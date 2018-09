A Vivir Que Son Dos Días (29/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1061 00:07 Mariano Rajoy ha dejado la Moncloa con bienes por un valor de más de un millón y medio de euros en los que se incluye un seguro de vida de doscientos setenta mil euros según las declaraciones de bienes de mil quinientos altos cargos del Gobierno que publica hoy el Boletín Oficial del Estado el expresidente acumulaba un patrimonio de más de un millón doscientos mil euros en dos mil doce en su primera declaración como inquilino de La Moncloa Javier Carrera

Voz 0866 00:26 a Rajoy declara bienes inmuebles por valor de quinientos ochenta y nueve mil euros ciento sesenta mil más que hace seis años además el anterior jefe del Ejecutivo cuenta con más de treinta y tres mil euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y más de setecientos mil en acciones participaciones además del citado seguro de vida según estos datos el ex líder del PP no cuenta con pasivo o deuda a su sucesor en la Moncloa Pedro Sánchez declara un patrimonio de algo más de trescientos cuarenta y dos mil euros de los que ciento ochenta mil Se corresponden a bienes inmuebles veintiun mil a lo que tienen cuentas corrientes o de ahorro el actual presidente del Gobierno tiene además un pasivo de ciento noventa y dos mil euros Sánchez no era alto cargo cuando se publicó la última declaración pero en dos mil diez

Voz 2 01:05 siete como diputado declaraba por ejemplo cien

Voz 0866 01:07 dos veintiún mil euros en depósitos o planes de pensiones entre los entre los nuevos ministros destaca el titular de Exteriores Josep Borrell con un patrimonio de casi dos coma ocho millones de euros y un pasivo de algo más de sesenta mil

Voz 1061 01:19 euros fuera de nuestro país en Indonesia ascienden a trescientos ochenta y cuatro los muertos por la serie de terremotos y el tsunami que ayer golpeó a la isla de Célebes según los datos provisionales de las autoridades hay también más de quinientos heridos y una treintena de desaparecidos Belén de la Peña

Voz 1473 01:33 tras el temblor un tsunami de hasta tres metros de altura ha golpeado la ciudad de Palma capital de la provincia de Célebes en Indonesia el terremoto de este viernes estuvo precedido tres horas antes por otro de seis grados de magnitud que provocó la muerte de una persona el recuento de víctimas y daños ha sido difícil porque las infraestructuras y cientos de estaciones de Red Eléctrica se han visto afectadas la agencia de búsqueda y rescate anunciado que un barco y varios helicópteros colaboran en las labores de ayuda este verano una serie de seísmos afectaron a la isla de BOC dejando más de quinientos muertos y cuatrocientos mil desplazados en dos mil cuatro otro terremoto generó un tsunami que mató a unas doscientas ochenta mil personas Indonesia se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico una zona de fuerte actividad sísmica

Voz 1061 02:20 que en Estados Unidos Donald Trump ha pedido al FBI que investigue las acusaciones de abuso sexual contra su nominado al Tribunal Supremo Brett Kavanaugh tal y como le había pedido el Senado la investigación va a durar como mucho una semana sobre su posible reunión con Trump ha hablado en la Asamblea de Naciones Unidas el presidente venezolano Nicolás Maduro cree que el encuentro sería positivo

Voz 3 02:38 valentía la decisión y el coraje para reunirme con el presidente Tron saluda ah y establecer un diálogo del cura porque yo creo en la diplomacia de la palabra

Voz 1509 02:54 pero en la diplomacia de la paz vamos ya con los

Voz 1061 02:56 este sus Sue Caballero buenos días qué tal buenos días ayer

Voz 1509 02:59 sabría la jornada de liga con el Rayo Vallecano dos Español dos para hoy el Real Sociedad Valencia a la una a las cuatro y cuarto Barça Athletic Club en el Camp Nou con la baja por lesión a las seis y media Éibar Sevilla y a las nueve menos cuarto el partidazo de la jornada Real Madrid Atlético de Madrid Julen Lopetegui vivirá su primer derbi el Cholo Simeone lleva sin perder en el Bernabéu en Liga desde dos mil doce fuera del fútbol la selección española de baloncesto femenino sea metido en la semifinal del Mundial de Tenerife después de ganar sesenta y ocho cincuenta y tres a Canadá será a las nueve de la noche hora peninsular ante Australia en París está en juego la Ryder Cup de golf con Sergio García Jon Rahm hoy

separado de momento es todo más información en Cadena Ser punto com actualizamos todas las once las diez en Canarias

Voz 0840 03:37 la peines eh

Voz 4 03:40 servicios informativos

el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo

Voz 7 03:52 donde corre el Segura es la naturaleza la Guillén hoy portada renacentista la iglesia gótica así no pueblo es muy pequeñito de mucha naturaleza el río Segura corriendo por ahí tío un montón de posibilidades

Voz 22 08:48 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1061 08:50 lo la revolución

Voz 23 08:53 con seis

Voz 24 09:01 una ciudad llena de pobreza miseria desesperación era el momento para la revolución calle de Mier

Voz 25 09:11 y manzana recién cogida del agua corazones alemán para llenar el cuerpo tapado la errata alegre el de alta M para eh

Voz 0874 09:42 la sala en la sala BBK en el Festival Internacional de Literatura y humor en Bilbao pero que hayan pensado los van a hablar ahora de la Revolución Francesa a dar la charla aquí hemos venido a reírnos

Voz 6 09:56 tiene que ver con aquello de lo que vamos a hablar ahora mismo con estas dos personas que están a mi lado a la primera la van a reconocer por la voz en cuanto la escuchen esa correcta porque la extraer

Voz 0840 10:04 bueno porque hay ayer los en la charla que los amo con Akon Alfonso porque es la de Peter Seller guateque el principio el guateque aquella a la que en la corneta cuando el va muero y lo no acaba de morir nunca sabes IPE con esa Lakoff también bueno empezaba tanto cuando la corneta ya

Voz 0874 10:21 gente que hemos evitado ese momento Jacinto Antón será antropólogo inocente en este programa suele estar los domingos pero aprovechar estar por aquí ya su derecha Alfonso Mateo Sagasta es historiador y escritor tal Alfonso como estas de maravilla gracias yo creo que vosotros ya debería marcharse porque esto habéis tocado techo con este aplauso para ellas bajada del trabajo

Voz 0840 10:48 corneta

Voz 0874 10:49 puedes suena muy muy poco venga dale

Voz 23 10:57 para

Voz 6 10:58 este basurero periodo

Voz 23 11:00 es bueno conocer mundo y haciendo padre quería más a hablar con vosotros de algo que tuyo comentaba

Voz 0874 11:07 muchas veces en el espacio reciente y es de los momentos en los que se puede encontrar mucho humor la historia incluso humor dentro de situaciones que contienen masacre que contienen momentos negros momentos de tragedia en en toda la historia de la humanidad pero siempre Si buscas siempre hay algo que puede hacer gracia y de alguna manera lo aísla del contexto está bien recuperarlo lo que es un trabajo de historiador como otro cualquiera por ejemplo yo te voy a hacer una pregunta a ver cómo reacciona el público esa pregunta a ver qué tal olía a Hitler

Voz 0840 11:39 qué tal pues mira tengo la respuesta perfecta porque tengo en basó su olor vamos allá los no es broma empiezas a ver esto es esto es una iniciativa mira aquí tienes Hitler esencia de Hitler esto es una iniciativa de arroz que hizo

Voz 23 11:54 exactamente dos o de Rice

Voz 0840 11:59 es una iniciativa que tuvo el canal de televisión que hicieron una serie sobre el sobre los grandes líderes de la Historia Imaz de la Segunda Guerra Mundial y pensado a qué hora iría cada el líder de la Segunda Guerra Mundial entonces hicieron la esencia de todo la esencia de echar la esencia de de Stalin he perdido la de Mussolini que debe sabes que hay ido en el avión de de novia pero aquí tengo la esencia de Hitler creada más importante de preservar porque realmente los Nos interesa esa Teresa Isabel cómo olía Hitler fue porque hay referencias históricas al olor corporal de Hitler Él tenía muchas fraudulentas y eso eso eso es que comían mucha col comió mucho vegetal el el Lega vegetariano lo cuando lo impedía no lo impedía hacer masacre de guerra pero la gente dice que tenía un olor bastante desagradable yo conocido una persona que conoció a Hitler que es el conde Fobos el Lagun Air cuadro conocí murió al cabo de una semana de conocerle yo sin que tuviera alguna relación Laura

Voz 6 12:52 esto con el otro

Voz 0840 12:53 y explicaba me decía lo peor de Hitler no era no era el Holocausto era cómo comía dice

Voz 6 13:01 esto perdona esto es humor negro donde lo haya eso es humor negro alemán

Voz 0840 13:05 el Imet explicaba el había sido oficial de Estado Mayor en en en Rusia y que cuando venía a Hitler con los sólo con los oficiales pues se sentaba a comer dice claro él era un oficial de la aristócrata de la alta escuela tal muy educado lo veía comer dices que se ponía entonces limitada comía sic dice era repulsivo verlo verlo comer y participó en varios atentados contra Hitler yo creo que lo hizo más por la comida que prueba la apuesta por la educación por la educación que por lo que estaba aquí luego luego está el tema de las drogas dígalo

Voz 0874 13:39 vamos con el autor de este libro fantástico hace un par de años te acuerdas

Voz 0840 13:42 el volumen de drogas consumidas Hitler que también supongo querían poco pues este este este autor lo que explicaba es que el tercer raíz un gran con lo con el los soldados por ejemplo la izquierda en la guerra relámpago solamente se explica por la cantidad Z minas que tenía que le suministraba en el ejército alemán que almacenada la Perviy Tina era un tipo de metanfetamina que se había creado para el para el Ejército y claro iban tan deprisa que he pasado pasaron Dunkerque por ejemplos el secreto de verdad en el que no es que dejaran escapar es que ese pasaron de largo

Voz 6 14:13 que acaban en Polonia

Voz 0840 14:16 la verdad es que sea sea explicado mucho la guerra relámpago porro por el consumo de anfetaminas en el ejercieron es que claro tú lo tienes al a todo el Ejército consumiendo anfetaminas durante una semana y cuando se les pasa el efecto el bajonazo es que ya no invadir Inglaterra plata es es lo que

Voz 0874 14:33 eso es un poco lo que les pase tiene la tentación Alfonso como historiador de rebuscar esos momentos que de repente se proporcionan una visión diferente de la Historia que conoció del buscarlos y

Voz 2 14:41 inventarme los paros mucha muchas cosas son son adornadas son adornos de la historia en la hablabas del olor a cabo el Chile insular no huele habano es una es una decepción mensaje dolerá Cedro a a madera barro a habanos no

Voz 6 14:59 la victoria a Victoria Federica Victoria no sé cómo exactamente como se olor

Voz 2 15:03 pero bueno el los errores son fundamentales en la historia claro el el el hacer sentirse a la gente en otra época es recurrir a esos dolores a esos olores el olor es además el factor de que despierta más vivamente la memoria lo que te hace sentir en estar en otra en otro sitio

Voz 0840 15:21 ganó el eso de la orina en Roma

Voz 26 15:23 esto es los pregoneros eso eso es cierto

Voz 2 15:26 en en Roma y exportaba Iberia exportaba orina de Ibero adolescentes íberos a Roma para blanquear los dientes porque sí

Voz 0874 15:36 igual que es buscar déjame procesar es que no solamente cuatro súbditos es que

Voz 2 15:41 esto no es Berriz ha es con los editores buenísimo además el ex era era habitual pero eso es en el siglo XVII se sigue utilizando como como para mantener la limpia pues se hacen es con con orina eso es blanquear los dientes a es la única forma algo sino en la higiene es algo

Voz 0874 16:01 de hecho y moderno vamos a hablar de la antigua Roma cundía logramos cuyo Jacinto escucha escucha escucha

Voz 4 16:08 Rivas todavía quedan pero resulta estos delitos guapos guapos por regar esta cara me suena que lleva puesta una corona de laurel eso encima de la cabeza

Voz 27 16:27 esto y en que todo nuevos hablarme ese bárbaro por tutsis tiene razones Julio Cesar

Voz 4 16:33 el diestro Julio mes julio donde está vamos a divertirnos honrar ya está provocarle a unos mandará a todo su ejército no queremos reírnos un poco más pero le ha sugerido Berrio

Voz 23 16:53 qué tiene el Imperio Romano que también tiene muchos elementos de humor

Voz 0840 16:57 bueno tiene una iconografía tras las legiones las togas todo eso que que que favorece un poco la las piernas al aire las piernas al aire también hay que decir que que que hay muchos momentos de humor en el en en en en Roma la República del imperio mi momento favorito de humor romano es cuando Julio César de una sesión en el Senado que le le entregan un papel entonces Catón que su enemigo político enseguida dice que lo lean público que lo lean público que esto es una conspiración contra la República César dice bueno si hay que leerlo pues que lo lean lo lo le resulta que es una carta en la que está citando a la hermana de cartón esta citando Julio César para verse con el público lo leen el Senado con lo cual sociedades cuenta del sentido del humor que tenía que tenía Julio César Julio Cesar a de las grandes frases y de las Galias yo creo que los hubiéramos entendido un poco con el Nos hubiéramos podido Adecco Oro otros no con Calígula quizá probablemente no nos hubiéramos reído mucho Nikon Nerón pero con con Gil César es un hombre que da la sensación no es que permitiera las bromas de que había sido al amante del Rey de Bittini a que permite a estas bromas que le llamaran Calvo los veteranos y cosas así indica que algo algo un una cierta proximidad podemos tener con con esa figura no

Voz 2 18:08 tolerancia con las legiones sino con con con sus legiones que son el sustento de su poder yo creo que esa es un Ése es el juego de pero nos reímos con Uber fue Goscinny que son los que de verdad nos dijeron Il la última versión aquí ya no son duda estoy Goscinny pero vamos el el el la estima el papiro del cesar por ejemplo que es buenísima la idea de ocultar parte de la historia porque no le interesa César ser

Voz 0874 18:32 ahora no quiero pero no pero no es dice es distinto

Voz 2 18:35 la la la la

Voz 0874 18:38 interpretación de la historia y la higiene en el Imperio Romano hemos aprendido por Monty Python que el alcantarillado suyo no como muy bien dice esa famosa frase ese famoso mitin de algunos de ellos les

Voz 0840 18:51 que la la toga la toga romana que es el el la la la ropa institucional que llevaban los senadores que va a la gente los aristócratas y tal estaba dispuesto de una manera que que creaba un espacio físico alrededor había que colocarle de una manera viera claro lo que te protegía también es de lo Lord de que no se acercara a la gente demasiado porque claro la gente día en Roma toda Roma debía de ser un lugar de de de un dúo de un olor tremendo Cal tanta gente aglutinado en un sitio con

Voz 0874 19:18 los baños públicos serán realmente públicos

Voz 0840 19:20 exacto sí pero lo de las doctrinas

Voz 2 19:23 había letrinas de tiene son comunes comunales el el el la nace se conservan muchas letrinas todavía es donde se ve exactamente como son los agujeros están a menos de un metro uno de otro unos sesenta centímetros no hay ningún tipo de intimidad de negocios son totalmente se habla

Voz 0840 19:42 es que imaginar a César el le pido Marco Antonio sentados en las

Voz 2 19:47 en la misma en el mismo trono los tres damas con comentando lo deban como ya no somos legión además compartiendo la esponja para limpiar ahí ahí ahí está era necesario Alfonso pero de todo es todo es común ya que no hay cómo era la escobilla romana no era era una de las manos

Voz 0874 20:08 la sanción no no hace falta es que la escobilla roman aviones pudieron no una

Voz 2 20:12 malito con una esponja común donde había un esclavo que lo lo en jugaba era el siguiente siguiente lo en jugaba era era como una Alex compartía luego que aún pañito para sacar un poco fino es una cosa

Voz 6 20:24 bravo era muy duro yo ahora pues no es buena

Voz 0874 20:27 no ser esclavo nunca en la esfera de Espartaco

Voz 6 20:29 Street está Tony Curtis frotando con una esponja precisamente la espalda a Laurie a ser Lord realidad ir haciendo que el discurso de todo te gustan más los caracoles son las ostras y acaba la escena regodeo acaba la escena que Tony Curtis se suma a la rebelión estén pilla también en tiempos de la antigua Roma

Voz 0874 20:48 Nos encontramos con los primeros cristianos

Voz 28 20:50 ahí somos tres reyes magos que somos tres Reyes Magos

Voz 29 20:55 es una torpe la mañana vaya a cambiar nada

Voz 28 21:01 somos nuestro lo venimos de Oriente coño queremos adorar al

Voz 29 21:10 queremos mostrar no ante él estar ahí en Nimes con aquí enorme niños fue no tener

Voz 2 21:20 lograrlo

Voz 29 21:23 no hay una estrella o bellamente bueno no no tenemos que ver dónde de oro incienso y mirra me haberlo dicho antes

Voz 23 21:37 cuando no

Voz 6 21:37 la historia se mezcla con la religión es más complicado encontrar momentos de humor mucha gracia lo de de el oro lleves en la mirra sí sí

Voz 23 21:44 pero para que nadie sabe lo que que claro indeterminada

Voz 0874 21:49 la Legión es bueno pero hay que mantener un respeto hacia sus iconos entonces es muy complicado encontrar un elemento de humor en toda la religión

Voz 26 21:56 en todas la regiones ay ay ay

Voz 2 21:59 esa sensación de esa vigilancia por la agresión ahora hablamos mucho del Islam que si el Islam reacciona violentamente contra contra los ataques el cristianismo también ha reaccionado lentamente contraataques hasta ayer hombres y irreal

Voz 0840 22:13 sus imaginaros en de es de la de la de Sócrates no fue eso Graphics que por Prim pío pío lo lo lo hicieron en venerar sendero francés Le de de de impida en Atenas democrática

Voz 2 22:27 todo el problema toda la historia de los templarios famoso todo eso a todas las acusaciones que se les hace y por los cuales se les juzga Biceleste ejecuta públicamente son todo pecados grandes pecados sodomía con todo ese tipo de cosas eran los pecados y se les acusa se les juzga eclesiástica mente por los dos delitos

Voz 0840 22:45 es una pregunta de el otro día Sodoma y Gomorra lo de los sodomía está claro como Rytas que hacían

Voz 6 22:52 como si me comprometo debía ser gorditos sino porque lo han borrado

Voz 0840 22:57 socios de la biblia que hemos hablado te damos también el otro día dices a Lot aparece un ángel que va Sodoma buscarlos si hay unos cuantos hombres uno hombres justos ya Dios no no castigar a Sodoma y entonces Lott

Voz 2 23:09 no no aparece el ángel aparece la debacle y entonces el el pueblo quiere quiere al Ángel Concilio generosamente dice no no eso sí

Voz 6 23:20 has lotes que la historia la Historia Sagrada La Biblia está llena de cosas rarísimas y hay

Voz 0874 23:26 personaje que bastante no no sé si es gracioso o truculento la si en este caso decía raro muy bueno raro en este caso vez más confortables si avanzamos hacia caminos desde hay hay hay un personaje de la historia que te te encanta especialmente Jacinto del que ha hablado mucho ya has escrito mucho es que escucha esto primero escucha

Voz 27 23:43 pero Julia no vamos a la cama perdone me prisa y dos decir que la sangre española la más a Clemente la puesta refrescar para el verano dejó usted la iniciativa bien porque nos lo tomamos con calma no que recabar tan pronto estará de vuelta en su habitación antes de medianoche tentado Gemma gesta llámame Napoleón si te agradezco la confía si yo tuviera una mejora como tú lugar Damià Pos sería capaz de conquistar todo y eso que así ha sido y que en vez de ser la puerta del baño que se abre y se cierra emocionar mucho cuidado si More corro grande ríos consta en territorio ocupado

Voz 0874 24:31 tras la última noche de Boris uso de una gran peligro

Voz 0840 24:34 es una una frase para recordar el sexo sin amor es una experiencia vacía pero como experiencia vacías de las mejor

Voz 6 24:42 esas grandes frases de murió al es verdad en el en la última noche Doris Rusia gran película que tiene Napoleón

Voz 0874 24:48 detrae tanto el tamaño

Voz 6 24:51 el tamaño importa no

Voz 0840 24:53 el tamaño el era un hombre que cuando tú piensas en buena parte de polen hay dos personas hay buena parte que es el el el el joven airado el joven revolucionario el hombre que exporta la revolución portada al puerto de Europa era atractivo romántico Delgado y luego de repente se convierte en ese emperador bajito refugio muy ante IBI prepotente no con esas frases como por ejemplo la de diez mil soldados y yo hacemos veinte mil soldados cosas de este estilo que que un hombre un hombre prepotente Ivonne esa esa dicotomía entre lo que lo que fue Bonaparte y lo que lo que pasó a ser Napoleón lo lo haces muy interesante el intento claro intentó resistirse de una dignidad crear una dinastía con una familia que era como de de de comedia de serie de de teleserie era era era una familia que Avalos platos unos a otros con una con una mamma eso mientras Napoleón llegaba Italia donde estaba Josefina hay que excavación uno Josefina es un personaje muy interesante porque realmente sabes que es cuando Josefina conoce Napoleón Napoleón todavía solamente en general que apunta nunca mejor dicho Artime pero apunta e hice lo pilla no se enamora yo diría que más que se enamora hay una palabra no no podemos decir la radio lo que lo que le pasa con Josefina no Clinton tremendo con con con con Josefina Josefina es viuda tiene dos hijos a su a su marido pero en general del Antiguo Régimen la blandir la idea ella es además de La Martinica su mujer caliente de hecho cuando cuando en conoce a la policía cambia mucho de tema no Orfila

Voz 6 26:28 el menor es Napoleón

Voz 0840 26:32 sea enamora vuelve loco por ella ella todavía tiene una amante que es barracas ir a él le llaman el el el el pequeño cornudo Le Petit cabrón les eso es un hombre que que está marcado porque va con una mujer que que que son claramente esta pero se enamora de ella irá lies moría la relación epistolar entre ellos con aquellas famosas frases de llevo dentro de tres días un hotel aves pues es así que dices hay una relación con los que Inglaterra de una intensidad obeso como decía tape tifón no ha

Voz 0874 27:05 en todo caso lo lo lo lo traduciría

Voz 0840 27:08 bueno o le dice aquello de en beso tus senos y más abajo más abajo más abajo esto están las cartas e en ese entre entre que he ganado

Voz 0874 27:16 tengo una exposición sobre esto no

Voz 0840 27:18 desde donde fue bueno era expresamente sobre esto pero hablar de la relación entre Josefina Napoleón Alejandro Alejandro I El Zhar el Zar de Rusia que es un trío que suele imaginar pero que funcionó un poco porque cuando Alejandro cuando cuando perdió León invadieron Francia los los rusos prusiano los austriacos ocuparon ocuparon París el zar Alejandro se ocupó de que de que a Josefina no la molestar a nadie entonces ahí se habla un poco de que hubo el cierta cierta relación íntima también no saber en la noche de bodas de la noche de bodas de Napoleón el el perdón entonces Josefina mordió en las nalgas a Napoleón cuando estaba en pleno mente en pleno ataque validados y entonces el ella se creyó que es que él estaba culminando hay actos

Voz 0874 28:05 gritó por completo Adriana te muerden las

Voz 6 28:07 algas un perrito amasando nunca la mal me son las que ella decía vuelve vuelve Live de personas esas cosas que todo esto después de haberle regalado a él cuando se marchó hace lo que vas a Spears no no explica auto no explicado todo no

Voz 23 28:26 sí

Voz 6 28:27 bueno esto es una cosa un poco un poco compleja pero para acabar está bien Josefina les regaló un un pequeño anillo

Voz 0840 28:34 he hecho con pelos de su pubis que lo llevaban

Voz 6 28:37 León siempre colocado sí pero no era un anillo para Toledo no no al Jacinto Antón

Voz 0874 28:42 y Alfonso Mateo Sagasta gracias por venir compañeros Pozuelo

Voz 4 29:32 desde aquí le

Voz 22 29:43 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 29:46 no

Voz 0874 35:05 a que es muy divertido venir a escuchar publicidad un teatro verdad la publicidad adquiere otro carácter y es que no sé qué hacer ahora porque ahora tenía que venir

Voz 6 35:16 con colaborador habitual de este programa pero parece que tienen problemas con el avión

Voz 0840 35:19 Si no sé

Voz 23 35:23 pues algo tenemos algún tipo de no corriendo tú te crees desde el aeropuerto de aeropuerto ya que se ha dejado con este tipo que tiene ahí ahora se dice conjuntas y dijo que estamos y ahí qué tal pues mira de momento fatigado pues se tienes

Voz 0864 36:12 yo estoy contento fíjate estoy contento porque estaba muy enfadada hasta muy de verdad es ser días fueron subidas a esta semana llenó diez días llevaba diez días enfadado dijo enfadado enfadado enfadado enfadado que Jungeras con Pedro Sánchez claro que desarrolla está enfadado si el fado porque hizo una entrevista con Ana Pastor

Voz 26 36:32 será entonces dices que es

Voz 0864 36:36 los ricos no pagan impuestos dice dijo así tal cual es que los ricos no pagan impuestos iba yo poniendo sea rico digo venga uno

Voz 23 36:44 Nos dijo eso dijo jóvenes

Voz 0874 36:46 como si no dijo que los ricos no pagan impuestos a través del IRPF lo pagan los eluden a través de sociedades

Voz 0864 36:54 es lo que dijo me da igual lo precisa

Voz 23 36:58 sí que la cosa tú te has quitado Montoro a Laporta

Voz 0864 37:02 bueno delegado a base de tuit de tuit es decir pero por Don Pedro por favor don Pedro Don Pedro qué dice usted don Pedro

Voz 23 37:08 lo lleva a casa una nota manuscrita entran los pues eso crearía evidencia de gobierno me llega un poco cutre presidencial sobre ahí

Voz 5 37:17 sí

Voz 23 37:18 una carta manuscrita a usted ver paso a leer para que vean lo que es la vida de desarme quedó y doy fe de que es una carta manuscrita si membrete sí sí bueno de Presidencia del Gobierno a lápiz vamos a puede estuvo lo me lo ha pedido

Voz 0864 37:33 en la paz en la página de Moncloa como se llama a Moncloa punto com punto convenido

Voz 23 37:37 dijo pero no

Voz 0864 37:38 Estimado Javier Cansado antiguo Javier es bueno

Voz 23 37:41 ya estamos aquí con confianza en plena confianza

Voz 0864 37:43 ha dado pero bueno eso es tímido Javier Cansado sabemos de tu preocupación incluso enfado por las declaraciones del presidente Ana Pastor ves lo que te decía dice laSexta hombre suyo del que den queremos que entiendas que lamentablemente se ve obligado a utilizar Gines y Mies por tanto queremos que se Page cuando dijo los ricos no pagan impuestos por supuesto que no se refería a ti

Voz 23 38:07 puf fuertes tú vienes tú tú vienes mucha vida

Voz 0840 38:24 no no

Voz 0864 38:25 luego me lo con cierta frecuencia si una biografía muy muy cercana muy tan gente a Bilbao han pasado muchas cosas muy interesantes que vive digamos a mí personalmente y como y como artista digamos como que carrera también muchas cosas pero cosas decisivas es decir por ejemplo es decir cosas decisivas es decisiva excesivas de verdad por ejemplo el nosotros vamos con micrófono actual ojo micro comprarlo sé yo estuve voces micro por por Bilbao y micro no no actuamos con micro por Bilbao porque otros cómo se hace

Voz 0874 38:56 es que no lo cojo entonces hasta entonces a toda vez y mitin micro

Voz 0864 38:58 todos sabemos en los Teatros del Retiro el COI en los teatros centros culturales actuó y eso vamos sin micro hacíamos teatro a trabajar micro estamos aquí en el una escena busca la semana grande en el Teatro Ayala hace muchos años muchísimos entonces no no te ponen no te imponen al público entonces no sé se reía no podías hablar no entonces era un ambiente osea era era tan tan tan difícil que el espectáculo y media los Jose largas alargaba dos horas dos horas y pico entonces decidimos utiliza el micrófonos para para digamos para ser los dueños de la situación igual

Voz 0874 39:30 la primera vez en Bilbao déjame déjame imaginar seguro que Faemino puso pegas de los micrófonos es muy moderno yo

Voz 0864 39:37 es es más yo le dije de unos micrófonos de solapa así un poco tal pero a ella dice bueno algunos de estar aquí te cito si era cierto que y luego pasa otra cosa fascinante también muy fascinante el en una también otra cosa grande también en el Parque de Cazorla fuimos Doña Casilda estemos actuando estaba estaba empezando a tener éxito a uno tendríamos un poquito entre entre cortado porque sigo fatigado estamos es que viene corriendo desde el aeropuerto de estábamos ha empezado a tener éxito y entonces se nos presentaron gratis hay que recibirlo en el Parque Doña Casilda sí se presentaron pues yo qué sé de cinco mil personas y tremendos sea todo a tope y ex equipo de sonido era para para unos Juancho entonces pero tu actual y tuvimos que parar esperar allí que trajeran otro equipo de sonido es que hay que rebobinar y volver a empezar y luego hoy pero claro pero que nosotros no podemos podemos estar quieto entonces te estoy actuando para para la gente que está en primer en primera fila charlando con ellos hasta quitaron uno uno el equipo se sale eso el pública de Bilbao y el de San Sebastián que tales a pesar de las que han estos escuchas di eh pues vamos a yo tengo familia de Pucci yo tengo es si yo tengo mucha familia sabe cae mal no es

Voz 23 40:46 porque la granate al público que hay tu plato favorito en Bilbao es verdad que es la tortilla maravillosa que hay una ahí en la calle de la calle

Voz 0864 40:58 al lado de calle poza no de recuerdo calles pues el pueblo de Indautxu por ahí por el que íbamos mucho que ponía el primer premio de tortilla estatal

Voz 23 41:08 Nuestro dio mucha gracia porque en vez

Voz 0864 41:11 se opone de patata pero yo podía tampoco española ponía tal Busquets

Voz 23 41:22 es muy muy divertida en Arabia cosa bien

Voz 0864 41:25 te has impuesto el de la palabra pinchó con Te X con la grafía sí

Voz 23 41:28 es Euskalduna o como se diga no

Voz 0864 41:31 entonces habían puesto algo de casa a la y han puesto una pone Pin pincho conecte X no pincho no entonces yo llevo cada día ya me conoce digo oye tenéis pinchos si digo pues ahí pone pinchos

Voz 0874 41:43 quiero decirle tocando narices podríamos este espectáculo

Voz 0864 41:49 puede ser un poquito es bueno estás bien hasta situarse

Voz 0874 41:52 esta tarde yo creo que puedo actúas no no mañana mañana mañana eh

Voz 0864 41:55 evento en el Caja el festival tengo un un evento en una charla con las con gente como periodista y tal pero no paro amigo tengo hora

Voz 2 42:04 Segura hacia el año igual lo terminas de la misma manera

Voz 0864 42:07 sí dije yo creo prometiendo que no estoy en la edad te va a aprovechar ahora tengo reprocha

Voz 23 42:11 la caja a estas

Voz 0864 42:13 día castros si en el llevo llevo es que tengo tengo aparte bueno lamentablemente contigo estoy poco menos de lo que quisiera ya lo saben bien estoy poco pero claro tengo Ilustres ignorantes en televisión y la gira dice usted ignorantes la gira con Faemino y luego tengo dos podcast maravilloso uno que está aquí en la casa en pódium que lo recomiendo bien puede hacer publicidad

Voz 0874 42:34 sí claro podíamos nuestro por eso digo podía haberla

Voz 0864 42:37 el sábado vuestro nuestro un poco

Voz 0874 42:39 esa pensar si es un poco no estoy perdido la cuenta de cuáles son nuestras radio

Voz 0864 42:42 el je je pues el llamada aquí hay dragones es un podcast que hago junto a Arturo González Campos supongo que jugador Diego te Si yo mismo lo recomiendo muchísimo y entonces el podcast quincenal del otro que mensual luego la intervención contigo al lado ilustres tal de pronto voy es a veintiocho días al mes trabajo de febrero veintinueve

Voz 0874 43:05 pues que para leeros de que estés aquí aunque sea un ratito esta noche debo esta tarde tendrá ocasión esta tarde se libre

Voz 0864 43:11 tengo libre sí sí pienso dedicarle a dormir total

Voz 0874 43:13 no puedes puede ser un deporte muy bonito que la gente ponga fotos tuyas paseando por Bilbao en una tarde que no tienes que trabajar

Voz 0864 43:21 esto no es una existe para mí eso es eso es la panacea pensar que no tengo nada que hacer

Voz 0874 43:25 no contado alguna vez y a mí es una cosa que personalmente como amigos hemos charlado sobre ellos no me me me asombra saber que tuyas estado tantas veces en tantas ciudades como para ya nada te sorprende de esa ciudad conoces todos los restaurantes todos los bares todas las zonas que al final acabas en tu hotel pintando soldaditos

Voz 0864 43:44 si hace ya tiempo hace hace años se lo cuento es una vergüenza ya me me me cuenta vergüenza contarlo pero bueno como soy con todo lo cuento todo el yo a lo mejor voy a Córdoba en nueve de la mezquita ya ya la divisa tantas veces que que digo pero hombre no te motiva digo si es que es que vengo aquí a Bilbao en Jaén digo sí lo he visto bueno tendré que decir que que es querido tantísima tanta defiende que este año es es el vigesimoquinto ininterrumpido de gira veinticinco años somos somos unos unos putos viejo Nadal sume cosa ya que una cosa lamentable sí y entonces yo es que ya estoy un poco de vuelta claro ya desde entonces mira esto volviendo a digamos a estoy haciendo un poquito un poquito tópica sito poco Picasso sea ya solamente me gusta las cosas no me gusta el desayuno me gusta comer en sitios de comida casera

Voz 0874 44:35 si tú te quieres diversas estás comiendo menos comiendo menos extendido fin eh

Voz 0864 44:40 bueno ya estoy cerca de la caseta llegada ya lo sé pero no me importaría

Voz 26 44:46 qué has hecho viajas mucho menos que fuera pero tampoco vas a ver la vieja sigue sí sí

Voz 0864 44:53 la trabajar chaval en va a trabajar en California claro claro Santa Bárbara va a trabajar si no te habrá para tratar de tu Jack Johnson es un vínculo que consumir al Depor vida estuve la puerta de ahora ya ves que vive John Cleese Monty Python fui a supo a la puerta de su casa menos mal que no llamé digo que si llamo idiomas así no nos inglés claro sí casi mejor que guarda todos los espacios fue una buena de estuve me me llegué a esa dice

Voz 6 45:17 pero pero pero viajas poco a poco te interesa claro digamos por el mundo si de repente

Voz 0874 45:22 decir no conozco Japón me voy a Japón bueno estuve

Voz 0864 45:25 estuvieron no estará estuve en Noruega viendo un fiordo visto uno visto todos

Voz 23 45:30 a poco más no poco más sea no me gusta mucho viajar a Australia

Voz 0864 45:38 no conozco a Australia por por referencias con Adelaida pues la te gustaría me gustaría hacer Australia

Voz 26 45:45 pues no

Voz 23 45:48 es otra tendría que decir que sí pero no IX que estamos

Voz 0874 45:51 Bilbao aquí la gente es maravillosa fíjate como está al teatro de de lleno y el sacando gente fuera lamentablemente pero además de todas las virtudes que tienen son de aventureros son trabas

Voz 4 46:00 Paradores la falta se eh

Voz 0874 46:04 el que también se han ganado fuera de España hay muchos en Estados Unidos que llegaron como pastores de pantalones vaqueros lo sobre nuestro pues yo creo hace hoyos somos de Madrid acogen ese bueno aquí tú sabes que muchos ahí hay un hay un grupo enorme de vascos que miran a una Australia aquí durante mucho tiempo vivieron en Australia pasaron determinadas penurias porque aquello es como vivir en un documental de National Geographic ya sabes que te levantas con los Hornets Rinko te come los dedos ya te digo pueden entrar Loren no todos nuestros invitados australianos Loren quienes Lorena tú eres Lorenita te pones un micrófono va a ser mejor revés estar está al revés otros impacto trabajan radio eh

Voz 15 47:02 a estas Loren con cuántos años emigró austra

Voz 0874 47:05 el gato con diecisiete años con diecisiete

Voz 15 47:08 días inglés cofundó idea fíjese que sabría inglés para arreglar los papeles para ir a Australia tenía que venir a Bilbao con intérprete

Voz 6 47:19 a ver un momento para ir al consulado para ir al consulado para para

Voz 15 47:23 coger un autobús para todo un interpreta el trasteo

Voz 0874 47:27 lo tú seguramente igual todo hablabas vasco en tu vida diaria sí sí

Voz 15 47:33 yo nací yo me crié viví en en en el ambiente vasco el euskera claro en la Escola pues sí el castellano y algo de francés

Voz 0874 47:42 algo de francés haber entonces te plantas en un avión y aterrizase en donde

Voz 15 47:48 bueno aterrice muchas veces entre llegar a

Voz 0874 47:51 en esa es la pregunta es lo que creo que pasaste por Pakistán a lo mejor Londres la agencia de viajes con que te Caster vuelo la agencia de viajes

Voz 41 47:59 la buena compañera

Voz 15 48:02 de sal a KLM y era en los años sesenta y dos sea unos años de

Voz 0874 48:09 David es de Bush no le debes ves que no te entendido perdona que eran los años

Voz 0864 48:15 en un par de pelotas que además fue esté con la KTM con locales

Voz 15 48:20 sí sí sí yo un chaval de diecisiete años que sale por primera vez desde desde desde descaro Herría desde Ondárroa a contar con el contexto socio Mora al que existía en aquella época y todo lo demás pues era un salto bastante fuerte entonces a mis padres les pidieron en el aeropuerto Antiguo Viejo desde Sondika estaba llorando Luque así el Madrid en el en el viaje estaba junto a mí un fraile

Voz 0864 48:52 esa fue la parte peor no

Voz 0874 48:54 dos casi Holandes del año sesenta pico no

Voz 15 49:00 entre dos dice madre a Madrid Madrid Madrid Roma eran en teniendo en el viaje que iba con el Fraile también que había venido a hacer los ejercicios de la India porque estaba destinado

Voz 41 49:13 la India

Voz 15 49:15 para animarme y me dio una botellita si son trago del en el tomate esto mismo yo un trago de coñac supo a gasolina pero estoy la intención era a nuestro llega este romance entre un poquito así me hizo así que tenía doble escapar

Voz 23 49:36 hay más donde va eso no lo no lo que tenía doble doble la otra

Voz 0840 49:43 yo ingería por lo menos un

Voz 6 49:45 en un par de docenas de Portillo desde con Juanjo tres vasco vasco e vasco repulsa y mucho

Voz 23 49:52 además y me dice sabes

Voz 15 49:56 a mis compañeros que se quedaron en la India que estarán esperándole a esto también a ese Koyama

Voz 23 50:02 con la India por hecho llegaría llegaría

Voz 6 50:06 hemos venido tú sabes que te marchas

Voz 0874 50:09 porque no quería hacer la mili lo puedo entender

Voz 6 50:12 más que nada tenía Herder tres años aquí siguiéndole a Pacho nombre y por cierto si queréis Apache por aquí

Voz 0874 50:27 podemos llegar a un acuerdo

Voz 6 50:29 en Madrid hemos decidido que una cosa no deje

Voz 0864 50:31 porque si la decisión de ir a Australia porque eso es decir porque es para Hayes muchas y a Australia o sólo había eso

Voz 6 50:38 no había amigos en mi hermano mayor había votado donde

Voz 0864 50:42 cosa de Puente había ya había un puente hay que

Voz 6 50:45 por cierto pues no le avise muestra que pasa por que no sabía cómo iba ahí

Voz 23 50:50 su hermano ya mucha ilusión sí pero a mí no porque en buscarle desaloje Australia era como más así como Vizcaya cuando unos hombres

Voz 0874 51:09 en entraron a Loren Benin aterrizar en Australia aventura bien con hablando euskera o castellano no hablabais ninguno nada de inglés y luego el inglés que hacen los australianos también tiene su aquel Madrid

Voz 6 51:22 ver primera horas es que cogí el me en inglés siguió en euskera pero no nos entendíamos no entiendo por qué de algo parecido a desató Flores encima llegó borracho con lo cual

Voz 23 51:34 no no lo ha hecho de viaje

Voz 15 51:39 Elio empezó ahí luego tribus escala en en Karachi en Pakistán como al principio he dicho que en los años sesenta principios de sesenta céntimos de de dos cincuenta pues en las casas normales normalmente pues no había duchas alusión usábamos en barreño sirios así tal pues mi primera ducha Mi vida la primera ducha a la bien en Karachi en Pakistán

Voz 0874 52:03 fíjate qué paradoja de la Historia

Voz 15 52:06 exactamente ahí total

Voz 0864 52:07 gays Australia tampoco para tanto

Voz 0874 52:12 lo ves que está todo la verdad

Voz 6 52:15 dónde buscáis trabajo como busca es trabajo con el trabajo ya llegamos con un contrato ya entonces pero ahora sabes que no historias hiciera sí hombre por debajo primero tienes que trabajar en el campo bueno es que lo nuestro ha sido siempre en el campo el monte ahí ha sido todo sí pero no de de Vizcaya me llama rondas no no ni eucaliptos como tampoco hay allí para cortarlo claro claro claro estamos hablando de una naturaleza que supongo que

Voz 0874 52:38 asombra cuando llega no a mí

Voz 15 52:40 mire a mí me impactó enormemente aquello era totalmente diferente en todo olía diferente todo era otra otro olor era diferente todo después cuando dirimirá el suelo que estaba lleno de polvo Qonduz basado en las que hay por el mundo pasaban los tractores a los los camiones y todo lo demás estaba lleno de polvo había una a las huellas unas rayas informados de cien mira eso son las serpientes que suelen pasear por la noche por ahí joder tenía un miedo solamente de eso que claro vivíamos debiéramos en unas barracas que en Campeche es que generalmente eran de de chapa de con era era eran unos auténticos hornos no pero en fin si después de la letrina era una casita que estaba un poco más lejos e injusto Custo Cavia estudia bajo una una lata de veinte litros poco más humanos reconoce Ayala

Voz 6 53:36 va al que le tocaba le tocaba de hacerlo agujeros yo vacía retornar ya pero la cosa íbamos en una hora