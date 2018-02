Contigo dentro (12/02/2018)

Voz 1 00:00 lo tuyo pues muchísimas gracias muy contenta porque hay más parados es si esto es verdad que estamos asustados pero fíjate que es que este fin de semana era el fin de semana

Voz 2 00:09 carnaval caben haga nada

Voz 3 00:11 Cádiz queso

Voz 1 00:13 se ha debido a celebrar propuesto y Cádiz ahora mismo subirían a primera te queda mucho eh bueno bueno que queda que nos queda lo celebraremos vale sí sí Abertis verdad venga

Voz 0401 01:41 a veces creemos que una vez que hemos conquistado una batalla que le hemos ganado aquel

Voz 3 01:48 esta está ganada y la verdad es que las guerras cuando son tales necesitan de muchos contiendas hasta aquí

Voz 0401 01:56 sigue dirimir quién es el verdadero vencedor el matrimonio homosexual fue reconocido en Reino Unido en el año dos mil cuatro dicho sí parece que implicaría a que fuera legal en todos los territorios considerados británicos sin embargo no todos los ciudadanos británicos pueden unirse legalmente con la persona que amén bermudas es un conjunto de más de ciento cincuenta islita es en el mar del Caribe y muchas horas de sol muchas horas de lluvia pero un lugar perfecto para el turismo que hace las delicias de canadienses y norteamericanos de británicos y franceses sólo veinte islas están habitadas y la población apenas supera los sesenta y cinco mil habitantes de los cuales sólo doce doce parejas han legalizado su relación mediante un contrato civil de casamiento estas doce parejas lo que les pasa es que son homosexuales es probable que esas veinticuatro personas homosexuales sean las últimas que puedan casarse en no lo olvidemos

Voz 9 03:04 me en parte del territorio británico porqué

Voz 0401 03:09 si un matrimonio gay puede casarse en Londres no lo puede hacer en Bermuda pues porque en Bermuda pues tienen su propia forma de gobernarse y el poder Ejecutivo recae la reina del Reino Unido en el gobernador de Bermuda para ser más exactos que es quién actúa en nombre de ella ir el Gobierno específico de estos reinos de allende los mares resulta que el ministro del interior de bermudas se oponía radicalmente al matrimonio homosexual así que inició campaña había conseguido promulgar una ley que rebate en la que el propio tribunal

Voz 10 03:44 supremo del Archipiélago aprobó el pasado mes de mayo

Voz 0401 03:49 dudas desgraciadamente es el primer territorio del planeta que anula la ley del matrimonio homosexual después de ser aprobada la verdad es que no hace falta irse tan lejos para darse cuenta de que la guerra contra la transferencia no para nunca en la propia Comunidad de Madrid estamos a la espera de que se lleve a efecto la Ley Integral de transexualidad que se aprobó en mayo del dos mil dieciséis llevamos casi dos años esperando a que una ley que repito aprobada por mayoría absoluta se lleve a efecto hasta el PP defiende el Defensor del Pueblo ve discriminatorio en cumplimiento de esta ley pero nadie obliga a la Comunidad de Madrid a cumplir un poseso lo que ha sido aprobado por mayoría absoluta que nadie se olvide cuando haya que hacer recuento de personas cumplen la ley y personas que se lo pasan por el arco del triunfo estén donde estén más que nada por si acaso tenemos que seguir manteniendo los ahí donde pueden hacer es su con las leyes o ya va siendo hora de que nos los quitemos de encima les des batallas sexuales no descansa siempre hay alguien dispuesto a coartar nuestra cama

Voz 6 05:16 ya

Voz 0401 05:17 dicho cuando estaba hablando antes con Manu Carreño es fin de semana de Carnaval que para mí es algo importantísimo por todas esas cosas de la carne el caso

Voz 11 05:25 yo tengo mucha suerte porque soy la primera que les puede decir

Voz 0401 05:29 lo fabuloso que ha sido el quinto Festival Internacional de Cortos con temática sexual de la boca erótica que se ha celebrado precisamente este fin de semana en el Círculo de Bellas Artes

Voz 3 05:40 como he tenido algo que ver en el palmarés me apetece muchísimo darles los nombres de los

Voz 0401 05:46 cortos premiados el mejor

Voz 3 05:48 corto documental ha sido fértil Six Horse o dolor

Voz 0401 05:52 en de Sky y Fox el mejor corto de ficción Stalin de ninja ver el mejor corto experimental escupir de Alexa Jean tuve piel Mejor corto de animación Pussy de Renata Garci Borowski el corto más sexy ha sido pasto de Eduardo Barreto la calidad ha sido impresionante destacará la Mención Especial del Jurado de nosotros de los que vota vamos a el clítoris de Kravets si Laurie porque una única visualización de este corto explica que como porque quién les ha molestado expresamente que pudiésemos disfrutar de ese órgano que tenemos en la vulva las mujeres un órgano que nos hace vibrar y que tantas veces han intentado

Voz 10 06:42 pegarnos ha sido un placer disfrutar de esto es otro de estos cortometrajes y tener la potestad de decidir cuales merecían premio

Voz 12 06:53 eh

Voz 13 06:59 ah sí

Voz 0401 07:10 vamos a seguir hablando de gustazo antes de meternos de lleno en el programa porque ha sido un gustazo grabar este este ni al documento que está a punto de empezar con Noema Valido Rocío Sánchez un honor que sea Pablo Arévalo el que está ahí en esa pecera pendiente de que todo salga bien hasta las dos y media de la madrugada y una tranquilidad que sea ya Fernández la que me acompaña siempre la que me cuida la que se preocupa por ustedes y la gran productora de Contigo Dentro es la luna

Voz 3 07:54 a treinta y siete minutos de la madrugada

Voz 0401 07:57 una luna menos si tienen la suerte de escucharnos desde las Islas Afortunadas

Voz 14 08:02 vamos muy bueno

Voz 3 08:49 así muy gélidas que es frío esta semana a semana de Carnaval que estrés tengo después ya ha sido jurado de ese festival de cortos internacional de la boca erótica que ha sido el Círculo de Bellas Artes con un exitazo abrumador qué bien me lo he pasado pero qué frío pasado paseando me con esos rizos de Olivia Newton John porque claro yo fui el sábado Olivia Newton John

Voz 0542 09:15 si bien y que no lo sepa que consulte tus redes sociales para comprobarlo porque hay documentos gráficos que lo demuestran esta noche te traigo al un repaso por las noticias que hace mucho que no bajemos venga que esto me gusta siempre mira te va a gustar porque una cadena hotelera ha firmado el primer convenio de España en el que se compromete a contratar a personas transexuales

Voz 0401 09:37 qué bien porqué más del veinte por ciento de las personas transexuales y y asegura tener problemas para encontrar trabajo es decir son discriminados por su de Concepción en su situación de personas transexuales así que esta es una gran noticia

Voz 0542 09:53 pues se trata de la cadena ritual hoteles que gestiona el ritual Torremolinos un hotel que está enfocado al público LGTBI han firmado el primer convenio de colaboración de España por el que se compromete a impartir cursos de formación a personas transexuales y a su vez hacer una reserva de contratación en cada centro de trabajo ya tienen a cuatro personas transexuales en sus plantillas en los hoteles de Sevilla Cádiz Torremolinos pero es ahora cuando han firmado este acuerdo de colaboración para lo que dicen ellos es dar visibilidad a este colectivo tan denostado toda la vida en el mercado laboral pues muy bien

Voz 0401 10:27 felicidades a la cadena hay vamos allá vamos a seguir normalizando algo que debería serlo

Voz 0542 10:34 de antemano una cita siempre que hablamos de relaciones neumonía gamas despertamos mucha curiosidad y mucha controversia en redes sociales

Voz 0401 10:42 sí sí siempre en unos dicen nos acusan de que nosotras estado tomamos partido cuando realmente lo que hacemos es no juzgar somos de las que consideramos que cada pareja establece su propio pacto el resto de personas que están alrededor luego pueden hacer escogería a decidir me parece bien o no

Voz 3 11:03 no me parece nada quieren no se puede

Voz 0401 11:05 Edgar la sexualidad ajena y nosotros desde luego no vamos a hacerlo nunca

Voz 0542 11:09 pues de esa curiosidad toman nota en golfos con principios y por eso impacta en la semana que viene un taller titulado quién sabe qué sobre quién información privada o no en las relaciones no mono gamas

Voz 0401 11:22 pues qué bien que golfos con principios bueno nosotras somos muy fans de golfos con principio sí de Miguel que es quien está detrás de de todo este maremágnum pero además nos alegramos de que hagan todo este tipo de curso aunque a veces también hay que reconocer que están haciendo la labor de Dave formación sexual de educación sexual que debería hacerse desde otros frentes incluyendo los colegios

Voz 0542 11:49 incluidos los colegios en este caso se hacen preguntas que creo que surgen con cierta frecuencia en las relaciones por ejemplo qué información es importante compartir siempre o qué información no debería desvelarse nunca hasta

Voz 15 12:03 dónde queremos que sepan de nuestra vida

Voz 0542 12:05 hay forma de poner límites a la información que seco

Voz 15 12:08 comparte sobre todo

Voz 0401 12:10 defiendo el derecho a la intimidad de cada uno y que me conoce sabe que es algo que defiendo hasta límites insospechados

Voz 3 12:18 eh

Voz 0401 12:19 así que está muy bien aprender a gestionar todo este tipo de situaciones y sobre todo a saber que tienes todo el derecho al mundo a tener tu propia intimidad

Voz 0542 12:28 pues que en quiere saber un poco más de esto está en Madrid o venga el fin de semana que viene el domingo dieciocho de febrero será envuelta café en el centro así que nada consulten la web Wolfowitz con principios punto

Voz 0401 12:39 ya saben la última no es una X porque además de golfos hay mucha golfa

Voz 0542 12:44 hay de todo por último traigo una nota de color porque muy a tu pesar e se estrena Cincuenta sombras lideradas previsto esto es si esto sigue

Voz 3 12:54 si bien estrenando siguen estrenando en todos los que eran también tres libros vale vale no

Voz 0542 12:59 entonces todos los detalles que tienen que ver con el rodaje especialmente con los de sexuales del mismo despierta mucha curiosidad

Voz 11 13:06 a ella han admitido que el señor

Voz 0401 13:09 hombre acosaba a la pobrecita mujer enamorada porque claro presentarse en el trabajo con un helicóptero lo que llama mucho la atención y es un numeritos pero sobre todo lo que estás

Voz 0542 13:20 San Domecq pues sin en las consideraciones de acoso la saga ha continuado yo te diré que ni el he leído ni he visto pero he visto en el tráiler que es que

Voz 3 13:31 con él ve que el final el final en fin hasta al final de toda esta historia es que al final ella se casaba con este este se casa con cierto es que en realidad lo que pasaba es que les atormenta doy entonces lo que necesitaba

Voz 0542 13:42 el amor idiomas buenos días

Voz 3 13:45 uno en el siglo Un cuento de la Cenicienta en siglo XXI escrito por una guionista de televisión que me parece que tiene un mérito

Voz 0401 13:51 abrumador por supuesto yo siempre digo una cosa si una sola mujer sea más turbado leyendo cincuenta sombras de Grey ya tomaré me cogeré aire antes de escupir

Voz 0542 14:04 pues no son no será una ella te lo tela anticipo a lo que te iba a qué es lo que me interesa a mí que es el hecho de que se hable de sexuales en grandes medios esto lo ha provocado obviamente por ejemplo el otro día estuvo Dakota Johnson la protagonista en el Etna y de Seth Meyers contando que en todas las escenas de sexo de la película se grabaron en un mismo día

Voz 0401 14:26 esto se puede hacerse lo de todo en un mismo día es decir follar durante un día sí pero me refiero yo siempre he pensado que los rodaje será una cosa mucho más elaborada y siempre que han venido aquí un actor o una actriz a hablarnos de escenas de sexo nunca han dicho que sean especialmente fáciles precisamente porque no folla ya ya lo sienten en algunos casos en otros tantos claro

Voz 0542 14:45 es fácil no no era

Voz 16 14:47 lo Frisk

Voz 17 14:50 pues si este hecho arquitecto usted

Voz 3 14:54 o mi perro bueno este era

Voz 0542 14:57 Jamie Dorna el otro protagonista que también acudió Night para contar como hacía para proteger su zona íntima durante estas escenas te acuerdas de Mario Casas y el calcetín pues prácticamente lo mismo porque eh utilizó unas bolsas de plástico para este menester de paso

Voz 3 15:19 lo más práctico el café Tina pues sí

Voz 0542 15:22 el caso es que en una de las ocasiones dice que escogió una de las bolsas porque les gustaba su forma descubrió que tenía escrito el nombre de preso número tres pensó vaya parece ser que esto ya ha sido utilizado yo no me pidió pues se ve que entre las bolsas que le habían puesto a su disposición para utilizarlas para taparse el pene había algunas que ya habían sido asignadas previamente otra

Voz 3 15:49 persona de otra persona en situación pues se ve que ya sabían usar el número tres que hacen en las cárceles de Estados Unidos amnistías internada que son personajes de las de nada vale vale vale

Voz 0542 16:03 bueno el caso es que se rodean escenas de sexo se habla de ello y a nosotras nos encanta

Voz 3 16:10 las pues eso

Voz 0542 16:25 sabes esto estos momentos televisivos en los que se utilizan ha sido una voz de ultratumba pone en anteriores pues siempre he querido hacer esto sí sí

Voz 3 16:36 venga ya has conseguido ya ya tienes la excusa suficiente para pueden eh

Voz 9 16:40 el vozarrón que siempre has tenido dentro ese pues hace unos meses Contigo Dentro

Voz 19 16:46 y encima están escuchando ellos no tienen excusa si está poco eh por supuesto

Voz 1 16:51 aquí puedes enero yo te invita a que hagamos el tema al en inversa y por supuesto dejar otra vez de eso eso nos hace eso

Voz 11 17:05 una de señores que los escucha

Voz 1 17:09 venga entre mis piernas a pasárselo bien y a dejarme insatisfecho pues eso yo que para lo que quiera tengo muy buena memoria y ha dicho que estoy aquí para servir que para darte placer liviandad y te los puedes entonces Angela pues tú me dejas a mí hace

Voz 3 17:27 me estupideces es amable por eso nos queremos

Voz 0542 17:31 ante pues yo que he movido cielo y tierra para que Naiara Madero está a estas horas intempestivas en SER Gijón pobre

Voz 11 17:38 el alero

Voz 3 17:41 con la agenda que tiene aprieta

Voz 11 17:44 a Ana eso es bajar que no le deja

Voz 3 17:47 así que buenas noches allá era muy buenas noches qué tal es que esto de que sea sexo ahí está al frente de ese experimentando punto com Nos da ya la capacidad para que podamos no recurrirá

Voz 20 17:59 todo lo necesitemos eh sí sí

Voz 0542 18:02 de abrigo sobre todo porque en su día cuando hablamos de eso de las formas de es dejar satisfecho a un hombre como siempre sucede en estas cosas levantamos ampollas hubo mi hijo porque es además hacemos poblada no hombre diez que siempre tal efectivamente calma ya dijimos que íbamos a hacer el tema a la inversa ya que está

Voz 3 18:21 buena sobre todo porque fue un poco así es lo hicimos así y empezamos por hombres o por mujeres y entonces pusimos dos papelitos chicos ya está gesta si no hay Canaima misterio nueva misterio

Voz 21 18:34 pero tenemos exactamente el mismo interés en saber cómo hacer felices a las mujeres pues Cuéntame vamos a poder hacer felices a las mujeres Naiara hombre por supuesto faltaría más sin necesidad de ser ni siquiera un nombre por supuesto no hace falta ser un nombre para hacer felices a las mujeres menos mal menos mal como se mujeres homosexuales cibersexo sexo

Voz 3 18:58 vale desde del mundo unidos también para reclamar vuestro espacio para satisfacer a las mujeres Cuéntame porque la iniciativa es importante

Voz 21 19:07 hombre la iniciativa es super importante sobretodo en el caso de los chicos y es verdad vale porque nosotras estamos acostumbradas nos han enseñado nos han dicho que yo siempre llevan la iniciativa qué pasa cuando un hombre no lleva la iniciativa con una mujer

Voz 22 19:24 adónde se va ya a la

Voz 21 19:26 Caja de los amigos vale entonces hombre esto evidentemente es un consejo que también lanza a ambos para las chicas no pero los chicos especialmente porque las mujeres interpretamos desinterés en los hombres cuando ellos no llevan la iniciativa así que tenemos que empezar por aquí hay que lanzarse chicos vergonzosos ya saben

Voz 3 19:46 que además es que diciendo las cosas tranquilamente pausadamente simplemente osea que no hace falta que me cuentes tu película con que venga es realmente con la intención de que yo me sienta bien va a ser más que suficiente que es que a veces es verdad porque llorar recibo muchas veces dicen sí claro pero como estáis todas las feministas en contra de los piropos etc etc etcétera Siempre digo señores les juro que sé distinguir cuando alguien es amable de cuando es

Voz 15 20:11 a uno ordinario

Voz 0542 20:12 sí pero pero es raro que dice Naiara que que muchas veces ya no sólo por el riesgo de que caigan en la zona de amigos sino porque muchas veces las mujeres con las inseguridades no sabemos si interpretar simpatía atracción sexual o intención de otra cosa eh

Voz 21 20:29 claro bueno son os puede pasar a todos no por eso lo más importante ser muy claro ir tratar de comunica

Voz 3 20:35 sabían que la confianza es importante la confianza en tus posibilidades Caballero

Voz 21 20:42 bueno pues la confianza yo diría que es lo más importante de hecho me atrevería afirmar que no hay nada más sexy que una persona atractiva no ya sea hombre o mujer así que es muy Dante tratar de de sentirse seguro de uno mismo y también de demostrarlo hay una cosa importante matizar que esto se ha hablado mucho en bueno estos blogueros hoy youtubers que enseñan a ligar no ello no animo a los chicos a ser arrogantes ni mucho menos a menospreciar a los demás para sentirse ellos mejor vale ser seguro de uno mismo no quiere decir dejar mal a los demás doce simplemente pues bueno intentar envalentonada un poco oí derrochar tus mejores armas

Voz 3 21:24 hay alguna obligación necesidad su intención en

Voz 11 21:28 que ese hombre que viene dispuesto a satisface verme a mí

Voz 23 21:34 pues como mínimo sea romántico y sensual

Voz 21 21:40 bueno a ver esto depende de gustos pero es que el problema es que a veces los chicos pecan de ir demasiado rápido mal eh o va muy al ganan hoy eso puede provocar rechazo depende de la mujer al que a nosotros también nos puede apetecer muchísimo ir ir al grano directamente pero es lo que puede provocar pues eso que que nosotras nos haremos armas no no no dejamos pasar entonces es importante que vayan un poco más poquito a poco muchas veces eso labor darnos de frente o el decirnos quiere sexo directamente a las mujeres muchas veces les provoca rechazo todo se puede hacer de muchas maneras más sutiles más novel vales y eso suele ser más exitoso

Voz 0542 22:23 se puede ser romántico incluso en una cita única

Voz 21 22:26 un encuentro puntual bueno a ver es que a veces confundimos también romanticismo con sensualidad hizo coño añadiría no el SEM año en una primera cita como que no encaja mucho pero ser sensual sí por qué no

Voz 11 22:43 oye Irene de enterarnos no sé un para un hombre que quiere que quiere pues eso sale por la puerta grande de mi cama estaría bien no que supiese por donde tiene que ir conmigo

Voz 21 22:56 hombre eso es importantísimo y cómo lo sabes

Voz 1 22:59 pues claro que tenemos que hacer aquí aquí voy a tener que poner algo de mi parte no pues a también

Voz 21 23:06 a poner de tu parte hiel también porque tenemos un problema los seres humanos es que no nacemos con la bola de cristal debajo del brazo

Voz 1 23:13 claro esto es

Voz 21 23:14 sexo no existen trucos que sirvan para todos que a veces los pensamos que si así que os preguntamos o decimos escuchamos o esta nueva función

Voz 1 23:24 claro vale los hombres esa

Voz 21 23:27 toda la comunicación es lo más importante preguntar es decir proponer decir que sí que no o probar vale porque muchas veces me voy con estos cuatro trucos tienen que funcionar a todas

Voz 15 23:37 la ahora que no lo funciona encima tiene un problema

Voz 21 23:40 ella me da que no

Voz 0542 23:42 precisamente por esa exigencia de súper virilidad hacía que a veces se confunde con prepotencia yo creo que hay muchos hombres que tienen miedo a preguntar por qué interpretan el hecho de dudar como una muestra de inseguridad que les X

Voz 15 23:56 bueno pues les decimos

Voz 21 23:57 que a nosotras también nos gustan los hombres inseguros

Voz 22 24:01 si saben

Voz 21 24:02 comunicarlo bien me explico en los hombres están llenos de exigencias tienen muchas responsabilidades son mucha presión porque es de ellos la responsabilidad de nuestro placer vamos me parece esto es es lo que menos lo que nos inculca lentos ellos no nacen aprendidos el machismo les viene de de rebote a ellos con una presión inmensa si no hay derecho a esto así que los hombres tienen que desprenderse de tantas exigencias aprender a comunicarse mejor eso sí darnos un poquito más pues eso de de cancha nosotras por otro lado antes hablábamos de la seguridad en uno mismo hay veces que esto no se puede crear tú no te puedes inventarse seguro cuando no lo eres así que si estás nervioso te sientes inseguro vale más decirlo se te va a notar de todos modos hay en las chicas generalmente cuando un chico no está del todo seguro himnos lo dice mal eh no se echa temblar tiemble pero nos lo dice oye pues mira es que me gusta mucho me siento un poco nervioso me pone nervioso no nosotras

Voz 0542 25:00 montón generalmente Ésa es más un piropo que otra acusación sí es verdad es verdad y a mí

Voz 11 25:06 una cosa que me molesta especialmente cuando cuando meto a alguien en mi cama y es cuando se concentra exclusivamente en aquello que es evidente es mis tetas

Voz 1 25:16 culo iba género de las manos banal si si te quedas dices

Voz 3 25:23 sí este año más cosas el resto

Voz 21 25:26 la panadería que claro

Voz 3 25:29 por qué qué pasa que a los a los hombres les a los hombres a las mujeres que a veces se mete en una cama con una mujer se olvidan de de de otras partes lo que vamos siempre a al pan directamente

Voz 21 25:41 mire hay una cosa que decimos los sexólogo que tenemos generalmente unos ocho metros de piel desaprovechados parecemos un trozo de piel pegado los genitales

Voz 1 25:51 rodeando lo como la rosa sí

Voz 21 25:55 y fíjate ellos generalmente sí que disfruta más de que de que es el estimule directamente en los genitales pero nosotras somos un poco más corporales por decirlo así vale evidentemente también nos gusta pero disfrutamos mucho más de de todos los sentidos de los cinco sentidos e de todo el cuarto entonces a veces no sentimos precisamente ese como un objeto un trozo de carne porque sólo tenemos eso tetas culo hoy poco más vale entonces no olvidarnos del resto de de los ocho metros que os decía súper súper importante

Voz 0542 26:27 sin embargo si queremos ir a una apuesta segura e no podemos olvidarnos del clítoris ahí importante

Voz 1 26:35 el eterno olvidado y el tan necesitado aquí

Voz 3 26:40 la cantidad la cantidad de aquí lo siento pero las mujeres que pasaban por las camas de mujeres saben perfectamente lo que si la invitar a Doris lo tienen que comunicar pero ha asumido sí sí la mayoría yo creo que sí

Voz 23 26:53 pero hay un montón de hombres que eluden S

Voz 0542 26:58 Clijsters con lo fácil que lo pone el clítoris con lo agradecido que colabore

Voz 1 27:02 que está ahí el pobre Esperanza Oña humano

Voz 11 27:04 la que está deseando deseando que llegue

Voz 3 27:08 esa él pero aquí voy a romper una lanza a favor

Voz 21 27:10 para los hombres a ver si mi chico o chica da igual si mi pareja se olvida de mi clítoris es porque yo permito que se olvide

Voz 3 27:20 gracias eh

Voz 21 27:22 entonces tenemos que hacer algo nosotras las primeras ellos aseguró que veo muchas mujeres en consulta la mayoría que me dicen que tienen problemas para llegar al orgasmo son ellas las primeras que no saben cómo estimular se

Voz 3 27:36 efectivamente eh en todas y nosotras no

Voz 21 27:38 sabemos cómo van a saber ellos volvemos al tema de la bola de cristal ellos por supuesto tienen que aprender tienen que probar tienen que preguntar pero empieza por nosotras que el clítoris es nuestro

Voz 3 27:49 oye mira en leyera el domingo pasado confesó ya sabes que yo soy muy de confesar que fija suele contar mi vida que ya todo el mundo sabe todo de mi vida el domingo pasado confesó que yo hacía trece años con mi pareja a el patillas todas ellas buenas noches vuelva a hablar de todo aunque no te guste sabes lo que pasa en el que yo mía si bien sabes pasa que yo tengo que reconocer que clara después de trece años de esos cuales pues por lo menos dos once mujer pues viendo junto su niño además es verdad que ya me paseo delante de él en un estado lamentable cuando estamos en casa me describo ya como ya tengo el pelo corto ya no voy con la cabeza a la cabeza en chándal y yo me tiraba igual a su yugular a darle besos si tal

Voz 11 28:31 me recomienda las semejante estampa

Voz 15 28:35 tampoco a ver eso estampar la vas a tener

Voz 21 28:38 porque la tenemos todos hay que hay que disfrutar Almudena

Voz 3 28:41 no es que él ya no es que Elia ella es mujer

Voz 1 28:45 a ver a ver es media que no terminado de hablar

Voz 3 28:47 la señoras yo conocía una señeras y celebra el llana que es que sea una señora italiana maravillosa la señora de la familia cesa la mama la mama es la mujer que más se elegantemente vestida he visto en su casa la he visto muchísimas veces en su casa siempre iba impecable yo me imagino a l así todos los trajes chaqueta a ver yo voy hecha un adefesio esto no no no

Voz 21 29:11 mira te te cuento Geli porque evidentemente eso es inevitable tenemos que disfrutarlo también pero tengo colgado en mi web un curso para que lo quiera vale que se llama como recuperar la pasión en pareja allí hablo de esto aunque tú vayas en pijama con el Toto sin Toto ponerle quieras

Voz 1 29:30 ahí donde lo voy barato hay que cuidarlo

Voz 21 29:32 mira por ejemplo comemos y cenamos juntos pues para comer me voy a quedar aunque sólo sea con la ropa del trabajo o una vez a la semana vamos a hacer un plan juntos aunque sólo sea salir a pasear o a tomar un café y Nos vamos a poner guapos porque es muy importantes

Voz 3 29:47 claro jugar a ser novios pero es que somos novios sea

Voz 21 29:49 hombre claro claro eso es muy importante

Voz 3 29:52 para González a me gusta que digas que es importante ser novios porque las dejas cuando llevan mucho tiempo cuando hay niños de por medio muchas veces

Voz 11 30:00 muchas veces nos olvidamos de que también tenemos un novio

Voz 21 30:04 no pasamos a ser papá o mamá si nos olvidamos de esa parte de la seducción que debe de ser

Voz 0401 30:11 yo haría di haría idiomas deberíamos tratar este tema en otra ocasión cuando queráis pues Naiara Manero que

Voz 3 30:20 ha sido un gustazo volver

Voz 11 30:22 eh aquí hablando de esta cuestiones

Voz 3 30:25 de tanto tanto tanto no gustan un abrazo oí nos vemos muy pronto porque es que nosotras en cuanto nos juntamos tenemos muchas cosas de que hablar así que no te despistes muy fuertes

Voz 1 30:35 vale fantástico yo encantada un abrazo que tengáis buena noche

Voz 24 30:39 pues

Voz 3 32:01 no nos hemos dado cuenta de que el aparato genital reproductivo y sexual de los hombres pasa mucho más desapercibido de lo que debería lo cual es curioso porque si tenemos en cuenta lo mucho que los señores evidencian sus genitales y sobre todo sus expectativas en sus conversaciones en sus gestos en todo ellos todo pasa por el mismo sitio de que ante la posibilidad de estar perdiendo me algo he decidido que tenía que visitar a un experto en el tema que Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad al que entrevistamos para definir el perfil sexual también está aquí esta noche y esta noche qué suerte tenemos que está con nosotros en el esquí

Voz 1 32:50 sí buenas noches edad muy buenas noches le parece

Voz 2 32:54 es que empecemos este recorrido anatómico

Voz 3 32:59 despacito me parece muy venga vamos allá empezamos por los testículos llevo toda la vida escuchando una frase me tienes hasta los huevos y claro toda la vida convencida de que

Voz 2 33:11 era algo despectivo algo

Voz 3 33:14 lo malo algo de que alguien la representación viva del hartazgo himno sí porque parece que cuando estoy en la cama con alguien empiezo acariciarlo maravillosamente sus testículos parece que les gusta

Voz 28 33:27 sí bueno seguramente es una cuestión de preferencia personal reflejan el estado de ánimo porque hay un músculo cree máster que lo sujeta en función del estado de ánimo y de otras muchas cosas puede contraer su relajarse el hecho de que

Voz 3 33:39 ah y el hombre éste me está diciendo que el hecho de que esté relajado puede favorecer que mis caricias las disfrute más

Voz 28 33:48 claro que el hecho de estar relajados en la cama sea hombre o mujer seguro que ayuda

Voz 3 33:51 hasta qué punto participa los testículos en los asuntos de cama

Voz 28 33:57 ignoro si existe algún estudio pero probablemente es una es una cuestión de preferencia pues seguramente un porcentaje alto de hombres les gusta o disfrutan de eso

Voz 3 34:06 hay esto de los masajes parece que siempre nos creemos que podemos masaje dar cualquier cosa desde las contracturas de la espalda hasta también los testículos es cierto

Voz 2 34:16 yo diría que de otra vez de prender una

Voz 28 34:19 la cuestión personal probablemente igual que los masajes cuando era un masaje a tu pareja

Voz 2 34:24 o al revés depende del estado de ánimo de que

Voz 28 34:27 sepas que le gusta de que sepas hacerlo de una manera razonable con la intensidad adecuada etcétera

Voz 11 34:33 hay suficientes nervios sí sí

Voz 3 34:36 actividad

Voz 28 34:37 en los testículos no en realidad eso es eso es una es una fan la falsa creencia de que los hombres tener nuestros genitales tan súper bien y verdades es completamente falso de hecho que la sensibilidad como cualquier otra parte del cuerpo excepto una parte muy específica de blande el resto los genitales tiene una sensibilidad un como el brazo la pierna es decir que cuando acaricia masaje Amos besáramos

Voz 3 35:01 en cuanto hacemos cualquier cosa cualquier otra parte del cuerpo de los genitales del hombre

Voz 28 35:06 no no es decir no no digo eso digo que la la sensibilidad a la capacidad que tiene la piel del escroto o la piel de la pierna es la misma para distinguir estímulos no digo obviamente que es lo que no digo es que si la pierna o en el brazo sea lo mismo en si te están acaricia los testículos más el placer es beneficioso más magiar los testículos no especialmente no

Voz 3 35:30 especialmente no

Voz 28 35:32 así que cuando me dicen que están hasta los huevos es que seguramente probablemente ya hasta los huevos creo que es una expresión pero hasta donde yo sé no es beneficioso para nada

Voz 3 35:41 el Pirineo vamos a seguir nuestro recorrido por la anatomía masculina así seguimos el recorrido anatómico lo siguiente que me encuentro es es el Pirineo puede situarnos lo exactamente entre la bolsa

Voz 28 35:54 el ano

Voz 3 35:54 es justo ese trocito que no suele ser de gran tamaño ni nada es ahí muy curiosamente la distancia

Voz 28 36:02 el auto está relacionado con la cantidad de testosterona que recibes intra útero de Infantería en serio explíqueme es tanto en hombres con mujeres cuanta más testosterona recibe útero más distanció existe más lo que se llama Andrología iniciación tienes es decir habitualmente son hombres que las mujeres perciben como más masculinos voces más graves genitales más grandes más sexuales

Voz 3 36:25 y eso también coincide en el caso de las mujeres

Voz 28 36:28 sí

Voz 11 36:28 aquí está la prueba de este pedazo de voz que dicen aún que se gastan algunas voy pero hay que empezar a Medi

Voz 28 36:37 es muy curioso pero hay estudios hay estudios donde se analiza longitudes los dedos y la longitud

Voz 29 36:42 ah no ha no

Voz 28 36:45 genital como marcador dentro organización yo está reaccionó con muchas cosas

Voz 11 36:50 que bueno

Voz 3 36:53 cree en el caso de las mujeres también yo conocía lo de el hecho de que cuando nos quedamos embarazadas una de las cosas que nos dicen es que masaje hemos la zona del Pirineo ante la posibilidad de que pueda Se puedas tirar que se podrán es decir moldear para que en el momento del parto si estamos

Voz 28 37:09 pues hagamos lo mejor para evitar a su instrumentalización las a sobretodo en el último mes yo no soy ginecólogo pero los fieles ECC ha del último mes hacerse masaje en la zona peritoneal ahí en el insólito vaginal la vulva mejora la elasticidad y hace que que el parto sea más

Voz 30 37:27 en julio

Voz 28 37:28 de El parto se Se lo hagan ustedes qué suerte tienen

Voz 3 37:31 por el parto no van a pasar pero yo sí que puede

Voz 28 37:34 confirmar como mujer que a mi me gusta cuando me acarician en el periodo

Voz 3 37:38 veo al hombre le pasa exactamente lo mismo

Voz 28 37:40 hablen entre sí pero probablemente a la mayoría de hombres solo algunos hombres tenga la percepción de que no es algo masculino y es algo que por ese motivo ha

Voz 3 37:49 me gusta mucho lo que me está diciendo porque es verdad que nos encontramos a muchos hombres heterosexuales sobretodo que remarcan que ellos lo único que hacen es meterla sacarla osada es decir se ciñen únicamente a la generalidad más más primitiva

Voz 28 38:06 yo creo que no es la más primitiva a sino es la más la culturalmente aceptada a día de hoy pero otra las culturas aceptaban otras prácticas digamos que ahora no son mainstream eran muy habituales hace cien años un mil años por lo tanto desde el otro día vi a un paciente que estaba muy preocupado porque a disfrutaba el masaje peritoneal y a Nagy y eso le hacía pensar si le hacía plantearse si era homosexual estaba muy preocupado por eso es algo que no tiene ninguna relación en absoluto el hecho de disfrutaron no con el sexo anal no significa que sea homosexual ni lo contrario no hay que ver

Voz 3 38:41 la tentación sexual El placer sexual

Voz 11 38:43 no tienen primero que hay al otro lado del Pirineo es

Voz 3 38:47 Sir por dentro en la en la cara

Voz 11 38:50 la terna si está

Voz 28 38:52 los genital y un poquito más arriba hasta la próstata

Voz 3 38:55 a la próstata esta además menos a esa por ahí hice podría sin yo por el Pirineo de alguna manera hay algún tipo de reflejo de placer de odiar Vanesa en la que todos tenemos la próstata como el punto más maravilloso al que va del que hablaremos seguro

Voz 28 39:10 hay una cosa que dicen por ejemplo los ciclistas es que cuando tienen problemas de próstata pues montarse en la bici les molesta les duele existe una gran una idea que no es cierta sobre si el ciclismo puede producir problemas de próstata o problemas de erección cosa que es completamente falso pero si en nombres que tenían pruebas de próstata o infecciones de próstata si te montas en en una superficie dura como el sillín dura bici eso puede molestar

Voz 3 39:35 en el caso de los testículos y el Pirineo hay algún tipo de dolencias acuden a Quique puede que qué qué tipo de problema súper frecuentemente

Voz 2 39:44 según Bloc a dónde

Voz 28 39:47 cosas de Urología Andrología una de las consultas más comunes es porque me duelen los testículos

Voz 3 39:51 a los hombres en los testículos súper frecuente que puede provocar un dolor de testículos

Voz 28 39:57 la gran mayoría veces afortunadamente no es nada igual que nos puede doler la cabeza alabar paganos pueden doler otras partes del cuerpo otras veces pueden ser pequeños quistes y en casos muy excepcionales infecciones urinarias infecciones de los testículos al cáncer de testículos muy infrecuente sobretodo en gente joven hasta los treinta cuarenta años los pero la gran mayoría a veces no suele ser nada igual que la mayoría de dolores de cabeza no suelen ser nada la diferencia es que los hombre sobre todo los hombres entendemos bien que el dolor de cabeza pues bueno pues me duele la cabeza ya está pero con el cualquier cosa que sea que esté relacionada con la urología sobre todo para el aparato genital para para la mayoría de hombres como un gran

Voz 2 40:38 recuerdo no como una de

Voz 11 40:41 de mis peores pesadillas una infección de orina además me pilló trabajando en Suecia y yo termine siendo trasladada de urgencia en un avión a

Voz 3 40:53 a España hay pasé directamente al al hospital ingresada estuve dos tres dos días estuve fue para mí una pesadilla en un hombre es tan tan tan doloroso también la infección de orina es tan frecuente nombres como en mujeres

Voz 28 41:09 es frecuente que las mujeres tienen habitualmente infecciones de orina más jóvenes los hombres a partir de los cincuenta sesenta cuarenta iba muy paralelos los problemas de próstata cuando la aumenta aumenta los problemas las infecciones de orina pero infecciones nombres son igual de malas igual de terribles que mujeres

Voz 11 41:27 sí sí

Voz 3 41:28 pues muchísimas gracias Edward por cierto qué tal le la respuesta Altés puede dar García Cruz

Voz 28 41:35 pues muy bien vamos muy bien llevamos unas tres mil respuestas Il la idea es empezar a cortar los resultados estadísticos en breve llegó en ellas

Voz 11 41:42 eh que te vamos a tener así un poco como de deuda luego de cabecera perfil Edward

Voz 3 41:47 hacia Cruz muchísimas gracias por contarnos tanto de testículos y Pirineo vamos a seguir hablando que lo sepas muchas gracias

Voz 9 42:15 bueno antes de nada quiero decir

Voz 0542 42:17 dijo que a aquellos oyentes que nos escuchan por Internet himnos advirtieron de que había

Voz 21 42:22 algunos programas que no se podían es

Voz 0542 42:25 Kuchar en la aplicación de podcast que ya hemos resuelto las incidencias y ya se puede escuchar

Voz 3 42:31 tú qué vas a hacer exactamente conmigo

Voz 0401 42:33 yo contesté así a la gente

Voz 3 42:36 a redes sociales que yo les voy a explicar resulta que es que las dos tenemos acceso a las redes sociales para disgusto

Voz 1 42:41 tras la estacionan abierto por favor no le respondan cuando hable ella en nombre de Contigo Dentro en Facebook grafias

Voz 3 42:49 sí porque a mí me preguntan cosas Guillermo te digo si lo quiere

Voz 31 42:53 el Daily erróneo intentando no

Voz 3 42:55 la pobre tiene que borrar tiene encima ya que empezar

Voz 1 42:58 o bien que hay una persona con graves problemas mentales otro lado caídos pero también es verdad cualquiera de las dos eso está bien gracias

Voz 3 43:08 yo digo todos los domingos por la noche cuando presento en directo entre digo yo muchas gracias Elia Fernández por toda la cordura que dadas a este programa la gente cree que si exagerada

Voz 1 43:19 no lo más gracioso es en mi familia cuando ven que GM elogia por la cordura es algo que nadie jamás imaginó están

Voz 3 43:25 te lo agradezco mucho también a través de todas formas que estoy muero por conocer tanto a ti

Voz 1 43:30 no vuela como a tu madre es desmerece este bonito más venta de matrimonios de matrimoniales que hemos tenido te voy a lo que te venga venga date de juego

dieciocho más de dieciocho millones de reproducciones en dieciocho millones pero eso es una barbaridad no es muchísimo si estos consumidores de pocas están de enhorabuena porque ahora hay un nuevo programa que puede que engancha muchos de nuestros oyentes pero mejor que lo comprueben por sí misma

Voz 3 43:59 no ahí no tengo ni idea yo estoy ahí abona estoy dándolos pero bueno

Voz 0542 44:04 dieciocho más de dieciocho millones de reproducciones en dieciocho millones pero eso es una barbaridad no es muchísimo si estos consumidores de pocas están de enhorabuena porque ahora hay un nuevo programa que puede que engancha muchos de nuestros oyentes pero mejor que lo comprueben por sí misma que me tenéis

Voz 9 44:22 sábado veintisiete años cincuenta

Voz 0401 44:26 en cuatro páginas England

Voz 1 44:29 aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de yo de ligue y Valeria no escribe nada es decirme que Miret y espero que es otro amigas risas lágrimas hombres así nos contó con los que había enamorado de Borja con la dirección de Juan Echanove un exclusiva de Podium podcast punto y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que eso

Voz 3 45:03 que dejaré a mi animen canta Fan Tan fan de esta actitud de estas mujeres de poder meterme en la cama escuchar saber por dónde van saber por dónde bien sí yo estoy una entregada a todo esto veinticinco mil descargas en apenas veinticuatro horas todo un fenómeno fan Elizabeth Benavent buenas noches buenas noches como se asimila esto pues no es así

Voz 15 45:29 la yo sigo pensando que les da paso a otra persona sólo repetir bastante pero es la sensación que tengo es como como no

Voz 3 45:37 a ser tal y como se escuchado del podcast es la versión sonora de tu novela los zapatos de Valeria tu primera novela auto publicó en Amazon que en poco tiempo con

Voz 15 45:48 esto no me puedo quejar la ver oímos hay un golpe de suerte la verdad es que la editorial currado mucho para que Valeria eh en este de estén todas las librerías en todas las plataformas

Voz 3 46:00 pero preséntanos a Valerio porque seguramente haya un montón de gente que no tenía ni idea de quién es esta mujer que tiene fascina

Voz 15 46:05 Valeria es una chica acaba dejar su trabajo porque ha publicado un libro le salió muy bien me ha venido muy arriba dejó el trabajo ya ha decidido que para su segunda novela le va a dedicar todo el tiempo del mundo está metiendo un poco la pata y está casada se casó con veintidós años muy romántica a ella tiene una relación bastante mala con su marido una relación de inercia total sea abandonado a la suerte sí pero bueno tiene sus amigas que están ahí un poco al quite para para espabilar

Voz 21 46:37 la de las cosas que tendrás que nos ha seducido mucho el podcast es que se habla de sexo de forma bastante explícito

Voz 1 46:44 qué te voy a comer sí y así nos contó Carmen como se había enamorado de Borja Zizurkil Borja se había demorado tanto en hacer el amor con ella tú te imaginabas ambientada sonoramente así turno revela a ver

Voz 0277 47:11 me lo imaginaba de es que cuesta

Voz 5 47:15 es tampoco porque porque es bueno tú

Voz 15 47:17 no la escribe desde de tienes las imágenes de sonido en la cabeza pero aislar el sonido de la historia hay contarlo todo eh susurrando Casia lo oído del de el espectador bueno del oyente en este caso es más parte de lo que pensaba también es que soy de las que piensa que las mujeres tenemos muy desarrollado el sentido erótico del de lo oído yo creo que eso no seduce al oído entonces meses quizá me suena más fuerte por eso

Voz 3 47:42 puede ser a lo imaginas más puede ser ahora con ella me pregunto aquí a las Dallas desde la mesa de cuánto les gusta que les digan guardadas en la cama y hay gente que no me quiere contestar así que no lo voy a preguntar escribo estas

Voz 1 47:55 me encanta llenarlo todo de vida privada

Voz 3 47:58 porque es como David que consideró que cuando tú coges y dice se hace hace exacto de contracción Icex año no tres camiones tome pone muchísimo dices Olé lo no quizá empezar a normalizar

Voz 15 48:08 tú no me estoy muy a favor de esto y además yo creo que hay que empezar a quitarle ciertas expectativas el tema a mi me gusta mucho claro es fruto de otra favorito

Voz 0277 48:16 a me gusta muchísimo que me digan Cerda dásela me gusta muchísimo pero es que

Voz 3 48:21 por ejemplo hay una cosa que yo hago

Voz 0401 48:24 cada vez yo cocino cuando tengo que cocinar en casa poco bueno pues sí pero no no yo he cocinar bastante afortunadamente vivo

Voz 3 48:32 bien afortunadamente para hablar sobre todo para mí moco vivimos en una casa en la que los dos adultos podemos cocinar tanto mi mujer como yo

Voz 0401 48:38 pero es verdad que yo exijo que cuando eh me paso dos horas en la cocina haciendo lo que sea no te quieran

Voz 3 48:47 dar ya me tiró más de dos horas en la cocina haciendo lo que me dé la gana soy capaz de hacer hasta un cocido abierto sin cerrar la olla aunque sean necesarias nueve horas para mi proceso necesito que me digan

Voz 0401 48:58 lo buenísimo que está claro si me gusta que me digan cuando la chupo bien

Voz 0277 49:07 a ver yo creo que en la en la entre las sábanas cada cada parejas

Voz 15 49:11 tiene que que que comunicar se tenía que comunicar y hablarlo me parece muy sano es como como cuando tratas el tema sexo en un libro hay que hablarlo

Voz 3 49:19 en un podcast es que te pones los cascos te metes en la cama si lo escuchas y eso es normalizar la sexualidad es tanto las propias como las ajenas necesitamos leer ver escuchar saber que todo esto pasa para darnos cuenta que no somos de otra galaxia yo creo que sí yo creo

Voz 15 49:37 sí porque aún hay dos amigas mías incluso yo tengo treinta y tres años y tengo amigas que cuando comentamos salvo en el grupo dicen Ay Dios mío menos mal pensaba que yo era la rara yo creo que se tiene comentar aún hay mucho mucho tabú con con el tema del sexo son aún estamos pensando que estamos haciendo algo mal que es pecado no sé que va a caer un rayo del cielo unos va a castigar y hay que normalizar lo para que las generaciones que vengan no vayan con este peso

Voz 0401 50:03 si me permites normalizar el tema

Voz 32 50:08 por supuesto tengo mucho calor pues siento desinhibida ligera o poco cachondeo pues a mí me deben de haber dado lo mismo también estas cachondo no te atreves a decírmelo

Voz 0542 50:31 es que a veces es verdad ellos no se atreven a hacerlo

Voz 15 50:36 pues es que no algunas cosas vámonos es la avanzadilla eh tenemos salas tenemos ahí como el papel secundario oí de esto nada si no fuera por nosotros yo creo que muchas veces no arrancaría el coche el y tú

Voz 3 50:47 leer es Marie redes sociales a pesar de que me metan tuviera continuamente y contesta no allí a que haya tenido que llegar normalmente bajo apreciación quiénes se dirige más hacia nosotras hombres o mujeres es una planta que me hace mogollón

Voz 15 51:04 pues fíjate para participar pues son más mujeres para criticar son más hombres me me cuadra todo sí si me cuadra todo cuadra

Voz 3 51:13 que para participar seamos más nosotras y para criticar se dijo lo que pasa es que yo a veces me pongo súper macarra

Voz 1 51:20 esto es lo que te decía les atacan pero bueno

Voz 3 51:25 a disculpe el disculpen tengo que pedir perdón todas las semanas a alguien porque es que esta semana hay alguien que coge me dice a veces es la cuela digo perdón la cuelan cada uno expone aquí su postura yo no juzgo sexualidad de esa ajenas pero me dicen que nos la cuelan eso sonoramente ese tipo de comentarios es verdad

Voz 0542 51:44 son nombres los que Massimo Moratti canse sí lo que pasados a cuesta mucho que sean ellos los que nos cuentan sus experiencias y ahora sobre todo cuesta mucho que plante

Voz 15 51:53 en sus sumir claro porque tienen que aceptar primero con los tienen

Voz 3 51:59 Antonio en la has dado tú a los hombres que están a tu alrededor después de todo esto llamado en los zapatos de Valeria yo creo que

Voz 1 52:05 no es mal y no creo que creo que no la verdad es que

Voz 15 52:07 con la suerte de tener un marido que que este tema lo podido con mucha naturalidad y con mucha alegría además con con orgullo y lo hemos vivido la codo con codo yo creo que no le dan ningún miedo ni a mi marido ni a mis amigos ni es más yo creo que que ellos siempre dan su opinión en cuando hablamos de estas cosas y muchas veces me dicen apunta apunta para que que también a los libros se alimenten también de la opinión masculina sí que es verdad que en las firmas hay veces que no encuentras esto simas de libros la los chicos que viene acompañando a las chicas no siempre tienen una actitud tan abierta y consideran que muchas cosas que se dicen en los leves un ataque abierto a ellos

Voz 22 52:45 para nada nada nada nunca no

Voz 15 52:49 pero bueno

Voz 11 52:49 no hay luego una de las amigas de Valeria

Voz 0401 52:55 el Lola cuéntalo tú

Voz 2 52:59 esto es que ya

Voz 0277 53:02 paso después de tanto tiempo de sequía te

Voz 32 53:08 legado pelas Lola lo tuyo es fuerte

Voz 3 53:14 crees que hay mujeres que usan el sexo como un como una forma de que sabe manejar que con su sexualidad saben que pueden manejar el cotarro

Voz 15 53:23 hay mujeres que se sienten más más cómodas con con la sensualidad y la sensualidad que otras desde luego que lo usen como un arma pues no lo sé supongo que como también los hombres que lo sabrá que que la usen no sé ellos sí que se que cada vez somos más conscientes de nuestra sexualidad también sobre todo para meterla con normalidad dentro de nuestra vida también en nuestros Diálogos de nuestra forma de hablar en nuestra forma de vivir a mí el personaje Lola me ha me ha recordado a mí