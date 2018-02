Voz 0401 00:00 todo tuyo pues muchísimas gracias coger el testigo Helton

treinta y siete

Voz 0401 01:01 de años que un grupo de personas no me daba tanto miedo como los que el pasado veintitrés de febrero se reunieron en el centro de Madrid mientras los medios de comunicación recordábamos otro nefasto veintitrés de febrero de dos tiros en el Congreso este grupo se reunía para dinamitar derechos igual de fundamentales kilos que quiso aniquilar Tejero se juntaron para deformar las leyes de la biología porque parece que no se han dado cuenta que ya se ha demostrado que la masculinidad y la feminidad no es una cuestión únicamente de genitales comparte crearon pergeñando todo un entramado cargado de odio en esa reunión dijeron cositas como que ser trans de Carnaval todos los días comentaron que un homosexual cambiar su orientación con tratamiento médico y psicológico argumentaron que las mujeres transexuales son nombres criminalizado dos Llesta llegaron a pedir el boicot a Unicef por proteger a los niños y niñas transexuales Hazte Oír esa asociación que el Gobierno considera de utilidad pública tuvo su día grande amparándose en su derecho a la libertad de expresión bien que sean libres la libertad de expresión permite si hasta unos locos puedan exponer sus demencias si esas locuras salen más allá de la cabeza de esos dementes al menos que tengan una respuesta pero claro nuestro Gobierno no apoya que los menores puedan cambiar su nombre ni iniciar sus tratamientos de hecho mantiene que los día activo ir sean de utilidad pública hemos hablado de lo que significa exactamente eso el Partido Popular impide que exista una ley nacional contra el eje te vi fobia INI siquiera exige que se cumpla aun cuando haya sido aprobada por mayoría absoluta como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid ya que esta panda de indeseables de hoy Hazte Oír tienen permiso para guiar a todos los que seamos diferentes sería bueno atacar a aún más fuerte pelea hemos por ejemplo con más educación afectivo sexual en los colegios con su odio con charlas informativas en los centros escolares sobre transexualidad quitemos la diferenciación entre hombre y mujer de todos los baños públicos fomente hemos las adopciones en las familias o monoparentales identificamos el género neutro más allá del masculino y femenino como han hecho en Alemania no sé por qué me da que si hiciéramos todo esto los que se reunen para enviarnos sufrirían mucho más que si los convertimos en mártires electo ese acto de Hazte Oír no se prohibió a pesar de que el Observatorio Español contra la fobia pidió expresamente que no se permitiera semejante engendro así que si el Gobierno les da carta blanca qué tal se respondemos con muchos más derechos para los que no somos heterosexuales con suerte todos esos día que huir les explota

buenas noches Elia Fernández buenas noches

Voz 0542 04:36 pues estamos ya con la cuenta atrás porque queda más de una semana para el Día de la Mujer pero este año por muchos motivos están todas

Voz 0401 04:45 Martes ocho de marzo la gran pregunta que nos hacemos las unas a las otras es tu vas a la huelga

Voz 5 04:51 la esfera yo no voy a responder gays

Voz 0401 04:55 a partir nada que no hablen ningún tema del verano es muy bien yo solamente voy a decir que sí que Yao huelga hago huelga de absolutamente todo de todo lo que se pueda denegó la objeción pueda si todo lo que se pueda

Voz 0542 05:07 es que hoy traigo noticias en esa línea como no podía ser de otra forma esta es la primera

Voz 7 05:17 sí aclara le gusta su cuerpo pero cada día pasa mucho tiempo decidiendo qué ropa

Voz 8 05:25 tú y yo

Voz 7 05:27 anda piensa que está demasiado delgada pero iba cree que está demasiado guardan Laura se pregunta por las señales que dejará el embarazo en su cuerpo no se atreve expresa su preocupación por miedo a que la foto en Mireya odia su cuerpo y no soporta que la miren cuando sale de casa ha dejado de comer aunque no sólo dicho a nadie gana teme perder su atractivo y a menudo escuche comentarios sobre los cambios de la edad y sobre lo humano que parece ser tener algo más

Voz 5 06:03 pues Celia detrás de todo esto está Silvia Moreno está por teléfono con nosotras buenas noches exhibió fueran se sirve haber dado un poquito la respiración escuchando este texto porque creo que quién más y quién menos no

Voz 0401 06:18 Nos hemos visto representadas en una o en varias

Voz 5 06:21 sí

Voz 9 06:22 es sí está un poco la motivación principal proyecto los datos de los que disponemos y la experiencia de muchas mujeres que la mayoría sino pregunta seguramente como es decir que no no gustamos

Voz 1910 06:32 porque estamos sometidos a una presión

Voz 9 06:34 eh social para tener un determinado apariencia brutal entonces su pues un poco lo que no animó a lanzar este proyecto

Voz 0542 06:42 que es este proyecto

Voz 5 06:44 la única prohibir

Voz 9 06:46 mira fundamentalmente una página web que ofrece que tiene un programa de intervención con técnicas específicas para trabajar la insatisfacción con el propio cuerpo entonces bueno entre pues severa o cualquier mujer pero sobre todo está pensado para aquellas que que ya tiene problema adicional autoestima problema las relaciones sexuales problema la hacer relacionarse con con lo demás etcétera en doce lo que hicimos fue adaptar lo que nosotros sabíamos que funcionaba los modelos tradicionales tratamientos tradicionales presenciales

Voz 1910 07:16 los talón formato online para poder llegar a más gente porque

Voz 9 07:19 no sólo podíamos atender a mujeres que teníamos cerca no

Voz 1910 07:22 oí básicamente salió este proyecto no única mujeres

Voz 0401 07:26 sobre el sexo cuánto

Voz 10 07:28 todo cuanto nos llevamos bien

Voz 0401 07:30 al regular con el sexo

Voz 1910 07:33 pues de él hay mucha

Voz 9 07:35 la acción entre la insatisfacción corporal y la sexualidad cuanto obviamente cuanto más cuanto más incómodas nos sentimos con el propio cuerpo más termina eso afectando a las relaciones sexuales y hay hay hay mujeres que incluso llegan a a no ser capaz tener a esta correlación o a tenerla eh con luz se apagaba por ejemplo no

Voz 11 07:54 qué tal un efecto que tiene

Voz 1910 07:57 ninguna tontería lo del rechazo el propio cuerpo

Voz 0401 07:59 mira esta semana yo he movido mucho por las redes sociales yo soy de mucho de airear mi vida y todas estas cosas pero descubrió una fotografía de una mujer que para mí me para Sophia Loren creo que ha sido el el hito de de la sensualidad y la sexualidad que esa fotografías de los años sesenta que asegura es ella en ropa interior y te puedo asegurar que revienta todos los cánones de belleza bajo los que estamos sometidas ahora mismo porque bueno me puse en pelotas justo con esa fotografía me miren en un espejo y me di cuenta de lo mucho comparecía Sophia Loren en los años a principios de los sesenta y lo dije pero lo lejos lo alejada que estoy de de las portadas de muchas revistas de lo que parece que sexualmente a Pete

Voz 5 08:48 CIU ley de lo que permitimos

Voz 0401 08:51 que aparezca ahí que veamos si que di fundamos como exquisito sexualmente

Voz 9 08:57 sí nada me parece estupendo además sí sí reventamos esta idea porque efectivamente son son ideales absurdo realista lo el vídeo inalcanzable en doce problema es que eh

Voz 1910 09:09 la mayoría de los otra medalla mujer estamos muy

Voz 9 09:11 lejos de cumplir esa exigencia pero sin embargo casi no los presentan como si eso fuera lo normal la anormales somos las que no no he absurdo e irracional pero sin embargo está presente en todas parten en anuncios en televisión en Internet es todo el objetivo de nuestro proyecto reventar esta idea empezar a plantear otro modelo de belleza diferente

Voz 0542 09:32 pues eso quien quiera apoyar la única proyecto y han puesto en marcha un crowdfunding en ver Camí

Voz 12 09:40 también pueden encontrar información en única project punto com muchas gracias Silvia muchas gracias a vosotros os quiero

Voz 0401 09:48 especificar que no me parecen absolutamente nada a Sophia Loren que lo chula es pero quiere decir que los el canon de belleza de principios de los años sesenta es mucho más parecido a la realidad que lo que nos estamos comiendo con patatas todos los días

Voz 1910 10:02 frente ente de acuerdo o en desacuerdo con esa parte que no seas tan guapo más cómodo

muchas gracias un abrazo muy fuerte

un abrazo

Voz 0542 10:19 nosotras oye mire ese piropo que transita

Voz 0911 10:22 además no que bueno es verdad que podía parecer que yo decía bueno yo me parezco mañana es decir no pero es verdad

Voz 0401 10:29 o sea es una señora que que tiene tripa que tiene curvas que es el que sale de Squyres el empieza a descolgar ya las carnes de de de de sus brazos que además está oro en Dita es decir

Voz 0542 10:38 tiene todas esas cosas que ahora no

Voz 0401 10:41 el tenemos que quitar y Kike que que pesar setenta kilos no tiene que ser ningún drama ni ochenta ni pesarlo que pese hemos lo que no puede ser es que cada vez estemos sin visibilizando más a la mujer real parece cuenta que alcance un prototipo que efectivamente no no somos nosotras

Voz 0542 11:00 Nos ser niñas de catorce años con XXXV con cuarenta con cincuenta qué es lo que nos intentan el tema al ser adolescente

Voz 0401 11:09 es es muy peliagudo primero por la sexual acción del de de las niñas ya niñas y adolescentes sexualidad dadas completamente lo que me asusta más la permisividad de todos ante este tipo de situaciones

Voz 5 11:25 totalmente precisamente al final

Voz 0542 11:28 de este vídeo de única uno de los testimonios refleja el miedo de una mujer a que el paso de los años a mella en su cuerpo y hay que decir que eso es algo inevitable y que todas lo teme lo tememos aunque lleve antes o después inexorablemente

Voz 0401 11:42 ojalá lleguemos todas a esa vejez ojalá lleguemos todas a esa vejez hacia ese cuerpo lleno de arrugas y a esas carnes que se vayan cayendo ya esas canas ya todo lo que venga con la edad y ojalá yo pueda decir dentro de cuarenta años que tengo ochenta y cinco años y que me quiero

Voz 0542 12:00 que sepas que lo que viene también es mejor de lo que creemos en el aspecto sexual

Voz 5 12:05 por qué tengo un estudio

Voz 0401 12:09 para la mil si estuviésemos nosotros estuviésemos en programa de televisión aquí saldría en el una detrás de ti saldría

Voz 5 12:17 los estudio de

Voz 0911 12:19 Elia Fernández Andrea tendrá Roma para mí son ya un croma pero no es así que por esa me hago efectos con mis propias dudas porque soy muy

Voz 0542 12:27 autosuficiente de la radio es mucho

Voz 0911 12:30 en este estudio demuestra

Voz 0542 12:32 que quienes más disfrutan del sexo son las personas de más de sesenta años no digas nada porque tú todavía no puedes hablar con conocimiento de causa que ya sé que tú tienes mejor sexo ahora que hace cinco años y que hace diez días

Voz 0911 12:43 el convenio cuenta de los de ser Z no puedes hablar porque no lo estás cumplido no así que yo tuviese una

Voz 0401 12:51 cosa que dato un ratito porque vamos a hablar precisamente de esa sexualidad dentro de muy poquito no sé yo me quiero turno

Voz 0911 12:58 pero fíjate toda la noche toda la lucha aquí pegado a la Cadena Ser te digo más en los hombres

Voz 0542 13:04 su momento álgido de disfrute a los sesenta y cuatro y las mujeres de los sesenta y seis o vamos tumba vamos todos

Voz 3 13:12 esas creencias de la de la Juve

Voz 0542 13:14 tú divino tesoro cariño no te preocupes

Voz 0401 13:17 sabemos que cumple cincuenta años este este mismo año dos mil dieciocho no tenemos la menor duda de que va a seguir disfrutando tanto como hasta ahora

Voz 0542 13:26 ahí dijo la que te espera este año la tabarra que te va dar bueno por último e una cita el sábado que viene en Pontevedra para que no digan que no hablamos de Madrid y Barcelona

Voz 0911 13:37 muchas gracias es un encuentro para para

Voz 0542 13:39 no perdérselo se llama mujeres que opinan son peligrosas

Voz 0401 13:43 qué bien el acento gallego te sale estupendo

Voz 0542 13:45 siete pongo acentos lo fijarse o Melo ese sólo cuando habló por teléfono con con la familia eh que significa las mujeres que opinan son peligrosas un encuentro de mujeres columnistas entre las que están Rosa Montero Elisa ni nuestra compañera de la ser Lucía Taboada nuestra querida Diana López y mira eh Celia Blanco también

Voz 0911 14:04 está en la lista Celia Blanco hoy Anita voto Guinea Ana Isabel Triviño oí Diana López y Fernanda Tabarés y Susana Pérez Pedreira hay Navas luego yo prefiero María Varela digo tú misma si bien este calzar yo voy a estar hablando de de lo difícil que es ser mujer

Voz 0401 14:23 hablar de sexo porque alguna vez hemos hablado aquí pinceladas pero pero es verdad que bueno hemos comunicado que lo plazas muy bien yo me estoy súper feliz pero vamos a hablar de verdad de de de lo que significan el periodismo la el punto de vista femenino la visibilidad de esas mujeres puesto que sí hay algunos otros certámenes que se dedican a excluir a las mujeres ya vanagloriarse de haberlas excluido de sus invitaciones tengo que agradecer a la Diputación de Pontevedra Hay especialmente a Diana López y a Susana Pedreira que se hayan embarcado en esta aventura que el sábado que viene y el domingo que viene vamos a pasarlo por todo lo alto en Pontevedra José meto los días

Voz 12 15:05 los tres en el teatro Principal

Voz 14 15:09 no

Voz 13 15:23 Bojan do Tea

Voz 14 15:26 eh

Voz 0911 15:31 sí o sí

Voz 0401 15:33 el si cualquiera de me dice ejecutar a alguna acción sin reglas sea la acción que sea cuando menos me mantendría un poquito en alerta a menos de lo que estemos hablando sea de deseo llame Nos que hablemos del deseo más descuidado el más ignorado el vilipendiado y manipulado el deseo femenino sin reglas erótica hay libertad femenina en la madurez es el título del último libro Diana Freixas relajen se porque tenemos probablemente a una de las mujeres que más han dado en el deseo femenino dispuesto está a contarnos porque la erótica que la libertad femenina Le a Grecia debe ser sin reglas buenas noches Ana fresa muchísimas gracias por estar en Contigo Dentro

Voz 5 16:19 sí me encanta

Voz 0401 16:22 tu libro es un compendio de reflexiones absolutamente imprescindibles después de años de oscurantismo y secretismo respecto a nuestro placer lo haces en base a conversaciones con setecientas veinticinco mujeres entre los cincuenta y los ochenta y tres años me consta que no siempre es fácil hablar de sexo somos capaces de verbalizar nuestra propia sexualidad las mujeres sanas yo creo que en general no es decir no tenemos

Voz 13 16:52 me acostumbre eh

Voz 5 16:55 es cierto tenor algún pero he descubierto también en ese trabajo que hay muchas mujeres que cuando tienen la oportunidad

Voz 15 17:05 mira lo hacen ya hablando

Voz 13 17:08 de su deseo sin escandalizarse y sin sentir que los demás se pueden escandalizar bueno yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que hacer las mujeres aprender a hablar de nuestro deseo

Voz 0401 17:24 tan caro a una mujer que cumplía años qué quieres decir sí que si por ser mujeres el hecho de que os tras envejece vamos no se vive como cuando envejece un señor a nuestro lado

Voz 13 17:36 no esto ya lo decía Susan Sontag que decían que mientras los hombres maduran las mujeres envejecer hemos no bueno yo yo soy de la vertiente optimista porque sino no puedes escribir pensar sobre esto entonces yo creo que las cosas han cambiado iban a cambiar buena cambiara en la medida en que cada vez más mujeres plantee en temas cuanto más mujeres se muestren física y emocionalmente de otra manera que no es el patrón de la discreción la feminidad hizo todo lo que se espera

Voz 0401 18:15 me he quedado de piedra con prácticamente con todo el libro hay algunos temas de verdad que que es que me han llegado muy muy muy muy de cerca como por ejemplo cuando tratas el tema de que las mujer pues llegó un momento en el que cuando hablamos de nuestro propio cuerpo cuando verbalizar cualquier cosa de nuestro propio cuerpo y hablamos con nuestros familiares o con nuestros amigos solamente Nos permitimos hablar de un cuerpo que está deteriorado es decir de nuestras enfermedades me duele aquí me duele allí estoy fatal no respiró bien pero lo que más

Voz 5 18:47 Nos cuesta es hablar de nuestro placer

Voz 13 18:51 eso es absolutamente cierto estamos sobre todo a medida que nos hacemos mayores nuestro cuerpo parece como que sea un una botica no sea y tomó esto ya estoy entonces he ido Pilates para esto para lo otro pero no es que simplemente no ha habido una educación no por lo tanto no podemos hablar de nosotras de nuestros sexualidad de nuestro deseo au de decir me apetece tanto esto me gustaría tal cosa no con nuestras amigas porque cuando les he preguntado yo sobre con quién Lexus hablarían en caso de que tuvieran algún problema siempre se suele elegir a una amiga no a una hermana o a alguien así cercano algunas eligen a la médica o la psicóloga pero pero menos pero es que están tan hondo el silencio no están espeso silencio que hay sobre este tema

Voz 0401 19:48 condenadas al silencio para sí sí sí

Voz 5 19:51 cómo que no no sabemos cómo contarlo no

Voz 0401 19:55 una de las grandes delicias de sin reglas es que el prólogo así descrito por Soledad Gallego Díaz quién está al otro lado del teléfono buenas noches soledad

Voz 1910 20:03 hola buenas noches

Voz 0401 20:06 miradas estamos a que las grandes firmas analíticas de la sociedad de nuestro país hablen de sexualidad y encima femenina muchas gracias por hacerlo soledad

Voz 1910 20:14 dará por favor un placer

Voz 0401 20:17 es en tu prólogo que el deseo unos esfuma qué pasa entonces Soledad qué pasa con el deseo femenino cuando cumplimos años

Voz 1910 20:23 por lo que leyendo el libro de Ana que tiene que me me encanta porque siempre además de aportar datos habla de las cosas con un crecimiento que es un placer releerla de siempre pero que con el leyendo el libro de de Ana uno llega a la conclusión de que enfrentará el día que tiene muy desagradable dedique con la edad el eje o desaparece pues resulta que no que hicieron parece que la conclusión es lo contrario que bien que el deseo no hubiera parece que que con la edad simplemente lo que tiene esa apetece menos oportunidades pero menos oportunidades porque uno mismo se coarta no en esa en ese disfrute incluirlo cuál sería la abogada por preciso puede si existe porque no o conseguir satisfacer hacerlo no

Voz 0401 21:08 una de las cosas que más me llama la atención del libro además es que Ana una de las cosas que plantea es que asumamos nuestra responsabilidad al respecto esto no solamente es una cosa que pasa a nuestro alrededor y que hay otros que lo dictaminan creéis las dos que somos las mujeres las que automáticamente no nos quedamos hay escondidas porque bueno comarca o la sociedad o por qué creéis que soledad

Voz 1910 21:34 bueno yo creo que yo creo que tampoco existe la obligación alguna cosa que también dice Ana que a mí me parece muy interesante muy importante es que tampoco exquisita la obligación de tener un sexo activo tener actividades decir cuáles se activa a partir de determinada edad ahí de una obligación no es simplemente que personas que sienta en ese deseo lo que satisfagan sea el libre segunda libres del mujeres en concreto las mujeres mayores que normalmente se extienden tampoco libre para casi todo pues también líderes para el tema de lo que capaz de también de hablarlo con más naturalidad porque en dos No somos educado de una manera que no resulta difícil hablar de esos temas que las mujeres hablamos mucho entre nosotros pero no de ella

Voz 0401 22:20 y Ana tú eres licenciada en Psicología sido durante más de treinta años profesora de la Universidad de psicología cuánta responsabilidad tenemos que nos pasa a la cabeza

Voz 13 22:32 bueno yo creo que el quiera o la soledad que estoy encantado de estar contigo ahora de de tu prólogo ya lo sabes

Voz 0911 22:43 a si todo lo hemos pasado bien

Voz 13 22:48 es bueno yo y yo no quiero culpabilizar a las mujeres yo creo que la vida no sea culpa o de tantas cosas que no quiero que nada de mi trabajo sea para ni para dar más mandatos más obligaciones más deberes o más culpas yo creo que las mujeres debemos tendremos que luchar contra el estigma no es decir la sexualidad y mostrar el deseo es un tema muy estigmatizados por qué me entradas de todo está el fantasma de la prostitución no centro

Voz 0401 23:24 es una mujer que desea o somos unas industrias que estamos intentando seducir casi siempre a un hombre au somos unas pérdidas navarras directamente

Voz 13 23:34 como quiera seducir a uno que tenga quince años menos que

Voz 0401 23:36 tuvo el es una Puma sí sí sí

Voz 0911 23:39 la esa bueno bueno

Voz 13 23:42 les han estado toda la vida cazando y no han tenido nunca el apelativo de leones tigres jaguares nosotras somos Pumas pero bueno en realidad es que la sociedad querido controlar la sexualidad y el cuerpo de las mujeres y por lo tanto ha habido dos el estigma de la prostitución que lo tenemos todas en la parte de atrás del cerebro y luego también ha habido el otro papel nosotras o Virgen eso putas pero Santa sus multas decirte no teníamos no podíamos ser tías normales con deseos normales y luego una cosa es que me gustaría también añadir es que para mí el deseo no es sólo la relación sexual no es decir la deseos la piel el deseo es la sensualidad es la compañía es el el calorcito no se libro ese que me ha gustado tanto que se llama nosotros en la noche que es la película también con Robert Redford tal no es ella se acerca a casa de él dos señores de setenta hay tanto señor y señora y le dice te quiero dormir el se queda así dice dice no no te estoy hablando de sexo CC hablando de compañía de conversación de de una calidez que realmente la sexualidad de las mujeres sea la clave de la sexualidad de las mujeres es es la calidad de las relación no sea habléis ambas

Voz 0401 25:08 más de de una no genital de las relaciones sexuales de claro de lo que tú me estás hablando del roce porque si no se enseña a a disfrutar de ese Diago como el roce la compañía de que el sexo no lleve implícito el coito

Voz 13 25:26 claro no nos enseña lo que pasa que

Voz 0401 25:29 sí

Voz 13 25:30 eso de hecho lo llevamos nos lo llevamos escrito en el código genético si el bebé cuando nace lo mejor que le puede pasar es sentir el cuerpo de su madre de su padre no una piel que que le

Voz 11 25:43 no y el deseo de piel decía estar exacto de piel

Voz 13 25:48 el deseo de pieles algo que que tenemos toda la vida y lo tenemos hasta el último momento no entonces yo creo yo que derivar que lo importante incluso para la gente joven osea denegar la sexualidad a una a una cosa mucho más sensual ni mucho más global en realidad el el órgano sexual por por excelencia es la piel no

Voz 0911 26:13 claro es que además es el más extendido por lo demás más piel no podemos tener temer

Voz 0401 26:19 o no tener pareja se dicta normas a las mujeres respecto a esta decisión soledad

Voz 1910 26:26 lo de tener unos en el pareja bueno yo creo que a las mujeres que establecen una relación de pareja una edad y la mantienen a lo largo del tiempo pues cuentan muchas de ellas satisfactoria esa relación al cabo de los años encuentran también y que sea relación de el compañerismo también de de dieciocho de pie del de la acortarse junto al tener sexo y aparezca pues da una a una relación muy muy satisfactoria no pero que no la tienen porque les gusta ya a las que sean no tiene pareja no quiere decir que sea ese prescindir totalmente de de la relación de Peer pues tener una una pareja permanente

Voz 0401 27:10 sí sí porque claro esa señora es que a veces han venido han pasado por el programa nos dicen que están perfectamente entender porque quieren conocer a gente nueva quieren hablar con gente nueva Vahidi no hay otra manera de relacionarse y cuando les preguntas tienen usted de relaciones sexuales dicen bueno depende de lo que llames tú sexto si pasearse por la Gran Via de la mano es tener sexo tengo el mejor sexto del mundo no alegra te tú también puede ser lesbiana hay que ver lo en visibilizando que ha estado el lesbianismo la mayoría de las veces de una manera a brutal brutal el cumplir años haber vivido tu vida dentro de la heterosexualidad porque era lo que mandaba la sociedad cientos de repente parece que sales del armario o no pero realmente te escuchas a ti misma te has encontrado con con muchos de estos casos

Voz 13 28:02 bueno esta es una de las cosas más bonitas que atraviesa mi mi trabajo no por ejemplo la pregunta es cuál es tu opción sexual en este momento porque las cosas cambian dice por ejemplo es decir es sexo al paréntesis por ahora

Voz 0911 28:18 incluso la posibilidad abrirla la búsqueda dejan abierta la puerta está muy bien eh

Voz 13 28:22 incluso por ejemplo en otra pregunta tú crees que una nueva pareja animaría tu vida sexual tal por ejemplo dicen sí iré dices bueno en caso de que haya afirmativo qué preferirías que fuese un hombre una mujer bueno pues ahí un bastantes no muchas pero unas cuantas cuantas marcan una mujer ella se definen como gotero sexual con pareja heterosexual pero piensan que están abiertas a esto entonces yo creo que ese mandato twittero de la heterosexualidad obligatoria que decía Adrienne Rich sino que la que la que hemos nacido todas las los españoles y españolas pues se desvanece un poco con la con esa permisividad y con esa nueva visibilidad de las relaciones homosexuales que yo creo que hace en el mundo

Voz 0401 29:09 a grande claro claro me ha venido a la cabeza leyendo precisamente ese ese capítulo Encarnación aragoneses de Urquijo o más conocida como Elena Fortún quién seis dio en María Luisa rollo para poder hablar de de su lesbianismo en oscuros senderos como bueno estoy también inmersa en la lectura de ese libro

Voz 5 29:32 vida de de voces que empiezan

Voz 0401 29:36 darse ahora sobre Lady lesbianismo que han estado tanto tiempo calladas soledad

Voz 1910 29:42 bueno pero el libro de de Elena Fortún es un libro muy dramático no es realmente el sufrimiento que

Voz 11 29:50 sí porque lo hace todo Darra desde el sufrimiento que pasado fue terrible no cosas buenas también del libro Diana

Voz 1910 29:56 es la la idea de que las mujeres mayores Joyce como bastantes más felices de me refiero tu mente que las que tenían esa edad daños no

Voz 0401 30:07 a ver mujeres que tenía en sesenta setenta

Voz 1910 30:09 años hace treinta años que se encontraba en una circunstancia el mucho peores que la estamos nosotros

Voz 0401 30:15 pero bueno si era pensar que les pero ahora tienen treinta

Voz 1910 30:17 cuando tengan setenta sean todavía más

Voz 0401 30:21 más felices nosotras siempre bueno

Voz 1910 30:23 es una alegría no yo creo que el libro El libro es un trabajo y que en el que uno llega lo lo elige

Voz 11 30:30 dice que esté bien y las cosas no están bien

Voz 1910 30:36 la sí

Voz 0401 30:38 desde un punto de vista tan positivos como el que has conseguido con con sin reglas Ana bueno

Voz 13 30:46 no yo creo que se debe a la liga de los Simba Atano sea yo

Voz 16 30:56 toco dos temas conflictivos en la vida uno al envejecer y el otro envejecer siendo mujer entonces si esto lo suple su más desde una perspectiva feminista pues claro te puede salir una cosa muy dramática no porque

Voz 0911 31:11 el compromiso de sexo como yo soy se lo mismo

Voz 13 31:15 es co yo soy de la parte de feminismo decir la libertad y creo que el feminismo nos ha hecho felices nos ha permitido que estemos ahora hablando tres mujeres tan a gusto aquí tal no entonces bueno yo por ejemplo en mi facultad cuando mis alumnas y alumnos no voy a hacer un trabajo sobre lo desgraciadas que son las mujeres yo decía no es que me enteré ahora sobre los recursos que tienen las mujeres para a ese si ese si no es decirte yo creo que yo quiero escribir para hacerlo la vida grande no para hacer la vida grande sobre todo para las mujeres primero porque soy mujer segundo porque porque amó la vida Hay porque creo que las chicas

Voz 3 32:04 el deshielo claro exacto y sobre todo porque creo

Voz 13 32:08 que si las viejas somos más felices más libres y más divertidas

Voz 16 32:13 las chicas jóvenes de futuros

Voz 13 32:16 podrán mirarse en todas nosotras no bueno anteriormente a este tengo libro del tan frescas no que digamos

Voz 0911 32:23 era como el ensayo general de lo que ha sido la abertura final no por qué qué ha sido de éste

Voz 0401 32:30 creo que lo mejor de de este libro Soledad no sé si estas de acuerdo o no y me encantaría vivir tu opinión es que después de leerlo es sentido de verdad señoras yo tengo ya cuarenta y cinco años no tengo yo no soy una veinteañera tampoco pero eso es sentido de verdad que puede ser una anciana sexualmente activa eligiendo el tipo de sexo que voy a querer tener imitarle resultado tan placentero quitarme de repente como un peso de encima de voy a tener que cumplir cosas que

Voz 13 33:02 yo no quiero claro pero es que incluso puedes tener la SEC sobre la sexualidad es decir osea

Voz 11 33:08 mi obligación libre que soy libre de decir ahora setenta años claro

Voz 13 33:16 la idea es decir no me interesa no con cincuenta no me interesa con veintidós no me interesa o me interesa muchísimo y tengo ochenta y cinco es decir esa que somos muchas muy diversas y yo creo que cabemos todas que esto lo que más me gusta

Voz 0401 33:31 os espero que me permitan es oyentes que Contigo Dentro ahí también Soledad Gallego Díaz que está al otro lado del teléfono Illana porque yo tengo aquí el libro se les ciudadana Le pido por favor que me lo dedique a Catalina que es mi madre que me está escuchando ahora mismo llorando como una magdalena porque yo me acuerdo de ella mientras hablo con ustedes señoras porque quiero que se lea el libro quiero que analice cuál es su papel como mujer dentro de su propia sexualidad pero sobre todo lo que quiero es que entonces lo leamos hombres mujeres jóvenes mayores porque lo bueno que has Joana es escribir de la sexualidad a partir de una edad que espero que lleguemos todas pero es un punto de vista hasta ahora para mí absolutamente desconocido muchísimas gracias por por por no ponernos reglas a la sexualidad femenina cuando cumplamos años Soledad que a mi me gusta mucho en todas estas

Voz 11 34:26 en darle un abrazo darle un abrazo Catalina

Voz 0401 34:30 de tu parte porque además te va a emocionar mucho porque no sabes lo que te sí que Catalina yo lo sabes tú eres un abrazo

Voz 11 34:38 sí y enhorabuena Muchas

Voz 0401 34:41 muchas gracias muchas gracias Ana por escribirse en reglas por diseccionar así el deseo femenino hacerlo desde un punto de vista tan positivo con tantas ganas de elegir cómo quieres que sea triste

Voz 13 34:52 pues muchísimas gracias

Voz 30 39:35 eh Carolina Armero responsable de paraisosecreto punto com nos debía una consulta te acuerdas Elía cines les muchas cosas desde vean castizas eso me encanta me encanta cuando debería me dice cosas así de bonitas que estábamos allí con el tema de la te acuestas que cada dos por tres hay alguien que dice no es que yo no puedo tener placer a mí yo no tengo o no tengo tengo

Voz 0911 39:58 claro me empecé a preocupar a ver si esto era el orgasmo algo con te mucho más fantasioso de pensamos claro buenas noches Carolina Armero buenas

Voz 3 40:06 los tres chicas qué tal mucha gente

Voz 0401 40:08 diciendo ahora de orgasmo y hay que

Voz 30 40:11 exactamente la norma sin demasiada más de los que son reales escasos no quieres contarnos qué es exactamente la norma plan órgano es una insensibilidad genital pues al final si nosotros tuviésemos una noruegas me arrea

Voz 3 40:23 al no sentíamos ni siquiera un pellizco no tendríamos ninguna sensibilidad entonces cuando viene a consulta lo primero que yo les pregunto tienes sensibilidad genital sí sí sí pero el orgasmo

Voz 15 40:33 muy bien a tal entonces ahí empezamos a

Voz 3 40:36 disociar qué tipo de encargase me hay depende de qué tipo pues empezamos a trabajar

Voz 0911 40:40 dime pues de de podemos empezar yo me presento como Untitled de Carolina tengan problemas

Voz 0401 40:45 en el sexuales no consigo llegar al orgasmo pero con

Voz 0911 40:49 firme y corroboró que que sí que siento tengo sensibilidad genital

Voz 3 40:54 que tienes bueno yo siempre los tipos de Norgay las pomo en cuatro partes una a la Real que se que sepáis que sólo un uno por ciento de las Reales aíslen sucedan eso es es muy poca la Norgay me arrea lo que pasa es que también venimos muy contaminado social y culturalmente entonces pues yo digo hago otros tres apartados uno muy grande muy grande son las mujeres que viene a consulta sobre todo mujeres que piensan que son enólogas Mika es porque no tienen orgasmos vaginales eso es un error el cien por cien de las mirar adelante

Voz 0401 41:28 lo que pueda haber un orgasmo de ningún otro

Voz 3 41:31 eso es tú imagínate si nos vamos a casa de nuestras madres nuestras escuelas más allá todas esas manos mágicas SATE es decir porque porque estaba muy mal visto que se estimulada en el clítoris pero todavía nuestra generación hay mucha gente que no se toca el clítoris en las relaciones sexuales o ni siquiera se ha tocado no se conoce entonces claro cuando no siente placer por parte de su pareja con la penetración supone que es que tiene que ser así pues yo soy un Norgay Mika se resigna quise resignan eso es eso es muy importante que se sepa que no pues a que el cien por cien lo hemos dicho muchas veces somos clítoris Ana empecemos señoras

Voz 0401 42:08 que creían que que no pueden esta tarde el sexo de del coito empecemos primero entonces señoras a tocarnos estimular no sé

Voz 3 42:16 entonces ahí en ese tipo lo que yo empiezo hacer es unas tablas de masturbación para que ya se vayan conociendo vayan poquito a poco porque claro viene mucha gente mayor y es que no saben masturbarse es una pregunta que te haces así que tengo que ver cómo lo hago y entonces yo siempre les digo que cada cuerpo es distinto la primera semana las dejo que ellas Loren un poco solas luego las de alguna pauta también con lo que me vayan contando desde ese es un vamos el groso de la han órgano es esa

Voz 0401 42:44 que bueno lo que me estás diciendo que es decir que hay mujeres que te llevan que por su edad ni siquiera jamás se han superado gracias

Voz 3 42:50 Temas hasta muchísimas y lo que

Voz 0542 42:53 y lo que sueles hacer también en esas tablas ir creo que sí

Voz 0401 42:56 es un poco más avanza verse introducirlos juguetes eso

Voz 3 42:59 es una juguetería primero lo haríamos de forma manual porque imagínate depende también de la edad de la persona que venga consulta pero sí es muy mayor el tema de la juguetería ya culturalmente les bloquea entonces

Voz 0911 43:10 era de setenta años que que yo decía ya que no hay que olvidar que esto no sabemos venden no sorprende hemos con está mirando Elia con una cara de

Voz 0401 43:20 ves te lo dije sí porque yo tenía

Voz 0911 43:23 la dudas sobre los regalos de Navidad es mi familia te puedes setenta y tantos años pues bueno un vibrador

Voz 3 43:30 estándar básico que sea blandito y tal pues sería ideal siempre quería tenga la mentalidad abierta y que no la supo claro bloqueo pero vamos el tema es que vuestras señoras mayores que no se resignan muy bien que no se resigne en que hay sexualidad hasta los noventa y nueve años hasta que quieren más a esa es que al final tenemos sexualidad en todos los pueblos de nuestra piel hasta el final que es otro tipo de sexualidad sí pero el clítoris está activo hasta el final

Voz 0911 43:56 que en el caso de la señora y yo tengo

Voz 0401 43:58 yo tengo Inma ya no hablo de nadie más si yo tengo setenta y cinco años y quiero un succionador de clítoris bienvenido sea eso es IDC el satisfecho

Voz 0911 44:07 ayer ya hemos hablado que yo lo he traído aquí muchas veces es que el secuestrador de orgasmos ruso con goles es verdad

Voz 3 44:17 qué supone con eso pues fíjate una persona que tenga una sensibilidad media en la cuarta vibración ya puede llegar a molestar a un poco esa es para las primeras tiene diez velocidades una persona que no deja prácticamente sensibilidad vamos a poner poco agregó consigue esa esa estimulación

Voz 0542 44:34 perdí en la primera parte en la parte manual de esas tablas de masturbación C

Voz 3 44:40 cómo le enseñas a una persona a tocar se que en abril yo no es que ahora queremos que nos enseñan a hacer todo entonces sí que es verdad que está muy mal que preguntemos por todo porque lógicamente como lo hago estas como ya no no preguntamos nada como esa zona paya no vamos a Youtube no era yo siempre les digo lo mismo cuando está niñas empezamos estorbar cuando estoy aquí Tita alguien la enseña nadie lo hace por exploración propia tres de forma intuitiva Iker ya estamos un poco contaminados sí que me gusta que las primeras semanas lo hagan solas porque depende de lo que ellas luego me cuenta bien yo ya sé el grosor de la piel que tienen las puedo guiar por así a ciegas sabes es imposible entonces queremos que nos lo den todo hecho eso también es verdad eh

Voz 0401 45:23 me gusta mucho una cosa la que insiste es es en que lo primero es la exploración estamos hablando de señora sola en su casa mujer chica me da igual la edad que tenga pero lo primero es decir la cama no te va bien a esto supone que enfrentar

Voz 3 45:43 sí sí en la cantidad de gente que sigue fingiendo en el sexo es brutal hay gente joven que a mí todavía es lo que más me escandaliza no porque también se me dan me dan casos como Yago terapia de pareja cuando sale el tema sexual digo bueno pues habrá que decirle que has fingido y claro la gente no quiere es que como le voy a decir ahora mi pareja que fingido tantos años es que sea enfrentarse a su propia mentira y al final se convierte como en un círculo vicioso no porque por no decirlo te sigues conformando ido pasando los años y hay más frustración hay una hoja de libido se complica aún más

Voz 0401 46:15 a lo esto entonces en la cama en la comunicación

Voz 3 46:19 bueno el punto principal para mí eso es el punto principal porque sino todo al final va cojeando poco a poco tres es es un tema que hay que trabajar si la gente no sabe de verdad que estamos los sexólogo es para echar una mano saca aquí mucha gente nueva sexólogo porque piensa que les vas a mandar un sitio de intercambio de parejas o algo

Voz 0911 46:38 entonces es que no es

Voz 3 46:39 así o es al revés son las pautas de adaptar mucho a la persona que viene sino lo quieren hacer solos hay muchísima gente profesional que les puede ayudar osea que en ese caso esa sería la ONU la Norgay nada más bueno en la que todo el mundo piensa que tiene al final es totalmente ficticia no cuánto tiempo es de media podrá

Voz 0542 46:58 vamos es decir que se tarda en superar al no

Voz 3 47:00 tiene hay gente que en tres sesiones lo has lo ha conseguido porque las tres primeras sesiones sea conocido ya hay gente que ha estado seis meses porque también te digo una cosa los milagros yo siempre digo que los milagros alumno ver no es algo que ellos piensan que tú vas a sacar una varita Hay vas a hacer va todas las soluciona hay que hacer muchos deberes en casa y hay que trabajar muchísimo claro supongamos que que yo

Voz 0401 47:23 he acudido Dati porque no tenía ningún tipo de orgasmo y demás los pasado por este proceso de de que yo me conociese de mi propia masturbación Illa consigo mejorar mi vida sexual con mi pareja

Voz 0911 47:39 ya no estoy hablando a nivel individual y a nivel individual ya

Voz 0401 47:42 mi pareja pues he ido recuperan ya sea porque me he dado cuenta de que el clítoris es ese gran aliado Mi cama etc etc pero no me puedo conformar con esto nada más tú que me recomiendas tengo que seguir entrenando tengo que según es que a sí

Voz 3 47:57 cenando y sobretodo decirte que ahí Nos encontramos a un bloqueo porque hay muchas parejas que no están preparadas para que las chicas se toquen mil estas diciendo te lo digo en serio qué pasa que yo no lo hago bien qué pasos hay ahí a nivel profesional yo me encuentro un bloqueo porque la mujer en este caso que viene a trabajar la mal quiere seguir se encuentra un bloqueo de muchas de sus parejas tres es yo ya claro nulo y totalmente les hace claro les hace sentir culpables por lo que es como otra vez tenemos un segundo bloque hemos conseguido que ya rompa una barrera nos encontramos con una segunda barrera pues claro que pasa que hay muchos hombres que merodean pero

Voz 0911 48:36 luego me quiere muchísimo pero Ci U

Voz 3 48:39 pero tienen que venía consulta yo abogo porque ellos vengan porque así lo entienden o a ellos de la comunicación que tienen muchas gracias en la pareja en si no sabemos transmitir lo entonces cuando ven una consulta sólo explicas bueno cuando les dices que eso va a hacer que sus relaciones sexuales bajen porque claro si ella al final nunca disfruta es normal si a mí me obligan a comerme algo que no me gusta pues llega momento aunque no lo quiera o sea que si al final es así

Voz 0401 49:05 la trimestre leyendo oscuro sendero libre mérito de Elena Fortún no sé si lo que le he Osama tras yo estoy en mitad la lectura recomiendo encarecidamente esa lectura íbamos a hacer algo con ese libro que lo sepas Elia desfasada y una de las cosas que pasa es que me describe es muy bien cómo ha sido la educación sexual a lo largo de los años está ambientada en los años veinte treinta antes de la Guerra Civil y demás pero es algo que perdura hay perdura perdura Pérgola donde la mujer persigue reclamos no no razón

Voz 3 49:36 hablamos es una corriente que siga arrastrada por mucho que queremos ser más modernos no lo somos hace poco dio una charla en un ayuntamiento muy duramente sí que a una chica que me dijo es que ahora mismo estamos para tras la mujer está volviendo a ser sumisa sexualmente a pregunta luego cuando terminamos la charla la dije hemos dejado de serlo algún día vi claro llame hijo pues claro que sí porque yo me acuesto con de una noche yo la pregunta fue disfrutas con todos los chicos que te acuestas claro es su cara era un poema M hijo no digo entonces estás que te acuestas con ellos claro sino la disfrutas el sexo es placentero claro hemos dejado de ser sumisas porque la implicación

Voz 0542 50:14 creo que la verdadera revolución será en el momento en el que en eso que se reivindica tanto eso de el hacerlo

Voz 3 50:22 de tener el derecho al propio placer que sencilla todavía porque si tienes una pareja aquí llegas de vez en cuando al orgasmo que el orgasmo tampoco hay que obsesionarse no a tu puedes disfrutar del viaje sin tener que llegar al final pero eh con una persona que te acuestas de un día que acabas de conocer es para disfrutarlo Moretti Pereiro hemos quitar

Voz 0401 50:41 hacemos absorbí mira que carecemos de educación sexual Pérez de lo que carecemos absolutamente es de la explicación de la implicación emocional en nuestras relaciones de cama eso es que parece que te conviertes de repente en lo más solamente porque te acuestes con mucha más gente cuando muchas veces y eso lo hemos hablado contigo terminas destrozada cuando has pasado por todas las modas

Voz 30 51:05 bueno a ver de os emocional Menbrado Ina los hemos manejar

Voz 0401 51:09 lo que Suárez nuestra implicación emocional con nuestros asuntos de cama soy la más firme defensora

Voz 0911 51:15 a los pero el de la libertad no se Alonso habló de nada de eso está yo no me acuerdo lo pueden es

Voz 0401 51:22 es que confundamos los términos Roma caldero

Voz 0911 51:24 me dijo que ella se enamoraba de

Voz 0542 51:27 la persona con la que se ha costado aunque sea costase sólo una vez me pareció una de las de las formas más bonitas de explicar que ella sí sí delicada emocionalmente independientemente de las veces que fuera estar

Voz 3 51:38 con esa persona y luego tenemos que perdona tenemos que plantearnos una cosa es que eh normalmente te hablo ya de los adolescentes no que también es una aparece la mía pero sí que si hay alguno que nos está escuchando no eres mejor por acostarte con más gente y porque castigan duramente a no eran como borregos no nuestro padres de cuántas veces habrán escuchado esa frase que se casaba ni una vez yo les digo siempre y vuestros así como borregos que hace de los medios a es de otra manera entonces no es nadie ni mejor ni peor hay una libertad sexual y que los todo el mundo haga lo que quiera hacer por él mismo no por los demás no que eso también es una corriente que está pasando ahora mismo

Voz 0542 52:18 claro él hablabas antes de de el del uso de los juguetes en esos tratamientos Dean orgasmo creo que en ese sentido te estás de estreno dentro de pocos

Voz 3 52:27 sí sí sí bueno voy a estrenar una tienda nueva con catorce mil artículos así que dentro de una semanita estamos hay con muchas más cosas y más tipos de lubricantes que además son muy buenos para la noruegas mía

Voz 0401 52:41 porque son bueno el rúbrica antes para Norgay pues mira

Voz 3 52:43 los cambios hay mucha gente que usa la de por ejemplo los estimulantes frío y calor yo es algo que no recomiendo no en en una hacia porque es irte a lo básico a lo que va todo el mundo y a lo mejor funciona y la frustración es el doble sea porque esto que está funcionando a mí no no entonces al final se contamina sin embargo lubricantes un lubricante neutro se genera una película en el clítoris os he hablado de estos dos tipos de unos hay otros dos es que mi clítoris sea o muy sensibles o muy insensible hay mujeres que dice no es que a mí no me gusta el clítoris porque es muy sensible sí claro no me lo he hecho en sí eso es esa tenderá tocarlo de una forma más útil con una película por ejemplo de lubricante sería ideal porque no hay directamente no se puede aplicar una vibración directa porque nos molestaría pero si se puede aplicar una vibración sobre los dedos que mide dos se convirtió en un vibrador hay muchos trucos por eso te digo que cada caso hay que estudiarlo porque cada caso hay que enseñarle entonces los los lubricantes son buenísimos el tema el succionador pues depende de cada caso jamás lo recomendaría una persona de clítoris sensible pero sí a una persona eclipsó el grueso porque claro por más que se toca eh sería imposible que les recomendaría es la mujer que lo hablamos hace poquito pues olvidé por qué porque con el chorro del agua si tú tienes el el clítoris a eso que él estuvimos hablando aquí la última es que

Voz 0911 54:00 a ver soy muy fan pues si Málaga ante la