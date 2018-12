A Vivir Que Son Dos Días (01/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1 08:01 son las ocho las siete en Canarias entornos era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulia sin venidos al

Voz 20 08:08 a uno de los grandes partidos de la temporada estos Carlos

Voz 5 08:11 Deportivo íbamos con IGP contrapuso estas

Voz 20 08:14 a ver uno a uno

Voz 21 08:16 los número uno Cadena

Voz 2 08:19 ser líder de la radio española según el último Estudio General de Medios cuatro millones ciento XXXIX mil oyentes porque no sólo tenemos oyentes adultos ayuno durante dos meses y medio número uno en formación número uno en deportes número uno en entretenimiento fueron lo celebraremos e I

Voz 21 08:42 uno los número uno

Voz 2 08:45 Ben Nasser

Voz 22 08:47 a vivir que son dos días Javier

Voz 5 08:49 Pino

Voz 0962 08:51 aquí continuamos en el A vivir que son dos días en la tertulia de cómicos

Voz 23 08:56 te rodeados de yo diría

Voz 0962 08:58 sí lo contaría como Rush o dos mil tres mil cuatro mil mucha gente en un día histórico el A vivir que son dos días es la primera vez que viene a Valencia es la primera vez que vienen madrileños a Valencia no es verano esto es una cosa que

Voz 24 09:13 eh

Voz 0962 09:15 que agradecemos mucho por aquí eh yo soy de aquí por si acaso alguien no no lo anotado hay una conversación que tenemos normalmente los valencianos con los madrileños que vienen en invierno que sobre la temperatura seguro que habéis tenido mil veces

Voz 24 09:29 verdad

Voz 0962 09:30 si no porque viene aquí se extraña no dicen coño si es que aquí hace mucho frío tiene siempre la misma conversación que tengo aquí a un compañero tu nombre es Bernat Bernat que me va a ayudar con la última palabra de la conversación que hemos tenido todos cien millones

Voz 5 09:46 deben FES

Voz 0962 09:48 vale que es es que en Madrid te tapas

Voz 24 09:55 ya está pero en Valencia el frío cala

Voz 0962 10:04 no hemos tenido esta conversación muchísimas BF lo hemos hablado muchísimo sobre la paella paella con guisantes Bernat sí o no no joder vale entonces quería zanjar esta conversación ya para siempre vale e estará esta ahora tiene más o menos casi dos millones de oyentes dos yo creo de toda España Podemos zanjar esta conversación de una vez por todas eh vamos a hacerlo vale yo digo la frase y todo el público a la vez dice Cala vale es que en Madrid te tapas ya está pero en Valencia el frío esta conversación de podemos tener la exactamente igual con la corrupción

Voz 25 10:46 que en Madrid con la corrupción

Voz 0962 10:50 la tapas ya está

Voz 25 10:53 pero en Valencia la corrupción comienza la tertulia

Voz 5 10:57 han económicos venga va

Voz 26 11:13 algo y me como todos los días una sonrisa que veáis algo incómodo

Voz 24 11:20 Lisa lo puede todo

Voz 26 11:22 la felicidad lo puede todo

Voz 24 11:26 a vivir que son dos días Javier del Pino por todo lo que me ha dado en estos años de tertulia lo por él no habría sido antes todo este año Castelo Quique Peinado de Vallecas que es que que uno de Usera que soy yo uno de Alicante liado en Mislata viva Mislata mil plátano el vale el señor yo de Castellar Oliver al al constante Pinedo que siempre hay que decirlo fuera más de Pedro Aznar ahora las creo que la televisión show diario en la televisión autonómica televisión autonómica pero no la pagaron un día sí y ayer hizo cinco años que un señor llamado Paco Telephone quien llegó allí y se reían porque este señor se presentó así llegó a la tele

Voz 1704 12:21 hola qué tal paga la televisión neta de allí de las tallas haciendo dos llama UTE pues yo me llamo Paco te Funke

Voz 5 12:28 con esos huevos de pago

Voz 10 12:31 eh vamos a ver yo ponían esta Teleno estuvo

Voz 5 12:33 para pagar ahí está el euro ha

Voz 10 12:36 a a principios de este programa cuando empezamos aquí que uno de los colaboradores acabaría metido en la pecera cuando la peceras donde es una pedazo de Acuario que tenemos en nuestras

Voz 5 12:45 en Ávila acuario más grande que he visto me vida Javier sí

Voz 10 12:47 yo estoy yo seguramente también en la Expo noventa y dos a uno no el pabellón de Montecarlo si se gastó mucho ahora tiene que hacer por qué haces esto me refiero porque nos ponen intención yo he dicho que al final del programa un colaborador acabaría metido en este acuario de momento no ha sido ningún de los que han pasado con lo cual es uno de vosotros tres Javier una pregunta por por

Voz 5 13:11 valiente no no querido meter la Javier Cansado que con el cambio de temperatura moriría vamos a ver Javier

Voz 10 13:18 esto es la radio vale pero lo recuerdo pues dijo que es necesario hacer esto lo sé

Voz 5 13:22 es como judío y que murió de un puñetazo en la barriga por gusto si no no tiene sentido no se haga en la nada yo yo no voy a defender mi candidatura no meterme lo que voy a hacer es defender la de otros que es muy de campaña electoral eso yo creo que en este programa el que más se moja siempre es Antonio Castelo bueno sigamos haciéndolo lo único que no tiene chiquillos

Voz 24 13:40 ah claro con allí

Voz 10 13:43 el padre menos uno

Voz 24 13:46 qué te vas a que te va a echar de menos a un torneo que sea se revisa una cosa

Voz 5 13:50 eh Quique tú tienes un Ondas que era un logro vital tú y no es Pedro si tú tienes un programa en la autonómica que era un logro vital tú yo no yo no tengo una mierda necesito unos años cómoda pero tiene una experiencia que es hacer el amor con dos peces globo eso no te ha pasado nunca que no bueno sabéis lo que nos ha dicho el actor nos han hecho una charla mientras que Coria

Voz 10 14:09 a muerte sobre las cuestiones de seguridad que rodea

Voz 5 14:13 me han dicho los peces grandes queréis todo lo que veis es inofensivo vale pero hay dos peces globo que es que según Pedro once tangana ir Geli John Lee del mar están son dos pit bull mira te miran a los ojos que tienen

Voz 10 14:28 un solo diente pero que con ese bien te te

Voz 0962 14:31 en arrancar el dedo mira para que lo entendáis el público tiene la misma cara que tendría un bacalas en los noventa la puerta de barraca

Voz 24 14:37 el domingo por la mañana es increíble de la mandíbula ah pues no han pasado por casa en años y unos dos

Voz 10 14:47 tengo que decir una cosa y es que los que estamos en esta mesa como digo hay dos de Madrid dos de aquí y los dos que están aquí cuándo estáis en Madrid habéis hablado muy mal de ballet no es verdad es verdad hay verdades como puños alguna cosita a Riga senos así es decir que que estemos

Voz 5 15:02 además se lo dedico a Rita Barberá quería decir lo primero un homenaje sentido a ella es la persona que más

Voz 24 15:07 internado nunca gratuita por todo lo que me despierta de la comedia

Voz 10 15:12 lo que quiero decir es que quizá alguien debería hacer un ejercicio de redención

Voz 5 15:16 son frases graves como donde hay un piano no se habla valenciano ha hecho mofa de todos los aspectos de la cultura valenciana yo CNA y tortilla de patata de honor a Rita

Voz 24 15:28 no

Voz 5 15:29 en la habitación whisky tuviera tortilleras

Voz 10 15:31 de Quique muy pronto otras

Voz 5 15:33 cuando estamos lejos es como cuando tu padre no te te metes con

Voz 10 15:37 ah es porque también lo ha hecho por cierto a quién le toque saltar aquí también nos ha contado que hay un tiburón vi pene

Voz 1704 15:47 entonces voy yo Tiburón

Voz 24 15:50 pero si no se a informar

Voz 5 15:53 Mike Rice yo a mí ya me sobra uno al que tengo

Voz 24 15:56 entonces me necesita un tertuliano bilingüe vuelve Navidad en Valencia será

Voz 10 16:03 Florida como la de Vigo por ejemplo vamos a escuchar

Voz 27 16:07 los alcaldes de luz de top ten un caballo la alcaldesa de Paris

Voz 24 16:15 el alcalde

Voz 27 16:18 vamos a ser el nos vamos ya lo cito Madrid Barcelona porque es usted busqueda que haya pequeñitos

Voz 5 16:24 pero fíjate Valencia ni lo menciona lo que ha sido Valencia porque guerritas y lo los alcaldes de París Tokio y Nueva York señor por ser cambiando acera para empezar yo hago este hombre el el otro y descubrí un dato del que no quiso quitar una culpa es del PSOE no quiso quitar una cruz franquista porque estaba ilumina Le gusta lo haya pensado que le haga un favor a Pedro Sánchez les pida como el la momia de Franco el acuerdo que como los Papá Noeles estos que cuelgan por fuera de ya verdad que están escalando la fachada entonces sería una fachada de debiera ahí esto es como se suele decir pero hay algún abogado en la sala a ver todo esto es desde la ficción es que a veces no se entiende desde la ficción y la broma oye aquí bueno es pero ante la salida yo ya lo digo porque yo estoy mucha gente en chándal con que eso es montón porque hay una para la Maratón de Valencia que fuera ahí parecía un pero tengo claro es que

Voz 10 17:22 ellos también

Voz 24 17:25 me pareció poblado de gente completado recién Ravasi bueno está está cerquita el poblado que dícese gente echando para mí es gente comprando heroína es mi infancia explica

Voz 10 17:35 la gente de Radio Valencia sabe cómo somos qué no se ha sacado el billete de tren justo después del programa tener claro corriendo verdad sabían que nos íbamos a ir corriendo no es bueno hemos escuchado a Camps al principio porque vamos a Paco porque yo creo que él siempre le ha gustado que le llamemos recordáis es de mi colegio siente Rajoy

Voz 26 17:51 sí

Voz 28 17:52 no Franciso ahí está eh bueno Paco Camps

Voz 10 17:56 antes va abriéndose poco al espacio exterior vamos a recordar a sus valencianos ilustres que en algún momento lo sabéis habéis utilizado para pasar por esta tertulia yo creo que hemos venido a Valencia y otro día lo conversamos también cerrando cerrando espacios no cerrando tramos políticos hay que intentar que a Palencia que no se le recuerdo tanto como una comunidad plagada de casos de corrupción aunque luego haremos el listado y por eso hemos hecho tramos de este programa hablando de la cultura en esta ciudad y en esta comunidad

Voz 5 18:23 pero es verdad que hay una frase en valenciano que esto acá

Voz 10 18:26 eso claro llano claro pero es que no vayamos tan lejos escucha el propio Camps escucha he sido el hombre más investigar

Voz 29 18:33 todo analizado eh

Voz 2 18:35 seguido bajo lupa bajo mitos

Voz 30 18:38 copio atómico

Voz 10 18:40 ha sido un hombre cardado es igual que el Barcelona que parece

Voz 5 18:43 un catequista que investigarlos si es algo que recomienda se suele se suele acertar para Málaga a Paqui con ese señor no dijo no bueno es un catequista no parecen catequista

Voz 10 18:55 caso por el caso es que esta semana el ar a él y a Juan Cotino por presuntas irregularidades en los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa así que también caso visita del Papa yo creo que no habría que me encanta

Voz 24 19:08 Camps el Papa sabe lo tuyo que era así

Voz 10 19:12 hace yo también ponerse en la piel de Cannes crímenes que venga el Papa un poquito de pasando por el hombre

Voz 5 19:17 sabéis que soy el cómico católico hoy me a mí me coloque bien pues que la gente sabe que tú eres hijo de militar católico católico es verdad porque no parece que repartir hostias eso es cierto sería un hombre sin sus contra

Voz 10 19:29 no cabe duda de que con Camps todo siempre a lo grande en su ciudad y en su país porque él era muy español y mucho español

Voz 0678 19:35 se sabe la cantidad de gente que intenta entrar en España para es el ciudadano español fíjese recorren el desierto y cruzan el mar en España es lo más grande que se pues en el planeta

Voz 24 19:44 está claro yo le dice Pere

Voz 5 19:47 os huequito en Alemania no no no no no

Voz 24 19:49 yo me quedo en España porque ser español si no tiene nada que ver que es el primer sitio que lo da igual igual no pasa nada

Voz 10 19:58 además de ser español como a todo el mundo le gustaba tener amigos personas que tuvieran clara la intensidad de su amistad

Voz 31 20:03 que el contarás durante muchos años con mi lealtad vale perdona mi muchos años mi hijo de puta durante toda tu vida

Voz 24 20:11 por eso

Voz 32 20:14 muchos ya esgrimir durante

Voz 31 20:16 por porque eso tiene un límite y nueve caduca no no no no podía llevar razón siempre me tienes que estar todos los hidratos micro es tu caudal de palabras Sufáfrica de palabra

Voz 24 20:28 eso sí está de no es esto ahora está adelante se arrodilla El Bigotes vino la semana pasada aquí a darle a la facilidad de palabra también eh sí sí sí

Voz 10 20:38 la citación para declarar por Lobo de la visita del Papa no va a ser hasta febrero así que tiene de tiempo para seguir con su vida normal que es esta miren cómo vivo

Voz 0678 20:46 sigue siendo exactamente la misma antes y después de ser presidente de la Generalitat fui absuelto por aquella cuestión de los trajes dimitir como presidente para poder estar en el banquillo sin la presión que significa para cualquier jugador el que yo fuese presidente quise ser un ciudadano más no sé por qué nadie quiere que yo sea un ciudadano más que iba tranquilamente estos años desde que dimitir como presida

Voz 10 21:06 te lo entiendo porqué no lo que ya está quizá tan claro tan claro si con esta novedad mantendrán activo algún que otro plan de pensiones de futuro

Voz 0678 21:16 en la alcaldía de Valencia pues el sueña obviamente para cualquier valenciano tráfico interesante de esta ciudad conozco esta ciudad está bien no yo tengo ahora las cosas que tengo encima de la mesa yo no sé mi partido en qué condiciones estaría aunque imputado gané

Voz 24 21:31 las selecciones absolutas pero vamos a ver imputado cargos desde la cárcel yo creo que eso es bueno

Voz 5 21:37 es que me dan alergia pero peor ser jefe de relaciones de puzzle hacer alcalde también te digo no hay una cosa que a lo mejor vosotros no sabéis el alcalde de Valencia es el encargado de llamar a la Fallera Mayor para comunicarle que es fallera mayor sicav fuera alcalde Valencia a mayor cuota

Voz 24 21:50 la osea si es que va a ser no nos interesa gracias me has dicho alcalde parecido con un escalofrío colectivo anhelado los peces de atrás se han quedado quietos en fin

Voz 10 22:01 acaso Paco ha pensado lo que diría Pablo Casado de su vuelta a la política activa en el Partido Popular sería su nuevo jefe

Voz 0678 22:07 si las bases de mi partido si mis compañeros de partido algún día me dijese Nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la Valencia del PP con Rita Barberá al frente se puede recuperar para que el Partido Popular quién fuese bueno e Isabel Bonig alcanzara la presidencia de la Generalitat pues obviamente yo encantado

Voz 5 22:28 pues nada con huevos gordos eh señor oye pero pensando dos veces globos es venga otra vez el Papa yo si viene otra vez el Papa estaría contenta oye

Voz 10 22:38 por cierto no lo demos porque está nuestra espalda pero el público que están está auditorio lo está viendo los peces están dando por arriba porque parece que es hora de comer digan pesa aportarles que comer antes de que vosotros salte

Voz 5 22:50 Javier porque hay que yo te lo digo en serio e ha visto monstruos de Río pero ese problema que me gusta mucho con Yeremi no sé qué que si te gusta a ti solo no lo ha visto nadie más pues es que luego ya no puedes volver a meterte en el mar ningún río ni en ninguna parte yo no yo no me gusto tú lo has visto qué bonito sería que no nombro balón aviones

Voz 10 23:07 es verdad cuando propone la mencionaba Camps que no se preocupe que ella está en otra onda

Voz 26 23:12 esto es una cosa aquí jamás perdonaría el Partido Popular a nivel nacional pero bueno todo el año esperando a The Killers Ibai me bueno hice una palabrotas Aymán ven fastidian la actuación principal pero bueno bien vale el Congreso Nacional que estemos allí

Voz 10 23:30 en Valencia Denise unas prioridades Un poquito tu boca

Voz 5 23:33 es que me estás diciendo o trabajar hoy con cierta pasarlo bien hombre en Valencia y luego te explico el avión no hombre claro iraquíes le está dando al Papa no esto seguro que hemos traído al anterior Papa pero cuando cambiar de cantante el Vaticano hay que te volver a traer a los de Quiles ya está muy mayores

Voz 10 23:52 estaba el diputado de Podemos Antonio están para aprovechar y criticar los gustos musicales de Bones

Voz 23 23:57 a ver Killers como el PP son un grupo del pasado eh que llevan viviendo desde Prats ella bueno bastantes años

Voz 24 24:06 cuatro días se encarga festival también es Stein lo no lo tenéis vosotros en la cabeza pero aquí es un es una persona bastante conocida tiene la cara permanentemente de acabar de darle una calada un PETA hace diez seguros no digo que lo haga eh lo digo que tiene el sacar incluido el de presidente de la Generalitat

Voz 10 24:24 Ximo Puig extranjero un debate con ella de una forma un tanto muy particular escucha porque eso al final de los soplos escuchas bien

Voz 1704 24:39 corramos Ximo al corral Ray como es Ximo en un mal lote no te metas con Ximo que te quita al programa calla calla como es Ximo de guay

Voz 10 24:51 vamos a terminar con otro valenciano ilustra que se Esteban González Pons

Voz 28 24:54 cuatro chorizos no son

Voz 24 24:58 el Partido Popular volverá con el pan

Voz 11 25:06 son cientos de miles de españoles

Voz 10 25:09 así de españoles una aplauso vamos a lo nuestro se que nadie vaya a pensar y además te tengo aquí hay una ristra caso Fitur caso Terra Mítica caso sería el caso Brugal caso inmersa caso fuego caso Pitufo casarnos indica que uno ido Fabra

Voz 28 25:23 lo que tampoco cuanto chamán

Voz 10 25:26 Valencia ha competido muy fuerte con Madrid en casos de corrupción pero volvamos un momento a González Pons que es el hombre que dio el argumento más incontestable para convencernos de que España necesitaba una letra para su no

Voz 33 25:36 los españoles necesitamos una letra para nuestro claro esto es cajón

Voz 34 25:40 a lo del Nana nanas eh tiene gracia

Voz 24 25:44 a los deja un poco al lugar

Voz 33 25:46 para los que vivimos fuera para los españoles del Este

Voz 5 25:48 Dios cuando podremos cantar nuestro y lo único que nos caiga

Voz 34 25:50 la green money eh hermana nada no llega a todos

Voz 24 25:53 pues no llega a gente que está de camarero ganado seiscientos euros en Londres lo que necesita es una letra para el himno para poder captar eso no necesita claro ahí este que está jodida y que la ley gracias a su sueldo nada

Voz 23 26:09 no bueno coño Iker a subir o iros a la mierda

Voz 10 26:15 quién ha estado alguna vez fuera de España haga sentir la imperiosa necesidad decantar de su país no te Isabel Bonig subida solamente canta temas de The quien

Voz 28 26:27 de la valenciana ilustre preferida de Castelo Branco estamos en Valencia en el monográfico

Voz 10 26:34 dos de peces se este fin de semana es otra la Comunidad yo tras las especies protagonistas

Voz 35 26:39 qué ganas tenía de estar con vosotros con vosotras para desbloquear esta noche andaluz

Voz 5 26:45 Antonio tiene como pocos no sea yo decimos

Voz 24 26:48 la nueva José Luis Moreno cuando antes maravillosa también menos digo

Voz 23 26:54 Pedro luego cuplé quiero decir da igual eso

Voz 10 26:58 en realidad el presidente fue a disfrutar de la campaña electoral que como todo el mundo sabe es muy divertida visitas muchos sitios especialmente mercados granjas de particulares no eso quizá puede confundir un poco

Voz 35 27:09 pero con el que nos miramos Susana el espejo en el que nos miramos en el que los inspira amor

Voz 24 27:15 de muchas cosas yo por Soria que te forrar botas desde Marbella

Voz 10 27:25 ya lo dijo que sube un poco la moral a Susana Díaz de escuchas

Voz 26 27:29 te vamos a hacer con nuestro acento con vuestro esfuerzo con nuestro trabajo con nuestra ilusión nuestra alegría más que les pese a la alegría pero una alegría la ilusión

Voz 10 27:41 siempre a lo cenizo Javi Felipe

Voz 5 27:44 González en señoras nunca me cansaré de decir lo tienen

Voz 10 27:46 la misma voz que el IPE González en señora y cuidando Susana porque Cannes hemos escuchado también apelaba a la felicidad como arma de lo que todo todo lo puede y lo que el pueblo quiere no bueno es lo que por ahí estaba Pablo Casado intentando rebajar el grado de felicidad de los santos

Voz 36 28:01 que Susana Díaz ya no está feliz vaya ya ya no está feliz se les vio claro que crispación que cabreo que malas caras que que que malos modos que mentira que de verdad ya a mí me da pena ya no está feliz ya ya se ha acabado la batería de campaña no porque ya está dado cuenta que esto no va bien para que la foto más representativa de Pablo Casado en la campaña ha sido

Voz 5 28:25 en un McDonald's si eso no es lo que hicimos si es muy bueno no sabes si Ronald Mc Donald debajo puede ser un negro a lo mejor así o mezclar ahí aquí él está cenando al lado de ese señor

Voz 10 28:35 es que sin saberlo está cerca de mi equipo

Voz 24 28:37 por un euro más bebida y master gratis

Voz 10 28:40 o sea que las cosas van bien para Susana Díaz no me equivoqué lo que ir buscar la casado porque las encuestas les fueran desfavorables el problema de las usan ha sido más más de corazón no

Voz 37 28:51 a usted señor Marie yo creo que me seguiría queriendo si hubiera apoyado los aforamiento el referéndum D'Rivera pues tampoco me hubiera querido

Voz 10 28:59 no había nada que pudiera ser Susana Díaz para conseguir el amor de Juan Marín atractivo ximo candidato de Ciudadanos

Voz 38 29:05 mire señor haría esto no va de querer

Voz 10 29:07 si todo va a respetar

Voz 39 29:09 Eto'o eh porque usted la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía seguido Moreno a mí no me respeta pero bueno ya habrá es las explicaciones de por qué

Voz 24 29:20 él tiene por sesión no soy el moreno

Voz 39 29:22 es que usted me han insultado e insultaba a todos los a todos los andaluces

Voz 10 29:26 pues a los españoles tiran sillas bastaba haberlo dicho hay una fotografía claro esto radio y hay que contarlo pero aquí tenemos esa

Voz 23 29:34 lo veis no sé si los candidatos desde el PP no

Voz 24 29:38 Manuel Moreno Bonilla dándole una cosa una vaca claro está no es broma eh literalmente con junto a la cabeza una vaca junto a la oreja sí

Voz 5 29:47 es lo está diciendo el otro día estuvimos en Mc Donalds comiéndonos a todos

Voz 24 29:52 sí

Voz 10 29:54 el periodismo consiste en el contexto no si entonces si no sabes lo que le está diciendo pero es que sabemos lo que estáis no tiene cara de estarle pidiendo el teléfono

Voz 5 30:01 la cara de cariño no creo que que que me incomoda son opinando con ese cariño tan cerca hablando con un animal a mí me incómodo así ahora ya sabemos de la vaca querría que se ríe de lo que ha dicho este señor

Voz 10 30:13 es campaña electoral con lo cual queremos saber qué quiere decía la Paca Moreno Bonilla pues se puede saber vamos a hablarles

Voz 41 35:47 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook a vivir

Voz 2 35:57 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Óscar Gual no podemos hacer la historia sólo es

Voz 24 36:07 a que se desarrolle voto fue

Voz 2 36:10 más quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia Adolf SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena Ser en Ser Historia punto

Voz 10 36:30 no olvides tu historia ni tu destino Bob Marley

Voz 28 36:36 ese cuando escucha usted

Voz 44 36:41 Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de ocho allí como no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 26 36:53 ya ya ya decía aquello de

Voz 30 36:59 hoy por hoy soy niña aquí

Voz 24 37:02 Juan acuerdo como ahora mismo de todo

Voz 26 37:06 gracias por escuchar Gabilondo era pequeñito y Rubio

Voz 19 37:14 escupieron Dani Garrido

Voz 2 37:17 el Deportivo sincronizados con el partido de tu televisión Hess muy fácil que haré lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 24 37:33 estás con la señora

Voz 28 37:36 pase lo que pase

Voz 24 38:02 estamos en el Oceanográfico de Valencia

Voz 10 38:07 cuando lleno de peces peligros es el director de lo que está

Voz 2 38:10 no

Voz 24 38:11 Eduardo Nogués propio productos mira a todos no me como pez en el barrio que nos ha tratado como si fuésemos a alguien en la verdad

Voz 5 38:20 sí soy oye que grande es la Ciudad de las Artes y las que te has hecho no creo que esto hay que meter mucho arte y mucha ciencia es es la Ciudad de las Artes y las paciencia cuánta ciencia tiene que haber aquí como vemos muy bien

Voz 10 38:32 después acogernos como de peligro esos son estos peces con los que van a dar uno de estos cómicos yo les he dicho que poco pero luego cuando usted estrella te dan

Voz 5 38:40 a mí me ves la verdad no puede Eduardo por favor lo de los peces globo a ver dónde están salga por aquí me ha dicho nos ha dicho el el chaval que controlaba que ayer que bueno todo bien pero los peces luego cuidado con él

Voz 47 38:51 Ellos sí sí les provocan mucho empezarán pincharse así así así así bien la pelota de baloncesto sacará el diente Sito

Voz 5 39:01 pero si te digo para prefiero sonar me los Bocos con la bandera

Voz 24 39:05 veo en serio y lo que pueda pasar después que eso es a posteriori os ha eso es una amenaza hasta entonces

Voz 5 39:12 el globo arrancando te en la cabeza con España dos tatuado en un lateral no

Voz 24 39:16 sido delante de quinientas personas que buenas bases lo mejor que he visto la vida

Voz 10 39:20 el es el que va en bicicleta le lleva comida a los otros peces

Voz 24 39:25 es verdad que hay

Voz 10 39:26 es un pez que aquí en esto

Voz 24 39:29 será

Voz 5 39:31 momentos dado

Voz 48 39:32 cambia de sexo cuál cuál el tenga Oriol y ahora qué

Voz 24 39:38 eso tiene así ahora pues preocupa te porque

Voz 48 39:40 es macho pero esté en fase de Convergencia entonces cuando estás dentro y lo provoca el Gucci igual cambia de sexo es la transcurre para emergencias cambió mucho

Voz 24 39:49 pues sí el te voy unos unos amarillos que han pinchado una rueda están cambiando hola buenos chaleco

Voz 10 39:58 yo creo que ellos son las once treinta nueve por ciento vamos a retransmitir lo por Facebook Kleinfeld quiera ver cómo uno de ellos se mete en esta pecera inmensa preciosa que tenemos a nuestra espalda

Voz 24 40:07 hay que nervios que no me cojan a mí ha llegado

Voz 5 40:11 dentro de poco se decide a qué qué qué criterios haber sido Paqui avales más Leopard tickets millonario y puede correr con los gastos de eso es verdad familia eso es verdad y además está capeando quiero decir que

Voz 24 40:21 eh

Voz 28 40:25 el cómico va purgar sus pecados sobre Valencia Isabel meter

Voz 49 40:32 Antonio

Voz 24 40:44 lo primero es lo primero

Voz 5 40:46 si él sabía ya de antes ya intuía que yo tengo fobia a los peces lo sabía claro que no se decide que fueras tú mira Antonio voy entrando por decirlo otra cosa no ahora los nazis son puesto problema porque yo soy en la pecera Olmos se murió mi abuela ahí dormir nueve horas oye dormido seis estoy a tu abuela dormía más nervio

Voz 10 41:07 pero hay procedimientos es el siguiente lo voy a explicar tuvo hay uno en el cual esa puerta se cruza un pasillo donde están las depuradoras la escalera que sube justo valorar algo alto de este acuario una pequeña tarima ahí te tienes que poner un perdona que te estoy muy nervioso

Voz 5 41:21 he hecho una cosa antes de empezar dicho por primera vez

Voz 10 41:23 mi vida ha logrado que estén nerviosos

Voz 5 41:27 esto es muy nerviosa pero tío violento que me pongo muy violento lo dimos con los por respeto porque yo ahora mismo soy un animal acorralado sesenta y un animal con pocos estudios

Voz 10 41:39 no estás haciendo chistes con Rita me está sorprendiendo mucho

Voz 5 41:41 es que ya no eran ya no estoy en este periódico que no estoy en modo bronca tanto está todo el pescado vendido

Voz 10 41:47 tú tienes que reconciliarse con Valencia tú imagina que Rita Rita

Voz 5 41:50 Rita Rita todo se luego no entiendo por qué hay peces bueno

Voz 10 41:53 las bueno tienes que subir a treinta segundos pero ese pasillo allí tienes que ponerte un traje de Castro por favor rápidamente suele pues retransmitiendo entonces cuando cuando te digamos tú saltas a la pecera

Voz 5 42:04 no me han dicho que hay una escafandra especie de máscara exacta

Voz 10 42:07 es una máscara aquí dentro la máscara lo bueno es que hemos conseguido porque esto lo usáis para hacer demostraciones digamos hay un micrófono y unos cascos en puede escucharlo el intelecto ahora esperemos que frunce

Voz 24 42:16 no voy a hablar dentro de la osea vamos a escuchar tus últimas palabras que retransmitía que retransmitía ácido interacción alto

Voz 1704 42:25 Toño Antonio un abrazo para siempre eh eh hora lo podemos llamar crisis pero excusó Antonio del buen juego de palabras que bueno de todas formas Antonio tenido algún que otro

Voz 24 42:45 el cirio en Twitter y esto de aquí atrás es casi lo mismo

Voz 10 42:47 bueno él mismo yo creo que es habla igual en redes sociales esto que nosotros eh oye muchas gracias por acogernos Eduardo y encantados en la verdad que sí estoy maravilloso a mí me ha sorprendido yo yo te he contado que lleva mucho la acuario de balcones y les encantaba yo creo que es un sitio fantástico para toda la familia a los niños y el trabajo que hacéis de recuperación de la vida animal es es inconmensurable sí fíjate ahora

Voz 1019 43:13 Nos vamos a acreditar pues la Asociación Americana de esos que tenemos entre nuestros socios va a la cola de Vancouver era un compromiso que tienes que hacer te obligan de alguna expresar con frases cortas ya sabes como son los americanos eh a qué nos dedicamos no todo lo hemos tenido que simplificar hemos hecho el lema que es el Oceanográfico el mar en tus manos

Voz 24 43:33 me lo ha dicho en castellano porque los dos americanos está en inglés y en Valencia

Voz 1019 43:38 manos en la medida que lo tienes cerca pero también que el mensaje de que tienes que cuidarlo no y el otro no que es te mostramos la belleza del mundo marino inspirados tu deseo de

Voz 10 43:50 me imagino los fabricados

Voz 24 43:53 la Copa el calor ahí a gritar

Voz 10 44:00 entiendo un poco la Castelo te está escuchando el guión Castelo Antonio estás con el traje está poniendo el traje Castelo Javier Rioyo es perfectamente si te hace no el PP que doy el minuto más déjame solo recordar una cosa ayer ayer nos lleva hasta verlas belugas unos animales espectaculares si tienen ese gesto en la cara además ir cuando nos contabas y los vivos de noche además de noche con con nuestras luz desde el iPhone quedaba un poco relataban de miedo y también de privilegio si soy sincero esas contadas

Voz 24 44:34 aquí la pregunta las belugas y les hizo gracia

Voz 10 44:37 no convenció como cómo conseguir estéis reproducir un bebé beluga en de primero de Europa cómo lloraba cuando visteis que finalmente sobrevivió no

Voz 1019 44:47 pero en puedo extender tanto como cuando te lo conté ayer pero realmente ha sido un hito IFE una colaboración de todos los cuidadores veterinarios biólogos porque no tenía precedente en Europa y como te conté ayer una primera ocasión en la que la beluga parió en uno prosperó no antes estaban incertidumbre

Voz 28 45:04 cada cada fase que avanzaba

Voz 1019 45:07 vamos que finalmente podíamos meter la sonda para que comiera lloraban cuando finalmente nos inventamos esta manera de meterle ese Ethan cito artificial con el que él al principio lo rehuía pero luego venía lloraban y esto fue un esfuerzo y luego ya la papilla

Voz 5 45:23 Álvaro un animal que sea no verla compañera que te aclama

Voz 24 45:25 el lugar donde el azucares y ahora ahora la beluga que ya está grande piden veinte euros para salir por el Carmen y ahora yo

Voz 48 45:32 y ahora no que toca

Voz 10 45:35 pero vamos a ver Antonio estás se quede como el traje todo esto la escafandra

Voz 24 45:39 bueno dime que me perfectamente

Voz 7 45:43 porque que la Vittorio esas de arriendo

Voz 24 45:46 si tienes tienes

Voz 7 45:49 tienes al pez globo repuesto los términos perfecto

Voz 24 45:51 vamos que escucho metidos todo esto huele Mercado Central estaba hoy el escucha sea lo más parecido al infierno párame Castelo el pez globo de España dos mil está yendo para allá

Voz 48 46:07 Castells de pez cirujano es el que tiene unas cuchillas las utiliza para defenderse que bueno ese momento

Voz 50 46:15 estoy tranquilo porque esos puentes son peces con profesiones con estudios hubiese del concejal de Urbanismo alcalde del ayuntamiento de pueblo miedos

Voz 51 46:26 esto es a los de dos mil ocho el esquí estás preparado para asaltar entonces no has asaltar asaltar además hace una cuenta atrás para que para estar un poco más pendientes aunque te vamos a ver qué me voy a poner la máscara

Voz 52 46:41 él

Voz 24 46:46 que está fumando dentro de la máscara o que viento de cada cuatro vale vale

Voz 52 46:56 vale pero no creo que venga tres uno bien Napoleón

Voz 49 47:05 jo jo

Voz 24 47:07 ahí está perdón pero pero bucea machos a escúchame adelgaza el agua eh eso

Voz 23 47:30 aquí

Voz 24 47:34 escúchame y siete técnico como con mucha pericia Castelo que Castelo que bueno que sí ha explicado que yo yo no me lo acabo de creer

Voz 10 47:49 no

Voz 24 47:56 escucha pero

Voz 10 47:59 tiene un poco a verlas

Voz 24 48:01 no

Voz 1704 48:03 mira que están cayendo buró está cayendo burbujas están tirando burbujas

Voz 24 48:07 sí o sí Castelo uno detrás pero que Castelo pero a la gente Balenciaga está acostumbrada a la corrupción

Voz 5 48:29 la palabra agua ser un desahogados inventó aquí en Valencia eso no lo estoy

Voz 1704 48:34 oye esto es corrupción viviendo el el el neopreno escorpión con cosas eh

Voz 5 48:40 yo sí sé que hay algo que le gusta Javier más que verme peligro de muerte y es verme en ridículo

Voz 10 48:45 Castelo escucha una cosa tú me dijiste que a día es lo que yo te pidiera

Voz 5 48:51 eso no es verdad es otro dice cuando no tiene dinero

Voz 10 48:54 eso me lo dijiste incluso antes era de Twitter

Voz 5 48:57 que yo te dije que yo hoy no quería meterme aquí te lo dijo muy bien

Voz 10 49:00 sí sí pero

Voz 24 49:04 quién no escucha Isi Disi es democráticamente es decir si votamos exacto vamos a votar quién quiere Castelo secreta realmente en el agua

Voz 5 49:12 vamos a ver yo no yo yo porque tengo buenas piernas gracias a mi padre por cierto y deportividad lo tiene más me siento guapo estoy aspecto

Voz 10 49:25 Castelo en shorts de neopreno hay que decir que me

Voz 5 49:27 me ha gustado sexy Boya tengo Arroyo ahí abajo que me va a ayudar que que de verdad escucha lo que estamos hablando que eso pero no sé cómo habéis llegado esta tecnología pero que el cáncer no tenga hay un tío puedo hablar ahí abajo

Voz 24 49:40 no tiene sentido vale voy a tirar venga pues a tirarte

Voz 5 49:44 pero que me pero tengo bastante miedo sobre todos los peces globo que me he dicho Roy que son unos eh son del barrio de La Plata ustedes no precisó si le tocas un poco la nariz

Voz 10 49:54 o sea no hay Brown que además hablábamos cuando le preguntas te alguien de aquí de Lozano gráfico cuál era el pez más peligroso que te dijo de los delfines

Voz 28 50:02 me dijo los delfines los que son unos desgraciados venga venga

Voz 10 50:11 así que queremos venga va a Da Silva