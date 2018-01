Contigo dentro (29/01/2018)

Voz 1 00:00 y no sé por qué no se Juan Pucela oye que no me parece mal que es en valenciano pero porque quienes Juan Valladolid francés que deberá Javi qué cosas tiene algunos así lo envidia te podría estar Cartaya Zorrilla presenciaron como nos gusta siempre te gusta iría ya está por aquí te deja el programa de sexo en la SER Contigo Dentro así que todo tuyo

Voz 2 00:17 muchísimas gracias Manuel Ofelia hasta mañana mañana más larga

Voz 1 00:20 pero once y media

Voz 3 00:22 no

Voz 4 00:34 el Larguero Manu Carreño

Voz 2 00:36 cadena SER

Voz 5 00:43 bueno hemos estado

Voz 6 01:00 muy bien

Voz 5 01:11 ah bueno

Voz 6 01:19 sí

Voz 0401 01:39 que una asociación sea considerada de utilidad pública es un reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior la es asociaciones que lo consiguen son asociaciones con carácter cívico educativo científico cultural partivo sanitario de promoción de los valores constitucionales de promoción de los derechos humanos de víctimas del terrorismo de asistencia social de cooperación para el desarrollo de promoción de la mujer de promoción y protección de la familia de protección de la infancia de fomento de la igualdad de oportunidades son asociaciones de defensa del medio ambiente de fomento de la economía social de promoción del bonus pareado social de defensa de consumidores y usuarios de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas sociales económicas o culturales cualesquiera So otros de similar naturaleza ambas a cambio estas entidades obtienen beneficios fiscales como por ejemplo no pagar el IBI o el impuesto de sociedades y también disponen de asistencia jurídica gratuita y reciben subvenciones ser una Asociación de Utilidad Pública certifica que la finalidad de la asociación merece un cuidado especial por todo lo que hace por el bien común de la última revisión de las asociaciones españolas que merecen el calificativo seis asociaciones que trabajan con toxicómanos o refugiados han perdido tal distinción a cambio para el Gobierno de Mariano Rajoy que oír si merece las prebendas de una entidad de utilidad pública recuerden el autobús naranja que recorrió todo el país con aquel mensaje de odio hacia las personas transexuales recuerdan cómo tuvo que desistir en su intención de promover su mensaje por Nueva York de dónde lo sacaron apretó a pedradas por promover y fomentar

Voz 7 03:39 la discriminación y el odio era el autobús de esta asociación

Voz 0401 03:44 Hazte Oír destaca precisamente por su firme intención de que cualquier persona que no sea heterosexual o una persona que ha nacido con un género que no le corresponda no tenga derechos es decir una asociación que incluso rebate a Naciones Unidas quién desde dos mil catorce combate la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género el Gobierno de Mariano Rajoy en la Asociación de Deportistas contra la droga fundada en mil novecientos noventa y uno o la Asociación Pangea una ONG afincada en Málaga que trabaja con personas en riesgo de exclusión social no son de utilidad pública pero sí la asociación ultra católica y eso que en el mismo congreso de los diputados se votó en marzo la retirada inmediata de esta categoría para el grupúsculo ultra católico homófobo hetero normativa vaya igual que la Comunidad de Madrid que no se cumple lo aprobado en la Asamblea con mayoría absoluta en marzo de dos mil dieciséis que se aprobó para evitar la elige y fobia se ve que el Partido Popular se cuida muy mucho no sólo de que los no heterosexuales tengan derechos más se encarga personalmente de favorecer a los que discriminan incitan al odio y revoca derechos que repito la propia ONU defiende y promueve lo cuento para que les quede bien claro quiénes son los amigos y las asociaciones que le gustan a este Gobierno no vaya a ser que nos hagamos líos si nos conformamos con los cantos de sirena de esos que efectivamente tienen amigos maricones incluso puede que se hagan fotos con personas transexuales siempre cuando sean famosas conocidas y tengan detrás un par de periodistas que certifiquen lo bien que se llevan pero el Gobierno como se salva de que los homosexuales los Inter sexuales o las personas transexuales puedan tener los mismos derechos que los que se casan por la Iglesia y lo hace como puede no vayamos a utilizar el nombre de Dios en vano Contigo Dentro en Twitter sigo pidiéndoles encarecidamente que nos manden un mensaje de voz por Whatsapp al seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante si lo hacen desde fuera de España quiero también que apunte nuestra dirección León de correo electrónico contigodentro a arroba Cadena Ser punto com y que no sigan en las redes sociales y que nos cuenten qué nos hagan partícipe de lo de cómo es su vida sexual saben porqué porque sí

Voz 7 06:47 son las ser lo hacemos con todos y cada uno de ustedes porque sus historias unos nutre porque es su vida realmente nos interesa

Voz 0401 06:58 Xavier Navarro Iván Molina grabaron los reportajes y entrevistas que podrán escuchar a lo largo de esta noche Pablo Arévalo está ahí en esa pecera mirándome fijamente con una sonrisa inmensa no se va a levantar hasta que no terminemos Elia sandez volvió a ser la productora de la que le puso cordura y sensatez a todo el programa

Voz 9 07:45 esta noche es la madrugada del veintiocho al veintinueve de enero déjeme que para mí sea una madrugada especial saben por qué

Voz 0401 07:55 porque hubo otro madrugada como esta en la que por obra y gracia de implicación emocional con el sexo

Voz 9 08:02 hubo alguien que se empeñó en que yo enredarse mis piernas con él pues bien llevo trece años en

Voz 0401 08:11 do estas mismas piernas con esa misma persona así que denme a mí alguna felicitación perderse la también al patillas porque consiguió lo que parecía absolutamente imposible guineanos despistemos que ya sabemos que más nos vale ser honestos con nosotros mismos para aspirar a ser feliz

Voz 9 08:35 es

Voz 6 08:46 es

Voz 9 08:47 la luna de treinta y ocho minutos de la madrugada tenga a menos signos

Voz 0401 08:52 escuchan desde las islas

Voz 9 08:55 portadas que surte tenemos empezamos

Voz 6 09:10 vale sí sí

Voz 0401 09:47 Nos gusta este programa es que yo siempre fue un montón con cada duda con cada cuestión que se plantea con cada mensaje que nos llega contigodentro arroba Cadena Ser punto com los mes pajes de voz por Whatsapp al seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante Si si ustedes están fuera de España o incluso cuando alguna de nuestras invitadas más fijas Nos dicen uy fíjate lo que me están contando por aquí por mis sesiones italiana Lombardía que es terapeuta sexual y de pareja hay que está al frente de sexo en la piel punto com es tan generosa que nos cede las dudas de sus consultas buenas noches Ana buenas noches Celia me han encantado tu tu tres consultas porque porque es verdad que si planteadas es verdad que muchas veces nos podemos plantear parte de estas dudas o incluso habrá alguno y alguna que las tendrán por completo la consulta primeras Doncic un chico que actualmente tiene novia desde hace cinco años si se considera bisexual ya ha mantenido relaciones sexuales con otros hombres

Voz 11 10:58 aunque eso vaya a tu partidos su novia no lo sabe

Voz 0401 11:03 qué le ha dejado caer sus preferencias sexuales pero nunca se lo ha contado abiertamente le encantaría hacer un trío con ella y con otro hombre incluso ver como ella lo hace con ese otro hombre mirar para después participar todo esto lo ha dejado caer pero ha ido dando largas cambiando de tema ya porque no comenta nada no le dice nada y a este pobre chaval a este pobre hombre pues es se lo plantean muchas dudas Ana qué haces cuando era bisexual tienes una relación con uno estos géneros en este caso es con una mujer una son heterosexual pero claro es que es bisexual y eso implica que también te excita la relaciones sexuales con las personas de tu mismo sexo sí hombre desde luego he ahí se amplía el abanico no de de posibilidades que tenemos a la hora de elegir personas pero bueno así el están heterosexual el hecho de que les gustan también los hombres no significa necesariamente que tenga el tener relaciones sexuales con otros hombres le obliga efectivamente o al que no te no si tiene una relación monogamia pues no tener relaciones con otras mujeres ni con otro nombre y ahora bien si quiere disfrutar de no de esa variedad de quiere disfrutar también con su con su pareja incluirla en sus juegos tendrá que hablarlo con ella desde luego no tratar de bueno de ser delicado y tener un poquito de tacto no porque hay veces que que puede resultar un poco sorprendente no sobre todo si ya llevan cinco años ya no no tiene la el conocimiento esto dice que le ha ido dejando caer el tema poquito a poco pero que ella no reacciona como se puede pues va a intentar conseguir la opinión de la persona con la que estás al respecto porque al fin y al cabo su opinión sí que te interesa sí que te hombre yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es plantearlo lo más directamente posible es decir porque si eso deja caer como algo bueno así como algo anecdótico tal posibilidad elevar importancia es probable que tampoco Le le dé su opinión más sincero al respecto porque ni siquiera se lo está tomando muy en serio no nos lo está planteando como una posibilidad real

Voz 12 13:16 y lo que nos interesa saber cuál es no su

Voz 0401 13:18 en su opinión al respecto dentro de su propia relación plantearles pues escocesa a partir de una fantasía sexual es decir se me ocurre el típico juego de empezar a hablar sobre tus fantasías sexuales más recónditas que todos sabemos cómo llevar el tema de conversación a hacia esos derroteros o al menos podemos enfrentarnos a cualquier método yo tengo unos amigos que por ejemplo se lo plantearon escribiendo en un papel Amira Se cada uno escribió sus fantasías sexuales si bueno era un grupito estaba en un grupito era más D2 y cuando empezaron a salir aquellas fantasías sexuales el hecho que todos los que estaban presentes debatieron sobre ello allá en no mucho el camino de de más de uno de los integrantes en aquella reunión hombre desde luego en parece una muy buena idea compartirlo con más gente nombra ahí hay luego si tienes que descubrir una de quién es la fantasía de cada aquí no son anónimas no no sé cómo las reglas la que las poca grupo no ofrecía Belmonte combinaba la última película no de Alex de la Iglesia no todos dos están ahí con el móvil a ver qué a dos desconocidos no pues sí la siguiente consulta es de una de una de una mujer que tienen una duda y no sabe Si Si el hombre con el que está pues puede ser heterosexual tener relaciones sexuales con hombres es decir se plantea la duda de si su pareja con la que tiene su propia relación sexual si él dice que se metro sexual y una noche tiene pues una noche de picos pardos la terminar con otro hombre no sabe dónde están los límites no en los límites entre orientaciones esas fronteras entre orientaciones sexuales es que yo creo que las fronteras no está muy definidas yo creo que tampoco hace falta definir las es decir que tratar de ticket arte como tú los sexual homosexual o bisexual eso no hay no hay es un continuo no yo creo que es un continuo entre entre las distintas orientaciones sexuales y que el hecho de que una vez te apetezca acostarte con alguien de tu mismo sexo bueno no tienen por qué encasillar arte nada especialmente ni dejar de ser otro sexual por por ello una cosa u otra nos pueden gustar distintas personas de distintos sexos en distintos momentos de la vida y del día osea Ana tú

Voz 11 15:38 pues que que la gente le preocupa y ya está

Voz 0401 15:41 dar o no estar clasificado yo creo que sí que la gente le importa mucho porque es como que te aclara un poco las cosas no son unos Nos gusta tener tener ciertas normas ciertas reglas

Voz 12 15:53 las que agarrarnos no a la hora de relacionarnos

Voz 0401 15:55 el ponernos etiquetas Nos ayúdanos a orienta un poco pero yo creo que es ABC esa orientación también unos limita muchas veces himnos y nos constriñe demasiado en unos permite disfrutar tanto da lo mejor cosas que podrían estar muy bien la tercera es desde una mujer que dice que hace tiempo que su chico y ella pues no tienen demasiadas relaciones sexuales de hecho confiesa que cada vez tienen menos sexo ella pensaba que estaba cansado desganado pero de repente ha encontrado varias braguitas suyas que ella cree que ha usado para masturbarse una amiga le ha comentado que no es tan raro que un hombre a eso pero hay tenía la sensación de que quizás está sustituyendo las relaciones sexuales con ella con ese proceso de masturbarse con las con las bragas que que que que que coge de de su ropa interior porque además ha encontrado que su historial de la computadora está plagado de todos esos portales que hacen referencia el fetichismo de bravas usadas ya están poquito diga no sabe cómo reaccionar qué haces cuando descubres algo así bueno que yo creo que por un lado lo principal es natural es decir el el que excite no el el oler braguitas usadas oxígeno cualquier cosa en este caso es perfectamente normal perfectamente saludable no pasa nada luego habría que ver si efectivamente el está dejando de lado las relaciones sexuales con ella por dedicarse exclusivamente a este fetiche a lo mejor es que bueno una de las cosas que se puede ocurrir no no estoy en su cabeza pero a lo mejor a él no se atreve a compartir hasta esta fantasía esté fetiche con su pareja por bueno por tratar de ocultarse lo está disfrutando de ello o a solas a lo mejor la implicación de ella podría ayudar también o el tratar de normalizar también puede ser mono que que él haya perdido el interés en en ese tipo de de relaciones sexuales en pareja y que esté bueno quedará decidido que les gusta más las otras hay pero no es el único que se puede decir es el no es superior es hablar de volver otra vez a al tipo al verbo que más utilizamos precisamente cuando hablamos de sexo que hablar me gusta mucho lo que has dicho de compartir fetiche con la pareja en el momento en el que sientas a tu pareja le dices cariño me pone muy cachondo queda folletos con tacones por ejemplo a

Voz 10 18:16 mirando cómo perdona

Voz 0401 18:18 es bueno ésa no es que se avanza un poquito más cuando le dices a tu pareja que es lo que te pone Rakáin la cama hombre yo creo que sí que es una cosa fundamental luego ya veremos si se puede compartir o no pero desde luego contarlo puede ser si ya un decía te apetece y te apetece disfrutarlo mejor que el arte y naturaleza naturaleza no otro gran verbo que también tú estamos mucho pues Ana Lombardía así es sexo en la piel punto com que gusta dejase cuando fue entonces es un placer venir por aquí

Voz 13 18:52 eh y no

Voz 14 19:22 Momo

Voz 15 19:27 no no no

Voz 16 19:32 eh

Voz 17 19:56 punto de fácil mira no

Voz 0401 20:28 es más que probable desde muchas disciplinas médicas no sale de la importancia que merece a nuestra sexualidad aún así no todo está perdido Eduard García Cruz están nuestros estudios de radio Barcelona es uno de esos profesionales qué ha querido centrarse dentro de su especialidad en la sexualidad buenas noches Edward

Voz 18 20:51 buenas noches en este programa cada vez una

Voz 0401 20:53 hemos más especialidades médicas pero fíjese no siempre tengo la suerte de encontrarme un urólogo dispuesto aquí vayan de la mano usted en su perfil profesional indica que es experto en sexualidad además duro no hasta qué punto la sexualidad es importante en el campo de la urología

Voz 18 21:12 pues yo creo que la sexualidad es importante para la vida para la salud la salud en general la hombres dice que tenemos derecho a una salud sexual y reproductiva por lo tanto creo que es básico

Voz 0401 21:24 con me encanta esa definición para unir el sexo cualquier cosa a que

Voz 10 21:30 si a usted

Voz 18 21:32 porque existen diferentes tipos de perfil sexto

Voz 0401 21:35 si eso es así pues no lo sé pero yo

Voz 18 21:38 yo creo que sí es decir a yo me planté hace un tiempo con con Josep Maria Minguella que es ingeniero y profesor de la UPC a nos planteamos un día oye pues sin psicología existe racional emocional introvertido extrovertido estén sexualidad como debe ser y nos pusimos a pensar y nos definimos toda una teoría de sobre qué nos mueve a la hora de mantener relaciones sexuales a hablar de a la hora de tener sexo de esa manera definimos todo una serie de perfiles para poder tratar de de generar una base científica sólida pero útil porque al final el problema en sexo es que vamos de lo demasiado científico abstracto y probablemente inútil para la mayoría de gente a lo cómo decirte a lo a los Rosa a nos vamos directamente a lo a lo que no tiene base científica al yo creo a mi me parece no yo creo que una de las cosas que faltan es educación sexual desde el rigor desde la utilidad

Voz 0401 22:33 es decir tendemos a emitir juicios

Voz 18 22:36 sí creo que eso es básicos esto a él siempre le pregunta los los colegas no veo porqué me dedico a esto teniendo la urología otras muchas áreas porque al final la sexualidad se ve como algo soy diferente es divertido pero científicamente Sao que que chirría un poco no hay creo que no estoy completamente en desacuerdo con eso creo que es una disciplina exactamente igual que otra me parece además mucho más divertidos que por qué no dedicarnos a esto de ahí

Voz 0401 23:05 ahí surge la iniciativa tiene un que circula por Internet y las redes sociales e que por supuesto las cuentas de Contigo Dentro van a empezar a movilizar desde este mismo instante que es un es que una vez que lo haces te enteras poco más menos de quién eres en la cama es importante que sepamos cuál es nuestro perfil sexual que ganamos nosotros con esto

Voz 18 23:29 yo creo que de entrada lo que ganamos es ahora de entrada es es puramente curiosidad pero la idea es que a través del perfil podemos probablemente entender mejor quiénes somos entender mejor lo que queremos porque no en encontrar con más facilidad a la persona o no el sexo que el sexo queremos decir que estamos en un momento muy inicial del estudio pero a la la potencial aplicación de esto por ejemplo en en educación no me parece me parece muy obvia de mucho recorrido

Voz 0401 24:02 muchas veces cuando se habla de educación sexual se pide encarecidamente que se educación sexual lleva implícita la educación emocional en el sexo es importante

Voz 18 24:13 creo que yo tengo cuarenta años entonces la educación sexual que reciben el colegio fue ninguna la educación sexual en mi casa pues fue poca también pero bueno pero en la educación sexual en la facultad de Medicina donde debería alguien debería explicar algo sobre esto también fue ninguno no ya a un creo yo tengo dos niños pequeños a los que quiero educar porque el sexo es muy importante que educa harán que sean adultos responsables Si sean personas de bien que hagan un uso razonable su cuerpo y que sean felices y creo que no se puede ser feliz sin una vida sexual plena creo que pues igual que aprendemos al en el colegio también deberíamos aprender a relacionarnos sex de una manera sexualmente saludables de que somos peores

Voz 0401 25:00 Nos hoy Leiva Elena

Voz 18 25:02 escándalo sexual en Hollywood en fin todo eso es intolerable los datos preliminares de de las encuestas que tenemos dan nuevos arrojan unos Rat unos unos datos que quedan miedo a las preguntas que hacemos en el test a es si en algún momento ha estado en alguna situación sexual y inca moda digamos apuntando hacia o que han abusado de no

Voz 0401 25:26 de las preguntas clave exactos sin abusar Atléti uno

Voz 18 25:30 utilizamos un veta o no utilizamos un prototipo pues en amigos y amigos familiares etcétera gente cercana a las ocho personas que hemos desarrollado el test yo la verdad es que me quedé alucinado cuando el porcentaje de gente que contestó que en algún momento habían sido agredido sexualmente fue el veinticinco por ciento y eso y eso significa que algo estamos haciendo mal es decir esconder el problema no lo hace desaparecer no habla claro niños de claramente sobre el pene en la vagina y en fin el de hoy como semántica como de dónde vienen los niños no va a hacer que estos niños no

Voz 0401 26:08 no no sientan curiosidad no busquen no buscan

Voz 18 26:10 expuestas

Voz 0401 26:11 y creo que lo más razonable es desmitificar es es hablar abierta

Voz 18 26:17 llanamente sobre un fenómeno que es natural

Voz 0401 26:19 el es sano en el test por ejemplo se empieza preguntando el país es la procesión que es lo que nos preguntaría en en la mayoría de los test que que circulan referente esta cualquier cosa pero luego se pregunta cómo era la relación afectiva de nuestros padres su incidencia en el numero de amantes in como han sido nuestras relaciones con ellos tantos parámetros determinan nuestra sexualidad

Voz 18 26:45 yo diría que no yo no lo sé a decir como nadie sabe muy bien cómo funciona esto del sexo a no no quisimos cómo decirte no quisimos jugar de entrada es decir no pues esto no va a ser importante en el grupo que definió el cuestionario estábamos una antropóloga Adriana amarre de la Autónoma de Barcelona Carlos uso que es psicólogo experto en personalidad Carmen Sánchez Martín que se que psicóloga experta en sexo y María Fernanda Peraza que Sandro lo ha y es decir gente de perfiles muy diferentes que precisamente la intención era no dejarnos nada cada cada experto aportó las preguntas que a él le parecían razonables y las preguntas eran juzgadas por el resto de por resto de del equipo decidimos cual entraba y cuál no ibamos tenemos clarísimo que son demasiadas preguntas pero no queríamos dejarnos nada al final del de las cosas que has mencionado no soy yo creo que la relación que tenía con tus padres eso o la relación que ha estrenado olas con con las personas con las que has mantenido relaciones me parecen relevantes ahora de definir no no si definirlo no quiero definir parece que seamos robots no pero pero de explicar un poco quién eres

Voz 0401 27:57 un tengo que reconocer una cosa no se tarda mucho en hacer el test nosotras tengo que confesar que estamos un poco enganchadas que se lo hemos ido pasando a todos nuestros amigos con tazas ha habido sí

Voz 11 28:07 a ver pero bueno

Voz 0401 28:11 yo tengo perfectamente localizado cuál es mi perfil es más hecho varias veces el test me siga saliendo todo el rato el mismo perfil porque la primera vez comercios así un poco así como diciendo ahí no sabe qué contestar claro pero qué tipos de perfiles Se consideran dime si se me olvida alguno vale lúdico

Voz 11 28:30 amoroso apasionado explorador funcional o cariño desinteresado y familiar si hay tanta diferencia entre el lúdico el desinteresado por ejemplo

Voz 18 28:46 pues yo creo que muchísimo a que te digo estamos empezando con los datos sino no no te puedo decir qué porcentaje gente saldrá de una manera o de la otra pero por los datos preliminares la gran mayoría de nosotros estamos entre el lúdico el apasionado hoy el amoroso Iggy por los yo te digo por los datos preliminares pues familiares desinteresados y funcionales hay muy poquitos

Voz 0401 29:08 para que veas llovía leer lo que uno de los perfiles dice no pienso decir qué componente de este equipo le ha salido pero el lúdico co dice es una persona que no necesita que exista algo antes o después del sexo tu principal motivación para mantener relaciones sexuales es el goce la parte lúdica sensual eh puede si quieres mantener relaciones sexuales con personas con las que no tienes vínculo afectivo puedes tener o tal vez has tenido varias parejas sexuales a la vez

Voz 11 29:38 lo que te mueve para mantener relaciones es pasarlo bien

Voz 0401 29:43 sí aprende pésimo como son los perfiles y aprendes hemos que somos tantos los que estamos en uno en otro dejaré

Voz 11 29:50 digamos de juzgar a los demás crees que dejaríamos

Voz 19 29:54 sin prejuzgar sexuales de esa ajena

Voz 18 29:57 yo creo que dejaremos de juzgar sexualidad exagerada

Voz 19 29:59 que nos deje de DARPA

Voz 18 30:02 el Gwen fija a aceptar quiénes somos yo creo en general no sólo en el sexo sino en general juzgamos eso tenemos actitudes negativas enfrente ecos a cosas que no entendemos el sexo es algo que bueno tradicionalmente sea prohibido pues desde muchos puntos de poder y eso hace que todo lo que salga de el mainstream pues se ha raro o malo no malo sobre todo malo pecado etcétera y yo creo que eso no tiene por qué ser así es decir ahora mientras todo el mundo consienta todo el mundo sea mayor de edad en fin unas normas muy básicas no veo porqué nadie me tiene que decir lo que puedo o no puedo hacer con vivido en general y en el sexo en particular

Voz 0401 30:46 una vez que yo ya he dicho el test ya sé por ejemplo que soy exploradora y y para que me va bien saber que mi perfil sexual es de exploradora

Voz 18 30:58 pues te puede servir para ver cuánta gente explorador ahí pues si te pones en la sección de de estadísticas puede desviar pues cómoda el texto una mayoría de hombres mujeres pues filtrar por Xfera SEC por orientación sexual poco lo puedes ver que no está solo no hay que hay otras personas que tienen las mismas las mismas orientaciones las mismas preferencias que tú han como te decía esto es una fase muy muy inicial pero en el futuro cuando tengamos más datos en la ideas desarrollar más aplicaciones y desarrollar más así sobre todo más información más aplicación es decir cómo utilizar esto yo tengo una idea creo bastante clara de hacia dónde ir que no sé si la quiero decir a unos pero pero creo que al final conocer cómo eres es bueno Iber que es estar rodeado de gente que es como tú hija también de gente que no es como tú salón muy sano

Voz 11 31:54 me quedo con dos frases que has dicho conocer cómo eres es muy bueno y también descubrir que no estás sola seas exploradora o sea lúdica

Voz 18 32:07 no total total siempre es muy bueno yo creo que al final las lecturas es que a Ibon en esto muchos cambios me decían pero cuál es el perfil bueno no no hay ninguno osea son todos buenos la idea es que no hay nadie mejor que nadie porque prefiera una cosa o la otra es aceptarse como eres Si no sé a mí no me gusta el que eso en mental no eso no me convierte en mala persona no sé soy del Barça y del Espanyol y eso no me convierte mala persona yo creo que es una cuestión de somos como somos y hasta ahí no hay nadie peor que nadie porque prefiera nada la en la cama o deje de preferir lo

Voz 0401 32:42 curiosidad

Voz 11 32:44 Edward yo podría llamarle para poner

Voz 0401 32:47 ejemplo preguntarle sobre la próstata sobre las exploraciones de testículo oso sobre cualquier cosa que tenga que ver con la Andrología Neurología centrándome en él

Voz 18 32:57 sexo claro de hecho es mi área de de interés y de investigación pues váyase buscando

Voz 0401 33:04 un hueco porque vamos a tener un tema cerrado de próstata estimulación de próstata dolencias de la próstata en breve le parece doctor me parece muy bien pues García Cruz desde los estudios de Radio Barcelona muchísimas gracias por hacer este test que no lo está hemos estamos viciadas Elia Fernández y yo estamos viciadas ya con el test lo vamos a pasear por todas las redes sociales cuando tengamos además resultado que sepa que también lo volveremos a llamar Éste es el inicie el inicio de una gran amistad doctor que lo sepa perfecto muchas gracias muchísimas gracias por estar con nuestra tras buenas ochos

Voz 20 33:42 sí

Voz 21 33:50 sí

Voz 22 33:51 lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva P encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 23 34:28 en Cadena Ser punto com quiénes mucha radio por escuchar para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 0401 34:35 mal es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe

Voz 23 34:39 en Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 26 35:42 cómo

Voz 27 35:44 no

Voz 28 35:46 sí sí

Voz 0401 36:50 dicen que la civilización occidental se cimentó en tiempos de la antigua Grecia a ellos por ejemplo les cedemos esto que se llama de boca hacía o al menos es lo que los han contado pero este es un programa de sexo sí que hemos querido saber si nuestra vida sexual también les debe algo a todos estos griegos para eso hemos invitado a Javier Alonso filólogos y mítico historiador Yves lista buenas noches

Voz 2 37:15 buenas noches hasta qué punto el sex

Voz 0401 37:18 lo está presente en la antigua Grecia

Voz 2 37:21 están presentes en todos los niveles de la vida

Voz 0401 37:23 sí sí lo que pasa es que

Voz 2 37:25 vemos a los griegos muchas veces como unos tipos muy parecidos a nosotros les debemos la democracia les debemos muchas formas de pensamiento que son iguales que las nuestras pero cuando hurgamos un poco más en cómo era su sociedad ahí las costumbres sexuales pues a lo mejor ya

Voz 0401 37:40 de ahí empezamos a ver que no no sí entonces hay

Voz 2 37:43 que empezar a mirarnos ya con sus propias gafas para entender esa hasta

Voz 10 37:45 ante qué es lo que vamos a intentarlo ya que es difícil

Voz 0401 37:49 Nos cuesta un poco pero

Voz 11 37:51 sí desde sus orígenes él

Voz 10 37:54 sexo ha estado presente en su vida bueno hay muchísimos mitos mitos griegos a los que los que está presente el sexo muchísimas formas la mayoría de progreso toda la la creación de del del mundo las diferentes generaciones de dioses olímpicos la mayoría de los hijos de Zeus son aventuras sexuales de un auténtico depravado y luego incluso muchos mitos fundacionales de de ciudades o de lugares que los griegos estaban contemplando todos los días no era ya una cosa del mundo de los olímpicos sino el mundo en el que vivían ellos todo no lo interpretaban también en una clave sexual muchas veces

Voz 18 38:33 sea eso que decimos a mí a menudo de una frase un poco lo Jarque

Voz 0401 38:38 que los tíos piensan con la apoya los críos pensaban con su entrepierna

Voz 2 38:43 en verano hemos sapiens como los otros así que esto es lo que hay

Voz 0401 38:46 cuéntame cómo no había fútbol pues no es verdad pues iban entre entretener los pobres cada cuatro años unos Juegos Olímpicos no da mucho de sí claro daba mucho de sí por favor porque algo me ha llegado sí sobre el manejo que tiene que ver el mar Egeo con el sexo nunca me hubiese imaginado

Voz 2 39:04 el nombre del mar Egeo viene de de uno que no se aguantó las ganas de echar un polvo

Voz 10 39:09 en serio me encanta la historia es muy conocida es la de la del Minotauro el minotauro monstruo que vivía en en Creta de Atenas estaba obligada a enviar todos los años a siete jovencitos como ofrenda era un tributo Atenas era era tributaria de de Creta

Voz 2 39:33 entonces tenía que enviar agua unos jovencitos para que el Minotauro se lo sé los merendar se entonces un año e cansados ya de de estar perdiendo a lo mejor de su juventud eh

Voz 29 39:44 Leo es el hijo de de Egeo rey de Atenas

Voz 2 39:47 se ofrece del voluntario para ir junto con otros seis jóvenes para para acabar con el Minotauro de una vez una vez que llega a Creta bueno se hace amigo se hace amante de de Ariadna que es cretense es la que el entrega el el hilo para poder entrar en el laberinto matar al Minotauro poder salir después regresa a Atenas

Voz 10 40:09 con Arianna en el en el barco como normalmente las noticias que venían de decreta siempre eran hemos mandado a nuestros jóvenes y han muerto dice la sangre

Voz 0401 40:17 nadie se los han dado

Voz 10 40:19 pues Egeo el Rey Egeo tenía esperanzas de que estaba fuera diferentes y entonces le dijo a su hijo cuando regresen las naves si hay buenas noticias ya avisa lo da la vida poner eh velas blancas y Si a esto acabado como acaba todos los años pues volver con velas negras como volvemos todos los años total que el barco sale de de Creta con las velas negras pero en el barco va Teseo iba Ariane hay varias historias hay unas que dice que que Teseo se tira Ariadna y luego la abandona vernácula Khadr pero hay otra si es un desagradecido

Voz 2 40:56 esta pero hay otra que dice que continúa con ella Ike se pasan todo el viaje forniquen formando el olvida dar la orden de cambiarla y entonces Egeo está hay un hay una colina en en Atenas enfrente de la Acrópolis que es la que hay una ahora hay un monumento funerario romano y desde ayer es muy bonito porque se ve la Acrópolis hablado pero si miras hacia el otro ves el mar Egeo que es el el el puerto del Pireo el mar bueno si tú si uno se coloca allí imagina a Egeo oteando el horizonte viviendo el mar pues e imagina bien cómo ve llegar los barcos con las velas negras idem la desesperación al ver las velas negras

Voz 10 41:37 se arroja al mar Muerto por eso Emarsa llegaba ese mar se llama pues ha manejado por qué porque si forniquen porque su hijo esto porque su hijo no aguanta

Voz 2 41:46 pues da de verdad de verdad otra cosa

Voz 10 41:49 la estatua de la antigua Grecia mostraban a menudo los atributos sexuales de sus protagonistas

Voz 0401 41:56 sólo eran dioses y diosas los que aparecían desnudos cualquiera podía aparecer desnudo un cualquier estatua podía ser sexualmente explícita

Voz 2 42:06 bueno normalmente son son representaciones de dioses

Voz 29 42:10 he is

Voz 2 42:12 durante ese acción desnudos y en el caso de lo de los hombres noventa Además eran penes pequeños eh escénica muchísimo la atención

Voz 0401 42:20 que siempre que es una estatua de de la antigua Grecia dice que pequeño cazaban

Voz 10 42:25 sí porque se relaciona el pene pequeño con la civilización somos más civilizados cuando la tenemos pequeño es que tienes que estamos menos no como no tienes éxito pues dedicas a estudiar y entonces pues al final estuvo el mástil Osasuna su forma de pensar es al revés

Voz 2 42:45 pues representan a los pueblos bárbaros y la brutalidad con penes grandes

Voz 0401 42:50 si ellos que son los eruditos los que yo sólo en los solos de los penes pequeños

Voz 30 42:56 esto de todas formas cualquiera sonoro y esto le va a dar un punto

Voz 0401 43:00 a punto Super punto para todos y todos aquellos que tengan miembros viriles pequeñas que han bueno ya pero pienso mucho mejor como los comedores antiguo en Grecia tendría éxito en Grecia triunfaría aquí sin embargo en en nuestra ser occidentales el toda este modernismo en el que estamos ahora lleva cada vez que hay una estatua con atributos sexuales explícitamente manifiestos viene un y tuneado eso pasaba entonces mire el lo mancha viene uno y los rompe viene uno y lo capa viene uno y hace cualquier barbaridad

Voz 2 43:30 bueno en en Atenas ocurrió una cosa en el cuatrocientos quince antes de Cristo que es algo así como la la versión ateniense de Resacón en Las Vegas

Voz 10 43:37 es que fue Resacón en Atenas es un personaje conocido en los libros Historia al ciudades

Voz 2 43:46 actividades era era un tipo muy peculiar era un gran orador era un gran político era un demagogo populista más bien muy escena sí pero era lo tenía todo era era guapo era listo inteligente

Voz 0401 44:01 yo me sigue sonando tenía can

Voz 2 44:04 era el el tipo que todos querríamos tener como amigo pero que a nadie nunca le presentaremos a nuestra hermana ya ya más o menos todo el mundo sabe una idea de lo que recibía de esa gran xerecista pero también gran político bien eh en Atenas había una razón en en todas las calles en todas las en todos los cruces de calles había unas estatuas que sumaban eh hermano Hermes en singular que eran en realidad unos monolitos que tenían la cabeza del dios Hermes esculpida a veces en más de una de una cara del monolito el resto del cuerpo no está esculpido era rectangular pero tenían penes y además

Voz 0401 44:43 la sí pene mayor

Voz 2 44:45 básicamente lo que es un hombre grande o pequeño tiene es en presenten armas esto es no eran como los esto es verán como los de las estatuas tres

Voz 0401 44:53 es eran que cuánto me alegro de haberte visto no vale vale esto

Voz 2 44:58 el deber de tamaño considerable la idea de estos Hermes era que era doble por una parte en las calles atenienses no tenían no tenían nombre y esto marcaba unos límites y unos unos cruces cuando uno pregunta claro en lugar de preguntar pues la tercera Manzanal echar al tercer Penya la derecha es la que el cantante es mi casa

Voz 0401 45:20 canta eso es idea me encantan las direcciones

Voz 2 45:22 cuarto tiene a la derecha cuarto pero estoy el que el que carga la izquierda porque aunque sea el hay una razón más profunda que es un religiosa el todo lo relacionado con la sexuales pero también tiene que ver con la fecundidad claro y con ritos Sagrario y con la la riqueza y también con ciertas con ciertos atributos varonil de poder entonces bueno obtener un tipo de estos en la en la puerta de tu casa pues también era una tenía una parte piadosa hay de cumplimiento con las tradiciones de de Atenas

Voz 0401 45:57 supongo imagino que el hecho de ver las sexo o por lo menos los atributos sexuales con nuestra normalidad tan lleva va a quienes es

Voz 2 46:04 analizase no bueno ya decía que siguen por eso que son muy parecidos a nosotros las cosas pero en otras son muy raras pero nosotros tenemos semáforos y pasos de cebra

Voz 0401 46:13 sí yo estoy yo me imagino en la Plaza Mayor dos pene es ahí a ambos lados de la casa la panadería que es el Ayuntamiento como marcando donde el emblema

Voz 2 46:22 exactamente aún así yo creo que les acabo saliendo el el ramalazo humano

Voz 29 46:27 hay al civiles que les

Voz 2 46:30 ya han encomendado una una campaña militar en ayuda de una ciudad siciliana pues el día anterior a partir aquella expedición Se coge una de sus habituales con todos sus amigos y aquello acabó con la castración de la mayoría de los Hermes de Atenas

Voz 0401 46:45 el Serious se dedicó se dedicó gestionarlos

Voz 2 46:47 desde Caracas tras los fue la cárcel bueno él él los sus enemigos los aristócratas tenían muy claro que había sido duelos Usabiaga sus amigos pero decidieron no acusarlo porque era un tipo muy popular pensaron que si lo llevaban ante un tribunal probablemente el Ejército se pondría de su parte así le dejaron le dejaron partir lo curioso de esto es que si vamos a muchos museos de Grecia especialmente en el Arqueológico de Atenas podemos ver algunos Hermes que que todavía se conservan efectivamente es tanto en casonas que fuertes cuando lo veo lo veo uno allí en el museo pues sabe que a la vez que unos uno

Voz 0401 47:23 se fue de juerga irse de dijo el ojo cojo de la mano oye yo me muero por saber si tanta estatua desnuda

Voz 30 47:28 ah no estaba más de uno y montaba otro Pérez Canario diferentes

Voz 2 47:33 pues sí hubo una hay un caso muy curioso que es la la Afrodita de nido es una es una escultura de de del ex presidente les esculpió dos Afrodita una vestida y una desnuda como las majas de Goya hubo dos ciudades griegas pero de lo que hoy es Asia Menor Turquía que cada una de ellas se quedó con con una estatua en la ciudad de Cos se quedó con la vestida debieron pensar que era más modesto todo aquello iba Mido que es una ciudad pequeña en una isla que está junto a la costa turca pues se quedó con la la desnuda la colocaron pues en un en un templo es una es una estatua no se conserva el original se perdió en en Constantinopla pero sí se conservan copias de época romana entonces sabemos exactamente cómo era la escultura es una es una mujer desnuda y y pechos pequeños eh caderas generosas

Voz 0401 48:31 para para parir para parir

Voz 2 48:34 ante un giro muy característico de de es que el cuerpo hace como una como una ese no es una es un cuerpo recto es una pose sensual y it tiene la mano izquierda está dejando caer el velo y está absolutamente desnuda saliendo del del baño bueno tanto éxito tuvo que la gente acudía a ese templo que en realidad está en el culo del mundo a ver la estatua

Voz 11 48:56 claro

Voz 2 48:57 el caso extremo lo cuenta Lucano

Voz 29 49:00 que se decía

Voz 2 49:03 de que había un joven de buena familia que se enamoró de la estatua is se dedicó a vender todas sus propiedades para para entregarnos para donar las al al templo de de Afrodita ya llega un momento que se volvió loco y una noche yo en el en el templo para poder pasar la noche con la estatua de no se sabe exactamente qué ocurrió pero Lucano cuenta que los visitantes lo que veían después era que Afrodita tenía una mancha blanca en el muslo en serio es un guión de película maravillosa que es la primera muñeca

Voz 0401 49:39 en sin eso

Voz 2 49:42 L tiene un guión maravilloso yo lo digo

Voz 0401 49:44 sí lo he dicho porque conozco un señor maravilloso que forman parte de mi existencia que un buen día le dijo a otro señor aún más maravilloso cuando me vio descubrió que me rondaban dijo tiene buenas caderas estaba leer bien de todo primero durante después pues yo me quedé así deje no sé si toman me lo común drogo luego ya me lo tomo como un piropo forma parte de nuestra vida oye voy a Javier las mujeres hemos tardado siglos intentar llevar las riendas de nuestra vida sexual estamos en eh yo ya sabemos que el dos mil diecisiete ha sido el gran año de la liberación feminista de lo cual me siento muy satisfecha pero ocurría lo mismo en la antigua Grecia podía la mujer decidir

Voz 2 50:30 él

Voz 0401 50:30 tuvo sobre su vida sexual

Voz 2 50:33 es muy poquito aquí por ejemplo es donde somos más diferentes a ellos tenemos una imagen de los griegos que pensamos muchas veces mezclamos conceptos de griegos y romanos las mujeres romana sobre todo no podían disfrutar de cierta libertad hay himnos imaginamos por las orgías ofertas Emperatriz es que hacían lo que les daba la gana la mujer de la Atenas del siglo quinto de la de la Atenas clásica de de Pericles un yo creo que la imagen más cercana sería la de una mujer de un país más moderno bastantes sometida se pasa algo está una esclava prácticamente de eso al menos sometida a la a su casa y muy poquito más no tenía ningún tipo de pena debida debido a privada

Voz 0401 51:13 qué pena porque además hubiera pública de poder poder

Voz 2 51:16 nutrirse de todo de lo mismo que se nutrían los ojos

Voz 0401 51:19 les hubiese favorecido que que las mujeres hubiésemos empezado el quizás mucho antes también a a liberarnos no porque la antigua Grecia es verdad la tenemos como como paradigma de de todo eso sea una mujer no podía decidir cuándo tener relaciones sexuales

Voz 2 51:35 no no no no eran eran posesiones prácticamente no no eran esclavas pero tenían sus movimientos muy restringidos solamente vivían dentro de la casa común con Ginés feo ya es un es un concepto mucho más oriental que no nos puede extrañar el caso de Atenas pero vivían vivían así

Voz 0401 51:53 cuenta visibles en la antigua Grecia con la homosexualidad

Voz 2 51:57 aquí también hay que hay que intentar entender exactamente qué es qué es lo que había dos tipos de relaciones homosexuales los de un adulto común joven lo que es lo que ahora nosotros pedreas cambia pederastia para nosotras es únicamente una perversión

Voz 0401 52:12 delito de para nosotros es

Voz 2 52:14 su delito e para ellos era eh había dos personajes el adulto el era estés era un hombre que iba a educar ya dar ejemplo a un jovencito que leer o menos Jerome menos ofrecía a cambio su lealtad su belleza se supone que el vello era el joven ya el el otro era el experto era una relación en el que cada uno daba unas cosas que recibía otras a cambio de qué tipo de relaciones sexuales había entre ellos pues parece ser que solamente estaba bien visto que fuese el adulto el que disfruta ese de aquello serio sí en cambio es si el joven se echaba de ese adulto eso estaba eso estaba estigmatizado socialmente pues decía que es es complicado entender exactamente qué es lo que les estaba pasando por la cabeza es una relación un poco de los sometimiento sometimiento o el de dar ejemplo de algún tipo de transmitir tus experiencias de un de una generación a la siguiente pero avión componente sexual

Voz 0401 53:21 Areces recibirá a cambio favores sexuales de un jovencito

Voz 2 53:24 sí pero también estaba estipulado que no hubiese penetración entonces uno ya se quedó un poco dudando exactamente qué

Voz 0401 53:30 pues turbación felación sería aún hoy automáticamente sería delito si un adulto obligase a un chaval a que le practicase una felación claro lo masturbarse

Voz 31 53:41 en aquella época estaba bien visto muy

Voz 0401 53:44 bueno pues sala esto

Voz 2 53:47 además visto bueno está bien visto en un no todos los autores griegos de la época hablan de que esté absolutamente visto más bien de que es una costumbre muy arraigada y los que están en contra en Platón por ejemplo hay algunas citas sobre esto hizo los comentarios son si nos pusiéramos en contra de esto todas las sociedades en las ya estaría encima

Voz 0401 54:08 la homosexualidad femenina porque me contabas antes que él

Voz 2 54:11 las mujeres estábamos bastante relegadas antigualla

Voz 0401 54:13 decían que sometidas a alguien se le pasaba por la cabeza que una mujer fuese homosexual lesbiana

Voz 2 54:21 no bueno conocemos el famoso caso de desafío de Lesbos pero el problema es que las mujeres ateniense el problema es que no tendrían mayor opción de poder acceder a otra otra mujer porque no era una sociedad entonces cada una vivía en su propia casa encerrada no era como un harén oriental al que ya la había veinte mujeres y que hemos hablado alguna vez

Voz 0401 54:39 sí que había muchas prácticas sexuales entre

Voz 2 54:42 las mujeres pero cuando estás tú sola pues es es mucho más complicado indudablemente es como como tendencia como instinto como instinto lo podrían tener pero lo que no tendrían probablemente es la la posibilidad de de de llevarlo a cabo mala mala mala

Voz 0401 54:59 asunto de mujer

Voz 2 55:02 ser mujer en aquella época era un mal negocio

Voz 0401 55:04 lo que estamos haciendo en este siglo XXI bienvenido sea eh gas bienvenido sea Javier de verdad es un es un gustazo Javier Alonso hablar contigo y tengo que decir que estos reyes han caido libros tuyos para mí Mong Kok que tiene nueve años sobrepeso

Voz 31 55:23 son Argés Frida Kahlo y Gandhi que bueno

Voz 0401 55:26 no tenemos un erudito en casa sobre el tema así que muchísimas gracias por haber escrito semejantes libro si dedicarse también a educar a a los a los más pequeños

Voz 2 55:35 con más gastos que es dos no contaban más casto

Voz 0401 55:37 muy muy bien llevados la historia es muy bien llevadas quiero que vengas la próxima vez porque es que yo hay un tema que me apasiona quiero saber en la Edad Media como era vivir en Castellón por ahí que apetece venga venga la próxima nos hacemos una edad mediado muchísimas gracias Javier Alonso un abrazo

Voz 32 55:54 Elia activamente no está el quinientos en mí

Voz 10 56:00 nunca hizo lo que nadie nivel

Voz 32 56:03 ahora que todo sea perfecto y algo más que eso pues orbita el eso en defienda el peso

Voz 0401 56:13 que Cooder Tomiño

Voz 32 56:16 que está convertido en Río de cierto miedo a que se ha convertido en Río

Voz 33 56:26 a ah

Voz 34 56:30 lo guardó como el mejor secreto dentro de esta medida para presentarme

Voz 2 56:45 el impacto

Voz 32 56:49 la entente el está en el tiempo todo está en la calma siempre a crear

Voz 0401 57:04 desde intentar ser buenos en la en lo llevamos de serie preocupa Nos mantiene en alerta no vaya a ser que no seamos tan especiales como nos creemos tendemos a compararnos con los demás y lo que es peor no se obsesionados con la remota posibilidad de que el polvo de mierda nos traerá terribles consecuencias hay quien concibe el sexo como una carrera de velocidad cuando hay pocas cosas que es aprendan un poco a poco como follar magníficamente parece ser bueno en la cama lo primero creernos a nosotros mismos habernos conocido tanto como para hacer las presentaciones conforme sea necesario una vez que sepamos dónde se esconde nuestro placer será mucho más fácil mostrar El camino aquí en este por esto deberíamos aprovechar todas y cada una de las noches que nos eximen de cualquier responsabilidad a materia ya sea porque no hay ya sea por qué no esté sepamos qué cómo cuándo dónde nos gusta implicarnos sabiendo que acariciar la espalda nos relaja asumiendo que con esas manos de inmenso Nos se podrán perpetrar muchos tocamientos aceptando que los besos gustan más cuando van acompañados de abrazos que si alguien baja la cabeza para meterla entre Tribuna las piernas quizás sea mucho más efectivo si además impide que haya alguna escapatoria a partir de aquí generosidad tratar de conseguir que quién te acompañe goce aún más con todo lo que vayas a hacerle no me echas de tu cama sin haberlo intentado al menos nota o res ni uno solo de tus besos vuelve de nuevo a hacer todas las incursiones que sean necesarias que no habrá enemigo al que repeler acariciarme come quiéreme todo lo que puedas querer aunque sólo me dediques un ratito hagamos de esta aventura casual la causa de que se convierta en una costumbre quiero acostumbrarme aquí todo lo bueno que implica