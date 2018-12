A Vivir Que Son Dos Días (15/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 00:59 Pedro Sánchez rechaza reunirse con Quim Torra para hablar exclusivamente del prosa es José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:05 así a Xavier Éste fue el mensaje del presidente al presidente tesis Bruselas a una semana del Consejo de Ministros previsto en Barcelona

Voz 1722 01:11 pero mire el tiempo que vaya a utilizar Elena hablar de la autodeterminación si finalmente nos reunimos yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el Estado de bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en las social

Voz 1024 01:28 catalana el Cooper en pretende que sea una cumbre entre iguales el forzado

Voz 1490 01:32 entendemos que sí que sí estadounidense tiene que entrar en el contenido porque estamos donde estamos y sobre todo cuáles son los mecanismos políticos y fuera de la justicia

Voz 1024 01:43 desde la oposición casado y revela reprochan a Sánchez que quiera dialogar con aquellos que inflama en las calles

Voz 6 01:49 Ciudadanos desconfía del encuentro entre PP hipoxia en Andalucía

Voz 1024 01:52 encuentro informal un café en un hotel en Sevilla el miércoles que les adelantamos aquí en la SER el jueves que así defiende Juanma Moreno

Voz 7 01:59 la fuerza política el de Madrid habla

Voz 8 02:02 con quién quién con quién quiere cuando quiere y como quiere porque tenemos Bolton

Voz 1024 02:09 en un desayuno informativo organizado por Radio Sevilla Albert Rivera aspiran a dejar el sueño del cajón permitir un gobierno de cambio en Andalucía

Voz 9 02:16 de esta manera es trabajar pactar ejecutar eso es lo que vamos a hacer si ese núcleo duro de de la legislatura va a ser sin duda ese acuerdo de gobierno que espero que acabe siendo realidad entre ciudadanos el Partido Popular

Voz 1024 02:28 por eso Ribera Le pido a Susana Díaz que asuma la realidad y no bloque Andalucía

Voz 6 02:32 el nuevo decreto de alquileres establece contratos a cinco años

Voz 1024 02:35 siete Si el casero es una compañía la norma aprobada en Consejo de Ministros sí que entra en vigor el próximo lunes si pone límites al aval exigido que no podrá superar las dos mensualidades además será el arrendador quién se encarga de los gastos de gestión inmobiliaria de formalización del contrato el texto no incluye límites a los precios condición que pactó Podemos con el Gobierno en su acuerdo de presupuesto

Voz 6 02:57 y un juez federal de Estados Unidos dictara inconstitucional el Obamacare

Voz 1024 03:01 si la reforma sanitaria estrella de Barack Obama que ahora el Press que el ahora presidente Trump prometió con derogar reemplazar si llegaba a la Casa Blanca

Voz 10 03:11 pero hay dos mosso d'esquadra huy Pío Anhui Cleries Obama dos años después

Voz 1024 03:19 aquella campaña acerca de nueve ya de Obamacare la decisión de este juez federal de Texas deja en el limbo la cobertura médica de veinte millones de personas los demócratas ya han anunciado que recurrirán esta sentencia

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 04:09 de Lourdes Lancho buenos días

Voz 1312 04:12 hola qué tal regresar a casa Nadal sitios Nadal no Nadal si no no pero tengo que volver a Madrid porque tengo que revisar los bombos si las bolitas del sorteo y todo esto yo no sé qué me hables esto tiene Luquero donde estaba encima que no te enteras es Navidad el sorteo todo esto

Voz 6 04:30 así en Washington no me entero a lo mejor a que a que será lo mejor estado aquí casualidad que coincide ah vale vale vale ahora Aibar

Voz 1312 04:37 me han dicho que igual hay problemas con la línea pero no sé

Voz 6 05:08 yo te refieres a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la Law que aprobó ayer el Consejo de Ministros porque hemos hablado varias veces aquí de los problemas derivados de la burbuja del alquiler de cómo habían aumentado los desahucios de alquileres por encima de los alzamientos hipotecarios ayer lo explicaba el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 7 05:25 se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los

Voz 13 05:27 rotos de arrendamiento de tres a cinco años se amplía también el plazo de prórroga tácita que ahora estaba en un año y pasa a tres años se limitan las garantías adicionales a la fianza ahora simplemente se podrían exigir hasta un máximo de dos mensualidades como garantía

Voz 1312 05:45 no está mal el Real Decreto aprobado ayer reformando la Lao que es uno de los puntos del acuerdo presupuestario acordado con Podemos que critica podemos y esta nueva norma no incluye sistemas para controlar sea limitar los precios del mercado del alquiler que el año pasado tuvo subidas de un nueve por ciento

Voz 6 06:03 el para que no pase lo que pase en muchas ciudades españolas quizás puedan admitir enmiendas en la tramitación parlamentarias está hoy llega

Voz 1312 06:09 sí sí seguro pero en la crítica de en este punto de limitar los precios de alguna manera coinciden con Podemos las asociaciones de consumidores y usuarios y el sindicato de inquilinos que nacen como crítica y como algo necesario para paliar los efectos de la burbuja del alquiler regular los precios y poner una serie de motivos justificados para rescindir los contratos de alquiler sino es prorrogar simplemente de tres a cinco años la rescisión del contrato sin un motivo justificado Jaime Palomera portavoz del sindicato inquilinos de Barcelona añade estos otros puntos que debería necesariamente tratarse para luchar contra el alquiler abusivo

Voz 14 06:44 queda fuera la cuestión de la regulación de todo lo que tiene que ver con los fondos buitre es decir las Sophie y mis porque el Gobierno se niega de momento a eliminar los privilegios fiscales de los que gozan muchos de estos fondos crean Sotheby's sociedades mercantiles que les permiten no tributar no pagan impuesto de sociedades y esto es una anomalía que debería eliminarse para siempre para evitar que se produzca esa distorsión y que los fondos buitre sigan siendo punta de lanza de esta burbuja otra cuestión fundamental que queda fuera del acuerdo es lo que relacionado con eh las viviendas vacías no hay ninguna medida valiente en este decreto que permita a los ayuntamientos movilizar los tres millones y medio de vacías viviendas que hay en España que es un tercio de la vivienda vacía de toda Europa

Voz 15 07:39 ah no

Voz 6 07:50 que es un quiero y no puedo no es lo que tiene que dar en minoría al final el martes por cierto se iban a celebrar las preliminares en el Supremo del juicio contra los líderes independentistas pues los excedentes del veinte de septiembre el referéndum o la consulta del nueve d'Octubre

Voz 1312 08:03 sí hay preocupa el estado de los que están en El Aaiún la huelga de hambre que tampoco se sabe muy bien tenemos unos problemas de semiótica con todo esto ayer supimos que el ex conseller Jordi Turull está siendo atendido en la enfermería de la cárcel de de ellos Dones eh este este es un tema que habrá que ir siguiendo lo que lo que pasa con estos presos y otro tema fuera de la agenda habitual que se coló en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el del secreto profesional de las fuentes periodísticas recordemos que lo recoge el artículo veinte de la Constitución y que se ha visto vulnerado esta semana por una orden judicial en Mallorca sabes Javier que se en requisaron los móviles los ordenadores ya es que es una medida muy drástica no requisar pues esa esas herramientas de trabajo no móviles ordenadores de un grupo de periodistas de Europa Press el Diario de Mallorca que lo hace el juez para investigar las presuntas filtraciones de del juicio en el llamado caso cursar

Voz 6 08:58 fíjate el mensaje que manda eso ha habido concentraciones de periodistas en toda España en protesta por ese gesto esa medida judicial insólita como dices hasta ahora en nuestro país lo comentaban ayer Isabel Cela

Voz 16 09:08 este Gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión de todas sus herramientas e por lo tanto tiene confianza en que este asunto se vive resolverá eh de la forma más adecuada

Voz 1312 09:23 si mañana vamos a vamos a escuchar en nuestra tertulia jurídica el ideal de justicia Chaves que hablamos de varios temas de actualidad como pues también la ola de hambre de los presos pero también de esto y quiero hacer un pequeño adelanto porque vamos a escuchar ahora la opinión tajante en jurista de prestigio de José María Mena exfiscal jefe de Catalunya

Voz 11 09:41 los periodistas tienen dos derechos constitucionales a los dos distintos el de la libertad de conciencia que protege al periodista al su jefe de un periódico el secreto te protege al a las fuentes del Cauce del periodista son dos cosas distintas aquí algún tendrá que haber pasado para que hayan hecho eso porque es que sino no se entiende que de su mano mayor esa gente quebranto en dos artículos fundamentales de la constitución de una tacada noise imaginado

Voz 6 10:20 imaginable pero este jueves tan hermético que tampoco explica que lo ha hecho así que habrá que esperar a ver

Voz 1312 10:24 ese documento sobre todo si es irregular porque luego el Constitucional puede cargarse una investigación contra un empresario que presuntamente controlaba ya acumula

Voz 6 10:32 a no poder en Mallorca no mano mañana más

Voz 1312 10:34 a las ocho y media a partir de las ocho y media en el ideal de justicia

Voz 17 10:43 no

Voz 3 10:49 joe

Voz 18 10:52 no hay derecho y encima viene nos montan el trabajo

Voz 19 10:54 no

Voz 1490 10:56 les contrata la información ayer leyó en un medio digital que la tasa de paro española del catorce por ciento mientras que la de la población extranjera es del veintiuno

Voz 20 11:06 no es verdad lo inmigrantes reciben ayudas sociales que nosotros

Voz 22 11:15 pues ya lo puede estar dicen los domingo ya tus seguidores que son así esa carta ayudas sociales tan vinculada a esa persona sino a su origen a la eco que Bertran vivo venga

Voz 1312 11:26 bueno estamos escuchando fragmentos de una campaña cero cero rumores la puesta en marcha el Centro de Iniciativas para la cooperación bata una ONG de Córdoba que trabaja en temas de cooperación educación y comunicación social y que pretende eso concienciarnos de de los bulos que se hinchan hemos salido el el sonido de ese globo hinchándose cuando cada vez que hacen un comentario

Voz 6 11:47 estas cuñado últimamente en los programas electorales también es mucho más grave en Andalucía sí sí sí

Voz 1312 11:56 por eso desde Andalucía tiene su relevancia que que se haga esta esta campaña no para desinflar estas noticias falsas estos bolos aquí en el programa hemos hablado con muchas asociaciones y ONG andaluzas que trabajan combatiendo precisamente la la inhumanidad no del del trato que tenemos con estas personas que que vienen a trabajar a nuestro país y en este caso absurdo de muchos de estos bulos que se convierten en verdades de de tanto los de de pasarnos por las redes sociales ninguno de estos comentarios tan extendido se sostiene en datos reales pero da mucha la verdad es que cuando recibes un mensaje así a mucha gente le da pereza contrastar a ver la la información no es siquiera te quieren escuchar Rafael Cantero buenos días

Voz 20 12:37 hola buenos días Tudor Rafael Cantero

Voz 1312 12:39 no es coordinador del área de educación para el desarrollo de CIC bata esta campaña se llama cero cero rumores y añadir desinfla los rumores no es muy difícil nadar contracorriente de estos bulos de de de estas mentiras que criminalizan a los inmigrantes

Voz 20 12:55 bueno hay una doble de yo no pueden no tragamos todo todo lo que nos llega a través de las redes sociales fundamentalmente un grupo de Whats App te damos credibilidad como si fuera un información contrastada y en segundo lugar es difícil detectarlos no si normalmente no tenemos tiempo para para para recoger para contrastar la información para para ver si realmente se información que lo han pasado realmente coordinación venga como acción real o es un bulo como que ocurre con los rumores no

Voz 6 13:43 luego se siempre pues otros bueno supongo que queréis tener sobre todo impacto en las redes sociales que es donde se consumen buena parte de esos rumores pero ya sabes que ahí la gente solamente atiende mensajes muy simples algo escaso campañas de tres segundos o de cuatro palabras eh

Voz 20 13:57 efectivamente nosotros empezamos empezamos que esta campaña con una serie de talleres no es público comunicativo muy claro y hemos puesto en marcha una metodología en la que también creo que estamos procurando que pasen moverse como únicamente comunicativa gente pasivo hacer comunicado con que activamente activos en este caso hemos vivido el audiovisual está en madera en la gente que ha participado en talleres impartidos en la campaña ha construido yo mismo sucesos cortometrajes relacionados con el tema esto ponemos otro es muy significativo no porque normalmente su director de información de lo que se cambiando un poco como con su información este posicionamiento iba a ser mucho más prueba sobre todo sobre una cuestión como los rumores que bajo nuestro punto de vista es muy muy graves porque ni nada convivencia incapaz de una sociedad no

Voz 6 15:05 el Cantero de cinco Fatah gracias si hay suerte con esa campaña desde aquí intentamos también siempre colaborar para que las mentiras no nos acaben convirtiendo en esa realidad de pesadilla que que se difunde por las redes gracias un abrazo

Voz 20 15:17 sagrado mucha el reaccionado

Voz 1312 15:20 ayer por puro sentido práctico y egoísta el Instituto Nacional de Estadística actualizado los datos demográficos de de nuestro país y la tasa de nacimientos es la más es la más baja de desde que hay registros y la población ha aumentado un poco por la llegada de de trabajan de estos trabajadores que recordemos cotizan incluso aunque no trabajen porque pagan impuestos comprando consumiendo etc

Voz 6 15:40 claro es que el mensaje simple que debería yo que sé que es un poco extender esta gente por las redes es ese necesitamos extranjeros para cobrar nuestra pensión tiene fácil esto no

Voz 1312 15:49 es la culpa de que no tengamos más hijos no es de quienes normal no es este quiénes mantienen en esta situación de precariedad no

Voz 20 16:00 sí

Voz 1312 16:02 hace un par de semanas hablábamos e de la huelga del personal sanitario en Cataluña de las protestas en Andalucía de los médicos también sí

Voz 6 16:09 son del personal sanitario en toda España que es preocupante precariedad en la contratación salarios bajos jornadas de trabajo demasiado largas poco tiempo de Atención al Paciente algunos incluso ya tiran la toalla ahí se dedican otra cosa y muchas veces tienen que soportar la rabia de quiénes están al otro lado el pacientes y sus familiares que pierden los nervios que acaban incluso agrediendo al personal sanitario

Voz 1312 16:28 si se sienten muchas veces solos ante ante el peligro y es por eso que las clases de defensa personal que organiza el jefe de Paliativos del Hospital Niño Jesús de Madrid tienen tanto éxito que cuando fue nuestra compañera de Radio Madrid Isabel Salvador se sorprendió al ver a casi treinta personas aprendiendo técnicas

Voz 6 16:43 sí por tener que lo piensen esto sí sí pueden

Voz 1312 16:46 viernes por la tarde el doctor Ricardo Martino que es el médico que las organiza es cinturón negro oprimen primer dan en kick full Cathay en taekwondo iba hace de forma voluntaria así simulado mucho cualquiera se mete con él bueno como la intrépida periodista que es Isabel ya sabes que es una una gran periodista de de trinchera pues se apretó el cinturón rosa palo que tiene en artes marciales puso hacer llaves con ellos

Voz 0295 17:12 bueno tengo espacio por detrás puede estar un poquito más tranquilo porque yo me voy es suelto hoy

Voz 24 17:26 en mi caso fue simplemente que consideraran que estaban esperando demasiado tiempo simplemente por eso hoy que había pasado un niño con más prioridad que su hijo eh dispusieron muy agresivos amenazando incluso con agredir con armas de fuego dulces en estos momentos de pérdidas de control de situaciones que no sabes cómo han podido llegar a ese momento pero que te encuentras a veces solo a veces pues con suerte estás con un enfermero tiene un botón de seguridad como hay en muchos hospital

Voz 0295 17:55 el ex en muchas zonas de urgencia pero sólo estas zonas que vienen terminaciones nerviosas claro que soy médico comillas Imperio entonces voy querer lleváis el Lada estáis en una situación dramática con el bolígrafo podéis soltar dando en cualquier punto ves

Voz 24 18:16 ah ya nervioso las agresiones verbales son muy frecuentes en determinados ámbitos de del que tiene urgencias nace una vez amenazadas por querer imponer una prueba complementaria un tratamiento que nuestra invitada y a pesar de dialogar dialogar dialogar pecaron amenazando oí bueno

Voz 0295 18:36 la tienes muy poco tiempo no siempre puede gestionar con toda la paciencia lo quisiera la consulta depende también de qué está pasando por la cabeza de la otra persona igual que en todos los sectores hay veces que la situación se descontroló que menos individuos con los que hay que tener cierto algo tiene que estar fallando para que un viernes por la tarde

Voz 25 18:56 de estén aquí veinticinco personas aprendiendo defensa personal

Voz 0295 19:00 si algo está fallando estamos la sociedad es más impaciente en general no necesitamos más inmediatez en todo eh tenemos menos paciencia a veces pensamos que el sistema sanitario lo da todo que los médicos lo pueden todo y que todo se puede diagnosticar al instante y bueno pues todas las cosas requieren su tiempo

Voz 24 19:25 muchos de estos problemas se previene

Voz 0295 19:27 con una buena información sino le damos a entender a la población que el sistema sanitario lo puede todo y lo da todo pues a lo mejor son más realistas y tienen menos expectativas

Voz 6 19:38 cuesta imaginarlo entonces que es médico ahí sentado al otro lado de la mesa tiene que aprender a defenderse de pacientes con mal carácter pasa que tiene que ser claro Isabel Salvador que es el paradigma de la amenaza no te cuando aunque sea por la relación la gente se aparta a su pasión por si acaso me he venido abajo hoy vamos a hablar ahora del del acoso escolar del Bulli

Voz 1312 19:56 es precisamente nuestro compañero Dani Sousa también ha sido el que ha prestado a una experiencia se fue al colegio San Cristóbal de Madrid para conocer un proyecto de la ONG Helsinki España que se llama jóvenes para jóvenes en el que estudiantes universitarios van a colegios para hablar debatir y concienciar son contra el acoso escolar en este caso lo hacen con alumnos de cuarto de Primaria

Voz 7 20:24 B

Voz 1490 20:29 hemos aprendido a volar como pájaros ganar como lo fue pero no hemos aprendido sencillo arte

Voz 7 20:36 el Martin

Voz 26 20:45 es cuando por ejemplo una persona que hay más más y la gente le maltratado y se cosas feas sólo por ser un poco solo

Voz 1490 21:01 pues yo me cambie de colegio a este

Voz 0419 21:05 en con los cinco años porque está en en un colegio con muchos problemas in acuerdo que en último año que estuve en el colegio un niño me empezó a pegar siempre estaba yo sola muy pocos días vamos muchas veces los tutores lo ignoran escuchan pero es como todo les entra por no ha ido les sale por el otro entonces es eso hay que hablarlo con los padres si van a crecer semanal prohibir habrá problemas pero yo creo que con que se quedan con que hay que contarlo a tus amigos a quién sea yo creo que nadie se va a quedar despreocupado yo creo que alguien hablará siempre

Voz 7 21:51 me

Voz 1628 21:53 ahí que estamos tratando hoy Se llama jóvenes para jóvenes es un proyecto que llevamos trabajando desde el año dos mil uno es a través de nuestro trabajo y que nos dedicamos a trabajar en universidades con universitarios a través de ellos llegamos a centros escolares pero eso lo llamábamos jóvenes para jóvenes porque nosotros lo que hacemos es formar a universitarios en derechos humanos y luego son ellos los que van a centros escolares a dar clase

Voz 1490 22:19 eh a jóvenes y a niños en estos temas

Voz 0419 22:25 este que los niños son crueles no sólo por el tema del acoso escolar sino en general derechos humanos es sexóloga yo creo que todos estos temas hay que desarrollarlos porque habla muy poco de ellos son por ejemplo a la sexualidad es un tema tabú tenemos que aprender de ello más ahora con todo el tema de las redes sociales tenemos que informarles que aprenda aunque estudien que sepan

Voz 1490 22:52 y hoy hemos aprendido que un poco que es el Bulli hemos dado nuestro ideas de lo que hay que hacer cuando vemos una persona que le hacen bullying o a nosotros que nos hacen bullying razonar y Cole la de que lo está haciendo mal sino para hay que decírselo a una mayor para que

Voz 6 23:21 bueno tuvo el adulto tiene que actuar un mito

Voz 1312 23:24 Mayor me encanta el concepto yo no yo no sé si soy adulto mayor mira que te digo

Voz 6 23:29 su creo que nunca acaba de ser adulto mayor no eres adulto lo que te catalogan así pero mayor no te antes me pregunto cómo sería de pequeños imaginas de niño al escritor Javier Pérez Andújar tendría un año particular también curioso curioso si vamos a escucharle

Voz 28 23:51 eh

Voz 1 23:58 los altera los compasión ni el otro día comiendo calamares en la calle del Desengaño yo también he tocado la dicho detrás

Voz 6 24:07 hipotéticamente quiero decir pues

cuenta con la SER pase lo que pase a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 32:15 on

Voz 43 32:16 sí

Voz 19 32:20 todo a un pleno que yo te haré no una

Voz 44 32:42 no no

Voz 19 32:47 Ana Adele y está dentro

Voz 6 32:58 Rafa Panadero buenos días buenos días Javier del Pino hoy hoy déjame que empieza dándote las gracias a ella me extraña porque porque se hizo

Voz 25 33:06 pues no te hagas el despistado y te dije el otro día que no podía hacer la sección el sábado pasado no voy a repetir las razones no quiero ponerme pesado recordando que estábamos tocando en Londres es bueno y ante eso tú tomas de la decisión de arrancar el la vivir a las nueve no es algo así como no hay selección de paradero pues no hay programas yo estoy medias nueve

Voz 6 33:23 no no lo es que era festivo el sábado por eso empezábamos master no

Voz 25 33:26 pues no me critique deberá porque lo que quiere es para mí esto es importante no siempre amenazas con despedirme dices que hay muchos candidatos para este tramo

Voz 6 33:34 pero ahora la a la hora de la verdad esto es lo que pasa esto esto Pino yo me lo llame decirte que estoy en conversaciones con patinete pero tú interpreta locomotoras

Voz 45 33:43 venga va

Voz 19 33:45 a ver quién sabe todo mira

Voz 25 33:50 bueno vamos ya con lo de hoy vamos a dejar atrás esto eh atento a la noticia ahora que vamos a poner música en la sesión en la sede del Gobierno del estado de Illinois por navidad Se monta una exposición de imágenes y motivos religiosos esto lo hacen todos los años pero la noticia está en que este año sea incluido en esa exposición una escultura satánica si te acercas por allí ahora que estás por por Unidos verás una serpiente que rodea un brazo extendido que a su vez sostiene una manzana todo esto entre un abeto navideño y un portal de Belén útil tierra puesto ahí bueno pues lo ha puesto la sección de Chicago de una organización que se llama el templo de Satán esto se fundó en dos mil doce y bueno como curiosidad según ellos mismos cuentan tienen que están creciendo mucho y que de hecho han recibido miles de peticiones de ingreso desde que dolor altura

Voz 6 34:33 a los Elecciones dos mil dieciséis hombre para grabar vídeo polémica entonces no

Voz 25 34:37 la vida de la habido claro yo soy muy de polémicas el Gobierno ha respondido muy claro no ha dicho que la Constitución garantiza el derecho de cualquiera a expresar sus sentimientos y pensamientos así que ya no hay más que hablar ya sabemos cómo sois los estadounidenses cuando mención a la Constitución fuera ir a esto

Voz 6 34:52 a es lo que vas a poner música pero eso suena de fondo Robert Johnson y su pacto con el demonio no deja tus exacto este

Voz 25 35:00 esta canción que arranca con ese esta mañana ya Xabi Puerta temprano dije o las atan creo que es hora de que nos vayamos lo curioso es que la letra podría ser autobiográfica o al menos según la leyenda no porque la leyenda cuenta que Robert Johnson como bien sabes para tocar bien la guitarra vendió su alma al diablo en un cruce de carreteras

Voz 6 35:17 ya sabes que patinó tiene una camiseta de Robert Johnson es verdad que ha saliendo contribuyó otro de sus grandes temas que es el pues lo Bush inspiró esa película tan ochentera tan tan de panadero que seguro

Voz 25 35:28 sí referencias lo es lo es muy ochentera con Raf mayo en su mejor papel quizá desde desde admira pero oye oye oye un respeto que hay una gran banda sonora en esa película de Ry Cooder divina ya que la mencionas vamos con ellos

Voz 6 35:59 sí

Voz 25 36:39 bueno cierto no la leyenda Pino eh Robert Johnson es verdad que pasó de ser un guitarrista mediocre que incluso se burlaban otros músicos de la época como Brown pasó de eso hacer el el rey del blues del delta del Mississippi sólo tuvo tiempo grabar veintinueve canciones e pero bueno de esas había seis que estaban dedicadas vacían referencias hacía mención al diablo después son canciones que ha tocado mucha gente no gente de como Bob Dylan Fleetwood Mac los Stones Eric Clapton Bono llegó incluso a cantar la recordad no un presidente de Estados Unidos siguió

Voz 6 37:10 Barack Obama se rompió con el suizo aún Chicago de de Robert Johnson un festival organizado sonoro en la Casa Blanca en dos mil doce está Mick Jagger está vivir

Voz 25 37:20 exacto no era poca cosa eh el festival este bueno Johnson murió muy joven veintisiete años la edad fatídica no para los músicos dicen y murió también de modo un poco oscuro no lo hizo tras beber un whisky en el que por lo visto le había metido de enero el marido de una de sus amantes no

Voz 6 37:36 estás loca podía ser cualquier otro pero bueno cualquier cosa

Voz 25 37:38 esa no hasta sobre su tumba masa es su muerte también leyendas de resulta que en el pueblo de Misisipi donde murió hay ahora mismo tres lápidas pero dicen que ninguna es verdadera que en realidad como había vendió su alma al diablo pues la enterraron sin lápida de bajo un árbol y en un cementerio te puedes imaginar donde no bueno

Voz 6 37:56 cruce de carreteras exacto de un árbol

Voz 25 37:58 EFE carreteras corren abren no no está mal para empezar

Voz 6 38:01 hablar de música hay Satán no sé si te va a dar para mucho más

Voz 25 38:03 así me da eh está claro que había que empezar por equipos Robert Johnson te puedes ir imaginando cómo vamos a terminar hemos dado ya alguna pista pero en medio hay espacio ahí para alguna canción más porque es verdad que esto del rock y el lado oscuro pues siempre han estado alguna manera muy conectados sobretodo con bandas de heavy metal o de rock duro

Voz 47 38:21 yo

Voz 48 38:24 sí a Yemen juego

Voz 49 38:33 eh

Voz 48 38:38 el éxito pero muerto si quieres quedan

Voz 50 38:45 no

Voz 51 38:49 no

Voz 48 38:55 chispa el equipo de decisión ya mismo la va

Voz 50 39:25 no ves

Voz 6 39:29 esta es otra que tampoco podía faltar en este espacio no la escalera hacia el cielo pero eh

Voz 25 39:33 es el tema más famoso no de de la banda en su día también hubo rumores de que esta canción contenía mensajes satánicos si ponías la la cinta de la grabación al revés

Voz 6 39:43 no como decían también con algunas canciones de los Beatles no en este caso con mensajes confirmando que Paul había muerto con la portada de la vid Rowe ni algún mensaje en ese sentido toda aquella leyenda urbana de pudiste

Voz 25 39:54 exacto bueno aquí aquí era un poco más exagerado que el caso de los Beatles porque ayer han como a dos o tres palabras y tal y aquí bueno según la teoría conspirativa está en esta canción pasando en esa vía todo toda una parrafada no decían algo así como aquí está mi dulce Satán aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste cuyo poder desataba habla habla seguía todavía un par de frases no el propio Robert plan de de Zeppelin cuenta que alguien se inventó todo esto no para para sacar dinero quiere ahora

Voz 6 40:17 la de El exorcista de William que Englaro estas películas

Voz 25 40:20 esta referencia son de esos años no de final de los sesenta primero de los setenta bueno el caso LC pelín más allá de la canción pues siempre ha habido una sombra de bueno de afición al culto satánico en concreto sobre Jimmy Page el guitarrista al que bueno sí es cierto y parece que estos asuntos por lo menos le interesaban por ejemplo llegó a comprar una mansión que está a orillas del lago Ness en Escocia sólo porque allí había vivido Alistair Coli Crown bueno un practicante de magia negra por cierto es también ahora que hacía referencia portadas de discos uno de los rostros que aparecen en la portada el Sargent Peppers de los de los Beatles es un tipo al que también sería Mick Jagger lo siniestro bueno que según otra leyenda esa caza que compró que compró Jimmy Page estaba maldita porque había construido sobre las ruinas de una Iglesia que ardió con los feligreses dentro no parece la película Poltergeist en otra casa de de Jimmy Page por cierto murió el batería de la banda yo Mohamed con algunos atribuyeron esa muerte a sus aficiones con la magia negra una especie de maldición

Voz 6 41:14 bueno pero también el hecho de que se jugarán su propio vómito después una borrachera salvaje igual tendría que ver con

Voz 25 41:20 con su caída tú crees que tuvo algo que ver no es posible es posible pero es que el montón de historias es sobre desgracias que afectaron a miembros de Zeppelin que se atribuyen al gusto de Page por oscuro no por ejemplo cuentan que tras la muerte de el de un hijo de Robert Plant que murió por una infección rara no virus en el estómago murió en la ambulancia que caminar hospital cuentan que plan acusó a Jimmy Page de de aquello decía que era por la venganza por las prácticas satánicas que que hacía pero no ver en fin vamos con esta canción que también tiene su historia curiosa como esta escalera hacia el cielo de Zeppelin también con con esto de pasar la cinta al revés Iber mensajes

Voz 3 42:04 ah

Voz 19 42:07 todo

Voz 25 42:31 estamos otra vez con los ochenta Rafa esto es la él lo nuestro no salimos eh esto es la él efectivamente el dorado una canción compuesta por Jeff Lynne incluso un poquito antes desde el año setenta y cuatro es lo que se supone que dice las letras y poner de revés en este caso pues mira fundamentalistas cristianos decían que las primeras frases de la canción al revés eh si pasaba la cinta al revés escuchó un mensaje que decía él es el único despreciable Cristo eres infernal estamos muertos todo el que tenga la marca la marque al día los entiende vivir

Voz 1 42:59 a mí me nosotros parrafada entonces

Voz 25 43:02 sí sí otra para aquí y el propio Jeff Lynne desmintió todo con un argumento vamos contundente y muy simple dijo que cualquier persona que pueda escribir una canción y hacer que diga otra cosa al revés tiene que ser un genio yo no lo soy decía no eliminaba cualquier duda luego buenas que él y no se quedó ahí en el siguiente elepé de la banda Face semiosis llamaba la primera canción en instrumental incluía ahí fragmentos del Mesías de Haendel pero ésta sí que escondía un mensaje que sólo se escuchaba visto si no había lugar a dudas escucha perfectamente cuando pones la cinta al revés es un mensaje que le el batería

Voz 52 43:32 mira

Voz 6 43:43 dice la música es reversible

Voz 25 43:46 pero el tiempo no darle la vuelta darle la vuelta

Voz 6 43:48 dale la vuelta a una forma elegante de decir algo así como deja de perder el tiempo con estupideces escuche la música como escucharla no

Voz 25 43:54 eso es dar vueltas a las citas de Ponta escuchar música no me dicen con bastante estilo la corrección estos de la de la de lo bueno vamos con otra con la que vamos a cerrar ya saben ponga todos en pie

Voz 12 44:24 en a el veinte o el de un brindis por qué te ha roto

Voz 6 45:12 los tanques Majestades y su simpatía por el día

Voz 25 45:15 exacto los Rolling Stones Jagger y Richards durante mucho tiempo jugaron con todos todo el culto al diablo yo creo que bueno que igual era una estrategia marquen digno para aparecer como los chicos duros

Voz 6 45:24 claro frente a los Beatles los Beatles trajeados y esto es

Voz 25 45:28 ellos jugando con el diablo de hecho ellos mismos un disco lo llamaron petición de sus satánicas majestades no era una broma partir el texto que aparece en el pasaporte británico donde la la petición a las reclamaciones de su británica Majestad pero bueno ese auto denominaban satánicas majestades Richards ha dicho alguna vez que la visto dijo más de una ocasión habrá que ver en qué condiciones eso te iba a decir un especial de televisión que grabaron estos años en el que se ve cómo Jagger se quita la camiseta lleva dibujado el diablo ocupando todo el pecho y luego ya esto ya dudo que fuera marketing porque hay un documental que grabó Jean Luc Godard sobre los Stones justo en el momento en que estaban grabando esta canción año sesenta y ocho en junio y en ese momento será uno de los focos que habían colocado el documental El estudio se incendia bueno las cintas de la grabación se salvaron la canción se salvó profesora podremos escuchar pero es que se quemó gran parte del equipo los Stones eh maldición satánica quizá quién sabe

Voz 6 46:19 bueno mejor torpeza por parte de alguien no pues es torpezas

Voz 12 46:23 eh

Voz 25 46:27 por cierto estos coros que escuchamos tan característicos de la canción no ese UU pues una aportación que bueno como coma como Carlos Cordero tras escuchando luchando por ello eh eso la aportación que hizo cuando lo grabaron la que por entonces era la novia de Richard la modelo en ver lo empezó a cantar mientras la grabación estaba en la cabina pero bueno lo escucharon el gustó como sonaba y lo incorporaron y mira ahí se quedó seco como un gesto muy reconocible esta canción no el disco salió hace justo mira precisamente ahora cincuenta años de diciembre del sesenta y ocho en menos de un mes se publicaron fíjate qué tiempos eh el banquete estáis con los Stones poco antes el menos más había publicado el disco blanco de los bomberos el blanco que se acaba de reeditar como mucha gente sabe has y no no no no sabía tú lo tienes dado Josep pero la casa no es para estas esperando todas pues ya estaba bien lo que has hecho lo que pasa es que es déjame decir que si alguien se bajase pocas y lo escucha del revés un mensaje en el que te acuso de haber dejado pasar la ocasión perfecta para poner a Mike Oldfield además está Brian Washington donó Patiño Patiño eh

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 54 47:58 no

primera hora sacado las escaleras de las Mario del pasillo estas esperando aquello se levanten hoy sábado y se les pega un poco las sábanas llegará entonces uno de los momentos más esperados del año abrir la puerta del altillo comenzar a sacar cajas y más cajas con la decoración navideña cuidado con esa caja que es la que tiene las bolas de cristal mira mira aquí está la estrella

saben cuál de las cajas está el nacimiento

poco a poco la casa va cambiando su decoración el árbol preside el salón a su lado sobre la mesita se despliegan las figuras del belén las ventanas se cubren con pegatinas transparentes de Papá Noel el millón recorre las paredes del salón por encima de todo la ilusión que se dibujan sus caras ahora sí ya es Navidad

Voz 44 48:44 ves me lucían un mensaje

Voz 6 48:46 la oración con El Corte Inglés

Voz 25 48:55 estás seguro de que los datos que proporciona es cuando compras online tienes antivirus despierta no convierta la tecnología mal sueño Oficina de Seguridad del internauta INCIBE Ministerio de Economía y Empresa Gobierno de España

Voz 39 49:16 me llamó Daniel pongo toda mi pasión en conseguirlo

Voz 40 49:18 esta acción y una alimentación básica para doscientos setenta niños en Etiopía

Voz 6 49:23 Daniel tiene un gran corazón

Voz 41 49:25 bueno pues darlo por eso se creó una fundación produce Nick para luchar contra las enfermedades cardiovasculares cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación procedía al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 56 49:38 en Carrefour y punto por compras superiores a cincuenta euros en juguetes y te devolvemos un treinta por ciento para Tous próximas compras sólo hasta el diecisiete de diciembre Carrefour todos parecemos lo mejor

Voz 6 49:59 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego

Voz 57 50:03 el municipio matriz impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros saca le partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informa TM cero doce en la web Comunidad apunta Madrid Fotovoltaica Madrid punto com

Voz 58 50:22 elige exaltar con la mejor música internacional o con las salas el practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte en playas vírgenes o en pueblos

Voz 7 50:38 sumergirse en aguas cristalinas bueno nuestra cultura milenaria

Voz 58 50:43 elegir todo es el mejor plan elige el Plans

Voz 7 50:46 Castellón mediterránea Patronato Provincial de Turismo

a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 50:56 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos parcialmente cubiertos con temperaturas mínimas en ligero descenso no en la sierra donde según la previsión suben hoy sobre todo las máximas que están en torno a los diez grados de media en la Comunidad a esta hora el termómetro marca cuatro en el centro la lluvia llegará a partir de medianoche You si hay viento que ayudan a limpiar el aire de Madrid por cierto que el miércoles el día que se activo el escenario dos del nuevo protocolo anticontaminación de la capital se pusieron un total de cinco mil setecientas multas por aparcar en zonas SER de manera indebida por superar los setenta kilómetros hora otras setecientas sesenta y uno setecientas más por circular con vehículo sin catalogación medioambiental la sanción por incumplir el Protocolo es de noventa euros la mitad pronto pago a lo mejor el transporte público aunque tengan en cuenta que los maquinistas mantienen los paros convocados en metro la próxima semana de lunes a viernes por la tarde en esta ocasión en las líneas uno dos tres cinco de cinco de la tarde a diez de la noche los trabajadores de Metro que se concentraban también ayer a las puertas de la Asamblea de Madrid donde en comisión se ha intentado conocer qué falló para que durante años los trabajadores estuvieran en contacto con el amianto a pesar de saber entonces que era un material cancerígeno lamentablemente la relación causa efecto se ha comprobado con el reconocimiento hasta ahora de la muerte de dos trabajadores por vestidos y Sara selva

Voz 1510 52:24 poca autocrítica ningún avance en la última sesión de la comisión tanto el entonces consejero de Transportes Pedro Rollán como la actual Rosalía Gonzalo han defendido la gestión que ha hecho Metro de la presencia de amianto la red del consejero delegado Borja Carabante supo que había amianto en el metro de Madrid en mayo de dos mil diecisiete y que había un trabajador enfermo ya meses antes pero no le dijo nada al consejero de Transportes arrojan hielo ha defendido

Voz 11 52:46 antes seis meses a usted no le dicen nada no piensa usted que eso es una negligencia yo creo que esa pregunta más la tendría que hacer es la verdad como sala en cualquier caso destacó que el consejero delegado aquí en sí que informa que es al que está obligado a informar a los trabajadores

Voz 1510 53:02 también el propio Carabante ha defendido su gestión a pesar de que las medidas empezaron a ponerse en marcha después de las actas de infracción de inspecciones

Voz 25 53:09 abajo yo tengo la conciencia muy tranquila por el trabajo que están ahí

Voz 11 53:11 siendo los siete mil trabajadores están comprometidos con la seguridad y la salud de los trabajadores que que no van a escatimar esfuerzos igual manera que no lo está haciendo el Gobierno de la Comunidad Madrid yo como consejero en el comité de dirección

Voz 1510 53:22 PSOE y Podemos le han pedido que dimita pero él lo de

Voz 0825 53:25 sin salir de la Asamblea madrileña en la Comisión de Presupuestos a debate el incremento de inversión en la educación concertada que ya ha alcanzado los mil millones de euros PSOE y Podemos han intentado vía enmiendas equilibrar el presupuesto entre la pública y la privada concertada pero la mayoría de Partido Popular y Ciudadanos lo ha echado atrás Teresa Rubio

Voz 1024 53:45 en los presupuestos se incrementa un siete por ciento la inversión de la concertada frente a un tres por ciento de la pública Juan José Moreno PSOE

Voz 11 53:52 poco a la educación pública mucho a la concertada no gustaría mucho para todos pero lo que es inadmisible es aumentar una está que en lo demuestran todos los análisis que se hacen esté aquí falta equidad y falta equidad por este tipo de decisiones en los presupuestos ya estamos hartos

Voz 1024 54:09 Cameron Gil del PP recuerda que es lo que hacen es dar una respuesta a quiénes quieren que sus hijos estudien en la concertada

Voz 11 54:15 no podrán ir en contra de lo que la decisión de no

Voz 59 54:18 muchos padres muchos muchos padres tiene en esta Comunidad pero les vuelva a repetir quiere los de cada diez euros que se destinan a la educación pública siete son para la publica hay tres para la concertada

Voz 60 54:30 responde Beatriz Galiana la portavoz de Podemos en la subida irrisoria ghanés ustedes los presupuestos de educación hombre a todo el mundo de llegue algo está la educación concertada aumentado un siete por ciento y la público en cuatro vamos a intentar por lo menos equiparar equilibrar un poco está concertada no ha dejado de subir desde año dos mil ocho estamos ya por encima de los mil millones de euros