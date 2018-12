A Vivir Que Son Dos Días (08/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

a vivir que son dos días

Voz 1 06:37 que pase el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo

Voz 16 06:51 Sierra Mágina fue cantada por el marqués de Santillana que fue conquistador de alcalde perpetuo de Huelva donde pueblos por alimentada por Antonio Muñoz Molina en la cena imaginaria de del jinete polaco

Voz 1 07:01 a dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 17 07:13 si piensa él coge el puente irte por ahí aprovecha de olvídate de todo olvídate del trabajo de las preocupaciones olvídate del móvil pero estoy yo que tú

Voz 18 07:24 me acordaba de comprar un décimo de lotería de Navidad porque es el gordo

Voz 17 07:27 toca allí no juegas

Voz 18 07:29 vas a acordar toda la vida

Voz 1 07:34 vayas donde vayas de puente vuelve con un décimo de lotería XXII edición hombre Sorteo de Navidad el mayor premio les compartirlo

Voz 19 07:44 pues nada más todo lo viejo miénteme la estado mirando captarlo ante Andre me sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta hay ocurran me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira es la me entraron unas ganas de de cogerle así los mofletes ya tu echarle entero resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 20 08:09 desde ese punto es o no es lo que las es lo que reciben

Voz 19 08:15 pues nada toda la rabia M la cabeza kilos no catálogos fíjate Andre que sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta ahí ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fue es la me entraron unas ganas de de cogerle así por los mofletes día tu echarle entero resulta que había enviaron Mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 20 08:40 en el regalo algún un punto es no es lo que las es lo que reciben

Voz 21 08:45 el diario Sport presente el próximo diecisiete de diciembre en Madrid la primera gala de premios valores el deporte en la que premiará a deportistas clubs entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad con el patrocinio de la Liga Santander Movistar Iberdrola Good bye y fundición

Voz 17 09:05 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 23 09:44 ah no

Voz 25 10:07 eh eh

Voz 26 10:15 no

Voz 24 10:30 no sí

Voz 32 13:26 tratan con mi espalda

Voz 0874 13:31 ya estás pidiendo perdón como buen inglés mejor que me caras no tenías que empezar con Rachmaninov no

Voz 32 13:38 no

Voz 0874 13:39 no te mira ya me acaba de dar una idea debería los hacerle una encuesta para empezar a ver cuánta gente quiere que usas tacos o que nos está por

Voz 32 13:47 debate que está ahí por saco pero aclaran poco más fresquitos

Voz 0874 13:51 así que espacio despacio

Voz 32 13:55 voy a hablar un poquito en español pero necesito a Pla muy de por qué está defendiendo pero pero

Voz 0874 14:04 oye si quieres me voy eh sí bueno te has apuntado bueno vamos a contar dónde estamos estamos en las salas del Círculo de Bellas Artes es un sitio maravilloso

Voz 32 14:18 pero claro

Voz 0874 14:22 ese esto es para los chavales que hay por ahí esto es humor de ese nivel luego han podido disfrutar muchas gracias James para todos los públicos estamos en la Sala de Columnas Círculo de Bellas Artes en Madrid haciendo una cosa que hace un año Hamás pensaríamos que podíamos hacer porque cuando empezamos a hacer esta sección tu yo yo iba diciendo por ahí que hablaríamos de música clásica en inglés todos los sábados con un tipo que está un poco Payá no no él me deja hacer estas bromas eh la gente decía esto no puede funcionar a la gente no les gusta la música clásica actitud todavía todavía hoy pensabas que está salir va a estar vacía

Voz 32 15:02 si de verdad eh toro el mundo gustará la clásica te lo juro es decir un taco esas estoy esperando va como un taco no no han tengo quitad no hablar con la espada te voy pero si ya lo he dicho

Voz 0874 15:23 todos

Voz 32 15:25 no creo es importante el día esto es la mañana hay que es aquí era mejor

Voz 0874 15:33 esto me sorprende has visto que hay un montón de niños eh sí sí sí está muy bonito verdad es una cosa que va a ser básicamente música e va a haber más cosas además de música pero fundamentalmente música y ver que hay gente ahí sentada en el suelo mira como te miran a la chica es qué tal

Voz 14 15:51 sí

Voz 0874 15:52 a ver si han tenido el chiste Cacho antes no éramos es verdad el caso es que por alguna razón a la gente le gusta escucharte le gusta escuchar cómo está adaptar a España y le gusta pensar que tiene que haber alguna vez algo que no te guste de España es decir que habéis visto cómo ha mirado no Comendador de él no de esta pregunta te daban hacer lo digo porque en la la última parte de esta obra que vamos a pasar juntos vamos a dejar que la gente más despacio por

Voz 32 16:21 no

Voz 0874 16:23 sabes que pasa es que ingleses escuchando esto sólo hay uno entonces si hablo despacio se hace un poco aburrido pueden hacerlo de un poco de abrir no bueno total que la segunda parte de este esta conversación que dejaremos que la gente te haga preguntas sí o que sí sí sí eso es mi parte favorita el que claro que adquiera quieres que tu responderás lo que te dé la gana poco esto con lo cuánto vale

Voz 32 16:53 el pero déjame que te pregunte una cosa

Voz 0874 16:55 Biel tengo que decir a más gente que seamos amigos y que preparemos esto esta sección que hacemos en la radio lleva mucho trabajo o porque la grabamos en inglés luego hay que pues producirla para que pueda sonar como suena IBI para que sea una exención llevadera

Voz 32 17:09 ya que me en

Voz 15 17:13 y y sin embargo

Voz 0874 17:16 tú actúas ofrecido algo que a mí me parece un un gesto muy noble que es intentar hacerlo en español cosa que sé que te que te cuesta mucho pero para que la gente entienda el nivel de compromiso tú te has apuntado una academia de español en las últimas dos semanas sólo para esto

Voz 32 17:32 sí sí es verdad han cuadrante horas nueve nueve nueve tías a un curso intensivo pero no puedo aplauso no no no no no quiero hacer y aquí es mío que es muy importante pero a mí no sólo come las croquetas pero te habla la les Lirio matan bien pero tengo cuarenta y tres años Si a esta edad en un idioma Iriome pero es no a Iriome es más quincena pone Iribas nueva es muy desistir mucho más difícil que desprenden cuánta gente hay en tu clase A seis seis verso si pequeño Krupp y quién es el que peor hablar

Voz 0874 18:30 de qué países ha

Voz 32 18:32 la delgada no a Japón Japón J

Voz 0874 18:39 a estas desgracias la palabra Jane a aquel primer estado me dice japones que Japón que esto me dicen que estaba estornudar y tú crees tú crees que se te Dati peor que a los demás aprender español no tú tú crees que es la peor que a los demás

Voz 32 19:07 sí a no no no no es es es la misma para todas las pues a Evra que el a dar caña a la Sagrera Lecce era eclipsadas doble coño

Voz 0874 19:22 eh

Voz 32 19:23 muchas cosas en la esa expresión en inglés hoy a muy chulo que ganó ocho

Voz 0874 19:31 fenómeno celos pues

Voz 14 19:35 para hombre

Voz 32 19:41 es extraño para mí es un idioma muy indicado con su ritmo muy con sabor es muy romántico mucho más inglés

Voz 0874 19:54 de hecho la gente sabe porque asumo que los que están aquí suelen escuchar el programa que nosotros hemos hecho un esfuerzo por ser tú dice canario edite hemos ido enseñando palabras es es muy gracioso porque las usar donde no debe usarlas esto esto pasa siempre no ha venido a la radio al grito soy muy tiquismiquis no pegaba nada decir eso cuando en toda la radio pero es igual está bien que use es las palabras vamos a hacer una cosa James aquí hay cuadros las personas oyentes personas creo pero hemos recibido fuente algunos no fuera de hecho gracias pero había miles y miles de peticiones de gente que quería estar aquí de hecho no lo contado pero vamos a hacer esto todos los sábados

Voz 14 20:38 sí

Voz 0874 20:39 lo hicimos una cosa cuando yo cuando yo dije que podíamos hacer esto en directo no no anticipe que es donde podía ir de las manos comisiones ha ido no y qué tal la gente querría venir y que y que tanta gente no enviaría el mensaje es tan maravillosos como los que nos han enviado de hecho yo dije que la gente podía escribir un poco la razón por la que quería venir aquí estoy yo aquí una serie de de correos que quiero repasar contigo por fondo la si se sabe leer lo lo lo que no voy a hacer es sacar a la gente que los adscrito porque pobrecillo es pobre sillas sobre todo Cecilia esto es muy sencillo James es una inspiración para mi trabajo pero la forma en la que veo la vida

Voz 32 21:21 eso está bien no que has hecho Men mentiras mentirosa

Voz 14 21:31 cuenta

Voz 0874 21:31 si alguien quiere tapar los oídos a los chavales esto va ir a peor esto

Voz 14 21:35 estoy ahora advierte

Voz 0874 21:37 eh Elena quiero ir para saber porqué mi marido me ignora media hora cada sábado Celia dice Mis hijos ello escuchamos cada fin de semana la vivir acurrucado en la cama pero si no invitéis a verlos en directo nos vamos a levantar además quiero que escuchen a otra música que no sea la de Operación Triunfo me encanta Marta quiero ir a veros a la radio el día ocho de diciembre y sobre todo a James que es el puto amo arista consiguiendo que la audiencia hable como habla Ubaldo dice porque era vivir forma parte de nuestros fines de semana James ya es parte de nuestra familia déjeme que me para que un segundo tú esperabas que la radio fuera lo que es en España no

Voz 32 22:28 no poder dar a Primera hace una entrevista contigo hace dos años previo para yo creo momento si manejada me dice genera una entrevista a encamine del aeropuerto en año en serio a nadie ha escuchado Horario emitiendo ancho entonces después de la entrevista mi correr es explota en nunca me a menos que no les

Voz 2 22:59 pues aquí

Voz 14 23:03 yo tampoco lo entiendo la verdad no entiendo nada

Voz 0874 23:06 esas son cosas que pasan es la

Voz 32 23:11 desde mi trabajo a más que las conocía todos los conciertos más que han Mis libros muy Catón y corredor de verdad no es es lo más bonito y por qué por qué un terrario a llana Dallas políticos las noticias las transportes por treinta minutos Carsen semana habla Shop que las cosas van a Madrid es algo completamente diferente porque yo soy muy poco

Voz 0874 23:57 te lo agradezco mucho James sí ha creo que seguiremos haciéndolo siempre que nos dejen pero es verdad que dos millones no tienen ningún sentido pero en fin esas otras Patricia me gustaría acudir al programa el próximo sábado con mi pareja es que esta me interesa con mi pareja e Wouter ex Nos encanta el programa de la sección de ayer Wouter es también un guiri en Madrid también está aprendiendo español

Voz 32 24:21 bueno estas imaginan a lo que voy a hacer la cuantía de aquí

Voz 0874 24:25 sí que Wouter se ha visto muy reflejado en James de hecho llevan aproximadamente el mismo tiempo en España Walter está por aquí a rota Walter la hemeroteca debido de marcharse no veis algún Wouter por aquí Wouter Christie yo creo que Voltaire está en el análisis Jimena quiero quiero ir a veros porque de pequeña hoy a los poetas solía ir al cole y mi radio portátil durante muchas temporadas Si mama cariñosamente Iñaki porque mi hijo de diez años se está contagiando de mi amor por la radio sobre todo con todo por la radio es una sección que en La Ventana por las tardes para vivir por las mañanas la radio es es increíble dice Vanessa A vivir que son dos días forma parte de nuestras mañanas de fin de semana y mientras desayunamos Nos encanta escucharlo disfrutar de las secciones del programa comentar las hablar sobre los temas que tratar Ice reírnos indignar tantas cosas tantas cosas de las que la gente habla tantas a este Cristina les escribo porque mi querida madre me está comentando muy emocionada que el pianista ese que me gusta dique tules sus libros van a ir el día ocho Se puede ir de público el claro me lo dice mi madre tengo que ir aquí hay algún niño está aprendiendo a tocar el piano se habla de alguno quiere recibir una clase gratis James Dios coge tú si son hechos a te llamas Catalina Catalina encantada que tiene miedo años ICO les esas de de los pelos

Voz 14 26:27 a México

Voz 0874 26:30 cuando periodista a tocar el piano Catalina con ocho años porque te obligó a tu madre tu padre porque tú querías que yo quería porque quería estudiar piano si lo que mola es tocar la guitarra eléctrica

Voz 14 26:44 no

Voz 0874 26:47 pues que que pequeñas aves instrumento es instrumento tenía un piano en casa no pero me compraron un piano de juguete porque me gusta mucho pues te quedabas una tabarra bien dices

Voz 32 26:59 decía alguna vez niña Catalina

Voz 2 27:02 no

Voz 0874 27:05 mira que lo intentó conciliar señores tocados

Voz 32 27:07 eh pero nosotros sí queremos tocar Catalina

Voz 33 27:12 la canción de progre este Müller

Voz 0874 27:18 por eso de la canción puedes decirlo en inglés pero bueno

Voz 34 27:30 el eh

Voz 35 27:34 y a lo que ha

Voz 34 27:44 sí

Voz 35 27:45 a un año

Voz 36 27:53 no

Voz 37 28:04 sí sí

Voz 27 28:06 no

Voz 35 28:08 y de sí

Voz 34 28:31 y no

Voz 35 28:34 a ver

Voz 31 28:54 me te das cuenta de que el concierto

Voz 0874 28:58 este primer concierto con tanto público no o ya lo hace sabiendo no tutores en el Auditorio Nacional dando conciertos Catalina pero algo me tendrás que contar tuve tú qué quiere ser de mayor pianista otra cosa piden pianista aspira a dar conciertos

Voz 33 29:18 sí porque he estado tú sola ellos hola

Voz 32 29:26 dos cosas Javier exacto primara ETA te lo juro es muy credit invitar y muy emocionado todas las cosas no puedo sí

Voz 0874 29:39 hay cosas que no te pueden enseñar sí que llevas dentro que es musicalidad emoción

Voz 32 29:43 también te parece si él no no no

Voz 0874 29:49 al sin nervios

Voz 31 29:51 no habíamos entendido otra cosa todos pero no pasa nada al de puede si Catalina gracias hasta luego

Voz 14 30:06 no te voy a leer novios no

Voz 0874 30:10 solamente un par de cosas más voy a leer en una de ellas

Voz 32 30:14 eh a otra toma una voy a voy a joya polla

Voz 31 30:28 es que no sé cómo salir del agua

Voz 14 30:32 quiere toca pero me di cuenta de que yo creo deberíamos seguir pues Rachmaninov te parece

Voz 0874 30:40 Patricia dice hasta hace poco más de dos años nunca había escuchado la radio y la televisión para irme de casa se dio la casualidad de que la antena de la televisión estaba estropeada aunque parezca mentira Mi casero tardó más de un mes en alarme la solamente podíamos ver la tuerca a los trabajadores a saludos a Juan Carlos cuando Dani no tengo nada en contra de ese programa pero bueno si lo ves mucho rato te parece que vives en un mundo puesto apocalíptico entonces para entenderme y cambiar un poco el discurso empecé a escuchar la radio algunas veces ponía la SER en en otras otra emisora hasta cundía escuché a vivir fue el primer programa de radio que me enganché y cuando hace poco me enteré de que ese pianista inglés cuyo nombre de cuyo nombre no me acuerdo va a estar con vosotros quise rendir

Voz 14 31:21 vamos a pasarlo por alto no pasó

Voz 0874 31:24 penúltima láser me da oxígeno comparada con otras cadenas Javier es de una gran felicidad tal tal tal tal tal problemas el programa con un musicales que no recuerdo como se llama pero lo que pasa con qué nombre dice negro escucha coches te te va a gustar es ese músico esta mujer es digamos que no estaba segura de que tendríamos lo que decía es ese músico con una pareja argentina que dice que le gusta a España

Voz 31 31:48 eres tú

Voz 0874 31:49 el otro perdón por no saber el nombre eh quede en que haya gente como vosotros tan bueno la última Rubén una de las cosas que más nos une a Pilar y a mí es la Cadena SER como desde jóvenes no sea educado para ver concebir la realidad de una forma semejante la escuchamos siempre en este mundo turbio Ipod verdadero cuando conoces a una oyente de la SER sabes que al menos compartes con ella o con él unos valores comunes lo que hoy por hoy no es poco Carlas Ángels Pepa el Javier nos han moldeado día a día aquí vamos a hablar del amor que es tu tema favorito está Ruben por aquí estas Rubén sí clubes puedes venir someterle pero a mí me hace hombre claro está puesto y jersey para casa

Voz 31 32:32 con

Voz 0874 32:38 de Donald a ver estos radio así que tengo que describir tú atuendo

Voz 31 32:46 cuenta de

Voz 0874 32:49 son playeras rojo sangre talento pantalón verde verde verde y una camiseta con un Arce bueno es es Rudolph no con su nariz roja

Voz 15 33:03 Rubén

Voz 0874 33:04 básicamente nos cuentas que te has encontrado la mora a través de la radio

Voz 15 33:09 bueno he encontrado el amor a través de la radio la radio si también

Voz 0874 33:16 sociales aquí los Sagi más fastidiado todo el romanticismo que habíamos

Voz 15 33:22 lo descubres lo que lo que has leído no que que compartes valores con con las personas sin ir más lejos esta mañana mientras estábamos en la cola esperando miras a los ojos de la gente que estaba ahí fuera índices dices no se porque pero tengo la sensación de que somos muy parecidos a los que estamos aquí fuera no irá no me ocurre muy a menudo no me ocurre muy a menudo que que me encuentre de repente tan a gusto y entre desconocidos no es como que hubiera una química extraña no

Voz 0874 33:59 no hombre yo yo una cosa te voy a decir yo creo que votantes de Vox aquí muy feliz

Voz 31 34:11 que hay vosotros la radio también es un vínculo de unión

Voz 0874 34:14 les voy comentáis lo que escucháis comentabas lo que hoy además es que

Voz 15 34:19 eh nos pasamos horas hablando acerca de que compartimos podcast no sobre todo tienes que escuchar este programa fíjate vete directamente al minuto siete o quince mira lo que dice aquí que te has fijado en en cómo ha utilizado que bien y la el argumento de repente estamos cuatro horas hablando de un que no llega a diez minutos siguientes pero cómo es posible no como cómo se pueden producir tantísimas conversaciones como puede unir un un estímulo sonoro tanto a dos personas e puesto

Voz 0874 34:53 ya sabes que quería también convertir a esta reunión que como tú dices es casi familiar porque sabes que hasta gente que es capaz de escuchar os escucha esto le gusta hacer lo que hace esto seguramente tiene una rutina muy parecida a la tuya por lo menos los sábados por la mañana los domingos por la mañana no pero también como me en la radio en cierta medida yo sé que tú has tu sueño con tu pareja pero no si está ahí sentada igual que sería una buena idea que a lo mejor la bíblica éramos una canción que tiene algo que decirle sino que decirle hombre

Voz 15 35:23 tengo muchísimas cosas que decirle siempre pero vamos hoy aprovechando que estamos aquí me gustaría decirle a no sé no ya que me brinda esta oportunidad pues porque no

Voz 0874 35:35 no se llama tu chica se llama Pilar Pilar a pido perdón de antemano

Voz 31 35:42 de puedes describir su atuendo también perecieron hacerlo gracias

Voz 14 36:01 de qué días nada como ha hablado de cómo nos unía la radio

Voz 2 36:07 se una de las cosas que al principio les decía yo que le ponían muy celoso de decía es que eres muy bueno él escribe es muy buen escribiendo es escritor e yo les decía es que es tan bueno tan bueno casi tan bueno como Francino y Javier

Voz 14 36:30 eh

Voz 0874 36:32 estás haciendo lo que puede es para que nos digan lo que crees que vas a ir esa extender la conversación para que no derive en lo que todo el mundo anticipa que va a pasar Nos ponemos un poco de música Jens

Voz 31 36:54 en esta pieza que se llama dedicación de de

Voz 32 36:59 tengo empieza a través ropa extreman se llama Derek hacían entonces Merea naranja

Voz 14 37:08 muy bien muy bien no antes

Voz 15 37:18 bueno como soy escritor tengo muy mala memoria Pilar amor se que no te gustan nada que te ponga en situaciones embarazosas que me gustaría decirte que pueda responder a la pregunta que voy a hacer para continuación sin ninguna clase de compromiso pero me temo que no va a ser posible porque sospecho que ya conoces el fondo de la cuestión que quiero plantearte Pilar amor mío tú me conoces mejor que nadie sabes que no necesito gurús ni libros de autoayuda para ser feliz porque mi felicidad se sustenta sobre tres pilares el primer pilar es disponer de una información veraz que me permita optimizar la gestión de mi libertad de forma que pueda tomar las mejores decisiones posibles haciendo uso de ella para esto cuento con la ayuda inestimable

Voz 14 38:16 de Pepa de cartas de Ángels de Iñaki

Voz 15 38:21 de todos nuestros amigos queridos amigos de la Cadena Ser el segundo pilar sobre el que descansa mi felicidad es el arte dame una palanca hay un punto de apoyo ir mover el mundo dicen que dijo Arquímedes dame una hoja en blanco y uno tapiz y crearía un mundo ideal para ti te digo yo y sabes que es así dame una hoja en blanco hay un lápiz diseñará un jardín de las delicias para Ci me dice esto cierta si hay algo que nos define como humanos eso es el arte Nuestra increíble capacidad para la creación si existe una figura que puede ganarnos que puede salvarnos ese es el gran círculo de Bellas Artes y el tercer pilar eres tú Pilar hemos de mi vida la persona que más feliz me hace en este mundo la que despierta mi deseo la que espolea mi curiosidad la que me insta constantemente a retirarme a mí mismo y hacer un poquito mejor a cada paso Mi gemela cita que me eliges todos los días y al lado de quién deseo pasar el resto de mi existencia por todas estas razones porque no se me ocurre un marco más adecuado para de de para dedicarte y declara Mi amor porque siendo tan fan de los pocas en general de la Cadena Ser en particular sé que conservará es el de hoy con especial ilusión quiero tener al mundo por testigo

Voz 38 39:58 al prometer T que te respetaré

Voz 15 40:01 que te cuida haré que te honra haré ITB negaré

Voz 14 40:05 hasta el fin de mis días incluso si no respondes afirmativamente a las siguientes preguntas Pilar Gallego Pérez

Voz 31 40:22 quieres casarte conmigo

Voz 32 40:58 en el sí

Voz 0874 41:04 y ahora para ellos os podéis entrar porque supongo que es un momento muy emocionante para vosotros vas a tocar si escasean para las amantes es una de las piezas más bonitas que vais a escuchar

Voz 32 41:18 la canción de amor al máximo entonces pero estudios mi pareja favorita

Voz 40 41:30 sí sí

Voz 41 41:38 sí sí sí

Voz 26 41:47 eh

Voz 24 41:54 eh

Voz 26 41:55 sí

Voz 41 42:12 eh

Voz 26 42:18 y eh eh

Voz 42 42:35 bueno

Voz 43 42:36 no eh

Voz 45 42:54 eh eh

Voz 39 42:58 eh

Voz 24 43:03 eh

Voz 43 43:58 no

Voz 39 44:56 eh

Voz 0874 45:13 ya nunca pensabas que terminaría es de pianista en una boda eh

Voz 32 45:21 ya está

Voz 0874 45:22 Rubén Pilar se ha sido un texto muy bonito además vinculado a todos los conceptos que defiende este programa que tienen que ver con con el valor de la cultura el valor de la buena información así que os deseamos lo mejor desde luego conservar el podcast porque creo que lo merece James va pasando el tiempo ya sabes que en la radio a la gente le encanta escuchar anuncios de medias para las varices recopilaciones de rancheras ese tipo de cosas entonces tenemos que ir avanzando habíamos prometido que habría preguntas de la gente que vamos adelante convenio supuesto tenemos alguien con un micrófono y alguien dispuesto a preguntarle a James por sus peores hábitos en algún sitio aquí hay una pregunta mira este chaval quería tocar el piano quería hacer una pregunta si hace falta se quiere casar con quién se acotando

Voz 2 46:14 bueno un placer James gracias bueno que tenía dos preguntas una que cuál es tu compositor favorito

Voz 32 46:22 ah sí

Voz 0874 46:23 has visto lo que lleva tatuado

Voz 32 46:25 sí pero también para las tres puntos

Voz 2 46:38 yo también tocó el piano la verdad es que me gustaría llegar tanto como tú no es que es increíble cómo tocas

Voz 0874 46:46 Canarias acabamos

Voz 32 46:48 gracias

Voz 0874 46:51 pues no no chaval quiere seguir es muy amable no bueno que me ha gustado mucho

Voz 2 46:59 pues sí puede ser luego tocar alguna de Chopin

Voz 0874 47:02 me haría muy feliz pues está pidiendo bancos si yo no estoy expone que a otra pregunta

Voz 14 47:17 antes de nada daros las gracias y felicitarlos por por todo esto era otra cosa por favor queremos amar al que no le eche es el sábado

Voz 0874 47:32 en total son cinco minutos del domingo que que que no molestaba esto es lo que pienso yo por eso lo aprendió no sea que

Voz 46 47:42 otra cosa buena en serio esta pregunta gran eran silbado no se capado hacer una pregunta tan buena eh que que empieza tocaría esa Teresa a la presidencia a Theresa May para que no se fuese de la Unión Europea pues si quieres que se vaya qué pieza le tocaría para que se fuera una vez

Voz 32 48:01 en la banca sí han todo parda a Ascot adoptado han entonces de veinte

Voz 0874 48:22 aún así me venía Beatles

Voz 14 48:27 propuestas alguna tú vas genero como es debido a que no se la juegan muy mala experiencia con alma hace mucho tiempo otra pregunta por favor grandes te queda que las demás

Voz 32 48:44 esta está aquí pequeños si con cajas coma mi cole

Voz 14 48:51 porque venirse a España eso eso

Voz 32 48:57 por qué me estás daño porque aquí por mi tono es mejor que a diles a Dire tiro muchos años a Londres muy caro es muy sucio es mi paro Cross oí luego Axel eléctrico que es horrible han y hace un año a aquel verano aquí es contrario a la clima la gente el comida va a con era contención no existe recelo a las cosas pequeñas islas cosas grandes ni es ni Oca es mi país favorito en el mundo un desde a quiero TC que el tía que tengo en mis manos pasaporte español será de las más odiosos de vida mejor me encanta

Voz 31 50:02 gracias luego te pagamos lo que hemos acordado por la pregunta

Voz 0874 50:07 siempre aquí quería preguntar la última yo creo que hay que tocar un poquito de baja

Voz 2 50:14 hola buenos días bueno ciertamente feliz de estar aquí con una ilusión tremenda James lo primero agradecerte eh esa generosidad que has tenido de es poner lo más íntimo que tiene una persona que son sus miserias no sé si eso lo lo entiendes si no te lo traduce Javier

Voz 14 50:36 eh vale vale no sé si lo lo compre

Voz 2 50:41 en el súper generoso el abrirse porque

Voz 14 50:44 normalmente cuando nos pasa algo tan duro como las cosas que tú has pasado

Voz 2 50:49 hay mucha gente que se retrae y creo que has ayudado mucho y segundo que es Javier no sé si es que has descubierto talentos no sé si es que tienes un don especial pero traer te traer te a la radio oí

Voz 47 51:04 a permitirnos a los oyentes

Voz 2 51:07 tener ese rato de música idea charla que no es entrevista a mí me parece fantástico así es que gracias Javier circulación

Voz 0874 51:16 no

Voz 32 51:23 gracias quiero decir una cosa para dos minutos a socorrer

Voz 0874 51:28 pero lo que tenemos es muy importante

Voz 32 51:30 te la al nueva a esta acción de infancia locos a

Voz 0874 51:37 esta estadística en inglés porque es muy importante pero yo que han entonces escúchame a Sanchis ocho el viernes las sexy opiniones del siete por ciento de los niños que son de sufren abusos sexuales esto en Haro el hacen de informantes abuso a un adulto festín Sánchez ha dado Dan Kaminsky pero sólo el quince por centros de esos adultos luego van a la policía con esa información al of al ser que Seat se narra Ryuichi ese quince por ciento el setenta por ciento nunca llegar a juicio Saviola Juan Melián Chori hay un millón de niños G P en es que están siendo acusados sepan los fans de setecientos mil informan de ese abuso a iguanas Andrés fan están bastante postes de esta ley hizo los ciento cincuenta mil se lo cuentan a la policía no Elin no están mucho más venga con cerca de novecientos mil niños no pasa nada en Fargo Cheney Enders Meis en certeza es increíble a mí me resulta increíble que en este país tan maravilloso pueda pasarle una cosa hizo we have have en tipos de S tenemos dos millones de oyentes echándonos andan lo opta Whoopi encontrarás en Ferrari hay una ley que va a llegar al Congreso en febrero Mike

Voz 32 53:03 en del mambo von endosado

Voz 0874 53:06 cero ocho que convertirá a España en el país número uno del mundo en protección a la infancia que es la risa ya estaba hace que empezó con el Partido Popular andan a Sánchez

Voz 32 53:17 eh

Voz 0874 53:18 después Pedro Sánchez ha seguido con ella a nuevo como antes

Voz 32 53:21 saquen

Voz 0874 53:23 suplico cuando te lo último que quiere decir es que suplica suplica

Voz 32 53:28 a Paco Casado habla absorber a

Voz 0874 53:32 lo que decías he pospuesto para toros Sánchez fue ustedes lo pongas que den el apoyo completo y absoluto hasta ley en su paso por la Aneca Sean Penn Human echar olían a no de Chacón convertirlo en una cuestión humanitaria en una cuestión política solos

Voz 31 54:01 radio el minutos un poco ese tiempo avanza y tenemos que opinar

Voz 0874 54:06 así que vamos a terminar donde hemos empezado que es con música si nosotros tenemos una debilidad los dos seguramente muchos de ustedes que es baja a los que están aquí enormes gracias por venir pero no solamente por venir siendo por estar ahí al otro lado de la radio cuando este señor yo charlamos pensando quedarnos que nadie Zardari que ahora disfruten de sus de James gracias a toca

Voz 32 54:28 siempre me cuesta toca con una fiesta muy restringido bastante deberán quieren entonces a en sus caras un poco más alto que

Voz 0874 54:39 existen en casa que suman el volumen que ahora la baja

Voz 32 54:41 el mejor los ojos

Voz 14 54:44 sí se te hagan lo que quieran o flashes bueno bueno bueno

Voz 27 54:57 sí

Voz 42 55:12 eh

Voz 36 55:13 sí

Voz 49 55:15 sí

Voz 27 55:17 con

Voz 42 55:20 ahí ah sí

Voz 36 55:36 sí

Voz 27 55:38 no

Voz 42 55:43 a ver poco

Voz 51 55:55 eh

Voz 52 55:57 sí

Voz 42 56:05 a ver

Voz 41 56:19 y a todo y y

Voz 36 56:26 no eh

Voz 54 57:09 eh

Voz 42 57:29 sí

Voz 36 57:34 no

Voz 26 57:45 ah ah ah ah ah

Voz 22 58:21 eh

Voz 24 58:25 eh

Voz 55 58:26 eh

Voz 24 58:30 eh

Voz 27 58:39 no

Voz 56 58:42 eh

Voz 24 58:44 eh

