A Vivir Que Son Dos Días (01/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 00:59 para hablar de reflexión en Andalucía en laboratorio de las generales José Antonio Piñero buenos días bueno

Voz 1024 01:04 Casillas Javier esta primera cita con las urnas se ha convertido en una especie de primera vuelta nacional con los principales líderes políticos apoyando a sus candidatos menos pacientes H que está en la cumbre el G20 escuchamos encadena a Iglesias y Rivera

Voz 6 01:18 a eso reaccionarios centralistas que se llaman a sí mismos liberales que comprendan lo que significa para la dignidad de la democracia española el viento federal que siempre sopló desde Andalucía

Voz 1775 01:30 están los de la izquierda como locos

Voz 7 01:33 cuando el fantasma de la derecha los de la derecha diciendo que el único problema es que sean de izquierdas Nono el pruebas que llevan cuarenta años

Voz 0874 01:38 cuando me quiero dirigir a los que se fue

Voz 8 01:41 fueron a buscar al PP fuera del PP Niro encontraron Nilo encontrarán

Voz 1024 01:46 todos contra todos pero sobre todo todos contra Vox y contra la candidata a la reelección Susana

Voz 1312 01:51 lo de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás no al año dos mil doce de los recortes sino etapas que afortunadamente superamos en la Historia

Voz 0874 02:04 los políticos independentistas presos preparan medidas de protesta contra el Tribunal Constitucional un poco

Voz 1024 02:09 nunca hoy la prensa catalana Jordi Sánchez tiene previsto iniciar una huelga de hambre han tenido nación del Constitucional a sus recursos por el juicio al proceso un extremo que hemos sabido al mismo tiempo que Omnium Cultural hacía pública esta noche una fotografía de los

Voz 1775 02:22 siete políticos encarcelados en la cárcel de Lledoners

Voz 1024 02:25 en Barcelona imagen tomada ayer y en la que aparecen sonrientes el propio Sánchez Junqueras

Voz 3 02:30 el Fórum excusar irrumpe hoy termina en la cumbre del G20 la Argentina la gente

Voz 1024 02:36 da hoy está previsto que se aborden las propuestas de Francia en materia de lucha contra el cambio climático y las de España sobre política migratoria el P

Voz 0874 04:00 que hacemos un corredor del Mediterráneo Lourdes con Barcelona John Valencia

Voz 1312 04:03 decir buenos días Javier oye no les de esto parece el trazado del corredor observa un tramo del trazado pero hemos este tema porque Madrid se ponen nervioso yo

Voz 0874 04:13 ya nos escucha de Madrid que no pase la vía por fuera

Voz 1312 04:15 debe de Madrid oye me imagino que estará afectado no por la yo no sé si tienes muchos recuerdos

Voz 0874 04:23 yo ya que después llegue con quién le venció a él las elecciones presidenciales con Bill Clinton pero la verdad es que es una de esas personas que no sabes muy bien por qué va a pasar a la historia porque tenía todos los ingredientes y sin embargo ninguno es profundamente destacable no te porque yo el presidente director de la CIA embajador de EEUU ante la ONU presidente del Comité Nacional Republicano presidente de Estados Unidos que sin embargo es un tipo que pasará por haber invadido Irak cuando ellos invadieron Kuwait y poco más

Voz 1312 04:54 es como siempre tienes algo interesante que decir

Voz 0874 04:56 es muy interesante es una biografía rápida de George Bush padre que en paz descansen hasta hace poco se tiraba en paracaídas porque es que las luces también

Voz 11 05:05 ya

Voz 10 05:07 no

Voz 1312 05:09 bueno pues lo prometido es deuda porque no sé si recuerdan que Pedro Sánchez prometió iniciar una reforma constitucional para acabar con los aforamientos pues ayer la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros

Voz 0376 05:20 una extraordinaria decisión que justamente en el aniversario de los cuarenta años modifica la Constitución para seguir dándole fortaleza a nuestro sistema tranquilidad también la el refuerzo con el que los ciudadanos tienen que sentir la importancia de la mejora de la defensa de la propia consta

Voz 0874 05:42 estudió deben estar contentos en partidos como ciudadanos porque esta era uno de los puntos estrella de su programa electoral acabar con los aforamientos y con esa imagen de impunidad que donde la sociedad no

Voz 1312 05:52 pues no están contentos porque lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y que ahora debería aprobarse por tres cuartas partes del Congreso se queda corto según el partido naranja

Voz 12 06:01 es que nosotros no queremos una estafa que saben que el Gobierno dejando fuera a los delitos de corrupción es decir todos los delitos que un político pueda cometer durante su cargo el Gobierno los quiere dejar hubiera es decir viendo lo quieres me pueda evidentemente eso no lo podemos permitir hay que incluir todos los delitos no se puede hace un traje a medida de los políticos no se puede hacer esta paso porque los ciudadanos lo que quieren es que se les quiten los privilegios para todos los delitos especialmente para los de corrupción

Voz 13 06:31 los que unos que se comentan en ejercicio de su cargo

Voz 0874 06:35 están contentos nunca oyéndote para Arrimadas ha puesto como acento andaluz

Voz 1312 06:39 sí un poquillo la campaña pero es lo que tiene yo me he dado cuenta porque me solidarizo con ella porque a mí me pasa como te acuerdas Aznar en Texas

Voz 0874 06:47 hombre si me estamos trabajando en ello sacaba cogen

Voz 1312 06:49 no siempre tonillo con el con el que hablan a mi alrededor pero oye vamos a escuchar cómo le ha sentado este anuncio al líder de PP Pablo Casado

Voz 14 06:57 hoy escuchábamos a el Gobierno diciendo que quieren reformar la constitución para que haya más regeneración política en España yo lo que les digo es que no hace falta abrir encarnan la Carta Magna para acabar con la corrupción en Andalucía para cesar a cinco ministros investigados por mentir en su patrimonio o por tener sociedades instrumentales para no

Voz 0874 07:19 pagar impuestos bueno es que ayer todavía estaban en campaña estrellas que dijera el último día

Voz 1312 07:25 no la verdad es que si además es lo habitual te das cuenta que hay partidos yo no sé si también personas en sí sí si ésta sea una forma de ser que siempre dice que no a todo dijeron en su día no el divorcio o no al aborto no a los matrimonios entre personas del mismo sexo te acuerdas la que liaron con la ley antitabaco y ahora la que están liando con lo de restringir el tráfico en las grandes ciudades

Voz 0874 07:45 como si fuera un escándalo luego la realidad les atropella nunca mejor dicho porque demuestra que ninguna de las anunciadas antes de entrar en vigor estos cambios son tan ciertas no hubo avalancha de divorcios que destruyeran la familia con la ley del aborto no aumentan los abortos con decían ellos no y ayer en función del centro de Madrid de maravillas encantados olvidan de que todos respiramos el mismo aire no

Voz 1312 08:22 Pedro Duque te acuerdas tú de esta tarde cuando Pedro Sánchez dijo la lista de su Consejo de Ministros después de ganar la moción de censura que tiempos te acuerdas eh están pues vamos a escuchar cómo le pregunta un periodista el ministro de Ciencia Innovación y Universidades Pedro Duque por las protestas de profesores estudiantes universitarios en Cataluña

Voz 15 08:40 de las protestas de los universitario en Barcelona en lo referente a los es Luis no he estado en Barcelona aquí ni Nilo leído la verdad es que no no teónimos

Voz 0874 08:49 voluntarias hombre esto es de de comunicación política ser echar balones fuera sin que se note que en realidad no tienen ni idea de lo que te están preguntando eso ya aprendido yo creo no a una cosa más el Consejo de Ministros que controla ya les acabas mucho mejor

Voz 1312 09:04 ya escribí ahí hemos perdido mucho no tengo otra cosa algunos sobre todo en la Audiencia ya tienen lectura para el próximo puente sí hemos recibido

Voz 10 09:14 sí

Voz 0376 09:15 de parte de que el Consejo General del Poder Judicial la petición del levantamiento de documentos reservados a secreto para que se siga instruyendo el procedimiento abierto en el Juzgado número seis de la Audiencia Nacional y lo haremos seguramente la semana que viene el Consejo de Ministros de la semana que viene

Voz 0874 09:37 que viene los jueces que instruyen la causa de la llamada Operación Kitchen que me encanta el nombre supuestamente diseñada por Interior en el año dos mil trece para robarle al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentos que pudo haberse llevado de la contabilidad del partido

Voz 1312 09:51 en esta pieza de la Kitchen el juez investiga una supuesta operación presuntamente encargada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex comisario Villarejo junto con el chófer de Bárcenas para despistar y hacer desaparecer documentos supuestamente comprometedores que se había llevado Luis Bárcenas

Voz 0874 10:10 te hace un novelón de esos que no sabe si reír o llorar

Voz 1312 10:12 bueno Francisco Ibáñez y refunda la tía

Voz 16 10:21 el PP modo Rafa Panadero

Voz 1312 10:29 te Mafo eh

Voz 3 10:37 sí

Voz 1312 10:39 es que lleva casi treinta años de este de este te mazo que empezaba sí contándonos que una grave enfermedad con un nombre muy corto ha matado un chico delgado del garito en Francia no era el signo de los tiempos para Prince entonces

Voz 0874 10:51 mucha gente va ha recordado o ha aprendido por primera vez en el caso de los adolescentes con la nueva película sobre Freddie Mercury ha pasado el tiempo esta canción como tú dices sigue siendo un tema de Prince pero que esa enfermedad afortunadamente ya

Voz 1775 11:04 bueno está en grave en muchos países ha conseguido neutra

Voz 0874 11:06 la hasta convertirla en una enfermedad crónica que lo decimos porque hoy es el Día Mundial contra el Sida

Voz 1312 11:11 si hoy se va a hablar de este tema sin duda durante muchos años los enfermos del sida infectados de VIH se han tratado como apestados pero afortunadamente eso también es un signo de otros tiempos ayer la vicepresidenta Carmen Calvo anunció el fin de una discriminación para estos y otros enfermos a la hora de optar a plazas públicas como policía o Ejército funcionarios de prisiones o agentes de aduana

Voz 0376 11:32 de levantar esta causa de exclusión por el simple diagnóstico para el caso del VIH para el caso de la diabetes para el caso también de la psoriasis dela Feli aquí

Voz 1312 11:44 es que es muy fuerte notable el ser va también a los trayectos si así viejas evolución no puede serlo ahora sí porque así sido absurdas son las discriminaciones que ahora sean sean eliminado pero si te parece aprovechando que el Día Mundial contra el Sida vamos a saber cómo está la situación de nuestro país hablamos con el presidente del Grupo de Estudio del Sida doctor José Antonio Pérez Molina buenos días

Voz 13 12:05 hola buenos criar es esa situación cuál sería

Voz 1312 12:08 la foto del sida ahora mismo en España

Voz 13 12:11 bueno pues en nuestro país incluso fotografías pro el VIH superior en paro porque queremos jugar a los que mujeres infectados tumbar aún relativamente joven que se infecta por vía sexual dentro de las de las personas de todos los varones es más cojo la relación entre que las relaciones heterosexuales están fotografía afectaría prácticamente a tres mil cuatrocientas nuevas personas cada año

Voz 0874 12:40 es posible que haya todavía en esta era personas contagiadas del VIH en España sin saberlo visión Esther diagnosticadas

Voz 13 12:47 claro eso es una de las cosas de las que todavía queda queda margen de mejora para que te hagas una idea el que la estimación de personas afectadas aproximadamente entre un dieciocho y un veinte por cierto no saben que el están y eso es muy importante porque las personas que no saben que están infectadas eh no no saben que transmiten la enfermedad si tienen prácticas sexuales sin protección mientras que en el momento que una persona que conoce que está infectada por el VIH toma tratamiento

Voz 1312 13:21 se controla deja de

Voz 0874 13:24 el doctor José Antonio Pérez Molina gracias por su tiempo un abrazo

Voz 3 13:29 nada

Voz 17 13:37 mira aquí

Voz 1312 13:43 esto Ana en Madrid y Barcelona se han visto carteles con el lema feminista nosotras partimos nosotras decidimos es apropiado una campaña de la asociación Familias por gestación subrogada son nuestros hijos que quieren hacer reflexionar con esta campaña en las redes con el estaría quieren hacernos reflexionar sobre esto la la gestación subrogada nos plantea las mujeres sí que estaríamos un hijo para un hermano a un ser querido muy cercano que no pudiese

Voz 0874 14:09 lo que intuyo que no estás muy a favor de esto

Voz 1312 14:12 bueno no me no me tires de la lengua porque es muy temprano es que me están promocionando algo que es ilegal en España nadie tenía nada que que decir ante esos carteles que incluso en la plaza de Callao no una pantalla gigante además mira me duele que se apropien de de estafas esta frase feminista y que que planteen este chantaje emocional no pero también esta semana he leído en público lo que contaba la abogada especializada en derechos humanos Nuria González López sobre su visita a un centro donde podías comprar un B por gestación subrogada esto irá en Miami no en pleno centro de Barcelona Núria buenos días

Voz 10 14:46 bueno ya contaba que en España

Voz 1312 14:48 estación subrogada no es legal sin embargo tú fuiste un centro que ofrece abiertamente incluso se localiza con facilidad en en las redes y en Internet en qué términos te ofrecieron esa esa gestación

Voz 10 15:00 pues nada al proceso la estación Juzgado de Ciudad leer Un era muy muy sencillas dicen que la gestación subrogada una entonces quitarle los derechos sobre una persona kilos tiene para dárselo a otra así tal cual la cosa es que despedir cumple quitarlos debido a la madre que evidentemente que sentido de los deberes sobre su hijo entre comillas para dar la otra persona que mi madre mi padre integrados corresponde

Voz 1312 15:25 pero tú vas allí y que les dijiste eh quiere un bebé

Voz 10 15:28 la básicamente mira yo como voy ahí porque estoy estaba estudiando el tema como colofón final de la investigación científica para la universidad pues de una gran ciudad haciendo campo estudio los casos más difíciles porque mi tesis es comprobar que realmente es un mercado que otra cosa es que ha sido uno que manda la única el único criterio de idoneidad

Voz 13 15:49 el título de lo cual lo decía que sí pero no

Voz 10 15:54 entonces pueden estudio cuál es el paso más difícil lo tiene mujeres sola que no quieren aportar ningún material genético en aportar tuvo óvulos que tampoco te quedas embarazada evidentemente que tampoco tienes ningún problema médico vale entonces la entidad Sacyr le planteó al el que ya tiene porque soy joven que tiende a ser sí pero que no me apetece embarazadas me quieres de un niño que buenos goles hago yo tengo dinero para pagarlo entonces pues me dice que me lo es un poco más complicado pero empieza a las emisiones sin problema

Voz 0874 16:24 claro es que a mí de verdad que me salta la alarma roja cuando escucho la palabra dinero las las varias ocasiones incluso por diferencia entre que quienes tienen quienes no tienen más que ver que tienen así que déjame que te hago una pregunta que es un poco directa que es cuánto cuesta

Voz 13 16:38 ven en estos mercados cuando hay buena cuánto cuanto a ocho países algunas obras concretamente el pack

Voz 10 16:47 dice de él sin sin limitación de intentos cuesta ochenta y seis mil euros porque además hay diferentes dependiendo de tu capacidad económica o de lo que ya son

Voz 0874 16:57 o sea que es es es como un coche vas comprando los accesorios os algún pack asombrado

Voz 10 17:01 aquí porque hay pasos que esto es una empresa y esto es lo que quiere el máximo beneficio por el mínimo es la mínima inversión tal que quiere decir límite de intentos que te aseguran de hacer con tu niño bueno el vino que éste el que te entregan independientemente de las dos esta falta embarazada la madre es ante para tu conseguir el niño concretamente se pues reelegido porque pues no estamos hablando igual que estamos hablando de un niño o una niña en las que tú lo más grave así que la que tú eliges quién es el padre infracciones en el donante de semen perfectamente quién es la donante de óvulos quién los está todo esto está prohibido la Unión Europea a la Unión Europea es todo lo que son donaciones de óvulos de totalmente anónimas porque entramos en lo que es la manifiestamente la manipulación genética hace no quiero tener un niño que he tenido Rubio luego las y con la sociedad no entonces pues eso es lo que estoy ofreciendo el y entonces cuando te dicen ochenta mil euros si lo que quiere es bueno que no pasa nada yo no intentar embarazos múltiples siempre Pórtico como digo estoy máximo beneficio con la mínima inversión lo cual la mujer la cual gestantes diez no es más que el medio de producción en este asunto pues treinta y seminal X X óvulos fecundados in seis porque lo que hay que asegurar al es la idónea

Voz 0874 18:23 eso te iba a decir producto pero qué pasa si José me duele mucho llamarlo producto pero qué pasa si el bebé nace con algún problema médico por ejemplo

Voz 10 18:30 bueno a todos los niños se quedan en el país donde las instituciones públicas

Voz 1312 18:36 oye esto en qué en qué país se hace con qué países trabajan

Voz 10 18:42 bueno esta gente trabaja con países de todo el mundo lo que pasa que donde las regulaciones son más laxa eh yo todo el mundo donde que pueda hacer lo de la regulación más laxa ya más beneficiosas para los clientes más laxas para las mujeres y donde las mujeres gestantes son obligados a firmar unos contratos totalmente León además luego no quieren meter al dudé van directamente a la cárcel no pueden con Puenzo fueran cárceles en Ucrania en Rusia muy bueno pero de otro tipo de sistema como bien saben no pero nosotros España es sobre todo clienta de Ucrania de Rusia no sólo por el tema de la de la legalidad de la cercanía sino que además los rasgos Cauca esto de las donantes llegan gestante pues me muy bien con nuestra sin dormir fisionomía

Voz 0874 19:27 qué tal

Voz 1312 19:29 Nuria antes de despedir de una pregunta que que que parece lógica sin España es una actividad ilegal como están declaradas estas empresas Easy contamos que vale pues eso la tarifa plana de bebé vale ochenta y seis mil euros por así decirlo cuanto están ingresando mucho dinero como tributan estas empresas cuáles están declaradas y cómo tributan

Voz 10 19:50 muy graves a la segunda parte de la investigación que hice fue está efectivamente Instituto da a cualquiera de las agencias de vientre de alquiler que estarán ubicadas en Internet como agencia de alquiler no salud cómoda aboga porque es lo que son pones el NIF de las agencias consiste en el Registro Mercantil verás que casi todas estas citas con actividades inmobiliarias pero las agencias inmobiliarias agencias de viaje a empresas de gestión de alquileres turísticos triunfado de ellas porque además de todo lo que implica el tema de las corrobora que además es ilegal declarado por el Tribunal Supremo esos contratos son nulos en España no pueden tener ningún tipo de efecto además lo que estamos ante un el oro me miran dijimos delito fiscal tensa porque la quién lo tiene que fascinó perfidia protector lo hablábamos no es es imposible casi a un particular denunciar este tipo de prácticas porque la la capacidad de probar el delito entre comillas en este caso que son delitos se cometen internacionalmente porque exige estar en un país una decide se acuerda en un país que no se cometen otro al transacciones

Voz 13 20:51 además han tal cualquiera

Voz 10 20:54 en el Estado y la Fiscalía lo que no entiendo ninguna entendemos de cómo puede ser que a la vista de todos ya no con la campaña de los carteles sino Gaitán los mitos perdón los algunos estamos alejados por tres la tele con qué con qué me he ido M comprime y me trae un niño de The X Files no si te has nazis que hace las funciones de mayo aunque unos lo puedo encima de que es muy grave porque nadie más tiene la potestad aún aquí cualquiera sino una campaña promocionando una actividad que el Supremo ha declarado nula ilegal porque va contra el orden público los derechos humanos y empapelado media España pero que pasa que aquí hay un lógico muchísimo por detrás porque me preguntabas hacerse dinero pues de ochenta y seis mil euros que se editó te cobran allí según me dijeron a mí a la madre gestante a la que pare a la madre van entre los diez y doce mil euros

Voz 13 21:46 puedo hablar para el resto

Voz 10 21:48 según el abogado que beneficie yo calculo que más nos los cincuenta euros sólo estamos hablando es de señores en empresas que alguien está entre esas dio que yo visité me dijeron que unas trescientos cincuenta partos al año de una sola agencia en España ya hay como diez o doce esto es multiplicar

Voz 0874 22:08 no es que no nos deja un poco de piedra con todo esto te vienes un día a la radio y como estaba ya muy bien hemos

Voz 1312 22:13 en este tema con este tema

Voz 0874 22:16 tal y como tú lo cuentas claros igual que con la con la con la inmigración no nos fijamos en la gente que llega pero no nos damos cuenta de las mafias que ahí en lugar de origen que estas estas otra parte de la Historia

Voz 10 22:25 más en este tema de me gusta añadir una cosa con el tema de que lo que ha dicho Lourdes se lo de Animos nosotras decidimos Sagnier sea ya que sea de nuestros cuerpos pero el mal a Robben de nuestras ya ya

Voz 13 22:34 eh nos va rozando tal pero sí mismo

Voz 10 22:37 no hay no pero es que en este caso uno sedal porque se puede con tu cuerpo realmente hacer lo que te dé la gana pero es que en el caso veis bien lo que están proponiendo es que tú porque pares una criatura crees que es tu vida como suposición la puedes entregar a cualquiera falso mentira no estás haciendo con tu cuerpo lo que está haciendo con el cuerpo de otra persona no con el tuyo y eso es muy importante de ahí no entra ni el altruismo y absolutamente nada nadie puede coger un niño por mucho que lo para no suposición y entregárselo vendes una quien tu quieras eso tengo que en cualquier cabeza por mucho que no quieran robarnos lo ganen

Voz 0874 23:09 porque ese es el origen el robo de un eslogan Nuria López que es especialista en derechos humanos agradezco mucho la conversación Nuria pronto vale venga

Voz 13 23:17 pues bien un desayuno

Voz 18 23:20 no

Voz 0874 23:25 bueno estamos estamos en un sitio Lourdes no te lo podrías imaginar nos va a costar mucho describirla porque se nos olvida que esto es radio cuando estamos en un auditorio no

Voz 1312 23:32 es el martes tras el océano detrás calles

Voz 0874 23:34 el mente el mar detrás y eso es que es muy divertido porque yo yo ya he dicho alguna vez que uno de los miembros del equipo va a acabar metido en el acuario de tiene mucho a la espalda donde veces que tienen cierto

Voz 1312 23:44 pero esta vez me alegro haberme quedado en tierra rendirían más

Voz 0874 23:49 yo creo que solamente Paquillo sabemos quiénes son todos muy nerviosos y son todos muy amables conmigo en las últimas horas pobre Juanjo ha dormido muy mal fajo vamos a escuchar a ver que nos cuenta Javier Pérez Andújar hasta luego Lourdes chao

Voz 1 24:32 me paso la vida renegando de la política hay resulta que me encanta me ocurre como en esa escena tan famosa de lo que el viento se llevó pues no he puesto veces a Dios por testigo de que nunca más voy a acercarme a una urna pero casi siempre acabo incidiendo a lo mejor votamos en abstracto Nos votamos a nosotros mismos a un ideal secreto que tenemos pero como nadie lo representa elegimos a un candidato que por lo menos nos lo vaya manchar no gano para tintorería soy carne de transición creció entre la clave el Interviú entre Baldini Luis Cantero me sabía antes los gobiernos con el nombre de cada ministro su cartera que las alineaciones de las ligas menuda infancia echada a perder pero para nosotros hijos de trabajadores que en vez de trabajar leíamos libros de Alfaguara el fútbol era lo más parecido a los toro circo sin pan con las letras de la palabra alineación escribíamos alienación hoy hemos dejado de sentirnos alienado es para sentirnos alienígenas octavos pasajeros en un vagón descarrilado me estoy mordiendo los labios para no escribirlo ya saben a qué me refiero porque es bueno es hablar de política se acuerdan de la mosca de la tele aquella imagen nos anunciaba que pasaríamos el resto de nuestra vida con la mosca detrás de la oreja la política es como la ecología pero al revés del mismo modo que hay que proteger a la naturaleza de los efectos de la acción humana es necesario proteger a las personas de los efectos de la acción política hace papilla a todo el que se acerca muchos acaban convertidos en personajes de televisión

Voz 19 26:47 y

Voz 1 26:50 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 36 31:56 bueno vale vale ya está ya

Voz 16 32:00 ya

Voz 1 32:07 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 37 32:12 sí

Voz 38 32:14 sí sí sí

Voz 39 32:29 mi Juan si se quiere se venden merece un cambio

Voz 15 33:05 otra vez sueco Rafa sobre eh

Voz 1775 33:08 Pino ya sabes que soy de personalidad obsesiva adictiva y no te sorprenda dos colaboradores la si Bono desde que la semana pasada me su viste de categoría poniéndome a las diez del domingo por el documental que hablamos una subida tú que te decía Sánchez Ferlosio bueno no sé tú dijiste que era una subida yo tengo mi duda el caso es que no se me ha ido de la cabeza la versión de Gallo rojo gallo negro de Chicho en sueco con la que arrancamos ese día por cierto recuerdo que David Trueba punto com está toda la información de desde documental y también de cómo se puede colaborar que quiera colaborar con él el documental pero vamos ya a centrarnos en lo de hoy que no he traído esto por ser en sueco aunque sea en sueco reconoces esa voz te suena no estoy seguro pero siendo sueco de mujer una de las dos de Abba vale efectivamente el Frida y la de Abba que bueno ya en solitario en su carrera en solitario pues sacó esta versión de una canción de de Bowie que ya llamó Live

Voz 0874 34:00 el lista más que será la traducción de la desde su desconozco el tema legendario de Bowie que podrías haber traído para arrancar la sesión en versión original que es como sabes que me gusta

Voz 1775 34:11 no es que el original ya lo hemos traído aquí más de una vez hemos hablado de esa conexión extraña que tenía con el mal

Voz 1312 34:17 sí hemos contado también el arreglo de

Voz 1775 34:19 piano que hizo para esta canción tú admirador de Aymán que bueno tú siempre dices quién a vivir Nos gusta descubrir cosas nuevas no oí entonces yo postureo y tal pues una cosa que poco va a durar

Voz 0874 34:42 entiendo que toda tu imaginación para la sección de hoy no se va a quedar en nada no me perdí que la noticia a la que vas a poner música es es evidente ya está listo

Voz 1775 34:50 yo he averno te parece una noticia de peso de esta semana que la nave que va a enviar imágenes de Marte por dentro del planeta por dentro haya conseguido aterrizar con éxito por lo visto a partir de ahora vamos a poder saber si aún queda algo de vida allí en Marte aquello está totalmente muerto no está mal cuando un poco perdido reconozco con todas estas noticias que aparecen cada tanto sobre que se ha encontrado agua allí que que algo que pudo ser agua

Voz 0874 35:14 cuántas veces entra Grigori con una última hora que no sabemos cuándo es realmente una última hora en que no haya

Voz 1775 35:17 hábitos de que bueno esto está muy bien pero que

Voz 0874 35:20 canción elegida para arrancar sea vida en Marte

Voz 1775 35:23 un poquito se ojo no la canción que se Nsue con No es lo mismo que el iPhone más de de Bowie pero bueno no te preocupes que a partir de de Marte y de extraterrestres lo de planetas vamos a poner alguna canción más en la sección de hoy y a ver si no todas te resultan tan conocidas

Voz 41 35:57 ah

Voz 1775 36:21 a punto pero aquí externos a verte la presentó sigue sigo además con la conexión sueca sigo también con la conexión Bowie me explico la banda que estás hablando es Placebo sacaron su primer disco en mil novecientos noventa y seis llaman la atención de David Bowie que en su momento dijo de ellos que era el grupo con más talento que había visto en años bueno les apoyó se lo llevó de gira de alguna manera los puso en el mapa no

Voz 0874 36:43 hasta la conexión sueca hizo que el bajista de

Voz 1775 36:46 de de este grupo sueco el primer batería también era sueco aunque la verdad es que el grupo se formó como grupo en Inglaterra y es curioso porque los dos fundadores los que siguen de hecho en el grupo se habían conocido Luxemburgo donde Bono vivían allí de pequeños iban al mismo colegio quizá por eso esta rareza que se llama más Lan Party no la fiesta del aterrizaje en Marte que que tampoco sé yo si se puede usar aterrizar para Márquez buena pregunta esta dejar para mañana eh para tus científicos igual habría que hoy en Valencia está aquí conmigo pues mira a mi pregunta no sería en todo caso me alegro de que eso sea lo único que te llama la atención de la letra

Voz 0874 37:21 qué más debería lleva mira te mira yo no lo sé porque

Voz 1775 37:23 vocablo francés pero sabes que investigó antes de traer de la sección hay en este horario no me quiero meter en jardines pero creo que la letra dice alguna cosa ahí bueno poética o no muy poética según según se mire que sepan francés que lo entienda bueno nos quedamos con lo de aterrizar a matizar o lo que sea que yo Marte

Voz 42 37:44 muy bien distinta

Voz 1775 38:39 esto es tampoco esto son as de de esa misma época año noventa y seis estos son de Irlanda del Norte siguen en activo han tenido cierto éxito bueno en Reino Unido y en Europa pero la verdad es que Estados Unidos nunca llegó a funcionar igual por eso latinos de suena no esta canción se llama chica de Marte en realidad está contado es la historia de una de una separación tiene una anécdota curiosa la canción éstos grabaron un primer vídeo de del tema que básicamente eran ellos tocando en una playa pero con un efecto luz para que aquello pareciera que era Marte no que estaba tocando en Marte no estaba mal el vídeo yo lo he visto pero bueno se dieron cuenta en su momento de que no funcionaba o por lo menos lo que ellos querían que era la que la MTV lo pusiera pues aquello no no lo ponía no

Voz 0874 39:19 T B no lo primero que hicieron grabaron otros para la MTV

Voz 1775 39:22 hicieron lo intentaron raya pensaron que bien aunque los vídeos que ponía normalmente el antivirus solían contar una historia eran una especie de película corta igual ellos hicieron eso rodaron otra versión que era bueno dado a la historia de una niña un poco rara que está visitando un museo dando vueltas por las salas nada le gusta hasta que en una sala de un cuadro colgado en la pared se ve a ellos no tocando dentro de

Voz 0874 39:43 día ahí entraron entonces no es casi tan porque hay que recordar que entonces era muy importantes salida

Voz 1775 39:49 da igual no eras nadie sin la MTV pero bueno la canción está bastante bien

Voz 3 39:53 no

Voz 42 39:56 huy

Voz 43 40:09 no

Voz 1775 40:15 además mira pese al rechazo del antivirus con esta canción sí que tuvieron su pequeño éxito en EEUU fuera eso sí del circuito de la radio y la televisión atento que es buena esta durante algún tiempo esta era la canción que sonaba cuando llamamos por teléfono a la NASA te dejaban en espera

Voz 0874 40:33 no yo no sé cómo se traducirá esto en términos de derechos

Voz 1775 40:36 autores pero igual es mejor que lo de la RTV puede ser la verdad es que no no sé cómo a derechos de autor hace tiempo que NASA tampoco sé si la siguen poniendo pero mira ya que estamos con la NASA voy con otra canción que también tiene conexión con la agencia espacial aunque no con la NASA e más voy con la agencia rusa

Voz 44 40:54 ah

Voz 45 40:57 voy a ah

Voz 44 41:17 en ellas

Voz 0874 41:23 esto sí que lo reconozco es el viernes más de Paul Mccartney con los Wings la banda que formó con con Linda Mc Cartney cuando el paro de los Beatles que que pueden disco que cuenten con un par de discos ahora me estando ganas de escucharlo mira hasta que otra vez una presión de todas maneras trate fuerte con las versiones te escucha

Voz 1775 41:41 todo está justificado opinó aquí en esta sección y un trabajo serio de John podría haberla traído un original simplemente por Bono por el cine son Mars en Marte el título pero esta versión de Sara Bratman cantante

Voz 0874 41:53 te lírica Bright Man y no sé si sabes que estuvo casada con Andrew Lloyd Webber el de pues gusto Superstar entre otras ustedes Rice te veo preparado sí sí gran cantante aunque un poquito no voy a decir

Voz 1775 42:06 bueno en realidad se hizo famosa de hecho cantando en el primer montaje del musical Cats de Lloyd Webber y de ahí salió el el matrimonio años después esto

Voz 0874 42:14 algo habrá canción de acuerdos exacto

Voz 1775 42:18 también tendría que contar tomando nota no de lo que tengo muy bueno estuvo a punto de hacerse aún más famosa años después en dos mil doce porque bueno en ese momento la agencia rusa espacial comunicó que había pasado que Sara vengan había pasado las pruebas para entrenarse el convertirse en astronauta y hacer un viaje a la Estación Espacial Internacional en una nave rusa en una Soyuz creo recordar que no consiguió ir perenne recuerdo no consiguió de hecho no está muy claro el caso es que ella misma tres años después en dos mil quince sacó un comunicado en redes sociales diciendo que renunciaba a esta historia este viaje por motivos familiares no dio más explicaciones la verdad es que bueno se había metido en esto porque quería convertirse en la primera cantante en cantar en directo desde el espacio eso sí no le dio tiempo eso pero sí tuvo tiempo en medio en el año dos mil trece para grabar un disco que llamó Dreamliner con todas las canciones girando alrededor del tema espacio

Voz 0874 43:12 a usted tan poquita operación de marketing no de Valparaíso

Voz 1775 43:15 no sonaban poquito marketing yo pensé lo mismo así que mira vamos con otra

Voz 3 43:55 algo más de Mar Vaughan

Voz 1775 43:58 grupo Zac tomó una canción aquí si una detrás muy poética bueno muy rara según son uno duro muy poética hay hay varias referencias a músicos de la época hacer mención a John Lennon a Bob Dylan a quemar admiraba mucho de hecho el esto el volcán era apellido artístico e hicieran honor a Bob Dylan el Bob era por Bob Ilan pues de la parte final de Dylan de Isaac más bola no porque este tipo luego sometido nuestro deslumbró pero al principio era era muy Fall que iba en la línea de Dylan au de Donovan otro cantante al dirá

Voz 0874 44:30 cuando oye Historia trágica el Ademar vuelan por cierto se murió muy joven en un accidente de coche no entonces

Voz 1775 44:35 con una cosa irónica no porque él nunca llegó a tener el carné de conducir y eso que coleccionaba coches dice que no bueno decía que no se ha sacado el carné porque tenía miedo a tener un accidente de coche el caso es que aquella noche una noche siempre conducía uno de sus coches de su colección un mini unos cien era bueno conducía su novia Gloria Jones para quién se escribió en su momento el entente aquella canción que años después hizo muy famoso dúo tecno soccer fue el primer single el que me compré

Voz 3 45:03 fíjate que todo el mundo tiene un pasado

Voz 0874 45:28 toda una referencia al glam rock de mediados de los setenta con lo que cierra el círculo que empezabas con la iPhone más no te temen encaja en ese movimiento de la muy claro

Voz 1775 45:38 por cierto te has fijado que que además hoy todos los artistas que qué puestos son británicos

Voz 0874 45:44 no no es verdad

Voz 1775 45:46 pillado pero bueno el resto todos británicos este último de Londres y te acuerdas por cierto que el sábado que viene no vengo no su país

Voz 0874 45:54 ya veremos a ver qué hacemos a partir de entonces conciertazo

Voz 1775 45:57 el gran aparato eléctrico e con invitados y todo para entonces pero antes de que me cortes dejar dentro

Voz 1312 46:04 qué artistas invitados en esa

Voz 1775 46:07 el Liptón Benson va a hacer invitaba bueno sin dejar de todo el tema Marte y el tema espacio pony teniendo en cuenta dónde está oye la Bir me dejas poner una más

Voz 4 46:41 eh

Voz 1775 47:40 bueno esto que suena vídeo legendario grupo valenciano de los ochenta de están creciendo las hombreras te has fijado Pino bueno alguna vez te contado que fue el primer concierto al que fui siendo un chaval también muy niño en el pueblo a mi padre ya no está Pepa Villalba la cantante murió el año pasado el caso es que bueno dos de los miembros originales y que han retomado la banda desde el año dos mil ocho se están haciendo versiones de aquellos temas originales pero bueno te he traído la original para que no te quejes tanto esto ese más mágico influjo de la luna así que también no encaja con

Voz 0874 48:07 Marte un pequeño guiño a Valencia donde estamos haciendo y el programa en el Oceanográfico en el Auditorio van a pasar cosas interesantes en este acuario que tenemos a la espalda en qué parte desgrana para tú eres tú por cierto entonces yo soy bajito

Voz 1775 48:19 invitado que dejaba a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 48 50:29 a vivir que son dos días Madrid

Voz 16 50:31 Isabel Salvador

Voz 1312 50:35 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de nubes y claros temperaturas sin grandes cambios las máximas hoy volverán a los doce grados a esta hora todavía con algunas brumas

Voz 16 50:45 matinales en el Valle del Tajo cinco grados en el centro de Madrid

Voz 1312 50:51 pues menos coches

Voz 42 50:52 ayer parecía la nota se nota mucho si yo creo que si los restaurantes tabaco iba segundo protestaba Principe y ahora está todo el mundo encantado de jugadores a pasarlo a Di me encanta yo vengo a Madrid lo vive en Madrid tenemos que hacernos Andrés hay que dejar el coche en casa aguantar atascos hija

Voz 49 51:18 estamos teniendo el metro que está en las estaciones bastante cerca unas de otras pues hay momentos haciendo el centro

Voz 50 51:25 de ahí que los niños a viajar en transporte público es avisa de que tenemos niños pequeños el coche falta bien quinta dejan esperar si viene si no vas a ir al parque no pues muy mal porque las instalaciones las mismas no

Voz 1312 51:39 digo yo no sé Madrid entre el es ya una realidad en su primer día de aplicación la fotografía Irán

Voz 16 51:44 la de las calles que forman parte de este perímetro con mucho menos tráfico estarán la imagen los datos lo corroboraba en menos coches menos atascos y eso en el primer día permitió en los autobuses de la EMT circular con más rapidez las cifras aportadas a última hora de ayer por el Ayuntamiento de Madrid la intensidad del tráfico bajó en los ejes interiores de Madrid tal sobre todo en la Gran Vía acerca del treinta y dos por ciento en la Ronda de Toledo un treinta y tres y medio por ciento menos o en San Bernardo un cinco coma siete en el perímetro de Madrid Central el tráfico disminuyó en el primer día de esa aplicación un uno coma cuatro por ciento subía sin embargo un uno coma ocho en la M30 baja de tráfico que sorprendía incluso a los responsables municipales Inés Sabanés concejala de Medio Ambiente movilidad en La Ventana de Madrid

Voz 0795 52:34 desde los estudios que hicimos en origen siempre mantuvimos que quedaría un fenómeno de estas características no es posible que no teníamos calculado que fuera de este nivel en en el interior

Voz 16 52:49 baja el tráfico particular en las calles los autobús estarán menos en su recorrido porque pueden aumentar la velocidad y en el primer día de aplicación de ese Madrid Central el tiempo de recorrido de media de los autobuses también bajaba en ese trece coma nueve por ciento El director general de Tráfico pasaba también por La Ventana de Madrid Pere Navarro cree que Madrid Central vaya en

Voz 1312 53:10 buena dirección

Voz 51 53:12 terreno de la movilidad o resuelve la movilidad o van a quedar atrapadas entre la congestión el ruido y la contaminación esto lo tiene claro de todas las ciudades desplazar mil kilos para una persona que es un sistema ineficiente Manoli es una medida que está Archie contrastada en otras ciudades europeas supone calmar el tráfico en la zona centro en fin Pilar muchas cosas pero primero se toman decisiones que ya está bien segundo en la buena dirección

Voz 16 53:43 Madrid Central arranca también con alguna protesta a la plataforma de afectados por Madrid Central que reúne a cerca de ochenta colectivos entre autónomos pymes hoteleros y comerciantes realizaba ayer por la tarde un apagón simbólico en una calle concreta en la calle San Pedro quería visibilizar en este caso su rechazo a esta medida porque entienden que va a perjudicar a sus negocios

Voz 1312 54:03 se pone en marcha también decía en la responsable de Movilidad

Voz 16 54:05 edad que desde el Ayuntamiento se va a insistir en los primeros días en esa información para evitar las dudas que todavía hay en este arranque del Madrid central para la adaptación de todos los conductores particulares los que con su camión de reparto a diario llegan hasta el centro de la capital es el caso de Goyo suministra bebidas a bares restaurantes en la zona central y con él estuvimos repartiendo