Contigo dentro (11/06/2018)

Voz 4 00:39 con uno uno he estado un han llegado a ver ah cómo vale

Voz 0401 01:29 cómo es este país somos capaces de cambiar de Gobierno por el Consejo de Ministros de mujeres llamarlo Consejo de ministras no salen los señores de la RAE a corregir unos de que el masculino genérico ya es inclusivo también brotan periodistas que como no saben qué decir ante los currículos de las recién llegadas analizan cómo visten como viven y quiénes son sus parejas hay que ser muy simple para reducir la capacidad de nuestras nuevas ministras a semejantes parámetros artículos escritos por mujeres crean porque el machismo no es sólo cosa de drones que hablan con condescendencia hay mujeres que nos quieren sumisas no vaya a ser que les descubramos las feministas que no necesitan a un nombre para llegar donde se propongan las contradicciones están en nuestra vida a veces me preguntan por ejemplo que porque tarde tanto en ser madre siempre contesto lo mismo primero porque entonces no me apetecía y segundo porque tuvo que aparecer quién mereciera ser el padre de mi hijo cualquiera no me valía por muy machote que fuera algo inimaginable para esas periodistas que no reducen a ser las señora de quienes quieren maquilladas disimuladas quede contradicciones ser mujer y querer que tu hijas sólo sea un buen culo somos tan incoherentes recuerda el año pasado cuando desde la bancada del Partido Popular reclamaron portar una pancarta en el orgullo pues esta semana se ha votado en el Senado una moción con la que se pretendía impulsar la visibilidad ración de las personas LGTB en el ámbito escolar y fíjense ciento cuarenta y un senadores votaron que no ciento nueve votaron que sí adivinen qué partido fue el único que no quiso que los colegios existiera Homo Trans fobia igual que hay mujeres que son machistas hay políticos que no protegen a todos los niños que podemos hacer pues seguir educando en el feminismo para que con suerte esas periodistas un año un periódico leernos los programas electorales para que no votemos sin pensar que nuestros hijos merecen ser quiénes quieran ser sin que ningún partido de pábulo a los que los acosan agreden sin no cumplen sus normas suele espero que esos senadores del Partido Popular sean conscientes de que dentro de dos años repetimos elecciones y cada vez somos más los que salimos del armario defendemos hacerlo la RAE que espabila si fueron capaces de aceptar el leísmo referido al masculino no sé porqué verás que risa cuando cada vez que las hembras seamos mayoría los metamos a todos en un femenino inclusivo vamos a obligarles a cumplir la norma de la costumbre se apunta contigodentro en Twitter ya saben que en nuestra dirección de correo electrónico Dentro de arroba Cadena Ser punto com recibimos todos sus mensajes y así hacemos

seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante sin unos chinos lo mandan desde fuera de España ya Juan Carlos Ingelmo fue quién grabó todo este programa Pablo Arévalo quién me cuida desde esa pecera para que pueda darles las buenas noches

no El Calero quien ya está por aquí y que estará salvaguardando nos hasta las dos y media de la madrugada y Elia Fernández nuestra productora La que nos dio no solamente cordura sino que esta semana me arropó especialmente

Voz 0401 05:51 la luna y treinta y cinco minutos de la madrugada una luna menos en Canarias recuerden algo por favor recuerden que la vida y el sexo son mucho más bonitos digo dentro

buenas noches Elia Fernández

Voz 0542 06:47 muy buenas todo bien esta semana me he centrado en una única web porque sabes que ellos recorrió todas tres que he tenido un la sorpresa completará un punto com ya te has podido dar más de sí y tú vas a explotar también estoy segura porque aún me parece bastante explosivo siempre todo lo que tienen entonces conmina a alguna estila APIA tila que a lo mejor lo comido pero hemos sido muy consciente pero ser capaz de meterme en la boca cualquier cosa es un pescado tampoco

Voz 0401 07:20 si es pescado seguro

Voz 0542 07:22 el agua dulce que ahora en todas partes que son un poco sustitutivos de los pescados de toda la vida es como el lenguado el fletán es como saben vale pues entonces seguro que me la han colocado pues sí es como terapia te sorprenderá saber que además de para eso para comer a la plancha Se utilizar como técnica pionera científica inimaginable ideas tú

Voz 6 07:46 no lo que me gustaría saber es que tiene que ver un pescado en mi vida sexual

Voz 0542 07:49 pues tiene que ver con la tuya en concreto de momento no pero sí con la de You Silent Mariño que nació con un síndrome que se llama ayer Rakitski Custer Hauser te imaginas

Voz 0401 08:01 qué decir que tienes ese síndrome cuando conoces a alguien

Voz 0542 08:04 no puedes darlo porque lo que tiene como consecuencia este síndrome es que o bien no se ha desarrollado la vagina como arrollado muy poco con lo cual no tienen esa cavidad tienen misa cavidad no es un síndrome muy poco frecuente lo padecen pocas mujeres

Voz 6 08:22 Illescas mujer en concreto Julien efectiva

Voz 0542 08:24 ante no tenía vagina para suerte de esta joven brasileña como te decía en el pasado mes de abril fue la primera mujer del mundo a la que fue practicada una intervención quirúrgica con la piel de ese pez de la tapia

Voz 6 08:39 en su día viene yo me da que estaba pensando yo era

Voz 0542 08:43 por dónde va a salir a lo que yo decía digo era una gran consumidora hoy se ha descubierto que la terapia tiene una no

Voz 6 08:50 no sé qué que lo que hacen es que la hacen que ese efecto no tenga

Voz 12 08:56 gracias a la a la vaina va por un lado

Voz 6 08:58 y lo que otro

Voz 0542 09:00 dilatoria por lo que por lo que ha resultado tan pionera es porque gracias a su piel se le hizo una cirugía reconstructiva con la que les crearon una página artificial con la piel de la tele Pep Sala hará cada vez que me que me fije

Voz 6 09:13 la terapia voy a pensar en la de cosas que

Voz 13 09:16 con la de cosas que se pone somos aprueben

Voz 6 09:18 echar de la terapia en el síndrome de Mayer Roquetas que Custer Hauser porque a mí lo que me gustaría saber es esta mujer qué tipo de relaciones sexuales tenía que ser lo han hecho con veintitrés años no quiero ese preguntarte qué has hecho tu hasta los veintitrés años las desde lo de ese tema ajena por eso te he dicho que no ruta John ante lo contesta

Voz 0542 09:40 pues casi no es vamos a Nueva Zelanda donde la reina Isabel Segunda ha nombrado Dama de la Orden del Mérito de este país a una ex prostituta sí me parece muy mal pues esta mujer que se llama Catherine Healy declaró a The Gardian en su imaginación jamás hubiera podido ocurrir esto sobre todo porque en los años ochenta esta fue arrestada precisamente cuando trabajaba en un prostíbulo lleva muchísimos años luchando para acabar con ese estigma que tienen las prostitutas en ese país

Voz 6 10:11 por eso le han dado

Voz 0401 10:13 esta esta mención

Voz 0542 10:16 ha sido cuando ese trabajo trabajo de lucha por los derechos de las prostitutas dice que querían sentir que pertenecían a la sociedad y no sentirse anormales es diferente pensaré en ello ahora que estamos sentadas mesas como iguales con la policía planteando cómo hacer el trabajo sexual más seguro

Voz 6 10:33 permitiendo a las trabajadoras sexuales denunciar la violencia que sufren fiesta de choque en redes sociales claro se haya celebrado como un gran éxito es que se espera habrá viento es que es como cuando estuvimos hablando con las chicas de apuros sex que lo que defendían precisamente es poder significarse dentro de la sociedad que se contase con ellas y que se las de se siempre porque parece que por ser putas es estamos dispuestos a dejar que les pase de todo eso no puede ser la importancia de

Voz 0542 11:03 es lo que decía ella de sentarse a la misma mesa

Voz 6 11:06 Is formar parte de esas decisiones está no tener derechos ya que tiene obligaciones y por último nos vamos a un estudio que te va a gustar a mí tus estudios normalmente me gustan mucho

Voz 0542 11:18 pues si éste más eh porque indica algo que tú siempre defiendes insinuar o sujeto tres que es un estudio que ha demostrado que los jóvenes religiosos piensan más en sexo que el resto ponían emplee gran un ejemplo que decían cuando estás a dieta piensas todo el rato en comida muy gráfico y eso es verdad pues parece que que si el estudio te diré que el nombre ya de por sí es para darle un premio es Dios no puedo parar de pensar en sexo

Voz 6 11:46 mamá me encanta el nombre

Voz 0542 11:50 no es serio publicada en The Journal Sex en el hablan de las preocupaciones de jóvenes israelís fíjate tú

Voz 6 12:00 que judíos y ortodoxos con otros que han sido educados en el laicismo que dicen que efectivamente esos adolescentes que han sido educados en la religión represiva piensan mucho más en sexo con los otros basta que cuando eres pequeño tu madre te diga no hagas esto no hagas esto no lo hagas no lo hagas donantes para que tú haberlo si hablásemos que es oye si hablásemos más de sexo no sé si fue haríamos más pero tendríamos mejores relaciones sexuales según ya lo tenemos más noticias no pues déjame que te cuento una cosa cuenta eh tú te acuerdas de Alexia del Rey claro te acuerdas de Lecce al Rey

Voz 0542 12:39 pues quiero darle desde aquí un abrazo muy fuerte

Voz 6 12:42 este Alexia del Rey porque que la pasar pues porque fue la protagonista absoluta

Voz 12 12:47 esta de mi monólogo en Diario vivo junto con mi familia

Voz 0401 12:52 que fui capaz de hilar la historia de Alexia del reía la que sugiero que todos nuestros oyentes sigan en Twitter porque ella tiene en su perfil fijado la entrevista que hicimos en Contigo Dentro y quiero a decirle que entrase en mi vida en la revolución sea hasta el punto de que fue la protagonista absoluta de mirar yo vivo

Voz 0542 13:15 pues un beso enorme para Alexia y ahora bueno

Voz 0401 13:19 todo que Alexia me encantará volver a hablar contigo

Voz 9 13:49 bueno

Voz 0542 13:57 pues nos ha llegado una consulta Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com que ultimamente es una mina de sabiduría inagotable que lo esquemas los que más preguntan en los que mejor preguntar son nuestros oyentes no cabe duda en mira

Voz 12 14:12 yo tengo últimamente Viena que yo tengo otras tendencias sexuales

Voz 14 14:17 de estas impresionantes pero bueno la entre los oyentes sin duda en este

Voz 0542 14:22 eso nos dice soy una mujer de veintiocho años soltera sin novio mis relaciones sexuales suelen variar durante el año hay meses en los que estoy a dos velas otros en los que tengo alguna relación esporádica y otros como un verano que no para de mantener relaciones sexuales siempre esporádicas o la verdad que normalmente siempre lo paso bien pero últimamente no se porque cuando he mantenido alguna relación lo echa desgana eh aunque tengo que añadir que yo he querido mantenerla ha sido consentida y el coqueteo antes de pasar a la acción me ha gustado

Voz 6 14:50 pero cuando llego a la cama el alta

Voz 0542 14:53 a Tito ya tenía ganas de que acabase pronto mientras lo hacíamos no estado cachondeo y aun estando buenísimo para mí el chico no he tenido un orgasmo no sé si es porque ya estoy cansada de ir en Florent Florin y cabeza quiere encontrar a esa persona que no solo está disponible para una noche loca o porque tengo mucha actividad durante el día y luego cuando llega la noche solo me apetece

Voz 6 15:14 a Carmen la cama quería saber si es norma

Voz 0542 15:17 si os ha pasado alguna vez osea habéis tenido épocas así

Voz 6 15:21 tú cuéntanos tus épocas así

Voz 0542 15:24 yo me limito a llamar a los especialistas por qué consideró que vivirá no es trascendente pues cosas especiales mejor no estar el teléfono la Armero que está al frente de El Paraíso Secreto de Karol Armero punto com buenas noches Carol

Voz 15 15:41 buenas noches un placer estar con vosotras igualmente a es escuchado a él

Voz 12 15:48 a menudo comenta Ali menudas ganas de de intentar también ordena

Voz 0401 15:55 ideas que le no yo creo que lo que lo que

Voz 16 15:57 la confunde es que tiene rachas no es como que hay una que está muy activa otras que están menos activa etc entonces claro sí Justo la de baja actividad la mano después de esto como dice ya del granito que ha tenido una actividad muy muy acelerada pues yo creo que eso es lo que nos confunde pero vamos a todo el mundo tiene rachas en en la actividad sexual y sobre todo en la libido hay veces que nos afectan temas emocionales yo ahí bueno hecho un trasfondo ya sabes de formación profesional de lo que ha leído no pero bueno podría ir de de que no pasas absolutamente nada que son rachas pues cansancio también el tiempo acepta si tenemos un pico de estrés en algún momento de nuestra vida todo eso nos afecta directamente a la líbido pero también eh al haber mencionado no sé que no sabe si y lo que echa de menos es tener una pareja más estable no ahí es como que asaltaba mi alarma no en si esa chica a consultas bueno habría que preguntaban poquito más profundo pero dio por lo que hice no siempre hay que hay que tener la misma actividad hacia el mismo tipo de sexualidad hay temporadas como ya habían dice que te puede apetecer tener sexo esporádico y a lo mejor está echando de menos el momento de tener una pareja y me llama especialmente la atención una cosa que dice dice son consentidas aunque siempre voy con desgana

Voz 15 17:19 no deseadas eso es

Voz 16 17:22 que ella digamos que lo que la Mola por lo que ponen el email es el rollito del coqueteo el cual estás en el mar pues el el sentirse que justas no aunque son Le gusta a todo el mundo pero lo que tiene que tener claro es que no siempre tiene que usa esa línea es decir no siempre que tú conoces a a un chico y hablo de relaciones sexuales porque de lo que habla no siempre que economistas a un chico en un en un bar de gustar coqueteo y te quieres ir con el te tienes que acostar con

Voz 0542 17:50 es importante claro es muy importante porque porque porque lo concepto calienta apoyas hace mucho daño muchísimos años

Voz 16 17:57 sí Ximo y no siempre tiene que pasar tú has podido estar una noche con un tío buenísimo como dice y a sentirte supera atractiva hay que le gusta se cuando llega el momento de irte Jolín pues no te apetece pues es que tú

Voz 6 18:09 sí es dada la última no es tan sencillo como decir oye mira quedamos en otro momento me has gusto ha hecho me lo he pasado muy bien contigo pero me voy a mi es que me voy a mi casa porque ve quiero acostar o porque tengo la cabeza como un bombo con muchísimas cosas en los precisa

Voz 15 18:27 en tu un polvo lo que necesito si todos son otras muchas cosas por lo que sea así el tema de todo

Voz 16 18:32 con lo que dice Elia no que que sí que es verdad que tenemos muchas veces miedo ahora estamos como en una vorágine de de un poco ovejas nunca vamos todas las mismas al mismo lado que parece que si no sales por la noche conoces a alguien enriquece a costar un poco fuera de de ese círculo no sabemos convertido don de un lado a otro kit que hay que tener claro que todo el mundo tiene que hacer lo que le velas van a él quisiera hacerlo que lo haga y el que no no pero tenemos ese miedo muchas veces de al decir que no o al decir que no nos vamos sobretodo unos pasan a la figura femenina el pensar que acoge este tío va a criticar se va a ir con otra o va a pensar que para que estado aquí errónea dándoles al final no me voy a ir es que

Voz 0542 19:13 el culturales no se es decir tú tienes

Voz 16 19:15 la última palabra hay por mucho que te guste gustar lo tienes porque acabará costando te ponen porque sinceramente para acabar mirando el techo en una habitación viendo cómo se lo pasa fenomenal la persona con la que estás pues para eso a lo mejor hubiera dormido

Voz 15 19:27 señoras esa esa noche grande

Voz 0542 19:30 ya es que esto pasa más en las mujeres y aquí creo que hemos hablado en alguna ocasión de esa revolución que se producirá cuando los hombres puedan decir que no es verdad que es este mismo caso sucediera igual a él al contrario exacto y ellos tienen esa misma presión de cuando conteo tengo que ir a la cama

Voz 6 19:48 sí pero fíjate fíjate al mujeres porque yo soy mayor que vosotras os digo que entre hombres de más edad no hay tanta presión o por lo menos los hombres con los que yo me cruzo no tienen tanta presión pueden estar contigo si pueden estar contigo cenar puede salir a cenar puedes tener incluso cuando estás coqueteando y es es es recíproco de las dos personas después

Voz 0542 20:12 todo se tranquilice a un poco más a lo mejor a lo mejor es que la edad lo que te da también es un proceso de reflexión

Voz 16 20:17 hacia una madurez no digo para que nadie se ofenda de que no tenemos madurez en la franja de los treinta y pico no

Voz 0542 20:23 soy de los que yo siempre les digo que creo que lo hemos Meca

Voz 16 20:26 alguna vez en algún programa yo siempre les digo mi segundo sábado

Voz 15 20:29 decentes por qué

Voz 16 20:31 de los Veintisiete o así a los treinta y pico a los treinta y ocho así que ahora mismo hay un un voy a salir de fiesta David voy a hacer todo lo que no he hecho quizás en unos años después de unas divorcio eso o etcétera que ahora mismo hay un libre mercado sí que es verdad que encima nos comportamos un poco de al estante pero encima pensamos que lo sabemos todo porque hoy con lo cual

Voz 15 20:55 tal y buena disposición

Voz 16 20:57 tampoco arma de doble filo yo creo que eso es lo que socialmente pasan en esa zanja luego sí que es verdad que como dice Celia mucha gente un poquito más mayor tampoco ha con una diferenciamos muy muy alta no pero que suelta y sí que es verdad que ya tienen otro concepto queda otro concepto totalmente diferente también la gente más mayor no ha vivido este Boon que ha habido ahora en la sexualidad no

Voz 15 21:21 ya me voy a gente Un poquito más mayor es decir han sido libres sin cuestión hace tanto yo creo que vamos un poco mal el coste cada año

Voz 0542 21:32 yo te quería decir Karel porque en otra ocasión hablamos con una mujer que había sido había tenido muchas parejas sexuales en momento da decidió parar porque se había dado cuenta de que está buscando a

Voz 15 21:44 por cierto la entrevistamos aquí

Voz 0401 21:46 sí fue fue muy gratificante conocerla porque además lo que defendía

Voz 0542 21:49 una mujer fascinante guapísima joven

Voz 6 21:52 es joven y que decía que después de haber estado en el mercado de habérselo pasado maravillosamente bien que sacó plantada al que llevaba un año sin tener relaciones sexuales porque quería que cuando tuviese las relaciones sexuales fuese que había algo más de del simple polvo que había una historia detrás

Voz 16 22:08 a esperar algo más de de el calentón a lo mejor de una noche no

Voz 15 22:12 pero eso también pasa mucho

Voz 16 22:14 no es no son casos aislados pasa mucho también es es vamos lo que me cuenta que dijo esta esta chica fundamental es decir yo soy libre para tomar la decisión de parar cuando a mí me da la gana sin tener que seguir arrastraba muy poco en la corriente de que cada vez que salga le con alguien pues tenga que que seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora digamos de momento y no le pasa a todo el mundo pero sí que pasa que que te llega hace clic no es emocional empiezas a echar de menos eh pues la afectividad que quizás en una relación de una noche pues hombre te lo pasas muy bien es más frío pero sí que es verdad que hay mucha gente que echa de menos esa efectividad un poquito más cercana y también quiero decir que sea el caso de de la de la consulta de hoy pero también pasa muchísimo y me encuentro mucho en las en la consulta gente que ha tenido carencias afectivas a lo largo de su vida ya no sólo a nivel sexual sino de parejas a nivel familiar que ahí se tira del hilo y sale de todo que buscan un poco el reflejo en el sexo y cuando ya dura digo eso es cuando nos gusta gustar y saber que estamos en el mercado que somos

Voz 0401 23:20 no os que cuando estás en un momento de crisis además eh personal con tu pareja coges dices si me voy a dar una vuelta

Voz 12 23:27 a ver cuánto a cuánto está el género ha agregado

Voz 16 23:32 cuando ya estamos saturados también eso el bajón Cillo eso tres vemos que nuestra libido es un poco de baja que no nos apetece tanto hacer lo que hacíamos y yo creo que bueno cada cada caso como siempre digo en la consulta se se trataría de una forma diferente porque cada persona es un mundo y cada uno tiene sus motivos pero sí que a ella personalmente le daría ese consejo no que no tiene por qué hacer algo que aunque sea con sentido es desganado

Voz 0542 24:01 yo sé que no es donde está ha consentido no sea desgranado pues Carola Armero muchísimas gracias eh hay nos vemos seguro y los escuchamos contento es asegurado cuando era ayer una ganar muchas gracias a un besito muy fuerte

Voz 0401 26:44 reconozco que cuando planteamos

Voz 6 26:45 Nos la posibilidad de hablar de sexualidad y personas con autismo nos vimos absolutamente pérdidas tuve la suerte de que Elena una mujer de las redes sociales fabulosa y maravillosa médium un poco perdida decidió que podía ayudarme poco a poco desde su experiencia personal pero también desde el anonimato nos dimos cuenta dada de que una vez más la sexualidad es uno de los aspectos más silenciados cuando hay un diagnóstico sobre la mesa sea del tipo que sea Siendo precisos hay que hablar del Tea el trastorno del espectro autista por eso esta noche nos encanta que nos acompaña desde Radio Murcia José Luis Álvarez Castella manos que es psicólogo trabaja con la asociación Astray impartiendo un taller de sexualidad buenas noches José Luis

Voz 11 27:33 hola buenas noches

Voz 6 27:35 también ante el Tea

Voz 11 27:38 bueno vamos a ver es un trastorno del desarrollo

Voz 24 27:40 en en este

Voz 11 27:43 bueno el aspecto no ocupa hoy por ejemplo que a hablar de del síndrome de Asperger que una parte de la autismo una parte la parte digamos más funcional se caracteriza por ejemplo por por una un déficit una dificultad de a nivel social suelen ser personas con intereses restringido con unas persona muy rutinaria con unos comportamientos muy rígido en los casos por ejemplo de de un nivel de mayor afectación puede darse también alteración en el lenguaje mayores problema social mayores pruebas de comportamiento pero bueno en el caso que no ocupaba hoy que venía también Eduardo a hablar de este tema

Voz 6 28:19 el síndrome de Asperger verdad

Voz 11 28:21 solamente que es uno más de los trastorno

Voz 6 28:23 los del espectro autista no y de qué manera condiciona la sexualidad

Voz 24 28:29 a ver realmente no

Voz 11 28:32 no hay un condicionamiento porque digamos por culpa de de padecer a o detener a síndrome de Asperger es algo mejor en el en el desarrollo social en el desarrollo social que no ha sido lo más normalizado el desarrollo y la sexualidad digamos no sea el esperado pero la vivencia de la sexualidad y la experiencia de la sexualidad son como la de obviamente cualquier persona

Voz 6 28:55 junto a Dati también en Radio Murcia esta Eduardo no es así buenas noches Eduardo buenas noches cuál es tu diagnóstico de enviarlo

Voz 25 29:04 Tico de trastorno

Voz 6 29:08 de enero leve en grado leve te ves te ves reflejado en lo que nos acaba de contar José Luis

Voz 25 29:14 sí por supuesto en eso y otras muchas más cosas quería preguntar a directamente si tu sexualidad es diferente no que va a mí es que cualquier otra persona

Voz 6 29:26 ha sido tu educación sexual

Voz 25 29:29 bueno pues la verdad es que no sé cómo habrá sido el otras personas pero la mía digamos que nos ha sido digamos bastante restringida que decir nadie me ha explicado

Voz 11 29:41 eh

Voz 25 29:42 muchos aspectos acerca de la sexualidad más lo que uno busca o oye por ahí

Voz 6 29:49 crees que el hecho de que tú tengas síndrome de Asperger dificultan algo tus relaciones sexuales

Voz 25 29:56 no en principio pienso que no hombre el pienso que él paranormal el contacto con otras personas sabes de alabar el entablar cualquier tipo de relación de amistad o algo más profundo eso siempre son problema que quedó otra hemos perdido en los que padecemos el síndrome pues agudizan Un un poco o bastante más

Voz 6 30:21 porque tú eres de los que tiene que decirlo se siente en la obligación de decir lo tienes que explicar temas que el resto

Voz 25 30:27 que según con qué persona hay personas que Szeemann confianza hay por decirlo como naturalidad Jaque

Voz 6 30:37 claro que hubo bueno José Luis es frecuente que el entorno de los pacientes conté a Celestin se les infantil es bueno haber una visión que

Voz 11 30:47 que desgraciadamente todavía pues sí que existe un poco pero fíjate que paradójicamente viene lo mejor de una posible pareja sexual sino más de los padres por un aspecto protector por el tema de de la sexualidad en si el miedo que conlleva el tabú que todavía sigue siendo entonces pues desgraciadamente una siempre hay excepciones por supuesto siempre hay casos y casos pero si se sigue dando todavía que hay aún un ambiente más protector por el miedo por el tabú que se tiene buen el tema

Voz 6 31:15 cómo se trabaja en los aspectos más afectivos de la sexualidad en los grupos en los que tú imparte talleres

Voz 11 31:22 bueno ama esa esa pregunta está bien porque estamos hablando también de la de la accesibilidad parece que siempre nos referimos el prefijo sex de esta palabra parece que no engaña y no referimos siempre al tema físico a la parte sexual

Voz 6 31:34 cierto pero claro no hay que olvidar como hizo

Voz 11 31:36 hay una parte afectiva hay una parte emocional hay una parte de Desarrollo Social de autoestima de auto imagen y bueno pues son cosa claro que tienen que que en que ir trabajando paralelamente no sólo en el aspecto físico no descuidar ninguno de esos aspectos tampoco porque al final la sexualidad se ve de una parte también social emocional psicológica no sólo física es esa

Voz 0542 31:57 en el aspecto físico este tipo de diagnósticos y que determina

Voz 11 32:02 hay un condicionante no no tiene por qué no que pueden darse casos por ejemplo particulares en el que a ver qué te digo yo que si está tomando una medicación de cualquier tipo que afecta al sistema nervioso que al fin y al cabo es el que el que conduce las señales por ejemplo de placer en las relaciones sexuales sí que se pueda haber a lo mejor un poco afectado pero claro no por el síndrome en sí sino porque se toma una que de una medicación que paralelamente puede afectar pero no el síndrome no condiciona absolutamente nada

Voz 0542 32:33 cuando cuando se dan he cuando se aborda el tema de la sexualidad y la diversidad funcional en todos los ámbitos que se habla de que cuando se niega la sexualidad o cuando se invisibilizan lo que hacemos es que se niega una parte muy importante de la calidad de vida de las personas

Voz 11 32:50 sí claro es otro es obvio

Voz 25 32:53 muy importante el hecho de mostrar la sexualidad como bien ha dicho José Luis no sólo el aspecto de tipo sexual sino más bien el afectivo y emocional que es mucho más importante que el sexual

Voz 6 33:08 claro que esto sí que me interesa y Eduardo partí es más importante el aspecto físico el emocional o los dos

Voz 25 33:16 no mucho más importante el emocionar por supuesto

Voz 6 33:20 cómo cómo lo trabajas con dos parejas como como plantea el hecho de que bueno tiene síndrome de Asperger como mínimo vas a tener que que ayudará a la persona que está contigo a que sepa qué es eso

Voz 25 33:31 sí claro si ha llamado pasado con mi pareja sí cuentan por favor si bueno que ella bueno es muy especial para mí así en resumidas cuentas la primera vez que quedamos para hablar y tal pues yo le solté de buenas a primeras que yo tenía síndrome de Asperger

Voz 0542 33:52 claro porque como él está maduro pues coge si lo suelta esto no acabamos de estar aquí

Voz 6 33:57 yo ella que dijo no

Voz 25 34:00 todo extrañada se quedó bastante descolocada y empezó a buscar información por su cuenta entonces claro a partir de eso y que bueno pues fuimos hablando pues empezado a entender muchas cosas

Voz 6 34:13 claro claro

Voz 25 34:13 sí sí dime tú en qué en qué

Voz 0542 34:16 notas que eso te condiciona eh cuando interactuar con otras personas

Voz 25 34:23 y otras personas con muy pareja

Voz 0542 34:25 lo con la en ambos casos ambos casos

Voz 25 34:27 las personas por ejemplo pues ahora de de de hablar pues de relacionarme que me cuesta más au por ejemplo que a veces soy más tímido véngame con como pareja es totalmente diferente porque desde el primer momento y siempre me he sentido tranquila a su lado me sentido relajado ambos a que que me inspiraba confianza he apenas ya desde el primer momento un que llevamos mucho tiempo nuestra relación

Voz 6 34:59 imaginen Eduardo por ejemplo y bueno

Voz 0401 35:01 es que a mí me interesa una persona que

Voz 12 35:04 bueno Nos conocemos poco empiezo

Voz 6 35:07 pues un poquito más a quedar de vez en cuando me dice que el síndrome de Asperger yo lo primero que haría claro como no tengo ni idea seguramente diría Internet dice sí vamos todos corriendo a Internet y no creo que sea lo más conveniente ni muchísimo menos y aquí me imagino que que José Luis me dará un poquito la razón no que no tiremos siempre siempre de Internet pero sí que me gustaría Eduardo Kimi guías es de alguna manera para que si yo soy la interés

Voz 12 35:35 además yo he puesto me he fijado en alguien para que me ha Nimes

Voz 6 35:40 a que indague más sobre esa persona pues

Voz 25 35:44 un principio te diría pues que descubra sus intereses porque eh muy muy restringidos muy puntuales realizado que dentro de ese tipo de cosas lo por ejemplo pues que yo cuidado y con lo que dice eso con la manera en la que data con esa persona hay por ejemplo eh que no le gusta el contacto físico y otros que son más o menos reacios a ese tipo de contacto ese tipo de acercamiento en

Voz 6 36:24 claro claro eso claro al gemelo del contacto físico claro eso ya es un poco condicionante cuando hablamos de una relación no como les lleva a tu chica mueve si me encanta

Voz 0542 36:38 porque entiendo que no es tu caso que dice es que hay gente que sí tiene es más reacia pero no es eh tú no

Voz 25 36:44 no yo no dudó en hablar en confianza siempre me he sentido cómodo con ella ahí siempre

Voz 6 36:53 como habla conmigo José Luis qué poco sabemos no de todo esto

Voz 11 36:57 yo realmente está ahora mismo escuchando a una Eduardo estaba pensando que si ahora mismo de la Mesa de la conversación quitamos las palabras síndrome de Asperger realmente no va a pensar en todo lo que está diciendo Eduardo anónima ni menos que a lo mejor pues

Voz 0542 37:12 diferencias de carácter problemas que podemos tener alguno

Voz 11 37:14 o a situaciones en las que no vamos a encontrar a nivel social porque está por ejemplo describiendo cómo yo me sentía o como yo estaba al principio de mi relación cuando yo también empiezo con con esa nervios con sin todavía esa confianza que poco a poco se va adquiriendo entonces realmente es casi más a veces la la etiqueta que se pone y parece que hay que abordar la sexualidad de una manera diferente pero si de lo justo de lo que estaba diciendo ahora mismo se quitan esas palabras de síndrome de Asperger está hablando con normalidad pues como vamos como cada hijo de vecino

Voz 6 37:43 si Eduardo te sientes una persona diferente y te gusta explicar dónde están tantos diferencias

Voz 25 37:50 sí bueno la verdad que siempre me he sentido diferente de Miño sí que me gusta digamos a expresar que soy diferente a otras personas pero sobre todo en cuanto a sensibilidad ahí ha

Voz 6 38:05 llevaba maneras de Santes Eduardo como quieras que nos acerquemos AT

Voz 25 38:10 claro haciéndolas visibles ya que muchas veces se nos suele dejar de lado y no se suele contar tanto con la con la opinión de de los que padecemos algún tipo de trastorno del espectro autista importante eso era acercamiento acercamiento hay tener digamos una mayor comprensión de cómodos he de cómo somos en la factura

Voz 11 38:39 por ejemplo yo sí he visto casos en los que he hablado con padre ha hablado con familia que venían un poco un poco agobiada por bueno su hijo empezaba a tener manifestaciones eso leo más masturbación a lo mejor en lo inadecuado y querían trabajar esto pero claro estamos hablando a lo mejor de un de un extremo de de las personas con TEA con un nivel de afectación bastante alto en el que no no hay comunicación verbal

Voz 25 39:02 en el que apenas tienen

Voz 11 39:04 su sistema de comunicación puede digamos muy muy básico entonces por ejemplo con con este tipo de personas cuando se trabaja para para aprender algún comportamiento alguna conducta nueva lo que se hace se llevó a cabo el el modelado de la conducta por ejemplo se está empezando a comer pues se le puede ayudar se le puede guiar la mano con la cuchara para que lleve a la boca pero claro imaginamos ahora trasladar este tipo de aprendizaje a la masturbación y claro estos padres por ejemplo me decían que el médico al que visitaron en primer lugar les llegó a decir bueno pues te den puede a su hijo entidad claro imagínate cómo como madre pues que realmente lo que te digan eso no estamos hablando con el síndrome de Asperger algo total y absolutamente normalizado que a lo mejor pueden tener una característica a nivel social a nivel emocional diferentes pero que al fin y al cabo una como habéis visto Don Eduardo en la soledad bastante bien

Voz 6 39:55 nada bueno pues Eduardo copio lo que me has dicho te invita haremos más veces ir José Luis Álvarez a mi me gustaría mucho seguir teniendo contacto porque

Voz 0401 40:06 menciones que hablemos mucho del trastorno espectro autista

Voz 6 40:08 qué le parece

Voz 25 40:10 por mí perfecto Claude la disposición

Voz 6 40:12 pues será un placer visibilizar la sexualidad hasta límites insospechados muchísimas gracias a mis compañeros de Radio Murcia ya ustedes por estar allí rojo Mejías

Voz 0401 40:36 sí

Voz 0542 40:57 Celiano sí que es dado cuenta de que cada vez hay más sitios a los que ir para encontrar sexo fenomenal muy bien Melitón donde páginas y sube todo podemos podemos ir directamente hacia dónde queremos estar es decir si yo tengo una edad me gusta la gente de una determinada manera si me siento atraído hacia un tipo de sexualidad a fortuna también te voy a que me encuentro con los que yo quiero claro hay además para gente más joven de menos para Axel para sexo esporádico parar el hacernos estables pero qué pasa cuando lo que buscamos no es exactamente eso que conocemos como convencional me has clave los convencionales día no sé lo que milagro porque ya sólo sé que no sé nada si eso también es verdad porque no porque porque no somos un poquito más permisivos es sobre todo somos gente muchísimo más tolerante

Voz 0401 41:50 escuchamos lo que tiene a los demás si lo que quieren los demás

Voz 6 41:53 si queremos participar participamos sino que está pues no

Voz 0542 41:58 pues en esa línea de libertad precisamente que White hemos encontrado una cuenta de Twitter que se llama amor libre amor libres Pen que bonito no diez y acceso pone en contacto a gente que tiene en común el amor libre a qué bonito

Voz 27 42:15 bueno yo era fantástico

Voz 0542 42:17 pues mira Alice es una de las personas que está al frente de esta cuenta de amor libre Spain extra esta noche con nosotros buenas noches buenas noches Cuéntame que es el amor libre saca

Voz 0401 42:29 mente bueno el amor libre

Voz 0542 42:31 así un poco para todo el mundo es una filosofía es una idea de una forma de vivir que básicamente consiste en que tú como persona puedes puedes tener el error

Voz 28 42:45 el tipo de relación que quieras con el número de personas que quieras de la forma que quieras siempre que todo el mundo esté de acuerdo

Voz 0542 42:51 todo lo que se está fiarlo estas hablando de eso que yo siempre defiendo que se llama también como el título de un gran libro promiscua sigue más o menos

Voz 28 43:01 hola Eva L

Voz 0542 43:03 lo que sí quiero ser un pendón de eso dejado puedo ser el mayor Penn donde suele fijado pero tengo una ética que cumplir si hay se que una de las cosas es no hacer daño a ninguno de los implicados Cuéntame y cuáles son las bases de este amor libre pero ético

Voz 28 43:20 pues básicamente eso que todas las personas implicadas en esa relación tienen que ser conscientes de lo que están haciendo tienen que estar de acuerdo para eso tienen que saber de qué va el tema porque sino no pueden consentir realmente aquí todo se tiene que hablar y consensuar para evitar hacer daño innecesario uno de los

Voz 0401 43:43 temas que trata a que además es como encontrar gente dispuesta tiene una relación amorosa para quedar porque es difícil es difícil eh

Voz 28 43:55 en comprar o mejor dicho lo difícil cuando tú estás buscando a alguien es que esa persona entienda lo que es el Poli amor o el tipo de relación que tú quieres que hay más cosas que Polly amor y que nos sea asusté o te rechace solamente porque le hable de una relación abierta

Voz 0401 44:15 claro porque me dices me estás hablando precisamente de ser lo más honesto posible se y eso siempre trae sus consecuencias porque no siempre todo el mundo está dispuesto a tener una relación como la que tú quieres temer

Voz 0542 44:31 pero vamos a dejarnos de engañar a salir por la noche de casa cuando queremos para quedar con esos

Voz 0401 44:37 amantes furtivos

Voz 0542 44:39 esa sería más o menos la idea que diferencia

Voz 28 44:43 con Tinder u otras redes de contactos similares en las sobre todas las opciones que te da porque esta última que mencionamos en el hilo

Voz 6 44:52 eso o que o o kale borroka Cupido

Voz 28 44:58 te da la opción especificar que lo que tú quieres es algo no monogamia en el resto esa opción no existe entonces te la juegas por así decirlo que la persona que encuentras quiera o no tener esa relación Alice ahí aplicaciones específicas para la gente

Voz 0401 45:15 está dispuesto a tener una relación Poli que es

Voz 28 45:17 vamos es a la única que ofrece

Voz 0401 45:20 qué duro no que difícil de todas formas si es decir que aunque este es en cualquier otra aplicación tu de repente encuentras a alguien ese alguien tiene bueno pues no solamente es una cuestión como de Ana qué bien me lo voy a pasar esta noche tú te tienes que explicar cómo va más cómo es tu relación no

Voz 28 45:38 exactamente sobre todo si quieres algo a largo plazo si es algo esporádico pues hombre lo mismo te da un poco igual cinco dárselo no pero si quieres algo más

Voz 0401 45:48 estamos hablando de que de que se polvo de una noche para ti es importante esa persona se convierte en alguien importante y quieres tener una relación más allá de sean cuento

Voz 28 45:58 lo esporádico no

Voz 0542 46:00 me ha llamado la atención que una de las pautas que es a la hora de entrar en esta web no quería que su PIB en la aplicación era que no se prestase tanta atención a las fotos como se puede prestar entiende que es un poco lo que hemos hablado alguna vez ese mercado de carne

Voz 14 46:16 mientras Georgia sino sino

Voz 0542 46:19 te lo compro no lo cumpliría habláis de la importancia era precisamente de destacar esos intereses esas inquietudes más allá de lo físico que entiendo tienen más peso en este tipo de relación

Voz 28 46:29 el claro bueno realmente en cualquier relación sea lo importante es encajar aún no se ha no sólo que te guste físicamente tiene que haber algo más sino pues no te metes en una relación con una carga emocional importante Eden en las psiquiatras dos metiendo en una relación digamos alternativa la importancia le la comunicación de saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que quiere la otra persona para poder encajar todo eso es fundamental entonces a la hora de buscar a alguien lo mejor es que tú pongas sobre la mesa al lo antes posible que quieres

Voz 0542 47:03 pero la paradoja que normalmente con este tipo de relaciones ahí esta idea de promiscuidad de frivolidad no de fijarse en el físico y sólo irá al sexo como tal cuando en realidad no estás hablando de una trascendencia mucho más profunda

Voz 28 47:19 sí realmente es un ave esas cosas que la cuando la gente le hablas de Polly amor lo primero que piensan es va pues tú vas con un montón de gente hay IT ya está inadmiten porta con quién estás ni te importa lo que sienten ideal en realidad es justo al contrario para que eso más se mantenga tienes que estar ahí tienes que forzar de incluso más que en una relación convencional porque luego también tienen sus sus cosillas en tener una relación de este tipo

Voz 14 47:47 que hay que gestionarla ella aprender a llevar Alice es difícil salir del armario del Poli amor sí exige directamente si no depende un poco dinero puedes contar tampoco las reuniones familiares

Voz 6 48:00 sólo mamá y nada más llegar hablaba más

Voz 14 48:02 tengo un novio tengo también una novia ya te lo explicaré

Voz 28 48:06 es complicado también Nobel siempre depende de a quién se lo vas a contar pero por lo general la gente reacciona lo mejor que te puedes encontrar es eso qué es

Voz 0542 48:16 claro claro estamos hablando poco así en abstracto para que el oyente se sitúe hablarnos por ejemplo de alguna situación tuya en concreto que hayas también a nivel personal

Voz 28 48:28 yo soy mono amorosa que es otro término les oculto no es que

Voz 14 48:33 lo mismo no Amorós ahora mismo también lo sea en y me estoy perdiendo

Voz 28 48:39 eh básicamente a las personas que sepamos son o Pauli es decir se enamoran de varias personas a la vez o mono amorosas es decir de una a la vez luego aparte de eso está Si tú te sientes atraído por más personas aparte de de la que estás enamorada o no que son digamos iría un poco aparte entonces si sólo te enamoras de una persona a la vez pues cuando estás enamorado en principio no te sientes atraído porno además si estás eh sigues Polly pues podría sentirse atraído por Mahan dentro del grupo B amor libre hay gente que tiene varias relaciones afectivas a la vez con varias personas y o que las obtenido o que tiene también en gente que es eso que es lo que tú has dicho tú tienes una relación sentimental con una persona que digamos que es el por la que estás enamorado y luego a parte de eso tiene relaciones sexuales ahora sí lo un nombre a ver si van

Voz 27 49:34 vale es necesario

Voz 28 49:45 creo que a ver es una decisión personal como todo pero sí que es importante darle visibilidad a esto sobre todo porque a mí lo mismo me pueda afectar menos porque yo me puedo adaptar a lo que la sociedad dice que tiene que ser una relación pero una persona que sea Polly Se va a encontrar en un momento de su vida con que se enamora de dos o tres personas iba a tener que elegir o enfrentarse a lo que la sociedad y hay que elegir claro que hay que elegir él no deberíamos tener que elegir pero eh la sociedad dice que sólo se puede tener una paz deja a la vez que si no es así no a más de verdad entonces lo están Si decides tener una relación Polly decides estar con varias personas a la vez lo que te enfrentas es que constantemente ese se pone en duda tu capacidad de amar

Voz 0542 50:37 y además de ese prejuicio de la sociedad no hay dudas en cada una de las personas implicadas de vez en cuando en el sentido de de nos han enseñado que si no quieren de verdad no salgan en exclusiva

Voz 28 50:49 no entran esas dudas esa claro la la la o que nos enseña a la sociedad es algo que hemos aprendido desde pequeños entonces es algo que todos tenemos metido en la cabeza de enfrentarte a esa idea supone problemas

Voz 0401 51:03 Alice yo sin embargo lo que siguen rastreando cuenta es que últimamente Si Si veo cada vez más gente sobre todo más joven que yo

Voz 11 51:12 que este plan

Voz 0401 51:12 te a la posibilidad de que sus relaciones sentimentales no sean como las relaciones sentimentales que ha podido tener yo mi generación las nuevas hornadas diamante sí de amorosos bien en con otros planteamiento

Voz 6 51:28 Nos parece que sí

Voz 28 51:30 esa yo desde desde que yo iba ya al Instituto hace como diez años lo si ya se notaba un cambio y que cada vez había como más apertura ante más de de sexualidad y ahora esto del amor libre lleva relativamente poco como movimiento así más o menos estructurado in de Son Bou o sea lo de decir que está de moda pues suena un poco mal pero es la gripe

Voz 0401 51:54 bueno es verdad que hayan cada vez al menos ahí

Voz 28 51:56 más gente y sobre todo gente que es lo que ha vivido Sabrido que enfrentará a la situación de vibró legado al estar en monogamia ir cuando han descubierto el amor libre es como una liberación como he encontrado algo que

Voz 0401 52:10 bueno nosotros estuvimos hace mucho tiempo hablando con una familia te acuerdas de aquella aquella entrevista crimen oímos a los primeros programas era una familia en la que en realidad los miembros que pertenecían a esa familia eran seis que defendían era la posibilidad de que las pensiones se pudiese repartir entre los miembros de la familia en el caso de que uno de ellos falleciese de

Voz 12 52:36 cuando había un divorcio también garaje se implícito que una familia

Voz 0401 52:41 ah no solamente la formaban un dos personas que fuesen los progenitores de una hija es decir

Voz 0542 52:47 eh

Voz 12 52:48 poco a poco tú crees que legalmente se podrá ir perfeccionando o al mismo tiempo limando o posibilitando siquiera la ampliación legal de las tropas

Voz 6 53:00 era familiar hay impersonal

Voz 28 53:02 yo creo que sí porque ver eh aparte de familias que ya existe en que son así ha habido casos nosotros a un punto del perfil e están los enlaces de matrimonios de tres personas

Voz 6 53:16 eh

Voz 28 53:17 si no recuerdo mal un caso eran Brasil sí

Voz 14 53:20 eso lo Gêres

Voz 28 53:21 no sé si Portugal me suena bueno entonces eso es un avance aunque sea matrimonio y bueno sea tradicional pero ya el hecho de que se contemple la posibilidad de que legalmente exista una familia con tres de tres personas es algo ya hizo la idea sería seguir avanzando

Voz 0401 53:41 este es viento esos referentes visibilizar en otros ámbitos es decir aparecen en las aparecen en las revistas aparecen en el en los guiones de televisión aparecen en las series aparece en la literatura la posibilidad de tener otro tipo de familia que no sea al que estamos acostumbrados

Voz 28 53:59 poco hay algunos ejemplos últimamente había una serie que si no recuerdo mal en Netflix que iba sobre una chica que tenía varias relaciones DM poca de adolescente en Memorias de Irún que es una novela hay hay un triángulo amoroso potente potente si potente que realmente es una relación Poli hay algún otro caso alguna serie pero son aislados son casos poquitos la verdad es que esa sería uno de las

Voz 0401 54:33 buenas posibilidades no que se pudiese ver cómo

Voz 12 54:35 lo cotidiano

Voz 28 54:38 esa sería la solución sea realmente en el momento en que se vea como algo normal dejaría de verse como algo raro que se problemas

Voz 0401 54:46 pues siguen viendo como raros

Voz 28 54:49 sí

Voz 0542 54:50 dice Scary perteneces amor libre

Voz 0401 54:52 sí ya piensan por supuesto que eres promiscua que te tiras a todo lo que se menea y que por supuesto incluso puede que incluso crea que engañas a todos tus amantes no porque es todo