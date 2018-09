A Vivir Que Son Dos Días (29/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos

Voz 13 03:27 tal mirando el joven faraón pertenecientes la dinastía decimoctava de Egipto cuyo nombre original tuve tan jabatonas significa imagen viva Beaton

Voz 14 03:38 historia con Nacho Ares todos

Voz 4 03:40 existe Isabel de la historia la madrugada

Voz 14 03:43 el sábado el domingo en la Cadena Ser

Voz 19 05:37 muy buenos buenos días

Voz 20 05:40 el portavoz buenos días al público que abarrota esta sala BBK en Bilbao convertidas tres días en la capital de la risa porque aquí se celebra el congreso de literatura y arte con humor donde iba a estar este programa hoy sino es aquí con la crème de la crème de escritores cómico si viñetitas el equipo a este programa quiere dar las gracias a los cientos de personas que han agotado las entradas para esta edición de A vivir la ahí

Voz 21 06:10 España lo escucha por la radio pero ustedes van a tener el privilegio de verlo en directo que privilegio verdad que privilegio poder ver en directo a

Voz 20 06:22 al mago de las ondas no ha al niño bonito de las

Voz 22 06:26 a ver qué haces tan otra manido todavía

Voz 20 06:32 este día tiene camerino joven mira yo lo soltó lo suelto lo mismo del del del del de dueño se que dice se habla en cristiano ya lo suelto de otra forma público asistente oyentes de la SER ya está bien hombre ya está bien vamos a revelar aquí la verdad sobre el presentador de este programa que va de moderno sabes de Rebelde uy sí como soy de Husein era un barrio humilde pues defiendo a los pobres a mover el culo o momia que está mal visto que Calixto van a escuchar ustedes ya última grabación facilitada por el comisario Villarejo porque es que no son sólo los políticos en los que están grabados no

Voz 22 07:14 también periodistas periodista grabar Vega mete lo

Voz 20 07:22 de no sé qué cena esta noche macho si no tiene lo que hay que tener para meter tumbar mitad con novenas Óscar mire mire mire ya entrado el documento miedo desde Miami a los de edictos de Javier del Pino la alternativa

Voz 1804 07:32 sabemos que está haciendo está comprando por Amazon

Voz 20 07:35 el CD gitano yo he nacido de Chiquetete armados con un teclado de la época de Windows noventa y cinco al no falta de nada es que íbamos a por línea mojando vino novatos mira mira mira está comprando una edición de segunda mano ahorrarse dos euros Albiol millonario es una raza dónde está la alternativa hombre gitano Joy nacido de ticket vete no yo es que son escuchas Rufus Ram raíz todo lo demás me parece vulgar es que todo lo demás me retrotrae a Franco Max saca algo eh

Voz 4 08:08 su sonido de un de un teclado que eso puede ser cualquier cosa si cualquier cosa mafioso Sammy de comprar discos de Chiquetete

Voz 20 08:14 mira te lo voy a decir ya que te tengo delante las cuatro ofrezca GTC resaltar porque has convencido a España entera de que la estrella de la SER y la estrella de la SER macho es Lourdes Lancho Illa tienes arrinconada que la mandas hay al verano sin medios sin gente dándole cuota como una diva no hay camerino por cierto que no hay camerino claro que lo hay lo que pasa es que sonando a Lourdes Lancho las estrella

Voz 23 08:38 a vivir día

Voz 11 09:16 todos

Voz 24 09:34 sí

Voz 1804 09:40 al parecer el Farewell Tour

Voz 23 09:45 gente de Ci U y que derruir

Voz 0874 09:48 cómo estáis

Voz 23 09:49 su derecha yo creo que ustedes los conocen su

Voz 1804 09:51 duramente no solamente por la voz sobre todo por su manera de dibujar son Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló y José María Pérez Peridis eh

Voz 19 10:06 con claro abuso sombrero José María perdiendo te ha dado tiempo en Bilbao

Voz 1804 10:10 el sombrero te has comprado ya no no he traído uno ya que txapela más que otra cosa debería ser es igual de escuchar nada no te tienes que subir hay creo que es

Voz 23 10:23 no esto es Javier estamos

Voz 0874 10:28 horas no me escuchas fenomenal que qué te pasó ayer cuando venías para que en el taxi genética sino llegas que no hubiese las acción

Voz 1109 10:34 sí hay tal como nos asiste era cosa moderna pues me fui a la parada del autobús que pasa cada amarillo cada cuarto de hora aquí no falla nunca avión los argentinos delante y yo dice no sé si vendrá empezar a retrasarse paso en el taxi de los que se abre la puerta de corredera utilice van al aeropuerto si paga cada uno cincuenta euros llego a los cinco Si se quedaron callados los argentinos yo quería dije no hay quórum y entonces no hay consenso bueno sobre León referéndum y se quedó quieto hice ojalá que pierdan el avión

Voz 1252 11:17 venía a Madrid lejos sí

Voz 1109 11:19 exacto ciudadanas inquietos quietos fue el autobús no diría yo les dije como vuelve de taxista entre un rato al cabo de un rato ya la cola era pues todo lo catorce filas no pasa otra vez el tío con el casillero B no ha venido eh ojalá se estrelló el avión bueno eso no lo dijo hay que exagerar un poco pero uso la cara estamos estamos en Bilbao y hay que no les llegar tarde además meterse en contra

Voz 0874 11:54 sí siempre puntúa cuando estás fuera darle yo

Voz 1109 11:57 yo les dije a los taxistas a los argentinos este es asista purasangre de Madrid

Voz 1252 12:03 desde aquí un saludo a esos taxistas que es qué tal eso debemos Javier que tengo que encontrar una cosa que no pues si es verdad no somos teleoperador veo teleoperadores si tienen problemas con la conexión de Internet no nos llamen hocico por los cascotes cascos con el micrófono incorporado intentaba a descubrir

Voz 0874 12:23 cuál de las partes de los cascos el micrófono es la parte amarilla

Voz 1252 12:27 sí la verdad también parecemos has pero sí oye lona astronautas lo digo también ha he cogido recogió no tienen veces director que ocurrieron una cosa en el aeropuerto en el en la T4 que es una pesadilla ya por sí sola que la verdad es que me dejó aturdido y Ximo y es que después de pasar los controles el escáner me hacen reciclado Valeta el de seguridad me dice llevo usted algún libro el sospechoso conjuro es verídico si de esos de papel de los antiguos es que hay que pasar página y no tuve que

Voz 1109 13:03 saca

Voz 1252 13:04 tuve que saca del libro digo o no el móvil quiere usted el móvil no nuevo libro llevo un libro bueno a lo mejor

Voz 0874 13:11 María Pemán y a realizar no

Voz 1252 13:13 hombre por favor vosotros habéis llegado sin ningún problema de lo bueno

Voz 1494 13:17 os ha costado levantar Amauri a mí ya os ha costado mucho a costarles que es distinto en esta pitando al oído no sé si es de la conexión del cable o desde las ocho horas del botellón de dando poner sitio

Voz 0874 13:28 oye la de años que llevas Julio diciendo que teníamos que venir a este festival en Bilbao

Voz 1252 13:32 la verdad es que sí la verdad es que deja es un festival que para nosotros y para nuestro gremio es importantísimo siempre nos apoya o no a potenciador de un principio y y además sentí sentimentalmente tenemos un vínculo con el mucho más fuerte que está Antonio Fraguas no era ayer suele se le rindió un homenaje hemos visto esta mañana Oberta a su hija estaba emocionada por cómo se ha tratado en Bilbao y como su hija no

Voz 0874 14:00 hombres que todavía en esta mesa se le echa de menos a mi me cuesta todavía pensar ayer de hecho saliendo de esta sala cuando vinimos aprobar viene librería y tenían del libros de Forges uno que esto ya es un incunable casi no yo sin duda me sigue costando pensar que Forges no está

Voz 1252 14:16 la verdad es que sí aunque lo cierto es que sí que esta porque mira ahora estamos hablando de él y en cualquier momento siempre sale Antonio para todo no pero sí es verdad que que es cierto que ha pasado poco tiempo y desgraciadamente el tiempo lo borrar todo no pero Antonio está muy presente nosotros simple

Voz 0874 14:33 sí bueno estamos en la sala BBK de Bilbao en esta novena edición del Festival Hall el Festival Internacional Juan o Internet no se puede decir no

Voz 25 14:43 hombre completos Festival Internacional de Literatura y Arte con humor pero somos la aquí hay así se pero hay alguien de fuera me está dije ahí sí sí sí ya

Voz 0874 14:53 de estar manipulando ya no no Yánez Winters

Voz 25 14:56 yo me Davis juventinos suena que ha venido

Voz 0874 14:58 John Cleese lo contabas anoche Robert tras yo yo te he dicho que te te puedo sobornar para que me entregas hábil Bryce son alguna vez

Voz 25 15:05 ayer estuvimos hablando de la idea pareció lo intentamos sí pero no no no no

Voz 0874 15:11 es que no cuajó mucha más gente nos ha recomendado este festival ganaderos el año pasado Luis Landero Javier Pérez Andújar gente que trabaje con eso

Voz 25 15:18 que el año pasado pero bueno

Voz 0874 15:20 la presente ante todo el mundo conoce porque ayer cuando pasaba contigo por Bilbao saludaba a más de uno

Voz 1804 15:26 sí pero camareros gente de vaya gente de vivir engendra puedes jugar

Voz 0874 15:32 vas que es el director de este de este Festival Hall que ha tenido además a bien acoger nuevos y tratarnos bien de comer nos ha dado verdad

Voz 1252 15:41 sí no ha dejado varado casi desvío

Voz 0874 15:43 esto nació hace nueve años siendo recuerdo mal hace nueve años el marco era bien distinto lo que es la pregunta que nos hacíamos todos era si se puede hacer humor en medio de la barbarie vivíamos en una época en la que todavía estamos lo que pasa es que el ciclo de la información nos hace olvidarnos enseguida pero vivíamos una época en la que cada poco tiempo

Voz 25 16:00 de hecho yo creo que fue el segundo festival fue el tema monográfico el humor contra la barbarie también yo creo que nos inventamos el título para poderle dar el premio a Ismail Kadaré

Voz 1804 16:12 según bueno no tienen que vamos a hacer esto

Voz 25 16:15 el festival con este tema ya que justifica el premiado calar en hablando en serio hubo una amplia exposición del humor gráfico contra ETA

Voz 23 16:24 sí sí

Voz 25 16:26 luego no a ver lo más complicado fue en dos mil diez si a ver qué estaba ahí la la realidad evidentemente el humor pues era eso una una oposición alabar Madrid en concreto aquí pues a ETA que hemos sido muy claros a ese respecto pero la dificultad fue poner de pie el festival en plena crisis económica que creyeran que fuera a ver al alcalde Azkuna verá una seria al al presidente de la Fundación BBK atar a contarles se me ha ocurrido hacer un festival de literatura de humor y humor gráfico que pues como se llamó el primer año en Bilbao dijeron nada bueno una de esas ideas pues ya está pero no fue cuajando al alcalde Arjuna de gustó mucho la idea el apoyo realmente el fue tiran los de los demás fueron entrando las demás instituciones

Voz 0874 17:14 el primer año perdimos el premio usar

Voz 25 17:16 me hizo muchísima ilusión porque se sentía un poco olvidado un poco relegado estuvieron Martine y minimizar el V L de coser empezamos muy muy bien

Voz 0874 17:24 a veces arriba eso sí fíjate ha sido así cuesta abajo porque ahora estamos nosotros

Voz 1804 17:28 el noveno año estamos en el año que viene de la Cope bravos y vamos a hacer un experimento por cierto porque anoche eh

Voz 0874 17:38 hemos un poco la la idea o la mala idea como viajamos de personas conocemos este programa fuera entre ellos hay hay cómicos y otra gente de mal vivir entonces queríamos empezar intentando saber hasta qué punto esta gente que ha venido aquí madrugado por cierto había gente en la puerta de las siete de la mañana y

Voz 1252 17:57 está dispuesta sorprendéis agradece eh sí sí si no sorprende siempre

Voz 0874 18:01 a ver cuánta gente está dispuesta a soportar un humor que seguramente para ellos es provocador porque conociendo a quién lo va a hacer habrá a algunos golpes bajos a Bilbao a los bilbaínos a los vascos o a ustedes en particular no me pregunten cómo pero sí que queríamos cómo no vamos a mencionar esta vez va a ser la primera y última vez que mención de las palabras límites del humor negro y estamos todos un poco cansado de esto sí que vamos a ver cuáles son los límites de la provocación y hasta qué punto la gente está dispuesta a reírse de sí mismo así que le he pedido a una de las personas que viaja con nosotros que luego vendrá también a la tertulia de cómicos Salgado momento que te sobre las ahí es que teoría es exacto en realidad la misión encomendada que las narices David Navarro

Voz 1804 18:52 buenos días buenos días Bilbao pues sí que yo creo que ya los límites del humor que la gente está muy susceptible

Voz 0485 19:00 todas y creo que ya esto hay que zanjar lo hice y nacida donde se puede zanjar esa aquí en Bilbao no haberse verdad eso que decir de que a raíz de vosotros mismos eh eso de que Vaya semanita no fue un espejismo sino que sigue ahí no pero tal estáis ahí o no eh tengo que venimos de Heinze aquí un sábado a Bilbao a diez de la mañana a la apartaron pidió a veces Kutxa España como os talibán de la mañana del sábado que lo coche a no yo venía Bilbao Irún gorrillas domingo arriba eso que una la noche a la mañana en el lote de manera quiera tostada digo pongo un entrar ahí te llama al zumo vete a poner Rioja ahora pisó las nueve ya tengo hambre pero qué bonita está Bilbao e Herminio actuó Bilbao cuatro cuatro-cinco veces aquí durante diez años inquirió que a cambio mucho Bilbao Bilbao como estaba Bilbao ante sus y a la gente lo podían irrespirable de fallecía ya era como estar con su parque el Guggenheim en Basauri planta Floren Jara caldo antes intuía ACB Barakaldo se llevará algo ahora para edad tu paseo eh Bicho voló y encima ya no te matan a verdad uno de ahí aguantaba batalla vamos ahí mi madre va a venir por primera vez al Paiva nunca me va a así lo dijo Honda amañada llegó a Bilbao pues tu padre dice de ella al País Vasco se vamos yo vi con tu padre fin iríamos conjugar esos consta del Tajo Segura eh pero hay que respetar la cultura de cada pueblo no aquí de tú bueno mi amigo Igor de Vittorio así pese rival andaluces y me da igual aviso de la ganan y el Rocío una gilipollez digo juega ser será tampoco abren muy alto por eso denunció levanto una piedra para luego soltarla a casa para tú merece aboga ya notó algo que ya nos toca tecnológica ya seis años sí sí sí sí decir yo voy a seguir viniendo a Bilbao pese disfruta hice como si o no e eso sí doy gracias a Dios porque cocido según prototípico madrileño porque llegas llegas a Paco yo no lo Puerto descargas con eh

Voz 19 21:32 cómo

Voz 1804 21:33 pero tocando las narices podía despertar de hecho

Voz 0874 21:35 Juan hay un humor vasco

Voz 25 21:38 Vasco sí sí supo tener sobre todo si hay un humor yo creo bilbaíno más especie que en breve no no Donosti no es no es no

Voz 1804 21:50 esto es populismo vamos Trump no es no

Voz 25 21:54 muy positivo aunque voy a decir en realidad es un humor de la exageración del aval adoro nada idea de estar encantados de habernos conocido a nosotros mismos y lo patético es cuando hay alguna frase eh paisanos que esto es lo toman en serio el están encantados dijeron que vamos que Bilbao Nueva York pues ahí no pero entonces si hay siempre si cierto humor eso es no sé pues a tres vinos con billetes de cien euros quédate con el cambio de solares vale manera de manera por supuesto teórica si ese sentido de la exageración del avalada nada tal sí constituye un cierto cierto sentido del humor pues no voy a hacer no sé decir propio pero bueno si tienen unas ciertas características

Voz 0874 22:40 a vosotros tenéis alguna idea de lo que significa el humor vasco ha dispensado de tiene una definición es decir

Voz 1804 22:46 en realidad yo que soy de Vitoria yo creo que el humor vasco Vitoria el sur contra los bilbaínos es el humor vasco en Vitoria en Donosti no se sabe porque ahí no tienen pero no es que esto nos quedan después no la verdad es que sí que se nota se nota que hemos estado en Donosti de estar en Bilbao esta dándonos yo no recuerdo haber estado y en Vitoria menos que perdiendo oyentes pero vamos estas donostiarra taxista ir de Donosti todo broma señores no

Voz 0874 23:33 Lauro presentarme a esta esta mujer hasta esta siga que está a mi lado de Izquierda que es es es estuvo con nosotros porque tú la conoces viene detrás prologado soluble de viñetas

Voz 1804 23:42 sí sí así es pues iba a decir que son la joven valor pero ya no era una fan valor allá es toda una empuje ejerce una de las más importantes dibujantes visto

Voz 0874 23:54 texto que no estamos captando entre vosotros

Voz 1804 23:57 desde ayer el que nos lo cuente ella mejora este almacén cómo estás hola qué tal y a su izquierda está Asier Sanz

Voz 0874 24:06 también humorista gráfico ilustrador República donde y en Diario dieciséis en metro o el jueves pero se ha hecho muy popular por una portal de la que hablamos de dentro de un ratito cómo estás ser gracias por venir todo estar aquí entrar vosotros en este diálogo puestos también creéis que hay algún tipo de humor diferente aquí en Bilbao de que puede haber no no solamente de restos diciendo en el resto de

Voz 1109 24:25 eh

Voz 1804 24:27 pues como porque Gemma si quieren que les devolvemos el precio de las entradas en la puerta

Voz 26 24:38 soy aragonesa afincada en Bilbao ya llevo casi cuatro años y bueno yo creo que el humor es parecido dentro de estuvieron

Voz 0874 24:43 pero de la lengua que es lo peor que soportan de los bilbaínos como aragonesa que les

Voz 1804 24:48 pues la verdad es que de verdad porque haya aquí cientos de personas lo único que las ofertas no poder parar del Govern pero bueno eso pasa Asier

Voz 4 24:59 bueno a mí yo creo que resume muy bien el ancho este sobrevuelo es que nosotros estamos aquí encantados de conocer los que dice voy a subir a Jarrio hasta Artxanda ver cómo sube Bilbao sin mi

Voz 0874 25:14 la gente ha venido preparada para ganarse al público en la primera intervención verdad los dos saben perfectamente lo que hace a la sabes

Voz 1252 25:20 nosotros lo de setas y roles roles siempre

Voz 1804 25:23 ya ya todo lo que caiga eh

Voz 0874 25:27 esta portada qué has hecho con Donald Trump ha sido escogida es la mejor portada sobre todo por una publicación que han recopilado publicaciones libros en los que el presidente americano ocupaba la primera página y la tuya ha sido escogida como la mejor está hecho sino recuerdo mal con con un plátano

Voz 4 25:44 eres un no se une y mortadela eso es

Voz 0874 25:48 color de la piel que en realidad eso es eso es una meta

Voz 4 25:51 hora visual pero todo surgió de la manera más casual porque yo a las mañanas cuando estoy con mi hija desayunando pues desde los restos que quedará la comida nos gusta crear criaturas imaginarias no

Voz 24 26:03 en eso eso deberán estar bien entonces pues da ahí

Voz 4 26:08 como que recuperas el ni entre ellos la verdad es que ser padre te tazas recupera el liderato de un montón de medios que de otra manera seguramente no hubiese llegado a este camino que estoy desarrollando con los colas no entonces surgió todo de una manera muy fortuita no porque siempre estamos jugando a si queda bien leyó una foto el día que en la cesta de de la cocina había un plató en una banana que se podría aparecerá el cabello donó al programa entonces ya al día siguiente es como el dinosaurio todavía seguía ahí dio trae la banana con con las cosas que hago con mis algo así le pongo un poquito de mortadela y me lo llevé al estudio y al exterior

Voz 0874 26:46 la la la la resumen fui a supermercados

Voz 4 26:48 o dice ahí el teatro Tito lo Monte di yo sí

Voz 0874 26:53 el único artista que compra su material en Mercadona

Voz 4 26:58 no Arola compre en otro supermercado tiene necesitaba que fuera

Voz 1804 27:01 ah

Voz 4 27:05 toros de Bilbao acaba de recibir que de que tuviera formas geométricas la mortadela y entonces ahí los sólo presente a a mi mujer y yo iba a pasar mis amigos por Whatsapp me mi mujer pero si estos genial qué haces entonces bueno pues entonces esto igual se lo se lo cuento alguien nada

Voz 1804 27:22 a veinte minutos

Voz 4 27:23 es que los de Bilbao también tenemos que pagar facturas

Voz 1804 27:26 no

Voz 24 27:27 José desde los pero

Voz 0874 27:29 espera espera espera espera un momento se lo bendiga que le lleva esté el plato

Voz 4 27:33 lo haría o no lo hará no no les saque la fotografía porque esto se perdiendo color digo yo no no la verdad es que es increíble no porque fui a casa luego llega a las tres horas otra vez al estudio y de repente vía TRAM que desprendía un olor un hedor pero prácticamente como si fuera su espíritu entonces me lo tuve que quitar ahí desde la mesa porque es verdad que el fiambre al final como que a veces hacen como muy orgánico el tranquilice

Voz 20 27:59 sí que lo metafórico

Voz 4 28:02 Victoria de agradable y nada y entonces es es lo presente hay lo lo justamente esto coincidió con la toma de posesión del poder y entonces el lo publicado en los sentimientos ya a los dos a los dos días ya tenía un millón de visitas en Twitter ya ha ido escalando me lo piden de Alemania de Australia Estados Unidos han hacen la semana pasada me pidió una cadena norteamericana a ver si lo podían publicar editar en un magacín esto yo in crescendo y luego ya definitivamente a los cinco meses me lo publicó la revista va tapada Si tapas con la fuerza que tiene porque una revista premiada en Estados Unidos en Europa pues eso ha hecho que se desenfoque

Voz 0874 28:40 total que estas forrado no bueno

Voz 4 28:42 mi Jara m cobra dos copyright y cada semana me dice oye comprarme una bicicleta deportiva agregó la llega

Voz 1804 28:49 que la gente que no haya visto la caricatura nosotros porque lo hemos visto pero que lo miran en Internet que se habla de verdad en tal y como lo estás contando la gente que no lo conozca parece que estás en un monólogo cómico sí sí pero es que es verdad hablando de una caricatura que no es excusa

Voz 0874 29:02 algunas lonchas de mortadela se parece en nada

Voz 1804 29:05 las gradas no se parezca a Thaksin

Voz 1494 29:07 paradójico el ceño fruncido que consigues que hablamos de la es fascinante

Voz 1252 29:12 se fue alta Chesterton el escritor decía que no hay nada que necesite tanta precisión matemática como una buena caricatura mientras entonces Asier lo ha demostrado aparte que yo creo que también demuestra el poder que tiene la cree una ahí es que conseguimos o intentamos por lo menos conseguir reflejar aquello que casi todos estamos pensando es que estamos deseando ver a Donald Trump fiambre

Voz 1804 29:42 pero ahí Javier viejo se la ha ocurrido porque es derivado

Voz 1109 29:53 si quieres maña o yo de Palencia no se nos ocurre quién se atreve no

Voz 4 29:58 que lo que tienes también está el poder la caricaturas que no necesita de codificación es un lenguaje popular y una una mortadela lo entiende todo el mundo entonces a partir de ahí yo echo algo que es solamente lo podrían no podíamos entender es que lo tiene uno de Canadá lo entiende uno de África lo tiene cualquier persona

Voz 0874 30:14 además ha abierto una vía artística porque creo que ha seguido por ese camino y estás usando ahora que

Voz 4 30:19 la línea que ha seguido esta línea hecho una caricatura de una treinta y dos premios en la Bienal internacionales del humor

Voz 0874 30:31 esto si hubiera sido de San Sebastián abrió su nombre

Voz 4 30:35 pero bueno la verdad es que esto pues jugando la verdad que yo no tengo ningún plan premeditado pero sí que eh jugar con niños yo creo que todas las empresas de publicidad vivieran tiene un gabinete dirigido por niños porque la verdad es que ellos te resuelven una situación en la que tú tú el cerebro lo tienes tan condicionado que no estás preparado para jugártela para inventar para salir de tus miedos y yo la verdad es que con mi hija estoy encantado claro totalmente notablemente porque te metes por otros caminos que de otra manera cuando te metes fíjate de atún leeremos el le vemos en todas partes

Voz 1109 31:09 comiendo en Alar del Rey había un restaurante de Palencia con televisión para el programa aquí la tierra haciendo un programa allí con el cocinero un postre precioso era una manzana que encima tenía un helado cogía azúcar caramelizada y hacía así con la mano Zas

Voz 1804 31:27 Illes has hecho

Voz 1109 31:30 sí caramelizada la trama pero a ver si vamos a rodar pero en cinco minutos el helado empezó a desinflarse quedo llegar a dado abierta

Voz 0874 31:42 ayer por cierto anoche hacíamos la broma José María dice que que cree que posiblemente puedo contar cuando dibuje a trampa a partir de ahora le va a dibujar con un champiñón

Voz 1804 31:51 no sé cuánta gente lo dedicó gran referencia al comentario que hizo aquella actriz porno vamos a dejar pelos

Voz 1252 31:58 hay que agradecerle de manera también atrás la caricatura que tiene no para nosotros hay personajes como como el fiambre O Rajoy que hemos tenido hace poco se Pablo Casado Aquí no hay quién lo dibuje porque que decir es que está chupado pero sí es allá con Rivera ya

Voz 1804 32:19 sí mucho que la besa casadas esa Rivera

Voz 4 32:23 pero yo creo que tenemos un poquito una una serie de de de personajes de políticos que tiene la cara un poquito Sosa en un poquito como la cara lavada es difícil como caricaturista y sacarle el juego que tiene un Rajoy que tiene entrada Illes curioso no porque el más o menos eh pero esa línea casado tiene una cara que dices papones

Voz 1804 32:47 no

Voz 4 32:48 luego tenemos a Rivera que es como demasiado como demasiado necesita el tío y de unos rasgos que no dormirá de no termina de en frutas pero que la gente no

Voz 20 33:02 abrir la nevera como el Guggenheim les más

Voz 4 33:06 la verdad es que ahora joven con todo tipo de materiales el otro día salía de un estudio a las dos de la madrugada estaba cansado y de repente vi la basura un bidón lideraría que desea comparable no no vigor debido fíjate con la boquita que tiene Le puse unas galletas amarillas encima de dejó de vicios Donald Trump otra

Voz 1804 33:24 tras estos días

Voz 4 33:28 el mes de Peres es que para nosotros los humoristas el acierto rato locuras es nuestra bendición porque sino esto estaríamos en un manicomio

Voz 0874 33:34 Mamen que estuve leyendo noche medio reglas electorales con mucho el el convicto pocas publicado que se llama desastre de hecho aquí en la puerta hay una exposición que es mujeres entre viñetas

Voz 1804 33:42 pero según los borradores de lo que hiciste no

Voz 0874 33:45 de esta mañana cuando hablábamos me pregunta que no había aparecido te dije hombre lo único malo es que el el único personaje masculino del cómic es un pusilánime y un imbécil y y claro tú tú ha reivindicado el derecho a compensar claro

Voz 26 33:57 eso es yo es que he estado durante años desde que yo leo cómics que es desde pequeña hasta bueno luego en mi adolescencia haga mella el jueves y tal todos los personajes que salían femeninos solían Soler sea no tenía ninguna importancia en las historias pues en las historias que escribió los masculinos no suelen tener mucha importancia

Voz 1804 34:21 sí sabemos primer estos animará suele y a ello Doña Urraca en el había nacido más conocido Doña Las hermanas Gilda no había nada no la Venus Williams

Voz 26 34:44 yo luego todo lo demás todo los personajes femeninos estaban condenados a ser mujeres con poca ropa que iban corriendo y tenían la suerte que además no votan y los ni las Turner

Voz 1804 34:54 entonces claro

Voz 0874 34:57 no se puede usar el verbo votar

Voz 1804 35:01 perdón referéndum ilegal bueno igual pero el caso es que hago personajes de mujeres que son reales son muy reales

Voz 0874 35:11 pues no los hombres y mujeres de dar

Voz 26 35:14 hay jóvenes y mayores porque las

Voz 1804 35:16 era es claramente claro tiene que haber de todo

Voz 0874 35:19 quién te ha dicho tienes que dibujar algo más Marvel porque sino no vas a vender

Voz 26 35:23 no camino con mi estilo no sea el a no no me querrían pero bueno

Voz 1804 35:29 bueno igual si algún día pero yo porque no

Voz 26 35:32 no se lo puedo todo puede ser pero bueno yo estoy más cómoda en mi estilo de humor sin tener que hacer súper heroínas trágicas con tres

Voz 25 35:39 es un desastre es muy bueno es muy buenas comedias el guión que con una comedia yo soy el guión del de verdad me parece es buen guión como dice Mauro ceutí muy bien si lo hace muy bien muy leves

Voz 0874 35:51 desespera un poco cuando piensas en cómo son las relaciones personales por lo menos

Voz 25 35:55 sí sí pero por culpa al ella no

Voz 26 35:57 a yo no pero un poco culpa de los dos pero bueno al final las reacciones personales hay mucha gente que me ha hecho sentir identificada con el conmigo así que no sé si es cosa de mi generación no o bueno

Voz 0874 36:08 no lo sé es un poco dramáticas hay una nueva generación vosotros que se mucho más el el nacimiento de nuevos dibuja análisis de nuevas viñetitas hay una nueva generación de mujeres que tienen un un marco yo diría que ideológico incluso diferente al que estábamos acostumbra

Voz 1804 36:22 ver

Voz 27 36:23 de que todas las mujeres son tan diversas como los hombres que entendemos hablar de las mujeres como las mujeres no que a lo mejor es una mujer ir a nivel de autoras yo veo cada una tiene un discurso muy propio las que yo he leído me gustan o incluso las que no me gustan tener discurso propio lo que sí veo

Voz 1804 36:39 con jóvenes es muy hablar de cotidianidad de vida

Voz 28 36:43 o al de la si hablas de política

Voz 27 36:46 pero en el formato de las cada del día a día no

Voz 1804 36:49 que han venido un poco a hacerme la competencia que cuando yo empecé a hacer cosas vida no menos competencia ahora eres chicas y chicos haciendo cosas a obligar a bollo y me ata la competición así

Voz 26 37:03 la enseguida o Mauro Albert es Manel Fontdevila

Voz 1804 37:06 dentro de la escuela jueves uno lo cada jueves yo quería publicar en el jueves cuando pero claro eso es lo que sea publicarse pero es que además había un personaje femenino en el jueves en sí sí sí de Mariel el exacto que que la primera Mamen

Voz 26 37:25 claro y la imagen del jueves también era una mujer así muy muy echada p'alante y tenía una persona ni nada

Voz 1252 37:32 ah sí creo que sí pero Doña Urraca

Voz 1804 37:36 a la vista

Voz 1252 37:39 es que las mujeres están abriendo camino mismamente nosotros siempre se nos reprocha que en esta tertulia

Voz 24 37:45 exacto aunque siempre

Voz 1252 37:48 estamos buscando es verdad lo que pasa es que era horrible pero pero decir que algo que tengo mucho tiempo tengo que decir algo me vas a cambiar porque no me parecería bien también que diferenciar tal vez y en el cómic y en el sector de la Ilustración es verdad que la mujer ha entrado muy poderosa muy fuerte en el mundo tal vez no esto de el nepotismo y en concretamente del humor gráfico político todavía le cuesta un poquito

Voz 26 38:20 hay menos mujeres haciendo humor político pero pero haberlas haylas

Voz 1252 38:24 no no las hay lo que pasa que eso no tienen tanta

Voz 26 38:27 o como pueden ser los autores porque algunos sola

Voz 1804 38:29 las porque esta esta chica estuvo que no me acuerdo del nombre H H H es muy bueno y por eso es muy buena estuvo en el Huffington Post

Voz 26 38:39 Maribel Carod que sale en la tele tres estaban dibujando en directo sobre el arbitrado también supone abierta también hace humor político

Voz 1109 38:46 yo también yo creo que no se ha echado en cara como

Voz 1804 38:49 si tuviéramos nosotros la culpa si quieres pero no lo oficio contribuye

Voz 1252 38:53 pero sí que es cierto que el problema básicamente que no hay donde pública

Voz 1804 38:57 todavía hay otro problema

Voz 0874 39:00 es que no solamente no hay tantas viñetitas mujeres como viñetitas hombres en los periódicos sino que yo diría que el noventa y nueve por ciento de los directivos de los medios de comunicación de este país son nombres afirmativo esto también deja una huella eh

Voz 1252 39:13 entonces sí pero bueno yo creo que esa tendencia está está cambiando mira de una cabecera tan importante como el país que tiene directora por eso he dicho de que por cierto también muy poderosa

Voz 0874 39:26 oye otra de las actividades festeja hablábamos antes de de como de tus hijos te ayudaban un poco mi amigo ayudaba a diseñar sus caricaturas ese concurso de Humor Gráfico escolar este concurso tiene como vivo inculcar en el público más joven la importancia del humor como expresión cultural y educativa lo cual es muy complicado en los tiempos que corren Además hay que incidir mucho en la igualdad de derechos y de oportunidades dos de los participantes de este año son Alex Ríos IN Erich Cubillo que creo que están aquí para que salen

Voz 1804 40:09 hay una silla para el pobre reales

Voz 0874 40:13 Juan Albert les tienes Alex dieciséis años de dieciséis años y tú eres tienes trece años

Voz 1804 40:20 Alex cuarto de ESO

Voz 0874 40:22 en tu viñeta Luke Skywalker conoce a su madre y le anuncia que va a poner orden e igualdad en la galaxia

Voz 1 40:28 sí

Voz 1804 40:29 hablando un poco de esta idea pues mucho que yo soy tu padre dónde están luso de tu padre y tu madre tu madre donde estaba entonces esto a ti te te de Calama y te daba vueltas así Varela soy muy fan de Star Wars que en ningún momento se nombrada madre y a la mujer a Prince sale ya como personaje importante entonces es muy importante el ella

Voz 0874 40:59 por el momento con mucho cuidado eh que los fans de Star Wars tienen mucho peligro eh

Voz 1804 41:04 Juan formando un poco te han dicho algo

Voz 0874 41:08 alguien no esto no no que esta historia te lo he dicho abrieron el tema de dibujar ese no sobre la guerra de las galaxias qué es eso de los infantes

Voz 1804 41:15 pequeña tensión cuando estoy en casa estar voz pelis hace y estoy vamos si no me falla

Voz 0874 41:21 ahí en Eric de tú que tienes trece años pues el segundo de la ESO sí correcto segundo de la ESO tu viñeta es doble en la primera parte una madre le dice a su hijo que va a planchar fiel le dice que lo va a hacer por ella en la segunda parte la Mesa ha sido quemada por la plancha

Voz 1804 41:37 qué querías sugerir con en el temporal pues que mayormente las mujeres a las que plantan y pues él no es feliz por favor pues era había dice que va a planchar eso está desconcentrado con el fútbol todos los hombres Benzú

Voz 0874 42:01 qué conexión

Voz 1804 42:05 y como la viñeta pues que prefería la estela de la mesa prefiere que acabe bien pero es que la plancha atraviesa la ropa la atalaya tanta

Voz 0874 42:19 si la tabla de planchar y cayó al piso de abajo también que atraviesa también el hormigón no en la segunda parte como como mas arrancar la segunda parte tenga tiene que haber una segunda parte pero eran tres vendettas no Fonda pero tiene que haber el imperio no has pensado que a tus amigos que les ha parecido tu viñeta una la han visto porque no te atreves a enseñarse La o porque no ha habido ocasión no has enseñado nadie mira tu madre tampoco si a tu madre tu madre que te he dicho no se bueno ahora viene la pregunta complicada si tu padre que he dicho

Voz 1804 43:02 pues que hay que no pasa eso

Voz 0874 43:06 y tú puedes certificar que tú alguna vez has visto a tu padre planchar si como es mentira que días equivocadas te bazas

Voz 26 43:16 hay que hacer humor y los personajes masculinos hay que dejarlos

Voz 1804 43:18 sí claro que sí que os afectaba a vosotros

Voz 0874 43:24 los que os hace gracias

Voz 1804 43:27 por favor cualquier cosa menos vídeos graciosos en Youtube

Voz 4 43:34 trato hay mucha mucha creatividad en Youtube cuidado cuidador

Voz 1804 43:38 pues ahí me hace mucha gracia aunque sea con humor para niños es la gente que se postule gente que nos en You Tube

Voz 0874 43:44 comer para niños que suma para niños o para niños

Voz 1804 43:47 estoy Qaim hace gracia pero es que a mí me pasa lo mismo te va a pasar toda la vida

Voz 0874 43:54 los peores ataques de risa haciendo en directo este programa es cuando al entrar

Voz 1804 43:58 uno de estos cuatro se tropieza ves mira sólo de imaginarlo tiene también pero pese pese algunas

Voz 29 44:08 diez de humor lo tienes algún cómico favorito

Voz 0874 44:13 Tenerife tú vas por la vida con la no escéptica estén eh tú vas para ministra que hace gracia por ejemplo el humor político entiendes el humor político no no entonces en vez de que te hace gracia Cuéntame qué te preocupa porque al final el humor surge de aquello que te preocupa para intentar cambiar las cosas que preocupan a ti qué te preocupa con trece años la verdad es que venga decías riesgo para no esto es una buena entonces no te preocupa ser feliz por ejemplo con lo cual tampoco te preocupa mucho nada pero te preocupa yo que sé pues que hoy siempre están hablando en una televisión de unos políticos que se meten con nosotros

Voz 4 45:00 no te preocupa que haya gente manifestándose delante

Voz 0874 45:02 el Ayuntamiento de gente mayor que quiere pensiones Un poco más alta este tipo de cosas que vamos a empezar por el principio tú sabe lo que es un periódico en Eric estamos a la gente se compraba en unos sitios que ya no existen tampoco es decir es cómo estás un poco pendientes de la información

Voz 1804 45:20 tú crees que no es todavía la edad de estar lo más es que no es que no en el periódico prefiera esta dar Britney mucha gente pero nos va Alex amigos no se preocupa o lo que es no que que tú sigues la información sigue la actualidad tu tío juega me quedo yo sabes

Voz 0874 45:50 hasta el otro día lo conté en el sábado pasado hicimos una cosa en el Festival en Segovia David Broncano y luego hablando poco con el público entrevistó a una chica de dieciséis años era un poco saber cómo de informar a estaba la gente no le pregunta la chica tú tú estás pendiente de la actualidad eso sí sí yo estoy muy al día que esa que tú sabes lo que pasa en el mundo es consciente de la los efectos de la globalización y de sus yo los sectores y cómo te informas el Instagram de El País Peter cambio no sé muy bien Javier

Voz 1804 46:21 pues me entiendo con la gente que no lee periódicos pero tú pagarán metraje

Voz 0874 46:28 es es verdad pero a la ese serio tú como si que es la información

Voz 1804 46:32 yo la información depende hay formación a ver a mi política de mismo importa más de lo debido sería Instagram lo que sube la gente y lo que las cosas nuevas que se suben pero las cosas no

Voz 0874 46:42 más de de de que el ámbito del humor

Voz 1804 46:45 así es humor de Olatz

Voz 23 46:47 otra cosa de de humos

Voz 1804 46:50 pero el cambio climático los interesados os preocupa al que tengo es que se me pasó por un rasero que si quiere ser dibujante atados yo sólo espero que me exige tiene que haber tatuada que estamos en Bilbao que Letta tú harías alguien de San Sebastián por ejemplo de bacalao

Voz 1252 47:22 mejor no nos digas dónde quiere ser tatuador

Voz 0874 47:25 has tenido esa conversación ya con tus padres

Voz 1804 47:27 sí sí han apoyado te han apoyado eso está muy bien

Voz 0874 47:32 hay que voy a los sueños sesenta los hijos hay que apoya

Voz 1804 47:34 verles de Javier hace años

Voz 0874 47:37 Ellos cuando mil niños pequeños no no me digas que vas a enseñar un tatuaje José María no

Voz 1109 47:43 UNED lo de prohibir tenía dos niños al rededor querían dibujar en mi propia viñeta yo no sabía que dejarles ICO casi todos los días hacía tiras de vascos les dejaba dibujar la boina dotadas editó de Aspace claro estaban encantados querían venir a vivir

Voz 1252 48:01 a ver qué era eso

Voz 0874 48:04 a mueve un poco su foro no pero ahora tu hija a tu hija

Voz 1804 48:07 que ahora es dibujante entre otras cosas en música digo

Voz 0874 48:09 claro pues la editora escuchamos a chavales de trece dieciséis años ediles preguntábamos en poco por lo que les preocupa a ellos sin nos interesa también y en este programa siempre prestamos mucha atención a lo que preocupa a los abuelos de esta gente no quiénes podrían ser sus abuelos yo lo mencionaba antes desde hace meses los pensionistas de toda España se está manifestando para conseguir unas pensiones justas eso movilizaciones que han tenido un seguimiento especialmente importante aquí en en Bizkaia en Bilbao esas concentraciones hace ya casi un año que empezaron son todos los lunes y hay muchos que no falla nunca y también queríamos Borders Group un hueco para ellos porque lo que piden es muy importante piden sencillamente una pensión una pensión justa suben Andrea Uña Josele Perera están por aquí no pero la gente está escuchando esto por la radio que es la mayoría salvo en los cientos que están en esta sala BBK ve que hay unos sus largos silencios entre invitados pero es que tenemos la mesa repleta de gentes entendemos como diez micrófonos pero ni siquiera si damos abasto Andreas Josele cómo estáis

Voz 1109 49:18 muy bien muchas gracias de manifestarse no

Voz 0874 49:21 como una falla nunca nunca nunca

Voz 30 49:24 porque la situación es bastante grave como para para

Voz 0874 49:28 entrar en el asunto claro para quienes no tienen conciencia de lo que está pasando aquí sabemos que esta esta teoría esto es un formato de humor esta tertulia pero no lo es porque lo que hacemos es lo que hacen ellos a diario a través del humor acabamos en los males de esta sociedad para gente como los chavales que se han marchado indique estando un poco ajenos a la política de ajenos a lo que pasa ha explicado un poco qué es lo que pasa con gente que se jubila como vosotros

Voz 30 49:54 pues ya verás yo creo que el tema cuando comenzó este tema hace nueve meses cuando nos dimos cuenta que el tema no era si la prevención diez euros arriba abajo no era acabar con el Estado del bienestar que a nosotros gano no podían quitar serían menos cantidades pero bueno lo malo era que uno miraba alrededor inmediato a tus hijos tus nietos que ya no iban a tener las pensiones porque para eso se encargaba el Gobierno anterior ese gobierno que Tantaui ha dejado de decir que había que hacer unas pensiones privadas pidió decidió claro no no hay que ser muy inteligente y si cobran ochocientos euros como con un sueldo alto ahora la juventud pues como pagan la alquiler de la vivienda como comenté cómo pagan seguros

Voz 0874 50:43 claro vosotros tenencia explicar que esté Sayid no por vosotros claro elogio a vosotros ya estáis no recibido de lo que habéis dado a la sociedad ya está

Voz 30 50:51 hemos como ellos en una Mazen como desecho que hay que destruirlo

Voz 0874 50:55 hombre no digas eso es así como los

Voz 30 50:58 tratado gobernante o sea conveniente por lo menos no reciben en no sé qué no pero bueno ya veremos lo la letra pequeña en qué acaba

Voz 0874 51:06 Andrea hasta cuándo vais a sí

Voz 1109 51:08 bueno como muy bien dice mi compañero Castro tras es salimos el quince de enero eh aquí en Bilbao después de la carta e insultante de la ex ministra Fátima Báñez que nos decía por quinto año consecutivo que muchísimas gracias por por nuestra

Voz 1804 51:27 pues por vuestra generosidad

Voz 1109 51:29 que soportar este año también la subida de cero coma veinticinco por ciento que no pueden subir lo más entonces después de estar desde el año dos mil doce donde congelan las pensiones desde el año dos mil trece subida del cero coma veinticinco sin tener en cuenta el IPC que es una de nuestras reivindicaciones

Voz 0874 51:48 a pesar de mil euros