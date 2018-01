Contigo dentro (22/01/2018)

Voz 1 00:00 perdido hasta el Cisneros un equipo de rugby tengo una pena serán los estoy viendo lo estoy viendo ahí está ahí está el Salvador Rovira con reclaman

Voz 4 00:39 no hemos estado bien ah sí hemos

Voz 5 01:31 que el sexo impregnada a cualquier ámbito de nuestra existencia no queda otra que hacer hueco que también que Pan los prejuicios ajenos quien diga su orientación sexual para que se manifieste el apoyo o el rechazo que no se le ocurra nadie decir que mantiene una relación no convencional no vaya ser que se tiren al cuello todos los que ni siquiera verbalizar qué les gusta a ellos el sexo es un detonante para que todo explote con la carga de munición suficiente como para que más de uno intente hacer daño que acaba de estrenarse una de las películas más incómodas de cuánta las pasean por las carteleras es una historia que habla del deseo que trata como pocas el amor que muestra de un modo real absolutamente cruel leer responsabilidad de los que mandan cuando tienen que proteger a personas cuya sexualidad no pueden controlar ciento veinte pulsaciones que es como se llama esta película denuncian la amnesia que tenemos con el sida la cinta cuenta cómo el activismo de los años noventa luchó para que el Estado se preocupará por una enfermedad que los aniquila irresponsabilidad política que cuesta que señale por los que no tienen la enfermedad como se haberte librado de ella evitará que pudiera destrozar la vida incomodar a los hallados sale caro dormitan en esa escamas híper protegidas jamás deberíamos permitir que eso se inmiscuye eran en nuestras sábanas con el tema del y quién actúa como si los afectados los enfermos fueran otros casi de otra galaxia al fin y al cabo parece que te libras simple antes siendo heterosexual o eres drogadicto y ni siquiera eso evita que te libres de semejante pandemia hablemos de una enfermedad que no sabe de gustos sexuales ni exime a una sola religión porque salpica seas quien seas no basta con lamentarse Se debe proteger y concienciar a los ciudadanos de hasta dónde llega el peligro pero sobre todo se debe Ducati para tener un sexo responsable que evite más contagios a los enfermos hay que garantizarles una vida sin prejuicios sin señalamientos con acceso a los fármacos que sean necesarios y sobre todo con todo su honor integro ciento veinte pulsaciones te obliga a pensar cuál es tu actitud con la enfermedad que te conteste si haces lo suficiente casi treinta y un millones de personas en el planeta están infectadas por el V H y cada uno de sus latidos cuenta para que entre todos intentemos que ese latido no sea el último

sus reflexiones sus miedos y sus sueños sexuales tienen un huequito en Sexo el láser esta es nuestra etiqueta cuéntenos lo que quieran tanto las redes sociales como enviándonos sus mensajes de voz por Whatsapp al seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante si llaman desde fuera de España Carlos Higueras y Schumi Rodríguez de grabaron las entrevistas de esta noche Pablo Arévalo espero después del Larguero para que la vida y el sexo fuera mucho mejores Cornell dentro y no el Calero cuidará de que tengamos nuestra ración de sexo hasta las dos y media de la madrugada agradezca le a Elia Fernández haber producido este programa sin ella todo habría sido muchísimo más caótico

Voz 5 05:55 domingos por la noche para hablar con ustedes saben porqué

porque uno de los momentos que más me gustan es poder permitirme el lujo de poder decir así en directo que es la luna y treinta y seis minutos de la madrugada una luna menos si tienen la suerte de escucharnos desde las Islas Afortunadas

Voz 5 06:51 buenas noches buenas noches

Voz 6 06:52 es Elia Fernández cómo estás bien no me quejo

Voz 1 06:56 ya sabes que yo vengo así con esta con estas ganas de sexo en estas semanas en mi vida pues no siguen llegando mensajes al móvil al

Voz 0542 07:06 seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro y también al correo que es Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y en este caso se trata de una consulta que verdaderamente agradezco por lo completa que es y por lo valiente venda y ahora Velasco que yo nos habla una mujer de cuarenta años que dice aunque parezca mentira recientemente he tenido mi primera relación sexual con un hombre no Nos parece mentira no era absoluto el caso es que está resultando ser algo muy alejado de lo que yo me esperaba dijo entonces Nos empieza a plantear una serie de cuestiones eh dice que no se puede permitir un sexo

Voz 10 07:41 luego pero como nosotros tenemos a lo mejor pues sí

Voz 11 07:45 Nuestra recuadra de Sexología hay Profesionales de la Sexología

Voz 0401 07:50 yo creo que puedo decir con todo orgullo que es excelente por eso a quién hemos recurrido esta noche

Voz 0542 07:56 pues esta José Bustamante en Radio Elche

Voz 0401 07:59 buenas noches José muy buenas noches

Voz 12 08:01 cómo estáis pues aquí deseando que no se ilustres

Voz 0401 08:03 es que es de lo que se trata

Voz 0542 08:06 pues vamos allá como te decía eh Se trata de una consulta con muchas consultas dentro porque tiene varias dudas en un momento dado ella misma se siente como avergonzada de tener esas dudas de verdad que muchas gracias por plantear las porque las dudas que tienes son las que tienen muchísima gente entonces es muy importante que haya haya personas poniendo voz a lo que le ocurre a todo el mundo

Voz 0401 08:28 sí es muy importante no solamente que que te que podamos responder a nuestras dudas sino también que no se escuchemos planteando las porque es la yo creo consideró que es el el primer paso para intentar buscar una solución estas de acuerdo José sí sin duda

Voz 12 08:44 más el hablar de un problema sexual de uno de sencillos tiene bien poco lo primero es reiterar la la valentía de de esta oyente que es capaz de de abrirse y contar aquellas cosas que incluso a ella leal avergüenzan global ahí ahí

Voz 0401 08:59 es mirar vamos vamos allá mira en primer lugar dice

Voz 0542 09:02 de momento no he tenido ningún orgasmo lo que llegado experimentar es lo mismo que cuando yo me más turbo creo que tanto tiempo reprimida me ha pasado factura yo con la penetración no siento nada no noto su pene dentro de mí empezado con los ejercicios queje leído a la matrona y el ginecólogo dicen que tengo bien el suelo pélvico pero aún así no lo noto la verdad no sé qué hace

Voz 0401 09:25 José qué puede hacer

Voz 12 09:28 bueno tenemos que tenemos que desgranan un poco lo que lo que transmite no porque realmente ahí Si nos centramos exclusivamente la pregunta pues haríamos eso no ver qué le pasa a su zona vaginal para que no sienta cuando cuando cuando ya la penetración sin embargo claro vamos lo que pregunta ahí estamos viendo que realmente su objetivo con la relación sexual en pareja con su primer encuentro sexual

Voz 13 09:50 eh

Voz 12 09:52 se intuye cómo llegar al orgasmo no es decir yo no llegó solo al orgasmo voy a ver en pareja aseguró que que esto lo consigo con lo cual el tendría que decir es en preguntarle intuyo que es la respuesta sería que si ella cuando se va a solas llegar orgasmos lo digo porque dice creo recordar que ha dicho algo así como me pasa llegó a siento lo mismo cuando estoy ellos solemne maestro

Voz 0401 10:17 que eso es lo que he dicho y a mí hay eso sí que me ha llamado mucho la atención porque siempre consideramos cuando nos más corríjame si me equivoco pero yo al menos siempre consideró que cuando más turbo lo que quiero alcanzar ese momento de de de clímax de de orgasmo hay hiel la haberme explorado lo suficiente con hacérmelo suficiente hace que me resulte fácil

Voz 12 10:41 Justo esa es la esa es la primera parte aquí claro habría que que verlas las dos vertientes una es que está pasando con ella a nivel individual aunque ya admite y nos cuenta pues que de nuevo aquí hay que darle la enhorabuena también porque después de mucho tiempo viviendo como ella dice con cierta represión sobre la sexualidad pues sea ha sido Paz está siendo capaz de retar sea ella misma y tratar de de de conocerse pero es verdad que es un error de mito el pensar que tus relaciones sexuales en pareja necesariamente vayan a ser mejores que que las que tengas de forma individual y yo siempre les como ejemplo a la gente de mi así me pica la espalda tengo que decirle a alguien de arriba abajo a la muy bueno puede ser que al final consiga que que que yo me de pero si llego con mi mano es mucho más sencillo que me las que yo mismo no porque voy a tener las propias sensaciones

Voz 0401 11:32 sí tengo un rasca Dor como el que tenía mi

Voz 11 11:35 padre quiere una mano Larra que se dejada llegar hasta la vamos hasta hasta exactamente el mismo culo hasta la rodilla eso es una locura

Voz 12 11:44 claro pues mira

Voz 14 11:47 a robar para consultas porque para dentro de dos

Voz 12 11:51 suaves no

Voz 0401 11:52 no me recuerdo vamos

Voz 12 11:55 pero esa es esta es la idea de saber ya habría que primero intentar ver qué ocurre cuando estás sola ya está dónde puede retar toda esa parte de de toda esa lucha que que lleva de la entrando tiempo con con el tema de de

Voz 0401 12:07 la represión en cuanto a la sexualidad es lo mejor

Voz 12 12:10 pueda llegar individualmente pues como tú bien decías todo aquello que le permita explorar si conocerse mejor luego le le va a venir mejor en las relaciones sexuales ahí sí que también diré que claro esa es la teoría y cómo deberían ser las cosas lo que pasa es que en que nos encontramos muchas veces yo al menos en consulta me encuentra muchas veces con personas especialmente con mujeres

Voz 13 12:31 que estás regla no la pueden desarrollar del todo porque se permite

Voz 12 12:37 te más disfrutar sexualmente en pareja por una cuestión educacional y cultural que cuando están solas con lo cual si la primera el primer tramo tendríamos que intentarlo sola ahí darle pautas para qué eh pudiera dejarse llevar y sigue explorando un poco más dentro encontramos de su cabeza quiero decir encontramos que todavía hay hay ahí y frenos pero si esto nos resulta muy complicado porque aparecen todavía muchas represiones pues en ocasiones podemos saltarse esa norma irá a intentar que que haya un buen nivel de confianza con la pareja sexual y quizá ahí sí descubrir cosas que que a lo mejor individualmente por esa parte de represión los costaría mucho tiempo y a poder desarrollar

Voz 0542 13:21 seguimos por otra parte dice que mientras tienen sexo el pene se sale de su vagina a menudo lo cual hace pensar que no lo aprietan lo suficiente hacia él suele baja la erección se turba y la mayoría de las veces dice terminó chupando Sela por no decir siempre es estoy pensando que es lo único que le gusta porque dentro de mí sólo se ha corrido tres veces y el resto han sido en mi boca

Voz 12 13:47 vale que creo que tiene una percepción me atrevo decide estaría puede ser preguntar pero entiendo que lo que ella dice que se sale de la vagina cuando tenemos la relación sexual pierde la elección seguramente lo que pasa al contrario es decir a bachiller de la erección o en o no del todo pero pierde fuerza la erección ya entonces es cuando se sale de de la vagina

Voz 1 14:11 sí porque ella ya está poniendo en todo momento en su responsabilidad entonces lo que es que yo no Prieto sufrió un poco fascinada porque ninguno

Voz 0401 14:20 siento fíjate que así de Coma a priori podría pensar bueno pues a lo mejor el chico tiene miembro viril muy pequeñito intocable

Voz 1 14:27 el sector se saque a avanzar así que tenemos todos los entonces digo

Voz 0401 14:31 pensaba pero lo que me ha llamado mucho la atención es que automáticamente ya he dicho a lo mejor es que Yuma Prieto lo suficientemente pronto eso es sentimiento de culpa

Voz 12 14:39 claro justo es lo que lo que iba a decir que hay dos extremos no hay personas que responsabilizan y culturalmente esa frase no hay mujeres dirigida sino me experto que es terrible frase se ha utilizado durante mucho tiempo es un extremo responsabilizar siempre al hombre de la el placer sexual femenino ya que en el otro extremo no en en culpabilizar sede de todo aquello que no

Voz 13 15:00 ahora bien tiene que ver con ella entonces

Voz 12 15:03 lo ahí esto ya no es de nota que a nivel psicológico y tendríamos que ayudarla a disculpa exculpa habilitarse no hay hay probablemente un

Voz 13 15:11 Phil en el que

Voz 12 15:13 quizás sólo en cuanto a la sexualidad eh no sé si extendido más parte de su vida hay hay culpabilidad pero por lo que describe yo yo haría más porque lo que hace que pierda saque al cabe el pene saliéndose de la vagina durante la relaciones con penetración tiene más que ver con con una perdida de la erección no tal pero sí suficiente sino lo que habría que ver es pues eso quizá algunas posturas distintas donde sea más difícil que que el PNV salva pero yo presumo por lo que ya cuenta porque además después dice pierde la elección ya entonces seguramente tendrá que ver con que él por lo que sea en algún momento

Voz 1 15:53 eh tiene cierta pérdida en la fuerza de la región que esto nos lleva a las

Voz 0542 15:58 siendo parte de la consulta que es que ella SEPLA

Voz 1 16:01 voy a preguntarle si tiene problemas de disfunción pero dice que que les da vergüenza como cuál es la forma mejor de plan

Voz 13 16:09 tras este tipo de cuestiones el fíjate yo yo diría yo

Voz 12 16:14 se pregunta de no utilizaría si tienes o no tienes problemas de erección porque esto es sea generalizar lo no enredar realmente nos da igual si tienes en otras relaciones sexuales problemas de erección no a veces parece que el el que sea global y que sean todos los sitios también nos ayuda a quitarnos pues peso culpa en un momento dado porque también hay muchas parejas sexuales muchas mujeres en las relaciones heterosexuales que que que les genera cierto grado de de culpa o de vergüenza el hecho de si seré cursi será culpa mía que el pie de la erección entonces no tan importante que en otras relaciones la la piel lo importante es si en esta relación sexual está perdiendo ahora que hacer lo primero desdramatizar lo que significa y y con suficiente confianza verla la manera en la que se pierde la lección que otras cosas podemos hacer porque al final

Voz 13 17:03 también se se desprende de esta de esta consulta que los dos conceptos

Voz 12 17:10 has y penetración tienen muchísima importancia no injustamente en un camino exploratorios y nosotros pensamos en nuestros primeros encuentros sexuales seguramente antes de llegar la relación sexual con penetración Nos hemos pasado mucho tiempo con los besos con las caricias con las primeras masturbación es mutuas y eso ese juego de ese Petin que coloquialmente decimos que nos ayudó también a ir ganando confianza con nuestro propio cuerpo nuestras respuestas y también con a la hora de mostrarlo a otra persona normalmente no empezábamos pues la penetración hice lo hacemos no es una buena idea es más sensato ir en ir explorando el otro y creo que aquí sería le vendría muy bien a nuestra oyente ya ya su pareja sexual

Voz 0542 17:52 lo siguiente que nos plantea es que un día teniendo las bolas chinas puesta se olvidó la penetró con ellas y esa fue la primera vez que se corrió dentro de ella súper deprisa y luego ella se dio cuenta que las lleva puestas que les sorprendió hoy dice que cómo puede pasar

Voz 12 18:10 no así puede pasar realmente sí fue realmente la vagina está preparada para tener mucha mucha elasticidad y realmente a ver quizá él no algo pero no identificará lo que estaba pasando ya no tiene por qué notarlo en principio que las lleva puestas porque la sensibilidad dentro de la vagina no existe salvo en la parte de arriba con lo que lo que muchas veces lo que hemos hablado de lo que llamamos punto G fuera de ahí no hay sensibilidad porque sino en el parto el sería terrible el dolor que llevaría a cabo una mujer jazz ya duele bastante como para que además tuviera sensibilidad dentro de de la vagina

Voz 13 18:46 entonces

Voz 12 18:47 seguramente lo que ocurrió oí el hecho de que le Acula de tan rápido con con ese contacto sexual lo que nos dice es que ahí probablemente no perdido la erección

Voz 0401 18:56 se me ocurre Se me porque se me ocurre con te estoy escuchando José de verdad eh tú dime Si esto es una locura de esas medidas que suele brotar mil existe en ciertos artilugios y juguetes sexuales que que se ponen del pene y que realmente por ejemplo si se utiliza cuando tu pareja tiene un pene pequeño por ejemplo si quieres que haya mucha más sensibilidad son esta especie de fundas que como un huevo tenga pero dado la vuelta para que nos entendamos yo tengo que reconocer que soy muy fan de los huevos tenga son nuestros más turbador es que que tienen protuberancias y además que para el hombre se ponen directamente con las protuberancias hacia dentro pero para una mujer se le puede dar la vuelta colocarlo en un Dibildos y entonces esas protuberancias cambian el del dos siempre sepa podría intentar tener relaciones sexuales con este tipo de artilugios en estos casos en los que bueno pues el parece que pierde la erección demasiado pronto ella no tiene especial sensibilidad sino tiene algo más dentro de la vagina como nos ha explicado que con con cuando ya se dejó sus sus bolas chinas consiguió

Voz 1 20:03 no él está el el pelo equivocado claro

Voz 0401 20:06 consiguió llegar a los al orgasmo todo ese tipo de artilugios son buenos para las prácticas sexuales

Voz 12 20:11 son buenísimos pero hay que tener un hay que tener cuidado con una cuestión es decir son muy útiles pero en el contexto en el que ya este como pareja sexual ya hay un punto de confianza a todo el resto de cosas también es simplemente pues nos ayudan a generar más imaginación o a resolver algunas dificultades no como como la que acabas de mencionar lo que pasa que yo aquí en estén en esta consulta observó que en realidad hay mucho las otras cosas que ya que por mucho que utilicemos nuevos juguete eso o nuevas ideas quizá puede en un momento parecer que lo palíen pero tengo la sensación de que en el fondo de la cuestión no no no nos va a ayudar demasiado no es es como intentar hacer perder peso y buscar muchas pastillas que me ayuden a quemar más grasa y tal pero sí comiendo y en qué comida y entonces la primera esencia es ver qué está pasando aquí en esa consulta yo observo dos cuestiones una que es personal de ella que es la que hemos sido mencionando antes y otra es con el acoplamiento sexual en esta en esta relación de pareja en el que parece por lo menos de pareja sexual en el que parece que quizá todavía no hay una buena confianza o o complicidad sexual no nos expresa claramente lo que está muriendo en en esa situación

Voz 0542 21:23 y para terminar y corroborando esto que dice es plantea otra cosa es que ocurre es que Le pido que me hagas sexo oral y me dice que después de se el no puede darme placer porque eso es un preliminar

Voz 1 21:40 estoy viviendo así de reojo el brinco

Voz 0542 21:42 que ha pegado Celia Blanco en su día ilícito pero claro yo empiezo chupando se terminó comiéndose la de nuevo el a mí no

Voz 12 21:54 claro ya es una cuestión de

Voz 0401 21:56 eso ya es una cuestión de sentarse a hablar con él y decirle he querido yo no soy una muñeca sexual y este aquí solamente para hacer lo que tú quieras perdóname que no vivir esto así Elia Fernández pero me parece que aquí la balanza no está nada equilibrada

Voz 12 22:12 claro él puede tener el los gustos y las apetencias sexuales que sea incluso no gusta hacer sexo oral

Voz 0401 22:18 podido legítimo pero claro

Voz 12 22:21 no vale es buscar excusas es que se diga claramente a mí no me gusta el sexo oral y no voy a practicar de nunca sexo oral

Voz 13 22:26 ya ya que decida lo cien dentro

Voz 12 22:30 la de la relación sexual que está llevando a cabo es es el cumple sus expectativas proveer alternativas no sino lo va a hacer sexo oral porque no les gusta o cualquier cosa buscar podrá puede puede haber un juego masturbaba todo puede haber mil cosas lo que sí lo que no vale la excusa de es que es eso es preliminar con lo cual no se puede utilizar

Voz 14 22:50 fuera de lo que cuando ya hemos acabado la relación porque

Voz 12 22:54 él sin embargo si recibe esa parte de de placer como como os digo creo que no hay una una buena confianza todavía en en esta relación sexual y quizá aunque tengas cuarenta años aunque tengas cincuenta tus primeras experiencias sexuales la regla fundamental y tiene que ser el el conseguir sobre todo en esas primeras

Voz 13 23:13 hay un nivel de ansiedad

Voz 12 23:16 es obvio cuando estoy descubriendo el sexo es bueno que sea un par tener con el que yo me sienta especialmente como hay creo que aquí falta algo de confianza y quizá pues hay que hay que trabajarla primero antes de de con desnudarse físicamente desnudarse un poco de emoción

Voz 0401 23:33 dime en ese sentido

Voz 0542 23:35 por acabar lo que sí

Voz 0401 23:38 deduce del del correo

Voz 0542 23:41 ya ya que aquí aquí apelando un poco más a tu parte de psicólogo como tal despojado de Sexología ella dice ya sé que parezco tonta y me di cuenta según lo estoy escribiendo y luego dice supongo que ministra unitas me están haciendo la puñeta pero pongo ganas y me esfuerzo pero no yo creo que voy a estropear la y la relación que he tenido yo sinceramente lo que me hace pensar es que tienen una carga de culpa encima bestial y qué es lo primero que habría que trabajar no sé si

Voz 12 24:14 totalmente creo que realmente aquí hay una parte previa de ella en la que la que tiene que trabajar esa en esta cuestión que tiene que ver con la culpa que ella ha sido muy valiente y ha dado paso vasos enormes en el momento en el que ha decidido quitarse toda esa parte de prejuicios y enfrentarse a a disfrutar la sexualidad de la que tiene derecho permitirse es ollas ya es un gran paso igual que acudirá a al ginecólogo o lo que he comentado a etcétera etcétera incluso el mandar este correo pero bueno el resto es vamos a enfocarlo en la en el en el que primero ellas Se quiera lo suficiente como para que no acabe culpabilizar de todas aquellas cosas que no salen bien pues voy

Voz 0401 24:54 por sumir así para que quede bien claro lo primero es que ya tiene que permitir ser disfrutar en pareja sí que antes de llegar a esa perfección lo mejor perfeccionar la técnica de su propia masturbación para conocerse lo suficiente después quitar ese sentimiento de culpa que tiene para ello pues muchas veces es necesaria la ayuda psicológica que consiga disculpaba culpabilizar se al menos los sexualmente tiene que tienen que enterarse de es la pérdida de erección se puede recuperar de algún modo y sobretodo Si de qué es lo que la origina porque querida amiga tú no tienes la culpa de que a él se venga abajo tú no tienes que apretar más ni tú tienes que hacer todo para darle el placer y que él esté bien

Voz 10 25:46 y lo tercero lo último lo cuartilla lo último perdidos

Voz 0401 25:50 que esa pareja tuya también se implique en la relación que tiene contigo y que no todo sea la mochila que tu tienes no hay Linares ya los hemos desmontado en otras ocasiones el sexo es absolutamente todo el sexo oral para ti forma parte de la sexualidad placentera para ambos

Voz 0542 26:11 trabajar eso sino pareces tonta por favor es de los testimonios más valientes que hemos rezado

Voz 1 26:16 pido así estoy más la muy orgulloso al ver que no haya mandado

Voz 0401 26:20 pues teme él me hubiese encantado que hubiese es venido al programa pero entiendo que que este puede ser también una manera terriblemente honesta porque te has te has leído oí tú misma lo dices te has has hecho te has tenido que escuchar al fin y al cabo porque aunque nosotras ya puesto la voz pero sobretodo esperamos que José Bustamante te haya ayudado José ha sido un verdadero placer

Voz 12 26:44 igualmente le hemos tratado de verdad

Voz 0401 26:46 qué gusto poder tener te llaman y que nos que nos ayudes también con con esto que se llama sexualidad propia

Voz 15 26:55 sí

Voz 18 28:06 sí

Voz 0542 28:16 cuéntame pues establece la semana pasada de las estadísticas desde el sitio web con have que recordamos es el Portable porno más grande del mundo porque dio a conocer esos datos tan temidos deseados

Voz 1 28:30 eh de consumo de sus usuarios durante el pasado dos mil siete dos mil diecisiete diecisiete ya pues si me quita diez años así de pronto no hay nada como puede ser operarse a sí misma no además es que es muy curioso porque sí que creo que dice muchísimo de la sexo calidad de cada uno de los individuos e por la frecuencia con la que se entra a ver un portal de de estas características pueril tipo de sexo que se demanda hay por los usuarios hombres mujeres o quiénes somos los que entramos a ver porno de todo porque el estudio muestra entre otras cosas los términos más buscados del año los países

Voz 0542 29:12 qué más tiempo invierten en la web y los actores actrices más populares en las en esta plataforma

Voz 1 29:19 que tenemos una suerte terminábamos fuerte Jordi nuestro Jordi el niño pues ya ha vuelto a ser el actor más demandado en todo el planeta así es queríamos hablar con él pero ha sido imposible porque manda de viaje con sus cambios de hora sus cambios

Voz 0542 29:36 entre esos términos que que decimos más frecuente es una de las búsquedas que más alto ha aparecen en el ranking es una de las mil las llamadas también MQM F en España que tú hablas ellas la semana pasada que por miedo a Il exhortó al madre queme en

Voz 2 29:52 sí sí yo he pensado que que mejor que hablar con Soraya huele que es actriz es madre lleva ya cuatro años

Voz 0401 30:00 trabajando en la industria del cine porno en España buenas noches Soraya Wells

Voz 19 30:05 buenas noches chicas que sale estáis

Voz 0401 30:07 consideras un pedazo de mil de madera I like FAC madre a la que me fiaría

Voz 19 30:15 estoy en ello yo creo que ya entró en la era mil de las madres a las que sí sí

Voz 1 30:21 así sí aquí es realmente

Voz 0401 30:24 las tres que estábamos hablando somos por lo menos Mother eso las ya si no es folla Ariana no ya vamos a se llama gustos Olli Soraya tú eres madre eres muy joven alguna vez todavía es propuesto termina con con esos papeles de madre apetecible y es que hable

Voz 19 30:44 yo creo que no valiosa nunca me lo había planteado pero ahora que sí es cierto cuando voy a veces al cole vales lo niños de del Instituto es que los que están en Bachiller ya mira a mí no me no me no me siento mal me siento bien

Voz 0401 31:04 qué gusto porque cuánto dura la carrera de una actriz porno más menos

Voz 19 31:09 mira yo abajo lo que yo veo vale pienso que aquí en España está en una media de seis años

Voz 0401 31:16 seis años nada además una carrera muy corta yo pienso que si tú crees de decíamos antes que tú llevas ya cuatro años y medio crees de verdad que solamente quedaría un año y medio de de actriz porno

Voz 19 31:30 en mi caso yo creo que estoy empezando fíjate

Voz 0401 31:34 y eso que lo piensas

Voz 19 31:36 en mi caso yo creo no estoy empezando porque cuando bueno cuando yo empecé vale ello no rodaba no lo daba simplemente hacia dos lo poco que he rodado ha sido con con mi pareja con mi marido entonces exactamente con Amador entonces de mi aún tiene mucho que ver tienen que ver mi primera nada tienen que ver un lésbico que es que tiene mil cosas que ves

Voz 20 32:02 porque digamos que la carrera de una actriz porno se agota en el momento en el que ya en Internet está colgado todo lo que puede hacer

Voz 2 32:10 exactamente todavía te queda mucho

Voz 0401 32:13 por mostrar

Voz 2 32:14 Agus Dino San Juan

Voz 0401 32:16 pantanos alguna de tus primicias para esta nueva temporada de porno

Voz 2 32:20 bueno yo quiero adelantaron

Voz 19 32:23 que si Dios quiere y todo va bien este año eh quiero grabar bueno mi marido mamá estén quiere grabar el como productor y queremos queremos enseñar en España lo que realmente es el verdes

Voz 1 32:37 hoy además en esa vosotros miedo me vais bueno viñedo

Voz 0401 32:41 te acuerdas siempre nos acordaremos de aquel Salón Erótico de Barcelona en el que nos conocimos que nos quedamos impresionados con las escenas del PER porque con un percutir tenía más penetraba en con un percutió por nosotras estábamos con los ojos muy abiertos mirando que tú llegaste al clímax conseguir una eyaculación que salpicó

Voz 2 33:07 a toda la primera fila exactamente IES con un día de cuero Dios mío sí sí señor

Voz 19 33:14 soy salvado que no se vuelva a ver por ahí porque si no el percutió lo hubiese aprobado

Voz 0401 33:19 ahora

Voz 21 33:20 no me imagino llegan esas tesis no no me imagino yo jamás

Voz 0401 33:26 has sería capaz de hacerlo tan bien como lo hacéis vosotros es muy exigente a nivel físico te tienes que preparar mucho físicamente te entrenas para para grabar

Voz 19 33:37 Ave Hermida he y desgraciadamente vale yo yo solo en el porno español

Voz 2 33:44 vale

Voz 19 33:47 ah vale sí que no se exigen tener un buen físico no es como por ejemplo en otros países como es América que sí que buscan mucho el cuerpo natural los productores sí porque yo sé que el público sí que hubo con Cuervo natural un pecho caído una celulitis un cuerpo como el que puede ser el de tu vecina por ejemplo vale aquí en este caso sí que es cierto que hay que cuidarse muchísimo el físico

Voz 0401 34:17 te sientes presionada por ello

Voz 19 34:20 un poco sí un poco antes si bastante presionada porque claro yo no tengo veinte años y tengo dos hijos yo voy a hacer treinta años y parece que no pero claro

Voz 0542 34:32 sí ha sentido en algún momento que has perdido trabajo sonoros los has conseguido por eso

Voz 19 34:36 mucho mucho en en todo momento miles yo sé perfectamente que si yo no estoy grabando demás bueno hay dos razones vale una por las que yo no voy a caer doscientos euros por una escena mi y otra porque no tengo cuerpo de una niña tengo pecho Tengo curvas tengo el pelo corto entonces y si pues Orella Wells

Voz 0401 35:05 te deseamos que toda tu nueva temporada pornográfica sea un absoluto éxito que Amador y tú inicie es una nueva vía produciendo vuestras propias películas y sobre todo seguir contando contigo en este programa para que no se Luis tres sobre la industria pornográfica

Voz 19 35:25 bueno gracias a vosotros yo espero que tengáis muchos seguidores que se que los teme

Voz 0401 35:30 estamos en ellos y espero casarme con vosotros

Voz 19 35:33 muy pronto teniendo nuestra Meneses

Voz 22 35:35 con los percutir es porque entonces caeremos más pagó heridas

Voz 21 35:41 bueno pues te puedes todo es que les anime memos muchísimas gracias Oraya Wes

Voz 0401 35:45 por por contarnos más sobre el programa

Voz 22 35:48 otra

Voz 5 35:56 así de entrada la mayoría de las personas biempensantes y medianamente buenas asegura no tener ningún tipo de rechazo hacia las orientaciones sexuales ajenas se supone que la ley persigue los delitos de odio perpetrados desde las LGTBI fobia el rechazo cualquier orientación sexual que no sea heterosexual asilo dicho suena estupendo pero Ignacio Él pidió Domínguez antropólogo caminando hacia el doctorado ha querido analizar y estudiar la bici fobia el rechazo hacia las personas Wiese

Voz 0401 36:30 sueles esas que nos sentimos

Voz 5 36:33 hay dos tanto por hombres como por mujeres esta noche queremos saber si esa vi fobia es real o exagerada buenas noches

Voz 23 36:43 buenas noches feliz qué tal Ignacio muy bonito

Voz 5 36:45 bien me alegro presentas el libro o fobia etnografía de la di bisexualidad en el activismo LGTB sorprenda m existe vi fobia dentro incluso de la activismo que lucha por los derechos de las personas que no son heterosexuales

Voz 23 37:05 por desgracia sí igual que hay racismo machismo clasismo muchas palabras acaban en

Voz 5 37:10 el mismo es decir tenemos

Voz 0401 37:12 lo peor dentro de los que se supone que tienen que defendernos y ser más activó

Voz 23 37:20 yo creo que no es lo peor sino lo mismo lo que tenemos porque nos educamos en un sistema que tiene de forma sutil o o lo contrario es útil burda iba hasta entonces Edipo discriminación y opresión entonces no es que sea particular sino que reproducimos en otros círculos en los activistas pues el clasicismo el machismo igual que pasa pues en partidos políticos en colectivos profesionales lo reproducimos cambia muta en el caso de el activismo es muy curioso porque tenemos discursos corrección política y una palabrería muy bonita pero luego unas prácticas que lo que dejan claro es que son discursos y poco más

Voz 1 37:58 en que pasan San Suu su rechazo

Voz 0401 38:01 la hacia la fobia porque hacia la difundía como se tienen que es Cooder de alguna manera me encantaría que una persona activista que fuese homosexual por ejemplo pues tuviese el valor de plantarse delante de mí decirme Tú que eres bisexual en quiso en que lo basan

Voz 23 38:19 pues yo creo que hay de todo hay que vi fue pues digamos dos tipos de vi fobia una que sería la la informal y otra la la institucional la informales pues pues entre amistades entre compañeros y compañeras asociación no de o de otras eso son comentarios pues bienpensantes comentarios bienintencionados pues de malo mejor tú es que no lo tienes claro a lo mejor es que no tiene experiencia comentarios que parece que no banda malas es una lluvia fina que al final tiene un efecto a largo plazo en en la autoestima en la entidad que que es muy destructivo y luego estaría el institucional que es la que no creo que vaya reconocer casi nadie pero sería por ejemplo yo me centro dos lean mi libro la investigación en el año temático de la bisexualidad que celebró la FELGTB la Federación Estatal

Voz 0401 39:06 mil dieciséis claro fíjate ya pasado

Voz 23 39:09 los dos años casi de cuando estabas en la inauguración y yo me he centrado mucho por ejemplo en las carencias de ese año la comparación por ejemplo de otros años temáticos en los que mucha gente lo dio todo y luego un dos mil dieciséis en el que mucha gente no dio todo sino casi nada is un entonces lo que me interesa mucho en esa before institucional la asimetría de un discurso que dice que todas las personas LGTB somos iguales bajo el activismo pero luego las prácticas no lo somos

Voz 0401 39:37 nada más empezar planteas la primera duda que se genera efectivamente y en cuanto dices que quieres bisexual describió una situación en la que se discute si una persona que se siente atraída por ambos géneros masculino femenino es bisexual o pan sexual Valle mil porque ilustra bien qué diferencia hay entre un bisexual y un pan sexual

Voz 23 40:05 es un Sisi por eso en este debate eso es él es uno de los debates pero lo de dos mil dieciséis de cuando estábamos en ese debate ha cambiado una cosa por ejemplo que aparte de políticas visuales de la FELGTB por lo que ellos se ya no utiliza bisexualidad como concepto paraguas como término amplio sin utiliza Poli sexualidad o sexualidad a que es decir que no es vi porque no tiene porque solo hombre mujer sino gente que se identifica otra manera pero pan iría más allá pan sería una persona que se siente atraída en general por personas al margen de ese tipo de de ese tipo de categorías yo siempre que intento explicar esto utilizo en caso de personas que conozco por ejemplo ello comparo entre dos amigos que tengo Bisexuales ambos que distinguen uno de los cuales no distingue nada a la hora de tener tantos relaciones sexuales como de pareja versus otro amigo que distingue claramente que pueden tener relaciones sexuales con hombres mujeres o con otro tipo personas que identifiquen de otra manera pero de pareja distingue claramente que no puede tener consigo por ejemplo en su cabeza su atracción está compartimento que entiendes de diferencias mientras que el otro chico no distingue obstante nada

Voz 0401 41:17 Tribune lo hemos entonces otra vez a que la persona bisexual o no se es bisexual en el mismo grado hacia los dos sexos no siempre con los dos sexos porque a veces con dices que eres bisexual dicen que ahora vamos a entrar ahí dicen que te pierdes el vicio duro de quieres tener un hombre y una mujer en tu cama que así dicho de Cesc pues venga pero no por ahí los tiros

Voz 23 41:42 no no la verdad el esa está híper sexual de las personas bisexuales pues es un estereotipo es un mito es una crítica muy frecuente dentro de las asociaciones activistas se da en esa fobia informal en esas charlas yo en el estudio y la investigación que hecho pues soy el fiestas en su las después de una reunión ya cuando salen los temas personales y luego están muy es muy habitual el comentario de la suerte que tiene las personas bisexuales para ligar porque tienen como digamos un público objetivo

Voz 0401 42:12 claro sí parece como que que solamente nos fijamos en el en el que hay entre las piernas de hoy me toca hombre hoy me toca mujer no van por ahí los

Voz 23 42:20 no no el argumento lo ves como si yo que que en el libro fondo y me defino abiertamente como como gay como si yo pensase que poner hecho Serguéi tengo como público objetivo Todos los hombres habidos y por haber claro no es así porque no me gustan todos los hombres habidos y por haber y no creo que me guste nunca entonces no tiene sentido el argumentar que una persona bisexual por el mero hecho de ser bisexual tiene como público objetivo como como deseo tanto vamos

Voz 0401 42:44 de los estereotipos porque centrales bastante el trabajo de investigación su trabajo de investigación delicioso muy centrado en el dos mil dieciséis Iker sacado los colores a más de uno lo presenta lo presenta mañana mañana mismo lo presentas que veremos a ver qué pasa en esa presentación de los estereotipos resulta un problema casi siempre lo de los estereotipos cuál es la imagen que tiene la sociedad de los bisexuales

Voz 23 43:10 el tema de la imagen es muy importante porque estudios e cuantitativo sobre todo que dicen en el mundo anglosajón que casi todo el mundo sabe mucho de la bisexualidad como mito como es teletipo pero luego no se conoce personas de verdad entonces ya que la formación son estereotipos y son mitos y son cosas que no se ajustan a la realidad casi todos son sobre el carácter pues las dudas centro tenerlo claro él él estará todo ya nada el el el que es un puede ser una etiqueta de paso hasta que una persona se defina pues hetero gay lesbiana o de otra manera y y yo diría que el más recurrente es el de las dudas sobre todo porque se presta mucho más a comentarios bienintencionados al a una falsa preocupación tiene

Voz 0401 43:53 es que no sabes que eres lesbiana eso es

Voz 23 43:56 pues vamos a dejarlas oído

Voz 0401 43:59 el 11M lo ese pero este es un discurso que se mantiene en la sociedad es decir tú no tienes un discurso perenne en una sociedad sin hay gente que lo alimenta

Voz 23 44:09 claro hay mucha gente que sostiene

Voz 0401 44:12 todos estos estereotipos

Voz 23 44:14 de el cuando yo presentaba este informe este esta investigación que es cualitativa unas compañeros activistas de COGAM presentar uno cuantitativo con cuánta gente bisexual que han entrevistado a vivido ese tipo de situaciones Iran número no no les voy a decir porque no me lo sé y no me inventar nada pero era alarmante el número de aparte que hay datos sobre qué es de las dentro del colectivo la comunidad o el movimiento LGTB es de las son las cosas visuales son posiblemente las quemas carga psicológica más problemas psicológicos tienen por la presión que sufren que sufrís el en este tipo de Se tiene que se mantiene poco a poco es una lluvia fina que acaba calando más que una agresión física yo diría

Voz 0401 44:57 hay uno de los estereotipos que me llamaba mucho la atención explícame el de la bisexualidad como natural nata

Voz 23 45:05 si el florista hecho mucho bien y mucho mal porque se sigue celebrando hoy os digo hoy porque en verdad tiene creo que este año va a cumplir diez diez años desde que se celebra en España el día de la visita bisexual que es el veintitrés de abril de septiembre perdón se utilizó una fecha por Freud porque es Florida en sus en sus escritos sí que empezó a hablar de bisexualidad considera el de la bisexualidad aunque lo fue de aquella manera entonces sí que a partir de pues de lo freudiano se habla mucho de la bisexualidad como una naturaleza como una potencia nata de todo ser humano por tener deseo en general el problema es cuando se considera que es un estado pasado que es un estado bárbaro que su estado natural no se respeta a las personas actuales presentes pasa lo mismo aunque de otra manera cuando se habla de la bisexualidad como algo futuro como una utopía bonita ponérmelo una sociedad hipotética sin restricciones sino presión pensar que en esa situación todas las personas seríamos bisexuales el problema fiesta no es mi frase sino de una teórica es sólo limitamos la bisexualidad al pasado más lejano o al futuro más utópico no se les da presente a la persona divisiones

Voz 0401 46:14 con lo cual se vuelve invisible aclarar la normalización como herramienta cómo se puede combatir a nivel personal contra toda esta vi fobia incluso aunque sea así heterosexual porque que yo lo entienda vale claro que alguien que es heterosexual me entienda no es tan fácil

Voz 23 46:32 claro el yo yo hablo eh recalca con mucho que me gustaría este libro fuese un sustituto imperfecto de una buena conversación creo que mi idea era generar empatía y creo que la mejor herramienta puede ser hablando y dando a conocer esto es pedir más visibilidad a personas bisexuales también pedir a las personas lesbianas gays por ejemplo que seamos más más abiertas y que seamos menos Villegas la visibles es muy importantes son personas conocidas porque si pensamos en gente de la música en gente del cine enfrente de la televisión las personas gays y lesbianas estamos cada vez más representadas y yo creo que mejor además pero sueles muy pocas y cuando sale alguna eh bajo los focos es problemático a veces la persona se retracta es muy complicado yo creo que se puede ser muy importante que que haya cada vez más escasos que en productos culturales como películas series salga la bisexualidad pero salga bien no sé no salga ni estereotipada ni Perseo suavizada que también va a haber personas bisexuales qué les encanta el sexo pues como las hay heterosexuales lesbianas y gays y ahí

Voz 0401 47:41 casta se ahí bisexuales que son muy muy muy de no tener sexo con cualquiera habitante muy de muy restrictivo ambos en sus relaciones amorosas cada uno llover la sexualidad como considera al margen de cuál es su deseo su orientación sexual para terminar eres antropólogo no te puedes escapar en fin me gustaría saber si consideras que esta puede ser la generación en la que la diversidad sexual sea aceptada respetada o más bien consideras que pico y pala educación y a ver si los que vienen por detrás viene mejor

Voz 23 48:16 y y veo cosas buenas veo cosas malas en el presente y el futuro en la desaparición por ejemplo de Educación para la Ciudadanía hizo mucho daño hacen falta o hace falta una asignatura similar que sea obligatoria además hace falta que televisiones y otros medios públicos y privados tengan en cuenta su responsabilidad y productoras por ejemplo de pues de productos culturales de de medios sean residían responsables sean responsables y así creo que un futuro puede ser una generación mejor yo creo que está mejorando poco a poco estoy pensando en pues en programas que tenemos ahora la televisión en libros que están saliendo en novelas que poco a poco a lo mejor sin tener la etiqueta LGTB o venderse en librerías específicas hacen poco a poco cosas hacen ayudan que bueno es lo que

Voz 0401 49:01 están haciendo los Jabois desde Operación Triunfo

Voz 23 49:04 totalmente visibilizando toda diversidad

Voz 0401 49:07 la sexo al somos muy fans de ese programa de esos dos hombres muchísimas gracias Ignacio Elpidio Domínguez tu libro vi fobia etnografía de Lasse bisexualidad en el activismo LGTB de ya leerse en todos los institutos de verdad muchísimas gracias por por hablar de nosotros de esta manera muchas gracias

Voz 24 49:34 la serie

Voz 25 49:39 a todo

Voz 24 49:44 sé quién debe ante la jugada X

Voz 1 49:49 sabes qué qué es esto que te pongo sí sí lo sé pero sobre todo lo que

Voz 0401 49:54 los me pone los pelos de punta te lo aseguro solamente escuchar esto porque he visto tanto en Youtube he visto tantísimo en las redes sociales pero sobre todo me da mucha rabia por no haber sido testigo de lo que ha ocurrido los Teatros del Canal cuéntanos Elia pues fue

Voz 20 50:08 el pasado doce de enero en efecto

Voz 0542 50:11 ante en los Teatros del Canal se ofreció un espectáculo que no creo que se olvide fácilmente la obra se llama monte Olimpo es del belga Jan Fabre y en su web la describían como una Performance de veinticuatro horas inspirada en la cara más oscura de la tragedia griega sino sí hemos a otros medios se llegó a decir que era un maratón de sexo explícito y tragedias pero yo creo que lo mejor es que nos lo cuente Javier Giner que es cineasta y escritor estuvo allí hilo documentó todo y lo contó en el país

Voz 0401 50:41 buenas noches Javier Gener hola

Voz 2 50:43 qué tal que gustazo que gusta

Voz 0401 50:46 eso no haber sido testigo de algo así

Voz 26 50:49 pues sí la verdad es que sí tapó al no te voy a decir que no a ver lo que pasa es que claro como un como ya pasar un poco de tiempo y tal el Osa yo cada vez lo tengo más claro para mi ha sido un antes y un después

Voz 0401 51:05 en sé que suena muy loco

Voz 26 51:07 como muy intenso y tal pero sí sí sí sí yo creo que yo creo para mí ir por lo que ha hablado para muchos otros sí sí

Voz 0401 51:17 qué es lo que ha cambiado el haber visto la Performance de veinticuatro horas que es lo que ha cambiado

Voz 2 51:23 concesión de venga que yo os haré manera de manera

Voz 27 51:25 con poco cómica yo lo comparo yo le decía el otro día a una una Pérez

Voz 26 51:31 la lista le decía es que como no se imagínate que de repente te vas a un retiro de ayahuasca en Machu Picchu con Jodorowsky pues pues vuelve pues es un poco esa sensación sabes cómo de de de haber vuelto casi del del más allá

Voz 10 51:47 drogado ha venido casi drogado después de esto

Voz 26 51:50 es un poco como que es cuando llegue a casa después de la la función y tal yo lo lo ponía así en el en el país y que decía que que volvía a mi casa que es tan conocida ir día me resultaba distinta era había algo nuevo que todavía no se describir no sé no sé decirte exactamente qué es lo que qué es lo que ha cambiado pero sí hay una especie como de de forma de mirar que que que se que se desplaza

Voz 0401 52:21 para muchos todo se resume en gente fumando en escena durante veinticuatro horas eso es lo único que viste

Voz 26 52:29 de hecho es que eso no es cierto es que es cual lo más alucinante de todo de todo este tema es que eso no es verdad no hay os a la única parte de sexo explícito que hay en la que hay en la función durante las veinticuatro horas es el famoso Office Paquin eso es lo único que hay de sexo explícito

Voz 2 52:48 nos genera todos lo conocí a explicarnos lo que su pero pero pero te quiero decir pero fíjate cosas muy bueno mucha gente escribió sobre ella sin sin ni siquiera haberla visto caracterizadas

Voz 26 52:58 eh con la previo previo al al estreno e incluso posterior al estreno se sigue escribiendo cosas que son falsas a Virgin quiere decir que no es que estén maquilladas es que directamente son mentira entonces claro sobre ese escenario la única parte de de sexo como tal y que fue ese es el Paquin es evidentemente a mí Ellos están desnudos ellas están desnudas durante muchos momentos pero pero es que forma parte de lo que es el trabajo con el cuerpo de un de una persona por ejemplo que baila que de los veintisiete intérpretes hay muchos de ellos y muchas son bailarines entonces quiere decir yo he visto desnudos no en Jan Fabre he visto desnudos en Jan Fabre visto desnudos en Pina Bausch he visto desnudos quiere decir en en el mundo de la danza el cuerpo es instrumentos entonces el desnudo no tiene esas implicaciones morales os sexuales que pueden tener cuando estás hablaron desnudo en sociedad

Voz 12 53:58 eh

Voz 26 53:59 entonces a mí y a mí sinceramente me sorprende muchísimo

Voz 2 54:03 que el tratamiento informativo que se le ha dado cuéntanos qué sofisma

Voz 26 54:09 pues un fiscal quienes cuando básicamente metes el puño en el culo de alguien

Voz 0401 54:14 ese es el sexo explícito que sí que hay no en la obra de Jan Fabre hay un momento bueno