Contigo dentro (19/02/2018)

Voz 0401 01:25 los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales universales

Voz 6 01:31 les Naciones Unidas los incluyeron en los ojos

Voz 0401 01:34 qué tipos de desarrollo sostenible en el año dos mil seis España es uno de los países de Europa con mayor número de asesinatos machistas casi cien muertas el año pasado seis el los poco más de dos meses y medio que llevamos de dos mil dieciocho paramos en nuestro continente es en España donde más ataques de humor

Voz 6 01:55 Dans fobia acontecen tome mayor mayores

Voz 0401 01:58 tasas de infecciones de transmisión sexual hay España está a la cabeza de Europa en infecciones de VIH y es uno de los países con mayor explotación y trata de mujeres sus vendemos en derechos humanos esas la verdad que el catorce

Voz 6 02:14 febrero celebramos San Valentín

Voz 0401 02:16 pero en este programa lo celebramos en la justa medida que celebramos los demás Santos del día San Antonino Santa Alejandra de Egipto incluidos el catorce de febrero es importante porque es el Día Europeo de la salud sexual y observando lo poco que protege España sus ciudadanos de las enfermedades de transmisión sexual lo alejados que estamos de que ese informe y eduque para que nuestra vida sexual sea todo lo buena que debería después de saber lo que en un año se han disparado un veinticinco por ciento las agresiones sexuales a menores de dieciocho años hacía estamos que la cultura de la violación sólo podremos erradicarla con la implicación de todos la educación se sustenta sobre dos pilares la casa y el colegio o el instituto en ambos se vive ponderar la igualdad entre los dos sexos el respeto hacia los demás la tolerancia ante la diversidad sexual no queda otra que arrimar el hombro y exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y universales voy diecinueve de febrero es el Día Internacional contra la homofobia en el fútbol hubiera sido enorme ver a los jugadores de Primera División portando en esta jornada que acaba de que están bueno finaliza mañana los cordones Arcoiris en sus botas para que hasta el último aficionado que hubiera visto el partido de la televisión hubiese sabido que los grandes son los primeros en gritar que sin respeto no hay juego han sido equipos más pequeños los que han empezado a animarse con esta campaña por ejemplo Leganés juega con orgullo equipos de gimnasia fútbol sala o baloncesto de la ciudad madrileña han exhibido su implicación contra los delitos de odio por orientación sexual esperamos para exigir a nuestros gobernantes que no sólo se hagan las fotos pertinentes portando pancartas que el Día del Orgullo queremos que de verdad se impliquen en esta educación sexual exijamos que nuestros hijos aprendan a respetar aprendan a no juzgar aprendan a tolerar la diversidad sexual y hagámoslo con todas las de la ley con las leyes pertinentes que protejan a todos los ciudadanos y no sólo a los que sean heterosexuales o nazcan con los genitales que les corresponden alcancemos de verdad los derechos que postula Naciones Unidas

Voz 7 04:41 por todas por todos para todos

Voz 0401 04:44 el para todas contigodentro en Twitter

va contigo dentro

Voz 6 04:52 buenas noches Elia Fernández buenas noches gustazo igualmente oye que frío hemos pasado e esta seguimos pasando frío pero un poco menos que la anterior llevaba ya este viento este viento de cien de cincuenta kilómetros del que viene de norte en Madrid me está dejando congeladísima sí y además a mí me hace llevarnos Lux que no me gusta nada que tú vas siempre ideal

Voz 0542 05:15 pues más idea la idea

Voz 6 05:18 a qué más primavera yo sé de es de entre tiempos sabes que a mí el verano y el invierno no me pues vete vete eligiendo otras zonas porque en Madrid ya sabes que carece tanto de otoño como de primavera rosa mes favoritas así casas fuerte compañero mal espero que espero que tus favoritas noticias bien planteadas esta semana a pesar del frío vengo con noticias sobre tolerancia sobre hagamos en ese orden pues me gusta mucho

Voz 0542 05:46 porque el pasado trece de febrero esta casa la Cadena SER presentó el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas en las redes sociales durante los partidos de fútbol

Voz 6 06:00 es que sin respeto no hay juego no es solamente una etiqueta para las redes sociales es una necesidad una obligación por parte de todos los implicados que disfrutamos precisamente de las competiciones deportivas cuenta mamas pues te efectivamente sin respeto no hay juego es el título de

Voz 0542 06:17 ese primer informe que estudia los comportamientos tóxicos que más presencia tienen en las redes sociales durante durante estos partidos el informe que ha sido elaborado por sentirse para la Cadena SER trata aspectos como el tipo de expresiones y síntomas de violencia que se reproducen con mayor vehemencia en el entorno social

Voz 6 06:36 o el tipo de perfil del hincha violento

Voz 0542 06:39 eh al analizar los insultos se dieron cuenta atención que de esas expresiones violentas el machismo y el sexismo copaban diez con seis por ciento y la homofobia un siete coma siete

Voz 6 06:52 hay que hay que cambiar esta sociedad en la mejor manera es a través de la educación no nos cansamos de repetirlo en en los partidos en las competiciones deportivas el respeto es fundamental sin sin respeto no hay juego tenemos que estar todos

Voz 0401 07:08 todos pues

Voz 6 07:09 poniendo nuestro granito de arena para para cambiar estas conduce

Voz 7 07:13 estas repito racistas homófobas y sexistas

Voz 0542 07:19 la gente como te decía esa era la primera parte muy importante que además aquí no nos cansamos de denunciar cualquier conducta homófoba esté en el ámbito que esté pero no podía dejar pasar que hemos estado en San Valentín

Voz 6 07:33 amaré y tú que es súper tie

Voz 0542 07:36 se demuestra que tú eres más tierna que el Día de la Madre más San Valentín puedan Roger Federer

Voz 8 07:43 pero eterno no

Voz 6 07:45 o porque no han podido porque están muy lejos porque porque una heredé Castells dicha sonríe el pelo dice que le vamos a hacer eso espido os miro pero bueno como este

Voz 0542 08:00 en ese plan pues vengo a reventar los

Voz 6 08:02 muy bien con qué arma

Voz 7 08:05 más bien es Elia con dos armas por un lado tus es cuál es el origen de San Valentín al ser universal sean sean es algo

Voz 6 08:14 así hay unos tanto de por medio hay un santo

Voz 7 08:17 que de hecho murió por esta causa te explico

Voz 0542 08:21 se dice que el origen de esta celebración podrían ser las Lupercales que era un festival de depravación dicen ese organizaba en la antigua Roma para hacer que los jóvenes iniciaron en las relaciones sexuales

Voz 6 08:33 es decir cogían a los jovencitos y los lanzaban al ruedo poco más os entiendo pero vamos que esto es romántico tiene poco este es decir que que que que faena para los pobrecitos adolescentes a los que obligase a tener sexo exacto

Voz 0542 08:45 además de dice también que este santo San Valentín era un médico murió ajusticiado por oficiar matrimonios clandestinos en contra de las órdenes del emperador Claudio II desconozco qué tipo de matrimonios pero bueno era

Voz 6 09:02 un disco lo de la época un disco lo de la época un disco de la época pretende esconde como al final siempre

Voz 0401 09:08 casi todas las

Voz 6 09:09 celebraciones pero vienen de tiene un origen mucho más antiguo del que consideramos

Voz 0401 09:14 qué siento

Voz 6 09:16 los señores para mí estoy San Valentín a veces me me resultan poco agresivo porque me parece que es solamente una exhibición de de de de de regalos de poder de de de cosas que bueno pues que que que no veo yo muy acordes a a los enamoramientos varios pero fíjate fíjate siempre hay un origen mucho más antiguo

Voz 9 09:34 independientemente de si

Voz 0542 09:37 somos más romántico sonó seguro que habrá más de uno que lo habrá celebrado en casa o fuera unos por inercia otros por amor hay yo ya no voy a entrar bueno también te digo una cosa cualquier excusa es buena para coger irte con tu pareja y pasarlo bien saque me da igual que sea San Valentín o que sea San Judas te digo barriendo un poco para casa estoy segura de que más de uno y más de una aprovechar la ocasión para ver si de paso poseía una alegría para el cuerpo al hombre claro hace cuánto que marcó dos goles

Voz 6 10:07 así inmediatamente Flash Flash Zazo del último regando que mencionó a mí por San Valentín allá cuando yo tenía dieciséis años y era para pillaron como que era un conjunto de ropa interior que me ha regalado muy Mi cosa de entonces ni siquiera yo que tenía concepto de novio que que tiene era dueño de una tienda de lencería hay que cuente con la

Voz 0542 10:31 pues como te decía con ese afán de de deberse a un poco de suerte habrá mucho que habrá habrá muchos que habrán llenado su mesa de velas porque no de sus alimentos que engrosar esas listas eternas lo que comúnmente se llama alimentos afrodisíaco es como las ostras el chocolate

Voz 6 10:49 perdonadme que me haya empezado a reír porque es que es que siempre siempre con de los alimentos afrodisíaco es un poquito la risa pero a lo mejor es a lo mejor estoy equivocada y me vienes aquí a rebatir todos mis argumentos de yo no yo no entro porque ahí yo sabes que decidió aséptica

Voz 0542 11:06 escéptica un rato pero Juan Revenga que es nutricionista si tiene algo que decir al respecto de hecho lo publicado en la web

Voz 10 11:13 el comunista buenas noches hola

Voz 0542 11:16 buenas noches Juan Revenga

Voz 6 11:18 taza tenemos de de tenerte en Contigo Dentro elementos de alimentos afrodisíaco pero eso existe querido Juan

Voz 1234 11:27 no no no existe en absoluto de hecho una de las cosas que uno no existen vamos a ver el concepto existe y tiene una tradición ancestral secular en distintas culturas nos encontramos distintas referencias a distintos productos con pretendido carácter afrodisíaco y eso ha llegado a nuestros días Nos haría mucha ilusión que existiera pero realmente no existe es lo que me hizo mucha gracia que me pasaron una encuesta de una empresa de

Voz 11 11:57 es como se dice esta es que que que llevan

Voz 1234 12:00 en cosas de un lado a otro no duda que tanta bien

Voz 6 12:02 por lo de transporte eso eso

Voz 1234 12:05 de transporte de Liberia

Voz 12 12:07 sí sí sí

Voz 1234 12:08 me decía que habían hecho una aprovechando que habían hecho cuestan entre gusta ciudadana ya que el ochenta por ciento de los encuestados reconocía que existían alimentos afrodisíaco sí que para ellos pues serán este otro aquel otro oí es más allá de otras cosas que con todos esas sugerencias que la habían hecho los ciudadanos pues habían confeccionado en era una propuesta de menú afrodisíaco

Voz 6 12:33 tengo yo que la sugestión humana claro muy claro

Voz 1234 12:38 ETA quería compartir en el en el en el dos no que al que se está haciendo referencia publicaban comunistas les dije pues no porque de alguna forma me querían demostrar la existencia de los aceites porque la opinión popular decía que que sí que ellos creían en la la no salimos mira pues nuestros cómo se hace una encuesta sobre cuáles son las mejores características que debería tener un platillo volante y luego con eso

Voz 12 13:03 pues construyes un platillo volante

Voz 1234 13:05 si bien eso no quiere decir que los platillos volantes

Voz 6 13:08 o aquí con la ciencia la mano podemos decir que no

Voz 7 13:10 tener es que además claro plátanos almejas higos pepinos fresas chocolate

Voz 0401 13:16 de ahí que me da la sensación que más que química o algo así lo que hay es una imaginación

Voz 1234 13:23 hombre claro es que el tema afrodisíaco lo podemos ver desde un punto de vista psicológico no de lo que retransmite o lo que remedia o lo que sea asemeja a ese alimento y desde luego la intención y la forma en la que se come con las miradas esas cuestiones al mencionar una serie de alimentos que tiene unas formas que pueden de alguna forma la semejar atributos sexuales

Voz 12 13:42 en uno de otro género

Voz 1234 13:44 bueno pues bueno ahí está la la picaresca no pero no porque tengan un especial sustancia

Voz 12 13:49 sin embargo sí que hacer

Voz 1234 13:51 cuando hay otras posible otro otra posible explicación de los alimentos que contengan sustancias que estimulen verse pues o favorezcan el contacto sexual o lo que es muy frecuente suele afrobeat esa decía a la mejora de la disfunción eréctil provincia en teoría no tiene nada es dirigido han generado masculino retratar propiamente sino de tratar está esa disfunción

Voz 0401 14:18 claro porque es que estoy yo entiendo entiendo de verdad que resulte muy sugerente que provoque de verdad deseo el hecho de que

Voz 6 14:27 alguien puede comerse un plátano de una manera determinada y muy concreta

Voz 7 14:32 o un helado o mejillón o una ostra osa yo entiendo todas las reminiscencias visuales que puede haber con imaginación y con mucha cara dura como para otras quiénes de no mucha cara de uranio Romero

Voz 12 14:47 pero claro a que te refieres

Voz 7 14:50 gracias sombra me asombra cuando te sostienen y te dicen que la canela les produce deseo cuando hay una explicación cien os vamos a ver el deseo lo provoca la testosterona es decir eso es están haciendo hasta estudios con mujeres en las que inocular les testosterona para ver si eso puede fomentar ese deseo no existe Juan algún alimento que suba nuestros niveles de testosterona como para que de repente Mi cuerpo me pida Mambo después de comer

Voz 1234 15:21 bueno no pasa nada porque es una tiene muchas características y una de ellas no es precisamente esa inmediato es decir que tuve como un precursor algún elemento con el que se pueda estimular la síntesis de testosterona y que en el periodo de no sé lo que puede llevar el equipo que uno está comiendo para pasar a la cama eh que pueden ser dos tres horas cuatro órganos momento pueda ser eso es imposible quiere decir en cuatro cosas ya te digo yo que que eso es absolutamente inviable

Voz 0542 15:52 hija Nine quién habla incluso de sapos

Voz 1234 15:58 sí bueno allí no sigamos batiendo en el terreno de las toxinas hacia las alucinógenas entonces a terreno de terreno ya cada uno puede empezando por su carácter alucinógeno ya puede desvarío todo lo que queda es decir que es cierto que existen alimentos que tienen sustancias psicotrópicas ya no solamente alimentos a este caso sabíamos que no nos lo conseguíamos porque además de una de las opciones que poseen de sacos se desnaturaliza con con el calor que se trataría es la metáfora exacta al alza

Voz 6 16:31 claro que eso es claramente afrodisíaco es sólida

Voz 1234 16:35 ya que habla del tema

Voz 6 16:38 son súper defensora de que cada uno se ponga de lo que estime conveniente que supo defensora salgo está si tu rareza va por ahí ya sabes que yo soy muy respetuosa ti te pone cachondo a pegarle lametón esa un sapo yo que te lo impida pido

Voz 0401 16:54 a qué se debe toda toda esta necesidad de tener este tipo de productos a que realmente no ponemos que engaña que tenemos que tener una utopía que que aquí a qué se debe

Voz 1234 17:07 qué voy a dar tres razones que la prima ya que hay dos instintos que que que movemos montañas no tenemos dos motores fundamentales distintivos que son uno el distrito de supervivencia que se alía o bueno se alcanza de alguna forma entre otras muchas comiendo sino comer volvimos con lo cual la gratificación que obtenemos la satisfacción que obtenemos en la culminación de ese quinto que es en este caso sería el comer pues bueno pues estamos gratifica Por otro lado está el otro el el instinto de la especie más allá de la Impiva individualidad de cada uno para eso está el sexo y no vamos a hablar aquí del placer que reporta la culminación de este año no entonces si a esto unimos la posibilidad de que de un Elvira que la culminación de una unos pueda desembocar en la del otro pues vaya mucho por ahí sobre todo sabiendo los potentes motores que suponen estos dos seis quinientos que haya una serie de personas que exploten ese filón de lo que desearíamos que fuera así sobre todo cuando estamos hablando de sustancias o productos naturales suena muy bien pero o no ahí a toxinas sacos

Voz 6 18:18 cuando esta vez sí pero esa esa no no no no gusta demasiado pues que aviso a navegantes Si personas que nos están escuchando sí por supuesto estoy dispuesta a darme un atracón de ostras cuando sea amén

Voz 7 18:33 Esther sí seguro que disfrutaré muchísimo y no no no seguramente después eso no lleve implícito sexo pero un par de carcajada seguro que sí Si se lo curra los que inviten Juan Revenga muchísimas gracias por sacarnos de Duda con los alimentos afrodisíaco es hoy por favor por favor por favor sigue ilustrando Nos de este modo

Voz 1234 18:57 bueno ahí está ahí él para ilustrarnos sobre este tema es tal pues con más detalle muchos más productos en la web del comercio

Voz 7 19:05 pues lo adjuntar haremos también a nuestra redes sociales para que nadie deje de leerte

Voz 1234 19:11 muy bien plantado cara presentable

Voz 13 19:13 verdad

Voz 14 19:23 Nuestra idea la semana pasada estaba escuchando la radio y me llamó muchísimo la atención este testimonio que sonó en el Diario de Hoy por hoy con el siguiente titular falta mucha educación sexual estamos criando manadas

Voz 15 19:37 mi nombre es Mónica Moner Andrés soy médica de familia dedicada en los últimos años a la planificación familiar en el centro de la Malvarrosa en Valencia aquí cada día encuentro historias que merecía encontrarse en un libro convino cada día interrupciones de embarazo con parejas que no encuentran bebé a coger es que buscan anticoncepción consultas de infecciones de transmisión sexual creo que es interesante hace una reflexión con sobre cómo tenemos ahora mismo el mundo de los jóvenes sobre todo el mundo de la desinformación a nivel de Internet porque estoy harta de papiloma estoy harta de cáncer estoy harta de leyendas urbanas que circulan y que todo es sólo podíamos remediar con un poquito de información sea el machismo y la violencia de género que tanto vemos hay que tratarlo desde las hace hizo nuestros jóvenes los que hay que empezar a a meterles caña con el tema es fundamental empezar hacer educación sexual de verdad en los colegios en las casas en los medios de comunicación porque si no estamos viendo un apunta dice ver cuando vemos la violencia de género y los hombres que asesinan es que estamos criando manadas las que están viviendo en una cultura en la que esto es lo normal el poder controlar el móvil de Amy que chica o el exigirle que les sino no tengo relaciones con ella eso es lo que tenemos que cambiar el tema de la homofobia el tema de los transexuales falsa falta muchísima educación sexual

Voz 6 20:58 qué gusto escuchar todo el rato este tipo de reflexiones en demandando y sobre todo justificando porque se necesita tantísima educación

Voz 0542 21:06 sexual sobre todo porque me pareció que el testimonio de Mónica aunaba muchísimas de las reivindicaciones que tenemos en Contigo Dentro desde que empezamos

Voz 0401 21:16 que parece ser que ha sido tan mexicano

Voz 6 21:20 la mayor parte de muy cordial labores de producción porque la doctora Mónica Moner Andrés está están en Radio Valencia buenas noches Monica buenas noches qué tal doctoras eh nos quedó cortó escuchar la de verdad y estamos criando a manadas bueno lo de la acción poco referencia a bueno por desgracia lo que lo que vivimos

Voz 10 21:44 la activamente poco no pero sí que es verdad que te das cuenta de que bueno estas agrupaciones estas este canibalismo que hay es es es salvaje ver cómo cómo ha ido una violencia brutal que ahora mismo con las redes sociales lo podemos ver y es es evidente por desgracia esto ha existido oí y bueno últimamente estamos un poco comentando si tanto ver en los telediarios cada día Anta mujer asesinada tanto niño que ha sido abusado por compañeros si esto realmente es algo que ya existía simplemente estamos ante un altavoz o bueno o bueno hay gente que dice que esto es como como un efecto llamada no venga vamos a hacer yo yo espero que sea la primera opción no de que estemos destapando todo esto qué estaba sucediendo hasta el Mee Too ir Kimi tú y millón y es que es que esto es una cadena entonces si no sirve para empezar a destapar y empezar a trabajar desde el origen pues olé olé ahí te sorprende

Voz 0542 22:47 eh encontrar esta violencia

Voz 10 22:50 tú la estás viendo también en la consulta del centro de planificación familiar en el que trabajas a ver a veces la violencia es muy sutil porque simplemente el hecho de ver a niñas tan jovencitas que se están iniciando en esto del sexo el sexo es Geni totalidad pura y dura que cambian de pareja Jara bueno los médicos le llamamos a esto relaciones monogamia secuencia les no es de uno en uno pero sin parar empezando con catorce quince años entonces en una edad en la que no tienes las neuronas puestas en el sitio que tu estos hormonas están todas bueno pues en unos trabajos como corresponde a la edad el que ellos están fijando únicamente en las niñas Molina es que van pues que ya están desarrolladas así que van van a saco van manda lo que van entonces claro hay bien no me sorprende ver el telediario porque bueno aunque es muy sutil el hecho de la depilación que ponía como ejemplo no yo entiendo que pueda ser una moda que está muy bien y que tú te de pilas lo que quieres ya está dónde llegas pero cuando yo les digo mira sanitaria Clemente no es lo mejor el monte de Venus tiene que ceder su bello hoy arregla Ditroi no pasa nada porque estamos viendo cantidad de infecciones de transmisión sexual por el hecho de que piel con piel pues bueno hallaba allá va cualquier virus me da igual que sea el papiloma que sea que sea otro y cuando la chica te dice no no es que Michiko pues pues quiere que lo tenga así entonces bueno te estás dejando influir con dieciséis diecisiete años con lo cual hasta qué extremos vamos a llegar

Voz 6 24:22 ya te escuchándote Mónica de la sensación de que los centros de planificación familiar han cambiado mucho desde aquel día que yo a mis dieciocho años acudí al primer centro de planificación familiar al que fue con con el siguiente escandalera de los que me vieron en mi pueblo un saludo a la señora de Getafe que sólo fue a Cotillard a mi madre han cambiado tanto los centros de planificación familiar es decir hay ese trato que es exactamente ahora mismo un centro de planificación familiar

Voz 10 24:52 bueno la verdad es que según en la comunidad donde vivas pasa a tener un un profesional u otro aquí en Valencia tenemos la gran suerte que tenemos lo que se llama unidad de salud sexual y reproductiva que llevan funcionando desde hace treinta años entonces todos mis compañeros que están ahí rozando la jubilación viendo en la cerquita fueron los pioneros y que pusieron en pie cuando la píldora era pecado cuando el el poder abortar de suponía vamos eran un delito y te ibas a la cárcel el el permitir que una mujer abortara o facilitárselo entonces toda esta gente que estuvo ahí luchando han vivido claro yo soy de las más jovencitas de este mundo entonces yo ya he llegado en democracia ya he llegado con una cantidad de derechos asumido Si valorados sí que puede haber habido en ellos una evolución claro yo he llegado en una etapa en la que la píldora pues bueno puede ser pecado para determinados estamentos o incluso algún médico que todavía objeta y no no hacen la receta me la envían porque esto debe ser pecado el hacer una receta de una píldora entonces bueno en otras comunidades pues son los médicos de familia a los que asumen también la planificación en otras comunidades son los ginecólogos pero en las unidades que tenemos aquí en Valencia que tenemos un psicólogo sexólogo un enfermero una administrativa hay un médico pues permiten una atención mucho más integral entonces bueno el que tiene algún tipo de prejuicio no trabaja en este tipo de trabajo claro claro partitura

Voz 6 26:24 ella también está dirigida a los profesionales de la sanidad española en que se falla en lo que a planificación familiar se refiere

Voz 10 26:32 a ver por ejemplo el tema de las interrupciones toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo y teóricamente la sanidad pública debería asumirlo nos encontramos con que hay hospitales que son no lo asumen y entonces hay conciertos con la sanidad privada nosotros en los centros de Plan E pues lo que hacemos es valorar con un ecografías y esa mujer esta embarazada Hay ya hay lo que decimos latido para poder justificar que allí un embarazo en marcha y entonces se se tramitan los papeles

Voz 0542 27:01 pues para que en una clínica concertada

Voz 10 27:04 pues se pueda tramitar y entonces lo que hacemos es asesorar a las mujeres ya que vienen a interrumpir puede ser que les haya fallado el método o que simplemente no lo utilizaban pues bueno asesorarles de que si una no quiere tener hijos pues puede poner métodos entonces hasta les envíe en veinte el píldora o masculino que nunca se va a inventar porque no interesa económicamente pues ésta la vasectomía no es que no hay más claro que por desgracia las mujeres se deja nacer se Jane es que sino quiero un embarazo no quiero un embarazo momentos el pasar por una interrupción pasar por otra ir cuando vemos interrupciones de embarazo de manera repetitiva el otro día una que llevaba cuatro hoy no se planteaba ningún método anticonceptivo porque pues qué horror es pues pobrecita mía no sí bueno mucha gente luego me critica porque digo pobrecita mía ya Teruel es lo que no me me pongo en su piel digo si es que si es que al Madrid

Voz 6 28:00 yo escribo cuánta falta de educación al cine al cabo si si alguien es capaz de seguir sometiéndose al fin al cabo al grados y a operaciones para interrumpir embarazos empiece algo tan sencillo como utilizar métodos anticonceptivos es evidente que carece de cualquier información al respecto sí

Voz 10 28:17 de ir y además es que aquí en Valencia tenemos la gran suerte de que si yo te pongo un DIU es gratuito sea hormonal osea de cobre da igual las píldoras están financiadas el implantes se pone gratuito en la gran mayoría de centros entonces te damos los medios te damos la información bueno yo hice un estudio hace poquito y estuvimos valorando de todas las interrupciones de repetición donde estaba el problema porque un método te puede fallar y lo hicieron por cien no hay ni ni la vasectomía pero cuando veías que sí cuenta mujer de las mujeres no utilizaba ningún método pues bueno e hicimos un poquito de investigación valorarse ahí detrás había violencia de género porque una mujer puede que estar quedando embarazada porque el marido no le deja o la pareja no le deja utilizar ningún método eso es algo muy grave entonces sí que en este estudio pues vimos que que prácticamente la mitad confesaban que igual con esta pareja no pero con anteriores habían sufrido violencia y luego el otro cincuenta por cien pues no usaban método como la del otro día que era el cuarto o el quinto la recuerdo una barbaridad porque ya cien años dices que si al final se te va a romper el útero tanto

Voz 6 29:23 alegrado Illano a ver el embarazo

Voz 10 29:25 quieras que no fíjate que que se hace un aborto ya está vale con todo lo que supone eso pero si te pasan la sífilis o te pasa el sida o te pasan porque no usas un preservativo estas totalmente al descubierto entonces bueno pues por suerte este grupo de población es muy pequeño pero sigue estando ya lo mejor es que en la centro donde yo estoy trabajando pues pues me ha tocado ver los extremos Iveco gente muy heterogénea veo gente entre comillas con sus con su

Voz 3 29:55 mira amueblada ahí con las cosas muy claras pero hoy

Voz 10 29:58 también mucha población marginal está sufriendo

Voz 6 30:02 este tipo de historias estas especialmente preocupada con los jóvenes pero que ahí de los mayores bueno los mayores mayores del Imserso por ejemplo pues mira como es la de cómo es la la educación sexual que tiene que tienen estas personas que son ya adultos que están en la tercera edad acuden también a los centros de planificación

Voz 10 30:25 mira pero bueno aquí tenemos que poner un poco el cupo y los centros de plan y no podemos asumir todo porque si no fuéramos yo tengo porque me excede varias veces de lo que debería entonces por ejemplo cuando una mujer llega la menopausia ya no hay peligro de embarazo yo le tengo que dar el alta yo me ocupo de subida de sus infecciones transmisión sexual de sus flujos

Voz 6 30:46 todo eso está ahí cuando está utilizando

Voz 10 30:49 lleva anticonceptivo sino a la deriva Primaria por sorpresa hace Nos hizo una una reunión los de salud pública aquí en Valencia una reunión a médicos de familia ya los centros de de Plane donde se nos informaba del riesgo de que el típico abuelito que tienes en el cupo pues con unos síntomas muy raros que tuviéramos en alerta el sida está ahí claro el sida de los años ochenta fue Freddie Mercury fueron esta gente que dieron la cara ya para morirse los pobres yo ahora mismo el sida bueno pues tienen unos tratamientos los que habían descubierto esta gente a salir de salud pública era que había gran cantidad de gente mayor bueno ahora si oyen esto a estas horas no sé si los abuelito

Voz 6 31:29 Irán pero bueno genes las reuniones del Imserso de Marina d'Or

Voz 10 31:33 pues que estaban viendo núcleos de gonorrea

Voz 6 31:36 vea porque claro es una edad en la que ya

Voz 10 31:38 no hay peligro de embarazo ya ni te planteas el peligro de infección de transmisión sexual porque lo que me queda aquí pues lo voy a disfrutar ya entonces aunque yo no los veo sí que desde Salud Pública se hizo se hizo un énfasis cara la Atención Primaria que no bueno que nos quitaremos un poco la venda de los ojos que a lo mejor este cuadro de fiebre diarreas que no cesan pues oye hay que hacer unas ecología aunque suene muy raro pues la gente mayor también puede tener estas infecciones claro en la educación que han tenido

Voz 6 32:09 lo seguramente es nula pues me ha encantado lo de la unidad sexual y reproductiva que dices que que tenéis en en la Comunidad Valenciana ojalá algo así de específico y de lo que te estoy escuchando con profesionales en todas las comunidades ojalá ese educación sexual que reclamamos todos doctora Mónica Moner Andrés ha sido un placer fue un placer escucharla en Hoy por hoy ha sido un placer volver a rescatarla igualmente hasta cuando queráis un abrazo gracias gracias hasta luego

Contigo Dentro en cadenaser punto com y las redes sociales

en Twitter tú El País arroba contigo adentra en Facebook seis contigodentro

Voz 19 33:59 tú tú tú contrario digo

Voz 22 34:36 esta noche me apetece centrarnos un poquito de lo que pasa en nuestro cuerpo de salud cuando tenemos hijos cuando creamos cuando ejercemos cuando cuando dejamos de estar tan mollar o empezamos a estar aún más mollar de de lo que acostumbramos vamos a hablar de

Voz 0401 34:54 corre nuestro cuerpo cuando damos luz cuando cambia cuando ser madre es una experiencia que no seré yo quién

Voz 6 35:00 le haya cada una con su propia percebes

Voz 0401 35:03 ha mezclado que me digan cómodo aunque duró molesta mucho ya lo saben ustedes pero lo que me preocupa porque también me afecta puesto que soy madre es cómo afecta la maternidad a mi vida sexual abrió su melón sé que éste es un gran Melón yo aviso que lo voy a diseccionar con especial interés esta noche nos vamos a centrar en la parte más física

Voz 23 35:29 no tanto aseguran

Voz 6 35:32 lo tanto ni mental ni en las

Voz 0401 35:35 ecológica que también seguro que también andamos porque no podemos evitar que nuestra cabecita esté en todos los aspectos de nuestra vida bueno las noches doctora María José Barba doctora cirujana aquí no es ética lo dicho bien en bueno quién escéptica him

Voz 6 35:52 su estética se sabía yo que me iban pedía apuntarlo

Voz 0401 35:55 el Tour que diga mi exactamente se lo que es una cirujana ni fue estética pues es la combinación de dos cosas de aquellos problemas ginecológicos de los que los ginecólogos no se ocupaban es decir el ginecólogo normalmente se ocupa o esos Tetra de de los partos o el ginecólogo se ocupa de las enfermeras desde la mujer pero enfermedades de de de de dónde mete el especulo hacia dentro es decir el cuello del útero hace dentro eh trompas etcétera etcétera pero como que aquellas partes de donde le llame el metí el espectro especuló o ella el ginecólogo meter especuló hacia fuera no les compró tía mientras que muchísimas mujeres tienen muchísimos problemas en esa zona

Voz 6 36:48 en esa zona que esto los genitales exacto que son

Voz 0401 36:51 nuestros genitales tanto en nuestro cuerpo

Voz 6 36:54 con el paso de la edad tanto cambia nuestro cuerpo con con los partidos como para que empiece a ser un problema para algunas mujeres

Voz 0401 37:01 pues sí la verdad es que con la edad cambian porque de nuestro organismo envejece todo es que hay veces que solamente pensamos que no envejece la cara ahí no salen arrugas en la cara

Voz 6 37:11 las mancharse las manos estamos vinculados a determinados cambios no

Voz 0401 37:14 exacto pero a lo mejor no pensamos que de menos envejece la boca hoy también perdemos piezas de ellas Pyro e los genitales envejecen y envejecer siempre lo que pasa es que sobre todo además envejecen por varias cuestiones primero porque en la menopausia los genitales envejecer mucho Ximo eh por la falta de los estrógenos que es lo que muchas mujeres se quejan el decir jolín estoy en la menopausia y lo que tengo es mucho dolor al tener relaciones sexuales no tengo la publicación estoy muy molesta prefiero no tener relaciones con mi marido mi pareja antes de luego estar tan dolorida con tanto sufrimiento como luego pasó infecciones de orina repetidas que ser síndrome genital urinario que ahora ya se empieza a hablar mucho en el que bueno pues cuando una mujer iba a su ginecólogo ilegal exponía esto era como que bueno te toca ya está

Voz 6 38:13 es verdad que hemos escuchado en las consultas ginecológicas bueno es que esto es lo esto es lo que toca es acá no tanto por el envejecimiento que sí que consideró que tiene que ocurrir si queremos que envejecer

Voz 0401 38:25 sino como la falta de soluciones exacto sufre sí porque me da la sensación de que el mensaje es un poco tienes que sufrir exacto porque envejece por ejemplo nuestro hígado nuestro hígado ha envejecido tiene una enfermedad tenemos tratamientos para curarlo claro pero por qué si nuestros genitales tienen problemas porque que hasta hace poco tiempo nadie quería ponerle solución es el problema sino que aguanta te te ha tocado ligero estamos hablando a lo mejor de mujeres menopausia relativamente a lo mejor mayores entre comidas pero hablamos de mujeres menopausia y que se han convertido en musicales después de tener un cáncer por ejemplo es muy típico y son jóvenes muy jóvenes

Voz 6 39:12 gente a la que deciden tratarle de una manera radica en la alguna dolencia ginecológica DAI defienden embarcar las en examen

Voz 0401 39:21 exacto y claro tenemos mujeres jovencísimos con veinte o treinta años que bueno pues anda que no tienen vida sexual larguísima en al que va a ser pues es un peregrinar oí estar sufriendo constantemente

Voz 6 39:36 vamos a centrarnos por ejemplo en en el pacto después del parto que ocurre con la vagina después de un parto

Voz 0401 39:41 pues eso ya no es envejecimiento porque muchísimas chicas jóvenes muy jóvenes muy jóvenes como de veintiún años que tenemos pacientes de esa edad ya tienen problemas debidos a un parto eh bueno tenemos mujeres más mayores porque antes no se le ponía solución era lo mismo no es que lo importante es ser madre eres madre aquí los problemas que existían ocasionado el desgarro

Voz 6 40:07 claro la a la apertura se ha abierto

Voz 0401 40:09 yo Tommy Haas se infecta dado eh si tienes pérdidas de orina porque se ha estropeado el suelo pélvico es algo normal que lleva como asociado a es que eres madre lo mismo te tienes que aguantar con esto se puede ahí tratar todo este tipo de problema

Voz 6 40:27 desde el punto de vista de la cirugía estética

Voz 0401 40:30 eh se beneficia en algo

Voz 7 40:32 algo no yo todas esas real

Voz 0401 40:35 es sincera e yo soy la directora de cursos en la Universidad en la Rey Juan Carlos eh donde damos cursos de expertos se llama ingeniero estética porque así lo ha puesto la ciudad es una universidad pública pero yo el primer día que le doy a los médicos porque casi además casi la mayoría son ginecólogos los que quieren hacer los que quieren enterarse de que esa parte no que nunca se han preocupado de ella como se puede hacer el primer día yo les digo que de estética hacemos poco de estética en lo que se llama Giner estética hacemos solamente el planteamiento de las zonas íntimas no todo lo demás sería una disfunción sexual entraría dentro de el tratamiento de disfunciones sexuales porque una sequedad vaginal una dispare UNIA una dilatación excesiva de la vagina una pérdida de orina no es estética es una disfunción yo creo que a las mujeres es como que es un poco menospreciar el hablar de sus problemas genitales son estéticos cuando cuando hablamos de problemas genitales masculinos no hablamos de estéticos hubiera hablamos disfunción eréctil es verdad sino decimos en vamos a solucionar estéticamente un pene sino hablemos de disfunción eréctil yo creo que tendríamos que ser un poco más yo esto es lo primero que le digo yo a todos los médicos no hacemos estética eh la palabra estéticas como que vende mucho que en los sitios que se pone como para atraer a la gente pero hacemos disfunciones sexuales femeninas vamos ahí

Voz 8 42:22 el poquito a poco se por ejemplo

Voz 6 42:26 soy una mujer que tiene cuarenta y cinco años que tiene una sequedad vaginal prematura fruto de una efectivamente fruto de una menopausia precoz

Voz 0401 42:36 sí

Voz 6 42:38 sexuales han ido en detrimento lógicamente que me propone

Voz 0401 42:44 pues gracias a Dios ahora hay muchísimos tratamientos no invasivos y entonces yo te propondría o habría que hacer una exploración pero por ejemplo o una sesión con láser sea Yates el que utiliza un láser que lo que hace es regenerar la mucosa vaginal de forma que vuelve otra vez a estar igual de engrosar da igual de hidratada igual de entre comillas rejuvenecida como antes de bueno pues el problema que te han causado de menopausia precoz tiempo de recuperación que puedo tener después de la SER instantánea es decir saber lógica me decir Santamaría yo es mi teme que sea así de salvaje lo sé me

Voz 6 43:31 permite el lujo de imaginar que después justo de pasar por sus manos y nunca mejor dicho voy a poder echar un polvo de puta madre esa misma noche

Voz 0401 43:38 pero bueno en o en son dos cosas diferentes una cosa es que el día que se hace sea hacía además sólo con crema en este sí no necesitamos poner ni un pinchazo de nada si introduce dentro de la vagina la crema anestésico se introduce el láser irse va programando y disparando en las zonas que necesitamos eh esa paciente tú por ejemplo acabas de venir a la consulta se te hace bien es conduciendo te marchas conduciendo a seguir haciendo tu vida cien por cien normal o le su estado es por eso que son dos cosas distintas vida cien porción normal resultado efecto de ese tratamiento láser eh no es inmediato y es decir no es causa efectos del paso en láser ya estoy perfecta sino que lleva un pequeño proceso va de autorregeneración

Voz 6 44:30 recuperada de la mucosa no la mucosa vuelve

Voz 0401 44:33 tiene que volver autor regenerarse después de haber pasado láser ir Nos si revisamos a los pacientes a los quince días es muy bien para ver que la evolución va siendo muy buena a los quince días ya muchas empiezan a decir jolín ya voy notando pueden tener relaciones a partir del cuarto día pero es como que ya voy notando que no tengo molestias que hasta muchas mujeres tienen dolor y molestias ni siquiera teniendo relaciones sexuales se claro sólo Nano en vida normal no puede ponerse en un pantano en un apretado entonces ya empiezan a decir noto muchísima mejoría in luego as no revisamos totalmente hasta ver los efectos que suelen ser mes mes y medio

Voz 6 45:16 bueno no está mal de de cuando me operaron del tobillo tarde muchísimo más se en ponerme unos tacones se lo puedo garantizar doctora vamos a ponernos hemos cogido algo que me parecía así sin tener ni idea de de todo lo que puede llegar a usted hacer pero no podía ser más más cotidiano marinas más frecuente vamos a ponernos ya en en algo más complicado vamos a ponernos en un parto complicado que se complica el niño viene de nalgas me tienen que practicar un éxito Mia determinada con los consiguientes puntos con todas las incomodidades que eso conlleva

Voz 0401 45:49 ahí

Voz 6 45:50 con todos los fallos por así decirlo que me van a provocar casi seguro que va desde la en contener contención urinaria hasta Kimi relaciones sexuales se vean muy muy afectadas por cómo cómo queda mi mi canal uso indican al vaginal en Se

Voz 0401 46:08 de solucionar también se porque tú piensa que hay muchísimas gen muchísimas mujeres muchas muchas muchas hay hay un dicho entre los ginecólogos en el que dicen bueno da igual unos cuantos puntos que la vagina es muy agradecida textualmente textualmente lo dicen o los puntos que es muy agradecida pero porque muchas veces allí se queda el ver ginecólogo a esa paciente luego no la sigue ha años

Voz 6 46:36 subidas no le pregunta Si

Voz 0401 46:39 el E P tiene pérdidas de orina no le pregunta si tiene dolores no le pregunta si todas esas cosas entonces claro al perder a la paciente para él o para ella para el ginecólogo esta ha llegado a su fin y su fin es tener el niño sano salvo la madre también es

Voz 6 46:59 eso siempre siempre claro no me soluciona Gómez solución usted este estos problemas que yo le he puesto sobre la mesa el estoy hablando de una de una incompetencia

Voz 0401 47:09 incontinencia incontinencia urinaria perdón

Voz 6 47:11 de una incontinencia urinaria por ejemplo cómo me lo soluciona

Voz 0401 47:14 también ha usamos láser también con la SER se

Voz 6 47:16 Die utilizamos láser o radiación

Voz 0401 47:19 secuencia depende a qué profundidad tenemos que ir eh lo que tenemos que hacer es repensar el suelo pélvico la pérdida de orina normalmente en las que son leves y moderadas Cano cuando es muy importante hay veces que que llegar a tener que hacer cirugía número leves y moderadas que son las más frecuentes en esas que dice la gente hay cuando corro cuando salto cuando cojo un peso cuando Merry

Voz 6 47:45 pero cuando éstos rodó sean beba eh

Voz 0401 47:47 esas son las que solucionamos maravillosamente o con láser o algunas veces con radiofrecuencia

Voz 6 47:54 vamos a preguntarle a Teresa que está al otro lado

Voz 0401 47:56 de fondo en que además ha pasado por por sus manos nunca mejor dicho dijera buenas noches

Voz 7 48:02 Teresa bonos a usted qué le pasaba exactamente Teresa

Voz 24 48:07 a mí me pasaba que perdía origina una vez que efectivamente corría y hacía

Voz 1234 48:16 primera a todos porque estaba para e incluso han estado durmiendo me tenía que levantar

Voz 24 48:21 al hacer pis

Voz 12 48:24 en dicha porque sino

Voz 24 48:26 la orinar en el camino

Voz 6 48:29 nunca se planteó o practicaban los famosos ejercicios de que el todos es lo que hemos hablado en otras ocasiones que al parecer sí que sí que son buenos ISIS que son beneficiosos

Voz 24 48:42 pues la verdad es que intenté que intenten hacerlo lo que pasa que yo creo que no era tampoco muy muy lo seguía

Voz 6 48:51 ah pues muy constante no era usted muy constante no es que es verdad que con todo este tipo de ejercicios con las bolas chinas con los servicios de que él o eres constante y todos los días los accesos sino es muy complicado conseguir tensa riachuelo Pelli con esas y doctora no relativo no

Voz 0401 49:09 allí también un poco equivocación en eso yo siempre le digo a las a mis pacientes después de que ya está el tono conseguido sí que está muy bien el que sigan haciendo ellos ejercicios de cada para mantener ese tono o la utilización de bolas chinas para alargar y mantener el sector

Voz 6 49:26 vale mantener no tanto como para conseguir esa

Voz 0401 49:29 esto vale es como que yo les digo eh aún a una chica de dieciséis años que quiere ser culturista enseguida puedes hacer que su masa muscular crezca con ejercicios perfectamente y lo tenemos culturista campeona en dieciocho años pero a una señora de cincuenta años que nunca ha hecho nada en ningún ejercicio de que gel va convertirla ni ir al gimnasio va convertirla en culturista por mucho que vaya gimnasio Teresa

Voz 25 50:00 un era un problema

Voz 6 50:03 desde luego tenía un problema con con porque

Voz 12 50:06 es coñazo suele más grande claro coñazo muy grande Municio anima usted operarse

Voz 24 50:13 sí claro claros y sin yo me entero de que con las sedes funcionamos bien ahí Clavet

Voz 1234 50:24 no se al paladar nazi

Voz 6 50:26 sus relaciones sexuales como eran Teresa

Voz 24 50:29 pues dolorida

Voz 6 50:31 coloridas y eso es algo muy típico es eso es algo muy típico Dra

Voz 0401 50:36 es muy frecuente que los nuevos ginecólogos que quieren empezar a conocer este tipo de tratamientos y este tipo de dolencias que tienen las mujeres que se interesan por ello muchas veces dicen pero si es que a mí no me vienen diciendo esas cosas a mí no me vienen diciendo que tienen dolores en las relaciones sexuales pero es porque que como han sido tan en comprendidas es como que uno ya está como bloqueado mentalmente es de cómo lo voy a decir otra vez a mi ginecóloga o mi ginecólogo nuevo que te me pasa esto me va a decir pues es que es lo que te tiene que pasar

Voz 6 51:11 vamos a obligar a a todo el mundo que a que diga cómo le duele y tenemos también eh a al otro lado del teléfono a otra María José a otra paciente buenas noches María José

Voz 12 51:22 aquí estaba usted exactamente bueno pues a mí me pasaba

Voz 15 51:27 poco lo que lo que a Teresa pues cuando hacía ejercicio yo salgo mucha caminar y me tenía que poner siempre y por qué se me escapa un poquito el piso entonces bueno pues era muy cómodo y muy molesto muy molesto yo volvía de caminar si también la va deprisa pues la tasas quitárselo marchaba entonces eso me me ponía muy nerviosa me gustaba nada claro era muy incómodo seguridad

Voz 6 51:54 parecen no me da la sensación de que usted las dos me han parecido que lo que realmente sienten es un poquito de inseguridad Grassi Teresa

Voz 24 52:03 ese seguridad muy grande es una inseguridad de qué de qué vas

Voz 1234 52:09 al caminar tras andar incluso vas un día a unas eh eh

Voz 24 52:14 ya has bebido más de la cuenta hay Hyypia esperas un pelín he de hacer pis entonces tienes que salir corriendo porque sino realmente pues te dije pierdes y lo que sí eso es una es impunidad grandísima un problema un problema grande

Voz 12 52:30 pues a mi me parece que es muy grande

Voz 0401 52:33 el pérdida de calidad de vida claro

Voz 6 52:35 a qué imaginémonos es que

Voz 0401 52:38 son somos personas adultas mujeres adultas con una procesión con un trabajo en el que de repente es como que te tienen que poner un pañal como si fuera un niño porque no puedes aunque tú quieras tener esa contingencia ya simplemente en la incontinencia

Voz 6 52:56 yo quería claro entonces claro

Voz 0401 52:59 yo los anuncios cuando anuncian Ponte está con prensa que no se nota tapa ate no perdón yo hay tratamientos que lo solucionan no vamos a esconder tapar Nos los ojos ya poner una venda eh en algo que tiene solución señoras están ustedes

Voz 12 53:17 decisión que tomaron Duyos y yo estoy encantada vaya a José los yo di yo estoy encantada porque ahora ya me he quitado el salvas cuando a caminar deprisa que es único ejercicio que hago diario entonces ahora estoy feliz por ejemplo Teresa

Voz 0401 53:33 Teresa verdad Teresa se levantaba muchas veces en la noche antes lo para Atsuara no tener pérdidas en la cama claro qué es lo que pasa eso es ir cortando tu sueño toda la noche entonces es su suplicio horroroso en el que incoa tú inconsciente está pendiente constantemente de que me tengo que levantar tengo que ir al aseo

Voz 6 53:54 seguridad me parece que es uno de los grandes pilares de toda esta situación doctora yo quería para terminar preguntarle

Voz 0401 54:00 en cuanto

Voz 6 54:01 con muchos casos de inseguridad que provoca una mujer como está su cuerpo después del paso de los años de sobre todo lo que me dice por la disfunción sexual que me ha encantado el matiz que le

Voz 0401 54:11 dado es unos nos de seguridad hombre por supuesto muchas veces más seguridad que por ejemplo el tener una arruga en la cara señoras sus relaciones sexuales han mejorado desde que han pasado por en la SER

Voz 1234 54:27 la mía sí que han mejorado han mejorado bastante que todavía me molesta un poquito

Voz 0542 54:34 pero he mejorado muchísimo

Voz 1234 54:37 muchísimo si de todas formas hoy otra persona

Voz 6 54:42 claro usted otra nada no

Voz 0401 54:45 es que Teresa vuelve a ser Teresa aclaró

Voz 6 54:48 Vuelve José Elo sus relaciones sexuales también también ha mejorado al pasar por por

Voz 7 54:53 en la SER bueno yo es que Gürtel