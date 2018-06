Contigo dentro (18/06/2018)

Voz 2 00:00 García

Voz 1509 00:10 la una a las doce en Canarias Colombia ya tiene nuevo presidente Iván Duque el candidato del partido del ex presidente Álvaro Uribe

Voz 2 00:22 ya prácticamente todo el voto escrutado Duque ha obtenido

Voz 1509 00:25 cincuenta y cuatro por ciento de los votos frente al cuarenta y dos por ciento que ha conseguido su contrincante el izquierdista Gustavo Petro el presidente saliente Juan Manuel Santos ya ha mandado su felicitación a su futuro sucesor a través de Twitter y ha ofrecido su colaboración para una transición ordenada de vuelta a España el operativo de Cruz

Voz 3 00:43 roja para asistir al seiscientos veintinueve migrantes del Aquarius

Voz 1509 00:46 ha finalizado las últimas personas que quedaban todavía en el puerto de Valencia hayan sido trasladados en un autobús a las zonas habilitadas para recoger los según Cruz Roja el estado en general de todos ellos es bueno y aceptable para los días que han estado en el mar aunque ciento cuarenta y cuatro han sido trasladados

Voz 0401 01:09 los a los hospitales de la zona a partir de ahora dispone

Voz 1509 01:12 plan de cuarenta y cinco días de estancia en España según ha explicado Bernanke Bernardo Alonso jefe de la Comisaría General de Extranjería

Voz 4 01:18 les hace entrega de una entrada

Voz 5 01:21 en territorio se gen excepcional

Voz 6 01:24 tal por motivos humanitarios con una validez de cuarenta y cinco

Voz 5 01:27 asimismo hay un ofrecimiento por parte de las autovías españolas de que pueden optar a la solicitud de protección internacional

Voz 3 01:33 esta noche ha muerto la mujer a la que su marido dispar

Voz 1509 01:36 pero dos veces este pasado sábado en Guadix Granada el hombre permanece detenido por homicidio y tenencia ilícita de armas y previsiblemente no pasará a disposición judicial hasta el martes según la Guardia Civil no existían denuncias previas por violencia de género con esta ya son catorce las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año recordamos que el cero dieciséis es el número atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura aunque hay que borrarlo del registro de llamadas e Iñaki Urdangarin ingresará esta noche este lunes en prisión el plazo que le dio la Audiencia de Palma expiran unas horas y el ex duque deberá presentarse en la cárcel liguera para cumplir la pena de cinco años y diez meses de prisión que dictaminó el Tribunal Supremo la semana pasada Pilar Velasco

Voz 0401 02:18 el ex duque tiene derecho a solicitar a instituciones

Voz 1743 02:21 penitenciarias en qué cárcel quiere cumplir la condena de cinco años y diez meses impuesta por el Supremo también puede presentarse en cualquier a lo largo del día una vez ingrese la dirección del centro penitenciario procederá a la identificación y a registrar la admisión no ha trascendido la prisión elegida por Urdangarin interior oficialmente asegura que no hay nada previsto fuentes penitenciarias apuntan a las cárceles de Zaballa Madrid y Menorca como las más probables la de Vitoria gana puntos por la proximidad familiar y las modernas instalaciones a pesar de ser un preso común el centro debe reunir las condiciones de seguridad y criterios organizativos necesario

Voz 6 02:55 no de momento es todo más información dentro de una hora

Voz 1509 02:57 en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1 03:00 no

Voz 7 03:02 servicios informativos

Voz 8 03:14 bueno ha bastado un nueve

Voz 0401 03:38 tengo la suerte de prestar atención a la vida que fuera acostarme por estas calles que tanto me pateó me congratula ver la diversidad que hay en los trescientos cincuenta metros que separan mi dormitorio de estos estudios de la Cadena SER me fijo en cómo caminamos a quién nos pegan eso sí Qiu Lemos de cada uno de los qué pasa tan cerca que separan cada treinta pasos para comerse la boca rozar relato curva Ia aferrarse el chasis me va a dar igual como quieran denominarlo pero para mí que esos datos se tienen ganas me gusta que lo demuestren entre risas con nocturnidad y alevosía igual que me encanta saludará coral aunque me comenta que le ha dolido leer en Twitter es una lesbiana no podría enamorarse de ella o eso ha dicho una de esas radicales que la considera un hombre su chica María la ha besado Ica se ha gritado que Coral es la reencarnación de la diosa Castalia la que accedía a las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos pueden darla en el Museo del Love donde espero que vayan todas estas son tan valientes a decirle que no es deseable también me cruzo con varias prostitutas cuando vengo por la noche mi redes de acción es el de ellas Ladis me da dos besos y un abrazo cada vez que nos cruzamos que tienen chulos no aguanta la mirada ni cuando se ponen el precio de la amada alguien debería espía Car porque sabemos que tienen chulos si seguimos sin amparar las aunque claro acaban de escucharlo encuestador tuna Granada tres hijos han perdido a su madre porque el padre disparó ayer contra ella hoy es la número veintidós de mujeres asesinadas por hombres hace nueve días mataron al anterior dos semanas estamos sin muerto cuatrocientas cincuenta denuncias al día por violencia machista datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial esta última muerta no había puesto denuncia aun así cada dos por tres se separaba de su marido evitando las peleas la educación es la base de la vida de las Cuatro Calles que si hípica que separan ni cama de la de ustedes por obra y gracia de esta es buenas noches para decirles que sean como sean amén como amén y aunque les moleste a unos cuantos vengo cada madrugada a decirles que la vida y el sexo son mejores con trigo dentro

Voz 2 06:15 dijo en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 9 06:21 buenas noches y le Fernández Cruz buenas noches bien agarrada Mis estrógenos pero bueno eso no me sorprende entiendo que han tenido que ver la esta ligera subida de temperatura

Voz 10 06:34 todo Elvis estrógenos e influye esta lo que pudiera ocurrir ocurriese las últimas Frenesí Biblia sí sí sí es creerme atmosférica tú

Voz 0401 06:46 es muy muy muy de estrógenos luego ninguna del clima

Voz 9 06:51 que un montón de componentes que me traes pues la vete decirte que con lo muchísimo que nos gusta hablar bien del sexo y de sus beneficios hoy no voy a hablar de eso sí nadie todo lo contrario pues mira que me viene mal que me digas que cualquier cosa el sexo o va a ser perjudicial para mi salud por una pero tiene sus riesgos estoy agarrada a misa

Voz 0542 07:10 estrógenos bueno pues tener en cuenta lo que te voy a contar porque igual te interesa resulta que hay unas estadísticas preocupantes sobre los riesgos de las lesiones que podemos tener practicando sexo no me digo a los han recogido estos datos el portal Meet Bill hilos esa preparado así en paquete de regalo le lo la marca de juguetería erótica que tanto gusta muy fan Teddy de que esto no te va a sorprender porque yo te veo las piernas en cuanto donde facer un poco bueno hace verdad

Voz 11 07:39 es cuando las saco jugando de Rice cuando descubro

Voz 0542 07:42 que tengo piernas es hilado helado llámame intuitiva por él dice que lo más frecuentes Thomas que tú tienes unos no si se muere de la risa lo mejor de todo es que es decir imagínate Ángeles que él lo está conforme me lo está diciendo es empieza a reír porque es verdad

Voz 0401 08:01 señores Joy siempre con hematomas por todos lados lo cual desata muchas especulaciones porque recuerden Joseph la del sexo y entonces es

Voz 11 08:09 a la Academia es como Alá Jover tu chico la otra noche

Voz 0542 08:12 yo no voy a venir con esos comentarios así como de camionero porque no es mi estilo

Voz 0401 08:17 no es el estilo y la estadística lo pero pero yo que que todo el mundo sepa que lo estoy haciendo delante cosa sean testigos Éstos en la mano que sean testigos estos micrófonos que yo soy lo que llamaban antiguamente psicológicamente los niños que se golpean con las paredes del pasillo es decir voy a toda pastilla tengo el sentido del equilibrio pues digamos que la uña del dedo meñique del pie izquierdo me golpeo con absolutamente todo me sale moratones

Voz 0542 08:44 el motivo de los moratones yo no

Voz 9 08:48 no puedo mientras no mientras no puedo decir entonces esto se

Voz 0542 08:50 pero en otro otra pues que es que es la lesión más frecuente también las quemaduras porque claro si tenemos la piel desnuda que suele ser el caso tenemos una fricción contra un tejido áspero como pueda ser la alfombra o estamos

Voz 9 09:05 lo que han de tener sexo sea la gente

Voz 0542 09:08 pues la gente que tiene sexo las alfombras se fricción no sé lo poco que me cómo lo haga

Voz 0401 09:15 la pista de tenis verás que Molina

Voz 0542 09:18 muy áspera la ahí

Voz 0401 09:20 yo yo tengo un dato muy bueno a ver en verano es fundamental mirar las rodillas del personal porque descubres la gente se ha ido contienda de campaña a su vuelta de vacaciones a ver porque los que inca en rodillas en el suelo de una tienda de campaña vuelven con la rodilla desarrolladas

Voz 9 09:42 su hija que en mi caso no lo ver abrió los ojos este martes ante lo dijo el cajero quedáis tú no eres muy decante

Voz 0542 09:49 no no no te nunca ha sido nacido en tu vida de campe entre dejó es quieren ávidos que él si se me olvida siempre siempre bueno no idoneidad el caso es que en esto también hay un sesgo de género porque no no seleccionamos igual mujeres y los hombres que no es eso dice por qué porque las mujeres tenemos tendencia a tener más lesiones en las lumbares en la zona vaginal en la cintura y en las piernas porque son las zonas que se ve más repercutido

Voz 12 10:20 el desempeño sabes las lumbar

Voz 0542 10:22 esa postura las posturas y te diré que en contra en lo convencional que pueda parecer la postura de Mayor Riesgo a nivel médico es el misionero

Voz 0401 10:33 de esto está la vida empeñados en que solamente podíamos tener sexo así sí sí

Voz 0542 10:40 dónde crees que se lesionan más ellos te decía que nosotras es más lumbar cintura ellos

Voz 12 10:47 no sé pues en el tenis

Voz 0542 10:50 directamente directa andan con tonterías donde haces

Voz 12 10:55 que nada mucho cuidado

Voz 0542 10:57 relaciones seguras a todos

Voz 11 10:59 tenemos vamos a tener que volver a llamar a que te acuerdes de esta mujer fantástica que nos ha encantado de conquistado que es

Voz 0401 11:08 la quiere esa diseñaba tantas posturas sexuales han enseñado posturas

Voz 0542 11:11 actuales muchas mujeres ya ya ya pero hay una que

Voz 0401 11:13 es que se dedica especialmente a esto porque es de iba a decir os sexóloga si Marta Marta seguro pero que como es el sexo grillos Sexología es decir si empezamos a introducirla fisios fisios Sexología nuestra vida

Voz 0542 11:30 da la llamaremos este nuevo venga vamos mira Marta Torrado ensayaba como entrar a grabar con el móvil en la mano gracias Elia Sexología es que tengo

Voz 0401 11:40 no yo tomo en Tengo una neurona

Voz 0542 11:43 la despistada te sigo dando datos apuntando moratones quemaduras es Dolores va armado Dolores muchos riesgos mucho mucho riesgo trigo el ochenta y siete por ciento de las mujeres cree que sus relaciones mejoran en un hotel sí es un dato que nos dan ahora de cara a las vacaciones para que la gente lo tendrá en cuenta a la hora de hacer sus reservas

Voz 11 12:09 sí porque deduzco que los hoteles no les pasa lo que nos pasa mucho es que claro cuando nos vamos de Tel tenemos que comparte la cama tenemos que ser tres

Voz 0401 12:17 en vez de dos no sea esto ya es para no tienen en cuenta

Voz 11 12:19 esta facto ves tú no tienen en cuenta pero que tienen en cuenta más bien el factor novedad el factor una cama diferente el poder de repente creo

Voz 0542 12:25 verme que soy de otra persona esas cosas y las vistas también también defender otra si yo me acuerdo de uno en Lloret de Mar así a pie de contenedor te gusta nadar recomiendo no resulta que el noventa y dos por ciento de los españoles ve el verano como la oportunidad de revivir esa pasión que se ha dejado un poco de la durante la rutina el curso yo estoy feliz en verano si se te pone cara sólo de pensarlo

Voz 0401 12:51 a partir del trece junio día de San Antonio yo te puedo asegurar que mi vida cambia notablemente porque para mí empezamos el verano ibérica y contar ya en la noche de San Juan que para mí es más importante incluso que la noche de viejas sabes por qué porque en Almería teníamos la costumbre de teníamos una frase horrible poco ordinaria pero el que no mojaba en la noche de San Juan

Voz 10 13:14 mojaba en el resto del verano lo cual imagínate

Voz 0401 13:17 a lo que se convertía en aquella fiesta que os quiero estar

Voz 0542 13:19 datos que te dennos los pasa billones cree que no para de crear ya estadísticas que en colaboración con el Hotel Tonight que también está muy interesado en

Voz 11 13:29 cuáles son nuestros hábitos relacionados con el sexo hombre tú imagínate tú puedes tú puedes decir que el ochenta por ciento de la imagen de de de las mujeres disfrutamos más sino vamos a echar un polvo en una en un hotel pues no parece que Pay como venta es espectacular

Voz 0401 13:43 que

Voz 0542 13:44 si esas son las estadísticas Nos aportan un dato que ya sabíamos pero lo dejo ahí porque creo que dentro de un rato

Voz 12 13:51 vamos a analizarlo un poco más de detenimiento eh

Voz 0542 13:56 qué porcentaje de orgasmos femeninos crees que sea alcanzan estimulando

Voz 0401 13:59 en el clip

Voz 0542 14:02 están contabilizados está Cuéntame pues nada menos que un setenta y cuatro por ciento

Voz 0401 14:08 es es que es verdad es que ese momento clítoris no que no lo quite nadie ni el orgasmo no bueno

Voz 11 14:16 yo ya sabes que yo soy muy fan de los luego vienen ya los céntricos a contarme que no pero bueno ya sabes que yo soy muy fan muy yo soy muy fan de corredores

Voz 0542 14:23 no para quitarte así cortarse un poco el rollo para que para que la gente he traído las declaraciones de rosas Ganso cuyo apellido va muy al caso creo una concejal del PP en Pinto que ha dicho lo siguiente

Voz 13 14:36 M cada tres son punteros vale pero usted sabe más imperativa de esos moteros es su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio sabe usted el personas en la vida pues son nativa Igor tienen posibilidad

Voz 0542 15:00 cotizar ese estos

Voz 13 15:02 adiós para que así como socio vamos somos todos rubios y guapos y bonitos

Voz 0542 15:08 no somos todos rubios bueno somos oferta esta Rosa Armstrong

Voz 0401 15:14 lo hemos hablado muchas veces vamos a ver no lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención son dos cosas así inmediatas una esta mujer ya lo primero que ha dicho es que pucheros de primera calidad diputados de segunda calidad pusieron a los feos claro no hay punteros a los que los con los que somos permisivos punteros con los que no somos permisivos con desazón la ley ya lo siento afecta a todo tipo de personas no solamente a lo guapos feos dos hemos hablado mucho de la discapacidad de las personas con diversidad funcional y hemos hablado mucho de este tema porque efectivamente la sexualidad de determinadas personas es muy muy compleja no es siempre tan fácil pero sabéis también lo que más me chirría dado de esta mujer porque

Voz 10 15:55 solamente a la de esos efectivamente de que estos señores si tienen derecho a sexualidad qué pasa que no hay mujeres con con

Voz 0401 16:06 con diversidad funcional de cualquier tipo que también su sexualidad merece todo tipo de atenciones a lo mejor lo que sería mucho más sanos empezar a hablar seriamente de la asistentes sexual que ya sabes que para mí es un tema

Voz 0542 16:20 sí llevamos tiempo sin tratarlo pues venga

Voz 0401 16:32 ay los celos raro será no hayan cumplido alguna vez en nuestra vida en los propios son los ajenos del pasado del presente incluso hasta los del futuro pueden llegar a comernos la cabeza hablar de celos es hablar de posibles infidelidades y a veces nos hacemos esta pregunta siete fueren infiel qué preferirías que fuera sólo una cuestión de sexo o que tuviese esa persona enamorada hasta las trancas hasta cuánto hay de implicación sentimental en esto de los celos hoy tenemos San José Bustamante en Radio Elche buenas noches José muy buenas noches José sexólogo y terapeuta de pareja sospecho que ha tenido que verse en muchas ocasiones con los celos es así José

Voz 6 17:21 lo cierto es que es una de esas cosas que que la pareja atacan supone muchas veces un virus que que en ocasiones hasta letal para muchas relaciones

Voz 0401 17:29 en ocasiones hasta letal David Prieto eh podemos hablar de unos celos sexuales de esos celos que se centran única y exclusivamente a ella se ha ido con otra persona y ha tenido sexo esos existen

Voz 6 17:42 sí la verdad es que la idea de más centrados no tanto en los romances sino en la posibilidad de desencuentros sexual hecho en realidad prácticamente la mayoría de los ceros acaban teniendo ese componente no de seducción de erotismo deseado decir que quien haya podido sentirse atraído incluso llegar a tener contacto sexual con otra persona

Voz 0401 18:04 eso estrenó bueno esos celos pueden llegar a bloquear nuestra en la cama es decir yo tengo tengo la absoluta seguridad de que me pareja ha tenido un por ahí una aventura eso se me pueden optan a mí en la cama cuando uno estoy con esa persona

Voz 6 18:20 depende muchísimo de cómo lo gestionen hemos no pero es verdad que que en ocasiones las personas lo que describen es es que notan desaparecen tratan de incluso aunque tenga la firme intención de haberlo perdonado oí incluso entendido y seguir hacia adelante es dan cosas como que aparecen imágenes de de lo que han pensado qué ha podido pasar entre su pareja Hay y el otro no la la infidelidad al final tiene todos estos componentes no es es en muchas ocasiones sí que

Voz 0401 18:49 hay algo curioso que muchas veces al PRI

Voz 6 18:52 típido hay como una especie de repuntes sexual en algunas pareja

Voz 0401 18:55 como cómo lo voy a ver si consigo convencerle de que

Voz 6 19:00 soy mucho más mejor claro incluso en esa parte en la que sientes que has podido perder al otro no hay necesidad de de de reconectar pero de lo habitual es que poco a poco es tocaya cayendo reprende signifique cada encuentro sexual un revivir imágenes los pensamientos que haya podido tener de tipo obsesivo con la infidelidad que que acometió mi pareja no vamos

Voz 0401 19:24 solar de tu trabajo específicamente en dime cómo abordas terapéutica mente el tratar esos celos

Voz 6 19:31 sí habría que distinguir dos grandes puntos no uno es si realmente ha habido una infidelidad no hay digo lo que con con lo que hay que bregar con algo que ha pasado y que ha supuesto la situación de incomodidad no de o de desconfianza en realidad y como trabajar con esto porque ya tendría que ver no sólo con el perdón de lo que ha ocurrido hoy a esa parte de cero sino con ser conscientes de que hay que recuperar una confianza porque no son unos celos infundados no son muchas veces los los celos por definición decimos que son irracionales en este caso se ha habido una infidelidad ya no hay tanta irracionalidad no tienen un sustento real entonces es es un trabajo otro bien distinto es si es básicamente celos no que que realmente no están fundados en ningún hecho real sino en pensamientos que yo tengo o incluso en pensar en en tu pasado no entonces desde el trabajos distintos y tiene que ver con recuperar la confianza casi va a ser más importante esa recuperación de confianza que que el daño colateral que signifique es el que ahora eres más celoso o más celosa que quieras antes no todo igual ya lo abordaremos después pero primero habrá que ver si somos capaces de perdonar y recobrar la confianza

Voz 11 20:42 a recobrar la confianza me estás diciendo dos verbo

Voz 0401 20:46 es decir de difícil conjugación con nuestras vidas muchas vez

Voz 6 20:50 complicadísimo si además ya veces luchando contra la voluntad de hay personas que firmen de quieren perdonar y quieren volver a confiar en su pareja no porque este golpe nacido sólo un golpe a su autoestima sino a su forma de vida no es extras que ya se ha tambaleado toda toda mi mi proyecto vital pareja Hay el que yo que va asociado muchas veces a la pareja que saber creado juntos un universo y un proyecto de vida ya sabes que los celos es uno de los temas recurrentes en muchísimas llegado incluso a leer algo que me ha dejado cuando menos

Voz 0401 21:26 Neda explica

Voz 6 21:28 me que son los celos retrospectiva las palabras hacen referencia respectivos eso simulados son bueno lo sé cómo le podemos llamar de mil maneras pero bueno al final hace referencia al pasado sexual no es es como nos persigue ya no tiene que ver con la infidelidad porque yo ni siquiera posiblemente ni siquiera conocía a mi pareja en aquel entonces pero evidentemente o muy probablemente haya tenido otras historias en el pasado no además el enamoramiento que esto es una cosa que que deberíamos tener cuidado yo trato de advertir a todo el mundo cuando estar en esa fase es cuidado algo con lo que nos contamos ahora en la fase de enamoramiento sobre todo somos tan generosos Ingla unirnos tantos a esa persona que le vamos a dar pelos y señales de todo lo que ha ocurrido justo es decir ahí estoy jun jugó esa necesidad de conexión con el otro cuanto más rápida mejor no porque nos detenemos a esa premura y además juega también una un momento en el que nos sentimos como que nuestra es tan potente que todo vale podemos considerarnos lo que se haya claro cometemos el resort de de dar unos detalles que no son necesarios que no sirven para nada que no me suena claro después hay que bregar con esto es pues hay que bregar con que yo ya me imagino dado a a mi pareja en en situaciones pues que hombre igual yo soy un tío muy seguro de mí mismo y consigo gestionarlo incluso hasta sacarle el morbo esto mucho hay que hay que ser muy valiente para para realmente conseguir vivirlo de esa forma

Voz 0401 22:58 ejemplo mi pareja tuvo antes que antes estar conmigo una relación en la que realizaban BSM un sexo menos convencional pero es que a mí no me apetece en absoluto ese tipo de sexo sino lo hago me da la sensación de que puedo tener la sensación de que lo eche de menos hay claro a mí me cuesta muchísimo esto al fin al cabo me va a estar torturando qué hago

Voz 6 23:27 este ejemplo que has comentado es ocurre de verdad yo lo he vivido en consulta incluso con parejas liberales no es decir yo en el pasado tenía una pareja liberal con con la que hemos hecho mil cosas y ahora no ahora hasta ahora a ti no te apetece esto sí a ver cómo lo gestionamos no difícil por esto no lo que pasa que al final de que hay que tomar conciencia de otra vez la palabra confianza es decir si mi pareja me dice no lo necesito realmente fue una etapa de mi vida y habrá contigo si lo quiere experimentar estupendo pero si no no lo necesito y me siento totalmente pleno entonces ya no es confianza que me engañe con otra persona sino a que lo que me estás contando es verdad está de verdad feliz y repleto con con la relación que tenemos nosotros quizá un poco más convencional por el otro lado al final es una cuestión de de entender que esto no va de competición esto no va de ganar ha de ser la mejor amante barato parejas de ser la persona con la que más he disfrutado ni el sexo es un componente más de este camino que hemos decidido emprender juntos y esto va va de esto no va de de un proyecto de vida no va de una competición en la que consiga eh ojo también la pareja dijo a qué juega un papel no si la pareja para incluso aumentar su autoestima alardea permanentemente de su pasado sexual y incluso a veces me déjame un poco por debajo no cuando que bien lo hemos pasado de este fin de semana que ha sido muy muy apasionada desde bueno sí gol yo una vez sin una de es decir es desde ahí esa forma de conseguir ponerme a su altura que es en vez de de conseguir estar llovían es bajarte allí pues tampoco nos ayuda no va a llevar a cabo esta José pueden

Voz 0401 25:11 hemos diferencia entre celos sexuales celos sentimentales

Voz 6 25:15 se tienen componentes muy similares claro pero el objeto quizás lo que lo que no es verdad que tradicionalmente las personas más emocionales sople daban más valor a a lo emocional y quizá no le daban dando importancia a lo que podía ser una un escarceo sexual sino había componente emocional en también ahí en lo que es o lo que observamos es que en ese cóctel los ingredientes que lleva los celos pues toca diferentes puntos de sus componentes no por ejemplo en el emocional el que prima es el miedo a perder sin embargo en el sexo cuál no es tan dormido perder cuando no hay componente emocional sino que toca más el ego no la la parte de de Kyodo

Voz 0401 25:58 tengo un sexo tan bueno me voy a empezar a cuestionar no

Voz 6 26:01 Justo esa parte de Al ha elegido a otra persona que le que puede hacerle disfrutar más que yo puede tocar también con la parte de de sentirse atacado no te has reído de mí me ha faltado al respeto entonces siempre cuando encontramos celos en en en terapia tenemos que ver de todos los componentes que siempre hay una una parte un ingrediente de cada ver cuál prima más no como te digo esto lo va a determinar va a determinar si es más el miedo a perder seguramente me importe mucho más la la infidelidad afectiva por así decirlo que que la sexual si tiene mucho más que ver con esa sin seguridad de eso o con cuestiones de ego me importara mucho más lo físico incluso

Voz 0401 26:41 existen los celos sanos hay alguna posibilidad de salvar esta tendencia los celos que tenemos

Voz 6 26:48 estrictamente los celos no son necesarios ni son saludables ni nada por el estilo no aunque muchas veces nos lo hayan vendido así otra cosa es el juego o no otra cosa es el tomar conciencia pero para eso no hace falta en los ceros tomar conciencia de que de que tu pareja no nos debe suponer un amor incondicional es decir que su pareja te la tienes que ganar el incondicional es el de las figuras paternas no y maternas pero fuera de ahí en pareja muchas veces buscamos condicionalidad los celos si sirven de algo en alguna ocasión es precisamente para ponerme tomar conciencia de que esa persona un día puede puede nuestra ha mirado y que tengo que seguir ganándome las la acción día a día vamos

Voz 0401 27:30 los después de escucharte me da la sensación de que los dos grandes pilares son la confianza y la autoestima

Voz 6 27:40 tú estima sexual y las duras no pero es cierto que la autoestima no es algo global y hay personas que se sienten con autoestima muy fuerte en cuanto a su aspecto físico por ejemplo y mucha inseguridad en su capacidad de verbal lo por supuesto la sexual sexuales una de estas cosas no hay personas que son muy seguras en todos los niveles pero sexualmente aparecen muchas inseguridades

Voz 0401 28:04 me da la sensación de que esto puede ser cualquier otro tema Foc que tuyo tratemos la autoestima sexual y como como fomentarla a ti que te pares

Voz 6 28:13 me parece perfecto ya tienes deberes porque la próxima que te

Voz 0401 28:17 sé que te cite la autoestima sexual porque me quedaba la duda de cómo puedo de verdad cuidarme estima sexual porque claro todas todas todos todos pues a ABC respiramos hicimos a lo mejor no soy tan buena ni tan bueno como me creo

Voz 3 28:32 eh

Voz 0401 28:33 José Bustamante siempre es un placer tener que recurrir a Radio Elche a quién damos las gracias desde aquí tenerte en nuestro programa así que que sepas que te va a llamar muy pronto para esa tu estima sexual me vas a tener que fuerte

Voz 6 28:46 estar encargó con ello muy claro

Voz 0401 29:04 esta noche volvemos a hablar de masturbación que además es un tema que nos gusta muchísimo pero esta noche queremos perfeccionar la técnica vamos a dar por hecho que ya hemos aprendido más o menos lo que nos gusta pero que queremos más sino más sí que queremos que sea mucho mejor Almudena Martínez Ferrer sexóloga en poder Adra femenina por excelencia irrespirable

Voz 9 29:26 sable de han sex a pesar de que me crea que me las sé todas Almudena puedo mejorar la calidad de mis orgasmos

Voz 14 29:35 L LA puedes mejorar la calidad de Tous orgasmos

Voz 9 29:39 a ustedes lo que significa eso saber ya de entrada que sea como sea ve voy a poder siguen mucho más el otro día busqué una cita que con rehenes

Voz 14 29:50 la gran grande Woody Allen que era toda la vida o algo así buscando

Voz 3 29:55 Iván el doctor y y de repente cuando conseguir tener

Voz 15 29:57 no me dijo que me horas no era el equivocado yo puse en mayúsculas nunca un órgano

Voz 6 30:02 no se queda tocado

Voz 3 30:04 eh vamos a verlo porque muchas veces hablamos de orgasmo en realidad eh pues si sigue buscándolo es como una gran nebulosa pero bueno vale ir esto como lo hago yo

Voz 11 30:16 hemos como lo mejor pues venga vamos a aprender porque vamos a empezar a un poquito repasando Nos cuando empecé empezamos cuando aprendemos realmente a masturbarse unos cómo aprendemos

Voz 3 30:25 pues pues igual que sabes que trajo muchos aspectos de la sexualidad humana que unas partes que se supone que son muy intuitivo

Voz 16 30:34 que que viene de mi que que vienen de serie

Voz 3 30:39 las que no aprenderá masturbarse vendría casi de serie de hecho aquí descartamos una de las de los rasgos que tiene el orgasmo que es por presión tú esa a muchos niños niños niña sobretodo todo niñas que de repente empiezan a a tragarse con los cojines que de peluche con la nariz y estas son por presiones

Voz 0401 30:59 esta es la que cabalga

Voz 9 31:02 las si los muebles

Voz 0401 31:04 los los sobretodo de de los brazos de los sillones que en mi época es que claro los los sofás y los sillones serán de esos modelos que tiene unos

Voz 10 31:12 verde a Fos tan recios tan duros de Sky que cabalga

Voz 3 31:17 sobre ellos molaba justo qué pasa con este tipo de orgasmo que aprendemos a que hay que hacerlo rápido porque muchas niñas aprenden boca abajo como muy cerradas con las sujetando con las dos manos entre las piernas y en el momento que un par madre un hermano Un cuidador le dice que para que estas haciendo ya aprende que eso no lo puedo hacer que no lo puede hacer en un sitio público que lo tiene que hacer rápido porque a ver si elevan a veía entonces eh según se va creciendo semana orgasmos más de tensión es decir aprendes eh magia se contra es la zona del poco fingió puertas hay piernas y demás pues puede puertas me ha salido bonito en ese el O'Neal puedes ir concentrando toda esa energía toda esa tensión que tienes muscular e puedes conseguir un orgasmo a través de eso

Voz 0401 32:09 me esta esa no de cuando cogimos y cerramos las piernas y empezamos a cerrar todas sin

Voz 10 32:13 a cómo esa presión de el ejercicio

Voz 0401 32:18 como has dicho en el ejercicio para nuestro cuyo pélvico

Voz 6 32:20 lo más magníficos y al que queremos

Voz 0401 32:23 a recurrir todas pero es verdad que hay un momento en el que precisamente con esa presión tú eres consciente de que estás presionando todo tu clítoris justo

Voz 3 32:32 más que el clítoris estas esto en tanto fenomenal sea la gente yacía esos ejercicios que eran casi como están haciendo los SIP opresivo sea hoy en día que es absorber toda esa qué pena

Voz 14 32:43 no son os vea todas esa musculatura desde piernas hasta la parte de

Voz 3 32:50 del bajo abdomen eh pues eso la parte de poco fijo que seguro que tienes habéis hablado en este programa quinientas

Voz 10 32:57 eso sí pero nos gusta mucho somos muy fan de el público Heath creo porque además no seamos ni decirlo recurrimos siempre a algo de lo de vamos a tensar el músculo pélvico porque tres así que ése no

Voz 3 33:11 eh en el momento que lo tensas puedes conseguir orgasmos y aquí creo que es donde veníamos este salto cualitativo que queríamos hacer encontramos que es unos orgasmos una pequeña parece que cuando lo digo parece una segunda calidad no pues es el que tienes pues es fenomenal pero estos orgasmos sí pueden ser más expandido sencillo porque si contra toda la energía toda la musculatura llega un momento en que pues todos encontraré tienes un momento de expansión tiene un orgasmo que es como muy rápido muy fuerte muy como si estuvieras dado que el ha dicho

Voz 0401 33:47 acuden a eso de que qué pena que no se nos vea porque estamos las dos con las piernas joder

Voz 9 33:52 sí les aseguré que me te estoy hablando con ustedes estoy cerca

Voz 0401 33:54 dado solamente todos los orificios que pueda tener escuchando la es verdad que eso es algo a lo que tendemos a hacer cuando estamos entrenando nuestros músculos y es verdad que notamos que se disfruta

Voz 3 34:07 se nota que hay empiezan a pasar cosas distintas de hecho cuando X es que las mujeres tardan un poquito más en por ejemplo el lubricante se empieza el ubicar la vagina pero en unos pieza lubricante la vulva que es la parte más externa que podrías ver aquí hemos habla de la diferencia entre vagina vulva así que esa parte se empieza estarán más irrigadas se empieza a moverse más pero la vulva no cómo podemos hacer que esto mejore eh si empezamos son super jefa de la masturbación a nivel interno no

Voz 0401 34:38 a sus pies siempre ella

Voz 3 34:41 la técnica de rock'n'roll que hace acepto combina todo por una parte tienes esa presión que puede ser a través de manos a través de un vibrador puedes luego tienes esa parte de tensión y agrega la respiración y agregadas los sonidos es decir tanto respiración que vamos a ver ahora cómo sea ir el sonido de la respiración que sea un poquito de hecho cuando te vas sacra a clases de preparación me parto de estas mujeres exactamente qué están haciendo con su respiración eh esto a mí me lleva a otro sitio de repente es como por que no hemos respirado residentes ya entonces eh este vaivén sería que según va respirando alas recoges toda esa fuerza todas aparte de de musculatura las recoges como si estuvieras es muy parecido a una ola levantas un poquito las caderas decirse estamos tumbadas boca arriba los pies están plantados en el suelo tenemos las rodillas dobladas y levantamos un poquito glúteo

Voz 17 35:44 eso estábamos

Voz 3 35:47 es interesante hacer ruido así el inmediatamente

Voz 0401 35:50 me parece maravilloso que tantos réditos es decir vas acumulando todas sanar

Voz 3 35:59 no es un organismo tan rápido pero sí que es mucho más expandido por así decirlo querría meter aquí cuña publicitaria para venga eh porque siempre nos preocupamos del orgasmo femenino en esta caso hemos venido a hablar de masturbación pero hay veces que es que sólo leo para cómo tener mejores hacerle que tu pareja tenga una mejor erección que el disfrute más muchas veces cómo las mujeres no tienen orgasmos precios vale vamos a lo mejor el primero eso masturbación

Voz 0401 36:30 pero cómo conseguimos que ellos

Voz 3 36:33 sepan cómo ayudarnos a nosotras porque entre que no no han tenido esa información que nosotras tampoco hemos tenido cómo conseguimos que todo entre los dos función

Voz 10 36:44 a lo mejor una yo iba a una de las cosas que te iba a preguntar es que

Voz 0401 36:49 compartimos nuestras armas más turba teorías con nuestra

Voz 6 36:52 oreja es decir somos capaces de de

Voz 0401 36:55 L a nuestra pareja mira

Voz 16 36:57 digamos es que porque me da la sensación de que que

Voz 0401 37:03 estamos en masturbación cosa que soy súper defensora pensamos solamente nosotras a solas la masturbación es

Voz 11 37:11 uno de los mecanismos más fructíferos en la en en un buen

Voz 0401 37:17 polvo en ese encuentro sexual con una pareja somos capaces de hablar de nuestra masturbación

Voz 16 37:22 deberíamos y y es muy difícil compartir aquí

Voz 3 37:28 una relación sexual de estas casi de las más normativas y estoy sacando un montón de cosas fuera pero de lo más básico de ponernos a compartir con una persona meternos a la cama a tener relaciones sexuales sino has dicho antes que es lo que te gusta esto estos son como casi todos los contratos que la gente firma decir bueno esto es lo estándar buenos ya viene

Voz 0401 37:53 que lo tanto claro o sea que ahí hay hay un primer proceso en el que tenemos que compartir nuestra SPE nuestra experiencia y aunque sea solas

Voz 3 38:03 primero saber qué es lo que te gusta es que es muy difícil darle al otra la responsabilidad de hace me lo que a mí me va a gustar adivina adivina es magia bueno bueno pues vamos a ver si yo te comento que es lo que me gusta es maravilloso además ese momento en el que tú lo compartes les oye qué te parece si tú me enseñas como te más turbas yo te enseña con además turbo Diesel

Voz 0401 38:28 de respiración respirado en estos micros que me recomienda así me acostumbrado a correr me rápida como tú contabas antes no cuando hemos hablado aquí alguna o desde masturbación es en la ducha la ducha baja lo que se llama la ducha baja las cosas como son en dos minutos triunfo pues ese estás tú

Voz 14 38:50 vendo hablamos de hoy orgasmo equivocado ni malo es un lado hemos amado a partir de ahora

Voz 3 38:57 yo te lo contaron así lo contaron así como de dicha ajenos pareció que había bastante representativo a la del Sahara pero si de repente dices mira

Voz 14 39:07 tengo dos horas por delante para mí me las voy a dedicar pues

Voz 3 39:13 es que igual podemos explorar otras cosas

Voz 14 39:15 lo que hizo es una gozada de hecho haciendo

Voz 3 39:19 Cody Sex individual se nota mucho que hay mujeres que vienen han tenido un orgasmo vale pues esperate déjalo correr no vengas ahora no tengas un orgasmo ahora empieza a funcionar con la respiración para lo ahí y además es que lo van buscarme que es una forma que hemos aprendido desde que éramos pequeñas ellos les pasa lo mismo pues éstos no es precoces porque saben que tienen que ir rapidito terminar cuanto antes porque no les pillan entonces nosotras hemos aprendido a hacerlo así eh a dinero a ventilar no es lo rápido

Voz 0401 39:51 no me quiero sorprender a mí misma imagínate ahí con esas ducha para empezar el día que hemos hablado en alguna ocasión de que por lo menos no juegas mal día puesto que la ducha es que bueno quiero creer que todo el mundo se ducha todos los días pues aunque sea papelito rapidito plas plas plas era solamente porque todo el mundo tú ves eso orgasmo que no se andan con chiquitas pero imagínate lo que quiero empezar de cero a explorar me un poco más que me aconsejan porque yo te aseguro que si de las

Voz 14 40:27 a las quince buah tengo ya más que estudiada pues se lea eh yo

Voz 3 40:34 vengo bien de estudios dan bienes sigue sorprendiendo que de hecho es de las capacidades que me siguen sorprendiendo a mí misma que me sigo sorprendiendo eh pues empezar de cero en plan vamos a explorar dedicarte yo es vivir mostradas muy rápido vamos a blocar un rato cuán toma puedo dedicar una hora dos horas al que tenga por coge agua te puedes poner un vasito de vino y coges aceite a mí no usar aceite de almendras que además es muy barato era relatar no tenemos que estar aquí invirtiendo en cosas que no van a gustar y empezamos a masaje darnos coges tu vulva y además lo puedes hacerlo delante de un espejo además tienes esa Experience decir a qué hubiera sido oye que vivirse de así yo nunca me había visto así te masajes iba a saber cómo cambia tu vulva de color todas las vulva son distintas pero ves que en el momento que entra más sangre esto va a volverse a toda la vulva según leo mucho más y regada ahí de repente como que coge otro tono ibas a empezar a anotar que tu cuerpo se siente distinto que has empezado a era una forma es que todo esto que hemos sido estudiando en los libros a lo largo de los años de la respuesta sexual lo puedes ver es es como ver un documental es maravilloso

Voz 0401 41:49 esta es si yo como tener un espejo tiempo

Voz 3 41:52 hay un poquito y un poco de tiempo irritantes gana

Voz 0401 41:57 no ganas hiciera tengo ganas si me asusta si sigo pensando que eso no está bien porque cuando era pequeña

Voz 10 42:04 decía Knight Lita feliz

Voz 3 42:08 pues pues hablamos sobre un post que había escrito hace nada y a mí me sorprende que un muchas mujeres que vienen a hablar de gas no te dice no vengo porque me falla el orgasmo entonces cuando vienen a estas sesiones

Voz 0401 42:23 la tienes el problema antes han tenido que hacer

Voz 3 42:26 tienen que rellenar un cuestionario que tienen que responder a las preguntas que exige que tú te pienses por un rato entonces después de haber hecho esa reflexión te das cuenta que bueno si el el orgasmo son problema pero que potencialmente hay un montón de cosas que han pasado alrededor te das cuenta que en el momento que desbloquea el orgasmo empiezas a desbloquear otras cosas que para mí es como un atajo es decir tengo estrés tengo ansiedad en el trabajo de repente tengo una muy mala relación con mi pareja o discuto por todo y te das cuenta que han venido han tenido un orgasmo Iker un montón de cosas asociadas que desbloquea no Jaque hemos todo a través del orgasmo

Voz 0401 43:06 pues sí

Voz 9 43:09 porque es Almudena Martínez Ferrer que gustazo

Voz 0401 43:14 la de cosas que pueden empezar a hacer ahora conmigo misma huy tengo que poner especial atención a una de tus grandes tardes es que ha sido quién nos pensemos más

Voz 2 43:25 pues son plazas

Voz 0401 43:33 entramos ahora en un terreno espinoso y lo digo sin ningún género de dudas porque aún hay quien cuestiona hasta qué punto estamos burocrático Sando esto de las relaciones sexuales con nuestro empeño de que tengamos en cuenta tanto el deseo como el consentimiento en Gonzales Magdaleno más conocida en redes sociales como madrina Pruna buenas noches desde Radio Lugo

Voz 9 43:54 hola buenas noches que nos pasa no somos capaces de saber bien lo que es desear una relación sexual a mi y la verdad es que me sorprende tanta polémica sobre todo

Voz 18 44:05 precisamente de de la gente que que más habla de que el sexo es algo natural que no debe burócrata burocráticas entonces de repente toda esta si toda esta polémica me parece precisamente como muy muy forzada porque eh porque cuando cuando alguien desea algo o alguien está a gusto con alguien pues yo pensaba que eso era era fácil de saber o de intuir que ese que se veía claramente pero parece ser que no

Voz 0401 44:34 cómo quieres tú que consideramos que deben ser nuestras relaciones sexuales que suponemos

Voz 18 44:41 a ver yo entiendo que las relaciones sexuales son una relación humana más entonces pues precisamente creo que deben ser eso humanas de debes tener un trato humano con la otra persona relacionada este como en cualquier otro ámbito Ny saque la sacralizar las ni mitificar las como si fueran algo o o eh especial y que está por encima del resto de las cosas pero tampoco por debajo pero aunque no

Voz 0401 45:07 no luego pero fíjate hay hombres que dicen sentirse muy presionados a la hora de acercarse a nosotras y es verdad lo que lo que estamos hablando que ahora dicen los acusaban de que estamos burocracia de las relaciones sexuales o lo que es peor de repente nos acusan a que no queremos tener relaciones sexuales incluso cuando no es verdad si queremos tenerlas pero queremos que que se tengan en cuenta nuestro deseo que les digo a esos tipos cuando me dicen que qué les doy miedo

Voz 18 45:36 pues para empezar precisamente que aplique un poquito en la empatía se den cuenta se ponga de nuestro lugar que el miedo que hasta ahora pues lo sentíamos nosotras por razones muchísimo más graves que por el hecho de de sentirte presionado que la otra persona a pensar que la estás intentando forzar o que la estás molestando yo creo que habrá cuando comunicando Nos e ir poniéndonos en el otro lugar no no hace falta que sientas nada por la otra persona Mi y que te identifiques con con las cosas con sus propias emociones pero yo creo que todos hemos aprendido a a entender por ejemplo cuando una persona pues lo lo ponían esta artículo que tanta polémica creo cuando cuando un Samuel Familia de una persona que tú conoces aunque tú no sientas la pérdida de esa persona ni siquiera conociera a la persona que se murió tu eres capaz de ponerte en el lugar de esa persona no tienes por qué sentir la pena entonces no sé por qué es tan difícil en el en el tema de las relaciones sexuales qué ponerse en el lugar de de las mujeres para los hombres y sobre todo ahora que nosotras hemos empezado a hablar y a contarlo todo ellos eh están escuchándonos o eso quiero creer que lo están intentando deberían saber que nosotros hemos sentido esa presión que ellos dicen que ahora están empezando a sentir toda toda todo toda la parte de de juzgar ídem de ídem los prejuicios hemos cargado nosotros sobre todas con ellos no nuestra nuestra reputación siempre ha visto entre comillas no lo que se considera por reputación sea visto muchísimo más afectada cuando nosotras decidimos mantener relaciones sexuales nuestra gente heridas física muchos casos no sé yo creo que es un poco y victimista que ellos precisamente los que acusan a nosotros de Sir que ahora la presión a sobre ellos y que Dios mío que no pueden con ella

Voz 0401 47:30 no se empatía divino tesoro sabemos realmente lo que es la empatía Carmen

Voz 18 47:36 yo creo que al final va a ser un problema de eso de que no tenemos claros los conceptos de que no sabemos lo que es la empatía no sabemos lo que es el puritanismo no sabemos lo que es la violencia sexual no sabemos lo que es una relación sexual y por eso yo quiero creer que es por eso que hay tanta tanta polémica y que creo que si al final los conceptos estuvieran claros y no habría tanta discusión

Voz 0401 47:56 hasta qué punto consideras Carmen que ha habido permisividad hacia la violencia sexual masculina pero no te hablo ya de de la que parece que no que nadie duda de ella sino de violencia sí a soterrada que parece que tenemos que aguantar porque claro estoy intentando ligar contiguos no te deja las

Voz 18 48:18 era tanto miedo educar en el feminismo yo creo que es precisamente porque cuando vives en un en el lado de la comodidad pues es difícil la verdad es difícil renunciar a eso pero sobre todo también verte a ti mismo no analizarse desde desde el otro punto de vista darte cuenta de que a lo mejor las cosas de las que tú disfrutaba estaban haciendo daño a otra persona entre comillas no por ejemplo eso el hecho de que tú pues puedas eh invadir un poco el espacio de las mujeres pues se tiene que mantener una conversación contigo porque es como que nuestra negación agradar ir reírnos la reglas gracias de de todo hombre que se acerca a nosotros sí haya tenido pues la la la bondad de decirnos algo bonito o lo que ellos consideran que lo tenemos que agradecer pues a lo mejor si se pusieran en nuestro lugar se darían cuenta de que a lo mejor tener que estar agravando todo el día absorbiendo todo el día a aceptar las opiniones ajenas de gente que no conoces todavía tener que agradecer las con una sonrisa pues a lo mejor eso acaba cansando vale no es evidentemente no es violencia sexual pero sí que es eh hay una posición masculina y una posición femenina en la sociedad que que que está que está vamos que no es que esté obligada pero está está de antemano y hay que entenderlo siempre

Voz 0401 49:48 pone como que claro pobrecitos ellos es que claro es que es lo normal de la que tienen que sentir la imperiosa necesidad de tener que soltar Te lo que les brote cuando te vean vas muy guapa es justificar todo el rato pueda suceder

Voz 18 50:03 sí fíjate mirarlas

Voz 0401 50:05 desmontar argumentos al fin al cabo argumentos que están muy suele edificados que están muy metidos en nuestra sociedad esta es lo que ese Carmen que me encantaría saber cómo pudo llevarlo a la práctica cómo pudo coger y empezar a desmontar todos esos argumentos desde mi situación como mujer que ya eso me sitúa en un lado concreto

Voz 18 50:26 yo creo que al final lo mejor es pregunto preguntar siempre y darle la vuelta a las cosas y al final es Lampard lo que yo decía que parece una tontería pero la empatía ayuda a desmontar los argumentos porque cuando ves las cosas desde el otro punto de vista te das cuenta de que no se te exigen ciertas cosas Si a las otras personas siempre Si siempre va coincidiendo no hay un patrón parece social para las mujeres y otro para los hombres yo creo que es muy fácil las cosas caen por su propio peso con un poquito de observación de comunicación a veces preguntar

Voz 0401 51:01 claro tan ricamente no es tan sencillo que Tamek que es lo que me gusta si me dices si me preguntas como me gusta el helado porque no me pregunta si esto me está resultando medianamente cómodo yo cuando lo hemos de deseo y con sentimiento muchas veces y en bueno en tus artículos en Kamchatka porque no lo he dicho antes pues doctores periodista y estas revolucionando bastante lo que es el el panorama reflexivo de de los que tenemos muchas veces cuento y tú lo asistió también otros artículos todos esos casos de esas mujeres felizmente casadas con esposo hijos que no quieren tener sexo una noche que a veces lo tienen por la presión a la que están sometidas por parte de ETA sus parejas que llevamos demasiados años educando con unos parámetros en los que no entramos las mujeres au o es que por primera vez esta Nos levantando la voz no sé si