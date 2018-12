A Vivir Que Son Dos Días (15/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Nos toca tertulia de humoristas gráficos hoy con el invitado al que llevan los cuatro años esperando

Voz 16 04:02 tan Miramón joven faraón pertenecientes la decimoctava de Egipto cuyo nombre original tuve tan Catón significa imagen viva Beaton

Voz 17 04:12 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe

Voz 0874 04:16 saber de la historia la madrugada del sábado

Voz 17 04:18 domingo en la Cadena Ser

Voz 3 08:32 a la convocatoria de elecciones salvaran el pellejo en caso contrario el Esther cenar a la cabeza lo que no es en la cabeza y el tiempo empieza a contar

Voz 2 08:44 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 08:46 sí sí

Voz 26 09:06 no claro

Voz 27 09:47 es acostumbrados últimamente al años de masas no hubiese estado en Granada en Valencia ahora estáis hoy en el estudio de solos os parecerá que

Voz 0874 09:54 esto es como un acústico después de un concierto en un estadio Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días

Voz 2 10:00 y en la tele por cierto que para encontrar baños el de Antonio Castelo en Valencia

Voz 0874 10:11 así se que fue un baño de masas se quiere ir de peces también Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días buenos en Barcelona Aleix Saló que tales como está

Voz 28 10:20 al

Voz 0874 10:21 José María Pérez Peridis cómo estás José María bien bien un poco de orden en ese estudio que tú tú eres el Siniora fue para las televisiones que señor extra

Voz 29 10:31 la tele y estamos totalmente distraída

Voz 28 10:34 pero claro esto es una cosa que yo hago siempre que

Voz 0874 10:36 el estudio como los compañeros de Carrusel tienen siempre un montón de televisión expuestas para que todos los partidos o informativos también por si pasa algo yo las apagó todas porque se me distraen los invitados

Voz 29 10:46 hace hacemos of imán días que es un personaje de cómic que es capaz de ver cuarenta televisiones a la vez se entera de todo

Voz 2 10:54 súper poder hombre expresó cualquier ama de casa igual España puede hacerse

Voz 0874 11:01 qué está pasando José María tengo delante un par de las historietas has dibujado esta semana en claro todos estaréis ideológicamente muy bien no se gente Illescas insultados con la aparición de de de de Vox pero os han hecho un pedazo de favor a los dibujantes es porque tú estás sacando jugo tremendo al al al líder de Vox dibujado como un pulpo y ahora tiene Vox bótox como dices

Voz 1109 11:24 claro tienen Vox es lo bueno la posición actual tiene Vox botox porque han engordado engordado se les ve lustrosos peticionarios en falta la por la calle pidiendo ciento cincuenta y cinco por favor ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco

Voz 0874 11:46 tejela anterior no no pueden pasar unas horas en decirlo Business les da algo no pero pero en serio

Voz 1109 11:52 su caricatura caricatura el de Vox eh fíjate que todos son de la misma edad pero él tiene un perfil no sé yo le he visto sí como

Voz 0874 12:03 digo no

Voz 1109 12:05 exactamente el perfil no no yo creo que al se refiere

Voz 0874 12:08 antiguo de otro tipo de antiguo

Voz 29 12:11 el otro día vi que hacer una prueba en Internet es esto de que si nos dividen la cara en dos mitades y luego nos las juntan con su reflejo que tenemos dos dos caras completamente distintas todo el mundo porque no somos simétricos en cambio hacían la prueba con este hombre Isaías exacto

Voz 28 12:27 es decir tiene una cara enviado del diablo El

Voz 30 12:30 claro que tu de de de algún

Voz 29 12:33 ah o el grabado antiguo en el que son completamente simétrico macho español clásico

Voz 1109 12:39 a mí lo que me da más apuro por no decir otra cosa es la enorme firmeza decisión que hay en su

Voz 2 12:49 ya está a punto de Franco no tiene otro tono

Voz 28 12:57 un eleva

Voz 29 12:59 luego tenemos que tener cuidado porque es que ahora ya se ha puesto de moda lo de que digas lo que digas le estás dando votos a a Vox un lo saben cuenta que dices buenos días le estás dando votos no no existe de Vox al estar dando pues sí porque

Voz 1109 13:13 es dar presencia

Voz 29 13:15 algo tiene tiene parte de razón pero es que hay otra que dices no llamen fascistas a los fascistas que les das votos y que les llamo plastilina

Voz 2 13:26 todas formas siempre se nos ha dicho que contra nos dibuja vamos mejor

Voz 28 13:30 pero no es verdad la verdad es que no no

Voz 2 13:32 me gustaría tener que volver a dibujar Aznar ni yo creo que nos gustan de nuestro caso tratado yo les digo

Voz 29 13:38 no decir ayer ya sale por ahí otra vez debajo poco orquesta

Voz 1109 13:42 nos vamos están espíritu está ahí está el espíritu rondaría no y además es el pegamento de los tres

Voz 0874 13:50 pero pero pero esto esto yo creo que esto planteáis vosotros tenéis no no no no me engañé es que no nos gusta Vox pero si viene muy bien pues esto es gasolina para estas viñetas

Voz 0062 14:00 bueno a ver también una Siria bien una invasión alienígena

Voz 28 14:03 pero si las guerras socorrido un apocalipsis no pero ciertamente cada uno dibuja lo que dibuja yo que soy que lo es mirándome a mi vida al hacerlo

Voz 1109 14:24 caricatura ves cuánto cuesta a Sánchez

Voz 31 14:29 cuánto cuesta CD Rivera bastante claro

Voz 1109 14:31 dado sin embargo os juro que yo me puse enfrente de el ordenador vi mirando eso me pone imágenes a la caricatura dije pero a qué hago

Voz 2 14:46 ya está hecho en cualquier caso no hace mucho en esta tertulia decíamos que Vox

Voz 29 14:53 ahora ya estamos hablando de la caricatura de su líder ya una verle has hecho ya Peridis la hecho caricatura ya

Voz 1109 15:00 pero sí supongo que se llevaba los otros arrastras se le tenía cogido de la pata Rivera

Voz 0874 15:05 no pero es verdad una vez que tú no metes en tu viñeta hay encima del Ken es un personaje que ahora ya es un pulpo encima al líder de Vox ya ya está ya es historia

Voz 1109 15:12 hoy en la de hoy o la de ayer pues ya no era un pulpo sino que era algo que empujaba da da bastante de sí porque el perfil el perfil permite una línea que no sabes cómo termina no es

Voz 0874 15:27 es muy interesante pero es muy bien cogido al perfil de de este hombre

Voz 1109 15:31 la te lo digo con con una simple

Voz 0874 15:33 trate deleitarse con es

Voz 1109 15:36 de Heras sensibles si es una chufa Eslovenia pues yo creo que ha llegado al clima porque no se puede ser mayor tontería expresarme

Voz 28 15:51 por eso capacidad de carga más no no no

Voz 0874 15:59 hay unas

Voz 2 16:02 porque ha expresado lo que piensa mucho

Voz 1109 16:04 ante

Voz 2 16:05 que a cuanto Torra

Voz 0062 16:12 en San muchos catalanes estas diciendo

Voz 1109 16:14 no no no

Voz 28 16:19 pero bueno para que claro

Voz 1109 16:23 tú estás ahí lo vives bueno

Voz 0062 16:27 a ver yo te puedo decir desde aquí hay mucho sector muy implicado con uno subsector muy pocas que te cortaría todas las carreteras diaria todas las cosas pero lo a lo da la verdad le gusta irse Álvaro tomar la caña

Voz 1109 16:40 sí que sabe lo que pasa que se empieza a esas cosas empiezan donde se empiezan la Historia nos va a llevar a todos donde

Voz 0062 16:49 estoy completamente de acuerdo siempre se puede ir a peor ya es algo que a veces en los olvida quejamos cómo estamos hoy

Voz 1109 16:56 de ir a peor la primera guerra mundial en pero pero tampoco

Voz 2 17:02 no corremos demasiado tierno no te perdona Alex el XXI se podía ir a peor cómo está el ambiente

Voz 0062 17:09 ley es que esa es que pasa es que en la calle de aquellas completamente normal piensa que al final independentismo es es un movimiento muy de clase media muy de clase media el chaval que va a cortar la calle muchas veces es hijo de clase media Universitas

Voz 1109 17:25 creo que decir

Voz 0062 17:28 bueno a ver puede algunos si otros menos no no no puedo meter un grupo diverso en una sola pero generalmente es más clase media entonces es curioso porque ha sido un agente que generalmente ha estado a favor del sistema de golpe ahora es antisistema pero de una manera muy clase media

Voz 1109 17:47 que hubiera una cosa les en Cataluña hubo siempre un movimiento anarquista remen

Voz 0062 17:52 así de acuerdo de la clase obrera

Voz 1109 17:55 bien bien pero eso subyacen las sociedades no creas que ir luego cuando alguien en la cúspide dice vosotros a cortar carreteras ir a la de abrir las autopistas es decir el que tiene que mantener la la seguridad y el orden en una sociedad es el primer agitador eso no

Voz 0062 18:16 completamente de acuerdo no no no me parece un bocas y de hecho yo no sé cómo pudieron este tío

Voz 1109 18:23 lamento detrás hay para empezar pero

Voz 0062 18:26 a partir de ahí pues bueno pues de de Boca Boca chanclas chanclas

Voz 1109 18:29 ya ya pero así empiezan

Voz 0062 18:32 pero así se calientan los ambientes y las escopetas si se completamente de acuerdo oye vosotros

Voz 0874 18:38 en las tiras que los que dibuja tira diaria tenéis tenéis la sensación de fin de legislatura de de agotamiento

Voz 2 18:47 hombre yo creo que es evidente aparte que

Voz 32 18:49 eh que no es que lo sintamos porque

Voz 2 18:52 en el fondo nosotros lo que hacemos es observar somos simples observadores yo creo que la dinámica ahora indica precisamente eso no

Voz 32 19:03 el problema del presidente Sánchez

Voz 2 19:07 ha empezado en Andalucía ha empezado en Cataluña a continuar en Andalucía yo creo que el epílogo buenas con los presupuestos yo me remontando con las Julia

Voz 1109 19:16 la moción de censura está pensada para conocer no solamente para derribar a un Gobierno sino para que le suceda una mayoría relativamente estable en el entonces era una votación claramente a Rajoy pero clarísimo y la gente suspiro y entonces lo que no hay armazón porque claro

Voz 2 19:39 no se pensaba José María que en este tiempo iban a hacer programa es un problema de programa

Voz 1109 19:45 es un problema de que no tienes una mayoría porque claro con los líderes de los que te apoyan en la cárcel on huelga de hambre que demonio mayoría puedes montar sí es una rebelión por un lado contra el Estado el Estado a través de los jueces han actuado de una manera muy dura muy dura porque la prisión preventiva extendida tanto tiempo hombre digo yo que por Navidades por Navidades por Dios podían desde el mes de diciembre de noviembre haber mandado a los presos a casa ya está muy bien

Voz 0062 20:19 muy bien Peridis qué pasa

Voz 28 20:21 os dejo Fernando tu mensaje punto

Voz 1109 20:28 pues de la isla fueron y Comín con lo que dicen no ayudan nada en absoluto a medidas de otro tipo porque claro están echando gasolina en el incendio y están dando los partidos acérrimos españolistas y lo que ha nacido toda la munición del entonces ese ese ese gobierno no se sostiene por ningún lado

Voz 0874 20:53 sí pero atento de José María porque fíjate si si eso pasara si de repente los los los políticos presos pasarán la Navidad en en en sus casas hay una encuesta del diario punto es y creo que de ayer de esta mañana que dice que en las próximas elecciones tal y como están las cosas ya tiene el siete por ciento de los votos uno coma seis millones de votantes entre diez y once diputados estoy seguro de que si si Oriol Junqueras cena en su casa en Nochevieja en vez de un siete por ciento sería un nueve por ciento porque esto también para ellos es alimento

Voz 1109 21:22 claro claro que sí es alimento al igual que fue alimento para el PP la campaña que hizo contra el Estatuto que algunos medios la convirtieron en una campaña contra Cataluña de aquellos polvos vienen estos lodos porque sí

Voz 0062 21:39 estoy cocinan mucho contigo Peridis olla

Voz 1109 21:42 bueno hoy otros días yo contigo

Voz 31 21:46 a ver lo que pasa con el tema catalán no fue sí

Voz 1109 21:48 no yo pero en el fondo coincidimos lo que ocurre es que cuando se hace política en un Estado complejo para agravando unos problemas conseguir votos en la cazuela es una inmoralidad manifiesta eso es eso es muy muy inmoral e ir bueno será político a corto plazo

Voz 0062 22:10 el voto barato sale muy caro

Voz 1109 22:13 que sale muy caro y ese es el a corto plazo esa parte de todo claro pero claro los estados y las naciones pues sobrevive arrastran problemas no resueltos Anteriormente cada conflicto no resuelto o cada guerra mal remató en general así en Primera Guerra Mundial penalidades Alemania sin cuento empobrecimiento de Alemania por los daños de guerra Adolfo Hitler su a los muertos de la primera los de la segunda la catástrofe de Europa entonces los problemas hay que ir abordándolos los bastaba que no se puede reformar la Constitución donde pillamos un consenso como el setenta y siete porque ya no hay una conciencia de haber sufrido la guerra la represión el exilio de querer la paz

Voz 2 23:00 pero conviene recordar estoy de acuerdo contigo pero conviene recordar que este contexto nuevo surge precisamente en Cataluña para tapar la corrupción para tapar una crisis es decir que para conseguir votos hizo Artur Mas clarísimamente para conseguir votos

Voz 28 23:18 claro uno lanza la pelota hacia adelante

Voz 31 23:21 bueno qué pero qué fue antes el huevo la gallina

Voz 28 23:23 nunca sabes según la cadena tenía unas ganas de poner el huevo y el huevo tenía unas ganas de salir el culo de la que me hinchó a quién no los unos por los otros Mauro Entrialgo que están mirando

Voz 1109 23:36 con una sonrisa Séneca que tenían que darle los radioyentes

Voz 29 23:41 no es como y son poco sorprendido con tu con tu discurso estabas

Voz 28 23:48 pero de turrón de vuelve a la que yo me pregunto

Voz 0874 23:52 es nuestro invitado sin decir quiénes que se está poniendo caras ahora escucha lo que estamos hablando como diciendo a mí dejadme

Voz 0062 24:00 no está bastante cansado la tele ahora mismo

Voz 28 24:05 hay tres teles

Voz 31 24:06 si no ha pasado a los dos que nos hemos quedado con cara de la pantalla

Voz 0874 24:11 es yo yo a mi me gustaría que que todos encontramos un poco lo que lo que significa para nosotros es este invitado yo decía antes que llevamos unos cuantos años lo que estamos aquí también esperando que volviera al programa especialmente yo quería Junta con vosotros no os dedicáis en parte a lo mismo en buena medida a lo mismo a yo lo primero que se me viene a la cabeza es cuando esos tebeos estaban expuestos en los kioscos en los laterales no salió un tebeo nuevo dibujado por el ponían el lateral del quiosco quedarme mirando el kiosco y piensa

Voz 3 24:40 las ojalá me lo compraran ojalá

Voz 0874 24:43 en Reyes estuviera a la vuelta de la esquina y me lo echaran de Reyes no ir y luego el olor a tinta cuando lo habrías pero forma parte de mi de mi infancia todos los dibujos

Voz 29 24:52 por hasta el primer libro que tuve que era que

Voz 30 24:55 mi hermana estaba enferma

Voz 29 24:58 Cities y entonces le regalaron uno de estos por no para que no se aburrió era en casa que tenía que estar encerrada y entonces nos lo leíamos no varias veces sino una vez al día por lo menos es el primero que tuve de este hombre que Estado y con cuando se llamaban tebeos

Voz 2 25:13 te gusta tanto pero yo me refiero ya al al

Voz 29 25:16 mer libro a la primera recopilación

Voz 1109 25:18 el dinero de los personajes de nuestro invitado que como habéis dicho nombre no nos lo piso tenía un personaje maravilloso que era el botones sacarina en la oficina

Voz 28 25:34 estoy aquí en la oficina adiós

Voz 1109 25:37 fotones que era igual que sacaré no tenía lo granitos en la nariz menos el gorrito sacarina lo tenía todo se lo olvidaban las cosas bueno yo no me he reído nunca en mi vida con un tebeo me partía

Voz 2 25:50 yo pensé en Almodóvar del botones Kempes

Voz 1109 25:53 todo Bottonm eso yo empecé cerca un poquitín más arriba de voto

Voz 29 25:57 que quieres decir que cuando salió el a camino ya trabajadas sí

Voz 1109 26:02 ya te digo que cerca del fotones es decir que cuando que estaba encima del botón yo yo sí me descuidado como el botones no tenía que abre los cierres del establecimiento que me reía matar a matar porque no se podían hacer no sé si Ibáñez que es nuestro invitado digo yo

Voz 28 26:25 vaya nadie lo imaginaba conocía el botón

Voz 1109 26:32 pero es que trastos eran simpáticos quedan chavales que tenían edad de estar jugando en la calle jugaban en la oficina o sea todo lo que hacían era una diversión no es así

Voz 0874 26:46 Francisco Ibáñez buenos días

Voz 31 26:48 días que estás entre los tuyos lo sabes

Voz 1109 26:51 o te oyéndote te

Voz 31 26:53 adiós viejo tío poeta como si me estuviera conociendo el pelo

Voz 28 26:58 éramos eh

Voz 0874 27:02 es una reunión de pintamos nada

Voz 31 27:06 bueno no sé nada o está oyendo toda la primera parte yo presentar me he sentido como un intruso vital Rudd a la política a políticos lo único que conozco es el el partido Mortadelo el bolero

Voz 28 27:20 ha ocurrido

Voz 31 27:22 de votos una persona que va historietas de lo político y tal pero claro lo que hicimos otro al día siguiente están los periódicos las radios tal lo que hago yo el álbum ya que se que se roto dura tan a tres o cuatro meses todo ocurra escuchas de cuando sales al personaje que al metido hace tiempo ya que a partir de este mundo exige dije mira de ocurrió con uno estaba ya en la última página pues que era muy conocido en todo el país gordito que tener un caballo está imperioso a España si bien el cuarenta y cuatro páginas estaba en la página cuarenta y tres terminando ya sacaba algo la radio puesta en este momento no noticia para todo el país acaba de fallecer por la pagina Juan XXIII todo yo hubiera pasado eh bueno pero aparte vía pintar cara a intentar llegar nunca para nunca

Voz 2 28:28 qué has desayunado Francisco digo digo hojas tan deprisa como habrás

Voz 31 28:34 hombre lleva veinte minutos pobre ese poder tuvieron costumbre que los vitorianos entonces lo hacía hay muy poco caso entonces era era aquello que da un dibujante y yo hago esto ya ya pero pero pero es evidente que trabaja serio de antiguos tuvo gigante y el tiren de decía hay que ir usted allí aprenda usted Basauri suyo el otro cual yo voy a estar virtuales bueno usted usted cuéntalo todo dentro Fito acostumbrado cuando un micrófono delante

Voz 28 29:13 sí sí sí

Voz 2 29:17 apolítica Francisco modesto porque yo creo que en el fondo Bárcenas además de por corrupto va pasará a la historia por haber salido en un Mortadelo

Voz 31 29:26 no pero fíjate que es como el el tesoreros llevaban

Voz 28 29:31 sí tengo una venta Fabio

Voz 31 29:33 loseta o cuenta que cuando lo saco alguna vez algún personaje de Toyota es como como gancho simplemente

Voz 28 29:40 pero me parece que salía

Voz 31 29:44 en su viñeta todo era gran collar

Voz 28 29:46 es decir peineta deja te deja una pregunta maestro

Voz 1109 29:52 yo había en mi estudio un delineante se llama Daniel muy majo que eran Videla dibujaba con las dos manos te imaginas yo tal y como hablas con las dos manos

Voz 31 30:04 boca Izquierdo mire usted esto es la historieta lo lógico lo lo lo normal lo hacer yo qué sé yo trabajando viene a una cinco seis páginas semanales cuando estábamos la antigua editorial el que hacía diez era un héroe era una cosa fabulosa no cosa increíbles yo llegué hacer veinte páginas de co cómo te miro te las día lo hacía mejor el yo hacía antes estabais hablando antes de cosas le van colitas yo yo trabajé en un banco bueno mejor dicho no trabaje yo estuve en un banco estuve entonces tengo el hombro izquierdo tengo más bajito que el derecho porque por detrás venía sujeta otra vez otra vez por debajo de mi farragosa páginas de las letras esto lo tenía misterio dibujito está ahí pero que te pegaban golpecitos

Voz 28 30:59 no

Voz 31 31:03 Banco fue una celebración por parte de ETA por parte de Lucas Lucas golpes

Voz 1109 31:10 entonces tenía razón yo conocías a fondo a los botones

Voz 28 31:15 yo fui yo fui a Grace

Voz 31 31:21 ciclo yo no fui no fui como el sacará lo encontrar angular pero un cabezón de acuerdo con el tenía que recurrir al ruedo de la plaza en todos los promotores ya lo creo porque si ya lo creo

Voz 2 31:35 tus personajes Francisco de dónde sacas eso nombre esta

Voz 31 31:38 ah vale lleno de importancia en mira hombre no porque tengo una cierta a la larga no no es el personaje que hace que hacer nombre Mota Pepe estuvo muy bien pero sería la hostelería y no sería lo mismo

Voz 28 31:57 después que no te

Voz 0874 32:00 sí yo yo yo pensaba Francisco que en realidad igual no estás engañando todos yo tengo una pensante que tú estás súper al tanto de la política que te interesa muchísimo y que la insertas de manera muy sibilina en todas tus historietas en ese estado

Voz 31 32:10 no a quién te te diré por ejemplo que tal pero no no no no no ten en cuenta que te ha hecho la alturas estamos ya en el en el segundo cincuentenario y yo estoy preparando ya en materia tercer cincuenta yo ya he dice hoy al tu ordenador y tal vez ordenador mi ordenador si el lo tengo lo tengo de aparece me dice Paco Romero que es una una

Voz 0062 32:42 es que ahora hay muchos dibujantes jóvenes que pues bueno jóvenes cualquier edad escuchando las listas de música de Spotify mientras dibujamos no son muchas horas el dibujar y hacer una página tú escuchas algo de fondo mientras dibuja si trabajas

Voz 31 32:55 que yo estoy te te echan lo guión de la siguiente yo no tengo tiempo de escucharles

Voz 28 33:00 te

Voz 31 33:02 el silencio absoluto coña cuando yo digo que yo la obra Veinticuatro pongo la hora canaria para trabajar yo continúo así igual a mi edad todavía que hace veinte años que tendría esta jubilado más de veinte años yo continúo como tales dale que te digo a veces me dice oye tú cuando cuando yo cuando cuando venga el boom has dicho que pisé Villarreal de la política era oye que hemos hecho de la mujer que conlleva hace encima el tablero de la cabeza sobre el papel Wu

Voz 28 33:33 oye tú no lo has contrarreloj no escritas un esprín perpetuo Francisco

Voz 31 33:44 estaba antes de la mitad estaba ya que el gracias a los periodistas que la de la cosa de sucesos Rubio on line que Rubio se llamaba me estaba escuchando murió oye si tú trabajas ir a que abra doodle se archivó millonario

Voz 2 34:00 no

Voz 0062 34:01 tertuliano podría ser pero cubre se supera

Voz 28 34:10 pero pero siempre con abuelos cebolleta de vuelta a solamente

Voz 0874 34:16 de la política tú vives en Barcelona el pues es tiene que ser una tentación para Ci no no insertar de alguna manera no hacer humor con eso no

Voz 31 34:24 no no lo ven bien me mira a mí me decía hace muchos años era de las que en aquella época anterior libertad me decían oye que que que trabajaba en la que me te lo público porque lo hace hacia el novio ahora pueden qué tal como está la situación en cuanto a tocar me encanta entrenamientos en lanzar mitad ya sean siempre aparte de esas canciones hay mil cosas temas que tratar de meterse jugadas donde sacarle coña tal y eso la verdad cuando la jugosa ya campeonato siguieron sin salir dado que es que esperaba solamente esa esa vía para meter sus cosas las públicas de verdad sí bueno no servía para Caracuel la verdad pero pero

Voz 0062 34:57 política tocas que el argumento de Mortadelo y Filemón de Koke el otro personaje es socio político cuando has hablado de la crisis de los bancos ha hablado de mafias has hablado de la Q3 española que quizá probablemente el el el tema catalán de alguna manera secuela por allí

Voz 31 35:18 no me envía M estos temas en cuenta los pues se puede gritar entre los dos facciones quiero ya marital si te mete con ese tema toca toca los lotes la caja yo ese pueblo todos los clientes que tocar lo que pasa que te siempre me encuentro los que te que te decía tú cuando saca te refiriendo a este lado todo todo el mundo ocultaba hago algún parecido con una semblanza italo cuando yo no trabajaba y muchísimo ver oye yo estoy en casa como fiebre emitió como decía antes las veinticuatro veinticinco hora como aquellos que no

Voz 28 35:58 te la televisión

Voz 31 36:00 los Veinticinco

Voz 28 36:03 por lo que te diga

Voz 0062 36:07 Francisco que no te pide el cuerpo hacer algo con los restos de Franco

Voz 28 36:12 eso me gustaría eh

Voz 31 36:15 no haberlo hecho por ahí no duda no para que separa el personaje para que se vea que es lo que estoy haciendo no te todavía en las cuevas de Altamira es de actualidad y tal no peluca el ni nada de eso y además es que sea trenes hacia donde la caída más débil acuerdo digo presidente de tuvimos aquí Esther llama debe Felipe preguntaba mucho mis cosas que una avería para Reyes creo va a regular diga la mujer decide ponerse a ganarle el último ejemplar de Mortadelo ofrecerán la colección completa sea todo han estado bien bueno todo menos

Voz 28 36:51 no es que usted no se ría

Voz 31 36:57 tú has conocido has conocido a todos los presos

Voz 0062 37:00 antes del Gobierno desde la dictadores

Voz 31 37:03 es no lo que vale vale vale vale todo

Voz 0062 37:06 lo sabía sobre sus simpatías o no sobre todo trabajo

Voz 31 37:09 bueno quizás que determine que te pille te echamos una ojeada quedaba lo que dicen período que de traslado pero Trevín ya tenía ve que ya se vio lo nunca de preocupar vientos además mira yo voy a veces pero con un periódico y tal vez todos los chiqueros de la cosa política racista bien también también voy el te quiero porque yo no sé para esto no sé si bien bien que yo soy magnífico y por otra parte

Voz 0062 37:36 la cita lo que hacemos lo que Vázquez no

Voz 31 37:39 Al al historietista el otra cosa distinta completamente digo yo que al existir también todavía digo yo

Voz 28 37:45 se sabe ejemplares

Voz 1109 37:49 yo soy pero además mira sube hay una cosa que además lo demuestras ahora con esta conversación la humildad

Voz 18 37:58 el trabajo el ver

Voz 1109 38:00 trasfondo de la sociedad tú tú lo que hace es aunque parezca que no es de su tiempo y cuentas perfectamente la evolución de los personajes el trasfondo de la sociedad es como leer entre líneas las Ojea cuando pasen se verán muchas cosas

Voz 0874 38:18 el PP Atilios son dos personajes que representan a toda una generación de de de chapuceros

Voz 1109 38:25 mira a España de la chapa

Voz 28 38:28 en Castilla

Voz 31 38:32 por qué me dice oye que está haciendo cirugía aprendería más confortable y firmó lo con ETA que los farragosos España de todo porque tú has dicho esto es más allá con la boca abierta a escuchar de todo sólo yo déjame déjame que mira cojo mis cosas de las cosas mías

Voz 28 38:49 a dicho todo

Voz 31 38:51 ah pues lo tengo la idea

Voz 1109 38:54 las fondo es el trazó que impregna la vida cotidiana impregna tus dibujos y por lo tanto trasciende la política de otra manera es más sutil no lo pretendes está en tu inconsciente pero sale porque pintas la sociedad de tu tiempo

Voz 31 39:10 eso algo hace que cae bien al veces encontrado cual Gul un profesional que según la a que me dice me dice oye mira yo cojo me meto en la cama y sabes qué hago cojo y me duermo más feliz a veces estoy pero aparte de lo que ocurre en la farmacia en como

Voz 28 39:33 pero de una perrita eh

Voz 2 39:37 volviendo a los historietista sea eh tú estás pendiente de la competencia Francisco por ejemplo te gusta Astérix

Voz 31 39:45 sí claro que me gusta oye mira yo cuando éste como estéril yo todos los otros Varios comer a mi se me Seven mojar los zapatos y la paz que me cae hasta los tobillos cuando veo esas dibujante guionista que tenía esta gritaba un acuerdo estatal lo que pasa es que aquí no lo que está ocurriendo que gato porque queramos gol nos quedamos que hace que la película de la el que hacer Súper López editado que que queda el chat quedó yo pienso decir quién queda más que los demás hagan un verdadero ejército las que yo buenos tiempos el dinero rápido el Schiffer Peñarroya contestó cuando éramos ciento era madre y quedamos duras Obrador y cada metido en Hora veinticinco a diario y tal con nadie es una pena pero vamos a hacerlo

Voz 2 40:35 pero bueno cada vez que sale un Mortadelo es noticia eh

Voz 28 40:40 sí sí

Voz 31 40:41 yo yo yo con eso estoy como cuando lo voy a firmar ejemplares todo con aquello antiguo autores teatrales que a día de estreno sigan por detrás del escenario el telón cambia un agujerito ha venido gente yo siempre lo digo ventaja del mal que me acompañan comercial con de hace treinta años diciendo lo mismo

Voz 28 41:03 ayer también esto me recuerda Javier

Voz 0062 41:05 pero cuando hacemos bolos con público en directo no vamos a llenar

Voz 1109 41:10 no

Voz 28 41:12 Seller a mil personas siempre Javier del Pino

Voz 0874 41:18 en el último en tu último álbum Francisco que es del sesenta aniversario de la trama también tiene concomitancia con la actualidad los detectives bueno Mortadelo y Filemón tienen la peligrosísima y arriesgada misión de ir a colea de Alibaba cuyo máximo mandatario sin son acelerado de San Juan con tracas atómicas misiles intercontinentales y bombas de hidrógeno y eso claro no le gusta nada a Mister Trump

Voz 28 41:39 dentro de los estados juntitos reserva pepino

Voz 0874 41:43 que disolverá las neuronas cerebro RACC y días de coleando

Voz 28 41:48 lo que hay

Voz 31 41:49 hay muchas distintas como Emma Stone tocado a más de las cosas que tal lo tengo siempre Laura aquellos es diccionario de sinónimos Antolin proetarra porque se movía aquel momento las paradas vino porque te arrepentirás palabra cada día a buscar y eso les gusta mucho a la gente esos sesenta años aprendí una cantidad de Mirón médico que desgraciadamente no tiene no te quiero todo está totalmente igual lo peor inscritas

Voz 1109 42:18 frutas

Voz 31 42:19 si te parece mentira de un hombre a veces a veces llega un momento que estar hasta el gorro claro dices mira cuando termine tabú voy a poner una página encima de la otra vez a los sin papeles voy a meter voy a hacer puñetas todo a lo grande verdad de detener a los otros y una portada yo las portadas acostumbra a hacer la temas aportada lo no yo la la viejecita que sube con la moto

Voz 28 42:47 rácano Tito

Voz 31 42:50 a Tu cara me encanta tu boquita de piñón ITA les gusta mucho a la que te si te general era una mierda pero está con la que ponía esto era la muy fan de estos detalle a veces no lo he mirado dejó de lo que yo metido en esta página podía haber sacado siete ocho pues podía haber hecho a ver lo que estoy haciendo

Voz 0874 43:12 de hecho déjame que te pregunte una cosa porque estás entre los tuyos digamos a gente que dibuja yo siempre hago un dibujante por el programa o algún otro dibujante siempre dicen que dibujan mal no ninguno de bocetos reconoce un poco cuesta calidad artística si bien a mi me gusta mucho el déjame decirlo como dijo en las manos la personajes

Voz 31 43:30 buenos días y siempre tiene muy en cuenta aquello de que yo que se le dice que quiere la gente hablamos más con los que nunca con la boca a mí siempre me ha gustado la boca las manos y a veces me saca la que ya atontado de salieron en el Guinness con cuanta pensar dichos mortal yo a cuantos vivir con esto a veces lo contado son tantos cientos de miles de años no no no son mucho más que en verano están también los dedos de los pies también claro ahora que lo pienso

Voz 0062 43:59 el Filemón al ser calvos te ahorran dibujar mucho pelo

Voz 31 44:02 sí a veces me dice desde por el parecido con el autor de mira porque hace de hacer un personaje Calvo hacerlo con pelo tres de la página una cantidad de horas de trabajo y yo hice un trío de personajes hoy estaría muy en boga también estaría muy muy muy puesto al día era el aquello de su profesión le dije que tenía una cantidad de pero tenía como como está mandado tal cuando iba por la segunda página yo me está vacío pero desgraciado cada página horas llorar llorar pintando pero no me miraba dice

Voz 1109 44:39 Pita Tupelo

Voz 31 44:41 pero no veo cómo estás tú dejas hechos mira

Voz 2 44:44 que navegan por internet

Voz 31 44:47 yo no sé lo que todo eso lo tengo la idea yo no he clubes pues me tengo una cosa en el televisor esas cosas que esos suplementos solo otro aparato que se ponen en peligro lo que ETA una vez en casa ver al pequeño detalle una cosa la anterior edición yo dame dame dado intentaba ayudado yo no tener en cuenta debería de mi nieto de miraba no ya a yo no sé si eso es así ya la broma a final tú coges chaval ya te hablo de cuando tenía siete años sabía hace las cosas mil veces mejor que yo hoy pues no no me avergüenzo esto News New suele el telefonillo la lícita aquí esto

Voz 28 45:26 el ejemplar que se llamaba cobré no se puede decir que no

Voz 31 45:31 ah no qué horror la verdad de lo que yo vi a mí me regaló una vez un ordenador lo regaló mi hija tal vez papal salga de una vez de la prehistoria usó el aparato este para estúpido aparato que se permitía cuando ya aunque no quería sacar al no se transcribir lo en el poder de cambiar palabra me decía esto en los escribas y estúpido vas a ver más que yo

Voz 28 45:54 ah bendito sexo

Voz 31 45:56 que acogía que la tele durante un tiempo les dio otros el vicio lo hice servir de mil Vittorio estandarte al barrio ahí está creando

Voz 28 46:06 no todos estos personajes

Voz 2 46:08 tan más alto son más modernos que tu entorno urbano moderno dos preguntas como dibujadas

Voz 1109 46:20 tienes negro si es incorrecto lo retiro porque digo más directamente a tinta

Voz 31 46:29 no no no no en esa cosa vive cuando tiene una cierta maestría nunca pero bueno para tienen cierta ya que la más queda queda queda malamente mira yo yo soy de las que ellos de los el detallito me gusta hacerlo hasta la última rayita todo a veces ayudante dado que me imposible llevar adelante también bueno pero mira historieta la la la la la la la valoramos en cien esta ayuda que otra cosa representa un veinte por cien de enviar ochenta y el pensado el personaje era Peter arrollados alimentan los guiones a llamar esos ochenta hemos intelecto y luego otro veinte hasta que le pone el color de la viñeta tinta que como el crío que pasa aquí la antigua caligrafía con las expoliado trazo por encima que hace el vendedor el todo esto forma porque lo siento porque de lo que ya hay suficiente ya

Voz 2 47:27 disculpa con Javier no es una pregunta que a lápiz entonces

Voz 31 47:30 sí sí sí sí sí sí sí determinado completamente sí lo que pasa es que siempre tanto trabajo lápiz los gastos que sea tonelada Campbell está ahí muerta de risa pocas me coge me raptar un poco está claro atrás del trabajo había que bien bien las cosas no perdía el tiempo con la estúpida volviendo debilitado o sea la la goma sacando humo

Voz 0062 47:56 bueno yo yo lo que quería decir es que claro cuando uno pensé en In Ibáñez vuestra generación una pizza en la mano no en el dibujo el tan pero viene con tu cabeza realmente tu trabajo está en vez va cien lo que me sorprende es que hablando ahora de estas muy al día de la actualidad muy al día y aunque estemos preocupa preguntado esto pero escuchas radio e Internet donde te formas porque estoy convencido que va pasar

Voz 31 48:26 he hablado o hago siempre por redes sociales que no digo tampoco acepta Vicente es cierto no carguero un pues yo te quito también escucha escucha

Voz 0062 48:39 este interna en radio televisión y periódicos cuál prefieres

Voz 31 48:43 periódico del periódico no tengo ni idea después de atento

Voz 28 48:52 cinco La quedaba algo más de una vez metido haciendo esa billete

Voz 31 48:54 a cuadrícula determinar cuál es meterme otra cuadrícula de la pantalla

Voz 0874 49:02 vamos antes hablamos de Astérix y de y de sus autores también el personaje ha perdurado al autor y dibujante guionista a ti qué te gustaría que pasará con con Mortadelo por ejemplo

Voz 31 49:12 así sí sí yo siempre he dicho que continúe yo no sé cómo pero cuando yo mi mujer conmigo

Voz 28 49:21 no

Voz 31 49:25 la única de que hoy dibujante aquí en nuestro país hay maravilloso de aquello que algunos de fíjate que a mi se me cae la baba mirándolo fíjate mucho y el asunto guión escrito guionista y yo me gusta mucho la Unión aquí siempre hay uso yo que bueno ya empieza a contar chistes memoria fabulosa te encuentra se cuenta setenta y ocho este de una gracia tremenda tele vuelca por el suelo de risa enseñó cuantos entera que en ese sitio que que canciones provocación verdad cuenta de lo que les pasa que acabo de Nava

Voz 29 49:59 como has dicho que tiras ordenado un armario cómo escribes lo pones osea en qué materiales lápiz sobre hoja es máquina de escribir

Voz 31 50:09 bueno se bueno esto ha dicho va como como compositor como cogerle el papel pautado que el pentagrama que se pueden poner nota cuando termina coge la trompeta todos nosotros por interpretar mitad porque todo me tengo papel aparte de Pozo Negro en pentagrama sobre un lugar y culata o te voy anotando Page ocurre lo que dice lo personal vital cuando lo determinado los en vez de coger la trompeta poco ojo va a pasar aquello a sacarlas a la paz

Voz 29 50:38 yo lo cojo cojo

Voz 31 50:40 a las vías por cierto cierto ni siquiera además ni siquiera coger eso de el el el el que los cacharros recayó por Ignacio escribiese lo antiguo Espar Olivetti que continúa echando tal de continúa siendo el mismo tipo ya lo veo pues Díaz y ahí va lo has dicho

Voz 28 50:54 yo no yo me pregunto también de Francisco

Voz 0874 50:56 que en la que estamos y por supuesto lo sabes en una época de corrección política yo había algunas historietas tuyas hoy por ejemplo me parecen mucho más violentas de lo que me parecían cuando la Liga de pequeño pero pensando en que las leyera mis hijas decía jo las cosas que le pasa nada Limón que no se muere nunca no

Voz 28 51:12 a ver

Voz 31 51:14 eso me han acusado clave es es muy vivienda tú y mira yo siempre claro yo he trabajado para toda la vida de paros pido para los mayores y tal yo recuerdo ahora casi no hay política entonces bueno ya es más jovencillo había muchos circos yo recuerdo circo los críos sobre todo cuando salían los pagaba el clown y el augusto cuando se cuando esa los críos cuando el club les el cable Denzel sacudía la un tortazo que acalla por tierra o viceversa ETA lo creada todo aquello le hacía mucha gracia lo crió aquellos simplemente Mortadelo y Filemón historietas sencillamente les

Voz 0874 51:49 pero pero dar la relación por ejemplo de Mortadelo y Filemón con Ophelia no se ha evolucionado es distinta ahora si hace cuarenta años

Voz 31 51:57 bueno sí que claro quién va persiguiendo sea bueno que sí sí llegar nunca es simplemente una así que daban conservando siempre la distancia a los que les gusta mucho la gente también se persiguiendo a torero torero escapando eso les gusta mucho la gente

Voz 1109 52:17 te cuesta mucho crear nuevos personajes

Voz 31 52:21 yo siempre entre los cuatro que tuvieron todos mucho más no he podido seguir haciéndolo porque por falta de tiempo estás lo crearon personajes lo creamos cuando que estamos haciendo llega un momento que que el dinero dice oye quizás pensar otra cosa no siga tenemos que crear otro personaje muera es que crear otro pero el Moll están hoy tales como el tuviera desde hace sesenta años para que te en huesos

Voz 27 52:48 claro que si quieres sacarina no funciona porque ya no hay dudas

Voz 31 52:52 no no seguiría funcionando sí sí sí sabemos pero eso me pasa eso mira yo pues también más que más que el sacarina Mac incluso más que Mortadelo que romper techos cada me gusta ball por varias cosas

Voz 0874 53:06 corriente de los discapacitados ahora eh

Voz 31 53:09 se ha dejado el lector se ha quejado Villa o contestarle diciendo que no se queje por tratar de burlarse porque en el mismo caso que el personal que hay tienes que llevarlo a casos de la mano no es ni mucho menos pero es el personaje yo ese además es que se prestan muchos su discapacidad comer queráis llamar a sacar gags hay más y sobre todo es uno solo en estos medios mi persona van pareja Mortadelo y Filemón metido tríos kitsch y este es uno solo y encima te que Yago Nkunda

Voz 28 53:41 ventila enseguida maravilloso

Voz 0874 53:44 que se Francisco que ya estás en las redes sociales

Voz 2 53:47 ahora mismo nombre ya me imagino

Voz 0874 53:49 tratando de de hecho Francisco déjame tengo que despedirte ya pero me quedo con dos sensaciones en una que podías haber dibujado tres historietas en ese tiempo de conversación IBI serían mucho más rico ahora todavía incluidos que tengo la sensación de que techo tres entrevistas en el tiempo de una

Voz 28 54:05 porque la velocidad con la que vas

Voz 31 54:07 es el encara

Voz 28 54:10 lo que pasa que no llegas ya lo echarle la culpa a alguien yo