera en el aire pero destruir todos los títeres ya que estoy aún no era el sábado por la noche

Voz 8 45:03 si se diera el deseado por la noche Hermes empezado te gusta esta tiene otro proyecte no porque bienvenida de la Argentina de la dictadura y la verdad es que nos metió el rock con baladas también como esta que habla de un sitio que en aquella época era un referente de la noche madrileña como era la calle Princesa Plaza de Moscú lo hemos dicho quién era Boris Boris es efectivamente nostalgia de aquella plaza de los Cubos eh bueno siempre que sea hasta llegar a serán largas allí en siempre que se atrás tenemos los estancia pero yo creo que tú también somos de los que pensamos que mejor va a llegar lo que siempre está mejor va a correr que en el caso de de Rafa Panadero no estoy seguro eh luego al final seguro seguro que va a ser interesado que viene ya verás

Voz 12 45:42 Bush

Voz 3 45:43 sí

Voz 17 45:47 es que voy del esquí

Voz 12 46:05 P

Voz 17 46:07 eh vale

Voz 3 46:24 eh

Voz 12 46:45 Dios que en bares

Voz 17 46:49 por qué que va siendo siendo

Voz 3 47:06 Kaká

Voz 17 47:12 destruyó todas las mira os son tonterías

Voz 1 47:35 a A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 8 50:28 con Isabel Salvador

Voz 3 50:34 por qué

Voz 0825 50:40 Kittel qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos despejados que nos dejarán máximas en torno a los treinta grados de momento hoy a esta hora el termómetro marca diecinueve en el centro de la capital sepan que el túnel de Pío XII uno de los más antiguos de Madrid ha reabierto al tráfico después de permanecer cortado parcialmente desde hace más de ocho meses un túnel que vuelve a conectar la M30 con la Castellana Sinesio Delgado y Monforte de Lemos después de los trabajos que han servido para eliminar las filtraciones de agua sábado además de derbi derbi madrileño los aficionados como siempre barriendo cada uno para su casa

Voz 53 51:16 a jugar en el Madrid lo que otras Madrid

Voz 8 51:20 yo ondas

Voz 53 51:22 para el Madrid a ver yo

Voz 12 51:25 dos cuatro cero

Voz 0825 51:29 más de mil quinientas personas participarán en el dispositivo de seguridad diseñado por la Delegación del Gobierno aquí en Madrid para el partido que enfrentará a partir de las nueve menos cuarto en el estadio Santiago Bernabeu al Real Madrid el Atlético de Madrid partido considerado de alto riesgo el día dormido esta noche en su casa algo más tranquila en la presión vecinal consiguió frenar el desahucio de Pepa una mujer viuda de sesenta y ocho años que vive en un piso de alquiler en la calle ha en Lavapiés la historia se repite empresas que tratan de especular con edificios en la capital para convertirlos en bloques de pisos turísticos sino hay alternativa habitacional no hay desahucio ayer TP pasaba por La Ventana de Madrid en mil euros con mucho nervio muy mal con muy mal cuerpo porque esto te impone mucho es una cosa que que que hay que vivirla eh hay que vivirla para saber lo que se siente se siente miedo se siente confusión mucho muy mal te ponen muy mal porque te pasan por la cabeza muchas cosas no ha sido el único desalojo paralizado en las últimas horas también se ha conseguido frenar el Leganés una mujer de veintiocho años Sarah ella sus dos hijos de ocho de dos meses vivían desde hace cuatro años en un piso del antiguo IVIMA que también alquila una persona que le engañó diciéndole que era la dueña cuando era en realidad una agencia de vivir da social tiene de momento un mes de margen para buscarse otra salida habitacional cambiamos de asunto el Partido Popular de Madrid celebra la decisión del Supremo de archivar la investigación sobre el máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos I indicios de trato de favor pero no de delito no hay pruebas por lo tanto de que el presidente del Partido Popular trazas Se una estrategia con sus profesores irresponsables del máster de la Universidad Rey Juan Carlos para obtener el título sin hacer nada hay por lo tanto no hay caso pero la jueza de este asunto el juzgado la que sigue el Juzgado número cincuenta y uno de Madrid nada conforme con la postura del alto tribunal de la Fiscalía ha recibido Mientras tanto el apoyo de la Audiencia Provincial Alfonso Ojea

Voz 0089 53:32 los magistrados madrileños le contestan al catedrático Enrique Álvarez Conde autor del recurso que se investigan varios delitos que pueden derivar en otros ese es el espíritu de cualquier investigación judicial determinar los ilícitos penales y ofrece un ejemplo clarificador hay claras evidencias de un delito continuado de falsedad documental que comenzó presuntamente en unas personas que tras unas diligencias extendido a otras la propia labor investigadora de la jueza del Juzgado número cincuenta y uno ha llevado a esto por eso les recuerdan al director del Instituto de Derecho Público que no hay investigación prospectiva sino hechos concretos delictivos que afectan a un buen número de personas

Voz 0825 54:10 aquí en Madrid un auto la patronal de los vehículos de alquiler con conductor que agrupa a plataformas como cabe fallo Uber asegura que el nuevo decreto ley aprobado este viernes por el Gobierno para regular el sector hiere de muerte a esos trabajadores la norma fija un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas adapten su legislación una condición que según un auto a multiplicar el problema por diecisiete El ministro José Luis Ábalos dejaba la puerta abierta la extinción de licencias Eduardo Martín de la patronal del sector sugiere nuevas movilizaciones

Voz 46 54:40 con autorización lo constituye el derecho de propiedad alguno porque en ese caso estaríamos privatizando todas las posibilidades concesionales del Estado es una autorización está condicionada a cada momento

Voz 18 54:54 que el sector del taxi lo ha dejado claro como que usé como se consiguen las cosas en este país se sale a la calle aseguró que las arterias principales eso es lo que voy a hacer va a ser encender los ánimos mucho más de taxistas y BTT con lo cual va a acrecentar y el problema

Voz 0825 55:09 ni un grupo de celadores del Hospital Ramón y Cajal han llevado a los tribunales también la falta de personal en el centro denuncian que el turno de tarde de este hospital y sólo tiene dieciséis celadores para quinientos pacientes

Voz 54 55:21 entendemos el riesgo que supone para la salud del paciente no poder ayudarle a levantarle movilizar le llevas la tiempo a pruebas diagnósticas o incluso ha traslado sus gentes los posibles incidentes graves que pudieran ocurrir con estas condiciones laborales tan extremas en ningún caso pueden recaer en términos de responsabilidad en nuestra plantilla del turno de tarde animamos también a pacientes y familiares a poner reclamaciones cuando se vean afectados por la falta de celadores es que no tenemos otra manera de necesitamos vuestra colaboración también

Voz 0825 55:52 y desde la Consejería de Sanidad demuestran la cifra dicen que hay hasta cincuenta y cinco celadores aunque en ese número incluyen también los que trabajan en todos los servicios de este hospital la en Madrid hoy sábado sábado debe derbi día en el que el Real Madrid el Atlético vuelven a centrar toda la atención informativa no es para menos González buenos días

Voz 37 56:21 qué tal buenos días desde las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu el segundo de esta temporada el primero fue la Supercopa de Europa de hace un mes y medio que se llevó el Atlético tiene ganas de revancha el Real Madrid que es colíder de la Liga junto al Barça y que viene además de caer tres cero en el Pizjuán el pasado miércoles Lopetegui tiene las bajas de Marcelo y de Isco en el primer derbi del técnico vasco en el banquillo del Bernabéu

Voz 46 56:41 haga un derbi todo es importante tiene un componente emocional también al margen lógicamente pues tenemos que llegar preparados a todos los niveles futbolísticos emocionales porque un derbi no es un partido más

Voz 37 56:54 por su parte el Atlético de Madrid llega en una buena dinámica tres triunfos consecutivos y además con Jiménez recuperado Simeone puede contar con su once de gala

Voz 20 57:03 la bala formas de su equipo

Voz 55 57:05 todos mucha importancia porque son partidos de emociones ya que eso que obviamente pueda jugar en ese límite emocional son los que terminaron respondiendo naturalmente al juego

Voz 37 57:16 además el Rayo Vallecano cosechó anoche un empate en casa ante el Espanyol dos dos con goles de Raúl de Tomás y Calcuta de penalti que sacan a los franjirrojo provisionalmente de los puestos de descenso mañana turno del Leganés en campo del Betis el lunes cierra la jornada al Getafe en el campo del Celta en Fórmula uno a las doce corre la clasificación del Gran Premio de Rusia donde Carlos Sainz marcó los entrenamientos libres de ayer el duodécimo mejor tiempo

Voz 0825 57:40 gracias Ettore acabamos de conocer que un incendio que se han producido esta madrugada en Madrid en la primera planta de un edificio de la calle Salvador Martínez en Usera ha provocado intoxicación por inhalación de humo al menos a XXXII personas treinta y dos vecinos de este inmueble que han resultado eso sí intoxicados de carácter leve cuatro han tenido que ser trasladados a unos tal distintas dotaciones de bomberos y de policía se han trasladado hasta el lugar del suceso como decimos en este edificio en la calle Salvador Martínez de el barrio de Usera según acaba de informar Emergencias Madrid Bono antes de irnos una propuesta que les abre en este caso en las puertas de medio centenar de edificios emblemáticos aquí en Madrid dentro de lo que es la Semana de la Arquitectura una propuesta de que García

Voz 37 58:24 Hipódromo de La Zarzuela o la embajada de Italia son algunos de los edificios que este año se incorporan al medio centenar de obras arquitectónicas que hasta el siete de octubre se podrán visitar con guía incluido de forma gratuita una semana que tiene dos protagonistas el arquitecto Sáenz de Oiza Milán ciudad invitada de esta edición José María Ezquiaga decano del Colegio de Arquitectos explicaba ayer en la presentación de las actividades que la ciudad italiana se enfrenta a desafíos parecidos a los de Madrid

Voz 0332 58:52 si pensamos que Madrid tiene un desafío todavía en espacio público lo puedes mejorar sus calles en el momento en que dejen de ser el territorio del automóvil privado del aparcamiento sin ninguna duda van a mejorar ambientalmente y eso es lo que queremos aprender de mirada al igual que aprendimos de París no

Voz 37 59:07 la alcaldesa Manuela Carmena intervino también con dos

Voz 8 59:10 recuerdos dos propósitos el PRI

Voz 37 59:13 pero llamarle la atención

Voz 56 59:15 Emma que no es llevan los últimos derrumbes de las construcciones rehabilitadora para que evitar que esto vuelva a pasar