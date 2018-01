Contigo dentro (15/01/2018)

Voz 1 00:00 sólo SER con Celia hasta mañana chao

Voz 4 00:58 sí

Voz 5 01:17 ya he dicho antes en el larguero

Voz 0401 01:20 el Cádiz ha ganado dos cero y ha ganado a la Córdoba permítame que empiece hablando de fútbol aunque les aseguro que terminaremos hablando de sexo es justo en Córdoba en Villa del Río para ser exactos donde cada domingo Nos escucho un señor llamado criterio Torralbo cuando le preguntan que por qué qué como que escucha este programa tardío con un tema como el sexo el buen hombre contesta que le gusta aprender eso viniendo de alguien de la edad de criterio tiene mucho mérito porque no está criterio descubriendo ahora la vida más bien la disfruta después de mucho trabajado que el Cádiz gané con la hostio nada de por medio tiene mérito hostio nada es una comilona Dios tienes un molusco parecido a la ostra un manjar que pone el pistoletazo de salida al Carnaval el Teatro Falla están de preliminares estos días las irrepetibles una comparsa de Alcalá de Guadaíra ha puesto al Teatro Falla en erupción doce mujeres más seis hombres recordaron a la víctima de la manada exigiendo con su pasodoble que no se juzgue jamás a la víctima por vestir como quiera por ser feliz por agradecer cada día no haber sido asesinada cuando abusaron de ella esto ocurre al final de la misma semana que desde Francia un grupo de artistas a firmar un documento en el que vienen a decirme que no sé distinguir cuando me tocan en el culo por complicidad de cuando me lo tocan porque creen que tienen barra libre de todo mi cuerpo igual que la letra de ese pasodoble exige respeto a los que Sexpe luz dan por las reivindicaciones feministas les recuerdo que en el año dos mil diecisiete casi cien mujeres murieron asesinadas por hombres y sólo cuarenta y siete se consideran víctimas de violencia de género el día que haya el mismo número de hombres asesinados por sus esposas que mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales les recuerdo que han sido cuarenta y siete entenderé que se llama exagerada a la que señala al que se haga en el metro ya lo siento señores de no tienen ningún derecho a hacerlo por mucho que les guste la mujer contra la que se restrinjan criterio Torralbo nuestro oyente de Villa del Río Le contó a uno de sus vecinos a Esteban que fue el que me lo contó que escuchaba Contigo Dentro porque cada noche aprendía algo nuevo gracias infinitas Quiteria por ser de los que quieren aprender por ser de los que reconocen que no lo saben todo por plantearse siquiera la posibilidad de que tengamos que pensar escuchando este programa hasta qué punto con sentimos el acoso ojalá como criterio dice esta noche aprendamos todos y ojalá

Voz 5 04:30 buenas noches Celia Fernández tímidamente hola qué tal está Archer bien eh Giorgio estupenda como siempre aquí contigo Dentro encantadas de volver a la rutina las cosas como son yo especialmente

Voz 8 04:49 que yo no podía con tanto carbohidratos no claro está noche buena noche vieja los Globos de hombres blancos dominaron los Reyes

Voz 9 04:57 no que somos los que más cerramos la Humanidad yo no sé si eso

Voz 8 05:00 todo nuestra cuando luego no extrañados de los índices desde A

Voz 5 05:03 dos de los niveles de obesidad de de ideal

Voz 8 05:06 la idea era Dios de los divorcios de las ruin

Voz 0542 05:08 nada porque gastamos una cantidad en el absurdo

Voz 8 05:11 en fin bueno hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto a preocuparnos por nuestra salud por nuestra alimentación ir por nuestra salud sexual evidentemente sí siempre como en los test

Voz 0542 05:22 es cierto que solemos fijarnos un poco más en la femenina por lo evidente no hay que tomar conciencia de que la salud sexual masculina es igual lo importante y que además ellos en ese sentido eso cuida menos que nosotras porque tiene menos revisiones menos visitas al otro lo demás

Voz 0401 05:40 porque ellos son aun solamente aunque sea por una cuestión de edad las mujeres pasamos por el ginecólogo o con cierta regularidad bueno todo lo que deberíamos ni todo lo que querríamos en muchos casos pero pero sí que podemos recurrir a eso médico pero ellos no tienen tanta costumbre

Voz 0542 05:59 ha habido quién ha decidido poner la tecnología al servicio de las salud sexual masculina para hacerlo un poquito más fácil sí sí eh tu ahí

Voz 0401 06:08 he ido al maravilloso mundo de las aplicaciones a veces más recuerda

Voz 5 06:11 a estartapeando

Voz 0542 06:14 porque tenemos hay un paralelismo alguno que podíamos hacer un un crossover así como un un cameo

Voz 0401 06:20 las estupendo saque solamente que dejárselo

Voz 0542 06:23 pues debe traer eso tres aplicaciones precisamente que tienen como objetivo mejorar la salud sexual del hombre en primer lugar esta Mencey Sexual Medicine un grupo de médicos ha desarrollado Stat que permite la autoevaluación de los hombres y una vez detectado el problema si es que lo hay ayuda a saber si es necesario no pedir cita presencial con lo cual ahorrar bastantes pasos que pruebas médicas debería realizar el posible tratamiento Se además estás dispuesto a pagar la versión de Pau incluye también consejos de nutrición y ejercicio que estos todo relacionado con otro es una

Voz 0401 06:56 en defensora de que la alimentación y el ejercicio que hagamos influye directamente en nuestra salud sexual

Voz 0542 07:04 en la salud en general es la sexual efectivamente ya había

Voz 0401 07:07 cuando lo Curro de que estás tú tanto en ejercicio como la alimentación no quiero ni imaginarme cómo debe ser tu una cosa Dear

Voz 0542 07:15 a cambio una cosa cada esto no controló yo tanto de acumulación precoz pero de eso no ese de momento nota ese problema pero ha habido un hombre que precisamente sufrirá eyaculación precoz decidió desarrollar una aplicación para ponerles solución que vemos son muchas veces precisamente de la importancia de entrenarnos para evitar la eyaculación precoz de esta manera es una es una forma

Voz 0401 07:44 empezar vamos a recuperar como les entrenamiento hablamos de más turbador es que no que obligase al hombre pues a intentar aguantar cada vez más la la eyaculación más turbador es sobre todo juguetes sexuales con los que pudiese experimentar y sobre todo pues actuó de una manera que no queda otra que es masturbándose Icon ir aprendiendo masturbarse ir respirando aguantando la respiración sabiendo todos esos ejercicios de los que hemos hablado tantas veces no es así y además siempre los dicen los terapeutas que es mucho más sencillo de lo que parece y además dar ese paso claro y acudir cuanto antes al profesionales a Guillén a ese hombre a lo largo de ese recorrido que recuperar su su capacidad Díaz de erección ideas de acumulación que es una entre

Voz 0542 08:33 miento ni más de menos vamos a este caso eh como lo hacemos con un terapeuta virtual que nos asiste con sus ejercicios de que Geri que tenemos que hacer para para empezar que buenismo de muy buena idea porque además después de hacer los ejercicios Nos ayuda incluso guiando no es con los juegos previos a la masturbación qué hace al final un temporizador controla las pausas y la duración de la erección de esta forma vamos mejorando nuestros tiempos con esa esa aplicación que una provocación se llama E P E A que son las

Voz 0401 09:07 sí siglas en inglés de ella Collection

Voz 0542 09:09 pelea como como si como guisante en inglés pero en mayúsculas que nuestro aseguran que se puede conseguir aumentar de media hasta dos minutos y medio en el primer nivel doce en el tercero que esto sí

Voz 0401 09:22 hablamos ya de mucho tiempo que así

Voz 0542 09:25 así que recomendamos esta explicación y os pedimos que si la alguien la utilicemos lo quiere contar su frase

Voz 0401 09:32 diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el treinta y cuatro delante si daban ustedes desde fuera de España

Voz 0542 09:38 efectivamente y por último hay una que se llama disfruta Plus disfruta más que es aún más completa porque te ayuda a detectar mediante información y diferentes test los problemas la actividad sexual días ella curación precoz o disfunción eréctil si aún así te surgen dudas te ponen directamente contacto con unos

Voz 10 10:00 luego a través de un consultorio virtual

Voz 0401 10:03 te das cuenta de que cada vez nuestra vida es más cibernética no sé exactamente cómo definirla no pero me estás hablando de un profesional a nivel virtual soy una gran defensora por ejemplo de las terapias psicológicas a través de Internet creo que están llegando a toda la gente que que que deben llegar así el hecho de de que nos preocupemos por tener también aplicaciones que vaya a derivar así que deriven hacia nuestra propia salud sexual me parece un avance realmente es importante en dentro de todo este maremágnum el que estamos inmersos con las redes sociales con las aplicaciones con los smartphones sobre todo porque se habla mucho del ríes

Voz 0542 10:49 algo que tiene Internet como como doctor alternativo de el cómo se llamaba la FIBA con Paco Seibert que el término de tacos precisamente para para definir esas personas que automáticamente en cuanto tienen un síntoma acuden a Internet y evidentemente la primera posibilidad que el interesante es practicamente que está a punto de morir entonces de esta manera está muy bien porque es una forma de compensar esa parte tecnológica que no sea nos da unas facilidades que no nos da Internet como tal las aplicaciones son mucho más personalizadas y además en este caso como estamos viendo están desarrolladas por médicos y expertos que saben perfectamente de lo que están hablando

Voz 0401 11:28 pues bienvenidas sean bien medidas a tratar a alguien que se cree que cada vez que tiene eh un constipado bienvenida sea dime estará seguro que se de lo que hablo

Voz 0542 11:39 y ahí lo deja por último eh vamos a a dar una buena noticia

Voz 0401 11:45 a ver que que viene es de Túnez que

Voz 0542 11:47 estos días está estamos escuchando mucha información sobre Túnez presente porque han vuelto a salir a la calle para protestar por los recortes nosotros nos vamos a fijar en este país pero por una noticia que que nos da un poco de esperanza que es que allí se ha puesto en marcha la primera radio LGTB y es la primera radio legal de este tipo que existe en el mundo árabe

Voz 0401 12:10 bienvenida sea toda la comunicación todos los diálogos todos los programas que vengan a ponderar a a la comunidad LGTBI máxime en un país como Túnez donde él las libertades y los derechos humanos pues no siempre está a la orden del día así que cuanto más se visibilizar todo lo que no sea Etéreo normativo bienvenido sea

Voz 0542 12:33 este es el objetivo precios saben de visibilizar lo defender los derechos de esta comunidad y concienciar sobre la homofobia eh siendo una muestra de ello los casi cuatro mil mensajes de amenaza que ha recibido su fundador que se llama Shams veladitos que a pesar de todo ha decidido seguir adelante y desde aquí le mandamos un saludo Lazo y un beso por su valentía y por su su iniciativa Samsung

Voz 0401 12:55 la de que sepas que la vida hay el sexos son infinitamente mejores Contigo Dentro

Voz 11 13:02 mi

Voz 0401 13:14 en suelo pélvico unificado parece que nos viene así de serie pero que más hiciéramos llano gustaría los partos determinados deportes hacen que prácticamente todas las mujeres terminemos con nuestro suelo pélvico laxo esto es relajadita esto tiene consecuencias al otro lado del teléfono tenemos a Cristina Redondo ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz buenas noches Cristina hola buenas noches

Voz 5 13:42 qué ocurre con nuestro suelo pélvico

Voz 1291 13:46 bueno pues hay un montón me actores tres ponentes que es que en EE

Voz 5 13:51 en un momento en el que se pierde

Voz 1291 13:53 eh la actividad se quedó a la costura digamos floja es otra hija problemas para la vida diaria

Voz 0401 13:59 el equipo que problemas de que problemas hablamos cuando decimos el suelo pélvico o trae consigo el suelo pélvico cuando está mal trae consecuencias que nos puede pasar

Voz 1291 14:09 pues podemos poner escapes de orina a problemas para tener relación por pérdida de polar no pueden tener también problemas con la desecación como general

Voz 5 14:19 es decir se nos complica un poquito la vida no se complica un poco la vida

Voz 9 14:22 estoy puede ejercitar el suelo pélvico puedo entrenar Losa

Voz 0401 14:25 igual que entreno mis bíceps mis piernas muy todo cuando voy al gimnasio puedan no son las apuestas

Voz 1291 14:32 a qué se debe en estas cosas lo más importante casual al deporte que tratar unos problemas de Benis que aparezca el problema

Voz 13 14:40 por eso Pablo toda la vida la mujer pero particulares

Voz 1291 14:43 en los juez no tener sobrepeso hace ejercicio pero cuidado con los ejercicios de impacto y reforzar haciendo pues yoga pilates para prevenir

Voz 5 14:53 es decir la prevención funciona en este caso del suelo pélvico funciona funciona

Voz 0401 14:59 hay hablamos solamente del suelo pélvico de las mujeres Dra

Voz 1291 15:04 quiero es decir si los hombres también tienen problemas

Voz 5 15:07 se quedan pero no tantos lo sombras problemas

Voz 14 15:09 la cosa actores genéticos y están expuestos a tener nada hacerlo coger es el suelo pélvico masculino también se puede ver afectado pero es menos frecuente así como todos casi todas las mujeres porque lo habrán visto el problema pueden llegar a tenerlos hombres fatal

Voz 0401 15:27 los hombres no tanto sin embargo fíjate Cristina doctora tenemos hoy en los estudios de aquí de Madrid de de la Cadena SER a Alberto Alberto tú tenías idea de lo importante que era el suelo pélvico

Voz 15 15:38 hola buenas noches pues sí pero la verdad no

Voz 0401 15:41 que me has mira mi vea nadie había hablado de algo

Voz 15 15:44 a suelo pélvico nada no sabía ni qué era eso hay que pasó por qué te enteraste pues nada pues mira es una persona que ha hecho de toda la vida mucho deporte

Voz 16 15:54 eh bueno pues da ya un momento que uno para eh con el tema de traba

Voz 15 15:59 bajo estrés y hay diversas cosas pues a la hora de mantener relaciones sexuales pues el te Maestre pues todo influye pues las elecciones no son tan fuertes no son tan tan duraderas

Voz 16 16:15 ay bueno ir a un poco debido a todo el tema de estrés hídrico que nos estaba toda esa parte bien fortalecida perdóname Alberto

Voz 0401 16:23 que te lo pregunte pero es que te veo muy joven te hombre cuántos años tienes tengo treinta y tres años con treinta y tres años empezamos a tener problemas de erección si tú los los orientadas hacia una carga de estrés de este fruto de tu trabajo

Voz 15 16:39 no dormía bien dice comía muy poco además yo soy una persona me levanto todas las noches a ya sea no sé si era sonámbulo a

Voz 0542 16:50 los sueños es cuando más

Voz 15 16:52 tres Tengo no descanso no descansas mucho

Voz 0401 16:57 cuando entonces alguien decidió que a lo mejor tú pero el meta estaban suelo pélvico rosas es eso es aquí entrar nuestra siguiente invitada Celia Díaz instructora de técnicas Hypo opresiva buenas noches noche y además esposa de Alberto

Voz 10 17:16 exacto

Voz 0401 17:17 eh tú decides aprender más del tema y de repente te encuentras con que tienes un paciente en casa

Voz 10 17:24 sí además vamos fue como Ulla cuando fui averiguando un poco más de todo esto vi viendo lo que lo que estaba pasando él deje vamos un conejillo de indias a tope

Voz 0401 17:37 que es una técnica Hypo opresiva pues mira una técnica

Voz 10 17:41 el precio es son ejercicios respiratorios ir postural es con un eje sistemático vale y ellos nos ayudan basándose sobre todo en tema de respiración hay insisto mucho en relajación del diafragma muchísimo Cristina adoptó

Voz 0401 18:00 ahora no sigue escuchando verdad a costa de qué te parece lo que nos acaba de decir Celia respirar aprender a respirar puede ayudarnos con nuestro suelo pélvico

Voz 14 18:11 totalmente aprender a respirar aprender a controlar la musculatura tanto para en el caso de las mujeres para aprender a reforzarla como si es para aprender a relajar la porque la mujer no solamente esto por laxitud que se pierda sino que a veces se va a ser es descompensada digamos la musculatura este gen contracturas que pueden dar dolor y su lugar de paso hoy

Voz 0401 18:32 Alberto tenían problema erección así que

Voz 17 18:34 eh vosotros

Voz 0401 18:38 eres consciente de que había un problema en vuestra propia relación no tenía que ir mucho más allá

Voz 10 18:43 no exacto lo podemos vivir nosotros mismos idea hay pues es decir intentar solucionarlo como me enteré a la hora de hacer bueno a Carmen estaba aventura de posesivos me enteré que era para función sexual

Voz 0401 18:59 y lo probé elegante pruebas

Voz 18 19:01 con él él nos contó la doctora Redondo

Voz 0401 19:03 principio que una de las cosas que pasaba era que podía afectar incluso tu a tu vida sexual precisamente porque al quedarse laxo en el suelo pélvico digamos que no hay presión no hay no hay firmeza es decir el el orificio simplemente es un orificio practicamente donde se deposita el pene exacto

Voz 10 19:23 es más se notaba bastante era empezar muy bien sea muy bien muy bien pero sí que día más estresado tal de repente se nota más

Voz 0542 19:33 hola soy diez se nota cuando tu

Voz 15 19:36 esta mantiene una relación sexual y no notan presión

Voz 5 19:39 obviamente es como claro como sino notara nada no hay una relación no siempre al mes

Voz 10 19:44 nada era como para dar venga vamos a tranquilizarnos intentarlo otra vez y otra vez lo mismo así que en ese momento separaba tu Luquero Jesús

Voz 0401 19:51 exactamente es aprender a respirar a meter la tripa cuentan un poco cómo es eso como la

Voz 10 19:57 igualmente se de equipo presión es de meter la tripa ahí

Voz 0401 19:59 la tripa no tiene muchos beneficios

Voz 10 20:02 Dios nos meter la tripa sólo un hipo opresivo es eficaz en muchas aspectos es la mejora postural función sexual y la preparación para a un embarazo Un posparto yo por ejemplo que sido mamá osa no te imaginas como cuando aprendí esto es segundo embarazo sea fue genial la recuperación muy bien sobre todo en incontinencia urinaria porque se queda eh

Voz 0401 20:26 que algo demuestra además que que que no nos podemos librar es algo que sucede en el momento lo que tiene son parto

Voz 10 20:32 exacto además no nos libramos ni una norma

Voz 0401 20:35 la actriz y ex bailarina buenas noches hola qué tal buenas noches mira qué gustazo que te tengamos aquí en Contigo Dentro y claro dice es no puedo imaginarme que tú tengas el más mínimo problema con tu suelo pélvico ex bailarina que yo sepa no tienes hijos no no tengo datos les hijos te cuidas haces deporte sin embargo también estas con Celia Díaz porque porque me cae muy bien

Voz 5 20:59 no es broma es broma bueno no me cae muy bien de verdad no la verdad

Voz 18 21:06 que yo PC aunque luego ya me explico que esto viene desde hace muchísimos años incluso ayer me dijiste en la clase de no Schwarzenberg no acatarse oficial pero no pero tenido hace tiempo porque esto va por modas aunque exista a veces sino sino hay una serie de personas que a lo mejor lo haga más visible pues pues la gente no se entera y de repente pues no lo practica y es verdad que que yo pues gracias a amigas mías también compañeros de profesión y me empezaron a hablar de esta maravilla de los hipocresía

Voz 0542 21:34 es una de ellas fue Malena Alterio que lleva mil años haciendo esto

Voz 18 21:37 no a la que amamos profundamente el yo te abre la mano

Voz 5 21:41 Malena te queremos mucho

Voz 18 21:43 de mal en las sienes estás escuchando y luego también Pilar Rubio también practica mucho compañera hará mi amiga y entonces me habló de de de los SIP opresivo es ir un día a Alberto que en el que yo también practico yoga Spain que también

Voz 0401 21:58 yo creo que todo es complementario al final yoga pilates hablaba la doctora de yoga pilates a lo que estábamos mal

Voz 18 22:04 acostumbrado claro claro claro yo ya llevo cinco años por lo por lo menos practicando no también con la danza llega un momento en el que aunque la gente piense que es estupenda no estar estupenda está llena de lesiones hay un montón de cosas que tienes que volver a corregir

Voz 0542 22:19 a ello hay posturas incluso me cuesta muchísimo

Voz 18 22:22 Italia entonces yo tenía en la cabeza que quería hacerlo de los hipocresías pero no sabía con quién porque yo quería hacerlo con alguien que supiera de verdad esto y que además

Voz 0401 22:30 yo te enseñara te enseña te explique para

Voz 18 22:32 para que luego tú no no cometas errores si hoy dices cosas porque entonces lo que haces es causa del efecto contrario impera por donde Alberto me hablo de de de Celia hay bueno quedamos quedamos un día y empezamos a a practicar idealmente acabo de empezar que lo estás notan no ver yo en los entrenamiento

Voz 0542 22:53 todo el otro día bueno ayer me midió ya había perdido comunes

Voz 18 22:56 centímetro pero ahora ya no es tanto lo que has la tripa se crece tampoco es obsesionarse con esto no pero sí que es cierto que de cara a mí lo que me habían hablado es también estas compañeras lo caballo con Celia es de cara quedarte embarazada muy bien no sé a quién es

Voz 0401 23:12 esto tener hijos sí sí sí yo quiero ser madre

Voz 18 23:14 sí sí lo tengo muy claro entonces es preparar eso es lo que me decía me lo decías tú de primero segundo y también me lo dejó pelear el segundo bueno Amaya Salamanca también lo practicas agreden muchas compañeras lo están haciendo no es verdad que la nota muchísimo la capacidad de recuperación luego posterior porque el cuerpo tiene memoria entonces enseguida vuelve inmune de cara también al en contener Haring área ya lo que puede ocurrir a creo que la prevención es importantísima

Voz 0401 23:42 doctora doctorado no que que le parece lo que está escuchando de gente que se va a entrenar antes de tener hijos usted hablaba de precisamente de de la adolescencia no que diésemos a a practicar con nuestro suelo pélvico como ocurre por ejemplo con un en Asia las mujeres asiáticas sabemos que las entrenan desde pequeñas

Voz 14 24:02 sí totalmente además es una cosa que la gente en general no lo tiene muy poca gente hay muy poca gente antes del primer embarazo que se le ocurra ponerse a que para después entre sí porque ya saben lo que pasa

Voz 0401 24:15 además sabemos todos lo que a decir la tripa claro Fire además de los embarazos ocurre otra cosa es que la tripa efectivamente en los descuelga con sus embarazos sea por embarazos ya sea por la edad ya se por lo que sea eso tiene un nombre más técnico no es verdad ya eso que se llama días taxis ellas días taxis

Voz 10 24:37 si hasta ese día esas con acento la día éxtasis

Voz 0401 24:39 abdominal que se consigue con el ejercicio de suelo pélvico pues mira la había éxtasis a dominar

Voz 10 24:45 tal cuando toda todas salud es la separación de los rectos entonces cuando tú estás haciendo Felip opresivo como estás sucia mando continuamente hacia arriba tú estás cogiendo suelo pélvico toda la musculatura de la pelvis sea todo todo va hacia arriba vale la días así se va reforzando balacera apertura costal ya eran Neal al elevar todo se va cerrando poquito a poco poquito a poco sí

Voz 0401 25:11 hay estamos no los restos los restos me estás hablando entonces de de un entrenamiento que la doctora decía que tendríamos que hacerlo desde siempre o sea tú me estás diciendo me es norma de además del Vikram yoga además de todo el deporte que haces además de bailar tienes tu día de hemos sí sí

Voz 18 25:31 no y ahora estamos intentando a ver si ponemos dos o que yo haga la tabla otro día para que para que se note todavía más para que este esto como tiene estas

Voz 0401 25:40 doctor en un entrenamiento que se tiene que seguir sea yo tengo que marcar en mi calendario buscarlo intentarlo al menos tenían un hueco

Voz 14 25:47 ah sí sí más porque la constancia es muy es clave no se ve nada día ejercicio ir luego se frustra porque él le falta la constancia para hacerlos escénicamente porque no lo tiene incorporado a su hábito de vida Il para ver resultados hay que ser hay que mantener

Voz 5 26:07 los ríos ya que tener cuidado Tamas

Voz 14 26:10 con el ejercicio porque nosotras en general la gente piensa va a hacer deporte deporte y hay que tener cuidado con los deportes de impacto que muchas veces pueden ser contraproducentes no es como una loca correr saltar porque al final

Voz 0401 26:24 Elia siente todo el si Celia seguiría Díaz esta Kia sentido

Voz 5 26:27 me dice sí sí sí sí

Voz 0401 26:30 deportes que pueden que pueden traernos problemas precisamente nuestro suelo pélvico

Voz 10 26:35 mira los deportes sobre todo baloncesto tenéis una persona que corre osea que no te imaginas sea lo que sufre el suelo pélvico cada vez que damos una zancada votamos y luego al igual que hay deportes es que perjudican hay otros que te benefician como es la natación el patinar porque el patena simplemente no eleva es la pierna Sabas deslizando de pero los deportes hay que tener mucho cuidado y sobre todo con las abdominales también

Voz 0401 27:01 Alberto tú decías que eres muy deportista toda la violación de deporte poquito hay hito ha incorporado los ejercicios de suelo pélvico los los SIP opresivo en tu rutina deportiva sí sí sí

Voz 15 27:13 que además se nota bastante al al hombre se le nota bastante sobre todo en la zona de la barriguita famosa barriguita cervecera pues se nota bastante tú quieres

Voz 5 27:23 tienes como tenemos que provocó gastando con ella se imagina estupenda no

Voz 0401 27:33 arma Teletodo preguntar tu vida sexual ha mejorado como supo precios

Voz 5 27:37 pues es que nunca para qué vamos a decir

Voz 18 27:44 la verdad es que va muy bien mi vida sexual no sé si ha mejorado o no con los con los hipocresía pero

Voz 0542 27:49 imagino que que claro todo al final sacaban

Voz 18 27:51 pero a mí lo que me gustaría también decir es que es que claro yo que he hecho deporte de toda la vida

Voz 0401 27:56 claro ex bailarina tú dejaste el vale precisamente el baile porque tuve una lesión

Voz 18 28:02 hay una lesión muy fuerte en los isquiotibiales Si lo pasé fatal porque bueno a ver yo que había estuviera dramático fue un poco la excusa para para hacer lo que realmente quería pero pero bueno yo tengo un tope ahí de hecho hay posturas que me cuesta mucho en micro nacer y que que se que bueno pues no las puede hacer y no pasa nada a las algo peor pero pero pero bueno notas cómo vas mejorando pero sobre todo el el todo lo que sea practicar algún deporte y siempre tiene que ser controlado por alguien

Voz 0401 28:33 porque al final

Voz 18 28:34 lo que decía antes la doctora de que te puedes frustrar es porque a lo mejor les pones en tu casa sino respiras bien sin hacer exactamente porque a esta señora no te dejan en un segundo

Voz 5 28:43 mira ahí van las clases la primera

Voz 10 28:50 la primera águilas y tenemos la de iniciación vale que la primera clase es la que te enseño a respirar Ia tener la la postura lo que es una hipocresía una clase sencilla esa es una hora luego no normalmente cuarenta minutos mediador una persona que sepa Josefa enseguida sea tú imagínate el beneficio que sería con una persona lo hiciera todos los días media hora

Voz 18 29:11 tras came perdona es la primera clase yo decía cuanto aguanto aquí hizo trampa donde está dando cuenta que estaba haciendo otra claro después Celia la de fue la que te corrigió luego me cuenta eje y perdona sea Diego Guaita mucha o venta aguanta y es que estaba haciendo la verdad es que es que no sirve de nada si no lo haces bien Santos al final no no vas a tener los merengues que quieres tener

Voz 0401 29:34 doctora nos aconseja que incorpore hemos entonces ejercicios de suelo pélvico nuestra rutina

Voz 5 29:38 por eso lo aconsejo aconseja

Voz 0401 29:42 pues doctora Cristina redondo redondo ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz Norma Ruiz pedazo de actriz muchas alguien hay encantadora que ha venido aquí incluso a hablar de su vida privada al a ver todo un lujazo aunque él me has contado tu vida sentimental incluso y Celia muchísimas gracias Poor por dedicarte a algo tan necesario como enseñarnos a mejorar nuestra salud sexual física muchas gracias gracias

Voz 5 30:21 Silvia Contigo Dentro en cadenaser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Contigo Dentro bien Facebook

Voz 22 31:32 en el otro día en Twitter leí una frase de Mauricio Suárez que me llamó especialmente la atención decía que recordemos que el virus del papiloma humano el VPH no se les cae a las chicas de un sexto piso mientras pasean por la calle las contagian los chicos buena razón para vacunarlo

Voz 5 31:51 este es un tema que que a mi me gusta especialmente eso

Voz 0542 31:54 tema que ya hemos tratado además en en otras ocasiones eh suele pasar que está dirigido a las mujeres por eso sí que nos está escuchando duda sobre si quedarse a escuchar entregó esta entrevista o no que ten en cuenta que se trata en primer lugar la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en España

Voz 5 32:13 no sólo eso el ochenta por ciento próxima

Voz 0542 32:15 entre las personas sexualmente activas se infectan con alguno de sus tipos virales a lo largo de su vida y eso nos incluye a todos a ellos

Voz 0401 32:23 ellas a ellos y a ellas pero es verdad que la vacunación la cartilla de vacunación de España establece que las niñas adolescentes pueden recibir esa vacuna pero no así no así los mil

Voz 0542 32:36 los exacto hace un año precisamente abordamos este tema con la ayuda del doctor Francesc Xavier Bosch que es doctor Honoris Causa precisamente por haber contribuido a identificar el virus del papiloma como el causante del cáncer de cuello de útero esta además responsable del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología ICO está al teléfono esta noche

Voz 0401 32:58 buenas noches

Voz 23 32:59 doctor hola buenas noches lo hemos explicado bien el virus del papiloma humano lo contagia en los chicos

Voz 24 33:08 bueno esto es una infección de transmisión sexual si circula entre las parejas durante las relaciones sexuales por lo tanto afecta a las relaciones entre hombres y mujeres entre mujeres entre sí entre varones entre sí que era de cualquiera de estas relaciones puede generar una infección

Voz 23 33:29 lección no no es un contagio hemos dicho que lo contagiaba a los chicos pero realmente es lo que ocurre es que lo infecta no

Voz 24 33:36 bueno es una detección a que se trasmite a través del contacto cutáneo o del contacto de la piel como cosas y esto afecta generalmente a los dos sexos

Voz 25 33:48 de qué forma se puede evitar

Voz 23 33:50 dar esta infección

Voz 24 33:53 pues en principio pensamos que los preservativos podrían ser de ayuda de hecho una tienen una cierta capacidad preventiva pero poca tiene una capacidad limitada porque en mi se usen durante todas las relaciones sexuales Mi el preservativo protege todos los medios ir cuando una persona está infectada pues está infectada en la vulva está infectado en la vagina está infectada en el canal anal aquí por lo tanto las posibilidades de de contaminación son muy a otra

Voz 23 34:26 es decir a veces creemos que que las infecciones de transmisión sexual solamente se pueden transmitir vía semen no había sangre pero en este caso me está hablando usted de cualquier zona

Voz 24 34:39 claro esta es la diferencia con respecto por ejemplo sida que sí que se transmite a través del brazo de los fluidos sexuales de la eyaculación en este caso es una es una contaminación de piel a piel y a la mucosa por lo tanto ni tan solo hace falta una relación sexual con penetración completa para poder infectar

Voz 23 35:04 los dos miembros de la pareja porque si no solamente cree usted que se ha puesto el foco en las mujeres

Voz 24 35:13 bueno en cuando empezó la campaña de vacunación pública en el dos mil seis dos mil siete El eje central de la información estaba en el cáncer de cuello uterino y el cáncer de cuello específico de las mujeres y por lo tanto toda la atención se centró en proteger a las mujeres

Voz 23 35:33 Perú

Voz 24 35:37 no digo que en aquel momento la vacuna también era muy cara los programas públicos decidieron optaron por una alternativa que era concentrar los esfuerzos en la vacunación sistemática de las niñas jóvenes

Voz 23 35:49 pero en el caso de los chicos el virus del papiloma humano está también relacionado con algún tipo de cáncer

Voz 24 35:55 claro esto es el tiempo que los varones a la par que pueden transmitir la infección en ocasiones son también receptores de tumores provocados por el mismo tipo de virus que causa cáncer en las mujeres esto afecta al cáncer anal muy frecuente dentro de los varones homosexuales al cáncer de pene lo que estamos asistiendo en los últimos años es a una a una epidemia de tumores Europa di geos probablemente asociados a la práctica del sexo oral que las infecciones de la oro faringe con estos tipos de facilón

Voz 23 36:33 podemos saber si nombre es portador del virus una mujer me consta que cuando vamos a una revisión ginecológica nuestra Hay pedimos una citología si pedimos en los que nos hagan las pruebas del virus de papiloma humano que yo sepa a menos a mí me las han hecho vía Seguridad Social en el caso de los hombres podemos saber su nombre es portador del virus

Voz 24 36:57 poder sí que podemos pero la practican no esta generalizada en primer lugar porque la mayor parte de estas infecciones son silentes in la persona no es consciente de que está infectada no tiene una lesión visible que pueda identificar difieren ningún síntoma que por lo tanto no acude al médico los varones no tienen estas visitas ginecológicas regulares que tienen las mujeres entonces eventualmente pueden hacerse técnicas de detección viral pero por el momento se están utilizando solamente en programas de investigación cien centros muy especializada

Voz 25 37:34 sí sí me dice que no hay ningún síntoma

Voz 23 37:37 físico cómo podemos hacer para la implicación de los hombres también en en en esta preocupación por el virus del papiloma humano porque es verdad que sean nosotras automáticamente se los hace la prueba o nuestros ginecólogos deciden hacernos la podremos saberlo pero los hombres al no saberlo hasta que no tengan uno de esos cánceres que nos ha descrito que hace cualquier hombre que tenga dudas sobre si lo tiene

Voz 24 38:05 no es exactamente dónde puedo decirlo cierta

Voz 23 38:09 no se puede acudir no así como con la tranquilidad que acuden a nosotras

Voz 24 38:12 excepto excepto en el caso de las verrugas genitales esto

Voz 23 38:17 a unos tipos

Voz 24 38:19 que no causan cáncer que causan verrugas genitales pero estas sí que son visibles son sintomáticos si la entonces esa persona se da cuenta normalmente busca un tratamiento para la verrugas

Voz 26 38:33 doctor dada la evidencia que tenemos ahora esa relación entre el virus determinados tipos de cáncer como

Voz 27 38:40 sí de boca el de el

Voz 0542 38:43 faringe el de Ana eh

Voz 26 38:47 un niño también pueda acceder a la a la vacuna del virus del papiloma en España

Voz 24 38:54 pues ciertamente este es el siguiente paso ahora existen ya en trece países en el mundo lo de la vacunación se ha extendido a los niños del mismo modo que las niñas y de hecho la vacunación está muy bien aceptada no efectos secundarios y las madres y padres aceptan la vacunación con toda normalidad probablemente esto vaya a ocurrir también en Europa donde por ejemplo en Austria está reconocido aquí en funcionan a probablemente en paralelo a la

Voz 23 39:30 te lo juro porque ya con ya no está tan cara pregunto doctor

Voz 24 39:38 en la práctica privadas y usted va a la farmacia probablemente encontrar también todavía los precios muy altos

Voz 23 39:44 ya

Voz 24 39:45 cero los programas públicos que negocian grandes partidas de vacunación como en todas las circunstancias y con todos los medicamentos tienen precios mejore

Voz 23 39:57 usted un favorecería o pediría tu o cree que deberíamos plantearnos la posibilidad como ciudadanos de reclamar esta vacuna

Voz 24 40:09 bueno yo no no estoy abogando por reclamar nada

Voz 23 40:15 no no es verdad pero yo le gustaría a usted que el Gobierno se plantearse siquiera vacunar también a los niños a aplaudir y a esta decisión

Voz 24 40:25 sí sin ninguna duda de hecho la Sociedad Española de Pediatría en los últimos semanas aprobaba un documento de consenso en el cuadro a recomienda y anima a los servicios públicos al considerar la vacunación masculina yo creo que es algo que va a ocurrir en los próximo

Voz 23 40:42 este año es que estamos hablando de algo que corríjame si me equivoco doctor es la segunda causa de cáncer después del tabaco les estamos dando la importancia que tiene al virus del papiloma humano

Voz 24 40:55 sí de hecho lo interesante de este fenómeno es que a pesar de que conocemos bastante bien lo que son los el origen de los tumores las causas ambientales que en pocas ocasiones tenemos un círculo también cerrado porque se trata de un virus Podemos estudiarlo con mucho detalle tenemos vacunas preventivas de una extraordinaria eficacia por lo tanto yo sé que incluso en el tema del tabaco hace más de setenta años que sabemos que es la causa principal de El cáncer de pulmón y otros tumores y a pesar de llevar setenta años habiéndolo todavía tenemos un veinticinco por ciento de la población española que son fumador sea que conocer las causas y saber cómo prevenir la enfermedad no se traduce automáticamente en una disminución del riesgo

Voz 23 41:48 entiendo que hay que hacer un esfuerzo gigantes

Voz 24 41:50 para que la gente deje de fumar en este caso se trata de una vacuna que es relativamente más sencillo de promover y aplicar porque son dos o tres inyecciones que ser ministra en momentos de la vida y probablemente hayamos protegido personas para todo el resto de su vida

Voz 23 42:12 que se dice pronto una vacuna antes de tener relaciones sexuales es lo que me está diciendo no para que esa persona sea niño sea niña no esté esté ya con una prevención hacía muchos tipos de cánceres

Voz 24 42:28 antes exactamente esto es independientemente del tipo de vida que esta persona elevar en el futuro que se que por ejemplo el de Inglaterra están recomendando la vacunación específica a grupos de los varones homosexuales que son las zonas que no quedarían protegidos por una en el vacunación estrictamente a las mujeres pero claro cuando estamos hablando de niños pequeños pues uno no sabe quién va a ser finalmente que prácticas sexuales va a tener un niño cuando estamos hablando de once años doce años trece años lo tanto la idea que se está imponiendo es la de la vacunación generalizada del como ha ocurrido con prácticamente todas las demás vacunas que existe

Voz 23 43:17 pues ha sido un verdadero placer hablar hablar con usted doctor Francesc Xavier Bosch por el virus del papiloma humano no nos preocupa en Contigo Dentro porque sabemos que es la enfermedad transmisión sexual más extendida estamos dispuesta si encantadas de que no haya acompañado y nos haya enseñado mucho más sobraron vacunas Si el virus de muchas gracias doctor por estar con nosotros

Voz 24 43:44 gracias

Voz 28 43:48 en

Voz 5 43:56 el poste le nuestro lo hacerlo pero hoy y un poco de autobombo que vienen porque con esto de que nunca descontrolada ETI claro

Voz 0542 44:07 les digo que voy a hacer una excepción vela porque hace unas semanas en el podcast en Mañana empiezo hablamos de no machacarse en general pero

Voz 9 44:16 el sacarse de uno mismo día Karsay cuando

Voz 0542 44:18 o con los errores con lo que hacemos y pensé qué pasa cuando nos machaca vamos en la cama con los machacados por cómo lo hemos hecho por sino lo hemos hecho lo suficientemente bien sesión perfeccionismo lo llevamos

Voz 5 44:32 la de veces que lo hemos hecho

Voz 9 44:34 en mayor o menor medida porque no conozco a nadie que no haya pasado por decir lo he dicho esto que he hecho está bien pero en fin si es si si las las cuestiones sexuales también entran dentro de ese machaque contó

Voz 0542 44:48 no por eso por eso está hoy con nosotras Isabel Serrano que es directora del centro en positivo si es psicólogo sexólogo

Voz 5 44:57 terapeuta de pareja buenas noches ahora buenas noches Isabel a este equipo

Voz 0401 45:02 tonos más sacamos sobre cómo lo hemos hecho en la cama o Si somos lo suficientemente buenos en el terreno sexual

Voz 9 45:11 pues Nos cuestionamos casi siembre himnos machacados algunas veces pero cuestiona darnos la pregunta de sede después de lo que sea que cae qué tal lo he hecho oye te ha gustado está en boca de todos no Crest entonces nos solemos cuestionadas bastante en la cama también van pauta aquel que de personalidad del que no se cuestionan para nada pues no se va a cuestionar porque considera que por supuesto lo hace todo perfectamente y es un campeón una campeona

Voz 5 45:39 pero en general digamos hablando de personas normal

Voz 9 45:42 al ex o fue relativamente poco tóxicas pues casi todo donde sólo la fantasía y con quién nos comparamos tenemos algún referente y aspiramos a ser otras personas cuáles son nuestras referencias verdaderamente si tenemos referentes sobre todo cuando empezamos las relaciones cuando empezamos las relaciones con alguien no tenemos relaciones sexuales con alguien nuevo sí que tenemos un poco la referencia porque eh en en este caso pues Jaime hay personas que sus referencias son sus modelos que siguen esta mañana estaba yo trabajando con una persona que que su referencia sin embargo es una Honda ha sido el porno y esta persona tiene unas diferencias que son los chicos son chico los chicos son los Chi con él por no ir a las chicas son las chicas del porno en tus le ha hecho una faena a nivel psicológico porque porque el ser referencia con estos chicos impresionantes que hacen cosas impresionantes en el en lo tanto él nunca hasta la altura por lo tanto no puede tener sexo

Voz 15 46:39 eh

Voz 9 46:40 por qué no se ve como ellos exactamente se machaca porque él no va a estar a la altura de ejecutar eclécticos hay mucho de ejecutar no va a poder realizar las proezas si la solución las situaciones que que que pueden hacer los del porno y las chicas las chicas no está ninguna a la altura

Voz 5 46:57 por qué tiene de pilares hasta el jueves

Voz 9 47:01 claro él él piensa mirar las chicas como es diciendo si son más o menos asimilables alguien con quien te den relaciones con no tiene con lo cual no se ve capaz y a chicas nunca estar a la altura conclusión no tienen sexo

Voz 0401 47:14 ah también mucho del concepto del auto compasión y

Voz 29 47:17 son pero tiene

Voz 0401 47:20 eso tiene que ver pena al auto compasión con sentir pena sobre uno mismo o porque tiramos tanto hacia el auto compasión porque cuenta gente siempre al final termina pues eso diciendo hay pobrecito de mí

Voz 9 47:34 claro el la la auto compasión es un concepto que no tiene nada que ver ni con la pena ni con el pobre de mí ni con el dar lástima para nada es un concepto que la psicología occidental toma ahora de la psicología oriental que siempre lo ha utilizado no la compasión significa el auto compasión significa tratarse a uno mismo a uno mismo como un ser al que verdaderamente a más sitio verdad piensas en un amigo alguien que tienes enfrente en ese momento tú cómo te da tasas a personas insisto si es buena persona sino vamos a porque no es en esa referencia no vale para la trianera pero si tú eres buena persona como le hablas cuando tiene un problema como le animan a que tenga algo como le les dices que le dices disfruta del sexo está Augusto en la cama se tiende a a ser cariñoso amable con esa persona la compasión tiene que ver con eso me tanto de forma amable y sin embargo hemos sido capaces

Voz 0401 48:26 eh llevarlo al al terreno oscuro

Voz 5 48:30 compasión en el sentido de lo hemos convertido

Voz 9 48:33 como qué

Voz 5 48:34 pobrecito de mi que es todo lo que me pasa a mí es que de aquí tengo que sí que es verdad que está entiende como como

Voz 9 48:42 quizá tenga connotaciones religiosas os aspectos religiosos que que que no coge la la psicología oriental oriental con la psicología nuestra entonces es verdad que antes era el espíritu de sacrificio el dar pena el que más sufre es el que más posibilidades tiene de llegar al gran paraíso o el paraíso o cada uno con sus creencias muy respetables pero hemos cogido a un poco un aspecto de ésta a través del sufrimiento fíjate tú en la cama en lo que quiere potenciar es placer disfruta divierte de haber más lo que pasa después sean amable contigo misma deja que tu cuerpo pase un buen exacto deja que tu cuerpo disfruto de estar con otra persona entonces eso es compasión hacia ahora mismo no me voy a exigírselo un atleta en ser la gran chica del porno chico del porno sino voy a permitir que el sexo sea para lo que sirven para estar bien clara para el placer en qué medida depende nuestra felicidad de lo exigentes que somos con nosotros mismos mucha muchísima medida sea así el baremo que tenemos es en función de tengo que ser perfecto sabes lo si los ingleses tienen un dicho que dice dicen mejor hecho que perfecto

Voz 5 49:50 muy buen dicho muy buen dicho pragmatismo

Voz 9 49:54 el perfeccionista prefiere antes que hacerlo mal hecho o sea no perfecto no lo hago vuelva en en la temática que nos ocupa pues mejor tener una relación que puede esperar a que llegue la perfección como este paciente que te digo entonces en general el perfeccionismo nos condiciona mucho la vida porque nos hace vivir en la no realidad en una especie de Matrix donde las cosas son perfectas Nos exigimos un montón de llamamos personalidades noventa y nueve que le falta siempre una aparecen entonces el personas que se van a fijar en en esto que no me funciona en esto que hago mal o que el otro hace mal porque normalmente muchas veces el perfeccionismo propio lo proyectamos el otra persona estamos pidiendo que haga cosas cosas

Voz 0542 50:34 ya hasta qué punto ese perfeccionismo nos puede

Voz 9 50:38 provocar bloqueos en la cama esos bloqueos que luego se

Voz 0542 50:41 recordamos se traducen en ausencia de orgasmos

Voz 9 50:43 ausencia de placer porque como te decía antes pero el dicho mejor hecho que perfecto en este caso prima el mejor perfecto que he hecho y por lo tanto el condicionamiento de hoy no estoy suficientemente bien de pillada Pedro a lo sabes pero puedes jugar de manera erótica con algo que tape un poco el cuerpo juegue con este factor no no al perfección es tan absoluto y además va a exigir al otro qué yo tengo un chico muy perfeccionista con su mujer en la consulta en una terapia pareja mucho mejor y este chico le dice a su mujer oye tienes que ir al gimnasio por favor ve al gimnasio es una forma es una forma muy directa de decirle que Il necesita tener que ya esté absolutamente en plena forma para poderse permitir tener un sexo como a él le gusta es un espejo del él se siente bien porque ella está bien entonces trabajar un IES machacando destruyen

Voz 0401 51:32 tiene un físico espectacular sí sí

Voz 9 51:34 o sea que es que el perfeccionismo lo lleva hasta el límite

Voz 0401 51:37 pues insospechada sí sí sí

Voz 9 51:40 sí es es es machacar de hecho ahora la vida la llevado por vías muy complicadas porque el trabajo que le han dado que es un trabajo de chico perfeccionista es un perfecto ejecutivo sexto y le ha llevado a que no puede ir al gimnasio realmente lo está pasando mal SAS está hablan dando muchísimo a veces la realidad le pone a cada uno a su sitio a veces no siempre es así

Voz 0401 51:58 escucha no teme me acuerdo más de una frase que yo escucho que hay a mi alrededor la escucho muy frecuentemente cuando yo le pregunto a una persona que te preocupa porque te preocupas por qué te preocupas siempre me dice no me preocupo cupo esa sería la actitud el el no preocuparse sino ocuparse

Voz 9 52:18 cierto cosa ir por anticipado en general no nos va a llevar a estar mucho mejor dicho de ellos bromeó con eso con mis pacientes y le digo oye tú que quieres tan de preocuparte quieres baja ahora mismo al banco para dale el los los intereses por si acaso un día aclares un préstamo como mi frase referencia para ver que esa conducta no es funcional entonces te ocupas es decir de dedica sencillamente a hacer las las acciones funcionales aquello que funciona para llevará dónde quieres pero además no basta sólo con ocupase mientras te ocupas Ademar ten cuidado de ti mismo ten compasión contigo mismo cuida te habla te viene tras un proceso afectuoso para llegar donde quieres sea me ocupo okupas bien también cuidando

Voz 5 53:07 con su esposa se olvidan de de sí mismos

Voz 9 53:11 estos entrena así podemos aprender

Voz 0401 53:14 machacar Nos tanto sí

Voz 9 53:17 sí sí absolutamente inmenso en el terreno sexual sí que me menos cómo se hace eso

Voz 0401 53:21 como sea