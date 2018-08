Carrusel Champions (30/08/2018)

Voz 1 00:00 Vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena Ser

Voz 2 00:05 conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 3 00:11 estamos en la Vuelta Ciclista España en los últimos kilómetros menos de cuatro para que incluya una jornada que como todos los días os contamos en la sintonía de la Cadena SER a partir de las cuatro y cinco de la tarde a través de ondas medias Webber dispositivos móviles estamos en tiempo de Carrusel deportivo nada en apenas unos minutitos el sorteo de la Champions con Garrido toda la banda antes los últimos kilómetros de esta jornada en la que en principio no ha pasado nada y luego se ha vuelto a absolutamente apasionante cuando comenzados serbios cuando parecido viendo cuando se han formado abanicos y la verdad es que se ha puesto un poquitín la carrera cuesta arriba estamos con el equipo de la Cadena Ser con en los micrófonos de inalámbrico nuestro compañero Borja Cuadrado con los comentarios de Melchor Mauri de Silvia Tirado de nuestro compañía Roberto Torres primero paso por el micrófono inalámbrico quedan tres kilómetros trescientos metros para alguien meta la situación de carreras dice que es la parte delantera donde están todos los hombres importantes en la clasificación general ir donde están en también en los grandes velocistas de esta Vuelta Ciclista España sólo faltan dos corredores de lo de la aristocracia de la vuelta unos Hélder man el otro estimó opinó que se han quedado cortados y viaja con una desventaja de humildemente segundos que pasa Cuadrado

Voz 4 01:25 pues que tenemos un ambiente fantástico en la línea de meta ahora desaparecido

Voz 0458 01:28 en el sol sopla un poquito el viento la temperatura muy

Voz 4 01:30 muy agradable antes de este esprín

Voz 3 01:33 el grupo que marcha compacto en la parte delantera una velocidad realmente endiablada bueno esto es una etapa que discurrió por el guión previsto dos apuntaba

Voz 5 01:41 sólo un sprint salvo circunstancias rarísima de última hora va a ser así

Voz 1198 01:46 si pensamos en el viento de los últimos tres kilómetros y en el esprín y así va a ser está claro viento de los últimos treinta kilómetros está claro que solamente han pillaba dos uno por avería y el otro por despiste al esprín Silvia mal

Voz 3 01:59 el calentón que se están pegando los corredores de Palma de Thibaut Pinot también el conjunto de el puede para caldear Maneiro no le iban a echar el guante uno y medio

Voz 0311 02:09 ya es muy difícil que llegan a alcanzar el grupo de cabeza ahí lo mejor es trabajar seguir trabajando a tope para intentar reducir a lo máximo esa diferencia hay que los dos líderes de ambos equipos puedan en han en los próximos días de montaña recuperar el tiempo perdido

Voz 3 02:24 bien en todos los hombres importantes repetimos maillot rojo incluido Molar que no ha estado despistado en ningún momento con su equipo a la perfección en la parte delantera les Europol de los velocistas comienzan a buscar su espacio

Voz 6 02:35 al ser un grupo bastante más reducido Melchor será más

Voz 3 02:38 fácil el esprín nos está claro que teóricamente les

Voz 7 02:40 en tiene que ser más fácil no hay tantos ciclistas por lo tanto la colocaciones debe de ser más Fahd

Voz 0458 02:46 Gil por lo tanto esperemos que real

Voz 7 02:48 de esa curva última que hay que realmente puede ser peligrosa pues bueno siendo tan pocos corredores si el pelotón tirado la hagan sin ninguna consecuencia por lo tanto bueno vemos ahora ya al equipo Quick Step que realmente ya están a menos de dos kilómetros es el equipo que quizá tiene más integrantes y por lo tanto los que más fácil lo van a tener para poder buscar lanzara su esprínter

Voz 1198 03:12 bueno bueno tiene Roversi cuidado con la rotonda que más que una curva es una rotonda casi entera que la danés una rotonda en los último a seiscientos metros de meta que yo creo que es donde va a estar el de el peligro que queda en esta etapa

Voz 3 03:25 bueno bueno en un segundito en nada queda kilómetro y poquito más kilómetros cien kilómetros doscientos en cuanto concluya esta jornada escucharemos el sorteo de la Champions repito con Dani Garrido y con todo el equipo de Carrusel deportivo en la sintonía de la Cadena SER ya está el Quick Step último kilómetro bueno pues ya está ahí haber sobre todo quien etapa a ver quién consigue o cuentos se consigue de ventaja sobre estará urbano judicial

Voz 0311 03:48 la curva es la rotonda que hacen completamente los ciclistas ya

Voz 3 03:50 ver cuánto se consigue sobre Calder Man in Ivo Pino el esprín absolutamente lanzado están los corredores del Quick Step de buscando la victoria para Elia Vivienne y le Bugs Bunny muy cerca también el corredor francés vamos a ver si aparecen los italianos mira ahí viene también el campeón del mundo eh Peter Sagan en la parte delantera bueno el trece el catorce hay un corredor que intenta sorprender yo creo que es el campeón de Europa de de ancho no viene minas detrás retrasaron corredor del Ag2r bueno pues esprín lanzado los últimos metros vienen todo el favorito vivir en grandes velocistas van a lanzar a Miami El corredor del conjunto italiano va tomar la delantera va a salir sale también la parte allí una ligerita curvas embellecer el pelotón arraiga ya viene van poco también el ciclista del equipo

Voz 5 04:34 multa popes del lote mostrado Wali al te puede Carlos juvenil Juanmi la llegada apretadísima Juanillo quedó en el CSD yo creo que de ganado Juani creo que he ganado el francés por un tubular pero creo que seis puesto en la línea de meta verdad

Voz 3 04:50 es que ayer se dejó llevar perdió muchísimo tiempo creo que Wally

Voz 8 04:55 el corredor del conjunto dos

Voz 4 04:58 Luis Nasser Vueling se ha impuesto

Voz 3 05:00 en la línea de meta de esta Vuelta vamos a dejarlo aquí no va a haber cambios en la clasificación general volar va a seguir siendo ejes ir de líder pase lo dio cuando quieras cuando puede estoy siempre un abrazo muy fuerte comentarista también especial de la Cadena Ser la Vuelta Ciclista España asilvestrado gracias a Roberto Torres esta mañana Rober hasta mañana también Melchor

Voz 6 05:20 esta mañana cierro contigo Borja ganado hasta luego

Voz 3 05:22 a luego gano Nasser Juani no hay cambios en la clasificación general mañana la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España que os contamos en la SER os dejamos con Dani Garrido con todo el equipo de Carrusel deportivo

Voz 10 06:03 hombre Nadal Madrid por ser buena Cristiandad

Voz 11 06:06 a menos que puedan de para buscar el primero en caso sigue Braga azulgranas un rondo gigantesco en este arranque de fondo y aquí a el Juana

Voz 1201 06:45 metió el de Carrusel deportivo Gol a todas sola todos es la Liga de Campeones es el sorteo de la competición que nos apasiona

Voz 0684 06:51 la que nos mantiene los martes y los miércoles pegados a la radio ya Carrusel Deport

Voz 0458 06:57 digo nueva era compartidos a las siete

Voz 0684 06:59 de menos cinco ya a las nueve de la noche se acabó lo de las veinte cuarenta y cinco todo comienza el dieciocho de septiembre martes acaba el uno de junio en el Wanda Metropolitano XXXII equipos ocho grupos atención a los bombos en el uno real

Voz 13 07:16 Madrid Barcelona y Atlético de Madrid vaya en París a Jermaine Juve City

Voz 0684 07:23 el Lokomotiv de Moscú en el bombo dos Borussia Dortmund Oporto United Shakhtar Donetsk Benfica Nápoles Tottenham ir Roma en el bombo tres El Valencia la devorar su centenario vuelve a las ya Dios Liverpool Schalke Olympique de Lyon Bono sacó haya CSKA de Moscú y PSV Eindhoven y en el último grupo en el cuarto atención Viktoria Pilsen en Brujas Galatasaray Jump Voice Inter de Milán Jose Heim Estrella Roja ya he de Atenas primer bombo en apenas nueve minutos no se puede repetir nacionalidad en el mismo grupo día cero de la Champions Lloyd también elige mejor portero mejor defensa centrocampista delantero el mejor futbolista de la pasada UEFA también la mejor jugadora empezamos con todo el equipo saludamos a la gente en el Foro Grimaldi de traje y corbata hasta Mario Torrejón hola Mario qué tal muy buenas hola muy buenas internacional de nuestros compañeros de Movistar un alemán especializa de fútbol internacional de la Cadena Ser hola

Voz 0301 08:33 qué tal metal dale muy buena a las cuatro fantásticos de la nación

Voz 0684 08:36 dónde Champions hola Romero buenas tardes

Voz 6 08:39 en Miguel Martín

Voz 1201 08:41 Ana haber aula tal qué tal muy buenas hay Pedro Morata la Pedro

Voz 0684 08:44 con Javier Herráez también por aquí hola qué tal muy buenas Abby y los comentaristas para este sorteo Álvaro Benito la Mister Jordi Martí también en Barcelona la Jordi buenas tardes

Voz 1284 08:53 todo estaba Adrián López El cuervo querido la gustado

Voz 0684 12:46 esta edición especial del sorteo de la Champions en Carrusel Deportivo Mario Torrejón el primer premio que se va a otorgar es el del mejor portero de la pasada temporada de la UEFA Europa League

Voz 1284 12:57 eso es Daniel Craig halal gala va con bastante retraso cuatro pilotos no exactamente

Voz 1534 13:03 en uno de los futbolistas han tardado bastante en venir desde donde cogen un helicóptero directamente aquí a Mónaco a unos pocos kilómetros de de este Foro Grimaldi como han llegado algunos bastante tarde no empezado con puntualidad y lo que se está dando ahora es el premio de la UEFA al premio hoy presidente que lo va a dar el propio presidente de la voz Alexander Ceferino a David Beckham no solamente por lo que ha significado para el mundo del fútbol sino por las obras de caridad y benéficas y la ayuda a la infancia por ejemplo que que que va haciendo cada año David Beckham cuando era futbolista y también ahora que está retirado así como digo algo un poco de retraso pero lo siguiente sí será el premio al mejor portero que recordemos Keylor Navas está también nominado junto con Jean Louis

Voz 1284 13:40 a Buffon y Alison Becker que actual portero de

Voz 1534 13:42 Pulchra la pasada temporada lo hizo muy bien en la ropa pero todos los corrillos futbolísticos hoy en el Foro Grimaldi Laurent casi casi por hecho acortó del Madrid aquel oro

Voz 0458 13:50 seguirá el mejor portero que tenía que ser entregado hace apenas un par de minutos lo dicho como dice Miles Mario Keylor Allison el Buffon después será el mejor defensa Ramos Varane Marcelo centrocampista optan Luka Modric Toni Kroos y Kevin De Bruyne el mejor delantero después a eso de menos diez menos cuarto aproximadamente Cristiano Mohamed Salah o Leo Messi para después dar el mejor jugadora a menos cinco y el mejor jugador amena tres minutos de las siete de la tarde pero insisto en que parece que va con con retraso ahí está David Beckham en ese en ese homenaje Repe hemos rápidamente los bombos y nos ponemos a analizarlo todo en el bombo uno Real Madrid Atlético y Barcelona vaya el Juve París Anne Germaine cit hilo con motivo de Bruno ha extrañado a mucha gente la presencia del Lokomotiv en calidad de cabe de cabeza de serie pero es una de las seis federaciones más consideradas clave por eso está ahí en eso

Voz 2 14:34 cómo no si ha cambiado la UEFA el todo está el Real Madrid como campeón de la última edición de la

Voz 0301 14:40 la Champions el Atlético también es cabeza de serie en este caso por ser campeón de la última Europa League luego las seis federaciones que tienen mejor coeficiente UEFA que son la española la alemana a la italiana al en inglés esa la francesa en este caso la sexta la rusa Lokomotiv de Moscú es el convidado de piedra podemos decir entre los clubes

Voz 0458 14:57 las de serie preside Javier a qué clase B B Camelot

Voz 6 15:01 a un grande como futbolista como futbolista como embajadora de bueno de la UEFA sede de la ONU en acciones con los niños yo creo que es un hombre increíble para Führer

Voz 0458 15:12 Díaz Mario el año pasado vimos cómo Shevchenko al embajador para todos los sorteos porque la final se jugaba en Kiev el anterior año y a ras el mítico delantero británico lo hizo en calidad de embajador de de carril se sabe ya quién va ser el representante del Atlético Madrid puesto que la final Bono entorno porque la final se disputan Wanda Metropolitano el uno de junio mareo

Voz 1534 15:33 bueno hay que decir Dani que yo estoy bastante despistado en ese tema porque uno de los que va a ser MANES del va a sacar las bolas en el sorteo de hoy va a ser Kaká que también tienen como leyenda de UEFA y que muchas veces este tipo de actos pero como digo va a ser Kaká que extraiga esas bolas también me cuenta junto con Forlán Forlán se estrena como miembro de la expedición del Atlético de Madrid como representando el Atlético de Madrid

Voz 1284 15:52 acompañando hoy a algunos directivos que han venido hasta aquí pero

Voz 1534 15:55 no tengo confirmado que Forlán vaya a ser el embajador de la final de la Champions desde luego sería más lógico que fuera Kaká no solamente por el escenario pero como digo Forlán se estrena hoy pero yo no tengo confirmó al cien por cien que vaya a ser el embajador de esta hacia el también hemos cierto hay un rumor por la sala más fuera que dentro porque dentro los periodistas el no podemos pasar por una razón de que bueno no podemos dar voces como está dando ahora dentro del Foro Foro Grimaldi que nos viene Cristiano Ronaldo yo he estado en el hotel de concentración hasta las cinco y media de la tarde en el hotel donde están todos los árbitros de la UEFA y es verdad que no lo he visto pero he visto

Voz 0260 16:28 miembros de la directiva de la Juve en esto miembros del staff

Voz 1534 16:33 el de comunicación he visto a su representante Jorge Mendes me extrañaría

Voz 1284 16:37 mucho que Cristiano Ronaldo no salvo que hubiera perdido el vuelo

Voz 1534 16:40 como digo hay un rumor de Cristiano Ronaldo por lo menos todavía no ha llegado hasta aquí

Voz 0458 16:43 al gran Roberto Carlos siempre con una sonrisa permanente bueno pues insistimos a esta hora tener comenzar el el sorteo y lo que se va a proceder salvo que haya un cambio en Running orden Mario es precisamente a conocer quién es el mejor arquero de Champions del año pasado pero esta es la hora del primer bombo que todavía es Kenia aparece ni tan siquiera vamos el media radios técnico no existe de momento

Voz 1284 17:02 estaba yo pensaba que iba a recortar tanto Alexander Ceferino como el propio pecan a los discursos para nacidos si Sara extendido ahora están los presentadores de la gala que vuelven a ser Pedro Pinto y resumimos la la ex presentadora de televisión versión inglesa que sería mucho estando estos sorteos parece que van a presentar ya así a los candidatos al mejor portero del año la UEFA Champions League pero de momento no parece que

Voz 1534 17:23 desacelera mucho así que vamos a terminar con bastante retraso en mira justo ahora los dos que tac de los que te hablaba que parece que va a ser embajadores conjuntos ahí está Ricardo Kaká Diego Forlán que se chocan la mano y que bueno al centro del escenario que de momento hoy van a ser las manos dos grandes jugadores

Voz 0458 17:39 Balón de Oro y un enorme goleador que lo fue en el Atlético de Madrid en el Villarreal con la selección de Uruguay rápida ronda Bruno quién va a ser el mejor portero del del año pasado Keylor Romero yo creo que lo peor Javi bueno lo contrario más fácil todavía Allison Allison pero Portugal las narices no no porque para Atlético de Madrid hizo que tan vacilado la preocupó con el tema Alcaraz qué tal sin poner nombre además eso sí que la tengo una una eliminar una una

Voz 2 18:10 grupos interesantes lo paró todo dieciocho diecinueve tiros de Atlético de Madrid

Voz 6 18:15 Arantxa yo sólo quería decir de los porteros que Buffon es un mito del fútbol mundial pero que está entre los tres mejores porteros a las demasiado no hizo una buena Liga de Campeones

Voz 1201 18:24 la clave en la Champions el Madrid se descarrilan

Voz 0458 18:29 estaba Delon Flaqué Morata aquí más tú que eres portero aquí se lo van a dar a Alison a Buffon

Voz 6 18:35 espero que no le falten al respeto fuera de su casa como sólo faltan dentro de su casa pero espero que eso lo dejamos

Voz 0458 18:40 lo que no tenga que el maquinista sino directamente su subirá también coincide no está Cañizares ahí así que Javi tú también sabes deporte no

Voz 6 18:48 pienso que será que los Navas

Voz 0905 18:50 por eso lo darán aunque no descartaría Allison rompo

Voz 0458 18:53 pues nada pendientes del portero pendiente de el bombo uno Real Madrid Atlético Barcelona Bayern Juve país Sánchez Lokomotiv de Moscú dio gran pregunta habrá muchas sorpresas en el sorteo cuánta emoción nos trae el fútbol cuanto espectáculo siempre nos sorprende con Banco Santander Banif filial de la UEFA Champions League vamos con los del orden vale nuestro equipo al los equipos españoles los nuestros sigue el toda la emoción del sorteo con bancos

Voz 0260 19:18 Tanto Santander banco oficial de la UEFA Champions League la cabalgata

Voz 0458 20:32 los aplausos en el Foro está a Pedro Pintos poco el director de Comunicación el maestro digamos de de ceremonia una sal absolutamente abarrotada pero aquí lo que interesa mucho más el sorteo insistimos esto arranca dieciocho diecinueve de septiembre que es la primera de las jornadas olvidemos radicalmente la ida de veinte cuarenta y cinco porque ahora hablado sobre no en los cinco partidos y me siguiente turno las nueve de la noche buena el primer bombo lo dicho en el bombo dos Bruno calentando el tema antes de que se de el el mejor portero Dortmund Oporto United Shakhtar Benfica Nápoles Tottenham Roma primero peritos

Voz 1 21:05 de quién es el rival más sencillo para los tres españoles cabezas de serie te diré

Voz 0458 21:09 de alguna de las dos portugueses Benfica y Oporto los más sencillos de este quién te pide está al aparato Atlético Madrid

Voz 0260 21:15 yo qué sé estaría mal Oporto en los bordos lo bueno el Oporto más de radio Romero que para que así que si soy el aborto a muerte por cuestiones sentimentales al Oporto a mí la perita en dulce de ese de ese me parece el United de Mourinho

Voz 0458 21:29 el United de Mourinho pondría la perita en dulce son los de verdad de verdad Romero te gustaría que no te quepa ninguna dan a gustaría por muchos motivos pero fundamentalmente

Voz 11 21:38 por qué Mourinho el tercer año de Di dentro de sus equipos los fagocitar para esa fecha ya estará destrozado electorales y llega muy llegamos

Voz 1201 21:45 no lo digo sinceramente que ahí está la portería a Mario Torrejón en el primero de los premios había ninguna duda

Voz 1284 21:51 ahí va a tener mucho color blanco está gala estos premios ahí está Keylor Navas que ha ganado el trofeo al mejor portero de la pasada Liga de Campeones en la que fue de nuevo otra vez campeón de Europa Éibar a poner a Pedro visto venga vamos con

Voz 0458 22:02 la primera de las cuestiones para Keylor Navas internacional

Voz 1265 22:05 hace Movistar bueno me siento como si

Voz 6 22:08 la vida oportunidad

Voz 1265 22:11 me siento muy orgulloso de ser costarricense y de poder jugar la Champions League y poder dejar el nombre Costa Rica ahí el Real Madrid lo más alto posible entonces yo creo que para mí más que orgullo es un privilegio poder formar parte

Voz 1896 22:25 el grupo tan Salek responsable de parar los goles pero Háblame de la importancia de la comunicación y relación con la defensa con con Sergio Marcelo Dani muy feo

Voz 1265 22:37 bueno para mí ellos son sumamente importantes yo creo que aparte de tener una muy buena relación dentro de la cancha en el cual tenemos que comunican

Voz 6 22:45 pues bien fuera de la cancha también

Voz 1265 22:47 con mi familia en el futbol entonces siempre voy a estar sumamente agradecido con ellos igual que con todos mis compañeros pero ellos que están ahí de cerca que que viven conmigo esa intensidad de que no nos hagan goles yo creo que esto también es gracias a ellos

Voz 1896 23:00 que es fantástico tenerte aquí con nosotros esta noche

Voz 6 23:03 presenciaban Salman UEFA Champions sale

Voz 11 23:05 bueno vale para el Madrid para Keylor Navas vital en las últimas temporadas vinculado a la Champions un portero que burrada que empezó en España en Albacete en el Levante

Voz 0458 23:15 quitó a poco y que posara va a pelear la titulares

Voz 11 23:18 con Thibaut Courtois

Voz 0684 23:19 bueno pues nada eh Morata y Flagey aquí se han pedido al Oporto Se han pedido al

Voz 0458 23:24 bueno recochineo no porque dice Romero seguirá el United para el Madrid vosotros os Irineo para para entrar en pole el Benfica con el Benfica Oporto también la avería había empeoraron retórica de salio que ayer derrotaron al al pavo que tú Pedro

Voz 11 23:37 te refieres para todos los rivales en todos los bombos del Valencia no me refiero al bombo dos cuál querría evitar en el bombo dos sin duda yo pero seguir porque quiero evitar es el Tottenham y Manchester United

Voz 1201 23:49 ah pues yo justamente me diga para el Barça yo y me quito a Liverpool dos o tres

Voz 0260 23:59 claro claro evidentemente andaban fundamental es verdad Jordi Martí

Voz 0458 24:03 a flote el Tottenham luego no te puede tocar el Liverpool United tampoco el Liverpool el el grupo de la muerte yo yo creo Bruno que será una cosa así como Dortmund Liverpool Inter hablamos del bombo uno de los tres españoles evidentemente que deba arrancar Real Madrid Atlético Barcelona

Voz 0301 24:19 bueno estoy de acuerdo el Dortmund seguramente está peor que otros años pero sí el hecho de estar con Liverpool e Inter dos históricos de la de la competición en un mismo grupo complicaría mucho las cosas Nápoles e Hoffenheim incómodos de e4 me parecen también rival es especialmente complicado a Podemos

Voz 0458 24:36 pero bueno como están el bono Bruno también me ha extrañado a mí mucho particularmente que el City sea el gran favorito de las casas de apuestas no sé cuál será el motivo fundamental porque yo veo incluso los tres españoles casi por delante

Voz 0301 24:48 hay varias lecturas yo creo que la gente por decirlo claramente se ha cansado el público en general público neutral de que el Madrid gane la Champions y seguramente suele le lleva a ser quinto quinto en la mayoría de casas de apuestas la in luego el el hecho de que tenemos una Champions mucho esa abierta no con Cristiano ya fuera de del Madrid pues hay varios equipos este año es muy difícil que un grupo de menos de cinco como candidatos a ganarla Charlie yo creo que cinco seis incluso tendría siete equipos contando al nivel por ejemplo que podrían estar en las quinielas de cualquiera para ser al final condenas

Voz 1284 25:20 Mario los están presentando ahora mismo los bombos justo esta nada más Marchetti o el secretario general de la UEFA hasta

Voz 1534 25:27 ligando cómo va cada uno cómo se tiene que distribuir pues lo que dicho tú que no pueden coincidir entre países que además dependiendo para que aparte del cambio de horarios para que no coincidan en el mismo día tres todos los equipos de un mismo país mantiene que distribuirse en diferentes grupos así que en este primer bombo seguirán distribuyendo algunas cosas irán dirigidas para evitar esa esa coincidencia así que pues hay están explicando para que la gente no salió yo me parece que está cada vez más complicado entenderlo de los sorteos de Champions para que la gente a parte de la novedad que tú has dicho antes del doble horarios de las siete menos cinco de las nueve de la noche hay que decir que hay un par de cambios más llamativos por ejemplo que precisamente la redundancia hay un cuarto cambios introduce de nuevo el cuarto cambio que también vimos

Voz 1284 26:08 mundial en la en la prórroga en las

Voz 1534 26:10 más allá de eliminatorias y que además gran novedad que a mí me parece interesante Babel

Voz 1284 26:15 suplentes en el banquillo el día de la final de la Champions en saque los entrenadores va a tener muchas más opciones en esa saber y para complicarlo más respecto al animal tecnología recordamos que en España nuestro campeonato la Liga disponemos de

Voz 1201 26:26 Bar

Voz 0458 26:27 pero no de tecnología de gol en la Champions para ser a la inversa para volver un poquito más lo va a Iturralde ya toda la de todos los los oyentes narradores y especialistas no no habrá dar no grabar sí habrá tecnología De Gaulle es verdad que la semana pasada se habló de la posibilidad de que UEFA incorporar a la a la también el bar a partir de cuartos de final pero no hay nada oficial están presentando además ahora lo que decía Mario de una especie de pule en el que venden ABC Eide por un lado el resto de grupos por otro parece que los españoles no podrían ir digamos por demorada logró pero son pequeñas cosas que se saca de la manga a última hora cada vez más dirigidas si si no efectivamente cada vez mucho más mucho más dirigidos al Gobierno

Voz 0301 27:09 es Dani Barça y Madrid no pueden jugar el mismo día del enfrentar equipos de la misma federación equipos rusos y ucranianos no pueden ir en el mismo grupo es decir que la gente vaya olvidándose de que le toque a Madrid Atlético Barça el Shakhtar

Voz 0458 27:23 el Lokomotiv el chasco evidentemente no pues me feel pero tampoco el Shakhtar que es recordemos un año más es una terrible desgracia porque el resto es fútbol no podrá defender los partidos Champions en el Donbás Arena con motivo de conflicto bélico soterrado que se mantiene y que es una es una auténtica burrada jugarán en el en metálico en el estadio de metales

Voz 0684 27:42 anda ya está todo preparado las manos inocentes con aproximadamente unos diez minutos de retraso Foro Grimaldi edición especial de Carrusel deportivo día cero de la Liga de Campeones que comienza el dieciocho diecinueve de septiembre y que finalizará esperemos con la máxima representación posible de los españoles erró el uno de junio en el Wanda Metropolitano sesión para Madrid Atlético y Barcelona el Madrid tres veces campeón sobre todo para el Barça que quiere superar definitivamente esa barrera tremenda de los cuartos de final cayó en aquella noche trágica deportivamente hablando de Roma el Atlético ante el sueño por supuesto de poder jugar esa final el Valencia esperaran poquito

Voz 6 28:21 más inicie Bombo tres que a las primeras de las sexto a mil coherente fresco el Kaká el brasileño que jugó en el

Voz 0458 28:29 en Madrid

Voz 6 28:30 va a salir la primera de las mulas cabezas de serie Carrusel deportivo ronda las seis y veintiocho cola Da Bruno iba

Voz 1201 28:40 con Kaká levanta la primera la primera bola la saca Kaká

Voz 6 28:44 el me hay que decirlo emplean para para la también nuestros José con fe el nuevo entrenador con animales yo vamos a ver quien tiene que el perdón

Voz 1284 28:57 qué tal es FG ya

Voz 6 29:00 el Giro ha señalado que si les espera que

Voz 0301 29:03 qué del salto no no ha podido dar con Emery con tu gel en el banquillo y con algún fichaje apuntaba en última hora la posibilidad de fichar al jugador del Celta

Voz 6 29:12 a Tintín semifallo del Celta lo primero habrán salido son sí pagado practica Forlán estoy hacerlo presión estelas Whitson a París Saint llama yo el primero

Voz 0458 29:27 no entiendo

Voz 6 29:29 sí sí eso es

Voz 1284 29:31 o al revés he confundido yo los colores ya era obligatorio ABC o de así que va al grupo C el vais Jermaine es el primero que tiene ya grupo Grupo C

Voz 0458 29:39 Paris Saint Germain el equipo de de to hell que además es un sistema de juego de una forma entrenar uno como decías pues el diferente a la de

Voz 0301 29:45 el Emery claro si mucho tiene métodos muy particulares estuvo por ejemplo un año sin entrenar viendo los métodos de Guardiola de otros no vuelva a darles todo han aimara en la Bola del Madrid

Voz 1284 29:59 sí señor al Real Madrid a Roberto Carlos que está acompañado de Enrique Pérez el hermano del presidente y también Emilio Butragueño también por ahí está Pedro López vicepresidente económico también es Florentino Pérez por cierto el Atlético de Madrid con con la plana mayor de Gil Marín he visto Andrea Berta Clemente Villaverde y ahora Forlán va a sacar la bola que tiene hay que ser obligatoriamente el freno puede ser cómo está el país Anne Germaine tiene que ser A B o de momento Cristiano

Voz 0458 30:21 no no no se ve no suele ganar según la María

Voz 1284 30:25 no no se vamos a ver si llega a tiempo no

Voz 0458 30:28 está Diego Forlán se puede eternizar se puede eternizar hemos estaría ya en el baño si se ponen los colores azules al grupos pues el Real Madrid

Voz 1201 30:39 fíjate que saque el papelito

Voz 0458 30:42 el lío del color pues nada recordemos que hay otros española salió a la primera dama tuvo bolas en el en el bombo uno todo se puede complicar después lo hablaremos también con una exposición de lo que pase en el bombo cuatro donde está al interior Hoffenheim llevas un sorteo tanto cae el interior Hoffenheim pues la lía

Voz 6 30:57 así Aurélien al Inter ya sabes que no te va a tocar

Voz 0301 31:00 es uno de los italianos

Voz 6 31:01 en el dos y el tres días es otra buena

Voz 0301 31:04 noticia pero si se te puede llegar a complicar muchísimo en el caso de que te toque un histórico como el Inter incluso también el Hoffenheim de valle de Niko Kovac con el único fichaje del León Gora Euskal el centrocampista que también lo hizo la

Voz 0458 31:17 la Bundesliga ahí poco más han firmado

Voz 0301 31:19 sí la verdad es que es un año un poco raro para el Bayern de de Mónica además se con lesión importante de Kingsley coman en el primer partido de de la Bundesliga no tienen demasiado recambio para Ribéry y para Rubén así que veremos cómo funciona en el primer año de Kovacs este Bayern de Munich

Voz 1284 31:34 qué grupo va Mario que lo vayan al grupo B sacas Forlán el el grupo a mí y yo tenemos tres

Voz 0301 31:42 el club ya sabemos también que el Barça irá en la parte alta de cuadro porque el Madrid

Voz 1201 31:47 el grupo que se tiene que ir a apenas de aprender porque desde

Voz 0458 31:51 pero habrá que ya está LC y porque además aquí premisas puramente televisivas que pueden hacer que que hacen que que no coincida en el día el Real Madrid fiel el Barcelona va a ser la siguiente Mora Barcelona Esta es que sale a la Bola del Barça te acuerdas la que montar este cuando cuando te tocó la Roma y los vale

Voz 1201 32:06 los todos los hemos demostrado a lo vas a volver a hacer

Voz 1896 32:10 es que no descarta nada el hombre es lo único animal que tropieza dos veces la misma vía

Voz 0458 32:14 en la sierra de Gredos también les suele pasar a veces ahí está Guillermo Amor está Eric Abidal y el representante por lo que veo flaca

Voz 6 32:21 a examinar del Barça están todos allí

Voz 1284 32:26 claro que ningún futbolista en tu hijo

Voz 1201 32:32 no

Voz 6 32:34 les da a bar emoción otra visto ayer arribó bajo cero Racing no volvió a repetir su mensaje sólo para fastidiar Le como es el Racing de Avellaneda no no lo voy a voy a dar un poquito puede el sorteo la Champions te da tiempo hubiera claro

Voz 1284 32:56 sale la bola del Atlético de Madrid

Voz 6 32:58 a favor Atlético de matriz a telón o H

Voz 0458 33:06 al lío que yo pero este es el tramo ese es el verano

Voz 6 33:08 como dependiendo del grupo que juegan puede juegan Juan los de la izquierda cosa que era creencia también no voy a mentir puede coinciden por abajo con el Madrid

Voz 0458 33:18 serán Clemente Villaverde esperan y sonríen Diego Forlán evidentemente fue jugador al al Atlético temporada jugador iba todas la verdad que que el Consell cuño creo que una de las parejas hasta la llegada de De Guzmán Costa pues nada

Voz 0301 33:31 pero Mendiola sudor con lo rápido que tiraba hilos colas

Voz 1201 33:35 para sortear el Atlético en el sorteo once piensa que la abriendo abriendo mejor

Voz 0458 33:43 Atlético de Madrid en el a recordamos Atlético de Madrid en el en el ves al Barça en el grupo C el cabeza de serie será el paisaje

Voz 13 33:49 también para el el Bayern para el que el Real Madrid que todavía la bola de la Juve cortando la bola del City la bola del Lokomotiv

Voz 0458 33:59 la Juve

Voz 6 34:00 entonces a Kaká o qué

Voz 1284 34:04 tampoco tiene ninguna restricción así que sólo puede ir al de ABC o la de saber si las

Voz 0458 34:08 Nos da una pista en la realización y enfoca Cristiano que que esté por ahí Pavel mete

Voz 1284 34:12 a pegarles claro eso es sí

Voz 0458 34:15 no tenemos nada vamos a empalmar paso a a Roberto Sánchez con con con la ventana de verano XXV que no se Prokon Gaya Hora Veinticinco preocupamos mejor aquí en casa

Voz 6 34:29 portavoz condicionados éstos como los fines a bordo gloria el grupo H H para las lluvias están poco seis Nava y no ponemos aquí

Voz 0458 34:40 ahora queda el el site del que antes hablábamos Bruno que han firmado manjares

Voz 0301 34:45 qué es el favorito si hay que contar que han fichado amanece evidentemente pero ficharon también al mercado de invierno ficharon a a la y eso lo tienen muy en cuenta en los contables de del Manchester City como si fuera un fichaje ya de de este verano vamos a ver un un sitio con un poquito más en la Champions

Voz 0458 35:01 al que mira sale así al que al que ya Jordi yo creo que les van a exigir más a Guardiola no con fichajes que ha hecho doscientos cuarenta millones sólo para para la portería malos sesenta son la llegada de manjares más todo evidentemente lo que tenía mantiene a Gabriel Jesús habló de que el Kun saliera tiene un equipazo vaya

Voz 27 35:17 totalmente de acuerdo porque su último título internacional va hasta mil

Voz 6 35:20 novecientos setenta pero esta es la Champions de las urgencias

Voz 27 35:23 para el City para Barça para tantos equipos

Voz 0458 35:25 pues nada for Ranero hay que sacar esa ola rápido que llevamos unos conceptos e de retraso ahí va

Voz 1201 35:30 pero estarán María tengan una voz grupo de Félix a una boya Forlán grupo eh

Voz 1284 35:36 que se lo cómo le así que esto está finiquitado ibamos por mi reloj con diez minutos de retraso porque hay veinticinco ha haber terminado ya cosas como si no me equivoco

Voz 6 35:46 el Valencia sabe que jugará contra Bayern no contra sitio contra Yukos

Voz 0458 35:49 eso es lo que ves eso es eso es la primera de las noticias así que el Valencia poco a poco cuál cuál va a ser su futuro recordamos grupo a Atlético de Madrid en el grupo B el cabeza de serie será el Barcelona en el Eurogrupo el París Anne Germaine para el del Lokomotiv para el L

Voz 0684 36:04 el Bayern Grupo F el City el cabeza de serie del

Voz 0458 36:08 Hess el defensor del título las tres últimas ediciones el Ram

Voz 0684 36:10 Madrid en el grupo H la Juve de Cristiano Ronaldo enseguida bombo dos Carrusel deportivo de cien Chan

Voz 6 36:16 Pons en la SER

Voz 30 37:25 Sergio Ramos

Voz 0684 37:30 John de la Liga de Campeones habla Sergio

Voz 6 37:32 durante el Madrid ser el capitán de un grupo de

Voz 1 37:35 jugadores que se van a quedar leyendas para historia para siempre

Voz 1896 37:40 la verdad que como dices el capitán pues siempre después de tantísimos años en el club pues es un privilegio muy grande y sobre todo una responsabilidad intentar liderar un grandísimo un grupo con culturas muy distinta de jugadores pero como recalcó ante mi compañero que bailo yo creo que por encima de de ser com bañeros lo importante es ser un equipo dicen practicamente una familia siempre no nos hemos sentido así yo creo que esa es una clave del éxito la hemos sabido mantener ojalá no dure mucho porque es es una una época dorada no de de jugadores pues que van a marcar iban a quedar como leyendas y ojalá podamos disfrutar muchísimos años de de poder celebrar este tipo de título que es una alegría muy muy grande

Voz 6 38:24 creen que es una temporada increíble otra bueno eso es Caca ya lo dijo

Voz 0458 38:29 min encontradas para Sergio Ramos lo fijamos aquí

Voz 1896 38:32 pues yo creo que por encima de todo siempre hay que hay que creer no independientemente de puede del esfuerzo la dedicación que que hay que dedicarle día tras día pues por encima de todo yo creo que tenemos un grandísimo equipo con jugadores jóvenes cubano jugadores también un poquito más veteranas y entre todo hacemos una fusión perfecta y ojalá no dure mucho y como no hay que intentarlo hay que volver a defender esa grandísima Champions que no encanta disfrutar la venga otro equipo a intentar puedes reivindicando el título veranos pero se está

Voz 6 39:06 Irán

Voz 1896 39:08 bueno contra la cuchara

Voz 1201 39:12 no vamos a ver bueno no le quita la mirada Sergio Ramos la

Voz 0458 39:16 que la tiene que la tiene de frente miran concebía épica recién cree que Sergio no lo merecía era Sergio Marcelo Raphael Varane alguien dice algo es el mejor favor es el mejor defensa central del mundo y el capitán

Voz 11 39:27 eh

Voz 0260 39:27 del campeón Fraile el mejor para mí al cerebro central del mundo ni mucho menos pero de los tres candidatos lo merecía ese está aquí

Voz 0458 39:35 la primera bola de salir la primera bola en salir del bombo dos va a ser la que le va a corresponder al Atlético de Madrid

Voz 1284 39:40 le dejamos segundo Mario irreverente la imagen tuvo una baja dos Sergio Ramos que viene discreto traje azul con cuadro escocés si sale Quito corbata marrón y tomado marrón digo que está asentado estaba al lado de Keylor delante de del están los dos nominados dijo dos porque no está Cristiano Ronaldo y una silla vacía al lado de Luka Modric están Salah Modric y una silla vacía así que o no va a llegar o de momento por lo menos no ha llegado la sala del Forum Grimaldi Cristiano Ronaldo

Voz 0458 40:05 es noticia no parece no parece elegante que un hombre que seguramente va a recibir el premio al mejor delantero y que va a optar de manera muy seria mejor jugador de de la UEFA Champions a no ser que es una cuestión personal que evidentemente hay no no no entrar hemos pero también no este Cristiano Javi es noticia sí es noticia y otra la igualada a Sergio Ramos eh la muestra la primera bola va a ser la del Atlético Madrid cuidado de momento importante

Voz 1284 40:29 sí sí por supuesto esto es corto el Oporto ahí está pues nada te gusta Guns nací me gusta el Oporto Bruno que puede dar de sí bueno es

Voz 0301 40:39 es un equipo que no ganó la perdón que ganó la temporada pasada acabando un poquito con la hegemonía que tenía el Benfica la el año pasado que tampoco se ha reforzado especialmente

Voz 1284 40:47 no es el rival de la no

Voz 1201 40:48 en eso está saca una bola de Guinea madre mía

Voz 1284 40:52 ahora a cualquiera de los grupos y sorteando lo puede todo a cara algo puede ir ahora vamos a esperar vamos a esperar

Voz 6 41:01 igualmente me gusta Dani

Voz 1201 41:04 a la cola del paro

Voz 6 41:08 que no que no pasa nada si cae cae ahora vamos a ver

Voz 1201 41:12 a nadie girando por ellas como lo achaca cambiado

Voz 1284 41:18 esto va a ser el rival del Lokomotiv de Moscú mal grupo de euros

Voz 0458 41:22 eh

Voz 1284 41:22 Wii Play al grupo de él lo cómo te va con el con el Oporto

Voz 0458 41:26 ya tiene pinta de que va a ser el el grupo

Voz 1284 41:29 digámoslo uno malo

Voz 0301 41:30 bueno sí tiene pinta de grupo Blue es verdad estaría bien que le tocaran al Valencia porque son verdaderos una arriba

Voz 0458 41:39 no no hemos venga vamos colas siguen

Voz 1201 41:42 te voy a Roma Roma sale comprar Jordi los bajos tipos por lo fácil colocar

Voz 1284 41:49 del que era no eternizar lo Iber Red directamente al al que fuera ahí sí pasaba por ser italiano es que ayer en el siguiente pues nada hay que sortear también aquel grupo a ciudadanos saber por qué no puede ahí evidentemente al del que ya tiene al Oporto ni H que está la lluvia los demás puede ir a cualquiera comenta con el póquer Altadis Monchi como Francesco Totti que representa

Voz 6 42:05 la Roma que Jordi grande también está el futuro

Voz 0458 42:09 no te olvides siempre hay que la gente

Voz 6 42:12 mal com ahí de mi con lo bueno su embajador se suele son elaborado

Voz 1284 42:18 la está sacando Forlán con

Voz 1201 42:20 a menos maña lo a ir al grupo GEI grupo del Real Madrid

Voz 6 42:24 está ante un clásico si el grupo G Real Madrid Roma

Voz 0458 42:29 como dice Romero un clásico es verdad

Voz 6 42:31 a la temporadas pero básicos el Dortmund pero vamos

Voz 0458 42:35 tipo que ha pérdidas Truman que dejó marchar del Golán al al Inter proyecto Monchi siempre Bruno siempre peligroso ya solamente

Voz 0301 42:43 el Liverpool ha entrado Olsen que está jugando bastante bien aunque el otro día el no es tres goles evidentemente no es lo mismo Pastore marcó un golazo el el otro día buenos fichajes y con Justin Bieber pero bueno veremos un proyecto bastante nuevo eh

Voz 0458 42:55 la bola del United es Jordi

Voz 1284 42:58 no se puede darse hoy claro dicho apuestas Tottenham que el Tottenham buen amigo de hecho

Voz 0458 43:04 pero eso se Mourinho

Voz 1284 43:06 venga vamos a ver la bola del United Teledeporte cerca de José Mourinho age

Voz 0458 43:12 se llevó a Forlán que la alegría de las de de grupo rápido de Guadalajara en la mano unida a tierra firme en la vida las seis desde luego eso que general el pobre Platz eh por estás este peaje no puede bueno

Voz 6 43:28 la Juve voy que cuenta Cristiano cojo ojo porque ése

Voz 0458 43:33 grupos si tiene pinta de ser muy muy fuerte y aunque el United obviamente Bruno nuestra atravesando

Voz 6 43:39 buen momento premio un para victorias y se calienta pues es un equipo peligroso sí hombre tiene una plantilla importantísima

Voz 0301 43:44 gente de la talla de de Alexis Sánchez te va Lukaku De Gea al final es una una plantilla que tiene que ser por obligación competitiva en Europa un hombre poco equipo a ver si va a ser ahora más más

Voz 6 43:54 por teléfono que la Roma la bola del Borussia Dortmund

Voz 1284 43:58 el equipo del Atlético de Madrid o Barcelona además de Paris enorme alijo ahora

Voz 6 44:01 sí de tala te digo restaron son palabras

Voz 1284 44:03 el equipo de Leni de esta Rafa

Voz 1201 44:06 a hacer hace mucho que no me lo pido yo no

Voz 6 44:08 no tenemos un equipo no esa palabra venga

Voz 1284 44:11 a los mejores estadios de Europa según hemos estado nos

Voz 6 44:15 cómo te crees

Voz 1201 44:17 la caída del puede ser el rival al Atlético de Madrid pero el Atlético Vigo Madrid cuando tengamos el Borussia Dortmund

Voz 0458 44:24 supo a qué es el grupo del madre ya tenemos confeccionados los dos primeros de los grupos Atlético y Dortmund en el grupo A en el grupo del Lokomotiv Oporto lo que nos interesa tener grupo GE Real Madrid ante la Roma y en el grupo H la Juve el United sólo dos primeros falta evidentemente por salir la bola de del Barça el rival del Barça en este caso que está encuadrado en el grupo B y en el bombo tres será el momento del Valencia ahí está acá Mario

Voz 1284 44:50 exacto es el equipo ideal o al este solamente puedo ir al Bayern

Voz 0458 44:56 vale pues Valle no Citizen tampoco será el rival de del Barça por tanto provecho Álvaro contento con la Roma como el primer rival del mal

Voz 0104 45:03 a base de grupos sí sobre todo porque además te quitas también al al Inter del que el bombo cuatro no es buena allí pero no es unos de los peores que podía tocar de eso

Voz 1284 45:12 como Hans otra de las claves porque efectivamente Grupo IV

Voz 0458 45:15 interés en Las Palmas fuerte como el Madrid ha tocado la Roma

Voz 1284 45:17 no no no puede ser al este con Ivanov con el sí señor te Guardiola

Voz 0458 45:24 que un equipo Bruno que entrenado por Fonseca que no defrauda que tiene diez brasileños a la plantilla algunos Juan más otros menos pero que son ucraniano sí brasileños sí pero Apple