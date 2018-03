Contigo dentro (12/03/2018)

Voz 1 00:00 bien le vendrá bien programa de sexo en la SER con Celia Blanco contigo

Voz 0401 01:23 me resulta absolutamente imposible resumir lo que ha supuesto esta semana muchos damos por extinta en esta madrugada del lunes seis de las que tardará mucho tiempo en asimilar todo lo que ha ocurrido ha sido demasiado emocionante y maravilloso que ni una sola de las mujeres que conozco se quedará en casa el pasado ocho de marzo paramos y salimos a la calle a demostrar que juntas Podemos pero sobre todo que vamos a hacerlo vamos a cambiar la estructura que determina que una mujer depende de un hombre viendo las calles de nuestras ciudades y pueblos repletas de mujeres dispuestas a pelear por sus derechos casi parece que conseguiremos cambiar la base de esta sociedad machista en la que la libertad sexual del género femenino no se sabe conoce con qué es no se contesta basta con escuchar el propio presidente del Gobierno para calibrar hasta qué punto nos concederán oportunas ajenos Nos arrinconaron por los siglos de los siglos en una esquina de nuestra propia cama que gobernaron nuestra vida sexual como si el haber nacido con un órgano determinado entre las piernas pudiera determinar cómo debe regirse nuestra existencia la libertad sexual de las mujeres ha sido una utopía desde siempre podernos otras decidir quién puede tocarnos basta abrir un periódico para darnos de bruces con comentarios que justifican que cualquiera pueda meterme mano me guste uno persona que en un momento determinado me mete la mano donde yo no quiero que la tenga hay personas a las que no les presupone hemos ninguna actitud deplorable pero que no entienden por qué y no me dejó tocar las tetas por un desconocido minimiza el abuso sexual lo peor es que por cada machista que expone esta situación muchos aplauden su argumento en nuestra obligación como sociedad sana que debíamos ser implica que con la ley en la mano denunciamos todas estas acciones lo lógico sería que tanto hombres como mujer les entendiera hemos que el abuso sexual es delito y que lo asimilaran no por la implicación legislativa del hecho en sí sino que lo harán por lo abusivo perjudicial y doloroso que resulta saber que tu culo espero Piedad del primero que pasen saben por qué es importante que lo hagamos centrémonos en una sola zona de nuestro país para celebrarlo en Euskadi por ejemplo durante el último año la cifra de violaciones se disparó un sesenta y cinco por ciento en esta comunidad autónoma y los delitos contra la libertad sexual crecieron un veintiuno por ciento no es la única cifra que espanta en toda España durante el año dos mil dieciséis se vivió el mayor incremento de abusos sexuales perpetrados por menores

Voz 0401 04:19 duro como sociedad y la libertad sexual de las mujeres es una de nuestras prioridades la mitad de la población estamos pidiéndolo a gritos bastó vernos el jueves pasado tomando las calles ahora sí ahora sí les aseguro que vamos a por todas queremos ser las únicas propietarias de nuestra libertad sexual y esta vez no pararemos hasta conseguirlo Contigo Dentro en Twitter

Voz 0401 05:02 la particularidad muy a centrar Montoya ganará más resulta que Manuel Carlos es un oyente muy fiel de contigodentro prácticamente casi todas las noches cuando acaba este programa mantenemos una conversación con él a través de las redes sociales de de Contigo Dentro uno pues esta semana nos dejó un mensaje en nuestra página de Facebook recriminando en los que la pasada semana no tratáramos temas más picantes así lo define más picantes siento infinito que no le cuadran todos nuestros temas pero como les dijimos semanal Carlos este programa se hace sobre todo gracias a las dudas de sus oyentes cada vez que alguno de ustedes nos deja un mensaje de voz en el seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro hacemos juntos sexual La Ser o que nos motivan y Gyan para cada noche aprender un poco más de esa sexualidad de la que apenas sabemos nada sabemos que no siempre lo haremos también como deberíamos ni siquiera tantísimo como les pueda gustar a ustedes pero les aseguró que intentaremos que ninguno se quede con las ganas de aprender todos los domingos por la noche algo nuevo sobre su sexualidad por favor dejen nos todos sus mensajes

Voz 9 06:25 y yo me fui a vivir con uno dos para evitar limítrofe no se puede yo tuve sólo de votos y se sella Sacchi no sí son muy visto

Voz 0401 07:00 estas son las partes del programa que cuando tomó la suerte de hacerlas me gustan más y saben por qué pues porque es sólo un par de minutos yo puedo darle las gracias a todas las personas que hacen posible que tengamos hoy contigodentro vamos a empezar porque Juan Carlos Ingelmo fue el que estuvo en la parte técnica de las entrevistas de esta noche Pablo Arévalo se ha tomado esta noche es su cortado sin azúcar para estar muy pendiente de que todo vaya perfecto mientras estoy aquí en directo hablando con todos ustedes no El Calero también va a estar muy atento para que hasta las dos y media tengamos sexo en la SER todo esto lo contó por si alguien se cree que que este programa lo hago yo sola o que lo hacemos L ahí yo las que estamos al otro lado de los micros ni muchísimo menos eso sí tengo que reconocer que Elia Fernández volvió a producirlo hasta la saciedad buscando mi todas y cada una de las personas que me brotó que debían estar aquí conmigo esta noche y además cuido que pudiéramos tratar todos los temas escogidos como esa parte un poquito más seria que a mí a veces se me escapa que les vamos hacer Contigo Dentro lo hacemos un montón de personas ustedes también recuerden lo sexo en la SER se basa en absolutamente todos y cada uno de esos implicados

Voz 0401 08:44 la luna y treinta y ocho minutos de la madrugada en una menos si nos escuchan desde las Islas Afortunadas

Voz 12 08:53 qué bueno que empecemos con Diego de luz

Voz 2 09:21 buenas noches Elia Fernández buenas noches todo bien todo esto que le estoy yo en mi búsqueda incansable por la información sexual de este país que no es mucho pero no es mucha la información

Voz 0401 09:33 son informó poco sea informan poco para eso estamos nosotros aspira a dar el do de pecho y para contar todo todo todo es más cosas

Voz 2 09:40 que no nos quieren contar efectivamente ir para descubrir cosas como las que encuentro en esas mis webs de referencia nuestras webs de referencia repaso semanal que hago en el que me encuentro cosas como esta

Voz 14 09:55 y dice Naiara Manero

Voz 0542 09:57 hablo habitualmente recibo muchas consultas sobre el tamaño el grosor la forma al pene también habitualmente me pedís que hablen el vídeo que hable en un vídeo sobre los famosos ejercicios de Yeltsin de modo que a petición popular aquí os lo traigo y coge y experimentando punto es lo explica pero yo no lo había oído en mi vida

Voz 2 10:18 Coque has dicho el nombre este es el que bueno no se puede decir ella eh que él tiene buenas noches joya la malherido

Voz 15 10:24 hola muy buenas noches

Voz 2 10:27 trabajando sobre sobretodo a mí solamente con con la presentación de de Lien el señor Michel quién esté al que tú te refieres qué pasa que la tenía tremenda o cómo va esto no

Voz 15 10:37 hombre al revés la tendría pequeña en la que río más grande

Voz 0401 10:40 se inventó hasta una unos ejercicios que pudiesen crece a hacer crecer el miembro

Voz 2 10:48 SER teóricamente sí sí sí

Voz 15 10:52 buscáis por internet a encontrar ese montón de información sobre esto tutorial les foros con experiencias buenas la información sobre esto es grandísima vamos a lo que se comparte va a mí no me gustan especialmente mucho que da nombre a mí no me gusta nada esto pero bueno petición popular yo me debo a mi seguidores así que si hay que hablar de ello se habla

Voz 2 11:15 pues que ACS además has cuéntanos qué es el Elkin

Voz 15 11:22 escupe son ejercicios manuales tipo masajes que se supone que sirven para aumentar el tamaño o el grosor del miembro viril

Voz 2 11:31 hay alguna herencia de que así sea será hemos medido antes y después

Voz 15 11:35 eh bueno pues los chicos cuentan en los foros que se que se pueden lograr hasta incluso cinco centímetros

Voz 2 11:42 quién me clara va a seguir que de estirar básicamente prácticamente

Voz 0401 11:48 sí

Voz 15 11:49 en serio a ver

Voz 16 11:51 que hay hay que partir de una base muy importante

Voz 15 11:54 que es que el pene no es ningún hueso ni un músculo palés hueso bien de su músculo entonces no se puede entrenar elegidos eh que principalmente su función es llenarse de sangre para la erección entonces si conseguimos aumentar el flujo de sangre que llega sí que visual no le parece más grande bueno de hecho estos aprecian distintos momentos de de la excitación del hombre no en una relación sexual se puede ver una masturbación

Voz 0401 12:23 sí cierto pero pero eso es eso es la base no es decir el el pene cuando ésta flácidas más pequeño y es cierto que cuando esta Erecteo aumenta de tamaño con esa bases

Voz 15 12:34 sí señor bueno lo que explican es que si tú es en tirar básicamente estirar una piel Se va a ser más grande esto lo vemos pues como con otras zonas del cuerpo con las orejas vemos esas tribus africanas que se agrandan partes del cuerpo no

Voz 2 12:54 cierto pero lo que ocurre

Voz 15 12:57 que si tú estás haciendo esto permanentemente igual consigues algún resultado pero sí para la piel vuelve a su sitio sea tu cuerpo vuelve a ser el que era además esto no lo haces de pequeño cuando estás creciendo no durante el desarrollo sino que ya es Luo de adulto con lo cual la capacidad la capacidad de cambio es mínima a mí estos ejercicios la verdad es que me parece más a tiempos a una moto que nos venden paran bueno no implicarse en lo verdaderamente importante que es mejorar la autoestima y darse cuenta de que esto del tamaño no es tan importante que uno no es más macho

Voz 2 13:32 por terreno más grande esto es a la vez de lastres que uno no es más hecho decimos las es a la vez por entender la más grande reportará grandes esta pero a mí me recuerda a a decir marcas a pesar de que tengo una memoria espectacular para la teletienda Gador de pene que salía por las noches que era IS extender lo voy a otro

Voz 15 13:57 mismo en una máquina

Voz 2 14:00 con la mano no exactamente lo mismo pero con la mano

Voz 15 14:03 a ver qué malo no no que va

Voz 2 14:05 lo consiste en masturbarse y masturbarse más no es es no no os vamos a ver un segundo un segundo a ver yo tengo te en el nerviosismo que vamos a ver yo tengo

Voz 0401 14:16 ese hijo en esa edad en la que no dejo de echarle el pellejo para atrás

Voz 4 14:23 esto es justo lo contrario

Voz 15 14:26 bueno no se puede hacer con pellejos y el movimiento es al contrario Si porque es decir ahí dado también puede hacer es

Voz 2 14:35 eso sí si no

Voz 15 14:37 como si fuera un masaje vale el movimiento sería más o menos para que se puedan entendernos los oyentes no

Voz 17 14:45 sí yo uno mi dedo índice mi dedo pulgar al es una forma de o de Círculo

Voz 15 14:51 puedo más hacer el pene haciendo movimientos hacia la punta de forma intensa como si fueran movilizar la sangre Buckley una y otra vez vale la citó intensamente hacia adelante así haríamos un movimiento de forma que mejoramos la circulación así sería como un alargamiento del pene pero claro cuántas veces tienes que repetir esto a lo largo de toda tu vida además lo que lo que comentan en los foros los chicos es que si lo hace es más despacito al mejorar más tu circulación sanguínea lo que vas a contribuir también al aumento del grosor

Voz 2 15:29 esto también habría que verlo hija de mi vida

Voz 0401 15:32 veo siempre presionara uno la otra duda más claro ahí esto no te queda otra que hacerte Lotus solito porque no como que no vale de pongo yo hacérselo al que tenga esto este pequeño esa pequeña cuestión de querer a alargar su pene por mucho que insista en que me da igual el tamaño que tenga su pene como Evita ex citarse es que se les

Voz 2 16:00 la dura claro vale no hay por qué evitarlo al menos mal que claro es que estaba todo el rato pensando digo ese momento estamos hablando

Voz 0401 16:07 de vamos ayudar a mi a mi chico a mi compañero a mi amigo el claro el otro empalmando como el cerrojo de un penal hito allí claro que esto no dificulten absoluto los ejercicios del señores de llegue Kim

Voz 15 16:23 lo ideal sería hacerlo con cierto nivel de engrosar miento pero no en una erección total

Voz 2 16:29 vale porque no es una masturbación me hecho no tiene porque sí

Voz 15 16:32 leer del todo placentero hombres estimulantes pero pero no es una masturbación mal entonces lo normal es que haya cierto nivel de engorrosa miento claro porque estamos ayudando las sangra circular porque como no puede ser placentero pero no es para lograr una erección total en Izmir ahí porque evitar la tampoco en el sentido contrario

Voz 0542 16:51 va iniciará más allá del hecho de que claro esto favorece lo que decías que que no acepten el tamaño que tienen de manera natural Ali genera complejos tiene alguna otra contraindicación por la que no te guste o a nivel salud sexual son inocuos

Voz 15 17:07 en sí mismo lo que es el ejercicio puramente es totalmente inocuos no te vas a hacer daño por esto no tiene ningún tipo de problema si es verdad que algunos chicos utilizan anillos constructores vale que son anillos que se ponen en la base el pene para retener la sangre para que visualmente parca hay mayor tamaño esos anillos si se utilizan durante mucho tiempo lo que hacen es retenerla en el mismo punto y eso no es saludable es el único consejo sería que estos anillos Nos utiliza más de veinte minutos seguidos por decirlo así pero por lo demás malo no es vale eso es la parte buena de la historia

Voz 0401 17:46 sí sí que me gusta es que desde el principio has dicho que no estabas de acuerdo y que realmente cuando alguien tiene un problema porque considera que su que UPN es muy pequeño debe empezar a aceptarse lo primero y lo segundo no te parece que también a innovar en su vida sexual buscar cómo

Voz 2 18:08 disfrutar teniendo un pene pequeño claro es que ellos

Voz 15 18:11 la pregunta esta pregunta la formuló muchas veces pero es el para que sean para que necesitas tú un pene grande vale visualmente puede ser atractivo bien también te puede parecer atractivo pequeño esto para gustos colores sí pero funcionalmente funcionalmente para que ilustra vale tenemos la creencia de que un pene grande da más placer no es cierto de hecho son los que más problemas dan es el placer femenino no necesita ni siquiera un pene que esto suena muy radical pero es que es verdad estamos muy obsesionados con el tamaño pocos lesionados con otras cosas que a nosotros al menos nos interesa mucho más yo creo eh a la mayoría de las mujeres que me están escuchando

Voz 0401 19:00 qué gustazo que hayamos dicho tres mujeres en este estudio

Voz 2 19:06 que el tamaño no importa si a ver si se lo creando una vez muchísimas gracias por estar siempre

Voz 0401 19:13 con nosotras

Voz 2 19:15 muchas gracias a vosotros buenas noches buenas noches

Voz 11 19:51 por cierto yo tengo una noticia disparate porque te sientes tú en mi trabajo que juro otros pureta fuerte

Voz 2 19:56 aquí no por intrusismo no pretendo quedará directa con lo que tengo ganas todo lo jornal

Voz 0401 20:02 pero es que me he puesto muy contenta esta semana porque ha de la noticia de que Australia parece ser que va a ser el primer país del mundo en erradicar el cáncer de cuello de Lutero ya que no sabes porque no pues porque en su plante vacunación llevan llevan mucho tiempo incluyendo a los niños en la vacuna del virus del papiloma humano este están convencidos de que van a poder decir que el cáncer de cérvix ha sido erradicado en Australia así que por favor por favor responsables sanitarios de todo el planeta sepan que esta es una de las mejores noticias que podemos dar el cáncer de útero ha desaparecido en Australia solamente gracias a incluir la vacunación del virus del papiloma humano en los niños también

Voz 0542 20:56 recordaremos la la información que hicimos al respecto aquí con ayuda de del doctor porque fue muy interesante y muy muy clarificador además tenía una visión de futuro espectacular yo cambio de tercio porque tú sabes que yo soy así de variada y ecléctica Laver a la vez

Voz 0401 21:14 es inteligente de estupenda trabajadora era aquello que tengo aquí súper explotada que lo sepa todo el mundo

Voz 0542 21:20 pues en este caso te voy a hacer una referencia que te va a gustar mucho bien porque cada vez vemos que hay más guiños al mundo del B DSM es resulta que esto se va a hacer mainstream que vivo pero la llevara todo el mundo

Voz 0401 21:35 tú sabes que con con este tipo de comentarios que haces de esto que va a gustar mucho les debe de ser

Voz 21 21:40 me ya empiezan a preguntarme en en la intimidad

Voz 0401 21:43 eh porque quiere decir que así yo practico bondad más uno hablar

Voz 0542 21:48 desde de la intimidad de Celia Blanco sino de sus estilismos porque el otro día la gala de los Oscar eh las cámaras y los focos prestaron atención por primera vez a un hombre porque es verdad que siempre vemos los vestidos escapar

Voz 0401 22:04 hay que ir hay que ir muy hay que ir muy muy muy escandaloso para calentar sola cámara de televisión de siendo un hombre pues

Voz 0542 22:12 resulta que el patinador y pon debajo de su traje azul impoluto llevaba

Voz 0401 22:17 un arnés de cuero bueno

Voz 2 22:20 si hay que pienso en ti en tus cosas y mis cosas y lo él esos collar

Voz 0401 22:26 es que me pongo yo que son del B DSM más puro en esa casa bueno tanto para estar por casa sí pero digamos que mi casa en fijar ocurra yo reincorporar ha puesto el caso es que tanto ese tuyo comer murió que yo también tengo una eh sólo he pasado tanto es mucho más vendida pero tengo que decir que además tú a Ernest es me Arnés lo flipa seis estupendo porque tienen una argolla justo aquí entre entre el pecho que es como para enganchar las si tirar de ella pegar tela bien que yo lo he hecho un par de veces y Koji me da me quitas hermanamiento

Voz 2 23:00 ahora cuando menos FROB encima de la ropa el caso es que esto es antes de ponerlos en pelotas a lo mejor te lo arrancó

Voz 0401 23:06 pero pero estoy aún por acoso

Voz 2 23:09 colabora todo el caso es que esto es arneses de los que hablamos en los collares yemas son de la firma brilló indiscreta tenemos al teléfono a él sabía que seguro que nos puede dar una perspectiva sobre esta irrupción de los arneses en la vida pública buenas

Voz 0401 23:25 noches Elsa

Voz 2 23:26 hola buenas noches cómo estáis hasta qué punto

Voz 0401 23:29 todo eso arnés es esos coches eso y todas esas cosas con las que me puedo disfrutan en el bondad sadomasoquismo podemos sacarlas a la calle

Voz 17 23:42 la verdad es que cuando cuando las creamos siempre pensamos en este doble uso no siempre pensamos que son un aliado perfecto una intimidad para el juego si para divertirse pero que son tan bonitos quiénes una tienen utilizarlos como complemento de Motta hace esto ha sido una pega noticia esta alfombra roja porque realmente era algo que decíamos es que pueden salir el premio estar bajo los focos

Voz 14 24:07 el Ibiza ha

Voz 0401 24:10 es como nuestra línea de inspiración de BSM de das dominación y sadomasoquismo de cuero Vega no como la hacéis en cuero Vega no

Voz 17 24:22 nosotros no aspiramos en el en el mundo del dadas clásico pero estamos un giro para que sea más cercano al mundo de la moda que al mundo de de un PSM esta parte de que sean Vega no es realmente hemos pensado que no no hay que utilizar piel de animal para que sea un producto con un acabado exquisito que se ha sofisticado que sea cómodo entonces era una parte también de nuestro compromiso no con el Plan extra y con con los animales hemos que sí si lo podríamos hacer bien de esta forma pues no se ahorraría hemos todas la partes de de piel animal el resultado yo creo que es bastante bastante esto físicas

Voz 0401 25:06 vamos a darle la vuelta a un poco la tortilla y no hablamos de elementos de

Voz 22 25:12 ondas llevados a la calle

Voz 0401 25:15 sí pero puede es contrario es decir tú crees que el hecho de que yo empiece a usar este tipo de elementos porque de repente veo una de vuestras exquisiteces huy me lo voy a poner para la calle tú crees que si yo me ánimo a la calle jamás de los jamás es lo he metido en mi cama terminaré cediendo a su uso en la cama

Voz 17 25:37 yo creo que lo es arneses y quién va a aprobada la mejora está de acuerdo creo que los arneses de tan común cierto poder cuando cuando viste un arnés no sé si es porque las Correa es te aprietan los precios porque definen más así como cierto poder yo creo que si lo trasladamos ese bienestar y SAD a esa autoconfianza a dos territorios de la intimidad yo creo que nos puede dar más cuantas siete yo creo que que sí que la gente se podrá animar decir pues mire puede combinar esto con miles sería o no CEO sobre la que directamente a veces yo creo que sí que la gente se puede animar a aprobará jugar

Voz 0542 26:14 es que parece una tontería pero es un elemento muy pequeño pero que marca estéticamente una diferencia brutal

Voz 17 26:20 es muy es muy llamativo hace y esto que habéis dicho de que nunca nos fijamos en dos trajes dos hombres no alfombra roja porque siempre bueno son son las mujeres las protagonistas por lo que llevan puesto esto ha sido como muy rompedor también y mira que es un elemento pequeño ya al final han hecho todas las diferencias

Voz 2 26:39 pero por qué despiertan mucho la imagen hacia

Voz 0401 26:43 me ha encantado mientras estaba esto hablando de todas las posibilidades que podían dar tus arneses porque yo estaba viendo la Mer se aquí a Elia Fernández que es súper discreta pero estaba rindiendo quiero preguntarle a Elia Elia tú que lo o

Voz 2 26:56 estás en la calle has puesto muy para en la niña Alcolea tú que lo usas para el día a día

Voz 0401 27:04 de lo vamos a ver Elia lo usa para cuando se ponen súper guapa en determinadas ocasiones pero es verdad que automáticamente despiertas la atención y la tontería que yo digo de engancharse de de Sacyr eso lo hace todo el mundo de lo de enganchar la por por por esa argolla y tirar de ella lo hace el noventa y cinco por ciento de la gente con la que se cruza ha expresado en trasladar este arnés también a tu cama Elia Fernández

Voz 2 27:28 qué pensar del trasladar esta arnés a mi cama Celia Blanco buenas confesión mira lo que has conseguido has conseguido que Elia Fernández confiese que a llevar tímidas que ha hecho en muchos años en tres años de programa pues

Voz 0401 27:45 es un verdadero placer que nos han inmensa a romper la estética a romper las reglas y sobretodo a despertar la imaginación de todos y cada uno de nosotros ya sea pues porque estemos de una determinada manera y que nos animamos a meter ese vestuario en nuestra cama muchísimas gracias de nuevo pero es claro que sí

Voz 23 28:19 hay ay ay el eh

Voz 24 28:40 eh

ciudad Contigo Dentro en Cadena Ser punto com

Voz 11 28:56 el sociales en Twitter arroba Contigo Dentro bien Facebook seis cosmético dentro todo por la radio no ser elefante yo presidente USA comparado habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 25 29:14 pues venga escolares algo escolares

Voz 2 29:17 para no caer en la boca yo digo eso para

Voz 26 29:20 constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder bueno no porque no puedo hablar soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 11 29:29 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 29 30:01 pues

Voz 0401 30:15 qué pedazo de este maná llevamos de poderío femenino y es que toda esta semana nos ha permitido también puede insuflar Nos conocer sabe llenar de todas las cosas y circunstancias de las que somos capaces las mujeres sin embargo veces ah dice si no siempre todo funciona así porque estamos llenos de complejos porque creemos que no damos la talla porque nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos eh nuestra invisibilidad dentro de la educación sexual ha hecho que nuestros miedos a veces se transformen en complejos Silvia Moreno profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén directora de única proyecto nos escucha desde Radio Granada buenas noches Silvia hola buenas noche hasta qué punto el físico es importante para las mujeres bueno pues ambas muy muy importantes según según indican los dato yo creo que sobre todo la lo que vemos en el día a día los comentarios que hacemos eh

Voz 31 31:21 en la parece ser que cuando preguntamos a las mujeres sobre si están satisfechos con su apariencia oficial sobre si se gustan demasiada más de un ochenta por ciento suelen reconocer que no es así osea que siempre tiene algún perfecto siempre querrían estar más delgada tener más pecho o menos más cadera menos entonces insatisfacción latente ahí un problema que además se ha considerado como algo normalizado osea como si fuera común que que que que es la mujer digamos que no gustamos no en doce de problemas que mucha de esta terminan teniendo problema psicológico severo importante no lo más grave sería pueblo anorexia muy nerviosa pero sin llegar a ese nivel estaríamos hablando de un problema de insatisfacción general es decir de rechazo del del propio cuerpo que a la larga termina causando pues su estado de ánimo ansioso depresivo falta autoestima hay problema de la sexualidad también

Voz 0401 32:11 quién o quiénes contribuyen a que así sea Silvia bueno yo creo que la lo la imagen

Voz 31 32:19 de la mujer que aparece en los medios de comunicación está haciendo mucho daño desde hace mucho tiempo cosa estamos continuamente expuesta

Voz 0401 32:27 a uno ideal de belleza

Voz 31 32:30 exagerado unos ideales que posee muy poca mujeres pero que la mayoría a la minoría solamente a la mujer aspiran a tener no como si eso fuera lo lo normal doce Si miramos pues valla publicitaria en en anuncios de Internet es continuamente sin darnos cuenta no están mostrando un un tipo de mujer que además de unas características determinadas siempre a una mujer joven por supuesto de raza blanca sobre todo en nuestra cultura delgada sonaba sin ningún defecto físico bien peinada bien arreglaba entonces tú termina causando haciendo daño en la en la mujeres porque lo queramos o no no nos comparamos Aina de Uría muy interesante la teoría de la comparación social que no dice que que evaluamos no pero atributos comparando Nos con los demás en parte no en dos estar expuesta este ideal de belleza hace que que las mujeres se sientan que no lo alcanzan que no que no llegan a ese nivel de exigencia termina provocando malestar con el propio cuerpo pero esto que me contado desde las

Voz 0401 33:32 desde la comparación social si me comparo con el resto de mujeres que estaban a mi alrededor yo la verdad creo que que todas estamos estupendas pero que no todas somos perfectas término lo mejor en mujeres reales no en esas que al fin y al cabo me las ponen en bandeja por así decirlo que ponen una valla publicitaria en un anuncio mirada al mujeres reales no ayuda también o Nos podría ayudar a no estar tan acomplejada o es que siempre nos fijamos en la perfección

Voz 31 34:06 por supuesto que no ayudaría eso es muy muy curiosos hace esta teoría no dice esto que creamos parte de nuestra identidad a través de compararnos con los demás y lo hacemos en toda nuestra actualidad atributo nos comparamos en capacidad intelectual en posición social y por supuesto es la apariencia entonces qué podemos hacer comparaciones al alza o a la baja hacemos comparación al alza cuando nos comparamos con alguien a quien consideramos superioridad la baja cuando uno compara mojón alguien que consideramos igual o inferior no los efectivamente muy curioso esto de que si vamos por la calle miramos a las mujeres a nuestro entorno pues son mujeres reales son mujeres normales además de de muchas formas tamaño característica entonces como explicamos que la mayoría de nosotras las mujeres no estemos satisfecha porque no estamos comparando con otro tipo de mujer que son las que vemos el medio y es que en realidad está mucho más presente este tipo de el canon de belleza de limpieza está mucho más presente de lo que nos imaginamos no me refiero anuncio directo ya de yo que son producto algas también tu lápiz de labios ese tipo de cosas sigue se supone que van dirigidas a la mujer en particular es que por ejemplo un artículo que salga hablando yo qué sé de cualquier cosa de problemas de sueño de de la crianza de los hijos de lo que se haga algo que no tenga nada que ver con las varios sí así sino fijamos siempre es si tiene que salir una mujer aparece un determinado tipo de mujer entonces como te digo presentadora de televisión ABC azafata eh anuncios de cualquier tipo siempre hay un prototipo de mujer en doce al final este prototipo está presente aunque no lo aunque no nos demos cuenta y eso está haciendo que de manera inconsciente automática no estemos comparando con eso por no hablar de los mensaje directo esto de que tenemos que TIM Arnau el pelo para no tener que echarnos crema para no tener arrugas de Pilar no es pintar no para yo no sé qué cosa Tata en bombardeo continuo entonces al final parece como que son muy imperfecta naturaleza tenemos que luchar contra nuestro propio cuerpo doce por la razón ese aunque efectivamente las mujeres de entorno no son así emo interna Liza o todas y todos que hay que aspirar a idear donde está el problema pues no lo sé pero un problema importante

Voz 0401 36:08 yo he dicho en tu presentación quieras profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén directora de Unica proyecto cuéntanos que su única Pride

Voz 31 36:17 mira de bueno son varias cosas fundamentalmente un Programa de Intervención Psicológica on line para trabajar con lo con el con el con el malestar con el propio cuerpo y a los datos ya como decía no indican que hay muchas mujeres insatisfecha en doce años trabajando en la clínica investigando oí iconos demos técnicas que sabemos que funciona y que ayudan a muchas personas pueso a mejorar la relación que tienen con su cuerpo pero claro esta técnica pues sólo podíamos hacerla llegar a la mujeres que teníamos cerca en doce bueno paso uno años ocurrió intentar adaptar el formato de de este tipo de procedimiento para poder ya estaba mujer adaptarlo en formato online quiero decir entonces creamos hicimos una adaptación del programa de intervención insatisfacción corporal para que a través de de de una página web a través de Internet pudiéramos llegar a más mujeres entonces esto básicamente lo que lo ofrecemos desde única Project además de eso tenemos movimiento en redes social es muy bonito y muy potente y a través de un grupo que se llama grupo de mujeres única para luchar contra contra este fenómeno de la confirmación de la objetiva del cuerpo de la mujer y sobre todo la lucha contra los cánones de belleza Napa que efectivamente todas las mujeres no podamos sentir bien con nuestra apariencia independientemente de la que esta sean

Voz 22 37:31 ir cedido

Voz 0401 37:32 toda esa página web yo voy a tener poco más o menos pues hizo la ayuda psicológica necesaria para no seguir comparando me con esas mujeres irreales bueno eso

Voz 31 37:43 pretendemos el programa ofrece pueso estrategia específica para sobre todo empezamos reflexionando con con cómo creamos la idea de nuestra apariencia porque a veces podemos llegar a a distorsionar la volvernos de una manera distinta de cómo somos en realidad entonces a partir de entender todo eso vamos proponiendo una serie de paso de ejercicio técnica de tratamientos específicos para para ir cambiando esa para ir mirándonos de otra de otra forma no hay para ir procesando nuestro cuerpos ha pesado tensión no a nuestra apariencia de una forma completamente distinta es verdad que que nosotros recomendamos que el bueno cuando el nivel de satisfacción corporales bajo o simplemente una mujer se siente bien pero quiere superar esta esta presión social el programa se puede hacer por cuenta propia pero en los casos más grave más complicado nosotros recomendamos que se haga con con supervisión terapéutica hay de hecho una parte del programa Estadio nada para los para terapeutas profesionales de la psicología de la psiquiatría que puedan trabajar con su paciente y los problemas que tienen de imagen corporal entonces sí que se puede conseguir estuvo ameno nosotros lo hemos conseguido con con mucha paciente y estaba muy satisfecho de las técnicas que utiliza muy la idea era pues la darla a conocer al mundo

Voz 0401 38:54 en doce Silvia bienvenida

Voz 7 38:56 más a la red

Voz 0401 38:59 capaz de de ayudarnos en algo tan realmente extendido me han hablado del ochenta por ciento de las mujeres creemos que somos imperfectas Si para poder acceder a ese tipo de documentación tratamiento y sobre todo asesoramiento que de otra manera sería bastante más difícil porque me estás hablando de auténticos profesionales al otro lado

Voz 31 39:24 sí sí yo creo que uno de los puntos fuertes de de nuestro programa eres la confiabilidad usar mismo la terapia o la digamos en bueno a sugiere a veces suscitan cierta desconfianza por eso porque no sabes quién hay al otro lado pero bueno este proyecto sale de la de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Jaén una lo hemos tenido que hacer a través de una Espino en doce son muchos años de clínica y de investigación y de Hideki como yo siempre digo

Voz 32 39:52 bueno yo no vendo humo no vender humo lo que os

Voz 31 39:56 pero no son producto milagroso nuevo milagro pero sí una serie de técnica que tienen un conocimiento sólido detrás muy muy potente y que no hacen estar convencidos de que son estrategias que que funciona no lo hemos comprobado

Voz 22 40:10 entonces yo creo que es muy y sobre todo

Voz 31 40:12 las cosas que no animó a lanzar esto es que en otros países en otras culturas por ejemplo Australia esta adaptación de las terapias psicológicas tradicional formato Line es muy potente incluso el Sistema Nacional público de salud en Australia ofrece programa interesantísimo y muy buenísimo y los estudios demuestra que es un efectivo decir un poco

Voz 0401 40:30 sí me ofrece

Voz 31 40:31 por supuesto el trabajo de la psicología a nivel presencial pero digamos que ese trabajo Laine un complemento que que funciona osea que está sirviendo a a muchas personas o digo que mucho un cuerpo de conocimiento detrás mucho sólido y mucha investigación estudio ya hecho y ICREA pensamos que debíamos aprovechar esa esa circunstancia no y así es como hemos hecho

Voz 0401 40:50 Silvia hasta qué punto era de educación sexual que que tenemos a nuestro alrededor es mala es necesaria que está

Voz 31 40:58 bueno yo creo que es fundamental dos otro Telmo estudio propio otra gente ha hecho investigación también al respecto por supuesto pero también tenemos estudios propio de la Universidad de Jaén en donde no hay una relación clara entre satisfacción hoy satisfacción con el cuerpo y satisfacción sexo es decir cuanto mayor es la insatisfacción y el propio cuerpo más probable no disfrutar de las relaciones sexuales que obvio no el cuerpo es fundamental en doce para mí el trabajo o la sexualidad es importante muy importante

Voz 2 41:30 sí y de hecho quiero aprovechar para para bueno primero expresar mi admiración por vuestro programa que hay una idea

Voz 31 41:39 yo utilizo vuestro podcast bueno utilizo el programa de todo lo que trabajamos

Voz 22 41:44 Mis clase del del Master de Psicología Sanitaria de la Universidad de Jaén

Voz 31 41:49 por qué

Voz 22 41:49 el honor que supone eso para no para para nosotras estoy tan ancha que ya no que pone este estudio

Voz 31 41:57 pues que se hace una labor docente impresionante porque ellos se lo digo a mí estudiantes por cierto aprovecho para saludarlo a la promoción del Máster de Psicología Sanitaria chico de mi chica de este año que según fantástica un al al pasado bomba entonces yo le le le explicaba una parte de trabajo una habilidad del terapeuta son poco mi curso en doce le explicó que que bueno que terapia sexual ley trabajo de intervención la podemos encontrar en cualquier manual y hay más material estupendos pero pero no es fácil hablar de sexualidad ni siquiera para un psicólogo y más difícil la une a hacer que los pacientes y la gente que necesita ayuda hable de esto no y esto no lo aprenden en los manuales y yo les decía vaya a aprender mucho más con Celia Contigo Dentro que cualquier otro libro entonces bueno nos prepara ojos trabajábamos playing te puedo decir que le ha encantado la la experiencia que hemos aprendido muchísimo

Voz 0401 42:50 pues por favor transmite lo es todo dame admiración todo mi cariño oí decirles que aunque me siento un poco abrumada me siento muy satisfecha de que de verdad Contigo Dentro este contribuyendo a tantísimo en cuanto a educación sexual Silvia vamos a intentar que toda esa imperfección que tenemos por naturaleza seamos capaces de asimilar la hay de disfrutarla gracias gracias a dos horas de algo así un abrazo gracia a Waco

Voz 34 43:28 yo no les va a dar empleo

Voz 0401 43:42 excelentes críticas tanto para la dramaturga y directora Carolina Román como para los dos protagonistas Nacho Guerreros y Kike Guaza acaban su estancia en el teatro Español con éxito absoluto pero la enseñanza que deja juguetes rotos es de esas que dan para la reflexión

Voz 35 43:58 hola buenas noches Carolina Román buenas noches querida bien

Voz 0401 44:04 qué gusto que gusto tenerte porque que tenía la identidad sexual Carolina para que te centrase

Voz 35 44:11 en este tema en esta obra bueno la identidad

Voz 22 44:17 otra forma básica de cualquier persona para vivir con que me identifico saques quién soy quién soy bueno pues un descubrimiento de tema porque uno es generalmente algo

Voz 2 44:30 es decir algo o eres

Voz 22 44:33 de sexo masculino femenino genital pero luego el género es como tú te sientes y luego saques con lo que tú te identificas y luego vino otra capa que es de que sexo

Voz 2 44:44 vida quién quién me atrae

Voz 22 44:47 sexualmente de mí mismo géneros de género opuesto o la bolsa que hay hay hay diversidad de de sexos y sexualidad es identidades como personas hay en el mundo bueno pues yo tuve que de todo todo esto cortar una porción pequeña para poder ceñir a lo que yo quería llegar que es que alguien simplemente por ser como eres que no pasa nada pero por ser diferente al al rebaño

Voz 0401 45:19 a este mundo binario

Voz 22 45:22 pues todo lo que es no binario parece ser que es malo no tienes toda esta carga negativa me parece el bullen de la vida una una grandísima injusticia

Voz 14 45:34 eres consciente de que la transexualidad

Voz 0401 45:37 pues resulta que es que no no tenemos la suerte de que hablamos de este tema en los colegios o muy pocos hagan de repente sin alguna madre que es así muy apañado o algún padre que se envalentonada que dice oiga señores a mi me gustaría hablar de identidad sexual en el hecho de que en el teatro sea la identidad sexual desde luego en este programa nos encanta porque va enseñando

Voz 22 46:02 a algo Carolyn a ver claro yo creo que no está función lejos de aleccionar no de ser heavy en ese sentido o panfletos era como digo yo es una pieza de teatro que lo que pretende lanzar una reflexión entre comillas educar uno también contando historia educa porque el público a veces aprende algo desde un sitio que es el sentido común desde el corazón que desde la cabeza no entra pero desde el corazón hay una hay un sitio en común una zona en común en la que sí en la información entrar sin filtros sabe sin juicio y prejuicio y todo esto nos lleva

Voz 0401 46:43 a separarnos juguetes rotos además lo que fiesta el pico y pala en ese corazón que hace es

Voz 14 46:50 quitar todo lo que te

Voz 0401 46:52 las hay protegiendo este corazoncito para que no te afecten las historias ajenas es decir las que tengan que ver con una identidad sexual diferente a la tuya y las que tengan que ver con una orientación sexual diferente a la tuya porque tú pones en escena los actores lo cual es decir que sean solamente dos personajes proponer dos actores que van a tener que que mostrarle a todo el público lo difícil lo duro lo dramático que es no no poder vivir con tu propia identidad sexual clamó tía ayudas se quién te ayudo que no dejamos aprender cuando nosotros empezamos con él además es verdad que hablar de personas transexuales hemos tenido la suerte de tener a nuestro lado a gente que nuestra ciudad

Voz 22 47:39 tú cómo te montas esta a ver a ellos se dedica Iñaki por centro yo hiciera formación pues hablando con Olga de Miguel que fue mi terapeuta también digo Olga quiero contar algo una historia donde Nacho Guerreros me han llamado Il quiero hablar un poco del Bulli in como ampliar este tema otro otros esta está trabajando con alguna paciente que haya sufrido esto hay bueno pues de era una cosa como ahí me parecía bien pero que ya se había dado ya estaba hablado oí cómo puedo yo agrandar esto cómo puedo aportar otra cosa sobre este mismo tema no pero algo nuevo indie con Maite que es una cosa es transexual es de sexo genital masculino de género es mujer lesbiana había sufrido bullen en el colegio entonces adelante de Maite Amis en abrió un mundo total donde yo empecé como investigar y he llegado a la conclusión de que no es que sí estos son personas transexuales que sufren el estará parte por por su identidad sexual pero yo creo que nos pasa a todos que por eso se da igual si es de género si porque negro oeste en extranjero o eres raro o eres un perro verde como yo misma que yo me considero de las pandillas hay gente que tiene pandillas para todo yo no pertenezco a ninguna entonces en algún momento claro que querido pertenecer y está cosa de Hole

Voz 0401 49:14 yo no estoy en un grupo no claro claro

Voz 22 49:17 soy sociable pero es verdad que por lo que sea no yo hace muchos años aprendí a disfrutar me mucho es estar muy tranquila con este tema a ver me han vamos que sin acuerdo vamos que ni siquiera digo pero porque no me comenta máis

Voz 0401 49:32 claro porque lo contéis conmigo qué pasa que reconocer que puesto que veo muy poca televisión me costó muchísimo reconocerá Nacho Guerreros en el papel de Mario de Marion cualquiera diría que es Koke La que se avecina cuesta muchísimo que Guaza demuestra ser un auténtico camaleón porque hasta que se convierten Dorian pasa por todo un repaso de personajes muy diferentes con matices totalmente diferentes que muestran a qué tipo de actores me dices que bueno que Nacho se pone en contacto contigo porque tiene ganas de hacer algo diferente de hechos productor también de la OTAN pero te costó mucho encontrar a Mario ya Jean que eran los grandes personajes de tu historia bueno hacen empezó como el monólogo Si yo llame aquí que con el que ya te

Voz 22 50:29 lo que está en el tercer montaje te decía antes que nosotros hemos comido mucho barro en el off madrileño hemos hecho luciérnagas que también tenía un pedazo de personaje y lo bordó daba Río Segura que también es un resultado de un work in progress que hemos hecho que es un portento entonces le dije mira voy a empezar a con Nacho llevan tiempo sin hacer teatro porque no entrenamos juntos Si con Quique me entiendo con la mirada hablamos el mismo idioma con lo cual estaban estas texturas de dejar de ser actor no llama nadie no hay manera de que nadie me hago una prueba de que nadie me llame para nada voy a dejar de serlo me dijo que ya Carolina no pero voy voy voy voy

Voz 0401 51:14 nos echó un cable lo que tú quieras tú a mí me puede pedir lo que quieras que siempre clasista estamos a improvisar claro ahí salió de maravilla porque

Voz 22 51:25 yo trabajo mucho el cuerpo entreno mucho antes en abordar un texto me parece que por contactar un poco con con tu tripa con sacar la cabeza de ahí el juicio oí jugar que esto se trata de eso salieron unas escenas brutales yo me fui a mi casa de cefaleas cuya ya estaba callada como una boutade de uno de decir ni mu Nacho oye Carolina esta historia es muy difícil hacer un monólogo con ella otras historias son fáciles de contará en monólogo pero esta te puedo asegurar que no es para un monólogo y me encanta aquí que yo quiero trabajar con él tú crees que puedes hacer otra función en bici o incluirlo a él digo momento incluirlo no es incluirlo es volver a hacer otra dramaturgia entera entonces claro empezar de cero otra vez otro proyecto Si nos hemos ido encontrando con versiones muy demasiado documentadas muy que parecía casi un documental teatro Ilion sea quería tirar por el lado sencillo

Voz 0401 52:30 es que esto es pero fue difícil pero no vamos a ver es que juguetes rotos lo que te haces que te descoloca ah por completo porque Quique Boza es capaz de interpretar no si debería contar cuantos personajes pero hace desde el tío puntero o más detestable que puede haber en cualquier familia padrino las baterías no además de Mario que es el personaje que interpreta Nacho

Voz 36 52:56 no hay desde

Voz 0401 52:59 más detestable es el primo que se aprovecha de Mario es las olas es todas esas personas que agreden a Mario por ser quiénes y luego se transforma la Junta orín Dorian que es

Voz 22 53:18 me dan mucha mucha rabia que no existan la verdad en vida real porque yo quisiera hacerlo

Voz 0401 53:25 til Inma inmersión creo que es que ahora

Voz 22 53:28 que terminamos ya es que no voy a sobrevivir sin ellas en marcha es un personaje alucinante que también salió una improvisación que es el padre entonces yo digo Nacho aquí tú

Voz 0401 53:40 tienes que hacer de tu padre claro que es la la madre la carga emocional terrible es muy famosa

Voz 22 53:46 veamos al padre el arquetipo de padres que no es no hay malos bueno hay situaciones ahí como si te dijese realidades de esas personas no y desde el amor es como tío vámonos de puta con tu hijo que esto va a ser

Voz 0401 54:00 o bien que saliera el maricones o con todo lo que le viene a decir claro y bueno pues ha sido un trabajo largo de investigación Bono está Nos contentos si identidad nombre femenino quiero mirarme al espejo y reconocer Menem mirar mi cuerpo y no dejarlo es más quiero amar lo lo suficiente como para dejarlo volar libre como las palomas mi casa es mi cuerpo y si se cae a pedazos no lo abandono todo lo contrario refuerzo sus cimientos para que sea para que resista todos los temporales para albergar todo lo que lo embellece y así poder evitarlo recibirá mis huéspedes llenar cada estancia común voz por fin mi propia voz esto los escrito tú para definir juguetes rotos tú has ha sido capaz de ir de después es tranquilamente dejando a tu Mario aturde orín allí qué va yo soy capaz no

Voz 22 55:03 no yo con qué excusa pasar por el teatro que pues sí yo creo que de las funciones que escrito están ha calado profundo bueno porque también ha habido de todo en todo el proceso nos hemos amado nos hemos peleado o no siempre han vuelto a creer nos hemos porque era muy difícil en una piedra muy complicada de pulir porque yo quería hablar de esto de cómo me habito no me valía cualquier de cualquier manera no es vamos a aleccionar o vamos a a la purpurina a la pluma hasta cosa poco superficial fandangos

Voz 0401 55:40 hace fantástica que tiene eh

Voz 22 55:43 maravillosa como cada uno seguidos salvando o de este naufragio que es el no pertenecer desde un lugar con humor con el airbag del humor pero mi propósito era ir a la a la profundidad de cada uno de esos personajes ante este hablaba del no maniqueísmo ni buenos ni malos ni padre malo nido no así Amin a mí la función yo digo puntero asqueroso pero a mí Carolina quiero decir hay gente que ha reído muchísimo con este hombre había un señor que esta vez en nombre hombre todo el rato hombre claro claro

Voz 0401 56:19 claro si es así como vais a estos maricones o no un breve que gira dime qué es ves de giré que tu obra es saber hasta en el último rincón de España porque merecería estar hasta el último escenario

Voz 22 56:32 mira voy a decir una cosa que bueno no es mentira porque es verdad que hasta que no se sepa tú no lo puedes ir valen no lo sabemos pero quizás volvamos al teatro Español porque era quedó mucha gente sin verlo el IBI mucha gente en la entrada preguntando si sobraron un orgullo

Voz 0401 56:52 yo claro que a mí me lo preguntaron el día que sí muy simple llueven te que te pregunta te sobró una entrada mira Fantasy es el mejor

Voz 22 57:00 negarlo luego cuando los chicos terminaron la función en el bar según entraron la gente osea a estallar un aplauso en el bar digo digo gracias gracias somos afortunados yo quiero recorrer me no sólo España con esta función todavía no tenemos plazas pero yo creo que merecemos una gira la bonita la barrera

Voz 2 57:23 creo que sí pero también yo estoy aquí como si no tuviese abuela no la tiene pero nos tiene

Voz 0401 57:28 todos lo a todos nosotros porque juguetes rotos merece estar hasta el último escenario muchísimas gracias Macarena Román por contar una historia de juguetes rotos por ayudarnos a recomponer las piezas de sus juguetes viendo tu función gracias y enhorabuena fue muchísimas gracias a T portar no usted

Voz 22 57:47 espacio en las radios mágica en la radio entra en las casas de las personas en las cabezas

Voz 0401 57:54 yo me parecen un líquido revelador maravillosa pues maya acaban de entrar en un montón de

Voz 22 58:01 esas que aguardar las muy majas las dos gracias

Voz 12 58:32 traidores