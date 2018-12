A Vivir Que Son Dos Días (15/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1458 00:12 en París manifestación de los chalecos amarillos después de que el presidente de Francia ya decidido aplazar las reformas fiscales previstas para el uno de enero es el quinto sábado de protestas tras el compromiso de Macron de aumentar el salario mínimo y suprimir el impuesto a las pensiones al menos siete personas han sido ya detenidas Julio de guerra

Voz 1991 00:28 sí yo otro fin de semana más detenciones previas de la policía francesa ya hay siete personas detenidas por las fuerzas de seguridad en la ciudad de París para impedir los incidentes violentos el fin de semana pasado estas detenciones previas a las manifestaciones fueron de más de doscientas setenta personas al contrario que la semana pasada esta mañana algunos monumentos de la capital francesa como la Torre Eiffel el Museo del Louvre sic abrirán al público sus puertas otros como el pantalón cerrarán cierran también en París las estaciones de Metro cercanas a los Campos Elíseos el punto central de la manifestación las protestas han comenzado hoy allí con gritos de Macron dimisión son más de ocho mil los agentes de la policía francesa desplegados en París para impedir la violenta

Voz 1458 01:04 en Estados Unidos un juez federal de Texas ha declarado esta madrugada inconstitucional el Obamacare la ley sanitaria aprobada por el Gobierno de Barack Obama y revertir la Administración trampa a través de cambios regulatorios de acceso médico a veinte millones de personas con pocos recursos Daniel

Voz 2 01:17 para el juez que ha declarado inconstitucional la ley

Voz 1178 01:20 sanitaria fue nombrado en el cargo por George Bush ya declarado la invalidez de la ley a raíz de los cambios incluidos por el presidente Trump la suspensión del Obamacare ha sido siempre una de las máximas del presidente americano desde su campaña presidencial

Voz 3 01:32 que no era mosso d'esquadra huy Pío Anhui Claes Obama ha celebrado

Voz 1178 01:41 ha añadido que ahora será trabajo del Congreso elaborar una nueva ley de Sanidad que asegure las condiciones previas a la llegada de Obama

Voz 1458 01:47 según la información del deporte Toni López buenos días

Voz 4 01:50 buenos días anoche arrancó la jornada dieciséis de Liga Santander con el Celta cero Leganés cero hoy cuatro partidos más a la una Getafe Real Sociedad cuatro y cuarto Valladolid Atlético de Madrid seis y media Real Madrid Rayo Vallecano hay no menos cuarto iba al Valencia además semifinales de la Copa Asobal de Balonmano en Lleida a las cuatro vidas hoy era un Frankie ganó ayer a las seis Barça Ademar de León

Voz 1458 02:07 que es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 0874 02:12 S

Voz 5 02:14 servicios informativos

Voz 6 02:18 me llamo Daniel pongo toda mi pasión en conseguir

Voz 0874 02:20 educación y una alimentación básica para docente

Voz 6 02:23 setenta niños en Etiopía Daniel y Chrome

Voz 7 02:26 no crees que merece la pena apostar no por eso se creo una fundación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Daniel Fundación Prodeni al corazón de este país le queda mucha vida

Voz 8 02:38 que esta Navidad te regalen el iPhone X

Voz 5 02:40 cerré va a ser mucho más fácil en el cartel

Voz 9 02:43 les por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble Cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chula así porque sí

Voz 10 02:52 de financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 5 02:55 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XL

Voz 7 03:00 ya está sentada en el tren

Voz 11 03:02 empieza a moverse todo Un viaje sólo parate para hacer lo que te gusta como ver una película o esta serie que te tiene tan enganchada

Voz 3 03:10 el tienes tantas posibilidad

Voz 11 03:13 es incluida la de no hacernos ni el más mínimo caso porque lo que de verdad te gusta es el especial de la Casa mirar por la ventana

Voz 7 03:23 Renfe pasajero de tu tiempo Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 5 03:31 cariño nada de comprar el cupón de la ONCE

Voz 12 03:34 sí Charley ya tiene gran capón por la ONCE en que termina en kecha mina pues en una Breton dicha con el culé hechos respingo

Voz 13 03:43 Don bonito uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE

Voz 14 03:54 muchos premios músculo repartido

Voz 15 03:58 era el día de Navidad el sesenta y dos cayó a un metro de nieve y el frío se colaba por mis ventanas casi sesenta años más tarde aún tengo las mismas en la Fundación Natur si queremos que las casas sigan contando historias con el Fondo Solidario de rehabilitación energética entre todos ayudamos a las familias vulnerables a restaurar si hacerlas energéticamente más eficientes Si quieres conocer más detalles del Fondo Solidario

Voz 1880 04:22 rehabilitación energética entra en fundación Naturhouse punto Fundación Naturhouse

Voz 16 04:29 este año ha sido muy muy bueno

Voz 14 04:32 de serlo a Papa Noel pero si te has portado más bien regular pide Nos lo a nosotros porque esta Navidad en Mediapart no queremos que te falten los mejores regalos con excepto y es que tú te lo mereces todo obedeció Marc te lo da todo acto Navidad más en tu tienda y en medio punto es

Voz 17 04:50 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela el jardín la alarma asalta antes de que puedan entrar en la casa lo acabamos todas las noches

Voz 18 05:01 si dormimos mucho más tranquilos protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 05:15 sí

Voz 20 05:22 a vivir que son dos días en las redes sociales Twitter arroba a vivir a Begin

Voz 5 05:32 los sábados a las dos de la tarde la una en Canarias catorce sesenta minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada

Voz 1113 05:43 Roberto Torija desde el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 21 05:48 harán ustedes lo mismo piel una salida debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir que no lo son

Voz 22 05:56 pero inmediatamente militancia guarda nos lo tienen respuesta ex ministra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Seamus claros Cadena SER

Voz 7 06:16 cuenta con la SER pase lo que pase a vivir que son dos días Javier

Voz 23 06:25 no

Voz 24 06:26 ah eh

Voz 25 06:29 ah sí

Voz 1113 07:57 la gran parte del poder requerido para actuar con eficacia del que disponía el Estado moderno se desplazó al políticamente incontrolable espacio global avanzó hace once años el sociólogo Zygmunt Bauman en su obra Tiempos líquidos en ese espacio global se devaluó la democracia pierde calidad a la sanidad y la educación es cierto que la era de Internet y las redes sociales el ser humano se siente más sólo tiene miedo al futuro que es propenso a las depresiones nuestra invitada conversado lo largo de los últimos años con mujeres y hombres que han hecho del oficio de pensar la razón de subida sus ideas forman un caleidoscopio fascinante del mundo de hoy del mundo del futuro

Voz 5 08:38 hacia dónde va

Voz 0874 08:52 vivimos en un momento cumbre política y social y la reflexión yo creo que crece cada vez más necesaria en esta

Voz 17 08:59 este planeta que avanza con demasiadas prisas tú crees Judith que faltan más espacios para la reflexión

Voz 2 09:05 yo pienso en efecto que que que estamos en un momento de incertidumbre radical en en gran parte del mundo y que las los espacios de reflexión y de pensar conjuntamente cuáles son los retos cuáles son las las las principales líneas de de de concebir el futuro son más necesarios que nunca efectivamente

Voz 0874 09:23 las llamado incertidumbre radical

Voz 2 09:27 bueno sí creo que me que en las últimas décadas hemos vivido una crisis profunda de las grandes estructuras sociales tradicionales como la como la familia como como el trabajo como la religión también la revolución tecnológica de los últimos años ha ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo podemos estar Ximo tardíamente a diferentes en diferentes lugares a la vez los progresos científicos también han han cambiado muy radicalmente la manera de entender la propia condición humana la posibilidad de alargar la vida de forma de forma ilimitada por ejemplo cambia cambia de forma estructural no qué qué significa ser humano hoy estas cosas que tienen algunos aspectos muy positivos y muy muy emancipado es también genera mucha preocupación y muchos interrogantes que que hacen que la gente se digamos que que siempre se preocupe hice ese necesites estos espacios para reflexionar

Voz 0874 10:16 claro es que las reflexiones lo contrato todo lo contrario de la simpleza que es la que nos invade ahora mismo no en forma de ciento cuarenta caracteres a veces tuve que hay mucha gente dispuesta a regresar a esa reflexión

Voz 2 10:27 creo que después de unos años de de de iluminación con las nuevas tecnologías hay un cierto regreso a la a la a la presidencia la edad a la necesidad de encontrarse juntos nosotros hemos vivido en los últimos años un aumento muy sustancial de de la de la participación en los actos culturales que organizamos notamos estas estas ganas de volver a encontrase presencialmente físicamente de de de pensar con el cuerpo de de de estar juntos irá compartir preocupaciones pero también formas de de imaginar el futuro sin sin pesimismo

Voz 0874 10:59 estamos charlando con Judit Carrera que es politóloga allí es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el FC bebé es desde allí desde Radio Barcelona y junto a ella José Martí Gómez qué tal José cómo estás

Voz 1113 11:09 hola buenos días en esa crisis nunca Navas antes que esa crisis coge de lleno también a la Iglesia católica en un momento de auge de las iglesias evangelistas de la sextas las sectas perdón así los populismos que relación hay en esa crisis identidad se mezcla todo

Voz 2 11:31 bueno yo creo que que hay que hay que todas estas estos nuevos fenómenos lo que están demostrando en el fondo es que el ser humano no ser exclusivamente material que son un ser que está permanentemente en busca de sentido en esta búsqueda de sentido pues encuentra digamos en el momento en que en que se pierde monopolios de las de las grandes religiones o de la en los sistemas políticos tradicionales entran en crisis pues en en estas grietas no empiezan a salir a todo tipo de ofertas un poco a demanda de de de de la población y entonces a partir de aquí en la en la que se digamos se derrumbaron un poco las las gran los grandes paradigmas tanto religiosos como políticos que a los que estábamos acostumbrados

Voz 1113 12:12 nueve noventa y tres se hablaba de un nuevo orden global y ahora estamos parece en un desorden global o no

Voz 2 12:20 yo pienso que sí que en los años noventa eran unos unos años de de optimismo acababa de caer el Muro de Berlín estaba a punto de acabar el régimen del Apartheid había caído el sistema comunista no era un mundo en el que aparecía que la que la democracia se se impone tenía a alrededor alrededor del mundo inacción mundo Sin Fronteras en los primeros años de la globalización también no eran eran los primeros años de Internet que parecía que era simplemente un potencial de que ofrecían potencial de libertad muy grande e Irán años también una cierta eh concierto crecimiento económico no eran años de de certezas no de de de de confianza en el futuro yo creo que veinticinco años después el mundo es un lugar mucho más hostil

Voz 27 13:00 lo más incierto mucho más y es

Voz 2 13:04 a vivir la la la la la cara o oculta o la cara oscura de de la globalización y de internet a Mundo mundos claramente un espacio con mucho muchísimas más fronteras en el mundo no ha parado de segregarse la democracia está claramente en crisis en la mayor parte del mundo

Voz 0874 13:19 no puedo esa es que sin ser demasiado pesimista en tiempos de incertidumbre la gente parece refugiarse en mensajes cuanto más simples mejor ahí está trampa está Vox no te preocupa ese auge de los fanatismos simples

Voz 2 13:32 sí me preocupa profundamente osea creo que creo que son una de las peores crisis de la de la democracia de las últimas décadas yo pienso que que hay que generar espacios de resistencia cívica digamos contra contra este tipo de mensajes que lo único que hacen es es digamos retro alimentarse entre ellos destruirla la los espacios que tenemos de de convivencia

Voz 0874 13:52 como que parte de esa crisis de identidad de la que habla es tendría que ver quizá con el culto al al consumismo a la cultura selfie

Voz 2 14:01 esta digamos bueno yo creo que que han contribuido las nuevas tecnologías no esta esta esta idea de de que el el tú te puedes hacer optimismo constantemente no irá aquí los la las nuevas tecnologías han han han ofrecido una ahora mienta más a para para profundizar en esta crisis consumista de la de la que estás hablando

Voz 0874 14:21 sí

Voz 2 14:22 de todas formas también pienso que que que todo una una sección de la de la población que que está realmente preocupada por lo que está pasando que realmente se moviliza a por causas justas no a favor de la libertad de expresión a favor de la libertad de creación y que por lo tanto digamos este individualismo tampoco es tan generalice

Voz 1113 14:40 a diría yo cómo cómo está cambiando el mundo Internet

Voz 2 14:46 es una la pregunta yo creo que que bueno que Internet tiene un potencial emancipados muy grande no no no

Voz 27 14:53 ha abierto las las posibilidad

Voz 2 14:56 desde conocimiento de forma infinita no la gala esta capacidad que tenemos de acceder

Voz 7 15:00 al saber es es es es increíble

Voz 2 15:02 plenos eso es muy digamos tiene un potencial enorme y al mismo tiempo se ha demostrado que es un arma también de de

Voz 1113 15:09 arruinado las enciclopedias empresas de energía una nada sí sí

Voz 21 15:15 está transformando la la el sector de libros llovió realmente pienso que se que es la la la

Voz 27 15:20 evolución más más profunda que que

Voz 2 15:23 que hemos vivido en los últimos tiempos

Voz 1113 15:26 el sociólogo va humano que tú conocías bien advirtió ya hace tiempo que las redes sociales a través de Internet acabarían siendo un peligro

Voz 2 15:34 sí yo creo que lo que han hecho lo las las os a las las redes sociales bueno como siempre como como todas las tecnologías cada vez que ha habido un un avance tecnológico pasó con la radio pasó con la televisión no ha pasado ahora con las redes sociales digamos las cada instrumento tecnológica depende del uso que se haga no no no el el el el instrumento en sí no es ni malo ni bueno sino que depende del del luso que cada uno le otorgue no pero sí que es cierto que que las redes sociales han contribuido a fragmentar la esfera pública han contribuido a a a agregó a disgregar digamos el el este espacio compartido y a crear grupúsculos de de gente que se retroalimenta entre ellas no que lo que hace realmente es es confirmar opiniones más que abrir no nuestra

Voz 27 16:15 nuestra mente a a a opiniones

Voz 2 16:18 contrarias en este sentido no pero también es un espacio de control políticos un espacio de censuras o sea que que que digamos que como todo instrumento tecnológico tiene un lado positivo yo no

Voz 0874 16:28 está claro ha contribuido a radicalizar un poco el discurso seguramente hacer que la narrativa sea más agresiva pero tú crees que como nueva tecnología igual que lo fue en su día la televisión de la radio Ésta es la primera que afecta directamente a la calidad democrática

Voz 2 16:41 yo pienso que que que cuando han nacido las tecnologías también se pensó con la televisión se pensó con la Rayo no en en su momento Sócrates hablaba del del del drama que sería la llegada del libro no porque que destruiría la memoria de la los de los oradores públicos no de manera que que a mi me gusta siempre relativizar el el el drama que suponen estas estas tecnologías no lo que pasa que es cierto que que digamos que ahora lo que ha pasado es que estas estas nuevas tecnologías no hay nadie que la regule osea que no hay no no no hay no hay antes había digamos había un control político sobre sobre sobre los medios de comunicación públicos ya había las cosas que se podían decir las cosas que no supere avión un mínimo marcó de protección digamos legal que que hacía que que que hay unos principios estuvieran protegidos ahora hay veinte empresas mundiales que están jugando utilizando nuestros datos Los datos que regalamos gratuitamente no para al parecer sus cálculos políticos y también para para pagar al representar un sistema político y económico que nos va a la contra no y que por lo tanto como bien decías también afecta claramente la democracia

Voz 0874 17:48 vamos a ver un poco de culturas si quieres puedes empezar hablando del centro que dirige el año que viene va a tener un presupuesto de diez millones y medio de euros lo cual creo que es un veinticinco por ciento menos que hace diez años no no hemos terminado de salir de la crisis en el ámbito de la cultura o no hay demasiado interés en en apoyarla tú crees que los políticos Diallo general han han desprestigiado han asfixiado a la cultura durante estos últimos años

Voz 2 18:11 bueno yo creo que el que el sector de la cultura ha sido uno de los sectores más castigados por la por la crisis no estamos hablando de diez años de diferencia Yeste esta disminución de el presupuesto ha sido progresivo de alargó de de estos años nosotros seguimos teniendo un apoyo político grande a nuestra institución la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona son nuestros principales patronos pero pero sí que es cierto digamos que el apoyo a la cultura en general eh no es no forma parte de ninguna prioridad política a en ningún tipo de gobierno

Voz 1113 18:39 y cómo puede hacerse crecer ese sector cultural en crisis más inversiones más educación de a la gente impulsando le tubos en autobús en metro en nadie lee un libro nadie ni un periódico todos miran el móvil eso es un soñando una identidad de una crisis sí

Voz 2 18:56 tal y al mismo tiempo yo creo que hay un resurgir como decía antes no de de de las ganas de de entender qué está pasando el mundo no hay que quizás unos con el apoyo de de de un de un de un libro pero pero que hay muchísimas ganas de nosotros tenemos unas exposiciones que tienen un éxito absoluto en los últimos tres o cuatro años ha habido un resurgir tengo unas ganas de volver a consumir cultura que que que nos aleja de esta idea de de crisis del el sector cultural no y en este sentido yo pienso que el el sector cultural a los a lo largo de los últimos años también ha aprendido a trabajar de otra forma no depender tantísimo de las subvenciones públicas a trabajar más en cooperación es internacionales no ha habido un aspecto positivo de esta de esta crisis que es que nos hemos tenido que que hemos tenido que aprender una nueva cultura de trabajo no en la que la cooperación ya no es una opción sino que es una obligación

Voz 0874 19:47 pero esas ganas de entender el mundo que tu detectas seguramente entre el público incluso tu centro cuando le pones cara a esas ganas caras jóvenes

Voz 2 19:57 hay hay una una nueva movilización de gente joven realmente en los últimos en las últimas dos o tres años ahí y en función de los temas que se traten también no nosotros ahora por ejemplo cuando tratamos temas vinculados a la cuestión del cuerpo del género el feminismo en las cuestiones transgénero hay hay seiscientas setecientas personas muy jóvenes que que atienden y que vienen a a participar a a conferencias de de de personalidades relativamente desconocidas y a mi esto me da señales de esperanza no en las que en las que cuando te tratas temas que a ellos les preocupan realmente se se movilizan y simbolizan mucho

Voz 0874 20:32 eso sí la cultura puede tener importantes solamente soy la convertimos en un espacio de comunicación un espacio para compartir cosas tú crees que hay suficientes espacios para hacer esto

Voz 2 20:42 yo creo que en este sentido aquí sí que se han reducido un poco los spa los espacios para compartir para mí la cultura es es fundamental fundamentalmente un espacio de Puente un espacio de puente entre entre nuestro lugar de origen y el mundo un espacio de puente entre la entre las voces consolidadas las voces emergentes el espacio de puente entre diferentes disciplinas artísticas entre la gente del mundo del cine la literatura de la filosofía del arte es también un puente entre entre diferentes públicos y en este sentido pienso que la cultura tiene un rol muy muy importante que en en en abrir en abrir y en crear espacios de encuentro donde hay ahí donde hay conflicto no yo creo que la cultura es un espacio de disolución del club del del conflicto y en este sentido la promoción de espacios comunes en los que gente que no se puede hablar fácilmente no a nosotros por ejemplo nos cuesta mucho muchas veces pues encontrar a interlocutores de de otras partes de España no de escritores gallegos vascos andaluces no yo creo que en España hay han desaparecido digamos espacios en los que gente de diferentes espacios y zonas del país digamos podamos encontrarnos de forma fácilmente y reflexionar juntos es lo que crees que pasó yo creo que es que es complicado porque por lo que decíamos antes de la revolución tecnológica un poco no que se han roto los espacios que se han cerrado un poco los espacios de comunes comunes no hay también yo creo que que a un poco la la a una cierta la crisis de los espacios mediáticos no de lo de los de los espacios que reflejan el conjunto el conjunto de España no los muchas veces a nosotros no nos es muy difícil saber qué está pasando en otras en otras partes de España porque todo lo que no pasa por Madrid digamos muchas veces cuesta cuesta más de de de desde encontrar estos espacios de de circulación no yo creo que que ha habido una una bueno una una pérdida digamos de la del de los de los espacios compartidos y que tiene mucho que ver también con la crisis económica y la crisis tecnológica vinculado a los medios

Voz 1113 22:38 el feminismo qué papel juega la cultura

Voz 2 22:40 yo creo que que el feminismo es una lucha que va mucho más allá de la de las mujeres no el feminismo es una

Voz 27 22:47 ella es una batalla a para dar voz a las voces invisibilizan no sea para dar visibilidad al al

Voz 2 22:54 a los sectores invisibles no es una es una representación de la alteridad con lo cual yo creo que el feminismo es importante no sólo como una lucha a favor de la igualdad para las mujeres sino también por por esta esta capacidad que tiene no de de de generar un espacio de sensibilidad hacia los grupos invisibilizan a dos no también yo creo que el que el feminismo portó otra lucha universal que es que es la la de que el cuerpo y lo personal es político

Voz 0874 23:19 en tu interior es un centro importantísimo de fomento de la cultura pero vives en una ciudad del centro está una ciudad que tiene un momento políticamente muy complicado en qué medidas proceso político que está en marcha hago ese conflicto político que está en marcha ha afectado al desarrollo de vuestras actividades

Voz 2 23:36 para nosotros digamos estamos viviendo una una crisis política muy muy importante para nosotros simplemente ha reforzado el el nuestro papel como espacio de reflexión de Irán encuentro de la ciudad yo creo no la la la capacidad de degenerar espacios que den herramientas para entrar a ver lo que está pasando no para dar contexto muchas veces contexto global intentamos lo que intentamos hacer también es dar herramientas para para poner nuestra crisis política en un contexto más amplio más europeo más más internacional y en este sentido nosotros no hemos tenido ningún impacto directo

Voz 28 24:10 o lo que es

Voz 2 24:12 estamos viviendo no sí que hemos notado quizás un aumento del como os decía no del del interés por por por reflexionar conjuntamente por monos esta preocupación compartida por por la pérdida de de de certezas de las que estábamos hablando al principio

Voz 0874 24:26 pero pero tienes que en algún momento o estás alerta por si acaso en algún momento alguien quiera utilizarlos en algún sentido o en otro

Voz 2 24:33 la verdad es que yo soy una gran defensora de la autonomía del mundo de la cultura respecto a la política el CCCB siempre ha sido un espacio muy independiente de de de las presiones políticas y creo que que va a seguir siendo así

Voz 1113 24:45 entre a la gente del oficio de pensar que has conocido has conocido muchos hay diferencias de óptica división de futuro entre los hombres y las mujeres

Voz 2 24:54 más difícil a responder de forma categórica esta pregunta es una pregunta interesante yo creo que que hay muchas feminidad de hay muchas masculinidad desnudo y que y que y que es muy difícil establecer fronteras fuertes no entre entre la masculinidad y la feminidad y que por lo tanto es verdad digamos que para mí es muy difícil de fieras es una mujer y por lo tanto me dirá tal cosa no ha sí que es cierto o no que ha que ha sido históricamente en los últimos años más difícil conseguir que vinieran mujeres ha a hablar digamos que que hombres no que las mujeres todavía siguen siendo menos presentes en el en en la esfera pública en hoy que ha habido una dificultad mayor para para para digamos invitarles para ir para la tienes las físicamente en en el en nuestro centro en este sentido yo creo que quizá sí que las mujeres digamos tienen por norma general un una mayor sensibilidad por las cuestiones del feminismo por las cuestiones más vinculadas al mundo del cuerpo del género de la intimidad de la vida privada que que que los hombres pero digamos tampoco afirmaría de forma muy muy categórica

Voz 0874 26:00 pero cuando dices que siguen estando menos presentes crees que las mujeres también tienen que dar un paso adelante para para tener más visibilidad

Voz 2 26:07 bueno yo creo que que que hay que hacer un esfuerzo no realmente para para para dar este este paso pero que que el que el esfuerzo tiene que ser un poco más más colectivo no realmente las las mujeres bueno venimos de una historia visibilidad muy grande en la esfera pública y en este sentido digamos el esfuerzo es fácil poner facilidades para para que las mujeres

Voz 27 26:27 podamos optar a a puestos de responsabilidad pública

Voz 1113 26:32 usted ha llevado al cargo con un niño de dos años para conciliar trabajo y la maternidad como

Voz 2 26:39 puedo como puedo yo creo que es que es una pregunta yo creo que es bueno visibilizar que que que que ahí hijos no y que hay niños en el mundo ya está pregunta yo a mi me gustaría mucho que también la hicieran a al a los hombres no y que y que y que es bueno ponerlos sobre la ponerlos sobre la mesa es decir que así que que hay niños que es difícil que que hay días que se me ponen

Voz 21 27:00 no por la mañana no tengo canguro y mi madre no me lo que es difícil

Voz 2 27:05 a pesar de todo yo creo que que bueno que que es posible no es posible y que y que y que es importante como decía Javier que las mujeres también tengamos este impulso para para dar para dar el paso adelante no para para contribuir en la medida que podamos a a que deje de hacer una excepción y que y que deje de ser una anormalidad no que deje de ser noticia que una mujer dirija un centro cultural

Voz 0874 27:29 es que tú sabes qué pasa hace muchos años cuando yo me quejaba de que con mis hijas pequeñitas no podía trabajar la gente me miraba raro como diciendo si quieres hombre no tiene derecho a quejarte de eso sí que la pregunta es la que tú dices no sé si fuera su nombre alguien te habría hecho esa pregunta de cómo concilia es buena

Voz 2 27:43 sí exactamente por eso animaba a alzar la pregunta todos los hombres porque sino parece que no haya niños Bermillo de del mundo

Voz 0874 27:49 bueno que tiene es que tienes por delante en qué líneas crees que debería crecer el Centro de Cultura

Voz 2 27:55 bueno yo creo que el que el el Centro de Cultura es un es una historia de un éxito no son centro cultural multidisciplinar digamos que que el que reflexiona sobre los grandes retos de la sociedad contemporánea a través de diferentes lenguajes culturales diferentes formatos grandes exposiciones debates festivales de todo tipo y lo hace toda la vez si este carácter multilateral Linares de que a mí me gustaría mantener ir a forzar en el en el futuro no con lo cual de las grandes exposiciones los los grandes debates de filosofía de literatura son son espacios que yo voy yo voy a mantener pero sí que me me gustaría a partir de este de esta de este legado digamos que que que que hago me hago propio reforzar toda toda todo el vínculo del del mundo de la cultura con el con el sector de la educación pienso que la la educación y la cultura comparten objetivos no que es la de formar ciudadanos libres y ciudadanos críticos y que históricamente se han dado un poco la espalda no la la educación entendía que la educación es la de la desde el nacimiento a los dieciocho años medio a partir de edad adulta Nos ocupamos los museos en los centros centros culturales yo creo que esto

Voz 0874 28:56 eh

Voz 2 28:56 ha cambiado de forma radical iraquí porque porque las nuevas tecnologías la el alargamiento de la de la esperanza de vida hacen que la educación sea una tarea para toda la vida como como bien defiende la UNESCO desde hace muchísimos años eh yo creo que que la mayoría de grandes museos del mundo desde el MOMA la Tate de Londres están trabajando están reformulado a través de programas educativos no que es crear de forma creativa a espacios en las que en los que vincular a niños pequeños adolescentes que que puedan empezar a día vamos a ser lo que somos ciudadanos del futuro al final y por lo tanto digamos me gustaría mucho que el de que el CB del futuro tuviera unos nuevos programas educativos en los que digamos reforzaran es este vino

Voz 0874 29:42 culo que puedes ver esa cara de los niños descubriendo a alguno de por vida que es la cultura no Judith Carreras politólogo directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que su tanto por ciento con ayudado en en varias ocasiones a José y a mí cuando algunos proyectos que tenían que ver con este programa de Judith mucha suerte con lo que tienes por delante porque es bueno para todos que tengas estas

Voz 22 30:01 suerte en el soporte muchísimas gracias esto lo conste luego se ha consumido

Voz 23 30:15 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 20 30:23 dos días en las redes sociales en Twitter arroba

Voz 30 30:34 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1880 30:40 y en ella como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los delitos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos bajan con pena luchan con rabia tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón ni los sutil como tejido con luce el sol y con luz de luna el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que asemejan humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad ese eterno no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 7 31:37 los intereses creados Jacinto Benavente

Voz 1880 31:40 mil novecientos siete

Voz 31 31:45 el placer de escuchar

Voz 5 31:53 sin relojes eres judío de la Liga de la aguacate matinal sobrepasan de experta quizás debas

Voz 0874 31:59 Daly o que habrá que nos esté escuchando el piensas bueno ese están olvidando del aguacate salmón que también son las estrellas de de Instagram bueno no es que nos estamos olvidando que consideramos que esos muy de dos mil dieciséis y diecisiete

Voz 22 32:13 la Guardia Carlos Cano Cadena Ser punto com que tu programa

Voz 7 32:23 buenos días hoy no venimos

Voz 10 32:25 convencerle de que converse el cojín con gel porque seguro ya lo conocéis es probable que hasta lo tengas

Voz 32 32:30 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radio son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas

Voz 33 32:42 pero te vamos a contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tao punto com

Voz 10 32:52 no es que además aunque es fabuloso dura muchísimo tiempo quizás han llegado el momento de renovar lo porque como es lógico y como ocurre con todos y

Voz 32 32:59 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda ya se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador

Voz 10 33:18 enviar yo que los padres que también pasan muchas horas sentados y el confort él puede ayudarles a evitar dolores John es en los glúteos además fíjate al subir un poquito la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el sofá

Voz 32 33:32 con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchas

Voz 10 33:40 asentados la verdad bueno pues ha llegado el momento de pedir este cogí que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar dorsal y nos puede ayudar adoptar una postura correcta y evitar que nuestras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 32 33:56 o en la web universo Tao punto com así que ya sabes el cojín con gel se termina así lo tienes renueva lo si no lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar ofrece a ni con esta calidad

Voz 10 34:07 os regalárselo a tus padres a tus hijos pide lo para tenerlo en casa y otro en la oficina y aprovecha la oferta final que es buenísima porque Silvia a qué precio sale

Voz 32 34:15 bueno dicen que la salud no tiene precio pero es que este cojín con gel solamente cuesta treinta y nueve euros más gastos de envío pero atención porque hoy ponemos a la venta dos cogidos por el precio de uno pura ante la próxima hora vais a poder llevarnos dos cojines con en ideales para expanda por el mismo precio pidiendo los en la web universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 10 34:36 al final calculando sale cada cojín por menos de veinte euros y los regios en casa con unos pequeños gastos de envío a veinticuatro horas vas a poder disfrutar de la comodidad el cojín con gel o renovar los que comprase hace años está ofertas termina así que aprovecha este momento llama al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve impide los dos cojines por el precio de uno y los cuarenta primeros pedidos además de conseguir dos cojines por el precio de uno es que también se van a llevar completamente gratis le regaló unos comodísimo calcetines de compresión relax Anzhi varices para favorecer así la circulación de las piernas ya sabes lo en Nueva tu cojín con gel o regalárselo a tus padres o a tus hijos tengo uno la oficina te en otro en casa pero no te olvides que se termina ya no dejes de encargarlos con los calcetines de compresión de regalo en universo Tao punto com o llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve

Voz 23 35:25 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 35:29 los desagregación de esto desde aquí listo adiós a pesar de abrimos decíamos que nos decía que ellos se incorporaban a nuestra llegada no ahora

Voz 34 35:50 insiste en ensayo de la secuencia que se llama teatrillo que es lo que están haciendo una sedal texto sin cara las posiciones de los actores y después en función de eso es cuando ya se pone la así ilumina específicamente para el plano Joseba rodar y luego su rueda

Voz 21 36:10 bueno pues es la primera figuración y bueno pues básicamente lo que hacemos es enriquecer el plano no tenemos que interactuar y bueno pues principalmente lo lo el peso pues bultos sospechosos decorar que que las películas más creíble

Voz 0057 36:26 SER estamos rodando en concreto la secuencia cuarenta y siete tienen sesenta y ocho el guión así que un poquito más de la mitad previo a que la gente del poblado invada el edificio representativo del establishment entonces en este punto los dos barberos que que trabajan en el edificio van a resultar una poesía para hacer más los ánimos de la gente del edificio

Voz 35 36:50 en la mayoría de los rodajes eh

Voz 36 36:52 las es decir es que la gente es como que está echando en polvo no hay mucha como mucha excitación y mucha locura rodaje lo que pasa es que es como que como que gente está haciendo el amor no es todo con una calma mucha suavidad esto yo creo que que José Luis contagia también hay en el equipo hay cierta admiración incierto respeto entre ese crea aún hay más silencio de la habitual como una atmósfera especial que ha creado el anfitrión que es que José Luis Cuerda

Voz 37 37:17 a mí me importa mucho que ese diferencial de Amanece que no es poco que todo el mundo entienda que es una película que es prima hermana o cuñada de Amanece que no es poco pero que el precedente no pese demasiado sobre esta

Voz 0874 37:30 película entonces hemos querido remitirlos

Voz 37 37:33 ella lógicamente porque somos muchos los fans que queramos esa película pero por otro lado lo hemos dado lustre nuevos no hemos querido rejuvenecer eh darle un empaque novedoso

Voz 38 37:44 de es un buen jaleo hace está haciendo una peli maravilloso y muy feliz presumen jaleo tenemos cuarenta y dos actores tenemos también muchas localizaciones hemos estado una semana durmiendo fuera

Voz 2 37:55 un equipo de ochenta personas pero la verdad es que es muy

Voz 38 37:57 sabes ir buscando cada una de las piezas para que es la peli salga adelante especial aquí

Voz 21 38:02 hemos vestuarios del siglo XVIII mezclados con agua

Voz 5 38:07 yo del siglo XVI

Voz 21 38:09 con ropa de los noventa con ropa de los ochenta una locura la

Voz 5 38:14 la de conseguir un vestuario que la ratio

Voz 2 38:17 me apoye este guión tan extra

Voz 5 38:20 motivo a nadie se le escapa nadie los que estaban

Voz 0057 38:22 implicadas en el proyecto que es algo histórico que Cuevas esté haciendo esta película no sólo por quienes cuerda escenificar el cine español sino por lo que significa específicamente Amanece que no es poco la huella que dejó Amanece que no es poco no podía quedarse ahí tiene algo esto casi te diré trascendental de toda una generación rindiéndose a los pies del estoy diciendo le voy a poner todo lo lo que tengo todo lo posible para que esta Pellizotti de tiene para la gente

Voz 6 38:52 le escuchaban había focos había cámaras técnicos de sonido hemos trasladado por unos momentos

Voz 0874 39:00 más que de una película que es cuanto menos surrealista porque transcurre en el año nueve mil ciento setenta y siete la acción se sitúa en torno a un edificio donde habitan humanos que han sobrevivido a catástrofes naturales

Voz 6 39:11 sobrevivido también al desempleo que es otro tipo de catástrofe natura

Voz 0874 39:15 sí pero todo en esta película lleva el sello de uno de nuestros mejores directores de cine tiempo después se estrena dentro de un par de semanas con ella seguramente disfrutaremos de nuevo de la comedia inteligente mundo delirante de su tirón

Voz 6 39:27 por José Luis Cuerda tiempo después recupera el legado de esta otra película

Voz 5 39:34 Kepa

Voz 39 39:36 que un hombre en medio del Bancaja tal mala suerte pues ya sabes lo que tienes que hacer arrancarlo y trasplantarlas del te puede morir en el cambio pero si no estás perdido lo sabe lo que chupo nombre te deja la tierra seca

Voz 40 39:56 me da lástima es también

Voz 39 39:59 pues da lo mismo lo tienes que arrancar mejor ahora que todavía no habla eh luego da más guerra ese las de mayor el ritmo

Voz 5 40:08 siempre hace mayor inri somos

Voz 0874 40:11 en el verano de mil novecientos ochenta y ocho José Luis Cuerda apareció en la Sierra del Segura en Albacete Rodong seis hermanas Amanece que no

Voz 6 40:18 poco que es una comedia surrealista que se ha convertido en una película

Voz 0874 40:20 culto que cuenta con legiones de seguidores incluso con una religión no no les miento aquí ahora llega a la que de manera oficiosa podría ser o podría ser considerada como la segunda parte o el auto homenaje a esa película dirigido y escrito por el propio Cuerda nosotros queríamos intentar descifrar por qué Amanece que no es poco se ha convertido en lo que es que es uno de los recuerdos cinematográficos más entrañables de toda una generación de espectadores para hablar de esto nos acompañan Fernando Ramos que es profesor de Historia del Cine en una Universidad Complutense de Madrid está en Radio Madrid cómo estás Fernando cuando dio en Radio Albacete está Jesús Antonio López que es director de la Filmoteca de Albacete que trajes Antonio

Voz 26 41:00 muy buenas

Voz 0874 41:01 también Juan Ángel Martínez que es presidente de los amanecía Juan Ángel Vela lo primero o

Voz 1178 41:08 los cargos de los dos primeros invitados entienden bien explica

Voz 0874 41:11 el tuyo que son amanecía estas pues somos

Voz 41 41:13 los los fans de Amanece que no es poco estuvieras sí

Voz 0874 41:17 ha fichado mucho no solamente sus fans creo que hacéis cosas no

Voz 41 41:20 no sé si organizamos actividades a través de la película Hay como todo va sobre principalmente en los pueblos donde se rodó en Ayna y Nikos aquí el Albacete imposible ponemos organizar actividades cae vuelos principalmente organizamos una quedada anual en estos pueblos donde recorremos los escenario no vamos jugamos All trivial pues cosas cosas que hacemos los amanecía

Voz 0874 41:45 relacionados con lo que más les gusta a ver Fernando tú eres el serio entonces bueno amigo de José Antonio también pero tú cuántas veces he visto la película

Voz 26 41:53 me he estado preguntando por la mañana seis siete veces no lo sé porque supongo que claro ante los marxistas eso será casi un pecado no pero claro

Voz 0874 42:04 el tú sabías descifrar por qué esta película particularmente esta película se ha convertido en lo que es

Voz 12 42:10 yo creo que

Voz 26 42:12 no yo me he quedado un poco desarmado en esta película no sea por un lado soy un gran fan de ella y creo que lo he visto bastantes es para una persona normal que me perdonen los cintas pero por otro lado por otro lado como profesor como persona interesada en la historia de cine es una película que me deja un poco de llamado no saben muy bien de dónde viene ni dice ni que cuál ha sido sus sus influencias posteriores o qué influencia ha tenido en la historia del cine español es muy difícil de de trazar podríamos llamar una una genealogía de esa película Isabel por qué por qué funcionan así lo cual me parece super interesante claro desde mi punto de vista más académico no más serbio pero tú

Voz 0874 42:47 en entiendes y casi te diría en calidad de profesor en tienes que haya gente que se sepa diálogos de memoria

Voz 26 42:53 claro bueno yo no me conozco todas todos los diálogos de memoria como dicen los conocen los seguro pero pero sí que tiene bueno en mi grupo de amigos pues también tiene tiene este este estatus de culto no podríamos Jesús tú tu como directora

Voz 0874 43:08 la Filmoteca este impacto fue fue

Voz 26 43:11 de inmediato fue una cosa que fue fraguando se con el paso del tiempo

Voz 3 43:15 no no fue inmediato de la película hay que recordar que eh alcanzó apenas cien millones de recaudación de pesetas de pesetas lo hemos de euros hablamos de pesetas de la época que ojo en ciudades como Madrid donde en aquella época sexy bien las películas con durante más semanas pues sí que pum fue un pequeño éxito tiene encontró un cierto público pero en ciudades más pequeñas no es el caso de Albacete porque lógicamente que había robado ya que tuvo un público extra extraordinario nunca mejor dicho

Voz 27 43:43 pues en el resto pues pasó por los carteles de forma fugaz

Voz 3 43:47 no entonces pues la productora que nunca mejor llamada Compañía de aventuras audiovisuales aquello fue una aventura para ellos y la película pues no alcanzo lo público y después hay que recordar que precisen también por el hecho de que estaba producida como decíamos una compañía que que no no era una de las grandes productoras de de nuestro país pues estuvo deambulando durante veinte años pues entre los los DVD's de periódico regalando prácticamente en el en los mercadillos de estos de centro comercial vendiéndose muy barata hasta que llegaron las redes sociales ahí es cuando la película se revaloriza es decir es una película que bueno pues las sobre todo Youtube más que las redes sociales el propio Youtube que después se apoya en Facebook son los que convierten la película en un en una obra de culto de nuestro cine yo recuerdo para el veinte aniversario de la película hace ahora o va a hacer ahora diez años y había gente que venía de todos los puntos de España que algunos nos decían nos hace mucha ilusión verle en pantalla grande y otros nos decían Nos hace ilusión verla entera no han visto nunca se entera se conocían la película por fragmentos de You Tube les encantaba pero no habían visto nunca la película entera además a una especie de de de prueba de test de un screening desde hacen ahora pero posterior al estreno veinte años después ver las reacciones del público como la película había adelantado veinte años al

Voz 26 45:09 en su época haciendo juego con las que tú tenías doce años conduciendo la película

Voz 41 45:13 efectivamente yo participe de extra en Amanece que no es poco hacia un papelito de de línea deprimido y yo tenía doce años cuando éste no yo que fui al cine en Ayna Albacete que venía al cine a ver este que unos pocos era que

Voz 5 45:32 que era lo mismo no sé si

Voz 41 45:35 entonces era algo muy llamativo sobre todo con gente de todos los que estábamos en el cine me acuerdo de gran hotel un cine que existe ahora es un hotel que en en la plaza del Altozano en Albacete gente que fue a verla prácticamente le gustaba salvo que también

Voz 3 45:52 acuerdo perfectamente cómo venían autobuses de ahí y Nikos a ver la película como incluso algunas señora mayor salía diciendo la película espantosa lo único bueno de la película es que ese bebí casa

Voz 0874 46:05 uno barría para casa no

Voz 42 46:08 en resumen hemos ganado osea yo alcalde de cura don Andrés de esto no se ha presentado nadie ósea que sigue Tall Robert de puta Mercedes también han salido cinco adulterar pero bueno esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos y quiénes enteren sino pues no monja pero salir la Cristina va a aprobar de Marie macho unos meses ido homosexual a cal él también ha salido que los de la invasión se tienen que ir qué tal y si hay algún americano también no

Voz 0874 47:07 creo que es más que durante durante el rodaje había incluso Strasse actores que pensaban que esto era de nosotros surrealista que se estaban riendo de ellos

Voz 3 47:14 sí sí cuenta José Luis una anécdota muy divertida

Voz 43 47:17 de una vecina de

Voz 0874 47:19 adivina no se conoce

Voz 3 47:21 de mujeres el lector sabrá de mujeres Liétor que lo primero que le dijo es tengo muchísima ilusión por hacer esta escena porque aparece Aurora Bautista que es mi referente mi ídolo bueno yo yo toda la vida póngame cerca de José Luis La Puebla la puso muy cerca tan cerca que sabemos ahora se puede ver como la me es que lógicamente no conocía el guión pues se sorprende y pone unas caras que son dramáticas cuando escucha Aurora Bautista Suzuki ídolo de la España redentora decir aquello de quién se presenta puta

Voz 0874 47:54 o sea que hubo un poquito de estaba pensando Fernando que tú hagas dado clases de cine en Alemania durante años también creo que aquí estaban en Washington como