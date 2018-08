Contigo dentro (27/08/2018)

Voz 1 00:00 con con el titular el nuevo tridente ya en el Sport guerra total Barça PSG el club París

Voz 6 00:57 no aún viven eh hemos

Voz 0542 01:48 buenas noches Elia Fernández buenas noches

Voz 0401 01:51 es un montón de papeles porque porque

Voz 0542 01:54 ya sabes que últimamente estoy muy contenta que nos mandan muchos correos muchas dudas y cada vez tenemos más porque unos a otros y así esté de de alegre que viene pues pues bueno pues mira en esta duda que nos llega llegas a través de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com del correo que decía tengo ochenta años varios problemas sexuales quizás propio de mi edad pero te Expo algunos antes sentido orgasmo pero no ella culpaba ahora ni ella culo me apenas siento placer orgánico que está pasando en mi organismo

Voz 0401 02:30 no ochenta años y su vida sexual ha variado mínimamente quiénes

Voz 0542 02:36 pues se llama Juan está en Mallorca y está al otro lado del teléfono buenas noches Juan buenas noches

Voz 7 02:43 cree que le pasa a a usted y no lo sé no me pasa lo que lo que dispuesto a lo que pasa que los motivos se el tiene o sea no te lo consideró un problema porque he consultado alguna cosa ahí creo que es propio dormida

Voz 0401 03:02 no pasa tampoco nada pero lo que echa

Voz 2 03:04 las manos son los organismos

Voz 7 03:06 por eso eso es lo más grave la entendemos es estado yo se me quedó viudo hace dos años y entonces no te yo mi moral por lo que tú quieras llamar e ir con mujeres no voy no no ir nunca quiero decir que yo mujeres suele conocido ninguna más que la mía

Voz 0401 03:23 ya puse al otro lado del teléfono tenemos también a Carolina Armero que es una de esas personas a las que recurrimos en cuanto tenemos tantas dudas como tenemos con Juan buenas noches Caron

Voz 8 03:34 buenas noches a todos

Voz 0401 03:36 les sexualidad tiene fecha de caducidad Caron

Voz 8 03:39 no lo primero que quiero darle a Juan enhorabuena porque no todo el mundo la vive hasta a tan avanzada edad el orgasmo pero es lo que lo que a lo que él alega en realidad no tendría que tener fecha de caducidad porque nosotros tenemos sensibilidad digamos que hasta que nuestras células están activas no

Voz 0401 04:00 y entonces qué crees tú que le puede pasar a nuestro oyente que dice que que ya no tiene orgasmos

Voz 8 04:06 en principio bueno lo primero que que sí que quiero que además ha dicho que ya sabía documentado el tema de la de la pérdida de acumulación es normal es algo que a muchos hombres no a Juan en este caso pero sí que a lo mejor algún oyente de los que tengamos hoy le preocupa aquí es normal porque Bono en en la eyaculación digamos que están involucrados varios factores como entre ellos el más importante es la próstata corresponderá digamos que cuando va pasando los años se va cristalizando se queda como mucho más rígida entonces el líquido parece min al que es lo que activa pues a veces de menor cantidad y luego los testículos digamos que van encogiendo están haciendo un poquito más pequeños tres es normal que vayamos perdiendo un poquito la cantidad muchas veces no se percibe se percibe cuando ya decimos Jo no nos sale nada no o no sale apenas pero eso muy bien lo ha explicado él no conlleva a que no tengamos la sensación de Orgaz está nosotros podríamos disfrutar de orgasmos placenteros Cornellà populación Simeone acusación y una cosa muy importante que también quiero decir con erección sin erección

Voz 0401 05:12 esto me ha gustado me señalando que sin dirección se puede disfrutar

Voz 8 05:17 hemos tener orgasmos la pérdida de erección algo que no ha que no han sufrido Juan por lo que nos cuenta es digamos lo lo más habitual que tienen que tienen los hombres no pero eso aunque a Juan no le pase no va vinculado directamente al orgasmo es decir yo podría tener el pene eh sin erección ICO De con las caricia sí que tiene que ser una caricia más rugosa un poquito más un poquito más consiguiéramos no sólo el orgasmo sino que en algunos casos se podría conseguir la eyaculación la fase de de la meseta que hagamos que es la de la relación ahí es donde todo lo que hemos explicado de del profesor ya no suele ser mayor duración porque tenemos un poquito menos sensibilidad cada vez no también pues por el tema de la edad llegamos a la fase del orgasmo que en este caso preocupa

Voz 9 06:07 ah no yo

Voz 8 06:09 me me gustaría hacerme unas preguntas si se toma alguna medicación que que bueno que sí que tengo pero por lo menos sea no voy a más ha tomando medicación para la plata tiene trabajo de diabetes tensión no nos vale algo una guía no tampoco vale porque digamos que es lo que afecta directamente al organismo SAS si tenemos alguna alguna la limitación de salud las vuelvo a enumerar tipo diabetes cardiopatías tensión alguna cirugía que hayamos tenido respecto a tanto al PNV como a los testículos algún aparato reproductor y la próstata es lo que directamente vinculan esa falta o esa carencia en la sensibilidad cosa que no anula al cien por cien la sensibilidad lo que pasa es que si ese tejidos está deteriorando hay que aprender a tocarse de otra manera pero eso no significa que no podamos tener orgasmos ojo eh

Voz 0542 07:11 tú lees

Voz 0401 07:11 comen daría salgo a Juan para que intentase de alguna manera que sus caricias fuesen de otra manera y que fuesen sobre todo más efectivas

Voz 8 07:20 a ver yo normalmente hasta yo tengo no sé si Bono Juan los sabe yo tengo mucha gente eso era bueno y a mucha gente mayor en la consulta y sí que es verdad que haber antes de hacer un diagnóstico específico hay que ver muchas cosas hay que ver analíticas como te digo porque muchas reveses por determinadas cosas pero como norma general yo sí que me gusta y que sobretodo cuando tengamos digamos nuestro momento no el momento en el que queramos tener una masturbación además el ha comentado que el el sexo entiendo que lo tiene con el mismo no por lo que ha contado antes en este momento que intentamos estar muestran ni los posibles y que empecemos empecemos a a disfrutar de las caricias antes de tener la erección como él sí que la tiene todavía que empecemos a tenerlas así un poquito que yo a veces estoy es que se presione eh digamos que cogiendo con el dedo índice con el dedo Gorrito de de la mano como haciendo un ojo puesto de Estoy OK valerse que se presione la base del del pene porque así digamos que todas la la tensión que tenemos ahora mismo es a nivel ven a a nivel sangre vamos a concentrar mucho más en el pene idea íbamos a sacar una mayor sensibilidad y sobretodo lanzó una recomendación es que intentamos cada vez tocamos con un poquito más de fuera está siempre con lubricante siempre para no hacernos daño porque vamos a aumentar la fuerza ya que los tejidos han perdido un poquito esa sensibilidad siempre hacerlo con un lubricante un lubricante que sea neutral más al agua como siempre habla

Voz 9 08:52 sí

Voz 8 08:52 sí y eso nos va a ayudar

Voz 10 08:54 Pere a plantear lo que yo preguntar una cosa

Voz 8 08:57 a mí que los embrión los aros le irían bien lo único que antes de cogerse un aro yo eres en la posibilidad en Mallorca que es donde reside visitaron profesional sí que consideró que lo tienen que hacer porque hay muchos tipos de Haro cuando tenemos cierta edad el tejido es como cuando tenemos la piel del brazo muy finita cuando se está cumpliendo años y cualquier arañazo por nos puede hacer daño entonces no hay muchos tipos de de producto y en ese caso habría que coger uno que fuera de silicona gordita ahora que no hiciera daño pero le puede beneficiar con su puesto que sí porque lo que valgo dilatación son yo es que también me hizo una mujer Ésa es una cosa muy bien no tiene porqué al porqué alterar nadie le va a conocer mejor el mismo alma dicen que la sensibilidad que usted no concede como siempre

Voz 0401 09:51 el primero Juan III peruano y como siempre decimos Juanes que la única manera de que cuál quiero otra personas sepa cómo puede darnos placer es si nosotros primero hemos conseguido ese placer porque le podremos guiar de alguna manera por mucho que vea que usted de este con una mujer si esa mujer no sabe qué es lo que les gusta usted por dónde tienen que año va a ser un poco complicado lo que sí es importante y que creo que debería tener en cuenta es lo que le he dicho Karol aconseja Jesé por una por un profesional que le pueda decir exactamente el tipo de Haro constructor que le podría venir a usted bien porque es de lo que estamos hablando Olear los constructores porque como hablamos la semana pasada con el doctor Edward Edward de García Cruz los dijo no señaló durante toda la entrevista lo importante que era utilizar los aros apropiados no meterse cualquier harán de la porque eso porque eso sí que podría dar problemas

Voz 8 10:52 sí además es que en el mercado ahora mismo hay de todo Oza lamentablemente no hay un control eh brutal y además asesorado por un profesional también puede ir al más a qué más le puede estar afectando no porque lo primero es que esos recibirá analíticas ver un poco cómo está su estado de salud sí que es importante que todo esté pues al final yo siempre digo que todo esto es individual no hay nada general te puedo dar estos consejos generales pero luego a nivel individual cada uno pueden tener una causa nos digámoslo así

Voz 0401 11:24 Juan Desde Mallorca muchísimas gracias por haber recurrido a nosotras para intentar descubrir que podía pasar Carolina Armero un placer que paraisosecreto de vez en cuando eche por aquí una sucursal hay Sálvame es una ley cuál lo que les digo a todos

Voz 8 11:41 mundo que a veces hemos cerrado Juan nuestra sensualidad es nuestro secreto más preciado pero también pueden ser nuestro para así que no tenemos que dejar nunca uno

Voz 0542 11:51 seccionada gracias a los dos

Voz 7 11:53 venía ya el también gracias a eso las buenas noches buenas noches

Voz 12 12:19 vamos a tratar ahora uno de esos temas que es una de las grandes pesadillas masculinas hablamos de la eyaculación precoz ese desagradable infortunio por el cual el hombre ella Fulham nada más empezar el acto sexual o por lo menos mucho antes de lo que a él y a su pareja en su momento les gustaría que como queríamos tratarlo de primera mano tenemos en Radio Barcelona a Eduardo García Cruz urólogo experto en sexo buenas noches doctor buenas noches vamos a hablar de ella colación precoz y vamos a empezar directamente a quién afecta la eyaculación precoz

Voz 2 12:54 pues acepta un montón de gente la la estadística dice que en algún momento de la vida uno de cada tres hombres ha tenido y a curación precoz de todas maneras probablemente de un punto de un punto de vista consistente más o menos el cinco por ciento entre cinco y el diez por ciento de hombres tienen a colación precoz habitualmente habitualmente os es decir es un problema es un problema además un problema que afecta mucho que afecta mucho a ti personalmente y además mucho a tu pareja

Voz 0401 13:22 sí miles personas con problemas vasculares tienen cierta tendencia a padecer eyaculación precoz

Voz 2 13:29 en general eyaculación precoz se considera un problema es decir hay básicamente dos tipos uno es el la el el tipo la siempre los primaria que es la que has tenido toda la vida y eso parece que está relacionado con un un tipo con un neurotransmisor particular y ese tipo de regulación precoz que además está muy relacionado con tiempos de coito muy cortos suele ser más difícil de tratar luego hay otro tipo de conocen precoz que puede estar relacionada con disfunción eréctil con el uso de algunos fármacos etcétera etcétera que ahí puede sí pueda estar relacionado con otras enfermedades como la cardiopatía isquémica que que comentados

Voz 0401 14:07 y luego se me ocurren así dolencias en las que viene siempre una retahíla de de problemas problemas cardíacos la diabetes los problemas hormonales afecta en alguna medida todo este tipo de dolencias a Ana a quien se pueda padecer con más nitidez con más frecuencia la eyaculación precoz

Voz 2 14:26 en general se a cualquier enfermedad que produce disfunción eréctil puede producir un día curación precoz secundario porque al final como no consigo mantener mi erección suficiente pues llegó al orgasmo antes no ese sería la es una es es una población precoz secundaria como falsa digamos pero el sobretodo en esos casos cuando mejoras el problema de erección mejorará ley a colación precoz suele ser no más más difícil de tratar la ley de Primaria que es la que se tiene de toda la vida que es son gente que toda la vida desde que ha empezado a tener gracia sexuales tienen muy cortos muy cortos me refiero a menos de un minuto yo tengo unos cuantos no es muy habitual pero tengo unos cuantos pacientes con eyaculación precoz ante portal es significa antes de penetrar y esos son realmente difíciles de de manejar porque además de Adán de afectar mucho a la autoestima del hombre erosiona mucho la pareja también claro

Voz 0401 15:22 es decir hombres que ya acumulan incluso

Voz 2 15:25 en que haya coito si simplemente por la excitación sí sí sí

Voz 0401 15:29 hay alguna como como como Se trata leyes me dice usted que tiene que tiene pacientes que tienen que que tienen Villa colación precoz por dónde empezamos

Voz 2 15:40 en primer lugar lo que lo por lo que hay que empezar por poner un marco de referencia porqué también mucha otra gente que él viene dice que te dice doctor tengo hoy a colación precoz sólo duró veinte minutos Service sí sí de esto es unos cuantos también es lo que ocurre es que tú has estado además tomando cañas con tus amigos y te has creído las mentiras de tus amigos o has estado viendo demasiado porno pero un crédito medio ese es un dato que me gusta mucho utilizan la consulta el coito medio en Europa y eso es un buen muy poquito de país en país son cinco minutos

Voz 0401 16:11 a ver qué me acaba de explotar en la cabeza

Voz 2 16:14 es el coito medio en Europa cinco minutos cinco minutos los que más los británicos que duran cinco minutos y diez segundos algo así no me acuerdo el dato pero los británicos recuerdo que eran los que puntúan un pelín mejor que tenían créditos un poquito más largos pero nada digamos no estamos hablando de veinte minutos nunca nunca Bared de hecho hay otro dato muy curioso debía que es el coito óptimo porque al final cinco minutos la realidad pero cuál qué es lo que nos gustaría que durará el sexo pues tanto hombres como o el dato tanto hombres como mujeres el dato medio sería la reacción sexualidad debería durar catorce minutos

Voz 0401 16:52 minuto de catorce minutos dentro de lo primero que casi el triple de lo que es casi el triple de lo que normalmente duran sí pero

Voz 2 16:59 yo creo que tal vez estoy sesgado porque veo pacientes pero pero los pacientes lo que te yo creo en general no se percibe catorce minutos como un tiempo muy muy largo abrazo lo que el la opinión de los pacientes cuando vienen cuando les hizo catorce minutos pues yo pensaba que sería más por lo tanto lo primero es sentar las bases de no sé de qué estamos hablando no en segundo lugar es es decir si yo tengo un problema ahí a colación precoz desde

Voz 0401 17:28 es que desde que empecé a tener relaciones

Voz 2 17:31 sí tengo vamos es decir treinta años au cuarenta años cincuenta años lo que está muy claro es que no lo voy a arreglar con una pasión

Voz 0542 17:37 la pastilla me va a ayudar arreglarlo

Voz 2 17:39 pero esto es como yo también siempre a los hombres intentó ponerle ejemplos de de fútbol porque los hombres lo entendemos más fácil así Messi es muy bueno porque nació nació siendo muy bueno pero además porque entrena cada semana un montón de veces entonces es irreal pensar que si yo tengo un problema desde pequeñito lo voy a arreglar mañana toman una pastilla voy a tener que practicar mucho voy a tener que hablar con mi pareja vamos a tener que jugar y que hay que trabajar mucho en la cama para tener el sexo que queremos entonces cómo cómo se trata una mezcla de a terapia sexual que podemos convertirla en un juego pero es muy necesario hacer terapia sexual después hay otro hay todo un grupo de fármacos básicamente la Poquetino hay ahora mismo en pocos en pocos semana se va a lanzar el fortín que es un spray que se pone el pene para retrasar el orgasmo pero yo creo que es básico informar después dejar claro que esto es algo que no se resuelve un día para el otro y que exige un cierto vamos a decir trabajo trabajo en pareja

Voz 0401 18:42 me está hablando de una educación sexual del individuo entonces eh

Voz 2 18:47 sí sí muy mucha gente de un amigo en un antropólogo lo que dice la gente se piensa que cuesta abajo y sin frenos tienes que durar media hora y esos realmente no es así puedes hacer otras cosas te puedes ir a a a la ducha puedes cambiar de posición Icon todo con cada cambio probablemente baja el nivel de excitación vuelves a empezar Ivonne es una cuestión no puedes jugar todo el partido al esprín te has creara pero todo este tipo de digamos información educación es algo que como no se no se educa pues bueno al final vamos a buscarlo vamos a buscar esa información pues eso los amigotes Larra del bar e en Google Google pues en ese punto pincha porque es lo que acaba saliendo es porno

Voz 0401 19:34 el doctor me ha sorprendido cuando me al lado de fármacos existen entonces fármacos que ayudan para tratar la disfunción eréctil

Voz 2 19:42 sí se conocen desde hace tiempo muchos antidepresivos a tienen como efecto secundario que retrasa en orgasmo tanto en hombres como mujeres entonces en nombres de hace tal vez veinte años quince años se vienen utilizando algunos antidepresivos como que digamos aprovechamos el actor secundario que retrasan el el tiempo de Alcoy el tiempo de coito si retrasan aumentan la el el la duración del sexo hace unos años pero aun así sí sí no no dime dime que se lanzó un fármaco que es que es un ojo un común no es un antidepresivo pero comparte características químicas con los antidepresivos que está pensado para que no te lo tengas que tomar cada día sino que te lo tomas un rato antes aumenta el aumenta el tiempo de coito sí y la otra es es un fármaco que se aplica directamente sobre el pene que es ese anestésico tópico lo que hace es disminuir la sensibilidad el pene para que de esa manera el coito sea alargue

Voz 0401 20:42 madre mía que funciona que fue quien funciona como si como si no oculta ese medicamento es un espera porque hay una un spray eh yo lleva el espray en el bolsillo los sacan un momento determinado los que sí entonces lo consigue a consigue aguantar más con todo lo que usted ha dicho también resumen con él se trata lo primero que ha dicho además ha sido un trata una terapia sexual después si hay que recurrir a fármacos también pero me parece fascinante ver recurrir a un fármaco como un spray no puede haber cosa más cómoda con un spray para poder echar ese fármaco lo que hace me dice que lo que hace es duerme de alguna manera adormece de alguna manera el pene

Voz 2 21:22 sí es un es una una mezcla de de de dos anestésicos tópicos que quitan sensibilidad finales lo que lo que utilizamos por ejemplo para suturar pues son es un principio parecido pero hacia es como pensar que si yo me pongo la camiseta de de Iniesta voy a jugar como él pues hombre pues seguramente no no igual si entreno como él tampoco pero pero estoy más cerca pero al final pensar que el a muchos a muchos pacientes el fármacos un poco como el Deus ex máquina no es el quiero algo que me soluciona el problema dices mirando no hay atajos el fármaco te ayudará porque los fármacos funcionan muy bien son súper eficaces son súper seguros pero al final se utiliza ese fármaco hundía no te va a funcionar porque tienes que haberlo probado tienes que venir entrenado de casa y entonces el fardo siete funcionará decir en el tratamiento también está implícito que en casa tenga que practicar de alguna manera el hecho de que no se va a correr no vaya tan rápidamente que pueda usar

Voz 0401 22:22 en todo caso también dentro de ese tratamiento también estará saber utilizar el fármaco

Voz 2 22:26 claro a mí me parece crucial lo de los debe practicar en casa también porque es decir sí yo no sé si voy al médico tengo un problema el médico me da un spray yo no lo utilizo espero utilizarlo el gran día

Voz 13 22:42 a los lloros mucho más

Voz 2 22:45 hable probarla en casa un montón de veces cuando ya sepa Si si ese fármaco me funciona un poquito o muchísimo o hoy me he ido de maravilla pues entonces perfecto pero pensar en en el fármaco que no se va a convertir en Thor

Voz 0542 23:00 me parece que no

Voz 0401 23:02 el proceso de aprendizaje entrarán en juego entonces la masturbación de de la masturbación no es decir el hombre va a tener que masturbarse para poder intentar aprender

Voz 2 23:12 sí masturbarse sexos con su pareja así me parece muy importante al final es lo que lo que comentábamos antes del fútbol es decir sin no entrenas pues has nacido muy dotado para el fútbol o para el sexo o lo normal es que la mayoría de mortales pues cada vez que hacemos algo si lo hacemos muchas veces la hacemos mejor dioses a los hombres nos cuestan nos cuesta no nos resistimos mucho eso la mayoría hombres no quieren tener que practicar quieren lo que te decía antes de una pastilla era me lo resuelva pero desafortunadamente no existe eso existen como te decía cuando practicas pastillas que funcionan muy bien pero tienes que venir practica o de casa

Voz 0401 23:48 garantías de recuperación pongámonos positivos

Voz 2 23:51 garantías de recuperación si encontramos la causa por ejemplo Si una persona tiene una disfunción eréctil y yo trato la disfunción eréctil la mejor la de la eyaculación precoz va a desaparecer o si tengo un problema hormonal y lo mejor a Diego lo hacen precoz va a desaparecer al final los datos por ejemplo con terapia sexual la curación con terapia sexual es altísimo delos pacientes que la hacen en claro sino la haces no pero sí si eres consistente lo habitual es que es que el resultado del del fármaco y de la terapia sea muy bueno claro

Voz 0401 24:22 pues doctor estaba pensando lo que hayamos hablado antes sobre el coito de cinco minutos y claro claro yo estaba

Voz 2 24:28 no pero pero coito coito solamente coito estamos andas

Voz 0401 24:31 solamente de lo que es pene dentro de su página pero única ya exclusivamente no se bueno vale entonces entonces ahora mejor al de mejor al mejor si tengo mucho más sexo antes durante y después me parece que los cinco minutos que podría soportar que seas un coito de cinco minutos es que claro estaba pensando que el coito solamente en lo que es el acto sexual en sí pene dentro de página no

Voz 2 24:55 sí porque la eyaculación precoz Se define esa arbitral pero se define a sí yo también pienso que como relación sexual digamos si sumamos todo a mi me parece poco pero es el el matices que sólo coito vaginal digamos

Voz 0401 25:10 vale pues entonces admitimos pulpo como compañía

Voz 12 25:13 la Edward

Voz 0401 25:14 sí a Cruz un verdadero placer volver a tenerte los estudios de Radio Barcelona hay que esto ya sabes que es sólo el principio de una gran amistad muchas gracias buenas noches buenas noches hasta ahora hay un tema que normalmente suelo decir que para mí es un tema Oye es cuando hablamos con personas que pues así como que a priori no no no Press suponemos que tenga que tener relaciones sexo igual eso o nos cuesta un poco juntar los esto ocurre mucho cuando lo mujeres mayor que el hombre no sé por qué extraño motivo nos hemos acostumbrado a que los señores mayores pueden tener esas amantes tan jovencitas pero no encajamos del todo bien que las señoras tengan amantes más jóvenes buenas noches Manu hola buenas noches cuántos años tienes veintiuno veintiún años y tú tienes un amante

Voz 14 26:30 correcto desde hace casi cinco ya

Voz 0401 26:33 y qué edad tiene tu amante por entre cuarenta y dos que tiene tu amante y que no tenga una jovencita veinte años para que pusiesen contacto conmigo me dijiste a mi me gustan las señoras mayores que yo

Voz 15 26:51 pues no sé imagino que es un poco el

Voz 0401 26:55 un poco todo por una parte

Voz 15 26:57 el el carácter Charlie ente un poco más abierta más más dispuesta no sea más receptiva y por otro el físico siempre bueno sentido una una atracción por las mujeres un poco mayores que yo que hay mucha gente que me dice hostia esto puede tener relación con tu madre bueno en este caso Mi madre es bastante más mayor no lo relaciono con eso no les pongo la pro

Voz 0401 27:22 vamos que si lo del complejo de Edipo dices que has

Voz 15 27:27 el caso yo creo que empezó todo cuando bueno la hija de un de un hombre mayor que tenía también incluso es un poco más grande tiene casi cincuenta ahora que me ponía muchísimo pero muchísimo y creo que mi mi atracción por las mujeres mayores empezó allí

Voz 0401 27:45 qué edad tenía entonces Manuel yo

Voz 15 27:47 dieciséis diecisiete más o menos una mujer

Voz 0401 27:51 cincuenta años bueno entonces tenía cuarenta

Voz 15 27:53 sí parece que pocos pero sí aquí no creo que sea sólo a mí porque tengo amigos conocidos que incluso hablándolo de fiesta qué tal pues te a la típica cuarentón hasta arreglar sostiene que polvo tiene hablando en plata o sea que no es no es algo tan tan poco común como creemos

Voz 0401 28:14 bueno cómo somos en la cama

Voz 14 28:17 para mí perfecto

Voz 0401 28:19 fíjate toda la vida toda la vida pensando que

Voz 16 28:22 no llegamos a una edad empezamos hasta el fuera de

Voz 0401 28:25 cobertura y me dices que para tease somos perfectas has tenido sexo con chicas de tu edad

Voz 15 28:31 sí por supuesto incluso un año dos más jóvenes eh bueno bien también pero la confianza el feeling atracción no sé es distinto el feeling la conexión cae en el sexo con una mujer más grande que no no es el mismo que como la lectura

Voz 0401 28:51 me has dicho antes que somos más abiertas en qué sentido

Voz 15 28:55 bueno en el sentido quizás de pedir cosas deciros que ha pues hazme esto ni aquello pero probar esto quiero probar aquello con las chicas jóvenes muchas veces no se sale de del misionero que cinco yo pillos tipo conejo ya estaba en cambio cuanto más mayor es una mujer a mujer madura que ya tiene la mente lamento un poco más abierta es el tomarte el sexo con un poco más de calma es decir venga va juguemos experimentamos lo que nos gusta lo que no lo que no es es más pausado más tranquilo más más placentero

Voz 0401 29:30 crees que somos más valientes entonces porque me ha parecido que la edad lo que nos hace es decir bueno vamos a vernos con esto

Voz 14 29:38 sí yo creo que es el el hecho de de la de de de perderlo

Voz 15 29:41 los de deciros que vamos a probar esto vamos a probar aquello puede gustar puede no gustar pero el tenerla la valentía de decir vamos a probarlo

Voz 0401 29:51 sabes lo que sí que hay Manuel tú eres un hombre seguro de sí mismo con eso te lo vas a comer herido sí sí más gracias Manuel por ponerte en contacto con nosotras y poder por decirnos qué querías contarnos qué dejo estamos las señoras de muchos más años que tú lo sepas que me sentí muy alabada con el discurso

Voz 17 30:15 muchas gracias Celia es un placer también poder escuchar

Voz 0401 30:20 vamos

Voz 12 30:21 un abrazo Manuel Nos vemos ahora

Voz 22 31:48 el eh

Voz 12 32:04 Paiporta es un municipio valenciano es la comarca de la huerta sur de más de veinticinco mil habitantes hay portátil un nuevo concejal se llama Guillem Montoro

Voz 0401 32:14 desde Compromís se ha hecho cargo de la Concejalía de transparencia modernización participación ciudadana

Voz 12 32:21 pues esta esta noche al otro lado del

Voz 0401 32:23 el teléfono porque es el primer concejal transexual visible de nuestro país buenas noches Guillem

Voz 12 32:30 muy buenas noches es señalado lo de visible porque

Voz 0401 32:33 no es la primera persona transexual que consigo una concejalía no es así

Voz 23 32:37 selectivamente de hecho bueno tenemos a mano de atraso bares y también con otro hombre

Voz 24 32:45 que no fue visible pero que también fue treinte hace unos años en Canarias

Voz 0401 32:49 así que lo conocimos por sus iniciales es verdad y Manuel atraso bares que están en en un pequeño Ayuntamiento de Castellón no corrígeme

Voz 24 32:57 en gel perfecto

Voz 0401 33:00 qué pasa que lo de visibilizar se es más complicado Guillén bueno

Voz 24 33:05 no es que sea más complicado pero sí que es cierto que vivimos en una sociedad donde todavía la etiqueta trámites que sigue siendo estigmatizada a mí comporta unos condicionantes sociales que echar un poco para atrás entonces es necesario decir que que soy gran que no pasa nada inserto visibles

Voz 0401 33:26 cómo crees que es la implicación política con los ciudadanos transexuales porque así de primeras sólo me viene a la cabeza así pues de activismo la diputada por la Asamblea de Madrid Carla Antonelli que bueno mucho la al vivir en Madrid me la encuentro en casi todas las manifestaciones en todas las reivindicaciones los dos días la aplasta en la Asamblea de Madrid para que se cumpla la Ley de integridad de de integral transexualidad poco más el activismo parece que no está presente en la política Guillem uno

Voz 25 33:57 desgraciadamente eh muchas veces pues sí que hemos no sí que es cierto que que la Comunidad Valenciana tras el cambio de Segovia

Voz 24 34:06 bueno pues eh el Gobierno sí que estuvo muy cercano a los colectivos de de personas LGTB sí que no extendió mucho la mano eh

Voz 25 34:17 para comenzar a tramitar no pues con la tramitación de la de la ley trans que fue una promesa electoral y que luego se cumplió aquí y ahora con la inminente presentación también de de la del anteproyecto de de la ley de igualdad LGTB ir pero sí que es cierto que todavía el colectivo tran si LGTB ahí eh

Voz 15 34:38 tampoco olvida a Dizzy no ahí

Voz 0401 34:42 claro además tú acabas de conseguir tu Documento Nacional de Identidad con tu nombre que significa poder identificar T con tu propia identidad Guillem

Voz 25 34:52 pues significa tener el reconocimiento e social ilegal de de tu propia identidad porque imagínate levantarte todos los días y tener que estar explicando allá donde va que tu DNI no concuerda con con la persona que tú eres en la actualidad el sigue siendo la persona del DNI con lo cual no tienen que tener ningún problema para identificar te es un poco la pescadilla que se muerde la cola todo en pacto pero es todo el rato burlar tu propio derecho a a la privacidad y a la intimidad

Voz 0401 35:26 qué crees que va a cambiar desde el momento en el que las personas trans también estés en los ayuntamientos y organismos oficiales de un Gobierno

Voz 25 35:36 no sé si cambiar pero por lo menos dar una una dosis de de realidad a lo que está pasando no la gente no conoce a personas transexuales y las conoce e la gente que tiene conciencia de que de que existimos de que somos personas corrientes eh pues simplemente son aquellas que te que tengan una cena cerca de su entorno entonces concienciar y empezará a darle voz a una realidad que ha estado oculta y que merece unos derechos que que les antitaurinos han sido negados históricamente

Voz 0401 36:12 España bueno en fin estamos a la espera de tantas cosas para las personas transexuales transexuales que a mí me vas a perdonar Guillén pero ya casi abruma a hablar tantas bicis de las ocasiones en las que por ejemplo Partido Popular ha votado en contra por ejemplo cambio identidad todo dejar de considerar una enfermedad la transexualidad eso sí menciones a Hazte Oír la Asociación Nuevo transforma que incita al odio y ellos sigan recibiendo suben

Voz 26 36:39 tienes hasta qué punto crees que las personas transexuales estáis olvidadas por el Gobierno

Voz 25 36:46 bueno ya no sé si olvidadas pero es que es la discriminación constante indirecta porque no se van a posicionar radicalmente eh al lado de una entidad como Hazte Oír pero sí indirectamente la está subvencionando eh estás presentando enmiendas a la totalidad a una ley de igualdad eh que que va a darle unos derechos a las personas transexuales que las graves patologías SAR eh que basa la manifestación del Orgullo un porque parece un poco qué quieres hacer electoralismo ya desde ese plano pero luego de estas votando en contra de cosas como el matrimonio igualitario pues bueno tal vez no serás nuestra bastan a favor de los derechos LGTB yo de las personas trans

Voz 0401 37:36 claro a lo mejor todo es un poquito de postureo no exacto tú si tu ya formas parte del entramado político querido hombre desde una concejalía pero es que consideramos en este programa por lo menos que el trabajo de base es el más importante el de la educación en el colegio de al lado el de lo que ocurre en tu ayuntamiento

Voz 26 38:00 quieres que tu visibilidad es una cuestión de reivindicaciones como si eso

Voz 25 38:06 sí es para mí sí es decir creo que era necesario que al fin alguien dijera hola soy TRAM si estoy aquí que la gente te conozca que te ponga cara y nombre conjunto la etiqueta pero que te ponga cara y que te conozca cuando vaya por la calle y piense pues a lo mejor la visión que yo tenía de lo que era la transexualidad no es lo que me estaban contando lo que dio ya por la tele sino es una o dos Ana que es la vecina de mi barrio eh que vende pescado o la panadera o o el concejal de mi pueblo sí es totalmente normal

Voz 0401 38:45 sí qué dicen las lecciones de Paiporta no te entran por la calle porque ha salido en toda la prensa sal en todo el mundo de es de lo que te lo he dicho antes de empezar qué guapos sales de la última foto la que yo he visto que te dicen los vecinos de Porta

Voz 25 38:59 pues sí que es cierto que la mayoría de las personas me han apoyado y cuando me ven por la calle me da la enhorabuena lo que sí que me hace muchas gracias que las las personas mayores las señoras mayores que a veces hacen cuentas tomando de un café e andan entre y asisten a sí sí sí este chico

Voz 0401 39:17 tú de quién eres tú de quién eres

Voz 15 39:21 oye como diciendo ahí pues mira ya ves tú qué cosas me alegra

Voz 0401 39:27 pues un proceso de normalización necesario y de lo más apetecible Guillem Montoro enhorabuena los vecinos de Paiporta Poor por tenerte como concejal enhorabuena tío por visibilizar una realidad que es innegable que vayamos pico y pala entre todos te parece muy bien muchísimas gracias por estar en Contigo Dentro hablando de política así de claro

Voz 25 39:52 en gracias

Voz 27 39:55 Tintín Tintín

Voz 0401 40:00 Tintín Belén tú sabes lo que es el Trump feminista en serio desde que la dijeras que yo era de la generación mil de niños que están cayendo por todos los si no no me extraña no me extraña estoy súper desconectada es verdad pero fui consciente de lo desconectada que estoy de la gente de tu edad te lo dije eres la única persona de de de esa generación que aunque de milenio de que esté cerca de mí

Voz 0542 40:29 me gusta mucho porque eso me hace que nunca pegas la capacidad de sorpresa

Voz 0401 40:33 sí además han decidido que seis así como poquito milenium ya de como de osas como que me encantó lo que me dijiste que que hará Platinum diga ya puestos a inventar lo que quieras bueno cuando tengo ni idea de lo que es de lo que es lo que me has dicho pues te voy a poner un poco en contexto porque después de las manifestaciones del del ocho de marzo y todos los movimientos que se han hecho este año creo que ya podríamos hablar de una revolución feminista sobre todo que es que no lo quiera ver me parece muy bien pero es que entonces está feo

Voz 0542 41:02 esta ciego como tú

Voz 0401 41:05 yo con los millennials pues la crisis

Voz 0542 41:08 el caso es que como toda revolución tiene muchas partes y en el mundo de la música tiene esta que tenemos descubrir in hace mucha ilusión porque hay un grupo de mujeres muy jóvenes además muchas de ellas que han querido responder a las letras machistas del reggaeton que bastante te has sublevado tú contra eso con Rita Nos parecidos pero eso sí un mensaje completamente diferente

Voz 6 41:29 tú

Voz 28 41:48 esos lo desearos seguido entonces hallado chiquitito

Voz 29 41:58 no antes por qué

Voz 6 42:20 enorme

Voz 30 42:25 pues esta letra que

Voz 0542 42:27 te dejará indiferente pega me habla mes sucio te Game háblame sucio y que lo canta es esta preciosidad que tenemos sentada con nosotras que pueda presentar de la como mami la Queen como Marta copado o cómo ambas

Voz 0401 42:44 buenas noches gracias por invitarme muchas veces gracias Inma mil acuden o Marta copado

Voz 0542 42:50 yo soy Marta para no me dio y para los fanático pues Jamil Al pie aunque ahora mismo tengo muy poquito porque acabamos de empezar pero bueno se trata de eso y subiendo a pegarme háblame sucio hasta ahora las mujeres no podía Adamo

Voz 0401 43:10 es decir cosas así están cambiando las cosas también en la música

Voz 0542 43:15 por eso yo creo que no hay ninguna duda y que tiene que cambiar tiene que haber para empezar un un panorama de mujeres que estén haciendo música bueno que estén en la industria igual que vemos un gran panorama de hombre Hinault no que

Voz 10 43:31 compiten entre ellos lógicamente pero también son compañeros y también hacen piña entonces a mí lo que me mola de aquí que hay muchas chicas que están empezando con el tragar con el movimiento urbano aquí en España hay que lo están dando todo y que van a llegar bastante lejos

Voz 0401 43:45 pero Marta mira por ejemplo de te han dicho que eras feminista insurgente rabiosamente urbana sexualmente explícita

Voz 0542 43:53 la CIA da campaña definiciones va yo me encanta eh

Voz 10 43:58 sí sí sí sí

Voz 0542 43:59 cuesta mucho conseguir que se hable de una diciendo cosas tan tan contundente

Voz 0401 44:06 es como que quieres feminista porque para mí siempre es un orgullo que me digan que soy feminista hombre claro ya

Voz 10 44:11 Barthes eso tú puede ser feminista ahí te puede gustar el sábado no sale no creo que sea incompatible

Voz 0542 44:16 tenemos unos debates con este debate un debate claro me he peleado me he peleado lo mismo que las redes sociales por defender lo mismo que estás

Voz 0401 44:28 teniendo tu porque alguien desde bueno Elia hizo su trabajo correctamente subió una entrevista de Contigo Dentro alguien empezó a insultar a la persona que reconocía ser feminista hay que en sus relaciones no convencionales y lo que hace es seguir el modelo de sumisa y entonces bueno pues tuvimos ese debate con con estas personas estuvimos hablando sobre eso y ella explico perfectos a todo fue maravilloso de repente alguien empezó a insultar su feminismo hay cosas así yo comete un gran error

Voz 0542 45:01 ya ya llaman me han quitado ya las redes sociales me las han quitado de fuera fuera de coña de me las han prohibido me han perdido las redes sociales del programa porque yo claro yo no dejaba de decir que me dijesen que veían de radical en que una mujer de F

Voz 0401 45:14 diese que tuviésemos los mismos sueldos que un hombre que estuviésemos tan presente Juan nombre con que se ser sumisa en la cama

Voz 10 45:21 claro que la sexualidad es una cosa y la vida en sí es otra yo creo era tan llamada feminista radical si Bono ha habido momentos aparte que hombre es la primera vez que yo estoy haciendo pum el ICO mis validado mi forma de tal no porque claro a mi madre y a mi familia mis amigos les sorprende pero yo desde siempre soy una persona súper feminista que defendió los derechos de la mujer porque me parece absurdo que no tengamos ánimo de hecho porque que somos personas tenemos la misma dignidad somos exactamente el mismo valor pero que Bono

Voz 0401 45:58 no que también en la música se veía reflejada este cambio porque estamos dando de que tus letras sexualmente explícitas como mínimo extrañas solamente porque eres mujer porque los hombres fin que las utilizan siempre

Voz 10 46:11 esa es la cosa que lo que yo quiero que se normalice que igual que hay un montón de chico cantando cosas explícita y que nosotros las bailamos nosotros y nosotras bailamos Nos gusta escuchan lo de manera que me pongo en plan que me mola escuchar que un tío me diga a mí eso porque yo no voy a poder cantarle a un tío que también diga hoy cuidado con cuidadito que sabes es que ningún juego solo que al contrario entonces qué pasa que muchas veces se puede eh confunde la sensibilización en una canción si eres un hombre hetero pues como machismo hicieron una chica hetero también a un hombre hay veces que te dicen que eres una cerda una web a Rambla pero

Voz 0401 46:56 al porque te insultan pero a como

Voz 10 46:59 con esas palabras que para mí no son insultos pero como ha sido

Voz 0401 47:02 más escéptico que que a mí me espanta tanto con el reggaeton que siempre todas os gusta Amal una malhumor

Voz 0542 47:10 venga Heidi donde seguro que es un tipo estupendo pero claro pero claro yo hay algunas hay algunas de sus letras que me quedase como poco pillada en parte pero te quedas un poquito pillada pero

Voz 0401 47:19 la ama humano Soleil frenada Natixis claro

Voz 10 47:22 de hecho cuando vino mal Uma que a un programas de televisión a España cantó su uno de sus canciones tan tranquilamente con la letra tal cual ir cuando vino Becky Yi canto mayores y tuvo que hacer la versión Clean porque es que es una chica que tienen que te nueva versión click

Voz 0542 47:35 es baja asciende es verdad es muy digo eso he vino que Gee hable de eso en en la vida moderna que estuvo con ella divertidísima recomiendo que te muy señala la identidad precisamente eso el doble rasero a la hora de censurar a ella es fuerte

Voz 0401 47:51 hay gente que no tienes que había hablado de una cosa que me que me dejó un poco descolocada

Voz 10 47:57 la feminista que es el tras contar que el tracas el Trapp hemos esa es la pregunta del millón el Trapp realmente es un estilo de música se han hecho de música un estilo que habla puede una serie de de de éxito haciéndome la vida te da los jóvenes pues no habla de ello porque las vivimos continuamente sin duda definición del estilo es un poco mezclan Eton Rat hay algo más nos vale si viene del del rap hizo lo que pasa es que tienen muchísima muchísima movida del reggaeton

Voz 0401 48:33 cómo son los chicos de tu generación en este sentido cuando te escuchan aquí los que están a tu alrededor que dicen te señalan te preguntan te dicen oye porque a mí una cosa que se que me pasa con los puntos que yo escribo es que normalmente mira mucha gente me pregunta qué cuánto hay de verdad cuando yo cuento todas esas cositas a Titán en qué pasa claro a ver

Voz 10 48:57 en la cosa es que cuando tú está siendo arte ya sea en un libro ya sea en una canción un cuadro que sea tú te vas a en tu en tu experiencia en tu vida porque no te puedes basar en otra cosa pero luego tú huelas me entiendes tú dice lo que te gustaría o lo que es sí ha pasado pero en fin haylos lo dibujan un poco sabes lógicamente cien bien yo no voy a yo no voy a un diario claro

Voz 0542 49:24 es la inspiración partida de bienes

Voz 10 49:26 desde un punto sea a la realidad está en esa aspiración crees

Voz 0401 49:31 ah y que también en la música es un buen vehículo para

Voz 10 49:36 sí claro yo es que la música es un idioma universal todo el mundo desde muy chico incluso a está escuchando música es la música una cosa que sin ella no no se podría vivir porque nadie vive Kutxa Un día una canción com entonces cumbre muy importante también que las que sean sean con con un criterio y con una explicación y con un discurso de usabilidad una claro tú tienes así fuera uno si tú quieres un personaje público que eche cantando que tenga concierto que tenga fan y que tenga una repercusión que tiene que tiene que ser consciente de que tu hay Ezzat dando una misma

Voz 0542 50:17 dejen a la gente y un mensaje un mensaje excesivamente lo más importante tú formas parte de una banda de chicas que que se formó en el homenaje en el hormiguero hace unos años ir de hecho el videoclip de mala destacan primera canción que hemos escuchado al arrancar empieza con este momento

Voz 31 50:39 Sevilla eh tengo dieciséis años pero nosotros sobre el estudio

Voz 30 50:51 has querido Rom pero está

Voz 10 50:55 hemos decidido o no fue bueno porque cuando se me ocurrió la idea del vídeo clip yo me emocioné un montón digo de verdad es que sois es la me encanta otra idea porque de hecho en el en el ensayo general él dijo la broma iban hecho que no se nos olvide cómo

Voz 0542 51:09 que abruma la tenemos Cats como que esto es algo que esta huelga cuál era el afán de que no se haría gracia la broma no supongo no se vería Graciela

Voz 0401 51:21 abrumar Pablo Motos de que es un señor de cuarenta tantos años decirle a una niña de dieciséis tú no tienes dieciséis años baja yo tengo diecisiete que alguien del público le diga todavía no es

Voz 0542 51:31 de que el hormiguero dormir alarme esto es legal

Voz 10 51:37 en tú te prometo que sea yo era la primera vez que iba a la tele yo no soy nadie de mi familia de mi amigo a nadie iba muy nerviosa yo en realidad es que no no me estaban intentando salir cuando me lo digo yo en realidad dije bueno pues vale porque digo yo que es ETA va ya estaba Mi mundo espero una locura mono

Voz 0401 51:58 sexuales para que no se debe a una acción

Voz 0542 52:01 es un hombre jugar con con cosas si ella estuviera tratando de engañar a alguien que tiene porque a lo mejor Depor apariencia no parecía es la de mayo de hecho ahora tengo B

Voz 10 52:10 este Iván vale como mayor pero es que

Voz 0542 52:13 es que tampoco mucho mayor es decir yo he visto esas imágenes sí sí parece es mayor ahora cuatro años y es verdad que es una niña ese margen a mi me parece es bastante infantil de muy infantil ahora te veo mucho más María por así decirlo no se debe más grande

Voz 0401 52:31 es todo de tanta manía con que nos otra reivindicamos nuestra sexualidad Si toda este empeño en que sigamos siempre unas directrices tú siendo tan joven como eres tienes veinte años tienes veinticinco años menos que yo con música como mastica es toda una una una persona de veinte años no el hecho de que a ti te digan tú tienes que decir tema terminadas cosas que como de sexo palizas tanto tus canto

Voz 0542 52:59 no mejora a tu no te lo han dicho tanto a porque nosotros sí que hemos tenido esa sensación pero vosotras tú generación crece

Voz 10 53:05 que claro realmente mi grupo de mi ambiente realmente que estaban acostumbrados a los llame guay porque como yo hace falta realmente

Voz 0401 53:15 no no me refiero a tu haces falta tu música y no me refiero sino como en Cajastur como en Cajastur todo esto de que alguien diga una fiesta que es una mujer porque habla de de de cosas tan explícita sexuales

Voz 10 53:28 una persona que me venga diciéndome eso yo les digo tu problema es la busca de una vida os quiere decir que sea mi alguien me viene diciendo que por qué estoy se solicitándome o tal pues bueno

Voz 0542 53:40 que mola es lo que siempre he querido seria siendo realidad de hecho una de las canciones de este disco tu primer disco sí sí quejas señor emocionada fije dices que es bastante por sí la de ella la es una de las clases más más por lo que habla habla de momentos de

Voz 10 54:03 lo bueno escucharles porque porque ya sale sale el viernes el viernes sale el videoclip estrenada el cine lo sea

Voz 0542 54:12 podréis siempre estén recién salido del horno

Voz 0401 54:17 bueno pues yo no voy a esperar más yo quiero escuchar yo quiero jugar porno mira a mi me gusta la pornografía en la proporción que les suele gustar

Voz 0542 54:29 pero la mayoría de la gente suele Antoni igual el acuerdo más te digo a eso tampoco si al final lo tanto estamos también es pero ojo es verdad buena a lo mejor le con el rollo de que la profesión también implica tener cuenta corriente trabajar y es verdad que yo les