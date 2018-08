Contigo dentro (20/08/2018)

Voz 1 00:00 todo bueno he estado Noone eh hemos

Voz 2 00:57 buenas noches me has dicho que dije Si bueno sí que al final al filial sabes a quién les emplazamos aparecer no sea Pepa y Avelino a halagar a ver dos Rodero de Buenafuente fuente que hacen ya ese tipo de cosas pues me has dicho que muy buenas noches

Voz 3 01:15 a qué m3 esta semanita has estado indagando o me vas a sorprende

Voz 4 01:21 una vez más con una de esas cosas que no me espera

Voz 0542 01:24 una de esas cosas que no te esperas porque si la semana pasada teníamos una consulta de un hombre de ochenta años que se negaba a renunciar a los orgasmos es mira semana nos vamos a la otra apunta a una chica de veintiuno no que cabe pues tenemos ahora al teléfono a Ana Lombardía que está

Voz 2 01:46 el frente de sexo en la piel punto com y que es una de nuestras voces habituales buenas noches buenas noches ya sabes que recurren

Voz 0401 01:56 mucho a nuestro tras para para solventar sus dudas porque seguimos sin hablar mucho de sexo así que vamos a ver porque que nos dice esta joven de veintiún años Elia

Voz 0542 02:09 pues os dice que es una mujer de veintiún años que tiene novio pero desde hace sólo un mes y anteriormente nunca ha tenido una relación sexual tiene dudas sobre la depilación genital kilos dice y creo que es mejor hablar

Voz 5 02:24 las cosas con mi pareja pero quería preguntaros lo a vosotras cuando se debe empezar a hablar de estos temas con mi pareja nuestra opinión una vez más como yo por eso llamo a Ana para Castro para que ponga aquí un poquito de orden claro yo soy muy

Voz 3 02:42 bruta yo soy muy sincera yo soy a veces incluso

Voz 0401 02:48 sí poco bravucón una pero es verdad que creo que mi vida sexual ha mejorado desde que me planteo hablar siempre con mi pareja de lo que sea Ana

Voz 0530 03:02 tú qué piensas pues yo creo que también es fundamental que lo hable con su pareja de ahí cada pareja su mundo de parejas que le gusta más esas cosas otras no que se lo quedan tiene personal otras que les encanta compartirlo ahí un buen gusto sí quedaba pues lo que a ella le apetezca principalmente si para ellas una duda no sabe qué hacer al respecto pues que lo ese comentarlo su pareja ahí la preferido también tomar una decisión al respecto teniendo en cuenta su opinión adelante

Voz 2 03:29 periodo luego la única persona que es va decirlo

Voz 0530 03:32 qué piensa bien es su pareja

Voz 0401 03:34 por lo que nuestra ha dicho Elia es una chica de veintiuno años que tiene novio desde hace solamente un mes y que nunca antes ha tenido relaciones sexuales que a mí no me resulte demasiado difícil hablar de sexo lo entiendo pero también entiendo que a una chica de veintiuno años que nunca ha tenido relaciones sexuales cuando empieza tenerlas no sepa por dónde empezar por dónde empezamos a hablar de sexo con nuestra pareja cuando estamos empezó

Voz 0530 04:03 pues que empiece de momento por lo que más cómodo resulta hay gente a la que se ha hablar de Nobel del vello púbico de los orgasmos o de no sé hay gente la tele resulta más cómodo hablar de una cosa y otra que de momento empiece por lo que lo más fácil les resulte por lo que más como le parezca idea Ibai avanzando pues principalmente que ahí intentando pues bueno meter un poco sí que los temas un poco pues no como como de casualidad si quieres directamente un día asentarse ver tengo que hacerte un montón de preguntas porque no se produjo empezar incluso yo que está bien incluso que le hable de de la inseguridad que siente al respecto a lo que quiere hablar contigo esto porque porque estoy hay que un poco en Segura tengo ciertas dudas se pues prefiero compartirlas contigo Camiño porque está bien cero esto con con nuestras debilidades en este caso no

Voz 0542 04:48 y esas inseguridades y el hecho de que sea su primera relación sexual no hace que tengamos que tener cierta precaución a la hora de preguntar la opinión porque Le pueda condicionar demasiado porque yo pienso que en el caso este en concreto que nos plantea la depilación si el manifiesto no muy tajante que a ella le vaya condicionaron lo vaya complejas de cara a a al futuro o a otras relaciones también hay que tener cierto cuidado

Voz 0530 05:13 sí hombre desde luego Gavela a la opinión suya es la primera que vale al fin y al cabo su cuerpo el puede dar su opinión si quiere pero luego lo que importa es lo que ya realmente piense de ya puede pues bueno no si le apetece complacer a su novio envía imagínate que a él le encanta totalmente de lado pues vale pues a lo mejor ella puede hacerla a hacerlo presidía el gusto llevarlo tal cual se preocupa por bueno por el tema de las infecciones no que con el vello se protege se protege un poco más al final la opinión que cuenta realmente es la de ella os aquí efectivamente no sobre todas las primeras veces somos un poquito más vulnerables a la opinión de nuestra pareja no y no tenemos una opinión formada al respecto

Voz 0542 05:49 claro pero es el primero que se cuestione a ella misma claro

Voz 0530 05:51 lo que realmente le apetece luego si tiene curiosidad saber qué es lo que piensa su pareja adelante

Voz 0542 05:56 vale pues no sigue planteando cuando se debe empezar a tener relaciones sexuales con tu nueva pareja que esto aunque parezca extraño es una de las dudas más recurrentes si existe ese plazo adecuado no

Voz 0530 06:11 es una vez más cada persona es un mundo hay personas que les resulta muy fácil y muy rápido no entablar una nueva relación sentimental sexual y otras no lo que tiene que hacer es irse a sí misma de hacerlo cuando realmente ya se encuentre a gusto y preparado no hay un tiempo preestablecido en una base lo que sí que es importante es que ellas escuche y que ha únicamente lo que le apetezca hacer en el momento en el que le apetezca hacer ese es el que no se deje presiona ni Poor's hubo novio ni por sus amigos porque lo diga que tenga que hacer ni nada por el estilo sino que ya lo que le apetezca

Voz 0542 06:42 sí es muy pronto como si es un muy tarde

Voz 0530 06:44 con respecto a lo que puedo opina del resto de One lo importante es lo que yo piense

Voz 0542 06:49 la sensación de que se conoce bastante bien porque dice soy un poco vergonzosa en el sentido de que me da vergüenza compartir el momento en que llegue al orgasmo con mi novio me más turbo disfruto mucho siempre llegó al orgasmo y sé lo que me gusta tengo ganas de tener relaciones sexuales pero me da vergüenza el compartir con otra persona mis sentimientos

Voz 0530 07:10 sí efectivamente el el el compartir los sentimientos con otra persona pues bueno lo colocó en una posición muy vulnerable no porque les muestras pues tus debilidades tantos puntos fuertes pero ese es un momento muy íntimo efectivamente y puede que le cueste un poco más allá porque es importante que vaya cogiendo confianza con su pareja y que bueno se vaya abriendo poco a poco no es necesario tirarse a la piscina de cabeza a la primera de cambio no sino que ya no según se vaya sintiendo como a su pareja también le vaya demostrando que que puede confiar en ella hay que no la juzga hay que y qué bueno que puede puede abrirse sin sin temor ir a poco a poco avanzando

Voz 3 07:48 sí pero fíjate en escuchan no no que decías y lo que dices

Voz 0401 07:53 la está oyente que dice que se masturbaba sola que disfruta mucho que siempre llega el orgasmo que sabe lo que les gusta pero que le da vergüenza mostrarlo localidad vergüenza realmente es mostrar la felicidad mostrarán el placer es muy curioso que hemos sido educados de tal manera sobre todo las mujeres las mujeres hemos sido educadas para no poder manifestar el placer nuestro placer siempre ha tenido que estar oculto yo escucho está a esta oyente de veintiún años con miedo Hidalgo Helen cuánto hay que hacer para permitirnos el lujo de poder decidir con la cabeza muy alta como me gusta esto en la cama

Voz 0530 08:37 sí además es que efectivamente mucha gente se siente intimidada por por el placer sexual femenino no es es tremendo no él el que una mujer pueda hablar abiertamente de que le gusta el sexo muchas veces intimida otras personas puede sentir hasta hasta culpable sobró Gonzalo disfrutar del sexo oí híbridas hacerlo delante de su pareja Llorca is importante que haya una que ella haga un ejercicio de empoderamiento decir o ley yo qué sé más y que se disfrutar del sexo con sólo veintiuno años y que y que piense lo que libera Adana no si él piensa mal y por qué porque ella disfruta del sexo pues bueno o ese chico tampoco le va a interesar mucho no el también tendrá que hacer su proceso de aprendizaje y aprenderán no sentirse inseguro ante la sexualidad de de una mujer

Voz 2 09:22 la historia es pico y pala pero no no pasa nada a que no han a que vamos a seguir insistiendo y que las mujeres no podríamos decir que es lo que nos gusta la cama

Voz 0530 09:32 sí yo creo que es fundamental además yo creo que hay que muchas veces las mujeres tenemos mucho que aprender de los hombres en ese sentido porque ellos lo dicen lo piden toman las riendas de la situación en la cama sin ningún problema no es como yo lo que quiero y si hiciera Tito parece bien pues perfecto no pero llevan su propio ritmo se extiendan perfectamente las relaciones sexuales no mientras que las mujeres tendemos no a pararnos un poco más a no voy a hacer esto porque no les gusta llevar el ritmo que le gusta ahí yo me me me sino al suyo aunque no sea el mío no oí hielo sólo los hombres que hacen un ejercicio de de egoísmo positivo yo creo que en muchas ocasiones

Voz 6 10:08 el caso mujeres tenemos mucho que aprender pues de egoísmo positivo para el sexo desde luego Ana Lombardía muchísimas gracias por por ayudarnos con está allí un placer

Voz 2 10:31 pues no te creas tú que tenías que elegir entre consultas que búsqueda en Rennes al tengo de todo de todo un poco de cada es que es tan efectiva tan polivalente que de verdad que Kiki rabia que ya está entrando tan tarde Mi vida no te voy a dejar escapar nunca más eso sí

Voz 0542 10:48 hombre ocurre cuando tiene que ocurrió a cobrar Sultan que yo en mi búsqueda me encuentro con un titular como éste Cuéntame anatómica mente Éstas son las posturas sexuales más complicadas así atómica mente Éstas son las posturas es que claro

Voz 3 11:04 es que a veces a veces pues pensamos nos pensamos que que el sexo no tiene así un rollo también de trabajo físico de pedazo de Egipto

Voz 2 11:13 precio si se quiere hacer bien a en punto incluso acrobático te diría yo acrobático claro es que empezar yo has empezado a hacer yoga pues queda mucha flexibilidad si yo soy una gran fan del yoga sabes esto de que a mí siempre me hayan gustado todos estos ejercicios en los que me estiró Meco luego come vuelvas tirar vuelva a subir la pierna tengo Nozar que como ya sabes tú que a mí me escrita mucho ver con es de once centímetros encima de los hombros de mis amantes Curra te la postura sino te asesinas calentar atentado Curra

Voz 0542 11:51 pues resulta que hoy podemos arrojar cierta luz en este en este asunto porque en el artículo que se publicaba en vais y lo escribía a la Carreres consultaban estaba toda esa serie de posturas como tener más placer

Voz 2 12:05 con una fisios sexóloga fisio que fisios sexóloga me encanta cuando empezamos a a unir el sexo o cualquier otra palabra

Voz 0542 12:14 imagínate lo que me encanta mi unirlo con la fisiología la fisioterapia no lo sé lo que decir ella

Voz 2 12:20 en realidad nuestra próxima invitada Marta turrones casi casi casi una mezcla entre tú y yo quiero talento buenas noches Marta buenas en la Santísima Trinidad Gan nuestra de nuestra existencia oye Marta vamos a ser un poquito vamos a ponernos un poquito serias dime exactamente lo que es la afición sol fisiólogo Sexología

Voz 8 12:42 mira la fisio Sexología es una rama de la fisioterapia sí se encarga de rehabilitar o mejorar la función erótica entonces muchas veces la gente me dice que lo qué es esto de la función erótica en donde explico que el sexo tiene como dos funciones bien diferenciadas una es la función reproductora no de la que seguramente pues hemos oído hablar manso a lo mejor en el Col legi Nos han llevado a explicar algo y la otra es la función erótica o lo que es lo mismo es la capacidad que tenemos de obtener placer entonces la fisio Sexología se encarga precisamente de esta otra a este otro mundo dentro de la sexualidad no de que consigamos de entender cómo funciona nuestro cuerpo para que podamos sentir placer placer sexual

Voz 0401 13:31 porque existe el placer postura si gana es decir va a ver posturas que me van a reportar mucho más placer que otras

Voz 8 13:45 esto no hace falta que lo diga yo creo que sí tenemos relaciones sexuales esto lo lo sabemos a lo mejor no somos muy conscientes pero sí solemos incluso acabar teniendo como el el ritual no siempre usar esas posturas porque porque son las que más placer te dan

Voz 0401 14:03 vale el hecho de que a mí me gusta ponerme de una determinada manera es realmente porque es más fácil para mí el sexo así o una postura que para mí es buena es buena también para todo el mundo cada uno tiene la suya cómo funciona esto

Voz 8 14:20 en general cada uno tiene la suya pero es verdad que va a haber una mezcla lo has dicho muy bien ahora entre la que te vaya a dar más placer que te sea más cómoda claro porque si estamos incómodas pues la verdad es que al principio no todas a poder concentrar mucho

Voz 0401 14:36 la otra parte también es importante en mi propio placer en mis posturas

Voz 8 14:40 sí es importante pero yo creo que lo que lo que importa sobre todo es lo que estás diciendo que cada una se conozca a una misma entonces puedes adaptarte a la pareja que tengas en verdad el placer no va a depender de la otra parte si es esta la pre

Voz 2 14:55 esa es la pregunta si placer no depende entonces

Voz 0401 14:57 la otra parte ya ni siquiera cuando yo cambie y haga otra postura que pueda ser es decir yo puedo coger

Voz 8 15:03 sí

Voz 0401 15:05 la tiene chiquitita me voy a poner a cuatro patas Silvia subir el culo

Voz 8 15:07 no no eso es o vas a hacer cualquier posición en la que tus rodillas estén cerca del pecho esto va a cortar tu canal vaginal entonces después la penetración va a ser más profunda y aparte de estar estimulando siempre el clítoris en su parte externa estaría lo doy por sentado vas a conseguir que también estimule el cuello detuvo útero si es que llega vernos seguir de qué tamaño estamos hablando

Voz 4 15:31 sí bueno una cosa normalita vale

Voz 8 15:33 pues entonces con penes más pequeños si quieres sentir una penetración más profunda recomiendo usar posiciones en las que tú rodillas estén cerca del pecho

Voz 0401 15:44 y al revés y al revés pedazos de Berga

Voz 8 15:48 piernas estiradas rodillas lejos del pecho también posiciones en las que no sea tan profunda la penetración y bueno dominar tu la situación si crees que es algo que te puede molestar de ser tú la que tenga más control sobre el movimiento la profundidad en la penetración pero también he de decir que si hay dolor no es normal

Voz 0401 16:10 sí

Voz 8 16:10 entonces estaría bien poder ver que está pasa

Voz 0401 16:13 porque hay dolor imagina que tengo una cita con una amante como lo elástica que soy estoy dispuesta a que esa cita sea especial me puedo entrenar para una fabulosa noche de sexo

Voz 8 16:26 sí sí evidentemente una se puede entrenar lo que pasa es que no te puedes entrenar de un día para el otro

Voz 2 16:33 o sea que sí ha quedado el Domingo Marchena esta operación bikini ligero delito la claro

Voz 10 16:40 en que lo de Tengo una cita el domingo que vivía

Voz 5 16:43 n ahí no hay no no

Voz 8 16:48 algo algo puedes aprender igual en unas orillas pero bueno según qué posiciones imaginando ahora mismo pues igual necesitas un poco más de tiempo

Voz 0401 16:58 pero hay un entrenamiento sexual tú me recomiendas que yo tengo una tabla de ejercicios para que me relaciones sexuales sean mucho más placenteras

Voz 8 17:06 bueno soy bastante anti tablas dientes recetas y yo trabajó a nivel individual y a nivel grupos muy chiquititos y entonces lo que hacemos es adaptarnos a cada mujer porque tú y yo vamos a ser distintas a nivel de flexibilidad no sólo de de piernas también de espalda de Brad dos de movimiento de la pelvis analítica mente entonces me gusta ver a cómo son las mujeres que posturas les está gustando ahora se ha ido lo sino hay dolor sea hacer una visión general entonces a adaptarnos a ella enseñarle las posturas

Voz 0401 17:40 que que a lo mejor estoy

Voz 8 17:43 imaginen lo que puede darle placer pero todavía no las ha probado

Voz 0401 17:47 oye y Marta habla todo el rato desde el punto de vista femenino y estoy segura de que hay muchos hombres que también nos están escuchando ellos también tienen sus propias posturas

Voz 8 17:57 si ellos también igual que que nosotras lo que pasa es que las demandas de los hombres son muy distintas a las de las mujeres en general con los hombres nos centramos básicamente en que aprendan a mover la pelvis

Voz 5 18:13 a ver

Voz 2 18:16 no es que yo siempre pensé eso de Chayanne decía madre mía han tenido que el genio que tiene que creer para hoy el twerking este que ahora ha puesto de moda también Bali los hombres tienen que aprender a mover la pelvis

Voz 0401 18:32 para conseguir que sus posturas sexuales los lleve al último orgasmo

Voz 8 18:38 sí para sentir más placer hay hay investigaciones que que demuestran cómo el movimiento analítico de la pelvis aumenta la secreción de dopamina Ésta es una hormona un neurotransmisor que necesitamos en la excitación que nos va a ayudar ahí y también necesitan aprender a mover la pelvis para evitar problemas porque tienen la tendencia a realizó movimientos de cómo desde la espalda así desde media a espaldas

Voz 0401 19:04 oye yo tengo que

Voz 3 19:05 a reconocer que Elia así como para tantear un poco me pasó un par de links y a esta semana de Let hace esto porque es una excelente productora ya uno de ellos

Voz 0401 19:19 era tu página web que es fisios Sexología punto com me quedado fascinada con tu reflexión de lo que ocurre con aquellas partes de nuestro cuerpo que no nos miramos qué ocurre Marta cuéntanos no pues este es es

Voz 8 19:35 hombre también es que justo y bueno estoy con estos temas ahora mismo empezando a escribir un libro me me pillas con todo esto muy fresco que sucede que el cuerpo existen dos veces siempre me me gusta explicarles sí existe te aquí donde podemos tocarlo pero existe también a nivel cerebral tenemos el cuerpo representada a nivel cerebral si yo muevo la mano derecha hay un área especial eficaz que se activa para mi a derecha si yo soy panadera amasó el pan manualmente el área que representa a mis manos a nivel cerebral será más amplia que otra persona que no use tanto sus humanos así con cualquier parte del cuerpo pero lo mismo ocurre al revés si una parte de mi cuerpo no la toco no la miro no la muevo va a tener poca representación a nivel cerebral y eso a su vez da una respuesta sobre el cuerpo de poca sensibilidad de no tener mucha conciencia la propia acepción los receptores van a funcionar menos en esa zona del cuerpo por eso siempre voy como con extra estas tres palabras por delante hay que mirar tocar y mover los genitales Si una una cosa me sobre lo del espejo en que mirarse con luz porque muchas veces empezamos a mirarnos con un espejo pero sin luz directa los genitales tampoco vas a poder percibir el color y los relieves ibas a seguir red dibujando como algo abstracto entonces siempre digo espejo y luz espejo y luz

Voz 0401 21:09 tomar conciencia sobre cómo es mi vulva sobre cómo palpita en un determinado momento sobre el color que tiene tú crees que también influirá después a la hora de sentir placer muchísimo

Voz 8 21:20 claro porque lo que vas a conseguir es hacerte amiga de una parte de tu cuerpo que a lo mejor esta borrada que te da miedo que te provoca dolor todo aquello que es desconocido el sistema emocional lo va a entender cómo

Voz 0401 21:34 peligroso ya para terminar Marta aunque sea solamente una postura ITA facilita para hombres y una posturitas facilita para mujeres que tú creas que tenemos mucha papeles con para que no lo pasemos bien

Voz 8 21:47 vale para mujeres Éste es muy facilita por mi experiencia se practica poco chico sentado en una silla chica encima

Voz 4 21:58 así de fácil así

Voz 8 22:00 postura es súper cómoda a nivel de caderas a nivel de espalda y la chica tiene más control sobre el movimiento además puedes ir variando sobre alejar y acercarte al cuerpo del hombre o quedarte pegadito a su cuerpo resbalar como hacia arriba y hacia abajo aquí va a haber más fricción del grande del clítoris puedes ir jugando con estas dosis súper fácil

Voz 0401 22:22 para chicos para chico

Voz 8 22:24 pues yo creo que bueno siempre y de pie también practican poco hay hay que animarse también las las chicas de los chicos no sólo para parejas heterosexuales esta pero todas las posturas de pie

Voz 2 22:37 son las que empieza a recomendar precisamente porque es

Voz 8 22:40 más fácil empezar a mover la pelvis analítica aumente son las que recomiendo para ir poniendo en práctica lo que previamente pues hemos ido aprendiendo

Voz 3 22:49 pues Marta turrón no sabe el gustazo

Voz 0401 22:52 que me ha dado a aprender más de posturas sexuales me ha encantado lo del placer postural

Voz 3 23:00 prometo que voy a poner mucha luz y un bonito espejo de mano

Voz 2 23:07 para mí salidas de la ducha te parece venga me parece perfecto muchísimas gracias el placer es mío

Voz 11 23:13 sí mucho aunque aumentado

Voz 0542 23:18 bueno es que la gente se anima ya a mandarnos sus preguntas y me gusta mucho él me gustó mucho es importante porque además lo normal es que cuando nos llega una Nos llegan otras cinco en cascada porque tienen poco efecto llamada cuando alguien ve

Voz 12 23:33 de otro se atrevido a contarlo sobretodo también porque tampoco te sientes ya el bicho raro y que hay que puede sentir cuando te gusta una determinada actividad sexual aquí Le cuenta por ejemplo yo que sé que te turbas con velas para es un poner eso es un pone pues como

Voz 0542 23:49 hemos recibido varias consultas muy interesantes he querido invitar sin tu permiso a Carol Armero del paraisosecreto punto com

Voz 2 23:56 puedes invitar a quien quieras amistades éstas

Voz 0542 23:59 a mí fiesta presionan poco regulara jugando la gente se vive con extra pero aquí a quien quiera donde hay más a ella ya ya a la quiero mucho pero eso así que buenas noches y moderado acepte caso primera Soy un chico de treinta y cinco años con pareja estable desde hace casi veinte años tenemos un niño estamos en la fase previa a ir a por el segundo ella tomaba la píldora y estamos en fase de limpieza donde debemos tener relaciones con condón para no provocar un embarazo que podría tener problemas esta es la situación de partida que ya pones cara rara

Voz 13 24:30 hoy a ver

Voz 14 24:32 bueno partiendo de la base de que

Voz 13 24:34 es una pareja bastante estable e iré muchos años

Voz 14 24:37 pues simplemente a esto decirle que hay que innovar constantemente e veinte años

Voz 13 24:43 la rutina de en muchos factores puede ser que salte por el uso de un preservativo puede ser que salte por por x entonces siempre animarles a eso pero me ha llamado la atención esto no es que ella tomaba la píldora anticonceptiva y cómo están en fase de embarazo es están poniendo preservativo para evitar tener bastantes problemas en el en el embarazo bueno yo

Voz 4 25:04 yo personalmente si te quieres quedar embarazada

Voz 13 25:06 el uso del preservativo pues es algo que me chocó un poco no sé quién les ha dado esta recomendación haber eh está feo que diga esto pero no hay nada milagroso que evite si va a haber problemas en un parto da igual que hayamos tomado armonización da igual que no siempre hay riesgos en un embarazo siempre hay riesgos en un parto entonces el tema de de la píldora yo sí que recomiendo que haya un poner un periodo solamente para que se regule la hormona acción natural porque cuando tomamos un método anticonceptivo no tenemos relatos reales entonces un periodo pero pues pues cuanto antes se ponga manos a la obra mejor yo no

Voz 12 25:42 en esta persona no nos dice quién le ha aconsejado eso claro yo primera recomendación qué tal si tiramos de profesionales dejamos de escuchar a cualquiera mejor de su médico yo lo lo que te iba a preguntar es

Voz 2 25:55 efectivamente el uso de la píldora hay algún dato que que nos diga qué

Voz 13 26:01 bueno provocar problemas en el embarazo ver es que a los riesgos en el embarazo están constantes en realidad concebir es un milagro sea concebir sano es un milagro pasa muchísimo porque es que hay muchos milagros pero hay muchas muchas cosas y hay gente que no se ha tomado píldora nunca etc entonces sí que es verdad que hay muchos tópicos en muchas creencia respecto a la píldora a que la tienes que dejar un año antes para hay gente que deja la píldora y a los dos días se quedó embarazada

Voz 12 26:24 como si hay gente que con la píldora

Voz 13 26:27 que hay gente que tarda doscientos años y hay gente que no está tomando nada guitarra doscientos años en quedarse embarazada

Voz 12 26:34 insisto no era contrastar opiniones insisto contrastar opiniones pero de profesionales por favor que no sea yo cuando lo dice cualquiera en una consulta de homeopatía yo además el cónsul

Voz 13 26:44 dado a a ginecólogos porque me han sorprendido me ha sorprendido esta esta afirmación no ginecólogos y matronas amigos míos y todos hemos puesto la misma cara no como que sea porque hay que usar preservativo después de como para desintoxicarse algo así ha sonado

Voz 0542 26:59 no sé si eso sería lo hará limpieza decía el caso es que Bono a partir de esta situación explica no estamos acostumbrados a utilizar condón digamos que nos corta el rollo a mí personalmente incluso ha llegado a provocar la pérdida de la erección en pleno acto a él una solución Alter eh alternativo da o sólo queda lo que llamamos ajo y agua

Voz 13 27:20 bueno pues volvemos a decir que no están en su caso en concreto es una pareja estable ya tienen un bebé podrían dejar el preservativo pero esto de que baje con el preservativo que es un recurso que usa muchísimos hombres muchísimos decir que es mucho psicológico ahora mismo hay preservativos súper finos que Cort al rollo porque no lo metemos en el juego erótico sino lo tiramos en el juego erótico mi pareja me lo pone etcétera no tendría porque cortarlo y previene muchísimas cosas esto en principio es una disfunción eréctil cuando tenemos una pérdida de erección y usamos el preservativo es una pequeña a disfunción que suena fatal no más yo tengo la disfunción pero sí que se puede solucionar y no lo digo para esta pareja en concreto que es estable prueba muchos chicos que nos pueden estar escuchando que les pase eso un sexólogo podría vamos pero muy rápido solucionar esto no con la playa de ahí sigo

Voz 12 28:11 lo lo que recomiendas entonces es que busque un preservativo acorde a él en cuanto a pues a tamaño en cuanto sobre todo a grosor por ejemplo en los los ultramarinos que hay ahora son están finos eso es

Voz 13 28:25 una cosa que has dicho tú muy importante el tamaño hay una marca de preservativos que se llama insiste que no son nada conocidos pero son muy buenos en la textura es muy fina tienen los diámetros desde cuarenta y siete milímetros hasta sesenta y nueve milímetros van en orden porque digo esto porque muchas pérdidas de elección con el preservativo es porque no usamos una talla correctas claro normalmente en las tallas medias de marcas comerciales serían cincuenta y dos cincuenta y cuatro milímetros es gente que está por debajo ya hay gente que está por encima claro

Voz 12 28:54 XL son cincuenta y siete milímetros Osaka no vamos a a mucho más entonces sí que recomendaría a quién tienes cuál es el parámetro que tiene esta marca que es My Side no es mi talla en inglés

Voz 0401 29:05 cuál es de de de que a qué va

Voz 12 29:08 cuáles son los tamaños de cuarenta y siete a sesenta

Voz 15 29:10 hay nueve ostrás si es bastante amplio de diámetro muy bien mi mirada en las señores y compré en el pesebre Marcia

Voz 13 29:20 por lo por lo menos nosotros en la voz sí que tenemos como Mail lo porque cada vez como como me lo mío de largo de ancha tal como tienes que me agredía metro para saber un poco cuál es tu talla etcétera ahí apartada de la web

Voz 0542 29:30 cómo tienen que hacer paré la de preservativos

Voz 13 29:32 en el apartado de preservativo yo trabajo mucho con esta marca porque se solucionan muchos temas de pérdida de erección simplemente por ponerte tu talla

Voz 12 29:40 como pasa con los pantalones con todo con una camiseta que es una talla XXXVIII tú tienes una cuarenta y cuatro para estas incomodísimas eso es

Voz 2 30:06 la Cadena SER

Voz 17 30:07 las redes sociales en Twitter la guion bajo seis cadenas

Voz 18 30:16 ah

Voz 2 30:18 la Ventana en verano

Voz 19 30:20 la actualidad política mañana elecciones generales literatura que quería yo hablarles desde dos joyas esquí mi bien encantada educación la single sin importancia geográfica son verdad las ingles historia de la simples las ingles en la antigüedad

Voz 20 30:38 psicología me acuerdo de madre padre pensamiento lo primero que se atrevió a la cabeza sobre el tema del libre albedrío contertulios inmaculados

Voz 21 30:48 es que he pensado que a mí también me interesaría se veinte

Voz 2 30:50 igual lamenta este verano con Roberto Sánchez todos muertos

Voz 22 30:58 mixtas tanto TNS

Voz 23 31:10 le

Voz 4 31:10 el eh

Voz 24 31:15 sí sí sí vamos

Voz 0542 31:21 eso sí la ballena

Voz 2 31:24 te voy a explotar mucho que te quiero por aquí cerca todo el rato si bien aclaró las que si no hay manera después de la Semana Santa con todo y eso les lleva implícito claro en cuanto volvamos a la carne volvamos volvamos cuando hablamos de

Voz 0542 31:39 carné y qué mejor que recurrir a nuestras tan ilustrativas estadísticas ven canta porque tienen ese retrato de lo que realmente la gente acaba buscando intensamente en el ranking de las búsquedas de el dos mil diecisiete voy a empezar por el número cinco pena el entrenador que es el porno manga que per FAR en Cannes pues las dos siguientes son porno en español Izecson español que entiendo que eso signifique que la gente le gusta escuchar el sexo en su idioma está muy bien yo creo que sí

Voz 2 32:12 el numerados una de nuestros

Voz 0542 32:14 temas favoritos las mil filas

Voz 2 32:17 madre es que apoyaría

Voz 0542 32:20 el caso es que todo esto que eso conceptos que te pareces digo que el uno es una persona en serio si me

Voz 2 32:27 está mucho más periquete parece si te digo que

Voz 0542 32:30 el número de búsquedas de este nombre aumentaron en un año en novecientos doce por ciento

Voz 2 32:35 pues me parece que es un pedazo de actriz de la que me estás hablando es una actriz con nombre con apellido que es a Polonia la piedra y que está con nosotros está buenas noches a Polonia

Voz 11 32:48 buenas noches qué tal

Voz 2 32:50 Quillo a ver si si las cifras son buenas es la actriz porno española con más seguidores en Twitter trescientos nueve mil empezaste en el porno hace tres años en tres años como se puede explotar así de bien como ha sido todo este proceso en tres años o fosas fue una locura yo ni siquiera lo esperaba la verdad no ha sido un bono para mí todavía asimilando hay áreas las hojas cifras subraya que ya venía de una aldea Hay ahora

Voz 4 33:21 esto es totalmente un mucho para mí sea lo toda la gente me para por la calle

Voz 2 33:29 es una pasada pueden me entorno pues nada bien la verdad que mejor de lo que yo esperaba orgullosa mucho

Voz 4 33:38 sí la verdad que me contentas agradece que reconozcan tu trabajo no hay siempre piensas pues el porno no no va a ser tan reconocido no cuando te a medio no pensaba y ahora vamos yo me quedo loca no

Voz 2 33:51 el miren con

Voz 0401 33:52 dentro siempre estamos hablando de la educación sexual de lo importante que es tener educación sexual a mi me gustaría que me contase es qué tipo de educación sexual tuviste tu alguien te explico de qué va esto

Voz 4 34:02 pues no sinceramente eh yo a mí no me gusta el sexo entonces pues no sabía absolutamente nada y la sexualidad siquiera tenía pero para mí para mí a escondidas incluso con novio ni siquiera dejaba que me tocaba casa

Voz 0401 34:18 oye qué opinas de que en muchísimos casos practicamente en casi todos los adolescentes se educan sexualmente a través del porno

Voz 11 34:27 pues sinceramente deberían de pensar que esto solamente es ficción e igual que las películas de cine convencional

Voz 4 34:39 es ficción esto es ficción todo lo que se hace está hablado antes está todo dicho irse finge todo luego que con tu pareja lo que haces luego en tu casa no tiene nada que ver son diez minutos

Voz 2 34:52 buenos días está una hora habría que ponerlo

Voz 0542 34:58 los banners estos de no intento en esto en su casa

Voz 2 35:01 un poco así como a las realidades de la pelea

Voz 0401 35:06 es es cuánto hay de todas formas de implicación emocional es decir tú conoces a sus actores tienes algún tipo de feeling con ellos necesitas que con ellos con ten yo qué sé os son desconocidos queman pasando

Voz 4 35:16 no no para nada e incluso de trabajar con ellos eh yo pido sino lo conozco que es a lo mejor el extranjero yo pido fotos vídeo currículum eh me informo ver eh ahí siempre se iban a la ética de hecho yo me hago se hace una cada quince días pero yo me hago dos porque es yo paranoica en ese sentido hay que cuidarse mucho porque tampoco eso la protección e eso la verdad que es un problema

Voz 0542 35:41 pero dices que es un problema que no se utiliza protección es cierto con la mayor parte de las escenas no hay preservativo el inicio

Voz 4 35:47 quiera tú con la repercusión que tienen tus

Voz 0542 35:50 además tiene capacidad de hacer que eso cambie

Voz 4 35:54 pues sinceramente es muy complicado estará cosa muy complicada

Voz 0401 35:59 crees que el porno favorecen en un momento

Voz 3 36:02 tienes violentos praderas violentos patrones dentro relaciones sexuales

Voz 0401 36:06 eso es fingida vas dar un cachete

Voz 4 36:08 pero pues pero yo tengo que hacer que aún más la cara hay que hemos que me duele más como que se me coja el cuello

Voz 11 36:15 tira es fingido todo

Voz 4 36:19 cómo se preparan esas escenas las preparáis antes porque si hay que ser difícil en cada posición e la mayoría Se corta lo que hay celdas la transición pues no corta alguna ahí siempre antes de empezar a hacer ambos se dice eso de hacer esta posiciones está ahí está vale

Voz 0542 36:33 o sea con un ensayo con Bayly si así

Voz 0401 36:36 sí que es una coreografía

Voz 4 36:39 algo está mal pues separadas eh

Voz 0401 36:42 de como actriz cuál es tu parte de de darle a los demás a través de la pornografía que les das

Voz 4 36:49 pues yo intento darlo todo siempre en una escena muy graciosa pues si ahora ahora se ha hecho Polonia realitys se se llama luego de que son sueños a diferentes son dos facetas diferentes una es Curra da con su guión y luego está el reality que se ve la personalidad de todos los actores Canada ahí todos somos todos nosotros

Voz 11 37:12 Moss se lía parda muy muy loco

Voz 2 37:19 sexualmente locos tu primer trabajo en el campo si la agricultura se vaya en Albacete no

Voz 4 37:30 desde ahí a haga con ellas pues hay una acequia que hemos acabado nunca me frente de EU Marga que mareo pero cuando se José tenías pues era jovencita catorce años

Voz 0401 37:41 cómo se pasa de la agricultura a la pornografía

Voz 4 37:46 pues tirando p'alante con dos ovarios a tope porque como fue la respuesta pues yo pensé antes de dar el paso dije mira es mi vida ya es hora de que yo piense por mí mide por mí mi familia decidió subida mis padres su subida yo tengo que decir a lo va a aceptar y más D tal como se es un trabajo porque al final es un trabajo con sus horas y todo y ya está ha podido defender eso sí hay gente que no lo aceptado de familiares lo entiendo lo respeto por poner miedo

Voz 0401 38:21 oye a Polonia que te parece a ti el porno feminista

Voz 3 38:24 esto que llamamos porno feminista donde se están cambiando las cosas donde no hay tanto falso centrismo donde el hombre no es tanto el centro

Voz 4 38:32 en el machote que te parece que este tipo de pornografía pues la verdad no me parece bien que se luche por el feminismo pues claro que sí une ya ya está bien incluso desde

Voz 0401 38:42 por no sé si se puede a ese punto

Voz 4 38:45 a luchar por el feminismo desde la pornografía pues claro yo por ejemplo igual queda achican unos pegan cachetes yo tengo los pero que pasa al chico porque no oye cuanto decides tú de tus escenas

Voz 0401 38:59 yo de mis además pues las que ruedas decides esto sí y esto no sé cuánta las dos valor tiene las

Voz 4 39:07 de las que tú protagonizó tras que yo protagonizó depende a él si trabajo para depende de que productora trabaje y trabajo para una productora extranjera que allanó no mando yo pues pues claro ahí tengo que seguir lo que me dicen pero la qué hago yo por supuesto que decida yo sobre todo me gusta que los chicos harán Cuní Lynne Cooke por qué no lo dejan aparta todo

Voz 0401 39:30 si no hay poco con el Lingus en el en la pornografía muy poco deberían de poner obligación de sigla en los en el porno gratuito que es el que consume la mayor parte de la gente la mayoría es ya felaciones a saco se me ha ocurrido que hay actrices que se inician en la industria pornográfica y luego deciden dejar el porno y seguir su carrera como actriz siempre dicen que es muy difícil tú te planteas en algún momento poder seguir por otros derroteros donde el porno no entre sí

Voz 4 40:03 yo estoy un poco lo mismo estoy bueno estoy en abrir la página de Youtube como youtuber estoy colaborando con los mejores You Tube del mundo haciendo colaboraciones que ya se ya estaban más o menos ahí están que van a salir cuando salgan pues ya me Nazaré

Voz 0401 40:20 es decir va a esa Fede quiere ser youtuber sin que el porno esté por medio

Voz 11 40:25 no es siendo actriz porno

Voz 4 40:27 copero ya decidiré ella coge del como por así decirlo lo más especial para mí lo que me guste va a elegir hasta hasta el final vamos nada nunca hay que arrepentirse de nada se aprende de todo has estas aprendiendo con la pornografía

Voz 11 40:44 muchísimo me primarán al fue en mi primer día de decían al día

Voz 4 40:48 a los morados el catorce de febrero un catorce de febrero de Rodas Esther tu primer

Voz 0401 40:53 sexo anal si cuenta medida fue

Voz 4 40:56 pues vamos estupendo ese día hice dos escenas empezar así determina la cinco la tasa fue llevado lo dije fondo Guadaiza vale o p'alante cuando el animal sabes

Voz 0542 41:08 la expectación que generó ese primer análisis

Voz 4 41:10 en Armenia sí sí porque todo

Voz 0401 41:13 dónde estaba esperando tu primer anal sí claro tú no habías tenido ninguno osa era para pero sobre todo porque da el primero también para ti personalmente no escalando de la industria pornográfica sino que tu primer Ana hacerlo delante de unas cámaras

Voz 11 41:27 si te preparas te para ello sí sí me preparé claro

Voz 4 41:33 tienes que prepararte tienes que hacer de una daba vida es que abrirte un poco con un vibrador antes

Voz 0401 41:40 decirte estimulante primero para que aquello no fuese

Voz 4 41:42 de la masacre te gustó pues la verdad es que al principio lo voy a decir aunque un poco brusco pero es lo que yo pensé y lo siempre lo digo que es como Carrá

Voz 11 41:57 para dentro la primera

Voz 4 42:01 a ver que que es un músculo eso tiene que abrirse Lara y luego ya así que disfrutaba a ya la última oposición ya ha afectado a tu vida sexual

Voz 0401 42:12 practicar sexo en tu trabajo

Voz 25 42:14 ah no no no no no

Voz 4 42:17 no porque bueno reabrir ellos los liberales Figo problema en ese sentido

Voz 2 42:21 no no me refiero tanto a lo de

Voz 0401 42:25 que haya otras parejas porque en tu trabajo tienes varias parejas con lo cual Ramiro evidentemente siendo quiénes eso lo va a tener muy claro

Voz 3 42:33 pero me refiero si el el hecho de tener que

Voz 0401 42:36 practicar sexo durante tu jornada laboral afecta luego a tu propia intimidad cuando estás con Ramiro a que no te apetezca hacer algo a que no tengas ganas de aquel chaval vengo de ocho horas de grabación va a ser que no sí

Voz 4 42:51 qué bueno es él ya lo sabe incluso para que no se resienta si tengo muchos días seguidos hacer la mujer Nos sentimos nuestras partes íntimas de anormal nos inflama y es lo que hay entonces pues no intentamos en ese proceso de días muchas escenas no tener sexo

Voz 2 43:09 en la entiende bien y no hay ningún país y si el problema pues hasta dónde quieres llegar Cuéntame a Polonia vivía hasta dónde quieres llegar

Voz 4 43:19 bueno la verdad es que no sé yo quiero un poquito de aquí lo quita ya también echó videoclips yo que sé no sé pues no ha hecho todavía Huesca eso no no pues están deseando a pero no me extraña estoy rato me hago hay algún motivo por el que no quieres hacer webcam y la verdad es que eso de me da un poco de pereza eso debe estar todo el día y con la cámara yo prefiero la escena Pin Pamplona ya está

Voz 0401 43:50 pues a Polonia la piedra ha sido un verdadero placer conocer en persona a la mujer más bella a la actriz más busca

Voz 3 43:56 de por have en España y una delicia como siempre aprender de de

Voz 0401 44:03 todas vosotras pues muchísimas gracias por invitarme

Voz 4 44:05 ha sido un placer estar algún vosotras encantadísima

Voz 0401 44:09 hemos pronto seguro

Voz 5 44:10 ya sea a través de una cámara

Voz 2 44:30 oh

Voz 0401 44:33 utilizamos tanto saturemos en nuestro lenguaje que muchas veces esa unión de iniciales de un grupo de palabras cobra importancia por sí solo eso ocurre con LGTB lesbianas los gays las personas transexuales los bisexuales y los Inter sexuales casi parecemos todos pues lo mismo

Voz 2 44:53 sí lo somos porque la Unión ha hecho la fuerza

Voz 0401 44:57 sin embargo cierto es que dentro de esa amalgama de palabras hay personas que viven su sexualidad de un modo diferente pero qué pasa cuando nuestros propios genitales están perfectamente determinados buenas noches Gabriel J Martín desde Radio Barcelona

Voz 9 45:14 muy buenas noches según la estadística

Voz 2 45:17 una de cada cien nacimientos son

Voz 9 45:21 la persona que nace nace con genitales entre sexuales si hay más eh somos más los que hemos nacido unos podemos referido muy farragoso sabe congénita al Inter sexuales y no sé cuántos al cual no decimos cintas se ya no vemos no más numerosos en el grupo de personas sin the Sex que por ejemplo el mujeres transexuales fíjese todo un referente de una mujer transexual todo el mundo conoce alguna mujer Tragsa no conocemos a tantas personas Interfax nos lo parece pero sí que conocemos es lo que pasa es que no nos visitó nos unos visibilizar si naciste

Voz 2 45:56 seras Patricia

Voz 9 45:58 sí cuando me pusieron Patricia porque los médicos pensaron que yo era una niña

Voz 2 46:03 es que Amis genitales se en aquel momento iría

Voz 0401 46:07 además Gabriel tú eres uno de los pocos hombres que conozco sino el único voy a tirarme

Voz 2 46:12 esto de que eres el único capaz de reírse del tamaño de su pene sí

Voz 9 46:17 igual no sé si ese si no te rías de aquellas cosas que te das cuenta que no son tan importantes ni tan trascendentes centro CECA vivimos una cultura que le da una importancia también víctima a lo largo que es tu entrepierna nacional curias que está no tienen idea importante nada ni de trascendente podemos reírnos perfectamente porque precisamente el tamaño de tu p

Voz 0401 46:40 fue lo que determinó que se confundía deseen cuarenta

Voz 9 46:43 este exacto ahí estuvo porque cuando yo nací era tan pequeño que pasión clítoris vivo ambos determinaron que cuando nació tenía el PNV micro Penny pero muy vivo porque parecía un clítoris que tenía

Voz 2 46:55 unir pues Pablos que es la salida de la uretra en un lugar que no es habitual que se gastaba donde

Voz 9 47:01 había que había habido un escroto no había es pronto y los testículos estaban alojados en las Indias con lo cual la apariencia externa era femenina

Voz 2 47:09 claro pues me hicieron una exploración

Voz 9 47:11 superficial y tampoco es que decidieran sabes que dentro de los colectivos a veces hay mucha susceptibilidad al tipo de léxico que utilizamos no

Voz 2 47:19 sí

Voz 9 47:20 entonces utilizar el verbo decidí parece tuvieron hacia la intencionalidad y en el caso concreto mío no hubo ninguna intencionalidad porque el médico vio a la niña cuando nació exploró los genitales por fuera dijo a pues es una niña ya está pero no tomó ninguna decisión porque no no tenía ninguna duda al respecto

Voz 0401 47:36 ya un avión An en ambigüedad genital

Voz 9 47:39 ejemplo que se que genera no sabemos es un niño y una niña que puede ser ya no parecía femenino por completo dijeron pues una niña ha pues muy bien pues Patricia que es el nombre que hemos pedido

Voz 0401 47:48 que es un nombre precioso fue es un poco el Santo claro de repente en vez de bajarte la regla te empieza a salir pelo

Voz 9 47:54 sí señor

Voz 0401 47:56 sí pero por todas partes que aquello electoral

Voz 9 47:59 eh

Voz 8 48:00 para Pilar me imagino

Voz 0401 48:03 detrás de de esos genitales Inter Sex hay toda una obra de ingeniería genética por qué unos niños si desarrollan sus genitales de una manera correcta hay otros no qué ocurre para que esto suceda así aquí los aquí junto a junto a mí está el doctor Saud así Fihri genetista clínico de los hospitales Infanta Elena Rey Juan Carlos hospital de Villalba y la Fundación Jiménez Díaz he dicho cuatro hospitales así que imagínense los pocos pocos genetistas que tenemos en nuestro país buenas noches doctor

Voz 9 48:36 buenas noches qué ocurre Satán

Voz 0401 48:38 de en el desarrollo del embrión para que haya personas que nazcan con estos genitales

Voz 28 48:44 en ese pues antes de tomar dos caminos de desarrollo uno es para formar en los conductos de Wall y por lo tanto posteriormente dar lugar a a una estructura testicular o a formar los conductos de Müller que posteriormente dan lugar a los ovarios que es lo que determina eso en el en el cromosoma ahí hay una legión llamada regiones creí que es la región más colonizar Marte o determinante en el sexo de manera que en presencia del cromosoma ahí por lo tanto de la región es ser leí en existe el estímulo ante sí determina la evolución de esa estructura permisiva hacia los conductos de Wall además hay un factor en el hedor de las estructuras muy leridana bulerías que hace que los conductos muy leridanos desaparezcan

Voz 0401 49:42 es decir dependiendo de si Siemens cool masculino Niza o se feminista va hacia una cosa o hacia otra efectiva

Voz 9 49:52 es decir se empieza a tomar forma no tanto

Voz 3 49:54 labios en el caso de o femenino como las ganadas en el caso masculló

Voz 2 49:57 sí efectivamente si existe alguno

Voz 28 50:00 alteración a nivel de la síntesis de la testosterona existe una falta de Andreo generación por lo tanto el desarrollo de los genitales y no se produce se produce de una forma anormal y anómala perdón dando como resultado a un un

Voz 9 50:24 una persona con una dotación cromosómica

Voz 28 50:26 masculina pero con genitales que en su apariencia son femeninos son personas que tienen un micro pene de manera que puede hacer es similar al que suena verdad habría él mencionamos Gemma

Voz 2 50:43 que muchísimo todo no

Voz 9 50:45 en mi casa si hay mucha variedad de muchas condiciones situaciones aspectos masculinos etc pero en este caso concreto suena mucho

Voz 28 50:55 en este caso también se produce una falta de fusión de de los Priede labio escrutar es de manera que tienen la apariencia de la ríos arancelarios pero realmente es el es

Voz 0401 51:08 con dos solamente que aquí no transforma están colocados de otra manera a como suelen esta normalmente con lo cual se confunde que puede ocurrir para que falte testosterona en ese momento embrionario

Voz 28 51:20 realmente todo se procesos integramos organizado gobernado con una cascada de reacciones con hormonas con receptores que interaccionan con estas hormonas para que el desarrollo de tome el camino correcto a día de hoy conocemos aproximadamente cuarenta genes que ICANN hormonas proteínas y otras sustancias que intervienen en el proceso de las de Fried diferenciación así que imagínate cualquier mutación a nivel de cualquiera de esos genes puede producir una alteración o un desarrollo sexual

Voz 0401 51:59 cómo podemos reaccionar como padres cuando empezamos a ser conscientes de de que esto sucede o ahora nos informan ya rápidamente de que esto puede suceder