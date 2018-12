A Vivir Que Son Dos Días (15/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0760 00:00 son las once las diez en Canarias ministros del Gobierno de Theresa May piden al Parlamento británico consenso para sacar adelante el acuerdo del Brexit creen que aún puede ser respaldados y Bruselas ofrece garantías suficientes para la salida de

Voz 0866 00:16 el Reino Unido de la Unión Europea Javier Carrera el titular de Exteriores Jeremy Hunt considera que aún es posible que el actual acuerdo pase por el Parlamento durante una entrevista en la BBC el ministro ha insistido aún así en que la única forma de que llegue a la Cámara de los Comunes

Voz 2 00:30 a Dani White hizo cuidar que

Voz 0866 00:32 Jason es que se trate de una versión negociada por el Gobierno cree además Hamm que finalmente contaran con la ayuda de la Unión Europea para evitar una crisis mayor mientras la ministra de Trabajo redobla el llamamiento a los diputados para forjar un consenso en torno al acuerdo han verdad pide evitar una ruptura no negociada con la Unión para lo que reclama a los parlamentarios que abandonen

Voz 0760 00:52 la indignación los presos independentistas aseguran que no esperan tener un juicio justo porque consideran que la causa del es que empieza el próximo martes tiene una motivación política y no judicial en un artículo publicado hoy en la prensa catalana piden unidad ante afirman los ataques del Estado español Radio Barcelona Adrià Tardi

Voz 0027 01:08 en este primer comunicado conjunto desde las cárceles de la I put a las brasas reiteran su inocencia su desconfianza ante este proceso judicial hablan de venganza y escarmiento en una causa contra el conjunto del soberanismo pero a la vez piden calma y serenidad de hecho recuerdan que propuestas como la de abrir las cárceles para liberarlos pueden incluso perjudicarles subrayan que hace un año quisieron dar la cara y que el juicio en el Supremo da continuidad y coherencia a esa decisión en el texto publicado en el diario El Punt Avui asumen de antemano que pueden ser condenados pero

Voz 0210 01:37 dejan claro que nunca se podrá demostrar que esa condena sea

Voz 0027 01:39 esta porque según ellos las acusaciones no se sostienen de ninguna manera

en El Campillo en Huelva más de doscientas personas siguen buscando a una joven de veintiséis años desaparecida desde el miércoles según la Guardia Civil la chica salió a hacer deporte a las cuatro de la tarde y nadie ha visto desde entonces

Voz 1 02:22 servicios informativos

Voz 1203 06:16 si en El Corte Inglés seguros fuera expertos en sucesos paranormales te recomendaría hemos proteger Bogart así

Voz 14 06:21 por fuma toda tu casa consumir un par de velan ni a Knut una presencia extraña en esta grieta

Voz 1203 06:27 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta una obra con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 15 06:41 un un pum

Voz 16 06:51 por qué nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén pone

Voz 17 06:54 hemos el árbol celebramos nuestras tradiciones

Voz 16 06:57 esta semana santo y nos sentimos orgullosos ya que no le guste que se aguante porque nosotros somos España

Voz 4 07:03 L A vivir que son dos Cavia

Voz 1235 07:06 desde el Pino

Voz 4 07:31 porque lo decir desde cuándo

Voz 0874 07:33 en español de hace falta pasaporte manual del buen español made in Teodoro García De Gea Antonio Castelo como estás Antonio Bueno tal Javier yo

Voz 0210 07:40 cuando de pequeño iba una casa y sólo ponían el Belén uf malo eh

Voz 0874 07:44 me decía en esta casa no ven muchos regalos era que hubiera árbol verdad tiene riesgo cómo estás buenos días

Voz 18 07:50 desde ayer al revés se ponían si me parecían como súper yanquis y ponía de Pamplona en mi casa me vais a parte no íbamos claro

Voz 0874 07:59 por a Pamplona que otros otro rollo

Voz 18 08:02 pues mira yo estoy viendo que soy muy poco española porque a quince de diciembre aún no he puesto ni árbol ni Belén como lo vivo en mi casa donde vive donde vivía el bueno es que yo vivo en el aeropuertos trenes hoteles no te digo dónde estoy

Voz 0210 08:16 que todo esto de Bosch Cataluña es porque la peña no tiene plancha Annie que limpiar pescado

Voz 18 08:20 los mucho tiempo libre y mucho tiempo libre podemos celebrar el Día de Acción de Gracias a Vox también por cierto que a hacer una promo

Voz 0210 08:27 estoy esta noche en Valladolid con Jorge Ponce y con y rugiendo cuando sí

Voz 18 08:32 estamos también se comen Valladolid lo mejor de actuar ahí luego salir a comer

Voz 0210 08:35 el papeleo hombre yo yo siempre siempre que voy a Valladolid visitó sitios emblemáticos como el sitio donde nació Aznar por ejemplo

Voz 18 08:44 Sala Borja eh Sala Borja Borja además podría llamarse otra manera plazas Valladolid Valladolid Borja

Voz 0210 08:51 vamos por ejemplo nos tomamos unas copas si vamos por ejemplo a mear a un portal donde vivía claro claro

Voz 4 08:56 eso suena a Borja Mari Valladolid tú tienes una onomástica que celebrar no en tu cronología personal me ha parecido

Voz 18 09:05 bueno uno más te refieres al que cumplido años

Voz 0874 09:07 si quieres comentarlo sí bueno esto

Voz 18 09:10 sí estoy en ese en ese cambio de número que te daba nunca bajó hasta ahora de verdad te lo juro te lo juro ocho

Voz 0210 09:17 qué te he visto tema porque físicamente está muy bien

Voz 18 09:20 no si estáis cada vez estoy ahí sin operarme nada eso lo veo pero pero es verdad que en este cambio de número aparte me encontré un montón de gente mi generación excepto Lourdes Lancho que lo lleva muy bien el resto están todos como verdad pero esto esto

Voz 0210 09:33 usando a mucha gente de tener muchos años no está muy claro es que son muchos años

Voz 18 09:39 ya sabes que no se lo lleva bien de Luis del Pino porque usando otro que se mantiene esa estancia programada yo entonces no lo sé no lo sé a ver

Voz 0874 09:51 esta cantidad tranquilos porque hay más puntos que pueden reconciliar como esta españolidad por ejemplo dice esto

Voz 16 09:57 los españoles celebramos la Navidad Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y defender con la Capra Roma al que quiero ir a los toros que vaya al que no le gusta que no vaya pero que no se prohibe nada

Voz 18 10:13 está bien a decir arriba España pero es que el chuletón toro

Voz 0210 10:20 muchísimas cosas en plan de yo no estoy orgulloso de todos los agricultores hay gente que seguro que no lo estoy orgullosa e yo otros seguro que si el resto prohibe nada

Voz 0874 10:31 tantos años de Zapatero intentando yo que sé pues promover las startups da imagen de Ferran Adrià a la España comida no la caza toro

Voz 0210 10:39 pasando con un tractor sobre el montón de ideas

Voz 0874 10:42 en fin orgullosos de nuestros agricultores decía también sobre todo del marido de Silvia Clemente presidenta de las Cortes de Castilla y León que según el diario incrementó un treinta por ciento los beneficios de su empresa de patatas justo cuando su mujer dirigía Agricultura en plena crisis una casualidad es un mira de esta foto que se ha dejado encima de la mesa es ese disgusto la noticia que aparecía esta semana agricultores griegos muestran el lado sexy de su trabajo para estimular a los jóvenes a seguir su oficio como remedio de la crisis se ve a un a un

Voz 0210 11:11 ya saben que no se está prohibido hacerlo con animales no que no se puede no no lo digo porque puede al menos en España

Voz 0874 11:20 en las las vacas de fondo pero el está manejando en no yo creo no

Voz 18 11:23 se mira pero porque no vale no llama alemán japonés lo que es muy de película americana Logista por lo menos ahora tendrá coherencia quedamos por tienen te recogen en cosechadora claro

Voz 0210 11:34 mira Aravaca un poco demasiado extrañamente

Voz 4 11:36 yo no sé qué le mira a él en Grecia

Voz 0874 11:39 entonces en un calendario agricultores sexy yo no sé si en España ese calendario debería protagonizar

Voz 4 11:44 lo Teodoro sé cómo sería ese grito español estuvo en el en el Vaticano el lunes Javier se condenando estos viajes qué hago yo sí sí estuvo en el Vaticano

Voz 0210 11:57 también hay una cosa que me compré que me Filippo el calendario de curas sexys hizo lo juro un calendario de curas curas sexys todos los años sacan un calendario de curas jóvenes guapos Soccer simplemente pero que lo haría

Voz 0874 12:11 no es mentira esto cuentas eh no no no no es una pose

Voz 0210 12:14 se guarra que ponen dos cámaras normal pero son chavales guapísimo es la verdad de paisano digo estén listas si vale vale casi seguro que no hay ningún homosexual entre ellos el Papa Borgia creo que los eligen bien no no no es imposible

Voz 18 12:29 por eso te duro

Voz 0874 12:31 sólo en esta cruzada para ello cuenta con su presidente y sin embargo amigo Pablo Casado

Voz 19 12:36 vamos por la calle con mi mujer nos hemos encontrado con con varios primos cerca aquí de pregunto ateo oye uno del me me anda la localización de aparezco en la manga yo pienso yo digo claro dijo que antes de que acabara el año yo tenía que estar en la manga seguido

Voz 4 12:56 no me vaya o pero casi

Voz 0874 12:59 pero la pelota en el Partido Popular no

Voz 4 13:02 sí sí yo que mira Trip Advisor no que ahí está ahí está todo humor de organigramas que

Voz 18 13:07 me estoy acordando del programa que tenía Terelu por las tardes con la mesa camilla hace mil años yo es que esto me suena todo a eso ya

Voz 0210 13:13 no actuó en la manga en usted Z que ya está cerrado irá en octubre en una fecha muy y por eso no fue nadie a verlo aquí

Voz 4 13:21 no era ponerse a buscar justificación

Voz 18 13:23 sí sabía fútbol rompían muy malo

Voz 0210 13:26 en un chiringuito de verano en mitad un frío enorme no sólo actuando hacia nadie ahí estaba en un hotel llegue y de repente aparecen Federico Trillo

Voz 18 13:34 ah que ya es que manda huevos

Voz 0210 13:36 a un sitio muy raros momentos muy raro bueno vi algo que no tenía que haber

Voz 20 13:40 pero

Voz 4 13:40 y alguien me dijo una alegría

Voz 0874 13:46 cruzándose contigo también me tenía que ver pues donde esa visita Murcia suponemos que para agradecerle ateo que le consiguiera un hotel en la manga casado decidió apoyar sus tesis como si los dos fueran uno solo

Voz 17 13:56 mire la hora a prohibir los toros sin darse cuenta que dan trabajo a ciento noventa mil personas que seis millones de españoles van a los toros Si quieren ya

Voz 0874 14:09 yo no perdona los toros si quieren son muchos más de seis otro pesar los que van de verdad la trabajo al litoral de la Ser Javier que es Manuel Molés echen ciento ochenta nueve mil personas más

Voz 18 14:23 al principio los Goya a Picasso otro banderillero han pasado todos los todo si Marichalar a los toros

Voz 0210 14:29 pues no que esos toros si no les diesen trabajo que harían pedir por las calles cantar delinquiendo

Voz 17 14:34 así te los toros la caza reza se ponen a prohibir la caza sin darse cuenta que hay ni más ni menos que seis mil millones de euros asociados a ese sector productivo millones que además vertebra el entorno rural y el medio natural

Voz 0874 14:51 sí porque todo el mundo sabe que si el cazador se va el pueblo se muere si es por la red

Voz 18 14:55 hasta que hace un momento si es bueno español que empiece a decir darse cuenta de que me pone muy nervioso como SD queriendo no no parece que claro que hablen bien ya no son tan españoles se hacen y eso está bien

Voz 0874 15:10 actores productivos que vertebre en el medio natural por último casado decide cambiar el agro por el diesel

Voz 17 15:16 quieren subir los impuestos al diésel no se dan cuenta que ponen en riesgo a doscientas mil personas que fabrican coches diésel en España y que van a meter la mano en el bolsillo a diecisiete millones de conductores que les ha dado fíjese usted por dónde les preocupa el motor diésel sin pensar que iba a venir un gobierno tan sectario e irresponsable

Voz 0874 15:34 que hasta se meten tu capacidad de elección

Voz 4 15:37 que tienen prohibir las lámparas de alquitrán eh es has

Voz 18 15:43 prohibido porque esto se aburrió a Pedro Sánchez él solo si él solo si tirarlo la presunta pero es lo que más le contamina es el arbolito ambientado ese que cuelga todos los coches eso es lo que más éxito que emails eso yo soy yo el sudor del conductor

Voz 0874 15:56 tal cantidad de demagogia no agarrarse esto de que se Nos quieren prohibir cosas y yo como soy muy liberal quiero defender las prohibiciones bueno pues mira por donde a ver quién es el sectario que le dice al al primo de Rajoy que no compró un diésel porque contamina y que el cambio climático y todo esto no esto debe de ser lo que llaman el espíritu de Navidad en el Partido Popular es un momento en el que humano del PP se da cuenta de que no es bueno prohibir según García Egea a quienes se prohibe nada ni toros ni cazar ni echar humo ni tirar cómicos a los tiburones esto no lo he dicho Teodoro pero tenía que de alguna manera intención no porque la última vez que Venice era eh tú le de cómicos

Voz 4 16:32 queda bajo el agua hecho lo más peligroso Javi yo yo sabía mira el

Voz 0874 16:37 el tanque de el Acuario estaba a nuestra espalda todo el público lo veía yo sabía que cuando Antonio acabará saltando podrían pasar dos cosas de las dos cosas pasó la mejor no la peor sabía que era o una doble peineta un Calvo fue la doble peineta

Voz 4 16:50 el la la la cremallera del claro lágrimas al nombrarle

Voz 0210 16:54 Javier el látex estabas nervioso eh estaba estaba muy os lo digo estas cosas que he hecho más nervioso porque tú te lo dije sabes que me negué hace un mes hacerlo eh luego insistir este fuerte ya blanda que no me podían

Voz 0874 17:05 donde dije nada todo esto lo este con pero

Voz 0210 17:08 que me dio instrucciones de no te bueno pues no hacerlo yo es que le tengo miedo a los peces pero no pero un miedo

Voz 18 17:13 veces todo a todos los precios si es como miedo irracional

Voz 0210 17:16 es absurdo todos los años me tiró en medio del mar para intentar como bucear mucho y tal para quitarme no pero lo tengo siempre lo tengo que decir

Voz 0874 17:24 tengo miedo a los peces por peces quiere decir Paqui no

Voz 0210 17:26 cualquier cosa que hay en el agua de cualquier tamaño un preservativo

Voz 4 17:30 pues sí porque yo nado en Alicante que ahí sólo está lleno

Voz 0874 17:48 en una fecha que es Peris con más interés que la que tanto nos gusta en este programa que es la lotería

Voz 4 17:53 a la vista a bueno que igual pero este año años escenas que eso está en manos

Voz 0210 17:59 la hacemos nosotros no no

Voz 4 18:01 los jueces eh

Voz 18 18:04 vamos a meter un bombo no no darle vueltas

Voz 0874 18:07 Dios recuerda Javier Cansado que cuan cuando nuestro cogerlo hace seis años decía si te toca yo lo voy contigo que al final de la mañana estaba a punto de colgarse de un árbol es el programa más duro del mundo el más duro del mundo lo vas vosotros

Voz 4 18:19 en Madrid la lotería cuando el sábado pasado yo he dicho algo

Voz 18 18:26 yo voy a estar volando sabía

Voz 0874 18:29 evidente a mí me habrían dicho algo se cayera el techo

Voz 4 18:31 durante apostó sí sí

Voz 0210 18:34 a ver cómo se nota cómo han prosperado

Voz 4 18:37 increíble te puedes saltar porque bueno

Voz 0874 18:41 qué pasó el XXI de que pasará el veintiun desde ese día el Gobierno ha decidido trasladar el Consejo de Ministros a Barcelona a pesar de las amenazas de boicot de los CDR de tomar el Parlament proclamar la república catalana a lo mejor se les está yendo un poco de las manos a lo mejor no fue una idea para empezar esto de ir a hacer el Consejo de Ministros a a Barcelona y que tengan cuidado los independentistas a ver si se van a quedar sin la subida de sueldo que Pedro Sánchez quiere anunciar ese día

Voz 1722 19:06 una subida del veintidós por ciento del veintidós por ciento la mayor desde mil novecientos setenta y siete y la explicación es clara un país rico no puede tener

Voz 4 19:16 trabajadores

Voz 0874 19:18 independizarse en catalán de un país rico si puedes ganar novecientos en brazos al mes

Voz 18 19:23 hola o no Álvaro las marcas blancas como nos fastidian eso me pongo de parte de las autonomías

Voz 0210 19:30 esto de Pedro Sánchez en Cataluña es como cuando en tu casa un año dicen oye que no hacemos la Nochebuena en casa de tus padres deja en nada esto es todo un infierno los que lo hacen no quieren hacerlo los que vamos vamos a malas el Estado

Voz 0874 19:46 mirando el reloj para marcharte y todo esto con seis mil policías a tu alrededor burdamente es el Gobierno apela al bolsillo del Parlament ciudadanos insiste con un cartel ciento cincuenta y cinco

Voz 14 19:56 y cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público

Voz 22 20:01 lo que tiene que hacer el Gobierno de España es protegernos ante ustedes

Voz 4 20:06 R es más buenas profesionales ciudadanos y Quim Torra que venía empleando de su retiro espiritual y ayuno de dos días en el monasterio de Montserrat no estaban para ninguna broma escuchas es una masa

Voz 17 20:20 es una masa hasta mala sanos no está mal sanos

Voz 4 20:24 hasta porque eso suena más sí sí son una masa ahí está muy tensos e comer dos días hombre

Voz 18 20:33 pero además ciento cincuenta y cinco es un número es una palabra patinado este hombre claro

Voz 0874 20:38 el ayuno a Quim Torra no les sienta bien por lo que sea en fin la tensa situación en Cataluña no solamente protagonizó las intervenciones en el Parlament también lo hizo en la sesión de control del Congreso

Voz 0040 20:47 si hay un muerto en Cataluña usted Basterra

Voz 4 20:51 el sabré política está cayendo

Voz 0874 20:54 bajo más le vale a Sánchez que no se mueran alguien Cataluña ese día

Voz 4 20:57 a nadie pero de nada en otra cosa se van a colocar con la humedad que pie

Voz 0210 21:03 en el Barça ya alguien le debe algo no no no

Voz 0874 21:05 pues va a ser culpa suya Mora que muera hay de lo que muera no es tanto muerto como otra cosa lo que le preocupa Albert Rivera

Voz 0040 21:11 señor Sánchez soportamos cada día un señor que a usted y a mí nos llama bestias estarás con la diferencia a usted no le importa ya se a mí sí que me importa que me llame bestias cerradas un señor que es un xenófobo que usted le llamó el depende la policía española tenía usted razón no sé si era Pedro Sánchez el presidente de gobierno que lo dijo pero tenía usted toda la razón

Voz 0874 21:29 le duele que le llamen bestias

Voz 18 21:32 eso ya me gustaba mucho porque es como un insulto redundante no la bestia quitar a cambiarlo por gilipollas integral que integral no engorda y como quinto habla de hambre porque va a gusto como verdad ha

Voz 0210 21:44 tiene lo que quiere es a todo el mundo tiene un enemigo claro ahora mismo yo creo que eso les da mucha paz mental antes no antes había un momento que había muchos partidos pero a veces cambiamos amigos ahora no todo el mundo tiene cómo su antagonista ahí está todo bien

Voz 4 21:56 ya ves que tienes si Rivera para mi es el mejor momento no

Voz 0874 22:01 que está Albert Rivera porque le molesta todo presidentes de la que acaso no

Voz 4 22:04 muy claro no miro eso me caen los anillos a Sánchez como usted

Voz 0040 22:07 que no llaman cuenta con nadie yo aunque usted no ya me lo es pues la cámara aunque éste no quiera diálogo nosotros por España somos también responsables para apoyar no usted sino al presidente que ocupa en estos momentos la presencia gobierno en la

Voz 4 22:19 Moncloa poco de whatsapp no el domingo me llamas no no

Voz 18 22:22 anime escribes el estaban mandando interrogantes de esto se debe a que van a jugar al polen ahí eh con los interrogantes imagino dime

Voz 0210 22:34 truco que hace mucha gente que en el estado de Whatsapp se ponen escribiendo y tres puntos suspensivos si te parece que te está poniendo algo

Voz 0874 22:42 bueno sí que hay una persona con la que Rivera últimamente hace en en Tinder dice

Voz 17 22:47 corresponsalías a la oposición oiga llamarnos por teléfono Si usted quiere pero si yo estoy ya roto relaciones sin habla sino me habla

Voz 0874 22:54 puesto sentimental ahí Pablo Casado molesto con que el presidente no le llama Vicki también comparte con Albert un objetivo vital

Voz 17 23:00 así como ruego casi común SOS de la buena gente en Cataluña señor Sánchez aplique de una vez el artículo ciento cincuenta y cinco tiene primer Consejo de Ministros como presidente del Gobierno aplicar el artículo ciento cincuenta cinco Cataluña señor Sánchez aplique de una vez el artículo ciento cincuenta y cinco sólo tiene que ir a un consejo de ministros e iniciar el procedimiento para aplicar el artículo ciento cincuenta

Voz 0874 23:27 te lo que le gustan ciento cincuenta y cinco este hombre

Voz 0210 23:30 Irene Doña Manolita estoy pensando te quiero de esta bonita girar toda mi comedia a la extrema derecha para ahora cuando se hagan cuando llegan les selecciones sabes que tengan algún referente porque ahí va a haber un hueco muy grande de en el gol

Voz 0874 23:43 peplum de tu tienes mucha practica además no actuó arranca está haciendo entrevistas con Esperanza Aguirre así que lleva ya un camino que ellos tú

Voz 0210 23:49 ven la fundación The Box hizo un reportaje el día que que hicieron la primera rueda de prensa ya que ella culpa pues no lo sé pero no laSexta que la gente acusa la sexta de moda demasiada voz no había nadie aquel día en esa sala que no tuvieran menos de noventa y dos años era una cosa flipando

Voz 18 24:05 os mira sido Benjamin Button porque han ido para atrás y ahora están ahí

Voz 0210 24:08 los cacharritos veinticinco personas de dos mil años para canción Señor de los Anillos cuando se juntan al principio todos

Voz 17 24:16 bueno Casado se vino arriba y empecé con las citas literarias citaba usted haberle miren decía que la libertad de los lobos acabó suponiendo la muerte de las ovejas

Voz 0874 24:25 no sólo había preparado segunda cita literaria

Voz 17 24:28 a usted te lo voy a Machado podría también saber que el mal político es el que intenta que el viento sople donde pone una vela y el que tiene éxito hay el que tiene que poner la vela por dónde sopla el viento

Voz 4 24:40 ha estudiado casado e encontrar una galleta China

Voz 0210 24:44 a ser Pablo Iglesias pero se queda

Voz 4 24:47 ni Echenique no no hablan en una Molas no bueno escucha

Voz 0874 24:53 escucha escucha y Mar bien tú Huracán

Voz 17 24:55 Aldo en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe que pide que se aplique de una vez por todas al artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 4 25:04 de todos los rima con cinco

Voz 0874 25:09 el que Machado estuvo muy presente en el discurso del líder del PP la verdad es que hubo muy poca poesía mucha bronca entre él y el presidente del Congreso escuchar

Voz 17 25:17 le parece poco capa Elena policías que se manifiesta le parece poco que viertan es cierto a la puerta a un juzgado le parece poco que tire pintura amarilla en el portal de un juez o que el escrache en en un restaurante en su lugar de veraneo de parece poco que al presidente del Partido Popular le reviente en las ruedas del coche pinten esvásticas

Voz 4 25:35 esto lo hacen a todos lo saben

Voz 0874 25:40 eso sí a Pedro Sánchez le parece poco o no lo que sí sabemos es la opinión que tiene de su contrincante

Voz 1722 25:45 por lo menos dirija se a este pleno dirija sea este Gobierno y dirigirse a mí no con el estilo faltón que tiene que que utiliza que utiliza si está usted lo entiendo finalmente el parlamentarismo se está usted convirtiendo el parlamentarismo señor casado en una suerte de su mató de eslóganes sin ningún tipo de significado de significante

Voz 0874 26:06 mire yo estoy estoy de acuerdo con Pedro Sánchez a quien Bale casado en el Congreso habla como si estuviera en un mitin no se ha dado cuenta de que hay lugares en los que hay gente dispuesta aplaudir y lugares en los que tienes que dialogar pero en fin un faltón que suma eslóganes sin significado dice Pedro Sánchez insignificantes

Voz 18 26:22 a tener que venir Jordi Hurtado hacia pararles con suma vamos allá vamos a llamar libre Giuly

Voz 4 26:29 no nos da tiempo puede haber algo más hiriente que eso es cierto señor

Voz 13 26:34 todo no mientan además de ser faltón no miedo

Voz 0874 26:39 mire si esto es el Congreso cada miércoles cada jueves esto visto es lo que se ha convertido está

Voz 0210 26:45 sabía si usted yo que me lo pongo por las mañanas en el Canal veinticuatro horas ya sabéis muy muy porros de marihuana audiovisual el veinticuatro horas de Televisión Española eso te lo ponen si te anestesia la vida

Voz 0874 26:57 suma hace un par de semanas hicimos un reportaje en el Congreso con Javier Pérez Andújar siete Nos colamos en habían prohibido la entrada entonces lo que hicimos fue pues exactamente lo contario que es entrar sin ningún pase y nos colamos incluso hasta hasta la sala del hemiciclo Nos sentamos Javier yo en en el asiento del presidente y la vicepresidenta y lo que más nos llamó la atención antes de que viniera a echarnos que que también no sé si era lo cerca que están unos de otros no no digo los diputados entonces sino a los grupos parlamentarios

Voz 0210 27:22 sí esto que escuchamos aquí tan rápidamente

Voz 0874 27:25 allí se lo dicen prácticamente a la Caracas de es es como un club de comedia es lo más parecido

Voz 4 27:30 el que te puedes imaginar si aún así siempre

Voz 0210 27:33 yo lo perdió todas las mañanas ponen el padre ponen cosas de los diputados pues debate si tal son hice están está subiendo muchísimo el tono porque yo los escucho desde la habitación del ordenador y ahora les escucho antes no les escuchaba gritando un montón pero un montón todos los días es de verdad

Voz 0874 27:48 bueno el miércoles un diputado del Partido Popular que se llama Alfonso Cantón dejaba su escaño no porque estuviera imputado ninguna trama corrupta que es como los diputados del PP suelen dejar su escaño sino porque se va al Parlamento andaluz

Voz 17 27:59 dejo aquí grandes amigo

Voz 1235 28:01 excelente persona todo saben que mi casa

Voz 0874 28:04 la recibiré con una copa de fino finge fue bueno como vayan todos la escasa dos grandes pueden no sabemos si al olor del vino o de la concordia Alberto Rodríguez de Podemos le dedicó unas palabras que son entrañables cuando vienen de Podemos y son para alguien del PP

Voz 20 28:21 como yo un rato pensando me lo oí cómo se que esto que ha grabado ya para la historia en los anales este país no sé si me voy a arrepentir pero creo que lo voy a decir y quedan el diario de sesiones nunca se que les fuera decir algo o a alguien así esta Cámara diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos pues Hidalgo que que creo que es de las cosas más bonitas que se les puede decir aliens es usted una buena persona humana sitio

Voz 4 28:49 muy bien no un momento bonito eso está bien yo creo que eso es una chorrada pero no es una chorrada de verdad súper raro tan buena persona hombre me lo siguiente que va a ser una petición de mano en directo cómo no hay que bueno

Voz 0210 29:06 Come como en los partidos de la NFL reitera que pasa la cámara si de toca con alguien te besas

Voz 0874 29:11 otro que también quiere cambiar el tono del Parlamento

Voz 4 29:14 haría bien

Voz 0874 29:18 lo con la cámara como una pista de tenis de las que bajan y suben con unas

Voz 0210 29:21 voy con un corazoncito sabes que Chopin pos producción que cuando te toca con alguien te tienes que

Voz 0874 29:26 se puede Pablo Iglesias que también quiere cambiar el tono o no de toda la Cámara pero algo sí

Voz 22 29:30 pero ojalá el Partido Popular sonara a un poco más a Ana Pastor y un poquito menos a José María Aznar

Voz 0874 29:37 está en eso creo que estamos de acuerdo muchos sobre todo por los recuerdos que tenemos de José María Aznar es que rectificar es de sabios el mismo Iglesias no sorprendió el jueves con esto escucha

Voz 0407 29:47 yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela la situación económica es nefasta podido decir cosas políticamente que harán no comparto y creo que que rectificar en política está bien

Voz 4 30:05 bueno pues esta no pero no es una chorrada

Voz 0210 30:09 es que a mí me parece que tú puedes decir de repente el seguir no piensan lo mismo que hace tres años lo que hace cinco me parece bien ya que van a decir

Voz 18 30:17 todo atacarle con Venezuela rectificará la que te descuidas Castelo que me digo que desarma mucho

Voz 0210 30:24 gente que no parece sacarle lo depende todo bueno

Voz 18 30:27 el acuerdo ahora que me que tenéis que decir con eso es aparte

Voz 4 30:29 a qué es lo que van a decir contrario lo que dice Yun no a medida que te haces mayor uno acaba siendo de izquierdas de cintura para abajo entonces a lo mejor es lo que lo más alto

Voz 18 30:37 mira Felipe González

Voz 4 30:39 ah eh

Voz 0874 30:42 Art pero no con José María sino con Luis Aznar senador del PP tuvo Pablo Iglesias un rifirrafe durante la comisión de investigación de financiación de los partidos

Voz 17 30:49 después de una hora ustedes ya se han cansado de preguntas sobre la Financial

Voz 23 30:53 de mi partido que imita a los escuna ahora es mirando no me interrumpa el señor llevamos tantos City su discurso pero por bebidos usted a una sola pregunta no ha respondido usted a una sola pregunta y me gustaría avanzar lo que le preocupa tanto que hable que le que le preocupa todo lo que esté a las cabras modestia

Voz 4 31:13 hay esa es la relación normal

Voz 0874 31:15 al entre el podemos ir Pepe mio a partir de ahí es obvio que ni Venezuela ni comentarios machistas nada a partir de aquí la protagonista de la comisión fue la

Voz 4 31:23 habrá que habrá noble animal herido nobles redonda de la cabra

Voz 18 31:30 yo soy el novio la muerte retiro Lazkao traiga usted traigo estoy ya le digo animales

Voz 4 31:37 mire usted lo granjero

Voz 0210 31:40 el lo más sexy de jugador

Voz 0874 31:43 pues esto seguridad a las cabras qué tal una comisión más teatralizada todavía

Voz 4 31:47 un momento por favor me dejan que como La venganza de Don Mendo tercie ya lo mejor terció se lo agradezco aquí Puñal nuestra muerte hundir en ti y te daré muertes si lo juro por luego tú misma tú esclavas el hacer la venganza de Pedro pero nada conseguí Muñoz sea la cuarta me plantee volví la carta pues esto es nuestro congreso que bueno ratos en los que Marbella los palacios no vea baje

Voz 0874 32:21 hablar de cosas antes de parar y se ha abierto una nueva pieza en el juicio de la Gürtel que es la operación Kitchen ya lo sabéis investiga pues como interior pagó con fondos reservados a varias personas para que esperan a Bárcenas se hicieran con cualquier documento que pudiera incriminar a miembros del Partido Popular es decir era garantizar que si dentro del PP no sabían datos suficientes martillazos el disco duro desde Interior se leyera todavía alguno más ahí está han Sergio Rios chófer del ex tesorero cobró dos mil euros y un puesto en la Policía Nacional por ciento dos mil euros

Voz 4 32:51 sí yo pero es el chófer a la Policía Nacional le te lo digo yo creo que ahí bajó de muy poco

Voz 0874 32:56 la Policía Nacional se con el paso cura os acordáis de ese falso cura que se coló en la casa de Bárcenas se en Geria su hijo

Voz 18 33:03 yo no estaría tranquilo con el batería de Taburete si fuera Willy es porque su propia poniendo ahí

Voz 4 33:09 pero a filtraron filtraron la operación a cambiar a indujo

Voz 0210 33:12 son todas las placas de del del

Voz 4 33:15 mira a eso sí financiada oye vamos a hablar del Rey luego íbamos hablando de alguien que tiene una posición del del de antes pero yo quiero tener me gusta y yo lo digo para que en estos minutos de pausa

Voz 0874 33:29 es un poco hasta dónde queréis llegar en las preguntas que le vaya

Voz 4 33:32 se Decker Recre él él no trabajan

Voz 0874 33:34 la SER pero vosotros más acusados pensarlo pero yo supo por ejemplo que queráis mucho comprar

Voz 24 33:52 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 36:38 a vivir que

Voz 0598 36:39 son dos días

Voz 12 36:40 en las redes sociales en Twitter arroba a vivir en Facebook ha dicho

Voz 28 36:52 se presenta el placer de escuchar

Voz 22 36:57 el gato sonrió al ver a Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes de forma que tenso que convendría tratarlo con el debido respeto empezó algo tímidamente

Voz 0598 37:15 pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento pero

Voz 29 37:20 todos ellos están riendo más y más parece que a pensó Alicia

Voz 22 37:26 no me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 1722 37:34 contó

Voz 0530 37:36 estoy Jaca Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 28 37:44 que debe ser el placer de escuchar

Voz 0874 41:44 estamos a vivir con Virginia riesgo con Antonio Castelo con Llum Barrera insisto como decía antes vamos a hablar del Rey dentro de mes

Voz 0210 41:50 dentro Javier Cansado todos esto es programa es el programa que más audiencia tiene de de la radio de España hasta ahora es la que más se oye digan lo que digan

Voz 18 42:00 del sur de Europa voy a lanzar una todos los niños

Voz 0210 42:03 los niños lo sabéis que vuestros padres voten a Vox porque los niños saber lo que votan vuestros padres vamos a hacer una broma vamos todos a pedir para los reyes el baby VOR negro

Voz 4 42:15 vamos sólo para fastidiar el baby boom negro que va

Voz 0874 42:19 es muy gracioso niños

Voz 4 42:22 la otra e iba a ser una risa una risa

Voz 18 42:25 el dándole vueltas a ver con

Voz 0874 42:28 quién queda mejor pactar de hecho Moreno Bonilla es cada vez más cerca su presidencia no habla de pacto sino de diálogo ya que mencionas a Vox escucha

Voz 41 42:35 nosotros desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos que íbamos a hablar también con Vox Vox es una fuerza política que ha surgido de las urnas que ha surgido por el apoyo de casi cuatrocientos mil andaluces

Voz 17 42:48 directamente va a ser escuchada y que no es otro que

Voz 41 42:51 hemos escuchas ciudadanos que hasta ahora estaba

Voz 0874 42:53 muy a favor de pactar con Vox ahora parece que se lo está pensando

Voz 42 42:56 en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular y nadie más en esa mesa en la a ver si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni nada ni los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo partido

Voz 0874 43:13 populista claro claro si palabras han defendido al líder de Vox que rápidamente escribió en Twitter lo siguiente Rivera que lo mismo socio de Susana que de Libertas desprecia a los cuatrocientos mil andaluces de Vox Si lo que pretendes el visto bueno socialista para continuar el socialismo con otras siglas no levantar las alfombras que no cuenten con unos

Voz 1235 43:31 otros

Voz 4 43:33 es el socialismo llevar pistola te has visto según respetuosa

Voz 0210 43:37 hombre yo todo lo que dicen cuadros fija pero esa tía

Voz 4 43:40 la pistola pero cuidado ese tío lleva pistola el no he

Voz 0210 43:45 cuidado eh cuidadito con las bromas con que tú puedes faltarle a Rivera

Voz 0874 43:51 pero ten cuidado si escuchábamos a Rivera dando su opinión contando lo que está pasando en las negociaciones de Andalucía como si eso fuera más con la ejecutiva nacional que con la andaluza así que esta semana tuvo que salir Juan Marín a marcar territorio

Voz 1763 44:02 hablando de formar un gobierno yo creo que con mucha seriedad con mucha sensatez insisto con mucha calma mucha tranquilidad lógicamente que aquellos que maravillara nuestro secretario general es razonable igual que estar entre otras fuerzas políticas pero no les quepa la menor duda de que libera las negociaciones oiga

Voz 0874 44:19 bueno demandas él eso queda claro además en un partido como ese pues hay que decirlo no sé con con cierta seriedad no son muy disciplinados llevan pistola si Susana Díaz que es como nos había que agarrarse prefiere tirar por el camino de la dignidad

Voz 43 44:33 porque este partido no lo va a poner rodilla nadie al peso de Andalucía no lo va a poner rodilla nadie

Voz 18 44:39 háganos las elecciones no con la amplitud que queríamos verdad

Voz 4 44:42 eh oye cada vez es más break heart no ha ganado pero me

Voz 0210 44:47 por ciento que se están copiando mucho contra hacen una broma con visitar el chiste de Luis y que que si lo habéis oído que tiene un autor Excel que Messi es muy gracioso no lo mejor de su trayectoria que es el de cuando Si tú consideras que un tío que viene llega tu país nadando desnudo sin estudios y sin dinero te quita el trabajo que un minutito

Voz 4 45:08 tiene mucha si te lo están reproduciendo

Voz 0874 45:22 hablando de racismo y de muñequitos bajo el árbol de Navidad muñequitos negros

Voz 0210 45:27 del gorro negro

Voz 0874 45:28 el que fuera entrenador del Barça comparecía en rueda de prensa y le preguntaron por episodios racistas en el campo de fútbol respondió esto

Voz 44 45:35 tú descubre detrás de fueran Indian tipo fue la que por fin gnomos tipo fue en marzo entrando

Voz 0874 45:42 yo entiende muy bien el no es racista porque sus hijos van al colegio con indios negros y gente normal

Voz 18 45:47 a veces la Liga en el alemán y el inglés en la cabeza ahí el catalán y el castellano si es que los idiomas es que hay que hablar español es acabo yo llevan a

Voz 0210 45:56 mucha confusión en Andalucía al CIS lo haría solo en la grada el Betis cuesta la Apple sólo en la grada del Betis en la grada del modelo

Voz 0874 46:05 ya que estamos en fútbol la Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid la Patino algo más que una idea escucha

Voz 22 46:10 sí algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar que Griezmann se lo llevó