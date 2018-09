A Vivir Que Son Dos Días (29/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 3 00:00 a vivir que son dos días

Voz 4 00:17 las Javier del Pino son las once las

Voz 5 00:20 EFE en Canarias

Voz 1061 00:25 Josep Borrell tiene un patrimonio de dos con ocho millones de euros el más alto del actual Gobierno frente a los ciento trece mil euros de la ministra de Hacienda María Jesús Montero la que menos patrimonio posee según la declaración de bienes publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado el presidente Sánchez declara bienes por poco más de trescientos

Voz 2 00:40 cuarenta mil euros Javier Carrera el jefe del Ejecutivo

Voz 0866 00:43 hasta con ciento ochenta mil euros en inmuebles veintiun mil en cuentas corrientes o de ahorro además de cinco mil en acciones y un total de ciento treinta y cinco mil euros en otros bienes y derechos de contenido económico a cambio Sánchez debe más de ciento noventa y dos mil euros dentro del Consejo de Ministros el que más fortuna acumula es el ministro de Exteriores con casi tres millones de euros que se reparten entre bienes inmuebles por cerca de un millón depósitos en cuentas por más de novecientos mil así como acciones por cerca de seiscientos mil Le sigue la titular de Educación Isabel Celaá con más de un millón seiscientos mil euros en activos y en tercer lugar se sitúa el ministro de Ciencia Pedro Duque cuestionada esta semana por la sociedad que gestiona sus casas Duque tiene un patrimonio de un millón quince los veinte mil euros de los cuales apenas treinta y siete mil Se corresponden a bienes inmuebles y no consta que tenga deudas según los datos publicados hoy en el BOE los ministros con menos patrimonio son por este orden el de Interior Fernando Grande Marlaska la titular de Política Territorial Meritxell Batet y en último lugar la ministra de Hacienda María Jesús Montero con poco más de ciento trece mil euros en activos que contrastan con su pasivo que asciende a más de ciento veintidós mil

Voz 1061 01:47 euros en Cataluña el ex vicepresidente Oriol Junqueras en prisión provisional ha anunciado que quiere ser el candidato de Esquerra Republicana en las elecciones europeas del año que viene Radio Barcelona Adrià tardía

Voz 0027 01:56 en esta carta a la que ha puesto voz el actual vicepresidente Pere Aragonés justo a las puertas de la prisión donde está encarcelado Junqueras el líder de Esquerra asegura que su candidatura es la mejor forma de denunciar el retroceso democrático y la represión del Estado español y de defender sus propios derechos políticos el líder de los republicanos asegura que él y su partido están dispuestos a todo para defender la democracia los derechos civiles y la soberanía del pueblo de Cataluña para hacerlo es más necesario que nunca internacionalizar la causa general que según él tiene abierta el Estado contra el independentismo su candidatura a las europeas del próximo mes de mayo tendrá que ser ratificada por el partido en los próximos meses

Voz 1061 02:32 la familia de Francisco Franco tiene previsto enterrar los restos del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena en Madrid si finalmente se lleva a cabo la exhumación del Valle de los Caídos así consta en el escrito que los nietos de Franco han presentado ante Justicia según cuenta la agencia EFE Sergio Soto

Voz 2 02:45 en ese documento de doce puntos presentado el té

Voz 7 02:47 ante el ministerio contiene las alegaciones de la familia para oponerse a la exhumación pero también su intención de que los restos del dictador descansen en el céntrico templo madrileño si abandonan el valle en su escrito la familia alega para frenar al Gobierno que la modificación de la Ley de Memoria Histórica que este plantea es inconstitucional dicen los Franco que no existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad requisito de la doctrina constitucional para los decretos leyes como el que el Ejecutivo ha impulsado para la exhumación y afirma que con ella el Gobierno también vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal que recoge la Carta Magna vamos ya con los deportes Uxua Caballero buenos días

Voz 1509 03:22 qué tal buenos días hoy continúa la séptima jornada de Liga a la una comienza el Real Sociedad Valencia a las cuatro y cuarto el Barça Athletic Club en el Camp Nou con la baja de Umtiti por lesión a las seis y media Éibar Sevilla y a las nueve menos cuarto el partidazo de la jornada Real Madrid Atlético de Madrid fuera del fútbol la selección española de baloncesto femenino se ha metido en la semifinal del Mundial de Tenerife después de ganar sesenta y ocho cincuenta y tres a Canadá será a las nueve de la noche hora peninsular ante Australia además hoy Fórmula uno en Rusia desde las dos de la tarde la clasificación en París continúa en juego la Ryder Cup de golf con Sergio García Jon Rahm

Voz 1061 03:52 de momento es todo más información como siempre actualizada en Cadena Ser punto com volvemos a mediodía las once en Canarias

Voz 2 03:58 al ser vicios informativos

Voz 5 04:05 volver al trabajo un viernes bien al trabajo un viernes en tu nuevo vehículo comercial Renault desde ocho mil ochocientos euros

Voz 1704 04:13 el Rey que también viene la arriba no si aprovecha el momento pro blues de Renault

Voz 5 04:20 oferte Herce Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 3 04:25 bien está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia la cuenta de ahorro de nacionalidad irlandesa es una de ellas contratarla

Voz 5 04:32 con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo hace tendrá una bonificación de treinta euros visita en en espana punto es y consulta condiciones National Neverland en todo importa

Voz 9 04:45 ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas

Voz 5 04:49 con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes un veinticinco por ciento de descuento en todos los televisores a partir de cuarenta y ocho búlgaras

Voz 9 04:56 lleva te une el eje de cuarenta y nueve pulgadas con la última tecnología por sólo quinientos cuarenta y siete euros con

Voz 10 05:02 en financiación fácil envío incluido y tres meses de seguro graves sólo con las tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 11 05:09 nosotros abrimos construido juntos un vosotros habéis hecho algo grande muy ellos habrán aprovecha su oportunidad

Voz 12 05:17 conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en solo punto es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 13 05:30 Juan no has comprado muchos detergentes por van doscientos veinte y aún quedan cajas en el coche

Voz 14 05:35 el ofreciendo descuentos de Carrefour compras de valió porque tienes más de diez mil y productos con descuentos de hasta un ochenta por ciento y siempre Diop asiento garantizado para canjear en próximas compras en tiendas Carrefour Carrefour Coto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 3 05:50 oye dijo no viene la final no puede ir

Voz 15 05:53 me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 16 06:04 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 06:16 últimos días para llevártelo todo al cero por ciento con la tarjeta gratuita me llamar club Otelo todo va a partir de doscientos noventa mil euros al cero por ciento ya estén treinta meses corre sólo hasta el treinta de septiembre en tu tienda Media Markt escénica

Voz 18 06:30 viento financiación de que serán Consumer Finance como pieza latina Versace y los consejos decorativos de Boris Izaguirre Kanye West y la arquitectura vivir en una nave industrial con María las normas de la casa de Hermès un paseo por La Masia de ERC rehén Mendes da Rocha cumplen todo esto y mucho más está en el nuevo número de Aiko

Voz 10 06:51 Design ahí distraen la revista de diseño que acelera

Voz 3 06:54 el CIS con él esta semana en entretiempo que no se pensaba que podía tener a lo mejor tanta audiencia en el mundo de la noche dio sobre todo el mundo

Voz 5 07:05 tras notaremos recordando algunos de los programas que han hecho historia en nuestras madrugadas de radio y como La noche es joven nos iremos de fiesta junto a María Romero veremos amanecer tomando un chocolate con Almudena Serrano en la madrugada del sábado al domingo a las tres y media una hora menos en Canarias entre tiempos con

Voz 13 07:23 Ana Martínez Concejo signos también en redes y en nuestra aplicación móvil Cadena SER

Voz 4 07:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 07:32 qué tal estamos en directo en Bilbao en la tertulia de cómicos un aplauso para que se vea que aquí

Voz 20 07:38 Delpy ni ver cuando era qué tal como seamos pero

Voz 19 07:46 aquí la fila estos son alias para no decreció su nombre real no al Real usted me ha pedido que me que me acaba de pedir no diga lo que sí vamos a decirlo vamos a decirlo dígalo que propuesta hecha pues poder sacarme una fotografía con Javier del Pino eso es imposible sería

Voz 2 08:07 ahora mire

Voz 19 08:08 España son tres mil euros sin factura que soy cómico perdone usted quiere la la foto dicen hablar conmigo así por favor usted me he dicho que estuvo ayer a campando desde la noche en una tienda de campaña que la puerta no podemos

Voz 1704 08:29 eh

Voz 19 08:30 le gusta Javier del Pino le parece que su nombre más o menos hábil en su profesión y que bueno me parece estupendo me encanta les llegó hace muchísimo tiempo hace también eh yo creo que sí es muy bien pero que muy día que prefiere usted a Javier del Pino o a Bertín es Borne hombre por favor Bertín no a Javier del Pino por encima de todo Javier del Pino o la vida

Voz 20 08:55 a vivir que son dos días tarde tienes señora te lo juro va a tener fotos muchísimas gracias

Voz 3 09:05 le hace ilusión muchísima el serbio

Voz 19 09:08 poco seguir la botella de agua desde el viernes la tiene y bueno pues quiere presentar busca Javier del Pino así que va a quedar como una señora digo usted con todos

Voz 3 09:16 es el la put el puto amo de la SER con todos ustedes Javier del Pino

Voz 2 09:37 ya es un hecho que pero que nadie lo puede negar aquí

Voz 21 09:41 que el castellano el español ha desaparecido en lugares como Cataluña como Baleares como la Comunidad Valenciana como el País Vasco o como Galicia yo entiendo que les molesta

Voz 2 09:52 a vivir que son dos días Javier del Pino Phil Jones que era quién era la señora

Voz 20 10:25 la señora esa señora rubia de ahí sí

Voz 1704 10:27 sí

Voz 20 10:28 súper fan eran vale sí sí no

Voz 0874 10:30 con las fotos solamente siempre misses a cada una con Antonio sin camiseta

Voz 20 10:34 la camiseta Antonio Piedra extinguir

Voz 22 10:36 o gano eh

Voz 20 10:37 sí eso legal contó uno de los grandes muchas gracias Javier qué qué pelo más bonito cuánto peso pelo ya te digo así Antonio al Calvo hombre sí la verdad que yo

Voz 1704 10:54 Luz un flequillo así abertzale haga cansado lo vería

Voz 20 10:57 el guapísimo lo veo

Voz 0874 11:00 que también Javier que se queda un rato David Navarro que además han detenido al Audi

Voz 2 11:03 en ciudad mientras que el resto de España escuchaba publicidad sí sí sí sí digamos la verdad que estás probando bromas nuevas si a ver si funciona

Voz 1704 11:11 no sé si esta noche por lo diré también que hasta haberse tenido trabajaba a la uno de la mañana ha empezado a nueve contigo

Voz 2 11:19 para que vean un cómico de Jaén a las nueve de la mañana está muy bien pero es un apasionado de gran

Voz 20 11:25 la bajamos a clavado eh ahí lo dejo

Voz 2 11:28 M Izquierda el de los tatuajes que es Pedro Aznar qué tal buenos días a todos cómo estáis hoy alguien tiene alguien tiene un al Max está es como una puta cabra de comer aquí eh enserio estaba saliendo ahora este señor diciendo que no que el castellano habían desaparecido no no si no desaparecieron con la boca llena todo el rato se come come si sí sí sí sí claro

Voz 20 11:52 Javier tú vas a comer los vas a que no se come bien

Voz 0864 11:55 de eso pero la verdad no sé cómo me voy a casa perdoné dice Gómez sí pero no sé qué me bien ahí sí eso es que si lo vas a ver te explico que se mastica poco coño sabes hasta aquí hay que masticar más que tengo una veda seguir masticar mina cada bocado y aquí venga venga

Voz 1704 12:09 hace falta solomillo es una pasada casar Burger King tiene dos estrellas Michelin ha Sergio

Voz 22 12:13 que sé cómo quedan bacalao en el mar y la verdad es que haciéndolos aquí

Voz 0874 12:18 pues esto es una tertulia política aunque no lo parezca así que lo primero que hacemos es refrescar la memoria David tiene esta sección que llamamos el Daily es descrita todo lo igual es un poco lo que tenemos que saber de la semana en justamente un minuto así que David adelante

Voz 0485 12:31 pues que nuestro presidente Pedro Sánchez pasó una semana regula por un lado mala porque está perdiendo la batalla de los presupuesto pero pero otro la buena porque ha viajado mucho sitio acumula o diez mil labios con Iberia Plus soberano que era ministra de Justicia Dolores Delgado no va a dimitir ahora ahora et animo en en vetan su insumiso se paga onza uno que puso Mons el decreto el otro día cara de circunstancia la tele belga cuando un periodista le sacó los colores ahí Se nota que hay catalán llega hasta aquí en Bilbao el primer hoyo de Bilbao a su cárcel él mismo Smith que Manuel Valls ex primer ministro francés se está planteando con esto fichar por ciudadano para presentarse a la alcaldía de Barcelona ella soñaba de pequeño convertí esa camiseta bueno salvamos el ciudadano con esa chaqueta mejor dicho tiene mucha Ike Celia Villalobos creemos que trabajó de verdad el miércoles lo demás día nos damos la mano en el fuego

Voz 20 13:20 eso sí está muy contento porque ya ha llegado lo que compró por internet

Voz 0485 13:23 eh pero todo esto de igual por qué porque aquí me preocupa lo tuyo y anoche Facebook sufrió un ataque que dejó al descubierto los dato de cincuenta millones de usuarios entre ellos pueden sólo tuyo Ike nació pues se rumorea que Villarejo

Voz 2 13:46 bueno el caso es que estamos en Bilbao así que si queremos hacer una tertulia política tenemos que hablar de él

Voz 23 13:53 humor en la política vasca lo escuchamos es ahora ahora esta ahora sale no entiendo euskera esto es no sé no sé qué vamos la referencia más adiós comparado con Madrid que venimos acostumbrados de Cristina Cifuentes ganó eso sí todos la Arévalo en cambio Cifuentes no digo que lo me voy a quedar quédate

Voz 24 14:24 o Esperanza Aguirre por ejemplo a toro pasado machos Opus es no perdón pero se echa mal fondista

Voz 1704 14:33 vale

Voz 23 14:35 en verdad menos frente a eso el humor del actual lehendakari vamos a escucharlo

Voz 25 14:40 no debes no fumas haces deporte como sobre todo pescados y verduras andas envidia habitual

Voz 2 14:45 no hay por dónde coger este año en ese sentido ahí para una jarra como es Íñigo Urkullu no para una faceta tengo que decir que no soy la mejor compañía Turing que ponía los vivió llegó procedente de una comisión de fiestas ha sido donde lo ves

Voz 22 14:59 si la Parroquia o algo así pues vaya fiestas vaya bajón

Voz 0874 15:04 cuando era candidato en dos mil doce es un programa de la ETB antes de ser nombrado lehendakari no bebe no fuma come pescado claro es que a éste no le graban y millares

Voz 1704 15:12 que no tiene tiene unos Villarejo tiene una grabación suya durmiendo eso es lo único

Voz 0874 15:18 claro como buen político el humor horas forma parte del perfil tiene que formar parte porque sino no llegas a ningún sitio esto que escuchábamos era de dos mil doce seis años después en este dos mil dieciocho hace escasamente dos semanas según la sagaz

Voz 2 15:31 mirada del presidente del PP vasco Alfonso Alonso

Voz 0874 15:33 hoy las cosas han cambiado

Voz 2 15:35 me pregunto qué ha cambiado desde el año pasado digo bueno ha cambiado que usted hoy ha salido a Túnez un chiste era bueno existe está en la política vasca sabes

Voz 22 15:48 el chiste no quitarle el aforamiento al Rey y todo el mundo me imagino a Urkullu en plan pin pan toma la casi todo el servicio es el tío Frank

Voz 0874 15:57 claro que da risa eh porque el pie lo da Lander Martínez de Podemos

Voz 26 16:01 escuchar ha visto usted Los Simpson alguna vez señor lendakari si estuviera aquí comercial Le diría usted vive en la casa de la Rambla en la calle de la piruleta

Voz 27 16:12 no me hable de piruletas y de minorías

Voz 2 16:15 pero yo

Voz 27 16:16 no quiero hacer ningún chiste porque para hacer chistes hay que saber hacerlos

Voz 28 16:24 lo mismo le digo a usted que este país es más serio de lo que usted cree

Voz 2 16:31 sí

Voz 23 16:33 me gusta ahí hombre yo creo que esta prosodia es cómica e esa forma de hablar muy muy graciosa pero bueno un poquito Eugenio

Voz 20 16:40 sí sí yo soy gracioso no soy gracioso graciosos

Voz 2 16:45 toma es que los jóvenes que no lo coge y seis porque por ejemplo Achille López era muy divertido

Voz 20 16:50 no se les reconocía al escuchar esto

Voz 28 16:53 quiere usted que va a ganar señaló

Voz 22 16:58 con sentido del humor final

Voz 0874 17:01 me feel lo que está claro es que en el mundo político vasco existe un referente que está

Voz 2 17:06 claro quiénes en el mundo del humor vamos a escuchar

Voz 1935 17:08 por aquí hay algún alto representante institucional que estabais dedicando equivalente darles al gobierno de Rajoy en el tema económico ese que me refiero no tiene fama muy laborioso tienen menos ciclos académicos que Homer Simpson

Voz 1704 17:23 yo pasaba para uso de los si usan aquí gusta te hace lo que pasa que lo ponen a la hora de comer

Voz 20 17:29 gente claro coincide siempre es como me la hora de comer que lo ponga eso no vamos a

Voz 0874 17:35 hace dos semanas a través hace un par de semanas cuando Alfonso Alonso insistía en que las cosas han cambiado mucho porque Urkullu no solamente ha hecho insiste uno

Voz 20 17:44 aparece también les gustó una broma escucha y luego hay otra broma que es hacerme la pregunta a mí de que ha cambiado es como comprenda la soga del árbol del ahorcado

Voz 29 17:55 el cuchillo de madera

Voz 30 17:58 la Casa del herrero es que eso es lo que ha cambiado yo lo he hecho muchas preguntas usted no con dos preguntas a la gallega yo de eso sé algo porque he tenido un jefe gallego durante mucho tiempo hasta que es lo cargaron ustedes hace un par de meses sabes que estás ahí

Voz 22 18:13 no voy a Pepe matrimonial a Avelino

Voz 2 18:20 hay cosas que siguen escogiendo mucho eh han pasado unos meses y una vez más como echamos de menos a a ciertas personas escucha refranes

Voz 31 18:27 que me he permitido personalizar para la ocasión adaptándolo de la VII

Voz 2 18:31 de manera

Voz 31 18:32 Siria me quieres Mariano da menos leña

Voz 2 18:36 desgranó bueno más leña hay más grano claro yo lo único que ha ocurrido es si quieren desgranó Aitor te dejaré mi trayecto es lo único evita Aitor Esteban

Voz 1704 18:53 como Mariano es como como los versos de Theo va a la escuela pues es tengo va a La Moncloa osea ese desarrollo

Voz 2 18:59 tanto es el echas de menos que esta semana en el Congreso una diputada del PP tuvo un lapsus lengua

Voz 30 19:04 lo que sí es verdad señora Robles

Voz 2 19:07 por Mariano Rajoy el auténtico presidente

Voz 30 19:09 desde el Gobierno de España

Voz 20 19:16 y me encanta imaginar a Mariano Rajoy en Santa parisino os ahora no dejar camilla pero estoy pues el auténtico esperan que vuelva

Voz 22 19:24 como en una tirolina grandes hoy Íñigo Montoya vosotros me quitas estéis el Gobierno ya las de la estabilidad preparar

Voz 0874 19:33 pero no nos desviamos de el asunto vasco pues acaso nos estábamos perdiendo algo le preguntamos a la directora de contenidos de Euskadi que está por ahí Eva Domaica Si de verdad a los políticos en Euskadi son tan sosos

Voz 2 19:43 como algunos intentan demostrar

Voz 0874 19:46 ella supongo que para salvar un poco el honor también y porque tiene que pasear por estas calles

Voz 1704 19:51 que luego los venga ella los todos los días de otros no nos envió a Andoni Ortuzar vestidos de

Voz 8 19:58 pros de jefe

Voz 1 20:07 está muy claro el de así como el Post

Voz 2 20:28 están puestas estado las zonas mineras su carisma forzado al respecto los votos

Voz 20 20:34 no no no yo creo que que que cantar de jurado de pero que

Voz 0864 20:38 sí cantar y cantar es un plus pero no cantar no es nada que la gente lo tiene porque cantas bien el tiempo que encantada no no metes con esa persona no canta bien pues no pasa canta bien Ole un punto no canta pues no pasa nada que para no es un menos uno jolines diques con

Voz 22 20:54 Manel Fuentes ya están sobrepasar las imitaciones de Bruce Springsteen ya no queremos más vale

Voz 1704 20:59 sí

Voz 2 21:04 pues tenemos que entrar en que suena Urkullu eh por cierto te encanta trabajar por la tarde esta semana hemos tenido capítulo tras capítulo desgrabaciones durante una comida que Villarejo tuvo con Baltasar Garzón Dolores Delgado en las que la medida pues decía cosas bastante vergonzosas el puesto otros que no tenéis filtro deberíais tener cuidado con lo que decís totalmente cualquiera puede grabar totalmente puede estar en recientes de este programa salen Antonio Resines por ejemplo

Voz 1704 21:28 ah sí tener mucho cuidado con todo chicos que a mi pareja tiene que grabar porque yo envío audios de Whatsapp ya jodidos gente osea ya es es el radio grabaciones falsas no vamos a escuchar a la ministra

Voz 32 21:41 a este Gobierno que trabaja por la ciudadanía a esta ministra

Voz 25 21:46 que presta servicio público desde el Ministerio hoy defendemos la justicia no

Voz 32 21:52 nadie nos va a chantajear

Voz 22 21:56 porque bueno bueno depende no ha ahí

Voz 2 22:00 quedan dos caminos chantajea nadie

Voz 20 22:03 tienes tienes

Voz 22 22:06 socios por de la Delegación están a la mujer no para su termino que usa en ese sentido

Voz 0874 22:15 pero que nadie chantajea al Gobierno como dice Dolores Delgado pues porque según Pedro Sánchez ellos están a otra cosa

Voz 33 22:20 gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie absoluta la limpiar estamos limpiando vamos a seguir limpiando

Voz 2 22:32 empresas de limpieza ahora mismo el Gobierno si eso explicaría esas camisas tan blancas perceptor de Pedro Sánchez dispuestos a limpiar no estaría mal que el elevaran alguien la boca con jabón que es un viejo conocido de este programa

Voz 3 22:45 usted se ha convertido señora ministra en el paradigma de la mentira de usted no dice la verdad cuando rectifica porque es rehén de sus peligrosas amistades de sus relaciones con las cloacas usted si usted es una rémora para cualquier gobierno yo les pido que no siga llenando de oprobio la democracia Iván

Voz 2 23:06 sí he dicho de todo esto

Voz 1704 23:10 dicho de todo me encanta porque seguro que Villarejo tiene alguna grabación de Hernando siendo educado es es el que suele destroza es el otro el Vito

Voz 0874 23:19 ese discurso es casi casi tan bonito como el de diputado del PP Jordi Roca que se puso en plan Gladiator no ha cuando

Voz 34 23:25 piensan mirar para gobernar a mil novecientos treinta y cuatro con los totalitarios o al futuro con nosotros este humilde diputada desde la Tarraco Imperial les pregunta y que se pregunten hubo gajes Partido Socialista Español Quo

Voz 2 23:42 hace falta guionistas aquí madre mía

Voz 22 23:45 me imagino a Pedro Sánchez por por la Moncloa con la Paul acusados con el agua caliente a presión limpiando en plan de los ministros tirándole por debajo de la silla con un cepillo a la cara

Voz 20 23:54 de esa trancas High mirando por detrás de la oreja

Voz 22 23:56 el móvil oye viaje de Pedro Sánchez

Voz 2 23:59 pero en la ONU creo que ayer estaba en Los Ángeles ha pasado por Canadá inca en a un periodista quizá preocupado por la cara de de estrés que tiene últimamente el presidente con esto de las grabaciones le hizo una pregunta muy particular y además creo que especialmente vosotros porque seguramente eso es conocedores profundos de este tema Henri Parot preparó un poco la pregunta de Canadá decir la respuesta escucha escucha se Canadá

Voz 5 24:19 vuelve a ser el primer país del G20 que apruebe la legalización del cannabis sería España el segundo

Voz 33 24:27 yo estoy y lo que estoy tengo ya suficientes problemas

Voz 20 24:33 creo que no tengo digo cosa que a mí me la pasa Villarejo ya lo sé es buenísima respuesta porque desde el verano esposa deduce que si osea yo yo yo ya la he probado le gustaría que le gustaría que sí pero bueno oye

Voz 22 24:50 en Bilbao legal no técnicamente

Voz 20 24:53 no oigo a la gente cómo se ríe claro porque Siri que no ahora no entendido por

Voz 1704 24:57 eso comentando porque es que no pueden Palace a Sadam

Voz 2 25:00 oye Pablo Casado en un acto del PP en tu tierra en Valencia

Voz 35 25:04 porque la Comunidad Valenciana desde que guardaba el Partido Popular era irreconocible una comunidad autónoma en blanco y negro yo los que os vivo con uno más de vosotros si quiere representaros es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho porque yo no estoy porque no voy a permitir que medios crezca un legado impecable de servicio a todos los vale

Voz 28 25:24 Llanos que un partido que es el que más ha hecho por esta tierra

Voz 22 25:28 me gusta lo aplauso de el que el PP siempre sondea

Voz 1704 25:34 pero oye una cosa tiene sentido eh porque lo está haciendo delante de los que no están en la cárcel esos en esta en la que son veinte

Voz 22 25:41 a la comunidad en blanco negro la pintamos y por supuesto

Voz 2 25:44 probamos de pintar la Tanaka

Voz 33 25:53 yo no sé si llegaremos a la EGB sinceramente yo creo que son despropósito ya que pregunta a la pregunta de Juan Carlos que pregunta a quien quiera Iker es el empate

Voz 2 26:05 bueno pues nosotros vamos a preguntar a los de la EGB a ver qué tienen que son Javier y casi Jorge Díaz con ustedes compañeros

Voz 36 26:14 Calleri Forges son los autores de una página de Facebook que luego desembocó en un blog

Voz 2 26:19 lo pasó a llamarse Yo fui a EGB estos desembocó en varios libros con los que habéis comprado el barrio de Salamanca básicamente porque habéis vendido eh eh sabes qué pasa lo bueno de yo fui

Voz 1704 26:31 PGB que es no sé que comprarle a nadie

Voz 20 26:35 todos los desgarros en el Target es bastante amplio sí sí sí sí sí la verdad que casi treinta años entonces Target después fíjate pues en esta mesa hay el público joven esta mesa no esta vez no me todo pero uno en esta mesa que la ejerciendo la probó curioso truco rostros Formación del espíritu nacional no era el latín dioses yo estudiaba en verso coño armenio pero yo sus papeles y también medios literatura Cervantes yo eh

Voz 0864 27:04 tiene unos profesores tengo unos profesores es la disfruto queráis pero espectaculares yo soy elemental Bachillerato superior lo que fue no Preud diera justo al final me cambié justo a los dos años empezado pero lo joven es loco y béisbol además en un colegio mixto en un instituto mixto

Voz 1704 27:21 bueno bueno bueno bueno bueno bueno esto era una rebeldía al chaval

Voz 0864 27:27 elemental de los y luego este dato superior superior

Voz 1704 27:30 vale el Perú era lo que era el con el con el

Voz 0864 27:32 Hereu en el curso universitario que era gente que hace digamos Universidad pero yo dice ella concurso de la universitaria Universidades salvó al Atlético superior

Voz 2 27:39 sí

Voz 1704 27:40 eso es lo que más ya que el Paleolítico elemental y superior no

Voz 20 27:47 el Neolítico ya no me he perdido el respeto hombre series de libros

Voz 0874 27:53 cuántos al final cuatro ibais cuatro libros entonces estáis preparando más pero de momento se ha convertido en algo a mí me ha sorprendido ver los locales en los que vais a actuar se ha cometido un musical o una especie de musical creo que incluye sketches incluye teatro incluye música pero vais a llenar por ejemplo en Madrid creo que sí

Voz 1704 28:08 huy huy encenderse por ahí cinco cinco fechas de momento creemos en Madrid don sol por toda porque casi todas partes pero no empezamos en Zaragoza luego en diciembre en enero va

Voz 0874 28:18 bicing perdona me está costando mucho obviar tu camiseta de Abba sigue vivo con la conversación pero previamente se va a otro sitio

Voz 20 28:25 normalmente cuando que la razón no me preparo porque a ver cuatro justo aquí en nombre de pero agradecer todo ha pagado Bay cuatro pero no sólo en el País Vasco esto son cuatro que son cuatro esto es si eso es Purito Purito que somos si quiere agradecer porque me llamó el otro día oye que que que que que Pino de la entrevista en Madrid y Bilbao así que os agradecemos que tenía declara tener sólo revés vosotros lo daba

Voz 2 29:00 tiene quién está implicado en el musical porque he leído por ahí Ana Torroja por ejemplo si a ver nosotros hicimos en el primer décimos en enero en el

Voz 0874 29:06 aquí tiene Madrid con Ana Torroja un montón de artes

Voz 2 29:09 en aquella época llenamos Wi Fi índices mientras personas en dieciséis dic mientras no cursará la gente entre la lavadora Torroja hacía mucho que no voy a tanta gente sí estaba contenta ya tres cantantes hacen los selfies cuando canta nada ahora se selfies con el públicos no pero ella lo que la gente se lo creyera el show de pero se llama haciendo amigos que Mecano mera vasco quiere decir no pasa nada bueno y este año pues hemos a trabajando en hacer la gira otras ciudades como hecho Javi Zaragoza

Voz 0874 29:40 Bilbao Madrid y Valencia en estadios grandes vamos al Palau Sant Jordi de Ana Torroja ahora es autónoma no y Ana Torroja como él estuvo Madrid Isabel bastar en Barcelona allí en Valencia

Voz 2 29:52 contamos con otros muchos artículos tirado mucho de rollo internacional de estos artistas que tienen una sola canción dedicada por pues vamos a hacerlo un ejercicio de memoria también de algunos acuerdos de aquellos Wanjiru es lo que no gustaba nuestros artistas que de otra maneras imposible verles claro tienen una canción que todo el mundo ha cantado desde que era pequeñito quiénes son esos

Voz 0864 30:12 sabéis para una canción al Parlamento

Voz 20 30:15 sí es que somos de Bilbao pero ya te digo obviamente escoger esta canción

Voz 2 30:18 mucho tiempo libre acceso escucha

Voz 0864 30:20 mil mil personas mínimo treinta

Voz 20 30:23 trabajó para hacer cuentas sobre el treinta y al lo se ha hecho millonario porque si va codo manos al que la vida es muy dura

Voz 0874 30:36 es que el que más hacéis en el show porque son cuatro horas y pico de de de actuación si a ver el susto ha presentado

Voz 2 30:41 por Carlos Latre el interactúa Montón con el público invitado

Voz 0874 30:46 no a gente de aquella época cantando canciones de aquella época están los conciertos hay números musicales pues un imitador de Michael Jackson de Cui de Guayre musical de gris de dirán sin más

Voz 1704 30:56 dónde sopla al salirse de la EGB quiere decir que eso estaría guay sería como la convalidará Universidad Rey Juan Carlos siempre que estabas allí de una típica escuelas que un montón de sorpresas que tampoco queremos claro extranjera de ahí lo viva pueda ser niño un ratito incluidos teatro de la idea es un poco no es únicamente a un concierto de destripar todo lo que

Voz 20 31:14 sí

Voz 22 31:14 para ver también un musical de la Rey Juan Carlos lo sabíais master comprar la entrada comprar la entrada y luego ves una estafa no hay nada simplemente decretaron muy a extranjeros

Voz 20 31:25 aquí es un título con esa entrada

Voz 2 31:27 te tienes gente como Ana Torroja al que más Duncan Dhu creo que también no bueno basta Samantha Fox volverá a ocupar el portero en se va a venir ella me de nieve y así ahí bueno el el cartel total de con

Voz 0874 31:44 los o la de la gira entera son unos treinta artistas pero de momento quiero saber cómo es la experiencia de esa persona que tiene que coger el teléfono decirle señor Fox profundice

Voz 20 31:52 en Harvard llama ayer y ha dicho que no te acuerdas de que tiene ese sentido claro claro en mi cabeza está en dos en una revista

Voz 2 32:07 pero es curioso porque esta gente pensamos que nuestra nativos Grant Samantha Fox acaba de sacar un disco este año sale la banda sonora de una película con temas súper ochentero y aunque nuestro país no somos absurdos que vengan estos artistas por ejemplo en Rusia y los países del Este hay macrofestival inversión en los que con todos los años actúa mover Talking son súper estrella a lo que aspira a Bruce Sprins si no hay cambios el menú del día no collejas líricos de quedarse un segundo porque que hacer una conexión porque hasta gente que está en este teatro tienen que comerán cuestiones que desayuna les encanta escuchar ciudad indirecto una experiencia para jugar para esperar el musical una pequeña pausa y luego vamos a una especie de examen deje de robo con esos grabado lo que habla iguales

Voz 20 32:51 a esta hora

Voz 4 33:24 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 33:27 mira aquí hay instrumentos el pues mi hijo ha tenido que elegir la tuba todo el día con el aparatoso Parry Papa Jo lo llevo treinta euritos al mes que me estrella horrendo Tejina

Voz 37 33:36 los presos de bienestar ves la vida de otra manera de hacer presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva de veintiséis el veintiocho de octubre con rozar el estrella hay Soleá Morente Pedro Guerra Javier Ojeda muchos más adquiere Tupac por ciento cincuenta euros y disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida alojamiento de Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto

Voz 2 34:22 de Huelva

Voz 18 34:24 como pide Donatella Versace y los consejos decorativos de Boris Izaguirre Kanye West y la arquitectura vivir en una nave industrial con María

Voz 2 34:33 las normas de la casa Bourne

Voz 18 34:35 un paseo por La Masia de ERC REM Mendes da Rocha al cumpliendo treinta años todo esto y mucho más está en el nuevo número de Aiko

Voz 10 34:42 Design hay distraen la revista de diseño que

Voz 3 34:47 con el Bollit Diego no viene la cena no puede

Voz 15 34:52 me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que tiene ya la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 16 35:03 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 38 35:15 sí

Voz 11 35:24 a vivir que son dos

Voz 28 35:25 no en las redes sociales Enrique a vivir a vivir

Voz 39 35:36 quisimos nosotros somos donde ahora mismo pretende ya es un explorador Council como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras pluma en mano como decía Astérix que hacer y funciona al vete a todos los oyentes de machos vaya es como si formaran parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la Historia inmersiones

Voz 40 36:03 Jesús creo que en estos meses de Cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como es para dejar las que cuesta de enero se presupuesto

Voz 2 36:13 pero otra vez hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo después

Voz 5 36:19 del Larguero siempre que quieras ser historia punto tres Adela Serra un

Voz 41 36:26 en

Voz 42 36:28 escuchado Dani Garrido y los coles de equipo en Carrusel Deportivo

Voz 2 36:32 ha realizado con el partido de tu Televisió

Voz 42 36:34 muy fácil quieres lo que quiera

Voz 5 36:37 el hacer dato quieras descarga nuestra aplicación

Voz 43 36:43 de ese cuento escucha usted la Cadena SER vete de todavía Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo moto tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo diario de ocho allí como no había hecho una comunión Gabilondo

Voz 44 36:59 ya ya ya decía que yo les hablo de añadieron

Voz 3 37:04 tienes que empieza hoy por hoy Iñaki Gabilondo mal acuerdo como si fuera lo mismo de todos

Voz 43 37:13 gracias por escucharnos es decir Gabilondo era pequeñito y Rubio pan

Voz 14 37:26 en Carrefour Carrefour punto eso súper chollos diez por eso te salga monje tanto de veinte a treinta piezas por kilo por siete euros con noventa y nueve kilos o las choques pollo entera por tres euros con noventa inmóvil kilo sólo este fin de semana Carrefour todos merecemos mejor

Voz 5 37:45 esta semana Sucedió una noche de quince años de la muerte de un gran director

Voz 45 37:49 ya no Elia Kazan soy turco

Voz 1704 37:52 el americano debido a un viaje que hizo mimo

Voz 5 37:54 y quince años también sin el compañero de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia Donald O'Connor

Voz 22 37:59 es lo primero que te continua Columbia Consol cogieron Conquero lo continuando y una película de risa ambientada en la Guerra de Corea

Voz 46 38:07 atención todos los no oficiales que no en comisión de servicio

Voz 2 38:10 no

Voz 5 38:11 desde para Schulze vio una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM comenzamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo aquí también en los podcast de Cadena Ser punto con Iker el TCM punto com

Voz 47 38:27 no

Voz 2 38:29 a vivir que son dos

Voz 4 38:31 días Javier del Pino

Voz 3 38:35 co

Voz 20 38:50 esperar mentira todos dando palmas San Bill va fuera

Voz 2 39:02 cerrarla este programa con motivo del Festival Internacional de Arte y Literatura con humor el Festival Hall que han tenido la delicadeza de invitarnos lo hemos pasado bien hasta ahora ahora viene la parte lo que estamos con una Javier y casi con Jorge García

Voz 20 39:14 el día a había correría el problema hay aquí poner siempre García decir eso es García y Javier puede ser una cosa buena promoción aunque diga que yo era él

Voz 2 39:31 estival has festival yo participo mañana aquí hay

Voz 0864 39:33 la charla por la tarde los sí participo yo hoy haremos una una una charla en la cual pues contar

Voz 20 39:39 de mi vida que luego cuando siempre se básicamente lo de hoy pero mañana sí pero más este año ha hecho cuantas diez euros es algo que vender va

Voz 1704 39:52 es bueno el este estreno en Gran Vía hard party perdón el sábado seis de octubre en Madrid sí porque pastelería Rosita en Castilla neoliberal un pueblo de Valencia remitió hace unas milhojas estupendas

Voz 0874 40:04 Pero Aznar está entre el público porque como estamos con los autores de yo fui a la EGB

Voz 48 40:09 con con Jorge Díaz

Voz 2 40:11 sí sí sí

Voz 20 40:14 furia pero bueno lo más sabio yo a eso lo porque para la gente de fuera de Bilbao

Voz 0874 40:20 queremos ver si la gente que está entre públicos gente de la EGB tú tienes localizado

Voz 1704 40:24 ya tengo tengo tengo por aquí es hola buenas buenos días muy buenos como te llamabas Oscar Óscar Óscar fue a la FEB seguro sentidos en horas de Jerez

Voz 22 40:33 ser masivo Óscar maestro pensador Torrevelo fresado d'Orsay

Voz 48 40:39 Oscar a qué te dedicas

Voz 1704 40:41 bueno trabajó de gestor comercial nada Antonio algo que decir ahí eh bueno hay una CPD administrativo eh vamos a empezar

Voz 0874 40:49 en una facilita a ver si te acuerdas a qué serie pertenece este diálogo Óscar

Voz 50 40:59 a mí sí sí esa información sobre Silicon Valley sólo quiero saber quién es usted porque estas cosas que oigo todas las Puskas y así miente soy la voz del microprocesador senador estos

Voz 2 41:14 ya lo sabes pero no es quita es Villarejo el que habla pues si no me equivoco es el coche Fanta el bache Matas Naya esta

Voz 20 41:23 Michael no

Voz 2 41:27 la persona Pedro vamos por aquí hay buenos días

Voz 1704 41:30 hola buenos días días tu nombre puede es decir la edad pero es por una cuestión de caer

Voz 2 41:34 ah y uno setenta y uno de te buscaba otro viaje

Voz 20 41:39 quieres otro claro ejemplo

Voz 1704 41:43 pero suelo hola buenos días hola buenas Tu nombre me que era cuarenta cuarenta hablamos el alimenta esa pero no sabe ni leer ni escribir no le agobia

Voz 2 41:52 vale

Voz 0874 41:55 escucha esto

Voz 3 41:59 llegaron en cincuenta naves nodriza ofreciendo su amistad y avanzada tecnología

Voz 20 42:04 las pone pone cara de que vale

Voz 2 42:07 la serie pero que sube año correcto esperar triple bonos si te acuerdas de cómo se llamaba la la carta Esperanza Aguirre para que haya nada correcto correcto resalte vosotros yo no no sé

Voz 20 42:23 sé que habláis fíjate yo estoy aquí como invitado de piedra que compita de

Voz 0874 42:29 ver por usar una expresión que vienen el libro de haber movido el esqueleto hombre dijo esta mujer de aquí ha movido el esqueleto hasta la tibia el peroné y todo

Voz 2 42:38 eh de coña he cómo te llamas Dady sin casa muchos dirán conozco esta canción pero no me acuerdo de quién era ya lo mejor actúa con estos en el show de yo fui a la EGB escucha

Voz 28 42:56 el ar vallas vallas ahí estará de acuerdo

Voz 2 43:06 un poco a poco no te acuerdas de quién lo cantaba harías acuerda haría ese acuerdo ahí atrás

Voz 1704 43:14 pero quién se acuerda mira o elefantes machos estés Wikipedia la verdad es que no

Voz 20 43:18 a tal decirles toma señor no era fácil ver como es claro es que ni fue a FP pero estaba casa bailando

Voz 2 43:29 no

Voz 1704 43:30 hola buenos días tu nombre Iñaki Iñaki edad cuáles

Voz 0874 43:35 si te toca Iñaki les escucha esto llegue

Voz 51 43:43 vale vale para bares crecía la France

Voz 1704 43:45 era

Voz 51 43:47 la canción

Voz 1704 43:49 da igual todas uno nuevo al cuando te pues cuando te pasas sabes cuando dices por ejemplo que haces un chiste Icex ha pasado el que límite está ahí está ahí está

Voz 2 43:59 hasta que era la pregunta que me gusta porque es verdad que uno se pregunta qué fue de este hombre y resulta que esta gente lo ha recuperado esta canción las esta cuestión Cristina piscina al lío a ver tenías Cristina yo creo que en torno a veintipocos años cuando colgar un póster de este hombre en tu habitación vale

Voz 20 44:22 Arévalo ahora es cuando el PNV pidió que le quitaran la inviolabilidad al Rey que dijiste

Voz 1704 44:39 joder qué idea

Voz 20 44:42 quede bonus si te acuerdas de

Voz 0874 44:46 el personaje que viene a cantar España cantar pese a España

Voz 2 44:50 nadie sabe el nombre hay lo saben

Voz 20 44:53 por otra vez el pesado ese estamos en el móvil ahí que te pegas sino daño ahí está yo creo que si llevara eh

Voz 2 45:08 como asesor para la gestión del robo lo habéis llamado y estaba ahí en la gestoría trabajando mucho quién extendida Soir ante veinte mil personas traemos de Italia para ir a las cinco ciudades estado viendo vídeos y lo hace exactamente igual que siempre hay pocas sólo cantar esta canción Barros cubata que está prohibido

Voz 20 45:23 es hablaremos aquí en la casa de la CAM

Voz 2 45:26 era el rey del italo disco

Voz 0874 45:28 dispuestos a Italia metemos hacerlo al contrario a ver si alguien ahora se acuerda del título de la canción de El olor

Voz 3 45:35 los intérpretes de esta canción estamos aquí con

Voz 2 45:40 cuarenta y algo no cincuenta bien Joserra escucha escucha José a tope

Voz 52 45:46 si pasa puertos manos todo es distinto cuando te estoy mirando

Voz 28 45:52 sí

Voz 20 45:57 a mover el esqueleto gente se pone que tiene por qué nos tenemos que yo me tenía una copa ahora yo creo que estoy completamente equivocado en la selección musicales

Voz 1704 46:07 pero también de Javier yo no me acuerdo

Voz 2 46:11 soy de ellos no se acuerdan y ellos no con un acuerdo de gira por ahí a ver si alguien

Voz 1704 46:17 en el experto queréis el experto que pasar este país claro está viendo tú te acuerdas así que pudo correcto correcto venga vamos por aquí buenos días buenos días un hombre Igor creo que es más jovencito Igor Él así de aspecto yo creo que ésta le va a resultar complicada por de la eso sí de la eso pero bueno un par de cursos de primaria si puedes escribir tu nombre ya hace bastante

Voz 22 46:51 Santamaría poca yo pues fue el primero que puedo elegir a la eso o me dijo el profesor Antonio entonces estudiante no

Voz 2 46:59 la sala es hombre te lo juro eh vamos a escuchar solamente unos compases antes de que digan el título de la categoría

Voz 28 47:10 la

Voz 1704 47:12 escúchame está todo Dios cantándola como las olas

Voz 2 47:15 sí

Voz 1704 47:16 en cuanto a los niños que han hecho con esta canción en el Al Green españoles

Voz 2 47:19 esto esto sino humanos no que cantando he que difícil el amor el Smart sí lo ha hecho jugar después está además de píldora sí vamos a decir todo el cartel Ana Torroja turinés Dro Danza invisible decirles Katrina la frontera La Vanguardia sí sí claro los equinos Miguel Gago era cantar la canción para la Hardy el cosas de Siniestro Total hombre que bueno chapeau

Voz 1704 47:58 o beca Vicky Larraz con olé olé wahabí de Pecos

Voz 20 48:02 has bicis pero su momento con esto como Rubio de Cruz y Raya Javi de que han sido de Javier de Pecoso visto me lo he perdido

Voz 2 48:09 Nuestra mucho fuera a lo que pasó en el concierto hicimos en Madrid era muy curioso no estaban los Pecos y a la salida la gente todo el mundo se puso a cantar canciones de Pecos elegimos tienen que durar por eso nuestra Pecos están separados lo que se llevan mal como por favor amplía esta información

Voz 20 48:26 escúchame está meses mucho que has hecho

Voz 2 48:28 a mí me estás diciendo que Javi de Pecos ya independizado del moreno de Pecos que no sabemos el nombre pero perversa hermanos eran hermanos siguen siendo hermanos Javi de Pecos Brown con una peluca y sigue vivo y sigue cantando y canta igual pero igual pero sí en efecto pues claro Castella dos a eso

Voz 20 48:48 es que tiene los derechos de seguro ha tenido éxito de méritos académicos vino dan yo

Voz 2 48:55 volvería Samantha Fox la Seguridad Social vacunar Tennessee los refrescos vaya sitio muertos y viceversa por el tenis hay tanta once verdad eso en tu piel morena sobre la arena nada Seewald unas ingresado

Voz 22 49:10 ahora sí que me llevó admitió haber Tennessee cuando yo era pequeño le digo jode pero es que se mueve muy poco el me dijo No es que va en silla de ruedas el dios me vaya bajón en el me dijo no ahí

Voz 2 49:25 bueno este es en diciembre enero febrero marzo mayo en Zaragoza Madrid Barcelona Bilbao Valencia los conciertos son temprano para que la gente se acuesta a las nueve que es la hora en la que claro el público te creas las puertas a seis interna suelas doce una de es el momento en el que los EGB pueden dejar a sus hijos

Voz 20 49:41 el bajón oye cuando salen dudando si estamos peor en ves que me diréis Colacao Emilio que hay barra libre de fijar igual esta vez Intrum no

Voz 0874 49:51 tiene día de ella fui a nivel musical

Voz 20 49:53 gratis hasta luego

Voz 0874 50:24 los conocen bien porque son rostros conocidos de la televisión y ahora llevan varios días en el Arriaga estáis el Arriaga con la adaptación humorística de Ben Hur volcado Marta cristianos es muy gracioso

Voz 2 50:37 hay mucho es un filón

Voz 25 50:38 judíos judíos hay muchos judío obviaron es justo el momento que se hace cristianismo a puntito es el conjunto

Voz 3 50:44 lo de del show allá justo está ya sabemos que es bueno está está

Voz 2 50:50 la película o tal es el nacimiento de Cristo

Voz 25 50:52 los de dos personajes como La vida de Brian pero

Voz 2 50:55 debía Caruso es el que acordar es fina pero Ben Hur es realmente coinciden mucho con la Semana semanas

Voz 0874 51:01 esta de David pero una razón un poco así más vasca

Voz 2 51:04 no es la misma semana santa básicamente sí

Voz 1704 51:06 sí sí intuyó cual tú que determine Semana Santa dije Si estamos a semáforos dos alabar la gente ya ha dejado ya los carruaje puestos a las cofradías ya saben dónde parar pues no sé si su ante la verdad esas Semana Santa si me gusta bastante pero que hay que que es lo que no te gusta no te gusta te la Semana Santa las saetas no no eso me gusta cuando los que van pidiendo dinero a mí no me gusta que sea una semana Georgia quincena quiten Asanda no no que no veo el domingo de los mitos

Voz 2 51:37 a de cara o cruz esa adaptación oye si es hacemos una pausa para que la gente se porque el para que ser Nacho Novo no estilo basado en no solamente supongo la claro

Voz 25 51:52 está basada en la novela hay un poco en la película Tiro Arandina

Voz 2 51:55 la propia crea vienen en un momento de la película que todo mundo se duerme estoy en la hora tres y cuatro años

Voz 25 52:01 después ella lo de las galeras