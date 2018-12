A Vivir Que Son Dos Días (08/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el James Barrie mil novecientos once

Voz 2 00:07 el placer de escuchar

Voz 3 00:13 claro

Voz 4 00:15 el Deportivo quiere ser Yes Un programa

Voz 3 00:17 Cano familiar

Voz 4 00:19 cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto ese punto Carrusel deportivo se convierte en una bestia

Voz 5 00:29 el una montaña rusa de agitación de aceleración

Voz 6 00:32 mis dos

Voz 5 00:33 pero hasta desde cabinas de polémicas locura desatada

Voz 3 00:38 ya está y finalmente análisis

Voz 7 00:43 pasó el día Illano retiramos a dormir

Voz 3 00:45 un poquito Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 8 01:02 son las once y uno las diez uno en Canarias

Voz 0131 01:08 en París está en marcha la manifestación de los chalecos amarillos para exigir al Gobierno de Macron mejoras en la calidad de vida más de trescientas personas han sido detenidas ya se han producido los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías Sergio Soto

Voz 0831 01:20 la policía francesa ha tenido que asegurar algunas calles del centro de París ante los primeros incidentes los agentes han establecido un gran dispositivo de seguridad para evitar que los manifestantes se dispersen han bloqueado en la cima de los Campos Elíseos algunos autobuses con cientos de manifestantes y unos dos mil chalecos amarillos encuentran ahora ambos lados de los Elíseos rodeados por las fuerzas de seguridad según las últimas cifras oficiales son ya trescientos cincuenta y cuatro los detenidos en la capital France

Voz 0131 01:46 y en Italia continúa la investigación tras la avalancha en un concierto que ha provocado la muerte de seis personas entre ellas cinco menores de edad Varios testigos han asegurado que alguien pudo echar gas pimienta el ministro del Interior acaba de decir que la discoteca en la que se celebraba el concierto podía tener exceso de aforo Irene Dorta Matteo Salvini el ministro de Interior italiano acaba de confirmar

Voz 9 02:05 los bultos probablemente pero que al interno de los ochenta

Voz 8 02:10 culto

Voz 0131 02:13 que es probable que en la discoteca donde hoy han muerto seis personas hubiera más gente de la permitida ha descartado que las puertas de emergencia del local estuvieran cerradas y ha explicado que todo sucedió fuera del establecimiento

Voz 10 02:27 cuando los jóvenes se fueron agotando y se rompieron algunas barreras esto hizo que un grupo de personas caía al vacío ya que esta discoteca de la localidad de Corinna

Voz 0131 02:35 no se encuentra en una zona elevada Salvini ha asegurado que hará todo lo posible por encontrar a los responsables ya anunciado un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos de Vuelta a España dos personas han muerto en el incendio de una vivienda en Alicante las víctimas tenían entre sesenta y setenta años por el momento se desconocen las causas del fuego redacción en la Comunidad Valenciana Manuel Gil

Voz 0260 02:53 los hechos han sucedido pasadas las seis de la mañana en una vivienda unifamiliar del municipio de San Juan en Alicante por causas que todavía se desconocen se ha producido un incendio que los mismos bomberos califican de pavoroso en el interior se han llegado a registrar temperaturas por encima de los mil cien grados no se ha podido hacer nada por salvar la vida de estas dos personas un hombre y una mujer de entre sesenta y setenta años al parecer el hombre ha fallecido carbonizado la mujer por inhalación de humo

Voz 0441 03:21 vamos ya con la información del deporte Uxue Caballero buenos días qué tal buenos días hoy continúa la décimo quinta jornada de Liga al aún así juega el Atlético de Madrid alavés el primero de la Liga sin Diego Costa también a las cuatro y cuarto el Valencia Sevilla a las seis y media Villarreal Celta el partido más destacado de la jornada el derbi catalán entre Espanyol y Barcelona en Cornellà a las nueve menos cuarto también muy pendientes de ese River Boca que se juega mañana en el Santiago Bernabéu a las ocho y media y que desde hoy ya se nota en Madrid el gran ambiente de seguidores argentinos

Voz 0131 03:48 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 8 03:54 haberse

Voz 11 03:56 servicios informativos

Voz 13 04:15 hola amigos hoy venimos a decirles que compren música aquí regalen música porque la música es lo mejor nos trae recuerdos nos alegra la vida por eso

Voz 14 04:23 no recomendamos las canciones que están en la colección baladas en español tres discos con todos los números uno de los años sesenta

Voz 11 04:31 esto es

Voz 13 04:44 bueno todas cantadas en nuestro idioma porque esta es una selección fantástica y muy exclusiva no se vende en las tiendas sólo se vende aquí en la radio en la web música de siempre punto com y en el número nueve cero dos veintinueve diez veinte

Voz 11 05:03 qué vidrio siempre me di yo sola

Voz 14 05:12 con artistas nacionales e internacionales pero que grabaron sus éxitos en castellano como Martín a la que estamos escuchando la italiana iba a Nicky

Voz 11 05:33 sí

Voz 14 05:36 no obstante su jardín prohibido un regalo precioso para nuestros padres a nuestra pareja que sale además a un precio estupendo solo treinta y tres euros y unos pequeños gastos de envío reserve su colección porque además termina llamen al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve en nuestra web música de siempre punto com

Voz 13 06:12 por muy poquito dinero porque los tres cedés mantienen la rebaja de cuarenta euros más gastos de envío a sólo treinta y tres euros más gastos de envío que está muy

Voz 11 06:18 nunca olvidaré eh y para todos los oyentes que encarguen

Voz 13 06:27 por ser el último día hay dos regalos un reloj precioso de pulsera de señora o caballero que pueden elegir y UCD con preciosas canciones navideñas se lo llevan gratis al pedir su colección en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve también en la web música de siempre punto com

Voz 14 06:48 no olviden a ustedes de que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español y estos estupendos villancicos pidan los hoy en la web música de siempre punto como en el nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 16 07:04 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 17 07:08 para esos padres que se trabajan un menú de veintisiete platos para esos hermanos que ponen vele en turrones y París es madres que se preocupan por que todos tengan una sonrisa porque este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión este año es muy fácil acertar con el corte inglés nos gusta la Navidad

Voz 18 07:29 juega todas viejo miénteme la cabeza mirando Catalunya dándome tiendas sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta salió ocurran me me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira es la que me entraron unas ganas de de cogerle así por los mofletes ya tu echarle entero resulta que había enviaron mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 19 07:55 en punto es o no es lo que las es lo que reciben

Voz 20 08:00 clase de cintura o de cocina au sur o snowboard por Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 21 08:18 o Blanca Navidad Blanca Navidad para descubrir que

Voz 1243 08:21 es de verdad venida FNAC La Gavia en Madrid porque Iván me ha dicho si la Navidad es blanca por qué porque

Voz 22 08:26 han reeditado el disco Blanco de los Beatles por su cincuenta animal

Voz 8 08:29 salió claro el White album nada menos

Voz 0445 08:31 me lo oye luego me lo llevo qué regalo más convence

Voz 1243 08:34 ha ido mucho mejor que en villancico seguro que te pierdes la cantidad de regalos que tiene la experiencia Aznar que esta Navidad voy a quedar fenomenal por supuesto de si esta Navidad vivir la experiencia es lo suyo porque el mejor regalo

Voz 8 08:48 claro es que todo pasa

Voz 1243 08:51 Blanca Ana no no son las Seibert Landis crono

Voz 8 08:54 un poquito mejor

Voz 23 08:58 will be nuestra venta privada de El Corte Inglés sola hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés un treinta por ciento de descuento en quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deporte

Voz 24 09:12 además lleva un quince por ciento de regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovechan nuestra venta privada papel arte Douglas consulta condiciones ciento centra

Voz 1203 09:24 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 25 09:29 se entra toda tu atención INSEE y ahora cómo desaparecen

Voz 1203 09:35 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 21 09:45 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido vive celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus a otra BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Mi B P punto com sopla las velas

Voz 26 10:06 Santiago de la cortina Sami Nair vosotros dais por aire María Dueñas Teodoro León Gross Mortier

Voz 27 10:13 a Juan Cruz María Kodama a Elvis vosotros estaréis Paul

Voz 28 10:17 Ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso hoy visita los centros turístico dos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 29 10:54 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 21 10:57 el Ayuntamiento de Cartagena colaboran Renfe ir Repsol

Voz 30 11:03 aprovecho para comprar tus regalos de Navidad en este largo

Voz 8 11:06 en fin de semana en Hipercor porque desde el puede

Voz 31 11:08 o sea el domingo nueve de diciembre tienes un treinta por ciento de tus compras de moda y zapatería Univ

Voz 32 11:14 el regalo que podrás canjear en compras superiores a veinticinco euros en moda y zapatería del veintiséis de diciembre al cinco de enero julio más que encuentra en Hipercor

Voz 16 11:24 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 21 11:28 hola qué tal muy buenos días aquí seguimos en A vivir que son dos días de Public E es después de esta breve pausa de publicidad en la que ayer le ha dado tiempo de volver a Inglaterra volver a España tres veces eh continuamos en el Círculo de Bellas Artes e hemos vivido una obra maravillosa estés de acuerdo sí o no ha sido precioso esto era como un círculo Podemos de Bach eh eh bueno del círculo rodamos en este caso sería ha sido muy bonito y ahora vienen los cómicos esto es como seguiré James Road fuera el telonero de Camela o de zapato veloz haremos lo que podamos de hecho ha habido un pelín de éxodo eh bueno un pelín somos como Susana Díaz y la izquierda en Andalucía he habido abstención ahora eh se ha ido un tanto por ciento elevado de la población pero aquí

Voz 7 12:19 estamos algunos de nosotros una de las cosas

Voz 21 12:22 es que ha sucedido en esta hora fantástica es que este señor hecho coño muchas veces aquí y otra es que ha habido una petición de matrimonio los oyentes que están aquí lo saben pero a lo mejor los que sacaban incorporar en la radio en casa no lo saben si si ha habido una petición de matrimonio en la SER osea las cosas son como poco puertas no le sea quién le iba a decir es Javier que ibas a ser como la Gemio eh bueno en fin eh bien en los protagonistas de esa petición han sido Rubén sí y Pilar has dicho que si Pilar Ci realmente no han dicho nada le han abrazado y todos hemos incluido que era un sí eh vale han pasado veintidós minutos treinta y dos segundos desde esa petición estamos bien todavía parece que todavía no ha habido discusiones sí pero

Voz 0445 13:14 quita ahí como traste cada como mareada que al final serán unos no

Voz 21 13:21 ves Rubén con llevarlo esto guasa que queda como mucho más discretito eh bueno hay alguien aquí que quiera un poquito más de música clásica lo digo porque a mí me sale el Para Elisa de puta madre no no venga pues que empiece la tertulia de cómicos con Javier del Pino en dejó Miriam

Voz 33 13:51 esta elecciones y nosotros ya digo que estamos dispuestos a ganar y además eh con un partido que tengo que decir osea

Voz 7 13:59 estamos con una moto a este este este partido sabe

Voz 21 14:01 que que que que que hay un ritmo distinto verdad

Voz 7 14:06 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 11 14:35 eh

Voz 6 14:35 Kenia bueno pero porque me ha recordado un poco lo que es el formato y tal pero tú lo has hecho súper de Gante eh los jerseys ya tal pero tú lo has hecho muy que puedes contar lo que te acabo de decir si nada más nada más subir al escenario a dicho estás despedido e Pedro Aznar Jorge Ponce Virginia Riera gracias al Círculo de Bellas Artes

Voz 8 15:00 es un poco raro si yo estoy aquí con camino poco Gemio esto si quieres no que si tú no me está gustando mucho que no es simple

Voz 0445 15:06 dentro de una charla a ahora mismo

Voz 8 15:09 la verdad es algo importante

Voz 1005 15:11 el de la foto que tenía es del fallecimiento de de Javier del Pino

Voz 0445 15:15 están me parecía un funeral esto

Voz 6 15:18 no hay detrás y si quiero que alguien me mire como Javier del Pino Miralles mucho alguna vez en la vida sabe muy bonito

Voz 8 15:25 yo desde chica Javier del Pino no me falta trabajo e es mejor que ser chica Almodóvar sí Joaquín maravilla si quiero puedo no por Dios que no llegaba

Voz 0874 15:33 oye es que esta gente que está aquí no estaba para veros a vosotros sabemos los hechos en llevar una pequeña desilusión porque han cerrado las puertas es no podían ser ellos pensaban que verían haber música clásica lo estoy

Voz 8 15:44 nosotros escuchar Pablo Casado por cierto muchísima me puso todo lo que puedo yo me yo me lo ponga en pocas frases no

Voz 0874 15:53 alguna cosa en quería comentar con vosotros porque siempre siempre que hacemos tertulia de cómicos últimamente muchas noticias se tienen que ver con gente de vuestra profesión Kevin Hart en Estados Unidos sabemos es un cómico afroamericano al que han ofrecido presentar los Oscar pero rebuscando rebuscando quién no tiene un chiste homófobo en su pasado él claro yo creo que no todo el mundo lo tiene pero parece que los sí sí

Voz 8 16:16 si hubiéramos dado que hubiera hecho él porque al final es una estatuilla El quiero decir que hubiéramos la uva se hubiese quedado como muy divertidos pero esquí cuando fue el que puso en dos mil diez por ahí antes incluso eh pues a mí no me Busquets desde el dos mil quince tras no buscara no parece que no parece que yo quiero

Voz 0445 16:31 con la máquina de regreso al estudio del pasado vine joderte la máquina del tiempo no que es Twitter desde luego

Voz 0874 16:37 totalmente si yo sé que eso es incómoda mucho vosotros cuando se lee determinadas frases que dice la gente que tiene que ver con los límites de la como

Voz 8 16:43 bien él dijo acabo de ver al gay más grande de la historia mira como Hulk Hogan con tacones de tampoco es para reírse para no bipartito algo que es una imagen juegan contacto

Voz 6 16:57 es que yo la yo la querría ver

Voz 8 17:00 sea como sea a mi me gustaría ver más pero bueno si sale este hombre con esa frase yo creo que no va a poder presentar Cárdenas se lo

Voz 0874 17:05 para este acceso lo siguiente que le llegan no estamos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid tenemos mucho contenido por delante para la gente que se ha visto forzada quedarse si no quería estar con que hay que decir que hay música al final y además muy buena música y un tipo de música de la gente no escucha incluso aunque escucha este programa va a venir cero uno acústico lo gozamos este fin de semana pasado estábamos en proceso de reflexión y elecciones en Andalucía esta semana ha salido eh bueno pues todo el mundo a felicitar a quienes creen que han ganado hay quienes creen que han perdido pues no han terminado de salir igual que el EGM un poco yo creo no estoy ha ganado el PSOE perdió catorce escaños pero

Voz 34 17:53 no hemos perdido apoyos pero los que hemos ganado las elecciones en Andalucía más que les piensa el señor Rivera somos los socialistas andaluces

Voz 8 18:01 han ganado no pueden gobernar pero han ganado una victoria amarga como dice ella

Voz 34 18:06 a pesar de haber ganado las elecciones no estamos contentos estamos tristes

Voz 1005 18:11 poco cuidado que Susana Díaz cuando estaba contenta ya tenía cara triste si ahora que esta triste mal mía Se les cuelga la cara

Voz 8 18:19 sí

Voz 0874 18:19 ya sigue ahondando en su tristeza pero que si alguien piensa que va a dimitir por perder el gobierno de Andalucía ya no hay que mirar a Ábalos en este paréntesis no va lo lleva claro escuchar hombre si hubiera perdido mal

Voz 34 18:30 ha sido eso es evidente pero si ganamos las elecciones me llama la atención que quiere pierde las elecciones señalen al que gana las elecciones me pregunta está contenta no

Voz 0445 18:41 que no está contenta que me imagino bebiendo de una taza de Mister wonderful que pone una derrota que sabe a victoria

Voz 6 18:48 hasta entonces Holanda es qué bonito sería Susana Díaz Ésta es de feliz lunes eh Feriz lunes el lunes después de las

Voz 1005 18:55 en lo que no se está preguntando nadie es como está Felipe González

Voz 8 18:58 después de esto sí que ha dicho que hablan igual bueno si la hasta ahora presidenta de la

Voz 0874 19:05 Junta he mantiene la esperanza de que alguien tampoco hay que mirar Rivera aquí supongo finalmente de su lado vamos a escucharlo lo más normal es que el tercer apoya el primero no

Voz 21 19:14 no ese no es como tirando un poquito mejor no vamos a hablar de normalidad cuando uno de los

Voz 7 19:23 en finales políticos de los que estamos hablando es casi como un pitonisa que Susana Díaz ya no está feliz ya ya no está feliz sólo vio claro que crispación que cabreo que malas caras que que que malos modos que mentira que de verdad ya me da pena ya no está feliz ya ya se ha acabado la batería de campaña no porque ya está dado cuenta que esto no va bien

Voz 6 19:48 qué cosa más curiosa que Rubén el súper oyente de la SER que ha hecho un alegato cojonudo harás casado también eh que ha hecho ahí como los ideales de no sé que hay ahora eres un casado

Voz 0874 20:00 esto lo decía casado hace un par de semanas y digamos que es invidente Pedro Sánchez en contrapartida sería un visionario

Voz 7 20:08 ejemplo señor Casado fue dirigente del Partido Popular celebrar imagino que no los resultados del Partido Popular sino los de Vox

Voz 0445 20:14 no la caseta de Vox tiene que ser la más animada lo ibas a las ocho premios Oscar ibas a la película pues que más hagan aunque sea un truno a la película más ahí claro hay fiesta hay careo

Voz 1005 20:27 yo tengo que decir que yo estaba un poco yo yo confiaba digo mi hija se va a crear en un mundo con youtubers pero sin ultraderecha y al final las dos cosas se algunos de los dos tienen que salir si entra la ultraderecha

Voz 8 20:38 que vaya los youtubers hablando de eso espero que no tenga nada que ver pero mi hija esta semana eh no me ha dicho que quiere estudiar empresariales Bustos ha salido el nombre de no sé dónde pero me asustó muchísimo pero que no tenga nada que ver con un máster en Aravaca que viene uno

Voz 0874 20:55 efectivamente el PP a pesar de que gano quedó por detrás del PSOE perdió siete escaños pero ellos dicen también que ganaron lógicamente

Voz 33 21:02 yo soy muy autocrítico y comentaba la anécdota que ayer en el recuento ante la euforia yo ya estaba diciendo qué cosas había que mejorar en próxima caravana electoral que ahora

Voz 35 21:12 si de actos hay que hacer y dar a Leo

Voz 33 21:15 al final es ese que hace es quizás el carácter de castellano que ya conocen ustedes pues me hace que para mí triunfalismos los justo

Voz 8 21:24 claro que sí ojo que mucho me está con la camisa por fuera ese es el eso es lo más que me permito rebelde escúchame y es lunes y no me voy a poner náuticos mal ojo que le relega de lo que sucederá

Voz 6 21:44 le echa la culpa de los malos resultados a los horarios de campaña eh no es que hemos empezado a las diez que muy mala ahora

Voz 0874 21:51 de de hecho Elvira se quejan de todos los caminos que tiene que recorrer escucha

Voz 8 21:54 es un por los nueve mil kilómetros recorrió

Voz 33 21:56 todos en la campaña veintiun mil cuatrocientos eh

Voz 0874 21:59 yo soy presidente nacional Se va a comprar Pedro Sánchez lo que

Voz 6 22:02 sí hombre lo está el hoy oye si le dieron media horita y media horita les dieron un máster ahora que les de la compostelana porque no es malo

Voz 8 22:10 sí

Voz 24 22:11 al maratón de Nueva York corrido

Voz 0874 22:16 bueno Susana Díaz ha tomado nota está dispuesta ver veintiun mil kilómetros sube la apuesta

Voz 34 22:21 habrá que ir casa por casa para saber eso andaluz de Izquierda que no han ido a votar que que sean quedaba en su casa porque lo han hecho

Voz 6 22:30 y habrá que andaluces que hoy nos van a abrir la puerta cuando el tiempo

Voz 0445 22:34 entre las de Amazon los testigos de Jehová Susana Díaz no va a ver que existe en Andalucía que tú

Voz 8 22:40 hombre además no es no Susana si te han dicho que no es que no

Voz 6 22:43 no os imagináis estoy diciendo Susana comercial es comercial

Voz 0874 22:48 decía Casado él es su nombre autocrítico y que triunfalismos los justos decía Casado

Voz 33 22:53 en una jornada muy alegre para nosotros creo que después de cuarenta años ya era hora de que el Partido Popular gobernaba

Voz 0874 23:01 sí exacto justo de triunfalismo nos da la impresión de que es el Hinault Bonilla como el que ha hecho toda la campaña y si el que supuestamente ganado las elecciones como un alter ego no es entonces todo suyo completamente no contaba cansado con que el tercero que se no casado bueno es que tanto kilómetros recorridos claro

Voz 8 23:20 por que acabas cansado sí

Voz 0874 23:22 los ciudadanos no han ganado pero han subido doce escaños no se conforman lógicamente con un trocito pequeño del pastel escuchar

Voz 1373 23:28 que vamos a presentar como ha hecho Juan Marín nuestra candidatura para que el partido poco

Voz 8 23:32 Clar y el Partido Socialista como pero no ha dicho nada para el aplauso no regalamos

Voz 6 23:44 yo tengo una teoría es que nadie se ha preguntado si a Vox Le gusta Rosalía si a Vox Le gusta Rosalía creo que tenemos la candidata más transversal de todos los tiempos de sería Rosalía catalana presidente de la Junta Andalucía es verdad cuidado

Voz 8 24:02 eso es la propia de lo primero que entendía John si te gusta Rosa Díez paro Albert Rivera

Voz 0874 24:09 dice que confía todavía a estas alturas un pacto a dos bandas vamos

Voz 1373 24:13 el acuerdo de gobierno tiene que ser entre ciudadanos

Voz 0874 24:16 el Partido Popular el Partido Socialista tiene que pasar

Voz 1373 24:18 a la oposición asumir la derrota

Voz 0874 24:22 claro pero para Andalucía confía abiertamente en un trío

Voz 21 24:25 y cada uno con su papel bien diseñado escucha escucha

Voz 36 24:29 se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva de Fira abstenerse y facilitarlo o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 6 24:42 a ver yo no Pascal y pasivo pasivo eh

Voz 0445 24:46 el lema de pistola cargada oye para Casado ciudadanos como su señora hay voces como la amante no existe ahí que requiere que no moleste

Voz 0874 24:53 entramos queréis que entremos de lleno en el capítulo Vox vamos a ver yo creo que sí

Voz 1005 24:58 yo creo que hay que tener tenemos que trabajar hoy mucho porque la gente esté contenta porque con el descontento vota a la ultraderecha no os vamos a demostrar Take muy

Voz 0874 25:07 a esta gente que está aquí que en realidad venía haber un pianista AIS en cuenta con vosotros porqué escucha la SER no vota Vox vamos a por ejemplo por cosas como ésta

Voz 37 25:16 bueno nosotros estamos diciendo lo que muchos españoles dicen en su Whatsapp con sus amigos lo que dicen en la sobremesa de su casa estamos diciendo cosas que se les había dicho desde terminales políticas y mediáticas que estaba mal decir o pensar

Voz 6 25:30 la vencerle el triunfalismo de los grupos de guasa en la culpa la tiene los grupos de guasa pero hay que hoy factores articular con una excepción que él recibe Elario de guasa no el negro de Whatsapp vale

Voz 0445 25:40 a mi me parece que tienen que tienen razón porque están diciendo es existe

Voz 8 25:44 le ha cogido el cuarenta por ciento sí pero

Voz 0445 25:46 pero también dio por Guás yo creo que tiene razón te están diciendo barbaridades lo que de gente barbaridades claro

Voz 8 25:57 vamos a poner en esa situación imaginamos que os toca pero en vuestra familia tenéis alguien de Vox nosotros no no no

Voz 6 26:04 bueno Ángela sectores andaluz cuando tienes seguro pero no lo dicen eh yo tengo yo tengo un primo que en la cena de Navidad viene con una botella con el águila es de estos

Voz 8 26:12 creo que sí tengo uno

Voz 0874 26:15 ponernos en situación con una música que sea acorde poco en Nochebuena vamos desgranando un poco ellos dicen que su partido político no son partido político con un ideario es un partido político de Fraga

Voz 7 26:28 descortés polvo a echar así por ejemplo capítulo el aborto para nosotros pensamos que el aborto no es un derecho a lo que es ser fascista por ejemplo no somos antifascistas ni fascista ni nada parecido es que nosotros no estamos en ese debate

Voz 8 26:44 a lo hace cargado igualdad no hay debate igualdad comunista

Voz 7 26:50 ahora a ver comunista desde luego somos totalmente antípodas anticomunistas

Voz 8 26:56 sí hay no me lleva se te a salir salir a Abascal presume de amigos y que ahora le tengo afecto personal hacia José María Aznar y creo que durante la democracia ha sido el mejor presidente sol Press

Voz 0445 27:07 eh eh hombre tiene plazo porque cuando llegue Bob pues acaba la democracia yendo de pues es verdad que ha sido

Voz 0874 27:13 hombre de fuera de la democracia dicen que el mejor presidente fue franco para ello se es verdad es verdad fíjate que conozco a poca gente que presume de ser amigo de Aznar Aznar encima

Voz 7 27:22 te devuelve el cumplido escuchar nos vimos una fuerza antisistema voces

Voz 38 27:26 el partido que defiende la reforma lecciones que defiende la reforma de la Constitución puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo mejor de lo que dice Bosch

Voz 24 27:36 también lo es el que más duras Gracia sí la verdad la que lo dice yo creo que lo que pueda

Voz 6 27:40 sí yo sólo te digo que desde que Abascal hace calor

Voz 8 27:42 Lucía el el bigote de Aznar está un pelín más estúpidos a hablemos por ejemplo de Memoria Histórica a ver

Voz 39 27:50 por eso nosotros decimos que queremos derogar la ley de Memoria Histórica pero no para que no se hable de la historia para que no se utilice la historia para seguir enfrentando los españoles

Voz 0445 27:58 claro como para que se hable como a mí me salga de los Sober no ganó Franco la Guerra pues ganó Franco saber que tenemos Ramos de la transición desde los romanos la conquista americana donde yo creo que desde que se incorporó Mecano que ahí fue

Voz 8 28:13 bueno España

Voz 0874 28:15 Mecano volver mirando que estáis haciendo Eugenio Moltó cabeza de lista de Vox por Málaga alguien le pregunta si fue el franquismo una dictadura

Voz 40 28:26 con ellos mismos la llamaban una democracia era democracia no

Voz 8 28:30 qué opina usted decir eso eso es una dictadura franquismo sido no pues yo creo que no vamos a ver redondeando

Voz 6 28:38 es verdad que Franco tenía mucho carácter pero tenía si tú querías dije que tenía un mal ganar una una dictadura virtual que a Cospedal con ínfulas de meses avance de no sé qué es

Voz 0445 28:51 era yo te lo explico en una democracia en el que un candidato muy carismático ganamos las selecciones que no se celebraban

Voz 0874 28:57 claro y además así las bombas a llamar a eso es democracia no pues con gente que piensa esto del feminismo escuchar

Voz 40 29:03 pues el feminismo de una actitud agresiva de un grupo de señoras muy organizada y muy subvencionada el ir llama machista atar al no sea como ella

Voz 6 29:15 al fin el feminismo sí que es una dictadura ves fue defender a escúchame no podía haber sido todavía más machistas hubiera añadido cojones ya al final

Voz 0445 29:24 y no lo ha hecho que les doy un es John D

Voz 0874 29:27 escuchar de estoy decirme si hay se hubiese escuchado

Voz 7 29:31 algo más cuña dista que esto escucha escucha

Voz 39 29:35 los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan que en sostén si se contabilizan pero no hacía falta se ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres

Voz 7 29:48 claro claro quién al da

Voz 0445 29:50 y los hombres los queremos que afeitado y las mujeres no tenemos lo nuestro es la primera vez

Voz 6 29:56 que he oido a Ángels Barceló a un centímetro de cabrear sin poco una señora siempre muy elegante y tal pero día cincuenta mil incipiente además muelle que suele ser un guantazo avanza la cena seguir soñando con este individuo entonces escucháis cosas como ésta

Voz 41 30:13 hay que empezar a reformar las devolviendo competencias y una de las cosas que hay que hacer es acabar con las televisiones públicas que las autonomías que son televisiones de partido al servicio de los políticos y decirte

Voz 0445 30:23 ya igualó un poquito al lado también

Voz 34 30:27 que quiten todo Internet que pongan un buscador de voz en vez de Google de Vox ahí

Voz 7 30:31 no llega al final de la cena y escuchamos

Voz 41 30:36 bueno yo creo que pasa lo mismo que decía antes que ha habido una derechista cobarde que ha entregado los medios de la izquierda que ha habido una derechista cobarde que no ha dado la batalla de las ideas el Partido Socialista a la izquierda en España han impuesto el pensamiento progre de una manera apabullante

Voz 1005 30:51 no hay que tener cuidado él no quería decir derechista cobarde quería decir derechista mariquita del lo que

Voz 6 30:57 eso de que hay gente que viene tengo no hay una cosa que me ha dado miedo tremendo oí decir esto en voz alta me da mucho miedo que lo echo de menos abajo que poco escucha lo que dicen de Rajoy escucha escucha

Voz 7 31:12 Mariano Rajoy salió contra Zapatero el manifestaciones cuando llegó al poder mantuvo todo lo que había hecho Zapatero eso es la derechista cobardes un Brando

Voz 0445 31:20 claro de Rajoy anda yo voy a caballo

Voz 8 31:25 es Esquerra a Rajoy de su partido de los de Vox de los del PSOE pobrecito cuando él cambió las cortinas la sombra de la Benzema que Teodoro García Egea sin quitar su palillo en la boca yo prefiero no tener Canal Sur tener endoscopia tanto Almería pues claro que sí

Voz 0445 31:43 yo prefiero hacer el endoscopia a Juan y Medio

Voz 8 31:46 mira cómo tienes Gordillo

Voz 24 31:53 volvamos a malestar gen abriesen fuego incómoda también para

Voz 0874 31:55 nosotros así que escuchamos el brindis final que tuviste es que oir cuando el cuñado era de Vox es esto

Voz 11 32:07 la verdad que siempre te perdí bastante porque de esta empresa loca que nunca con ella todo vale salir de algunos imponer indican grandes por España por España que quiera defender muera porque lo abandone no encuentre quiere pero duele bien Tierra Santa

Voz 27 32:33 una muy pocos y la más Juanito el vamos

Voz 0445 32:40 nos ha dado es sabes lo estaban celebrando a mitad de brindis y ojo pero a mi modo que sonaba gramófonos como aquí no ardió

Voz 0874 32:51 la noche vieja quizá no era el día que los yonquis entraron en prisión esto

Voz 8 32:57 madre mía de Nochebuena zona de escuchar a ETA te lo digo ya vamos a vamos a vomitar

Voz 0874 33:02 los minutos optar

Voz 42 33:19 la mi

Voz 16 33:27 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 14 33:34 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir a vivir

Voz 2 33:47 que presenta el placer de escuchar

Voz 1572 33:54 el hombre más honesto ni el más piadoso pero era un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madrid alquilando cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa Parayas deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera más ahora es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscarse la salto

Voz 6 34:43 Mata entre el brillo de los aceros

Voz 1572 34:47 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaínos con que lo reñido a los profesionales se ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaína

Voz 1 35:11 el capitán Alatriste Arturo Pérez revés

Voz 8 35:13 en mil novecientos noventa y seis

Voz 2 35:18 cadena SER el placer de escuchar

Voz 43 35:23 no

Voz 45 35:42 facilísimo porque en el Corte Inglés hasta el nueve de diciembre tienes un tres por dos en todos los juguetes de las marcas billón de Duran Ram Capi Play Lan pagas dos cite llevas tres sólo hasta el nueve de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 20 35:59 clases de pintura o de cocina o Zur o snowboard Opus queremos que descubre su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en John Thain punto com

Voz 46 36:16 vuelven los días sin IVA de conforma salones sofás colchones del cinco al diez de diciembre todos sin IVA aproveche renueva tu casa en conforma y conforma punto es

Voz 1203 36:27 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 25 36:33 centra toda tu atención en tu esguince y ahora como desapareciese

Voz 1203 36:39 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 46 36:50 en general óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para no

Voz 21 36:55 vida yo este año me he portado muy bien claro

Voz 24 36:58 tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad

Voz 0874 37:05 y Itu dime cómo miras

Voz 24 37:08 General Óptica tu mirada esto

Voz 30 37:11 aprovecho para comprar tus regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor

Voz 31 37:16 desde el jueves seis al domingo nueve de diciembre tienes un treinta por ciento de regalo en tus compras de moda batería unidos

Voz 32 37:23 regalo que podrás canjear en compras superiores a veinticinco euros el Monday zapatería del veintiséis de diciembre al cinco de enero más que encuentra en Hipercor

Voz 26 37:34 Santiago posta admitió la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross humor

Voz 27 37:42 Juan Cruz María Kodama a llanta para vosotros encontraréis todo

Voz 28 37:46 Ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades situadas las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre en adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos desde de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 29 38:23 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 21 38:26 el Ayuntamiento de Cartagena colaboran Renfe Repsol

Voz 23 38:31 nuestra venta privada de El Corte Inglés hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés Juventud Deporte

Voz 24 38:44 además lleva un quince por ciento de regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovecha nuestra venta privada P arte Douglas consulta condiciones entonces entra

Voz 16 38:56 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 47 39:00 de de hija quiero City o cinco exiguo Greenspace aquí

Voz 0874 39:37 el programa en directo con un montón de gente que en realidad no ha venido a vernos a vosotros ni siquiera mi hablando la James Roig y los que han podido escapar ya han escapado pero ahora han quedado aquí antes de presentar a los dos invitados a quienes mucha gente conocer quiero que me digáis o que me por qué los cómicos oigáis a los Magos sus un enfrentamiento que no conozco

Voz 8 39:55 eh bueno es ideario eh o diarreas tampoco es que desaparezca como mucho existe cito de toda la vida como no la he visto

Voz 1005 40:07 no somos enemigos como se llama igual

Voz 8 40:09 a su memoria alcalde ese rollo no a ver

Voz 1005 40:12 los dos nos dedicamos al entretenimiento los cómicos y los magos los cómicos desde la inteligencia al hacer pensar hilo mago del te la cobardía al no hacer pensar no hay resentimiento no no hay nada no hay nada yo siempre digo la magia siempre con consentimiento entre adultos eso sí es verdad

Voz 0874 40:29 siempre bueno pues aquí hay dos cómicos que han puesto en marcha en el Capitol Gran Vía el gran Despí pote y es un espectáculo que mezcla comedia con magia así que está

Voz 0445 40:39 ah bueno vamos a ver con la ilegalidad casi Ángel Martín

Voz 0874 40:44 Cristina Medina Dabo bueno sabéis que os estáis seguramente creando enemigos haciendo esto

Voz 8 41:00 no no no no no como la como la que estamos muy cansados cámara y hay niños no no se en ellos no

Voz 21 41:12 que vosotros teníais animadversión hacia pasmoso sí sí citó a todos

Voz 1373 41:17 Jackson que vaya a muerte se estoy con porque la muerte de mi plan es aprender la magia lo va a hacer un canal de Youtube desvelando todos los puntos

Voz 1005 41:24 destruirla desde dentro no desde

Voz 0874 41:26 dentro claro os habéis aliado con alguien como

Voz 8 41:29 Jorge Blass que por cierto es un tipo con que es imposible discutir pues una mejor persona del mundo no bueno bueno bueno es más no

Voz 0445 41:36 mi hermano está bien entonces es un buen tío sí es un buen sin bueno no sale mataría porque nos pagan esto pero el espectáculo suyo el espectáculo dije pregunta es este

Voz 48 41:50 hipótesis en el espectáculo una producción de Let's go de Jorge Blass hizo la creación pues ahí estamos un poquito también al final todo el mundo aportando porque como es en la magia evidentemente de Jorge el humor pues qué tal

Voz 8 42:06 es una es sí

Voz 48 42:08 en fin y al final la en el momento de poner en pie el espectáculo pues todo el mundo cada uno aporta lo suyo porque claro cada uno tiene su estilo y unir la magia con el humor pues está muy bien

Voz 21 42:18 pero tiene su tirón hombre y es que el cincuenta por ciento de la gente se va defraudada por algo nombre absolutamente claro

Voz 8 42:24 gracias a partir de ahora te quedes y esto es que hace cincuenta que no muy bien pero antes porque

Voz 48 42:32 decía una cosa ya está bien ya me voy a plantar aquí los trucos copó los trucos tampoco hecha y los chistes perdona si quiere te cuento eh muy bien a ver qué tipo de truco le tuvo eh eh ya que según Luca pues mira hay trucos como de levitación yo por ejemplo desaparece pues ya verás ya verás como fábrica de verdad no hay truco que que de es que sabes qué pasa que cuando estás ahí trabajando con ello instan viendo truco te lo está haciendo en toda tu Purísima acaricio como lo está siendo

Voz 6 42:59 cómo es como él no lo pues eso cuando porque en Andalucía no

Voz 0445 43:02 no pero Andalucía libre y mujer morena

Voz 8 43:05 de que no sorprende en Andalucía hay en toda España estamos todos tirando de la cuerda que agotamiento tema Muccino

Voz 1005 43:13 eh volviendo la magia la magia que la infantil vale porque claro tú a un adulto le haces un truco y sabes que es un truco los niños se lo cree semanas su casa flipado pensando que existe la magia

Voz 8 43:23 no pero muchos adultos yo veo trucos tío a minera cuelan Josep

Voz 48 43:27 está eh nos te voy a que me pille pero sí pero escuelas totalmente es que hay truco quince como puede ser

Voz 8 43:41 la magia de la van a prohibir que estoy en contra de la magia de la mafia nada prohibir la magia claro porque Jorge tiene algo que a mí Jaime Figueroa que es uno de los de los que está con nosotros en el gran equipo te me contó tu humanidad de os al de mago pedófilo a ver

Voz 0445 44:02 no voy a medio día de hacer amigos muy buenos esperado vosotros hablando de boxeo en el programa Adela

Voz 1005 44:09 existencia que avancemos con David Broncano hicimos un concurso muy bonito muy muy limpio que era simplemente poníamos una imagen decíamos que a la gente a la gente a decir si era mago

Voz 8 44:18 ver hasta tenía pero no habíamos opciones en Sun no todas bueno había uno que encajaba la eh ahora mismo que hacía el vago americanos que claro ya lo está haciendo mal en la cárcel está en la cárcel estamos confundiendo conceptos se habrá muchos niños tampoco puedes pasar es mucho no nos casamos

Voz 48 44:38 pero el humor no tiene porque es el borde Ny ni cosas así el humor tiene eh es muy amplio es un espectáculo familiar sólo pueden pasar bien los chavales y se lo pasan también bien los padres porque hay un poquito para todo el mundo y es lo que digo hay un momento cuando se está vendiendo la magia está vendiendo lo magia bien cuando se está vendiendo el comedia Se está vendiendo el convivir cuando están vendiendo el teatro que también pues está él vendiendo bien entonces bueno pues vea Edward lo bien que lo vendemos todos

Voz 1005 45:05 sois una comedia no autorizada no una parodia no autorizadas de Harry Potter

Voz 8 45:10 porque no tiene nada que ver con Harriet JK JK Rowling no está ganando al luego no no ha ganado ninguno hasta que lleguen las denuncias todas vamos no tiene nada que vosotros hacéis

Voz 21 45:22 el truco vosotros sí sí claro que ellos han explicado quiero decir pues así más anchos firmar un contrato de confidencialidad por ejemplo

Voz 8 45:28 no pero no hace falta un veto como te vas a poner consiguiente bueno tú uno pero qué les voy a que todo esto sí sí sí yo cojo toda la pasta que debían de tipo técnico como canal de sí ese es mi estilo eso comprenda en Inglaterra hace años se dedicó a no en Estados Unidos he pensado que era ayudar en Inglaterra si se está en la cárcel por un poco de Lena no un gen forma tajos si el truco consiste la última semana por favor hagamos

Voz 1005 46:04 el de los magos que voy a seguir con este tema sabe que todos los cómicos no tienen una asociación en Estados Unidos hay una asociación de magos que de hecho ellos pueden vetar algún magos y ha copiado a algún truco de Román

Voz 8 46:14 se llaman ojo a los flipado el Magic casi

Voz 21 46:16 eh

Voz 1005 46:17 Chávez no la asociación de magos el castillo mágico pues ya hay un tribunal que van vestidos con togas y tal

Voz 0445 46:25 claro claro

Voz 8 46:30 cierto pero claro pero es sólo chulo de la magia un tema nada por aquí nada por allá usted

Voz 0874 46:35 llama incomodar un poco sí pero a mi me gusta tuvo

Voz 8 46:38 a ver gorrito con la estrellita por qué no ese rollo ese mundo mágico y a mí me ha gustado siempre mucho la Maquiavelo

Voz 48 46:43 la iglesia para mí del mundo

Voz 8 46:46 muy concreto estado relacionado con la magia en otro momento con otros compañeros míos por la magia así pueden perder con la magia siempre es verdad es verdad que tienen un golpetazo muy particular lo tiene no te veré si que no lo tenga pero quién no lo tienen

Voz 0874 47:01 en un golpetazo un golpetazo fue el mismo

Voz 8 47:03 por todo ello tú también tienes tu golpe

Voz 0445 47:06 no lo dedicamos a ver a ver si la gente que no dedica

Voz 8 47:12 a cualquier tipo te esta profesión no no faltó el oxígeno al nacer te va a ser parte de ese momento cada uno ya sus pelos cómico dejan los

Voz 0445 47:21 Herrera todo estaba muy bien te digo lo monólogo vista escucha una cosa vaya abandonada los mágicos a voy a poner remedio ya me voy a meter tanto bajo incremento gustó se Love

Voz 48 47:33 momento voy yo me dio aquí a vamos a ver entonces los magos que tiene un mundo y daba una pedrada muy concreta así

Voz 0445 47:40 es que yo creo que las yo ahora mismo decir que desapareció

Voz 8 47:45 ella algo así digo miedo que te digo ya Guti se tú lo que tú digas me esas

Voz 0874 47:50 habría estado muy bien eh desaparecidas

Voz 8 47:53 no nos tendríamos que haber preparado ahí no estamos en lo que nos gusta de los Magos de ese mundo fantasía teatral que a los actores y nos gusta esa cosa

Voz 49 48:01 porque la ver como Linera Iggy claro pero lo monologuista van con su pantalón vaquero micrófono ya había una un aeropuerto

Voz 0445 48:07 venga a la razón

Voz 49 48:12 interesa el derecho se está excavando lúgubre de España España

Voz 0445 48:16 entonces arrastraba a puerta vacía magia también hombre ya ya ya ya

Voz 0874 48:23 iguales envidia porque esto que decías tú de la sociedad secreta es envidias yo recuerdo Jorge contó que le había comprado no sé si David Copperfield un truco de magia para que no volviera a usar nunca y usarlo Copperfield había pagado una pasta si vosotros cobrar cada chiste que os roban madre mía tiene que envidiar

Voz 1005 48:39 si habría algún cómico que iría a la cárcel decir

Voz 0874 48:42 oye eso está un poco tenso vamos a poner un poquito de música no os vayáis

Voz 48 48:45 no pero eso me ponen una balada me subo también te lo digo

Voz 0445 48:47 si es así venido lugares me tiene Picasso muy a gusto

Voz 8 48:57 mí me sirve

Voz 50 49:05 no

Voz 42 49:32 oye eso

Voz 51 49:36 me dirigí

Voz 42 49:43 día cinco entorno

Voz 51 49:53 aquí no pero no ahí mismo

Voz 42 50:19 más no

Voz 51 50:26 a mí no no eh ah aquí a vivir he

Voz 52 51:31 bonito

Voz 24 51:37 jarrero es director artístico del festival los grandes del Gospel vuelta Bagdad en qué bonito

Voz 1005 51:43 esta canción va directamente para Susana Díaz señor

Voz 0445 51:46 esto es lo que vamos a estarlo una investidura de presidente americana e con esto

Voz 8 51:50 columnas con vos te va dedicado a Susana Díaz y vallas Vox que tiene muchas gracias a ver Luis como te decimos esto lo comentábamos Pedro aznarí yo usando un lenguaje usa políticamente correcto

Voz 7 52:02 para ser un coro gospel a lo mejor nos faltarían

Voz 6 52:06 voces clásicas no del gospel afroamericano y demás no hace falta eso sí

Voz 1005 52:11 entonces un poquito tenga más eh mucho a titulo escenario

Voz 6 52:15 ya lo que estás dentro estaba ya estaba contar conmigo para hacer pero es verdad que la criatura

Voz 0874 52:19 os americana tiene sus raíces en en en lo mucho que por ejemplo esa etnia afroamericana va a misa aprenden música misa

Voz 8 52:27 la incluso a sus creencias religiosas exacto pero no

Voz 1005 52:29 Gio en cuando ya sabemos todos que nació en entre los campos de algodón es es donde bueno en otros campos de botones de melones etcétera entre la esclavitud afroamericano lo de está muy contento con este comentario ahora mismo esta gente sin recuerdos eh bonita época el caso es que usaban esas canciones en en en los campos de esclavitud para transmitir también mensajes entre ellos para saber cómo escapar de los ellos campos etcétera y a partir de ahí pues la música se fue se fue expandiendo y a día de hoy sí es cierto que es más vinculada a la Iglesia y a un a un aún una una comunidad religiosa comunitaria porque esto es un poco

Voz 0874 53:08 lo que te quería decir que cuando tú escuchas un coro gospel allí pues sabes que hay e incluso unas no sentimientos de liberación que se hace esta gente es de Móstoles

Voz 0445 53:17 ya no estén tiene gusto sobre todo de Móstoles amigos es salir con ayuda se puede salir de Un dos tres la magia también que la abuela fuma un golpe que fuera coge de la M cuarenta

Voz 0874 53:39 la bomba de humo hay hay mucha gente que quiere participar