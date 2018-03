Voz 1 00:00 tantos en la Liga deja atrás a Luis Suárez y va por el pichichi en Marca aportará protagonista también el portugués alucinante el trece de enero Cristiano llevaba cuatro goles tras el póquer de ayer ya suma veintidós y en los diarios del Barcelona fotografía de la celebración de Messi esta tarde ante el Athletic titula Mundo Deportivo ritmo de campeón y el diario Sport dice esta Liga es un baile

Voz 0401 00:23 pero muy triste por el reloj Leone

Voz 3 00:26 qué pena hombre

Voz 0401 00:28 esta escucharlo entero pienso estar gritando y animando frente a Portugal

Voz 3 00:32 se lo de Samoa luego lo intenta pero

Voz 0401 00:36 aún así mientras hay vida sí siempre siempre

Voz 2 00:40 Contigo Dentro con Celia Blanco y luego los toros como le

Voz 0931 00:42 Sao hasta mañana

Voz 4 00:46 es el es

Voz 0401 00:51 esto

Voz 6 01:09 bueno uno ha estado un han llegado a nueve a vosotros

Voz 0401 01:59 permítame que esta noche hable de mitología ya sé que no están muy acostumbrados mitológica pero esta noche de alarde de mitología y les voy a contar porque les voy hablar de medusa esa mujer que petrificada a todos los que la miraban a los ojos hasta ahora yo pensaba que era una mujer cruel sin más una mujer que deseaba destrucción y muerte a su alrededor y fíjense esta tarde yo le pasado junto a un grupo de personas entre las que estaba Sara Baras la bailaora Sara tuvo un espectáculo de medusa y hablar ella me ha contado la historia de esta mujer Sara representó la historia de medusas sobre el escenario y me ha contado la historia de la violación de medusa a Medusa la viola Poseidón el NEC tú no de la mitología rumana pues de ese ultraje cuando ella empieza a convertir en piedra a todos los que la miran a los ojos no seré yo quien defienda una venganza pero de la historia de medusa lo que menos ha trascendido es que un hombre la ultrajada la Historia se perpetúa dos sólo con los detalles de su crueldad ni siquiera con los de su venganza y no deja de ser relevante que interesara que así fuera quizás muchos de ustedes ya sabían que medusas había transformado en ese monstruo después de una violación pero somos mayoría los que no teníamos la más remota idea insisto no seré yo la que defienda una venganza pero sí la que quiera saber toda la historia aunque solamente sea para que a partir de ahora siento una profunda tristeza puede esta mujer a esta hora no dejó de ser una persona con una crueldad extrema y ahora sigue siéndolo porque la venganza no es factible en ninguno de los casos pero o al menos ya sí que me permito el lujo de sentir además de miedo hacia su figura muchísima pena Boris ya no sé bien quiénes escriben la historia en mucho menos quiénes son los que deciden los detalles de las historias que nos cuentan pero me resulta muy doloroso que a esta hora no supiera que ha Medusa la habían violado y que eso provocó toda su terrible venganza y acción no voy a justificarla ni siquiera pretendo que se la perdone Benuza fue decapitada por Perseo así que ya se encargaron en la historia de la mitología de que pagará por sus crímenes a cambio Poseidón pasó a la historia de la mitología como el dios de los mares el Dios de los terremotos el dios protector de muchísimas ciudades y que curioso casi nadie menciona que violara mujeres va a ser que el sexo hasta la mitología siempre ha sido manejado por los hombres pero tranquilos porque sólo hasta ahora entro en Twitter

Voz 0401 05:07 de que nos manden sus consultas es que parte de este gran programa se hace por todas esas historias que nos hacen llegar Contigo Dentro arroba la Ser punto com es no es la dirección de correo para que éste en un poquito más cerca para que creamos sí que casi parezca gustan queda madrugada de lunes porque aunque sea domingo por la noche ya estamos en madrugada del lunes para que casi que se sientan a que conmigo en este estudio de la Cadena SER hablar de sexualidad y si eso pasa es que las cosas funcionan este programa lo grabamos gracias a María Jesús Ruiz gracias a que Pablo Arévalo lo está en esa pecera haciendo como que no me escucha pero pendiente de que todo el programa funcione hasta las dos y media de la madrugada gracias siempre a Elia Fernández porque además de ser mi productora es la persona que muchísimas veces les saca de esos entuertos en los que yo soy muy capaz de entrar manden no sus mensajes mande no surge flexiones estén con todos nosotros y hagan de verdad que Sexo en la SER sea una realidad vayamos es la luna treinta y seis minutos de la madrugada un al una menos signos escuchan desde las Islas Canarias

Voz 0401 07:05 hola qué tal griegas homenajes que que ver que mira uno es que estoy estoy hoy estoy un poquito emocionada en más por pues porque nos ha llegado un paquete voluminoso la reacción contigo no puedes decir paquete voluminosa llegándose de esa manera que todos no puedo decir vale vaya por Dios bueno pues a y nos ha mandado un paquete una mujer llamada María Begoña Fernández desde Vigo dentro del paisana mía ella es verdad paisana tuya dentro de ese paquete yo ya te he dado tu cajita tenías un cofre como un hombre que por supuesto no he abierto en la sí yo puedo decir que me ha venido una caja con piedras para mi colección de sitios emblemáticos de Vigo un collar de piedras que no te puedes ni imaginar lo que es de bonito una Ávila si sí si una o jabón natural de estos para la cara que me gustan a mí tanto que siempre utilizo y una carta

Voz 0401 08:12 el pueden de armas osea que muchísimas gracias y si hay María Begoña que es acertado que es que nuestra chica le encantan las perlas porque como ha dicho María Begoña en su carta dice Elia Fernández envió un juego de perlas de la Isla de la Toja no son de Mallorca pero creo que tienen poco que envidiarle estelas envío porque creo que hace su trabajo maravilloso junto a tu equipo porque según oye por ahí eres una persona elegante guapísima y con clase yo no te veo pero tu voz denotaba amabilidad y sensibilidad

Voz 5 08:42 al tiempo que timidez pero con un pequeño acto que de caracter me encanta

Voz 0542 08:48 cómo no te va a gustar además te soy que La Toja que tiene un balneario espectacular es un Sitel que yo he ido de excursión desde pequeña todos los años de mi vida super emocionante estoy está telepatía que que tenemos

Voz 0401 09:01 bueno yo tengo que agradecer a Begoña Fernández primero el detallado estás llorando Elia estás bien estás con los documentos mucha ilusión logra no me extraña yo tengo que decir que a mí me ha hecho muchísima ilusión también Elia que nos manda hacen no no por el regalo sino por la carta porque la carta Nubia leer muchas partes por muchas partes de la carta porque son forman parte de nuestra intimidad con Begoña pero tengo que darle las gracias por por escucharnos todas las semanas por contarnos todo lo que nos cuenta de su propia vida personal cuidarnos tanto por conocernos también sin habernos visto nunca si alucinado no sabes las piedras tan bonitas que me ha mandado te voy a hacer una foto para que las puedas Luis María y podamos enseñarse las a todo el mundo muchísimas gracias María Begoña la próxima vez que vayamos por Galicia haremos lo posible para darte un beso afecte ante pues sí

Voz 0542 09:56 cuéntame tu que tú tienes noticias quiero que me las he traído pero como siempre últimamente te las traigo se en secreto sin parar no Lass para que no las leal me quiere sorprender de la primera sorpresa no es la trae la Real Academia Española de la Lengua pero lo que me gustaba venir por eso porque que el colegio ha modificado la quinta acepción del objetivo fácil para que no se refiera a mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales todos ellos efectivamente ahora lo han cambiado por persona persona en lugar de mujer el cambio se ha llevado a cabo tras la petición de varios ciudadanos asociaciones y organización tienes aunque dicen que no tienen nada que ver resulta que lo hicieron justo después del pasado ocho de marzo así que bueno sea o no por la circunstancia Nos alegramos mucho

Voz 0401 10:46 Nos alegramos muchísimo Si yo es que a mí esto de los cambios de la lengua es un tema que me suelta a veces un poco áspero porque ya sabe es que es conservadora tú para tu sutil yo soy muy conservadora para mis tildes y mis cosas entonces es por lo menos en en el significado del lenguaje me parece que fáciles no puede ir unido nunca al género femenino por inercia porque no ha caso alguien creen que yo puedo ser una mujer fácil

Voz 0542 11:19 no se debe hacer una pregunta que no me lo he inventado yo estaba en una encuesta le importaría tener relaciones sexuales con un español no catalán

Voz 0401 11:32 si me importaría sí joder es que me lo has puesto tan así que yo creo que así tengo aún en mi en mi pueda pero no aminora un español no catalán vale vale pero que te digo que es que es lo que más tengo son españoles no catalanes que catalana creo de marcando

Voz 0542 11:48 Dolores catalana pero bueno otra los españoles se diferencian mucho de los catalanes en los hábitos de higiene y en la necesidad de limpieza

Voz 0401 11:57 yo los que emitirá eran todos igual de limpio esto es como los catalanes no eres tan me venían y que

Voz 0542 12:02 Henry es Lolita así como otras tan objetivas

Voz 0401 12:07 derribaron las bondades pues eh

Voz 0542 12:10 a preguntas de estable esta encuesta distribuida entre los estudiantes de la Universidad de Barcelona la semana pasada

Voz 0401 12:16 en serio y les preguntarán los universitarios barceloneses y los españoles son igual de limpios en Suiza costarían con un español no catalán si se acostaría un español o catalán si las hacen elaborado en la Universidad Jaume I de Castellón exhibía Hans y con taxis sales de cualquier sitio ya pues en fin no te sale

Voz 0542 12:32 pues salvo no quieren ahí cada uno hija tú eres catalán no pues eh no quiero

Voz 0401 12:40 es que no me puedo creer que gente así

Voz 0542 12:42 pues al parecer si esto lo han hecho como te decía estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón preguntando a los de la Universidad de Barcelona en lo que llaman una escala de identidad social advierten que van a preguntar diferentes cuestiones que permiten avanzar en esa dirección esa dirección sobre la identidad catalana y entiendo que e identidad catalana viene determinada por si quiere sonó tener sexo con españoles fíjate tú

Voz 8 13:09 sí

Voz 0401 13:10 yo en realidad lo que lo que ha dicho que la de que venía desde Castellón yo he pensado esto han querido buscarle tres pies al gato los de Castellón para coger señalar de alguna manera algunos catalanes y poder mojarse de ellos porque me parece absurdo ahora es música de verdad esa ventaja curiosidad bueno pues a ver si nos escucha alguien de la Universidad de Castellón con la que han hecho este estudio por favor que no que nos

Voz 0542 13:30 para o algún catalano catalana que no quiera tener sexo con a tal

Voz 0401 13:33 españoles no catalanes también que que era

Voz 0542 13:36 abrimos los micrófonos vale vale

Voz 0401 13:40 vamos a ver si te acuerdas cuando empezamos con lo de independentismo que que alguien dijo en esa redacción de la Cadena SER las únicas que se libran solas eso pues mira ya tenemos una visión ya tenemos seis puros es en el sexo

Voz 0542 13:52 cómo voy a ir ya a lo a lo mío qué

Voz 0401 13:55 sí y con Joan

Voz 0542 13:58 el color el color porque fíjate tú qué revisando mis noticias mis estudios y mis historias me parece a mí dos paradas que juntas son como una expresión de felicidad es como sexual horóscopo sexual sí porque a mí es verdad que siempre me ha fallado un poco que en el tema de horóscopo te dicen dinero salud amor y el sexo qué pasa

Voz 0401 14:18 es que no sé si empezar a Riis me ahora le pero

Voz 0542 14:21 dime dime tú tu signo yo estoy cáncer

Voz 0401 14:23 vale pues cáncer siempre es ver a mi hija cáncer

Voz 0542 14:28 no caigas en la rutina es la enemiga de las relaciones intenta experimentar con nuevas posturas incluye Un juguete algo que te saque de la monotonía no puedo hablar donde conocerá en absoluto hombres siete conocen tanto que lo saben sin sin haber hablado contigo pero decir el minuto y todas esas cosas tú bueno puedes tú eres el el once te dice estas sexual no

Voz 0401 14:51 en total no era fácil que Elia Fernández importa es la Folha harina de los bosques

Voz 0542 14:56 estoy ahora estoy muy sexo ahora sin importar si tengo o no pareja estás en un momento en el que deseas experimentar estos días estarás muy sensual y provocativa aprovecharlo tienes nada yo Kim

Voz 0401 15:11 maneja esto de osas te lo puedes

Voz 0542 15:13 escribí yo ahora mismo yo yo te puedo yo te pues

Voz 0401 15:16 escribir a mí así que puedes ver a qué viene te lo hago yo yo te puedo girar a mismo

Voz 0542 15:19 por lo menos el sexo de Géminis de Cannes

Voz 0401 15:24 fíjate que me Apure que que que haga una buena recuadro

Voz 0542 15:26 que todos mis ex y ya verás yo te puedo decir cómo has escúchame si sólo con leer esto a alguno que no lo tienen en cuenta CL ocurren cosas bienvenido sea yo me a favor de los homosexuales pues Celia Nos siguen llegando consultas cada vez más a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com porque como te dije es un efecto llamada cuenta unas llegan más contamos más Jean

Voz 0401 15:58 tienen más que llegado más en este caso

Voz 0542 16:00 me he tenido que tirar de teléfono porque tenemos dos muy curiosas y súper interesantes que creo que nos va a ayudar a resolver las muy bien Ignasi Puig Rodas que psicólogo sexólogo terapeuta de pareja especialista en sexualidad es alternativas buenas noches Ignasi

Voz 0080 16:18 bueno pues ese salía aquí estamos con una vez

Voz 0401 16:21 consultas que claro como no sabemos qué contestar cuando nos llega tenemos que llamar a los que sabéis mira te cuento nos llegó una consulta que dice lo siguiente en esto de ponerse etiquetas me considero un chico o con pareja estable a raíz de huir vuestros programas propuse a mi pareja le explorar nuevos extremos de nuestra cama y una de esas cosas nuevas que decimos probar es por curiosidad visualizar los dos juntos el porno que consumimos en nuestros sagrados momentos de soledad lo extraño es mi caso al visualizar mi porno la cara de mi pareja era un poema al ver que en consumo es cien por cien sexo heterosexual sin entender las razones porque curiosamente no consigo masturbarse con porno que que te parece

Voz 0080 17:14 entiendo que esta persona con el tema de las etiquetas pueda tener un poco de de cacao mental porque es algo que puede significar mucho o o puede no significar nada

Voz 0401 17:27 que es lo importante darle importancia las etiquetas defendernos de ella porque es verdad que cada uno tiene su propia la opinión al respecto

Voz 0080 17:36 las etiquetas son como el caparazón de cangrejo son útiles mientras tanto te sirva para algo a la que te están empezando a constreñir y no te dejan entrever más es mejor desprenderse de ellas buscar de caparazones nuevo

Voz 0542 17:47 yo creo que él es realmente muy constreñido no se siente el tiene como curiosidad más bien por saber qué es lo que qué significa el hecho de que Le gusta este este este no porque dice sin sentir nunca atracción por las mujeres reconozco que he tocado el cielo al visualizar vídeos donde se logra ese curioso Squyres o eyaculación femenina al hasta hace poco de hombres heteros que querían sexo con hombres y dice soy uno de esos hombres homosexuales que quiere tener sexo con mujeres quizás sea bisexual sinceramente si me imagino teniendo relaciones con mujeres se me viene todo bastante abajo he tenido la oportunidad y lo he evitado que contradicción no

Voz 0080 18:29 esto es esa hay personas que utilizan como eje central de su personalidad su orientación sexual no se sin este nuestro oyentes este caso entonces claro si yo construyó toda identidad alrededor de el hecho de ser una persona homosexual y después resulta que no lo soy al cambiar esa pieza central de mi identidad es posible que tenga que cambiarlo todo no sé si se refería con eso con él y más se referirá eso cuando dices me viene todo abajo qué pena pero una cosa el hecho de que una persona que siempre hay ciertas prácticas sexuales no significa que esa práctica sexual paso ser formadores de su identidad eso me puedo

Voz 0401 19:04 eso es claro que no con otro

Voz 0080 19:06 nombres como sino por eso voy a ser exclusivamente Niteroi sí

Voz 0401 19:09 claro es que podemos tener fantasías que llevadas a la práctica pues nos provoquen rechazo es decir que no nos planteemos que pasen nunca más allá de nuestras fantasías

Voz 0080 19:20 de completamente hay muchas veces esto pasa por ejemplo con desea muy típica en muchas personas que es la fantasía de violación mientras es fantasía yo en mi fantasía la hago que todo sea bonito perfecto es genial me parecía ideal a la que la llegó la práctica ha habido que hay una serie de elementos que no contaba con ellos sin que sea una experiencia horrible

Voz 0401 19:38 claro porque cuando tenemos la fantasía sexual de una evaluación realmente lo que hacemos es guion izar un sexo que es más agresivo que bueno se sale de los parámetros a los que estamos acostumbradas pero es cierto lo que dices es una de las fantasías sexuales más recurrentes todos sabemos que una violación es uno de los dos claros en los momentos más terribles en en una mujer ocurre bien al contrario puede haber heterosexuales que fantasea con la homosexualidad sin querer llevarla a la práctica

Voz 0080 20:07 pues sí podría ser y fíjate porque tú mismo has y ahora a una palabra que me ha gustado mucho el hecho de que estamos guión y Sando nuestras fantasías y en este guión de fantasía hay una serie de cosas que no son excitantes que son las cosas el amo dentro del simbólico y que las llevamos a la práctica o las mete realizamos conciertos acciones puede saber si en este caso del oyente que le pone el tema del excluir tenga una carga emocional una carga simbólica que hace que eso sea empezó para él pero no eso sí que lo quiera llevar a la práctica y lo mismo le puede pasar a muchos hombres que se definan como personas de ceros y que quieran tener fantasías o qué les gusta tener fantasías sexuales pero luego nada practica ese elemento simbólico no aparece en la práctica Sanidad es decir puede darse mil ocasiones son cintas bueno es que nuestros oyentes

Voz 0401 20:54 más de cien recalcaba sinceramente si me imagino teniendo relaciones con mujeres semen viene todo bastante abajo yo deduzco que es porque no siente ninguna citación con mujeres que realmente es de de de estos hombres homosexuales que que no sienten excitación por mujeres y nunca han sentido

Voz 0542 21:11 yo dije que el ha tenido ocasión Iker lo lo ha y que lo ha evitado

Voz 0401 21:17 otra aquí lo bueno sería saber el porqué Televisa

Voz 0080 21:19 abajo y el porque lo ha evitado y a partir de ahí a partir de ahí podríamos tener más pistas desde quedan lesivo puede ser para su sí que la idea de quizás si tengo relaciones con mujeres dejo de ser homosexual y paso ser otra cosa

Voz 0401 21:33 si eso no te gusta puesto a lo mejor lo llevas a los que en principio podríamos decir que este oyente lo primero que tenía que hacer es relajarse un poco con las etiquetas las

Voz 0080 21:43 pues sí la verdad porque es muchas veces el hecho de tener ya digo una tan muy muy estricta en muy rígida es lo que decía antes que deja bueno pues empieza en corsé darnos en no dejarnos realmente crecer

Voz 0542 21:55 pero en este caso da la sensación de que él lo tenía muy naturalizado hasta que se decidió a compartir con su pareja el tipo de porno que consumía y que fue por la redacción la reacción de sorpresa de su pareja cuando él se ha planteado todas estas cosas yo eleve bastante tranquilo e os diré gente pero eso sí

Voz 0401 22:11 debemos bastante preocupado por lo que verlo

Voz 0542 22:13 que la pareja sí

Voz 0080 22:16 claro este imagínate que si la derivación de todo esto acaba siendo de entonces nuestra relación de pareja se rompe

Voz 0542 22:21 claro claro si te gusta tener sexo con mujeres yo es

Voz 0080 22:24 por qué haces conmigo tengo claro es que te

Voz 0542 22:26 ay ay ay ese miedo corríjame si me equivoco en muchas parejas de mujeres lesbianas el miedo a que alguna de las dos eh desee tener relaciones con

Voz 9 22:37 en un hombre de en un momento dado

Voz 0080 22:41 correcto y en este caso siempre digo ostras e espero que las relaciones que tengamos sexo afectivas de tengan más puntos de unión y más vínculos que no únicamente el sexual y que está muy bien que una relación sólo se ha basado en el sexo pero cuando más y patas tienen Taburete por más sitios se puede aguantar

Voz 0401 22:56 mira leyendo el libro de gas el J Martín quiere mucha maricón una de las frases que más me llamó la atención fue que de él decíais sostenía que le bueno explicando la orientación sexual que la orientación sexual es la capacidad o Okubo que sentimos hacia personas o masculinas o femeninas pero que realmente el ser humano está preparado para follar se tituló todo es decir que realmente si pensase hemos en cuánto sexo podríamos tener el ser humano podría él dice en su libro exactamente incluso animales

Voz 0080 23:31 ah yo prefiero no estar animales como animalista que dejamos en paz treinta y uno

Voz 0401 23:38 lo que vino a explicar un poco es que estamos preparados para tener sexo con cualquier tipo de cosas está incluso incluso bueno dice animales pero dice por ejemplo que incluso con él con con objetos es decir el hecho de que te ves con objetos no deja de ser tener sexo con esos objetos

Voz 0080 23:54 no te convierte en objeto sexual

Voz 0401 23:56 Mente y además hace exactamente la misma reflexión No somos objetos sexuales porque Nos vemos con aparatos

Voz 0080 24:05 ahí está claro es lo que decían desde que una cosa es lo que yo hago y otra cosa es cómo eso contribuye o no a generar mi identidad alegó ellas ciertas personas cuando ya Ximo en el mundo de la bisexualidad de la sexualidad excluir que lo versiones de ostras yo por mi manera de ser puedo tener sexo con personas de tantos géneros diversos pero cuando se trata de tener relaciones afectivas me veo que sólo me siento cómodo cómoda con personas de tal genera en concreto aclara eso también te puede dar

Voz 0401 24:31 muy buena explicación

Voz 0542 24:33 pues vamos con la siguiente consulta dice mi novio es una mujer Mi novio es feminista los dos compartimos ideología y es genial el se esfuerza mucho en de construirse mejorar cada día al igual que yo pero en la cama el punto de vista es que no se debe pensar en feminismo sí machismo hay que ser libre divertirse siempre que seamos los dos los que disfrutemos a mi me gustan posiciones son juegos en los que yo tengo un rol más sumiso creo que me gusta precisamente porque en la vida real soy muy dice impositiva y Le pido a él que me la cosas nuevas que le gustaría hacer o que le pongan y no quede porque dice que son machistas y que si le ponen es por la educación machista que todos hemos recibido en principio no es que no tenga razón pero que le puedo decir para convencerlo de para convencerle de que el sexo es otro tema hay que tiene otras normas o vosotras estáis de acuerdo los pide nuestra opinión y algún consejo así puede ser vivo tu consejo primero

Voz 0080 25:29 así venga pues yo lo que diría es otra vez lo que hemos comentado antes de la emigración cosa que es mucho más evidente en las relaciones sexuales que utilizan prácticas SM es decir cuando yo esté siendo cierto tipo de práctica sexual es una pequeña obra de teatro en en el cual estoy incluso a veces interpretando en papel y que yo en la cama haya ciertas ocasiones en los cuales me gusta interpretar este papel no significa que me identifique con este papel no es como el actor que hacía de de llanero solitario que acabó tan trastocado por el hotel que iba por la vida vestido un y le permitieron ser deportada llanero solitario pilló en la cama me gusta ser a veces una persona con incierta de de compromiso sumisas no significa que en el día a día lo sea no significa que mi pareja Ci metido en la cama que interprete un rol más dominante no significa que busquen el que sea una persona machista de donante en todos los aspectos

Voz 0542 26:21 no sólo en ese momento concreto

Voz 0080 26:24 inició un final para decirle con una cosa más para puede servir yo me encuentro consulta ciertas personas que practican juegos sexuales SM SEM y me lo dicen sobre todo personas que son muy como dice esta paciente bueno está oyente muy impositivas son personas que como siempre están tomando decisiones siempre están teniendo el control de las cosas que están quieran o no en constante alerta les gusta o disfrutan en ciertos momentos de relajarse y quitarse de encima todo tipo de responsabilidad aquí abandonarlo decisión a la otra persona dicen que después de estar de por ejemplo con una sesión de dos horas en cuando estando obedeciendo a otra persona tendrán que eso es mejor que ver y dónde está y por qué me he ayudado liberar tensiones es ha podido relajar de verdad al no tener responsabilidades que es necesaria

Voz 0542 27:15 análisis de buscar esa herencia machista en las actitudes la cama o o sería saludable intentar dejar eso fuera de la habitación

Voz 0080 27:23 a ver siempre es es bueno tenerlo en cuenta de que las prácticas que nosotros realizamos aunque estén ritual fijadas en la cama tienen o nacen lo cómodo en una sociedad si las sociedades machista está así que lo finados que en estas de esta sociedad tenga un tintes machistas por ejemplo no serán las mismas prácticas sexuales aunque sean todas vainilla o todas las que se hagan por ejemplo en un país de raíz católica como es en los tres nuestro como en un país de raza de raíz estante o budista o donde sea es decir cada herencia cultural imprimió una esencia las prácticas sexuales que hacemos entonces sí que está muy bien el hecho de identificar cuáles son estos rasgos machistas pero no están identificados tampoco es cuestión de obsesionarse en exceso con ellos no hay desde ser conscientes de eso y es más es posible que rivalizan doscientos la práctica sexual lo que ayuda también es reírme a superar estos tintes machistas de que tiene nuestra sociedad

Voz 0401 28:17 pues me quedo con toda esta reflexión porque yo voy a contestar a nuestra oyente yo es que estoy muy de teatro entonces no un gran amigo Jesús Robles propietario la el vería ocho y medio al que echo mucho de menos porque murió hace unos cuantos años que siempre me decía pero qué gran actriz se está perdiendo el cine español contigo yo creo que instaurar las normas del teatrillo es decir decir antes vamos a jugar a esto es muy sano para permitir que hacer en la cama lo que desde La Habana yo totalmente de acuerdo ya que nos han pedido la opinión yo no suelo dar la era Castro vamos a dar pues Ignasi Puig Rodas es siempre un placer aprender contigo así que volveremos a llamarte seguro de sí

Voz 0080 29:00 a partir de esos espacios como es un abrazo meses a un abrazo

Voz 0401 30:20 dicen los que lo son que sus selecciones aguantan más que sin ellos otros aseguran que la sensación de placer se acrecentó al tener los puestos hablamos de anillos constructores del pene un curioso artilugio que lleva unos cuantos años copando la curiosidad de muchos hombres hacia Cruz urólogo y doctorado en Medicina por la Universitat de Barcelona y uno dos especialistas que le presta especial atención al sexo puesto que sus investigaciones incluyen el sexo está en Radio Barcelona y hemos recurrido a él para que nos cuente todo lo que sabe de esos anillos constructores buenas noches

Voz 16 30:59 las noches

Voz 0401 31:01 ver Eduard yo tengo muchas dudas que hace exactamente un anillo constructor

Voz 16 31:07 el anillo constructor lo que hace es el pene al final cuando tienes una erección lo que ocurre es que entra más sangre de la que sale Si tú te pones un anillo constructor en la base del pene lo que vas a favorecer precisamente es que entre osea que salga un menos sangre y por lo tanto prolongar la erección

Voz 0401 31:23 facilita es la erección in cómo se usa exactamente poniendo cualquier tipo de anillo de hay algún anillo determinado en qué lugar del pene se pone porque yo encontrado varios sitios donde se los colocan

Voz 16 31:36 ah yo yo lo lo digan médicamente digamos suponen la base del pene a pesar de que pues en porno en pacientes que ven a urgencias etcétera A veces ves gente que se los pone engloban a los testículos desde un punto de vista médico no tiene demasiado sentido pero sí que el que pones en la base del pene lo que hace es favorecer que la sangre no se vaya y por lo tanto mejorar teóricamente optimizar la erección

Voz 0401 32:02 lo que acabas de decir es verdad que es muy frecuente no hay gente que utiliza este tipo de anillos incluye también lo que es la la bolsas pero tal

Voz 16 32:12 si no nos no sabría decirte el motivo es decir si que el en la base del pene mejoran la erección y hay diferentes hay ahí modelos entre comillas médicos sin modelo en modelos más vamos a decir lúdicos pero cuando engloban los testículos no sabría no encuentro pensándolo no encuentra la manera de de justificar no sé por qué debería mejorar nada

Voz 0401 32:34 pese a los coloca sin haberse estudiado el magma que es muy muy probable de que eso ocurra afecta en algo gol sensación de Play de placer llevar un anillo

Voz 16 32:47 a entiendo que el lo que mejora sobre todo es la erección tal vez el hecho de tener un poquito mejor erección lo que el glam de este más sin Jurgen quitado más sea más esté más hinchado pueda mejorar algo la sensación de placer pero sobre todo el sentidos funcional a darme yo los he visto pues precisamente en pacientes en urgencias gente que se pone anillas metálicas y luego el problema es que eso crea como un mecanismo celular entra sangre no sale y llega un momento donde no te puedes quitar el anillo hoy es solucionar entonces siempre Se recomienda hay algunos modelos que son médicos o que están hechos digamos con especificaciones sanitarias y que son de plástico que son fáciles de retirar alguna vez que has acabado de utilizarlos de torpeza

Voz 0401 33:31 no pero me da la sensación de que se acude con bastante frecuencia a urgencias con anillos

Voz 16 33:36 no no no no sé yo hace diez años que acabe la especie de Aussa que ya empezaba a leer una cierta experiencia yo lo he visto tres cuatro veces lo que pasa es que son casos de que suelen ser casos muy escandalosos porque viene gente pues con anillos en el pene que hay que quitarlos con mucho cuidado pero son anillos gruesos entonces fin es una situación un poco a aparatos

Voz 0401 33:59 eso sí claro con no basta con que se pierda la erección entiendo

Voz 16 34:04 no porque la reacción una vez que entra más sangre de la que sales imposible se va a perpetuar entonces sea posible sacarlos tienes que tiene que ser seccionando el anillo metálico y eso es algo que es complejo hay que hay que andar con cuidado porque si secciones demás pues si es un problema

Voz 0401 34:20 ese momento en el que en el que en el servicio de urgencias de un hospital se llama a los bomberos

Voz 16 34:24 bombas y los bomberos mantenimiento sí a Dios su momento en pocos momentos en la medicina al pulso es importante pero ese es uno de esos momentos donde el paciente agradece que tengas buen pulso con lo cual

Voz 0401 34:35 lo primero que lo primero que deduzco de sus palabras es que lo primero es utilizar anillos que de verdad

Voz 17 34:41 que no sean peligrosos

Voz 0401 34:44 picó médicos ha dicho usted es decir no meterse cualquier harán de él

Voz 16 34:49 exacto sí había hay algunos modelos que utilizan los los mecanismos de los aparatos de succión perdón aparatos de vacío que están pensados para poder utilizarlos y que cuando acabas pues te los quitas sin sin más problemas hay gente que utiliza todo tipo de material de ferretería y eso pues obviamente cuando utilizas ese tipo de materia pues eso Sota problemas o puede dar problemas durante cuánto tiempo

Voz 0401 35:14 se puede llevar un anillo constructor uno uno bueno me refiero a uno médico elástico o comprado pueblo como mínimo en una tienda de juguetes eróticos cuánto tiempo es el máximo que

Voz 16 35:25 de llevarse diría es decir hay un como respondiendo de otra manera hay una concepto que es una erección que dura más de considera cuatro horas a Iker no es por estímulo erótico es decir no es que estemos con nuestra pareja y lo estamos pasando bien sino que el la erección Se mantiene porque así es perjudicial por lo tanto no me parece cuatro las me parece Messi me sigue pareciendo mucho pero la avería que probablemente es un límite en un alto razonable

Voz 0401 35:54 es decir que se después del acto sexuales a persona que sea Stone anillo constructor ha rendido se duerme a lo mejor tiene un problema

Voz 16 36:04 sí pues un problema un problema serio porque el problema es que la sangre que sea y puede hablar y eso puede dar problemas serios puede dar incluso gangrena en fin no es no es ninguna broma no es ninguna broma

Voz 0401 36:17 he leído documentándome sobre los anillos constructores que evidentemente nunca yo personalmente nunca lo sé usado y he leído que aquellas personas que tengan problemas cardíacos o de circulación no deberían usarlos me estoy asustando doctor y yo creo que sí

Voz 16 36:33 no tiene ninguna ningún sentido es decir una persona que tiene un problema cardíaco por poner un ejemplo Ike no puede andar cien metros porque tiene una angina de pecho su cardiólogo le habrá dicho que no puede tener relaciones sexuales Nickon y ni sin anillo una persona que tiene una reserva cardíacas decir qué pues subir y bajar escaleras que pueda andar en bici que son la gran mayoría de pacientes que han tenido algún problema cardíaco pueden tener relaciones sexuales hipo e inutilizar el medio diga los para optimizar su erección que les parezca mejor de acuerdo con su cardiólogo pero las anillas no son nada especialmente peligroso vamos a decir

Voz 0401 37:10 en el caso de que alguien no tenga ningún problema de direcciones y sería lógico que se estos anillos

Voz 16 37:20 pueden diversa pueden favorecer ah el hecho de tener más de una relación sexual pues puedes tomarte lo como un juego pero teóricamente si tienes buena erección el anillo no va a o no veo porqué debería mejorar muchísimo si vas a tener relaciones sexuales mucho rato o más de una relación sexual pues te puede ayudarse al final yo creo que el sexo es una parte de biológica digamos de tener relaciones sexuales y hasta sí una parte lúdica o no se de lenguaje con tu pareja de relación donde no es no no están no están clara la definición de qué es normal que no es normal que está bien que está mal final yo creo que si lo utilizas te gusta Hay con sentido común no compras cosen en una ferretería no no veo porque tiene que ser malo

Voz 0401 38:07 no habla de de la ferretería Hay todo lo que he estado contando al principio no cueste tanto de urgencia así como de gente que es capaz de de manillar se lo que en cualquier objeto con tal de que sea redondo ideas me da la sensación de qué de qué nos informamos de sexualidad en cualquier sitio porque fíjese Le he dicho precisamente que lo de lados las personas que tengan problemas cardiacos no deberían usarlos usted ha desmontado todo tú insiste en que en que estos anillos deben comprarse y adquirirse permanentemente para lo que deben ser no utilizar de la que tengamos por casa siempre hacemos demasiado caso a lo que nos cuentan en la calle que buscando realmente el origen de lo que queremos hacer en el sexo o qué pasa doctor

Voz 16 38:54 ahí hay una anécdota muy buena uno de los de los sitios donde más busca no buscamos los hombres información sobre sexualidad foro coches a

Voz 0401 39:04 es que es muy

Voz 16 39:06 parece de broma pero pero es cierto de hecho al final la mayoría es gente cuando tiene alguna duda pues lo pone busca la huelga la duda en Google no la Biblia en Google si vas a buscar sexo lo más normas que encuentra es porno a la edad es una cosa que veo en el en el canal dividido de un canal de Youtube que se llama tengo un amigo que porque la mayoría gente no te dice que tiene un problema dice que tiene un amigo que tiene un problema no hoy tenemos un montón de comentarios y un montón de Debbie us in gente que te te hace unas preguntas el otro día repasarlas del bloque llevamos vas a seis mil preguntas contestadas a gente que te hace preguntas que dices jugado por la gente está muy mal informada poco informada y encontrar información válida buena contrastada en Internet no es tan fácil

Voz 0401 39:54 si no sabes

Voz 16 39:57 seguir la fuente claro sino

Voz 0401 39:59 justamente a los profesionales si es que lo de foro coches me acaba de dejar pero sí sí sí

Voz 16 40:05 eso es pero eso es algo foro hay mucha información sobre sexualidad porque se juntan hombres que les Teresa Bono que tienen aficiones de hombres entre comillas que es anónimo por lo tanto tú ahí puedes escribir lo que lo que quiera sin nadie te conoce y eso es una de las cosas que a los hombres que nos da vergüenza ir al médico así como a las mujeres en general les dan menos vergüenza los hombres no nos gusta nada era médico a a contar estas cosas

Voz 0401 40:31 también las mujeres no nos queda otra que pasaba por Ginecología con bastante más frecuencia no

Voz 16 40:37 no pero esos yo el motivo es histórico es decir esto ha sido así ha partido en cierto momento Ia los hombres nos está costando más pero yo creo que en general existe un cierto Gap de género a los hombres Nos gusta menos y eso algo que ocurre en todos los paisanos nos cuesta más cuando tenemos un síntoma ir al médico o pedir ayuda es que a los hombres nos da la sensación de usted enfermos hoy mayor ya no soy de lo que era etcétera y eso nos cuesta mucho y eso hace que hay muchas consultas en Internet muchas webs que al final pues te metes en Internet y encuentra es lo que encuentras a veces no es tan fácil distinguir la página web de un profesional acreditado con número de colegiado de una institución etc de páginas son basura que deberían cerrarse porque es un directamente al anunciaron cosas que son mentira

Voz 0401 41:24 pues Eduardo García Cruz doctora de Medicina por la Universidad de Barcelona ha sido un placer hablar de los anillos constructores que creo que los llaman también Koke Gabi Koke sobre todo porque considero que recurrir a coches

Voz 17 41:42 que puede puede

Voz 0401 41:45 a llevarnos directamente a urgencias en cuanto digamos qué tipo de anillos podemos usar para para estrangular nuestro PNV

Voz 18 41:55 a una de las noches muchas gracias buenas noches estaba bien

Voz 0542 42:09 diez El lector tú has jugado alguno de videojuegos noté que que no te pega nada hecho yo que fan no me considero había jugado las tanto porque yo soy de las nacidas en tres milenios los millennials baile umbilical del pedirle al no yo estoy justo el origen de los Milene al se dejan en mi año de nacimiento si en el ochenta y cuatro mil solo

Voz 0401 42:33 a partir de las más de cuatro de mía hacia adelante

Voz 0542 42:35 entonces yo soy de las que empezaron a jugar con la Nintendo llevas y te voy a confesar una cosa empieza a ir de la risa antes de confesar legítimo porque es que es muy fuerte yo me enganchado poco a videojuegos me enganché al maniobras hace muchos años después me enganché a los Sims cuando tenía la posibilidad de enrollarnos a unos con otros y que tuvieran niños los osea tú ya estabas tú ya lo que está tenderá alimento

Voz 20 42:58 a lo que hoy oigo que oye en una vocación profesional claro en la mina no tanto

Voz 0401 43:04 acuerdo que Mi primer videojuego si es que eso se puede conseguir un videojuego era una cosa que fuéramos a la televisión y que eran dos rayas que se pasaban una pelota que en realidad era un punto de aquí

Voz 18 43:13 en Clean creen

Voz 0401 43:16 ese era la mayor si esté creo que tenía a mis amistades

Voz 0542 43:21 es enamorados que te los píxeles mientras

Voz 0401 43:24 practicaban sexo pero practicaban sexo claro

Voz 0542 43:26 para tener bebes temps de les Pixel Avant Sisi entonces yo creo que entre lo tuyo lo mío

Voz 9 43:31 lo que hay ahora hay un abismo insalvable que no deberían

Voz 0401 43:36 los conocer Wegner me gusta muchísimo que tú a tú sientes lo que crisis ratas expoliada

Voz 20 43:42 que tú tú eras más de tú eras de de de las de sensación de vida

Voz 0542 43:45 pero eso ya te pillo dejaban verlo a Jorquera suele haber el aval Melrose Place Sensación de vivir estaba prohibido entonces te digo a día de hoy hay videojuegos sobre sexo una oyente con muy buen criterio una oyente que nos escucha desde Alemania además se sorprendió cuando supo que nunca habíamos hablado de esto entonces yo esto que me pongan negativo el ellos Superman picotazo peleamos esa opción

Voz 0401 44:09 Puerta que todavía no hemos abierto yo te lo agradezco pero se lo agradezco sobre todo a Oriana la plana curtido que es diseñadora de videojuegos estás al teléfono buenas noches soriana buenas noches hasta qué punto está presente el sexo de los videojuegos

Voz 21 44:29 bueno realmente es puedes encontrar encontré la web muchísimos juegos destinados solo a las texto pero si tenemos en cuenta que muchos juegos también intenta enmendar de bestias o o del

Voz 22 44:40 cómo intentan ser realista también muchos incluye sean hace dos décadas

Voz 0542 44:46 cada vez más en en Radio Barcelona está también Javier Mello que es programador de videojuegos y nos puede aportar ese otro punto de vista desde allí buenas noches

Voz 0931 44:56 hola buenas noches encantado de estar aquí tenemos

Voz 0401 44:59 ocho sexto en los videojuegos Javier hay mucho

Voz 0931 45:01 sí Ximo además bueno son industria que está creciendo la de los videojuegos concretamente y los no no podía faltar esa mezcla entre entre el sexo videojuegos que que mueven tanto dinero

Voz 0401 45:13 y vosotros consideráis que bueno me decís que hay hay mucha demanda de de videojuegos con lo cual hay mucha oferta pero

Voz 18 45:21 desde del sexo también va más soriana

Voz 22 45:26 yo creo que si realmente sí

Voz 21 45:27 de hecho ahora cada vez más estén intentando añadir por ejemplo a la realidad

Voz 22 45:35 cuál de estos gafas que hacen que parezca que está todo más cerca o aprovechando cosas nuevas que están saliendo también como juguetes sexuales que te puede conectarlo al ordenador están aprovechando estas nuevas tecnologías para explorar otras zonas

Voz 0401 45:48 Javier tú eres programador tú añades mucho sexo

Voz 0931 45:52 bueno que habitualmente yo trabajo para para empresas que encargan los videojuegos entonces sí normalmente en el diseño de los videojuegos siempre suele haber dependo del público al que va destinado pero por lo menos contenido erótico si ahí sí que hay algunas empresas que se dedican exclusivamente a realizar juegos de con con alto contenido erótico sin censura directamente

Voz 0542 46:12 bueno una una aproximación a eso fue la que Celia y yo vivimos en en el salón neurótico Barcelona hace dos años su así que utilizamos unas de la de las primeras gafas de simulación virtual que precisamente recrea una escena porno diera muy parecido al tipo de tecnología que se utiliza con los videojuegos no

Voz 0931 46:35 bueno eso es la las gafas de Oliver toda la ahora mismo son un son un boom hay está generando mucho contenido de pornografía para para estos dispositivos bueno yo creo que cada vez más vamos a ver más de hecho siempre con el tema de los videojuegos sabido como una una una brecha de edad básicamente que digamos que el público al que iban destinados videojuegos será para para adolescentes eso con el tiempo se va cambiando ir de aquí a poco vamos saber videojuegos sólo orientados adultos claro el tema de la de la pornografía vital ese va ir introduciendo cada vez más

Voz 0401 47:12 claro que los que tenía que del ochenta y cuatro querida pues haciendo mayores entonces habrá que habrá que ir también

Voz 0542 47:19 yo está expides contactar a todos ir copando

Voz 0401 47:22 esos mercados pero a mí me gustaría saber si es posible ex citarse con un videojuego Elia tú te es citabas mientras tú semis Forner Kaman yo no para nada

Voz 0542 47:31 ya creo era un experimento sociológico pues como lo mío con Gran Hermano viene a ser desde la orilla

Voz 0401 47:38 Javier si es posible ex citarse con un videojuego

Voz 0931 47:43 bueno yo creo que sí

Voz 0401 47:45 yo ya dice que sí no tuvo Javier

Voz 0931 47:47 yo creo que nuestros clientes los usuarios de nuestro videojuegos dicen que sí

Voz 16 47:53 pues sí sí no no no sería

Voz 0931 47:55 un negocio no podríamos vivir de ello es decir que

Voz 0401 47:58 hay videojuegos cuyo propósito es precisamente ese la excitación del jugador

Voz 0931 48:05 sí sí yo creo que es bueno el tema de los videojuegos te da la posibilidad de de encarnar la piel de una persona que no eres hay mucha gente que simplemente les gustan los juegos de fantasía típico juegos en los que encarna a un un personaje como en El señor de los Ellos con cualquier este tipo pero claro hay gente que quizá Akira encarnar papeles más realistas y recurre a videojuegos a este tipo de fantasías para ahí

Voz 0401 48:31 Juliana quema el del sexo se tienen en cuenta por ejemplo los roles de género

Voz 22 48:37 sé que tendremos que pensar a los videojuegos muchas veces te vi como como películas no hay hay tantos juegos como te puedes imaginar con mucha experiencia es desde los que realmente sólo piensan en la ciudad hasta juegos que cuentan historias muchos de estos Juegos te permiten seleccionar tu tu personaje y orientación sexual hay a lo mejor el personajes que son lesbianas bisexuales tú también puedes jugar ese error incluso a veces te permiten no directamente pero de alguna manera ser tram porque podrías hacer un personaje hombre porque te sientes masculinos pero luego llevar ropa femenina creo que cada vez hasta hace poco ha estado muy orientado al tema de los dirigió goza a los típico hombres pero te orienta más a una diversidad de género más

Voz 0401 49:30 me gusta que de gays que diversidad en los videojuegos porque es algo que siempre echamos de menos por ejemplo en guiones cinematográficos Si pensar que los videojuegos hay diversidad sexual al final Alcabón no deja de podemos sacarle también una parte educativa Javier

Voz 0931 49:48 sí bueno de hecho no hay más diversidad al respecto en este aspecto precisamente por temas de presupuesto porque no hay que olvidar que los videojuegos son negocios un negocio que además está en auge intentan abarcar al mayor público posible cualquier empresa daría lo que sea por poder lanzar un producto que vaya destinado a toda la población y no sólo a un sector entonces siempre intenta es intenta llegar a todos a todos los los públicos el único que normalmente esto tiene un coste de desarrollo mayor y por eso sí que se tiende a focalizar en digamos en el sector mayoritario de los videojuegos que sería nombres heterosexuales pero siempre se intenta abarcar lo máximo posible

Voz 0401 50:26 pero igual que igual que me dicen siempre que la agresividad un personaje aumenta en función de lo que ocurre en el juego podemos hacer que aumente las citaciones

Voz 0931 50:38 bueno es el objetivo de ciertos usos yo creo que sí mediante intentar y conseguir situaciones que una persona por ejemplo no podría tener habitualmente a la vida real posiblemente si este tipo de tabús ese tipo de cosas puedan llegar a excitar a un jugador

Voz 0401 50:56 Oriana me muerto de curiosidad cómo te este aisla excede la estabilidad lo que estáis haciendo

Voz 22 51:04 bueno normalmente las empresas tienen un departamento que se llama el cual surjan suelen ser telegramas que son gente que prueba el juego si esa gente que principalmente busca que el juego no no tenga fallos de técnicos no pero también te pueden dar sus sumó sus Phileas sus sensaciones y luego como diseñadora también busca es mucho qué es lo que la gente está esperando no qué qué tipo de sexualidad está intentando abarcar que tanta hacías podría llegar a tocar temas no porque también hay mucho tabú en esto entonces dependiendo del tipo de género que tú estás abarcando podrás llegar a más público a menos oír más en profundidad en el tema sexual o solamente tenerlo de paso en una historia

Voz 0401 51:55 mi pregunta sería ahora vais cambiando dependiendo de cómo sea la sociedad es decir hace veinte años mi madre es espanta haría depende andante solamente el pensamiento de sexo por sexo algo que su hija pues bueno pues digamos que lo tiene más fría van cambiando también eh los personajes las actitudes todo lo que sucede dependiendo de cómo va cambiando nuestra sociedad

Voz 22 52:18 sí claro es ten en cuenta que es un producto que al final lo que quiere tirada al mercado entonces en la sociedad en la que las personas tiene muchísimo poder en esto

Voz 0080 52:29 tras mal