A Vivir Que Son Dos Días (01/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser y que son dos días Javier del Pino

Voz 1024 00:08 son las nueve ocho en Canarias es tiempo de noticias en la Cadena Ser en esta jornada de reflexión en Andalucía la crónica política de la mañana del sábado viene marcada por una imagen que hoy publica la prensa catalana fotografía en la que aparecen sonriendo a cámara los siete líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners en Barcelona sale en Yunquera AMS Fon Cuixart Raül Romeva Sánchez Turull imagen distribuida en las últimas horas por Omnium Cultural según estos medios en las próximas horas van a anunciar medidas de protesta como una huelga de hambre de San Jordi Turull contra lo que denomina la inacción del Constitucional ante sus recursos de amparo del ex por la muerte del ex presidente George Bush padre ha sorprendido adora al tran esa esta madrugada en Argentina donde hoy finaliza la cumbre del G20 en un comunicado conjunto con su esposa Melania Trump el mandatario ha destacado que Bush padre guió a la nación y al mundo al victoriosos índice el texto de la Guerra Fría Bush padre ha fallecido a los noventa y cuatro noticia de este uno de diciembre en el que se conmemora el Día del Sida en España viven unas ciento setenta mil personas con infección por el VIH dos de cada diez no están diagnosticadas lo apuntaba esta mañana en la primera hora de la vivir el doctor José Antonio Pérez Molina presidente del Grupo de Estudio del Sida

Voz 2 01:20 es la estimación que hay de personas infectadas aproximadamente entre un dieciocho y un veinte por cierto no saben que el están y eso es muy importante porque las personas que no saben que están infectadas eh no no saben que transmiten la enfermedad si tienen prácticas sexuales sin protección

Voz 1024 01:38 de momento es todo más noticias en una hora en la SER siempre en Cadena Ser punto com

Voz 3 01:43 ese ser feliz

Voz 1 03:09 a vivir que son dos días

Voz 8 03:11 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook a Bicing

Voz 1532 05:04 me llamo Daniel impongo toda mi pasión

Voz 4 05:07 quiere educación y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 1532 05:11 Daniel tiene un gran corazón

Voz 21 05:13 pena cuidarlo y por eso se creó una fundación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación Pro CNIC al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 23 05:28 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo cuando llegas lo perciben a cruzar el puente sobre el río Genil que el acceso a la ciudad Yves cómo sobresalen sobre los tejados doce torres quince España De hecho son como para Rayo desde ladrillos hecho leal sellaba la ciudad de las torres hasta dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana

Voz 24 05:52 con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 28 07:53 español sea Excelencia el Jefe del Estado

Voz 29 08:06 Pedro que de Pedro dio dos hombres Live del Gobierno Dodi Al Fayed Bayern más de belga que nunca debe a el donde vive enredar

Voz 30 08:19 de

Voz 1532 08:36 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 31 08:51 eh

Voz 13 09:32 eh

Voz 31 09:38 sí

Voz 32 09:43 a veces viene acompañado pero cuenta ahora cuenta luego para que no conoces Radio pensar de todo el mundo está viendo lo que nosotros en lo que ve esta gente que ha venido amablemente a vernos un sábado por la mañana cuando hay tantas cosas mejor

Voz 6 09:57 es que hacer en Valencia seguro esta gente

Voz 0874 10:00 que es al Estado Mauro Entrialgo Julio Rey

Voz 6 10:09 el fuerte con repetir que está de gira este es como una estrella de rock que están viviendo su libro nuevo y no hay no hay que creo que estaban Burgos verbos y prevenir perdón el día muchos recuerdos a falta de Peridis tenemos a nuestra espalda y yo diría que yo lo sé cientos de peces de colores estamos en el Oceanográfico de Valencia vale

Voz 0874 10:27 entre nos han invitado a este lugar maravilloso porque que además ayer nos pasearon señora tampoco las instalaciones ir yo puedo decir que nadie se enfade de los lugares en los que hemos estado antes que es el escenario más bonito en el que hemos actuado podré tenemos obstáculo en un acuario entero a nuestra espalda lleno de peces déjame que cuenta una cosa yo desde hace semanas cuando sabíamos que íbamos a venir aquí yo he ido diciendo ido contando además por la radio que al final de este programa un miembro del equipo se tirar a este acuario y broma broma es qué va a pasar lo más divertido es que todos los miembros del equipo han sido extraordinariamente amables conmigo en las últimas tres semanas y tengo que decir que en varios de los que estáis aquí os habéis traído bañador por si acaso las apuestas apuntaban que sería Peridis Peridis no ha venido

Voz 6 11:23 hombre tenía algo que ver todo se debe ser por eso debe ser así

Voz 0874 11:28 es un sitio fantástico y un proyecto maravilloso el de recuperación además de de de vita marina unas instalaciones que son absolutamente punteras luego charlamos un poco de esto porque yo creo que a mí no me gusta promocionar cosas no me gusta hablar mucho del lugar en el que estamos porque entonces se nos olvida que hacemos radio para mucha más gente pero en este es uno de esos sitios en los que dices yo tengo hijos tengo que llevarlos a que lo vean no es es fantástica la visita que hicieron ayer

Voz 3 11:56 bueno a mí lo que me impactó más es momento que empezaban a cerrar instalaciones y aun así nos continuaban enseñando las instalaciones entonces estaba las luces apagadas con algunas peceras sabiendas me recordó poco casi cuando empieza a fallar te lo digo no sé si vamos a vivos de aquí porque como momento que la de la Jara bueno jaula pecera de Pingüinos estaba con las luces apagadas sigue entonces nosotros empezamos a sacar los móviles con foco y los pobres muy no se tiraron al agua así como es esta tertulia

Voz 1252 12:30 que se quedó quieto mirándonos de frente ir haciendo así que

Voz 6 12:35 sí sí sí

Voz 0874 12:39 bueno hay que decir una cosa estamos en Valencia y en este programa especialmente algunos algunos miembros de la parte más cómica son de Valencia alguno también es de Alicante y eh llevamos muchos años haciendo bromas sobre Valencia entonces un poco el objetivo hoy de este programa es no tener que salir perseguidos por gente con antorchas

Voz 6 13:00 sí

Voz 0874 13:02 o por gente de España dos mil

Voz 6 13:04 bueno todavía falta mucho les avisan tan pronto todavía duda gente de España dos mil Mauro Entrialgo es el de la barba oye alguien nos han dejado hay unas cuantos bollos y repostería varía agradezco mucho alguien nos ha dejado

Voz 0874 13:22 esta nota que me dan poco hola Javier no puedo creer que estés aquí por favor volver a que nos vayamos ya

Voz 6 13:31 no

Voz 0874 13:33 estás deseando que acabe este programa gracias por aportar tanto a Mi vida forme parte de ella a quién no ha dejado esta nota muchas gracias no sé quienes pero de verdad de corazón

Voz 6 13:42 no

Voz 33 13:42 su nota con con postres que bien

Voz 6 13:47 lo hemos abierto todavía pero creo que no

Voz 0874 13:49 qué va a ser un viaje de vuelta a Madrid muy sabrosos se hablábamos antes que estamos hablando ahora un poco de broma de lo que está pasando en España dos mil pero tenemos a un compañero que está con nosotros muchos sábados en Madrid que ha estado a punto de no poder venir a Valencia por culpa de esta

Voz 1252 14:04 está chispa podríamos decir aquí te la juegas porque si es unas Spike como secta pues si es más claro

Voz 0874 14:12 ahí está por ahí ya Joan Cantarero es un periodista especializado en investigaciones de ultraderecha adquirió charlar un poquito con él para que nos explique qué es lo que ha pasado

Voz 6 14:21 hola hayan cómo estás

Voz 0874 14:28 el periodista escritor y ex director de una agencia de investigación que colabora con diversos medios nacionales e internacionales en temas de extrema derecha en España y en Europa entonces lo primero es lo primero que te quería preguntar si es para para que nadie piense que estamos en el epicentro en la zona cero de la ultraderecha española estamos hablando de un un grupo de gente no es un diez por ciento de Valencia

Voz 34 14:50 es un grupo que que tiene una historia pero que hoy por hoy es es minoritarios manifestaciones son ridículas y suelen participar treinta cien personas lo más he liderado por una sola persona que financiar realmente a la organización porque si no fuera por por esa financiación difícilmente esta organización seguiría funcionando e iré donde viene el dinero cuando este señor tiene tiene recursos tiene empresas tiene esa esa el abogado y evidentemente pues tiene acceso pues a a contratos públicos de la Administración me absolutamente legales y demás y que como he dicho muchas veces invierte lo que da la gana hizo un IC hecho pues esta organización lleva mantenida por por este señor prácticamente en los últimos tiempos gracias a eso que ha estado tan vienen muchas actividades como por ejemplo en la la creación de la famosa canción anhela de empresarios de locales de alterne de la que siempre veinte a los criterios que al técnico es decir un abogado que cocinaba este asunto y que en los últimos en los últimos años pues bueno ha tenido cierto éxito en la en el País Valenciano tenido representación en algunos ayuntamientos pero hoy por hoy pues es una organización en declive que hace más ruido en la calle que que apoyo social real que pueda tener eso

Voz 0874 16:21 lo que me gustaría subrayar para que nadie se lleve la la impresa

Voz 1532 16:24 pero luego tiene efectos concretos en la calle porque una de las razones para las que hablásemos hoy de esto era que ha conseguido por ejemplo y que Dani Mateo no pudiera actuar en Valencia o ha estado a punto de que los Mongolia no pudieran hacer su Softbank y también

Voz 0874 16:40 años de los de Mongolia son Duval Anne Hidalgo como decía Darío es amigo y forma parte de este programa creo que está en Radio Madrid a punto de venir a Valencia estás por ahí Darío buenos días

Voz 20 16:49 qué tal muy buena no estoy atrás vuestro en la pecera eh

Voz 6 16:52 el que está bloqueando a el gordito este que hace un par de días me me me disfrace y me metía ahí por la dudas argentinos que está hablando para que pueda ver

Voz 20 17:05 es sí sí sí vamos vamos vamos pero bueno es el segundo esto aún no en Valencia es el segundo eso qué hacemos con protección policial esto es muy es como muy locos sabes qué

Voz 6 17:13 parecen para

Voz 0874 17:17 Easyjet pero ayer ayer hubo unas horas de confusión de ello porque parecía que iba a cancelar el espectáculo porque cuando vosotros supongo que por miedo también porque esta gente no se anda con chiquitas

Voz 20 17:27 sí bueno no nosotros se pero bueno la la sala estos había pasado una una línea en que también la los técnicos de la sala a trabajadores de las al habían empezado a recibir amenazas ellos y entonces a ante que me creo creo creo entender por el comunicado lo que hablamos con ellos que tenía hayan puesto Policía Municipal y tal pero no podían garantizar la seguridad y la de los trabajadores tampoco porque nosotros nos vamos ellos se quedan ahí digamos no y entonces eso nos animaban a hacerlo nosotros queríamos hacerlo igual porque nos pareció un mal precedente porque entonces luego esas se convierten en programadores culturales no desde luego no que no venga Serrat está Gemma Mengual otro que no pasa en tal película pero el miedo es es entendible digamos no ir luego cuando sea la las autoridades tanto de Valencia como el del Estado nación

Voz 1024 18:10 al pues aseguran la aseguran las la seguro

Voz 20 18:13 ya de del evento pues entonces pues confía ni deciden hacerlo nosotros encantados porque no nos gustaba verde que está

Voz 1532 18:20 el Senado hasta que hasta que habéis planteado suspenderlo no

Voz 20 18:24 sí sí obviamente nosotros no nos comunicamos con ellos no nosotros hicimos un lo que hacemos normalmente que estar en contacto con el promotor y la sala no entonces las salas supongo que habrá hecho si sus sus gestiones Si hay buenos y nada pues no ganaríamos nosotros te lo digo yo

Voz 0874 18:41 a qué le parecía él es algo es contra la noche es la posibilidad de que esta gente también haya comprado muchas entradas para reventar los show digno dentro

Voz 20 18:48 sí porque parece que en redes el ideas si no no pero fue verdad aparece que en redes te pedían directamente comprar entradas para entrar y reventar lo de dentro y de pronto hubo una subida de venta de entradas curiosa procesó encantado eh porque van a un porcentaje

Voz 0874 19:04 yo no me habéis preparado Un pocos hubiese si eso pasa así de repente si éstos no van a sacar una pancarta a ir a por vosotros con una pancarta

Voz 20 19:11 claro totalmente esto nos pasó Sáenz dos veces no que vinieron hay quince personas en los encarar el ese al escenario y nosotros de verdad no nos manejamos con la violencia nosotros podemos ganar en una partida Craven por ejemplo

Voz 6 19:21 a ver

Voz 3 19:22 otra eléctrica lo de Sevilla era por habernos metido con la Virgen de la Macarena sin eran eran extremistas católicos sí pero bueno no sé claro en este caso a extrema derecha eran

Voz 20 19:42 sí y luego en Cartagena Ésa fue con con custodia policial no pudimos salir por Cartagena porque fuera de la custodia policial no podía pasar algo y tuvimos una manifestación bastante numerosa que cubrieron los medios donde sí que hubo un poco de disturbios en la puerta y es terrible porque yo no tengo ganas de que mi público tenga miedo

Voz 1252 19:58 era un show claro

Voz 20 20:00 esta vez a las amenazas a los trabajadores ha habido un ingresando yo creo que la que los sectores de ultraderecha que son muy pequeños pero que se verá lo de Salvini Bolsonaro Trump se están viniendo en poco arriba

Voz 1532 20:11 se porque era en concreto esta vez lo de Valencia

Voz 20 20:15 no porque por nuestro apoyo a Dani Mateo así de simple como habíamos sacado en la contraportada por apoyo a Dani Mateo un rollo de papel higiénico que venial Bandrés España hicimos otro que era la Cataluña la vasca la alemana E pero le molesta lo que les molesta no entonces de él dijo nada pues será como y bueno Ifrán a rescatar portadas antiguas nuestra así no les costó mucho encontrar que les sorprendiera no

Voz 6 20:36 yo no soy a España dos los trenes bien digo digo bocadillo que habría que mencionar

Voz 1252 20:45 al Quijote aquí decir que ladra luego cabo alegramos no sí bueno sí pero pero también sobre lágrimas porque lo momentos son Pitbull no decir

Voz 20 20:57 sobre todo porque no no todos digamos pero

Voz 1252 21:00 pero el digamos que un psicópata real ahí

Voz 0874 21:03 decía ayer casualmente hablábamos anoche Julio yo te acuerdas de la exposición que habéis abierto en el en el Congreso concurso el juez viéndola que es cuarenta años de Constitución y hablábamos de la viñeta de Martínez el facha me siempre iban con el palo osada porque siempre dispuesto a dar el apodo lo pudo describir es un arte

Voz 1252 21:20 de ser facha con una pancarta que dice eh no a la Constitución y el personaje dice vallas una vez que estábamos a favor del aborto

Voz 0874 21:33 la pregunta Joan eso sí esta gente es es peligrosa tenemos que pensar que a lo mejor es una cosa más de redes sociales

Voz 34 21:40 bueno vamos a ver lo que funciona realmente esos factor miedo es decir aparentar que se es peligroso es suficiente para generar terror en la en la ciudadanía hay que entender también que está estás Juan esta organización muy pequeña hay muchos como como ellos pero también estamos viviendo un periodo preelectoral muy intenso la llegada de de nuevo gobierno a La Moncloa con la perspectiva de sacar al dictador de del Valle de los Caídos y cerrar el chiringuito obviamente pues generó también una disputa entre estas organizaciones de extrema derecha que es que es especialmente cruenta por decirlo de alguna manera entre ellos mismos porque son muy cainitas estos quién se líderes de pequeñas organizaciones muy Roya

Voz 0874 22:26 suelos de taifas siete de hecho es que para que la gente entienda de qué tipo de personas estamos hablando que piensen que no son tanto Martínez el facha como Los Soprano porque de hecho el el el tipo que lo lidera es bueno pues se llama la empresa es una seguridad Levantina de Seguridad los miembros son básicamente gorilas de discoteca

Voz 34 22:46 eh que tenemos ingreso son gente de gimnasio vamos a ver escribamos el personaje Ia ahí pues podemos entenderlo todo estamos hablando de una organización que que nace a principios de los años ochenta que se nutre básicamente de vencimientos de la ultraderecha por franquista que antiguos mira antes de fuerza Nueva de la Falange etcétera etcétera que son reconocidos en muchos de esos casos que no tienen formación de ningún tipo lo seguridad privada mañana mañana cojo muchos son formados y contratados en una empresa de seguridad determinada en otras esta esta de Levantina seguridad y se convierten en los seguida de la noche y así se ha vivido en en en Valencia y en otros territorios del País Valenciano como una organización especialmente expeditiva no a la hora de actuar entonces se permitía a los clientes seguridad discotecas la armados es algo muy normal lo hubiese muerto

Voz 1252 23:44 con la ley ciudad privada se restringió el uso

Voz 34 23:47 de armas en según qué espacios no hasta muy limitado pero en pero realmente lo que había conseguido era convertir vigilante de seguridad con un sueldo a muchos elementos de la extrema derecha que se limitaban pues a a liarla parda por por las calles no en los tiempos muy difíciles sobre todo en la ciudad de Valencia en la década de los años setenta y ochenta hemos avanzado ya de Valencia que fue absolutamente brutal simplemente por una cuestión de símbolos pero que en resumen era pues una reacción de la burguesía franquista que eh que rechazaba cualquier poseía de evolucionar hacia hacia un sistema democrático mucho más amplio no a pesar de constituciones y planes ideas

Voz 1252 24:25 lo demás me Palencia yo recuerdo ahora que Madrid también la Semana Trágica de Madrid que me estoy acordando ahora mismo de Jesús al cazo ella asignaron a base de golpes de bates de béisbol en el parque de retina

Voz 34 24:40 a los dos números de Fuerza Nueva así es exactamente que luego surgió la historia está el famoso Juan Ignacio este que colaboraba con los servicios secretos españoles además que luego terminó asesinado hoy que esa convertido un héroe porque dice no sabemos quién lo mató pero todos sabemos que habían sido luchas internas y eso se publicó yo recuerdo perfectamente el Interviú con sal de Viena de e investigando en algunos casos de de ese tipo pero aún todavía tenemos en en nuestra memoria reciente esa figura no de de de la víctima ésta de la extrema derecha cuya organización hoy por hoy también hacia otras cosas ocupar otros espacios como por ejemplo conferencias nazis falangistas y demás espacios de del ejército

Voz 0874 25:22 pues no es también en concejales no

Voz 34 25:25 sí bueno en Madrid tienen dos concejales en Valencia antes

Voz 0874 25:28 pero eso significa que tiene estructura de partido

Voz 34 25:30 lo eh tú sales a la calle hay más o menos discurso y ahí puede ese contratar un espacio para los mítines defiende ese ese discurso sencillo de respuestas sencillas a problemas complejos entendiendo aritméticamente purista Si bueno ya habíamos local ya vemos los claro fascista de porque a veces estamos mezclando populismo con esas cosas porque Le Pen no es populismo es fascismo en Hungría no es populismo es fascismo en fin hay una sí

Voz 0874 26:00 el Austria en fin empecemos a llamar

Voz 34 26:03 cosas por su nombre porque al final queremos meter en el mismo saco a todo Hinault todo es lo mismo lo que íbamos hablando ya que hay un unos ideólogos del fascismo europeo como se estima que está dando vueltas por todos lados contra luego lo echan a la luego aparece con Marie Le Pen ahora planea ahora colabora con Vox en

Voz 3 26:21 pero en fin esas listo una pregunta porque a la derecha con normal bueno la digamos la derecha tradicional democrática le cuesta tanto etiquetar a la extrema derecha como extrema derecha porque son sus votantes potenciales

Voz 34 26:35 es que yo Partido Popular nace de de siete ministros franquistas en fin no

Voz 3 26:41 hace como inspiración a mí me hacerte una cosa porque al no deja de ser un adjetivo es decir si ellos no quieren decir la palabra extrema derecha es que ellos ya asumen que tiene connotación negativa

Voz 34 26:52 forma parte de la desde el vagón de cola de su propia organización es decir el hay que entender que que cuando estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora con el auge de de Vox que es un auge mediático no es una una mujer el Real crítico real construidos perdóname pero el CIS

Voz 0874 27:09 sí sí sí ahora

Voz 34 27:10 no me está dando ahora después de de ese apoyo mediático como ver todos los días como estábamos comentando antes en ciertas cadena de televisión que dedica a los diez últimos minutos desde por la mañana a eso de las mañanas ha entrevistado a esta señora eh hasta que está como una regadera

Voz 6 27:30 no no la expresión pero es así

Voz 34 27:32 ayer en el Valle de los Caídos que quieren santificar a Franco aquí Franco hito es tienen un especial es como estuvieron microespacios

Voz 0874 27:39 de dónde sí

Voz 34 27:41 el móvil la cadena donde la entrevista de van preguntando ahora quiero ratificará

Voz 1252 27:47 pero puede que da audiencia

Voz 6 27:49 eso

Voz 0874 27:50 sí pero también una cosa con la otra sí pero no

Voz 34 27:52 tras estas han ido a la señora está pagando los coches con las banderitas y luego los mismos señores las banderas del águila los mismos señores luego aparecen por la calle hay gente que que de alguna manera toda piensa que

Voz 6 28:03 normalicen que se hizo el discurso

Voz 0874 28:06 yo tengo tu John tienes miedo porque investigando esto

Voz 34 28:10 mi miedo es que yo creo que que ninguno los compañeros pasado momentos complicados evidentemente pero bueno pero sabe donde se mete pues ya tenemos una edad no

Voz 0874 28:21 con veinte años pues equivocar

Voz 34 28:23 este cuando se dobla esa edad más pues evidentemente ya sabes dónde te metes

Voz 6 28:28 pero como tantos otros se So Darío gallegas en qué tren quería decir que estaba contando eso aunque ahora entiendo más cosas

Voz 20 28:36 que si estos son gente de gimnasio gente gimnasio Mongolia son conceptos antagónicos

Voz 6 28:41 no entiendo entiendo el problema tiene mala conversación por cierto pues aquí tiene saberlo esta tarde cuando vayan otro espectáculo Dario es el del bigote con Edward Said el otro el que viene haciendo el que tiene acento de Murcia Alzola

Voz 1532 28:57 además tener cuidado porque el otro día iban unos que dices que iban a misa y luego a pegaron no

Voz 6 29:03 iba al menos entrenados bueno

Voz 1532 29:04 gimnasio y luego a pegar muy bueno aquí

Voz 6 29:07 Nos pasó existe casi casi de hecho podría el medio rural

Voz 20 29:15 bueno yo creo que hace unos pasos en Valencia y Cartagena de no poder salir del hotel porque claro en lo sabe nunca qué va a pasar en la calle no pero tiene

Voz 0874 29:21 tiene en contra de estrella de rock esto que me cuentas eh no puede ser

Voz 20 29:23 el hotel porque hay gente fue así que es muy loco pero yo espero que a esa paella a domicilio en Valencia

Voz 6 29:31 deliberó Delibes el espectáculo es Mongolia On Ice aunque no está

Voz 20 29:37 sobre hielo en ningún momento no patinazos eso sí bastante dinámico

Voz 0874 29:41 claro siempre en este programa obviamente siempre hemos defendido que Dani Mateo haga lo que quiera ir ahí nos parece una payasada como él dice que sea llamado a declarar por hacerlo Darío tú eres uno de los nuestros así que en buena pues ya no se te enviaremos Flores estas cosas suerte esta noche cuando actúa esta noche mañana

Voz 20 30:01 los dos día Azizi nuestro día ya sabes que tienes el llenas

Voz 0874 30:03 el jurado lo que no sabemos es cuál cuál va a ser la composición

Voz 6 30:08 pero gracias gracias por tranquilizarme Darío abrazo a todo Joan Cantarero que es especialista en investigaciones que tienen que

Voz 0874 30:17 con la ultraderecha gracias por venir Joan un abrazo no gracias

Voz 22 30:51 ah eh

Voz 35 31:10 dime que realmente Mongolia es un espectáculo provocador como debe ser humor por otra parte pero lo

Voz 1252 31:17 que no les patinan sólo neuronas es un espectáculo inteligente

Voz 0874 31:21 a los de Mongolia si no no sincera

Voz 1252 31:24 Clemente parte que serán amigos pero pero es verdad que que es un espectáculo inteligente ha madurado mucho y por eso hace daño porque dan donde duele no te en contrapartida a decir que no todo el humor y lo que se está produciendo pues esto está tan amenazado como el caso por el caso de Mongolia nosotros comentaba la exposición que hemos inaugurado en el Congreso de los Diputados celebrando los cuarenta años de la Constitución es decirte que es una exposición en donde el abanico de colaboradores es amplio estás estás Mauro Entrialgo que es más friki que Mongolia

Voz 6 32:00 verdad es que me sorprendió mucho mucho mucho y me dice Peridis pero en fin

Voz 1252 32:03 sin el Congreso Congrés además espero que que obviamente hay viñetas que son críticas con la Constitución pero que que bueno que yo creo que hay que seguir defendiendo el baluarte de la libertad de expresión esta exposición en el Congreso es una muestra no

Voz 0874 32:20 me cuidado con estas cosas que están pasando y no pensar que solamente parte de espectáculo televisivo vemos cada día no oye cuando decíamos que veníamos a Valencia Mauro me decía es que esta ciudad nuestro esta comunidad incluso tiene una larga tradición de ilustradores dibujantes

Voz 1532 32:36 hay varias teorías de porque tiene una larga tradición una de las que a mi me gusta más porque está relacionado más con lo que me dedico yo que es a los tebeos es que uno de los centros editoriales de de la historieta estuvo aquí no con muchas edicto el eh cabeceras famosas la famosa editorial valenciana yo creo que eso ha producido que tengamos mago haya muchísimos ilustradores ilustrador Aspin cuantos decomisos de todo no

Voz 0874 33:03 Cristina Durán es ilustradora dibujante valenciano la cómo estás cristiana buenos días gracias por venir

Voz 6 33:09 a esta gente reconoce el

Voz 0874 33:13 ir Raúl Salazar dietista de actualidad dibujante hay muchos otros como seríamos dos dibujos porque has hecho muchas portadas del jueves creo

Voz 1532 33:21 alguna alguna que otra alguna que otra hemos tenido al bajar de los nazis porque venía venía coger turno para que al salir pero es el de la fácil pero lo has dicho todo lo vivo cerca me escondo en casa muy rápido y yo la voy corriendo no emitió

Voz 6 33:38 pero hay gente por fuera preguntando los de la SER es aquí

Voz 1532 33:41 sí sí sí yo lo lo lo que me extraña es que no haya no mala manifestaciones tanto esta gente no de estos humoristas estos humoristas gráficos aquí porque tal y como está la cosa pero bueno no digamos nada

Voz 0874 33:50 sí son son provocadores pero tú crees que realmente son tanto

Voz 1532 33:54 son cuatro gatos lo que pasa es que hacen mucho ruido pero que han encontrado digamos la la estrategia para hacerse oír que es buscar espectáculos cómicos meterles mucha caña salían noticias no conseguir nada más que se aplacen pero ahí están yo creo que de los cuatro que son el que sabe leer coge la guía de la guía de ocio empieza a buscar los esta

Voz 33 34:17 los espectáculos de humor que hace

Voz 1532 34:20 venga pues mira a este vamos a buenos básicamente deben

Voz 6 34:22 lección de teatro todos rojo claro lo quieren

Voz 1532 34:25 es fácil ese plan tenía del teatro y el que venga

Voz 6 34:27 al que venga le dan Cristina se puede ganar la vida alguien de ilustradora en Valencia hombre yo no me quejo eh creo que que las

Voz 16 34:38 lecciones si los precios siguen siendo los que no tienen que ser eh por eso también tenemos los colectivos en las asociaciones de de profesiones de la ilustración pero bueno e nosotros lo que hacemos es

Voz 0874 34:49 vivir un poco del conjunto varias cosas es decir

Voz 16 34:52 ah pues me actividad principal la que yo quiero que sean actividades principales ser autora de cómic pero sólo del camino puedo vivir pero si de lo que está relacionado con el cómic es decir aparte de eso pues hacemos ilustración pues hago charlas talleres lo que se haya entonces realmente hay un montón de cosas relacionadas con el dibujo y al final realmente mi actividad principal sí que está relacionada con el dibujo las veinticuatro horas es decir me dedico a esto hace veinte años que

Voz 3 35:16 la has hecho algún que aquí hay mucha tradición en algún gran mural de paradeta aquí en Valencia

Voz 16 35:21 eh no pero tengo uno en marcha pero todavía no puedo decir

Voz 3 35:24 en aquella aquí es como el el el el momento de madurez escondían hecho un gran mural

Voz 16 35:30 sí sí bueno yo soy más de la mesa de dibujo era mi el mural tengo que decir que que van a colaborar conmigo para depurar listas porque si un pero ya estoy mayor

Voz 1532 35:38 ahora es curioso que mucha gente no suele saber que los que nos dedicamos a a la vez como como tuyo a la Ilustración al cómic que se cobra más por ilustración se convierto en una página de cómic tienes muchas más viñetitas y mucho más dibujos cobras menos si un solo dibujo en ilustrar

Voz 16 35:55 sí es mucho más rentable lo que pasa es que el Comic te da malos toda aparte de que si aparte que nos gusta más que sean me lo que me gusta es hacer con mis porque son mis obras propias donde hago lo que me da la gana no entonces esas obras son las que un poco te ponen delante del público no y a partir de ahí te llegan pues más encargos de ilustración más interesantes yo eso sí que sí que ha visto el cambio desde que empezamos a publicar nuestros con mis que sí que nos han llegado trabajos de ilustración mucho más interesantes en prensa y publicidad porque porque te han visto tu obra personal no entonces Laura encargo llega a raíz de una obra personal

Voz 0874 36:27 de este Tour aulas portadas las imagínate las encargan

Voz 1532 36:31 bueno hay de todo generalmente bueno yo soy autónomo soy sólo ilustrador así que también hago el guión no son las portadas también en el interior de la tierra

Voz 6 36:39 a ver

Voz 1532 36:41 el jueves y del otro grupo eh no pero justo lo que decía Mauro es es es verdad porque además de que tenemos que hacer más viñetas en cada viñeta encima tenemos que meter un chiste tiene tienes que hacer grafía cada viñeta no es como un cómico normal que tú vas leyendo una narrativa que va desarrollando y luego pues al final hay una conclusión no encima es más complicado todavía pero bueno nos gusta es lo que dice Mauro yo disfruto mucho claro

Voz 0874 37:06 tienes ahora un respeto a las canas

Voz 1532 37:09 con respecto al resto las canas es el blog con el que yo empecé acordará porque porque nos conocimos a través de las redes somos hombres

Voz 3 37:17 dos de Twitter si yo he visto además entrar en jueves empezar a hacer tupers primeras portadas el jueves ya es espectacular

Voz 1532 37:25 a crecer crecer

Voz 3 37:27 las canas es también también verán aumentar el respetar las ganas ya tenías canas en la cabeza con el Bloc

Voz 1532 37:33 perdona yo tengo canas desde yo recuerdo está aquí mi madre para confirmarlo que por supuesto ha venido a verme por lo menos yo era ni ya tenía una cana ya maneras tampoco era muy extraño

Voz 0874 37:45 este los médicos les dije no tiene usted un señor mayor viejo

Voz 1532 37:48 el viejo pero bueno que viendo el pelo de mis padres tampoco otra

Voz 1252 37:53 aquí en Valencia hay un antes y un después de tras Mariscal Mariscal crea una escuela evoluciona de ilustración

Voz 1532 38:01 yo no haber y yo eso no lo sé yo me imagino que si por pero realmente yo como vengo de otra parte yo soy como un infiltrado vio bien vengo de publicidad no estudiado Bellas Artes soy como un apestado no he ido haciendo el hueco pues como hablábamos a través de Internet hay hueco para hacerte un poco conoce

Voz 1252 38:18 pero hombre algo de Sorolla tiene que haber un vosotros no

Voz 1532 38:22 y además yo creo que no es verdad es que Valencia antes comentabais que Valencia tiene una larga tradición de ilustradores y dibujantes yo creo que también de humor gráfico porque aquí por ejemplo hace ochenta años porque fue una treinta de hecho cerró la traca una revista satírica al brillante que por aquel

Voz 0874 38:37 entonces antes de la guerra civil en días quinientos ni

Voz 1532 38:39 el número dos en toda España alzaban los nazis a pegar a los humoristas lo fusilaron por acertijo dando las distancias pero sin sin menos preocupaciones verdad sea lo que le ocurrió a Carceller y a otros dibujantes de la claro cuando ya llego el Frente Nacional se los cargaron porque claro poner en portada Franco mirando unas bananas diciendo que añoraba sus tiempos en el norte de África era bastante arriesgado a saber saber sabían que jugaban ahora en cierta medida no pasa lo mismo evidentemente gracias gracias que no pero eh unos humoristas que pretenden hacer un espectáculo que se tienen que enfrentar contra monos que no les dejan entrar en Valencia o que intenta no dejarles entrar

Voz 16 39:21 yo yo creo que que por lo que comentabais antes de las influencias del yo creo que los de nuestra generación sobre todo tenemos mucha influencia de de la Escuela Valenciana no en los años setenta de los años ochenta que decirlo los que leíamos a pues a mí el Torre de San Miguel Calatayud así esto quiere decir hubo allí un hace poco además el el IVAM quiere decir lo buenos que el cómica empezaban tratan bien en los museos como como el IVAM y no sólo en las escuelas sino que está yo creo está metiéndose en todos los sectores de la sociedad pero creo que las la exposición que comisario Álvaro Pons en en del IVAM fue fue muy importante no porque ver el cómic donde le toca en una sala como toca con todas la escuela valenciana con sus originales maravillosos todos hemos vivido son hoy gente como Ana Miralles lo que van a hacer lo que Powell o lo segundo en Novelda

Voz 1252 40:04 la finca yo creo que sí eso

Voz 0874 40:06 no es bastante poco es que el cómic entre en el en el digamos en el sector de la escultura secundado como tal ayer comentábamos también que por ejemplo ya donado todo su archivo que es inmenso a la Biblioteca Nacional a mí eso me parece fantástico para la historieta clásica para el cómic para los dibujantes no sí

Voz 16 40:22 lo que está cambiando mucho sean no sólo la atención que leáis los medios de comunicación sino lo que te he dicho los museos las escuelas es decir Vélez

Voz 6 40:30 sí pero pero sí que es verdad que que que el cómic para

Voz 16 40:36 a mí es es un medio muy adulto y qué hacemos lo que hacemos con el que yo hago todo lo contrario a vosotros me Koke que es bastante deprimente

Voz 1532 40:45 el con el western y demás sociales pero todos hacemos Comic social el regreso es verdad que que realmente el tema social

Voz 16 40:52 lo lo lo tratamos todo no pero pero sí que es verdad que la gente se está empezando a dar cuenta al público de que cuando hablas de un cómic no sólo un cómic para niño uso o un cómic para para reírnos sino que también puedes hablar de cualquier tipo de tema

Voz 0874 41:04 claro que queríamos dar una imagen diferente a la que yo creo que también nosotros en parte hemos participado de ella la imagen que mucha gente tiene en España de Valencia poco puede determinados políticos esto sabes vuestra habéis votado a quiénes habéis votado lo que ha pasado

Voz 1532 41:20 no

Voz 1252 41:23 pero vosotros vosotros seguís aquí por cierto Javier perdona pero los reinos dieron aquí un premio sabedor de Madariaga no lo dio Camps

Voz 6 41:36 All Boys a empezar el proyecto

Voz 0874 41:39 tras de separación entre Cannes y yo si estás Klee

Voz 6 41:42 lo vio claro que por cierto hay que hacer justicia sentaba muy bien los trajes les costaba en esta gente pero luego no lo peor es que la cosa no termina ahí

Voz 1252 41:53 yo la Infanta

Voz 26 41:55 Cristina y Urdangarin como dio el triplete te lo juro que no

Voz 6 42:00 esa foto las quemada no si si no lo estaba Bárcenas tomando nota de Bárcenas no sé pero Villarejo seguro la corrupción ha formado parte de nuestra historia gráfica

Voz 0874 42:16 tres de los últimos años ha sido imposible evitarlo

Voz 16 42:18 bueno en mi caso sí porque fueron el el último conmigo que que hemos sacado los Miguel Ángel Giner y con la pidió usted al periodista el Levante Laura Ballester es precisamente la historia de las víctimas del accidente de metro de Valencia entonces claro ahí salen todos estos sale Rita sale Camps y Cotino casi como estrella entonces

Voz 6 42:38 no será

Voz 16 42:40 realmente ha sido sea saber cómo está la condición Barcia así de normal Llanos molestaba cuando te metes a fondo y empiezas a investigar vimos todo lo que había publicado Laura sobre el tema realmente os acoge suben un cabrito cabrito el nivel de indignación increíble no yo me he pasado casi el año y medio que está haciendo el libro enfadada

Voz 6 42:56 Nuestra nuestra Cocker dibujado

Voz 1252 42:59 ese cómic entonces con la tripa no

Voz 16 43:01 sí con las tripas totalmente de hecho me me pasa un poco de factura eh me quedo

Voz 1252 43:05 tampoco si es que es un tema de no hace que Raúl te molesta que debe Valencia haya quedado vinculado en los últimos años a esa palabra tan tan fatídica la corrupción

Voz 1532 43:16 al contrario me molesta que ya no esté vinculada porque médica trabajo operada no fuera bromas fuera broma

Voz 1252 43:24 bueno temático y aburrido reconoce eso sí

Voz 1532 43:26 sí eso es verdad pero yo que nunca he tenido buena hasta hasta hace poco P un personaje en la revista sí que dibujamos de actualidad y claro no estaban ya Valencia a mí me me me daba un surtido de personajes Valencia como como trece Rue del Percebe pero todo una ciudad en lugar de una finca todos los pisos están llenos del personaje del ladrón pues está en todas partes y claro incluso después de haber desaparecido algunos personajes todavía los dos dibujamos porque es que han sido tan ilustres

Voz 0874 43:54 el mundo del humor gráfico que además eran eran eran personajes de cómic estaban nacidos para el cómic

Voz 1532 43:59 sí que vestían como persona

Voz 0874 44:02 era desvelar pero queríamos dar la vuelta a esa sensación si recortar a la gente que hay otro elemento con el que se puede vincular mucho a Valencia que es la cultura in claro como ha ocurrido invitar a Luis Andrés que está aquí en la mesa nuestras Luis bueno

Voz 36 44:16 hola Javier

Voz 0874 44:18 por cierto muchas gracias por venir estar ahí esperando pacientemente tú tenías una

Voz 36 44:21 librería en Valencia tenía una librería pero permíteme recordar porque yo también de Leo el jueves Si he asistido al Mongolia que recuerda que estos que van a pegar y luego bar avisa también asesinada hace poco se cumplió el aniversario del asesinato de Guillem Agulló

Voz 1532 44:40 fue asesinado por los que viene ahora

Voz 6 44:46 en hace raquetas Mongolia sí que es verdad que está bien recordarlo además tú lo estaba abierta en tiempos que seguramente era más complicado

Voz 36 44:52 de varias agresiones la librería que la soportamos sobre todo con gente que venía hubo una campaña de gente que venía a pedir el Mein Kampf

Voz 1252 45:02 en serio me lo dices

Voz 1532 45:04 yo supongo que lo hacían por joder porque como yo

Voz 36 45:07 sabía que no lo tenía venían en cada día a preguntar si lotería yo automáticamente llamaba a la policía para que estos los llevaran

Voz 0874 45:15 el haberles dado una obra de Marx con la vuelta del hombre

Voz 36 45:19 no habría sabido descifrar la primera si tenía una librería si la librería La máscara que tuvo una librería referencia eh que estuvimos veinticinco años haciendo intentando hacer cultura en la ciudad de Valencia porque no era una librería normal no era cómo os diría sin menospreciar no era la librería de almacén bueno eh en una librería en la que los que trabajábamos allí leíamos recomendábamos hacíamos listas de libros editaba ambos libros para regalar a los clientes era una librería distinta y es verdad que todavía hoy

Voz 1532 45:57 Diez años después de haberlas cerrado

Voz 36 46:00 a que no porque fuera mal sino por motivos personales todavía la gente nos reprocha que la abandonara por qué es ahora ahora me parece que es un próspero negocio de cafeterías cafeterías bueno porque

Voz 6 46:16 pues ya se por supuesto esto es verdad que estaba enfrente de esos grandes almacenes

Voz 36 46:22 a veces más que ellos sí es cierto es cierto sí sí eh las cosas no siempre funcionan con el bestseller no es que no es que yo Le esté desagradecida lo ha Dan Brown por haber vendido tantos tantos ejemplares suyos pero lo nuestro era otra cosa era recomendar libros que no eran los habituales recomendaban yeso por muy extraño que pueda parecer a la gente le gusta que le recomienda libros que les recomiende libros que le digan que es lo más adecuado para aquello que está buscando

Voz 0874 47:00 no pero estoy hace diez años más de hecho no así que cerrase ha cambiado mucho también el consumo de libros en los últimos diez años su libro de Mendoza hace diez años vendía diez veces más que ahora sí es verdad tú tú crees que podría seguir abierto

Voz 36 47:15 lo que en mi caso sí pero por por por el mismo motivo por el que todavía hay en Valencia varias librerías independientes que siguen funcionando que siguen vendiendo y que siguen atendiendo en público basándose en las mismas normas no se trata de ir a una librería de preguntar por un título que el empleado que hay allí le al orden al hoy te señale una estantería diciendo ahí está eh qué es lo que hace es la mayoría Se trata de tener unos clientes habituales que sepan encontrar aquello que están buscando porque el librero la librera la gente que estamos en la librería conozca sus gustos y sepa qué es lo que le va a gustar Le gusta un libro que sepa cuál eh que otro libro que otro autor les puede gustar también

Voz 1252 47:59 perdóname Joan el tópico pero en Valencia excesivos leyendo a Blasco Ibáñez sí

Voz 36 48:05 a y si lo siento seguro

Voz 6 48:07 la leyendo otros mejores también el año pasado el ciento cincuenta aniversario

Voz 16 48:15 sí de de su nacimiento por fin yo creo que que sí que es un autor que aquí pues ha estado bastante denostado tanto con la izquierda como con la del echa cada uno con sus motivos no y creo que es una pena porque era una figura importantísima es decir el el año pasado por lo menos el Ayuntamiento de Valencia así que tuvo el detalle de encargar un cómic

Voz 1252 48:34 claro no

Voz 16 48:35 eh eh nos en algún como y sobre las que Ibáñez

Voz 1532 48:38 de hacer así si hace tres años no creo yo

Voz 6 48:40 yo hubiera pasado por eso hace tres años no hubiera pasado si hace tres años no trabajábamos no sé porque si sí yo esto

Voz 1252 48:49 día hablaba de calidad

Voz 36 48:51 te arias son como personas

Voz 16 48:54 es verdad que no no no se conoce no entonces nosotros que no somos tenía que meter en su vida era increíble porque era un político increíble eh

Voz 1252 49:04 aventurero un aventurero un viajero

Voz 16 49:06 eh explorador osea realmente tenía una vida impresionante entonces lo que lo que nosotros intentamos con estoy con era simplemente acercar a todos los públicos un poco el personaje para luego quienquiera quiera que lo ley que no que no lean no pero por lo menos sin un reconocimiento ese personaje que que que además murió fuera de Valencia Hay

Voz 1252 49:22 sí hipertenso es otro pico a vosotros al sueño

Voz 16 49:26 alguna falla no tú

Voz 1532 49:29 a vez tengo cierta esas aceptado pero todavía no yo soy a mí sí que me apetece es la diva así es decir una clásica una

Voz 16 49:41 por una clase

Voz 1532 49:43 acabé monigote al final una falla es como un conmigo yo digo lo primero es lo que me apetece como se queme después no me hace muchas gracias a todos me voy yo a por todas

Voz 3 49:56 vas a la Historia literalmente

Voz 1532 49:59 iré con los deberes bien hecho con la cabeza abierta también pero bueno

Voz 0874 50:04 oye tú haces un curso humor gráfico para principiantes concursal Line se detenta online entonces qué pasa que no hace falta ser gracioso para hacer humor gráfico

Voz 1532 50:12 bueno

Voz 6 50:14 no se pueden enseñar hay muchos casos

Voz 1532 50:16 en puso en realidad todo tiene una metodología y aunque no lo es verdad que los que hacemos humor gráfico de alguna manera ya lo tenemos interiorizado pero sí que sí que queden humor hay una asociación de ideas es es la creatividad la creatividad al final coge dos conceptos que ya existen y los une de una manera que que no te esperas en el humor esa manera que no te esperas te hace gracia te hace risas