A Vivir Que Son Dos Días (08/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Beat it que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:21 horario de puente que arranquemos ya primero con la información con Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 00:25 no días Javier en Italia al menos seis personas han muerto en una estampida a la salida de una discoteca localizada en coordinando al este del país los fallecidos son tres chicas y dos chicos de unos quince años la sexta víctima es una madre que había acompañado a su hija al concierto allí programado de lo más de cien heridos al menos trece se encuentran en estado muy grave según los testigos se desató el pánico cuando alguien dispersó spray pimienta entre el público la policía está investigando porque estaban bloqueadas las la ibas de emergencia de el recinto mientras en Francia ya hay más de ciento setenta detenidos para impedir con carácter preventivo que se generen disturbios el gobierno de Emmanuel Macron tiene desplegado un importante operativo policial para contener las protestas convocadas por todo el país por el colectivo de chalecos amarillos por cuarto sábado consecutivo sólo cabe noventa mil agentes ocho mil en la capital París donde el centro amanecido blindado y las actividades comerciales y culturales están suspendidas y un apunte más a esta hora del exterior del espacio exterior ya está viajando rumbo a la Luna la primera sonda espacial que espera conseguir un hito para la humanidad aterrizar en la cara oculta de nuestro satélite es una sonda china se llama Change for y está previsto que llegue a la Luna el mes que viene

Voz 3 01:34 hasta luego buen día Cadena SER

Voz 2 08:48 cuando juntamos en esta mesa

Voz 0874 08:50 compañeros y amigos que son o han sido de corresponsales en diferentes lugares en el hacemos preguntas sobre qué es lo que está pasando en el mundo y en este país hoy hoy me acompañan Pedro Rodríguez que ex corresponsal de Diario ABC en Washington ahora profesor de Relaciones Internacionales como estas Pedro buenos días muy buenos días Ana Fuentes ex corresponsal literatura jefa de la revista económica relató la jefa rectora jefes la traje fondo yo creo que sí

Voz 0132 09:13 tras jefe pero bueno redactora jefe

Voz 0874 09:15 la naturaleza bueno pues que la revista médica The Corner catalana Miguel Domínguez es ex corresponsal del grupo Vocento en Roma actualmente en el país cómo estás Íñigo buenos días buenos días imbatido detalla que es corresponsal de Le Figaro de otros medios franceses Matthieu cómo estás ahora menos Jens cuántos detenidos dices que van ya esta mañana pues antes servicio ciento veintiuno pero estoy viendo a doscientos setenta y ocho a esta creciente de su marcador

Voz 3 09:37 sí bueno es el un minuto a minuto de periódico en la UE es bueno los preparativos de lo llaman acto cuarto como si fuera de un teatro la el cuarto sábado de movilización de los varios en

Voz 31 09:51 están las tiendas cerradas Insa

Voz 0874 09:54 de paradas de metro cerradas también no

Voz 31 09:56 es una línea caliente es un país a

Voz 0874 09:59 habrá todas las huelgas en las movilizaciones lógicamente está en su en su ADN pero yo me pregunto si los medios franceses si les ha pasado poco los que lo mismo que les pasó a los medios españoles cuando llegaron las manifestaciones por la indignación te acuerdas que tardaron mucho en reaccionar se pensaban que eran una panda de perro flautas que estaban en la puerta de son vosotros estáis estáis dedicando una cobertura excepcional algunos acontecimientos que asilo parece no no sí

Voz 3 10:24 llegan con todo muy grande en todos los medios franceses creo que ese a diferencia el 15M será un poco más porque ya las primeras llamadas a la movilización sin saber si se van a concretar una manifestación o en que saciar mucho el hombre sociales por Facebook había una una de las portavoces oficiales porque no hay ningún portavoz oficial una de ellas hacía una internada

Voz 32 10:47 acción directa a Macron en un en un

Voz 3 10:51 especies selfie de vídeo no poder ser a cámara de un teléfono enfrente y empezar a contar lo que pasa iré criticar por el aumento del precio de los combustibles no y a partir de ahí los que os ciclos lo siguieron bastante menos están crítica con los manifestantes cuando han dado una cobertura muy muy grande hay muchísima gente que trabaja con guardaespaldas osea periodistas franceses y extranjeros

Voz 0874 11:14 así es que hay una brusca tienen que correr refugiarse en una tienda con sus guardaespaldas que ya trabajan con él llamar a la policía para que desalojaran a manifestantes delante de Laciana osea hay unos es curioso porque son manifestantes de una composición muy heterodoxa B pero que tengan de Séneca

Voz 33 11:31 con común de que o o bien a los periodistas lo que piensan que los periodistas tenían algo que ver con lo que está pasando en los periodistas

Voz 3 11:38 en Francia aún más que en España se asocian a una cierta elite lo cual eh creo que tiene más que ver con el periodista de adquiere terreno que que que tienes un micrófono tienen más que ver con la gente que ve en la televisión even los platos de televisión los los tertulianos entre comillas los expertos que iban a explicar lo siento por mis jefes pero los directores de jefes que dan la impresión de conocer muy bien a los jurídicos de ese mismo mundo o no y entonces era toman con quien tienen enfrente que tiene un micrófono con el logotipo del medio

Voz 1465 12:10 dicen que su objetivo es es una basura y a veces más más que eso mucho más que eso y empiezan

Voz 0874 12:15 a correr llame hacerles hacer que me preocupe tu tus jefes saben que trabajas con nosotros también no baja en el

Voz 3 12:23 Nuestro tienes un pequeño en beneficio

Voz 32 12:26 alguno eh

Voz 3 12:27 el responsable del país por ejemplo hablar conmigo pero cuando les dije que el extranjero cuisine empezaron

Voz 1465 12:32 a Andrés pensarse las cosas ese es es muy de lo que lo que se está preparando hoy de hecho hay ochenta mil policías listos

Voz 0132 12:42 el problema como decíais es que es heterogénea no hay una interlocución yo no creo que los medios hayan reaccionado tarde ha reaccionado tarde el Elíseo Macron al principio pues pensaba que no iba a ser tan grave y después lo que ha ocurrido es que los violentos han han puesto contra la pared al al Gobierno que al final pues bueno todo comenzó con

Voz 22 13:02 la subida de la tasa de los carburantes

Voz 0132 13:05 es que al final se ha suspendido pero ya no basta

Voz 3 13:07 está cancelado ha cancelado ya no basta

Voz 0132 13:10 ahora quieren otras cosas pero no se sabe muy bien no se puede negociar con una interlocución tan tan difusa no no hay una persona que se siente que exponga de hecho por redes sociales circula una especie de decálogo de de puntos no que que serían con pondrían una especie de programa de las demandas de esos chalecos amarillos la Aleix la verdad no es nada oficial pero es una especie de popurrí no no tiene mucho sentido se habla de la deuda se habla de clases en los liceos con menos alumnos es otro

Voz 3 13:40 normal del 15M pedís que debe indicáis que no tenemos un un órgano que va a recoger esa

Voz 0132 13:48 sí pero hay un punto xenófobo en algunas de esas demandas que se ve la mano de Le Pen claro claro

Voz 3 13:56 porque hay gente que intenta recuperar el el movimiento que es verdad que su movimiento auténticamente popular incluso el voto es verdad que están sobre representados la gente que vota Frente Nacional a la gente que vota Francia en sumisa que ser equivalente de de Podemos son los amigos o la gente abstencionista lo mismo que están sobre representados esos electores en Francia más que están en paro la Francia cobra poco no y entonces pues sí pues hay argumentos racistas pero hay una gran diferencia por ejemplo con el 15M es la actitud respecto a la diferencia que también es la diferencia entre Francia y España la violencia no se condena tanto ni por parte de de los que no son violentos que son la gran mayoría dentro de los chalecos amarillos no no expulsan a los violentos de entre ellos de sus tropas por parte francesa sigue contando hace cuatro días un sondeo setenta y siete por ciento de apoyo popular del sábado pasado no se contratan

Voz 0874 14:55 para los camioneros españoles están muy acostumbrados sabe muy bien lo que lo que tú cuentes

Voz 0798 14:59 sí a mi me parece que que es muy sintomático de de un malestar hay una gran confusión de nuestro tiempo no porque como escribió otro día Ramón Lobo Macron es un un líder sin partido estos movimientos sindicales y entonces tampoco puede sentarse a hablar sí que ha no es muy significativo de lo que ocurre no que que emergen fenómenos muy veloces bastante incomprensibles que intentamos comprender sobre la marcha eh que que el fondo es un descontento que improvisa las respuestas is sorprenden la todos las respuestas que que hay no que en su muy espontáneas

Voz 0874 15:37 de hecho hablábamos antes de de como también es una decepción porque llevamos años décadas pidiendo una nueva política hay una nueva generación de políticos y de repente llega a esa nueva generación con Macron siendo uno de sus principales caras visibles digamos lo que transmite es desafecto con la realidad o desconocimiento de la realidad de su propio país

Voz 34 15:54 pero me parece que es la la primera rebelión contra la dependencia el carbono pero yo creo que es la la última ofensiva del populismo contra la democracia ir para mí el problema aparte del problema de liderazgo es una cuestión paradójica están pidiendo más Estado pagar menos impuestos a mi me parece que

Voz 33 16:15 las dos cosas a las cuentas no salen pero hay que ver también

Voz 3 16:20 quién pagar impuesto por ejemplo una de las organizaciones que es una revuelta decíamos antes popular y clases medias y periferias es decir gente que depende del coche para ir al trabajo todos los días para ir el fin de semana con sus hijos a agarrarse un poco aventurarse un poco atrapada en el chalé adosado que que que diera su sueño comprar que han comprado que al final ha perdido valor estén allí atrapados necesité todos los días es gente que no está en el centro

Voz 2 16:46 a ciudades viviendo una vida tranquila

Voz 3 16:51 dice lemas entonces es gente que se totalmente excluida el que dice nosotros no suben en la gasolina qué no sube los impuestos al queroseno otros hay gente que puede permitirse ir sean en avión a España Portugal a Nueva York de vacaciones

Voz 0874 17:05 son movilizaciones que se producen en Francia hay que forman parte de algunas de las reacciones de las que habla de hecho Antonio Garrigues Walker en su último libro Manual para vivir en la era de la incertidumbre de Ediciones Deusto aunque tal Antonio cómo estás buenos días encantado estar

Voz 0220 17:18 aquí encantado de escuchar este tipo de conversación pues yo creo que es la que vamos a a mantener durante los próximos meses y años

Voz 0874 17:25 absolutamente todo el mundo occidental estado

Voz 0220 17:28 venerado por el populismo no hay un solo país occidental quizá el único ejemplos Japón en donde el populismo no cumpla un papel decisivo no trampa populista todo el Brexit esta inundado de populismo xenofobia lo de Italia ya no tiene ni siquiera nombre justificativo lo de Francia es admirable una persona como Macron que gana no es que gane las elecciones es que barre en las elecciones con un partido que había creado hace tres meses es decir prácticamente sin vertebración política Iker gane las elecciones de una manera tremenda y que al cabo de muy poco tiempo burla perder toda las civilidad demuestra que estamos viviendo una eh poca realmente fascinante intelectualmente inquietante pero el que crea que estamos viviendo una época normal se equivoca es que el populismo dominó todo el mundo occidental podemos ver fenómenos que no podremos explicar pero que tienen que ver con un fenómeno claro que hay una insatisfacción social clarísima en todo el mundo occidental y que tiene que ver con la desigualdad económica y que tiene que ver con el tema migratorio se es que es es el resumen de lo que estamos

Voz 0874 18:34 y con falta de representación política luego hablamos de esto déjame recordar Antonio Garrigues Walker lo conocen la mayoría de ustedes es jurista que presidió durante más de treinta años una de las firmas de abogados más prestigiosas del mundo asesorado a gobiernos de todo el mundo es entre otras cosas es fundador del capítulo español de Transparencia Internacional tal en yo decía que tu libres se llama manual para vivir en la era de la incertidumbre supongo que has escogido con mucho cuidado esa palabra es la que mejor representa todo lo que estamos hablando no

Voz 0220 19:00 bueno yo creo que ya la maneja todo el mundo pero es que en efecto estamos en un momento en donde tenemos que empezar renunciar a todo tipo de planteamientos dogmáticos es que no sabíamos de verdad todo lo que está pasando todo lo que ha pasado pero se puede vivir es en esta época aceptando una cierta incertidumbre yo creo que eso es bueno no hemos vivido una época en la lo que parecía todo seguro y ahora vamos una época en la que tenemos que convivir con dudas miran pues se puede convivir con dudas no yo creo que hay que renunciar en estos momentos a la verdad clásica tenemos que empezar a encontrar nuevos valores yo creo que estamos esperando algún tipo de New Deal eh estamos en una época en la que a lo mejor alguien tiene que levantar si decir señores que esto no vale que es que esto no vale y que tenemos que empezar a hablar de otra manera entendernos de otra manera a entender lo que es la solidaridad de otra manera yo creo que es es un poco el el la situación histórica en que estamos yo en algún momento esa voz

Voz 33 20:00 cero no no no

Voz 0220 20:02 no ser mágico ni quiero creer en voces más que has pero esa voz que será colectivo nunca será individual dirá lo que está pasando

Voz 0874 20:09 sí pero es bueno es ser muy optimista porque todo o buena parte de lo que está pasando nace de la simplificación y la simplificación en diversas formas formas de redes sociales el otro día en vez de Vox decía que bueno que su mensaje ha calado no le falta problema político porque harían en Whatsapp por Whatsapp tampoco puedes mandar grandes argumentaciones bandas pues pequeños mensajes que son la mayoría populistas este tipo de comunicación está aquí para quedarse eso es es muy difícil ahora acortar esa ola

Voz 0220 20:37 pero la la teoría que yo mantengo fundamentalmente es que los no populistas tenemos que empezar a asumir que la culpa la tenemos los no populistas los populistas hacen lo que saben hacer admirablemente que es vender mensajes simples directos e inmediatos cuando Trump dice América la gente y eso es una tontería será una tontería pero se ese mensaje cala en la gente y cuando quiere establecer un muro con México y cuando quiere generar la idea de que allí entran solamente lo que él quiere pues eso así y luego se les recuerda cómo será recordado hoy mismo otra vez de una manera inequívoca poca que él mismo un inmigrante que su mujer era inmigrante que Estados Unidos es el producto de la emigración europea es que es fundamentalmente el producto de la emigración europea como consecuencia de las hambrunas europeos también de la inmigración latinoamericana que Estados Unidos es un país de grandes fundamentalmente no a quién reaccionaba así pero ellos lo que hacen es ignorar la verdad enviar mensajes es simplistas que calan en determinado sector de la población lo que no hacemos los turistas es ofrecer una alternativa es que no décimos cuál es la alternativa es decir alguien ha escuchado cuál es el mensaje el partido demócrata americano ahora contra otra lo único que hacen es descalificar la insultarle sin darse cuenta de que a los populismos lo que les gusta es que les califiquen y que les insulten eso es lo que se refiere

Voz 0874 22:04 es ese atrincheran también lo que las refuerza

Voz 0220 22:07 lo que pasó con el tema de Tram Tram que hacen todos los populistas primero descalificar a los medios de comunicación es lo primero que hacen los medios de comunicación son tramposos nos engañan mienten eso lo que dicen todos meterse con la mujer de paso eso seguro al se mete Trump se mete todo mundo no digamos Bolsonaro que es decir estamos viviendo una época en que el no populismo tiene que empezar a sentarse en la mesa a pensar qué alternativa hay a los mensajes simplistas por estúpidos que sean de los populistas lanzan

Voz 34 22:38 estaba mirando una biografía suya empieza con su padre Joseph yo Kennedy en el Madrid de la Guerra Civil sitiado no que debía ser como Casablanca pero mucho más dramático que épico bastante más hilo el franquismo la guerra fría la transición lo he visto este puente múltiples documentales hablando de esto eh yo creo que incertidumbres e le han acompañado toda su vida

Voz 33 23:11 que es diferente esta vez la la

Voz 0220 23:15 la globalización del populismo es decir que es que estos fenómenos lo han vivido todos los países Francia ha tenido también todo tipo de soluciones y los ha tenido Estados Unidos eso es así no pero que estamos viviendo una época en la que el populismo es el que decide lo que está pasando fundamentalmente insisto por esa razón de la desigualdad económica así que la gente quiere tomar en broma pero que son dato económico decisivo y luego también el tema migratorio sea genera un miedo a la inmigración que da digamos la voz al populismo cuando en Francia hay dos coaliciones las dos xenófobos anti europeas dominando todo el espectro político será por algo es decir no podemos empezar a limitarnos a decir es que esta gente es estúpida es simplista y no no dice nada tendremos que decir alguna cosa cuál es nuestra opción para una sociedad distinta y nueva yo creo que no la tenemos yo creo que no va a ser fácil tenerlo pero que tenemos que pensar en el futuro pero que eso no tiene duda

Voz 0132 24:14 como como jurista y como presidente de honor de de ACNUR España usted cree que el marco legal actual está a la altura de lo que estamos viviendo

Voz 0220 24:24 el tema migratorio si no el otro día estuvo aquí Philip brandy que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados al que no se le dio mucha importancia no sé porqué porque me parece que es una persona que en estos momentos una persona clave en el mundo Sudán declaró en el mundo pero por la razón que sea posó no sé si vosotros Mrs estimule su presencia pero tuvimos con él una reunión por cierto ha anunciado que bien sea el día once o el día diecisiete va a haber un pacto mundial eso el tema migratorio y la clave está ahí yo lo que quiero garantizar llevo décadas ocupan dame el tema migratorio el tema de refugio es que si hubiera en el mundo una política mínimamente común en Europa una políticamente mínimamente común sobre este tema la solución no sería difícil sinceramente no sé yo si cada país cada continente quiere aplicar su propia teoría su propio solución pues no hay soluciones claro me me

Voz 3 25:19 tres utópico pedir que haya una gobernanza

Voz 0220 25:22 europea lo pedimos todos pero

Voz 0874 25:24 no bueno es ponerse de acuerdo en el problema igual que se habla por ejemplo de Medio Ambiente ISAF en cumbres internacionales bueno está de acuerdo en que es un problema en hay que buscar una solución como

Voz 0220 25:32 eso es eso parece fácil vamos a ver si en este pacto mundial yo espero que Filippo grande que tenía puestas todas las esperanzas en él lo decida no pero pero no no no estoy demasiado convencido

Voz 0798 25:45 para dentro dentro de stock que que propone de que los no populistas tiene que hablar y decir la verdad hay alternativas cuál es su receta para con acabar con la desigualdad porque es una de las raíces del problema no con la desigualdad entre ricos y pobres que que a veces creciente

Voz 0220 26:02 primero reconocerla es decir es que hay un problema de desigualdad real se dan de vez en cuando cifras y datos pero no se magnifican suficientemente el país más desigual del mundo es Estados Unidos la concentración de riqueza cada vez en menos manos empieza a ser realmente alarmante es decir es que en estos momentos menos el diez por ciento de la población americana posee más del ochenta por ciento de los riqueza americana mísero

Voz 0874 26:28 son personas que pasan hambre en ese país

Voz 0220 26:31 no es por de pronto en estos momentos un alto porcentaje de la clase media americana gana menos de lo que gana diez años ganan menos de lo que no es decir planes claro si ese proceso continúa está continuando de concentración de la riqueza cada vez en menos manos pues hombre como no es un factor de sostenibilidad ciertamente no son factores domicilia habrá que empezar a corregir la cómo se corrige pues de por de pronto el mecanismo fiscal Por de pronto con el mecanismo fiscal eh no hay otro remedio es segundo con el sentimiento de responsabilidad social es decir en el mundo empresarial el mundo sindical en todos los mundos este tema tiene que formar parte de de recetas válidas en la la desigualdad social no se va a correr económica no se va a corregir en un mes pero eso es un tema en el cual hasta ahora nadie está proponiendo soluciones estructuradas invertebrados nadie que yo sepa nadie está bueno se está denunciando eso sí eh pero es que insisto no puristas no podemos limitarnos a denunciar tendremos que empezar a hacer algún tipo de oferta la que sea pero habrá que hacerla

Voz 3 27:36 en Estados Unidos como ejemplo de salgo contra ejemplo no de de máxima desigualdad social ahí hubo millonarios que dijeran nosotros estamos dispuestos pedimos que nos pongan más impuestos a usted la obra expuesta fiscal que se puede dar en Europa en España podría hacerse ese fenómeno ustedes apuntaría a decir los que tenemos nunca tal de más de X o los que somos varios los que pedimos pagar más impuestos igual yo no no veo mucho más forma de respuesta fiscal que la Robin Hood no es que hay otra de de para paliar esa desigualdad social mucho más sociedad civil ahí deberían voluntariamente es decir estamos dispuestos a pagar más a España no es el país donde más impuestos hay

Voz 33 28:26 hombre pedirle a la a la ciudadanía que sea ella la que pida más

Voz 0220 28:33 puestos especialmente en la parte de la clase más acomodada me parece que se ensañarse es decir lo que hay que hacer es imponer ese sistema Genesis tema tenemos ejemplos positivos como todo el mundo sabe la es la económica ese mide a través del cooficial antes Jeannie que no son coeficiente exacto no es un coeficiente perfecto en impuro pero hay países en que oficiantes Jimmy es un coeficiente aceptable fundamentalmente los países nórdicos europeos que no están dando siempre elecciones en todos no sé porque es una es una lata porque son

Voz 35 29:06 un ejemplo permanente de todo de cómo quede

Voz 0220 29:10 tema de la mujer del tema

Voz 35 29:12 impuesto de todo no es un poco como estrella eh un poco incómodo no ya estamos hartos los ejemplos donde encontramos a los

Voz 0874 29:20 ticos que tienen que liderar ese cambio porque es curioso que siempre se han hecho partición es del mundo norte sur la distingue ahora entre populistas sino populistas que estamos está muy bien porque yo creo que puede ser el eje del del siglo XXI no por donde encontramos a los líderes que tengan ese afecto con la ciudadanía y que sean capaces incluso de sacrificarse con medidas que van a ser acogidas con mucha dureza por la población como está pasando en Francia

Voz 0220 29:43 bueno yo creo que están haciendo yo creo que todavía no los hay yo creo que el estamento político tendrá que hacer también su propio proceso autocrítico hizo darse cuenta que ha perdido la credibilidad en la ciudadanía pero eso no pasa solamente en Francia pasan España pasan Italia pasa en todos los sitios la gente ha perdido la fe

Voz 1024 30:00 lamento ponía dijo tiene que un estamento político

Voz 0220 30:03 mucho más comprometido en mi opinión mucho más culto que conozca los este tipo de problemas de los que estamos hablando no pero realmente en el estamento político este tipo de debates no existe existen quizá en otros países pero en España en concreto por ejemplo yo echo de menos dos debates uno los políticos en España no debaten la política exterior aquí nadie habla de la política exterior Madrid

Voz 0874 30:23 los pocos habla e de bares tampoco habrá mucho de política curioso eso no pero

Voz 0220 30:29 que tenemos que hablar del tema de la política exterior tienen que conocer la política exterior tienen que saber lo que está pasando en el mundo alguien tendrá que explicar los parlamentos que es lo que está pasando en el mundo y que es lo que está sucediendo no yo por eso cuando me hablan mal de España hablan del tema de España así cómo está el tema de Catalunya en el tema de el tema de de Vox que yo siempre digo hombre yo lo que cuando vi que por fin Vox centrar el Parlamento dije me por fin somos ya europeos

Voz 35 30:56 el Museo decía yo no tenemos ya no es que no tuviéramos un partido de extrema derecha vertebrado políticamente sabemos quiénes son sabemos no te dicen qué maravilla somos un país europeo auténticamente no es verdad es que un poco tarde tarde y eso debería para que en España había una derecha extrema no tiene duda pues ya sabíamos dónde está bueno pero

Voz 0220 31:19 eso es un poco el tema de dónde están esas políticos es que los políticos tienen que empezar a hablar de de este tipo de temas

Voz 0874 31:25 ya ya pero está tenido que el Parlamento

Voz 0220 31:28 hay un debate como éste son menos no digo exactamente igual ni ni presumo de nada pero porque no se habla este tipo de temas

Voz 0874 31:34 ya pero sabes que a los políticos no sé cómo catalogar los tú asesoras al Gobierno de todo el mundo lo decía antes tu contemplas la clase política española es lo más opuesto caía una meritocracia son políticos de profesión que nunca han ejercido otra profesión que no sea la de la política y ese es el caladero de pesca nuevos políticos

Voz 0220 31:53 bueno pero eso también pasa en todos los países no no hay un solo país en donde los políticos hayan sido elegidos a través de un proceso meritocracia rico en general la clase política siempre es la misma viven de la política entienden la política hoy saben lo que es la política muchos esos políticos valían para otro fenómeno histórico hoy otra situación lo cierran muy bien porque parece que no pero la vida política es muy dura y lo hacía muy bien y ahora lo que pasa es que las cosas han cambiado radicalmente estamos en un mundo distinto y que por lo tanto pues hay que a plantear otro tipo de problemas eso vetó debatir los problemas es que hay hacer

Voz 0589 32:29 las de los temas y hay que hablar

Voz 0220 32:31 incluso aunque no lleguemos a ninguna conclusión clara es decir hay que aceptar que a lo mejor no podemos llegar todavía a ninguna conclusión clara pero aún así hay que hablar a partir cuando no

Voz 3 32:41 son políticos profesionales también se le reprocha

Voz 34 32:44 esa ese amateurismo no sea

Voz 3 32:47 tanto aquí a apoyemos será reprochó no tener experiencia en Francia el propio dicho que bueno que salir de su banco y se emite al ministro de Economía y luego candidato lo que está pasando ahora también le pasa por falta de experiencia de disputar una lección que no sea la presidencial de defender su su su es concreción como diputado de décimos en Francia tocar el culo de las vacas es decir ir a la Francia rural pues eso eso ni falta un un parado viene ir Erice tengo problemas no encuentro trabajo él le contesta yo cruzó la calle con usted seguro que encontramos algo hay que esperar un poco no le reprocha también ahora es su forma de relacionarse con el pueblo yo quería preguntarle porque he visto en entrevista es decir hay una crisis evidente de la democracia representativa que no es el horizonte insuperable porque no tenemos la difícil Melchor Si no el peor sistema con insisten todos los demás no yo quería preguntarle si si insuperable también era la forma de representación porque está más en crisis la forma de representación en no los representan esos políticos no son si hay que introducir más fórmulas de directa si ahí hay que hacer una reflexión aussie este sistema de voto para cuatro años y ya está sí sí eso está funcionando

Voz 0220 34:01 no sé la respuesta y si las supiera pues me sino que me harían un premio Nobel no porque es el tema más lejos que te has planteado pero que en efecto hay una crisis del sistema liberal demócrata en política y una crisis es modelo económico eso nadie duda cuál es la solución completando tampoco estaba claro pero el otro día salía un comentario en el Washington Post hablando de que en efecto entre la juventud el modelo esté ya no se considera el modelo que estamos viviendo de democracia liberal no se considera como el único válido y que mucha gente mención al caso es China pues como un caso

Voz 3 34:36 pero no si hay otras formas de representatividad incluyendo más de democracia directa no sé si más referéndum inventar cosas que fueran más allá de la simple delegación durante cuatro años de celebración

Voz 0220 34:56 es perfectamente posible la fórmula democracia directa ya que se está estudiando el tema incluso del voto electrónico porque el voto electrónico permitiría una mayor participación electoral lo que para que el voto electrónico plantea problemas muy serios yo creo sin embargo que en países donde solo gente vota Un cuarenta y cinco en cuarenta y nueve por ciento es decir el caso Estados Unidos pues hombre el voto electrónico ayudaría a este tipo de temas en Estados Unidos se habla de Keita en baja participación porque es necesario registrarse y eso implica que muchas etnias nos lo hagan es decir tiene que haber fórmulas como como las que tú has mencionado en donde es aumente la participación en todos los sentidos y en todas las formas por ahí hay que ir eso está absolutamente claro por ahí hay que

Voz 33 35:40 en el ejemplo de Suiza

Voz 0220 35:42 primero que es un modelo estupendo de modelo confederal realmente es perfecto allí sí funciona la democracia directa ahí sí funcionan irrita y lo utilizan con toda naturalidad mucha gente dice que eso funciona en Suiza pues porque ya tienen una costumbre y una civilidad hay una cultura determinada yo creo que no yo creo que la democracia directa podía funcionar perfectamente y el sistema de referendos no pero eso insisto es que cada en cada país hay una cultura distinta estamos hablando de formas hará que hay que ir por el camino que ha señalado no tiene dudas eso no tiene duda sería uno de los caminos de revitalizar un modelo que tiene que seguir siendo el modelo es decir la comparación con Francia a la que aludía no puede ser una comparación válida pero hay muchos jóvenes que dicen pues mi estén país como China ha logrado perfectamente eliminar gran parte de la pobreza a través de la incorporación del campesinado a la vida Ana ha logra una potencia económica que va a superarla Estados Unidos en cualquier momento pero el otro día hablando con la gente el BID me decían que lo que tiene en estos momentos China es una potencia tecnológica de primera categoría pero de primera categoría porque han concentrado y han puesto en un sistema prioritario el tema de la situación de la de la sociedad claro es que estamos viviendo una época en donde estamos viendo cómo todo el tema europeo se fragmenta y se debilita estamos viendo cómo países como Rusia y China van a concentraciones de poder político tremendos porque en estos momentos así Jinping puede estar allí toda la vida

Voz 33 37:12 la

Voz 0220 37:12 qué le queda y otra y otra que tengas no lo mismo va a pasar con Putin no en cambio aquí pues nos hemos quedado en Europa sin el eje franco alemán yo siempre digo que Europa funcionaba cuando el eje franco alemana funciona esa es la verdad ahora resulta que Alemania está en una situación realmente Kato caótica yo espero que la mini Merkel esta chica haga una tarea estupenda me alegra que ha sido mini Merkel la elegida IS pero que que la confirmen pero claro Francia está muy debilitada Icon una Francia uno Alemania debilitada Europa pues Europa se resiente de una manera tremenda

Voz 0132 37:47 cree que deberíamos debatir también sobre toda la industria que se ha generado en torno al concepto de incertidumbre porque ahí es donde hay mercados que están vendiendo productos para cubrirse de Riesgos no se puede ponderar el riesgo al final partidos políticos que están ahí pescando votos también entorno entre incertidumbre mire medios de comunicación que se llaman como tal y que están generando también mucho ruido en torno a peligros e incertidumbres que después no se analizan no le parece que de todo esto hay mucha agenda hay que no se ha puesto sobre la mesa

Voz 0220 38:24 no aclara pero lo que hay es incertidumbre sí en efecto lo que no podemos eliminar la incertidumbre otra cosa es manipular o vender la incertidumbre para crear incluso todavía más incertidumbre este ya es un daño grave en efecto como has señalado hay gente sin movimientos que no solamente aceptan que la incertidumbre sino que la exageran o la dramatiza o la utilizan en su propio beneficio pero en fin pero que hay incertidumbres que eso no tiene dudas es decir yo siempre digo que lo primero que tenemos que aceptar cuando hablamos de temas mire usted yo la solución no la conozco lo que quiero es analizar la y quiero verla no también afirmo permanentemente si es que la democracia es convivir en desacuerdo ICO para convivían ese acuerdo si alguien me dice cuál es otro camino que el diálogo yo lo aceptaré pero es que no hay otro de dialogar cuando ya no ya no hay más que dialogar hay riesgo

Voz 0874 39:17 sí

Voz 0220 39:17 no no hay otro remedio de todas maneras es decir

Voz 0874 39:19 porque claro es una conversación poco apocalíptica para un sábado por la mañana de Puente y la gente en esta casa he el libro tiene conclusiones bastante optimistas es decir que tampoco estamos tan mal en España salvo que nos comparemos con los suecos que siempre hemos perdiendo

Voz 0220 39:33 no yo creo que España es de los mejores países en el mundo occidental en estos momentos yo creo que nuestro grado de estabilidad política de convivencia política de seguridad ciudadana y de convivencia ciudadana de incluso de crecimiento económico de los mejores de generosidad pero mientras a España no la cambio por la situación francesa ni por la situación italiana alemana bajo ningún concepto pero que estamos clarísimamente mejor y con respecto al mundo yo lo que digo es que el ser humano es la cosa más reciente del mundo el ser humano ha pasado por todas las crisis por todos los temas y al final acabó ganando yo creo que la ciudadanía va a acabar ganando y que todo esto que ahora vemos con preocupación y con inquieto pues ya veremos cómo poco a poco

Voz 33 40:14 desaparece el humo que no nos deja ver la realidad y en pedanías

Voz 0220 40:17 hemos a construir una sociedad distinta hacia Nueva ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos hacer ahora

Voz 0874 40:22 bueno pues ya pueden seguir desayunando los oyentes con tranquilidad Antonio Garrigues Walker es autor de Manual para vivir en la era de la incertidumbre editado por Deusto agradezco mucho la visita el diálogo Antonio que quieren a Peres porque haber incrementado el nivel de confusión que es lo que hay que ser un placer estar bueno aquí a vosotros Pedro Rodríguez Ana Fuentes Mathieu ETA Íñigo Domínguez gracias por venir compañeros Sara llega Cristina Pardo y lo vamos a Círculo de Bellas Artes qué hacemos aquí en directo el espacio de James Roach con público ha prometido que será íntegramente en español lo estoy viendo para que esperar al otro lado del control que es eso tiene la mano

Voz 0874 49:16 dentro de unos minutos en directo desde el Círculo de Bellas Artes con James Roach esta música me a como noche vieja no Cristina

Voz 0444 49:24 hola qué tal

Voz 0874 49:27 champán estas cosas de las uvas las haces cuando te lo voy a punta de otra manera haces algo antes de las uvas te tomas algo antes de las uvas

Voz 0444 49:35 no me antes ni después yo lo siga fetichista de ha habido años que no me no me he tomado ni las

Voz 0874 49:40 me perdonan ya antes yo lo dices cómo sin no debiera recuerdo que has venido de acuerdo cuando nosotros de vez en cuando

Voz 0444 49:45 sí hombre pero antes de las uvas no Evo después a lo mejor estoy tan cansada que el año pasado casi tampoco

Voz 0874 49:51 eso es verdad pero yo bueno vamos con lo nuestro hoy en el Diccionario de conceptos políticos Cristina Pardo hablamos del concepto perder

Voz 0444 49:59 las palabras más difíciles de pronunciar en nuestro país después de unas elecciones lo hemos visto de nuevo con las andaluzas se emplean todo tipo de rodeos para no dimitir o para desviar la atención aquí dos ejemplos

Voz 28 50:16 sí

Voz 2 50:26 hubiera ganado las elecciones toca movilizarse para defender las libertades para defender la justicia social para defender la fraternidad en última instancia la democracia

Voz 0874 50:54 la falta de autocrítica que no me sorprende nada eh sorprendería que si lo hicieran

Voz 0444 50:58 Juan además en el caso de Blesa ser reincidente en Podemos hubo mucho debate interno sobre si coaligarse con Izquierda Unida o o desarrollar un proyecto más transversal El impuso el pacto en las generales estamparon esto dijo Iglesias

Voz 4 51:12 consideramos independientemente de los resultados que que la confluencia se ha revelado como el como el camino correcto

Voz 0444 51:20 pero es que antes de su Izquierda Unidad hay que decir que estaba ya de capa caída

Voz 0874 51:24 hombre llevaba muchos años cayendo cayendo cayendo eh

Voz 0444 51:26 sí pero con Alberto Garzón alcanzaron su suelo

Voz 4 51:30 somos la quinta fuerza en número de votos en este país somos la quinta fuerza aunque hayamos sufrido el castigo severo de la ley electoral la ley electoral era la misma que cuando les iba mejor tengo yo sí

Voz 0444 51:43 otra excusa que me gusta mucho es esta de Rosa Díez en pleno hundimiento de UPyD vino a decir que los ciudadanos eran injustos

Voz 48 51:53 son menos ciudadanos de los que hubiéramos esperado muchísimos menos y sobre todo son muchísimos menos ciudadanos que los que se merece el trabajo de nuestros candidatos y el trabajo gobiernos esos cargos

Voz 0874 52:07 son menos y peores estar bien no

Voz 0444 52:09 tras excusa muy recurrentes la de me quedo a pesar de la derrota electoral porque tengo que salvar a los ciudadanos de lo que han votado Rita Barberá

Voz 0874 52:18 hombre soy la fuerza más votada por tanto

Voz 1820 52:21 a partir de mañana después de tal y cual volveré llamaré a los que las fuerzas políticas que crea convenientes Pozzi creen que podemos hacer un acuerdo de Estado frente al radicalismo

Voz 0874 52:35 hay que recordar lo mucho que le echamos de menos

Voz 0444 52:38 esa fue la noche electoral en la que le pillaron diciendo aquello de

Voz 0874 52:41 la verdad me dicho que es un argumento recurrente a ver quién más pausado

Voz 0444 52:45 pues por ejemplo Esperanza Aguirre vino a decir que a pesar de su caída electoral tenía que seguir para frenar a podemos ir garantizar las esencias del PP

Voz 0589 52:54 lo que yo puedo decir a los ciudadanos madrileños tanto si soy su alcaldesa como si hay un pacto que me que envía al Partido Popular a la oposición es que yo seguiré representando les defendiendo los principios valores del partido es decir los principios y valores liberal

Voz 0444 53:20 conservadores sí quiero decir es que debo decir que no siempre ha sido así porque he encontrado algún candidato elegante incluso sincero Adolfo Suárez se fue la misma noche electoral tras el batacazo del CDS

Voz 49 53:39 les comunico que

Voz 0874 53:41 perfecto emisión como presidente del periodismo Iker rápido y qué fácil es si eso no es todo

Voz 0444 53:47 Suárez fue capaz de incluso acentuar la derrota