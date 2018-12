A Vivir Que Son Dos Días (01/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de las nueve en Canarias

Voz 1491 00:06 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se encuentre en Buenos Aires donde ayer arrancó la cumbre del G20 la cita comenzó con los encuentros a puerta cerrada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo surcoreano con el que habló sobre la desnuclearización de Corea del Norte hoy está previsto que se debata sobre el cambio climático las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las políticas migratorias Julio de radio de hecho esa es la intención de Sánchez

Voz 2 00:27 llegado a la cumbre del G20 buscando un consenso con los principales mandatarios para que se incluya una referencia en la declaración final de la cumbre a la necesidad de una política global común sobre migración hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán con la intención de determinar con una guerra comercial que está dañando a las dos potencias económicas más importantes del planeta ambos mandatarios llegan a la cita con buenas sensaciones y ambos confían en llegar a un acuerdo aunque las diferencias aseguran continúan termina este sábado la cumbre del G20 en Argentina el presidente del país Mauricio Macri ha destacado en el discurso de apertura la importancia de la lucha contra el cambio climático

Voz 3 01:02 el problema es el clima no podía

Voz 1591 01:04 hemos resolverlos solos por eso quiero invitados aquí trabajemos juntos para aprovechar los mecanismos que hoy tenemos a nuestro alcance una preocupación en la que trabajan mandatarios como Macri o el francés Emmanuel Macron que esperan figura en las conclusiones de la

Voz 1491 01:18 hombre precisamente el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha enviado un comunicado desde Argentina lamentando la muerte de es George Bush padre fallecido hoy a los noventa y cuatro años de él ha destacado su trabajo para poner fin a la guerra fría Daniel Lara nacido

Voz 4 01:31 doce de julio de mil novecientos cuarenta y dos George HW Bush combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los personajes clave durante la segunda mitad del siglo XX tras fracasar en su primer intento de llegar al poder sus ocho años de Vicepresidencia bajo el mandato de Ronald Reagan le impulsaron a lo más alto

Voz 1652 01:45 hay Mae tú no

Voz 4 01:50 es mis labios no hay nuevos impuestos con esta frase Bush alcanzaría finalmente su ansiada presidencia en mil novecientos ochenta y nueve tras derrotar al demócrata Michael Douglas X los dos mandatos del cuarenta y un presidente de los Estados Unidos estuvieron marcados por su política exterior

Voz 3 02:03 pues aquí o en fuerza aunque así

Voz 4 02:06 las declaraciones Estados Unidos daría comienzo en agosto de mil novecientos noventa a la guerra del Golfo tras dos presidencias y dejar un legado que llevaría al poder a su hijo de dos mil uno a dos mil nueve George Herbert Walker Bush ha fallecido esta madrugada a los noventa y cuatro años

Voz 1491 02:19 los siete dirigentes independentistas encarcelados por el ex han mostrado su unidad en una fotografía tomada en el interior de la cárcel de lleno de verse en Barcelona según publica la prensa catalana los presos se plantean acciones para denunciar su situación y exigir al Constitucional que conteste a sus recursos informa Adrià Tardi

Voz 5 02:35 según fuentes cercanas a los líderes encarcelados el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez ha decidido iniciar una huelga de hambre Jordi Turull podría escoger esta misma opción el resto de acciones está todavía por concretar pero todos quieren hacer visible su descontento por la lentitud del constitucional a la hora

Voz 1491 02:50 de pronunciarse sobre su situación algo que hasta que no ocurra

Voz 5 02:53 hora les impide elevar su caso a la justicia europea los internos reconocen que tienen estrategias distintas pero han querido transmitir sensación de unidad con esta imagen

Voz 0874 03:02 durante el mes de noviembre dentro del centro

Voz 5 03:04 denunciar y hoy publicada hoy por La Vanguardia el periódico El Punt Avui el diario Gara en la que aparecen juntos y algunos visiblemente más delegados que hace un año a partir de las diez y media algunas de las defensas ofrecerán más detalles sobre estas acciones de protesta

Voz 1491 03:16 vamos ya con la información del deporte uso de Caballero buenos días

Voz 0441 03:19 tal buenos días la jornada catorce en primera división se abrió anoche en Vallecas con el Rayo uno Eibar cero los franjirrojo se quedan a tres puntos de la salvación con la primera victoria en casa de la temporada gracias a un gol de Embarba más fútbol la una juega al Celta Huesca las cuatro y cuarto Valladolid Leganés a las seis y media Getafe Español ya las nueve menos cuarto el partidazo de la jornada Real Madrid Valencia hay una noticia más como adelantó el director del Larguero Manu Carreño David Villa ficha por el el Kobe de la liga japonesa donde volverá a coincidir con Andrés Iniesta ahí estará a las órdenes del entrenador español Juanma Lillo es todo

dos A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 0874 03:54 ignorarse eh

Voz 0530 03:57 servicios informativos

Voz 3 05:12 la que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmica

Voz 1 05:22 me llamó Daniel pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación

Voz 3 05:26 básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 10 05:30 no crees que merece la pena pues darlo por eso se creo la Fundación Pro CNIC para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación Pro CNIC al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 23 09:27 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 10:00 tras la salida de este tipo pensamos en quiénes son los colaboradores del programa que mejor nos pueden acompañar tengo que decir que para mí siempre es es un orgullo poder colaborar con una persona a la que he admirado durante tanto tiempo que ahora además considero un buen amigo si ustedes escuchan la radio tengo la sensación de que escuchan la radio saben perfectamente quién es Isi Disi Len buena literatura estoy seguro de que han leído alguna de sus líderes Juanjo Millás es como una estrella del rock Juanjo tenías que haber entrado al grito de Valencia has visto ayer pasábamos un poco por la ciudad dictó fantástico es el escenario parece de verdad ahora partir se incorporar a este programa de estamos en el Auditorio de los Graphic que un sitio maravilloso y el escenario con la parte trasera del escenario es un inmenso acuario con peces cuyos nombres olvidados sabiendo que llama pez Napoleón que es el que va a ir buscar luego al colaborador que se va a meter ahí tú pensabas efectiva Cerati meterte aquí en el acuario

Voz 25 11:29 sí porque te voy anunciando de Un día en las semanas pasadas orador nuestro yo ya estaba temblando no porque después de la última jugada que hicisteis en Granada pero esto es este este muro de cristal con tanto es ese estupendo porque en acuarios tiene algo de de instalación artística no porque es una es eso la representación realmente no la realidad es una representación de la realidad pero mira cómo es como cuando ves un cuadro de Antonio López el cuarto de baño Antonio pizzerías que esto es que parece real no pues fíjate los peces que bien dibujos está como

Voz 0874 12:10 no se mueven se mueven son drones siguen sus pasos

Voz 26 12:14 las de entonces

Voz 25 12:17 me fascina por lo que tiene esto de distan acción artística al tiempo de representación de naturaleza falta una cosa para que sea realmente un cuadro hiperrealista que son bolsas de plástico

Voz 0874 12:32 aún faltan Boza de Mercadona de Mercadona convertirían está en el fondo del mar una realidad no ayer pasábamos a un rato por la ciudad tú decías que claro tu marcha este de aquí cuando eras niño yo creo no tenía esos cinco seis años seis años y que cuando regresase años después lo que más recordaban comer recordábamos eran hoy por ejemplo los olores no

Voz 25 12:54 fui con seis años y que es una edad en la que tienes más te vas más con sensaciones corporales que con palabras no y entonces volví muchos años tarde mucho en volver porque además para mí Valencia se convirtió en una especie de paraíso perdido no en una especie de territorio mítico por el cambio de Valencia Madrid esa edad fue tremendo porque Madrid era una ciudad muy inhóspita era hacía mucho frío no había mar campa a mí me parecía incomprensible que un la ciudad que no estuviera mar no

Voz 26 13:30 eh estaba andaluz estaba

Voz 25 13:33 atmósfera cuando regresé yo creo que tenía como veinte años así y me aventuré a ir yo nací y bueno es cerca de la universidad es una zona que tienen unas calles tienen todas nombres de oficios artísticos no yo nací en una calle muy estrecha El Vestuario entonces fui a busqué desde allí fui fui paseando hasta el mercado que mercados un lugar maravilloso es fantástico desde todos los puntos de vista que de repente allí recuperan la memoria de de la mano de mi madre yendo a un mercado e ir recupera observadores e la sensación era la humedad Sato todo todas aquellas sensaciones que eran corporales a las que yo no había puesto palabras me atreví entonces fue un bueno fue un momento eh fue una epifanía fue un momento fantástico no ya seguí caminando un poco a ciegas pero en los pasos me fueron guiando curiosas gente ponemos sitios que podía recordar porque llegué de casualidad bueno como de casualidad si dejándome guiar por por ello a un a la Plaza Redonda es un sitio muy conocido de aquí del centro

Voz 0874 14:53 pero qué es un espacio arquitectónico está

Voz 25 14:56 inicio no Iker que qué época ya había puestos de lanas y recuerdo recordé perfectamente verme allí desde otra estatura no lleno en lo curioso es que no me no me decepcionó Valencia es decir que yo siempre tenían miedo de no

Voz 0874 15:13 Dust entre yo que yo había el recuerdo mítico

Voz 25 15:16 claro esta ciudad y la verdad es que claro es una ciudad cada vez que un no será nada más que bajas de un tren ya perciben una cosa mediterránea y en Andalucía

Voz 0874 15:29 bien es curioso esto qué cuentas el el recuerdo la infancia el el lugar al que pertenece es el lugar al que crees que perteneces cuando ayer no Nos enseñaban un sitio cada aquí en el Oceanográfico donde ayudan a recuperar no o a que sobrevivan tortugas que están sufriendo problemas de pesca y contaban como las tortugas ahora cuando las liberan les ponen un GPS salen de aquí a los diez días están en Libia está en Senegal y sin embargo las tortugas llevan llevan ellas en su cerebro una especie de GPS porque regresan a la playa en la que nacieron a poner

Voz 0902 16:05 nuevos que sin embargo

Voz 0874 16:07 loco nos lo contarán luego ahora se está descubriendo que muchas tortugas ya me ponen huevos en la playa en la que nacieron lo cual es una consecuencia del cambio climático y estoy no sé si es una metáfora del nacionalismo o de la el regreso al origen

Voz 25 16:20 claro es que bueno los dos poetas dicen que la patria del hombre es su infancia no muy claro no es extraño que la las tortugas tengan ese ese instinto no de volver han lugar Leo es muy curioso eso porque además ellas ponen no huevos a una distancia de mar que hemos visto está bastante cuando San las tortugas tiene que salir corriendo hasta porque en el camino los cien metros que hay desde donde nacen hasta el mar creo que son devoradas por un montón de depredadores osea que llegan llegan muy pocas no

Voz 0874 17:01 qué te parece si te mando con las tortugas pues de las entrevistas bien

Voz 25 17:06 es un es un animal que a mí me fascinó a mí creo ahora nos dirán que yo creo que la tortugas son retén y mira cuando yo era pequeño ahora que lo dices luego en otro piso que vivimos antes de que no fuéramos a Madrid a que vivimos en un pie en un en una calle de San Juan Borja me parece que esa no la tengo localizada y allí en la terraza no es terraza que teníamos en la parte de la cocina la parte de atrás quedaba un gran patio CES teníamos una tortuga de tierra ir ir recuerdo que nos subíamos encima de ella para poder ver pero autor

Voz 0874 17:45 la tortuga de tierra grande

Voz 25 17:48 sí muy bien mi hijo hubo en en en invierno y Bernarda fue una experiencia en esa tortuga eh porque duró muchísimos años bueno ya sabes tú que es como Taburete

Voz 0874 17:59 como una especie de Taburete es decir pobre tortuga pues yo creo que tienes que hacer una redención ahora me así que vamos a hacer una cosa tú tú pasa marcharte para allá y te escuchamos ahora una conexión móvil con las tortugas se creo que te va a acompañar no sé si un biólogo un veterinario ten cuidado porque se llevan mal entre ellos ya ya ya ya día enough cuentas no haces estos relatos porque ya ya ven ustedes que Juanjo cuenta es pura poesía y narrativa vital te parece me parece muy bien estando que entró en opinión Javier Sampedro nuestro acento Picos de cabecera

Voz 27 18:42 qué tal muy bien

Voz 0874 18:44 a estos esta genial Él puede hacer es un privilegio estar

Voz 1730 18:48 sí sí ya estaba dando una vuelta antes mientras estabais haciendo la primera parte del programa paralelo Graphic que claro no estaba abierto al público porque hablas diez prestaban todos los cuidadores allí pues bueno alimentando los animales mirándome con lo que ya he hablado con una cuidadora porque los patos los pelícanos íbamos cormorán

Voz 28 19:05 Smith y medio y Nos escapan dice sí sí a veces salen y a veces entran de hecho ese cormorán no es nuestro índice estamos sí sí sí pues igual es bonito dice

Voz 1730 19:16 estamos intentando fomentarlo creemos queremos crear una zona dentro de lo lo lo que se llame a la Albufera

Voz 25 19:23 no

Voz 1730 19:24 que tenga las condiciones mismas de Albufera valenciana que está aquí fuera que las aves puedan entrar y salir y que sea como un espacio integrado y vivo y me pareció muy

Voz 0874 19:33 bueno de hecho hay un están que atraviesa un poquito de estas instalaciones que al principio creo que lo tenían perfectamente clorado transparente muy bonito claro no iban ni una sola rana en cuanto los Bejarano social un poco

Voz 1730 19:44 allí aparecieron si me he explicado eso también que sobre todo en verano está llenísimo de ranas y bueno me parece bueno yo te yo también soy de pueblo a cien Tortosa me acuerdo que que vamos por al campo y había muchas ranas y ya no hay en la zona por lo menos y en el delta del Ebro pues tampoco Londres hoy pues tampoco hay tanta biodiversidad como había antes y que se intente fomenta

Voz 29 20:05 la Vico no sólo proteger sino potenciar esta renovación

Voz 0874 20:09 fantástico el que hago es vosotros biólogo genetista de un acuario como usted estáis como pez en el agua guiños

Voz 0902 20:16 digo yo que Si de la beluga venía el caviar debe belga y me he tenido que explicar Juanjo Millás que eso es un mamífero ve cómo voy a tener

Voz 0874 20:26 Juanjo un escritor anda que las belugas Omar yo sí sí sí yo vine no ya estás como dos o tres veces

Voz 1730 20:35 los Graphic y me acuerdo verla la beluga bueno oí es que es hipnótico igualar la pecera que tenemos detrás que te puedes quedar como minutos iba a decir horas y tampoco es cuestión de pasarse no pero minutos mirando los los

Voz 0902 20:49 a veces la beluga en en Si con con la cría no

Voz 0874 20:53 Madrid y oye antes dentro de hablar un poco de esto Javier sí que hay una cosa que quiero que me hables porque te pasamos un poco la información científica cuando venís al programa esta semana ha habido

Voz 1730 21:03 con catorce unos ha dejado atónitos que luego ha sido

Voz 0874 21:07 ha matizado que luego ha sido no se ha visto envuelto en cierta polémica

Voz 0902 21:11 no me polémicas entonces cuenta poco es así pues bueno Javier Se refiere al nacimiento de dos niñas en China que serían los dos las dos primeras niñas editadas genéticamente algunos habréis oído hablar de una técnica que se llama crispa que que por cierto cuyo origen estuvo implicado en un científico de aquí esta es una técnica muy eficaz muy barata al alcance de cualquier laboratorio de genética y todo el mundo sabía que en el campo este que esto se podía hacer lo que ocurre es que Occidente los países occidentales sobre todo Estados Unidos y Reino Unido que son los que más han impulsado el desarrollo de estas investigaciones pero también el resto de la Europa continental incluida España tiene en prohibido tocar la línea germinal es decir las células que producen los óvulos y los espermatozoides de los humanos no porque cualquier modificación introduzca es ahí aún cuando sea con tu mejor intención de evitar una enfermedad hereditaria Se va a transmitir a todos tus hijos tus nietos y todo tu descendencia pues los siglos de los siglos estamos ahora mismo con esta técnica modificando la evolución humana en el futuro o decidiendo cómodo va a ser la evolución del futuro también hay dudas sobre la seguridad porque tú con esta CRISPR tú puedes atacar un gen concreto o como se ha hecho ahora o bien modificar el gen para que se active cuando y me activación es indeseable pero el sistema pero eficaz salta también a otros lugares secundarios se llama técnicamente Target fuera de la diana y es un problema que están intentando resolver todos los laboratorios de medio planeta pero en China las cosas no

Voz 0874 23:05 digamos que las leyes son un poquito más sí

Voz 0902 23:07 las leyes son más laxas himno no se no se leen con tanto

Voz 1730 23:13 pelo le de hecho es que tampoco hay hay ahí es leyes claras aquí a la ciencia a veces avanza más rápido que la perfección y esta esta es la temática en este caso aparentemente pues está haciendo algo positivo de manera muy superficial que es decir hacer que unas niñas nazcan resistentes al sida porque hay una mutación genética que las puede hacer resistente Dusko esta mutación pero es lo que decía Javier esta técnica todavía no es segura los visto más niñas que acaban de nacer es que a lo mejor dentro de dos años tiene una de formación de algo o tienen estás haciendo experimentos con humanos como se hacían a mitad de siglo

Voz 0874 23:47 sí que se ha criticado

Voz 0902 23:50 sí sí me lo cierto es que las niñas están vivas vamos a menos que nos hayan metido la tras engañar a todo porque esto todavía está publicado en una revista científica está en proceso de publicación hay científicos americanos de mucha altura que ya han vistos los resultados dicen que son fiables si no lo que que en ellas hayan nacido sea primero que el embrión fuera viable les haya implantado en el útero de una mujer que haya dado lugar a una gestación normal y que hayan nacido dos niñas normales ese un logro espectacular

Voz 0874 24:23 es posible modifica plena que que ha

Voz 0902 24:26 no sé a los cuarenta años desarrollen la enfermedad de Huntington una idea pero por todos los controles que se han hecho cosas bastante bien hecho entonces la polémica ha sido monumental casi todo el mundo está en contra pero en ese caso hay gente muy relevante

Voz 0874 24:39 pues bien me yo quería dejar esto porque esto digamos sobre la mesa porque me parece que podemos estar hablando de la noticia científica del año y seguramente durante la temporada pues veremos

Voz 0902 24:49 el escándalo escándalo algo va mal no si algo fuera mal esto sería una tragedia

Voz 0874 24:54 claro claro y retrasaría el campo bueno pues estamos en el Oceanográfico creo que están sentados aquí decía José Luis Crespo y chulos Rubio es posible que esté

Voz 0902 25:03 en algún lugar en el Auditorio

Voz 0874 25:10 que es responsable del Área de Conservación de la Fundación Orange dice los Reyes coordinadora del departamento de investigación también de esta fundación

Voz 30 25:17 cómo estáis muy bien bueno estoy José Luis ha ido a Clark aclara

Voz 20 25:24 la visita ahí la entrevista las tortugas quiero

Voz 0874 25:27 qué qué pasa entre los biólogos veterinarios que lleva están

Voz 20 25:30 bueno pues es que siempre el finales y claro la gente que no sabes Cobo pues como se leídas eso a un médico leísteis no soy compañero y te miran hace diciendo Pedro qué dices no somos lo mismo dice el pone los dos somos médicos otro animal y otro de humano en sofocó así no eres biólogo no además sobre todo de la vi en los mamíferos marinos los animales acuáticos hay muchísimos profesionales que trabajan con estos animales que son biólogos normalmente siempre dicen biólogos fueron asistir al animal a la playa no los veterinarios

Voz 3 26:03 pero bueno no pasa nada hay de verdad todos somos compañeros oye cuál es la joya de la corona en este lugar sin duda las

Voz 20 26:10 tortugas de la verdad es que el proyecto de recuperación de tortugas que lleva la escenografía realizando desde dos mil siete es una cosa impresionante de hecho mi cuando alguien me dice dime qué sitio es para mí para tienen más interesantes y mira que tenemos este acuario de cómo puedes ver es impresionante te quedas mirando lo podría estar horas pero para mí tiene tantísimo sentido e en la zona de El Arca del Mar porque ahí al final vemos bueno realmente todos trabajamos para eso pero ahí se ven Seve realmente eh mostrado que todo el trabajo que hacemos todos que básicamente es intentar ayudar a estas tortugas que como bien has dicho la mayoría llegan por problemas antropológicos normalmente pesca o interacción con Pesca eh salvarle son recuperables y luego volver al mar es un proceso

Voz 0874 27:02 ya es un es una historia que yo creo que debemos de contar para que la gente sepa que nos enfrentamos antes hablaban decían ellos como las leyes muchas veces van por detrás de la ciencia en este caso vosotros habéis conseguido incluso cambiarle el problema consisten en cómo las redes extraen a las tortugas del agua de una manera tan rápida que a las tortugas les da un ictus

Voz 20 27:21 claro no es es el el problema aquí es que no es un llega a ser un ictus lo que ocurre es que tienen bueno si alguno de de los oyentes es bucea sabrá perfectamente lo que es la enfermedad el buceador esto es algo parecido básicamente a lo que les pasa a las tortugas cuando se les saca con las redes tan rápido es que se les produce burbujas de nitrógeno N por todo el Cirque sistema circulatorio esto no no es por la presión como pasa con inhumano no

Voz 3 27:52 no no es que lo interesante porque

Voz 20 27:54 esto es lo sabíamos cuál era la causa la causa es totalmente distinta lo lo precisamente fue uno descubrir que tenían este volea gaseosa que es como como has llamado a este enfermedad descubre aquí en el Oceanográfico por primera vez en todo el mundo cambió totalmente todo porque nosotros lo que pasaba es que llegarán con tortugas directamente muertas cuando les hacíamos la necropsia que es como el autor de animales veíamos estas burbujas tres empezamos a tener contacto con los pescadores hiciera oye por favor cuando cogen estas tortugas nos las puede extraer entonces al traerlas aquí lo que pudimos observa ese cuando les es la radiografía Illa eh ecografía tenían toda la sistema circulatorio lleno de estas burbujas debas nada es un que tiene tratamiento que es una cámara hiperbárica que es básicamente como una olla exprés más o menos

Voz 0874 28:43 más con esto pero que es como una olla

Voz 20 28:46 pues para que lo entendamos o un auto clave para los que entonces se le se ponía ahí en La tortuga se pone a alta concentración de oxígeno en doce horas está totalmente perfecta Day sino se hubiera muerto mira qué qué cosas

Voz 0902 28:58 pero la diferencia entre soy hacer una sopa de tortuga

Voz 30 29:01 no eso ya cambió todo totalmente

Voz 0902 29:04 sí creo que creo que el Beagle

Voz 1730 29:07 barco donde viajó Darwin eh

Voz 0902 29:10 había cogido un montón de Galápagos las islas Galápagos para volverse hacia Inglaterra ahí cuando a Darwin se le ocurrió que en cada isla había variedades distintas de Galápagos y quiso pedir al las conchas las habían comido toda

Voz 0874 29:23 pero nuestro estuviese dentro de las conchas Ana

Voz 0902 29:25 por eso tuvo que concentrarse los pintores en los pájaros

Voz 0874 29:28 no pero en este caso no no podéis salvar tortugas tortuga lo que hay que cambiar es el hábito de los pescadores

Voz 20 29:35 pero claro es es bastante complicado porque eso ahora mismo sobretodo haber depende donde de donde te encuentres el tipo de pesca que se realiza yo por ejemplo estuve haciendo una estancia en Sicilia a tres meses y allí se sigue pescando por anzuelo que pescan mucho el P

Voz 3 29:51 el precio

Voz 20 29:52 para allí todas las tortugas que no llegaban llegaban con anzuelo aquí no tenemos tanto se pero siempre el problema que tenemos es que suele ser con indemnicen con pesca pero tampoco puedes prohibir esta interés un con pesca está digamos la forma de pesca se intenta simplemente si cuanto más se conoce ese puesto tienden a poner normas para que esto ocurra al menos minimizar al máximo y nosotros por otro lado nuestro trabajo también es esta conexión con los pescadores ir decir porque a ellos les da miedo son animales protegidos en dos cuando cogió la tortuga como os tras los extraerlo Tortuga para Alba

Voz 1730 30:29 Nos a la cárcel que tuvimos que cambió

Voz 20 30:32 por esa mentalidad es decirle oye no de verdad eh por favor cuando visto tráete las llama ciento doce

Voz 0874 30:38 además colaboran perfectamente y colaboran

Voz 20 30:40 es maravilloso porque al final no puedes prohibir la pesca es algo que eso a lo mejor hasta que ocurra vale pues si eso no puede ser vamos a intentar que por lo menos estas tortugas que sí que sean pescados podamos podamos salvarlas

Voz 1730 30:55 entonces pues bueno y el misterio de de cómo es que regresan a un punto concreto han edificarse conoce que tienen sus cerebros porque me acuerdo en la última visita quién no lo nazi que estabais investigando anguilas y me pareció muy curioso que las anguilas pues pasa algo parecido que está en una zona del Trópico donde unifican hice vienen si oscuro por corriendo es marinas las larvas iban por todo el mundo algunas llegan hasta aquí un mediterráneo pero después cuando son adultas regresan trópicos que es porque allí y aquí estabais creo que intentando reproducir las condiciones de de tipo de agua tipo de temperatura de tal para intentar que modifiquen en cautividad

Voz 20 31:34 sí sí porque aunque nadie lo sabe y sobre todos los valencianos que comemos mucho allí pero bueno de hecho si vas a cualquier supermercado sigue encontrado te anguilas vivas para partirán vamos sobre tiene ya digo que uno de los platos tradicionales valencianos

Voz 0874 31:50 pero a mí me encanta porque está muy bueno

Voz 20 31:53 pero pues a lo que nadie sabe es que el águila está ahora mismo amenazada y que de hecho antes hace muchos años en la Albufera ese utilizaba paradójicamente como pienso en las angulas había tantísimas que sí claro eso que ocurre es que ha hecho que algunas que de ninguna prácticamente ya anguilas es complicado entonces nosotros hemos intentado porque saquen a ver es un tema complicadísimo porque son tan sensibles les afecta todo cuando son angulas ya

Voz 3 32:23 les afecta la temperatura

Voz 20 32:25 Bud todo entonces es estamos trabajando en ello pero es complicado

Voz 0874 32:30 eso es muy curioso por cierto que ayer nos invitaron a comer aquí tengo un restaurante también estupendo con con una cabecera que da la vuelta

Voz 20 32:38 de una dos maravilloso que fuesen pescado

Voz 0874 32:40 no me parece un poco violento que os digo hombre yo entonces para poder está mirando a la familia no

Voz 30 32:50 yo estoy igual hay veces que Delibes y me pidió carne pero bueno al final

Voz 20 32:56 al es claro es es de hecho claro si viene un sitio de aquí como sabéis si en Valencia tenemos un pescado

Voz 0874 33:02 oye por venir he esta historia Juanjo no está esperando con las tortugas escuchamos a un poco de publicidad que esto es una cosa que a la gente que escucha programa en directo aquí en el criterio le encanta escuchar publicidad desde un escenario pero a Javier Revuelta conectamos con Juanjo hasta ahora gracias sí

Voz 0874 39:32 en Valencia en el Oceanográfico en el auditorio a la gente que está aquí gracias por venir de nuevo lo que está ocurriendo en la mesa luego desvelaremos que ahí un montón de cachivaches impecables y de cosas no sé muy bien lo que va a pasar pero lo que va a pasar le va a pasar a Juanjo es que él no lo sabe porque de momento está con las tortugas las con las tortugas no Juanjo

Voz 42 39:56 o sea que estamos mira hemos entrado en una las trastienda de este complejo enorme claro porque tiene mucho atienda pero también mucha trastienda no nos hemos desinfectadas son entrar y nos hemos encontrado con un conjunto de tanque eso de piscina

Voz 0874 40:14 donde hay eh

Voz 42 40:17 el gas que tienen problemas ahora te contar estoy con José Luis Crespo que es veterinario y es responsable del Área de Conservación de la Fundación estas tortugas todas las que hay aquí esto es un hospital de tortugas todas han tenido alguna desgracia verdad José

Voz 1652 40:36 sí lamentablemente cuando llegan aquí es porque algo algo les ha ocurrido pero afortunadamente han llegado aquí osea que tenemos margen para tratarlas

Voz 42 40:48 la verdad es que estamos viendo no mueven las patas de atrás no

Voz 1652 40:53 así es él por animal pues sufrió un impacto en en Mar adentro con lo cual tiene una lesión una lesión en la columna en este caso en en el caparazón no siendo siendo una tortuga que a día de hoy le impide mover las aletas posteriores con lo cual estará aquí estimamos que estará aquí bastantes meses hasta que recupere completamente la movilidad y seamos capaces devolverla al Mediterráneo como se llama pues no es muy bonito Se llama tres tres cuarenta y dos

Voz 0874 41:21 claro

Voz 1652 41:21 ha sido en un poquito Auschwitz esto eh

Voz 42 41:26 es ahí donde bueno ya está tortuga tiene también en el caparazón un dispositivo al que se aplica como estos relojes que llevaban los deportistas que mide los pasos que han contado en los kilómetros que han recorrido no qué objeto tiene esto

Voz 1652 41:41 pues ahora mismo lo que lo que hacemos aquí también el Arca del Mar es aprovechar que tenemos animales en recuperación para aprender de ella

Voz 42 41:48 los este animal en concreto lo que

Voz 1652 41:51 lo que lleva es un Activity tráquea o una pulsera que podríamos llevar cualquiera de nosotros nos está recogiendo información sobre cuánto nada cuanto se mueve cuánto tiempo descansa cómo se alimenta de esta manera no sólo recuperamos estos magníficos animales sino que además estamos consiguiendo información que de otra forma es casi imposible de recoger

Voz 42 42:11 pero luego cuando son Thais llevan un rastreador de manera que con una aplicación de móvil Bris donde está ves en parte del Mediterráneo o de donde sea ha ido no así es primero primero les ponemos un nombre de verdad no que generalmente aprovechamos que Conchita Conchita por ejemplo que aprovechar

Voz 1652 42:29 hemos que pues te invitamos a escolares no a participar en ese momento tan tan bonito y luego para para asegurar que estos animales han sido capaces de adaptarse y que digamos el trabajo y todo el esfuerzo que que se ha hecho pues vale la pena no que siempre siempre lo vale a través de la tecnología satélite pues somos capaces de de seguirlos unos cuantos meses aprender qué zonas son importantes también para ellas

Voz 42 42:51 ya no tardaremos mucho en ponerlo es también una cámara de televisión no para que podamos ver

Voz 1652 42:58 así es vamos como como a rebufo de la tecnología y quizá el siguiente paso pues será ese que que sean que sean parte de nuestras nuestros ojos en el mar bueno pues Conchita Sobis

Voz 42 43:10 Pita

Voz 1652 43:11 Conchita le quedan unos cuantos meses pero estimamos de quizá para el verano pues pueda pueda volver al al Mediterráneo

Voz 42 43:17 si quieres que te presente a otra tortuga Javier

Voz 0874 43:20 si no prefiero que te vuelvas porque ya tenemos poco tiempo pero bueno pues estábamos quedar cuatro diecinueve pero el pobrecillo que se ha quedado sin entrevistas ahora gracias a depende para que gracias hasta ahora las personas que están sentadas a mi izquierda son Javier Palanca hija me Andrés Rincón investigadores del Grupo de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Valencia que trabajan desarrollando robots inteligentes que sean capaces de mejorar unos la vida y ahora vamos a explicar cómo cómo estáis Javier Andrés muy bien plenamente gracias por venir Payá robots que ha distraído completa de gato

Voz 27 44:01 entonces Aleix ahora yo espero que

Voz 0874 44:03 eh Juanjo se haya quitado los auriculares escuchando la emisión del programa porque él no sabe lo que vamos a hacer con esos robots a Juanjo lo que hacemos en la verdad es que el hombre se presta es que les metemos en sitios o le ponemos en situaciones un poco incómodas hace un par de semanas no sé porque hablo hace un par de semanas unos investigadores de la Universidad Granada le sometieron a un detector de mentiras llamado efecto Pinocho sí entonces hacían preguntas eran eran preguntas muy suaves decían cómo se llama usted delante de una cámara térmica Juanjo Millás de cuánto mide uno ochenta cuando se tienen tantos a fantasear alguna vez con matar a su jefe

Voz 1730 44:46 no

Voz 0874 44:46 ya entonces el pone lo pasó muy mal el estos robots

Voz 43 44:51 bueno pues esto robots lo que esperamos que hagan hoy porque ya sabéis que las vemos a los informáticos no nos asusta muchísimo y esperamos que tienen bien pero bueno lo que hacen sobre todo es ser enfático se hemos trabajado en que la tecnología hoy en día tenga en cuenta las emociones cuando interactúan con las personas y no no queremos que sea algo tan frío como las máquinas las que estamos acostumbrados

Voz 0874 45:14 no

Voz 43 45:14 poco a poco ya hemos empezado a ver en los asistentes virtuales que todos conocemos en los móviles se está que está tan de moda ahora también esa esa interactuación hombre máquina para que sea un poco más más afable en definitiva entonces que una máquinas sea capaz de entender las emociones de la persona con la que interactúa

Voz 0874 45:31 vamos a ver hasta ahora la máquina es capaz de entender el lenguaje esto ya lo hemos conseguido pido responde responde Google te responde entonces esto básicamente con cómo le tus emociones como puede saber lo que está pasando lo que está sintiendo

Voz 43 45:45 pues estamos trabajando en varias líneas en paralelo a la vez y una de ellas por ejemplo que es lo que hemos traído aquí lo que hace es reconoceremos viernes en la cara cuando te ve a través de sus cámaras puede saber si estás asustada estás contento hay diversas formas pero por movimiento

Voz 0874 46:01 de ojos por posición de los hacen por mí

Voz 43 46:03 no gestos de cara al final hay hay una fase de entrenamiento con con muchísimas caras donde le

Voz 0874 46:09 a las máquinas donde por Vic danza digamos

Voz 0902 46:12 millones de cara con distintas expresiones

Voz 43 46:15 hoy día lo que llama aprendizaje automático está también muy de moda bueno muy de moda a nosotros

Voz 0874 46:20 sí hombre efectivamente sí porque vosotros no tenéis en absoluto aspecto de gente que trabaja con robots a ejecutivos de Wall Street

Voz 43 46:32 bueno también

Voz 0874 46:34 radio con americana cómodo encima entonces qué tipo de emociones puede detectar el miedo por ejemplo

Voz 43 46:41 no puede Cafe estás asustados estás enfadado estás contento obviamente hay una emoción que es la más habitual que se ahora mismo está todo vice digamos no sé si me dejo alguna más Jaime asustado

Voz 44 46:54 todo fe de ese ese que siempre me detecta a Jaime siempre dicen pagados

Voz 0874 47:04 se podría detectar cuando finge una

Voz 1730 47:06 emoción se dice que los buenos actores son los que no

Voz 0874 47:09 eh pues en principio

Voz 43 47:11 eso sí el actor es pues no sólo por la cara no lo mal que estamos trabajando en más formas de medir las emociones

Voz 0874 47:23 oye que traerla cuatro veintiocho mejor que era tres noventa y dos no era por entonces un capitán del iniciadas todas tienen bueno esto va secuestro sujeto experimental

Voz 43 47:38 si conseguimos que vaya está

Voz 0874 47:40 tanto que no os parece usted otra su te espero muchas veces fantaseando con matar tu jefe a mí a varios he tenido varios hace falta debido a mi probeta edad he tenido muchos jefes uno

Voz 25 47:58 muy asesinado

Voz 0874 48:01 esto es robots van un paso más allá de es lo que hicimos hace un par de semanas de la Cámara que por variaciones térmicas detectas y dices la verdad o estás mintiendo Bosch distinguir emociones parece que a través de sus cámaras son capaces de saber

Voz 0902 48:14 es miedo Si Si estás tranquilo y que más emociones decíamos aquí enfadado

Voz 0874 48:22 en cuanto atento al claro

Voz 43 48:25 las cinco seis básicas digamos estamos de momento en las

Voz 3 48:28 tiene más básicas humana pero la emoción

Voz 0874 48:30 no tienen fronteras así no se puede estar triste llamé a la vez son la frontera en primera tristeza ya está el espíritu hay tristeza se Negrilla tristes no

Voz 43 48:42 se podría pero no tenemos robot filósofos todavía

Voz 0874 48:45 no hemos quedado el novelista periodista entonces el funcionamiento es poner a alguien delante de la cámara

Voz 43 48:53 eh si le pones delante de la cámara el el robot analiza la imagen de la cara les pide que contiene el siguiente paso que es actúa en consecuencia obviamente era

Voz 0874 49:03 necesario ponerle una cabeza de gato

Voz 44 49:06 no lo que pasa es que en las primeras versiones no tenía cabeza Nina entonces como la idea es que esto es trabajar para personas de tercera edad o para niños la idea era ponerle como un rostro algo que que ellos pudiesen ver amable así pero el diseño estuvo es que esto fue seis años en una semana

Voz 0902 49:23 ya ha puesto en tapón

Voz 0874 49:24 en esto está pensado para ancianos osea por eso me traigo para que acompañado por su hija aún joven no no es capaz de detectar

Voz 43 49:37 sí sí no no bien funciona perfectamente con cualquier persona de lo que estamos pensando también en las utilidades de un claro que detecte emociones

Voz 0874 49:44 estoy empezado presentando es como con gente que se dedica intentar mejorar la vida de la gente cómo cómo podemos conseguir que esto sea un no sé qué me ejercicio aplicable a personas mayores por ejemplo

Voz 43 49:56 pues la idea es que sea un robot que te haga compañía vigilancia es decir que pueda estar con personas mayores que viven solas que vamos hacia una época donde la estamos envejeciendo cada vez más la población entonces vamos a necesitar mecanismos para acompañar a toda esta gente mayor y una de las ideas es cuando no puedas tener a la familia acerca pues por tener un asistente que te vigile a compañía detecte si estás triste y entonces actúe en consecuencia pues igual nos llamar a tu hijo es hacer alguna actividad esté por ejemplo lo que hace es recomendar actividades también pensando en los gustos de la persona con la que está trabajando

Voz 0874 50:31 venga va aprendiendo de ella hay mejoran y no hay ningún

Voz 25 50:34 peligro puesto que aprende de ya de que

Voz 1730 50:36 ejemplo estando conmigo se deprima

Voz 0874 50:41 bueno movería soltar en llamas como mucho

Voz 0902 50:44 bueno una cuestión muy interesante cuestión de Juanjo llevada a un ámbito más generales cuál es la distancia entre detectar las emociones humanas que la máquina pueda sentirlo sentidos

Voz 0874 50:56 pasó esa frontera es esa

Voz 43 50:59 eso es una frontera muy interesante para ser interés yo creo que no estamos cerca de esos vecinos estamos cerca ahí ya estamos trabajando en cosas parecidas en saber interpretar emociones para actuar en consecuencia que eso ya es complejo pero claro que las máquinas no piensan por mucho que cuando hablamos de inteligencia artificial es un término que al marketing si le ha ido muy bien ser inteligente es algo muy difícil de definir de de concebir y por supuesto de las que que una máquina al final lo

Voz 1730 51:26 aunque bueno bueno bueno pero pero si estás hablando de que necesitan tener empatía no es decir entender tu entenderlas emociones es lo que tiene que haber es decir cómo tiene Machine Learning van cambiando ellas no siempre están igualmente programadas lo hace con una programación pero al cabo de dos o tres semanas en función de lo que tiende delante os cambiará su programa pues igual sí que podrían entristece un poquito es decir que su comportamiento de la semana uno después de un de recibir una información no sea igual que a tres después de estar con Juanjo quiero pues hablamos por no reaccionan tan de manera positiva en una

Voz 44 52:00 de las primeras versiones que se es en todo el robot que se presentó en un congreso una de las cosas que tenía era eso que él era el robo de era capaz de expresar su estado emocional siempre cuando bueno en realidad estaba más enfocaba hacia mi punto resulta que yo cuando veo demasiadas personas por lo general me pongo muy nervioso muy tenso entonces el robot en el Congreso cuando detectaba tantas caras el automáticamente cambiaba su Ros suponía un rostro de de estar como asustado porque es lo que había visto

Voz 0902 52:27 ya te había visto hacer así exactamente por qué

Voz 44 52:29 la vivió el yo había tratado de de de de los representar lo que lo que me pasa a mí

Voz 0874 52:34 pues resulta que el robot cuando no conoce a una persona